深密解脫經卷第五元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深密解脫經卷第五元魏天竺三藏菩提流支譯

聖者觀世自在菩薩問品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者觀世自在菩薩問品之二

聖者觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！何故諸菩薩心不多樂諸波羅蜜果報，而多樂諸波羅蜜行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！何故諸菩薩心不多樂諸波羅蜜果報，而多樂諸波羅蜜行？」

佛言：「觀世自在！有五種法。何等為五？所謂樂於增上歡喜樂故、攝取自利利他故、樂未來世樂報恩故、不染諸法故、不失彼法故，應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！有五種法。何等為五？所謂樂於增上歡喜樂故、攝取自利利他故、樂未來世樂報恩故、不染諸法故、不失彼法故，應知。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！此諸波羅蜜各有幾種勝妙之力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！此諸波羅蜜各有幾種勝妙之力？」

佛言：「觀世自在！此諸波羅蜜各有四種妙力應知。何等為四？一謂菩薩修行諸波羅蜜，遠離慳嫉心、遠離破戒心、遠離瞋心、遠離懈怠心、遠離散亂心，遠離諸見心故；能成就阿耨多羅三藐三菩提諸功德故；現身攝取自身他身故；於未來世能得廣大無盡愛果報故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！此諸波羅蜜各有四種妙力應知。何等為四？一謂菩薩修行諸波羅蜜，遠離慳嫉心、遠離破戒心、遠離瞋心、遠離懈怠心、遠離散亂心，遠離諸見心故；能成就阿耨多羅三藐三菩提諸功德故；現身攝取自身他身故；於未來世能得廣大無盡愛果報故。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！此諸波羅蜜，何等為因？何等為果？何等為力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！此諸波羅蜜，何等為因？何等為果？何等為力？」

佛言：「觀世自在！大悲為因、愛樂攝取眾生為果、能滿足菩提為力，應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！大悲為因、愛樂攝取眾生為果、能滿足菩提為力，應知。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！若諸菩薩一切資財隨心所用不可窮盡，菩薩復有大悲愍心，何故世間貧窮眾生受種種苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！若諸菩薩一切資財隨心所用不可窮盡，菩薩復有大悲愍心，何故世間貧窮眾生受種種苦？」

佛言：「觀世自在！此諸眾生自業罪過。菩薩大悲，常欲與諸一切眾生無盡富樂，常懷憐愍，堅固不動。觀世自在！若諸眾生無自罪障，世間無有貧窮眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！此諸眾生自業罪過。菩薩大悲，常欲與諸一切眾生無盡富樂，常懷憐愍，堅固不動。觀世自在！若諸眾生無自罪障，世間無有貧窮眾生。

「觀世自在！譬如一切諸餓鬼等為渴逼惱，往見一切諸河、大海悉皆乾竭。此非諸河、大海過咎，是諸餓鬼自罪業報。諸菩薩等施諸眾生一切資財，如彼大海無有過咎；而諸眾生受貧窮苦，如彼餓鬼自作惡業有如是報，非菩薩過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀世自在！譬如一切諸餓鬼等為渴逼惱，往見一切諸河、大海悉皆乾竭。此非諸河、大海過咎，是諸餓鬼自罪業報。諸菩薩等施諸眾生一切資財，如彼大海無有過咎；而諸眾生受貧窮苦，如彼餓鬼自作惡業有如是報，非菩薩過。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩何等波羅蜜取諸法無體相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩何等波羅蜜取諸法無體相？」

佛言：「觀世自在！般若波羅蜜取諸法無體相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！般若波羅蜜取諸法無體相。」

觀世自在言：「世尊！若菩薩般若波羅蜜取諸法無體相者，世尊！何故般若波羅蜜不取諸法有體相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在言：「世尊！若菩薩般若波羅蜜取諸法無體相者，世尊！何故般若波羅蜜不取諸法有體相？」

佛言：「觀世自在！我說取無體相，無體相者，汝當莫著言語。何以故？無體相法離諸一切名字、言語，內身證法，不可以名字、章句說，我依名字說言般若取諸法無體相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！我說取無體相，無體相者，汝當莫著言語。何以故？無體相法離諸一切名字、言語，內身證法，不可以名字、章句說，我依名字說言般若取諸法無體相。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！如世尊說諸波羅蜜、隨近波羅蜜、大波羅蜜。世尊！何者是波羅蜜？何者是近波羅蜜？何者是大波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！如世尊說諸波羅蜜、隨近波羅蜜、大波羅蜜。世尊！何者是波羅蜜？何者是近波羅蜜？何者是大波羅蜜？」

佛言：「觀世自在！菩薩從無量劫修行布施等諸波羅蜜，畢竟能得一切善法，而彼菩薩具煩惱性現行於心，而彼煩惱不能染菩薩，而菩薩能降伏煩惱——謂信行地——於軟中信心而修諸行，是名波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！菩薩從無量劫修行布施等諸波羅蜜，畢竟能得一切善法，而彼菩薩具煩惱性現行於心，而彼煩惱不能染菩薩，而菩薩能降伏煩惱——謂信行地——於軟中信心而修諸行，是名波羅蜜。

