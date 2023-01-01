佛說希有挍量功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說希有挍量功德經

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟，作如是念：「諸善男子及善女人，若能受持三歸依處，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』得幾所功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟，作如是念：「諸善男子及善女人，若能受持三歸依處，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』得幾所功德？」

生是念已，長老阿難日初出時於其住處，即從坐起齊整衣裳，安詳而出，往詣佛所。到佛所已，頂禮佛足，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「世尊！我於向者在空閑處，如是思惟：『若善男子及善女人，能如是言：「我今歸依佛、歸依法、歸依僧。」得幾所功德？』我實未解，惟願如來分別演說，令諸眾生得正知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生是念已，長老阿難日初出時於其住處，即從坐起齊整衣裳，安詳而出，往詣佛所。到佛所已，頂禮佛足，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「世尊！我於向者在空閑處，如是思惟：『若善男子及善女人，能如是言：「我今歸依佛、歸依法、歸依僧。」得幾所功德？』我實未解，惟願如來分別演說，令諸眾生得正知見。」

爾時，世尊告阿難言：「善哉，善哉！汝善男子真實智慧微妙能善思量，能問如來如斯之義。如汝思量，彼善男子及善女人若能清淨發如是心：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』得幾所功德者，諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「善哉，善哉！汝善男子真實智慧微妙能善思量，能問如來如斯之義。如汝思量，彼善男子及善女人若能清淨發如是心：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』得幾所功德者，諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。」

阿難白佛：「唯然。世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「唯然。世尊！願樂欲聞。」

爾時，世尊告阿難言：「此閻浮提地縱廣七千由旬，形如車葙南狹北廣，假使滿中須陀洹人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。如是一切須陀洹人，其有善男子、善女人，滿一百年，持於世間一切所有娛樂之具，盡給施與，復以四事具足供養恭敬禮拜，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一塔廟皆以香華、蘇油、燈燭，作倡伎樂，繒綵、幡蓋種種供養。於汝意云何？彼善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「此閻浮提地縱廣七千由旬，形如車葙南狹北廣，假使滿中須陀洹人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。如是一切須陀洹人，其有善男子、善女人，滿一百年，持於世間一切所有娛樂之具，盡給施與，復以四事具足供養恭敬禮拜，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一塔廟皆以香華、蘇油、燈燭，作倡伎樂，繒綵、幡蓋種種供養。於汝意云何？彼善男子、善女人得福多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！」

佛言：「阿難！不如是善男子、善女人，以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！不如是善男子、善女人，以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

爾時，世尊復告阿難：「且置閻浮提。假使西瞿陀尼縱廣八千由旬，其地形狀猶如半月，皆悉滿中斯陀含人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿二百年，復以世間種種四事，供養如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，亦以華香、燈燭、伎樂、繒蓋、幢幡種種供養。於汝意云何？彼善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置閻浮提。假使西瞿陀尼縱廣八千由旬，其地形狀猶如半月，皆悉滿中斯陀含人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿二百年，復以世間種種四事，供養如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，亦以華香、燈燭、伎樂、繒蓋、幢幡種種供養。於汝意云何？彼善男子、善女人得福多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！」

佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，億分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，億分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

爾時，世尊復告阿難：「且置一閻浮提、一瞿陀尼。假使東弗婆提縱廣九千由旬，其地形狀猶如滿月，皆悉滿中阿那含人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿三百年，復以四事一切樂具，供養如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、幡蓋，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置一閻浮提、一瞿陀尼。假使東弗婆提縱廣九千由旬，其地形狀猶如滿月，皆悉滿中阿那含人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿三百年，復以四事一切樂具，供養如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、幡蓋，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！」

佛言：「阿難！不如是善男子善女人，以淳淨心作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，億分不及一，百億分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！不如是善男子善女人，以淳淨心作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，億分不及一，百億分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

爾時，世尊復告阿難：「且置一閻浮提、一瞿陀尼、一弗婆提。假使北方欝單羅越，縱廣十千由旬，其地形狀四方端直，周匝齊整，滿中阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，具正解脫，正智得解脫，其心調伏，人中大龍，所作已辦，捨棄重擔，逮得自利，不受後有，梵行已立，身心無礙，達眾生意，得六神通、具八解脫，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿四百年，復以四事供養恭敬，一切樂具給足如前，乃至滅度之後起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、燈燭、繒蓋、幢幡，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置一閻浮提、一瞿陀尼、一弗婆提。假使北方欝單羅越，縱廣十千由旬，其地形狀四方端直，周匝齊整，滿中阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，具正解脫，正智得解脫，其心調伏，人中大龍，所作已辦，捨棄重擔，逮得自利，不受後有，梵行已立，身心無礙，達眾生意，得六神通、具八解脫，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿四百年，復以四事供養恭敬，一切樂具給足如前，乃至滅度之後起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、燈燭、繒蓋、幢幡，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！」

佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於前福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於前福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

爾時，世尊復告阿難：「且置閻浮提、瞿陀尼、弗婆提、欝單羅越。假使遍四天下，滿中辟支佛獨覺，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿十千年，復以四事供養恭敬，一切樂具給足如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、燈燭、繒蓋、幢幡，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置閻浮提、瞿陀尼、弗婆提、欝單羅越。假使遍四天下，滿中辟支佛獨覺，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿十千年，復以四事供養恭敬，一切樂具給足如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、燈燭、繒蓋、幢幡，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！」

佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於前福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於前福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

