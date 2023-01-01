深密解脫經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深密解脫經序

沙門都釋曇寧造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門都釋曇寧造

夫至迹虛微、理包言像之外，幽宗沖祕、旨絕名相之域，是以大聖秉獨悟之靈，姿鏡寰中之妙趣。實相廓然，與虛無齊其量；法性憺爾，與幽冥同其源。神輝潛映而不滅，萬相俱應而不生。然此生也，生所不能生；此之滅也，滅所不能滅。顯既非有，隱豈為無？寂焉而動、動焉而寂，出沒無方，教迹星羅者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫至迹虛微、理包言像之外，幽宗沖祕、旨絕名相之域，是以大聖秉獨悟之靈，姿鏡寰中之妙趣。實相廓然，與虛無齊其量；法性憺爾，與幽冥同其源。神輝潛映而不滅，萬相俱應而不生。然此生也，生所不能生；此之滅也，滅所不能滅。顯既非有，隱豈為無？寂焉而動、動焉而寂，出沒無方，教迹星羅者矣。

蓋《深密解脫經》者，乃兆聖之玄源、億善之淵府。論其旨也則真相不二，語其教也則湛然理一，義盡沖籍、文窮祕典，妙絕熈怡、包括群藏。自非詮于理教，何以顯茲深致？但東西音殊，理憑翻譯，非翻非譯，文義斯壅，所以久蘊而不顯者，良俟嘉運而光通矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋《深密解脫經》者，乃兆聖之玄源、億善之淵府。論其旨也則真相不二，語其教也則湛然理一，義盡沖籍、文窮祕典，妙絕熈怡、包括群藏。自非詮于理教，何以顯茲深致？但東西音殊，理憑翻譯，非翻非譯，文義斯壅，所以久蘊而不顯者，良俟嘉運而光通矣。

大魏皇帝總六合以統天、包百王以馭宇，道邁羲唐、德超古哲，而每遊神覺典、妙翫大乘，思在翻演、鴻宣遐代。時有北天竺三藏法師菩提留支——魏音道晞，曾為此地之沙門都統也——識性內融，神機外朗，沖文玄藏，罔不該洞。以永熈二年龍次星紀，月呂蕤賓，詔命三藏於顯陽殿高陞法座，披匣揮麈，口自翻譯，義語無滯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大魏皇帝總六合以統天、包百王以馭宇，道邁羲唐、德超古哲，而每遊神覺典、妙翫大乘，思在翻演、鴻宣遐代。時有北天竺三藏法師菩提留支——魏音道晞，曾為此地之沙門都統也——識性內融，神機外朗，沖文玄藏，罔不該洞。以永熈二年龍次星紀，月呂蕤賓，詔命三藏於顯陽殿高陞法座，披匣揮麈，口自翻譯，義語無滯。

皇上尊經祇法，執翰輪首，下筆成句，文義雙顯，旨包群籍之祕理、含眾典之奧，但萬機淵曠，無容終訖。捨筆之後，轉授沙門都法師慧光、曇寧，在永寧上寺共律師僧辯、居士李廓等遵承上軌，歲常翻演新經諸論，津悟恒沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇上尊經祇法，執翰輪首，下筆成句，文義雙顯，旨包群籍之祕理、含眾典之奧，但萬機淵曠，無容終訖。捨筆之後，轉授沙門都法師慧光、曇寧，在永寧上寺共律師僧辯、居士李廓等遵承上軌，歲常翻演新經諸論，津悟恒沙。

帝亦時紆尊儀，飾茲玄席，同事名儒招玄、大統法師僧令、沙門都法師僧澤、律師慧顒等十有餘僧。緇俗詵詵，法事隆盛，一言三覆，慕盡窮微，是使深密祕藏光宣於景運，解脫妙義永流於遐劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝亦時紆尊儀，飾茲玄席，同事名儒招玄、大統法師僧令、沙門都法師僧澤、律師慧顒等十有餘僧。緇俗詵詵，法事隆盛，一言三覆，慕盡窮微，是使深密祕藏光宣於景運，解脫妙義永流於遐劫。

理教淵廓，罔測其源，旨趣中絕，焉究其宗？所謂鹿苑之唱再興，祇園之風更顯者也。寧雖識昧，忝廁倫末，敢罄庸管，祇記云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理教淵廓，罔測其源，旨趣中絕，焉究其宗？所謂鹿苑之唱再興，祇園之風更顯者也。寧雖識昧，忝廁倫末，敢罄庸管，祇記云爾。

深密解脫經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深密解脫經卷第一

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

歸命釋迦牟尼佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命釋迦牟尼佛

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住法界殿如來境界處——眾寶赫焰一切莊嚴第一之處；遍至無量諸世界處；放大光明普照之處；無量善巧差別住處；無有分齊、過分齊處；過諸一切三界境界、出世間、上上善根境界成就之處；善得清淨、自在解脫、無礙之處；諸佛如來神力住持之處；無量菩薩眾所行處；無量諸眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等之所行處；是大法界究竟滿足喜樂之處；畢竟能與一切眾生利益之處；離諸一切煩惱垢處；離諸一切諸魔、怨敵，諸佛住持莊嚴之處；大法意去之所明處；奢摩他、毘婆舍那大乘之處；入空、無相、無願大解脫樂處；無量功德眾大寶蓮華王之所莊嚴處——婆伽婆住如是等不可思議自在之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住法界殿如來境界處——眾寶赫焰一切莊嚴第一之處；遍至無量諸世界處；放大光明普照之處；無量善巧差別住處；無有分齊、過分齊處；過諸一切三界境界、出世間、上上善根境界成就之處；善得清淨、自在解脫、無礙之處；諸佛如來神力住持之處；無量菩薩眾所行處；無量諸眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等之所行處；是大法界究竟滿足喜樂之處；畢竟能與一切眾生利益之處；離諸一切煩惱垢處；離諸一切諸魔、怨敵，諸佛住持莊嚴之處；大法意去之所明處；奢摩他、毘婆舍那大乘之處；入空、無相、無願大解脫樂處；無量功德眾大寶蓮華王之所莊嚴處——婆伽婆住如是等不可思議自在之處。

