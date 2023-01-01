大方廣如來藏經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣如來藏經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽梵住靈鷲山寶蓋鹿母宅，於栴檀藏大樓閣中成等正覺。十年之後，當熱時際，與大苾芻眾千人俱，有學、無學、聲聞、羅漢——諸漏已盡無復煩惱，皆得自在，心善解脫、慧善解脫，獲得正智，猶如大龍所作已辦，捨棄重擔逮得已利，盡諸有結到於彼岸——所謂具壽大迦葉波、具壽漚樓頻䗍迦葉波、具壽那提迦葉波、具壽伽耶迦葉波、具壽大迦旃延、具壽俱郗羅、具壽薄俱羅、具壽離波多、具壽須菩提、具壽滿慈子、具壽語自在、具壽舍利子、具壽大目揵連、具壽憍陳如、具壽烏陀夷、具壽羅呼羅、具壽難陀、具壽鄔波難陀、具壽阿難陀，與如是等上首苾芻一千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽梵住靈鷲山寶蓋鹿母宅，於栴檀藏大樓閣中成等正覺。十年之後，當熱時際，與大苾芻眾千人俱，有學、無學、聲聞、羅漢——諸漏已盡無復煩惱，皆得自在，心善解脫、慧善解脫，獲得正智，猶如大龍所作已辦，捨棄重擔逮得已利，盡諸有結到於彼岸——所謂具壽大迦葉波、具壽漚樓頻䗍迦葉波、具壽那提迦葉波、具壽伽耶迦葉波、具壽大迦旃延、具壽俱郗羅、具壽薄俱羅、具壽離波多、具壽須菩提、具壽滿慈子、具壽語自在、具壽舍利子、具壽大目揵連、具壽憍陳如、具壽烏陀夷、具壽羅呼羅、具壽難陀、具壽鄔波難陀、具壽阿難陀，與如是等上首苾芻一千人俱。

復有六十殑伽河沙數菩薩摩訶薩俱，從種種佛剎而來集會——皆是一生補處，得大神通、力、無所畏，已曾承事無量俱胝那庾多百千諸佛，悉皆能轉不退法輪；若有無量阿僧祇世界有情纔稱名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉——所謂法慧菩薩、師子慧菩薩、虎慧菩薩、義慧菩薩、勝慧菩薩、月光菩薩、寶月光菩薩、滿月光菩薩、大勇健菩薩、無量勇健菩薩、無邊勇健菩薩、三世勇健菩薩、得大勢菩薩、觀自在菩薩、香象菩薩、香悅菩薩、香悅吉祥菩薩、吉祥藏菩薩、計都菩薩、大幢菩薩、無垢幢菩薩、無上幢菩薩、極解寶剎菩薩、無垢寶剎菩薩、歡喜王菩薩、常歡喜菩薩、虛空庫菩薩、迷盧菩薩、大迷盧菩薩、蘇迷盧菩薩、功德寶光菩薩、陀羅尼自在王菩薩、持地菩薩、除一切有情病菩薩、歡喜意菩薩、憂悲意菩薩、無憂菩薩、光藏菩薩、栴檀菩薩、於此無爭菩薩、無量雷音菩薩、起菩提行菩薩、不空見菩薩、一切法自在菩薩、慈氏菩薩、曼殊室利童真菩薩，如是等而為上首，有六十殑伽沙數菩薩摩訶薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六十殑伽河沙數菩薩摩訶薩俱，從種種佛剎而來集會——皆是一生補處，得大神通、力、無所畏，已曾承事無量俱胝那庾多百千諸佛，悉皆能轉不退法輪；若有無量阿僧祇世界有情纔稱名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉——所謂法慧菩薩、師子慧菩薩、虎慧菩薩、義慧菩薩、勝慧菩薩、月光菩薩、寶月光菩薩、滿月光菩薩、大勇健菩薩、無量勇健菩薩、無邊勇健菩薩、三世勇健菩薩、得大勢菩薩、觀自在菩薩、香象菩薩、香悅菩薩、香悅吉祥菩薩、吉祥藏菩薩、計都菩薩、大幢菩薩、無垢幢菩薩、無上幢菩薩、極解寶剎菩薩、無垢寶剎菩薩、歡喜王菩薩、常歡喜菩薩、虛空庫菩薩、迷盧菩薩、大迷盧菩薩、蘇迷盧菩薩、功德寶光菩薩、陀羅尼自在王菩薩、持地菩薩、除一切有情病菩薩、歡喜意菩薩、憂悲意菩薩、無憂菩薩、光藏菩薩、栴檀菩薩、於此無爭菩薩、無量雷音菩薩、起菩提行菩薩、不空見菩薩、一切法自在菩薩、慈氏菩薩、曼殊室利童真菩薩，如是等而為上首，有六十殑伽沙數菩薩摩訶薩俱。

復有無量世界中，無量阿僧祇天、龍、藥叉、揵達嚩、阿蘇羅、孽嚕茶、緊那羅、摩呼羅伽，人非人等皆來集會；復有國王、大臣、寮佐、長者、居士及諸人眾皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量世界中，無量阿僧祇天、龍、藥叉、揵達嚩、阿蘇羅、孽嚕茶、緊那羅、摩呼羅伽，人非人等皆來集會；復有國王、大臣、寮佐、長者、居士及諸人眾皆來集會。

爾時世尊，與百千眾前後圍遶恭敬供養。爾時世尊於栴檀藏大樓閣中，食時之後入佛神力，故從栴檀藏忽然涌出俱胝那庾多百千蓮花，一一蓮花有俱胝那庾多百千葉，量如車輪色香具足。是諸蓮花上昇虛空，遍覆一切諸佛剎土，共相合成如寶宮殿，安住虛空。彼一切俱胝那庾多百千蓮花皆悉開敷，於一一花中皆有如來結跏趺坐，具三十二大丈夫相、放百千光。是時以佛威神力故，諸蓮花葉忽然痿瘁，形色臭穢而可厭惡，皆不悅意；於花胎中諸如來等，各放無量百千光明，普現一切諸佛剎土，皆悉端嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，與百千眾前後圍遶恭敬供養。爾時世尊於栴檀藏大樓閣中，食時之後入佛神力，故從栴檀藏忽然涌出俱胝那庾多百千蓮花，一一蓮花有俱胝那庾多百千葉，量如車輪色香具足。是諸蓮花上昇虛空，遍覆一切諸佛剎土，共相合成如寶宮殿，安住虛空。彼一切俱胝那庾多百千蓮花皆悉開敷，於一一花中皆有如來結跏趺坐，具三十二大丈夫相、放百千光。是時以佛威神力故，諸蓮花葉忽然痿瘁，形色臭穢而可厭惡，皆不悅意；於花胎中諸如來等，各放無量百千光明，普現一切諸佛剎土，皆悉端嚴。

