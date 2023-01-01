大方等如來藏經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等如來藏經

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，寶月講堂栴檀重閣，成佛十年與大比丘眾百千人俱，菩薩摩訶薩六十恒河沙，皆悉成就大精進力，已曾供養百千億那由他諸佛，皆悉能轉不退法輪，若有眾生聞其名者，於無上道終不退轉，其名曰：法慧菩薩、師子慧菩薩、金剛慧菩薩、調慧菩薩、妙慧菩薩、月光菩薩、寶月菩薩、滿月菩薩、勇猛菩薩、無量勇菩薩、無邊勇菩薩、超三界菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、香象菩薩、香上菩薩、香上首菩薩、首藏菩薩、日藏菩薩、幢相菩薩、大幢相菩薩、離垢幢菩薩、無邊光菩薩、放光菩薩、離垢光菩薩、喜王菩薩、常喜菩薩、寶手菩薩、虛空藏菩薩、離憍慢菩薩、須彌山菩薩、光德王菩薩、總持自在王菩薩、總持菩薩、滅眾病菩薩、療一切眾生病菩薩、歡喜念菩薩、饜意菩薩、常饜菩薩、普照菩薩、月明菩薩、寶慧菩薩、轉女身菩薩、大雷音菩薩、導師菩薩、不虛見菩薩、一切法自在菩薩、彌勒菩薩、文殊師利菩薩，如是等六十恒河沙菩薩摩訶薩，從無量佛剎，與無央數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽俱，悉皆來集尊重供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，寶月講堂栴檀重閣，成佛十年與大比丘眾百千人俱，菩薩摩訶薩六十恒河沙，皆悉成就大精進力，已曾供養百千億那由他諸佛，皆悉能轉不退法輪，若有眾生聞其名者，於無上道終不退轉，其名曰：法慧菩薩、師子慧菩薩、金剛慧菩薩、調慧菩薩、妙慧菩薩、月光菩薩、寶月菩薩、滿月菩薩、勇猛菩薩、無量勇菩薩、無邊勇菩薩、超三界菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、香象菩薩、香上菩薩、香上首菩薩、首藏菩薩、日藏菩薩、幢相菩薩、大幢相菩薩、離垢幢菩薩、無邊光菩薩、放光菩薩、離垢光菩薩、喜王菩薩、常喜菩薩、寶手菩薩、虛空藏菩薩、離憍慢菩薩、須彌山菩薩、光德王菩薩、總持自在王菩薩、總持菩薩、滅眾病菩薩、療一切眾生病菩薩、歡喜念菩薩、饜意菩薩、常饜菩薩、普照菩薩、月明菩薩、寶慧菩薩、轉女身菩薩、大雷音菩薩、導師菩薩、不虛見菩薩、一切法自在菩薩、彌勒菩薩、文殊師利菩薩，如是等六十恒河沙菩薩摩訶薩，從無量佛剎，與無央數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽俱，悉皆來集尊重供養。

爾時世尊於栴檀重閣，正坐三昧而現神變，有千葉蓮華大如車輪，其數無量，色香具足而未開敷，一切花內皆有化佛，上昇虛空彌覆世界猶如寶帳，一一蓮花放無量光，一切蓮花同時舒榮。佛神力故，須臾之間皆悉萎變，其諸花內一切化佛結加趺坐，各放無數百千光明，於時此剎莊嚴殊特，一切大眾歡喜踊躍，怪未曾有咸有疑念：「今何因緣，無數妙花忽然毀變？萎黑臭穢甚可惡饜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於栴檀重閣，正坐三昧而現神變，有千葉蓮華大如車輪，其數無量，色香具足而未開敷，一切花內皆有化佛，上昇虛空彌覆世界猶如寶帳，一一蓮花放無量光，一切蓮花同時舒榮。佛神力故，須臾之間皆悉萎變，其諸花內一切化佛結加趺坐，各放無數百千光明，於時此剎莊嚴殊特，一切大眾歡喜踊躍，怪未曾有咸有疑念：「今何因緣，無數妙花忽然毀變？萎黑臭穢甚可惡饜。」

