佛說無上依經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無上依經卷上

梁天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁天竺三藏真諦譯

校量功德品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 校量功德品第一

如是我聞：一時佛婆伽婆，住王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘眾千二百五十人俱，悉是羅漢，諸漏已盡所作已辦，捨諸重擔獲得己利，盡諸有結，其心善得解脫、善得自在，善通奢摩他、毘鉢舍那，其名曰：淨命阿若憍陳如、淨命馬勝、淨命賢勝、淨命婆沙波、淨命摩訶那摩、淨命漚樓頻䗍迦葉、淨命伽耶迦葉、淨命那提迦葉、淨命耶輸陀、淨命摩訶迦葉、淨命舍利弗、淨命摩訶目揵連、淨命須菩提、淨命須婆睺羅、淨命摩訶拘郗羅、淨命優波離、淨命富樓那彌多羅尼子、淨命摩訶純陀、淨命摩訶劫賓那、淨命離婆多、淨命畢陵伽婆蹉、淨命阿尼樓䭾、淨命孫陀羅難陀、淨命羅睺羅，唯除阿難在學地，如是等千二百五十人。復有大比丘尼眾五百人俱，其名曰：摩訶波闍波提比丘尼、青蓮花色比丘尼、綺摩比丘尼、跋陀比丘尼、難陀比丘尼、耶輸陀羅比丘尼，如是等各有眷屬。復有菩薩摩訶薩無量百千，是賢劫中諸菩薩眾，皆悉通達大深法性，從調易化善行平等修菩薩道，一切眾生真善知識，得無礙陀羅尼，轉不退法輪，已經供養無量諸佛，皆從他方世界來集，一生補處聖者彌勒菩薩以為上首。復有優婆塞百千萬眾，頻婆沙羅王以為上首。復有無量百千優婆夷眾，毘提希夫人以為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛婆伽婆，住王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘眾千二百五十人俱，悉是羅漢，諸漏已盡所作已辦，捨諸重擔獲得己利，盡諸有結，其心善得解脫、善得自在，善通奢摩他、毘鉢舍那，其名曰：淨命阿若憍陳如、淨命馬勝、淨命賢勝、淨命婆沙波、淨命摩訶那摩、淨命漚樓頻䗍迦葉、淨命伽耶迦葉、淨命那提迦葉、淨命耶輸陀、淨命摩訶迦葉、淨命舍利弗、淨命摩訶目揵連、淨命須菩提、淨命須婆睺羅、淨命摩訶拘郗羅、淨命優波離、淨命富樓那彌多羅尼子、淨命摩訶純陀、淨命摩訶劫賓那、淨命離婆多、淨命畢陵伽婆蹉、淨命阿尼樓䭾、淨命孫陀羅難陀、淨命羅睺羅，唯除阿難在學地，如是等千二百五十人。復有大比丘尼眾五百人俱，其名曰：摩訶波闍波提比丘尼、青蓮花色比丘尼、綺摩比丘尼、跋陀比丘尼、難陀比丘尼、耶輸陀羅比丘尼，如是等各有眷屬。復有菩薩摩訶薩無量百千，是賢劫中諸菩薩眾，皆悉通達大深法性，從調易化善行平等修菩薩道，一切眾生真善知識，得無礙陀羅尼，轉不退法輪，已經供養無量諸佛，皆從他方世界來集，一生補處聖者彌勒菩薩以為上首。復有優婆塞百千萬眾，頻婆沙羅王以為上首。復有無量百千優婆夷眾，毘提希夫人以為上首。

爾時世尊，為諸天人恭敬尊重隨從供養。於是淨命阿難，在大眾中承佛神力，即從座起偏袒右肩，右膝著地頂禮佛足，向佛合掌而作是言：「世尊！我於今日著衣持鉢，入王舍城次第乞食，我見一處大高重閣莊嚴新成，彫飾裝畫內外宛密，見此事已即生心念：『若清信善男子善女人，造此大高重閣，布施四方眾僧并具四事；若如來滅後，取佛舍利如芥子大安立塔中，起塔如阿摩羅子大，戴剎如針大，露盤如棗葉大，造佛如麥子大，此二功德何者為勝？』今問世尊，惟願解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，為諸天人恭敬尊重隨從供養。於是淨命阿難，在大眾中承佛神力，即從座起偏袒右肩，右膝著地頂禮佛足，向佛合掌而作是言：「世尊！我於今日著衣持鉢，入王舍城次第乞食，我見一處大高重閣莊嚴新成，彫飾裝畫內外宛密，見此事已即生心念：『若清信善男子善女人，造此大高重閣，布施四方眾僧并具四事；若如來滅後，取佛舍利如芥子大安立塔中，起塔如阿摩羅子大，戴剎如針大，露盤如棗葉大，造佛如麥子大，此二功德何者為勝？』今問世尊，惟願解說。」

佛言：「善哉，善哉！阿難！能問如來如此大事，汝能修行眾多利益，憐愍世間作歸依處，能令人天得道安樂，能拔眾生不住苦地。是故阿難！汝今諦聽，專思念之，敬心信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！阿難！能問如來如此大事，汝能修行眾多利益，憐愍世間作歸依處，能令人天得道安樂，能拔眾生不住苦地。是故阿難！汝今諦聽，專思念之，敬心信受。」

「善哉世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉世尊！願樂欲聞。」

佛言：「阿難！此閻浮提世界縱廣七千由旬，其洲北邊廣大、南方如車，人面亦爾，其中悉滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空無間缺處。如是，阿難！此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此閻浮提世界縱廣七千由旬，其洲北邊廣大、南方如車，人面亦爾，其中悉滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空無間缺處。如是，阿難！此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」

阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！是人以是因緣，生功德多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！是人以是因緣，生功德多。」

佛言：「阿難！且置閻浮提洲。西瞿耶尼縱廣八千由旬，其洲作半月形，人面亦爾，其中滿須陀洹乃至辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田稻田，稠密不空。如是，阿難！此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！且置閻浮提洲。西瞿耶尼縱廣八千由旬，其洲作半月形，人面亦爾，其中滿須陀洹乃至辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田稻田，稠密不空。如是，阿難！此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」

阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」

「阿難！且置瞿耶尼洲。東弗于逮縱廣九千由旬，其洲圓如滿月，人面亦爾，滿中須陀洹乃至辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空。如是，阿難！此弗于逮滿須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！且置瞿耶尼洲。東弗于逮縱廣九千由旬，其洲圓如滿月，人面亦爾，滿中須陀洹乃至辟支佛等，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空。如是，阿難！此弗于逮滿須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幢幡等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」

阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」

「阿難！且置東弗于逮洲。北欝單越縱廣十千由旬，其洲方，人面亦爾，滿中須陀洹乃至辟支佛，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空。如是，阿難！此欝單越滿中須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幡幢等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！且置東弗于逮洲。北欝單越縱廣十千由旬，其洲方，人面亦爾，滿中須陀洹乃至辟支佛，譬如蔗林竹林荻林、若麻田若稻田，稠密不空。如是，阿難！此欝單越滿中須陀洹乃至辟支佛等，若有一人盡形壽，供養衣服飲食湯藥臥具，入涅槃後悉起大塔，供養然燈燒香塗香末香、華鬘衣服繖蓋幡幢等。阿難！於意云何，是人以是因緣，生功德多不？」

阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」

「阿難！且置北欝單越洲。天帝釋天宮住處，有大飛閣名常勝殿，八萬四千高樓圍繞，八萬四千青琉璃柱，真金寶網羅覆其上，金繩鈴網四面張施，金銀寶砂、栴檀香水、雜種天華灑布其地，八萬四千綺飾窓牖，毘琉璃寶、因陀尼羅寶、頗梨寶、蓮華色寶等間錯莊嚴，八萬四千扶欄階道，純青琉璃之所合成。阿難！若有清信善男子、善女人，造作如帝釋天宮飛閣高樓常勝寶殿百千拘胝施與四方眾僧；若復有人如來般涅槃後，取舍利如芥子大，造塔如摩羅子大，戴剎如針大，露槃如棗葉大，造佛形像如麥子大，此功德於前所說，百分不及一，千萬億分乃至僧祇數分所不及一，分分不相及，譬喻所不能及。何以故？如來無量故。阿難！且置如是功德。此閻浮提、西瞿耶尼、東弗于逮、北欝單越，大海須彌及鐵圍山，并娑訶世界碎為微塵，以此次第數，悉是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，若有清信善男子、善女人，盡形壽供養，若滅度後起塔供養。於意云何？是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！且置北欝單越洲。天帝釋天宮住處，有大飛閣名常勝殿，八萬四千高樓圍繞，八萬四千青琉璃柱，真金寶網羅覆其上，金繩鈴網四面張施，金銀寶砂、栴檀香水、雜種天華灑布其地，八萬四千綺飾窓牖，毘琉璃寶、因陀尼羅寶、頗梨寶、蓮華色寶等間錯莊嚴，八萬四千扶欄階道，純青琉璃之所合成。阿難！若有清信善男子、善女人，造作如帝釋天宮飛閣高樓常勝寶殿百千拘胝施與四方眾僧；若復有人如來般涅槃後，取舍利如芥子大，造塔如摩羅子大，戴剎如針大，露槃如棗葉大，造佛形像如麥子大，此功德於前所說，百分不及一，千萬億分乃至僧祇數分所不及一，分分不相及，譬喻所不能及。何以故？如來無量故。阿難！且置如是功德。此閻浮提、西瞿耶尼、東弗于逮、北欝單越，大海須彌及鐵圍山，并娑訶世界碎為微塵，以此次第數，悉是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，若有清信善男子、善女人，盡形壽供養，若滅度後起塔供養。於意云何？是善男子、善女人得福多不？」

「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！甚多。修伽陀！」

佛告阿難：「若有善男子、善女人，佛涅槃後取舍利如芥子大，造塔如阿摩羅子大，戴剎如針大，露槃如棗葉大，造佛如麥子大，此功德於前所說，百分不及一，千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。阿難！若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提，此功德聚所獲福報，盡娑訶世界微塵數，作他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、夜摩天王、三十三天王，況復轉輪聖王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有善男子、善女人，佛涅槃後取舍利如芥子大，造塔如阿摩羅子大，戴剎如針大，露槃如棗葉大，造佛如麥子大，此功德於前所說，百分不及一，千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。阿難！若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提，此功德聚所獲福報，盡娑訶世界微塵數，作他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、夜摩天王、三十三天王，況復轉輪聖王。」

無上依經如來界品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上依經如來界品第二

佛告阿難：「佛婆伽婆般涅槃後，起剎立塔造像供養，功德福報不可稱量，微塵算數所不能知。云何如此？阿難！如來希有，不可思議。所以者何？為界為性不可思議，為菩提為證得不可思議，為功德為法不可思議，為利益為作事不可思議。阿難！何者是如來界？云何如來為界不可思議？阿難！一切眾生有陰入界，勝相種類內外所現，無始時節相續流來，法爾所得至明妙善。此處若心意識不能緣起，覺觀分別不能緣起，不正思惟不能緣起。若與不正思惟相離，是法不起無明；若不起無明，是法非十二有分起緣；若非十二有分起緣，是法無相；若無相者，是法非所作、無生無滅、無減無盡、是常是恒、是寂是住，本性清淨、無所染著、遠離無垢，從煩惱㲉超出解脫，與如來法正順相應，過恒沙數不相離、不捨智、不可思量。阿難！譬如無價如意寶珠，莊嚴瑩治可愛明淨，其體圓潔無有垢污，棄之穢泥經百千劫。過是已後有人拾取，取已洗淨守護保持不令墮墜，是如意寶既被洗持，還得清淨不捨寶種。如是，阿難！一切如來昔在因地，知眾生界自性清淨，客塵煩惱之所污濁。諸佛如來作是思惟：『客塵煩惱不入眾生清淨界中，此煩惱垢為外障覆，虛妄思惟之所構起，我等能為一切眾生，說深妙法除煩惱障，不應生下劣心，以大量故，於諸眾生生尊重心、起大師敬、起般若、起闍那、起大悲，依此五法，菩薩得入阿鞞跋致位。』是諸菩薩復更思惟：『此煩惱垢無力無能，不與根本相應，無真實本無依處本，最清淨本，是故無本。虛妄思惟顛倒習起，如地水風依本得住，是本者無所依，煩惱亦如是，無真實依。若如實知正思惟觀，是諸煩惱不起違逆。我今應觀令諸煩惱不染著我，若有煩惱不能染著，是名善哉。若使我等著煩惱染，云何能為眾生說法解煩惱縛？是故我今應捨煩惱，應說正法解眾生縛。若有煩惱令生死相續，與善根相應，如此煩惱我應攝受，為成熟眾生成熟佛法。』如是，阿難！如來在因地中，依如實知、依如量修，達如來界無染無著，能入生死輪轉生死，非煩惱縛證大方便，住無住處寂靜涅槃，速得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛婆伽婆般涅槃後，起剎立塔造像供養，功德福報不可稱量，微塵算數所不能知。云何如此？阿難！如來希有，不可思議。所以者何？為界為性不可思議，為菩提為證得不可思議，為功德為法不可思議，為利益為作事不可思議。阿難！何者是如來界？云何如來為界不可思議？阿難！一切眾生有陰入界，勝相種類內外所現，無始時節相續流來，法爾所得至明妙善。此處若心意識不能緣起，覺觀分別不能緣起，不正思惟不能緣起。若與不正思惟相離，是法不起無明；若不起無明，是法非十二有分起緣；若非十二有分起緣，是法無相；若無相者，是法非所作、無生無滅、無減無盡、是常是恒、是寂是住，本性清淨、無所染著、遠離無垢，從煩惱㲉超出解脫，與如來法正順相應，過恒沙數不相離、不捨智、不可思量。阿難！譬如無價如意寶珠，莊嚴瑩治可愛明淨，其體圓潔無有垢污，棄之穢泥經百千劫。過是已後有人拾取，取已洗淨守護保持不令墮墜，是如意寶既被洗持，還得清淨不捨寶種。如是，阿難！一切如來昔在因地，知眾生界自性清淨，客塵煩惱之所污濁。諸佛如來作是思惟：『客塵煩惱不入眾生清淨界中，此煩惱垢為外障覆，虛妄思惟之所構起，我等能為一切眾生，說深妙法除煩惱障，不應生下劣心，以大量故，於諸眾生生尊重心、起大師敬、起般若、起闍那、起大悲，依此五法，菩薩得入阿鞞跋致位。』是諸菩薩復更思惟：『此煩惱垢無力無能，不與根本相應，無真實本無依處本，最清淨本，是故無本。虛妄思惟顛倒習起，如地水風依本得住，是本者無所依，煩惱亦如是，無真實依。若如實知正思惟觀，是諸煩惱不起違逆。我今應觀令諸煩惱不染著我，若有煩惱不能染著，是名善哉。若使我等著煩惱染，云何能為眾生說法解煩惱縛？是故我今應捨煩惱，應說正法解眾生縛。若有煩惱令生死相續，與善根相應，如此煩惱我應攝受，為成熟眾生成熟佛法。』如是，阿難！如來在因地中，依如實知、依如量修，達如來界無染無著，能入生死輪轉生死，非煩惱縛證大方便，住無住處寂靜涅槃，速得阿耨多羅三藐三菩提。

