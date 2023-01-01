深密解脫經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深密解脫經卷第三

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

聖者彌勒菩薩問品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者彌勒菩薩問品第九

爾時，聖者彌勒菩薩摩訶薩，依奢摩他毘婆舍那所攝法相，白佛言：「世尊！世尊！菩薩依止何法、住持何法，於大乘中修行奢摩他、毘婆舍那？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖者彌勒菩薩摩訶薩，依奢摩他毘婆舍那所攝法相，白佛言：「世尊！世尊！菩薩依止何法、住持何法，於大乘中修行奢摩他、毘婆舍那？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！依說諸法差別之相及能住持阿耨多羅三藐三菩提心。彌勒！如我所說四種觀法，菩薩依彼四種觀法修行大乘奢摩他、毘婆舍那。何等為四？一者、分別觀，二者、無分別觀，三者、事別，四者、所作成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！依說諸法差別之相及能住持阿耨多羅三藐三菩提心。彌勒！如我所說四種觀法，菩薩依彼四種觀法修行大乘奢摩他、毘婆舍那。何等為四？一者、分別觀，二者、無分別觀，三者、事別，四者、所作成就。」

彌勒菩薩問佛言：「世尊！有幾種奢摩他觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩問佛言：「世尊！有幾種奢摩他觀？」

佛言：「彌勒！惟有一種奢摩他觀，所謂無分別觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！惟有一種奢摩他觀，所謂無分別觀。」

彌勒菩薩復言：「世尊！可有幾種毘婆舍那觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩復言：「世尊！可有幾種毘婆舍那觀？」

佛言：「彌勒！惟有一種，所謂差別觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！惟有一種，所謂差別觀。」

彌勒菩薩復言：「世尊！有幾數名向二觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩復言：「世尊！有幾數名向二觀？」

佛言：「彌勒！有於二種：一者、事別，二者、事成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！有於二種：一者、事別，二者、事成就。」

彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩依四種法修行奢摩他、毘婆舍那觀，善知奢摩他、毘婆舍那？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩依四種法修行奢摩他、毘婆舍那觀，善知奢摩他、毘婆舍那？」

佛言：「彌勒！如我為諸菩薩所說差別法相，所謂修多羅、祇夜、和伽羅、那伽他、憂陀那、尼陀那、阿婆陀那、伊帝憂多伽、闍多伽、毘佛略、阿浮陀檀摩、憂波提舍。彌勒！一切菩薩於如是等修多羅中，應善諦聽、口常善誦、心常善知、智常善觀、慧如實覺。彌勒！諸菩薩等於彼修多羅中善思惟已，於空閑處獨坐觀察，觀察彼心，內常隨順。如是觀心、如是不斷心，彼菩薩得身樂、心樂。彌勒！是名我說菩薩修行奢摩他法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！如我為諸菩薩所說差別法相，所謂修多羅、祇夜、和伽羅、那伽他、憂陀那、尼陀那、阿婆陀那、伊帝憂多伽、闍多伽、毘佛略、阿浮陀檀摩、憂波提舍。彌勒！一切菩薩於如是等修多羅中，應善諦聽、口常善誦、心常善知、智常善觀、慧如實覺。彌勒！諸菩薩等於彼修多羅中善思惟已，於空閑處獨坐觀察，觀察彼心，內常隨順。如是觀心、如是不斷心，彼菩薩得身樂、心樂。彌勒！是名我說菩薩修行奢摩他法。

「彼菩薩得身心樂已，依身心樂觀所說法，如向思惟一切諸法，觀察內心三昧境界像，能信諸法，離於思惟。彌勒！諸菩薩等如是觀彼三昧鏡像可知彼義，覺觀思惟，忍悕見意知覺現前。彌勒！是名我說菩薩修行毘婆舍那。彌勒！諸菩薩等應當如是善知毘婆舍那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼菩薩得身心樂已，依身心樂觀所說法，如向思惟一切諸法，觀察內心三昧境界像，能信諸法，離於思惟。彌勒！諸菩薩等如是觀彼三昧鏡像可知彼義，覺觀思惟，忍悕見意知覺現前。彌勒！是名我說菩薩修行毘婆舍那。彌勒！諸菩薩等應當如是善知毘婆舍那。」

爾時，聖者彌勒菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩未得內心觀像，未得身樂、未得心樂，佛說彼觀名何等觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖者彌勒菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩未得內心觀像，未得身樂、未得心樂，佛說彼觀名何等觀？」

佛言：「彌勒！非奢摩他，是隨順奢摩他，是故，我說名為隨順信奢摩他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！非奢摩他，是隨順奢摩他，是故，我說名為隨順信奢摩他。」

彌勒菩薩言：「世尊！菩薩未得身樂、心樂，觀於內身三昧境界，思惟彼法，如是觀心，佛說彼觀名何等觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！菩薩未得身樂、心樂，觀於內身三昧境界，思惟彼法，如是觀心，佛說彼觀名何等觀？」

佛言：「彌勒！我說彼觀非毘婆舍那，名隨順信毘婆舍那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！我說彼觀非毘婆舍那，名隨順信毘婆舍那。」

彌勒菩薩言：「世尊！說奢摩他行、毘婆舍那行，為一、為異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！說奢摩他行、毘婆舍那行，為一、為異？」

佛言：「我說非異、非不異。彌勒！以何義故我說不異？毘婆舍那觀不離奢摩他，是故不異。彌勒！以何義故我說是異？以觀分別境像差別，是故為異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我說非異、非不異。彌勒！以何義故我說不異？毘婆舍那觀不離奢摩他，是故不異。彌勒！以何義故我說是異？以觀分別境像差別，是故為異。」

彌勒菩薩言：「世尊！毘婆舍那三昧境界，為異彼心、不異彼心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！毘婆舍那三昧境界，為異彼心、不異彼心？」

佛言：「彌勒！我說不異。何義不異？以唯是心觀彼境像。何以故？我說但是心意識觀得名故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！我說不異。何義不異？以唯是心觀彼境像。何以故？我說但是心意識觀得名故。」

彌勒菩薩言：「世尊！若彼心境像不異於心，云何心即能觀於心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！若彼心境像不異於心，云何心即能觀於心？」

