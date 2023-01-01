相續解脫如來所作隨順處了義經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續解脫如來所作隨順處了義經

如《相續解脫經》說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《相續解脫經》說：

文殊師利白佛言：「世尊！世尊所說如來法身，如來法身有何相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！世尊所說如來法身，如來法身有何相？」

佛告文殊師利：「地波羅蜜，善修習乘身轉集成，文殊師利！是如來法身相。當知復有不可思議相，有二因緣，謂彼離虛偽、無行；眾生計著虛偽行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「地波羅蜜，善修習乘身轉集成，文殊師利！是如來法身相。當知復有不可思議相，有二因緣，謂彼離虛偽、無行；眾生計著虛偽行。」

文殊師利白佛言：「世尊！聲聞、緣覺身轉，亦是法身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！聲聞、緣覺身轉，亦是法身耶？」

佛告文殊師利：「不名法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「不名法身。」

文殊師利白佛言：「世尊！名何等身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！名何等身？」

佛告文殊師利：「名解脫身(五分法身名解脫，梵音云毘尼木叉，涅槃解脫梵音云木叉也)。文殊師利！解脫身者，聲聞、緣覺；諸如來等，唯法身差別。法身差別者，謂無量功德殊勝奇特，不可為譬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「名解脫身(五分法身名解脫，梵音云毘尼木叉，涅槃解脫梵音云木叉也)。文殊師利！解脫身者，聲聞、緣覺；諸如來等，唯法身差別。法身差別者，謂無量功德殊勝奇特，不可為譬。」

文殊師利白佛言：「世尊！如來因起有何相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！如來因起有何相？」

佛告文殊師利：「化身相如世界起一切種如來功德，及清淨莊嚴住相。當知化身相起，法身無起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「化身相如世界起一切種如來功德，及清淨莊嚴住相。當知化身相起，法身無起。」

文殊師利白佛言：「世尊！以何等巧方便示現化身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！以何等巧方便示現化身？」

佛告文殊師利：「一切三千大千諸佛世界，增上主家生，福田家生，入胎出胎生，長受五欲，出家苦行，往詣道場，菩提樹下降魔成佛，轉法輪已，現般涅槃，當知是示現化身巧方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切三千大千諸佛世界，增上主家生，福田家生，入胎出胎生，長受五欲，出家苦行，往詣道場，菩提樹下降魔成佛，轉法輪已，現般涅槃，當知是示現化身巧方便。」

文殊師利白佛言：「世尊！如來化身幾種語為眾生說法，諸未熟者調伏令熟，已熟者令於緣解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！如來化身幾種語為眾生說法，諸未熟者調伏令熟，已熟者令於緣解脫？」

佛告文殊師利：「如來語者，說修多羅語、毘尼語、摩德勒伽語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如來語者，說修多羅語、毘尼語、摩德勒伽語。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何修多羅？云何毘尼？云何摩德勒伽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何修多羅？云何毘尼？云何摩德勒伽？」

佛告文殊師利：「若我說諸法，攝事分齊，名修多羅，謂因四事、九事、二十九事，如是四十二事。何等四事？謂聞事、歸依事、戒事、菩薩事。何等九事？謂施設眾生事、受用事、彼因起事、起已住事、彼滅事、彼種種事、說事、所說事、徒眾事。何等二十九事？謂從染污分行攝事，彼主漸次隨起事，彼作如是人想已未來生因事，作法想已未來生因事，從清淨分緣中繫念事，於彼決定事，心住事，現法樂住事，起一切苦緣方便事，彼斷知事——彼亦三種，謂顛倒處斷知、從眾生想外眾生邪向處斷知、內離增上慢處斷知——修處事，作證事，修事，彼所作堅固事，彼行事，彼緣事，斷不斷觀察巧便事，彼散亂事，彼不散亂事，不散亂處事，修習無厭方便不捨所作事，修福利事，彼堅固修事，真實覺知事，到涅槃事，善說法律世俗正見得一切內外正見頂事，彼修退事。文殊師利！彼善說法律不修習退非見過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若我說諸法，攝事分齊，名修多羅，謂因四事、九事、二十九事，如是四十二事。何等四事？謂聞事、歸依事、戒事、菩薩事。何等九事？謂施設眾生事、受用事、彼因起事、起已住事、彼滅事、彼種種事、說事、所說事、徒眾事。何等二十九事？謂從染污分行攝事，彼主漸次隨起事，彼作如是人想已未來生因事，作法想已未來生因事，從清淨分緣中繫念事，於彼決定事，心住事，現法樂住事，起一切苦緣方便事，彼斷知事——彼亦三種，謂顛倒處斷知、從眾生想外眾生邪向處斷知、內離增上慢處斷知——修處事，作證事，修事，彼所作堅固事，彼行事，彼緣事，斷不斷觀察巧便事，彼散亂事，彼不散亂事，不散亂處事，修習無厭方便不捨所作事，修福利事，彼堅固修事，真實覺知事，到涅槃事，善說法律世俗正見得一切內外正見頂事，彼修退事。文殊師利！彼善說法律不修習退非見過。