爾時一切菩薩及四部眾皆悉驚愕，生奇特想，怪未曾有。以佛世尊現作如是神通之事，大眾見斯，咸懷疑惑，作是念言：「何因緣現俱胝那庾多百千蓮花，於須臾頃形色變壞，甚可厭惡無復悅意；於蓮花中現如來相，結跏趺坐放百千光明，如是光明令人愛樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切菩薩及四部眾皆悉驚愕，生奇特想，怪未曾有。以佛世尊現作如是神通之事，大眾見斯，咸懷疑惑，作是念言：「何因緣現俱胝那庾多百千蓮花，於須臾頃形色變壞，甚可厭惡無復悅意；於蓮花中現如來相，結跏趺坐放百千光明，如是光明令人愛樂？」

爾時金剛慧菩薩摩訶薩，及諸大眾皆悉雲集於栴檀藏大樓閣中，恭敬而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛慧菩薩摩訶薩，及諸大眾皆悉雲集於栴檀藏大樓閣中，恭敬而坐。

爾時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩言：「汝善男子！今應可問如來、應、正等覺甚深法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩言：「汝善男子！今應可問如來、應、正等覺甚深法要。」

爾時金剛慧菩薩摩訶薩承佛聖旨，普為一切天人世間、菩薩摩訶薩及四部眾懷疑惑故，白佛言：「世尊！以何因緣一切世界現於俱胝那庾多百千蓮花，一切於花胎中皆有如來結跏趺坐放百千光；是諸蓮花忽然之間，形色可惡而令生厭，於彼花中俱胝那庾多百千如來，合掌而住儼然不動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛慧菩薩摩訶薩承佛聖旨，普為一切天人世間、菩薩摩訶薩及四部眾懷疑惑故，白佛言：「世尊！以何因緣一切世界現於俱胝那庾多百千蓮花，一切於花胎中皆有如來結跏趺坐放百千光；是諸蓮花忽然之間，形色可惡而令生厭，於彼花中俱胝那庾多百千如來，合掌而住儼然不動？」

爾時金剛慧菩薩摩訶薩以伽他問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛慧菩薩摩訶薩以伽他問曰：

「我曾不見如來相， 而作神通之變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我曾不見如來相， 而作神通之變化，

現佛無量千俱胝， 住蓮花胎寂不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現佛無量千俱胝， 住蓮花胎寂不動。

放千光明而影現， 悉皆映蔽諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放千光明而影現， 悉皆映蔽諸佛剎，

奇特於法而遊戲， 彼諸佛等悉端嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇特於法而遊戲， 彼諸佛等悉端嚴。

猶如妙寶而顯現， 於惡色蓮花中坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如妙寶而顯現， 於惡色蓮花中坐，

是蓮花葉皆可惡， 云何作是大神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是蓮花葉皆可惡， 云何作是大神通？

我曾見佛如恒沙， 見彼殊勝神通事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾見佛如恒沙， 見彼殊勝神通事，

我未曾見如是相， 如今遊戲之顯著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我未曾見如是相， 如今遊戲之顯著。

唯願天中尊說示， 何因何緣而顯現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願天中尊說示， 何因何緣而顯現？

唯願世利作哀愍， 為除一切諸疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願世利作哀愍， 為除一切諸疑惑。」

爾時世尊告金剛慧等上首菩薩，及一切眾菩薩言：「諸善男子！有《大方廣如來藏經》甚深法要，如來欲說，是故先現如是色相。汝等善聽，極善聽，作意思惟！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛慧等上首菩薩，及一切眾菩薩言：「諸善男子！有《大方廣如來藏經》甚深法要，如來欲說，是故先現如是色相。汝等善聽，極善聽，作意思惟！」

爾時金剛慧菩薩等一切菩薩摩訶薩言：「善哉！世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛慧菩薩等一切菩薩摩訶薩言：「善哉！世尊！願樂欲聞。」

佛言：「諸善男子！如此如來變化蓮花，忽然之間成惡色相，臭穢可惡令不愛樂，如是花中而現佛形，結跏趺坐放百千光明，相好端嚴人所樂見。如是知已，有多天、龍、藥叉、健達嚩、阿蘇羅、𧃯路茶、緊那羅、摩呼羅伽、人、非人等，禮拜供養。如是，如是！善男子！如來、應、正等覺，以佛自己智慧光明，眼見一切有情欲、瞋、癡、貪、無明、煩惱。彼善男子、善女人，為於煩惱之所凌沒，於胎藏中有俱胝百千諸佛，悉皆如我。如來智眼，觀察彼等有佛法體，結跏趺坐寂不動搖，於一切煩惱染污之中，如來法藏本無搖動，諸有趣見所不能染。是故我今作如是言：彼等一切如來如我無異。善男子！如是如來以佛智眼，見一切有情如來藏。善男子！譬如以天妙眼，見於如是惡色惡香，諸蓮花葉纏裹逼迫，是以天眼見彼花中，佛真實體結跏趺坐。既知是已，欲見如來，應須除去臭穢惡業，為令顯於佛形相故。如是，如是！善男子！如來以佛眼，觀察一切有情如來藏，令彼有情欲、瞋、癡、貪、無明、煩惱藏，悉除遣故而為說法；由聞法故則正修行，即得清淨如來實體。善男子！如來出世若不出世，法性、法界、一切有情如來藏常恒不變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸善男子！如此如來變化蓮花，忽然之間成惡色相，臭穢可惡令不愛樂，如是花中而現佛形，結跏趺坐放百千光明，相好端嚴人所樂見。如是知已，有多天、龍、藥叉、健達嚩、阿蘇羅、𧃯路茶、緊那羅、摩呼羅伽、人、非人等，禮拜供養。如是，如是！善男子！如來、應、正等覺，以佛自己智慧光明，眼見一切有情欲、瞋、癡、貪、無明、煩惱。彼善男子、善女人，為於煩惱之所凌沒，於胎藏中有俱胝百千諸佛，悉皆如我。如來智眼，觀察彼等有佛法體，結跏趺坐寂不動搖，於一切煩惱染污之中，如來法藏本無搖動，諸有趣見所不能染。是故我今作如是言：彼等一切如來如我無異。善男子！如是如來以佛智眼，見一切有情如來藏。善男子！譬如以天妙眼，見於如是惡色惡香，諸蓮花葉纏裹逼迫，是以天眼見彼花中，佛真實體結跏趺坐。既知是已，欲見如來，應須除去臭穢惡業，為令顯於佛形相故。如是，如是！善男子！如來以佛眼，觀察一切有情如來藏，令彼有情欲、瞋、癡、貪、無明、煩惱藏，悉除遣故而為說法；由聞法故則正修行，即得清淨如來實體。善男子！如來出世若不出世，法性、法界、一切有情如來藏常恒不變。