佛言：「彌勒！彼處無有一法能觀一法，而彼心生如是現見。彌勒！譬如清淨明鏡，依因境像能見境像，而不作心：『我見境像。』依彼境像現見境像。彌勒！如彼心生不離於心，離心見境，彼三昧鏡像現見境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！彼處無有一法能觀一法，而彼心生如是現見。彌勒！譬如清淨明鏡，依因境像能見境像，而不作心：『我見境像。』依彼境像現見境像。彌勒！如彼心生不離於心，離心見境，彼三昧鏡像現見境界。」

彌勒菩薩言：「世尊！一切眾生所有心法、色等境界，為異於心、為不異心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！一切眾生所有心法、色等境界，為異於心、為不異心？」

佛言：「彌勒！不異於心。而諸凡夫顛倒智取，不能識知但是心法，以不如實知彼種種境像，顛倒取顛倒法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！不異於心。而諸凡夫顛倒智取，不能識知但是心法，以不如實知彼種種境像，顛倒取顛倒法。」

彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩一向修行毘婆舍那？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩一向修行毘婆舍那？」

佛言：「彌勒！若菩薩隨順觀彼心相不斷，如是菩薩一向修行毘婆舍那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若菩薩隨順觀彼心相不斷，如是菩薩一向修行毘婆舍那。」

彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩一向觀彼奢摩他法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩一向觀彼奢摩他法？」

佛言：「彌勒！若菩薩隨順觀彼心相不斷，如是，菩薩一向觀彼奢摩他法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若菩薩隨順觀彼心相不斷，如是，菩薩一向觀彼奢摩他法。」

彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩奢摩他、毘婆舍那二法和合，一時修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩奢摩他、毘婆舍那二法和合，一時修行？」

佛言：「彌勒！若菩薩觀心一心，如是，奢摩他、毘婆舍那一時修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若菩薩觀心一心，如是，奢摩他、毘婆舍那一時修行。」

彌勒菩薩言：「世尊！何者是心相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！何者是心相？」

佛言：「彌勒！所謂分別三昧境界鏡像觀毘婆舍那，是名心相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！所謂分別三昧境界鏡像觀毘婆舍那，是名心相。」

彌勒菩薩言：「世尊！何者是心無間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！何者是心無間？」

佛言：「彌勒！謂觀像心奢摩他觀，是名心無間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！謂觀像心奢摩他觀，是名心無間。」

彌勒菩薩言：「世尊！何者是心而言一心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！何者是心而言一心？」

佛言：「彌勒！所謂觀彼三昧境像覺知是心，覺知是心已修真如觀，彌勒！是名一心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！所謂觀彼三昧境像覺知是心，覺知是心已修真如觀，彌勒！是名一心。」

彌勒菩薩言：「世尊！毘婆舍那行有幾種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！毘婆舍那行有幾種？」

佛言：「彌勒！毘婆舍那有於三種。何等三種？一者、相，二者、修行，三者、觀。彌勒！何者是相毘婆舍那？所謂但觀三昧境界分別境像，是名相毘婆舍那。彌勒！何者是修行毘婆舍那？所謂智慧善見彼彼法相，是名修行毘婆舍那。彌勒！何者是觀毘婆舍那？所謂彼彼法中智慧善觀彼彼法相而不證彼寂滅解脫，彌勒！是名善觀察修行毘婆舍那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！毘婆舍那有於三種。何等三種？一者、相，二者、修行，三者、觀。彌勒！何者是相毘婆舍那？所謂但觀三昧境界分別境像，是名相毘婆舍那。彌勒！何者是修行毘婆舍那？所謂智慧善見彼彼法相，是名修行毘婆舍那。彌勒！何者是觀毘婆舍那？所謂彼彼法中智慧善觀彼彼法相而不證彼寂滅解脫，彌勒！是名善觀察修行毘婆舍那。」

彌勒菩薩復言：「世尊！奢摩他行有幾種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩復言：「世尊！奢摩他行有幾種？」

佛言：「彌勒！依前法，後三種亦如是應知。復次，彌勒！奢摩他有八種：所謂初禪奢摩他，如是，二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、見少處、非想非非想處。復次，彌勒！有四種奢摩他：謂慈奢摩他、悲奢摩他、喜奢摩他、捨奢摩他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！依前法，後三種亦如是應知。復次，彌勒！奢摩他有八種：所謂初禪奢摩他，如是，二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、見少處、非想非非想處。復次，彌勒！有四種奢摩他：謂慈奢摩他、悲奢摩他、喜奢摩他、捨奢摩他。」

彌勒菩薩言：「世尊！如世尊說，依止奢摩他、毘婆舍那，不依止奢摩他、毘婆舍那。世尊！何者是依止法？何者是不依止法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！如世尊說，依止奢摩他、毘婆舍那，不依止奢摩他、毘婆舍那。世尊！何者是依止法？何者是不依止法？」

佛言：「彌勒！如所聞法隨順法相，彌勒！是名依止法奢摩他、毘婆舍那。彌勒！離所聞法，思惟取法，依他教觀奢摩他、毘婆舍那義——所謂觀彼諸相青、黃、赤、白、臭、爛，一切有行無常苦、一切法無我、一切法寂靜、一切法涅槃——如是等奢摩他、毘婆舍那，彌勒！是名不依止法奢摩他、毘婆舍那應知。彌勒！所謂依止法奢摩他、毘婆舍那，而我為彼隨順法相利根菩薩作如是說。彌勒！不依止法隨順他教，而我為彼軟根菩薩作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！如所聞法隨順法相，彌勒！是名依止法奢摩他、毘婆舍那。彌勒！離所聞法，思惟取法，依他教觀奢摩他、毘婆舍那義——所謂觀彼諸相青、黃、赤、白、臭、爛，一切有行無常苦、一切法無我、一切法寂靜、一切法涅槃——如是等奢摩他、毘婆舍那，彌勒！是名不依止法奢摩他、毘婆舍那應知。彌勒！所謂依止法奢摩他、毘婆舍那，而我為彼隨順法相利根菩薩作如是說。彌勒！不依止法隨順他教，而我為彼軟根菩薩作如是說。」

