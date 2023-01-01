證契大乘經卷下(亦名入一切佛境智陪盧遮那藏經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證契大乘經卷下(亦名入一切佛境智陪盧遮那藏經)

唐天竺三藏地婆訶羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏地婆訶羅譯

爾時！彌勒菩薩摩訶薩作是念：「何因緣故，佛今現大神通未曾有事，莊嚴佛剎？當問如來、應、正等覺，決所不了。」於是，彌勒菩薩摩訶薩從坐而起，偏袒右肩，即以右膝跪蓮華上，曲躬合掌而白佛言：「世尊！我有所疑，欲請開曉，願垂聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時！彌勒菩薩摩訶薩作是念：「何因緣故，佛今現大神通未曾有事，莊嚴佛剎？當問如來、應、正等覺，決所不了。」於是，彌勒菩薩摩訶薩從坐而起，偏袒右肩，即以右膝跪蓮華上，曲躬合掌而白佛言：「世尊！我有所疑，欲請開曉，願垂聽許！」

佛告彌勒：「汝有所疑，恣汝所問，如來、應、正等覺當為除斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝有所疑，恣汝所問，如來、應、正等覺當為除斷。」

彌勒菩薩摩訶薩蒙佛聽許，白佛言：「世尊！何因何緣、是誰之故，此娑訶世界現大希奇未曾有法？如來神通一切佛土功德莊嚴，廣博殊麗清淨光明，除一切惡不可言說，昔未曾見昔未曾聞。世尊！當有何事，一切菩薩見大神通，現此世界咸不能了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩摩訶薩蒙佛聽許，白佛言：「世尊！何因何緣、是誰之故，此娑訶世界現大希奇未曾有法？如來神通一切佛土功德莊嚴，廣博殊麗清淨光明，除一切惡不可言說，昔未曾見昔未曾聞。世尊！當有何事，一切菩薩見大神通，現此世界咸不能了？」

彌勒菩薩以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩以偈問曰：

「何大牟尼尊！ 奇特現於此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何大牟尼尊！ 奇特現於此，

地動極海際， 世界清淨住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地動極海際， 世界清淨住；

金光網遍照， 普滅世間闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光網遍照， 普滅世間闇，

寶蓮無數億， 寶樹眾華嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶蓮無數億， 寶樹眾華嚴；

俱胝蓋幢幡， 珠纓寶鈴鐸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝蓋幢幡， 珠纓寶鈴鐸，

眾福智慧光， 盡除諸惡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾福智慧光， 盡除諸惡道？

持德誰因緣， 娑訶佛土淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持德誰因緣， 娑訶佛土淨？」

說此偈已，佛告彌勒：「汝可復坐，未曾有法現此世界，我當為汝說其因緣。彌勒！東方過此阿僧祇恒河沙佛土，有世界名勝妙清淨功德聚寶莊嚴場作光明，佛號最上微妙開敷光明莊嚴神通法界場一蓋顯現吼音自在教智毘盧遮那藏建立神通王如來、應、正等覺，今現在以立持安說法教化。世界清淨無諸惡道，十地菩薩摩訶薩眾止住其中。彼有菩薩摩訶薩，名海勝持深遊戲智神通——一切菩薩禪定三昧、三摩鉢底、神通陀羅尼通達無礙——今與眾寶莊嚴之宮及過數量菩薩摩訶薩眾，乘空來此娑訶佛土。彼正士故，現斯莊嚴神通以為先相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，佛告彌勒：「汝可復坐，未曾有法現此世界，我當為汝說其因緣。彌勒！東方過此阿僧祇恒河沙佛土，有世界名勝妙清淨功德聚寶莊嚴場作光明，佛號最上微妙開敷光明莊嚴神通法界場一蓋顯現吼音自在教智毘盧遮那藏建立神通王如來、應、正等覺，今現在以立持安說法教化。世界清淨無諸惡道，十地菩薩摩訶薩眾止住其中。彼有菩薩摩訶薩，名海勝持深遊戲智神通——一切菩薩禪定三昧、三摩鉢底、神通陀羅尼通達無礙——今與眾寶莊嚴之宮及過數量菩薩摩訶薩眾，乘空來此娑訶佛土。彼正士故，現斯莊嚴神通以為先相。」

佛說此語時，大光寶宮無量俱胝光網，周匝莊嚴於空中現，百千音樂歌唱諧會，散眾天華，百億那由他種種光明赫奕普照，至此娑訶世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此語時，大光寶宮無量俱胝光網，周匝莊嚴於空中現，百千音樂歌唱諧會，散眾天華，百億那由他種種光明赫奕普照，至此娑訶世界。

爾時，海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩，置寶莊嚴宮於欲界、色界中間，徒眾圍繞從空而下來詣佛所，合掌向佛頂禮雙足，右繞三匝。俱修敬已，海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！惟願悲愍受我寶莊嚴宮，佛坐此宮與諸菩薩摩訶薩眾說無等等甚深妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩，置寶莊嚴宮於欲界、色界中間，徒眾圍繞從空而下來詣佛所，合掌向佛頂禮雙足，右繞三匝。俱修敬已，海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！惟願悲愍受我寶莊嚴宮，佛坐此宮與諸菩薩摩訶薩眾說無等等甚深妙法。」

佛告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！正士！汝以寶莊嚴宮奉獻如來、應、正等覺，毘婆尸佛等及賢劫千佛，汝皆以寶莊嚴宮次第供養，今供養我。善哉正士！以此寶莊嚴宮莊嚴娑訶佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！正士！汝以寶莊嚴宮奉獻如來、應、正等覺，毘婆尸佛等及賢劫千佛，汝皆以寶莊嚴宮次第供養，今供養我。善哉正士！以此寶莊嚴宮莊嚴娑訶佛剎。」