「文殊師利！若我為弟子——聲聞、菩薩——說波羅提木叉，波羅提木叉相應學，是名毘尼事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若我為弟子——聲聞、菩薩——說波羅提木叉，波羅提木叉相應學，是名毘尼事。」

文殊師利白佛言：「菩薩有幾種波羅提木叉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「菩薩有幾種波羅提木叉？」

佛告文殊師利：「有七種：一者說受威儀、二者說波羅夷處事、三者說犯自性、四者說不犯自性、五者說出犯、六者說受律儀、七者說捨律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「有七種：一者說受威儀、二者說波羅夷處事、三者說犯自性、四者說不犯自性、五者說出犯、六者說受律儀、七者說捨律儀。

「文殊師利！有十一種相，宣通分別廣說顯示，是名摩德勒伽。云何十一種相？一者等相、二者第一義相、三者菩提分法攀緣相、四者行相、五者果相、六者神力顯示相、七者自性相、八者彼持相、九者彼順法相、十者彼患相、十一者彼利相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！有十一種相，宣通分別廣說顯示，是名摩德勒伽。云何十一種相？一者等相、二者第一義相、三者菩提分法攀緣相、四者行相、五者果相、六者神力顯示相、七者自性相、八者彼持相、九者彼順法相、十者彼患相、十一者彼利相。

「文殊師利！等相者，說人、說妄想自性、說諸法動作業事。第一義相者，說七種。如緣相者，說一切種爾焰事。行相者，說八行觀察。何等八行觀察？一者諦、二者立、三者過、四者德、五者通、六者生、七者成、八者略廣。諦者如。立者建立眾生等，若建立妄想自性，若建立一向分別詰問置答，若建立隱覆顯現記說。過者我於煩惱法無量因緣說過患。德者我於清淨無量因緣說福利。通者有六種：一者真實義通、二者得通、三者說通、四者離二邊通、五者不可思議通、六者意通。生者謂三禪、三有為相及四緣。成者有四種：一者以有成、二者所作事成、三者助成、四者法成。若因若緣諸行起及隨說，是名以有成。若因若緣，諸法若得若成，若已起者作所作，是名所作事成。若因若緣，或宗或說或授或義，而成之覺之，彼復略說二種：一者淨，二者不淨。淨有五種相，不淨有七種相。何等為五淨相？一者彼現前得相，二者彼依現前得相，三者自種比相，四者成相，五者快淨語說相，一切行無常，一切行苦，一切法無我，若世間現前得如是等，名現前得相。一切行剎那，故有他世及淨不淨業不壞，若依現見麁無常故得，若依現見種種眾生及種種業故得，若依現見苦樂眾生淨不淨業故得，以此比類得不現前，如是等名彼依現前得相。若復內外諸行，一切世間緣起沒生得，如是比苦等得，如是比不自在得，如是比外世間緣起成敗得，如是比如是等，名自種比相。彼現前得相，彼依現前得相，自種比相，作一向成相已，當知是相若廣演說，一切智所說，謂涅槃寂靜，如是等名快淨語說相。文殊師利！是故此五相成清淨觀，以清淨故應當修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！等相者，說人、說妄想自性、說諸法動作業事。第一義相者，說七種。如緣相者，說一切種爾焰事。行相者，說八行觀察。何等八行觀察？一者諦、二者立、三者過、四者德、五者通、六者生、七者成、八者略廣。諦者如。立者建立眾生等，若建立妄想自性，若建立一向分別詰問置答，若建立隱覆顯現記說。過者我於煩惱法無量因緣說過患。德者我於清淨無量因緣說福利。通者有六種：一者真實義通、二者得通、三者說通、四者離二邊通、五者不可思議通、六者意通。生者謂三禪、三有為相及四緣。成者有四種：一者以有成、二者所作事成、三者助成、四者法成。若因若緣諸行起及隨說，是名以有成。若因若緣，諸法若得若成，若已起者作所作，是名所作事成。若因若緣，或宗或說或授或義，而成之覺之，彼復略說二種：一者淨，二者不淨。淨有五種相，不淨有七種相。何等為五淨相？一者彼現前得相，二者彼依現前得相，三者自種比相，四者成相，五者快淨語說相，一切行無常，一切行苦，一切法無我，若世間現前得如是等，名現前得相。一切行剎那，故有他世及淨不淨業不壞，若依現見麁無常故得，若依現見種種眾生及種種業故得，若依現見苦樂眾生淨不淨業故得，以此比類得不現前，如是等名彼依現前得相。若復內外諸行，一切世間緣起沒生得，如是比苦等得，如是比不自在得，如是比外世間緣起成敗得，如是比如是等，名自種比相。彼現前得相，彼依現前得相，自種比相，作一向成相已，當知是相若廣演說，一切智所說，謂涅槃寂靜，如是等名快淨語說相。文殊師利！是故此五相成清淨觀，以清淨故應當修習。」