彌勒菩薩言：「世尊！如世尊說，差別觀奢摩他、毘婆舍那法，不差別觀奢摩他、毘婆舍那法。世尊！何者是差別觀奢摩他、毘婆舍那法？何者不差別觀奢摩他、毘婆舍那法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！如世尊說，差別觀奢摩他、毘婆舍那法，不差別觀奢摩他、毘婆舍那法。世尊！何者是差別觀奢摩他、毘婆舍那法？何者不差別觀奢摩他、毘婆舍那法？」

佛言：「彌勒！若菩薩一一觀修多羅等法，如聞、如取，思惟諸法，修行奢摩他、毘婆舍那，是名差別觀奢摩他、毘婆舍那法。彌勒！若菩薩即彼修多羅等法，作一段、一分、一聚，如是思惟此一切法，隨順真如、流順真如、隨向真如、隨順彼真如、隨順菩提、隨順涅槃、隨心識轉、隨順彼法、隨向彼法，如實能知無量阿僧祇諸善法相，彌勒！是名無差別觀奢摩他、毘婆舍那法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若菩薩一一觀修多羅等法，如聞、如取，思惟諸法，修行奢摩他、毘婆舍那，是名差別觀奢摩他、毘婆舍那法。彌勒！若菩薩即彼修多羅等法，作一段、一分、一聚，如是思惟此一切法，隨順真如、流順真如、隨向真如、隨順彼真如、隨順菩提、隨順涅槃、隨心識轉、隨順彼法、隨向彼法，如實能知無量阿僧祇諸善法相，彌勒！是名無差別觀奢摩他、毘婆舍那法。」

彌勒菩薩言：「世尊！如世尊說，少相差別觀奢摩他、毘婆舍那法，大相差別觀奢摩他、毘婆舍那法。世尊！何者是少相差別觀奢摩他、毘婆舍那法？何者是大相差別觀奢摩他、毘婆舍那法？何者是無量相差別觀奢摩他、毘婆舍那法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！如世尊說，少相差別觀奢摩他、毘婆舍那法，大相差別觀奢摩他、毘婆舍那法。世尊！何者是少相差別觀奢摩他、毘婆舍那法？何者是大相差別觀奢摩他、毘婆舍那法？何者是無量相差別觀奢摩他、毘婆舍那法？」

佛言：「彌勒！若菩薩差別觀修多羅一一乃至憂波提舍作一段思惟，彌勒！是名少相差別觀奢摩他、毘婆舍那法。彌勒！若菩薩即彼修多羅等不差別作一段思惟，彌勒！是名大相差別觀奢摩他、毘婆舍那法。彌勒！若菩薩諸佛如來說無量法、無量名字、無量章句、無量上上智慧、樂說、辯才作一段思惟，是名無量差別觀奢摩他、毘婆舍那法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若菩薩差別觀修多羅一一乃至憂波提舍作一段思惟，彌勒！是名少相差別觀奢摩他、毘婆舍那法。彌勒！若菩薩即彼修多羅等不差別作一段思惟，彌勒！是名大相差別觀奢摩他、毘婆舍那法。彌勒！若菩薩諸佛如來說無量法、無量名字、無量章句、無量上上智慧、樂說、辯才作一段思惟，是名無量差別觀奢摩他、毘婆舍那法。」

彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩證得差別觀奢摩他、毘婆舍那法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩證得差別觀奢摩他、毘婆舍那法？」

佛言：「彌勒！有五種觀觀彼法。何等五種？所謂思惟奢摩他、毘婆舍那，念念滅一切煩惱；身離種種相，得法樂樂；如實知十方無量無畔齊；知無量法光明所作成就相應清淨分；無分別相現前，為得成就法身證上上勝勝因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！有五種觀觀彼法。何等五種？所謂思惟奢摩他、毘婆舍那，念念滅一切煩惱；身離種種相，得法樂樂；如實知十方無量無畔齊；知無量法光明所作成就相應清淨分；無分別相現前，為得成就法身證上上勝勝因。」

彌勒菩薩言：「世尊！何處隨順修行差別觀奢摩他、毘婆舍那法？何處證得差別觀奢摩他、毘婆舍那法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！何處隨順修行差別觀奢摩他、毘婆舍那法？何處證得差別觀奢摩他、毘婆舍那法？」

佛言：「彌勒！初歡喜地菩薩摩訶薩隨順證少，於第三光明地菩薩善證得應知。彌勒！初學菩薩亦修行此差別觀奢摩他、毘婆舍那法，學思惟不休息故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！初歡喜地菩薩摩訶薩隨順證少，於第三光明地菩薩善證得應知。彌勒！初學菩薩亦修行此差別觀奢摩他、毘婆舍那法，學思惟不休息故。」

彌勒菩薩言：「世尊！何者奢摩他、毘婆舍那有覺有觀三昧？何者是無覺有觀三昧？何者是無覺無觀三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！何者奢摩他、毘婆舍那有覺有觀三昧？何者是無覺有觀三昧？何者是無覺無觀三昧？」

佛言：「彌勒！若菩薩隨如所聞攝受諸法，於一切法覺觀相麁細，隨順能生奢摩他、毘婆舍那法，是名有覺有觀三昧。彌勒！若菩薩於彼法相不了了麁細相，隨順彼法修行而得彼法光明正念心，隨順細觀察奢摩他、毘婆舍那，彌勒！是名無覺有觀三昧。彌勒！若菩薩離一切相，自然隨順法，思惟觀察奢摩他、毘婆舍那，是名無覺無觀三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若菩薩隨如所聞攝受諸法，於一切法覺觀相麁細，隨順能生奢摩他、毘婆舍那法，是名有覺有觀三昧。彌勒！若菩薩於彼法相不了了麁細相，隨順彼法修行而得彼法光明正念心，隨順細觀察奢摩他、毘婆舍那，彌勒！是名無覺有觀三昧。彌勒！若菩薩離一切相，自然隨順法，思惟觀察奢摩他、毘婆舍那，是名無覺無觀三昧。

「復次，彌勒！初修行奢摩他、毘婆舍那，是名有覺有觀三昧。彌勒！若菩薩觀一切法，是名無覺少觀三昧。彌勒！若菩薩觀無差別法三昧，是名無覺無觀三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！初修行奢摩他、毘婆舍那，是名有覺有觀三昧。彌勒！若菩薩觀一切法，是名無覺少觀三昧。彌勒！若菩薩觀無差別法三昧，是名無覺無觀三昧。」