「阿難！是如來界無量無邊，諸煩惱㲉之所隱蔽，隨生死流漂沒六道無始輪轉，我說名眾生界。阿難！是眾生界，於生死苦而起厭離除六塵欲，依八萬四千法門十波羅蜜所攝，修菩提道，我說名菩薩。阿難！是眾生界已得出離諸煩惱㲉，過一切苦洗除垢穢，究竟淡然清淨澄潔，為諸眾生之所願見，微妙上地一切智地一切無礙，入此中住至無比能，已得法王大自在力，我說名多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是如來界無量無邊，諸煩惱㲉之所隱蔽，隨生死流漂沒六道無始輪轉，我說名眾生界。阿難！是眾生界，於生死苦而起厭離除六塵欲，依八萬四千法門十波羅蜜所攝，修菩提道，我說名菩薩。阿難！是眾生界已得出離諸煩惱㲉，過一切苦洗除垢穢，究竟淡然清淨澄潔，為諸眾生之所願見，微妙上地一切智地一切無礙，入此中住至無比能，已得法王大自在力，我說名多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。

「阿難！是如來界於三位中一切處等，悉無罣礙本來寂靜。譬如虛空，一切色種不能覆、不能滿、不能塞，若土器、若銀器、若金器，虛空處等。如來界者亦復如是，於三位中一切處等悉無罣礙。阿難！一切如來在因地時，依如實知、依如量修，觀如來界五種功德，不可說無二相，過一異、過覺觀境界，一切處一味。菩薩見已，除眾生相、除法異相、除大結相，依無礙智，於眾生相續中觀如來界，興奇異意：『咄哉眾生，如來即在眾生身內，如理不見如來。』是故我說具分聖道，開解無始相結覆障，令諸眾生因聖道力破除相結，自能證見如理如來真實平等。何因如此？一切眾生執相所縛，不識如來、不得如來、不見如來。阿難！如來昔在因地，觀如來界通達明了，正覺眾法悉平等如，正轉無上微妙法輪，正直成熟聖弟子眾，無量無邊恭敬圍繞，住於無餘清涼涅槃，乃至世界窮盡不捨眾生為利益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是如來界於三位中一切處等，悉無罣礙本來寂靜。譬如虛空，一切色種不能覆、不能滿、不能塞，若土器、若銀器、若金器，虛空處等。如來界者亦復如是，於三位中一切處等悉無罣礙。阿難！一切如來在因地時，依如實知、依如量修，觀如來界五種功德，不可說無二相，過一異、過覺觀境界，一切處一味。菩薩見已，除眾生相、除法異相、除大結相，依無礙智，於眾生相續中觀如來界，興奇異意：『咄哉眾生，如來即在眾生身內，如理不見如來。』是故我說具分聖道，開解無始相結覆障，令諸眾生因聖道力破除相結，自能證見如理如來真實平等。何因如此？一切眾生執相所縛，不識如來、不得如來、不見如來。阿難！如來昔在因地，觀如來界通達明了，正覺眾法悉平等如，正轉無上微妙法輪，正直成熟聖弟子眾，無量無邊恭敬圍繞，住於無餘清涼涅槃，乃至世界窮盡不捨眾生為利益事。

