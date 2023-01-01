甚希有經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚希有經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在王舍城，住鷲峯山，與大苾芻眾千二百五十人俱，及無量菩薩諸天人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在王舍城，住鷲峯山，與大苾芻眾千二百五十人俱，及無量菩薩諸天人等。

爾時，尊者阿難於日初分為乞食故，著衣持鉢入王舍城，次第行乞。遙見一所有大層閣，營構初成、嚴麗綺飾，甚可愛樂。既見是已，內自思惟：「若有諸善男子或善女人，能造如是高廣層閣，嚴麗綺飾甚可愛樂，奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後，起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛馱都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。如是二種所生福聚，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難於日初分為乞食故，著衣持鉢入王舍城，次第行乞。遙見一所有大層閣，營構初成、嚴麗綺飾，甚可愛樂。既見是已，內自思惟：「若有諸善男子或善女人，能造如是高廣層閣，嚴麗綺飾甚可愛樂，奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後，起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛馱都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。如是二種所生福聚，何者為多？」

爾時，尊者阿難即作是念，於王舍城次第乞已，出還本處。飯食訖，收衣鉢洗足已，於食後時往如來所。到已，頂禮世尊雙足，却住一面，白佛言：「世尊！惟我向者於日初分，為乞食故著衣持鉢，入王舍城次第行乞。遙見一所有大層閣，營構初成、嚴麗綺飾，甚可愛樂，既見是已，內自思惟：『若有諸善男子或善女人，能造如是高廣層閣，嚴麗綺飾甚可愛樂，奉施四方大德僧眾；復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛駄都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。如是二種所生福聚，何者為多？』故我今者請問世尊，惟願如來哀愍為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難即作是念，於王舍城次第乞已，出還本處。飯食訖，收衣鉢洗足已，於食後時往如來所。到已，頂禮世尊雙足，却住一面，白佛言：「世尊！惟我向者於日初分，為乞食故著衣持鉢，入王舍城次第行乞。遙見一所有大層閣，營構初成、嚴麗綺飾，甚可愛樂，既見是已，內自思惟：『若有諸善男子或善女人，能造如是高廣層閣，嚴麗綺飾甚可愛樂，奉施四方大德僧眾；復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛駄都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。如是二種所生福聚，何者為多？』故我今者請問世尊，惟願如來哀愍為說。」

爾時，世尊以妙梵音告阿難曰：「善哉，善哉！汝今為欲利益安樂無量眾生，哀愍世間諸天人等，令得大義利益安樂，請問如來如是大義。汝今諦聽，極善思惟，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以妙梵音告阿難曰：「善哉，善哉！汝今為欲利益安樂無量眾生，哀愍世間諸天人等，令得大義利益安樂，請問如來如是大義。汝今諦聽，極善思惟，吾當為汝分別解說。」

阿難白佛：「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

爾時，世尊告阿難曰：「即於此方南贍部洲，縱廣周匝七千踰繕那，北闊南狹，形如車箱，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍贍部洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、熏香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難曰：「即於此方南贍部洲，縱廣周匝七千踰繕那，北闊南狹，形如車箱，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍贍部洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、熏香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」

爾時，世尊復告阿難：「且置此方南贍部洲，於此東方毘提訶洲，縱廣周匝八千踰繕那，形如半月，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼東方毘提訶洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、熏香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置此方南贍部洲，於此東方毘提訶洲，縱廣周匝八千踰繕那，形如半月，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼東方毘提訶洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、熏香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」

爾時，世尊復告阿難：「且置東方毘提訶洲，於此西方瞿陀尼洲，縱廣周匝九千踰繕那，形如日輪人面亦爾。假使於中合成一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼西方瞿陀尼洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置東方毘提訶洲，於此西方瞿陀尼洲，縱廣周匝九千踰繕那，形如日輪人面亦爾。假使於中合成一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼西方瞿陀尼洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」

爾時，世尊復告阿難：「且置西方瞿陀尼洲，於此北方大俱盧洲，縱廣周匝十千踰繕那，地形四方人面亦爾。假使於中合成一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼北方大俱盧洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置西方瞿陀尼洲，於此北方大俱盧洲，縱廣周匝十千踰繕那，地形四方人面亦爾。假使於中合成一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼北方大俱盧洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」