諸佛如來善覺所覺，離於二行，到無相處；行諸佛行，得諸如來一切平等，到無障礙之所去處；能到一切不退法輪、能到不可降伏境界、不可思議體、能到一切三世平等、遍至一切諸世界身、到於諸法無疑之處；能到一切究竟智行、悉能到於法智無疑、得諸一切無分別身、能答一切菩薩問智、能到無二行之彼岸、能到諸佛無有差別解脫智處；能到無邊無中三昧，境界廣大如法界、究竟如虛空；盡未來際與諸無量聲聞眾俱——心善調伏，皆是佛子，善得心解脫、善得慧解脫、善得清淨戒，求法者與樂，成就多聞、住持多聞、具足多聞，善思所思、善說所說、善作所作，善得一切速疾般若、善得一切疾去般若、善得一切猛利般若，具足三明，見第一法，得究竟行，能作清淨，受大施主具足成就、寂靜威儀畢竟成就，忍辱柔和，善受佛教，能如說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來善覺所覺，離於二行，到無相處；行諸佛行，得諸如來一切平等，到無障礙之所去處；能到一切不退法輪、能到不可降伏境界、不可思議體、能到一切三世平等、遍至一切諸世界身、到於諸法無疑之處；能到一切究竟智行、悉能到於法智無疑、得諸一切無分別身、能答一切菩薩問智、能到無二行之彼岸、能到諸佛無有差別解脫智處；能到無邊無中三昧，境界廣大如法界、究竟如虛空；盡未來際與諸無量聲聞眾俱——心善調伏，皆是佛子，善得心解脫、善得慧解脫、善得清淨戒，求法者與樂，成就多聞、住持多聞、具足多聞，善思所思、善說所說、善作所作，善得一切速疾般若、善得一切疾去般若、善得一切猛利般若，具足三明，見第一法，得究竟行，能作清淨，受大施主具足成就、寂靜威儀畢竟成就，忍辱柔和，善受佛教，能如說行。

時諸無量大菩薩眾，皆從無量種種佛土而來集會——是諸菩薩皆住一切所求大處，畢竟能取無上大法，得一切眾生平等之心，離諸一切分別，分別降伏一切諸魔、怨敵，離諸一切聲聞、辟支佛之所念處，得大法味喜樂具足，過五怖畏得不退地，一乘之體現前，能滅一切眾生怖畏之地——如是等，不可說、不可思、不可稱、不可量、不可數菩薩眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸無量大菩薩眾，皆從無量種種佛土而來集會——是諸菩薩皆住一切所求大處，畢竟能取無上大法，得一切眾生平等之心，離諸一切分別，分別降伏一切諸魔、怨敵，離諸一切聲聞、辟支佛之所念處，得大法味喜樂具足，過五怖畏得不退地，一乘之體現前，能滅一切眾生怖畏之地——如是等，不可說、不可思、不可稱、不可量、不可數菩薩眾俱。

聖者善問菩薩問品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者善問菩薩問品第二

爾時，婆伽婆百千萬阿僧祇大眾前後圍遶，為諸菩薩說甚深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽婆百千萬阿僧祇大眾前後圍遶，為諸菩薩說甚深法。

時大眾中有聖者菩薩摩訶薩，名曰善問，在眾中坐，即依無言無有二相第一義諦，問聖者深密解脫菩薩言：「佛子！言一切法不二。一切法不二者，何者為一切法？云何名不二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大眾中有聖者菩薩摩訶薩，名曰善問，在眾中坐，即依無言無有二相第一義諦，問聖者深密解脫菩薩言：「佛子！言一切法不二。一切法不二者，何者為一切法？云何名不二？」

爾時，深密解脫菩薩告善問菩薩言：「善男子！言一切法者有二種。何等為二？一者、有為法，二者、無為法。善男子！有為法者，非有為、非無為；無為法者，非有為、非無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，深密解脫菩薩告善問菩薩言：「善男子！言一切法者有二種。何等為二？一者、有為法，二者、無為法。善男子！有為法者，非有為、非無為；無為法者，非有為、非無為。」

善問菩薩言：「佛子！云何有為法，非有為、非無為？云何無為法，非有為、非無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善問菩薩言：「佛子！云何有為法，非有為、非無為？云何無為法，非有為、非無為？」

深密解脫菩薩言：「善男子！言有為法者，惟是如來名字說法。所言如來名字說法者，惟分別言語名為說法。善男子！若惟名字分別言語名說法者，常不如是，但種種名字聚集言語成。是故，言非有為。善男子！言無為者，惟言語體。善男子！假使離於有為、無為者，彼法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深密解脫菩薩言：「善男子！言有為法者，惟是如來名字說法。所言如來名字說法者，惟分別言語名為說法。善男子！若惟名字分別言語名說法者，常不如是，但種種名字聚集言語成。是故，言非有為。善男子！言無為者，惟言語體。善男子！假使離於有為、無為者，彼法亦如是。