爾時娑竭羅龍王白佛言：「世尊！寶莊嚴宮今何所在，其量大小？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑竭羅龍王白佛言：「世尊！寶莊嚴宮今何所在，其量大小？」

佛告娑竭羅龍王：「寶莊嚴宮今於欲、色界間虛空中住，其量大小如三千大千世界。龍王！彼寶莊嚴宮，是一切佛菩薩神通三昧力生；一切菩薩法遊戲樂供養如來。佛所行止，佛善根成，淨菩薩心照明十方世界，滿樂無量眾生之心，超勝一切諸天宮殿，十方菩薩咸悉集會，無邊勝色周妙莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告娑竭羅龍王：「寶莊嚴宮今於欲、色界間虛空中住，其量大小如三千大千世界。龍王！彼寶莊嚴宮，是一切佛菩薩神通三昧力生；一切菩薩法遊戲樂供養如來。佛所行止，佛善根成，淨菩薩心照明十方世界，滿樂無量眾生之心，超勝一切諸天宮殿，十方菩薩咸悉集會，無邊勝色周妙莊嚴。

「龍王！寶莊嚴宮白琉璃為地，閻浮檀金為壁，以勝藏寶為都攔拏，諸門樓觀皆是馬瑙、摩尼藏寶以為俠榻，無垢光寶為其欄楯，普光妙寶為臺殿等。覆以一切妙寶半月，無邊長剎暉赫妙麗，其數八十樹於寶宮，俱胝那由他百千莊嚴光明顯現，種種妙寶周匝間飾，咸是如來所應勝境。垂諸瓔珞樹眾幢剎，懸無量無邊阿僧祇妙麗幡繖，繒貫鈴網、龍貞、栴檀磨以塗地，焚沈水等貞妙之香，龍珠寶華種種天華布散供養。諸幢剎上有千俱胝諸天童子坐作眾樂，五聲間和雜音部次，勝妙清亮暢心悅耳，普流世界咸悉適樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍王！寶莊嚴宮白琉璃為地，閻浮檀金為壁，以勝藏寶為都攔拏，諸門樓觀皆是馬瑙、摩尼藏寶以為俠榻，無垢光寶為其欄楯，普光妙寶為臺殿等。覆以一切妙寶半月，無邊長剎暉赫妙麗，其數八十樹於寶宮，俱胝那由他百千莊嚴光明顯現，種種妙寶周匝間飾，咸是如來所應勝境。垂諸瓔珞樹眾幢剎，懸無量無邊阿僧祇妙麗幡繖，繒貫鈴網、龍貞、栴檀磨以塗地，焚沈水等貞妙之香，龍珠寶華種種天華布散供養。諸幢剎上有千俱胝諸天童子坐作眾樂，五聲間和雜音部次，勝妙清亮暢心悅耳，普流世界咸悉適樂。

「龍王！寶莊嚴宮處積風上，千俱胝數眾七寶池金沙布底，清明皎潔八支水滿，無量俱胝那由他百千眾妙，七寶雜色蓮華光明暉煥，開敷廣大猶如車輪，寶林周布劫樹間列，種種寶華種種鈴網、珠頸、瓔珞、繒貫、衣物、迦羅波等微妙莊嚴。眾香馚馥寶臺錯峙，光明交映芬芳煥爛，諸寶樹下各有高廣勝妙師子之座，具足莊嚴，敷天妙衣周匝垂覆，是佛菩薩之所應坐。十方世界所有妙好麗飾殊勝莊嚴，及香華寶雨，皆悉現此寶宮之中。龍王！寶莊嚴宮處及形量，當知如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍王！寶莊嚴宮處積風上，千俱胝數眾七寶池金沙布底，清明皎潔八支水滿，無量俱胝那由他百千眾妙，七寶雜色蓮華光明暉煥，開敷廣大猶如車輪，寶林周布劫樹間列，種種寶華種種鈴網、珠頸、瓔珞、繒貫、衣物、迦羅波等微妙莊嚴。眾香馚馥寶臺錯峙，光明交映芬芳煥爛，諸寶樹下各有高廣勝妙師子之座，具足莊嚴，敷天妙衣周匝垂覆，是佛菩薩之所應坐。十方世界所有妙好麗飾殊勝莊嚴，及香華寶雨，皆悉現此寶宮之中。龍王！寶莊嚴宮處及形量，當知如是！」

爾時，佛告海勝持深遊戲智神通菩薩眾言：「諸正士！咸宜與我同昇寶宮，我坐寶宮，當令海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩所願滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告海勝持深遊戲智神通菩薩眾言：「諸正士！咸宜與我同昇寶宮，我坐寶宮，當令海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩所願滿足。」

於是世尊從座而起，過算數量菩薩摩訶薩眾供養恭敬前後圍繞，海勝持深遊戲智神通菩薩侍右，彌勒菩薩侍左，容與安詳乘空而往。佛與諸菩薩眾昇于寶宮正中東面，坐高廣無量由旬師子之座。佛昇師子座時，寶莊嚴宮六種震動，俱胝那由他百千青黃赤白、銀紫頗梨種種異色大光明網從宮流出。諸天童子擊吹歌唱作眾音樂，雨大天華燒天妙香，馨馥繽紛散漫流墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊從座而起，過算數量菩薩摩訶薩眾供養恭敬前後圍繞，海勝持深遊戲智神通菩薩侍右，彌勒菩薩侍左，容與安詳乘空而往。佛與諸菩薩眾昇于寶宮正中東面，坐高廣無量由旬師子之座。佛昇師子座時，寶莊嚴宮六種震動，俱胝那由他百千青黃赤白、銀紫頗梨種種異色大光明網從宮流出。諸天童子擊吹歌唱作眾音樂，雨大天華燒天妙香，馨馥繽紛散漫流墜。

