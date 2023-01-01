佛說希有挍量功德經
隋 闍那崛多譯1卷CBETA T0690少于一万字 24 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說希有挍量功德經
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隋天竺三藏闍那崛多譯
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如是我聞：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
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爾時，長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟，作如是念：「諸善男子及善女人，若能受持三歸依處，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』得幾所功德？」
爾時，長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟，作如是念：「諸善男子及善女人，若能受持三歸依處，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』得幾所功德？」
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生是念已，長老阿難日初出時於其住處，即從坐起齊整衣裳，安詳而出，往詣佛所。到佛所已，頂禮佛足，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「世尊！我於向者在空閑處，如是思惟：『若善男子及善女人，能如是言：「我今歸依佛、歸依法、歸依僧。」得幾所功德？』我實未解，惟願如來分別演說，令諸眾生得正知見。」
生是念已，長老阿難日初出時於其住處，即從坐起齊整衣裳，安詳而出，往詣佛所。到佛所已，頂禮佛足，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「世尊！我於向者在空閑處，如是思惟：『若善男子及善女人，能如是言：「我今歸依佛、歸依法、歸依僧。」得幾所功德？』我實未解，惟願如來分別演說，令諸眾生得正知見。」
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爾時，世尊告阿難言：「善哉，善哉！汝善男子真實智慧微妙能善思量，能問如來如斯之義。如汝思量，彼善男子及善女人若能清淨發如是心：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』得幾所功德者，諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。」
爾時，世尊告阿難言：「善哉，善哉！汝善男子真實智慧微妙能善思量，能問如來如斯之義。如汝思量，彼善男子及善女人若能清淨發如是心：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』得幾所功德者，諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。」
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阿難白佛：「唯然。世尊！願樂欲聞。」
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爾時，世尊告阿難言：「此閻浮提地縱廣七千由旬，形如車葙南狹北廣，假使滿中須陀洹人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。如是一切須陀洹人，其有善男子、善女人，滿一百年，持於世間一切所有娛樂之具，盡給施與，復以四事具足供養恭敬禮拜，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一塔廟皆以香華、蘇油、燈燭，作倡伎樂，繒綵、幡蓋種種供養。於汝意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
爾時，世尊告阿難言：「此閻浮提地縱廣七千由旬，形如車葙南狹北廣，假使滿中須陀洹人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。如是一切須陀洹人，其有善男子、善女人，滿一百年，持於世間一切所有娛樂之具，盡給施與，復以四事具足供養恭敬禮拜，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一塔廟皆以香華、蘇油、燈燭，作倡伎樂，繒綵、幡蓋種種供養。於汝意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！」
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佛言：「阿難！不如是善男子、善女人，以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
佛言：「阿難！不如是善男子、善女人，以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置閻浮提。假使西瞿陀尼縱廣八千由旬，其地形狀猶如半月，皆悉滿中斯陀含人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿二百年，復以世間種種四事，供養如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，亦以華香、燈燭、伎樂、繒蓋、幢幡種種供養。於汝意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置閻浮提。假使西瞿陀尼縱廣八千由旬，其地形狀猶如半月，皆悉滿中斯陀含人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿二百年，復以世間種種四事，供養如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，亦以華香、燈燭、伎樂、繒蓋、幢幡種種供養。於汝意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