「阿難！是如來界自性淨故，於眾生處無異相故、無差別故，極隨平等清亮潤滑，最妙柔賢與其相應。阿難！譬如水界自性清潤，能攝能潤能長一切藥草樹木。如是，阿難！一切諸佛在因地中，依如來界修行善根利益眾生，為此事故來入三界現生老病死，是諸菩薩生老等苦非真實有。何以故？已如實見如來界故。阿難！譬如豪富長者惟有一男端正聰黠，保念愛惜瞻視養護情無暫捨。是兒稚小貪樂舞戲，不悟脚跌墮大深坑糞穢死屍膖爛臭處。其兒母親及餘眷屬，見子墮坑驚喚大叫，嗚呼痛哉煩冤懊惱。是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱，不能入此深坑救拔子苦。是時長者速疾馳還，念子心重不厭臭穢，自入坑中捉子牽出。如是，阿難！我作此喻以顯實義，所言死屍糞坑譬於三界；其一子者譬凡夫眾生；母及眷屬譬聲聞緣覺，是二乘人見諸眾生漂沒有流沈溺生死，雖復憂念傷歎慈愍，無力無能濟拔令出；豪富長者即是菩薩，清淨無垢無穢濁心，已能證見未曾習法，來入生死臭惡之處，而現受身濟拔眾生。阿難當知，如是菩薩大悲希有不可言說，超出三界脫諸累縛，更入三界受三有生，因漚和拘舍羅，攝持波若波羅蜜，雖有煩惱不能點污，演說正法滅眾生苦。阿難！是如來界大威神、無變異柔潤故，汝應知。阿難！是眾生界是諸聖性，無修無不修，無行無不行，無心無心法，無業無果報，無苦無樂得入是處，是性平等，是性無異相，是性遠離，是性隨從，是性廣大，是性無我所，是性無高下，是性真實，是性無盡，是性常住，是性明淨。阿難！云何是性是諸聖性？一切聖法緣此得成，一切聖人依因此性而得顯現，故我說之為諸聖性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是如來界自性淨故，於眾生處無異相故、無差別故，極隨平等清亮潤滑，最妙柔賢與其相應。阿難！譬如水界自性清潤，能攝能潤能長一切藥草樹木。如是，阿難！一切諸佛在因地中，依如來界修行善根利益眾生，為此事故來入三界現生老病死，是諸菩薩生老等苦非真實有。何以故？已如實見如來界故。阿難！譬如豪富長者惟有一男端正聰黠，保念愛惜瞻視養護情無暫捨。是兒稚小貪樂舞戲，不悟脚跌墮大深坑糞穢死屍膖爛臭處。其兒母親及餘眷屬，見子墮坑驚喚大叫，嗚呼痛哉煩冤懊惱。是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱，不能入此深坑救拔子苦。是時長者速疾馳還，念子心重不厭臭穢，自入坑中捉子牽出。如是，阿難！我作此喻以顯實義，所言死屍糞坑譬於三界；其一子者譬凡夫眾生；母及眷屬譬聲聞緣覺，是二乘人見諸眾生漂沒有流沈溺生死，雖復憂念傷歎慈愍，無力無能濟拔令出；豪富長者即是菩薩，清淨無垢無穢濁心，已能證見未曾習法，來入生死臭惡之處，而現受身濟拔眾生。阿難當知，如是菩薩大悲希有不可言說，超出三界脫諸累縛，更入三界受三有生，因漚和拘舍羅，攝持波若波羅蜜，雖有煩惱不能點污，演說正法滅眾生苦。阿難！是如來界大威神、無變異柔潤故，汝應知。阿難！是眾生界是諸聖性，無修無不修，無行無不行，無心無心法，無業無果報，無苦無樂得入是處，是性平等，是性無異相，是性遠離，是性隨從，是性廣大，是性無我所，是性無高下，是性真實，是性無盡，是性常住，是性明淨。阿難！云何是性是諸聖性？一切聖法緣此得成，一切聖人依因此性而得顯現，故我說之為諸聖性。

「阿難！我今說如來性，過恒沙數一切如來不共真實，從此法出而得顯現，名如來界。信樂正說深味愛重，一切聖賢人戒定慧身即得成就，是故此法名為法身。是法者相攝、不相離，不捨智、非有解，是依、是持、是處，若法不相攝相離、捨智有解，亦是依是持是處，是故我說，一切法藏無變異故名為如如，無顛倒故名為實際，過一切相名為寂滅，聖人行處無分別智之境界故名第一義。阿難！是如來界，非有非無、不染不淨，自性無垢、清淨相應，汝當知！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今說如來性，過恒沙數一切如來不共真實，從此法出而得顯現，名如來界。信樂正說深味愛重，一切聖賢人戒定慧身即得成就，是故此法名為法身。是法者相攝、不相離，不捨智、非有解，是依、是持、是處，若法不相攝相離、捨智有解，亦是依是持是處，是故我說，一切法藏無變異故名為如如，無顛倒故名為實際，過一切相名為寂滅，聖人行處無分別智之境界故名第一義。阿難！是如來界，非有非無、不染不淨，自性無垢、清淨相應，汝當知！

「阿難！云何如來為界不可思議？阿難！是如來界在有垢地，淨不淨法俱在一時，是處不可思惟，依甚深理而得解脫，成阿羅漢、成辟支佛，非其境界。阿難！有二種法不可通達：一者自性清淨法界不可通達；二者煩惱垢障不可通達，惟阿毘跋致菩薩與大法相應，能聽能受能持。諸菩薩、聲聞、緣覺，信佛語故得知此法。阿難！如來為此界性不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！云何如來為界不可思議？阿難！是如來界在有垢地，淨不淨法俱在一時，是處不可思惟，依甚深理而得解脫，成阿羅漢、成辟支佛，非其境界。阿難！有二種法不可通達：一者自性清淨法界不可通達；二者煩惱垢障不可通達，惟阿毘跋致菩薩與大法相應，能聽能受能持。諸菩薩、聲聞、緣覺，信佛語故得知此法。阿難！如來為此界性不可思議。」

無上依經菩提品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上依經菩提品第三

佛告阿難：「何者如來阿耨多羅三藐三菩提？諸佛婆伽婆在無漏界，一切障永盡，轉依寂靜明淨。是無上菩提與十種分相應，汝當知。何等為十？一者自性，二者因緣，三者惑障，四者至果，五者作事，六者相攝，七者行處，八者常住，九者不共，十者不可思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「何者如來阿耨多羅三藐三菩提？諸佛婆伽婆在無漏界，一切障永盡，轉依寂靜明淨。是無上菩提與十種分相應，汝當知。何等為十？一者自性，二者因緣，三者惑障，四者至果，五者作事，六者相攝，七者行處，八者常住，九者不共，十者不可思惟。

「阿難！何者名為菩提自性？十地十波羅蜜，如理如量修出離道，所得轉依寂靜明淨，聲聞緣覺非其境界，是即名為菩提自性。阿難！是界未除煩惱㲉，我說名如來藏至極清淨，是名轉依法。有四種相：一者生起緣故，二者滅盡緣故，三者正熟思量所知法果故，四者最清淨法界體故。何者名生起緣？出一切世如來相續，是菩提道生起緣處。何者名滅盡緣？三品煩惱根本種類，依因此法永滅盡故。何者所知法果？已正通達所知真如，證得果故。何者名法界體？滅諸相結最淨法界，所顯現故。阿難！是轉依相，是轉依者，則佛婆伽婆無上菩提故名菩提性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者名為菩提自性？十地十波羅蜜，如理如量修出離道，所得轉依寂靜明淨，聲聞緣覺非其境界，是即名為菩提自性。阿難！是界未除煩惱㲉，我說名如來藏至極清淨，是名轉依法。有四種相：一者生起緣故，二者滅盡緣故，三者正熟思量所知法果故，四者最清淨法界體故。何者名生起緣？出一切世如來相續，是菩提道生起緣處。何者名滅盡緣？三品煩惱根本種類，依因此法永滅盡故。何者所知法果？已正通達所知真如，證得果故。何者名法界體？滅諸相結最淨法界，所顯現故。阿難！是轉依相，是轉依者，則佛婆伽婆無上菩提故名菩提性。