「善男子！雖無言語而不空說事。佛子！何者為事而言不空說？所謂聖人知聖人見、聖智知聖見見，無言所證。為欲說彼無言語法，依相說彼有為、無為。善男子！言無為者，惟是如來名字說法；名字說法者，是分別相；分別相者，即言語相。善男子！言語相者，即是名字之所集法；名字集者，是虛妄法；虛妄法者，常無如是體，種種分別名字不成即言語相。是故，我說非無為。善男子！言有為者，但是名字。若離有為、無為法者，彼亦如是。善男子！而非無事說彼言語。善男子！何者為事而言聖智知、聖智見？無言證法。無言證法故，說名非有為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！雖無言語而不空說事。佛子！何者為事而言不空說？所謂聖人知聖人見、聖智知聖見見，無言所證。為欲說彼無言語法，依相說彼有為、無為。善男子！言無為者，惟是如來名字說法；名字說法者，是分別相；分別相者，即言語相。善男子！言語相者，即是名字之所集法；名字集者，是虛妄法；虛妄法者，常無如是體，種種分別名字不成即言語相。是故，我說非無為。善男子！言有為者，但是名字。若離有為、無為法者，彼亦如是。善男子！而非無事說彼言語。善男子！何者為事而言聖智知、聖智見？無言證法。無言證法故，說名非有為。」

善問菩薩言：「佛子！云何彼事無言所證，聖智知、聖智見，而言為彼無言證法說彼有為、無為言語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善問菩薩言：「佛子！云何彼事無言所證，聖智知、聖智見，而言為彼無言證法說彼有為、無為言語？」

深密解脫菩薩言：「善男子！譬如幻師、幻師弟子住四衢道，積聚草木、枝葉、瓦石在於一處，示現種種幻術所作，所謂象、馬、車、步諸兵，摩尼、真珠、琉璃、珂貝、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙、錢財、穀帛、庫藏諸物，示如是等種種異事。善男子！有諸愚癡無智凡夫見聞彼事，不知彼是草木、瓦石，生如是心：『實有此諸象、馬、車、步、摩尼、真珠、瑠璃、珂貝、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙、錢財、穀帛、庫藏等物，以現見故。』彼愚癡人如是見聞，即取修行，畢竟為實、餘者虛妄。善男子！彼人復更須求上上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深密解脫菩薩言：「善男子！譬如幻師、幻師弟子住四衢道，積聚草木、枝葉、瓦石在於一處，示現種種幻術所作，所謂象、馬、車、步諸兵，摩尼、真珠、琉璃、珂貝、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙、錢財、穀帛、庫藏諸物，示如是等種種異事。善男子！有諸愚癡無智凡夫見聞彼事，不知彼是草木、瓦石，生如是心：『實有此諸象、馬、車、步、摩尼、真珠、瑠璃、珂貝、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙、錢財、穀帛、庫藏等物，以現見故。』彼愚癡人如是見聞，即取修行，畢竟為實、餘者虛妄。善男子！彼人復更須求上上法。

「善男子！復有智慧非愚癡者，見象、馬等，知是草木、瓦石等體。彼人見聞生如是心：『彼諸如是象、馬、車等，我見非實，此幻所作，有此象、馬、車、步兵等虛妄之相，種種異事幻惑人眼。』彼智慧人如所見聞，不取為實、亦不執著，亦不取此畢竟為實、餘者虛妄，而知為義取彼言語，此人不須更觀勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有智慧非愚癡者，見象、馬等，知是草木、瓦石等體。彼人見聞生如是心：『彼諸如是象、馬、車等，我見非實，此幻所作，有此象、馬、車、步兵等虛妄之相，種種異事幻惑人眼。』彼智慧人如所見聞，不取為實、亦不執著，亦不取此畢竟為實、餘者虛妄，而知為義取彼言語，此人不須更觀勝法。

「善男子！凡夫眾生未得聖人出世間智亦復如是。凡夫愚癡，不如實知無言語法，見聞有為、無為之法，生如是心：『有此有為、無為之法，如我見聞。』是故，彼人如所見聞，畢竟而取執著為實，如所見聞如是受行——此畢竟實，餘者虛妄——彼人更須觀察勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！凡夫眾生未得聖人出世間智亦復如是。凡夫愚癡，不如實知無言語法，見聞有為、無為之法，生如是心：『有此有為、無為之法，如我見聞。』是故，彼人如所見聞，畢竟而取執著為實，如所見聞如是受行——此畢竟實，餘者虛妄——彼人更須觀察勝法。

「善男子！復有眾生非是愚癡，見於實諦得諸聖人出世間智，如實能知一切諸法，證無言語真實法體，而彼眾生見聞有為、無為之法，生如是心：『如所見聞，無如是等有為、無為名字等法。』復作是念：『有此有為、無為言說，從虛妄分別行相而生，如彼幻法迷惑於智，以生有為、無為異異名相。』彼人了知，不如見聞如是取著——此是真實，餘者虛妄——為顯彼義而取言語，彼人不須更觀勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有眾生非是愚癡，見於實諦得諸聖人出世間智，如實能知一切諸法，證無言語真實法體，而彼眾生見聞有為、無為之法，生如是心：『如所見聞，無如是等有為、無為名字等法。』復作是念：『有此有為、無為言說，從虛妄分別行相而生，如彼幻法迷惑於智，以生有為、無為異異名相。』彼人了知，不如見聞如是取著——此是真實，餘者虛妄——為顯彼義而取言語，彼人不須更觀勝法。

「善男子！如是彼事——聖人智知、聖人見見——無言所證，為欲證彼無言之法，說彼有為、無為名相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是彼事——聖人智知、聖人見見——無言所證，為欲證彼無言之法，說彼有為、無為名相。」

