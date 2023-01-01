佛說無上依經
梁 真諦譯2卷CBETA T0669大于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說無上依經卷上
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梁天竺三藏真諦譯
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校量功德品第一
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如是我聞：一時佛婆伽婆，住王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘眾千二百五十人俱，悉是羅漢，諸漏已盡所作已辦，捨諸重擔獲得己利，盡諸有結，其心善得解脫、善得自在，善通奢摩他、毘鉢舍那，其名曰：淨命阿若憍陳如、淨命馬勝、淨命賢勝、淨命婆沙波、淨命摩訶那摩、淨命漚樓頻䗍迦葉、淨命伽耶迦葉、淨命那提迦葉、淨命耶輸陀、淨命摩訶迦葉、淨命舍利弗、淨命摩訶目揵連、淨命須菩提、淨命須婆睺羅、淨命摩訶拘郗羅、淨命優波離、淨命富樓那彌多羅尼子、淨命摩訶純陀、淨命摩訶劫賓那、淨命離婆多、淨命畢陵伽婆蹉、淨命阿尼樓䭾、淨命孫陀羅難陀、淨命羅睺羅，唯除阿難在學地，如是等千二百五十人。復有大比丘尼眾五百人俱，其名曰：摩訶波闍波提比丘尼、青蓮花色比丘尼、綺摩比丘尼、跋陀比丘尼、難陀比丘尼、耶輸陀羅比丘尼，如是等各有眷屬。復有菩薩摩訶薩無量百千，是賢劫中諸菩薩眾，皆悉通達大深法性，從調易化善行平等修菩薩道，一切眾生真善知識，得無礙陀羅尼，轉不退法輪，已經供養無量諸佛，皆從他方世界來集，一生補處聖者彌勒菩薩以為上首。復有優婆塞百千萬眾，頻婆沙羅王以為上首。復有無量百千優婆夷眾，毘提希夫人以為上首。
如是我聞：一時佛婆伽婆，住王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘眾千二百五十人俱，悉是羅漢，諸漏已盡所作已辦，捨諸重擔獲得己利，盡諸有結，其心善得解脫、善得自在，善通奢摩他、毘鉢舍那，其名曰：淨命阿若憍陳如、淨命馬勝、淨命賢勝、淨命婆沙波、淨命摩訶那摩、淨命漚樓頻䗍迦葉、淨命伽耶迦葉、淨命那提迦葉、淨命耶輸陀、淨命摩訶迦葉、淨命舍利弗、淨命摩訶目揵連、淨命須菩提、淨命須婆睺羅、淨命摩訶拘郗羅、淨命優波離、淨命富樓那彌多羅尼子、淨命摩訶純陀、淨命摩訶劫賓那、淨命離婆多、淨命畢陵伽婆蹉、淨命阿尼樓䭾、淨命孫陀羅難陀、淨命羅睺羅，唯除阿難在學地，如是等千二百五十人。復有大比丘尼眾五百人俱，其名曰：摩訶波闍波提比丘尼、青蓮花色比丘尼、綺摩比丘尼、跋陀比丘尼、難陀比丘尼、耶輸陀羅比丘尼，如是等各有眷屬。復有菩薩摩訶薩無量百千，是賢劫中諸菩薩眾，皆悉通達大深法性，從調易化善行平等修菩薩道，一切眾生真善知識，得無礙陀羅尼，轉不退法輪，已經供養無量諸佛，皆從他方世界來集，一生補處聖者彌勒菩薩以為上首。復有優婆塞百千萬眾，頻婆沙羅王以為上首。復有無量百千優婆夷眾，毘提希夫人以為上首。
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爾時世尊，為諸天人恭敬尊重隨從供養。於是淨命阿難，在大眾中承佛神力，即從座起偏袒右肩，右膝著地頂禮佛足，向佛合掌而作是言：「世尊！我於今日著衣持鉢，入王舍城次第乞食，我見一處大高重閣莊嚴新成，彫飾裝畫內外宛密，見此事已即生心念：『若清信善男子善女人，造此大高重閣，布施四方眾僧并具四事；若如來滅後，取佛舍利如芥子大安立塔中，起塔如阿摩羅子大，戴剎如針大，露盤如棗葉大，造佛如麥子大，此二功德何者為勝？』今問世尊，惟願解說。」
爾時世尊，為諸天人恭敬尊重隨從供養。於是淨命阿難，在大眾中承佛神力，即從座起偏袒右肩，右膝著地頂禮佛足，向佛合掌而作是言：「世尊！我於今日著衣持鉢，入王舍城次第乞食，我見一處大高重閣莊嚴新成，彫飾裝畫內外宛密，見此事已即生心念：『若清信善男子善女人，造此大高重閣，布施四方眾僧并具四事；若如來滅後，取佛舍利如芥子大安立塔中，起塔如阿摩羅子大，戴剎如針大，露盤如棗葉大，造佛如麥子大，此二功德何者為勝？』今問世尊，惟願解說。」
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佛言：「善哉，善哉！阿難！能問如來如此大事，汝能修行眾多利益，憐愍世間作歸依處，能令人天得道安樂，能拔眾生不住苦地。是故阿難！汝今諦聽，專思念之，敬心信受。」
佛言：「善哉，善哉！阿難！能問如來如此大事，汝能修行眾多利益，憐愍世間作歸依處，能令人天得道安樂，能拔眾生不住苦地。是故阿難！汝今諦聽，專思念之，敬心信受。」
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「善哉世尊！願樂欲聞。」
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佛言：「阿難！此閻浮提世界縱廣七千由旬，其洲北邊廣大、南方如車，人面亦爾，其中悉滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空無間缺處。如是，阿難！此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」
佛言：「阿難！此閻浮提世界縱廣七千由旬，其洲北邊廣大、南方如車，人面亦爾，其中悉滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空無間缺處。如是，阿難！此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」
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阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！是人以是因緣，生功德多。」
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佛言：「阿難！且置閻浮提洲。西瞿耶尼縱廣八千由旬，其洲作半月形，人面亦爾，其中滿須陀洹乃至辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田稻田，稠密不空。如是，阿難！此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」