彌勒菩薩言：「世尊！何者是奢摩他相？何者是取奢摩他相？何者是奢摩他捨相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！何者是奢摩他相？何者是取奢摩他相？何者是奢摩他捨相？」

佛言：「彌勒！若菩薩掉動心、疑心中，生驚畏心或欲遠離，思惟諸法而不斷絕，是名奢摩他相。彌勒！若菩薩心沈沒沈沒相疑，思惟於法生歡喜心，是名取相奢摩他。彌勒！若菩薩一向於奢摩他道、一向毘婆舍那道，雙道觀彼二法，煩惱不染於心，自然思惟、自然隨順彼法修行，是名奢摩他捨相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若菩薩掉動心、疑心中，生驚畏心或欲遠離，思惟諸法而不斷絕，是名奢摩他相。彌勒！若菩薩心沈沒沈沒相疑，思惟於法生歡喜心，是名取相奢摩他。彌勒！若菩薩一向於奢摩他道、一向毘婆舍那道，雙道觀彼二法，煩惱不染於心，自然思惟、自然隨順彼法修行，是名奢摩他捨相。」

彌勒菩薩言：「世尊！如世尊說，菩薩修行奢摩他、毘婆舍那法，如實知法、如實知義。世尊！云何菩薩知法、知義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！如世尊說，菩薩修行奢摩他、毘婆舍那法，如實知法、如實知義。世尊！云何菩薩知法、知義？」

佛言：「彌勒！若菩薩知五種觀法，名如實知法。何等為五？一者、名，二者、句，三者、字，四者、差別，五者、同。彌勒！何者是名？謂於染法、淨法中觀自體相、說法相，彌勒！是名為名。彌勒！何者是句？即彼法種種名名，聚染法、淨法義為名，用依止、住持，是名為句。彌勒！何者是字？即彼名句依彼一法名，是名為字。彌勒！何者是差別？謂一一法別異觀，是名差別。彌勒！何者是同？所謂無差別觀法，說名為同。彌勒！若菩薩如是觀者，名為如實知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若菩薩知五種觀法，名如實知法。何等為五？一者、名，二者、句，三者、字，四者、差別，五者、同。彌勒！何者是名？謂於染法、淨法中觀自體相、說法相，彌勒！是名為名。彌勒！何者是句？即彼法種種名名，聚染法、淨法義為名，用依止、住持，是名為句。彌勒！何者是字？即彼名句依彼一法名，是名為字。彌勒！何者是差別？謂一一法別異觀，是名差別。彌勒！何者是同？所謂無差別觀法，說名為同。彌勒！若菩薩如是觀者，名為如實知法。

「彌勒！云何菩薩觀義？菩薩觀義有十種。何等為十？一者、所應修行者修行，二者、修行至究竟處，三者、知能取義，四者、知可取義，五者、知住持義，六者、知受用義，七者、知顛倒義，八者、知不顛倒義，九者、知染義，十者、知淨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何菩薩觀義？菩薩觀義有十種。何等為十？一者、所應修行者修行，二者、修行至究竟處，三者、知能取義，四者、知可取義，五者、知住持義，六者、知受用義，七者、知顛倒義，八者、知不顛倒義，九者、知染義，十者、知淨義。

「彌勒！若菩薩染、淨法中一切種差別修行——謂陰五種數、內入六種數、外入六種數——如是等差別修行，彌勒！是名菩薩所應修行者修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若菩薩染、淨法中一切種差別修行——謂陰五種數、內入六種數、外入六種數——如是等差別修行，彌勒！是名菩薩所應修行者修行。

「彌勒！若菩薩於染、淨法中如實知真如，彌勒！是名菩薩修行至究竟處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若菩薩於染、淨法中如實知真如，彌勒！是名菩薩修行至究竟處。

「復次，彌勒！真如有七種。何等為七？所謂無始有為行相真如；相真如，所謂我空、法空；唯識真如，知有為行惟是心；執著真如，所謂我說苦諦；邪行真如，所謂我說集諦；清淨真如，所謂我說滅諦；正修行真如，所謂我說道諦。彌勒！行相真如、執著真如、邪行真如，此三真如一切眾生平等無差別。彌勒！相真如、唯識真如，此二真如一切法平等無差別。彌勒！清淨真如，聲聞、緣覺、菩薩、阿耨多羅三藐三菩提平等無差別。彌勒！修行真如，如聞妙法，差別觀奢摩他、毘婆舍那，攝取般若平等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！真如有七種。何等為七？所謂無始有為行相真如；相真如，所謂我空、法空；唯識真如，知有為行惟是心；執著真如，所謂我說苦諦；邪行真如，所謂我說集諦；清淨真如，所謂我說滅諦；正修行真如，所謂我說道諦。彌勒！行相真如、執著真如、邪行真如，此三真如一切眾生平等無差別。彌勒！相真如、唯識真如，此二真如一切法平等無差別。彌勒！清淨真如，聲聞、緣覺、菩薩、阿耨多羅三藐三菩提平等無差別。彌勒！修行真如，如聞妙法，差別觀奢摩他、毘婆舍那，攝取般若平等無差別。

「彌勒！菩薩知能取義者，所謂五種入相及心意意識心數法，是名知能取義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！菩薩知能取義者，所謂五種入相及心意意識心數法，是名知能取義。

「彌勒！可取義者，所謂外六入。彌勒！能取義者即是可取義，是名知能取可取義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！可取義者，所謂外六入。彌勒！能取義者即是可取義，是名知能取可取義。

