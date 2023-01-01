深密解脫經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深密解脫經卷第二

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

聖者功德林菩薩問品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者功德林菩薩問品第七

爾時，聖者功德林菩薩摩訶薩，依一切法相，白佛言：「世尊！世尊說諸菩薩善知法相。世尊！菩薩善知諸法相者，云何名善知諸法相？世尊！菩薩能知幾種法故，名為善知一切法相，而如來說菩薩善知一切法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖者功德林菩薩摩訶薩，依一切法相，白佛言：「世尊！世尊說諸菩薩善知法相。世尊！菩薩善知諸法相者，云何名善知諸法相？世尊！菩薩能知幾種法故，名為善知一切法相，而如來說菩薩善知一切法相？」

爾時，佛告功德林菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！功德林！汝今乃能問佛此義。功德林！汝能為與一切眾生安隱樂具，悉令滿足。功德林！汝能哀愍一切人天，多所安樂、多所饒益，乃能問我如是之義。善哉，善哉！功德林！汝今一心諦聽諦聽，我為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告功德林菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！功德林！汝今乃能問佛此義。功德林！汝能為與一切眾生安隱樂具，悉令滿足。功德林！汝能哀愍一切人天，多所安樂、多所饒益，乃能問我如是之義。善哉，善哉！功德林！汝今一心諦聽諦聽，我為汝說。

「功德林！一切法相有三種相。何等為三？所謂虛妄分別相、因緣相、第一義相。功德林！何者虛妄分別相？所謂名相所說法體，及種種相名、用義等。功德林！何者諸法因緣之相？所謂十二因緣，依此法生彼法，謂依無明緣行，乃至生大苦聚處。功德林！何者是諸法第一義相？所謂諸法真如之體，諸菩薩等正念修行、至心修行證不二法，證彼法已乃至得成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德林！一切法相有三種相。何等為三？所謂虛妄分別相、因緣相、第一義相。功德林！何者虛妄分別相？所謂名相所說法體，及種種相名、用義等。功德林！何者諸法因緣之相？所謂十二因緣，依此法生彼法，謂依無明緣行，乃至生大苦聚處。功德林！何者是諸法第一義相？所謂諸法真如之體，諸菩薩等正念修行、至心修行證不二法，證彼法已乃至得成就阿耨多羅三藐三菩提。

「功德林！譬如有人目中有瞖，是眼識過。功德林！虛妄分別亦復如是。功德林！譬如有人眼中有瞖，見毛輪繩及胡麻子，青、黃、赤、白等相現前。功德林！因緣之相亦復如是。功德林！譬如有人眼淨無濁，離眼瞖過，即彼眼見自性境界不生迷惑。功德林！第一義相亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德林！譬如有人目中有瞖，是眼識過。功德林！虛妄分別亦復如是。功德林！譬如有人眼中有瞖，見毛輪繩及胡麻子，青、黃、赤、白等相現前。功德林！因緣之相亦復如是。功德林！譬如有人眼淨無濁，離眼瞖過，即彼眼見自性境界不生迷惑。功德林！第一義相亦復如是。

「功德林！譬如世間清淨琉璃置青色中，即因陀羅青色出大因陀羅摩尼寶光明，因陀羅青色，大因陀羅摩尼之寶光明現前，迷惑眾生以為實寶。功德林！即彼清淨琉璃之體置赤色中，即出赤波頭摩摩尼之寶光明現前，迷惑眾生以為赤寶。功德林！即彼清淨琉璃之體置綠色中，即出綠色摩尼之寶光明現前，迷惑眾生以為綠寶。功德林！即彼清淨琉璃之體置黃色中，即出金色摩尼之寶光明現前，迷惑眾生以為金寶。功德林！如彼清淨琉璃之中種種異色；如是，他力因緣相中虛妄分別名字、章句、熏習之體，亦爾應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德林！譬如世間清淨琉璃置青色中，即因陀羅青色出大因陀羅摩尼寶光明，因陀羅青色，大因陀羅摩尼之寶光明現前，迷惑眾生以為實寶。功德林！即彼清淨琉璃之體置赤色中，即出赤波頭摩摩尼之寶光明現前，迷惑眾生以為赤寶。功德林！即彼清淨琉璃之體置綠色中，即出綠色摩尼之寶光明現前，迷惑眾生以為綠寶。功德林！即彼清淨琉璃之體置黃色中，即出金色摩尼之寶光明現前，迷惑眾生以為金寶。功德林！如彼清淨琉璃之中種種異色；如是，他力因緣相中虛妄分別名字、章句、熏習之體，亦爾應知。

「功德林！如彼清淨琉璃因陀羅青色、大因陀羅青色，因赤色、綠色、黃色為金等寶種種現前，迷惑眾生皆以為寶。功德林！如是，他力因緣相中虛妄分別名字、章句亦爾應知。功德林！如彼清淨白琉璃體，他力因緣亦爾應知。功德林！即彼清淨琉璃之體，無彼因陀羅青色、大因陀羅青色，無彼青寶、赤、綠、黃金等寶如是寶體，常常時、恒恒時無如是等一切寶體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德林！如彼清淨琉璃因陀羅青色、大因陀羅青色，因赤色、綠色、黃色為金等寶種種現前，迷惑眾生皆以為寶。功德林！如是，他力因緣相中虛妄分別名字、章句亦爾應知。功德林！如彼清淨白琉璃體，他力因緣亦爾應知。功德林！即彼清淨琉璃之體，無彼因陀羅青色、大因陀羅青色，無彼青寶、赤、綠、黃金等寶如是寶體，常常時、恒恒時無如是等一切寶體。

