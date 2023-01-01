甚希有經
唐 玄奘譯1卷CBETA T0689少于一万字 21 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
甚希有經
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，薄伽梵在王舍城，住鷲峯山，與大苾芻眾千二百五十人俱，及無量菩薩諸天人等。
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爾時，尊者阿難於日初分為乞食故，著衣持鉢入王舍城，次第行乞。遙見一所有大層閣，營構初成、嚴麗綺飾，甚可愛樂。既見是已，內自思惟：「若有諸善男子或善女人，能造如是高廣層閣，嚴麗綺飾甚可愛樂，奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後，起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛馱都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。如是二種所生福聚，何者為多？」
爾時，尊者阿難於日初分為乞食故，著衣持鉢入王舍城，次第行乞。遙見一所有大層閣，營構初成、嚴麗綺飾，甚可愛樂。既見是已，內自思惟：「若有諸善男子或善女人，能造如是高廣層閣，嚴麗綺飾甚可愛樂，奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後，起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛馱都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。如是二種所生福聚，何者為多？」
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爾時，尊者阿難即作是念，於王舍城次第乞已，出還本處。飯食訖，收衣鉢洗足已，於食後時往如來所。到已，頂禮世尊雙足，却住一面，白佛言：「世尊！惟我向者於日初分，為乞食故著衣持鉢，入王舍城次第行乞。遙見一所有大層閣，營構初成、嚴麗綺飾，甚可愛樂，既見是已，內自思惟：『若有諸善男子或善女人，能造如是高廣層閣，嚴麗綺飾甚可愛樂，奉施四方大德僧眾；復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛駄都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。如是二種所生福聚，何者為多？』故我今者請問世尊，惟願如來哀愍為說。」
爾時，尊者阿難即作是念，於王舍城次第乞已，出還本處。飯食訖，收衣鉢洗足已，於食後時往如來所。到已，頂禮世尊雙足，却住一面，白佛言：「世尊！惟我向者於日初分，為乞食故著衣持鉢，入王舍城次第行乞。遙見一所有大層閣，營構初成、嚴麗綺飾，甚可愛樂，既見是已，內自思惟：『若有諸善男子或善女人，能造如是高廣層閣，嚴麗綺飾甚可愛樂，奉施四方大德僧眾；復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛駄都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。如是二種所生福聚，何者為多？』故我今者請問世尊，惟願如來哀愍為說。」
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爾時，世尊以妙梵音告阿難曰：「善哉，善哉！汝今為欲利益安樂無量眾生，哀愍世間諸天人等，令得大義利益安樂，請問如來如是大義。汝今諦聽，極善思惟，吾當為汝分別解說。」
爾時，世尊以妙梵音告阿難曰：「善哉，善哉！汝今為欲利益安樂無量眾生，哀愍世間諸天人等，令得大義利益安樂，請問如來如是大義。汝今諦聽，極善思惟，吾當為汝分別解說。」
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阿難白佛：「唯然，世尊！願樂欲聞。」
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爾時，世尊告阿難曰：「即於此方南贍部洲，縱廣周匝七千踰繕那，北闊南狹，形如車箱，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍贍部洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、熏香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊告阿難曰：「即於此方南贍部洲，縱廣周匝七千踰繕那，北闊南狹，形如車箱，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍贍部洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、熏香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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爾時，世尊復告阿難：「且置此方南贍部洲，於此東方毘提訶洲，縱廣周匝八千踰繕那，形如半月，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼東方毘提訶洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、熏香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置此方南贍部洲，於此東方毘提訶洲，縱廣周匝八千踰繕那，形如半月，人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼東方毘提訶洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、熏香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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爾時，世尊復告阿難：「且置東方毘提訶洲，於此西方瞿陀尼洲，縱廣周匝九千踰繕那，形如日輪人面亦爾。假使於中合成一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼西方瞿陀尼洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置東方毘提訶洲，於此西方瞿陀尼洲，縱廣周匝九千踰繕那，形如日輪人面亦爾。