「復次，善男子！若諸有情可厭煩惱藏纏，為彼除害煩惱藏故、淨如來智故，如來、應、正等覺為於菩薩而說法要，作如是事令彼勝解。既勝解已，於法堅持，則於一切煩惱、隨煩惱而得解脫。當於是時，如來、應、正等覺於其世間而得其數，是能作於如來佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若諸有情可厭煩惱藏纏，為彼除害煩惱藏故、淨如來智故，如來、應、正等覺為於菩薩而說法要，作如是事令彼勝解。既勝解已，於法堅持，則於一切煩惱、隨煩惱而得解脫。當於是時，如來、應、正等覺於其世間而得其數，是能作於如來佛事。」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「如彼蓮花可厭惡， 并其胎葉及鬚蘂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼蓮花可厭惡， 并其胎葉及鬚蘂，

譬如天眼而觀見， 是如來藏無所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如天眼而觀見， 是如來藏無所染。

若能除去萎花葉， 於中即見如來身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能除去萎花葉， 於中即見如來身，

復不被諸煩惱染， 則於世間成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復不被諸煩惱染， 則於世間成正覺。

今我悉見諸有情， 內有如來微妙體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我悉見諸有情， 內有如來微妙體，

除彼千俱胝煩惱， 令厭惡如萎蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除彼千俱胝煩惱， 令厭惡如萎蓮花。

我為彼等而除遣， 我智者常說妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為彼等而除遣， 我智者常說妙法，

佛常思彼諸有情， 悉皆願成如來體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛常思彼諸有情， 悉皆願成如來體。

我以佛眼而觀見， 一切有情住佛位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以佛眼而觀見， 一切有情住佛位，

是故我常說妙法， 令得三身具佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我常說妙法， 令得三身具佛智。

「復次，善男子！譬如蜜房懸於大樹，其狀團圓，有百千蜂遮護其蜜，求蜜丈夫以巧方便，駈逐其蜂而取其蜜，隨蜜所用。如是，如是！善男子！一切有情猶如蜜房，為俱胝百千煩惱、隨煩惱之所藏護，以佛智見能知此已，則成正覺。善男子！如是蜜房，智者丈夫既知其蜜，亦復了知於俱胝百千眾煩惱蜂之所守護；如是一切有情，以如來智見知已成佛，於彼為俱胝百千煩惱、隨煩惱之所遮覆。善男子！如來以巧方便力為害蜂者，教諸有情駈逐欲、瞋、癡、慢、憍、覆、忿、怒、嫉、慳、煩惱、隨煩惱故，如是說法，令諸有情不為煩惱之所染污，無復逼惱亦不附近。善男子！云何此等有情，我以如來智見為淨除故，於諸世間而作佛事？善男子！以清淨眼見諸有情如是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如蜜房懸於大樹，其狀團圓，有百千蜂遮護其蜜，求蜜丈夫以巧方便，駈逐其蜂而取其蜜，隨蜜所用。如是，如是！善男子！一切有情猶如蜜房，為俱胝百千煩惱、隨煩惱之所藏護，以佛智見能知此已，則成正覺。善男子！如是蜜房，智者丈夫既知其蜜，亦復了知於俱胝百千眾煩惱蜂之所守護；如是一切有情，以如來智見知已成佛，於彼為俱胝百千煩惱、隨煩惱之所遮覆。善男子！如來以巧方便力為害蜂者，教諸有情駈逐欲、瞋、癡、慢、憍、覆、忿、怒、嫉、慳、煩惱、隨煩惱故，如是說法，令諸有情不為煩惱之所染污，無復逼惱亦不附近。善男子！云何此等有情，我以如來智見為淨除故，於諸世間而作佛事？善男子！以清淨眼見諸有情如是清淨。」

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「猶如蜜房狀團圓， 眾蜂護而所隱覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如蜜房狀團圓， 眾蜂護而所隱覆，

求蜜丈夫而見已， 悉皆駈逐於眾蜂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求蜜丈夫而見已， 悉皆駈逐於眾蜂。

我見有情在三有， 亦如蜜房無有異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見有情在三有， 亦如蜜房無有異，

俱胝眾生煩惱蜂， 彼煩惱中如來住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝眾生煩惱蜂， 彼煩惱中如來住。

我佛常為淨除故， 害彼煩惱如逐蜂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我佛常為淨除故， 害彼煩惱如逐蜂，

以巧方便為說法， 令害俱胝眾煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以巧方便為說法， 令害俱胝眾煩惱。

云何成佛作佛事？ 常於世間如蜜器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何成佛作佛事？ 常於世間如蜜器，

猶如辯才說好蜜， 令證如來淨法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如辯才說好蜜， 令證如來淨法身。

「復次，善男子！譬如稻、麥、粟、豆，所有精實為糠所裹，若不去糠不堪食用。善男子！求食之人若男若女，以其杵臼，舂去其糠而充於食。如是，如是！善男子！如來、應供、正遍知以如來眼觀見一切有情具如來體，為煩惱皮之所苞裹，若能悟解則成正覺，堅固安住自然之智。善男子！彼如來藏處在一切煩惱之中，如來為彼有情除煩惱皮，令其清淨而成於佛，為說於法，常作是念：『何時有情𤿫去一切煩惱藏皮，得成如來出現於世？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如稻、麥、粟、豆，所有精實為糠所裹，若不去糠不堪食用。善男子！求食之人若男若女，以其杵臼，舂去其糠而充於食。如是，如是！善男子！如來、應供、正遍知以如來眼觀見一切有情具如來體，為煩惱皮之所苞裹，若能悟解則成正覺，堅固安住自然之智。善男子！彼如來藏處在一切煩惱之中，如來為彼有情除煩惱皮，令其清淨而成於佛，為說於法，常作是念：『何時有情𤿫去一切煩惱藏皮，得成如來出現於世？』」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「譬如稻穀與粟糜， 大小麥等及於豆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如稻穀與粟糜， 大小麥等及於豆，

彼等為糠之所裹， 是不堪任於所食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等為糠之所裹， 是不堪任於所食。

若能舂杵去於糠， 於食種種而堪用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能舂杵去於糠， 於食種種而堪用，

精實處糠而不堪， 不壞有情為作利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精實處糠而不堪， 不壞有情為作利。

我常觀見諸有情， 以煩惱裹如來智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常觀見諸有情， 以煩惱裹如來智，

我為除糠說妙法， 願令速悟證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為除糠說妙法， 願令速悟證菩提。

與我等法諸有情， 住百煩惱而藏裹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與我等法諸有情， 住百煩惱而藏裹，

為令淨除我說法， 何時速成諸佛身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令淨除我說法， 何時速成諸佛身？