佛言：「阿難！且置閻浮提洲。西瞿耶尼縱廣八千由旬，其洲作半月形，人面亦爾，其中滿須陀洹乃至辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田稻田，稠密不空。如是，阿難！此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」
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阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」
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「阿難！且置瞿耶尼洲。東弗于逮縱廣九千由旬，其洲圓如滿月，人面亦爾，滿中須陀洹乃至辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空。如是，阿難！此弗于逮滿須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」
「阿難！且置瞿耶尼洲。東弗于逮縱廣九千由旬，其洲圓如滿月，人面亦爾，滿中須陀洹乃至辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空。如是，阿難！此弗于逮滿須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」
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阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」
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「阿難！且置東弗于逮洲。北欝單越縱廣十千由旬，其洲方，人面亦爾，滿中須陀洹乃至辟支佛，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空。如是，阿難！此欝單越滿中須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幡幢等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」
「阿難！且置東弗于逮洲。北欝單越縱廣十千由旬，其洲方，人面亦爾，滿中須陀洹乃至辟支佛，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空。如是，阿難！此欝單越滿中須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幡幢等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」
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阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」
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「阿難！且置北欝單越洲。天帝釋天宮住處，有大飛閣名常勝殿，八萬四千高樓圍繞，八萬四千青琉璃柱，真金寶網羅覆其上，金繩鈴網四面張施，金銀寶砂、栴檀香水、雜種天華灑布其地，八萬四千綺飾窓牖，毘琉璃寶、因陀尼羅寶、頗梨寶、蓮華色寶等間錯莊嚴，八萬四千扶欄階道，純青琉璃之所合成。阿難！若有清信善男子、善女人，造作如帝釋天宮飛閣高樓常勝寶殿百千拘胝施與四方眾僧；若復有人如來般涅槃後，取舍利如芥子大，造塔如摩羅子大，戴剎如針大，露槃如棗葉大，造佛形像如麥子大，此功德於前所說，百分不及一，千萬億分乃至僧祇數分所不及一，分分不相及，譬喻所不能及。何以故？如來無量故。阿難！且置如是功德。此閻浮提、西瞿耶尼、東弗于逮、北欝單越，大海須彌及鐵圍山，并娑訶世界碎為微塵，以此次第數，悉是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，若有清信善男子、善女人，盡形壽供養，若滅度後起塔供養。於意云何？是善男子、善女人得福多不？」
「阿難！且置北欝單越洲。天帝釋天宮住處，有大飛閣名常勝殿，八萬四千高樓圍繞，八萬四千青琉璃柱，真金寶網羅覆其上，金繩鈴網四面張施，金銀寶砂、栴檀香水、雜種天華灑布其地，八萬四千綺飾窓牖，毘琉璃寶、因陀尼羅寶、頗梨寶、蓮華色寶等間錯莊嚴，八萬四千扶欄階道，純青琉璃之所合成。阿難！若有清信善男子、善女人，造作如帝釋天宮飛閣高樓常勝寶殿百千拘胝施與四方眾僧；若復有人如來般涅槃後，取舍利如芥子大，造塔如摩羅子大，戴剎如針大，露槃如棗葉大，造佛形像如麥子大，此功德於前所說，百分不及一，千萬億分乃至僧祇數分所不及一，分分不相及，譬喻所不能及。何以故？如來無量故。阿難！且置如是功德。此閻浮提、西瞿耶尼、東弗于逮、北欝單越，大海須彌及鐵圍山，并娑訶世界碎為微塵，以此次第數，悉是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，若有清信善男子、善女人，盡形壽供養，若滅度後起塔供養。於意云何？是善男子、善女人得福多不？」
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「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」
「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」
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佛告阿難：「若有善男子、善女人，佛涅槃後取舍利如芥子大，造塔如阿摩羅子大，戴剎如針大，露槃如棗葉大，造佛如麥子大，此功德於前所說，百分不及一，千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。阿難！若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提，此功德聚所獲福報，盡娑訶世界微塵數，作他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、夜摩天王、三十三天王，況復轉輪聖王。」
