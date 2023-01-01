佛說不增不減經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說不增不減經

元魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏北印度三藏菩提流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，諸菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，諸菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計。

爾時慧命舍利弗，於大眾中即從坐起，前至佛所，到已頂禮佛足，退坐一面，合掌白佛言：「世尊！一切眾生從無始世來，周旋六道，往來三界，於四生中輪迴生死，受苦無窮。世尊！此眾生聚、眾生海，為有增減？為無增減？此義深隱，我未能解。若人問我，當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗，於大眾中即從坐起，前至佛所，到已頂禮佛足，退坐一面，合掌白佛言：「世尊！一切眾生從無始世來，周旋六道，往來三界，於四生中輪迴生死，受苦無窮。世尊！此眾生聚、眾生海，為有增減？為無增減？此義深隱，我未能解。若人問我，當云何答？」

爾時世尊告舍利弗：「善哉，善哉！舍利弗！汝為安隱一切眾生，安樂一切眾生，憐愍一切眾生，利益一切眾生，饒益安樂一切眾生、諸天人故，乃能問我是甚深義。舍利弗！汝若不問如來、應供、正遍知如是義者，有多過咎。所以者何？於現在世及未來世，諸天人等一切眾生，長受衰惱損害之事，永失一切利益安樂。舍利弗！大邪見者，所謂見眾生界增、見眾生界減。舍利弗！此大邪見諸眾生等，以是見故，生盲無目，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於現在世墮諸惡趣。舍利弗！大險難者，所謂取眾生界增堅著妄執、取眾生界減堅著妄執。舍利弗！此諸眾生堅著妄執，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於未來世墮諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗：「善哉，善哉！舍利弗！汝為安隱一切眾生，安樂一切眾生，憐愍一切眾生，利益一切眾生，饒益安樂一切眾生、諸天人故，乃能問我是甚深義。舍利弗！汝若不問如來、應供、正遍知如是義者，有多過咎。所以者何？於現在世及未來世，諸天人等一切眾生，長受衰惱損害之事，永失一切利益安樂。舍利弗！大邪見者，所謂見眾生界增、見眾生界減。舍利弗！此大邪見諸眾生等，以是見故，生盲無目，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於現在世墮諸惡趣。舍利弗！大險難者，所謂取眾生界增堅著妄執、取眾生界減堅著妄執。舍利弗！此諸眾生堅著妄執，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於未來世墮諸惡趣。

「舍利弗！一切愚癡凡夫，不如實知一法界故、不如實見一法界故，起邪見心，謂眾生界增、眾生界減。舍利弗！如來在世，我諸弟子不起此見。若我滅後，過五百歲，多有眾生愚無智慧，於佛法中雖除鬚髮、服三法衣現沙門像，然其內無沙門德行。如是等輩，實非沙門自謂沙門，非佛弟子謂佛弟子，而自說言：『我是沙門，真佛弟子。』如是等人，起增、減見。何以故？此諸眾生以依如來不了義經，無慧眼故、遠離如實空見故，不如實知如來所證初發心故、不如實知修集無量菩提功德行故、不如實知如來所得無量法故、不如實知如來無量力故、不如實知如來無量境界故、不信如來無量行處故、不如實知如來不思議無量法自在故、不如實知如來不思議無量方便故、不能如實分別如來無量差別境界故、不能善入如來不可思議大悲故、不如實知如來大涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！一切愚癡凡夫，不如實知一法界故、不如實見一法界故，起邪見心，謂眾生界增、眾生界減。舍利弗！如來在世，我諸弟子不起此見。若我滅後，過五百歲，多有眾生愚無智慧，於佛法中雖除鬚髮、服三法衣現沙門像，然其內無沙門德行。如是等輩，實非沙門自謂沙門，非佛弟子謂佛弟子，而自說言：『我是沙門，真佛弟子。』如是等人，起增、減見。何以故？此諸眾生以依如來不了義經，無慧眼故、遠離如實空見故，不如實知如來所證初發心故、不如實知修集無量菩提功德行故、不如實知如來所得無量法故、不如實知如來無量力故、不如實知如來無量境界故、不信如來無量行處故、不如實知如來不思議無量法自在故、不如實知如來不思議無量方便故、不能如實分別如來無量差別境界故、不能善入如來不可思議大悲故、不如實知如來大涅槃故。

「舍利弗！愚癡凡夫無聞慧故，聞如來涅槃起斷見、滅見，以起斷想及滅想故，謂眾生界減，成大邪見極重惡業。復次舍利弗！此諸眾生依於減見復起三見，此三種見與彼減見不相捨離猶如羅網。何謂三見？一者斷見，謂畢竟盡；二者滅見，謂即涅槃；三者無涅槃見，謂此涅槃畢竟空寂。舍利弗！此三種見，如是縛、如是執、如是觸；以是三見力因緣故，展轉復生二種邪見，此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者無欲見，二者畢竟無涅槃見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！愚癡凡夫無聞慧故，聞如來涅槃起斷見、滅見，以起斷想及滅想故，謂眾生界減，成大邪見極重惡業。復次舍利弗！此諸眾生依於減見復起三見，此三種見與彼減見不相捨離猶如羅網。何謂三見？一者斷見，謂畢竟盡；二者滅見，謂即涅槃；三者無涅槃見，謂此涅槃畢竟空寂。舍利弗！此三種見，如是縛、如是執、如是觸；以是三見力因緣故，展轉復生二種邪見，此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者無欲見，二者畢竟無涅槃見。