「阿難！有四種法為得無上菩提作因。何者為四？一者願樂修習摩訶衍法，二者修習般若波羅蜜，三者修習破虛空三昧門，四者修習如來大悲。阿難！有四種惑障菩提果。何者為四？一者棄背大乘法，二者邪執我見，三者畏生死苦，四者不行利益他眾生事。阿難！有四種菩提無上勝果。何者為四？一者最淨，二者真我，三者妙樂，四者常住。」是時阿難聞佛語已，於眾會中即從座起，偏袒右肩右膝著地，曲躬恭敬頂禮佛足，合掌向佛而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！有四種法為得無上菩提作因。何者為四？一者願樂修習摩訶衍法，二者修習般若波羅蜜，三者修習破虛空三昧門，四者修習如來大悲。阿難！有四種惑障菩提果。何者為四？一者棄背大乘法，二者邪執我見，三者畏生死苦，四者不行利益他眾生事。阿難！有四種菩提無上勝果。何者為四？一者最淨，二者真我，三者妙樂，四者常住。」是時阿難聞佛語已，於眾會中即從座起，偏袒右肩右膝著地，曲躬恭敬頂禮佛足，合掌向佛而說偈言：

「能說能行甚深理， 永度有流不退沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能說能行甚深理， 永度有流不退沒，

已過怨結諸怖畏， 故我稽首問瞿曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過怨結諸怖畏， 故我稽首問瞿曇。

云何法是菩提因？ 云何名障名為果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法是菩提因？ 云何名障名為果？

惟願慈善大悲尊， 憐愍我等分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願慈善大悲尊， 憐愍我等分別說。」

是時世尊唱言：「善哉阿難！能問如來甚深大義，汝行利益多眾生故，為令人天得道安樂。汝今諦聽，至心渴仰恭敬信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊唱言：「善哉阿難！能問如來甚深大義，汝行利益多眾生故，為令人天得道安樂。汝今諦聽，至心渴仰恭敬信受。」

「善哉世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉世尊！願樂欲聞。」

佛告阿難：「世間中有三品眾生：一者著有、二者著無、三者不著有無。著有者復有二種：一者背涅槃道無涅槃性，不求涅槃願樂生死；二者於我法中不生渴仰，誹謗大乘。阿難！是等眾生非佛弟子，佛非大師非歸依處。如是人等已住愚盲，必墮嶮怖大闇之中，於曠野地更入黑穢棘刺稠林，以生死縛作於後際，落闡提網不能自出。著斷無者亦有二種：一者行無方便，二者行有方便。行無方便復有二人：一者在佛法外九十六種異學外道，如支羅歌波育婆等；二者在佛法中能生信心，堅著我見不愛正理。我說此人同彼外道。復有增上慢人，在正法中觀空，生於有無二見。是真空者，直向無上菩提一道淨解脫門、如來顯了開示正說，於中生空見，我說不可治。阿難！若有人執我見如須彌山大，我不驚怪亦不毀呰；增上慢人執著空見，如一毛髮作十六分，我不許可。行有方便亦有二人：一聲聞乘，唯修自利而不能為利益他事；二緣覺乘，少能利他少事而住少得云足。不著有無者，最上利根修行大乘，是人不著生死如、闡提不行無方便如、外道不行有方便如，二乘云何而行？觀於生死及涅槃界平等一相，至得正道其心安止，住無住處清淨涅槃，遊行生死不被染污，修大悲心以為根本，志力高強堅住不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「世間中有三品眾生：一者著有、二者著無、三者不著有無。著有者復有二種：一者背涅槃道無涅槃性，不求涅槃願樂生死；二者於我法中不生渴仰，誹謗大乘。阿難！是等眾生非佛弟子，佛非大師非歸依處。如是人等已住愚盲，必墮嶮怖大闇之中，於曠野地更入黑穢棘刺稠林，以生死縛作於後際，落闡提網不能自出。著斷無者亦有二種：一者行無方便，二者行有方便。行無方便復有二人：一者在佛法外九十六種異學外道，如支羅歌波育婆等；二者在佛法中能生信心，堅著我見不愛正理。我說此人同彼外道。復有增上慢人，在正法中觀空，生於有無二見。是真空者，直向無上菩提一道淨解脫門、如來顯了開示正說，於中生空見，我說不可治。阿難！若有人執我見如須彌山大，我不驚怪亦不毀呰；增上慢人執著空見，如一毛髮作十六分，我不許可。行有方便亦有二人：一聲聞乘，唯修自利而不能為利益他事；二緣覺乘，少能利他少事而住少得云足。不著有無者，最上利根修行大乘，是人不著生死如、闡提不行無方便如、外道不行有方便如，二乘云何而行？觀於生死及涅槃界平等一相，至得正道其心安止，住無住處清淨涅槃，遊行生死不被染污，修大悲心以為根本，志力高強堅住不動。」

佛言：「阿難！若人貪著三有、誹謗大乘，名一闡提，墮邪定聚。若人著無行無方便，墮不定聚。復有著無行有方便，不著有無行平等道，名正定聚。阿難！不著有無修行平等，惟除此人餘有四人：一者一闡提、二者外道、三者聲聞、四者緣覺。有四惑障，不能證得如來法身無上菩提。何者為四？棄捨大乘是闡提障；為除此障，我說菩薩修行信樂大乘真法。於一切處謬執我見，是外道障；為除此障，我說菩薩修行般若波羅蜜法。於生死中厭畏疲極是聲聞障；為除此障，我說菩薩修行破虛空三昧門。背利益他小事為足是緣覺障；為除此障，我說菩薩修行大悲。是四種人有四種惑，為除此惑說四聖道，因此勝道治四顛倒，能證如來無上最妙法身四德波羅蜜果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若人貪著三有、誹謗大乘，名一闡提，墮邪定聚。若人著無行無方便，墮不定聚。復有著無行有方便，不著有無行平等道，名正定聚。阿難！不著有無修行平等，惟除此人餘有四人：一者一闡提、二者外道、三者聲聞、四者緣覺。有四惑障，不能證得如來法身無上菩提。何者為四？棄捨大乘是闡提障；為除此障，我說菩薩修行信樂大乘真法。於一切處謬執我見，是外道障；為除此障，我說菩薩修行般若波羅蜜法。於生死中厭畏疲極是聲聞障；為除此障，我說菩薩修行破虛空三昧門。背利益他小事為足是緣覺障；為除此障，我說菩薩修行大悲。是四種人有四種惑，為除此惑說四聖道，因此勝道治四顛倒，能證如來無上最妙法身四德波羅蜜果。