佛告阿難：「若有善男子、善女人，佛涅槃後取舍利如芥子大，造塔如阿摩羅子大，戴剎如針大，露槃如棗葉大，造佛如麥子大，此功德於前所說，百分不及一，千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。阿難！若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提，此功德聚所獲福報，盡娑訶世界微塵數，作他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、夜摩天王、三十三天王，況復轉輪聖王。」
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無上依經如來界品第二
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佛告阿難：「佛婆伽婆般涅槃後，起剎立塔造像供養，功德福報不可稱量，微塵算數所不能知。云何如此？阿難！如來希有，不可思議。所以者何？為界為性不可思議，為菩提為證得不可思議，為功德為法不可思議，為利益為作事不可思議。阿難！何者是如來界？云何如來為界不可思議？阿難！一切眾生有陰入界，勝相種類內外所現，無始時節相續流來，法爾所得至明妙善。此處若心意識不能緣起，覺觀分別不能緣起，不正思惟不能緣起。若與不正思惟相離，是法不起無明；若不起無明，是法非十二有分起緣；若非十二有分起緣，是法無相；若無相者，是法非所作、無生無滅、無減無盡、是常是恒、是寂是住，本性清淨、無所染著、遠離無垢，從煩惱㲉超出解脫，與如來法正順相應，過恒沙數不相離、不捨智、不可思量。阿難！譬如無價如意寶珠，莊嚴瑩治可愛明淨，其體圓潔無有垢污，棄之穢泥經百千劫。過是已後有人拾取，取已洗淨守護保持不令墮墜，是如意寶既被洗持，還得清淨不捨寶種。如是，阿難！一切如來昔在因地，知眾生界自性清淨，客塵煩惱之所污濁。諸佛如來作是思惟：『客塵煩惱不入眾生清淨界中，此煩惱垢為外障覆，虛妄思惟之所構起，我等能為一切眾生，說深妙法除煩惱障，不應生下劣心，以大量故，於諸眾生生尊重心、起大師敬、起般若、起闍那、起大悲，依此五法，菩薩得入阿鞞跋致位。』是諸菩薩復更思惟：『此煩惱垢無力無能，不與根本相應，無真實本無依處本，最清淨本，是故無本。虛妄思惟顛倒習起，如地水風依本得住，是本者無所依，煩惱亦如是，無真實依。若如實知正思惟觀，是諸煩惱不起違逆。我今應觀令諸煩惱不染著我，若有煩惱不能染著，是名善哉。若使我等著煩惱染，云何能為眾生說法解煩惱縛？是故我今應捨煩惱，應說正法解眾生縛。若有煩惱令生死相續，與善根相應，如此煩惱我應攝受，為成熟眾生成熟佛法。』如是，阿難！如來在因地中，依如實知、依如量修，達如來界無染無著，能入生死輪轉生死，非煩惱縛證大方便，住無住處寂靜涅槃，速得阿耨多羅三藐三菩提。
佛告阿難：「佛婆伽婆般涅槃後，起剎立塔造像供養，功德福報不可稱量，微塵算數所不能知。云何如此？阿難！如來希有，不可思議。所以者何？為界為性不可思議，為菩提為證得不可思議，為功德為法不可思議，為利益為作事不可思議。阿難！何者是如來界？云何如來為界不可思議？阿難！一切眾生有陰入界，勝相種類內外所現，無始時節相續流來，法爾所得至明妙善。此處若心意識不能緣起，覺觀分別不能緣起，不正思惟不能緣起。若與不正思惟相離，是法不起無明；若不起無明，是法非十二有分起緣；若非十二有分起緣，是法無相；若無相者，是法非所作、無生無滅、無減無盡、是常是恒、是寂是住，本性清淨、無所染著、遠離無垢，從煩惱㲉超出解脫，與如來法正順相應，過恒沙數不相離、不捨智、不可思量。阿難！譬如無價如意寶珠，莊嚴瑩治可愛明淨，其體圓潔無有垢污，棄之穢泥經百千劫。過是已後有人拾取，取已洗淨守護保持不令墮墜，是如意寶既被洗持，還得清淨不捨寶種。如是，阿難！一切如來昔在因地，知眾生界自性清淨，客塵煩惱之所污濁。諸佛如來作是思惟：『客塵煩惱不入眾生清淨界中，此煩惱垢為外障覆，虛妄思惟之所構起，我等能為一切眾生，說深妙法除煩惱障，不應生下劣心，以大量故，於諸眾生生尊重心、起大師敬、起般若、起闍那、起大悲，依此五法，菩薩得入阿鞞跋致位。』是諸菩薩復更思惟：『此煩惱垢無力無能，不與根本相應，無真實本無依處本，最清淨本，是故無本。虛妄思惟顛倒習起，如地水風依本得住，是本者無所依，煩惱亦如是，無真實依。若如實知正思惟觀，是諸煩惱不起違逆。我今應觀令諸煩惱不染著我，若有煩惱不能染著，是名善哉。若使我等著煩惱染，云何能為眾生說法解煩惱縛？是故我今應捨煩惱，應說正法解眾生縛。若有煩惱令生死相續，與善根相應，如此煩惱我應攝受，為成熟眾生成熟佛法。』如是，阿難！如來在因地中，依如實知、依如量修，達如來界無染無著，能入生死輪轉生死，非煩惱縛證大方便，住無住處寂靜涅槃，速得阿耨多羅三藐三菩提。
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「阿難！是如來界無量無邊，諸煩惱㲉之所隱蔽，隨生死流漂沒六道無始輪轉，我說名眾生界。阿難！是眾生界，於生死苦而起厭離除六塵欲，依八萬四千法門十波羅蜜所攝，修菩提道，我說名菩薩。阿難！是眾生界已得出離諸煩惱㲉，過一切苦洗除垢穢，究竟淡然清淨澄潔，為諸眾生之所願見，微妙上地一切智地一切無礙，入此中住至無比能，已得法王大自在力，我說名多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。
「阿難！是如來界無量無邊，諸煩惱㲉之所隱蔽，隨生死流漂沒六道無始輪轉，我說名眾生界。阿難！是眾生界，於生死苦而起厭離除六塵欲，依八萬四千法門十波羅蜜所攝，修菩提道，我說名菩薩。阿難！是眾生界已得出離諸煩惱㲉，過一切苦洗除垢穢，究竟淡然清淨澄潔，為諸眾生之所願見，微妙上地一切智地一切無礙，入此中住至無比能，已得法王大自在力，我說名多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。