「彌勒！菩薩知住持義者，所謂世界眾生住處，依彼住處眾生可見，所謂聚落、田地。彼百聚落地、彼千聚落地、彼千萬聚落地，名盡海畔地；彼百千，彼百千閻浮提；彼百千、彼百千萬，名為一千世界；彼一千世界百倍、彼百倍千倍、彼千倍百千倍，名為二千中世界；彼二千中世界百倍、千倍、百千倍，名為三千大千世界；彼三千大千世界百倍、彼復千倍、復千倍、復百千萬倍、彼百千萬倍，名為一億；彼一億百倍、彼百倍復千倍、彼千倍復一億、彼一億復千億、復百千億，名為一阿僧祇；彼百億千億、彼千億百千億、彼百千億阿僧祇、彼阿僧祇百阿僧祇、彼百阿僧祇千阿僧祇、彼百千阿僧祇百千萬三千大千、百千萬阿僧祇世界、百千萬微塵數，十方世界無量世界，彌勒！是名菩薩知住持義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！菩薩知住持義者，所謂世界眾生住處，依彼住處眾生可見，所謂聚落、田地。彼百聚落地、彼千聚落地、彼千萬聚落地，名盡海畔地；彼百千，彼百千閻浮提；彼百千、彼百千萬，名為一千世界；彼一千世界百倍、彼百倍千倍、彼千倍百千倍，名為二千中世界；彼二千中世界百倍、千倍、百千倍，名為三千大千世界；彼三千大千世界百倍、彼復千倍、復千倍、復百千萬倍、彼百千萬倍，名為一億；彼一億百倍、彼百倍復千倍、彼千倍復一億、彼一億復千億、復百千億，名為一阿僧祇；彼百億千億、彼千億百千億、彼百千億阿僧祇、彼阿僧祇百阿僧祇、彼百阿僧祇千阿僧祇、彼百千阿僧祇百千萬三千大千、百千萬阿僧祇世界、百千萬微塵數，十方世界無量世界，彌勒！是名菩薩知住持義。

「彌勒！何者菩薩知資生義？所謂我為眾生說種種資生所受用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者菩薩知資生義？所謂我為眾生說種種資生所受用故。

「彌勒！何者是菩薩知顛倒義？彌勒！即彼取受用於無常義中生常相顛倒、心相顛倒、見相顛倒，於苦中生樂相顛倒、不淨中生淨相顛倒，於無我中生我相顛倒、心相顛倒、見相顛倒，彌勒！是名菩薩知顛倒義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是菩薩知顛倒義？彌勒！即彼取受用於無常義中生常相顛倒、心相顛倒、見相顛倒，於苦中生樂相顛倒、不淨中生淨相顛倒，於無我中生我相顛倒、心相顛倒、見相顛倒，彌勒！是名菩薩知顛倒義。

「彌勒！何者是菩薩知非顛倒義？彌勒！即遠離彼四顛倒，是名菩薩知非顛倒義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是菩薩知非顛倒義？彌勒！即遠離彼四顛倒，是名菩薩知非顛倒義。

「彌勒！何者是菩薩知染相義？彌勒！於三界中有三種染相：所謂煩惱染、業染、生染。彌勒！是名菩薩知染義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是菩薩知染相義？彌勒！於三界中有三種染相：所謂煩惱染、業染、生染。彌勒！是名菩薩知染義。

「彌勒！云何菩薩知淨義？彌勒！即遠離彼三種染，修行菩提分法，彌勒！是名菩薩知淨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何菩薩知淨義？彌勒！即遠離彼三種染，修行菩提分法，彌勒！是名菩薩知淨義。

「彌勒！此十種義攝取一切義應知，彌勒！是名菩薩如實知義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！此十種義攝取一切義應知，彌勒！是名菩薩如實知義相。

「復次，彌勒！若菩薩知五種法，彼菩薩名善知義。何等為五？一者、可知境界，二者、可知義，三者、知法，四者、依知得證果，五者、如實受彼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！若菩薩知五種法，彼菩薩名善知義。何等為五？一者、可知境界，二者、可知義，三者、知法，四者、依知得證果，五者、如實受彼法。

「彌勒！何者是可知法？彌勒！一切境界——所謂五陰、內諸入、外諸入等——是名知境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是可知法？彌勒！一切境界——所謂五陰、內諸入、外諸入等——是名知境界。

「彌勒！何者是可知義？彌勒！無量種觀如實知彼法——所謂世諦、第一義諦，功德法、過咎法，因緣法、三世法，生法、住法、滅法、病等諸法，苦、集等法，真如法、實際法、法界法，略法、廣法，一向差別說問答法、置答法，祕密法、直說法——彌勒！如是等可知義應知。彌勒！何者是知法？彌勒！能生彼知三十七品——所謂四念處乃至八聖道——彌勒！是名知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是可知義？彌勒！無量種觀如實知彼法——所謂世諦、第一義諦，功德法、過咎法，因緣法、三世法，生法、住法、滅法、病等諸法，苦、集等法，真如法、實際法、法界法，略法、廣法，一向差別說問答法、置答法，祕密法、直說法——彌勒！如是等可知義應知。彌勒！何者是知法？彌勒！能生彼知三十七品——所謂四念處乃至八聖道——彌勒！是名知法。

「彌勒！何者是菩薩依知得證法？所謂滅貪、瞋、癡煩惱，遠離貪、瞋、癡煩惱，得四沙門果——所謂我說聲聞、如來、世間、出世間一切功德——彼諸功德如實證知，彌勒！是名菩薩依知證果法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是菩薩依知得證法？所謂滅貪、瞋、癡煩惱，遠離貪、瞋、癡煩惱，得四沙門果——所謂我說聲聞、如來、世間、出世間一切功德——彼諸功德如實證知，彌勒！是名菩薩依知證果法。

「彌勒！何者是菩薩如實受彼法？彌勒！即彼所證法知解脫、受解脫，復為一切眾生廣說、示現開發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是菩薩如實受彼法？彌勒！即彼所證法知解脫、受解脫，復為一切眾生廣說、示現開發。

「彌勒！此五法攝取一切義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！此五法攝取一切義應知。

「復次，彌勒！菩薩知四種觀，名如實知義。何等為四？所謂知心生義、知受用義、知隨心義、知染淨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩知四種觀，名如實知義。何等為四？所謂知心生義、知受用義、知隨心義、知染淨義。

「彌勒！菩薩畢竟得四種義，亦名攝取一切義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！菩薩畢竟得四種義，亦名攝取一切義應知。