「功德林！即彼他力因緣相中，彼虛妄分別名字、章句，常常時、恒恒時無如是等虛妄分別名字、章句體相應知。功德林！而依名相因緣分別因緣相應知。功德林！依虛妄因緣執著名相，是故見他力因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德林！即彼他力因緣相中，彼虛妄分別名字、章句，常常時、恒恒時無如是等虛妄分別名字、章句體相應知。功德林！而依名相因緣分別因緣相應知。功德林！依虛妄因緣執著名相，是故見他力因緣。

「功德林！依他力因緣執著虛妄分別之相，見第一義相。功德林！菩薩於彼因緣相中如實能知是知虛妄分別之相，菩薩爾時名為能知諸法無相。功德林！菩薩若知因緣法相，如實知諸因緣法已，能如實知諸法染相；能如實知染相法已，能知第一義相；能如實知第一義相已，能如實知清淨法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德林！依他力因緣執著虛妄分別之相，見第一義相。功德林！菩薩於彼因緣相中如實能知是知虛妄分別之相，菩薩爾時名為能知諸法無相。功德林！菩薩若知因緣法相，如實知諸因緣法已，能如實知諸法染相；能如實知染相法已，能知第一義相；能如實知第一義相已，能如實知清淨法相。

「功德林！菩薩若於他力因緣法中能如實知無相之法，如實知已，遠離染法；離染法已，得證一切清淨法相。功德林！菩薩如實能知虛妄法相、能知他力因緣法相、能知第一義相、無相，如實能知染相、淨相，離染法相、證淨法相。功德林！菩薩摩訶薩應當如是善知諸法。是故，佛說菩薩摩訶薩善知諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德林！菩薩若於他力因緣法中能如實知無相之法，如實知已，遠離染法；離染法已，得證一切清淨法相。功德林！菩薩如實能知虛妄法相、能知他力因緣法相、能知第一義相、無相，如實能知染相、淨相，離染法相、證淨法相。功德林！菩薩摩訶薩應當如是善知諸法。是故，佛說菩薩摩訶薩善知諸法。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「如實知諸法， 即捨染法相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實知諸法， 即捨染法相；

捨染法相已， 證於清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨染法相已， 證於清淨法。

不觀有為過、 懈怠、放逸害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不觀有為過、 懈怠、放逸害，

諸法常不動， 離相名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法常不動， 離相名菩薩。」

聖者成就第一義菩薩問品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者成就第一義菩薩問品第八

爾時，聖者成就第一義菩薩，依無體相第一義相，白佛言：「世尊！世尊！我獨在於空閑之處生覺觀心，作如是念：『如來種種說於諸陰自體相法，所謂能知生滅之相，離於如是諸入因緣而起諸行；如是說諸諦自體相，所謂知離證修；如是說諸界自體相、種種別相、種種界相、無量界相；如是說諸念處、正勤、如意、根、力、覺、道自體，對治修行，未生令生、已生令增廣。世尊復說，一切法本來無體、一切法本來不生、一切法本來不滅、一切法本來寂靜、一切法本來自性涅槃。』世尊！是故我問如來此義，如來何意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖者成就第一義菩薩，依無體相第一義相，白佛言：「世尊！世尊！我獨在於空閑之處生覺觀心，作如是念：『如來種種說於諸陰自體相法，所謂能知生滅之相，離於如是諸入因緣而起諸行；如是說諸諦自體相，所謂知離證修；如是說諸界自體相、種種別相、種種界相、無量界相；如是說諸念處、正勤、如意、根、力、覺、道自體，對治修行，未生令生、已生令增廣。世尊復說，一切法本來無體、一切法本來不生、一切法本來不滅、一切法本來寂靜、一切法本來自性涅槃。』世尊！是故我問如來此義，如來何意作如是說？」

爾時，佛告成就第一義菩薩言：「善哉，善哉！成就第一義！汝能如是正念思惟，生此覺觀。」復言：「善哉。成就第一義！汝今乃能問佛此義。何以故？汝為安樂一切眾生、安隱一切眾生、為欲利益一切眾生、安隱一切天人，故問此義。成就第一義！汝一心聽，我意何故作如是說，一切法本來無體相、一切法本來不生、一切法本來不滅、一切法本來寂靜、一切法本來涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告成就第一義菩薩言：「善哉，善哉！成就第一義！汝能如是正念思惟，生此覺觀。」復言：「善哉。成就第一義！汝今乃能問佛此義。何以故？汝為安樂一切眾生、安隱一切眾生、為欲利益一切眾生、安隱一切天人，故問此義。成就第一義！汝一心聽，我意何故作如是說，一切法本來無體相、一切法本來不生、一切法本來不滅、一切法本來寂靜、一切法本來涅槃？

「成就第一義！我意依諸法三種無體相，作如是說，一切諸法無自體相。何等為三？所謂依諸法無自體相、無生體相、第一義諦無自體相。成就第一義！諸法無自體相者，諸分別相。何以故？以彼諸法隨名相說，非有自體，是故我言無自體相。成就第一義！何者諸法無生體相？謂諸法無體相。何以故？以彼生法依他力因緣，非自體相，是故我說無生體相。成就第一義！何者是第一義無體相？成就第一義！第一義無體相者，一切諸法本無生體，是故我說一切諸法無自體相，以彼依於因緣生故、以依第一義無體相故。何以故？成就第一義！於諸法中清淨觀相，我說彼是第一義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！我意依諸法三種無體相，作如是說，一切諸法無自體相。何等為三？所謂依諸法無自體相、無生體相、第一義諦無自體相。成就第一義！諸法無自體相者，諸分別相。何以故？以彼諸法隨名相說，非有自體，是故我言無自體相。成就第一義！何者諸法無生體相？謂諸法無體相。何以故？以彼生法依他力因緣，非自體相，是故我說無生體相。成就第一義！何者是第一義無體相？成就第一義！第一義無體相者，一切諸法本無生體，是故我說一切諸法無自體相，以彼依於因緣生故、以依第一義無體相故。何以故？成就第一義！於諸法中清淨觀相，我說彼是第一義相。

