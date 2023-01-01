佛說無上依經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無上依經卷下

梁天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁天竺三藏真諦譯

如來功德品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德品第四

佛告阿難：「有百八十不共之法，此是如來勝妙功德：一者三十二相、二者八十種好、三者六十八法。何者三十二相？菩薩修四因緣：一持戒、二禪定、三者忍辱、四者捨財及諸煩惱。修此四因堅固不動，以此業緣得二種相：一者足下平滿，所履踐地悉皆平夷，稱菩薩脚無有坑埳；二者行步平整無有斜戾。若菩薩種種供養父母師長，種種給濟苦難眾生，去來往反勤行此事，以此業緣得足下輪相，轂輞成就千輻莊嚴。若菩薩不逼惱他不行竊盜，見他所愛不生貪奪，不自矜高除却憍慢，於師尊長起迎問訊侍立瞻奉合掌恭敬，以此業緣得二種相：一者手指纖長𦟛直沒節；二者其身方大端政莊嚴。具前三種業因緣故，得足跟長，行前三業更修四攝利益他事，以此業緣手足十指悉皆網密，猶如鵝王。若菩薩於師父母扶持侍養，自手塗傅蘇油膏藥，按摩洗浴衣飴瞻視，得手足柔軟潤澤細滑，掌色赤好如紅蓮花。若菩薩修諸善法心無厭惓，增長上上得足踝𦟛滿。若菩薩修學正法為他演說，往來宣化不生疲極，以是業緣得鹿王𨄔。若菩薩未得之法勤求欲知，已得之法利他轉化，三種惡業斷塞不起，六塵惡法不染身心，於身病者施其湯藥，於心病者為作良醫，以此業緣得身端直。若菩薩見怖畏者為作救護，於貧裸者施與衣食，恒懷慚愧遮惡不起，以此業緣得陰馬藏。若菩薩護身口意恒令清淨，受施知足用亦知量，施病者藥施貧者財，若有眾生不平等業，乃至受用亦不平等，勸其修行平等之事，以此業緣得身方滿，從橫量等如尼拘類樹。若菩薩方便巧修諸勝善法，無中下品恒令增上，以此業緣得身毛上靡右旋宛轉。若菩薩自性利根多思惟義，親近智者值善知識，於尊長處灑掃清淨，於尊長身洗持按摩，於支提處除去糞穢，客塵煩惱不令污心，以此業緣得一孔一毛皮膚細滑不受塵水。若菩薩衣服飲食車乘臥具諸莊嚴物，歡喜施與心無悔悋，以此業緣得身金色圓光一丈。若菩薩軟美飲食廣施無限，令多眾生悉得飽足，以此業緣得七處滿。若菩薩見善眾生欲興善法，同其正業為其尊導，安立善中除斷惡事，以此業緣得師子臆。若菩薩於眾生中為利益事修四正勤，如師子王心無所畏，以此業緣得二種相：一者兩肩平整兩腋下滿，二者兩臂圓直如象王鼻立過于膝。若菩薩離兩舌業，於怨憎中作和合語，行四攝法攝取眾生，思惟深義修平等慈，以此業緣得二種相：一者口四十齒齊密不疎白猶珂雪，二者得四牙相如月初生。若菩薩見諸眾生有所須欲，稱心施與若財若法，以此業緣得二種相：一者師子頤，二者頸圓淨。若菩薩守護眾生如視一子，多生信心慈念無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有百八十不共之法，此是如來勝妙功德：一者三十二相、二者八十種好、三者六十八法。何者三十二相？菩薩修四因緣：一持戒、二禪定、三者忍辱、四者捨財及諸煩惱。修此四因堅固不動，以此業緣得二種相：一者足下平滿，所履踐地悉皆平夷，稱菩薩脚無有坑埳；二者行步平整無有斜戾。若菩薩種種供養父母師長，種種給濟苦難眾生，去來往反勤行此事，以此業緣得足下輪相，轂輞成就千輻莊嚴。若菩薩不逼惱他不行竊盜，見他所愛不生貪奪，不自矜高除却憍慢，於師尊長起迎問訊侍立瞻奉合掌恭敬，以此業緣得二種相：一者手指纖長𦟛直沒節；二者其身方大端政莊嚴。具前三種業因緣故，得足跟長，行前三業更修四攝利益他事，以此業緣手足十指悉皆網密，猶如鵝王。若菩薩於師父母扶持侍養，自手塗傅蘇油膏藥，按摩洗浴衣飴瞻視，得手足柔軟潤澤細滑，掌色赤好如紅蓮花。若菩薩修諸善法心無厭惓，增長上上得足踝𦟛滿。若菩薩修學正法為他演說，往來宣化不生疲極，以是業緣得鹿王𨄔。若菩薩未得之法勤求欲知，已得之法利他轉化，三種惡業斷塞不起，六塵惡法不染身心，於身病者施其湯藥，於心病者為作良醫，以此業緣得身端直。若菩薩見怖畏者為作救護，於貧裸者施與衣食，恒懷慚愧遮惡不起，以此業緣得陰馬藏。若菩薩護身口意恒令清淨，受施知足用亦知量，施病者藥施貧者財，若有眾生不平等業，乃至受用亦不平等，勸其修行平等之事，以此業緣得身方滿，從橫量等如尼拘類樹。若菩薩方便巧修諸勝善法，無中下品恒令增上，以此業緣得身毛上靡右旋宛轉。若菩薩自性利根多思惟義，親近智者值善知識，於尊長處灑掃清淨，於尊長身洗持按摩，於支提處除去糞穢，客塵煩惱不令污心，以此業緣得一孔一毛皮膚細滑不受塵水。若菩薩衣服飲食車乘臥具諸莊嚴物，歡喜施與心無悔悋，以此業緣得身金色圓光一丈。若菩薩軟美飲食廣施無限，令多眾生悉得飽足，以此業緣得七處滿。若菩薩見善眾生欲興善法，同其正業為其尊導，安立善中除斷惡事，以此業緣得師子臆。若菩薩於眾生中為利益事修四正勤，如師子王心無所畏，以此業緣得二種相：一者兩肩平整兩腋下滿，二者兩臂圓直如象王鼻立過于膝。若菩薩離兩舌業，於怨憎中作和合語，行四攝法攝取眾生，思惟深義修平等慈，以此業緣得二種相：一者口四十齒齊密不疎白猶珂雪，二者得四牙相如月初生。若菩薩見諸眾生有所須欲，稱心施與若財若法，以此業緣得二種相：一者師子頤，二者頸圓淨。若菩薩守護眾生如視一子，多生信心慈念無