佛告諸菩薩：「汝等宜各坐已蓮華如所施設。」時，諸菩薩承佛教坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸菩薩：「汝等宜各坐已蓮華如所施設。」時，諸菩薩承佛教坐。

眾皆坐已，海勝持深遊戲智神通菩薩，首於佛前與菩薩眾俱作是念：「我等今當供養如來、應、正等覺，請問佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾皆坐已，海勝持深遊戲智神通菩薩，首於佛前與菩薩眾俱作是念：「我等今當供養如來、應、正等覺，請問佛地。」

爾時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩即從坐起，如心而作最上勝妙、過人境量無量無邊，種種華鬘燒塗末香、衣幢幡繖擊吹歌唱、眾音和發梵頌唄讚，與菩薩眾恭敬尊重，奇特至誠供養於佛及菩薩已；復更重修無上供養以供養佛，寶頸珠瓔龍貞栴檀，七寶華蘂不空寶藏，清淨光明大摩尼寶，持散如來，并用敷布頂禮雙足，右繞世尊數百千匝，合掌向佛，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩即從坐起，如心而作最上勝妙、過人境量無量無邊，種種華鬘燒塗末香、衣幢幡繖擊吹歌唱、眾音和發梵頌唄讚，與菩薩眾恭敬尊重，奇特至誠供養於佛及菩薩已；復更重修無上供養以供養佛，寶頸珠瓔龍貞栴檀，七寶華蘂不空寶藏，清淨光明大摩尼寶，持散如來，并用敷布頂禮雙足，右繞世尊數百千匝，合掌向佛，以偈頌曰：

「開敷殊勝眾妙相， 無等圓滿莊嚴身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「開敷殊勝眾妙相， 無等圓滿莊嚴身；

頂髻淨髮紺右旋， 猶如孔雀黑蜂光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂髻淨髮紺右旋， 猶如孔雀黑蜂光。

額廣平正潤明顯， 毫端皎白開俱茂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 額廣平正潤明顯， 毫端皎白開俱茂；

雙眉曲半如初月， 鼻相端嚴無與比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙眉曲半如初月， 鼻相端嚴無與比。

目若新開青蓮葉， 耳垂柔澤芭蕉莖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目若新開青蓮葉， 耳垂柔澤芭蕉莖；

勝齒光鮮白齊密， 皎如俱茂華初發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝齒光鮮白齊密， 皎如俱茂華初發。

舌相廣薄赤銅暉， 第一味中得勝味； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌相廣薄赤銅暉， 第一味中得勝味；

面如滿月光照朗， 丹脣色類頻婆果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面如滿月光照朗， 丹脣色類頻婆果。

頰頷豐滿洪盛顯， 妙臂垂長如娑羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頰頷豐滿洪盛顯， 妙臂垂長如娑羅；

鵝王網鞔脩妙指， 勝甲光色如赤銅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鵝王網鞔脩妙指， 勝甲光色如赤銅。

掌中安相妙輪文， 俱胝積生廣施德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掌中安相妙輪文， 俱胝積生廣施德；

牟尼前分若師子， 妙好勝相莊嚴頸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼前分若師子， 妙好勝相莊嚴頸。

金剛相腰遮波腹， 下密祕相隱不現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛相腰遮波腹， 下密祕相隱不現；

髀脛順直如象鼻， 鵝網妙指勝麗踝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髀脛順直如象鼻， 鵝網妙指勝麗踝。

足下平正輪莊嚴， 聖尊遊行師子步； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足下平正輪莊嚴， 聖尊遊行師子步；

具眾勝相逮正覺， 我今頂禮德相尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具眾勝相逮正覺， 我今頂禮德相尊。」

爾時，海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩偈頌佛已，白佛言：「世尊！欲有所問，惟願如來、應、正等覺垂愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩偈頌佛已，白佛言：「世尊！欲有所問，惟願如來、應、正等覺垂愍聽許。」

佛言：「正士！恣汝所問，當如汝問，為汝解說，令汝開曉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！恣汝所問，當如汝問，為汝解說，令汝開曉。」

海勝持深遊戲智神通菩薩蒙佛聽許，便白佛言：「世尊！如來地有幾，一切菩薩所不能行，非諸聲聞、獨覺境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海勝持深遊戲智神通菩薩蒙佛聽許，便白佛言：「世尊！如來地有幾，一切菩薩所不能行，非諸聲聞、獨覺境界？」

佛讚海勝持深遊戲智神通菩薩言：「善哉，善哉！正士！今問如來此義，普與一切菩薩，發大光明開佛實智、作大利益作大安樂。諦聽諦聽，善思念之！當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚海勝持深遊戲智神通菩薩言：「善哉，善哉！正士！今問如來此義，普與一切菩薩，發大光明開佛實智、作大利益作大安樂。諦聽諦聽，善思念之！當為汝說。

「正士！如來地有十。一切菩薩摩訶薩尚不能行，況諸聲聞、獨覺！如來十地者，第一名、最勝甚深難識毘富羅光明智作地。第二名、無垢身威莊嚴不思議光明作地。第三名、作妙光明月幢寶幟海藏地。第四名、淨妙金光功德神通智作地。第五名、光明味場威藏照作地。第六名、空中勝淨無垢持炬開敷作地。第七名、勝廣法界藏光明起地。第八名、最勝妙淨佛智藏光明遍照清淨諸障智通地。第九名、無邊莊嚴俱胝願毘盧遮那光作地。第十名、智海陪盧遮那地。正士！是名不可言說如來智十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正士！如來地有十。一切菩薩摩訶薩尚不能行，況諸聲聞、獨覺！如來十地者，第一名、最勝甚深難識毘富羅光明智作地。第二名、無垢身威莊嚴不思議光明作地。第三名、作妙光明月幢寶幟海藏地。第四名、淨妙金光功德神通智作地。第五名、光明味場威藏照作地。第六名、空中勝淨無垢持炬開敷作地。第七名、勝廣法界藏光明起地。第八名、最勝妙淨佛智藏光明遍照清淨諸障智通地。第九名、無邊莊嚴俱胝願毘盧遮那光作地。第十名、智海陪盧遮那地。正士！是名不可言說如來智十地。