「成就第一義！以他力相中清淨觀故，是故我說第一義諦無自體相。成就第一義！一切諸法無成就相，是故我說彼第一義諦無自體相。何以故？成就第一義！諸法無我、無我體相，是故我說彼一切法無自體相。成就第一義！以是，彼法依無體得名，是故我說第一義諦無自體相。成就第一義！如空中華無自體相，一切諸法無自體相亦復如是。是故，我說一切諸法無自體相，法應如是，應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！以他力相中清淨觀故，是故我說第一義諦無自體相。成就第一義！一切諸法無成就相，是故我說彼第一義諦無自體相。何以故？成就第一義！諸法無我、無我體相，是故我說彼一切法無自體相。成就第一義！以是，彼法依無體得名，是故我說第一義諦無自體相。成就第一義！如空中華無自體相，一切諸法無自體相亦復如是。是故，我說一切諸法無自體相，法應如是，應知。

「成就第一義！譬如幻作種種色像，諸因緣法無自體相亦復如是。是故，我說一切諸法無自體相。成就第一義！第一義諦無自體相亦復如是。是故，我說第一義諦無自體相。成就第一義！如空中華色，無體相得名。如是，第一義諦無自體相亦復如是。成就第一義！我意依此三種法無體相故，說言諸法無自體相法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！譬如幻作種種色像，諸因緣法無自體相亦復如是。是故，我說一切諸法無自體相。成就第一義！第一義諦無自體相亦復如是。是故，我說第一義諦無自體相。成就第一義！如空中華色，無體相得名。如是，第一義諦無自體相亦復如是。成就第一義！我意依此三種法無體相故，說言諸法無自體相法。

「復次，成就第一義！我意依相無自體相，說言諸法無自體相，彼法本來不生、彼法本來不滅、彼法本來寂靜、彼法本來涅槃。何以故？成就第一義！若一切法無自體相，彼法不生；若法不生，彼法不滅；若不滅、不生，彼法本來寂靜；若法本來寂靜，彼法本來清淨；若法本來清淨，彼法本來涅槃。若如是，彼法無有少法可滅令入涅槃。成就第一義！是故我意依彼相說彼法無自體相，是故我說一切諸法本來不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，成就第一義！我意依相無自體相，說言諸法無自體相，彼法本來不生、彼法本來不滅、彼法本來寂靜、彼法本來涅槃。何以故？成就第一義！若一切法無自體相，彼法不生；若法不生，彼法不滅；若不滅、不生，彼法本來寂靜；若法本來寂靜，彼法本來清淨；若法本來清淨，彼法本來涅槃。若如是，彼法無有少法可滅令入涅槃。成就第一義！是故我意依彼相說彼法無自體相，是故我說一切諸法本來不生。

「復次，成就第一義！第一義者，依無我得名，是故我意依第一義無體相故，說言諸法本來不生。何以故？成就第一義！以第一義法無我得名，是故名為第一義諦無自體相，常常時、恒恒時一切法體常住——謂無為體——離諸一切煩惱相應。若法常常時、恒恒時依彼法體住彼法，不生、不滅，以無為故。若法無為，彼法本來寂靜；若法本來寂靜，彼法本來涅槃，以遠離一切煩惱、毒相應故。是故，第一義法無我得名，我說諸法無自體相，一切法本來不生、一切法本來不滅、一切法本來寂靜、一切法本來涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，成就第一義！第一義者，依無我得名，是故我意依第一義無體相故，說言諸法本來不生。何以故？成就第一義！以第一義法無我得名，是故名為第一義諦無自體相，常常時、恒恒時一切法體常住——謂無為體——離諸一切煩惱相應。若法常常時、恒恒時依彼法體住彼法，不生、不滅，以無為故。若法無為，彼法本來寂靜；若法本來寂靜，彼法本來涅槃，以遠離一切煩惱、毒相應故。是故，第一義法無我得名，我說諸法無自體相，一切法本來不生、一切法本來不滅、一切法本來寂靜、一切法本來涅槃。

「成就第一義！一切眾生眾生界中不知不覺虛妄分別法體差別，亦不能知他力因緣法體差別，亦復不見第一義諦法體差別，是故我說三種法無自體相。成就第一義！而諸眾生虛妄分別諸法體相、他力法體、第一義體，虛妄分別名字體相、說因緣法、第一義法。成就第一義！一切眾生如是如是說、如是受用，依名字心、依隨順心、依名用使心，依彼分別名字體相，執著他力、因緣法體、第一義體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！一切眾生眾生界中不知不覺虛妄分別法體差別，亦不能知他力因緣法體差別，亦復不見第一義諦法體差別，是故我說三種法無自體相。成就第一義！而諸眾生虛妄分別諸法體相、他力法體、第一義體，虛妄分別名字體相、說因緣法、第一義法。成就第一義！一切眾生如是如是說、如是受用，依名字心、依隨順心、依名用使心，依彼分別名字體相，執著他力、因緣法體、第一義體。

