佛說不增不減經
元魏 菩提流支譯1卷CBETA T0668少于一万字 26 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說不增不減經
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元魏北印度三藏菩提流支譯
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如是我聞：
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一時，婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，諸菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計。
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爾時慧命舍利弗，於大眾中即從坐起，前至佛所，到已頂禮佛足，退坐一面，合掌白佛言：「世尊！一切眾生從無始世來，周旋六道，往來三界，於四生中輪迴生死，受苦無窮。世尊！此眾生聚、眾生海，為有增減？為無增減？此義深隱，我未能解。若人問我，當云何答？」
爾時慧命舍利弗，於大眾中即從坐起，前至佛所，到已頂禮佛足，退坐一面，合掌白佛言：「世尊！一切眾生從無始世來，周旋六道，往來三界，於四生中輪迴生死，受苦無窮。世尊！此眾生聚、眾生海，為有增減？為無增減？此義深隱，我未能解。若人問我，當云何答？」
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爾時世尊告舍利弗：「善哉，善哉！舍利弗！汝為安隱一切眾生，安樂一切眾生，憐愍一切眾生，利益一切眾生，饒益安樂一切眾生、諸天人故，乃能問我是甚深義。舍利弗！汝若不問如來、應供、正遍知如是義者，有多過咎。所以者何？於現在世及未來世，諸天人等一切眾生，長受衰惱損害之事，永失一切利益安樂。舍利弗！大邪見者，所謂見眾生界增、見眾生界減。舍利弗！此大邪見諸眾生等，以是見故，生盲無目，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於現在世墮諸惡趣。舍利弗！大險難者，所謂取眾生界增堅著妄執、取眾生界減堅著妄執。舍利弗！此諸眾生堅著妄執，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於未來世墮諸惡趣。
爾時世尊告舍利弗：「善哉，善哉！舍利弗！汝為安隱一切眾生，安樂一切眾生，憐愍一切眾生，利益一切眾生，饒益安樂一切眾生、諸天人故，乃能問我是甚深義。舍利弗！汝若不問如來、應供、正遍知如是義者，有多過咎。所以者何？於現在世及未來世，諸天人等一切眾生，長受衰惱損害之事，永失一切利益安樂。舍利弗！大邪見者，所謂見眾生界增、見眾生界減。舍利弗！此大邪見諸眾生等，以是見故，生盲無目，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於現在世墮諸惡趣。舍利弗！大險難者，所謂取眾生界增堅著妄執、取眾生界減堅著妄執。舍利弗！此諸眾生堅著妄執，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於未來世墮諸惡趣。
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「舍利弗！一切愚癡凡夫，不如實知一法界故、不如實見一法界故，起邪見心，謂眾生界增、眾生界減。舍利弗！如來在世，我諸弟子不起此見。若我滅後，過五百歲，多有眾生愚無智慧，於佛法中雖除鬚髮、服三法衣現沙門像，然其內無沙門德行。如是等輩，實非沙門自謂沙門，非佛弟子謂佛弟子，而自說言：『我是沙門，真佛弟子。』如是等人，起增、減見。何以故？此諸眾生以依如來不了義經，無慧眼故、遠離如實空見故，不如實知如來所證初發心故、不如實知修集無量菩提功德行故、不如實知如來所得無量法故、不如實知如來無量力故、不如實知如來無量境界故、不信如來無量行處故、不如實知如來不思議無量法自在故、不如實知如來不思議無量方便故、不能如實分別如來無量差別境界故、不能善入如來不可思議大悲故、不如實知如來大涅槃故。
「舍利弗！一切愚癡凡夫，不如實知一法界故、不如實見一法界故，起邪見心，謂眾生界增、眾生界減。舍利弗！如來在世，我諸弟子不起此見。若我滅後，過五百歲，多有眾生愚無智慧，於佛法中雖除鬚髮、服三法衣現沙門像，然其內無沙門德行。如是等輩，實非沙門自謂沙門，非佛弟子謂佛弟子，而自說言：『我是沙門，真佛弟子。』如是等人，起增、減見。何以故？此諸眾生以依如來不了義經，無慧眼故、遠離如實空見故，不如實知如來所證初發心故、不如實知修集無量菩提功德行故、不如實知如來所得無量法故、不如實知如來無量力故、不如實知如來無量境界故、不信如來無量行處故、不如實知如來不思議無量法自在故、不如實知如來不思議無量方便故、不能如實分別如來無量差別境界故、不能善入如來不可思議大悲故、不如實知如來大涅槃故。