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佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，億分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，億分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置一閻浮提、一瞿陀尼。假使東弗婆提縱廣九千由旬，其地形狀猶如滿月，皆悉滿中阿那含人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿三百年，復以四事一切樂具，供養如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、幡蓋，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置一閻浮提、一瞿陀尼。假使東弗婆提縱廣九千由旬，其地形狀猶如滿月，皆悉滿中阿那含人，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿三百年，復以四事一切樂具，供養如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、幡蓋，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！」
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佛言：「阿難！不如是善男子善女人，以淳淨心作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，億分不及一，百億分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
佛言：「阿難！不如是善男子善女人，以淳淨心作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於彼福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，億分不及一，百億分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置一閻浮提、一瞿陀尼、一弗婆提。假使北方欝單羅越，縱廣十千由旬，其地形狀四方端直，周匝齊整，滿中阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，具正解脫，正智得解脫，其心調伏，人中大龍，所作已辦，捨棄重擔，逮得自利，不受後有，梵行已立，身心無礙，達眾生意，得六神通、具八解脫，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿四百年，復以四事供養恭敬，一切樂具給足如前，乃至滅度之後起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、燈燭、繒蓋、幢幡，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置一閻浮提、一瞿陀尼、一弗婆提。假使北方欝單羅越，縱廣十千由旬，其地形狀四方端直，周匝齊整，滿中阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，具正解脫，正智得解脫，其心調伏，人中大龍，所作已辦，捨棄重擔，逮得自利，不受後有，梵行已立，身心無礙，達眾生意，得六神通、具八解脫，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿四百年，復以四事供養恭敬，一切樂具給足如前，乃至滅度之後起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、燈燭、繒蓋、幢幡，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
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佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於前福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於前福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置閻浮提、瞿陀尼、弗婆提、欝單羅越。假使遍四天下，滿中辟支佛獨覺，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿十千年，復以四事供養恭敬，一切樂具給足如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、燈燭、繒蓋、幢幡，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置閻浮提、瞿陀尼、弗婆提、欝單羅越。假使遍四天下，滿中辟支佛獨覺，譬如竹葦、甘蔗、稻麻。若有善男子、善女人滿十千年，復以四事供養恭敬，一切樂具給足如前，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、燈燭、繒蓋、幢幡，種種供養。於意云何？彼善男子、善女人得福多不？」
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佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於前福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
佛言：「阿難！不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德，於前福德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」