文殊師利白佛言：「世尊！一切智相有幾種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！一切智相有幾種？」

佛告文殊師利：「有五種：一者若一切智名聞出于世間，二者成就三十二大人相，三者十力決斷一切眾生疑網，四者四無畏說法，一切外論不能難問、不能屈伏，五者若彼法律知，有八聖道、四沙門果。當知此五行，是一切智相。若此助成如是現前量、比量、信言量，是名五種快淨相。云何七種相？一者彼異相似得相，二者彼異不相似得相，三者一切相似得相，四者一切不相似得相，五者異生比相，六者不成相，七者不淨語說相。若彼一切法意識識，是名一切相似得相。若復形自性業法因果異相，名各各異相，決定各各異相，是名一切不相似得相。文殊師利！彼有比異一切相似得相，有一切不相似相，以彼不一向成故，是名不成相；又復彼有比異不相似得相，有一切相似相，以彼不一向成故，是名不成相；不成故不成清淨觀，不淨故不應習近不淨語說相者，當知是性不清淨。若如來出世、若不出世，如是法住住法界，是名法成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「有五種：一者若一切智名聞出于世間，二者成就三十二大人相，三者十力決斷一切眾生疑網，四者四無畏說法，一切外論不能難問、不能屈伏，五者若彼法律知，有八聖道、四沙門果。當知此五行，是一切智相。若此助成如是現前量、比量、信言量，是名五種快淨相。云何七種相？一者彼異相似得相，二者彼異不相似得相，三者一切相似得相，四者一切不相似得相，五者異生比相，六者不成相，七者不淨語說相。若彼一切法意識識，是名一切相似得相。若復形自性業法因果異相，名各各異相，決定各各異相，是名一切不相似得相。文殊師利！彼有比異一切相似得相，有一切不相似相，以彼不一向成故，是名不成相；又復彼有比異不相似得相，有一切相似相，以彼不一向成故，是名不成相；不成故不成清淨觀，不淨故不應習近不淨語說相者，當知是性不清淨。若如來出世、若不出世，如是法住住法界，是名法成。