「觀世自在！復有無量劫時畢竟修行增上善法，心行煩惱，而彼菩薩能伏煩惱、煩惱不能降伏菩薩，謂未入初地應知，觀世自在！是名近波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀世自在！復有無量劫時畢竟修行增上善法，心行煩惱，而彼菩薩能伏煩惱、煩惱不能降伏菩薩，謂未入初地應知，觀世自在！是名近波羅蜜。

「復次，觀世自在！菩薩於無量劫畢竟修行上上善法，彼菩薩一切煩惱不行於心，所謂初地至八地、第十地。觀世自在！是名大波羅蜜應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀世自在！菩薩於無量劫畢竟修行上上善法，彼菩薩一切煩惱不行於心，所謂初地至八地、第十地。觀世自在！是名大波羅蜜應知。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！此諸地中有幾種使煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！此諸地中有幾種使煩惱？」

佛言：「觀世自在！有三種使煩惱。何等為三？所謂害伴使煩惱、薄使煩惱、微細使煩惱。觀世自在！何者害伴使煩惱？謂從初地乃至第五地不俱生煩惱。俱生煩惱伴彼菩薩，害伴使煩惱不行於心，是故我說害伴使煩惱。觀世自在！何者是薄使煩惱？謂六地、七地中微細無明使煩惱。菩薩修行薄彼無明煩惱，是名薄使煩惱。觀世自在！何者微細極微細煩惱？謂八地、上上地，一切無明使煩惱不行於心，唯有一切境界微細障。觀世自在！是名三種使煩惱應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！有三種使煩惱。何等為三？所謂害伴使煩惱、薄使煩惱、微細使煩惱。觀世自在！何者害伴使煩惱？謂從初地乃至第五地不俱生煩惱。俱生煩惱伴彼菩薩，害伴使煩惱不行於心，是故我說害伴使煩惱。觀世自在！何者是薄使煩惱？謂六地、七地中微細無明使煩惱。菩薩修行薄彼無明煩惱，是名薄使煩惱。觀世自在！何者微細極微細煩惱？謂八地、上上地，一切無明使煩惱不行於心，唯有一切境界微細障。觀世自在！是名三種使煩惱應知。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊說菩薩斷一切過得斷諸使。世尊！菩薩斷幾種過名斷諸使？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊說菩薩斷一切過得斷諸使。世尊！菩薩斷幾種過名斷諸使？」

佛言：「觀世自在！菩薩斷三種過能斷諸使。何等為三？所謂皮、膚及骨。觀世自在！初斷皮障離第一過、次斷膚障離第二過、次斷骨障離第三過，我說一切使盡是名佛地應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！菩薩斷三種過能斷諸使。何等為三？所謂皮、膚及骨。觀世自在！初斷皮障離第一過、次斷膚障離第二過、次斷骨障離第三過，我說一切使盡是名佛地應知。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！幾阿僧祇劫斷彼諸過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！世尊！幾阿僧祇劫斷彼諸過？」

佛言：「觀世自在！三大阿僧祇劫、無量時、無量月、無量半月、無量夜、無量晝日、無量念、無量剎那、無量無睺多、無量羅婆劫斷彼諸過應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！三大阿僧祇劫、無量時、無量月、無量半月、無量夜、無量晝日、無量念、無量剎那、無量無睺多、無量羅婆劫斷彼諸過應知。」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！此諸地中諸菩薩煩惱有何等相？有何功德？願為我說，而我應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！此諸地中諸菩薩煩惱有何等相？有何功德？願為我說，而我應知。」

佛言：「觀世自在！無有染相生諸煩惱、無量功德生諸煩惱應知。何以故？菩薩於初地中自性證於一切法界，善能覺知一切法界。是故，菩薩如實能知生諸煩惱，非為不知。是故，於自身中無有染相，以不能生諸苦過故；無有諸過，為眾生界斷因果故，菩薩無量功德是煩惱生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！無有染相生諸煩惱、無量功德生諸煩惱應知。何以故？菩薩於初地中自性證於一切法界，善能覺知一切法界。是故，菩薩如實能知生諸煩惱，非為不知。是故，於自身中無有染相，以不能生諸苦過故；無有諸過，為眾生界斷因果故，菩薩無量功德是煩惱生。」

觀世自在菩薩言：「希有，世尊！是大菩提能大利益，以諸菩薩生諸煩惱降伏一切聲聞、緣覺一切善根，何況諸餘無量功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩言：「希有，世尊！是大菩提能大利益，以諸菩薩生諸煩惱降伏一切聲聞、緣覺一切善根，何況諸餘無量功德？」

觀世自在菩薩白佛言：「世尊！如世尊說聲聞乘、大乘是為一乘。世尊！何意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩白佛言：「世尊！如世尊說聲聞乘、大乘是為一乘。世尊！何意作如是說？」

佛言：「觀世自在！我聲聞乘中說種種法——所謂五陰、內六入、外六入——如是等我說彼法界一味，而彼聲聞不能覺知。是故，我說有種種乘。觀世自在！如有眾生聞說如是，分別執著，彼人不知一乘之體，取種種乘而證彼法，異異而取迭共諍論。我意如是應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀世自在！我聲聞乘中說種種法——所謂五陰、內六入、外六入——如是等我說彼法界一味，而彼聲聞不能覺知。是故，我說有種種乘。觀世自在！如有眾生聞說如是，分別執著，彼人不知一乘之體，取種種乘而證彼法，異異而取迭共諍論。我意如是應知。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「種種諸法相， 我依一理說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種諸法相， 我依一理說，