「如來初地，微細習氣皆悉正斷，於一切法自在無礙。如來二地，轉正法輪顯甚深法。如來三地，施設聲聞教戒安立三乘。如來四地，說八萬四千法聚降伏四魔。如來五地，摧諸異論及其邪法，調伏一切行惡道者。如來六地，安立無邊眾生於六神通及六大通，所謂示現無邊佛土，以佛功德莊嚴清淨；示現無邊菩薩侍奉圍繞；示現佛土廣博無邊；示現於無邊佛土顯現自身；示現滅度乃至現法隱沒；示現無邊神力神通變化。如來七地，七菩提分以無自性無所著故，為諸菩薩如實開顯。如來八地，以四記法授一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。如來九地，以善方便示諸菩薩。如來十地，以一切法無性教諸菩薩，開大般涅槃聲，說一切法究竟般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來初地，微細習氣皆悉正斷，於一切法自在無礙。如來二地，轉正法輪顯甚深法。如來三地，施設聲聞教戒安立三乘。如來四地，說八萬四千法聚降伏四魔。如來五地，摧諸異論及其邪法，調伏一切行惡道者。如來六地，安立無邊眾生於六神通及六大通，所謂示現無邊佛土，以佛功德莊嚴清淨；示現無邊菩薩侍奉圍繞；示現佛土廣博無邊；示現於無邊佛土顯現自身；示現滅度乃至現法隱沒；示現無邊神力神通變化。如來七地，七菩提分以無自性無所著故，為諸菩薩如實開顯。如來八地，以四記法授一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。如來九地，以善方便示諸菩薩。如來十地，以一切法無性教諸菩薩，開大般涅槃聲，說一切法究竟般涅槃。」

說此如來十地名時，從娑訶佛土乃至十方不可說諸佛國土，皆現十八大相，所謂：動、大動、普動，搖、大搖、普搖，轉、大轉、普轉，聲、大聲、普聲，吼、大吼、普吼，擊聲、大擊聲、普擊聲。一切佛土東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，中涌邊沒，邊涌中沒。諸佛國土皆現十二相轉，而諸眾生無有怖害咸悉安隱，一切佛土放大光明；一切極闇幽冥乃至世界中間皆大明照；一切世界，若成若壞、有佛無佛，皆現此土。天諸妙華，普雨十方不可言說無邊佛土，所謂：曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、光華、大光華、月華、大月華。乃至一切佛土、眾音樂器不作自鳴，皆悉大現未曾有法。一切佛土佛之親侍，皆從坐起各問己佛，此大奇特未曾有法，諸佛各各如問廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此如來十地名時，從娑訶佛土乃至十方不可說諸佛國土，皆現十八大相，所謂：動、大動、普動，搖、大搖、普搖，轉、大轉、普轉，聲、大聲、普聲，吼、大吼、普吼，擊聲、大擊聲、普擊聲。一切佛土東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，中涌邊沒，邊涌中沒。諸佛國土皆現十二相轉，而諸眾生無有怖害咸悉安隱，一切佛土放大光明；一切極闇幽冥乃至世界中間皆大明照；一切世界，若成若壞、有佛無佛，皆現此土。天諸妙華，普雨十方不可言說無邊佛土，所謂：曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、光華、大光華、月華、大月華。乃至一切佛土、眾音樂器不作自鳴，皆悉大現未曾有法。一切佛土佛之親侍，皆從坐起各問己佛，此大奇特未曾有法，諸佛各各如問廣說。

爾時，海勝持深遊戲智神通菩薩等坐寶莊嚴宮，菩薩眾會咸悉歎異：「諸佛所行如來深境，最上難知微妙難見，一切菩薩所不能行，況諸聲聞、獨覺。何以故？此不可思議如來十地，我輩昔未曾聞，今應同請如來、阿羅訶、三藐三佛陀廣說斯義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海勝持深遊戲智神通菩薩等坐寶莊嚴宮，菩薩眾會咸悉歎異：「諸佛所行如來深境，最上難知微妙難見，一切菩薩所不能行，況諸聲聞、獨覺。何以故？此不可思議如來十地，我輩昔未曾聞，今應同請如來、阿羅訶、三藐三佛陀廣說斯義。」

時，諸菩薩各從坐起，曲躬合掌，以偈請曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩各從坐起，曲躬合掌，以偈請曰：

「無等世勝尊！ 說諸佛地號； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無等世勝尊！ 說諸佛地號；

昔所未曾聞， 無上無倫比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔所未曾聞， 無上無倫比。

踊躍一心請， 希廣演地義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踊躍一心請， 希廣演地義；

如飢思妙膳， 渴者思美飲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如飢思妙膳， 渴者思美飲。

願佛普垂愍， 具說如來地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛普垂愍， 具說如來地。」

諸菩薩眾偈請佛已，右繞三匝頂禮雙足，各各退坐蓮華之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩眾偈請佛已，右繞三匝頂禮雙足，各各退坐蓮華之座。

爾時，世尊師子嚬伸周顧十方，告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言：「正士！如來地義最上深妙，難識、難入、難悟，非言語境，出過一切音聲辯說。所以者何？聲聞、獨覺之地尚不可說，況菩薩地、如來地而得言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊師子嚬伸周顧十方，告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言：「正士！如來地義最上深妙，難識、難入、難悟，非言語境，出過一切音聲辯說。所以者何？聲聞、獨覺之地尚不可說，況菩薩地、如來地而得言說？」