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「阿難！是如來界於三位中一切處等，悉無罣礙本來寂靜。譬如虛空，一切色種不能覆、不能滿、不能塞，若土器、若銀器、若金器，虛空處等。如來界者亦復如是，於三位中一切處等悉無罣礙。阿難！一切如來在因地時，依如實知、依如量修，觀如來界五種功德，不可說無二相，過一異、過覺觀境界，一切處一味。菩薩見已，除眾生相、除法異相、除大結相，依無礙智，於眾生相續中觀如來界，興奇異意：『咄哉眾生，如來即在眾生身內，如理不見如來。』是故我說具分聖道，開解無始相結覆障，令諸眾生因聖道力破除相結，自能證見如理如來真實平等。何因如此？一切眾生執相所縛，不識如來、不得如來、不見如來。阿難！如來昔在因地，觀如來界通達明了，正覺眾法悉平等如，正轉無上微妙法輪，正直成熟聖弟子眾，無量無邊恭敬圍繞，住於無餘清涼涅槃，乃至世界窮盡不捨眾生為利益事。
「阿難！是如來界於三位中一切處等，悉無罣礙本來寂靜。譬如虛空，一切色種不能覆、不能滿、不能塞，若土器、若銀器、若金器，虛空處等。如來界者亦復如是，於三位中一切處等悉無罣礙。阿難！一切如來在因地時，依如實知、依如量修，觀如來界五種功德，不可說無二相，過一異、過覺觀境界，一切處一味。菩薩見已，除眾生相、除法異相、除大結相，依無礙智，於眾生相續中觀如來界，興奇異意：『咄哉眾生，如來即在眾生身內，如理不見如來。』是故我說具分聖道，開解無始相結覆障，令諸眾生因聖道力破除相結，自能證見如理如來真實平等。何因如此？一切眾生執相所縛，不識如來、不得如來、不見如來。阿難！如來昔在因地，觀如來界通達明了，正覺眾法悉平等如，正轉無上微妙法輪，正直成熟聖弟子眾，無量無邊恭敬圍繞，住於無餘清涼涅槃，乃至世界窮盡不捨眾生為利益事。
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「阿難！是如來界自性淨故，於眾生處無異相故、無差別故，極隨平等清亮潤滑，最妙柔賢與其相應。阿難！譬如水界自性清潤，能攝能潤能長一切藥草樹木。如是，阿難！一切諸佛在因地中，依如來界修行善根利益眾生，為此事故來入三界現生老病死，是諸菩薩生老等苦非真實有。何以故？已如實見如來界故。阿難！譬如豪富長者惟有一男端正聰黠，保念愛惜瞻視養護情無暫捨。是兒稚小貪樂舞戲，不悟脚跌墮大深坑糞穢死屍膖爛臭處。其兒母親及餘眷屬，見子墮坑驚喚大叫，嗚呼痛哉煩冤懊惱。是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱，不能入此深坑救拔子苦。是時長者速疾馳還，念子心重不厭臭穢，自入坑中捉子牽出。如是，阿難！我作此喻以顯實義，所言死屍糞坑譬於三界；其一子者譬凡夫眾生；母及眷屬譬聲聞緣覺，是二乘人見諸眾生漂沒有流沈溺生死，雖復憂念傷歎慈愍，無力無能濟拔令出；豪富長者即是菩薩，清淨無垢無穢濁心，已能證見未曾習法，來入生死臭惡之處，而現受身濟拔眾生。阿難當知，如是菩薩大悲希有不可言說，超出三界脫諸累縛，更入三界受三有生，因漚和拘舍羅，攝持波若波羅蜜，雖有煩惱不能點污，演說正法滅眾生苦。阿難！是如來界大威神、無變異柔潤故，汝應知。阿難！是眾生界是諸聖性，無修無不修，無行無不行，無心無心法，無業無果報，無苦無樂得入是處，是性平等，是性無異相，是性遠離，是性隨從，是性廣大，是性無我所，是性無高下，是性真實，是性無盡，是性常住，是性明淨。阿難！云何是性是諸聖性？一切聖法緣此得成，一切聖人依因此性而得顯現，故我說之為諸聖性。
「阿難！是如來界自性淨故，於眾生處無異相故、無差別故，極隨平等清亮潤滑，最妙柔賢與其相應。阿難！譬如水界自性清潤，能攝能潤能長一切藥草樹木。如是，阿難！一切諸佛在因地中，依如來界修行善根利益眾生，為此事故來入三界現生老病死，是諸菩薩生老等苦非真實有。何以故？已如實見如來界故。阿難！譬如豪富長者惟有一男端正聰黠，保念愛惜瞻視養護情無暫捨。是兒稚小貪樂舞戲，不悟脚跌墮大深坑糞穢死屍膖爛臭處。其兒母親及餘眷屬，見子墮坑驚喚大叫，嗚呼痛哉煩冤懊惱。是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱，不能入此深坑救拔子苦。是時長者速疾馳還，念子心重不厭臭穢，自入坑中捉子牽出。如是，阿難！我作此喻以顯實義，所言死屍糞坑譬於三界；其一子者譬凡夫眾生；母及眷屬譬聲聞緣覺，是二乘人見諸眾生漂沒有流沈溺生死，雖復憂念傷歎慈愍，無力無能濟拔令出；豪富長者即是菩薩，清淨無垢無穢濁心，已能證見未曾習法，來入生死臭惡之處，而現受身濟拔眾生。阿難當知，如是菩薩大悲希有不可言說，超出三界脫諸累縛，更入三界受三有生，因漚和拘舍羅，攝持波若波羅蜜，雖有煩惱不能點污，演說正法滅眾生苦。阿難！是如來界大威神、無變異柔潤故，汝應知。阿難！是眾生界是諸聖性，無修無不修，無行無不行，無心無心法，無業無果報，無苦無樂得入是處，是性平等，是性無異相，是性遠離，是性隨從，是性廣大，是性無我所，是性無高下，是性真實，是性無盡，是性常住，是性明淨。阿難！云何是性是諸聖性？一切聖法緣此得成，一切聖人依因此性而得顯現，故我說之為諸聖性。
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「阿難！我今說如來性，過恒沙數一切如來不共真實，從此法出而得顯現，名如來界。信樂正說深味愛重，一切聖賢人戒定慧身即得成就，是故此法名為法身。是法者相攝、不相離，不捨智、非有解，是依、是持、是處，若法不相攝相離、捨智有解，亦是依是持是處，是故我說，一切法藏無變異故名為如如，無顛倒故名為實際，過一切相名為寂滅，聖人行處無分別智之境界故名第一義。阿難！是如來界，非有非無、不染不淨，自性無垢、清淨相應，汝當知！
「阿難！我今說如來性，過恒沙數一切如來不共真實，從此法出而得顯現，名如來界。信樂正說深味愛重，一切聖賢人戒定慧身即得成就，是故此法名為法身。是法者相攝、不相離，不捨智、非有解，是依、是持、是處，若法不相攝相離、捨智有解，亦是依是持是處，是故我說，一切法藏無變異故名為如如，無顛倒故名為實際，過一切相名為寂滅，聖人行處無分別智之境界故名第一義。阿難！是如來界，非有非無、不染不淨，自性無垢、清淨相應，汝當知！
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「阿難！云何如來為界不可思議？阿難！是如來界在有垢地，淨不淨法俱在一時，是處不可思惟，依甚深理而得解脫，成阿羅漢、成辟支佛，非其境界。阿難！有二種法不可通達：一者自性清淨法界不可通達；二者煩惱垢障不可通達，惟阿毘跋致菩薩與大法相應，能聽能受能持。諸菩薩、聲聞、緣覺，信佛語故得知此法。阿難！如來為此界性不可思議。」
「阿難！云何如來為界不可思議？阿難！是如來界在有垢地，淨不淨法俱在一時，是處不可思惟，依甚深理而得解脫，成阿羅漢、成辟支佛，非其境界。阿難！有二種法不可通達：一者自性清淨法界不可通達；二者煩惱垢障不可通達，惟阿毘跋致菩薩與大法相應，能聽能受能持。諸菩薩、聲聞、緣覺，信佛語故得知此法。阿難！如來為此界性不可思議。」