「舍利弗！依無欲見復起二見，此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者戒取見，二者於不淨中起淨顛倒見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！依無欲見復起二見，此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者戒取見，二者於不淨中起淨顛倒見。

「舍利弗！依畢竟無涅槃見，復起六種見，此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網。何謂六見？一者世間有始見，二者世間有終見，三者眾生幻化所作見，四者無苦無樂見，五者無眾生事見，六者無聖諦見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！依畢竟無涅槃見，復起六種見，此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網。何謂六見？一者世間有始見，二者世間有終見，三者眾生幻化所作見，四者無苦無樂見，五者無眾生事見，六者無聖諦見。

「復次舍利弗！此諸眾生依於增見，復起二見，此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者涅槃始生見，二者無因無緣忽然而有見。舍利弗！此二種見，令諸眾生，於善法中無願欲心、勤精進心。舍利弗，是諸眾生，以起如是二種見故，正使七佛如來、應、正遍知次第出世為其說法，於善法中若生欲心、勤精進心，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！此諸眾生依於增見，復起二見，此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者涅槃始生見，二者無因無緣忽然而有見。舍利弗！此二種見，令諸眾生，於善法中無願欲心、勤精進心。舍利弗，是諸眾生，以起如是二種見故，正使七佛如來、應、正遍知次第出世為其說法，於善法中若生欲心、勤精進心，無有是處。

「舍利弗！此二種見乃是無明諸惑根本，所謂涅槃始生見，無因無緣忽然而有見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此二種見乃是無明諸惑根本，所謂涅槃始生見，無因無緣忽然而有見。

「舍利弗！此二種見，乃是極惡根本大患之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此二種見，乃是極惡根本大患之法。

「舍利弗！依此二見起一切見，此一切見與彼二見不相捨離猶如羅網。一切見者，所謂若內若外，若麁若細，若中種種諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！依此二見起一切見，此一切見與彼二見不相捨離猶如羅網。一切見者，所謂若內若外，若麁若細，若中種種諸見。

「所謂增見、減見，舍利弗！此二種見依止一界，同一界合一界。一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂增見、減見，舍利弗！此二種見依止一界，同一界合一界。一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。」

爾時，慧命舍利弗白佛言：「世尊！何者是一界？而言一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。」舍利弗言：「善哉世尊！此義甚深，我未能解。唯願如來為我解說，令得解了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗白佛言：「世尊！何者是一界？而言一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。」舍利弗言：「善哉世尊！此義甚深，我未能解。唯願如來為我解說，令得解了。」

爾時世尊告慧命舍利弗：「此甚深義，乃是如來智慧境界，亦是如來心所行處。舍利弗！如是深義，一切聲聞、緣覺智慧所不能知、所不能見，不能觀察，何況一切愚癡凡夫而能測量？唯有諸佛如來智慧，乃能觀察知見此義。舍利弗！一切聲聞、緣覺所有智慧，於此義中唯可仰信，不能如實知見觀察。舍利弗！甚深義者即是第一義諦，第一義諦者即是眾生界，眾生界者即是如來藏，如來藏者即是法身。舍利弗！如我所說法身義者，過於恒沙，不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告慧命舍利弗：「此甚深義，乃是如來智慧境界，亦是如來心所行處。舍利弗！如是深義，一切聲聞、緣覺智慧所不能知、所不能見，不能觀察，何況一切愚癡凡夫而能測量？唯有諸佛如來智慧，乃能觀察知見此義。舍利弗！一切聲聞、緣覺所有智慧，於此義中唯可仰信，不能如實知見觀察。舍利弗！甚深義者即是第一義諦，第一義諦者即是眾生界，眾生界者即是如來藏，如來藏者即是法身。舍利弗！如我所說法身義者，過於恒沙，不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。

「舍利弗！如世間燈，所有明色及觸，不離不脫。又如摩尼寶珠，所有明色形相，不離不脫。舍利弗！如來所說法身之義亦復如是，過於恒沙，不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如世間燈，所有明色及觸，不離不脫。又如摩尼寶珠，所有明色形相，不離不脫。舍利弗！如來所說法身之義亦復如是，過於恒沙，不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。

「舍利弗！此法身者，是不生不滅法，非過去際、非未來際，離二邊故。舍利弗！非過去際者離生時故，非未來際者離滅時故。舍利弗！如來法身常，以不異法故、以不盡法故。舍利弗！如來法身恒，以常可歸依故、以未來際平等故。舍利弗！如來法身清涼，以不二法故、以無分別法故。舍利弗，如來法身不變，以非滅法故、以非作法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此法身者，是不生不滅法，非過去際、非未來際，離二邊故。舍利弗！非過去際者離生時故，非未來際者離滅時故。舍利弗！如來法身常，以不異法故、以不盡法故。舍利弗！如來法身恒，以常可歸依故、以未來際平等故。舍利弗！如來法身清涼，以不二法故、以無分別法故。舍利弗，如來法身不變，以非滅法故、以非作法故。