「彼略廣者總說一句法漸增廣句，分別解說乃至究竟，若有行有攀緣決定菩提分法，我說念處等，是名自性相。世間出世間道共，斷諸煩惱，招引世間出世間功德果，是名彼得果相。若彼解脫智知，廣為眾生演說顯示，是名神力顯示相。如是修菩提分法，彼違道處染污，是名障法相；彼多利益，是名順法相。若障過，是名過患相；若隨順功德，是名利相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼略廣者總說一句法漸增廣句，分別解說乃至究竟，若有行有攀緣決定菩提分法，我說念處等，是名自性相。世間出世間道共，斷諸煩惱，招引世間出世間功德果，是名彼得果相。若彼解脫智知，廣為眾生演說顯示，是名神力顯示相。如是修菩提分法，彼違道處染污，是名障法相；彼多利益，是名順法相。若障過，是名過患相；若隨順功德，是名利相。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！唯願更為諸菩薩眾，說修多羅、毘尼、摩德勒伽略受持義，不與一切諸外道共，令諸菩薩，於如來所說甚深之法，次第隨順入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！唯願更為諸菩薩眾，說修多羅、毘尼、摩德勒伽略受持義，不與一切諸外道共，令諸菩薩，於如來所說甚深之法，次第隨順入。」

佛告文殊師利：「汝今諦聽！我當為說略受持義，令諸菩薩善入如來不了義說。文殊師利！若染污法、若清淨法，我說一切法無作無人，一切無所取，非染污法先染污後清淨，非清淨法後清淨先染污。彼愚癡凡夫於罪過身，若法若人計著先自性，妄見因緣，言此是我此是我，所見聞嗅甞及觸識相，妄作淨穢而起邪行。若有如實知者，捨離過身，一切煩惱所不能染，得畢竟快淨離諸虛偽，得無為身永離諸行。文殊師利！當知此是略說受持義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝今諦聽！我當為說略受持義，令諸菩薩善入如來不了義說。文殊師利！若染污法、若清淨法，我說一切法無作無人，一切無所取，非染污法先染污後清淨，非清淨法後清淨先染污。彼愚癡凡夫於罪過身，若法若人計著先自性，妄見因緣，言此是我此是我，所見聞嗅甞及觸識相，妄作淨穢而起邪行。若有如實知者，捨離過身，一切煩惱所不能染，得畢竟快淨離諸虛偽，得無為身永離諸行。文殊師利！當知此是略說受持義。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「染污清淨法， 無作亦無人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「染污清淨法， 無作亦無人，

我說無所取， 淨穢無先後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說無所取， 淨穢無先後。

愚於過患身， 計我及我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚於過患身， 計我及我所，

緣彼起見著， 我食我所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣彼起見著， 我食我所作。

此是我煩惱， 此是我清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是我煩惱， 此是我清淨，

如是如實知， 永捨過惡身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如實知， 永捨過惡身。

煩惱不染著， 畢竟快清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱不染著， 畢竟快清淨，

永離諸虛偽， 無為常住身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸虛偽， 無為常住身。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！如來心起有何相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！如來心起有何相？」

佛告文殊師利：「如來無心意識起，然如來無行心起當知如化，若諸如來法身離一切行者，云何無行中間心起？文殊師利，本所修智慧起故。譬如非無心眠作覺行，然有覺本作行力故。譬如非入滅受想定作覺行，然有起本作行力故。如眠及滅受想定心起，如來心起亦復如是，本修習慧所起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如來無心意識起，然如來無行心起當知如化，若諸如來法身離一切行者，云何無行中間心起？文殊師利，本所修智慧起故。譬如非無心眠作覺行，然有覺本作行力故。譬如非入滅受想定作覺行，然有起本作行力故。如眠及滅受想定心起，如來心起亦復如是，本修習慧所起故。」

文殊師利白佛言：「世尊！如來身為有心、為無心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！如來身為有心、為無心耶？」

佛告文殊師利：「無心心不自在大自在故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「無心心不自在大自在故。」

文殊師利復白佛言：「世尊！如來行處、如來境界，有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復白佛言：「世尊！如來行處、如來境界，有何差別？」

佛告文殊師利：「如來行處者，乃至一切如來共，謂不思議無量功德嚴淨佛國。文殊師利！如來境界有五種：一切種眾生界、世界、法界、調伏界、調伏方便界，是則差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如來行處者，乃至一切如來共，謂不思議無量功德嚴淨佛國。文殊師利！如來境界有五種：一切種眾生界、世界、法界、調伏界、調伏方便界，是則差別。」