生於下劣解， 我說名二乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於下劣解， 我說名二乘。

如聞聲分別， 而不知彼義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聞聲分別， 而不知彼義，

故諸乘相違， 憍慢眾生諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故諸乘相違， 憍慢眾生諍。

知諸地妙相、 及諸願生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸地妙相、 及諸願生處，

此勝相對治， 我說是大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此勝相對治， 我說是大乘。」

爾時，觀世自在菩薩白佛言：「世尊！深密解脫修多羅中，此法門者名為何等？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世自在菩薩白佛言：「世尊！深密解脫修多羅中，此法門者名為何等？云何奉持？」

佛告觀世自在菩薩言：「觀世自在！此修多羅名『地波羅蜜了義法門』，汝今應當如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告觀世自在菩薩言：「觀世自在！此修多羅名『地波羅蜜了義法門』，汝今應當如是受持。」

說此「地波羅蜜了義經」時，七萬五千菩薩得大乘光明三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此「地波羅蜜了義經」時，七萬五千菩薩得大乘光明三昧。

聖者文殊師利法王子菩薩問品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者文殊師利法王子菩薩問品第十一

爾時，文殊師利法王子菩薩摩訶薩，依如來所作住持業差別，白佛言：「世尊！世尊！如來法身有何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子菩薩摩訶薩，依如來所作住持業差別，白佛言：「世尊！世尊！如來法身有何等相？」

佛告文殊師利：「如實修行十地波羅蜜，轉身成就得妙法身，是名諸佛如來法身相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如實修行十地波羅蜜，轉身成就得妙法身，是名諸佛如來法身相應知。

「文殊師利！彼佛法身有二種相不可思議。何等為二？所謂法身離諸戲論、離諸一切有為行相，而諸眾生執著戲論、有為行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼佛法身有二種相不可思議。何等為二？所謂法身離諸戲論、離諸一切有為行相，而諸眾生執著戲論、有為行相。」

文殊師利白佛言：「世尊！聲聞、緣覺轉身所得，為是法身？為非法身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！聲聞、緣覺轉身所得，為是法身？為非法身？」

佛告文殊師利：「非法身也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「非法身也。」

文殊師利白佛言：「世尊！若非法身，是何等身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！若非法身，是何等身？」

佛言：「文殊師利！名解脫身，非法身也。依解脫身，聲聞、緣覺、諸佛如來其身平等，而佛法身差別殊勝。法身勝者，勝彼一切聲聞、緣覺無量無邊阿僧祇功德，奇特殊勝不可為譬。為分別顛倒對治，彼人說如來生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！名解脫身，非法身也。依解脫身，聲聞、緣覺、諸佛如來其身平等，而佛法身差別殊勝。法身勝者，勝彼一切聲聞、緣覺無量無邊阿僧祇功德，奇特殊勝不可為譬。為分別顛倒對治，彼人說如來生。」

文殊師利白佛言：「世尊！諸佛生世有何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！諸佛生世有何等相？」

佛告文殊師利：「化身生相隨世界相，一切種一切功德莊嚴住持相相應，是即化身生世間相應知。文殊師利！而佛如來法身不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「化身生相隨世界相，一切種一切功德莊嚴住持相相應，是即化身生世間相應知。文殊師利！而佛如來法身不生。」

文殊師利白佛言：「世尊！我云何知化身所作現方便相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！我云何知化身所作現方便相？」

佛告文殊師利：「一切佛國土三千大千世界中大勢力家及福田家一時退，入胎、住胎、出胎，生已增長，受五欲樂，而行大捨出家苦行、證菩提、轉法輪、入涅槃。文殊師利！是應化身所作方便示現應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切佛國土三千大千世界中大勢力家及福田家一時退，入胎、住胎、出胎，生已增長，受五欲樂，而行大捨出家苦行、證菩提、轉法輪、入涅槃。文殊師利！是應化身所作方便示現應知。」

文殊師利白佛言：「世尊！世尊！依如來法身住持力，幾種語為眾生說法——如來說法依可化眾生、未熟者令熟、已熟者令得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！世尊！依如來法身住持力，幾種語為眾生說法——如來說法依可化眾生、未熟者令熟、已熟者令得解脫？」

佛言：「文殊師利！如來有三種語。何等為三？謂說修多羅、毘尼、摩得勒伽。文殊師利！是為三種應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！如來有三種語。何等為三？謂說修多羅、毘尼、摩得勒伽。文殊師利！是為三種應知。」

文殊師利言：「世尊！何等修多羅？何等毘尼？何等摩得勒伽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何等修多羅？何等毘尼？何等摩得勒伽？」

佛言：「文殊師利！我所說少事法，是名修多羅。少事法者，謂四種事、九種事、二十九種事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！我所說少事法，是名修多羅。少事法者，謂四種事、九種事、二十九種事。