「復次，善男子！譬如臭穢諸惡積聚，或有丈夫懷挾金磚於傍而過，忽然悞落墜于穢中；而是金寶沈沒臭穢，或經十年，或二十年，或五十年，或百千年處於糞穢，是其本體不壞不染，亦不於人能作利益。善男子！有天眼者，見彼金磚在於臭穢，告餘人言：『丈夫！汝往於彼糞穢之中，有金勝寶。』其人聞已，則便取之，得已淨洗，隨金所用。善男子！臭穢積聚者，是名種種煩惱及隨煩惱；彼金磚者，是名不壞法；有天眼者，則是如來、應、正遍知。善男子！一切有情如來法性真實勝寶，沒於煩惱臭穢之中，是故如來、應、正等覺，為於有情除諸煩惱臭穢不淨，而說妙法當令成佛，出現世間而作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如臭穢諸惡積聚，或有丈夫懷挾金磚於傍而過，忽然悞落墜于穢中；而是金寶沈沒臭穢，或經十年，或二十年，或五十年，或百千年處於糞穢，是其本體不壞不染，亦不於人能作利益。善男子！有天眼者，見彼金磚在於臭穢，告餘人言：『丈夫！汝往於彼糞穢之中，有金勝寶。』其人聞已，則便取之，得已淨洗，隨金所用。善男子！臭穢積聚者，是名種種煩惱及隨煩惱；彼金磚者，是名不壞法；有天眼者，則是如來、應、正遍知。善男子！一切有情如來法性真實勝寶，沒於煩惱臭穢之中，是故如來、應、正等覺，為於有情除諸煩惱臭穢不淨，而說妙法當令成佛，出現世間而作佛事。」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「譬如有人懷金磚， 忽然悞落於糞穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人懷金磚， 忽然悞落於糞穢，

彼處穢中多歲年， 雖經久遠而不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處穢中多歲年， 雖經久遠而不壞。

有天眼者而觀見， 告餘人言：『此有金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有天眼者而觀見， 告餘人言：『此有金，

汝取應洗隨意用。』 如我所見諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝取應洗隨意用。』 如我所見諸有情，

沒煩惱穢流長夜， 知彼煩惱為客塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒煩惱穢流長夜， 知彼煩惱為客塵，

自性清淨方便說， 令證清淨如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨方便說， 令證清淨如來智。

「復次，善男子！譬如貧窮丈夫，宅內地中有大伏藏，縱廣正等一俱盧舍，滿中盛金；其金下深七丈大量，以地覆故，其大金藏曾不有言語彼丈夫：『丈夫！我在於此，名大伏藏。』彼貧丈夫心懷窮匱，愁憂苦惱，日夜思惟，於上往來，都不知覺，不聞不見彼大伏藏在於地中。如是，如是！善男子！一切有情住於執取作意舍中，而有如來智慧、力、無所畏諸佛法藏，於色、聲、香、味、觸耽著受苦；由此不聞大法寶藏，況有所獲？若滅彼五欲，則得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如貧窮丈夫，宅內地中有大伏藏，縱廣正等一俱盧舍，滿中盛金；其金下深七丈大量，以地覆故，其大金藏曾不有言語彼丈夫：『丈夫！我在於此，名大伏藏。』彼貧丈夫心懷窮匱，愁憂苦惱，日夜思惟，於上往來，都不知覺，不聞不見彼大伏藏在於地中。如是，如是！善男子！一切有情住於執取作意舍中，而有如來智慧、力、無所畏諸佛法藏，於色、聲、香、味、觸耽著受苦；由此不聞大法寶藏，況有所獲？若滅彼五欲，則得清淨。

「復次，善男子！如來出興於世，於菩薩大眾之中，開示大法種種寶藏；彼勝解已，則便穿掘，入菩薩住。如來、應供、正遍知，為世間法藏，見一切有情未曾有因相，是故譬喻說大法藏，為大施主，無礙辯才、無量智慧，力、無所畏、不共佛法藏。如是，善男子！如來以清淨眼，見一切有情具如來藏，是以為於菩薩宣說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來出興於世，於菩薩大眾之中，開示大法種種寶藏；彼勝解已，則便穿掘，入菩薩住。如來、應供、正遍知，為世間法藏，見一切有情未曾有因相，是故譬喻說大法藏，為大施主，無礙辯才、無量智慧，力、無所畏、不共佛法藏。如是，善男子！如來以清淨眼，見一切有情具如來藏，是以為於菩薩宣說妙法。」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「譬如貧人家伏藏， 金寶充滿在於中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如貧人家伏藏， 金寶充滿在於中，

是彼不動不思惟， 亦不自言是某物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是彼不動不思惟， 亦不自言是某物。

彼人雖復為主宰， 受於貧乏而不知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人雖復為主宰， 受於貧乏而不知，

彼亦不說向餘人， 而受貧窮住苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不說向餘人， 而受貧窮住苦惱。

如是我以佛眼觀， 一切有情處窮匱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我以佛眼觀， 一切有情處窮匱，

身中而有大伏藏， 住諸佛體不動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身中而有大伏藏， 住諸佛體不動搖。

見彼體為菩薩說： 汝等穿斯大智藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼體為菩薩說： 汝等穿斯大智藏，

獲得離貧作世尊， 能施無上之法財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得離貧作世尊， 能施無上之法財。

我皆所說而勝解， 一切有情有伏藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆所說而勝解， 一切有情有伏藏；

若能勝解而精勤， 速疾證於最勝覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能勝解而精勤， 速疾證於最勝覺。

「復次，善男子！譬如藤子、多羅子、贍部果子、阿摩羅果子，由其子芽展轉相生成不壞法，若遇地緣種植，於其久後成大樹王。如是，如是！善男子！如來以如來眼，見一切有情欲、瞋、癡、貪、無明、煩惱乃至皮膚邊際，彼欲、瞋、癡、無明、煩惱藏中有如來藏性，以此名為有性；若能止息名為清涼，則名涅槃。若能淨除無明煩惱，是有情界是則名為大智聚體，彼之有情名大智聚。若佛出現於天世間說微妙法，若見此者則名如來。善男子！若彼見如來、應、正等覺，令諸菩薩摩訶薩咸皆悟解如來智慧，令顯現故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如藤子、多羅子、贍部果子、阿摩羅果子，由其子芽展轉相生成不壞法，若遇地緣種植，於其久後成大樹王。如是，如是！善男子！如來以如來眼，見一切有情欲、瞋、癡、貪、無明、煩惱乃至皮膚邊際，彼欲、瞋、癡、無明、煩惱藏中有如來藏性，以此名為有性；若能止息名為清涼，則名涅槃。若能淨除無明煩惱，是有情界是則名為大智聚體，彼之有情名大智聚。若佛出現於天世間說微妙法，若見此者則名如來。善男子！若彼見如來、應、正等覺，令諸菩薩摩訶薩咸皆悟解如來智慧，令顯現故。」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「譬如藤子之中樹， 藤芽一切而可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如藤子之中樹， 藤芽一切而可得，