爾時世尊，知諸菩薩大眾所疑，告金剛慧：「善男子！於佛法中諸有所疑，恣汝所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，知諸菩薩大眾所疑，告金剛慧：「善男子！於佛法中諸有所疑，恣汝所問。」

時金剛慧菩薩知諸大眾咸有疑念，而白佛言：「世尊！以何因緣，無數蓮花中皆有化佛，上昇虛空彌覆世界，須臾之間皆悉萎變？一切化佛各放無數百千光明，眾會悉見合掌恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛慧菩薩知諸大眾咸有疑念，而白佛言：「世尊！以何因緣，無數蓮花中皆有化佛，上昇虛空彌覆世界，須臾之間皆悉萎變？一切化佛各放無數百千光明，眾會悉見合掌恭敬。」

爾時金剛慧菩薩，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛慧菩薩，以偈頌曰：

「我昔未曾覩， 神變若今日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔未曾覩， 神變若今日，

見佛百千億， 坐彼蓮花藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛百千億， 坐彼蓮花藏，

各放無數光， 彌覆一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各放無數光， 彌覆一切剎。

離垢諸導師， 莊嚴諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢諸導師， 莊嚴諸世界，

蓮花忽萎變， 莫不生惡饜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花忽萎變， 莫不生惡饜。

今以何因緣， 而現此神化？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以何因緣， 而現此神化？

我覩恒沙佛， 及無量神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我覩恒沙佛， 及無量神變，

未曾見如今， 願為分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾見如今， 願為分別說。」

爾時世尊，告金剛慧及諸菩薩言：「善男子！有大方等經名如來藏，將欲演說故現斯瑞，汝等諦聽，善思念之。」咸言：「善哉！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，告金剛慧及諸菩薩言：「善男子！有大方等經名如來藏，將欲演說故現斯瑞，汝等諦聽，善思念之。」咸言：「善哉！願樂欲聞。」

佛言：「善男子！如佛所化無數蓮花忽然萎變，無量化佛在蓮花內，相好莊嚴結加趺坐，放大光明，眾覩希有靡不恭敬。如是善男子！我以佛眼觀一切眾生，貪欲恚癡諸煩惱中，有如來智、如來眼、如來身，結加趺坐儼然不動。善男子！一切眾生雖在諸趣，煩惱身中有如來藏，常無染污、德相備足，如我無異。又善男子！譬如天眼之人觀未敷花，見諸花內有如來身結加趺坐，除去萎花便得顯現。如是善男子！佛見眾生如來藏已，欲令開敷為說經法，除滅煩惱顯現佛性。善男子！諸佛法爾，若佛出世若不出世，一切眾生如來之藏常住不變，但彼眾生煩惱覆故。如來出世廣為說法，除滅塵勞淨一切智。善男子！若有菩薩信樂此法，專心修學便得解脫成等正覺，普為世間施作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如佛所化無數蓮花忽然萎變，無量化佛在蓮花內，相好莊嚴結加趺坐，放大光明，眾覩希有靡不恭敬。如是善男子！我以佛眼觀一切眾生，貪欲恚癡諸煩惱中，有如來智、如來眼、如來身，結加趺坐儼然不動。善男子！一切眾生雖在諸趣，煩惱身中有如來藏，常無染污、德相備足，如我無異。又善男子！譬如天眼之人觀未敷花，見諸花內有如來身結加趺坐，除去萎花便得顯現。如是善男子！佛見眾生如來藏已，欲令開敷為說經法，除滅煩惱顯現佛性。善男子！諸佛法爾，若佛出世若不出世，一切眾生如來之藏常住不變，但彼眾生煩惱覆故。如來出世廣為說法，除滅塵勞淨一切智。善男子！若有菩薩信樂此法，專心修學便得解脫成等正覺，普為世間施作佛事。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「譬如萎變花， 其花未開敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如萎變花， 其花未開敷，