海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言：「世尊！聲聞地有幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言：「世尊！聲聞地有幾？」

佛言：「聲聞地有十。謂：住三歸行地、隨信行地、隨法行地、善凡夫地、學戒地、第八人地、須陀洹地、斯陀含地、阿那含地、阿羅漢地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聲聞地有十。謂：住三歸行地、隨信行地、隨法行地、善凡夫地、學戒地、第八人地、須陀洹地、斯陀含地、阿那含地、阿羅漢地。」

「世尊！獨覺地有幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！獨覺地有幾？」

佛言：「獨覺地有十。謂：眾善資地、自覺深緣起地、覺四聖諦地、勝深利智地、八聖支道地、知法界虛空界眾生界地、證滅地、六通性地、入微妙地、習氣薄地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「獨覺地有十。謂：眾善資地、自覺深緣起地、覺四聖諦地、勝深利智地、八聖支道地、知法界虛空界眾生界地、證滅地、六通性地、入微妙地、習氣薄地。」

「世尊！菩薩地有幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩地有幾？」

佛言：「菩薩地有十。謂：歡喜地、無垢地、明地、焰地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩地有十。謂：歡喜地、無垢地、明地、焰地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。」

「世尊！一切自地從何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切自地從何而生？」

佛言：「正士！從如來地生諸自地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！從如來地生諸自地。」

「世尊！諸解脫云何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸解脫云何差別？」

佛言：「河水、大海水云何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「河水、大海水云何差別？」

「世尊！河水、海水大小為差。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！河水、海水大小為差。」

佛言：「如是如是。正士！聲聞、獨覺解脫猶如河水，如來解脫如大海水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。正士！聲聞、獨覺解脫猶如河水，如來解脫如大海水。」

「世尊！大河、小河一切眾流，豈不皆入海耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！大河、小河一切眾流，豈不皆入海耶？」

佛言：「如是如是，如汝所言。若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若佛法，一切同入智海陪盧遮那藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是，如汝所言。若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若佛法，一切同入智海陪盧遮那藏。」

「世尊！請現住如來初地，如來自境非一切菩薩所知，況諸聲聞、獨覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！請現住如來初地，如來自境非一切菩薩所知，況諸聲聞、獨覺？」

爾時，世尊現自佛土，名無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴。其土廣博，俱胝那由他恒河沙三千大千世界微塵等佛土，一一皆入無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴佛土王中。其佛土王，彌樓須彌、摩訶彌樓及諸黑山，眾流河海川阜堆險，土石凡礫，糞污諸蟲泥穢不淨，地獄、畜生、閻魔鬼界，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，及舊佛土莊嚴，咸悉除去，地平如掌琉璃所成。佛土正中紺寶之地，從金剛際起最上勝妙寶華莊嚴無憂菩提樹王，七寶體成挺特煥麗，高無量恒河沙佛土微塵等世界，廣覆亦爾。寶葉、寶華、寶果種種莊嚴，枝幹欑茂皆妙寶成，摩尼諸珍不空寶蘂光明顯發，珠頸、瓔珞、繒貫、鈴網垂懸蒙覆，流電鬘光、金光、摩尼、帝青、頗梨、日愛、月愛等光。又出沈水、多伽羅、黑沈、多摩羅葉、迦羅、努娑利、龍貞栴檀、牛頭栴檀、種種勝妙悅意之香遍滿佛土，眾樂流聲一切世界普雨眾寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊現自佛土，名無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴。其土廣博，俱胝那由他恒河沙三千大千世界微塵等佛土，一一皆入無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴佛土王中。其佛土王，彌樓須彌、摩訶彌樓及諸黑山，眾流河海川阜堆險，土石凡礫，糞污諸蟲泥穢不淨，地獄、畜生、閻魔鬼界，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，及舊佛土莊嚴，咸悉除去，地平如掌琉璃所成。佛土正中紺寶之地，從金剛際起最上勝妙寶華莊嚴無憂菩提樹王，七寶體成挺特煥麗，高無量恒河沙佛土微塵等世界，廣覆亦爾。寶葉、寶華、寶果種種莊嚴，枝幹欑茂皆妙寶成，摩尼諸珍不空寶蘂光明顯發，珠頸、瓔珞、繒貫、鈴網垂懸蒙覆，流電鬘光、金光、摩尼、帝青、頗梨、日愛、月愛等光。又出沈水、多伽羅、黑沈、多摩羅葉、迦羅、努娑利、龍貞栴檀、牛頭栴檀、種種勝妙悅意之香遍滿佛土，眾樂流聲一切世界普雨眾寶。

菩提樹東有菩提池王，名無垢最上清淨。其池廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量，七寶體成八支水滿，閻浮檀金沙遍布其底，四隅四階眾寶鈿飾，種種寶榻欄楯備設周匝列布。菩提池中有菩提蓮華王，名妙開敷面，廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量，其蓮華葉無量俱胝那由他百千種種七寶莊嚴，柔潤光澤微妙香潔。蓮華臺上有菩提殿王，名無邊莊嚴，高廣無數恒河沙三千大千世界微塵等世界之量，七寶體成，勝上妙好神通顯盛，過前寶莊嚴宮億俱胝倍。譬如螢火而對日輪，寶莊嚴宮對菩提殿諸光不現，亦復如是！菩提殿王無邊勝妙莊嚴神通光明熾盛，日月息照無有威色，一切帝釋梵天淨居天等光咸隱蔽、嚴好不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提樹東有菩提池王，名無垢最上清淨。其池廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量，七寶體成八支水滿，閻浮檀金沙遍布其底，四隅四階眾寶鈿飾，種種寶榻欄楯備設周匝列布。菩提池中有菩提蓮華王，名妙開敷面，廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量，其蓮華葉無量俱胝那由他百千種種七寶莊嚴，柔潤光澤微妙香潔。蓮華臺上有菩提殿王，名無邊莊嚴，高廣無數恒河沙三千大千世界微塵等世界之量，七寶體成，勝上妙好神通顯盛，過前寶莊嚴宮億俱胝倍。譬如螢火而對日輪，寶莊嚴宮對菩提殿諸光不現，亦復如是！菩提殿王無邊勝妙莊嚴神通光明熾盛，日月息照無有威色，一切帝釋梵天淨居天等光咸隱蔽、嚴好不現。

