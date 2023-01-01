佛說未曾有經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未曾有經

後漢失譯人名出古舊錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢失譯人名出古舊錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱。

爾時，尊者阿難晨朝著衣持鉢，入王舍城，正念乞食。見有一處新作大舍，重閣高顯、戶牖彫飾、牆壁嚴整，無有風塵障隔寒暑。尊者阿難見已，即作是念：「若有善男子、善女人作如是嚴麗之舍，布施四方眾僧；若如來般涅槃後，復有善男子、善女人以如芥子舍利，起塔大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若作佛像乃至如𪍿麥。是二功德，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難晨朝著衣持鉢，入王舍城，正念乞食。見有一處新作大舍，重閣高顯、戶牖彫飾、牆壁嚴整，無有風塵障隔寒暑。尊者阿難見已，即作是念：「若有善男子、善女人作如是嚴麗之舍，布施四方眾僧；若如來般涅槃後，復有善男子、善女人以如芥子舍利，起塔大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若作佛像乃至如𪍿麥。是二功德，何者為多？」

爾時，尊者阿難乞食訖，還本處飯食竟，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所。一心恭敬，頭面作禮，於一面坐已，白佛言：「世尊！我於彼處晨朝著衣，持鉢入王舍城乞食。見有一處新作大舍，重閣高顯、戶牖彫飾、牆壁嚴整，無有風塵障隔寒暑，便作是念：『若有善男子、善女人能作如是妙麗之舍，布施四方眾僧；若佛般涅槃後，復有善男子、善女人以如芥子舍利起塔，大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若作佛像乃至如𪍿麥。是二功德，何者為多？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難乞食訖，還本處飯食竟，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所。一心恭敬，頭面作禮，於一面坐已，白佛言：「世尊！我於彼處晨朝著衣，持鉢入王舍城乞食。見有一處新作大舍，重閣高顯、戶牖彫飾、牆壁嚴整，無有風塵障隔寒暑，便作是念：『若有善男子、善女人能作如是妙麗之舍，布施四方眾僧；若佛般涅槃後，復有善男子、善女人以如芥子舍利起塔，大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若作佛像乃至如𪍿麥。是二功德，何者為多？』」

爾時，世尊告阿難言：「善哉，善哉！阿難！汝為多人故、為安樂眾生故、為哀愍世間故、為大眾故、為多饒益天人故，乃以是義問於如來。阿難！諦聽，善思念之！閻浮提地廣七千由延，北闊南狹，其中人面似如車形，如是地上滿中甘蔗、竹葦、稻麻、叢林，無空缺處猶如一體。阿難！是諸草木皆悉為人，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。若有一人，盡壽供養衣鉢、飲食、床座、醫藥、房舍所須，具足供給，至滅度後一一起塔，各起塔已，供養恭敬，香華、伎樂、燒香、塗香、末香、幢幡、寶蓋如是具足。於汝意云何？如此功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「善哉，善哉！阿難！汝為多人故、為安樂眾生故、為哀愍世間故、為大眾故、為多饒益天人故，乃以是義問於如來。阿難！諦聽，善思念之！閻浮提地廣七千由延，北闊南狹，其中人面似如車形，如是地上滿中甘蔗、竹葦、稻麻、叢林，無空缺處猶如一體。阿難！是諸草木皆悉為人，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。若有一人，盡壽供養衣鉢、飲食、床座、醫藥、房舍所須，具足供給，至滅度後一一起塔，各起塔已，供養恭敬，香華、伎樂、燒香、塗香、末香、幢幡、寶蓋如是具足。於汝意云何？如此功德寧為多不？」

阿難白佛言：「甚多。世尊！甚多。善逝！是善男子、善女人得大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「甚多。世尊！甚多。善逝！是善男子、善女人得大功德。」

佛告阿難：「置是閻浮提，復有瞿耶尼，廣八千由延，人面如半月，於彼中人亦復如是作大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「置是閻浮提，復有瞿耶尼，廣八千由延，人面如半月，於彼中人亦復如是作大功德。

「復次，阿難！置是瞿耶尼，復有弗于逮，廣九千由延，人面圓滿，於彼人中悉亦如是作大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！置是瞿耶尼，復有弗于逮，廣九千由延，人面圓滿，於彼人中悉亦如是作大功德。