爾時，深密解脫菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，深密解脫菩薩而說偈言：

「深義無言語， 諸佛說不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深義無言語， 諸佛說不二。

癡人依無明， 戲論著二法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡人依無明， 戲論著二法，

長行世間道， 往來無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長行世間道， 往來無休息，

生於畜生中， 以離第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於畜生中， 以離第一義。」

聖者曇無竭菩薩問品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者曇無竭菩薩問品第三

爾時，聖者曇無竭菩薩摩訶薩，依於如實第一義諦過諸一切世間覺觀境界之相，白佛言：「世尊！我憶過去世、復過彼過去世，離此世界七十七恒河沙世界、過彼無量恒河沙世界已，有佛國土，號名稱世界，彼中有佛名毘摩羅吉諦如來，住彼國土。我於爾時遊化眾生往彼世界。爾時，見有一外道師止住一處，有七萬七千弟子聚集其所，依第一義相思惟諸法。彼諸外道迭共推覓第一義相、稱量第一義相、思惟第一義相，觀察不見第一義相，生異異意、異異見、異異執著，立異朋黨起於諍論，口力交諍出不善言，迭共相亂起散而去。世尊！我於爾時即生心念：『希有，諸佛如來出世。以依如來出世間故，今得見聞過於一切世間境界第一義相、得證第一義相、見第一義相、證一切滅相。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖者曇無竭菩薩摩訶薩，依於如實第一義諦過諸一切世間覺觀境界之相，白佛言：「世尊！我憶過去世、復過彼過去世，離此世界七十七恒河沙世界、過彼無量恒河沙世界已，有佛國土，號名稱世界，彼中有佛名毘摩羅吉諦如來，住彼國土。我於爾時遊化眾生往彼世界。爾時，見有一外道師止住一處，有七萬七千弟子聚集其所，依第一義相思惟諸法。彼諸外道迭共推覓第一義相、稱量第一義相、思惟第一義相，觀察不見第一義相，生異異意、異異見、異異執著，立異朋黨起於諍論，口力交諍出不善言，迭共相亂起散而去。世尊！我於爾時即生心念：『希有，諸佛如來出世。以依如來出世間故，今得見聞過於一切世間境界第一義相、得證第一義相、見第一義相、證一切滅相。』」

爾時，世尊告曇無竭菩薩言：「曇無竭！如是，如是。我覺過諸世間境界第一義相，如是覺已而為人說、以示於人、顯示於人，建立是法。何以故？我為聖人說我內身自所證法、為諸凡夫說覺觀境界，迭共所知。曇無竭！汝今當依此義而知所謂過諸世間境界是第一義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告曇無竭菩薩言：「曇無竭！如是，如是。我覺過諸世間境界第一義相，如是覺已而為人說、以示於人、顯示於人，建立是法。何以故？我為聖人說我內身自所證法、為諸凡夫說覺觀境界，迭共所知。曇無竭！汝今當依此義而知所謂過諸世間境界是第一義相。

「復次，曇無竭！我說第一義者，是過一切諸相境界，覺觀是名諸相境界；如是，我說第一義者是無言境界，覺觀是名言說境界。曇無竭！我說離諸言語是第一義相，覺觀名字是世諦相；如是，我說離諸諍論是第一義相，覺觀名字是諍論相。曇無竭！依此義相，汝今應知過諸世間覺觀境界是第一義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曇無竭！我說第一義者，是過一切諸相境界，覺觀是名諸相境界；如是，我說第一義者是無言境界，覺觀是名言說境界。曇無竭！我說離諸言語是第一義相，覺觀名字是世諦相；如是，我說離諸諍論是第一義相，覺觀名字是諍論相。曇無竭！依此義相，汝今應知過諸世間覺觀境界是第一義相。

「曇無竭！譬如有人，盡於一形噉辛苦味、樂辛苦味，彼人不能知、不能覺、不能量、不能信石蜜、阿婆婆等甘美之味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭！譬如有人，盡於一形噉辛苦味、樂辛苦味，彼人不能知、不能覺、不能量、不能信石蜜、阿婆婆等甘美之味。

「曇無竭！有人長夜信貪欲樂、樂著貪欲、為貪欲火燒內心，身不能知、不能覺、不能量、不能信離諸一切色、聲、香、味、觸無貪欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭！有人長夜信貪欲樂、樂著貪欲、為貪欲火燒內心，身不能知、不能覺、不能量、不能信離諸一切色、聲、香、味、觸無貪欲樂。

「曇無竭！有人長夜信分別樂、樂於分別，不能知、不能覺、不能量、不能信內身寂靜無分別樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭！有人長夜信分別樂、樂於分別，不能知、不能覺、不能量、不能信內身寂靜無分別樂。

「曇無竭！有人長夜樂見聞覺知樂，信樂而行，彼人不能知、不能覺、不能量、不能信內身寂滅離見聞覺知樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭！有人長夜樂見聞覺知樂，信樂而行，彼人不能知、不能覺、不能量、不能信內身寂滅離見聞覺知樂。

「曇無竭！如人長夜取我我相樂，信樂而行，彼人不能知、不能覺、不能量、不能信北欝單越無我我所樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭！如人長夜取我我相樂，信樂而行，彼人不能知、不能覺、不能量、不能信北欝單越無我我所樂。

「曇無竭！如是覺觀之人，不能知、不能覺、不能量、不能信離諸覺觀第一義相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭！如是覺觀之人，不能知、不能覺、不能量、不能信離諸覺觀第一義相。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「我說身證法， 第一離言境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我說身證法， 第一離言境，