於根贍部咸皆有， 由其種植復得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於根贍部咸皆有， 由其種植復得生。

如是我見悉無餘， 一切有情喻藤子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我見悉無餘， 一切有情喻藤子，

無漏最勝佛眼觀， 是中備有如來體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏最勝佛眼觀， 是中備有如來體。

不壞是藏名有情， 於中有智而不異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞是藏名有情， 於中有智而不異，

安住在定處寂靜， 亦不動搖無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住在定處寂靜， 亦不動搖無所得。

為彼淨故我說法， 云何此等成正覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼淨故我說法， 云何此等成正覺？

猶如種子成大樹， 當為世間之所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如種子成大樹， 當為世間之所依。

「復次，善男子！譬如貧人，以一切寶作如來像，長可肘量。是貧丈夫欲將寶像經過險路，恐其盜劫，即取臭穢故破弊帛以纏其像，不令人測。善男子！是貧丈夫在於曠野忽然命終，如來寶像在於臭穢弊惡帛中，棄擲于地，流轉曠野；行路之人往來過去，踐踏跳驀，不知中有如來形像。由彼裹在臭穢帛中，棄之在地，而皆厭惡，豈生佛想？是時居住曠野諸天以天眼見，即告行路餘人而言：『汝等丈夫！此穢帛中有如來像，應當速解，一切世間宜應禮敬。』如是，如是！善男子！如來以如來眼，見一切有情如彼臭穢故帛煩惱，長於生死險道曠野之所流轉，受於無量傍生之身。彼一切有情煩惱臭穢故弊帛中，有如來體如我無異；如來為解煩惱穢帛所纏裹故，為諸菩薩而說妙法：云何得淨如來智見，去離煩惱，得一切世間之所禮敬，猶如於我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如貧人，以一切寶作如來像，長可肘量。是貧丈夫欲將寶像經過險路，恐其盜劫，即取臭穢故破弊帛以纏其像，不令人測。善男子！是貧丈夫在於曠野忽然命終，如來寶像在於臭穢弊惡帛中，棄擲于地，流轉曠野；行路之人往來過去，踐踏跳驀，不知中有如來形像。由彼裹在臭穢帛中，棄之在地，而皆厭惡，豈生佛想？是時居住曠野諸天以天眼見，即告行路餘人而言：『汝等丈夫！此穢帛中有如來像，應當速解，一切世間宜應禮敬。』如是，如是！善男子！如來以如來眼，見一切有情如彼臭穢故帛煩惱，長於生死險道曠野之所流轉，受於無量傍生之身。彼一切有情煩惱臭穢故弊帛中，有如來體如我無異；如來為解煩惱穢帛所纏裹故，為諸菩薩而說妙法：云何得淨如來智見，去離煩惱，得一切世間之所禮敬，猶如於我。」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「譬如穢帛令厭惡， 纏裹彼之如來體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如穢帛令厭惡， 纏裹彼之如來體，

寶像穢帛之所纏， 棄於曠野險惡處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶像穢帛之所纏， 棄於曠野險惡處。

諸天天眼而見已， 即告行路餘人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天天眼而見已， 即告行路餘人言：

『寶像在彼臭帛中， 應當速解而恭敬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『寶像在彼臭帛中， 應當速解而恭敬。』

我以天眼如是見， 我觀一切諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以天眼如是見， 我觀一切諸有情，

被煩惱帛之所纏， 極受憂惱生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被煩惱帛之所纏， 極受憂惱生死苦。

我見煩惱穢帛中， 結跏趺坐如來體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見煩惱穢帛中， 結跏趺坐如來體，

安住寂然不傾動， 皆無所有解脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住寂然不傾動， 皆無所有解脫者。

為見彼已而驚悟， 汝等諦聽住勝覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為見彼已而驚悟， 汝等諦聽住勝覺，

一切有情法如是， 於怖畏中常有佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情法如是， 於怖畏中常有佛。

即解彼已現佛身， 彼時一切煩惱靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即解彼已現佛身， 彼時一切煩惱靜，

是故號名於如來， 人天歡喜而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故號名於如來， 人天歡喜而供養。

「復次，善男子！或有孤獨女人，惡形臭穢容貌醜陋，如畢舍支，人所見者厭惡恐怖，止於下劣弊惡之家，偶然交通腹中懷姙，決定是為轉輪王胎；然彼女人雖復懷姙，亦曾無有如是思念，唯懷貧匱下劣之心，由心羸劣常作是念：『我形醜陋，寄於下劣弊惡之家而過時日，亦不足知是何人類生於我腹。』如是，如是！善男子！一切有情無主無依，生三有中，寄於下劣弊惡之舍，為生死苦之所逼迫。然一一有情有如來界、具如來藏，是彼有情不覺不知。善男子！如來不令一切有情而自欺誑，佛為說法：『善男子！汝等莫自欺誑，發大堅固精進之心，汝等身中皆有佛體，於其後時畢成正覺。汝今已入於菩薩數，即非凡夫；久後亦墮於如來數，即非菩薩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！或有孤獨女人，惡形臭穢容貌醜陋，如畢舍支，人所見者厭惡恐怖，止於下劣弊惡之家，偶然交通腹中懷姙，決定是為轉輪王胎；然彼女人雖復懷姙，亦曾無有如是思念，唯懷貧匱下劣之心，由心羸劣常作是念：『我形醜陋，寄於下劣弊惡之家而過時日，亦不足知是何人類生於我腹。』如是，如是！善男子！一切有情無主無依，生三有中，寄於下劣弊惡之舍，為生死苦之所逼迫。然一一有情有如來界、具如來藏，是彼有情不覺不知。善男子！如來不令一切有情而自欺誑，佛為說法：『善男子！汝等莫自欺誑，發大堅固精進之心，汝等身中皆有佛體，於其後時畢成正覺。汝今已入於菩薩數，即非凡夫；久後亦墮於如來數，即非菩薩。』」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「譬如婦人無依主， 形容醜惡令厭怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如婦人無依主， 形容醜惡令厭怖，

寄於弊惡下劣家， 或時而有王胎孕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄於弊惡下劣家， 或時而有王胎孕。

彼懷如是之胎孕， 決定是為轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼懷如是之胎孕， 決定是為轉輪王，

其王威德七寶圍， 統領四洲為主宰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王威德七寶圍， 統領四洲為主宰。

彼愚醜女曾不知， 於已腹中有如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼愚醜女曾不知， 於已腹中有如是，

在於賤貧弊惡舍， 懷貧窮苦心憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於賤貧弊惡舍， 懷貧窮苦心憂惱。