量，廣施醫藥無穢濁心，以此業緣得二種相：一者咽喉具足千脈，以受美味津液流潤，二者身鉤鎖骨如那羅延。若菩薩自行十善教他修行，見修行者歡喜讚歎，大悲無量憐愍眾生，發弘誓心攝受正法，以此業緣得二種相：一者有欝尼沙頂骨涌起自然成髻，二者舌廣薄長如蓮華葉。若菩薩恒說實語愛語美語，敷演正法不使顛倒，以此業緣得梵音聲如迦陵頻伽，妙響深遠如天鼓振。若菩薩起慈敬心觀諸世間如父如母，不起三毒視諸眾生，以此業緣得二種相：一者眼瞼青好如優鉢羅華，二者眼睫紺焰猶如牛王。若菩薩見善眾生修三學法，稱讚其美不起毀呰，見有謗者遮制守護，以此業緣得白毫相，當於眉間右旋上靡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量，廣施醫藥無穢濁心，以此業緣得二種相：一者咽喉具足千脈，以受美味津液流潤，二者身鉤鎖骨如那羅延。若菩薩自行十善教他修行，見修行者歡喜讚歎，大悲無量憐愍眾生，發弘誓心攝受正法，以此業緣得二種相：一者有欝尼沙頂骨涌起自然成髻，二者舌廣薄長如蓮華葉。若菩薩恒說實語愛語美語，敷演正法不使顛倒，以此業緣得梵音聲如迦陵頻伽，妙響深遠如天鼓振。若菩薩起慈敬心觀諸世間如父如母，不起三毒視諸眾生，以此業緣得二種相：一者眼瞼青好如優鉢羅華，二者眼睫紺焰猶如牛王。若菩薩見善眾生修三學法，稱讚其美不起毀呰，見有謗者遮制守護，以此業緣得白毫相，當於眉間右旋上靡。

「復次阿難！菩薩修行四種正業，得三十二相：一者決定無雜、二者諦觀微密、三者常修無間、四者不顛倒行。第一業緣得足下平滿。第二業緣得九種相：一者足下輪相、二者足踝𦟛滿、三者手足十指網密、四者皮膚細軟、五者得七處滿、六者兩肩平整兩腋下滿、七者臂𦟛圓、八者舌廣長、九者師子臆。第三業緣得五種相：一者指纖長、二者脚跟長、三者身端不曲、四者橫竪量等、五者頸圓淨。第四業緣得諸餘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！菩薩修行四種正業，得三十二相：一者決定無雜、二者諦觀微密、三者常修無間、四者不顛倒行。第一業緣得足下平滿。第二業緣得九種相：一者足下輪相、二者足踝𦟛滿、三者手足十指網密、四者皮膚細軟、五者得七處滿、六者兩肩平整兩腋下滿、七者臂𦟛圓、八者舌廣長、九者師子臆。第三業緣得五種相：一者指纖長、二者脚跟長、三者身端不曲、四者橫竪量等、五者頸圓淨。第四業緣得諸餘相。