「文殊師利！所言四種事者，謂聞事、歸依事、學事、菩提事，是名四種事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所言四種事者，謂聞事、歸依事、學事、菩提事，是名四種事。

「文殊師利！所言九種事者，謂施設事、眾生向受用事、向生事、向生住事、向染淨事、向種種事、能說事、可說事、眷屬事，是名九種事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所言九種事者，謂施設事、眾生向受用事、向生事、向生住事、向染淨事、向種種事、能說事、可說事、眷屬事，是名九種事。

「文殊師利！所言二十九事者，謂依煩惱對染諸行事隨順事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所言二十九事者，謂依煩惱對染諸行事隨順事。

「何者是隨順事？謂隨順彼人相。未來世生因事故，依法相未來行因事，依淨分觀事，即彼處修行事。令心住事、現身受樂法行事、過一切苦觀行事，即如實知彼事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是隨順事？謂隨順彼人相。未來世生因事故，依法相未來行因事，依淨分觀事，即彼處修行事。令心住事、現身受樂法行事、過一切苦觀行事，即如實知彼事。

「彼事有三種：依顛倒住持故、依眾生相外觀邪行住持相故、內心無憍慢住持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼事有三種：依顛倒住持故、依眾生相外觀邪行住持相故、內心無憍慢住持故。

「修行住事、現證事、修行事、作向堅固事，觀彼九種事：觀察遠離不遠離方便事、向散亂事、不散亂、不失事、修行無障礙事、修行利益事、向堅固事、向彼實證事、具足得涅槃事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行住事、現證事、修行事、作向堅固事，觀彼九種事：觀察遠離不遠離方便事、向散亂事、不散亂、不失事、修行無障礙事、修行利益事、向堅固事、向彼實證事、具足得涅槃事。

「如來善說毘尼法——世間正見，出諸外道一切勝事——不修行彼法退事。何以故？文殊師利！若於如來善說毘尼法中不能修行，令善法退，非邪見過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來善說毘尼法——世間正見，出諸外道一切勝事——不修行彼法退事。何以故？文殊師利！若於如來善說毘尼法中不能修行，令善法退，非邪見過。」

文殊師利言：「世尊！何者是毘尼相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者是毘尼相？」

「文殊師利！毘尼相者，我為聲聞及諸菩薩說波羅提木叉及波羅提木叉相應法，是名毘尼事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！毘尼相者，我為聲聞及諸菩薩說波羅提木叉及波羅提木叉相應法，是名毘尼事。」

文殊師利言：「世尊！菩薩有幾種法攝波羅提木叉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！菩薩有幾種法攝波羅提木叉？」

佛言：「文殊師利！菩薩有七種法攝波羅提木叉。何等為七？所謂菩薩知說受持法、知說波羅夷事、知說過事、知說過事體、知說無過事體、知說起過事、知說受持法失事。文殊師利！是名菩薩七種法攝波羅提木叉應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！菩薩有七種法攝波羅提木叉。何等為七？所謂菩薩知說受持法、知說波羅夷事、知說過事、知說過事體、知說無過事體、知說起過事、知說受持法失事。文殊師利！是名菩薩七種法攝波羅提木叉應知。」

文殊師利言：「世尊！何者是摩得勒伽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者是摩得勒伽？」

「文殊師利！我所說十一種相示現了義經，是名摩得勒伽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！我所說十一種相示現了義經，是名摩得勒伽。」

文殊師利言：「世尊！何等是摩得勒伽十一種相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何等是摩得勒伽十一種相？」

佛言：「文殊師利！所謂世諦相、第一義諦相、觀菩提分法相、彼法相、自體相、彼法果相、受彼法說相、彼法障相、彼法隨順相、彼法過失相、彼法利益相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！所謂世諦相、第一義諦相、觀菩提分法相、彼法相、自體相、彼法果相、受彼法說相、彼法障相、彼法隨順相、彼法過失相、彼法利益相。」

文殊師利言：「世尊！何者是世諦相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者是世諦相？」

「文殊師利！世諦相者有三種。何等為三？說人相、說分別體相、觀諸法思惟作種種業相，應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！世諦相者有三種。何等為三？說人相、說分別體相、觀諸法思惟作種種業相，應知。」

文殊師利言：「世尊！何者第一義諦相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者第一義諦相？」

「文殊師利！第一義諦相有七種，如前七種真如中所說：一者、所謂無始有為行相第一義諦；二者、相第一義諦，所謂我空、法空；三者、唯識第一義諦，知有為行唯是心識；四者、執著第一義諦，所謂我說苦諦；五者、邪行第一義諦，所謂我說集諦；六者、清淨第一義諦，所謂我說滅諦；七者、正修行第一義諦，所謂我說道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！第一義諦相有七種，如前七種真如中所說：一者、所謂無始有為行相第一義諦；二者、相第一義諦，所謂我空、法空；三者、唯識第一義諦，知有為行唯是心識；四者、執著第一義諦，所謂我說苦諦；五者、邪行第一義諦，所謂我說集諦；六者、清淨第一義諦，所謂我說滅諦；七者、正修行第一義諦，所謂我說道諦。

