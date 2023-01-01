佛說未曾有經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說未曾有經
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後漢失譯人名出古舊錄
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如是我聞：
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一時，佛住王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱。
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爾時，尊者阿難晨朝著衣持鉢，入王舍城，正念乞食。見有一處新作大舍，重閣高顯、戶牖彫飾、牆壁嚴整，無有風塵障隔寒暑。尊者阿難見已，即作是念：「若有善男子、善女人作如是嚴麗之舍，布施四方眾僧；若如來般涅槃後，復有善男子、善女人以如芥子舍利，起塔大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若作佛像乃至如𪍿麥。是二功德，何者為多？」
爾時，尊者阿難晨朝著衣持鉢，入王舍城，正念乞食。見有一處新作大舍，重閣高顯、戶牖彫飾、牆壁嚴整，無有風塵障隔寒暑。尊者阿難見已，即作是念：「若有善男子、善女人作如是嚴麗之舍，布施四方眾僧；若如來般涅槃後，復有善男子、善女人以如芥子舍利，起塔大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若作佛像乃至如𪍿麥。是二功德，何者為多？」
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爾時，尊者阿難乞食訖，還本處飯食竟，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所。一心恭敬，頭面作禮，於一面坐已，白佛言：「世尊！我於彼處晨朝著衣，持鉢入王舍城乞食。見有一處新作大舍，重閣高顯、戶牖彫飾、牆壁嚴整，無有風塵障隔寒暑，便作是念：『若有善男子、善女人能作如是妙麗之舍，布施四方眾僧；若佛般涅槃後，復有善男子、善女人以如芥子舍利起塔，大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若作佛像乃至如𪍿麥。是二功德，何者為多？』」
爾時，尊者阿難乞食訖，還本處飯食竟，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所。一心恭敬，頭面作禮，於一面坐已，白佛言：「世尊！我於彼處晨朝著衣，持鉢入王舍城乞食。見有一處新作大舍，重閣高顯、戶牖彫飾、牆壁嚴整，無有風塵障隔寒暑，便作是念：『若有善男子、善女人能作如是妙麗之舍，布施四方眾僧；若佛般涅槃後，復有善男子、善女人以如芥子舍利起塔，大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若作佛像乃至如𪍿麥。是二功德，何者為多？』」
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爾時，世尊告阿難言：「善哉，善哉！阿難！汝為多人故、為安樂眾生故、為哀愍世間故、為大眾故、為多饒益天人故，乃以是義問於如來。阿難！諦聽，善思念之！閻浮提地廣七千由延，北闊南狹，其中人面似如車形，如是地上滿中甘蔗、竹葦、稻麻、叢林，無空缺處猶如一體。阿難！是諸草木皆悉為人，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。若有一人，盡壽供養衣鉢、飲食、床座、醫藥、房舍所須，具足供給，至滅度後一一起塔，各起塔已，供養恭敬，香華、伎樂、燒香、塗香、末香、幢幡、寶蓋如是具足。於汝意云何？如此功德寧為多不？」
爾時，世尊告阿難言：「善哉，善哉！阿難！汝為多人故、為安樂眾生故、為哀愍世間故、為大眾故、為多饒益天人故，乃以是義問於如來。阿難！諦聽，善思念之！閻浮提地廣七千由延，北闊南狹，其中人面似如車形，如是地上滿中甘蔗、竹葦、稻麻、叢林，無空缺處猶如一體。阿難！是諸草木皆悉為人，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。若有一人，盡壽供養衣鉢、飲食、床座、醫藥、房舍所須，具足供給，至滅度後一一起塔，各起塔已，供養恭敬，香華、伎樂、燒香、塗香、末香、幢幡、寶蓋如是具足。於汝意云何？如此功德寧為多不？」
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阿難白佛言：「甚多。世尊！甚多。善逝！是善男子、善女人得大功德。」
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佛告阿難：「置是閻浮提，復有瞿耶尼，廣八千由延，人面如半月，於彼中人亦復如是作大功德。
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「復次，阿難！置是瞿耶尼，復有弗于逮，廣九千由延，人面圓滿，於彼人中悉亦如是作大功德。
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「復次，阿難！置是弗于逮，復有欝單越，廣萬由延，人面正方，於彼中人悉亦如是作大功德。」
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佛告阿難：「釋提桓因大莊嚴殿，彫文刻鏤、微妙奇特，有八萬四千寶柱，以天青琉璃間廁黃金，以為羅網彌覆其上，金沙布地，奇妙栴檀以為欄楯。
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「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千寶窓，亦以天青琉璃間廁黃金，以為羅網彌覆其上，布以金沙，栴檀欄楯。
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「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千天紺寶窓，微妙嚴麗挍飾如上。
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「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千樓櫓，館閣四出圍繞眾寶，挍飾亦復如上。」
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佛告阿難：「若有善男子、善女人作是天帝釋大莊嚴殿，施四方眾僧。於汝意云何？是善男子、善女人以此因緣得大功德不？」
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阿難白佛言：「甚多。世尊！甚多。善逝！此善男子、善女人得大功德。」
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佛告阿難：「置此四天下功德，復置釋提桓因大莊嚴殿功德。若有善男子、善女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿，施四方僧；復有善男子、善女人於佛般涅槃後，以如芥子舍利起塔，大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若造佛形像乃至如𪍿麥，此功德滿足，百倍不及，千倍、萬倍、百千萬億倍所不能及，不可稱量。阿難當知，是如來無量功德，戒分、定分、智慧分、解脫分、知見解脫分。
佛告阿難：「置此四天下功德，復置釋提桓因大莊嚴殿功德。若有善男子、善女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿，施四方僧；復有善男子、善女人於佛般涅槃後，以如芥子舍利起塔，大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若造佛形像乃至如𪍿麥，此功德滿足，百倍不及，千倍、萬倍、百千萬億倍所不能及，不可稱量。阿難當知，是如來無量功德，戒分、定分、智慧分、解脫分、知見解脫分。
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「復次，阿難！如來無量功德，有大神通神足變化，及檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜如是等無量功德。」
「復次，阿難！如來無量功德，有大神通神足變化，及檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜如是等無量功德。」
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爾時，佛告尊者阿難：「汝諦受持此經。」
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阿難白佛言：「受教。世尊！此名何法？我等如來法中當云何受持？」
阿難白佛言：「受教。世尊！此名何法？我等如來法中當云何受持？」
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佛告阿難：「此名『未曾有法』，是一切清淨妙法方便。我以是故慇懃囑汝，當數數廣為諸天、人、阿修羅、龍、夜叉、乾闥婆、伽留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，分別說之，當作如來善根功德種子，一切眾生聞者，得入如來善根功德。以是因緣故，離諸煩惱，悉皆成佛。」
佛告阿難：「此名『未曾有法』，是一切清淨妙法方便。我以是故慇懃囑汝，當數數廣為諸天、人、阿修羅、龍、夜叉、乾闥婆、伽留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，分別說之，當作如來善根功德種子，一切眾生聞者，得入如來善根功德。以是因緣故，離諸煩惱，悉皆成佛。」
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諸比丘聞已，歡喜作禮。
諸比丘聞已，歡喜作禮。
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藥王佛 藥王菩薩 藥上菩薩 最上天王佛
藥王佛 藥王菩薩 藥上菩薩 最上天王佛
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