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無上依經菩提品第三
無上依經菩提品第三
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佛告阿難：「何者如來阿耨多羅三藐三菩提？諸佛婆伽婆在無漏界，一切障永盡，轉依寂靜明淨。是無上菩提與十種分相應，汝當知。何等為十？一者自性，二者因緣，三者惑障，四者至果，五者作事，六者相攝，七者行處，八者常住，九者不共，十者不可思惟。
佛告阿難：「何者如來阿耨多羅三藐三菩提？諸佛婆伽婆在無漏界，一切障永盡，轉依寂靜明淨。是無上菩提與十種分相應，汝當知。何等為十？一者自性，二者因緣，三者惑障，四者至果，五者作事，六者相攝，七者行處，八者常住，九者不共，十者不可思惟。
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「阿難！何者名為菩提自性？十地十波羅蜜，如理如量修出離道，所得轉依寂靜明淨，聲聞緣覺非其境界，是即名為菩提自性。阿難！是界未除煩惱㲉，我說名如來藏至極清淨，是名轉依法。有四種相：一者生起緣故，二者滅盡緣故，三者正熟思量所知法果故，四者最清淨法界體故。何者名生起緣？出一切世如來相續，是菩提道生起緣處。何者名滅盡緣？三品煩惱根本種類，依因此法永滅盡故。何者所知法果？已正通達所知真如，證得果故。何者名法界體？滅諸相結最淨法界，所顯現故。阿難！是轉依相，是轉依者，則佛婆伽婆無上菩提故名菩提性。
「阿難！何者名為菩提自性？十地十波羅蜜，如理如量修出離道，所得轉依寂靜明淨，聲聞緣覺非其境界，是即名為菩提自性。阿難！是界未除煩惱㲉，我說名如來藏至極清淨，是名轉依法。有四種相：一者生起緣故，二者滅盡緣故，三者正熟思量所知法果故，四者最清淨法界體故。何者名生起緣？出一切世如來相續，是菩提道生起緣處。何者名滅盡緣？三品煩惱根本種類，依因此法永滅盡故。何者所知法果？已正通達所知真如，證得果故。何者名法界體？滅諸相結最淨法界，所顯現故。阿難！是轉依相，是轉依者，則佛婆伽婆無上菩提故名菩提性。
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「阿難！有四種法為得無上菩提作因。何者為四？一者願樂修習摩訶衍法，二者修習般若波羅蜜，三者修習破虛空三昧門，四者修習如來大悲。阿難！有四種惑障菩提果。何者為四？一者棄背大乘法，二者邪執我見，三者畏生死苦，四者不行利益他眾生事。阿難！有四種菩提無上勝果。何者為四？一者最淨，二者真我，三者妙樂，四者常住。」是時阿難聞佛語已，於眾會中即從座起，偏袒右肩右膝著地，曲躬恭敬頂禮佛足，合掌向佛而說偈言：
「阿難！有四種法為得無上菩提作因。何者為四？一者願樂修習摩訶衍法，二者修習般若波羅蜜，三者修習破虛空三昧門，四者修習如來大悲。阿難！有四種惑障菩提果。何者為四？一者棄背大乘法，二者邪執我見，三者畏生死苦，四者不行利益他眾生事。阿難！有四種菩提無上勝果。何者為四？一者最淨，二者真我，三者妙樂，四者常住。」是時阿難聞佛語已，於眾會中即從座起，偏袒右肩右膝著地，曲躬恭敬頂禮佛足，合掌向佛而說偈言：
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「能說能行甚深理， 永度有流不退沒，
「能說能行甚深理， 永度有流不退沒，
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已過怨結諸怖畏， 故我稽首問瞿曇。
已過怨結諸怖畏， 故我稽首問瞿曇。
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云何法是菩提因？ 云何名障名為果？
云何法是菩提因？ 云何名障名為果？
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惟願慈善大悲尊， 憐愍我等分別說。」
惟願慈善大悲尊， 憐愍我等分別說。」
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是時世尊唱言：「善哉阿難！能問如來甚深大義，汝行利益多眾生故，為令人天得道安樂。汝今諦聽，至心渴仰恭敬信受。」
是時世尊唱言：「善哉阿難！能問如來甚深大義，汝行利益多眾生故，為令人天得道安樂。汝今諦聽，至心渴仰恭敬信受。」
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「善哉世尊！願樂欲聞。」
「善哉世尊！願樂欲聞。」
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佛告阿難：「世間中有三品眾生：一者著有、二者著無、三者不著有無。著有者復有二種：一者背涅槃道無涅槃性，不求涅槃願樂生死；二者於我法中不生渴仰，誹謗大乘。阿難！是等眾生非佛弟子，佛非大師非歸依處。如是人等已住愚盲，必墮嶮怖大闇之中，於曠野地更入黑穢棘刺稠林，以生死縛作於後際，落闡提網不能自出。著斷無者亦有二種：一者行無方便，二者行有方便。行無方便復有二人：一者在佛法外九十六種異學外道，如支羅歌波育婆等；二者在佛法中能生信心，堅著我見不愛正理。我說此人同彼外道。復有增上慢人，在正法中觀空，生於有無二見。是真空者，直向無上菩提一道淨解脫門、如來顯了開示正說，於中生空見，我說不可治。阿難！若有人執我見如須彌山大，我不驚怪亦不毀呰；增上慢人執著空見，如一毛髮作十六分，我不許可。行有方便亦有二人：一聲聞乘，唯修自利而不能為利益他事；二緣覺乘，少能利他少事而住少得云足。不著有無者，最上利根修行大乘，是人不著生死如、闡提不行無方便如、外道不行有方便如，二乘云何而行？觀於生死及涅槃界平等一相，至得正道其心安止，住無住處清淨涅槃，遊行生死不被染污，修大悲心以為根本，志力高強堅住不動。」