「文殊師利！行相第一義諦、執著第一義諦、邪行第一義諦，此三第一義諦一切眾生平等無差別。文殊師利！相第一義諦、唯識第一義諦，此二第一義諦一切法平等無差別。文殊師利！清淨第一義諦，聲聞、緣覺、菩薩阿耨多羅三藐三菩提平等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！行相第一義諦、執著第一義諦、邪行第一義諦，此三第一義諦一切眾生平等無差別。文殊師利！相第一義諦、唯識第一義諦，此二第一義諦一切法平等無差別。文殊師利！清淨第一義諦，聲聞、緣覺、菩薩阿耨多羅三藐三菩提平等無差別。

「文殊師利！正修行第一義諦，如聞妙法差別，觀奢摩他、毘婆舍那攝取般若波羅蜜平等無差別應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！正修行第一義諦，如聞妙法差別，觀奢摩他、毘婆舍那攝取般若波羅蜜平等無差別應知。」

文殊師利言：「世尊！何者是觀菩提分法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者是觀菩提分法相？」

「文殊師利！觀菩提分法相者，所謂觀一切種事應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！觀菩提分法相者，所謂觀一切種事應知。」

文殊師利言：「世尊！何者是彼法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者是彼法相？」

「文殊師利！彼法相者如八種觀中應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼法相者如八種觀中應知。」

文殊師利言：「世尊！何等八種觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何等八種觀？」

「文殊師利！所謂依實諦、住諦、過失、功德、通相、形相、相應相、廣略說相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂依實諦、住諦、過失、功德、通相、形相、相應相、廣略說相。

「文殊師利！實諦相者，所謂真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！實諦相者，所謂真如。

「住諦相者，所謂人相、分別差別體一向答相、隨問分別答相、置答相、密事示現相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住諦相者，所謂人相、分別差別體一向答相、隨問分別答相、置答相、密事示現相。

「過失相者，所謂我說諸法染過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過失相者，所謂我說諸法染過。

「功德相者，所謂我說一切淨法無量利益相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德相者，所謂我說一切淨法無量利益相。

「通相者，有六種應知。何等六種？謂真實義通、得通、說通、離二邊通、不可思議通、意通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「通相者，有六種應知。何等六種？謂真實義通、得通、說通、離二邊通、不可思議通、意通。

「形相者，所謂三世三有為相四種因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「形相者，所謂三世三有為相四種因緣。

「相應相者，有四種應知。何等為四？謂相待相應、能作所作相應、生相應、法體相應。相待相應者，謂何等因、何等緣能生有為行、名字等用，是名相待相應。能作所作相應者，何等因、何等緣能得法、能生法，能生法已能成辦業，是名能作所作相應。生相應者，謂何等因、何等緣知法、說法、示法，能成能正覺知，是名生相應。法體相應者，略說有二種。何等為二？謂一者、淨，二者、不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相應相者，有四種應知。何等為四？謂相待相應、能作所作相應、生相應、法體相應。相待相應者，謂何等因、何等緣能生有為行、名字等用，是名相待相應。能作所作相應者，何等因、何等緣能得法、能生法，能生法已能成辦業，是名能作所作相應。生相應者，謂何等因、何等緣知法、說法、示法，能成能正覺知，是名生相應。法體相應者，略說有二種。何等為二？謂一者、淨，二者、不淨。

「文殊師利！淨有五種相，不淨有七種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！淨有五種相，不淨有七種相。

「文殊師利！何者淨五種相？一者、彼現前見相，二者、依彼現前見相，三者、自相譬喻相，四者、成就相，五者、說清淨阿含相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者淨五種相？一者、彼現前見相，二者、依彼現前見相，三者、自相譬喻相，四者、成就相，五者、說清淨阿含相。

「文殊師利！何者是彼現前見相？謂一切有為行無常、一切有為行苦、一切法無我，世間現前見法如是等，是名彼現前見相，應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者是彼現前見相？謂一切有為行無常、一切有為行苦、一切法無我，世間現前見法如是等，是名彼現前見相，應知。

「文殊師利！何者是依彼現前見相？所謂一切諸有為行一相故，不失未來善、不善業；依彼麁法現見故、依種種業見種種眾生現見故、依善不善業受苦受樂現見故，於現見法中譬喻。如是等彼依止現見相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者是依彼現前見相？所謂一切諸有為行一相故，不失未來善、不善業；依彼麁法現見故、依種種業見種種眾生現見故、依善不善業受苦受樂現見故，於現見法中譬喻。如是等彼依止現見相應知。

「文殊師利！自相譬喻相者，所謂內、外、一切世間現見譬喻因緣。如是等名為自相因緣譬喻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！自相譬喻相者，所謂內、外、一切世間現見譬喻因緣。如是等名為自相因緣譬喻應知。

「如是，依彼現見相、依止彼現見相、譬喻相一向成就彼事，名為成就相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，依彼現見相、依止彼現見相、譬喻相一向成就彼事，名為成就相應知。

「文殊師利！何者是說清淨阿含相？所謂一切智人說彼寂靜涅槃之相。如是等名清淨阿含相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者是說清淨阿含相？所謂一切智人說彼寂靜涅槃之相。如是等名清淨阿含相應知。