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「舍利弗！愚癡凡夫無聞慧故，聞如來涅槃起斷見、滅見，以起斷想及滅想故，謂眾生界減，成大邪見極重惡業。復次舍利弗！此諸眾生依於減見復起三見，此三種見與彼減見不相捨離猶如羅網。何謂三見？一者斷見，謂畢竟盡；二者滅見，謂即涅槃；三者無涅槃見，謂此涅槃畢竟空寂。舍利弗！此三種見，如是縛、如是執、如是觸；以是三見力因緣故，展轉復生二種邪見，此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者無欲見，二者畢竟無涅槃見。
「舍利弗！愚癡凡夫無聞慧故，聞如來涅槃起斷見、滅見，以起斷想及滅想故，謂眾生界減，成大邪見極重惡業。復次舍利弗！此諸眾生依於減見復起三見，此三種見與彼減見不相捨離猶如羅網。何謂三見？一者斷見，謂畢竟盡；二者滅見，謂即涅槃；三者無涅槃見，謂此涅槃畢竟空寂。舍利弗！此三種見，如是縛、如是執、如是觸；以是三見力因緣故，展轉復生二種邪見，此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者無欲見，二者畢竟無涅槃見。
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「舍利弗！依無欲見復起二見，此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者戒取見，二者於不淨中起淨顛倒見。
「舍利弗！依無欲見復起二見，此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者戒取見，二者於不淨中起淨顛倒見。
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「舍利弗！依畢竟無涅槃見，復起六種見，此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網。何謂六見？一者世間有始見，二者世間有終見，三者眾生幻化所作見，四者無苦無樂見，五者無眾生事見，六者無聖諦見。
「舍利弗！依畢竟無涅槃見，復起六種見，此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網。何謂六見？一者世間有始見，二者世間有終見，三者眾生幻化所作見，四者無苦無樂見，五者無眾生事見，六者無聖諦見。
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「復次舍利弗！此諸眾生依於增見，復起二見，此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者涅槃始生見，二者無因無緣忽然而有見。舍利弗！此二種見，令諸眾生，於善法中無願欲心、勤精進心。舍利弗，是諸眾生，以起如是二種見故，正使七佛如來、應、正遍知次第出世為其說法，於善法中若生欲心、勤精進心，無有是處。
「復次舍利弗！此諸眾生依於增見，復起二見，此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者涅槃始生見，二者無因無緣忽然而有見。舍利弗！此二種見，令諸眾生，於善法中無願欲心、勤精進心。舍利弗，是諸眾生，以起如是二種見故，正使七佛如來、應、正遍知次第出世為其說法，於善法中若生欲心、勤精進心，無有是處。
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「舍利弗！此二種見乃是無明諸惑根本，所謂涅槃始生見，無因無緣忽然而有見。
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「舍利弗！此二種見，乃是極惡根本大患之法。
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「舍利弗！依此二見起一切見，此一切見與彼二見不相捨離猶如羅網。一切見者，所謂若內若外，若麁若細，若中種種諸見。
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「所謂增見、減見，舍利弗！此二種見依止一界，同一界合一界。一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。」
「所謂增見、減見，舍利弗！此二種見依止一界，同一界合一界。一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。」
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爾時，慧命舍利弗白佛言：「世尊！何者是一界？而言一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。」舍利弗言：「善哉世尊！此義甚深，我未能解。唯願如來為我解說，令得解了。」