天眼者觀見， 如來身無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼者觀見， 如來身無染。

除去萎花已， 見無礙導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去萎花已， 見無礙導師，

為斷煩惱故， 最勝出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷煩惱故， 最勝出世間。

佛觀眾生類， 悉有如來藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀眾生類， 悉有如來藏，

無量煩惱覆， 猶如穢花纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量煩惱覆， 猶如穢花纏。

我為諸眾生， 除滅煩惱故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為諸眾生， 除滅煩惱故，

普為說正法， 令速成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為說正法， 令速成佛道。

我已佛眼見， 一切眾生身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已佛眼見， 一切眾生身，

佛藏安隱住， 說法令開現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛藏安隱住， 說法令開現。

「復次善男子！譬如淳蜜在巖樹中，無數群蜂圍繞守護。時有一人巧智方便，先除彼蜂乃取其蜜，隨意食用惠及遠近。如是善男子！一切眾生有如來藏，如彼淳蜜在于巖樹，為諸煩惱之所覆蔽，亦如彼蜜群蜂守護。我以佛眼如實觀之，以善方便隨應說法，滅除煩惱開佛知見，普為世間施作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如淳蜜在巖樹中，無數群蜂圍繞守護。時有一人巧智方便，先除彼蜂乃取其蜜，隨意食用惠及遠近。如是善男子！一切眾生有如來藏，如彼淳蜜在于巖樹，為諸煩惱之所覆蔽，亦如彼蜜群蜂守護。我以佛眼如實觀之，以善方便隨應說法，滅除煩惱開佛知見，普為世間施作佛事。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「譬如巖樹蜜， 無量蜂圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如巖樹蜜， 無量蜂圍繞，

巧方便取者， 先除彼群蜂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧方便取者， 先除彼群蜂。

眾生如來藏， 猶如巖樹蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如來藏， 猶如巖樹蜜，

結使塵勞纏， 如群蜂守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結使塵勞纏， 如群蜂守護。

我為諸眾生， 方便說正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為諸眾生， 方便說正法，

滅除煩惱蜂， 開發如來藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除煩惱蜂， 開發如來藏。

具足無礙辯， 演說甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足無礙辯， 演說甘露法，

普令成正覺， 大悲濟群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令成正覺， 大悲濟群生。

「復次善男子！譬如粳糧未離皮糩，貧愚輕賤謂為可棄，除蕩既精常為御用。如是善男子！我以佛眼觀諸眾生，煩惱糠糩覆蔽如來無量知見，故以方便如應說法，令除煩惱淨一切智，於諸世間為最正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如粳糧未離皮糩，貧愚輕賤謂為可棄，除蕩既精常為御用。如是善男子！我以佛眼觀諸眾生，煩惱糠糩覆蔽如來無量知見，故以方便如應說法，令除煩惱淨一切智，於諸世間為最正覺。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「譬一切粳糧， 皮糩未除蕩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬一切粳糧， 皮糩未除蕩，

貧者猶賤之， 謂為可棄物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧者猶賤之， 謂為可棄物。

外雖似無用， 內實不毀壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外雖似無用， 內實不毀壞，

除去皮糩已， 乃為王者膳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去皮糩已， 乃為王者膳。

我見眾生類， 煩惱隱佛藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見眾生類， 煩惱隱佛藏，

為說除滅法， 令得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說除滅法， 令得一切智。

如我如來性， 眾生亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我如來性， 眾生亦復然，

開化令清淨， 速成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化令清淨， 速成無上道。

「復次善男子！譬如真金墮不淨處，隱沒不現經歷年載，真金不壞而莫能知。有天眼者語眾人言：『此不淨中有真金寶，汝等出之隨意受用。』如是善男子！不淨處者無量煩惱是，真金寶者如來藏是，有天眼者謂如來是。是故如來廣為說法，令諸眾生除滅煩惱，悉成正覺施作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如真金墮不淨處，隱沒不現經歷年載，真金不壞而莫能知。有天眼者語眾人言：『此不淨中有真金寶，汝等出之隨意受用。』如是善男子！不淨處者無量煩惱是，真金寶者如來藏是，有天眼者謂如來是。是故如來廣為說法，令諸眾生除滅煩惱，悉成正覺施作佛事。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「如金在不淨， 隱沒莫能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如金在不淨， 隱沒莫能見，