「文殊師利！汝應如是深觀察五種清淨相，深觀察已知清淨，知清淨已修行應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！汝應如是深觀察五種清淨相，深觀察已知清淨，知清淨已修行應知。」

文殊師利白佛言：「世尊！有幾種法知一切智人相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！有幾種法知一切智人相？」

佛言：「文殊師利！有五種法知一切智人相。何等為五？有人出世於諸一切天人世間名一切智，有人畢竟成就三十二大人之相、得十力法能斷一切眾生疑、具四無畏降伏一切諸魔怨敵、說法更無能作礙難、於說法中善說八聖菩提道分，現證成就四沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！有五種法知一切智人相。何等為五？有人出世於諸一切天人世間名一切智，有人畢竟成就三十二大人之相、得十力法能斷一切眾生疑、具四無畏降伏一切諸魔怨敵、說法更無能作礙難、於說法中善說八聖菩提道分，現證成就四沙門果。

「文殊師利！如是，依生、依相斷疑降伏，無人能難，現見沙門五種法現前，是名一切智人相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是，依生、依相斷疑降伏，無人能難，現見沙門五種法現前，是名一切智人相應知。

「文殊師利！此依生成相應、現見相應、量相應、比智相應、聖人說法相應，知五種相是名清淨相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！此依生成相應、現見相應、量相應、比智相應、聖人說法相應，知五種相是名清淨相應知。

「文殊師利！何者是七種不清淨相？所謂彼相似見相、彼不相似見相、有一切相似見相、一切不相似見相、自譬喻異相、不成相、說法不清淨阿含相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者是七種不清淨相？所謂彼相似見相、彼不相似見相、有一切相似見相、一切不相似見相、自譬喻異相、不成相、說法不清淨阿含相。

「文殊師利！何者是有一切相似見相？謂一切法依意識知同相，如是等名為一切法相似同見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者是有一切相似見相？謂一切法依意識知同相，如是等名為一切法相似同見相。

「文殊師利！何者是一切法不相似見相？謂法相、體相、業法因果異相、一一相、異相、畢竟彼彼相、待異相，如是等是名一切不相似不同見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者是一切法不相似見相？謂法相、體相、業法因果異相、一一相、異相、畢竟彼彼相、待異相，如是等是名一切不相似不同見相。

「文殊師利！何者是自譬喻異相？謂彼相似見相譬喻中有一切不相似不同相，為成彼事一向不成，是故我說彼不成相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者是自譬喻異相？謂彼相似見相譬喻中有一切不相似不同相，為成彼事一向不成，是故我說彼不成相。

「文殊師利！自譬喻中彼不相似見相有一切相似同相，為成彼事一向不成，是故我說不成相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！自譬喻中彼不相似見相有一切相似同相，為成彼事一向不成，是故我說不成相。

「若不成相者，彼法不清淨；若法不清淨者，不應修行。是故，我說不清淨阿含相，以自性不清淨應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不成相者，彼法不清淨；若法不清淨者，不應修行。是故，我說不清淨阿含相，以自性不清淨應知。

「文殊師利！何者是法體？所謂：如來出世及不出世，法住、法體、法界，是名法體相應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者是法體？所謂：如來出世及不出世，法住、法體、法界，是名法體相應知。」

文殊師利言：「世尊！何者是略廣相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者是略廣相？」

「文殊師利！所謂略說一句——彼一句、上上句、差別無量句、乃至說應至處——是名略說應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂略說一句——彼一句、上上句、差別無量句、乃至說應至處——是名略說應知。」

文殊師利言：「世尊！何者是得相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者是得相？」

「文殊師利！謂取諸法見觀菩提分法，我說菩提分法四念處等，是名彼法自體相。共世間、出世間、遠離染相，彼法果起世間、出世間功德，是名彼得相。文殊師利！即彼法依解脫智受用，應知、廣為人說示現，是名彼法隨順示現相。文殊師利！即彼修行菩提分法，離道相違染法，是名向障法應知。文殊師利！為彼法多生增長，是名隨順彼法相。文殊師利！障諸法是名過相。文殊師利！隨順彼法功德是名利益相，應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！謂取諸法見觀菩提分法，我說菩提分法四念處等，是名彼法自體相。共世間、出世間、遠離染相，彼法果起世間、出世間功德，是名彼得相。文殊師利！即彼法依解脫智受用，應知、廣為人說示現，是名彼法隨順示現相。文殊師利！即彼修行菩提分法，離道相違染法，是名向障法應知。文殊師利！為彼法多生增長，是名隨順彼法相。文殊師利！障諸法是名過相。文殊師利！隨順彼法功德是名利益相，應知。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！惟願世尊為諸菩薩更重略說修多羅、毘尼、摩得勒伽義，不共一切外道、二乘陀羅尼相。諸佛如來說甚深法，諸菩薩得甚深意，得已能入一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！惟願世尊為諸菩薩更重略說修多羅、毘尼、摩得勒伽義，不共一切外道、二乘陀羅尼相。諸佛如來說甚深法，諸菩薩得甚深意，得已能入一切佛法。」