我見一切諸有情， 無主受於窮迫苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見一切諸有情， 無主受於窮迫苦，

在於三界中耽樂， 身中法藏如胎藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於三界中耽樂， 身中法藏如胎藏。

如是見已告菩薩， 一切有情具法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見已告菩薩， 一切有情具法性，

胎中世利有光明， 應生恭敬勿欺誑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胎中世利有光明， 應生恭敬勿欺誑。

發堅精進以修持， 不久自身成作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發堅精進以修持， 不久自身成作佛，

不久當坐菩提場， 解脫無量俱胝眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當坐菩提場， 解脫無量俱胝眾。

「復次，善男子！譬如以蠟作模，或作馬形、象形、男形、女形，泥裹其上而用火炙，銷鍊真金鑄於模內，候其冷已，是其工匠將歸舍宅；其模外為黑泥覆弊，形狀燋惡，內有金像，或工匠及工匠弟子，知其模冷，即壞其泥，既淨持已，於須臾頃，是金寶像則便清淨。如是，如是！善男子！如來以如來眼觀見一切有情如金像模，外為煩惱泥所覆裹，於內虛沖滿有佛法無漏智寶。善男子！我今觀見一切有情悉皆如是，在菩薩眾而說妙法，若菩薩摩訶薩若得寂靜清涼，如來為彼有情，以金剛器仗淨其法眼，除其煩惱及隨煩惱，為淨如來智寶藏故。善男子！如來猶如持寶像者，善男子而破彼色及隨煩惱，令得解脫，是名如來。善男子！如來、應、正等覺，見一切有情如來藏，為無邊俱胝煩惱藏中之所沈沒，為彼有情破煩惱藏，於佛智見安立無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如以蠟作模，或作馬形、象形、男形、女形，泥裹其上而用火炙，銷鍊真金鑄於模內，候其冷已，是其工匠將歸舍宅；其模外為黑泥覆弊，形狀燋惡，內有金像，或工匠及工匠弟子，知其模冷，即壞其泥，既淨持已，於須臾頃，是金寶像則便清淨。如是，如是！善男子！如來以如來眼觀見一切有情如金像模，外為煩惱泥所覆裹，於內虛沖滿有佛法無漏智寶。善男子！我今觀見一切有情悉皆如是，在菩薩眾而說妙法，若菩薩摩訶薩若得寂靜清涼，如來為彼有情，以金剛器仗淨其法眼，除其煩惱及隨煩惱，為淨如來智寶藏故。善男子！如來猶如持寶像者，善男子而破彼色及隨煩惱，令得解脫，是名如來。善男子！如來、應、正等覺，見一切有情如來藏，為無邊俱胝煩惱藏中之所沈沒，為彼有情破煩惱藏，於佛智見安立無上正等菩提。」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「譬如外色泥作模， 於內空虛無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如外色泥作模， 於內空虛無所有，

銷鍊真金滿鑄瀉， 其數或百或一千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 銷鍊真金滿鑄瀉， 其數或百或一千。

工匠之人知冷已， 則破其泥現於像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 工匠之人知冷已， 則破其泥現於像，

泥除則淨其寶像， 匠意琱琢皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥除則淨其寶像， 匠意琱琢皆成就。

我見一切諸有情， 猶如金像在泥模， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見一切諸有情， 猶如金像在泥模，

煩惱於外而蓋覆， 如來之智處於內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱於外而蓋覆， 如來之智處於內。

若得寂靜及清涼， 前際清淨智菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得寂靜及清涼， 前際清淨智菩薩，

以法器仗而捶擊， 煩惱由斯悉摧壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法器仗而捶擊， 煩惱由斯悉摧壞。

所有如來之佛子， 猶如金像令可愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有如來之佛子， 猶如金像令可愛，

常得天世人供養， 圓滿身相具十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得天世人供養， 圓滿身相具十力。

我見一切諸有情， 如是清淨成善逝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見一切諸有情， 如是清淨成善逝，

成就善逝成佛眼， 滿足無上薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就善逝成佛眼， 滿足無上薩婆若。」

佛告金剛慧菩薩言：「善男子！若在家出家善男子、善女人，於此如來藏經典法要，受持、讀誦、書寫經卷、為他廣說，得福無量。或有善男子、善女人，或餘菩薩，為於積集如來智故，精勤供養一切如來，於一一世界，成就如是色三摩地；由此色三摩地威力，過恒河沙諸佛世界，過恒沙數俱胝那庾多現在諸佛，於一一佛所供養承事，并及菩薩、聲聞、僧眾。如是乃至過五十恒河沙諸佛世尊，當於和暢安樂之時，各送百千珍妙樓閣，一一量高十踰繕那，縱廣正等一踰繕那，如是一切以寶成天妙香器，散種種花，成辦種種受用之具，日日如是乃至千劫。金剛慧！若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，發菩提心於此《如來藏經》，取其一喻，或在於身，或在經卷。金剛慧！以此福業與前福業，如來安立百分、迦羅分、千分、百千分、俱胝分、俱胝百分、俱胝千分、俱胝百千分、俱胝那庾多百千分，不及於此迦羅一分，乃至算數譬喻所不能及。金剛慧！若有善男子、善女人求無上菩提者，於彼諸佛世尊并及菩薩、聲聞、大眾，取曼陀羅花百千斛，日日供養，復滿千劫。金剛慧！若餘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，發菩提心聞此如來藏經法要，乃至合掌禮敬作隨喜語。金剛慧！以此勝福善根，與前善根獻花功德，如來安立比前功德，百分、迦羅分、千分、無數分，不如一分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛慧菩薩言：「善男子！若在家出家善男子、善女人，於此如來藏經典法要，受持、讀誦、書寫經卷、為他廣說，得福無量。或有善男子、善女人，或餘菩薩，為於積集如來智故，精勤供養一切如來，於一一世界，成就如是色三摩地；由此色三摩地威力，過恒河沙諸佛世界，過恒沙數俱胝那庾多現在諸佛，於一一佛所供養承事，并及菩薩、聲聞、僧眾。如是乃至過五十恒河沙諸佛世尊，當於和暢安樂之時，各送百千珍妙樓閣，一一量高十踰繕那，縱廣正等一踰繕那，如是一切以寶成天妙香器，散種種花，成辦種種受用之具，日日如是乃至千劫。金剛慧！若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，發菩提心於此《如來藏經》，取其一喻，或在於身，或在經卷。金剛慧！以此福業與前福業，如來安立百分、迦羅分、千分、百千分、俱胝分、俱胝百分、俱胝千分、俱胝百千分、俱胝那庾多百千分，不及於此迦羅一分，乃至算數譬喻所不能及。金剛慧！若有善男子、善女人求無上菩提者，於彼諸佛世尊并及菩薩、聲聞、大眾，取曼陀羅花百千斛，日日供養，復滿千劫。金剛慧！若餘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，發菩提心聞此如來藏經法要，乃至合掌禮敬作隨喜語。金剛慧！以此勝福善根，與前善根獻花功德，如來安立比前功德，百分、迦羅分、千分、無數分，不如一分。」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「或有樂求菩提者， 聞此經典而受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有樂求菩提者， 聞此經典而受持，

