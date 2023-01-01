佛說諸德福田經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說諸德福田經

西晉沙門法立、法炬共譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門法立、法炬共譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘千二百五十，菩薩萬人，大眾無數圍繞說法。爾時天帝釋與諸欲天子三萬二千，各將營從不可稱數，來詣佛所，稽首于地，皆坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘千二百五十，菩薩萬人，大眾無數圍繞說法。爾時天帝釋與諸欲天子三萬二千，各將營從不可稱數，來詣佛所，稽首于地，皆坐一面。

爾時天帝察眾坐定，承佛神旨，從坐而起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「欲有所問，唯願彰演，垂世軌則！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝察眾坐定，承佛神旨，從坐而起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「欲有所問，唯願彰演，垂世軌則！」

佛告天帝：「譬如冥室，不求燈火，焉有所見？善哉問矣！吾當為汝分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「譬如冥室，不求燈火，焉有所見？善哉問矣！吾當為汝分別說之。」

天帝白佛：「夫人種德，欲求影福，豈有良田果報無限，種絲髮之德本，獲無量之福乎？唯願天尊敷揚惠訓，令此愚曚福報無量！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝白佛：「夫人種德，欲求影福，豈有良田果報無限，種絲髮之德本，獲無量之福乎？唯願天尊敷揚惠訓，令此愚曚福報無量！」

天尊歎曰：「快哉，天帝！開意所問法無上矣！諦聽，善思！吾當具演，令汝歡喜。」天帝大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天尊歎曰：「快哉，天帝！開意所問法無上矣！諦聽，善思！吾當具演，令汝歡喜。」天帝大眾受教而聽。

佛告天帝：「眾僧之中，有五淨德，名曰福田。供之得福，進可成佛。何謂為五？一者、發心離俗，懷佩道故；二者、毀其形好，應法服故；三者、永割親愛，無適莫故；四者、委棄軀命，遵眾善故；五者、志求大乘，欲度人故。以此五德，名曰福田；為良為美，為無早喪；供之得福，難為喻矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「眾僧之中，有五淨德，名曰福田。供之得福，進可成佛。何謂為五？一者、發心離俗，懷佩道故；二者、毀其形好，應法服故；三者、永割親愛，無適莫故；四者、委棄軀命，遵眾善故；五者、志求大乘，欲度人故。以此五德，名曰福田；為良為美，為無早喪；供之得福，難為喻矣！」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「毀形守志節， 割愛無所親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毀形守志節， 割愛無所親，

出家弘聖道， 願度一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家弘聖道， 願度一切人，

五德超世務， 名曰最福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五德超世務， 名曰最福田，

供養獲永安， 其福第一尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養獲永安， 其福第一尊。」

佛告天帝：「復有七法廣施，名曰福田，行者得福，即生梵天。何謂為七？一者、興立佛圖、僧房、堂閣；二者、園果、浴池、樹木清涼；三者、常施醫藥，療救眾病；四者、作牢堅船，濟度人民；五者、安設橋梁，過度羸弱；六者、近道作井，渴乏得飲；七者、造作圊廁，施便利處。是為七事得梵天福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「復有七法廣施，名曰福田，行者得福，即生梵天。何謂為七？一者、興立佛圖、僧房、堂閣；二者、園果、浴池、樹木清涼；三者、常施醫藥，療救眾病；四者、作牢堅船，濟度人民；五者、安設橋梁，過度羸弱；六者、近道作井，渴乏得飲；七者、造作圊廁，施便利處。是為七事得梵天福。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「起塔立精舍， 園果施清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起塔立精舍， 園果施清涼，

