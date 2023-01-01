佛說孝子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說孝子經

失譯人名今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附西晉錄

佛問諸沙門：「親之生子，懷之十月，身為重病；臨生之日，母危父怖，其情難言。既生之後，推燥臥濕，精誠之至，血化為乳，摩拭澡浴，衣食教詔，禮賂師友，奉貢君長；子顏和悅，親亦欣豫，子設慘慼，親心焦枯；出門愛念，入則存之，心懷惕惕，懼其不善。親恩若此，何以報之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸沙門：「親之生子，懷之十月，身為重病；臨生之日，母危父怖，其情難言。既生之後，推燥臥濕，精誠之至，血化為乳，摩拭澡浴，衣食教詔，禮賂師友，奉貢君長；子顏和悅，親亦欣豫，子設慘慼，親心焦枯；出門愛念，入則存之，心懷惕惕，懼其不善。親恩若此，何以報之？」

諸沙門對曰：「唯當盡禮慈心供養，以賽親恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門對曰：「唯當盡禮慈心供養，以賽親恩。」

世尊又曰：「子之養親，甘露百味以恣其口，天樂眾音以娛其耳，名衣上服光耀其身，兩肩荷負周流四海，訖子年命以賽養恩，可謂孝乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊又曰：「子之養親，甘露百味以恣其口，天樂眾音以娛其耳，名衣上服光耀其身，兩肩荷負周流四海，訖子年命以賽養恩，可謂孝乎？」

諸沙門曰：「惟孝之大莫尚乎茲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門曰：「惟孝之大莫尚乎茲？」

世尊告曰：「未為孝矣！若親頑闇不奉三尊，兇虐殘戾，濫竊非理，婬妷外色，偽辭非道，酖愐荒亂，違背正真，兇㜸若斯，子當極諫以啟悟之。若猶瞢瞢未悟，即為義化，當牽譬引類，示王者之牢獄、諸囚之刑戮曰：『斯為不軌，身被眾毒，自招殞命。命終神去，繫于太山，湯火萬毒，獨呼無救。由彼履惡，遭斯重殃矣。』設復未移，吟泣啼嗷，絕不飲食，親雖不明，必以恩愛之痛，懼子死矣。猶當強忍伏心崇道，若親遷志奉佛五戒，仁惻不殺，清讓不盜，貞潔不婬，守信不欺，孝順不醉者，宗門之內，即親慈子孝，夫正婦貞，九族和睦，僕使順從，潤澤遠被，含血受恩，十方諸佛、天龍鬼神、有道之君、忠平之臣，黎庶萬姓無不敬愛，祐而安之。數有顛倒之政，佞嬖之輔，兇兒妖婦，千邪萬怪，無如已何。於是二親處世常安，壽終魂靈往生天上，諸佛共會得聞法言，獲道度世長與苦別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「未為孝矣！若親頑闇不奉三尊，兇虐殘戾，濫竊非理，婬妷外色，偽辭非道，酖愐荒亂，違背正真，兇㜸若斯，子當極諫以啟悟之。若猶瞢瞢未悟，即為義化，當牽譬引類，示王者之牢獄、諸囚之刑戮曰：『斯為不軌，身被眾毒，自招殞命。命終神去，繫于太山，湯火萬毒，獨呼無救。由彼履惡，遭斯重殃矣。』設復未移，吟泣啼嗷，絕不飲食，親雖不明，必以恩愛之痛，懼子死矣。猶當強忍伏心崇道，若親遷志奉佛五戒，仁惻不殺，清讓不盜，貞潔不婬，守信不欺，孝順不醉者，宗門之內，即親慈子孝，夫正婦貞，九族和睦，僕使順從，潤澤遠被，含血受恩，十方諸佛、天龍鬼神、有道之君、忠平之臣，黎庶萬姓無不敬愛，祐而安之。數有顛倒之政，佞嬖之輔，兇兒妖婦，千邪萬怪，無如已何。於是二親處世常安，壽終魂靈往生天上，諸佛共會得聞法言，獲道度世長與苦別。」

佛告諸沙門：「覩世無孝，唯斯為孝耳。能令親去惡為善，奉持五戒，執三自歸，朝奉而暮終者，恩重於親乳哺之養、無量之惠。若不能以三尊之至化其親者，雖為孝養猶為不孝。無以𭒯妻遠賢不親，女情多欲，好色無倦，違孝殺親，國政荒亂，萬民流亡；本志惠施，禮式自撿，軟心崇仁，烝烝進德，潛意寂寞，學志叡達，名動諸天，明齊賢者，自穢妻聚，惑志女色，荒迷于欲，妖蠱姿態其變萬端。薄智之夫、淺見之士，覩其如此，不覺微漸，遂迴志沒身，從彼魃魅邪巧之亂，或危親殺君，悋色情蕩，忿嫉怠慢，散心盲冥，等行鳥獸，自古世來，無不由之殺身滅宗。是以沙門獨而不雙，清潔其志以道是務。奉斯明戒，為君即保四海，為臣即忠，以仁養民，即父法明子孝慈，夫信婦貞。優婆塞、優婆夷執行如是，世世逢佛見法得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸沙門：「覩世無孝，唯斯為孝耳。能令親去惡為善，奉持五戒，執三自歸，朝奉而暮終者，恩重於親乳哺之養、無量之惠。若不能以三尊之至化其親者，雖為孝養猶為不孝。無以𭒯妻遠賢不親，女情多欲，好色無倦，違孝殺親，國政荒亂，萬民流亡；本志惠施，禮式自撿，軟心崇仁，烝烝進德，潛意寂寞，學志叡達，名動諸天，明齊賢者，自穢妻聚，惑志女色，荒迷于欲，妖蠱姿態其變萬端。薄智之夫、淺見之士，覩其如此，不覺微漸，遂迴志沒身，從彼魃魅邪巧之亂，或危親殺君，悋色情蕩，忿嫉怠慢，散心盲冥，等行鳥獸，自古世來，無不由之殺身滅宗。是以沙門獨而不雙，清潔其志以道是務。奉斯明戒，為君即保四海，為臣即忠，以仁養民，即父法明子孝慈，夫信婦貞。優婆塞、優婆夷執行如是，世世逢佛見法得道。」

佛說如是，弟子歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，弟子歡喜。