「阿難！色等諸法悉皆無常而生常想，諸法皆苦而生樂想，諸法無我而生我想，諸法不淨而生淨想，是名顛倒。觀色等法是無常苦無我不淨，不名顛倒；是不顛倒，若觀如來妙德法身，即成顛倒。治此顛倒，我說如來法身四德。何者為四？一者常住波羅蜜、二者安樂波羅蜜、三者真我波羅蜜、四者清淨波羅蜜。阿難！一切凡夫執內五陰起顛倒見，於無常中而生常見，於實苦中而生樂見，於無我中而生我見，於不淨中而生淨見。阿難！如來法身是一切種智之境界故，聲聞緣覺不能觀察如來法身，顛倒修習不可拔斷。云何如此？如來法身最勝常住應當修習，背常住修住無常修；如來法身最上妙樂應當修習，背妙樂修住於苦修；如來法身最勝真我應當修習，背真我修住無我修；如來法身最極清淨應當修習，背清淨修住不清淨修。因此倒修聲聞緣覺所住之道，非是如來法身四德道所至處，是故法身常樂我淨非其境界。阿難！若有眾生信如來語，能見法身常樂我淨，是眾生者無顛倒心生真正見。云何如此？倒修聲聞緣覺所住之道，非是如來法身四德道所至處，是故法身常樂我淨非其境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！色等諸法悉皆無常而生常想，諸法皆苦而生樂想，諸法無我而生我想，諸法不淨而生淨想，是名顛倒。觀色等法是無常苦無我不淨，不名顛倒；是不顛倒，若觀如來妙德法身，即成顛倒。治此顛倒，我說如來法身四德。何者為四？一者常住波羅蜜、二者安樂波羅蜜、三者真我波羅蜜、四者清淨波羅蜜。阿難！一切凡夫執內五陰起顛倒見，於無常中而生常見，於實苦中而生樂見，於無我中而生我見，於不淨中而生淨見。阿難！如來法身是一切種智之境界故，聲聞緣覺不能觀察如來法身，顛倒修習不可拔斷。云何如此？如來法身最勝常住應當修習，背常住修住無常修；如來法身最上妙樂應當修習，背妙樂修住於苦修；如來法身最勝真我應當修習，背真我修住無我修；如來法身最極清淨應當修習，背清淨修住不清淨修。因此倒修聲聞緣覺所住之道，非是如來法身四德道所至處，是故法身常樂我淨非其境界。阿難！若有眾生信如來語，能見法身常樂我淨，是眾生者無顛倒心生真正見。云何如此？倒修聲聞緣覺所住之道，非是如來法身四德道所至處，是故法身常樂我淨非其境界。

「阿難！若有眾生信如來語，能見法身常樂我淨，是眾生者，無顛倒心生真正見。云何如此？阿難！如來法身是真常樂我淨波羅蜜。若有眾生因勝妙道觀如來身，是等眾生從明入明，從安隱處至勝樂處，是佛真子佛心愛念，從佛口出得佛成就，從法化生得法財分。阿難！一闡提人棄背正法，生死臭穢深心貪樂；為除此惑，我說修行願樂大乘，依因此法得最淨果。阿難！一切外道邪執我見而生取著，色等諸法是無我相無諍故，三世佛一切處，及我說乃名真我。是諸外道執內五陰，而起我見心安快樂；為破此惑，是故我說修習般若波羅蜜，依因此法得真我果。阿難！聲聞人者怖畏生死，於苦滅處而生欣樂；為除此執，我說修習破虛空三昧門，依因此法得具足分，世出世樂波羅蜜果。阿難！緣覺人者不能觀察利益他事，與諸眾生不和合住，獨處思惟心安快樂；為除此執，我說修習菩薩大悲，依因此法恒遍十方，為諸眾生作利益事所留住故，得於常住波羅蜜果。阿難！因此四德，一切如來實稱法界，不著有無如大虛空，修空界最究竟，過三際永安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有眾生信如來語，能見法身常樂我淨，是眾生者，無顛倒心生真正見。云何如此？阿難！如來法身是真常樂我淨波羅蜜。若有眾生因勝妙道觀如來身，是等眾生從明入明，從安隱處至勝樂處，是佛真子佛心愛念，從佛口出得佛成就，從法化生得法財分。阿難！一闡提人棄背正法，生死臭穢深心貪樂；為除此惑，我說修行願樂大乘，依因此法得最淨果。阿難！一切外道邪執我見而生取著，色等諸法是無我相無諍故，三世佛一切處，及我說乃名真我。是諸外道執內五陰，而起我見心安快樂；為破此惑，是故我說修習般若波羅蜜，依因此法得真我果。阿難！聲聞人者怖畏生死，於苦滅處而生欣樂；為除此執，我說修習破虛空三昧門，依因此法得具足分，世出世樂波羅蜜果。阿難！緣覺人者不能觀察利益他事，與諸眾生不和合住，獨處思惟心安快樂；為除此執，我說修習菩薩大悲，依因此法恒遍十方，為諸眾生作利益事所留住故，得於常住波羅蜜果。阿難！因此四德，一切如來實稱法界，不著有無如大虛空，修空界最究竟，過三際永安住。