「復次阿難！若十方一切眾生俱行十善，如此功德更百倍增長，以此業緣，惟得菩薩一毛之相。入一切毛，功德更百倍增，然後能得菩薩一好。入一切好，功德更百倍增，然後能得菩薩一相。入一切相功德，離白毫相離欝尼沙，如是功德更增百倍得白毫相，又增百倍得欝尼沙相。入欝尼沙功德千倍增長，得如來商珂不共之法相好所攝，因此相好，如來一聲遍滿十方無量世界。阿難！是三十二相有三因緣不可思議：一者時節不可思議，修行數滿三阿僧祇劫；二者心樂不可思議，為安樂利益一切眾生故；三者品類不可思議，修一切善離一切惡，是種類無窮故。是故如來身具相好不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！若十方一切眾生俱行十善，如此功德更百倍增長，以此業緣，惟得菩薩一毛之相。入一切毛，功德更百倍增，然後能得菩薩一好。入一切好，功德更百倍增，然後能得菩薩一相。入一切相功德，離白毫相離欝尼沙，如是功德更增百倍得白毫相，又增百倍得欝尼沙相。入欝尼沙功德千倍增長，得如來商珂不共之法相好所攝，因此相好，如來一聲遍滿十方無量世界。阿難！是三十二相有三因緣不可思議：一者時節不可思議，修行數滿三阿僧祇劫；二者心樂不可思議，為安樂利益一切眾生故；三者品類不可思議，修一切善離一切惡，是種類無窮故。是故如來身具相好不可思議。

「阿難！何者如來八十種好？一者無見頂，二者頂骨無頦，三者額廣平正，四者眉高而長形如初月紺琉璃色，五者廣長眼，六者鼻高圓直孔不現，七者耳廣厚長輪埵成就，八者身堅實如那羅延，九者身分不可壞，十者身節堅密，十一者身一時迴如象王，十二者身柔軟，十三者身不曲，十四者身常少，十五者身潤澤，十六者身自持不逶迤，十七者身分滿足，十八者識滿足，十九者容儀備足，二十者威神遠振，二十一者一切處不背他，二十二者住處安無能動者，二十三者面部如量不大不長，二十四者廣姝，二十五者面淨如滿月，二十六者面具足滿，二十七者正容貌不壞色，二十八者儀容如師子，二十九者進止如象王，三十者行法如鵝王，三十一者頭如摩陀那果，三十二者足趺厚四指行時印文現，三十三者爪如赤銅色高薄圓潤，三十四者膝骨堅著圓好，三十五者指文莊嚴，三十六者脈理深，三十七者手文明直，三十八者手文長，三十九者手文不斷，四十者手足如意，四十一者手足赤白如蓮華色，四十二者孔門相具，四十三者步無廣狹，四十四者腰圓大，四十五者腹不現，四十六者齊文如盤蛇右轉圓深，四十七者毛色青紅如孔雀項，四十八者毛潔淨，四十九者毛右旋，五十者口出無上香、身毛皆香氣，五十一者脣色赤潤如頻婆果，五十二者舌色赤，五十三者舌形薄，五十四者一切樂觀，五十五者隨眾生意和悅與語，五十六者於一切處無非善語，五十七者先與語，五十八者隨眾音聲不過不減，五十九者隨眾語言而為說法，六十者說法不著，六十一者等視眾生，六十二者先見後作，六十三者發一音報眾聲，六十四者次第有因緣說法，六十五者一切眾生眼不能盡觀相，六十六者觀無厭足，六十七者一切聲分具足，六十八者善事顯現，六十九者剛強眾生見即調善、怖畏眾生便得安樂，七十者音聲明淨，七十一者身不傾動，七十二者身分大，七十三者其身長，七十四者身不染著，七十五者遍身光各一丈，七十六者光照身而行，七十七者其身淨潔，七十八者髮螺不亂其髮長好、髮色光潤猶妙青珠，七十九者手足滿，八十者手足有德相。阿難！是名如來八十種好莊嚴佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者如來八十種好？一者無見頂，二者頂骨無頦，三者額廣平正，四者眉高而長形如初月紺琉璃色，五者廣長眼，六者鼻高圓直孔不現，七者耳廣厚長輪埵成就，八者身堅實如那羅延，九者身分不可壞，十者身節堅密，十一者身一時迴如象王，十二者身柔軟，十三者身不曲，十四者身常少，十五者身潤澤，十六者身自持不逶迤，十七者身分滿足，十八者識滿足，十九者容儀備足，二十者威神遠振，二十一者一切處不背他，二十二者住處安無能動者，二十三者面部如量不大不長，二十四者廣姝，二十五者面淨如滿月，二十六者面具足滿，二十七者正容貌不壞色，二十八者儀容如師子，二十九者進止如象王，三十者行法如鵝王，三十一者頭如摩陀那果，三十二者足趺厚四指行時印文現，三十三者爪如赤銅色高薄圓潤，三十四者膝骨堅著圓好，三十五者指文莊嚴，三十六者脈理深，三十七者手文明直，三十八者手文長，三十九者手文不斷，四十者手足如意，四十一者手足赤白如蓮華色，四十二者孔門相具，四十三者步無廣狹，四十四者腰圓大，四十五者腹不現，四十六者齊文如盤蛇右轉圓深，四十七者毛色青紅如孔雀項，四十八者毛潔淨，四十九者毛右旋，五十者口出無上香、身毛皆香氣，五十一者脣色赤潤如頻婆果，五十二者舌色赤，五十三者舌形薄，五十四者一切樂觀，五十五者隨眾生意和悅與語，五十六者於一切處無非善語，五十七者先與語，五十八者隨眾音聲不過不減，五十九者隨眾語言而為說法，六十者說法不著，六十一者等視眾生，六十二者先見後作，六十三者發一音報眾聲，六十四者次第有因緣說法，六十五者一切眾生眼不能盡觀相，六十六者觀無厭足，六十七者一切聲分具足，六十八者善事顯現，六十九者剛強眾生見即調善、怖畏眾生便得安樂，七十者音聲明淨，七十一者身不傾動，七十二者身分大，七十三者其身長，七十四者身不染著，七十五者遍身光各一丈，七十六者光照身而行，七十七者其身淨潔，七十八者髮螺不亂其髮長好、髮色光潤猶妙青珠，七十九者手足滿，八十者手足有德相。阿難！是名如來八十種好莊嚴佛身。