「舍利弗！即此法身，過於恒沙無邊煩惱所纏，從無始世來隨順世間，波浪漂流，往來生死，名為眾生。舍利弗！即此法身，厭離世間生死苦惱，棄捨一切諸有欲求，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，修菩提行，名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！即此法身，過於恒沙無邊煩惱所纏，從無始世來隨順世間，波浪漂流，往來生死，名為眾生。舍利弗！即此法身，厭離世間生死苦惱，棄捨一切諸有欲求，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，修菩提行，名為菩薩。

「復次舍利弗！即此法身，離一切世間煩惱、使、纏，過一切苦。離一切煩惱垢得淨得清淨，住於彼岸清淨法中，到一切眾生所願之地，於一切境界中究竟通達，更無勝者；離一切障、離一切礙，於一切法中得自在力，名為如來、應、正遍知。是故舍利弗！不離眾生界有法身，不離法身有眾生界；眾生界即法身，法身即眾生界。舍利弗！此二法者，義一名異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！即此法身，離一切世間煩惱、使、纏，過一切苦。離一切煩惱垢得淨得清淨，住於彼岸清淨法中，到一切眾生所願之地，於一切境界中究竟通達，更無勝者；離一切障、離一切礙，於一切法中得自在力，名為如來、應、正遍知。是故舍利弗！不離眾生界有法身，不離法身有眾生界；眾生界即法身，法身即眾生界。舍利弗！此二法者，義一名異。

「復次舍利弗！如我上說，眾生界中亦三種法，皆真實如，不異不差。何謂三法？一者如來藏本際相應體及清淨法，二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法，三者如來藏未來際平等恒及有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！如我上說，眾生界中亦三種法，皆真實如，不異不差。何謂三法？一者如來藏本際相應體及清淨法，二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法，三者如來藏未來際平等恒及有法。

「舍利弗當知，如來藏本際相應體及清淨法者，此法如實不虛妄，不離不脫智慧清淨，真如、法界、不思議法，無始本際來，有此清淨相應法體。舍利弗，我依此清淨真如、法界，為眾生故，說為不可思議法自性清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗當知，如來藏本際相應體及清淨法者，此法如實不虛妄，不離不脫智慧清淨，真如、法界、不思議法，無始本際來，有此清淨相應法體。舍利弗，我依此清淨真如、法界，為眾生故，說為不可思議法自性清淨心。

「舍利弗當知，如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者，此本際來離脫、不相應、煩惱所纏不清淨法，唯有如來菩提智之所能斷。舍利弗！我依此煩惱所纏、不相應、不思議法界，為眾生故，說為客塵煩惱所染自性清淨心不可思議法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗當知，如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者，此本際來離脫、不相應、煩惱所纏不清淨法，唯有如來菩提智之所能斷。舍利弗！我依此煩惱所纏、不相應、不思議法界，為眾生故，說為客塵煩惱所染自性清淨心不可思議法。

「舍利弗當知，如來藏未來際平等恒及有法者，即是一切諸法根本，備一切法、具一切法，於世法中不離不脫真實一切法，住持一切法、攝一切法。舍利弗！我依此不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界，說名眾生。所以者何？言眾生者，即是不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界等異名，以是義故，我依彼法說名眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗當知，如來藏未來際平等恒及有法者，即是一切諸法根本，備一切法、具一切法，於世法中不離不脫真實一切法，住持一切法、攝一切法。舍利弗！我依此不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界，說名眾生。所以者何？言眾生者，即是不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界等異名，以是義故，我依彼法說名眾生。

「舍利弗！此三種法皆真實如，不異不差。於此真實如、不異不差法中，畢竟不起極惡不善二種邪見。何以故？以如實見故。所謂減見、增見——舍利弗！——此二邪見，諸佛如來畢竟遠離，諸佛如來之所呵責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此三種法皆真實如，不異不差。於此真實如、不異不差法中，畢竟不起極惡不善二種邪見。何以故？以如實見故。所謂減見、增見——舍利弗！——此二邪見，諸佛如來畢竟遠離，諸佛如來之所呵責。

「舍利弗！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若起一見、若起二見，諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。舍利弗！此人以起二見因緣故，從冥入冥、從闇入闇，我說是等，名一闡提。是故舍利弗！汝今應學此法，化彼眾生，令離二見，住正道中。舍利弗！如是等法，汝亦應學，離彼二見，住正道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若起一見、若起二見，諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。舍利弗！此人以起二見因緣故，從冥入冥、從闇入闇，我說是等，名一闡提。是故舍利弗！汝今應學此法，化彼眾生，令離二見，住正道中。舍利弗！如是等法，汝亦應學，離彼二見，住正道中。」

佛說此經已，慧命舍利弗，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大眾，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，慧命舍利弗，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大眾，皆大歡喜，信受奉行。