佛告文殊師利：「汝今諦聽，我當為汝略說陀羅尼義。諸菩薩等聞我法已，能得我意；得我意已，入於我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝今諦聽，我當為汝略說陀羅尼義。諸菩薩等聞我法已，能得我意；得我意已，入於我法。

「文殊師利！何者略說陀羅尼義？所謂我說一切染法、一切淨法、彼一切法、不覺相、無作相、無分別相、無我相，如是如是法。我說不覺、無作、無分別、無我相，以一切無覺無我相，是故染法，非先是染，後時得淨；諸淨法者，亦非先淨，後得名染。愚癡凡夫依虛妄染身執著我法，計自體相，依因邪見而言有我——所謂我能見、能聞、能嗅、能味、能觸、我能知、我能食、我染、我淨——生如是等諸邪見行。若人如是如實能知離煩惱身，彼人能得離諸煩惱、斷諸戲論、畢竟清淨，得無為身，無有一切諸有為行。文殊師利！是名略說陀羅尼義應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者略說陀羅尼義？所謂我說一切染法、一切淨法、彼一切法、不覺相、無作相、無分別相、無我相，如是如是法。我說不覺、無作、無分別、無我相，以一切無覺無我相，是故染法，非先是染，後時得淨；諸淨法者，亦非先淨，後得名染。愚癡凡夫依虛妄染身執著我法，計自體相，依因邪見而言有我——所謂我能見、能聞、能嗅、能味、能觸、我能知、我能食、我染、我淨——生如是等諸邪見行。若人如是如實能知離煩惱身，彼人能得離諸煩惱、斷諸戲論、畢竟清淨，得無為身，無有一切諸有為行。文殊師利！是名略說陀羅尼義應知。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「諸法本無染、 後時不清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法本無染、 後時不清淨，

染及於清淨， 是諸法無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染及於清淨， 是諸法無我。

染身見有我， 生於我所相、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染身見有我， 生於我所相、

我染及清淨、 我見及以食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我染及清淨、 我見及以食。

若能如是知， 彼人離煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是知， 彼人離煩惱，

能得無染身， 是故名無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得無染身， 是故名無為。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊！如來心生有何等相？願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊！如來心生有何等相？願為我說。」

佛告文殊師利：「文殊師利！如來非心意意識得名，而無諸行心生得名，依應化身說名為生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「文殊師利！如來非心意意識得名，而無諸行心生得名，依應化身說名為生。」

文殊師利言：「世尊！若法身離於諸行，云何離作心行而能生心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！若法身離於諸行，云何離作心行而能生心？」

佛言：「文殊師利！依本方便般若修行自然而生。文殊師利！譬如睡眠，無心覺起而能覺起。文殊師利！如入滅盡定而無起心，依本作心自然而起。文殊師利！如眠、滅定二無起心，依本而起；如是，如來心生，依本般若方便修行成就應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！依本方便般若修行自然而生。文殊師利！譬如睡眠，無心覺起而能覺起。文殊師利！如入滅盡定而無起心，依本作心自然而起。文殊師利！如眠、滅定二無起心，依本而起；如是，如來心生，依本般若方便修行成就應知。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊說如來應化所作化身，為是有心？為是無心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊說如來應化所作化身，為是有心？為是無心？」

佛言：「文殊師利！得言有心、得言無心。何以故？以自心不得自在故，言無心；假他力故，言有心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！得言有心、得言無心。何以故？以自心不得自在故，言無心；假他力故，言有心。」

文殊師利白佛言：「世尊！如世尊說，如來行處、如來境界，此二種法有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！如世尊說，如來行處、如來境界，此二種法有何差別？」

佛言：「文殊師利！言如來行處者，一切諸佛功德平等不可思議、無量功德莊嚴清淨佛之國土，是名諸佛如來行處。文殊師利！言如來境界者有五種。何等為五？所謂眾生界、世界、法界、可化眾生界、方便界。文殊師利！如來行處、如來境界如是差別應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！言如來行處者，一切諸佛功德平等不可思議、無量功德莊嚴清淨佛之國土，是名諸佛如來行處。文殊師利！言如來境界者有五種。何等為五？所謂眾生界、世界、法界、可化眾生界、方便界。文殊師利！如來行處、如來境界如是差別應知。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊！如來得大菩提、轉大法輪、入大涅槃，此三種相云何差別？應云何知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊！如來得大菩提、轉大法輪、入大涅槃，此三種相云何差別？應云何知？」

佛告文殊師利言：「文殊師利！無有二相，不證菩提、非不證菩提，不轉法輪、非不轉法輪，非入大涅槃、非不入大涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利言：「文殊師利！無有二相，不證菩提、非不證菩提，不轉法輪、非不轉法輪，非入大涅槃、非不入大涅槃。」

文殊師利言：「世尊！我解世尊所說之義。何以故？如來法身本來常清淨故、應化身示現故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！我解世尊所說之義。何以故？如來法身本來常清淨故、應化身示現故。」

文殊師利言：「世尊！眾生見彼應化之身、聞應化身、解應化身、供養讚歎應化之身，得諸功德，於何身得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！眾生見彼應化之身、聞應化身、解應化身、供養讚歎應化之身，得諸功德，於何身得？」

