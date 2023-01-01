佛說報恩奉盆經(亦云報像功德經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說報恩奉盆經(亦云報像功德經)

闕譯附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闕譯附東晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目揵連始得六通，欲度父母報乳哺之恩，即以道眼觀視世界，見其亡母生餓鬼中，不見飲食，皮骨相連柱。目連悲哀，即鉢盛飯，往餉其母。母得鉢飯，便以左手障飯、右手摶食，食未入口化成火炭，遂不得食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目揵連始得六通，欲度父母報乳哺之恩，即以道眼觀視世界，見其亡母生餓鬼中，不見飲食，皮骨相連柱。目連悲哀，即鉢盛飯，往餉其母。母得鉢飯，便以左手障飯、右手摶食，食未入口化成火炭，遂不得食。

目連馳還白佛，具陳如此。佛告目連：「汝母罪根深結，非汝一人力所奈何；當須眾僧威神之力，乃得解脫。吾今當說救濟之法，令一切難皆離憂苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連馳還白佛，具陳如此。佛告目連：「汝母罪根深結，非汝一人力所奈何；當須眾僧威神之力，乃得解脫。吾今當說救濟之法，令一切難皆離憂苦。」

佛告目連：「七月十五日，當為七世父母在厄難中者，具麨飯、五果、汲灌瓫器、香油、庭燭、床榻、臥具，盡世甘美以供養眾僧。當此之日，一切聖眾，或在山間禪定、或得四道果、或樹下經行、或得六通飛行，教化聲聞、緣覺。菩薩大人權示比丘在大眾中，皆共同心受鉢和羅。具清淨戒聖眾之道，其德汪洋，其有供養此等之眾，七世父母、五種親屬得出三塗，應時解脫衣食自然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「七月十五日，當為七世父母在厄難中者，具麨飯、五果、汲灌瓫器、香油、庭燭、床榻、臥具，盡世甘美以供養眾僧。當此之日，一切聖眾，或在山間禪定、或得四道果、或樹下經行、或得六通飛行，教化聲聞、緣覺。菩薩大人權示比丘在大眾中，皆共同心受鉢和羅。具清淨戒聖眾之道，其德汪洋，其有供養此等之眾，七世父母、五種親屬得出三塗，應時解脫衣食自然。」

佛勅眾僧：「當為施主家七世父母，行禪定意，然後食此供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛勅眾僧：「當為施主家七世父母，行禪定意，然後食此供。」

目連、比丘及一切眾，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連、比丘及一切眾，歡喜奉行。