乃至書寫於經卷， 若能恭敬於一偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至書寫於經卷， 若能恭敬於一偈，

應聽彼福而無量， 發生無量福德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應聽彼福而無量， 發生無量福德藏。

得聞如來之藏經， 若能求勝菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞如來之藏經， 若能求勝菩提行，

以神通力住上乘， 供養恭敬人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以神通力住上乘， 供養恭敬人中尊，

并及十方聲聞眾， 乃至滿足於千劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并及十方聲聞眾， 乃至滿足於千劫，

多千劫數如恒沙， 超於彼數不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多千劫數如恒沙， 超於彼數不思議。

一一世間行無量， 純以寶作妙樓閣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一世間行無量， 純以寶作妙樓閣，

其量高十踰繕那， 縱廣有一踰繕那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其量高十踰繕那， 縱廣有一踰繕那，

塗香燒香而供養， 於中七寶微妙座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香燒香而供養， 於中七寶微妙座，

以妙繒綵敷其上， 及餘妙座皆敷設， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以妙繒綵敷其上， 及餘妙座皆敷設，

其數猶如恒河沙， 一一供養於諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數猶如恒河沙， 一一供養於諸佛，

一一送彼如來所， 所有剎中諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一送彼如來所， 所有剎中諸如來，

其數猶如恒河沙， 悉皆供養而承事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數猶如恒河沙， 悉皆供養而承事。

若有智者聞此經， 取於一喻而正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智者聞此經， 取於一喻而正行，

若能受持及讀誦， 此福超過前福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能受持及讀誦， 此福超過前福聚。

有情歸依於此經， 疾證於彼無上覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情歸依於此經， 疾證於彼無上覺，

此如來藏相應法， 若智菩薩能思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此如來藏相應法， 若智菩薩能思惟，

一切有情勝法性， 速疾覺悟自然智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情勝法性， 速疾覺悟自然智。」

佛告金剛慧：「以此得知，如是法門，於諸菩薩摩訶薩成多利益，能引薩婆若智。金剛慧！我念過去無量無數廣大不思議無量不可說劫，從此已後，當於是時有佛，名常放光明如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、調御士、無上丈夫、天人師、佛、婆伽梵。金剛慧！以何因緣彼佛世尊名常放光明？金剛慧！彼佛世尊常放光明如來、應、正等覺為菩薩時，在母胎中，以身光明透徹于外，普照東方十佛剎土微塵等百千世界；如是照已，乃至南、西、北方四維上下，各十佛剎微塵等百千世界普皆照曜。金剛慧！彼諸世界，由於菩薩在母胎中身光普照，而是光明令人適悅發生歡喜。金剛慧！由彼菩薩身光照故，微塵數百千世界，是中有情為光照觸，獲大威德色相具足，具念、具慧、具行、具智、具於辯才。是彼諸世界中一切有情，墮于地獄、傍生、閻魔羅界、阿蘇羅趣者，由彼菩薩身光明照，光纔觸已，一切皆捨惡趣之身，生於人天。是彼諸世界所有人天，由於菩薩身光照觸，皆於無上菩提得不退轉，獲五神通。是彼諸世界所有不退轉菩薩，以彼菩薩身光照觸，光纔觸已，悉皆成就無生法忍，各各獲得名五百功德轉陀羅尼。如是微塵百千世界，由彼菩薩身光明照成吠瑠璃，黃金為繩以界八道，一切寶樹八行布列，花果莊嚴色香殊異；是諸寶樹香風搖擊，從其樹出和雅悅意、微妙之聲，所謂佛聲、法聲、僧聲、菩薩聲、菩提聲，根、力、覺分、解脫、等持、等至之聲。由寶樹聲，彼微塵數百千界中一切有情，悉皆獲得法喜禪悅。是諸世界中所有一切有情，遠離地獄、傍生、閻魔羅界、阿蘇羅趣。是彼菩薩在母腹中，光明如月合掌而住，晝夜六時常放光明，乃至誕生。金剛慧！是彼菩薩，亦初生已便成正覺。彼佛世尊既成佛已，而於身中常放光明，乃至般涅槃時常放光明。彼佛世尊般涅槃後，所有舍利置於塔中常放光明。金剛慧！以是因緣，彼時人天號彼世尊，名為常放光明如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛慧：「以此得知，如是法門，於諸菩薩摩訶薩成多利益，能引薩婆若智。金剛慧！我念過去無量無數廣大不思議無量不可說劫，從此已後，當於是時有佛，名常放光明如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、調御士、無上丈夫、天人師、佛、婆伽梵。金剛慧！以何因緣彼佛世尊名常放光明？金剛慧！彼佛世尊常放光明如來、應、正等覺為菩薩時，在母胎中，以身光明透徹于外，普照東方十佛剎土微塵等百千世界；如是照已，乃至南、西、北方四維上下，各十佛剎微塵等百千世界普皆照曜。金剛慧！彼諸世界，由於菩薩在母胎中身光普照，而是光明令人適悅發生歡喜。金剛慧！由彼菩薩身光照故，微塵數百千世界，是中有情為光照觸，獲大威德色相具足，具念、具慧、具行、具智、具於辯才。是彼諸世界中一切有情，墮于地獄、傍生、閻魔羅界、阿蘇羅趣者，由彼菩薩身光明照，光纔觸已，一切皆捨惡趣之身，生於人天。是彼諸世界所有人天，由於菩薩身光照觸，皆於無上菩提得不退轉，獲五神通。是彼諸世界所有不退轉菩薩，以彼菩薩身光照觸，光纔觸已，悉皆成就無生法忍，各各獲得名五百功德轉陀羅尼。如是微塵百千世界，由彼菩薩身光明照成吠瑠璃，黃金為繩以界八道，一切寶樹八行布列，花果莊嚴色香殊異；是諸寶樹香風搖擊，從其樹出和雅悅意、微妙之聲，所謂佛聲、法聲、僧聲、菩薩聲、菩提聲，根、力、覺分、解脫、等持、等至之聲。由寶樹聲，彼微塵數百千界中一切有情，悉皆獲得法喜禪悅。是諸世界中所有一切有情，遠離地獄、傍生、閻魔羅界、阿蘇羅趣。是彼菩薩在母腹中，光明如月合掌而住，晝夜六時常放光明，乃至誕生。金剛慧！是彼菩薩，亦初生已便成正覺。彼佛世尊既成佛已，而於身中常放光明，乃至般涅槃時常放光明。彼佛世尊般涅槃後，所有舍利置於塔中常放光明。金剛慧！以是因緣，彼時人天號彼世尊，名為常放光明如來。