離覺觀諍相， 無言第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離覺觀諍相， 無言第一義。」

聖者善清淨慧菩薩問品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者善清淨慧菩薩問品第四

爾時，聖者善清淨慧菩薩摩訶薩，依第一義過一異相，白佛言：「世尊！世尊善說希有妙法第一義諦——微細極細甚深之義過一異相——所謂難證。世尊！我憶往昔在於一處，見住信行地諸菩薩等集坐一處，思有為行、第一義諦為一、為異？有諸菩薩言：『有為行相異第一義。』復有菩薩作如是言：『非有為行異第一義。』而作是言：『有為之行不異第一義。』復有菩薩生於疑心而起異意，作如是言：『此諸菩薩中，何者是實說？何者虛妄說？何者是正念修行法？何者是邪念修行法？』世尊！我見彼諸菩薩，作是思惟：『此諸善男子等皆是愚癡，非善黠慧，不善知法，墮邪念中。』何以故？以不能知有為之行微細無相，過一異相，第一義相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖者善清淨慧菩薩摩訶薩，依第一義過一異相，白佛言：「世尊！世尊善說希有妙法第一義諦——微細極細甚深之義過一異相——所謂難證。世尊！我憶往昔在於一處，見住信行地諸菩薩等集坐一處，思有為行、第一義諦為一、為異？有諸菩薩言：『有為行相異第一義。』復有菩薩作如是言：『非有為行異第一義。』而作是言：『有為之行不異第一義。』復有菩薩生於疑心而起異意，作如是言：『此諸菩薩中，何者是實說？何者虛妄說？何者是正念修行法？何者是邪念修行法？』世尊！我見彼諸菩薩，作是思惟：『此諸善男子等皆是愚癡，非善黠慧，不善知法，墮邪念中。』何以故？以不能知有為之行微細無相，過一異相，第一義相故。」

爾時，佛告善清淨慧菩薩摩訶薩言：「善清淨慧！如是，如是。彼諸一切善男子等皆是愚癡，不善黠慧，不知正法，墮邪念中。何以故？以不能知微細行相過一異相，第一義相故。何以故？善清淨慧！若有為行不異第一義相者，一切愚癡諸凡夫等悉亦應見第一義諦即凡夫身，亦應得彼無上清淨涅槃之樂，亦應得彼阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告善清淨慧菩薩摩訶薩言：「善清淨慧！如是，如是。彼諸一切善男子等皆是愚癡，不善黠慧，不知正法，墮邪念中。何以故？以不能知微細行相過一異相，第一義相故。何以故？善清淨慧！若有為行不異第一義相者，一切愚癡諸凡夫等悉亦應見第一義諦即凡夫身，亦應得彼無上清淨涅槃之樂，亦應得彼阿耨多羅三藐三菩提。

「善清淨慧！若有為行不異第一義相者，見第一義諦時應見有為行相。若有為行相是有相者，相即是縛，不應得解脫。若見實諦不離相縛者，不應得解亦不得脫煩惱之縛；以不離彼二種縛故，不應得彼無上清淨涅槃之樂，亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善清淨慧！若有為行不異第一義相者，見第一義諦時應見有為行相。若有為行相是有相者，相即是縛，不應得解脫。若見實諦不離相縛者，不應得解亦不得脫煩惱之縛；以不離彼二種縛故，不應得彼無上清淨涅槃之樂，亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。

「善清淨慧！以是義故，愚癡凡夫不見實諦，亦非即此凡夫之身得彼無上清淨涅槃，亦非即彼凡夫之身能得阿耨多羅三藐三菩提。是故，見實諦者不應見彼有為、無為行相一之與異。是故，彼人見有為行相、第一義相，一、異之義不成一、異。善清淨慧！汝當應知，彼諸菩薩言有為之行、第一義相是一、是異者，彼諸菩薩非正念，是邪念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善清淨慧！以是義故，愚癡凡夫不見實諦，亦非即此凡夫之身得彼無上清淨涅槃，亦非即彼凡夫之身能得阿耨多羅三藐三菩提。是故，見實諦者不應見彼有為、無為行相一之與異。是故，彼人見有為行相、第一義相，一、異之義不成一、異。善清淨慧！汝當應知，彼諸菩薩言有為之行、第一義相是一、是異者，彼諸菩薩非正念，是邪念。

「復次，善清淨慧！若有為行相、第一義相二不異者，如有為行墮在染相，第一義相亦應墮染。善清淨慧！若有為行相離第一義相異者，如是，一切有為之行不應與彼第一義同故。善清淨慧！第一義諦不墮一切煩惱染中，以是得言有為之行、第一義諦得言同相。是故，善清淨慧！汝不應言有為行相、第一義諦有一、有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善清淨慧！若有為行相、第一義相二不異者，如有為行墮在染相，第一義相亦應墮染。善清淨慧！若有為行相離第一義相異者，如是，一切有為之行不應與彼第一義同故。善清淨慧！第一義諦不墮一切煩惱染中，以是得言有為之行、第一義諦得言同相。是故，善清淨慧！汝不應言有為行相、第一義諦有一、有異。

「復次，善清淨慧！若有為行相、第一義相二不異者，第一義諦不異有為一切諸行，如是一切有為之行亦應不異第一義相；而彼有為異第一義——若不異者，如實行者見聞覺知有為行相，不應更求無上勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善清淨慧！若有為行相、第一義相二不異者，第一義諦不異有為一切諸行，如是一切有為之行亦應不異第一義相；而彼有為異第一義——若不異者，如實行者見聞覺知有為行相，不應更求無上勝法。

「善清淨慧！若有為行相、第一義相不異者，即有為行應名無我無自體相，是第一義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善清淨慧！若有為行相、第一義相不異者，即有為行應名無我無自體相，是第一義相。