菩提殿中有大菩提師子座王，名妙光明不空蘂嚴，其座之量高廣正等，如無量那由他恒河沙世界微塵等世界，極妙光色種種七寶周匝莊嚴，迦尸迦、毘陀訶、憍奢耶等微妙天繒覆垂敷布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提殿中有大菩提師子座王，名妙光明不空蘂嚴，其座之量高廣正等，如無量那由他恒河沙世界微塵等世界，極妙光色種種七寶周匝莊嚴，迦尸迦、毘陀訶、憍奢耶等微妙天繒覆垂敷布。

釋迦牟尼佛，號無垢光明功德華離染月照陪盧遮那藏幢毘琉璃場莊嚴圓光妙相功德聚神通勝藏日月智光王如來，坐於菩提師子座上，身量大如俱胝百恒河沙佛土微塵等三千大千世界。體分圓滿，三十二相、八十種好，圓光莊嚴妙髮勝頂無能見者。微妙顯淨猶如日光入於明鏡，非血肉骨髓迦羅邏身，至妙清淨光色赫奕如閻浮檀金，皎潔明徹如毘琉璃帝青等寶。滅除一切微細習氣，大覺世尊具一切勝、一切智師，於一切法自在無礙，無上度一切解、最上大悲、最上丈夫、丈夫師子，極盡漏流。金剛之身百福莊嚴，具佛十力大功德聚、四無所畏、佛十八不共法，吼正師子吼，壽量無邊無有衰老。於清淨土證三菩提，得自真自光，化生無量菩薩摩訶薩眾供養圍繞。其諸菩薩各各如己色相資用，於寶池中蓮華之臺，寶殿之內，眾寶樹下，師子座上，如佛所應莊嚴而現莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛，號無垢光明功德華離染月照陪盧遮那藏幢毘琉璃場莊嚴圓光妙相功德聚神通勝藏日月智光王如來，坐於菩提師子座上，身量大如俱胝百恒河沙佛土微塵等三千大千世界。體分圓滿，三十二相、八十種好，圓光莊嚴妙髮勝頂無能見者。微妙顯淨猶如日光入於明鏡，非血肉骨髓迦羅邏身，至妙清淨光色赫奕如閻浮檀金，皎潔明徹如毘琉璃帝青等寶。滅除一切微細習氣，大覺世尊具一切勝、一切智師，於一切法自在無礙，無上度一切解、最上大悲、最上丈夫、丈夫師子，極盡漏流。金剛之身百福莊嚴，具佛十力大功德聚、四無所畏、佛十八不共法，吼正師子吼，壽量無邊無有衰老。於清淨土證三菩提，得自真自光，化生無量菩薩摩訶薩眾供養圍繞。其諸菩薩各各如己色相資用，於寶池中蓮華之臺，寶殿之內，眾寶樹下，師子座上，如佛所應莊嚴而現莊嚴。

此佛世界功德莊嚴勝妙清淨，佛身徒眾勝妙清淨，劫勝清淨，劫名大劫王。其劫限量及莊嚴量皆不可說。佛土限量、如來境界，出過言語無有處所，如是證三菩提，說名住如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此佛世界功德莊嚴勝妙清淨，佛身徒眾勝妙清淨，劫勝清淨，劫名大劫王。其劫限量及莊嚴量皆不可說。佛土限量、如來境界，出過言語無有處所，如是證三菩提，說名住如來地。

爾時，佛告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言：「正士！汝見如來此盛事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言：「正士！汝見如來此盛事不？」

海勝持深遊戲智神通菩薩言：「唯然已見。世尊！已見。修伽多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海勝持深遊戲智神通菩薩言：「唯然已見。世尊！已見。修伽多！」

佛言：「正士！最勝甚深難識，毘富羅光智作如來初地，佛住此地神通如是。如我今現神通，其決定願莊嚴功德幟場一蓋音自在威王寶積陪盧遮那藏勝相起頂髻清淨面阿閦無間光如來，亦於歡喜世界如是現大神通，天人敬奉。勝威德蓮華生眾德勝莊嚴摩尼光王如來、無邊光如來、蓮華開敷宿王神通那伽自在王如來、寶積如來，如是等佛及餘現在當來諸佛，處於勝妙清淨土者，當知皆悉住於佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！最勝甚深難識，毘富羅光智作如來初地，佛住此地神通如是。如我今現神通，其決定願莊嚴功德幟場一蓋音自在威王寶積陪盧遮那藏勝相起頂髻清淨面阿閦無間光如來，亦於歡喜世界如是現大神通，天人敬奉。勝威德蓮華生眾德勝莊嚴摩尼光王如來、無邊光如來、蓮華開敷宿王神通那伽自在王如來、寶積如來，如是等佛及餘現在當來諸佛，處於勝妙清淨土者，當知皆悉住於佛地。」

海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言：「世尊！現在當來諸佛！於五濁世成正等覺者，豈皆不得如來地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言：「世尊！現在當來諸佛！於五濁世成正等覺者，豈皆不得如來地耶？」