爾時，慧命舍利弗白佛言：「世尊！何者是一界？而言一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。」舍利弗言：「善哉世尊！此義甚深，我未能解。唯願如來為我解說，令得解了。」
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爾時世尊告慧命舍利弗：「此甚深義，乃是如來智慧境界，亦是如來心所行處。舍利弗！如是深義，一切聲聞、緣覺智慧所不能知、所不能見，不能觀察，何況一切愚癡凡夫而能測量？唯有諸佛如來智慧，乃能觀察知見此義。舍利弗！一切聲聞、緣覺所有智慧，於此義中唯可仰信，不能如實知見觀察。舍利弗！甚深義者即是第一義諦，第一義諦者即是眾生界，眾生界者即是如來藏，如來藏者即是法身。舍利弗！如我所說法身義者，過於恒沙，不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。
爾時世尊告慧命舍利弗：「此甚深義，乃是如來智慧境界，亦是如來心所行處。舍利弗！如是深義，一切聲聞、緣覺智慧所不能知、所不能見，不能觀察，何況一切愚癡凡夫而能測量？唯有諸佛如來智慧，乃能觀察知見此義。舍利弗！一切聲聞、緣覺所有智慧，於此義中唯可仰信，不能如實知見觀察。舍利弗！甚深義者即是第一義諦，第一義諦者即是眾生界，眾生界者即是如來藏，如來藏者即是法身。舍利弗！如我所說法身義者，過於恒沙，不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。
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「舍利弗！如世間燈，所有明色及觸，不離不脫。又如摩尼寶珠，所有明色形相，不離不脫。舍利弗！如來所說法身之義亦復如是，過於恒沙，不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。
「舍利弗！如世間燈，所有明色及觸，不離不脫。又如摩尼寶珠，所有明色形相，不離不脫。舍利弗！如來所說法身之義亦復如是，過於恒沙，不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。
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「舍利弗！此法身者，是不生不滅法，非過去際、非未來際，離二邊故。舍利弗！非過去際者離生時故，非未來際者離滅時故。舍利弗！如來法身常，以不異法故、以不盡法故。舍利弗！如來法身恒，以常可歸依故、以未來際平等故。舍利弗！如來法身清涼，以不二法故、以無分別法故。舍利弗，如來法身不變，以非滅法故、以非作法故。
「舍利弗！此法身者，是不生不滅法，非過去際、非未來際，離二邊故。舍利弗！非過去際者離生時故，非未來際者離滅時故。舍利弗！如來法身常，以不異法故、以不盡法故。舍利弗！如來法身恒，以常可歸依故、以未來際平等故。舍利弗！如來法身清涼，以不二法故、以無分別法故。舍利弗，如來法身不變，以非滅法故、以非作法故。
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「舍利弗！即此法身，過於恒沙無邊煩惱所纏，從無始世來隨順世間，波浪漂流，往來生死，名為眾生。舍利弗！即此法身，厭離世間生死苦惱，棄捨一切諸有欲求，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，修菩提行，名為菩薩。
「舍利弗！即此法身，過於恒沙無邊煩惱所纏，從無始世來隨順世間，波浪漂流，往來生死，名為眾生。舍利弗！即此法身，厭離世間生死苦惱，棄捨一切諸有欲求，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，修菩提行，名為菩薩。
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「復次舍利弗！即此法身，離一切世間煩惱、使、纏，過一切苦。離一切煩惱垢得淨得清淨，住於彼岸清淨法中，到一切眾生所願之地，於一切境界中究竟通達，更無勝者；離一切障、離一切礙，於一切法中得自在力，名為如來、應、正遍知。是故舍利弗！不離眾生界有法身，不離法身有眾生界；眾生界即法身，法身即眾生界。舍利弗！此二法者，義一名異。
「復次舍利弗！即此法身，離一切世間煩惱、使、纏，過一切苦。離一切煩惱垢得淨得清淨，住於彼岸清淨法中，到一切眾生所願之地，於一切境界中究竟通達，更無勝者；離一切障、離一切礙，於一切法中得自在力，名為如來、應、正遍知。是故舍利弗！不離眾生界有法身，不離法身有眾生界；眾生界即法身，法身即眾生界。舍利弗！此二法者，義一名異。
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「復次舍利弗！如我上說，眾生界中亦三種法，皆真實如，不異不差。何謂三法？一者如來藏本際相應體及清淨法，二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法，三者如來藏未來際平等恒及有法。