「阿難！一切阿羅漢、辟支佛、大地菩薩，為四種障，不得如來法身四德波羅蜜。何者為四？一者生緣惑、二者生因惑、三者有有、四者無有。何者生緣惑？即是無明住生一切行，如無明生業。何者是生因惑？是無明住地所生諸行，譬如無明所生諸業。何者有有？緣無明住地，因無明住地所起無漏行三種意生身，譬如四取為緣，三有漏業為因起三種有。何者無有？緣三種意生身，不可覺知微細墮滅，譬如緣三有中生念念老死。無明住地一切煩惱是其依處未斷除故，諸阿羅漢及辟支佛、自在菩薩，不得至見煩惱垢濁習氣臭穢究竟滅盡大淨波羅蜜；因無明住地起輕相惑，有虛妄行未滅除故，不得至見無作無行極寂大我波羅蜜；緣無明住地因微細虛妄起無漏業，意生諸陰未除盡故，不得至見極滅遠離大樂波羅蜜；若未能得一切煩惱諸業生難永盡無餘，是諸如來為甘露界，則變易死斷流滅無量，不得至見極無變異大常波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！一切阿羅漢、辟支佛、大地菩薩，為四種障，不得如來法身四德波羅蜜。何者為四？一者生緣惑、二者生因惑、三者有有、四者無有。何者生緣惑？即是無明住生一切行，如無明生業。何者是生因惑？是無明住地所生諸行，譬如無明所生諸業。何者有有？緣無明住地，因無明住地所起無漏行三種意生身，譬如四取為緣，三有漏業為因起三種有。何者無有？緣三種意生身，不可覺知微細墮滅，譬如緣三有中生念念老死。無明住地一切煩惱是其依處未斷除故，諸阿羅漢及辟支佛、自在菩薩，不得至見煩惱垢濁習氣臭穢究竟滅盡大淨波羅蜜；因無明住地起輕相惑，有虛妄行未滅除故，不得至見無作無行極寂大我波羅蜜；緣無明住地因微細虛妄起無漏業，意生諸陰未除盡故，不得至見極滅遠離大樂波羅蜜；若未能得一切煩惱諸業生難永盡無餘，是諸如來為甘露界，則變易死斷流滅無量，不得至見極無變異大常波羅蜜。

「阿難！於三界中有四種難：一者煩惱難、二者業難、三者生報難、四者過失難。無明住地所起方便生死，如三界內煩惱難；無明住地所起因緣生死，如三界內業難；無明住地所起有有生死，如三界內生難；無明住地所起無有生死，如三界內過失難。應如是知。阿難！四種生死未除滅故，三種意生身無有常樂我淨波羅蜜果，惟佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜，汝應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！於三界中有四種難：一者煩惱難、二者業難、三者生報難、四者過失難。無明住地所起方便生死，如三界內煩惱難；無明住地所起因緣生死，如三界內業難；無明住地所起有有生死，如三界內生難；無明住地所起無有生死，如三界內過失難。應如是知。阿難！四種生死未除滅故，三種意生身無有常樂我淨波羅蜜果，惟佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜，汝應知。

「阿難！如來法身大淨波羅蜜應知有二種：自性清淨是其通相，無垢清淨是其別相。大我波羅蜜應知有二種：遠離一切外道邪執，出過我見虛妄故；遠離二乘計理謬執，出過無我虛妄故。大樂波羅蜜應知有二種：斷苦集本解習氣縛，則能證得一切苦滅；意生諸陰拔除盡故。大常波羅蜜應知有二種：既不損減無常諸行，出過斷見故；亦不增益常住涅槃，出過常見故。若計諸行無常，是名斷見，若計涅槃常住，是名常見。治四惑障翻四顛倒，常樂我淨為其真果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來法身大淨波羅蜜應知有二種：自性清淨是其通相，無垢清淨是其別相。大我波羅蜜應知有二種：遠離一切外道邪執，出過我見虛妄故；遠離二乘計理謬執，出過無我虛妄故。大樂波羅蜜應知有二種：斷苦集本解習氣縛，則能證得一切苦滅；意生諸陰拔除盡故。大常波羅蜜應知有二種：既不損減無常諸行，出過斷見故；亦不增益常住涅槃，出過常見故。若計諸行無常，是名斷見，若計涅槃常住，是名常見。治四惑障翻四顛倒，常樂我淨為其真果。

「阿難！何者是菩提利益事？有二種事：一者無分別智、二者無分別後智。是二種智有二種事：一者為成就自利、二者為成就利他。何者自利？圓滿解脫身持淨法身，滅煩惱障、一切智障，是名自利；無分別智能成此法。何者為利他？從無分別後智，乃至盡生死際不作思量，顯二種身說法無窮無間無量，為脫生死三惡道苦，為欲安立一切眾生，置於善道住三乘處，是名利他。復次自利，與三功德分不相離：一者無漏、二者遍滿、三者無為。復次利他，與四功德分不相離，拔濟眾生不墮四處：一者妄見癡迷疑惑、二者苦道惡道墮道、三者以嫉妬心以怨結心破壞正教、四者以下劣心貪樂小乘。阿難！興此二事自利利他，是菩提事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者是菩提利益事？有二種事：一者無分別智、二者無分別後智。是二種智有二種事：一者為成就自利、二者為成就利他。何者自利？圓滿解脫身持淨法身，滅煩惱障、一切智障，是名自利；無分別智能成此法。何者為利他？從無分別後智，乃至盡生死際不作思量，顯二種身說法無窮無間無量，為脫生死三惡道苦，為欲安立一切眾生，置於善道住三乘處，是名利他。復次自利，與三功德分不相離：一者無漏、二者遍滿、三者無為。復次利他，與四功德分不相離，拔濟眾生不墮四處：一者妄見癡迷疑惑、二者苦道惡道墮道、三者以嫉妬心以怨結心破壞正教、四者以下劣心貪樂小乘。阿難！興此二事自利利他，是菩提事。

「阿難！何者名菩提相應法？無上菩提是真實相，十九種法與其相應：一者不可思量、二者微細、三者真實、四者道理甚深、五者不可見、六者難通達、七者常、八者在、九者寂、十者恒、十一清涼、十二遍滿、十三無分別、十四無著、十五無礙、十六隨順、十七不可執、十八大淨、十九澄清，此十九法與無上菩提恒不相離，故名菩提相應之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者名菩提相應法？無上菩提是真實相，十九種法與其相應：一者不可思量、二者微細、三者真實、四者道理甚深、五者不可見、六者難通達、七者常、八者在、九者寂、十者恒、十一清涼、十二遍滿、十三無分別、十四無著、十五無礙、十六隨順、十七不可執、十八大淨、十九澄清，此十九法與無上菩提恒不相離，故名菩提相應之法。