佛言：「正士！諸佛菩薩方便大悲，見諸眾生深溺三有處，無明闇愛網纏裹，邪見顛倒信根虧缺，墜於無邊眾苦之內，往來六趣，諸眾生界漂淪無始莫知其本，不知佛、不知佛法、不知菩薩法，不能如實知出離道。諸佛菩薩愍此眾生，故以化身現生惡土，或示滅遷轉；或現處胎生長，盛年戲樂遊宮妓內；或現厭離，出修苦行，詣於道場降伏魔軍，證三菩提，勸請說法轉大法輪，摧外道論制破邪法，趣惡邪者調令歸正；乃至示現短壽大般涅槃，以三昧力碎身支分猶如芥子，建立俱胝那由他百千舍利之藏，無量天龍乃至人非人等奇特至誠尊重供養，或於教中出家受法修行；或植成佛之種出生死海。正士！如是諸佛微妙法性，拔濟無邊阿僧祇流轉生死苦海眾生，以神通方便示生穢土；或菩薩神通方便化身，示現菩薩及菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！諸佛菩薩方便大悲，見諸眾生深溺三有處，無明闇愛網纏裹，邪見顛倒信根虧缺，墜於無邊眾苦之內，往來六趣，諸眾生界漂淪無始莫知其本，不知佛、不知佛法、不知菩薩法，不能如實知出離道。諸佛菩薩愍此眾生，故以化身現生惡土，或示滅遷轉；或現處胎生長，盛年戲樂遊宮妓內；或現厭離，出修苦行，詣於道場降伏魔軍，證三菩提，勸請說法轉大法輪，摧外道論制破邪法，趣惡邪者調令歸正；乃至示現短壽大般涅槃，以三昧力碎身支分猶如芥子，建立俱胝那由他百千舍利之藏，無量天龍乃至人非人等奇特至誠尊重供養，或於教中出家受法修行；或植成佛之種出生死海。正士！如是諸佛微妙法性，拔濟無邊阿僧祇流轉生死苦海眾生，以神通方便示生穢土；或菩薩神通方便化身，示現菩薩及菩薩眾。」

海勝持深遊戲智神通菩薩言：「世尊！如來身有幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海勝持深遊戲智神通菩薩言：「世尊！如來身有幾？」

佛言：「正士！如來身略說有三。謂：滿資用身、化身、自性身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！如來身略說有三。謂：滿資用身、化身、自性身。」

「世尊！云何如來滿資用身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來滿資用身？」

佛言：「正士！汝今見我者，是如來滿資用身。及餘諸佛於清淨土證三佛陀，現證當證，當知皆是如來滿資用身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！汝今見我者，是如來滿資用身。及餘諸佛於清淨土證三佛陀，現證當證，當知皆是如來滿資用身。」

「世尊！云何如來化身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來化身？」

佛言：「正士！如力超勇佛、破魔佛、大悲思佛，及餘諸佛，現於穢土證三佛陀，已證當證，或示遷逝、示眾法住正法像法，乃至示現一切佛法隱沒滅盡。正士！汝皆勿作實解。何以故？如是諸法，當知皆為大悲方便如應化現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！如力超勇佛、破魔佛、大悲思佛，及餘諸佛，現於穢土證三佛陀，已證當證，或示遷逝、示眾法住正法像法，乃至示現一切佛法隱沒滅盡。正士！汝皆勿作實解。何以故？如是諸法，當知皆為大悲方便如應化現。」

「世尊！云何如來法身(亦名自性身)？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來法身(亦名自性身)？」

佛言：「正士！法身者，無色無現、無礙無似、無表無住、無依無取、不滅不生，不可譬喻。如是正士！如來自性之身不可言說；如來之身是法身、智身、無等身、無等等身、陪盧遮那身、虛空身、不斷身、不壞身、無量身、最上身、真實身、無譬喻身、自性身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！法身者，無色無現、無礙無似、無表無住、無依無取、不滅不生，不可譬喻。如是正士！如來自性之身不可言說；如來之身是法身、智身、無等身、無等等身、陪盧遮那身、虛空身、不斷身、不壞身、無量身、最上身、真實身、無譬喻身、自性身。」

「世尊！如來自性身，若無色無現乃至不可言說者，豈非是斷相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來自性身，若無色無現乃至不可言說者，豈非是斷相耶？」

佛言：「正士！於意云何？虛空界是斷耶？是有耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！於意云何？虛空界是斷耶？是有耶？」

「世尊！虛空界非斷非有。何以故？虛空界若是斷者，即無無礙作用；若是有者，即有積聚量色物體。世尊！是故虛空界非斷非有普遍一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！虛空界非斷非有。何以故？虛空界若是斷者，即無無礙作用；若是有者，即有積聚量色物體。世尊！是故虛空界非斷非有普遍一切。」

佛言：「正士！善哉，善哉！如是如是。如來自性身非斷非有。所以者何？正士！如來自性身若是斷者，即無佛出世示現無量神通作大利益；若是有者，即有積聚處所可取與，一切婆羅凡夫等無有異，應無前後同時得佛。是故如來自性之身非斷非有，與一切眾生作諸佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！善哉，善哉！如是如是。如來自性身非斷非有。所以者何？正士！如來自性身若是斷者，即無佛出世示現無量神通作大利益；若是有者，即有積聚處所可取與，一切婆羅凡夫等無有異，應無前後同時得佛。是故如來自性之身非斷非有，與一切眾生作諸佛事。」

「世尊！供養如來自性身、滿資用身、化身，何者福大？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！供養如來自性身、滿資用身、化身，何者福大？」

佛言：「正士！若供養一如來身，即為供養一切如來之身。何以故？一切光明皆能除闇作照，無有光明與闇俱者。如是正士！如來諸身隨供養者，彼皆善根廣大滅除一切無明積闇，開照涅槃解脫之路，一切障闇皆不與俱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！若供養一如來身，即為供養一切如來之身。何以故？一切光明皆能除闇作照，無有光明與闇俱者。如是正士！如來諸身隨供養者，彼皆善根廣大滅除一切無明積闇，開照涅槃解脫之路，一切障闇皆不與俱。」