「阿難！如來有十力，何者為十？一者處非處智力、二者隨業智力、三者定類智力、四者根品智力、五者欲樂智力、六者性類智力、七者至一切處智力、八者宿生智力、九者死生智力、十者漏盡智力。因此智力，如來顯說最大勝處，轉於無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來有十力，何者為十？一者處非處智力、二者隨業智力、三者定類智力、四者根品智力、五者欲樂智力、六者性類智力、七者至一切處智力、八者宿生智力、九者死生智力、十者漏盡智力。因此智力，如來顯說最大勝處，轉於無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「阿難！如來有四種無畏：一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來有四種無畏：一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏。

「阿難！如來有三種念處：一者正行正念、二者邪行正念、三者雜行正念。阿難！如來又有大悲之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來有三種念處：一者正行正念、二者邪行正念、三者雜行正念。阿難！如來又有大悲之法。

「阿難！如來有十八不共法：一身無過、二口無過、三意無過、四無不定心、五無異相執、六無非知捨、七無欲樂無減失、八無正精進無減失、九無念無減失、十無智無減失。十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三身隨智慧行、十四口隨智慧行、十五意隨智慧行、十六窮過去智圓滿、十七窮現在智圓滿、十八窮未來智圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來有十八不共法：一身無過、二口無過、三意無過、四無不定心、五無異相執、六無非知捨、七無欲樂無減失、八無正精進無減失、九無念無減失、十無智無減失。十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三身隨智慧行、十四口隨智慧行、十五意隨智慧行、十六窮過去智圓滿、十七窮現在智圓滿、十八窮未來智圓滿。