「成就第一義！如是如是執著，如是如是依他力法虛妄執著因緣法體，依彼因緣生未來世他力法體，為煩惱染、業染、生染，流轉六道，長夜受苦，不能出離生死苦縛，所謂地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、天、人諸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！如是如是執著，如是如是依他力法虛妄執著因緣法體，依彼因緣生未來世他力法體，為煩惱染、業染、生染，流轉六道，長夜受苦，不能出離生死苦縛，所謂地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、天、人諸趣。

「成就第一義！隨所有眾生不種善根、不能清淨一切罪業、不能成就諸善根力、不多信法、不集功德智慧之業，我為彼說諸法不生。彼諸眾生聞我所說因緣和合有為行生，彼眾生知諸法無常不恒、不可歸依、異異轉滅，於諸一切有為行中生驚怖心、生遠離心。生驚怖心、生遠離心已，彼諸眾生不行惡法、修行善法，修行善法者依善法因、不種善根者種諸善根、不清淨罪業者清淨罪業、不成熟諸根者能令成熟，依彼成熟善根力故能多信法，多信法者能集功德智慧之藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！隨所有眾生不種善根、不能清淨一切罪業、不能成就諸善根力、不多信法、不集功德智慧之業，我為彼說諸法不生。彼諸眾生聞我所說因緣和合有為行生，彼眾生知諸法無常不恒、不可歸依、異異轉滅，於諸一切有為行中生驚怖心、生遠離心。生驚怖心、生遠離心已，彼諸眾生不行惡法、修行善法，修行善法者依善法因、不種善根者種諸善根、不清淨罪業者清淨罪業、不成熟諸根者能令成熟，依彼成熟善根力故能多信法，多信法者能集功德智慧之藏。

「成就第一義！彼諸眾生雖種善根，乃至能集一切功德智慧之藏，成就第一義！而彼眾生於彼因緣諸法之體、無生體相及第一義無體相法不如實知，不如實知故，於諸一切有為行中不能生厭、不能遠離。是故，彼諸一切眾生不得解脫煩惱染、業染、生染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！彼諸眾生雖種善根，乃至能集一切功德智慧之藏，成就第一義！而彼眾生於彼因緣諸法之體、無生體相及第一義無體相法不如實知，不如實知故，於諸一切有為行中不能生厭、不能遠離。是故，彼諸一切眾生不得解脫煩惱染、業染、生染。

「成就第一義！如來為彼諸眾生故，重說彼法——所謂因緣無體、第一義無體——令彼眾生於有為行生厭離心，為得解脫煩惱染、業染、生染。彼諸眾生聞我所說，於彼諸法無生相中、於一切法虛妄分別中、第一義諦無體相中能生正信，思惟彼法，如實覺知，於他力中不生執著、虛妄分別諸法體相，但知唯是名用得名、唯是隨順名用得名、唯是隨順名用彼諸煩惱得名。是故，彼諸一切眾生能滅他力因緣諸相，依於現法智慧之力斷彼未來一切因緣。是故，依彼因緣正見能離一切有為諸行；厭離一切有為行已，得正解脫，遠離業染、煩惱染、生染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！如來為彼諸眾生故，重說彼法——所謂因緣無體、第一義無體——令彼眾生於有為行生厭離心，為得解脫煩惱染、業染、生染。彼諸眾生聞我所說，於彼諸法無生相中、於一切法虛妄分別中、第一義諦無體相中能生正信，思惟彼法，如實覺知，於他力中不生執著、虛妄分別諸法體相，但知唯是名用得名、唯是隨順名用得名、唯是隨順名用彼諸煩惱得名。是故，彼諸一切眾生能滅他力因緣諸相，依於現法智慧之力斷彼未來一切因緣。是故，依彼因緣正見能離一切有為諸行；厭離一切有為行已，得正解脫，遠離業染、煩惱染、生染。

「成就第一義！聲聞性眾生依此道、依此法，得聲聞涅槃；緣覺性眾生亦復如是，依此道、依此法，得緣覺涅槃；佛乘性眾生亦復如是，依此道、依此法，得阿耨多羅三藐三菩提。成就第一義！是故，我說聲聞、緣覺、菩薩一清淨道。成就第一義！唯一清淨道，更無第二，我意依此故說一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！聲聞性眾生依此道、依此法，得聲聞涅槃；緣覺性眾生亦復如是，依此道、依此法，得緣覺涅槃；佛乘性眾生亦復如是，依此道、依此法，得阿耨多羅三藐三菩提。成就第一義！是故，我說聲聞、緣覺、菩薩一清淨道。成就第一義！唯一清淨道，更無第二，我意依此故說一乘。

「成就第一義！而眾生界中非無種種性軟中上根眾生。成就第一義！寂滅聲聞性人，一切諸佛盡力教化，不能令其坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？成就第一義！以彼自性本來狹劣，一向少於慈悲之心、一向怖畏一切諸苦、以少慈悲一向捨於利益眾生。成就第一義！若一向畏苦、一向離諸有為之行，彼人遠離利益眾生、遠離能度諸眾生業。是故，我說彼人不能證阿耨多羅三藐三菩提，我說名為寂滅聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！而眾生界中非無種種性軟中上根眾生。成就第一義！寂滅聲聞性人，一切諸佛盡力教化，不能令其坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？成就第一義！以彼自性本來狹劣，一向少於慈悲之心、一向怖畏一切諸苦、以少慈悲一向捨於利益眾生。成就第一義！若一向畏苦、一向離諸有為之行，彼人遠離利益眾生、遠離能度諸眾生業。是故，我說彼人不能證阿耨多羅三藐三菩提，我說名為寂滅聲聞。