「復次，阿難！置是弗于逮，復有欝單越，廣萬由延，人面正方，於彼中人悉亦如是作大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！置是弗于逮，復有欝單越，廣萬由延，人面正方，於彼中人悉亦如是作大功德。」

佛告阿難：「釋提桓因大莊嚴殿，彫文刻鏤、微妙奇特，有八萬四千寶柱，以天青琉璃間廁黃金，以為羅網彌覆其上，金沙布地，奇妙栴檀以為欄楯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「釋提桓因大莊嚴殿，彫文刻鏤、微妙奇特，有八萬四千寶柱，以天青琉璃間廁黃金，以為羅網彌覆其上，金沙布地，奇妙栴檀以為欄楯。

「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千寶窓，亦以天青琉璃間廁黃金，以為羅網彌覆其上，布以金沙，栴檀欄楯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千寶窓，亦以天青琉璃間廁黃金，以為羅網彌覆其上，布以金沙，栴檀欄楯。

「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千天紺寶窓，微妙嚴麗挍飾如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千天紺寶窓，微妙嚴麗挍飾如上。

「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千樓櫓，館閣四出圍繞眾寶，挍飾亦復如上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！是天帝釋大莊嚴殿，復有八萬四千樓櫓，館閣四出圍繞眾寶，挍飾亦復如上。」

佛告阿難：「若有善男子、善女人作是天帝釋大莊嚴殿，施四方眾僧。於汝意云何？是善男子、善女人以此因緣得大功德不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有善男子、善女人作是天帝釋大莊嚴殿，施四方眾僧。於汝意云何？是善男子、善女人以此因緣得大功德不？」

阿難白佛言：「甚多。世尊！甚多。善逝！此善男子、善女人得大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「甚多。世尊！甚多。善逝！此善男子、善女人得大功德。」

佛告阿難：「置此四天下功德，復置釋提桓因大莊嚴殿功德。若有善男子、善女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿，施四方僧；復有善男子、善女人於佛般涅槃後，以如芥子舍利起塔，大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若造佛形像乃至如𪍿麥，此功德滿足，百倍不及，千倍、萬倍、百千萬億倍所不能及，不可稱量。阿難當知，是如來無量功德，戒分、定分、智慧分、解脫分、知見解脫分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「置此四天下功德，復置釋提桓因大莊嚴殿功德。若有善男子、善女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿，施四方僧；復有善男子、善女人於佛般涅槃後，以如芥子舍利起塔，大如菴摩勒果，其剎如針，上施槃蓋如酸棗葉，若造佛形像乃至如𪍿麥，此功德滿足，百倍不及，千倍、萬倍、百千萬億倍所不能及，不可稱量。阿難當知，是如來無量功德，戒分、定分、智慧分、解脫分、知見解脫分。

「復次，阿難！如來無量功德，有大神通神足變化，及檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜如是等無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！如來無量功德，有大神通神足變化，及檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜如是等無量功德。」

爾時，佛告尊者阿難：「汝諦受持此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者阿難：「汝諦受持此經。」

阿難白佛言：「受教。世尊！此名何法？我等如來法中當云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「受教。世尊！此名何法？我等如來法中當云何受持？」

佛告阿難：「此名『未曾有法』，是一切清淨妙法方便。我以是故慇懃囑汝，當數數廣為諸天、人、阿修羅、龍、夜叉、乾闥婆、伽留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，分別說之，當作如來善根功德種子，一切眾生聞者，得入如來善根功德。以是因緣故，離諸煩惱，悉皆成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此名『未曾有法』，是一切清淨妙法方便。我以是故慇懃囑汝，當數數廣為諸天、人、阿修羅、龍、夜叉、乾闥婆、伽留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，分別說之，當作如來善根功德種子，一切眾生聞者，得入如來善根功德。以是因緣故，離諸煩惱，悉皆成佛。」

諸比丘聞已，歡喜作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘聞已，歡喜作禮。

藥王佛 藥王菩薩 藥上菩薩 最上天王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王佛 藥王菩薩 藥上菩薩 最上天王佛