「復次，金剛慧！彼佛世尊常放光明如來住世之時，有一菩薩名無量光，與二十俱胝菩薩以為眷屬。是時無量光菩薩，於彼常放光明如來、應、正等覺，已曾問此如來藏法門。金剛慧！是彼常放光明如來、應、正遍知，於五百劫不起于座，廣宣說此《如來藏經》。以種種句於法了別，無礙辯才百千譬喻，哀愍攝受彼菩薩故，是故廣演此如來藏甚深法要，於彼十方各十佛剎微塵數俱胝百千世界中，菩薩以小功力而皆警覺。金剛慧！彼中菩薩聞此《如來藏經》，乃至得聞此經名號，一切漸次善根成熟；已成熟已，各於異國而成正覺，除四菩薩摩訶薩不取菩提。金剛慧！勿生異念，當彼之時，無量光菩薩豈異人乎？即汝身是。何以故？汝金剛慧於彼往昔為菩薩時，名無量光。金剛慧！彼佛世時，其四菩薩不取菩提者，所謂曼殊室利菩薩、得大勢菩薩、觀自在菩薩，則汝金剛慧是為第四。金剛慧！如是大利益如來藏法要，菩薩摩訶薩由聞此故，佛智成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛慧！彼佛世尊常放光明如來住世之時，有一菩薩名無量光，與二十俱胝菩薩以為眷屬。是時無量光菩薩，於彼常放光明如來、應、正等覺，已曾問此如來藏法門。金剛慧！是彼常放光明如來、應、正遍知，於五百劫不起于座，廣宣說此《如來藏經》。以種種句於法了別，無礙辯才百千譬喻，哀愍攝受彼菩薩故，是故廣演此如來藏甚深法要，於彼十方各十佛剎微塵數俱胝百千世界中，菩薩以小功力而皆警覺。金剛慧！彼中菩薩聞此《如來藏經》，乃至得聞此經名號，一切漸次善根成熟；已成熟已，各於異國而成正覺，除四菩薩摩訶薩不取菩提。金剛慧！勿生異念，當彼之時，無量光菩薩豈異人乎？即汝身是。何以故？汝金剛慧於彼往昔為菩薩時，名無量光。金剛慧！彼佛世時，其四菩薩不取菩提者，所謂曼殊室利菩薩、得大勢菩薩、觀自在菩薩，則汝金剛慧是為第四。金剛慧！如是大利益如來藏法要，菩薩摩訶薩由聞此故，佛智成就。」

爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他曰：

「昔常放光明世尊， 過去之世無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔常放光明世尊， 過去之世無量劫，

以身常放大光明， 照曜俱胝百千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以身常放大光明， 照曜俱胝百千界。

初成無上正覺已， 彼時無量光菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初成無上正覺已， 彼時無量光菩薩，

問彼世尊此法王， 如是經典彼時說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問彼世尊此法王， 如是經典彼時說？

當彼佛時聞此經， 從於彼佛而聞已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當彼佛時聞此經， 從於彼佛而聞已，

悉皆獲得勝菩提， 唯除於此四菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆獲得勝菩提， 唯除於此四菩薩。

得大勢及觀自在， 曼殊室利為第三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大勢及觀自在， 曼殊室利為第三，

第四即汝金剛慧， 當於是時聞此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四即汝金剛慧， 當於是時聞此經。

昔時無量光菩薩， 即是於汝金剛慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔時無量光菩薩， 即是於汝金剛慧，

當於彼時為佛子。 我曾於先行勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於彼時為佛子。 我曾於先行勝行，

聞此妙經之名號， 從師子憧如來所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此妙經之名號， 從師子憧如來所，

恭敬合掌聞此經， 我昔由此善根業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬合掌聞此經， 我昔由此善根業，

速得最勝菩提位， 是故智者持此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得最勝菩提位， 是故智者持此經。」

爾時世尊復告金剛慧菩薩言：「若善男子、善女人，被於業障之所纏縛，得聞此《如來藏經》，受持讀誦，為他敷演；由彼聞此經典，讀誦受持、諷誦敷演、書寫經卷，以小勤勞，業障銷滅佛法現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告金剛慧菩薩言：「若善男子、善女人，被於業障之所纏縛，得聞此《如來藏經》，受持讀誦，為他敷演；由彼聞此經典，讀誦受持、諷誦敷演、書寫經卷，以小勤勞，業障銷滅佛法現前。」

爾時具壽慶喜白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，纏縛業障，彼得幾佛世尊加持說法，獲得多聞，得與如是法要相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽慶喜白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，纏縛業障，彼得幾佛世尊加持說法，獲得多聞，得與如是法要相應？」

佛言：「慶喜！若善男子、善女人，於百佛所得加持說法，或有二百，或三、四、五百，或千，或二千，或三、四、五、六、七、八、九，或十千佛所加持說法；或有二百千，或有俱胝那庾多百千佛所，得說法聞持。慶喜！若有菩薩得此如來藏法，書寫經卷、讀誦受持、思惟其義、為他廣說，而彼菩薩應作是念：『我今獲得無上菩提。』其人應受人、天、阿蘇羅供養恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！若善男子、善女人，於百佛所得加持說法，或有二百，或三、四、五百，或千，或二千，或三、四、五、六、七、八、九，或十千佛所加持說法；或有二百千，或有俱胝那庾多百千佛所，得說法聞持。慶喜！若有菩薩得此如來藏法，書寫經卷、讀誦受持、思惟其義、為他廣說，而彼菩薩應作是念：『我今獲得無上菩提。』其人應受人、天、阿蘇羅供養恭敬。」

佛說是已唯然歡喜，爾時世尊復說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已唯然歡喜，爾時世尊復說伽他曰：

「菩薩聞此修多羅， 作是思惟獲勝覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩聞此修多羅， 作是思惟獲勝覺，

若有人手得此經， 人天禮拜應恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人手得此經， 人天禮拜應恭敬。

諸佛世尊大導師， 稱讚彼人人中最， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊大導師， 稱讚彼人人中最，

亦名最勝之法王。 若經入于彼人手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名最勝之法王。 若經入于彼人手，

是人照曜如滿月， 應受禮敬如世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人照曜如滿月， 應受禮敬如世尊，

能持法炬為世雄， 由入此經於彼手。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持法炬為世雄， 由入此經於彼手。」

爾時世尊說是經已，金剛慧菩薩摩訶薩等，并諸菩薩、諸大聲聞眾、人、天、阿蘇羅等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，金剛慧菩薩摩訶薩等，并諸菩薩、諸大聲聞眾、人、天、阿蘇羅等，聞佛所說，歡喜奉行。