爾時，世尊復告阿難：「且置一四天下，一日月光所照之處。設復一千世界，所謂一千日月、一千四大海水、一千須彌山王、一千閻浮提、一千瞿陀尼、一千弗婆提、一千欝單羅越、一千四天王天、一千三十三天、一千夜摩天、一千珊兜率陀天、一千化自樂天、一千他化自在天、一千梵天，不相繫屬，各於千世界中得大自在。阿難！是名一小千世界。阿難！從一小千世界，一一數之滿一千已，是名中千世界。阿難！從中千世界，復一一數還滿一千，是名大千世界。阿難！如是合數總名三千大千世界。假使滿三千大千世界中諸佛如來，譬如竹葦、甘蔗、稻麻，彼等諸佛、世尊、至真、等正覺。若有善男子、善女人二萬歲中，常以一切娛樂之具，衣服、飲食、床臥、湯藥，種種奉施，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、繒蓋、幢幡、香燭、油燈，如是供養。於意云何？彼善男子及善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置一四天下，一日月光所照之處。設復一千世界，所謂一千日月、一千四大海水、一千須彌山王、一千閻浮提、一千瞿陀尼、一千弗婆提、一千欝單羅越、一千四天王天、一千三十三天、一千夜摩天、一千珊兜率陀天、一千化自樂天、一千他化自在天、一千梵天，不相繫屬，各於千世界中得大自在。阿難！是名一小千世界。阿難！從一小千世界，一一數之滿一千已，是名中千世界。阿難！從中千世界，復一一數還滿一千，是名大千世界。阿難！如是合數總名三千大千世界。假使滿三千大千世界中諸佛如來，譬如竹葦、甘蔗、稻麻，彼等諸佛、世尊、至真、等正覺。若有善男子、善女人二萬歲中，常以一切娛樂之具，衣服、飲食、床臥、湯藥，種種奉施，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、繒蓋、幢幡、香燭、油燈，如是供養。於意云何？彼善男子及善女人得福多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！」

佛告阿難：「若復有人直能供養一佛世尊，滿二萬歲，四事具足供養恭敬，乃至滅度收其舍利，起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、幡蓋、香油、燈燭，一切奉施其福尚多，無量無邊不可稱數，何況滿三千大千世界諸佛如來！二萬歲中常以四事供養供給，乃至滅度，收其舍利，起七寶塔，一一寶塔，各以華香、伎樂、幡蓋及香油燈，種種所須悉皆供養，實得無量無邊、不可算、不可數福德之聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若復有人直能供養一佛世尊，滿二萬歲，四事具足供養恭敬，乃至滅度收其舍利，起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、幡蓋、香油、燈燭，一切奉施其福尚多，無量無邊不可稱數，何況滿三千大千世界諸佛如來！二萬歲中常以四事供養供給，乃至滅度，收其舍利，起七寶塔，一一寶塔，各以華香、伎樂、幡蓋及香油燈，種種所須悉皆供養，實得無量無邊、不可算、不可數福德之聚。」

佛言：「阿難！猶不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德勝前福德，百倍、千倍、萬倍，不可算數、言辭譬類所能知及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！猶不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德勝前福德，百倍、千倍、萬倍，不可算數、言辭譬類所能知及。」

爾時，世尊復告阿難：「若有人能歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至一彈指頃能受十善，受已修行，以是因緣得無量無邊功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「若有人能歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至一彈指頃能受十善，受已修行，以是因緣得無量無邊功德。

「阿難！若復有人能一日一夜，受八戒齋已，如說修行，所得功德勝前福德，千倍、萬倍、百千萬倍，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若復有人能一日一夜，受八戒齋已，如說修行，所得功德勝前福德，千倍、萬倍、百千萬倍，乃至算數譬喻所不能及。

「阿難！若能受持五戒盡其形壽，如說修行，所得功德勝前福德，百倍、千倍、萬倍、千億萬倍，非算數、譬喻所能知及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若能受持五戒盡其形壽，如說修行，所得功德勝前福德，百倍、千倍、萬倍、千億萬倍，非算數、譬喻所能知及。

「阿難！若復有人受沙彌戒、沙彌尼戒，復勝於前百倍、千倍、萬倍、千億萬倍，非算數、譬喻所能知及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若復有人受沙彌戒、沙彌尼戒，復勝於前百倍、千倍、萬倍、千億萬倍，非算數、譬喻所能知及。

「阿難！若復有人能受持式叉摩那戒，又復所得功德，勝前福德百倍、千倍、百千萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。何況受持比丘尼戒，依波羅提木叉如說修行！況復有人盡形受持大比丘戒，依波羅提木叉戒如說修行，不缺不犯無有穢濁，清淨梵行，得無量無邊功德，勝前百倍、千倍、萬倍、百千萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若復有人能受持式叉摩那戒，又復所得功德，勝前福德百倍、千倍、百千萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。何況受持比丘尼戒，依波羅提木叉如說修行！況復有人盡形受持大比丘戒，依波羅提木叉戒如說修行，不缺不犯無有穢濁，清淨梵行，得無量無邊功德，勝前百倍、千倍、萬倍、百千萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。」

爾時，長老阿難聞佛說此三歸依處，乃至盡壽護大比丘波羅提木叉，功德無量，歎未曾有，白佛言：「甚奇！世尊！是經微妙不可思議，明甚深義，功德廣大難可校量。當何名此經？我等云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿難聞佛說此三歸依處，乃至盡壽護大比丘波羅提木叉，功德無量，歎未曾有，白佛言：「甚奇！世尊！是經微妙不可思議，明甚深義，功德廣大難可校量。當何名此經？我等云何奉持？」

佛告阿難：「此經名為『希有希有經』，汝當奉持。所以者何？是經中說希有之法，所演勝法一切世間難聞，故名希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名為『希有希有經』，汝當奉持。所以者何？是經中說希有之法，所演勝法一切世間難聞，故名希有。」

佛說是經已，長老阿難，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，長老阿難，聞佛所說，歡喜奉行。