佛言：「文殊師利！以能正念如來身故，以應化身依如來法身住持力得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！以能正念如來身故，以應化身依如來法身住持力得。」

文殊師利白佛言：「世尊！世尊等無心、無作、無行，何義故如來法身為諸眾生出大光明及出無量應化鏡像，而諸聲聞、辟支佛等解脫之身無如是相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！世尊等無心、無作、無行，何義故如來法身為諸眾生出大光明及出無量應化鏡像，而諸聲聞、辟支佛等解脫之身無如是相？」

佛言：「文殊師利！等無心、無作，譬如日、月、摩尼珠等，為諸眾生出大光明及種種物，而水、琉璃、頗梨珠等無心、無作，不出一切光明等物。何以故？依大眾生住持力故、依諸眾生增上業故。文殊師利！譬如善巧練治珠寶能出影像，餘不善者不出光明。文殊師利！諸佛如來亦復如是，依無量法正觀修行方便般若，作諸善業、集諸善根，依佛法身方便智慧出諸光明及出無量應化色像；聲聞、緣覺解脫之身不能修集一切善根，故不能出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！等無心、無作，譬如日、月、摩尼珠等，為諸眾生出大光明及種種物，而水、琉璃、頗梨珠等無心、無作，不出一切光明等物。何以故？依大眾生住持力故、依諸眾生增上業故。文殊師利！譬如善巧練治珠寶能出影像，餘不善者不出光明。文殊師利！諸佛如來亦復如是，依無量法正觀修行方便般若，作諸善業、集諸善根，依佛法身方便智慧出諸光明及出無量應化色像；聲聞、緣覺解脫之身不能修集一切善根，故不能出。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊說依諸佛菩薩住持力故，一切眾生成就世間功德之身——所謂生於剎利婆羅門、大長者家、欲界、色界、無色界、一切處、一切身——一切功德果報成就皆依諸佛及諸菩薩住持力得。世尊！何意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊說依諸佛菩薩住持力故，一切眾生成就世間功德之身——所謂生於剎利婆羅門、大長者家、欲界、色界、無色界、一切處、一切身——一切功德果報成就皆依諸佛及諸菩薩住持力得。世尊！何意作如是說？」

佛言：「文殊師利！如來住持之力及菩薩力，隨說何等道、何等修行，若有人能依於彼道如實修行，彼人一切生處、一切身、一切世間果報成就。文殊師利！若人不能信於彼道，又復不能如實修行，謗我法、諍我法，而於我身生惡瞋心，彼人命終一切生處常得一切下劣惡身、受惡果報。文殊師利！依於此義，汝今應知，非但成就上妙勝身及勝果報依佛如來住持力，得下劣惡身及惡果報亦依如來住持力得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！如來住持之力及菩薩力，隨說何等道、何等修行，若有人能依於彼道如實修行，彼人一切生處、一切身、一切世間果報成就。文殊師利！若人不能信於彼道，又復不能如實修行，謗我法、諍我法，而於我身生惡瞋心，彼人命終一切生處常得一切下劣惡身、受惡果報。文殊師利！依於此義，汝今應知，非但成就上妙勝身及勝果報依佛如來住持力，得下劣惡身及惡果報亦依如來住持力得。」

文殊師利白佛言：「世尊！世尊不淨國土中，何法易得？何法難得？世尊！淨佛國土中，何法易得？何法難得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！世尊不淨國土中，何法易得？何法難得？世尊！淨佛國土中，何法易得？何法難得？」

佛告文殊師利言：「文殊師利！不淨國土中有八事易得、二事難得。何等為八？所謂外道易得、受苦眾生易得、生下姓家勢力敗壞易得、惡行眾生易得、破戒眾生易得、入惡道眾生易得、發下品心小乘眾生易得、發菩提心菩薩狹劣心易得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利言：「文殊師利！不淨國土中有八事易得、二事難得。何等為八？所謂外道易得、受苦眾生易得、生下姓家勢力敗壞易得、惡行眾生易得、破戒眾生易得、入惡道眾生易得、發下品心小乘眾生易得、發菩提心菩薩狹劣心易得。

「文殊師利！何者二事難得？高心修行菩薩難得、諸佛如來出世難得。文殊師利！淨佛國土中八事難得、二事易得，應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！何者二事難得？高心修行菩薩難得、諸佛如來出世難得。文殊師利！淨佛國土中八事難得、二事易得，應如是知。」

爾時，文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！此深密解脫修多羅中，此法門當名何等？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！此深密解脫修多羅中，此法門當名何等？云何奉持？」

佛告文殊師利法王子菩薩言：「文殊師利！此法門名『說諸佛如來住持力了義經』。文殊師利！如來所說了義修多羅，其義如是，汝當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利法王子菩薩言：「文殊師利！此法門名『說諸佛如來住持力了義經』。文殊師利！如來所說了義修多羅，其義如是，汝當奉持。」

說此如來住持力了義經時，七萬五千菩薩得滿足法身。文殊師利法王子菩薩摩訶薩及諸一切天、人、阿修羅大眾，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此如來住持力了義經時，七萬五千菩薩得滿足法身。文殊師利法王子菩薩摩訶薩及諸一切天、人、阿修羅大眾，歡喜奉行。