爾時，世尊復告阿難：「且置北方大俱盧洲，天主帝釋有大層臺，其臺依止八萬四千眾妙寶柱，一一寶柱，籠以種種天青琉璃、妙寶、珠網，布以金砂，灑以香水。此臺周匝八萬四千妙寶窓牖，一一窓牖，垂以種種天青琉璃、妙寶、珠簾，布以金砂，灑以香水。此臺復有八萬四千眾妙寶敵，一一寶敵覆以種種天青琉璃、妙寶、珠網，布以金砂，灑以香水。假使若有諸善男子或善女人，造妙層閣高廣嚴麗，似天帝釋妙寶層臺，奉施四方大德僧眾。汝意云何？是善男子或善女人，由此因緣，彼所生福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「且置北方大俱盧洲，天主帝釋有大層臺，其臺依止八萬四千眾妙寶柱，一一寶柱，籠以種種天青琉璃、妙寶、珠網，布以金砂，灑以香水。此臺周匝八萬四千妙寶窓牖，一一窓牖，垂以種種天青琉璃、妙寶、珠簾，布以金砂，灑以香水。此臺復有八萬四千眾妙寶敵，一一寶敵覆以種種天青琉璃、妙寶、珠網，布以金砂，灑以香水。假使若有諸善男子或善女人，造妙層閣高廣嚴麗，似天帝釋妙寶層臺，奉施四方大德僧眾。汝意云何？是善男子或善女人，由此因緣，彼所生福寧為多不？」

阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」

爾時，世尊告阿難曰：「且置四洲及天帝釋大寶層臺，假使若有諸善男子或善女人，能造百千俱胝層閣，高廣嚴麗皆如帝釋妙寶層臺，奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛駄都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。以前福聚比此福聚，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？阿難！如前福聚其量雖多，然不及者，為諸如來於三大劫阿僧仚耶修集無量勝戒、定、慧，及以解脫、解脫知見皆圓滿故；如來無量慈悲喜捨，十方六趣教化神通皆圓滿故，如來無量布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧，及餘功德皆圓滿故。以是當知，造佛形像及窣堵波，所獲福聚不可思議不可比喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難曰：「且置四洲及天帝釋大寶層臺，假使若有諸善男子或善女人，能造百千俱胝層閣，高廣嚴麗皆如帝釋妙寶層臺，奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛駄都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。以前福聚比此福聚，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？阿難！如前福聚其量雖多，然不及者，為諸如來於三大劫阿僧仚耶修集無量勝戒、定、慧，及以解脫、解脫知見皆圓滿故；如來無量慈悲喜捨，十方六趣教化神通皆圓滿故，如來無量布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧，及餘功德皆圓滿故。以是當知，造佛形像及窣堵波，所獲福聚不可思議不可比喻。」

爾時，世尊告阿難曰：「汝當敬受如是法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難曰：「汝當敬受如是法門。」

阿難白佛：「我已敬受。未審如是所說法門，其名何等我當奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「我已敬受。未審如是所說法門，其名何等我當奉持？」

佛告阿難：「今此法門名『甚希有』，能令眾生種植一切圓淨白法，以是名字汝當奉持。阿難當知，我自昔來，數數曾為天、龍、藥叉廣說，乃至人非人等宣說開示如是法門。何以故？世尊欲令如是種類諸眾生等，於如來所無倒恭敬種諸善根，長夜獲得利益安樂，速成無上佛菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「今此法門名『甚希有』，能令眾生種植一切圓淨白法，以是名字汝當奉持。阿難當知，我自昔來，數數曾為天、龍、藥叉廣說，乃至人非人等宣說開示如是法門。何以故？世尊欲令如是種類諸眾生等，於如來所無倒恭敬種諸善根，長夜獲得利益安樂，速成無上佛菩提故。」

時薄伽梵說是經已，尊者阿難、大苾芻眾、無量菩薩，及諸天、人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說是經已，尊者阿難、大苾芻眾、無量菩薩，及諸天、人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。