最無比經
唐 玄奘譯1卷CBETA T0691少于一万字 37 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
最無比經
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與其無量大苾芻眾，無量菩薩、天、人等俱。
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爾時，尊者阿難在空閑處獨坐思惟，生如是念：「若善男子或善女人，以淨信心受三歸依，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊、歸依於法離欲中尊、歸依於僧諸眾中尊。』如是歸依得幾許福？」
爾時，尊者阿難在空閑處獨坐思惟，生如是念：「若善男子或善女人，以淨信心受三歸依，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊、歸依於法離欲中尊、歸依於僧諸眾中尊。』如是歸依得幾許福？」
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作是念已，日初出時於本住處，從座而起整理衣服，安詳而出往如來所。到已，頂禮世尊雙足，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「惟我向者，在空閑處獨坐思惟，作如是念：『若善男子或善女人，以淨信心受三歸依，作如是言：「今我某名，歸依於佛兩足中尊、歸依於法離欲中尊、歸依於僧諸眾中尊。」如是歸依得幾所福？』我未能了，惟願世尊哀愍為說，令諸眾生得正智覺。」
作是念已，日初出時於本住處，從座而起整理衣服，安詳而出往如來所。到已，頂禮世尊雙足，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「惟我向者，在空閑處獨坐思惟，作如是念：『若善男子或善女人，以淨信心受三歸依，作如是言：「今我某名，歸依於佛兩足中尊、歸依於法離欲中尊、歸依於僧諸眾中尊。」如是歸依得幾所福？』我未能了，惟願世尊哀愍為說，令諸眾生得正智覺。」
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爾時，世尊告阿難曰：「善哉，善哉！汝真妙慧能善思惟，能善請問如來斯義。汝今諦聽！極善思惟，吾當為汝分別解說。」
爾時，世尊告阿難曰：「善哉，善哉！汝真妙慧能善思惟，能善請問如來斯義。汝今諦聽！極善思惟，吾當為汝分別解說。」
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阿難白佛：「唯然。世尊！願樂欲聞。」
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爾時，世尊告阿難曰：「汝今當知，此贍部洲縱廣周匝七千踰繕那，北廣南狹形如車箱，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍贍部洲諸預流果，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切預流果人，若善男子或善女人，滿一百歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於彼一一預流果人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊告阿難曰：「汝今當知，此贍部洲縱廣周匝七千踰繕那，北廣南狹形如車箱，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍贍部洲諸預流果，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切預流果人，若善男子或善女人，滿一百歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於彼一一預流果人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊、歸依於法離欲中尊、歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福無量。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊、歸依於法離欲中尊、歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福無量。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置此方南贍部洲。於此東方毘提訶洲，縱廣周匝八千踰繕那，形如半月，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼東方毘提訶洲一來果人，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切一來果人，若善男子或善女人，滿二百歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於彼一一一來果人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置此方南贍部洲。於此東方毘提訶洲，縱廣周匝八千踰繕那，形如半月，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼東方毘提訶洲一來果人，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切一來果人，若善男子或善女人，滿二百歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於彼一一一來果人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置東方毘提訶洲。於此西方瞿陀尼洲，縱廣周匝九千踰繕那，形如日輪，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼西方瞿陀尼洲不還果人，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切不還果人，若善男子或善女人，滿三百歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於彼一一不還果人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、華鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置東方毘提訶洲。