「成就第一義！發菩提心聲聞人者，而我說彼名為菩薩。何以故？以彼菩薩先離煩惱障得慧解脫、後離智障得心解脫，彼菩薩如來初化，依自身利益而得解脫。是故，我說彼是聲聞性人菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！發菩提心聲聞人者，而我說彼名為菩薩。何以故？以彼菩薩先離煩惱障得慧解脫、後離智障得心解脫，彼菩薩如來初化，依自身利益而得解脫。是故，我說彼是聲聞性人菩薩。

「成就第一義！我善說法中、善如意法中、善毘尼法中、善清淨法中、清淨法中，不錯依種種性說種種法相。成就第一義！是故，佛意依此三種無體相法，說不了義修多羅法，所謂諸法本來不生、本來不滅、本來寂靜、本來涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！我善說法中、善如意法中、善毘尼法中、善清淨法中、清淨法中，不錯依種種性說種種法相。成就第一義！是故，佛意依此三種無體相法，說不了義修多羅法，所謂諸法本來不生、本來不滅、本來寂靜、本來涅槃。

「成就第一義！若有眾生種諸一切增上善根、清淨罪業、成就諸根、多信諸法、善集一切善根智慧，彼諸眾生聞我法音能如實知，彼諸眾生信我法、信我義，智慧觀察能如實覺，依彼證法隨順行力，速得究竟阿耨多羅三藐三菩提。我依彼諸一切眾生能於我身生恭敬心作如是言：『此是正覺，知一切法，是故名為應正遍知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！若有眾生種諸一切增上善根、清淨罪業、成就諸根、多信諸法、善集一切善根智慧，彼諸眾生聞我法音能如實知，彼諸眾生信我法、信我義，智慧觀察能如實覺，依彼證法隨順行力，速得究竟阿耨多羅三藐三菩提。我依彼諸一切眾生能於我身生恭敬心作如是言：『此是正覺，知一切法，是故名為應正遍知。』

「成就第一義！若有眾生不種一切增上善根、不能清淨一切罪業、不能淳熟一切善根、不多信法、無增上心、不集功德智慧之藏、直心體性、不能觀察是法非法——是法可取、是法可捨，依自心見執著而行——彼諸眾生雖聞我法，亦復不知依何意說。而彼眾生信於我法、恭敬我法，而作是言：『我信諸佛如來所說修多羅，甚深甚深相、依空相應、難見難覺、不可覺形相、不可覺微細極微、黠慧人智慧境界，如來說諸修多羅義我不能知。』默然而信而作是言：『諸佛如來菩提甚深，諸法體相亦復甚深，唯佛所知，非我境界。諸佛如來隨諸眾生種種信心說種種法，以諸如來無量智慧所知如海，而我知見如牛跡水。』是故，眾生於彼修多羅若，能至心受持、書寫，寫已住持、讀示、供養、為他人說、誦常誦、隨喜施他，而彼眾生不能於中如實修行，以未知我甚深之意，以不覺故。成就第一義！彼諸眾生依因彼故，功德、智慧增長滿足，亦復令彼未淳熟心令得淳熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！若有眾生不種一切增上善根、不能清淨一切罪業、不能淳熟一切善根、不多信法、無增上心、不集功德智慧之藏、直心體性、不能觀察是法非法——是法可取、是法可捨，依自心見執著而行——彼諸眾生雖聞我法，亦復不知依何意說。而彼眾生信於我法、恭敬我法，而作是言：『我信諸佛如來所說修多羅，甚深甚深相、依空相應、難見難覺、不可覺形相、不可覺微細極微、黠慧人智慧境界，如來說諸修多羅義我不能知。』默然而信而作是言：『諸佛如來菩提甚深，諸法體相亦復甚深，唯佛所知，非我境界。諸佛如來隨諸眾生種種信心說種種法，以諸如來無量智慧所知如海，而我知見如牛跡水。』是故，眾生於彼修多羅若，能至心受持、書寫，寫已住持、讀示、供養、為他人說、誦常誦、隨喜施他，而彼眾生不能於中如實修行，以未知我甚深之意，以不覺故。成就第一義！彼諸眾生依因彼故，功德、智慧增長滿足，亦復令彼未淳熟心令得淳熟。

「成就第一義！復有眾生眾生界中不能種諸一切善根，乃至不能成就功德智慧之業，無直心、無直意，而彼眾生知是法、是非法，是可取、是可捨，自智生見是可取、是可捨，而彼眾生聞我所說甚深之法不知我意，是故不知如實之法。不知如實法故，不能覺知一切諸法；聞聲執著義亦如是。是故，彼諸一切眾生說如是言：『諸法無體相，一切法本來不生、一切法本來不滅、一切法本來寂靜、一切法本來涅槃。』而彼眾生依因此見，於諸法中起於邪見、無諸法相墮於邪見，以見諸法無無相。以見諸法無無相故，而謗一切諸法為無，所謂虛妄分別相、因緣法體相、第一義法體相。何以故？成就第一義！依彼他力、因緣體相，依於第一義諦體相，有名字相。成就第一義！若眾生見因緣體相、第一義相言是無相，彼眾生謗假名名字相，是故我說彼諸眾生謗三種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！復有眾生眾生界中不能種諸一切善根，乃至不能成就功德智慧之業，無直心、無直意，而彼眾生知是法、是非法，是可取、是可捨，自智生見是可取、是可捨，而彼眾生聞我所說甚深之法不知我意，是故不知如實之法。不知如實法故，不能覺知一切諸法；聞聲執著義亦如是。是故，彼諸一切眾生說如是言：『諸法無體相，一切法本來不生、一切法本來不滅、一切法本來寂靜、一切法本來涅槃。』而彼眾生依因此見，於諸法中起於邪見、無諸法相墮於邪見，以見諸法無無相。以見諸法無無相故，而謗一切諸法為無，所謂虛妄分別相、因緣法體相、第一義法體相。何以故？成就第一義！依彼他力、因緣體相，依於第一義諦體相，有名字相。成就第一義！若眾生見因緣體相、第一義相言是無相，彼眾生謗假名名字相，是故我說彼諸眾生謗三種相。