「世尊！請示如來第二之地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！請示如來第二之地？」

佛言：「正士！汝能見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！汝能見耶？」

「世尊！望得觀相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！望得觀相。」

於是佛便於一毛孔出無性光，乃至普照不可言說諸佛國土，無一切色凡所有相皆悉不現。佛告諸菩薩：「汝等今何所見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛便於一毛孔出無性光，乃至普照不可言說諸佛國土，無一切色凡所有相皆悉不現。佛告諸菩薩：「汝等今何所見？」

時諸菩薩俱白佛言：「惟見光明更無所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩俱白佛言：「惟見光明更無所見。」

佛言：「汝等所見光明，其光如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等所見光明，其光如何？」

諸菩薩言：「無量恒河沙俱胝那由他百千佛土微塵等佛土，我等惟見一普光場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「無量恒河沙俱胝那由他百千佛土微塵等佛土，我等惟見一普光場。」

如是語已，佛攝光網，諸佛剎土還復如故。佛告諸菩薩：「汝等於如來二地，尚不能識、不能曉了，況能說、能見如來三地乃至十地？諸正士！譬如日月，眾生資其光明以自生育，由日月流運而有晝夜、博叉月歲羅婆謨忽、氣序時節使眾生知。而諸眾生但見日月宮之光相，日月具足色身皆不能見。諸正士！如是，如來、應、正等覺，養育一切眾生，由如來故，眾生知法善及不善、世與出世、有漏無漏，眾生知已如實修行，得渡生死眾苦有野。而諸眾生皆不能見如來圓滿資用具足身色，惟見如來大悲神力方便應化。諸正士！當知如來之地出過一切音聲言語，我今但以名字說耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛攝光網，諸佛剎土還復如故。佛告諸菩薩：「汝等於如來二地，尚不能識、不能曉了，況能說、能見如來三地乃至十地？諸正士！譬如日月，眾生資其光明以自生育，由日月流運而有晝夜、博叉月歲羅婆謨忽、氣序時節使眾生知。而諸眾生但見日月宮之光相，日月具足色身皆不能見。諸正士！如是，如來、應、正等覺，養育一切眾生，由如來故，眾生知法善及不善、世與出世、有漏無漏，眾生知已如實修行，得渡生死眾苦有野。而諸眾生皆不能見如來圓滿資用具足身色，惟見如來大悲神力方便應化。諸正士！當知如來之地出過一切音聲言語，我今但以名字說耳！」

爾時，海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言：「世尊！誰能超渡一切惡道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言：「世尊！誰能超渡一切惡道？」

佛言：「正士！此入一切佛境智陪盧遮那藏最勝甚深，如來十地證契大乘法門。若聞聞已深信，信已受持，讀誦書寫為他解說廣宣流布，若但持此法門之名，斯皆超渡一切惡道眾苦之地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！此入一切佛境智陪盧遮那藏最勝甚深，如來十地證契大乘法門。若聞聞已深信，信已受持，讀誦書寫為他解說廣宣流布，若但持此法門之名，斯皆超渡一切惡道眾苦之地。」

「世尊！誰發菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰發菩提心？」

佛言：「正士！受持此法門，乃至但持名者，發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！受持此法門，乃至但持名者，發菩提心。」

「世尊！誰行菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰行菩薩行？」

佛言：「正士！持此法門者行菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！持此法門者行菩薩行。」

「世尊！誰能少勞滿足六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰能少勞滿足六波羅蜜？」

佛言：「正士！持此法門者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！持此法門者。」

「世尊！誰與佛俱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰與佛俱？」

佛言：「聞此法門者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聞此法門者。」

「世尊！誰能易得授記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰能易得授記？」

佛言：「正士！持此如來深祕密者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！持此如來深祕密者。」

「世尊！誰與一切眾生作大導師？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰與一切眾生作大導師？」

佛言：「正士！持此如來藏者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！持此如來藏者。」

「世尊！誰是佛子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰是佛子？」

佛言：「正士！深信此法門者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！深信此法門者。」

「世尊！誰得一切菩薩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰得一切菩薩地？」

佛言：「正士！聽此法門者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！聽此法門者。」

「世尊！誰得一切佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰得一切佛法？」

佛言：「正士！供養尊重此法炬者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！供養尊重此法炬者。」

「世尊！誰知聲聞、獨覺乘法而不以其乘度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰知聲聞、獨覺乘法而不以其乘度？」

佛言：「正士！修行此正法藏者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！修行此正法藏者。」

「世尊！當何名斯經？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！當何名斯經？云何奉持？」

佛言：「正士！此法門名『證契大乘』，亦名『入一切佛境智陪盧遮那藏』。當如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！此法門名『證契大乘』，亦名『入一切佛境智陪盧遮那藏』。當如是持。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「若欲證悟佛菩提， 無上廣勝真實道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲證悟佛菩提， 無上廣勝真實道，

開不思議最上智， 轉聖無漏妙法輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開不思議最上智， 轉聖無漏妙法輪；

欲竪法幟擊法鼓， 耀大法炬吹法螺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲竪法幟擊法鼓， 耀大法炬吹法螺，

欲以智光破無明， 解脫眾生處覺智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以智光破無明， 解脫眾生處覺智；

欲降魔軍供養佛， 最上光明照一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲降魔軍供養佛， 最上光明照一切，

世法不著無染智， 為利眾生修淨土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世法不著無染智， 為利眾生修淨土；

咸當聽持此寶經， 書寫讀誦廣流布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸當聽持此寶經， 書寫讀誦廣流布，

宣說思惟佛勝藏， 一切如來深妙地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說思惟佛勝藏， 一切如來深妙地。」

佛說此經已，海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩，并諸菩薩摩訶薩眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩，并諸菩薩摩訶薩眾，聞佛所說，歡喜奉行。