「阿難！如來獨得如意自在捷疾神通，如來獨得無有邊際變化神通，如來獨得無量無盡聖神通處，如來獨得心自在法，如來獨得自在無邊知他心通，如來獨得自在無閡天耳神通，如來獨得知無色界眾生種別，如來獨得通達聖眾般涅槃後，如來獨得智慧明了有不定答，如來獨得大波羅蜜善能答問，如來獨得分別說法無有過失，如來獨得開化眾生無有空過，如來獨得第一導首，如來獨得不可害滅，如來獨得金剛三昧，如來獨得一切諸法非色非心心不相應如來至知，如來獨得無閡解脫，如來獨得三不護法，如來獨得斷滅習氣，如來獨得一切種智，如來獨得金剛聚身，如來獨得未曾作意一切事成，如來獨得一切諸相與處相應明淨具足，如來獨得所授記莂無有不定，如來獨得於勝負心佛不許可不得見佛，如來獨得轉一切種勝妙法輪，如來獨得荷負眾生能捨重擔，如來獨得入般涅槃復更起心，如來獨得修因圓滿無餘，如來獨得至果圓滿無餘，如來獨得利益他事圓滿無餘，如來獨得辯才無盡，如來獨得說一切法悉皆如理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來獨得如意自在捷疾神通，如來獨得無有邊際變化神通，如來獨得無量無盡聖神通處，如來獨得心自在法，如來獨得自在無邊知他心通，如來獨得自在無閡天耳神通，如來獨得知無色界眾生種別，如來獨得通達聖眾般涅槃後，如來獨得智慧明了有不定答，如來獨得大波羅蜜善能答問，如來獨得分別說法無有過失，如來獨得開化眾生無有空過，如來獨得第一導首，如來獨得不可害滅，如來獨得金剛三昧，如來獨得一切諸法非色非心心不相應如來至知，如來獨得無閡解脫，如來獨得三不護法，如來獨得斷滅習氣，如來獨得一切種智，如來獨得金剛聚身，如來獨得未曾作意一切事成，如來獨得一切諸相與處相應明淨具足，如來獨得所授記莂無有不定，如來獨得於勝負心佛不許可不得見佛，如來獨得轉一切種勝妙法輪，如來獨得荷負眾生能捨重擔，如來獨得入般涅槃復更起心，如來獨得修因圓滿無餘，如來獨得至果圓滿無餘，如來獨得利益他事圓滿無餘，如來獨得辯才無盡，如來獨得說一切法悉皆如理。

「阿難！如來功德略說有六種：一者具足、二者無垢、三者不動、四者無閡、五者利他、六者自在巧能。阿難！云何如來為功德不可思議？一切如來恒河沙劫無邊功德，在於惑地及於淨地，相攝相應未曾相離，無垢無淨不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來功德略說有六種：一者具足、二者無垢、三者不動、四者無閡、五者利他、六者自在巧能。阿難！云何如來為功德不可思議？一切如來恒河沙劫無邊功德，在於惑地及於淨地，相攝相應未曾相離，無垢無淨不可思議。

無上依經如來事品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上依經如來事品第五

「阿難！如來事有十八，如來無比最妙最上無有及者，令諸眾生起奇特心恭敬供養，此第一事。因三十二相、八十種好而得成就，如來如理通達因果。若沙門婆羅門說無因果、說不平等因果之法，我即制伏令墮負處；此第二事。因是處非處智力得成，如來知見自業自受，無有自作他受果者。若沙門婆羅門邪說邪教度業度受，便能制伏令墮負處；此第三事。因業類智力得成，如來教化顯三種輪：一者神通輪，二者記心輪，三者示教輪，訓導弟子以成聖眾。若沙門婆羅門，有勝負心說違逆法對治正典，便能制伏令墮負處；此第四事。因禪定智力得成，如來了達上中下根如理為說，令其下種成熟解脫，此第五事。因根種智力得成，如來知見三品眾生邪正欲樂，如實見已拔斷惡欲增長善欲，此第六事。因欲樂智力得成，如來觀知眾生三種：一者麁，二者中，三者妙，令此三人如理得入種種法門，此第七事。因性界智力得成，如來明見出離道法得解脫果，障閡道法得生死果，令滅障閡道修出離道，此第八事。因至一切處智力得成，如來明了見宿命事說過去事，為令眾生起厭畏心。若執常見沙門婆羅門，便能制伏令墮負處；此第九事。因宿生智力得成，如來明見一切眾生死此生彼如理受記。若執斷見沙門婆羅門，便能制伏令墮負處；此第十事。因生死智力得成，如來自知解脫通達無閡。若增上慢沙門婆羅門，未得羅漢謂言已得，即能制伏令墮負處；此第十一事。因漏盡智力得成，如來為利益事最上善巧，若有人問如來十力，如實答難除決彼疑，能立自正說，能破他邪說，此第十二事。因四無畏得成，如來正教，有能修者，有不修者，亦修不修者，如來於此三人無染濁心，此第十三事。因三念處得成，如來佛眼晝夜恒觀一切眾生在勝負處救護濟拔，此第十四事。因大悲得成，如來如說而行，能行能說，此第十五事。因三不護法得成，如來於諸眾生為利益事，悉皆圓滿無有損減，此第十六事。因念無忘失得成，如來四威儀中，隨從於理無有失誤，此第十七事。因滅除習氣得成，如來觀三種法：一者行法得利，二者行法減損，三者行法亦利亦損，離餘二法，如來宣說得利益行，此第十八事，因一切種智及諸不共法得成。阿難！如是等如來事，汝應知！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來事有十八，如來無比最妙最上無有及者，令諸眾生起奇特心恭敬供養，此第一事。因三十二相、八十種好而得成就，如來如理通達因果。若沙門婆羅門說無因果、說不平等因果之法，我即制伏令墮負處；此第二事。因是處非處智力得成，如來知見自業自受，無有自作他受果者。若沙門婆羅門邪說邪教度業度受，便能制伏令墮負處；此第三事。因業類智力得成，如來教化顯三種輪：一者神通輪，二者記心輪，三者示教輪，訓導弟子以成聖眾。若沙門婆羅門，有勝負心說違逆法對治正典，便能制伏令墮負處；此第四事。因禪定智力得成，如來了達上中下根如理為說，令其下種成熟解脫，此第五事。因根種智力得成，如來知見三品眾生邪正欲樂，如實見已拔斷惡欲增長善欲，此第六事。因欲樂智力得成，如來觀知眾生三種：一者麁，二者中，三者妙，令此三人如理得入種種法門，此第七事。因性界智力得成，如來明見出離道法得解脫果，障閡道法得生死果，令滅障閡道修出離道，此第八事。因至一切處智力得成，如來明了見宿命事說過去事，為令眾生起厭畏心。若執常見沙門婆羅門，便能制伏令墮負處；此第九事。因宿生智力得成，如來明見一切眾生死此生彼如理受記。若執斷見沙門婆羅門，便能制伏令墮負處；此第十事。因生死智力得成，如來自知解脫通達無閡。若增上慢沙門婆羅門，未得羅漢謂言已得，即能制伏令墮負處；此第十一事。因漏盡智力得成，如來為利益事最上善巧，若有人問如來十力，如實答難除決彼疑，能立自正說，能破他邪說，此第十二事。因四無畏得成，如來正教，有能修者，有不修者，亦修不修者，如來於此三人無染濁心，此第十三事。因三念處得成，如來佛眼晝夜恒觀一切眾生在勝負處救護濟拔，此第十四事。因大悲得成，如來如說而行，能行能說，此第十五事。因三不護法得成，如來於諸眾生為利益事，悉皆圓滿無有損減，此第十六事。因念無忘失得成，如來四威儀中，隨從於理無有失誤，此第十七事。因滅除習氣得成，如來觀三種法：一者行法得利，二者行法減損，三者行法亦利亦損，離餘二法，如來宣說得利益行，此第十八事，因一切種智及諸不共法得成。阿難！如是等如來事，汝應知！