「復次，菩薩如實知三種法名為如實知義。何等為三？所謂字義、義義、界義。彌勒！何者字義？所謂名、身等應知，彌勒！是名字義。彌勒！何者義義？彌勒！義義有十種。何等為十？所謂實相；知相；遠離相；證相；修行相，即彼實相等；種種差別相；依止所依止相應相，即彼知相等障礙相；隨順法相、不知過咎相、知利益相。彌勒！是名菩薩知義義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩如實知三種法名為如實知義。何等為三？所謂字義、義義、界義。彌勒！何者字義？所謂名、身等應知，彌勒！是名字義。彌勒！何者義義？彌勒！義義有十種。何等為十？所謂實相；知相；遠離相；證相；修行相，即彼實相等；種種差別相；依止所依止相應相，即彼知相等障礙相；隨順法相、不知過咎相、知利益相。彌勒！是名菩薩知義義相。

「彌勒！何者是菩薩知界義相？彌勒！界義相有五種：所謂世界、眾生界、法界、可化界、可化方便界。彌勒！此五種界攝取一切義應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是菩薩知界義相？彌勒！界義相有五種：所謂世界、眾生界、法界、可化界、可化方便界。彌勒！此五種界攝取一切義應知。」

爾時，彌勒菩薩白佛言：「世尊！所言聞慧、思慧、奢摩他、毘婆舍那，三種修行義。此三種慧，云何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩白佛言：「世尊！所言聞慧、思慧、奢摩他、毘婆舍那，三種修行義。此三種慧，云何差別？」

佛言：「彌勒！聞慧修行者，依止名字，如聞不稱意，非現前解脫、隨順解脫，彌勒！是名聞慧修行義。彌勒！思慧修行義者，彌勒！思慧亦依名字，唯如聞，不如是隨順心，非現前解脫，而轉轉隨順解脫，非現證解脫，彌勒！是名思慧修行義。彌勒！修慧修行義者，彌勒！菩薩依名字、不依名字，依如聞、不依如聞，隨順心、隨智可知法，三昧境界像現前，轉轉隨順解脫、增長解脫，彌勒！是名修慧修行義。彌勒！是名三慧異相義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！聞慧修行者，依止名字，如聞不稱意，非現前解脫、隨順解脫，彌勒！是名聞慧修行義。彌勒！思慧修行義者，彌勒！思慧亦依名字，唯如聞，不如是隨順心，非現前解脫，而轉轉隨順解脫，非現證解脫，彌勒！是名思慧修行義。彌勒！修慧修行義者，彌勒！菩薩依名字、不依名字，依如聞、不依如聞，隨順心、隨智可知法，三昧境界像現前，轉轉隨順解脫、增長解脫，彌勒！是名修慧修行義。彌勒！是名三慧異相義。」

彌勒菩薩言：「世尊！菩薩修行奢摩他、毘婆舍那，何等為智？何等為見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！菩薩修行奢摩他、毘婆舍那，何等為智？何等為見？」

佛言：「彌勒！我應說彼無量智見相。以略言之，於差別法相中奢摩他、毘婆舍那般若，是名為智。彌勒！觀諸法無差別相，是名為見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！我應說彼無量智見相。以略言之，於差別法相中奢摩他、毘婆舍那般若，是名為智。彌勒！觀諸法無差別相，是名為見。」

彌勒菩薩言：「世尊！菩薩修行奢摩他、毘婆舍那，以何等心觀何法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！菩薩修行奢摩他、毘婆舍那，以何等心觀何法相？」

佛言：「彌勒！真如觀心，修行法相、義相，亦不見名，亦不見名體相，亦不見彼名字因相。如是，句、字一切義應知，乃至不見十八界自體相，亦見彼因相，修行奢摩他毘婆舍那。是名修行奢摩他毘婆舍那義應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！真如觀心，修行法相、義相，亦不見名，亦不見名體相，亦不見彼名字因相。如是，句、字一切義應知，乃至不見十八界自體相，亦見彼因相，修行奢摩他毘婆舍那。是名修行奢摩他毘婆舍那義應知。」

彌勒菩薩言：「世尊！菩薩修行真如義相亦修行彼相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！菩薩修行真如義相亦修行彼相不？」

佛言：「彌勒！真如形相無相可見。若無相者，云何修行？彌勒！菩薩修行真如相者，降伏一切法、一切義相，而彼諸法不能降伏真如義相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！真如形相無相可見。若無相者，云何修行？彌勒！菩薩修行真如相者，降伏一切法、一切義相，而彼諸法不能降伏真如義相。」

彌勒菩薩言：「世尊！世尊常說器不清淨、鏡不清淨、諸水等濁不見面相，清淨器等能見面相。如是，世尊！不修行如實心者，不能見諸一切法相，修行者見。世尊！依何等心觀何等真如觀，說如是義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！世尊常說器不清淨、鏡不清淨、諸水等濁不見面相，清淨器等能見面相。如是，世尊！不修行如實心者，不能見諸一切法相，修行者見。世尊！依何等心觀何等真如觀，說如是義？」

佛言：「彌勒！我依三種觀說如是義。何等為三？所謂聞慧、思慧、修慧，三種觀心能識真如。彌勒！我依如是義說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！我依三種觀說如是義。何等為三？所謂聞慧、思慧、修慧，三種觀心能識真如。彌勒！我依如是義說。」

彌勒菩薩言：「世尊！菩薩如是解諸法義、修行諸法相，幾法相難修行？以何等法、何等觀觀彼難修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！菩薩如是解諸法義、修行諸法相，幾法相難修行？以何等法、何等觀觀彼難修行？」

佛言：「彌勒！有十種難修行相，依十八空觀彼難修行相。何等為十？彌勒！觀法義相、種種名字相，依一切法空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！有十種難修行相，依十八空觀彼難修行相。何等為十？彌勒！觀法義相、種種名字相，依一切法空，斷彼難修行相。

「彌勒！取如實義相受用——所謂生相、滅相、住相、異相、相應行相——依相空、無始空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取如實義相受用——所謂生相、滅相、住相、異相、相應行相——依相空、無始空，斷彼難修行相。

「彌勒！取能取義相——所謂依身相、依我相——依內空、依不見空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取能取義相——所謂依身相、依我相——依內空、依不見空，斷彼難修行相。

「彌勒！取可取相——所謂資生相——依外空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取可取相——所謂資生相——依外空，斷彼難修行相。

「彌勒！取受用義男女相種種資生——所謂內外清淨相——依內外空、自性空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取受用義男女相種種資生——所謂內外清淨相——依內外空、自性空，斷彼難修行相。