「成就第一義！彼諸眾生於無法中起法相、於無義中生義相，無法依法住持、無義依義住持。成就第一義！彼諸眾生依我信法增長善法，而取非義為義，智不增長。智不增長者，離諸善法，於聞法眾生住持是法，法住持非義為義墮於邪見，彼諸眾生以取無法法相、無義義相。以取無法法、非義義相，是故，彼諸一切眾生依不正見離諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！彼諸眾生於無法中起法相、於無義中生義相，無法依法住持、無義依義住持。成就第一義！彼諸眾生依我信法增長善法，而取非義為義，智不增長。智不增長者，離諸善法，於聞法眾生住持是法，法住持非義為義墮於邪見，彼諸眾生以取無法法相、無義義相。以取無法法、非義義相，是故，彼諸一切眾生依不正見離諸善法。

「應知，成就第一義！復有眾生於彼邪見人邊聞法，說如是言：『諸法無體，不生、不滅、寂靜、涅槃。』驚懼怖畏而說是言：『此非佛語，是魔所說。』是故，彼諸邪見眾生謗諸修多羅、說諸修多羅、毀諸修多羅，言是非法。而彼眾生因彼謗法得無量罪，成就無量極惡罪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應知，成就第一義！復有眾生於彼邪見人邊聞法，說如是言：『諸法無體，不生、不滅、寂靜、涅槃。』驚懼怖畏而說是言：『此非佛語，是魔所說。』是故，彼諸邪見眾生謗諸修多羅、說諸修多羅、毀諸修多羅，言是非法。而彼眾生因彼謗法得無量罪，成就無量極惡罪業。

「成就第一義！是故，我說謗法眾生見無諸法、亦無於義依義說法，成就無量極惡罪業，亦令無量諸眾生等多生罪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！是故，我說謗法眾生見無諸法、亦無於義依義說法，成就無量極惡罪業，亦令無量諸眾生等多生罪業。

「成就第一義！若有眾生不種善根、不清淨罪業、不熟身業、多不信法、不能集彼功德智慧、不直心、不隨順直心，而依自見邪智分別是法、非法，是法可取、是法可捨，彼諸眾生雖聞我法，不得我意、不生信心、亦復不能如實知我所說之意。是故，彼諸一切眾生於諸非法生於法想、於諸非義生於義想，執著非法生是法想、執著非義生是義想，而作是言：『此非佛語，是魔所說。』而彼邪智如是解故，而謗諸法、不順諸法、毀呰諸法、輕論諸法、於正法中加置邪法，為滅修多羅、為壞修多羅、為不行修多羅、為不說修多羅、於信修多羅者生怨家想。彼諸眾生先有無量罪業重障，復因謗法而謗於人，轉更增長無量罪障，而彼罪障根本之罪不可說盡，何況復加謗法之罪？墮大地獄無有出期，乃至無量百千萬億阿僧祇劫說其歲數亦不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！若有眾生不種善根、不清淨罪業、不熟身業、多不信法、不能集彼功德智慧、不直心、不隨順直心，而依自見邪智分別是法、非法，是法可取、是法可捨，彼諸眾生雖聞我法，不得我意、不生信心、亦復不能如實知我所說之意。是故，彼諸一切眾生於諸非法生於法想、於諸非義生於義想，執著非法生是法想、執著非義生是義想，而作是言：『此非佛語，是魔所說。』而彼邪智如是解故，而謗諸法、不順諸法、毀呰諸法、輕論諸法、於正法中加置邪法，為滅修多羅、為壞修多羅、為不行修多羅、為不說修多羅、於信修多羅者生怨家想。彼諸眾生先有無量罪業重障，復因謗法而謗於人，轉更增長無量罪障，而彼罪障根本之罪不可說盡，何況復加謗法之罪？墮大地獄無有出期，乃至無量百千萬億阿僧祇劫說其歲數亦不能盡。

「成就第一義！我今善說如是諸法、善示善清淨、善說眾生如是種種異信、種種異見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！我今善說如是諸法、善示善清淨、善說眾生如是種種異信、種種異見。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「無法體不生、 本寂靜、不滅、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無法體不生、 本寂靜、不滅、

自性涅槃法， 是故我說常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性涅槃法， 是故我說常。

三種無體相， 第一義無體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種無體相， 第一義無體，

若能知我意， 是人得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知我意， 是人得解脫。

一道法進趣， 諸眾生解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一道法進趣， 諸眾生解脫，

是故一乘法， 隨聞差別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故一乘法， 隨聞差別說。

諸眾生無量， 為身求涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生無量， 為身求涅槃，

如來甚希有， 安隱諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來甚希有， 安隱諸眾生。

若證無漏界， 平等無二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若證無漏界， 平等無二相，

成就佛諸義， 彼人離煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就佛諸義， 彼人離煩惱。」

爾時，成就第一義菩薩白佛言：「希有，世尊！未曾有、未曾聞，如來所說如是微細、極微細，甚深、極甚深，難覺、極難覺，諸佛如來意趣難知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，成就第一義菩薩白佛言：「希有，世尊！未曾有、未曾聞，如來所說如是微細、極微細，甚深、極甚深，難覺、極難覺，諸佛如來意趣難知。