「阿難！云何如來為事不可思議？阿難！諸如來事無數無量，世間眾生不能覺知，雖依語言不能顯現，不可示人令他悟解，一切佛土處無所閡，一切如來隨順平等，過於意境無分別相，猶如虛空無有分別，與法界相稱故。諸善男子！是故佛說如來之事不可思議，行遍一切處，一切處無失，隨行三世處，不滅三寶性，如來住是事中，如來身相不捨虛空性，一切佛土顯現自身，如來言說非音聲性，同其類音而說正法，如來不取心為境界，諸眾生心根性欲樂皆悉通達。阿難！是名如來為事不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！云何如來為事不可思議？阿難！諸如來事無數無量，世間眾生不能覺知，雖依語言不能顯現，不可示人令他悟解，一切佛土處無所閡，一切如來隨順平等，過於意境無分別相，猶如虛空無有分別，與法界相稱故。諸善男子！是故佛說如來之事不可思議，行遍一切處，一切處無失，隨行三世處，不滅三寶性，如來住是事中，如來身相不捨虛空性，一切佛土顯現自身，如來言說非音聲性，同其類音而說正法，如來不取心為境界，諸眾生心根性欲樂皆悉通達。阿難！是名如來為事不可思議。」

佛說此經已，是此大會中七萬五千菩薩摩訶薩即得證見圓滿法身，復有七萬五千菩薩摩訶薩即得大乘妙光三昧，復有七萬五千菩薩摩訶薩於一切法得無生忍，無數阿僧祇眾生於無上菩提起不退心，無量阿僧祇眾生遠塵離垢得法眼淨，復有無量眾生得增上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，是此大會中七萬五千菩薩摩訶薩即得證見圓滿法身，復有七萬五千菩薩摩訶薩即得大乘妙光三昧，復有七萬五千菩薩摩訶薩於一切法得無生忍，無數阿僧祇眾生於無上菩提起不退心，無量阿僧祇眾生遠塵離垢得法眼淨，復有無量眾生得增上果。

無上依經讚歎品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上依經讚歎品第六

爾時，阿難於眾會中聞佛說已，歡喜踊躍得未曾有，從坐而起偏袒右肩，右膝著地頂禮佛足，恭敬合掌瞻仰尊顏以清淨心，說偈讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難於眾會中聞佛說已，歡喜踊躍得未曾有，從坐而起偏袒右肩，右膝著地頂禮佛足，恭敬合掌瞻仰尊顏以清淨心，說偈讚歎：