佛告阿難：「世間中有三品眾生：一者著有、二者著無、三者不著有無。著有者復有二種：一者背涅槃道無涅槃性，不求涅槃願樂生死；二者於我法中不生渴仰，誹謗大乘。阿難！是等眾生非佛弟子，佛非大師非歸依處。如是人等已住愚盲，必墮嶮怖大闇之中，於曠野地更入黑穢棘刺稠林，以生死縛作於後際，落闡提網不能自出。著斷無者亦有二種：一者行無方便，二者行有方便。行無方便復有二人：一者在佛法外九十六種異學外道，如支羅歌波育婆等；二者在佛法中能生信心，堅著我見不愛正理。我說此人同彼外道。復有增上慢人，在正法中觀空，生於有無二見。是真空者，直向無上菩提一道淨解脫門、如來顯了開示正說，於中生空見，我說不可治。阿難！若有人執我見如須彌山大，我不驚怪亦不毀呰；增上慢人執著空見，如一毛髮作十六分，我不許可。行有方便亦有二人：一聲聞乘，唯修自利而不能為利益他事；二緣覺乘，少能利他少事而住少得云足。不著有無者，最上利根修行大乘，是人不著生死如、闡提不行無方便如、外道不行有方便如，二乘云何而行？觀於生死及涅槃界平等一相，至得正道其心安止，住無住處清淨涅槃，遊行生死不被染污，修大悲心以為根本，志力高強堅住不動。」
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佛言：「阿難！若人貪著三有、誹謗大乘，名一闡提，墮邪定聚。若人著無行無方便，墮不定聚。復有著無行有方便，不著有無行平等道，名正定聚。阿難！不著有無修行平等，惟除此人餘有四人：一者一闡提、二者外道、三者聲聞、四者緣覺。有四惑障，不能證得如來法身無上菩提。何者為四？棄捨大乘是闡提障；為除此障，我說菩薩修行信樂大乘真法。於一切處謬執我見，是外道障；為除此障，我說菩薩修行般若波羅蜜法。於生死中厭畏疲極是聲聞障；為除此障，我說菩薩修行破虛空三昧門。背利益他小事為足是緣覺障；為除此障，我說菩薩修行大悲。是四種人有四種惑，為除此惑說四聖道，因此勝道治四顛倒，能證如來無上最妙法身四德波羅蜜果。
佛言：「阿難！若人貪著三有、誹謗大乘，名一闡提，墮邪定聚。若人著無行無方便，墮不定聚。復有著無行有方便，不著有無行平等道，名正定聚。阿難！不著有無修行平等，惟除此人餘有四人：一者一闡提、二者外道、三者聲聞、四者緣覺。有四惑障，不能證得如來法身無上菩提。何者為四？棄捨大乘是闡提障；為除此障，我說菩薩修行信樂大乘真法。於一切處謬執我見，是外道障；為除此障，我說菩薩修行般若波羅蜜法。於生死中厭畏疲極是聲聞障；為除此障，我說菩薩修行破虛空三昧門。背利益他小事為足是緣覺障；為除此障，我說菩薩修行大悲。是四種人有四種惑，為除此惑說四聖道，因此勝道治四顛倒，能證如來無上最妙法身四德波羅蜜果。
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「阿難！色等諸法悉皆無常而生常想，諸法皆苦而生樂想，諸法無我而生我想，諸法不淨而生淨想，是名顛倒。觀色等法是無常苦無我不淨，不名顛倒；是不顛倒，若觀如來妙德法身，即成顛倒。治此顛倒，我說如來法身四德。何者為四？一者常住波羅蜜、二者安樂波羅蜜、三者真我波羅蜜、四者清淨波羅蜜。阿難！一切凡夫執內五陰起顛倒見，於無常中而生常見，於實苦中而生樂見，於無我中而生我見，於不淨中而生淨見。阿難！如來法身是一切種智之境界故，聲聞緣覺不能觀察如來法身，顛倒修習不可拔斷。云何如此？如來法身最勝常住應當修習，背常住修住無常修；如來法身最上妙樂應當修習，背妙樂修住於苦修；如來法身最勝真我應當修習，背真我修住無我修；如來法身最極清淨應當修習，背清淨修住不清淨修。因此倒修聲聞緣覺所住之道，非是如來法身四德道所至處，是故法身常樂我淨非其境界。阿難！若有眾生信如來語，能見法身常樂我淨，是眾生者無顛倒心生真正見。云何如此？倒修聲聞緣覺所住之道，非是如來法身四德道所至處，是故法身常樂我淨非其境界。
「阿難！色等諸法悉皆無常而生常想，諸法皆苦而生樂想，諸法無我而生我想，諸法不淨而生淨想，是名顛倒。觀色等法是無常苦無我不淨，不名顛倒；是不顛倒，若觀如來妙德法身，即成顛倒。治此顛倒，我說如來法身四德。何者為四？一者常住波羅蜜、二者安樂波羅蜜、三者真我波羅蜜、四者清淨波羅蜜。阿難！一切凡夫執內五陰起顛倒見，於無常中而生常見，於實苦中而生樂見，於無我中而生我見，於不淨中而生淨見。阿難！如來法身是一切種智之境界故，聲聞緣覺不能觀察如來法身，顛倒修習不可拔斷。云何如此？如來法身最勝常住應當修習，背常住修住無常修；如來法身最上妙樂應當修習，背妙樂修住於苦修；如來法身最勝真我應當修習，背真我修住無我修；如來法身最極清淨應當修習，背清淨修住不清淨修。因此倒修聲聞緣覺所住之道，非是如來法身四德道所至處，是故法身常樂我淨非其境界。阿難！若有眾生信如來語，能見法身常樂我淨，是眾生者無顛倒心生真正見。云何如此？倒修聲聞緣覺所住之道，非是如來法身四德道所至處，是故法身常樂我淨非其境界。
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「阿難！若有眾生信如來語，能見法身常樂我淨，是眾生者，無顛倒心生真正見。云何如此？阿難！如來法身是真常樂我淨波羅蜜。若有眾生因勝妙道觀如來身，是等眾生從明入明，從安隱處至勝樂處，是佛真子佛心愛念，從佛口出得佛成就，從法化生得法財分。阿難！一闡提人棄背正法，生死臭穢深心貪樂；為除此惑，我說修行願樂大乘，依因此法得最淨果。阿難！一切外道邪執我見而生取著，色等諸法是無我相無諍故，三世佛一切處，及我說乃名真我。是諸外道執內五陰，而起我見心安快樂；為破此惑，是故我說修習般若波羅蜜，依因此法得真我果。阿難！聲聞人者怖畏生死，於苦滅處而生欣樂；為除此執，我說修習破虛空三昧門，依因此法得具足分，世出世樂波羅蜜果。阿難！緣覺人者不能觀察利益他事，與諸眾生不和合住，獨處思惟心安快樂；為除此執，我說修習菩薩大悲，依因此法恒遍十方，為諸眾生作利益事所留住故，得於常住波羅蜜果。阿難！因此四德，一切如來實稱法界，不著有無如大虛空，修空界最究竟，過三際永安住。
「阿難！若有眾生信如來語，能見法身常樂我淨，是眾生者，無顛倒心生真正見。云何如此？阿難！如來法身是真常樂我淨波羅蜜。若有眾生因勝妙道觀如來身，是等眾生從明入明，從安隱處至勝樂處，是佛真子佛心愛念，從佛口出得佛成就，從法化生得法財分。阿難！一闡提人棄背正法，生死臭穢深心貪樂；為除此惑，我說修行願樂大乘，依因此法得最淨果。阿難！一切外道邪執我見而生取著，色等諸法是無我相無諍故，三世佛一切處，及我說乃名真我。是諸外道執內五陰，而起我見心安快樂；為破此惑，是故我說修習般若波羅蜜，依因此法得真我果。阿難！聲聞人者怖畏生死，於苦滅處而生欣樂；為除此執，我說修習破虛空三昧門，依因此法得具足分，世出世樂波羅蜜果。阿難！緣覺人者不能觀察利益他事，與諸眾生不和合住，獨處思惟心安快樂；為除此執，我說修習菩薩大悲，依因此法恒遍十方，為諸眾生作利益事所留住故，得於常住波羅蜜果。阿難！因此四德，一切如來實稱法界，不著有無如大虛空，修空界最究竟，過三際永安住。