「彌勒！取住持義有無量相，依大空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取住持義有無量相，依大空，斷彼難修行相。

「彌勒！取無色修行相、內寂靜解脫相，依有為空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取無色修行相、內寂靜解脫相，依有為空，斷彼難修行相。

「彌勒！取真如相義——所謂我空、法空，唯是心第一義相——依本空、無物空、自體空、無體自體空、第一義空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取真如相義——所謂我空、法空，唯是心第一義相——依本空、無物空、自體空、無體自體空、第一義空，斷彼難修行相。

「彌勒！取清淨真如無為相、義離諸相、無異相，依無為空、不異空，斷彼難修行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取清淨真如無為相、義離諸相、無異相，依無為空、不異空，斷彼難修行相。

「彌勒！取彼無為空、無異空，為斷彼空相，對治無為空、無異空，依空空，斷彼二空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！取彼無為空、無異空，為斷彼空相，對治無為空、無異空，依空空，斷彼二空。」

彌勒菩薩言：「世尊！菩薩如是修行十種相，於何等縛相而得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！菩薩如是修行十種相，於何等縛相而得解脫？」

佛言：「彌勒！修行三昧境界見形像相染縛煩惱中而得解脫，即觀彼鏡像不取境界相，是名斷彼難修行相。彌勒當知，差別而言，是諸空等對十種相，非一一空不能對治斷十種相。彌勒！譬如無明不能生生，乃至老、死染煩惱等，但依本言無明緣行生，依近因緣故如是說。彌勒！此義如是應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！修行三昧境界見形像相染縛煩惱中而得解脫，即觀彼鏡像不取境界相，是名斷彼難修行相。彌勒當知，差別而言，是諸空等對十種相，非一一空不能對治斷十種相。彌勒！譬如無明不能生生，乃至老、死染煩惱等，但依本言無明緣行生，依近因緣故如是說。彌勒！此義如是應知。」

彌勒菩薩言：「世尊！何者是略空相？菩薩知彼略空相不失一切空相，離諸一切憍慢空相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！何者是略空相？菩薩知彼略空相不失一切空相，離諸一切憍慢空相。」

爾時，世尊告彌勒菩薩言：「善哉，彌勒！善哉，善哉！彌勒！汝今乃能問佛此義。彌勒！汝能為於諸菩薩等不失空相故如是問，善哉是問。何以故？彌勒！若菩薩不知空相則失一切大乘法相。彌勒！汝今諦聽，我為汝說略相空義。彌勒！於他力相、第一義相、一切法中無染淨相，彼虛妄分別相常離彼相，不見有相，是名大乘中說略相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彌勒菩薩言：「善哉，彌勒！善哉，善哉！彌勒！汝今乃能問佛此義。彌勒！汝能為於諸菩薩等不失空相故如是問，善哉是問。何以故？彌勒！若菩薩不知空相則失一切大乘法相。彌勒！汝今諦聽，我為汝說略相空義。彌勒！於他力相、第一義相、一切法中無染淨相，彼虛妄分別相常離彼相，不見有相，是名大乘中說略相空。」

彌勒菩薩言：「世尊！奢摩他、毘婆舍那攝幾種三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！奢摩他、毘婆舍那攝幾種三昧？」

佛言：「彌勒！我說種種三昧——所謂聲聞、菩薩、如來三昧——攝取彼諸一切三昧應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！我說種種三昧——所謂聲聞、菩薩、如來三昧——攝取彼諸一切三昧應知。」

彌勒菩薩言：「世尊！奢摩他、毘婆舍那能成何等法因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！奢摩他、毘婆舍那能成何等法因？」

佛言：「彌勒！能成清淨戒因，能成聞慧、思慧見因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！能成清淨戒因，能成聞慧、思慧見因。」

彌勒菩薩言：「世尊！彼清淨戒、聞、思慧因成何等果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！彼清淨戒、聞、思慧因成何等果？」

佛言：「彌勒！能成心清淨果、智慧清淨果。復次，彌勒！能成一切世間、出世間善法，一切聲聞、菩薩、諸佛奢摩他、毘婆舍那果應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！能成心清淨果、智慧清淨果。復次，彌勒！能成一切世間、出世間善法，一切聲聞、菩薩、諸佛奢摩他、毘婆舍那果應知。」

彌勒菩薩言：「世尊！奢摩他、毘婆舍那作何等業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！奢摩他、毘婆舍那作何等業？」

佛言：「彌勒！遠離二種縛。何者為二？所謂遠離相縛、遠離煩惱縛。彌勒！是名奢摩他、毘婆舍那業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！遠離二種縛。何者為二？所謂遠離相縛、遠離煩惱縛。彌勒！是名奢摩他、毘婆舍那業。」

彌勒菩薩言：「世尊！佛說五種障。幾種障奢摩他？幾種障毘婆舍那？幾種向二障？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！佛說五種障。幾種障奢摩他？幾種障毘婆舍那？幾種向二障？」

佛言：「彌勒！惜身、資生，此二種障奢摩他。彌勒！聖人所說一切善法得聞不喜，此障毘婆舍那。彌勒！喜憒閙處、得少為足，此二障奢摩他、毘婆舍那應知。彌勒！喜閙亂處不能發修行法，得少為足，不能畢竟得究竟處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！惜身、資生，此二種障奢摩他。彌勒！聖人所說一切善法得聞不喜，此障毘婆舍那。彌勒！喜憒閙處、得少為足，此二障奢摩他、毘婆舍那應知。彌勒！喜閙亂處不能發修行法，得少為足，不能畢竟得究竟處。」

彌勒菩薩言：「世尊！如來說五種蓋。幾是奢摩他障？幾是毘婆舍那障？幾是向二障？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！如來說五種蓋。幾是奢摩他障？幾是毘婆舍那障？幾是向二障？」

佛言：「彌勒！掉、悔是奢摩他障，睡、疑是毘婆舍那障，欲、瞋二種是向二障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！掉、悔是奢摩他障，睡、疑是毘婆舍那障，欲、瞋二種是向二障。」

彌勒菩薩言：「世尊！云何善清淨奢摩他道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！云何善清淨奢摩他道？」

佛言：「彌勒！善伏睡眠，如是名為善能清淨奢摩他道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！善伏睡眠，如是名為善能清淨奢摩他道。」