「於諸三世眾生中， 如來最尊無譬類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸三世眾生中， 如來最尊無譬類，

於人法處無等等， 是故平等等一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於人法處無等等， 是故平等等一切。

所應伏滅悉永除， 所應知法悉通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所應伏滅悉永除， 所應知法悉通達，

為智為勝極第一， 惟佛世尊更非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為智為勝極第一， 惟佛世尊更非餘。

有力不怖是實語， 如來有力無畏故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有力不怖是實語， 如來有力無畏故，

世尊大能不損他， 即是難思希有事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大能不損他， 即是難思希有事。

善巧方便化眾生， 非是險惡心迷醉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧方便化眾生， 非是險惡心迷醉，

眾生邪慢自矜高， 世尊折伏令除捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生邪慢自矜高， 世尊折伏令除捨。

若人有力能勝他， 謂是世間成口過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人有力能勝他， 謂是世間成口過，

若指如來最極尊， 此語至真無虛失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若指如來最極尊， 此語至真無虛失。

若人依理正問難， 無有能使如來屈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人依理正問難， 無有能使如來屈，

如來難伏無闕短， 將導眾生至樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來難伏無闕短， 將導眾生至樂處。

四種清淨無過失， 此四清淨故不護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種清淨無過失， 此四清淨故不護，

具足四辯無窮說， 法味充溢飽眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足四辯無窮說， 法味充溢飽眾生。

一切法處智無閡， 一切念處無減失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法處智無閡， 一切念處無減失，

於諸眾生等大悲， 於諸世法心不染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生等大悲， 於諸世法心不染。

通達一切根欲性， 已度一切教化法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達一切根欲性， 已度一切教化法，

煩惱品品差別類， 敷演種種對治門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱品品差別類， 敷演種種對治門。

世尊說法最第一， 凡夫值佛不開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說法最第一， 凡夫值佛不開解，

無明惑闇所覆蓋， 是等極難不可度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明惑闇所覆蓋， 是等極難不可度。

世尊名聞令渴仰， 見佛令人喜無窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊名聞令渴仰， 見佛令人喜無窮，

佛語能使心清淨， 大師正教脫生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語能使心清淨， 大師正教脫生死。

歎佛能除不吉祥， 憶佛令心恒喜樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎佛能除不吉祥， 憶佛令心恒喜樂，

覓佛即生大般若， 解佛便得成種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覓佛即生大般若， 解佛便得成種智。

如來因戒淨無垢， 如來因定意澄清， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來因戒淨無垢， 如來因定意澄清，

如來因智不可動， 如來法海滿甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來因智不可動， 如來法海滿甘露。

眾生惛睡佛獨悟， 遍視眾生根性欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生惛睡佛獨悟， 遍視眾生根性欲，

眾生放逸如來不， 一切眾生平等視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生放逸如來不， 一切眾生平等視。

破結賊法佛已說， 魔王幻化佛已除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破結賊法佛已說， 魔王幻化佛已除，

已示生死是過失， 已明彼方無畏處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已示生死是過失， 已明彼方無畏處。

若法可度令他得， 猶如世尊行大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法可度令他得， 猶如世尊行大悲，

提婆達多為最上， 一切眾生施菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆達多為最上， 一切眾生施菩提。

我今不能見正行， 修此持報世尊恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不能見正行， 修此持報世尊恩，

若人已到無餘滅， 此人猶未報佛恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人已到無餘滅， 此人猶未報佛恩。

若人能行佛正行， 是人唯修自利法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能行佛正行， 是人唯修自利法，

世尊疲極為眾生， 無上深恩云何報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊疲極為眾生， 無上深恩云何報？

世尊宣說真自法， 令人自行教化他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊宣說真自法， 令人自行教化他，

若使如來不出世， 惟有苦受逼其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使如來不出世， 惟有苦受逼其身。

一切世間惟惡道， 但聞叫喚大音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間惟惡道， 但聞叫喚大音聲，

六道受苦悉無異， 皆因煩惱所纏裹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六道受苦悉無異， 皆因煩惱所纏裹。

世尊為解眾生結， 久受大悲之繫縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊為解眾生結， 久受大悲之繫縛，

世尊無上大福田， 能依佛行正行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無上大福田， 能依佛行正行者，

如我不見善寶窮， 若行惡行亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我不見善寶窮， 若行惡行亦如是。

於佛若起悠悠心， 此等眾生墮負地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛若起悠悠心， 此等眾生墮負地，

忽於世尊起怨諍， 永處黑闇復何疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽於世尊起怨諍， 永處黑闇復何疑。