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「阿難！一切阿羅漢、辟支佛、大地菩薩，為四種障，不得如來法身四德波羅蜜。何者為四？一者生緣惑、二者生因惑、三者有有、四者無有。何者生緣惑？即是無明住生一切行，如無明生業。何者是生因惑？是無明住地所生諸行，譬如無明所生諸業。何者有有？緣無明住地，因無明住地所起無漏行三種意生身，譬如四取為緣，三有漏業為因起三種有。何者無有？緣三種意生身，不可覺知微細墮滅，譬如緣三有中生念念老死。無明住地一切煩惱是其依處未斷除故，諸阿羅漢及辟支佛、自在菩薩，不得至見煩惱垢濁習氣臭穢究竟滅盡大淨波羅蜜；因無明住地起輕相惑，有虛妄行未滅除故，不得至見無作無行極寂大我波羅蜜；緣無明住地因微細虛妄起無漏業，意生諸陰未除盡故，不得至見極滅遠離大樂波羅蜜；若未能得一切煩惱諸業生難永盡無餘，是諸如來為甘露界，則變易死斷流滅無量，不得至見極無變異大常波羅蜜。
「阿難！一切阿羅漢、辟支佛、大地菩薩，為四種障，不得如來法身四德波羅蜜。何者為四？一者生緣惑、二者生因惑、三者有有、四者無有。何者生緣惑？即是無明住生一切行，如無明生業。何者是生因惑？是無明住地所生諸行，譬如無明所生諸業。何者有有？緣無明住地，因無明住地所起無漏行三種意生身，譬如四取為緣，三有漏業為因起三種有。何者無有？緣三種意生身，不可覺知微細墮滅，譬如緣三有中生念念老死。無明住地一切煩惱是其依處未斷除故，諸阿羅漢及辟支佛、自在菩薩，不得至見煩惱垢濁習氣臭穢究竟滅盡大淨波羅蜜；因無明住地起輕相惑，有虛妄行未滅除故，不得至見無作無行極寂大我波羅蜜；緣無明住地因微細虛妄起無漏業，意生諸陰未除盡故，不得至見極滅遠離大樂波羅蜜；若未能得一切煩惱諸業生難永盡無餘，是諸如來為甘露界，則變易死斷流滅無量，不得至見極無變異大常波羅蜜。
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「阿難！於三界中有四種難：一者煩惱難、二者業難、三者生報難、四者過失難。無明住地所起方便生死，如三界內煩惱難；無明住地所起因緣生死，如三界內業難；無明住地所起有有生死，如三界內生難；無明住地所起無有生死，如三界內過失難。應如是知。阿難！四種生死未除滅故，三種意生身無有常樂我淨波羅蜜果，惟佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜，汝應知。
「阿難！於三界中有四種難：一者煩惱難、二者業難、三者生報難、四者過失難。無明住地所起方便生死，如三界內煩惱難；無明住地所起因緣生死，如三界內業難；無明住地所起有有生死，如三界內生難；無明住地所起無有生死，如三界內過失難。應如是知。阿難！四種生死未除滅故，三種意生身無有常樂我淨波羅蜜果，惟佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜，汝應知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「阿難！如來法身大淨波羅蜜應知有二種：自性清淨是其通相，無垢清淨是其別相。大我波羅蜜應知有二種：遠離一切外道邪執，出過我見虛妄故；遠離二乘計理謬執，出過無我虛妄故。大樂波羅蜜應知有二種：斷苦集本解習氣縛，則能證得一切苦滅；意生諸陰拔除盡故。大常波羅蜜應知有二種：既不損減無常諸行，出過斷見故；亦不增益常住涅槃，出過常見故。若計諸行無常，是名斷見，若計涅槃常住，是名常見。治四惑障翻四顛倒，常樂我淨為其真果。
「阿難！如來法身大淨波羅蜜應知有二種：自性清淨是其通相，無垢清淨是其別相。大我波羅蜜應知有二種：遠離一切外道邪執，出過我見虛妄故；遠離二乘計理謬執，出過無我虛妄故。大樂波羅蜜應知有二種：斷苦集本解習氣縛，則能證得一切苦滅；意生諸陰拔除盡故。大常波羅蜜應知有二種：既不損減無常諸行，出過斷見故；亦不增益常住涅槃，出過常見故。若計諸行無常，是名斷見，若計涅槃常住，是名常見。治四惑障翻四顛倒，常樂我淨為其真果。
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「阿難！何者是菩提利益事？有二種事：一者無分別智、二者無分別後智。是二種智有二種事：一者為成就自利、二者為成就利他。何者自利？圓滿解脫身持淨法身，滅煩惱障、一切智障，是名自利；無分別智能成此法。何者為利他？從無分別後智，乃至盡生死際不作思量，顯二種身說法無窮無間無量，為脫生死三惡道苦，為欲安立一切眾生，置於善道住三乘處，是名利他。復次自利，與三功德分不相離：一者無漏、二者遍滿、三者無為。復次利他，與四功德分不相離，拔濟眾生不墮四處：一者妄見癡迷疑惑、二者苦道惡道墮道、三者以嫉妬心以怨結心破壞正教、四者以下劣心貪樂小乘。阿難！興此二事自利利他，是菩提事。
「阿難！何者是菩提利益事？有二種事：一者無分別智、二者無分別後智。是二種智有二種事：一者為成就自利、二者為成就利他。何者自利？圓滿解脫身持淨法身，滅煩惱障、一切智障，是名自利；無分別智能成此法。何者為利他？從無分別後智，乃至盡生死際不作思量，顯二種身說法無窮無間無量，為脫生死三惡道苦，為欲安立一切眾生，置於善道住三乘處，是名利他。復次自利，與三功德分不相離：一者無漏、二者遍滿、三者無為。復次利他，與四功德分不相離，拔濟眾生不墮四處：一者妄見癡迷疑惑、二者苦道惡道墮道、三者以嫉妬心以怨結心破壞正教、四者以下劣心貪樂小乘。阿難！興此二事自利利他，是菩提事。
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「阿難！何者名菩提相應法？無上菩提是真實相，十九種法與其相應：一者不可思量、二者微細、三者真實、四者道理甚深、五者不可見、六者難通達、七者常、八者在、九者寂、十者恒、十一清涼、十二遍滿、十三無分別、十四無著、十五無礙、十六隨順、十七不可執、十八大淨、十九澄清，此十九法與無上菩提恒不相離，故名菩提相應之法。
「阿難！何者名菩提相應法？無上菩提是真實相，十九種法與其相應：一者不可思量、二者微細、三者真實、四者道理甚深、五者不可見、六者難通達、七者常、八者在、九者寂、十者恒、十一清涼、十二遍滿、十三無分別、十四無著、十五無礙、十六隨順、十七不可執、十八大淨、十九澄清，此十九法與無上菩提恒不相離，故名菩提相應之法。