文殊師利白佛言：「世尊！如來成正覺及轉法輪乃至大般涅槃，此有何相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！如來成正覺及轉法輪乃至大般涅槃，此有何相？」

佛告文殊師利：「無有二相，不成正覺非不成正覺，非轉法輪非不轉法輪，不大般涅槃非不大般涅槃，法身究竟清淨故，示現化身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「無有二相，不成正覺非不成正覺，非轉法輪非不轉法輪，不大般涅槃非不大般涅槃，法身究竟清淨故，示現化身故。」

文殊師利白佛言：「世尊！化身者，眾生見聞供養何故生功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！化身者，眾生見聞供養何故生功德？」

佛告文殊師利：「緣淨心攀緣如來故，化身是如來化故，般涅槃行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「緣淨心攀緣如來故，化身是如來化故，般涅槃行故。」

文殊師利白佛言：「世尊！同有無行，何故如來法身為眾生出大智光明，及出無量化像，非聲聞、緣覺解脫身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！同有無行，何故如來法身為眾生出大智光明，及出無量化像，非聲聞、緣覺解脫身耶？」

佛告文殊師利：「譬如日月水火頗梨珠寶，彼同無行而出光明普照眾生；善法頗梨，眾生大威德故，眾生增上業故，是淨頗梨現眾色像；如是攀緣無量法界修方便慧，得善治如來法身故，出智光明及化色像，非純解脫身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「譬如日月水火頗梨珠寶，彼同無行而出光明普照眾生；善法頗梨，眾生大威德故，眾生增上業故，是淨頗梨現眾色像；如是攀緣無量法界修方便慧，得善治如來法身故，出智光明及化色像，非純解脫身。」

文殊師利白佛言：「世尊！所說如來神力，令欲界人自身具足，謂剎利婆羅門大姓家，欲界天一切自身具足，色界天一切自身具足，無色界天一切自身具足，有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！所說如來神力，令欲界人自身具足，謂剎利婆羅門大姓家，欲界天一切自身具足，色界天一切自身具足，無色界天一切自身具足，有何義？」

佛告文殊師利：「如來神力建立若道若迹，令一切處得一切自身具足，謂於彼道彼迹隨所說行，彼一切處得一切自身具足，若違背道迹譏訶毀呰，復於我所起恚害心，若命終時彼一切處得一切下劣身。以是故，文殊師利！當知非但由如來神力建立得自身具足，亦有由於如來所起恚害心得下劣身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如來神力建立若道若迹，令一切處得一切自身具足，謂於彼道彼迹隨所說行，彼一切處得一切自身具足，若違背道迹譏訶毀呰，復於我所起恚害心，若命終時彼一切處得一切下劣身。以是故，文殊師利！當知非但由如來神力建立得自身具足，亦有由於如來所起恚害心得下劣身。」

文殊師利白佛言：「世尊！不淨佛國，何者難得易得耶？清淨佛國，何者難得易得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！不淨佛國，何者難得易得耶？清淨佛國，何者難得易得耶？」

佛告文殊師利：「不淨佛國，八事易得，二事難得，所謂外道，貧窮眾生，生下姓家，具足不具足，壞行諸惡行，犯戒，惡趣，下劣悕望方便行菩薩，是名八事易得；勝悕望方便行，菩薩及如來出世，是名二事難得。文殊師利！清淨佛國與上相違，八事難得二事易得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「不淨佛國，八事易得，二事難得，所謂外道，貧窮眾生，生下姓家，具足不具足，壞行諸惡行，犯戒，惡趣，下劣悕望方便行菩薩，是名八事易得；勝悕望方便行，菩薩及如來出世，是名二事難得。文殊師利！清淨佛國與上相違，八事難得二事易得。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！《相續解脫經》中，此經何名？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！《相續解脫經》中，此經何名？云何奉持？」

佛告文殊師利：「此經名『如來所作隨順處了義說』，如是奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「此經名『如來所作隨順處了義說』，如是奉持。」

說是如來所作隨順處了義說經時，七萬五千菩薩得分別滿足法身三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如來所作隨順處了義說經時，七萬五千菩薩得分別滿足法身三昧。