假使於中合成一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼西方瞿陀尼洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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爾時，世尊復告阿難：「且置西方瞿陀尼洲，於此北方大俱盧洲，縱廣周匝十千踰繕那，地形四方人面亦爾。假使於中合成一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼北方大俱盧洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置西方瞿陀尼洲，於此北方大俱盧洲，縱廣周匝十千踰繕那，地形四方人面亦爾。假使於中合成一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田、胡麻田等，側塞充滿無有間隙。如是假使遍彼北方大俱盧洲，或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢、或諸獨覺，側塞充滿亦無間隙如甘蔗等。若有一家於彼聖眾，盡形恭敬承事供養，奉施上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及諸資緣，於彼一一般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴飾，塗香、末香、薰香、花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂，燈炬光明讚歎供養。汝意云何？由是因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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爾時，世尊復告阿難：「且置北方大俱盧洲，天主帝釋有大層臺，其臺依止八萬四千眾妙寶柱，一一寶柱，籠以種種天青琉璃、妙寶、珠網，布以金砂，灑以香水。此臺周匝八萬四千妙寶窓牖，一一窓牖，垂以種種天青琉璃、妙寶、珠簾，布以金砂，灑以香水。此臺復有八萬四千眾妙寶敵，一一寶敵覆以種種天青琉璃、妙寶、珠網，布以金砂，灑以香水。假使若有諸善男子或善女人，造妙層閣高廣嚴麗，似天帝釋妙寶層臺，奉施四方大德僧眾。汝意云何？是善男子或善女人，由此因緣，彼所生福寧為多不？」
爾時，世尊復告阿難：「且置北方大俱盧洲，天主帝釋有大層臺，其臺依止八萬四千眾妙寶柱，一一寶柱，籠以種種天青琉璃、妙寶、珠網，布以金砂，灑以香水。此臺周匝八萬四千妙寶窓牖，一一窓牖，垂以種種天青琉璃、妙寶、珠簾，布以金砂，灑以香水。此臺復有八萬四千眾妙寶敵，一一寶敵覆以種種天青琉璃、妙寶、珠網，布以金砂，灑以香水。假使若有諸善男子或善女人，造妙層閣高廣嚴麗，似天帝釋妙寶層臺，奉施四方大德僧眾。汝意云何？是善男子或善女人，由此因緣，彼所生福寧為多不？」
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阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
阿難白佛：「甚多。世尊！甚多。善逝！」
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爾時，世尊告阿難曰：「且置四洲及天帝釋大寶層臺，假使若有諸善男子或善女人，能造百千俱胝層閣，高廣嚴麗皆如帝釋妙寶層臺，奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛駄都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。以前福聚比此福聚，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？阿難！如前福聚其量雖多，然不及者，為諸如來於三大劫阿僧仚耶修集無量勝戒、定、慧，及以解脫、解脫知見皆圓滿故；如來無量慈悲喜捨，十方六趣教化神通皆圓滿故，如來無量布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧，及餘功德皆圓滿故。以是當知，造佛形像及窣堵波，所獲福聚不可思議不可比喻。」
爾時，世尊告阿難曰：「且置四洲及天帝釋大寶層臺，假使若有諸善男子或善女人，能造百千俱胝層閣，高廣嚴麗皆如帝釋妙寶層臺，奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人，於諸如來般涅槃後起窣堵波，其量下如阿摩洛果，以佛駄都如芥子許安置其中，樹以表剎量如大針，上安相輪如小棗葉，或造佛像下如穬麥。以前福聚比此福聚，於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於百千分、數分、算分、計分、喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？阿難！如前福聚其量雖多，然不及者，為諸如來於三大劫阿僧仚耶修集無量勝戒、定、慧，及以解脫、解脫知見皆圓滿故；如來無量慈悲喜捨，十方六趣教化神通皆圓滿故，如來無量布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧，及餘功德皆圓滿故。以是當知，造佛形像及窣堵波，所獲福聚不可思議不可比喻。」
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爾時，世尊告阿難曰：「汝當敬受如是法門。」
爾時，世尊告阿難曰：「汝當敬受如是法門。」
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阿難白佛：「我已敬受。未審如是所說法門，其名何等我當奉持？」
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佛告阿難：「今此法門名『甚希有』，能令眾生種植一切圓淨白法，以是名字汝當奉持。阿難當知，我自昔來，數數曾為天、龍、藥叉廣說，乃至人非人等宣說開示如是法門。何以故？世尊欲令如是種類諸眾生等，於如來所無倒恭敬種諸善根，長夜獲得利益安樂，速成無上佛菩提故。」
佛告阿難：「今此法門名『甚希有』，能令眾生種植一切圓淨白法，以是名字汝當奉持。阿難當知，我自昔來，數數曾為天、龍、藥叉廣說，乃至人非人等宣說開示如是法門。何以故？世尊欲令如是種類諸眾生等，於如來所無倒恭敬種諸善根，長夜獲得利益安樂，速成無上佛菩提故。」
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時薄伽梵說是經已，尊者阿難、大苾芻眾、無量菩薩，及諸天、人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
時薄伽梵說是經已，尊者阿難、大苾芻眾、無量菩薩，及諸天、人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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甚希有經
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