爾時世尊告諸比丘：「父母於子，有大增益，乳餔長養，隨時將育，四大得成。右肩負父、左肩負母，經歷千年，正使便利背上，然無有怨心於父母，此子猶不足報父母恩。若父母無信，教令信，獲安隱處；無戒與戒，教授獲安隱處；不聞使聞，教授獲安隱處；慳貪教令好施，勸樂教授，獲安隱處；無智慧教令黠慧，勸樂教授，獲安隱處。如是，信如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、號佛、世尊，教信法，教授獲安隱處。諸法甚深，現身獲果，義味甚深。如是，智者明通此行，教令信聖眾。如來聖眾甚清淨，行直不曲，常和合，法法成就，戒成就、三昧成就、智慧成就、解脫成就、解脫見慧成就。所謂聖眾——四雙八輩——是謂如來聖眾，最尊最貴，當尊奉敬仰，是世間無上福田。如是諸子當教父母行慈。諸比丘！有二子：所生子，所養子。是謂，比丘！有二子。是故，諸比丘當學所生子，口出法味。如是，諸比丘當作是學。」

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