病則醫藥救， 橋船度人民， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病則醫藥救， 橋船度人民，

曠路作好井， 渴乏得安身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠路作好井， 渴乏得安身，

所生食甘露， 無病常安寧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生食甘露， 無病常安寧，

造廁施清淨， 除穢致輕悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造廁施清淨， 除穢致輕悅，

後無便利患， 莫見穢惡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後無便利患， 莫見穢惡者。

譬如五河流， 晝夜無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如五河流， 晝夜無休息，

此德亦如斯， 終得昇梵天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此德亦如斯， 終得昇梵天。」

於時座中有一比丘，名曰聽聰，聞法欣悅，即從坐起，為佛作禮，長跪叉手，白世尊曰：「佛教真諦，洪潤無量。所以者何？我念宿命無數世時，生波羅奈國，為長者子。於大道邊，作小精舍，床、臥、漿、糧，供給眾僧；行路頓乏，亦得止息。緣此功德，命終生天，為天帝釋，下生世間，為轉輪聖王，各三十六反，典領天、人，足下生毛，躡虛而遊，九十一劫，食福自然。今值世尊，顧臨眾生，蠲我愚濁，安以淨慧，生死栽枯，號曰真人，福報誠諦，其為然矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時座中有一比丘，名曰聽聰，聞法欣悅，即從坐起，為佛作禮，長跪叉手，白世尊曰：「佛教真諦，洪潤無量。所以者何？我念宿命無數世時，生波羅奈國，為長者子。於大道邊，作小精舍，床、臥、漿、糧，供給眾僧；行路頓乏，亦得止息。緣此功德，命終生天，為天帝釋，下生世間，為轉輪聖王，各三十六反，典領天、人，足下生毛，躡虛而遊，九十一劫，食福自然。今值世尊，顧臨眾生，蠲我愚濁，安以淨慧，生死栽枯，號曰真人，福報誠諦，其為然矣！」

爾時聽聰以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聽聰以偈頌曰：

「惟念過去世， 供養為輕微， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惟念過去世， 供養為輕微，

蒙報歷遐劫， 餘福值天師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙報歷遐劫， 餘福值天師。

淨慧斷生死， 癡愛情無遺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨慧斷生死， 癡愛情無遺，

佛恩流無窮， 是故重自歸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛恩流無窮， 是故重自歸。」

於時聽聰禮已還坐。復有一比丘，名曰波拘盧，從座而起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我念宿命，生拘夷那竭國，為長者子。時世無佛，眾僧教化，大會說法，我往聽經。聞法歡喜，持一藥果，名呵梨勒，奉上眾僧。緣此果報，命終昇天，下生世間，恒處尊貴，端正雄傑，與眾超絕，九十一劫，未曾有病。餘福值佛，光導癡冥，授我法藥，逮得應真，力能移山，慧能消惡。善哉福報，為真諦矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時聽聰禮已還坐。復有一比丘，名曰波拘盧，從座而起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我念宿命，生拘夷那竭國，為長者子。時世無佛，眾僧教化，大會說法，我往聽經。聞法歡喜，持一藥果，名呵梨勒，奉上眾僧。緣此果報，命終昇天，下生世間，恒處尊貴，端正雄傑，與眾超絕，九十一劫，未曾有病。餘福值佛，光導癡冥，授我法藥，逮得應真，力能移山，慧能消惡。善哉福報，為真諦矣！」

爾時波拘盧以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波拘盧以偈頌曰：

「慈澤潤枯槁， 德勳濟苦患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈澤潤枯槁， 德勳濟苦患，

一果之善本， 享福迄今存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一果之善本， 享福迄今存。

佛垂真諦義， 蒙教超出淵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛垂真諦義， 蒙教超出淵，

聖眾祐無極， 稽首上福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾祐無極， 稽首上福田。」

於時波拘盧禮已還坐。復有一比丘，名曰須陀耶，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我自惟念先世之時，生維耶離國，為小家子。時世無佛，眾僧行教化。我時持酪，入市欲賣，值遇眾僧，大會講法，過而立聽，法言微妙，聞之歡悅，即舉瓶酪，布施眾僧。眾僧呪願，益懷欣踊。緣此福報，壽終生天，下生世間，財富無限，九十一劫，豪尊榮貴。末後餘愆，生於世間，母妊數月，得病命終，埋母塚中，月滿乃生。塚中七年，飲死母乳，用自濟活。微福值佛，開闡明法，超度死地，逮得應真。諦哉罪福，誠如佛教！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時波拘盧禮已還坐。復有一比丘，名曰須陀耶，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我自惟念先世之時，生維耶離國，為小家子。時世無佛，眾僧行教化。我時持酪，入市欲賣，值遇眾僧，大會講法，過而立聽，法言微妙，聞之歡悅，即舉瓶酪，布施眾僧。眾僧呪願，益懷欣踊。緣此福報，壽終生天，下生世間，財富無限，九十一劫，豪尊榮貴。末後餘愆，生於世間，母妊數月，得病命終，埋母塚中，月滿乃生。塚中七年，飲死母乳，用自濟活。微福值佛，開闡明法，超度死地，逮得應真。諦哉罪福，誠如佛教！」