「世尊！我知如來所說義意：所謂分別境界彼依分別有為行相，於名字中說彼色陰自體相相名為勝相，所謂色陰生、色陰滅、離色陰、知色陰。是故，如來依彼法相，說彼諸法為無體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我知如來所說義意：所謂分別境界彼依分別有為行相，於名字中說彼色陰自體相相名為勝相，所謂色陰生、色陰滅、離色陰、知色陰。是故，如來依彼法相，說彼諸法為無體相。

「世尊！彼分別境界，依彼分別境界行相是他力相。是故，如來依於彼法，而說諸法不生、諸法無體，亦依彼法說第一義言無體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼分別境界，依彼分別境界行相是他力相。是故，如來依於彼法，而說諸法不生、諸法無體，亦依彼法說第一義言無體相。

「世尊！我知世尊所說法義：謂即依彼分別境界虛妄分別有為行相，即彼虛妄分別之相。無如是相即彼無體相，無體相法無我，真如清淨觀相是第一義。是故，如來依第一義說彼諸法名無體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我知世尊所說法義：謂即依彼分別境界虛妄分別有為行相，即彼虛妄分別之相。無如是相即彼無體相，無體相法無我，真如清淨觀相是第一義。是故，如來依第一義說彼諸法名無體相。

「世尊！如一色陰，餘陰亦如是；如是，十二入、十八界，一一入、一切法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如一色陰，餘陰亦如是；如是，十二入、十八界，一一入、一切法亦如是。

「世尊！我知如來所說法義：所謂分別境界中虛妄分別有為行相，所謂苦諦，知苦諦依於名字，說自體相勝相虛妄分別，如來依彼說言諸法無有體相。世尊！彼分別境界相依止分別有為行相，名因緣相。世尊！是故，我說我知如來所說法義。何以故？世尊！即彼分別境界分別諸相依止虛妄行相而生，而彼虛妄分別行相無如是體、無如是相，是法無我，真如清淨觀名第一義。是故，如來依彼法說第一義無體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我知如來所說法義：所謂分別境界中虛妄分別有為行相，所謂苦諦，知苦諦依於名字，說自體相勝相虛妄分別，如來依彼說言諸法無有體相。世尊！彼分別境界相依止分別有為行相，名因緣相。世尊！是故，我說我知如來所說法義。何以故？世尊！即彼分別境界分別諸相依止虛妄行相而生，而彼虛妄分別行相無如是體、無如是相，是法無我，真如清淨觀名第一義。是故，如來依彼法說第一義無體相。

「世尊！如苦諦，餘諦亦如是；如是，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道，以要言之，一切諸法亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如苦諦，餘諦亦如是；如是，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道，以要言之，一切諸法亦復如是。

「世尊！我知世尊所說法義：於分別境界中依虛妄分別有為行相，正覺三昧對治，對治生正三昧；生三昧已而復住持，不忘、不失，修行增長。名字所說法相、勝相是分別相，是故，如來依彼法相說言諸法無有體相。世尊！彼分別境界依止他力、因緣行相是他力相，是故，如來依彼法相說言諸法無有體相，亦說第一義是無體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我知世尊所說法義：於分別境界中依虛妄分別有為行相，正覺三昧對治，對治生正三昧；生三昧已而復住持，不忘、不失，修行增長。名字所說法相、勝相是分別相，是故，如來依彼法相說言諸法無有體相。世尊！彼分別境界依止他力、因緣行相是他力相，是故，如來依彼法相說言諸法無有體相，亦說第一義是無體相。

「世尊！我知世尊所說義相：即彼名字分別境界依止分別名字行相，即彼分別無如是相，即彼無相、即彼無相體、無體法、無我，真如清淨觀相即第一義。是故，世尊說言諸法無有體相是第一義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我知世尊所說義相：即彼名字分別境界依止分別名字行相，即彼分別無如是相，即彼無相、即彼無相體、無體法、無我，真如清淨觀相即第一義。是故，世尊說言諸法無有體相是第一義相。

「世尊！譬如毘舒婆藥草著諸藥中、一切食中。世尊！如來說法亦復如是，諸法無體相——諸法不生、諸法不滅、諸法寂靜、諸法自性涅槃——說了義修多羅，置於一切不了義修多羅中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如毘舒婆藥草著諸藥中、一切食中。世尊！如來說法亦復如是，諸法無體相——諸法不生、諸法不滅、諸法寂靜、諸法自性涅槃——說了義修多羅，置於一切不了義修多羅中。

「世尊！譬如畫地，種種一相，所謂青、黃、赤、白，能了別彼種種畫相。世尊！如來說法亦復如是，諸法無體相——不生、不滅、寂靜、自性涅槃——了義言教置於一切不了義中成一味相，亦能了別彼不了義修多羅等名字故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如畫地，種種一相，所謂青、黃、赤、白，能了別彼種種畫相。世尊！如來說法亦復如是，諸法無體相——不生、不滅、寂靜、自性涅槃——了義言教置於一切不了義中成一味相，亦能了別彼不了義修多羅等名字故。

「世尊！譬如一切諸飲食中，若置熟酥生增上味。佛說此法亦復如是，依一切法無有體相——不生、不滅、寂靜、自性涅槃——說此了義修多羅，置諸一切不了義中能生增上歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如一切諸飲食中，若置熟酥生增上味。佛說此法亦復如是，依一切法無有體相——不生、不滅、寂靜、自性涅槃——說此了義修多羅，置諸一切不了義中能生增上歡喜踊躍。