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「阿難！何者是菩提行處？三種道理顯現三身：一者甚深道理、二者廣大道理、三者萬德道理。阿難！第一身者，與五種相、五種功德相應。何者五種相？一者無為、二者不相離、三者離二邊、四者脫一切障、五者自性清淨。何者五種功德？一者不可量、二者不可數、三者難思、四者不共、五者究竟清淨。第二身者，法身淨流之所顯現，一切無量如來功德，摩訶般若大悲為體，與五種功德相應：一者無分別相、二者無功用心、三者稱眾生意作利益、四者與法身不相離、五者恒遍一時不捨眾生。第三身者，般若大悲淨流所顯，色種為體，與四分功德相應：一者三十二相、二者八十種好、三者威德、四者力，能於諸眾生根欲性行相攝相應，於穢佛土示現種種本生之事，或復示現昇兜率天，或復示現從彼天下，或復示現降神母胎，或現初生出胎，或現俱摩羅位，或現受學十八明處，或現諸戲遊於後園，或現出家或現苦行，或詣道場或成佛道，或波羅捺轉妙法輪，或堅固林般涅槃那，示現如是種種之事，乃至盡于生死後際。阿難！無上菩提攝三身盡，是故名為菩提行處。
「阿難！何者是菩提行處？三種道理顯現三身：一者甚深道理、二者廣大道理、三者萬德道理。阿難！第一身者，與五種相、五種功德相應。何者五種相？一者無為、二者不相離、三者離二邊、四者脫一切障、五者自性清淨。何者五種功德？一者不可量、二者不可數、三者難思、四者不共、五者究竟清淨。第二身者，法身淨流之所顯現，一切無量如來功德，摩訶般若大悲為體，與五種功德相應：一者無分別相、二者無功用心、三者稱眾生意作利益、四者與法身不相離、五者恒遍一時不捨眾生。第三身者，般若大悲淨流所顯，色種為體，與四分功德相應：一者三十二相、二者八十種好、三者威德、四者力，能於諸眾生根欲性行相攝相應，於穢佛土示現種種本生之事，或復示現昇兜率天，或復示現從彼天下，或復示現降神母胎，或現初生出胎，或現俱摩羅位，或現受學十八明處，或現諸戲遊於後園，或現出家或現苦行，或詣道場或成佛道，或波羅捺轉妙法輪，或堅固林般涅槃那，示現如是種種之事，乃至盡于生死後際。阿難！無上菩提攝三身盡，是故名為菩提行處。
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「阿難！何者無上菩提常住法？而此常住有二種法為作因緣：一者不生不滅、二者無窮無盡，是名菩提常住法。
「阿難！何者無上菩提常住法？而此常住有二種法為作因緣：一者不生不滅、二者無窮無盡，是名菩提常住法。
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「阿難！何者是無上菩提不共相？不共有二種：一者不可知，若諸凡夫聲聞緣覺不能通達，非其境界；二者不可得，除佛一人餘無得者。是不共法有五種：一者如如理甚深故、二者自在不可動故、三者清淨無漏界所攝故、四者一切所知處無礙故、五者為眾生利益事圓滿故，是名菩提不共相。
「阿難！何者是無上菩提不共相？不共有二種：一者不可知，若諸凡夫聲聞緣覺不能通達，非其境界；二者不可得，除佛一人餘無得者。是不共法有五種：一者如如理甚深故、二者自在不可動故、三者清淨無漏界所攝故、四者一切所知處無礙故、五者為眾生利益事圓滿故，是名菩提不共相。
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「阿難！何者是無上菩提不可思惟？有六種因故不可思惟：一者過語言境界、二者第一義諦所攝、三者已過覺觀分別思惟、四者譬類所不能得、五者於一切法最上品故、六者生死涅槃處不可安立故，是名無上菩提不可思惟。
「阿難！何者是無上菩提不可思惟？有六種因故不可思惟：一者過語言境界、二者第一義諦所攝、三者已過覺觀分別思惟、四者譬類所不能得、五者於一切法最上品故、六者生死涅槃處不可安立故，是名無上菩提不可思惟。
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「阿難！云何如來為無上菩提不可思議？阿難！一切如來住無上菩提處，有五種因緣不可思議。何者為五？一者自性、二者處、三者住、四者為一異、五者為利益。阿難！云何如來為菩提自性不可思議？即色是如來不可得，離色是如來不可得，受想行識亦如是；即地界是如來不可得，離地界是如來不可得，水火風界亦如是；即眼入是如來不可得，離眼入是如來不可得，耳鼻舌身意亦如是；即有法是如來不可得，無法亦如是，是名菩提性不可思議。阿難！云何如來為菩提處不可思議？如來在欲界不可思議，離欲界亦不可思議，色無色界亦如是；如來在人中不可思議，離人中亦不可思議，六道亦如是；如來在東方不可思議，離東方亦不可思議，十方亦如是，是名為處不可思議。阿難！何者是如來為菩提住不可思議？阿難！安樂住如來住不可思議，寂靜住如來住不可思議，有心住如來住不可思議，無心住如來住不可思議，如是梵住聖住如來住不可思議，是名為住不可思議。阿難！云何如來為一異不可思議？三世如來在一處住。何者一處？自性清淨無漏法界是諸如來，若一若異不可思議，是名一異不可思議。阿難！云何如來為利益事不可思議？如是如來等一法界，智慧神力正勤威德悉皆平等，住於無漏清淨法界，諸如來等因此轉依，能為眾生無量利益，是名利益不可思議。復次不可思議有二種：一者不可言說，過語言境界故；二者出一切世，於世間中無譬類故，是名不可思議。復次真如，本不被染、末無垢污不可思議。阿難！是名菩提不可思議。」
「阿難！云何如來為無上菩提不可思議？阿難！一切如來住無上菩提處，有五種因緣不可思議。何者為五？一者自性、二者處、三者住、四者為一異、五者為利益。阿難！云何如來為菩提自性不可思議？即色是如來不可得，離色是如來不可得，受想行識亦如是；即地界是如來不可得，離地界是如來不可得，水火風界亦如是；即眼入是如來不可得，離眼入是如來不可得，耳鼻舌身意亦如是；即有法是如來不可得，無法亦如是，是名菩提性不可思議。阿難！云何如來為菩提處不可思議？如來在欲界不可思議，離欲界亦不可思議，色無色界亦如是；如來在人中不可思議，離人中亦不可思議，六道亦如是；如來在東方不可思議，離東方亦不可思議，十方亦如是，是名為處不可思議。阿難！何者是如來為菩提住不可思議？阿難！安樂住如來住不可思議，寂靜住如來住不可思議，有心住如來住不可思議，無心住如來住不可思議，如是梵住聖住如來住不可思議，是名為住不可思議。阿難！云何如來為一異不可思議？三世如來在一處住。何者一處？自性清淨無漏法界是諸如來，若一若異不可思議，是名一異不可思議。阿難！云何如來為利益事不可思議？如是如來等一法界，智慧神力正勤威德悉皆平等，住於無漏清淨法界，諸如來等因此轉依，能為眾生無量利益，是名利益不可思議。復次不可思議有二種：一者不可言說，過語言境界故；二者出一切世，於世間中無譬類故，是名不可思議。復次真如，本不被染、末無垢污不可思議。阿難！是名菩提不可思議。」
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佛說無上依經卷上
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