「復次舍利弗！如我上說，眾生界中亦三種法，皆真實如，不異不差。何謂三法？一者如來藏本際相應體及清淨法，二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法，三者如來藏未來際平等恒及有法。
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「舍利弗當知，如來藏本際相應體及清淨法者，此法如實不虛妄，不離不脫智慧清淨，真如、法界、不思議法，無始本際來，有此清淨相應法體。舍利弗，我依此清淨真如、法界，為眾生故，說為不可思議法自性清淨心。
「舍利弗當知，如來藏本際相應體及清淨法者，此法如實不虛妄，不離不脫智慧清淨，真如、法界、不思議法，無始本際來，有此清淨相應法體。舍利弗，我依此清淨真如、法界，為眾生故，說為不可思議法自性清淨心。
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「舍利弗當知，如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者，此本際來離脫、不相應、煩惱所纏不清淨法，唯有如來菩提智之所能斷。舍利弗！我依此煩惱所纏、不相應、不思議法界，為眾生故，說為客塵煩惱所染自性清淨心不可思議法。
「舍利弗當知，如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者，此本際來離脫、不相應、煩惱所纏不清淨法，唯有如來菩提智之所能斷。舍利弗！我依此煩惱所纏、不相應、不思議法界，為眾生故，說為客塵煩惱所染自性清淨心不可思議法。
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「舍利弗當知，如來藏未來際平等恒及有法者，即是一切諸法根本，備一切法、具一切法，於世法中不離不脫真實一切法，住持一切法、攝一切法。舍利弗！我依此不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界，說名眾生。所以者何？言眾生者，即是不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界等異名，以是義故，我依彼法說名眾生。
「舍利弗當知，如來藏未來際平等恒及有法者，即是一切諸法根本，備一切法、具一切法，於世法中不離不脫真實一切法，住持一切法、攝一切法。舍利弗！我依此不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界，說名眾生。所以者何？言眾生者，即是不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界等異名，以是義故，我依彼法說名眾生。
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「舍利弗！此三種法皆真實如，不異不差。於此真實如、不異不差法中，畢竟不起極惡不善二種邪見。何以故？以如實見故。所謂減見、增見——舍利弗！——此二邪見，諸佛如來畢竟遠離，諸佛如來之所呵責。
「舍利弗！此三種法皆真實如，不異不差。於此真實如、不異不差法中，畢竟不起極惡不善二種邪見。何以故？以如實見故。所謂減見、增見——舍利弗！——此二邪見，諸佛如來畢竟遠離，諸佛如來之所呵責。
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「舍利弗！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若起一見、若起二見，諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。舍利弗！此人以起二見因緣故，從冥入冥、從闇入闇，我說是等，名一闡提。是故舍利弗！汝今應學此法，化彼眾生，令離二見，住正道中。舍利弗！如是等法，汝亦應學，離彼二見，住正道中。」
「舍利弗！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若起一見、若起二見，諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。舍利弗！此人以起二見因緣故，從冥入冥、從闇入闇，我說是等，名一闡提。是故舍利弗！汝今應學此法，化彼眾生，令離二見，住正道中。舍利弗！如是等法，汝亦應學，離彼二見，住正道中。」
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佛說此經已，慧命舍利弗，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大眾，皆大歡喜，信受奉行。
佛說此經已，慧命舍利弗，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大眾，皆大歡喜，信受奉行。
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