「世尊！譬如虛空，一切處等於諸一切種種作業無有障礙，皆悉能成。世尊！如來亦爾，說言諸法無有體相——諸法不生、諸法不滅、諸法寂靜、諸法自性而是涅槃——說了義經於諸一切不了義經等同一味，成就一切聲聞、辟支佛、大乘修行，作無障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如虛空，一切處等於諸一切種種作業無有障礙，皆悉能成。世尊！如來亦爾，說言諸法無有體相——諸法不生、諸法不滅、諸法寂靜、諸法自性而是涅槃——說了義經於諸一切不了義經等同一味，成就一切聲聞、辟支佛、大乘修行，作無障礙。」

爾時，世尊告成就第一義菩薩言：「善哉，成就第一義！」復作是言：「善哉，善哉！成就第一義！汝實能知諸佛如來說法之意。汝今善說此義譬喻，如彼毘舒婆藥草、畫地、置酥、虛空等譬。成就第一義！如是如是，如汝所說。不異汝說，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告成就第一義菩薩言：「善哉，成就第一義！」復作是言：「善哉，善哉！成就第一義！汝實能知諸佛如來說法之意。汝今善說此義譬喻，如彼毘舒婆藥草、畫地、置酥、虛空等譬。成就第一義！如是如是，如汝所說。不異汝說，如是受持。」

爾時，成就第一義菩薩白佛言：「世尊！如來初成應、正等覺，於波羅㮈城仙人集處、諸禽獸遊處，為諸修行聲聞行人一轉四諦希有法輪，世間一切沙門、婆羅門、天、人、魔、梵無能轉者，若有能轉，依法相應無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，成就第一義菩薩白佛言：「世尊！如來初成應、正等覺，於波羅㮈城仙人集處、諸禽獸遊處，為諸修行聲聞行人一轉四諦希有法輪，世間一切沙門、婆羅門、天、人、魔、梵無能轉者，若有能轉，依法相應無有是處。

「世尊！此第二轉法輪說上法相可入法相，分別彼諸不了義修多羅，為住大乘眾生說於諸法無有體相——諸法不生、諸法不滅、諸法寂靜、諸法自性涅槃——希有之中復是希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此第二轉法輪說上法相可入法相，分別彼諸不了義修多羅，為住大乘眾生說於諸法無有體相——諸法不生、諸法不滅、諸法寂靜、諸法自性涅槃——希有之中復是希有。

「世尊！此是第三轉法輪，為住一切大乘眾生說諸法無體相——不生、不滅、寂靜、自性涅槃——善說四諦差別之相，希中希有，無人能入、無人能對、無人能諍、更無有上、更無有勝了義修多羅無諍論處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此是第三轉法輪，為住一切大乘眾生說諸法無體相——不生、不滅、寂靜、自性涅槃——善說四諦差別之相，希中希有，無人能入、無人能對、無人能諍、更無有上、更無有勝了義修多羅無諍論處。」

爾時，成就第一義菩薩白佛言：「世尊！若善男子、善女人聞如來說諸法本來無體相——本來不生、本來不滅、本來寂靜、本來自性涅槃——正信書寫、寫已受持、供養、施與他人、為自說、自誦、自讀、修行隨喜，彼善男子、善女人得幾所功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，成就第一義菩薩白佛言：「世尊！若善男子、善女人聞如來說諸法本來無體相——本來不生、本來不滅、本來寂靜、本來自性涅槃——正信書寫、寫已受持、供養、施與他人、為自說、自誦、自讀、修行隨喜，彼善男子、善女人得幾所功德？」

爾時，世尊告成就第一義菩薩摩訶薩言：「彼善男子、善女人成就無量阿僧祇功德聚。成就第一義！彼之功德無有譬喻可以況說。以要言之，略說少分。成就第一義！譬如指甲上土，依大地土百分不及一、迦羅分不及一、憂波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻不能及一。成就第一義！譬如牛跡中水，依大海水百分不及一、千分不及一、迦羅分不及一、憂波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告成就第一義菩薩摩訶薩言：「彼善男子、善女人成就無量阿僧祇功德聚。成就第一義！彼之功德無有譬喻可以況說。以要言之，略說少分。成就第一義！譬如指甲上土，依大地土百分不及一、迦羅分不及一、憂波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻不能及一。成就第一義！譬如牛跡中水，依大海水百分不及一、千分不及一、迦羅分不及一、憂波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻亦不及一。

「成就第一義！如是，我說信不了義修多羅，乃至修行不了義修多羅所得功德，依此所說了義修多羅，生於信心乃至修行所得功德、受持讀誦，彼不了義修多羅，百分不及一、千分不及一、萬分不及一、迦羅分不及一、憂波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻所不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就第一義！如是，我說信不了義修多羅，乃至修行不了義修多羅所得功德，依此所說了義修多羅，生於信心乃至修行所得功德、受持讀誦，彼不了義修多羅，百分不及一、千分不及一、萬分不及一、迦羅分不及一、憂波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻所不能知。」

爾時，成就第一義菩薩白佛言：「世尊！此深密解脫修多羅中，此法門名為何等？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，成就第一義菩薩白佛言：「世尊！此深密解脫修多羅中，此法門名為何等？云何奉持？」

佛言：「成就第一義！此法門名『說第一義了義修多羅』，汝應如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「成就第一義！此法門名『說第一義了義修多羅』，汝應如是受持。」

佛說此法門時，六千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心、三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨、復有五百千聲聞得無漏心解脫、七萬五千菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此法門時，六千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心、三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨、復有五百千聲聞得無漏心解脫、七萬五千菩薩得無生法忍。