爾時須陀耶以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須陀耶以偈頌曰：

「前為小家子， 賣酪以自存， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前為小家子， 賣酪以自存，

欣踊施微薄， 得離三苦患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣踊施微薄， 得離三苦患。

雖罪塚中生， 飲乳活七年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖罪塚中生， 飲乳活七年，

因緣得解脫， 歸命聖福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣得解脫， 歸命聖福田。」

於時須陀耶禮已還坐。復有一比丘，名曰阿難，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我念宿命，生羅閱祇國，為庶民子，身生惡瘡，治之不差。有親友道人，來語我言：『當浴眾僧，取其浴水，以用洗瘡，便可除愈，又可得福！』我即歡喜，往到寺中，加敬至心，更作新井、香油浴具，洗浴眾僧，以汁洗瘡，尋蒙除愈。從此因緣，所生端正，金色晃昱，不受塵垢，九十一劫，常得淨福，僧祐廣遠。今復值佛，心垢消滅，逮得應真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時須陀耶禮已還坐。復有一比丘，名曰阿難，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我念宿命，生羅閱祇國，為庶民子，身生惡瘡，治之不差。有親友道人，來語我言：『當浴眾僧，取其浴水，以用洗瘡，便可除愈，又可得福！』我即歡喜，往到寺中，加敬至心，更作新井、香油浴具，洗浴眾僧，以汁洗瘡，尋蒙除愈。從此因緣，所生端正，金色晃昱，不受塵垢，九十一劫，常得淨福，僧祐廣遠。今復值佛，心垢消滅，逮得應真。」

阿難於佛前以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難於佛前以偈頌曰：

「聖眾為良醫， 救濟苦惱患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖眾為良醫， 救濟苦惱患，

洗浴施清淨， 瘡愈蒙得安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗浴施清淨， 瘡愈蒙得安。

所生常端正， 殊異紫金顏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常端正， 殊異紫金顏，

德潤無崖限， 歸命良福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德潤無崖限， 歸命良福田。」

阿難禮已還坐。爾時座中有一比丘尼，名曰奈女，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白佛言：「我念先世，生波羅奈國，為貧女人。時世有佛，名曰迦葉，時與大眾，圍繞說法。我時在座，聞經歡喜，意欲布施，顧無所有，自惟貧賤，心用悲感，詣他園圃，乞求果蓏，當以施佛。時得一奈，大而香好，擎一盂水、并奈一枚，奉迦葉佛，及諸眾僧。佛知至意，呪願受之，分布水、奈，一切周普。緣此福祚，壽盡生天，得為天后。下生世間，不由胞胎，九十一劫，生奈華中，端正鮮淨，常識宿命。今值世尊，開示道眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難禮已還坐。爾時座中有一比丘尼，名曰奈女，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白佛言：「我念先世，生波羅奈國，為貧女人。時世有佛，名曰迦葉，時與大眾，圍繞說法。我時在座，聞經歡喜，意欲布施，顧無所有，自惟貧賤，心用悲感，詣他園圃，乞求果蓏，當以施佛。時得一奈，大而香好，擎一盂水、并奈一枚，奉迦葉佛，及諸眾僧。佛知至意，呪願受之，分布水、奈，一切周普。緣此福祚，壽盡生天，得為天后。下生世間，不由胞胎，九十一劫，生奈華中，端正鮮淨，常識宿命。今值世尊，開示道眼。」

爾時奈女以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時奈女以偈頌曰：

「三尊慈潤普， 慧度無男女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三尊慈潤普， 慧度無男女，

水果施弘報， 緣得離眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水果施弘報， 緣得離眾苦。

在世生華中， 上則為天后， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在世生華中， 上則為天后，

自歸聖眾祐， 福田最深厚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸聖眾祐， 福田最深厚。」

比丘尼奈女禮已還坐。於時天帝即從座起，為佛作禮，白世尊曰：「我先世時，生拘留大國，為長者子。青衣抱行，入城遊觀，值遇眾僧，街巷分衛。時見人民，施者甚多，即自念言：『願得財寶，布施眾僧，不亦快乎！』即解珠瓔，布施眾僧。同心呪願，歡喜而去。從此因緣，壽終即生忉利天上，為天帝釋，九十一劫，永離八難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼奈女禮已還坐。於時天帝即從座起，為佛作禮，白世尊曰：「我先世時，生拘留大國，為長者子。青衣抱行，入城遊觀，值遇眾僧，街巷分衛。時見人民，施者甚多，即自念言：『願得財寶，布施眾僧，不亦快乎！』即解珠瓔，布施眾僧。同心呪願，歡喜而去。從此因緣，壽終即生忉利天上，為天帝釋，九十一劫，永離八難。」