「阿難！何者是菩提行處？三種道理顯現三身：一者甚深道理、二者廣大道理、三者萬德道理。阿難！第一身者，與五種相、五種功德相應。何者五種相？一者無為、二者不相離、三者離二邊、四者脫一切障、五者自性清淨。何者五種功德？一者不可量、二者不可數、三者難思、四者不共、五者究竟清淨。第二身者，法身淨流之所顯現，一切無量如來功德，摩訶般若大悲為體，與五種功德相應：一者無分別相、二者無功用心、三者稱眾生意作利益、四者與法身不相離、五者恒遍一時不捨眾生。第三身者，般若大悲淨流所顯，色種為體，與四分功德相應：一者三十二相、二者八十種好、三者威德、四者力，能於諸眾生根欲性行相攝相應，於穢佛土示現種種本生之事，或復示現昇兜率天，或復示現從彼天下，或復示現降神母胎，或現初生出胎，或現俱摩羅位，或現受學十八明處，或現諸戲遊於後園，或現出家或現苦行，或詣道場或成佛道，或波羅捺轉妙法輪，或堅固林般涅槃那，示現如是種種之事，乃至盡于生死後際。阿難！無上菩提攝三身盡，是故名為菩提行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者是菩提行處？三種道理顯現三身：一者甚深道理、二者廣大道理、三者萬德道理。阿難！第一身者，與五種相、五種功德相應。何者五種相？一者無為、二者不相離、三者離二邊、四者脫一切障、五者自性清淨。何者五種功德？一者不可量、二者不可數、三者難思、四者不共、五者究竟清淨。第二身者，法身淨流之所顯現，一切無量如來功德，摩訶般若大悲為體，與五種功德相應：一者無分別相、二者無功用心、三者稱眾生意作利益、四者與法身不相離、五者恒遍一時不捨眾生。第三身者，般若大悲淨流所顯，色種為體，與四分功德相應：一者三十二相、二者八十種好、三者威德、四者力，能於諸眾生根欲性行相攝相應，於穢佛土示現種種本生之事，或復示現昇兜率天，或復示現從彼天下，或復示現降神母胎，或現初生出胎，或現俱摩羅位，或現受學十八明處，或現諸戲遊於後園，或現出家或現苦行，或詣道場或成佛道，或波羅捺轉妙法輪，或堅固林般涅槃那，示現如是種種之事，乃至盡于生死後際。阿難！無上菩提攝三身盡，是故名為菩提行處。

「阿難！何者無上菩提常住法？而此常住有二種法為作因緣：一者不生不滅、二者無窮無盡，是名菩提常住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者無上菩提常住法？而此常住有二種法為作因緣：一者不生不滅、二者無窮無盡，是名菩提常住法。

「阿難！何者是無上菩提不共相？不共有二種：一者不可知，若諸凡夫聲聞緣覺不能通達，非其境界；二者不可得，除佛一人餘無得者。是不共法有五種：一者如如理甚深故、二者自在不可動故、三者清淨無漏界所攝故、四者一切所知處無礙故、五者為眾生利益事圓滿故，是名菩提不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者是無上菩提不共相？不共有二種：一者不可知，若諸凡夫聲聞緣覺不能通達，非其境界；二者不可得，除佛一人餘無得者。是不共法有五種：一者如如理甚深故、二者自在不可動故、三者清淨無漏界所攝故、四者一切所知處無礙故、五者為眾生利益事圓滿故，是名菩提不共相。

「阿難！何者是無上菩提不可思惟？有六種因故不可思惟：一者過語言境界、二者第一義諦所攝、三者已過覺觀分別思惟、四者譬類所不能得、五者於一切法最上品故、六者生死涅槃處不可安立故，是名無上菩提不可思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者是無上菩提不可思惟？有六種因故不可思惟：一者過語言境界、二者第一義諦所攝、三者已過覺觀分別思惟、四者譬類所不能得、五者於一切法最上品故、六者生死涅槃處不可安立故，是名無上菩提不可思惟。

「阿難！云何如來為無上菩提不可思議？阿難！一切如來住無上菩提處，有五種因緣不可思議。何者為五？一者自性、二者處、三者住、四者為一異、五者為利益。阿難！云何如來為菩提自性不可思議？即色是如來不可得，離色是如來不可得，受想行識亦如是；即地界是如來不可得，離地界是如來不可得，水火風界亦如是；即眼入是如來不可得，離眼入是如來不可得，耳鼻舌身意亦如是；即有法是如來不可得，無法亦如是，是名菩提性不可思議。阿難！云何如來為菩提處不可思議？如來在欲界不可思議，離欲界亦不可思議，色無色界亦如是；如來在人中不可思議，離人中亦不可思議，六道亦如是；如來在東方不可思議，離東方亦不可思議，十方亦如是，是名為處不可思議。阿難！何者是如來為菩提住不可思議？阿難！安樂住如來住不可思議，寂靜住如來住不可思議，有心住如來住不可思議，無心住如來住不可思議，如是梵住聖住如來住不可思議，是名為住不可思議。阿難！云何如來為一異不可思議？三世如來在一處住。何者一處？自性清淨無漏法界是諸如來，若一若異不可思議，是名一異不可思議。阿難！云何如來為利益事不可思議？如是如來等一法界，智慧神力正勤威德悉皆平等，住於無漏清淨法界，諸如來等因此轉依，能為眾生無量利益，是名利益不可思議。復次不可思議有二種：一者不可言說，過語言境界故；二者出一切世，於世間中無譬類故，是名不可思議。復次真如，本不被染、末無垢污不可思議。阿難！是名菩提不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！云何如來為無上菩提不可思議？阿難！一切如來住無上菩提處，有五種因緣不可思議。何者為五？一者自性、二者處、三者住、四者為一異、五者為利益。阿難！云何如來為菩提自性不可思議？即色是如來不可得，離色是如來不可得，受想行識亦如是；即地界是如來不可得，離地界是如來不可得，水火風界亦如是；即眼入是如來不可得，離眼入是如來不可得，耳鼻舌身意亦如是；即有法是如來不可得，無法亦如是，是名菩提性不可思議。阿難！云何如來為菩提處不可思議？如來在欲界不可思議，離欲界亦不可思議，色無色界亦如是；如來在人中不可思議，離人中亦不可思議，六道亦如是；如來在東方不可思議，離東方亦不可思議，十方亦如是，是名為處不可思議。阿難！何者是如來為菩提住不可思議？阿難！安樂住如來住不可思議，寂靜住如來住不可思議，有心住如來住不可思議，無心住如來住不可思議，如是梵住聖住如來住不可思議，是名為住不可思議。阿難！云何如來為一異不可思議？三世如來在一處住。何者一處？自性清淨無漏法界是諸如來，若一若異不可思議，是名一異不可思議。阿難！云何如來為利益事不可思議？如是如來等一法界，智慧神力正勤威德悉皆平等，住於無漏清淨法界，諸如來等因此轉依，能為眾生無量利益，是名利益不可思議。復次不可思議有二種：一者不可言說，過語言境界故；二者出一切世，於世間中無譬類故，是名不可思議。復次真如，本不被染、末無垢污不可思議。阿難！是名菩提不可思議。」