「善清淨慧！復有過失，謂於一時差別異相——此是染相、此是淨相。是故，善清淨慧！第一義相異有為行相，而非不異有為行相。是故，彼諸如實行者見聞覺知，更求勝法。以如實知有為行故，得於無我第一義名，而不一時有染、有淨二相差別。是故，離彼有為行相、第一義相，不一、不異，義亦不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善清淨慧！復有過失，謂於一時差別異相——此是染相、此是淨相。是故，善清淨慧！第一義相異有為行相，而非不異有為行相。是故，彼諸如實行者見聞覺知，更求勝法。以如實知有為行故，得於無我第一義名，而不一時有染、有淨二相差別。是故，離彼有為行相、第一義相，不一、不異，義亦不成。

「善清淨慧！彼諸菩薩作如是言：『有為行相、第一義相，不一、不異者，彼諸菩薩不名善說。』善清淨慧！汝當應知，彼諸菩薩不名正念如實修行，是名邪念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善清淨慧！彼諸菩薩作如是言：『有為行相、第一義相，不一、不異者，彼諸菩薩不名善說。』善清淨慧！汝當應知，彼諸菩薩不名正念如實修行，是名邪念。

「善清淨慧！譬如珂白不可說一、不可說異；如是，金黃箜篌妙聲、沈水香味、蓽茇辛味、訶梨勒苦味、苷蔗甜味、兜羅柔軟蘇，乃至醍醐，不可說一、不可說異。善清淨慧！如是，一切有為行體、無常之相，不可說一、不可說異；一切有漏、所有苦相，不可說一、不可說異；一切法中無、我之相，不可說一、不可說異；貪瞋癡染、不寂靜相，不可說一、不可說異。善清淨慧！如是，一切有為之行、第一義相，不可說一、不可說異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善清淨慧！譬如珂白不可說一、不可說異；如是，金黃箜篌妙聲、沈水香味、蓽茇辛味、訶梨勒苦味、苷蔗甜味、兜羅柔軟蘇，乃至醍醐，不可說一、不可說異。善清淨慧！如是，一切有為行體、無常之相，不可說一、不可說異；一切有漏、所有苦相，不可說一、不可說異；一切法中無、我之相，不可說一、不可說異；貪瞋癡染、不寂靜相，不可說一、不可說異。善清淨慧！如是，一切有為之行、第一義相，不可說一、不可說異。

「善清淨慧！如是，我得細微細深甚深難證極難證過一異相第一義諦覺，覺已為人說示、開示、現示、建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善清淨慧！如是，我得細微細深甚深難證極難證過一異相第一義諦覺，覺已為人說示、開示、現示、建立。」

爾時，如來而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來而說偈言：

「有為界、實諦， 一、異相離相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有為界、實諦， 一、異相離相，

若分別一、異， 彼癡非正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若分別一、異， 彼癡非正念。

彼人為相縛， 及為煩惱縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人為相縛， 及為煩惱縛，

修毘婆奢那、 奢摩他得脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修毘婆奢那、 奢摩他得脫。」

慧命須菩提問品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命須菩提問品第五

爾時，世尊依一切處一味等味第一義諦，告慧命須菩提言：「須菩提！汝知一切眾生界中，幾所眾生依我依慢說我所得？須菩提！汝知一切眾生界中，幾所眾生離我離慢說我所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊依一切處一味等味第一義諦，告慧命須菩提言：「須菩提！汝知一切眾生界中，幾所眾生依我依慢說我所得？須菩提！汝知一切眾生界中，幾所眾生離我離慢說我所得？」

須菩提白佛言：「世尊！我於眾生界中，實少見眾生離我我慢說我所得。世尊！而我實見無量阿僧祇不可說眾生，於眾生界中依我我慢說我所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！我於眾生界中，實少見眾生離我我慢說我所得。世尊！而我實見無量阿僧祇不可說眾生，於眾生界中依我我慢說我所得。

「世尊！如我憶念過去世時住於一處阿蘭若園，爾時多有諸比丘等依於我所四面而住。世尊！我於爾時見彼比丘於日西下一處聚集，取種種法相說所證諦法。世尊！有諸比丘取於陰相說為證法、有諸比丘見陰生相說為證法、有諸比丘見陰滅相說為證法、有諸比丘說陰滅法、有諸比丘說陰滅現證法、有諸比丘見於入相說為證法、有諸比丘取十二因緣相說為證法、有諸比丘取起行相說為證法、有諸比丘取於諦相說為證法、有諸比丘取諦因相說為證法、有諸比丘取知諦相說為證法、有諸比丘取離諦相說為證法、有諸比丘取證諦相說為證法、有諸比丘取修行諦相說為證法、有諸比丘取界法相說為證法、有諸比丘取於界相說為證法、有諸比丘取種種界相說為證法、有諸比丘取無量界相說為證法、有諸比丘取滅界相說為證法、有諸比丘取滅界證相說為證法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如我憶念過去世時住於一處阿蘭若園，爾時多有諸比丘等依於我所四面而住。世尊！我於爾時見彼比丘於日西下一處聚集，取種種法相說所證諦法。世尊！有諸比丘取於陰相說為證法、有諸比丘見陰生相說為證法、有諸比丘見陰滅相說為證法、有諸比丘說陰滅法、有諸比丘說陰滅現證法、有諸比丘見於入相說為證法、有諸比丘取十二因緣相說為證法、有諸比丘取起行相說為證法、有諸比丘取於諦相說為證法、有諸比丘取諦因相說為證法、有諸比丘取知諦相說為證法、有諸比丘取離諦相說為證法、有諸比丘取證諦相說為證法、有諸比丘取修行諦相說為證法、有諸比丘取界法相說為證法、有諸比丘取於界相說為證法、有諸比丘取種種界相說為證法、有諸比丘取無量界相說為證法、有諸比丘取滅界相說為證法、有諸比丘取滅界證相說為證法。