於是天帝以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是天帝以偈頌曰：

「德高無過者， 開福塞禍元， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「德高無過者， 開福塞禍元，

聖眾神定力， 童幼發歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾神定力， 童幼發歡喜。

效眾悅意施， 遷神典二天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 效眾悅意施， 遷神典二天，

自歸世最厚， 世世願奉尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸世最厚， 世世願奉尊。」

佛告天帝及諸大眾：「聽我所說，宿命所行。昔我前世於波羅奈國，近大道邊，安施圊廁，國中人民，得輕安者，莫不感義。緣此功德，所生淨潔，累劫行道，穢染不污，功祚大備，自致成佛。金體光耀，塵水不著，食自消化，無便利之患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝及諸大眾：「聽我所說，宿命所行。昔我前世於波羅奈國，近大道邊，安施圊廁，國中人民，得輕安者，莫不感義。緣此功德，所生淨潔，累劫行道，穢染不污，功祚大備，自致成佛。金體光耀，塵水不著，食自消化，無便利之患。」

於是世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊以偈頌曰：

「忍穢修福事， 為人所不污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忍穢修福事， 為人所不污，

造廁施便利， 煩重得輕安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造廁施便利， 煩重得輕安。

此德除貢高， 因解生死緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此德除貢高， 因解生死緣，

進登成佛道， 空淨巍巍尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進登成佛道， 空淨巍巍尊。」

佛告天帝：「九十六種道，佛道最尊；九十六種法，佛法最真；九十六種僧，佛僧最正。所以者何？如來從阿僧祇劫發願誠諦，殞命積德，誓為眾生，國財、妻子、頭目、血肉，以用布施，無戀愛之心；心若虛空，無所不覆，六度、四等眾善普備，德慧成滿，乃得為佛；身色紫金，相好無比，去來現在無不照達，三界尊天莫能及者；言信德重，震動天地。其有眾生，發一敬心向如來者，勝獲大千世界之珍寶矣！說三十七品、十二部經，分別罪福，言皆至誠，開三乘教，各得奉行，聞者歡喜，樂作沙門，信佛行法，志尚清高。眾僧之中，有四雙八輩、十二賢者，捨世貪諍，導世開福，天、人路通，眾僧之由矣。是為最尊無上之道，諸佛、菩薩、緣覺、應真皆從中出，教化一切，度脫群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「九十六種道，佛道最尊；九十六種法，佛法最真；九十六種僧，佛僧最正。所以者何？如來從阿僧祇劫發願誠諦，殞命積德，誓為眾生，國財、妻子、頭目、血肉，以用布施，無戀愛之心；心若虛空，無所不覆，六度、四等眾善普備，德慧成滿，乃得為佛；身色紫金，相好無比，去來現在無不照達，三界尊天莫能及者；言信德重，震動天地。其有眾生，發一敬心向如來者，勝獲大千世界之珍寶矣！說三十七品、十二部經，分別罪福，言皆至誠，開三乘教，各得奉行，聞者歡喜，樂作沙門，信佛行法，志尚清高。眾僧之中，有四雙八輩、十二賢者，捨世貪諍，導世開福，天、人路通，眾僧之由矣。是為最尊無上之道，諸佛、菩薩、緣覺、應真皆從中出，教化一切，度脫群生。」

佛說是時，天帝釋眾皆發無上正真道意，不可計人得法眼淨。於是阿難長跪叉手，白佛言：「此名何經？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，天帝釋眾皆發無上正真道意，不可計人得法眼淨。於是阿難長跪叉手，白佛言：「此名何經？云何奉持？」

佛告阿難：「是經名曰『諸德福田』，常奉持之，明宣經道，莫令缺減！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是經名曰『諸德福田』，常奉持之，明宣經道，莫令缺減！」

佛說經已，天帝釋眾、一切眾會，莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，天帝釋眾、一切眾會，莫不歡喜，作禮而去。