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爾時，世尊復告阿難：「且置一四天下，一日月光所照之處。設復一千世界，所謂一千日月、一千四大海水、一千須彌山王、一千閻浮提、一千瞿陀尼、一千弗婆提、一千欝單羅越、一千四天王天、一千三十三天、一千夜摩天、一千珊兜率陀天、一千化自樂天、一千他化自在天、一千梵天，不相繫屬，各於千世界中得大自在。阿難！是名一小千世界。阿難！從一小千世界，一一數之滿一千已，是名中千世界。阿難！從中千世界，復一一數還滿一千，是名大千世界。阿難！如是合數總名三千大千世界。假使滿三千大千世界中諸佛如來，譬如竹葦、甘蔗、稻麻，彼等諸佛、世尊、至真、等正覺。若有善男子、善女人二萬歲中，常以一切娛樂之具，衣服、飲食、床臥、湯藥，種種奉施，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、繒蓋、幢幡、香燭、油燈，如是供養。於意云何？彼善男子及善女人得福多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置一四天下，一日月光所照之處。設復一千世界，所謂一千日月、一千四大海水、一千須彌山王、一千閻浮提、一千瞿陀尼、一千弗婆提、一千欝單羅越、一千四天王天、一千三十三天、一千夜摩天、一千珊兜率陀天、一千化自樂天、一千他化自在天、一千梵天，不相繫屬，各於千世界中得大自在。阿難！是名一小千世界。阿難！從一小千世界，一一數之滿一千已，是名中千世界。阿難！從中千世界，復一一數還滿一千，是名大千世界。阿難！如是合數總名三千大千世界。假使滿三千大千世界中諸佛如來，譬如竹葦、甘蔗、稻麻，彼等諸佛、世尊、至真、等正覺。若有善男子、善女人二萬歲中，常以一切娛樂之具，衣服、飲食、床臥、湯藥，種種奉施，乃至滅度之後，收其舍利起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、繒蓋、幢幡、香燭、油燈，如是供養。於意云何？彼善男子及善女人得福多不？」
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佛告阿難：「若復有人直能供養一佛世尊，滿二萬歲，四事具足供養恭敬，乃至滅度收其舍利，起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、幡蓋、香油、燈燭，一切奉施其福尚多，無量無邊不可稱數，何況滿三千大千世界諸佛如來！二萬歲中常以四事供養供給，乃至滅度，收其舍利，起七寶塔，一一寶塔，各以華香、伎樂、幡蓋及香油燈，種種所須悉皆供養，實得無量無邊、不可算、不可數福德之聚。」
佛告阿難：「若復有人直能供養一佛世尊，滿二萬歲，四事具足供養恭敬，乃至滅度收其舍利，起七寶塔，一一寶塔，皆以華香、伎樂、幡蓋、香油、燈燭，一切奉施其福尚多，無量無邊不可稱數，何況滿三千大千世界諸佛如來！二萬歲中常以四事供養供給，乃至滅度，收其舍利，起七寶塔，一一寶塔，各以華香、伎樂、幡蓋及香油燈，種種所須悉皆供養，實得無量無邊、不可算、不可數福德之聚。」
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佛言：「阿難！猶不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德勝前福德，百倍、千倍、萬倍，不可算數、言辭譬類所能知及。」
佛言：「阿難！猶不如是善男子、善女人以淳淨心，作如是言：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。』所得功德勝前福德，百倍、千倍、萬倍，不可算數、言辭譬類所能知及。」
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爾時，世尊復告阿難：「若有人能歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至一彈指頃能受十善，受已修行，以是因緣得無量無邊功德。
爾時，世尊復告阿難：「若有人能歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟，乃至一彈指頃能受十善，受已修行，以是因緣得無量無邊功德。
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「阿難！若復有人能一日一夜，受八戒齋已，如說修行，所得功德勝前福德，千倍、萬倍、百千萬倍，乃至算數譬喻所不能及。
「阿難！若復有人能一日一夜，受八戒齋已，如說修行，所得功德勝前福德，千倍、萬倍、百千萬倍，乃至算數譬喻所不能及。
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「阿難！若能受持五戒盡其形壽，如說修行，所得功德勝前福德，百倍、千倍、萬倍、千億萬倍，非算數、譬喻所能知及。
「阿難！若能受持五戒盡其形壽，如說修行，所得功德勝前福德，百倍、千倍、萬倍、千億萬倍，非算數、譬喻所能知及。
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「阿難！若復有人受沙彌戒、沙彌尼戒，復勝於前百倍、千倍、萬倍、千億萬倍，非算數、譬喻所能知及。
「阿難！若復有人受沙彌戒、沙彌尼戒，復勝於前百倍、千倍、萬倍、千億萬倍，非算數、譬喻所能知及。
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「阿難！若復有人能受持式叉摩那戒，又復所得功德，勝前福德百倍、千倍、百千萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。何況受持比丘尼戒，依波羅提木叉如說修行！況復有人盡形受持大比丘戒，依波羅提木叉戒如說修行，不缺不犯無有穢濁，清淨梵行，得無量無邊功德，勝前百倍、千倍、萬倍、百千萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。」
「阿難！若復有人能受持式叉摩那戒，又復所得功德，勝前福德百倍、千倍、百千萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。何況受持比丘尼戒，依波羅提木叉如說修行！況復有人盡形受持大比丘戒，依波羅提木叉戒如說修行，不缺不犯無有穢濁，清淨梵行，得無量無邊功德，勝前百倍、千倍、萬倍、百千萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。」
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爾時，長老阿難聞佛說此三歸依處，乃至盡壽護大比丘波羅提木叉，功德無量，歎未曾有，白佛言：「甚奇！世尊！是經微妙不可思議，明甚深義，功德廣大難可校量。當何名此經？我等云何奉持？」
爾時，長老阿難聞佛說此三歸依處，乃至盡壽護大比丘波羅提木叉，功德無量，歎未曾有，白佛言：「甚奇！世尊！是經微妙不可思議，明甚深義，功德廣大難可校量。當何名此經？我等云何奉持？」
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佛告阿難：「此經名為『希有希有經』，汝當奉持。所以者何？是經中說希有之法，所演勝法一切世間難聞，故名希有。」
佛告阿難：「此經名為『希有希有經』，汝當奉持。所以者何？是經中說希有之法，所演勝法一切世間難聞，故名希有。」
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佛說是經已，長老阿難，聞佛所說，歡喜奉行。
佛說是經已，長老阿難，聞佛所說，歡喜奉行。
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