「如是，諸比丘取四念處相說為證法、有諸比丘取四念相說為證法、有諸比丘取四念處對對治相說為證法、有諸比丘取四念處修行相說為證法、有諸比丘取未生四念處為生四念處修行相故說為證法、有諸比丘取已生四念處為不失修行相故說為證法、有諸比丘取已生四念處為增廣修行相故說為證法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，諸比丘取四念處相說為證法、有諸比丘取四念相說為證法、有諸比丘取四念處對對治相說為證法、有諸比丘取四念處修行相說為證法、有諸比丘取未生四念處為生四念處修行相故說為證法、有諸比丘取已生四念處為不失修行相故說為證法、有諸比丘取已生四念處為增廣修行相故說為證法。

「如是，諸比丘取正勤、如意、根、力、覺、道，未生、為生、為住、為不忘失、為增廣，取相說為證法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，諸比丘取正勤、如意、根、力、覺、道，未生、為生、為住、為不忘失、為增廣，取相說為證法。

「世尊！我見彼諸比丘生如是念：『是諸比丘以著我相、取我慢相如是說證。何以故？以不能知第一義諦一味等味相。』是故，世尊！我作是念：『世尊出世，希有希有，善說勝法——一切處第一義一味等味——微妙甚深，難覺難知，何況外道而能得解？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我見彼諸比丘生如是念：『是諸比丘以著我相、取我慢相如是說證。何以故？以不能知第一義諦一味等味相。』是故，世尊！我作是念：『世尊出世，希有希有，善說勝法——一切處第一義一味等味——微妙甚深，難覺難知，何況外道而能得解？』」

佛告須菩提：「如是，如是。如汝所說，我所證法細微、極微，深、甚深、極甚深，難覺、極難覺。一切處一味等味相第一義諦是我所證，證已為人開示、演說示、極示、開示、現示。何以故？須菩提！所謂陰界入、因緣起行、實諦境界、念處、正勤、如意、根、力、覺、道等，須菩提！我說五陰中清淨觀三十七品是第一義相，一切陰界入、念處、正勤、如意、根、力、覺、道一味等味相。須菩提！依於此義，汝今應知一切處一味等味第一義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是。如汝所說，我所證法細微、極微，深、甚深、極甚深，難覺、極難覺。一切處一味等味相第一義諦是我所證，證已為人開示、演說示、極示、開示、現示。何以故？須菩提！所謂陰界入、因緣起行、實諦境界、念處、正勤、如意、根、力、覺、道等，須菩提！我說五陰中清淨觀三十七品是第一義相，一切陰界入、念處、正勤、如意、根、力、覺、道一味等味相。須菩提！依於此義，汝今應知一切處一味等味第一義相。

「復次，須菩提！如實修行比丘，如實知一陰如第一義諦法無我，於餘界入、因緣起行界、念處、正勤、如意、根、力、覺、道等，更不別觀真如第一義法無我，惟依隨順真如、依止不二法，證一切處一味等味第一義相。須菩提！汝依此義，應如是知所謂一味等味第一義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如實修行比丘，如實知一陰如第一義諦法無我，於餘界入、因緣起行界、念處、正勤、如意、根、力、覺、道等，更不別觀真如第一義法無我，惟依隨順真如、依止不二法，證一切處一味等味第一義相。須菩提！汝依此義，應如是知所謂一味等味第一義相。

「復次，須菩提！如彼陰界入、因緣起行界、念處、正勤、如意、根、力、覺、道等彼差別，若真如第一義諦法無我有差別相者，真如證法第一義諦亦應有因；若有因者，應從因生；若從因生，應是有為；若是有為，不應得名第一義諦；若非第一義諦者，應更推求第一義諦。須菩提！是故，真如第一義諦法無我，非從因生，亦非有為法，亦非不第一義諦，亦非為彼第一義諦更求第一義諦；惟是常常時、恒恒時，如來出世、若不出世，法性常住、法體常住、法界常住。須菩提！汝依此義，應知此諸一切法相一味等味第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如彼陰界入、因緣起行界、念處、正勤、如意、根、力、覺、道等彼差別，若真如第一義諦法無我有差別相者，真如證法第一義諦亦應有因；若有因者，應從因生；若從因生，應是有為；若是有為，不應得名第一義諦；若非第一義諦者，應更推求第一義諦。須菩提！是故，真如第一義諦法無我，非從因生，亦非有為法，亦非不第一義諦，亦非為彼第一義諦更求第一義諦；惟是常常時、恒恒時，如來出世、若不出世，法性常住、法體常住、法界常住。須菩提！汝依此義，應知此諸一切法相一味等味第一義諦。

「須菩提！譬如無量種種差別，色相無相、無有分別、無有差異，一切處虛空等味一體、一相。須菩提！一切諸法自相差別，一切處一味等味第一義相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如無量種種差別，色相無相、無有分別、無有差異，一切處虛空等味一體、一相。須菩提！一切諸法自相差別，一切處一味等味第一義相。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「如來應說法， 一切一味相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來應說法， 一切一味相，

不離第一義， 見別是憍慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離第一義， 見別是憍慢。」

聖者廣慧菩薩問品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者廣慧菩薩問品第六

爾時，聖者廣慧菩薩摩訶薩，依於心相，白佛言：「世尊！如來說諸菩薩善知心意意識深密法者，世尊！云何菩薩善知心意意識深密之法？世尊！以何義故如來說諸菩薩善知心意意識深密之法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖者廣慧菩薩摩訶薩，依於心相，白佛言：「世尊！如來說諸菩薩善知心意意識深密法者，世尊！云何菩薩善知心意意識深密之法？世尊！以何義故如來說諸菩薩善知心意意識深密之法？」