彌勒菩薩言：「世尊！云何善清淨毘婆舍那道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！云何善清淨毘婆舍那道？」

佛言：「彌勒！若能善斷掉、悔二蓋，如是則名善能清淨毘婆舍那道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！若能善斷掉、悔二蓋，如是則名善能清淨毘婆舍那道。」

彌勒菩薩言：「世尊！菩薩修行奢摩他、毘婆舍那行，有幾種法能知心散亂不名相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！菩薩修行奢摩他、毘婆舍那行，有幾種法能知心散亂不名相應？」

佛言：「彌勒！菩薩知五種法，所謂：正念散亂、外心散亂、內心散亂、相散亂、煩惱散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！菩薩知五種法，所謂：正念散亂、外心散亂、內心散亂、相散亂、煩惱散亂。

「彌勒！若菩薩捨正念大乘相應相，隨念聲聞、辟支佛相應念相，彌勒！是名菩薩正念散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若菩薩捨正念大乘相應相，隨念聲聞、辟支佛相應念相，彌勒！是名菩薩正念散亂。

「彌勒！若菩薩著外五欲、樂憒閙處、著諸覺觀、隨順煩惱相念，是名外心散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若菩薩著外五欲、樂憒閙處、著諸覺觀、隨順煩惱相念，是名外心散亂。

「彌勒！若菩薩為睡不利、心著三昧及餘三昧三摩婆提、染於所染，彌勒！是名內心散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若菩薩為睡不利、心著三昧及餘三昧三摩婆提、染於所染，彌勒！是名內心散亂。

「彌勒！若菩薩依外相、內身三昧境界相思惟，是名心散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若菩薩依外相、內身三昧境界相思惟，是名心散亂。

「彌勒！若菩薩依內心思惟因緣，生覺觀煩惱——如是心是我——彌勒！是名煩惱散亂心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若菩薩依內心思惟因緣，生覺觀煩惱——如是心是我——彌勒！是名煩惱散亂心。」

彌勒菩薩言：「世尊！奢摩他、毘婆舍那，從初菩薩地乃至如來地，對治何等過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！奢摩他、毘婆舍那，從初菩薩地乃至如來地，對治何等過？」

佛言：「彌勒！奢摩他、毘婆舍那於初地中對治惡道業生煩惱染；第二地中對治微細過失；第三地中對治欲得善法過；第四地中對治愛三摩拔提心過；第五地中對治世間涅槃一向現前、不一向現前過；第六地中對治諸相行過；第七地中對治微細相行過；第八地中對治無相行、自然行過；第九地中對治一切種說法不得自在過；第十地中對治未得滿足法身過；彌勒！第十一地中對治細極細微細智障。彌勒！菩薩斷彼一切障已，得無障礙一切智處，成就所求法，得清淨法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！奢摩他、毘婆舍那於初地中對治惡道業生煩惱染；第二地中對治微細過失；第三地中對治欲得善法過；第四地中對治愛三摩拔提心過；第五地中對治世間涅槃一向現前、不一向現前過；第六地中對治諸相行過；第七地中對治微細相行過；第八地中對治無相行、自然行過；第九地中對治一切種說法不得自在過；第十地中對治未得滿足法身過；彌勒！第十一地中對治細極細微細智障。彌勒！菩薩斷彼一切障已，得無障礙一切智處，成就所求法，得清淨法身。」

彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩修行奢摩他、毘婆舍那得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！云何菩薩修行奢摩他、毘婆舍那得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「彌勒！菩薩修行奢摩他、毘婆舍那，依七種真如為本，如聞思法入於定心，即念彼法，如聞、思慧，善思惟內心差別，觀彼真如。菩薩觀彼真如之法，尚捨微細修行之心，何況麁法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！菩薩修行奢摩他、毘婆舍那，依七種真如為本，如聞思法入於定心，即念彼法，如聞、思慧，善思惟內心差別，觀彼真如。菩薩觀彼真如之法，尚捨微細修行之心，何況麁法？

「彌勒！何者是微細修行心相？所謂生心識、受心識、染淨識，內、外及彼二，彼行利益一切眾生，真如智——苦、集、滅、道，有為、無為，常、無常，苦集不異自性，業有為相，一切人無我、法無我相——如是等法修行捨心。彌勒！菩薩如是發心修行。如是多修行，剎那剎那離一切蓋得清淨心，得清淨心已入七種真如，內身證彼七種覺相應知，彌勒！是名菩薩摩訶薩善得見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！何者是微細修行心相？所謂生心識、受心識、染淨識，內、外及彼二，彼行利益一切眾生，真如智——苦、集、滅、道，有為、無為，常、無常，苦集不異自性，業有為相，一切人無我、法無我相——如是等法修行捨心。彌勒！菩薩如是發心修行。如是多修行，剎那剎那離一切蓋得清淨心，得清淨心已入七種真如，內身證彼七種覺相應知，彌勒！是名菩薩摩訶薩善得見道。

「菩薩得彼見道智已，名定聚菩薩，生在佛家，受用初地，利益歡喜。是菩薩先已修行奢摩他、毘婆舍那道，於此始得事究竟觀；是菩薩復於上上地中修行，念彼二種觀故，離諸微細相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得彼見道智已，名定聚菩薩，生在佛家，受用初地，利益歡喜。是菩薩先已修行奢摩他、毘婆舍那道，於此始得事究竟觀；是菩薩復於上上地中修行，念彼二種觀故，離諸微細相。

「彌勒！譬如有人巧以細楔出彼麁楔。彌勒！菩薩修行亦復如是，觀內心相，離彼一切諸染相分；離染相分已，離取一切諸善法相；離取一切諸善法相已，離一切相。如是次第，上上地中念相似法，內心清淨乃至證阿耨多羅三藐三菩提，得所作修行觀行成就。彌勒！菩薩如是修行，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！譬如有人巧以細楔出彼麁楔。彌勒！菩薩修行亦復如是，觀內心相，離彼一切諸染相分；離染相分已，離取一切諸善法相；離取一切諸善法相已，離一切相。如是次第，上上地中念相似法，內心清淨乃至證阿耨多羅三藐三菩提，得所作修行觀行成就。彌勒！菩薩如是修行，得阿耨多羅三藐三菩提。」