猶如大師識自身， 相似大師亦能識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大師識自身， 相似大師亦能識，

餘人不能如此識， 我今遍禮十方尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘人不能如此識， 我今遍禮十方尊。

一切功德智力等， 世尊示現及法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德智力等， 世尊示現及法身，

大悲欲使眾生識， 是故我今頭面禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲欲使眾生識， 是故我今頭面禮。

妙色好香視無厭， 眾相圓滿超諸色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙色好香視無厭， 眾相圓滿超諸色，

三時開敷甚可愛， 如是佛華我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三時開敷甚可愛， 如是佛華我頂禮。

世尊善識無上處， 一切險難皆出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊善識無上處， 一切險難皆出離，

無迹無聚無虛假， 我今頂禮兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無迹無聚無虛假， 我今頂禮兩足尊。

世尊洗濯諸垢污， 住於正法功德水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊洗濯諸垢污， 住於正法功德水，

從本已來內外淨， 我今頂禮真淨身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從本已來內外淨， 我今頂禮真淨身。

世尊善法自具足， 常能為眾作益厚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊善法自具足， 常能為眾作益厚，

廣雨甘露飽眾生， 我今頂禮能利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣雨甘露飽眾生， 我今頂禮能利他。

世間所敬最勝人， 此人猶故恭敬佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所敬最勝人， 此人猶故恭敬佛，

眾惡斷盡善圓滿， 我今頂禮最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾惡斷盡善圓滿， 我今頂禮最勝尊。

無一方便不修學， 為愍眾生欲拔濟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無一方便不修學， 為愍眾生欲拔濟，

令度生死險難埳， 我今頂禮世歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令度生死險難埳， 我今頂禮世歸依。

頂禮無喻妙色身， 頂禮能說甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮無喻妙色身， 頂禮能說甘露法，

頂禮清淨離垢智， 頂禮一切功德林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮清淨離垢智， 頂禮一切功德林。」

無上依經囑累品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上依經囑累品第七

佛告阿難：「汝可受持此正法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝可受持此正法門。」

爾時阿難長跪白佛：「我今從佛聞此深法，得未曾有，頂戴奉持。世尊！當何名此經？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難長跪白佛：「我今從佛聞此深法，得未曾有，頂戴奉持。世尊！當何名此經？云何受持？」

佛言：「阿難！此經名『無上依』，亦名『未曾有』，亦名『攝善法』，亦名『清淨行』，亦名『行究竟』。阿難！有十種法受持此經。何等為十？一者書寫、二者供養、三者傳流、四者諦聽、五者自讀、六者憶持、七者廣說、八者自誦、九者思惟、十者修行。阿難！此十種法能持此經，真功德聚無量無盡。阿難！譬如如意珠王所在之處，一切眾寶悉皆出現；持此經人亦復如是，一切善法皆悉得成。阿難！譬如一切樹林藥草，悉依於地而得生長；善法亦爾，皆因此經而得增長。阿難！譬如一切善法已生現生當生是不放逸之所攝持，不放逸行最為第一；若經說聲聞法，若經說緣覺法，若經說菩薩法，此經所攝最為第一。阿難！譬如轉輪聖王，若王在世七寶常隨；此經亦爾，若住於世，佛寶、法寶、僧寶種性相續不絕。阿難！汝可展轉廣為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，演說此經。何以故？欲令一切諸眾生類於如來處種善根故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此經名『無上依』，亦名『未曾有』，亦名『攝善法』，亦名『清淨行』，亦名『行究竟』。阿難！有十種法受持此經。何等為十？一者書寫、二者供養、三者傳流、四者諦聽、五者自讀、六者憶持、七者廣說、八者自誦、九者思惟、十者修行。阿難！此十種法能持此經，真功德聚無量無盡。阿難！譬如如意珠王所在之處，一切眾寶悉皆出現；持此經人亦復如是，一切善法皆悉得成。阿難！譬如一切樹林藥草，悉依於地而得生長；善法亦爾，皆因此經而得增長。阿難！譬如一切善法已生現生當生是不放逸之所攝持，不放逸行最為第一；若經說聲聞法，若經說緣覺法，若經說菩薩法，此經所攝最為第一。阿難！譬如轉輪聖王，若王在世七寶常隨；此經亦爾，若住於世，佛寶、法寶、僧寶種性相續不絕。阿難！汝可展轉廣為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，演說此經。何以故？欲令一切諸眾生類於如來處種善根故。」

佛說此經已，阿難及大會菩薩摩訶薩，帝釋、梵眾、護世天等，聞佛所說希有法門，歡喜踊躍，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，阿難及大會菩薩摩訶薩，帝釋、梵眾、護世天等，聞佛所說希有法門，歡喜踊躍，信受奉行。