於此西方瞿陀尼洲，縱廣周匝九千踰繕那，形如日輪，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼西方瞿陀尼洲不還果人，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切不還果人，若善男子或善女人，滿三百歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於彼一一不還果人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、華鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置西方瞿陀尼洲。於此北方大俱盧洲，縱廣周匝十千踰繕那，地形四方，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼北方大俱盧洲阿羅漢人，諸漏已盡無復煩惱，心得自在具正解脫，正智解脫，其心調順如大龍象，所作已辦捨諸重擔，逮得己利不受後有，梵行已成，身心無礙，知眾生性，具六神通、證八解脫，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切阿羅漢人，若善男子或善女人，滿四百歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養恭敬禮拜。於彼一一阿羅漢人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置西方瞿陀尼洲。於此北方大俱盧洲，縱廣周匝十千踰繕那，地形四方，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼北方大俱盧洲阿羅漢人，諸漏已盡無復煩惱，心得自在具正解脫，正智解脫，其心調順如大龍象，所作已辦捨諸重擔，逮得己利不受後有，梵行已成，身心無礙，知眾生性，具六神通、證八解脫，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切阿羅漢人，若善男子或善女人，滿四百歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養恭敬禮拜。於彼一一阿羅漢人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置北方大俱盧洲。總四大洲有鐵輪山周匝圍繞，一日一月之所照臨。假使於中所有一切諸山大海，悉皆除屏合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍輪圍中，諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切諸獨覺人，若善男子或善女人，滿十千歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於彼一一諸獨覺人般涅槃後，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置北方大俱盧洲。總四大洲有鐵輪山周匝圍繞，一日一月之所照臨。假使於中所有一切諸山大海，悉皆除屏合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍輪圍中，諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切諸獨覺人，若善男子或善女人，滿十千歲，以諸世間上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於彼一一諸獨覺人般涅槃後，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置如是一四大洲，一日一月所照臨處。乘此復有小千世界，有鐵輪山周匝圍遶，其中具有千日千月、千四大海、千蘇迷盧大寶山王、千七金山輪圍山等，千贍部洲、千毘提訶、千瞿陀尼、千俱盧洲、千四天王天、千三十三天、千夜摩天、千覩史多天、千樂化天、千他化自在天、千梵眾天，一大梵王於中自在，如是名為一小千界。乘此復有中千世界，有鐵輪山周匝圍繞，其中具有千小千界，如是名為一中千界。乘此復有大千世界，有鐵輪山周匝圍繞，其中具有千中千界，是名三千大千世界。假使於中所有一切諸山大海，悉皆除屏合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍滿其中諸佛、如來、應、正等覺，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切諸佛、如來，若善男子或善女人，滿二萬歲，以諸世間所有一切上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於是一一諸佛、如來般涅槃後，如法焚身收佛馱都，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置如是一四大洲，一日一月所照臨處。乘此復有小千世界，有鐵輪山周匝圍遶，其中具有千日千月、千四大海、千蘇迷盧大寶山王、千七金山輪圍山等，千贍部洲、千毘提訶、千瞿陀尼、千俱盧洲、千四天王天、千三十三天、千夜摩天、千覩史多天、千樂化天、千他化自在天、千梵眾天，一大梵王於中自在，如是名為一小千界。乘此復有中千世界，有鐵輪山周匝圍繞，其中具有千小千界，如是名為一中千界。乘此復有大千世界，有鐵輪山周匝圍繞，其中具有千中千界，是名三千大千世界。假使於中所有一切諸山大海，悉皆除屏合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍滿其中諸佛、如來、應、正等覺，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等。如是一切諸佛、如來，若善男子或善女人，滿二萬歲，以諸世間所有一切上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。於是一一諸佛、如來般涅槃後，如法焚身收佛馱都，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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佛告阿難：「若善男子或善女人，於一佛所，二萬歲中，以諸世間所有一切上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。般涅槃後如法焚身，收佛馱都起窣堵波，高廣嚴麗，亦以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養，其福尚多無量無邊不可稱計，況滿三千大千世界諸佛、如來、應、正等覺，經二萬歲如前供養，所生福德而可彌多，無量無邊不可稱計？」