爾時，世尊告廣慧菩薩言：「善哉，善哉。廣慧！汝今乃能問於如來如此深義。廣慧！汝能為與一切眾生安隱樂具，悉令滿足。廣慧！汝為哀愍一切天人，多所安樂、多所饒益，乃能問我如是之義。善哉，廣慧！諦聽，諦聽。我為汝說心意意識深密之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告廣慧菩薩言：「善哉，善哉。廣慧！汝今乃能問於如來如此深義。廣慧！汝能為與一切眾生安隱樂具，悉令滿足。廣慧！汝為哀愍一切天人，多所安樂、多所饒益，乃能問我如是之義。善哉，廣慧！諦聽，諦聽。我為汝說心意意識深密之義。

「廣慧！於諸六道生死之中，何等何等眾生——卵生、胎生、濕生、化生——受身、生身及增長身？初有一切種子心生，和合不同，差別增長，廣所成就，依二種取。何等二種？一者、謂依色心根取，二者、依於不分別相言語戲論熏集而取。廣慧！色界中依二種取生，無色界中非二種取生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣慧！於諸六道生死之中，何等何等眾生——卵生、胎生、濕生、化生——受身、生身及增長身？初有一切種子心生，和合不同，差別增長，廣所成就，依二種取。何等二種？一者、謂依色心根取，二者、依於不分別相言語戲論熏集而取。廣慧！色界中依二種取生，無色界中非二種取生。

「廣慧！彼識名阿陀那識。何以故？以彼阿陀那識取此身相應身故。廣慧！亦名阿梨耶識。何以故？以彼身中住著故、一體相應故。廣慧！亦名為心。何以故？以彼心為色、聲、香、味、觸、法增長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣慧！彼識名阿陀那識。何以故？以彼阿陀那識取此身相應身故。廣慧！亦名阿梨耶識。何以故？以彼身中住著故、一體相應故。廣慧！亦名為心。何以故？以彼心為色、聲、香、味、觸、法增長故。

「廣慧！依彼阿陀那識能生六種識，所謂眼、耳、鼻、舌、身、意識身。廣慧！若一境界現前，一識身起，無分別意識即共眼識一時俱生。廣慧！若二、三、四、五境界現前，五識身起，無分別意識即與五識一時俱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣慧！依彼阿陀那識能生六種識，所謂眼、耳、鼻、舌、身、意識身。廣慧！若一境界現前，一識身起，無分別意識即共眼識一時俱生。廣慧！若二、三、四、五境界現前，五識身起，無分別意識即與五識一時俱生。

「廣慧！譬如流水，若一緣起即生一波，若二、若三乃至眾多因緣俱起即生眾波。廣慧！而彼流水亦不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣慧！譬如流水，若一緣起即生一波，若二、若三乃至眾多因緣俱起即生眾波。廣慧！而彼流水亦不斷絕。

「復次，廣慧！譬如無垢清淨明鏡，若有一像因緣現前，即見一像，若有二、三、眾多像現，即能具見眾多異像。廣慧！而彼明鏡為彼種種諸像不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，廣慧！譬如無垢清淨明鏡，若有一像因緣現前，即見一像，若有二、三、眾多像現，即能具見眾多異像。廣慧！而彼明鏡為彼種種諸像不異。

「廣慧！如彼流水、明鏡像等，依止阿陀那識、住持阿陀那識，若一眼識因緣現前，即一意識共彼眼識同時取境。廣慧！若五識身五種因緣一時現前，無分別意識即共五識一時取境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣慧！如彼流水、明鏡像等，依止阿陀那識、住持阿陀那識，若一眼識因緣現前，即一意識共彼眼識同時取境。廣慧！若五識身五種因緣一時現前，無分別意識即共五識一時取境。

「廣慧！如是，菩薩摩訶薩依法住智，如實善知心意意識深密之法。廣慧！而佛不說諸菩薩等是善解知心意意識深密之法。廣慧！若菩薩不見內外阿陀那、不見阿陀那識，能如實知；不見阿梨耶、不見阿梨耶識、不戲論心，不見眼、不見色、不見眼識，不見耳、不見聲、不見耳識，不見鼻、不見香、不見鼻識，不見舌、不見味、不見舌識，不見身、不見觸、不見身識，廣慧！菩薩不見內外意、不見內外法、不見內外意識，能如實知。廣慧！我說如是諸菩薩等善知第一義。廣慧！是故，我說菩薩應知心意意識深密之法。廣慧！菩薩如是解知心意意識深密法已，我說是人是真菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣慧！如是，菩薩摩訶薩依法住智，如實善知心意意識深密之法。廣慧！而佛不說諸菩薩等是善解知心意意識深密之法。廣慧！若菩薩不見內外阿陀那、不見阿陀那識，能如實知；不見阿梨耶、不見阿梨耶識、不戲論心，不見眼、不見色、不見眼識，不見耳、不見聲、不見耳識，不見鼻、不見香、不見鼻識，不見舌、不見味、不見舌識，不見身、不見觸、不見身識，廣慧！菩薩不見內外意、不見內外法、不見內外意識，能如實知。廣慧！我說如是諸菩薩等善知第一義。廣慧！是故，我說菩薩應知心意意識深密之法。廣慧！菩薩如是解知心意意識深密法已，我說是人是真菩薩。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「諸種阿陀那， 能生於諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸種阿陀那， 能生於諸法，

我說水、鏡喻， 不為愚人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說水、鏡喻， 不為愚人說。」