佛告阿難：「若善男子或善女人，於一佛所，二萬歲中，以諸世間所有一切上妙樂具、衣服、飲食、臥具、醫藥，奉施供養，恭敬禮拜。般涅槃後如法焚身，收佛馱都起窣堵波，高廣嚴麗，亦以種種塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋、寶幢、音樂、燈燭光明，讚歎供養，其福尚多無量無邊不可稱計，況滿三千大千世界諸佛、如來、應、正等覺，經二萬歲如前供養，所生福德而可彌多，無量無邊不可稱計？」
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佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
佛告阿難：「若善男子或善女人，以淨信心，作如是言：『今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊。』是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至復能一彈指頃受持十善，由是因緣獲福轉勝。阿難當知，如前所說惟受三歸所生福德，比此兼修一彈指頃十善福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至復能一彈指頃受持十善，由是因緣獲福轉勝。阿難當知，如前所說惟受三歸所生福德，比此兼修一彈指頃十善福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至復能一日一夜受持八戒，獲福轉勝。阿難當知，如前所說，一彈指頃十善福德，比一日一夜八戒福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至復能一日一夜受持八戒，獲福轉勝。阿難當知，如前所說，一彈指頃十善福德，比一日一夜八戒福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至復能盡其形壽受持五戒，獲福轉勝。阿難當知，如前所說，一日一夜八戒福德，比盡形受五戒福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至復能盡其形壽受持五戒，獲福轉勝。阿難當知，如前所說，一日一夜八戒福德，比盡形受五戒福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至復能盡其形壽受持勤策、勤策尼戒，獲福轉勝。阿難當知，如前福德比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至復能盡其形壽受持勤策、勤策尼戒，獲福轉勝。阿難當知，如前福德比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「若復有能盡形受持尼正學戒，獲福轉勝。阿難當知，如前福德比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，世尊復告阿難：「若復有能盡形受持尼正學戒，獲福轉勝。阿難當知，如前福德比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「若復有能盡形受持苾芻尼戒，獲福轉勝。阿難當知，如前福德比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，世尊復告阿難：「若復有能盡形受持苾芻尼戒，獲福轉勝。阿難當知，如前福德比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「若復有能盡形受持大苾芻戒，獲福轉勝。阿難當知，如前福德比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
爾時，世尊復告阿難：「若復有能盡形受持大苾芻戒，獲福轉勝。阿難當知，如前福德比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」
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爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，能發阿耨多羅三藐三菩提心，盡未來際受持菩薩三聚淨戒，無缺無犯，所獲福德無量無邊，不可思議不可比喻，最勝最尊，最上最妙。」
爾時，世尊復告阿難：「若善男子或善女人，能發阿耨多羅三藐三菩提心，盡未來際受持菩薩三聚淨戒，無缺無犯，所獲福德無量無邊，不可思議不可比喻，最勝最尊，最上最妙。」
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爾時，尊者阿難聞佛所說，受持三歸乃至菩薩三聚淨戒，所獲福德無量無邊。歡喜踊躍歎未曾有，而白佛言：「甚奇！世尊！如是法門，最勝希有不可思議，明甚深義，功德廣大難可挍量。其名何等，我當奉持？」
爾時，尊者阿難聞佛所說，受持三歸乃至菩薩三聚淨戒，所獲福德無量無邊。歡喜踊躍歎未曾有，而白佛言：「甚奇！世尊！如是法門，最勝希有不可思議，明甚深義，功德廣大難可挍量。其名何等，我當奉持？」
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佛告阿難：「今此法門名『最無比』，挍量種種真實功德，以是名字汝當奉持。所以者何？此經中說最無比法，一切世間甚難聞故。」
佛告阿難：「今此法門名『最無比』，挍量種種真實功德，以是名字汝當奉持。所以者何？此經中說最無比法，一切世間甚難聞故。」
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時薄伽梵說是經已，尊者阿難、大苾芻眾，無量菩薩及諸天、人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，歎未曾有，信受奉行。
時薄伽梵說是經已，尊者阿難、大苾芻眾，無量菩薩及諸天、人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，歎未曾有，信受奉行。
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最無比經
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