天眼者乃見， 即以告眾人： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼者乃見， 即以告眾人：

『汝等若出之， 洗滌令清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『汝等若出之， 洗滌令清淨，

隨意而受用， 親屬悉蒙慶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨意而受用， 親屬悉蒙慶。』

善逝眼如是， 觀諸眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝眼如是， 觀諸眾生類，

煩惱淤泥中， 如來性不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱淤泥中， 如來性不壞。

隨應而說法， 令辦一切事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應而說法， 令辦一切事，

佛性煩惱覆， 速除令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性煩惱覆， 速除令清淨。

「復次善男子！譬如貧家有珍寶藏，寶不能言：『我在於此。』既不自知又無語者，不能開發此珍寶藏，一切眾生亦復如是。如來知見力無所畏，大法寶藏在其身內，不聞不知耽惑五欲，輪轉生死受苦無量。是故諸佛出興于世，為開身內如來法藏，彼即信受淨一切智，普為眾生開如來藏，無礙辯才為大施主。如是善男子！我以佛眼觀諸眾生有如來藏，故為諸菩薩而說此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如貧家有珍寶藏，寶不能言：『我在於此。』既不自知又無語者，不能開發此珍寶藏，一切眾生亦復如是。如來知見力無所畏，大法寶藏在其身內，不聞不知耽惑五欲，輪轉生死受苦無量。是故諸佛出興于世，為開身內如來法藏，彼即信受淨一切智，普為眾生開如來藏，無礙辯才為大施主。如是善男子！我以佛眼觀諸眾生有如來藏，故為諸菩薩而說此法。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「譬如貧人家， 內有珍寶藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如貧人家， 內有珍寶藏，

主既不知見， 寶又不能言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主既不知見， 寶又不能言，

窮年抱愚冥， 無有示語者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮年抱愚冥， 無有示語者，

有寶而不知， 故常致貧苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有寶而不知， 故常致貧苦。

佛眼觀眾生， 雖流轉五道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眼觀眾生， 雖流轉五道，

大寶在身內， 常在不變易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶在身內， 常在不變易。

如是觀察已， 而為眾生說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀察已， 而為眾生說，

令得智寶藏， 大富兼廣利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令得智寶藏， 大富兼廣利。

若信我所說， 一切有寶藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若信我所說， 一切有寶藏，

信勤方便行， 疾成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信勤方便行， 疾成無上道。

「復次善男子！譬如菴羅果內實不壞，種之於地成大樹王。如是善男子！我以佛眼觀諸眾生，如來寶藏在無明殼，猶如果種在於核內。善男子！彼如來藏清涼無熱，大智慧聚妙寂泥洹，名為如來、應供、等正覺。善男子！如來如是觀眾生已，為菩薩摩訶薩淨佛智故顯現此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如菴羅果內實不壞，種之於地成大樹王。如是善男子！我以佛眼觀諸眾生，如來寶藏在無明殼，猶如果種在於核內。善男子！彼如來藏清涼無熱，大智慧聚妙寂泥洹，名為如來、應供、等正覺。善男子！如來如是觀眾生已，為菩薩摩訶薩淨佛智故顯現此義。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「譬如菴羅果， 內實不毀壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如菴羅果， 內實不毀壞，

種之於大地， 必成大樹王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種之於大地， 必成大樹王。

如來無漏眼， 觀一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無漏眼， 觀一切眾生，

身內如來藏， 如花果中實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身內如來藏， 如花果中實。

無明覆佛藏， 汝等應信知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明覆佛藏， 汝等應信知，

三昧智具足， 一切無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧智具足， 一切無能壞。

是故我說法， 開彼如來藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我說法， 開彼如來藏，

疾成無上道， 如果成樹王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾成無上道， 如果成樹王。

「復次善男子！譬如有人持真金像，行詣他國經由險路懼遭劫奪，裹以弊物令無識者。此人於道忽便命終，於是金像棄捐曠野，行人踐蹈咸謂不淨。得天眼者見弊物中有真金像，即為出之一切禮敬。如是善男子！我見眾生種種煩惱，長夜流轉生死無量，如來妙藏在其身內，儼然清淨如我無異。是故佛為眾生說法，斷除煩惱淨如來智，轉復化導一切世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如有人持真金像，行詣他國經由險路懼遭劫奪，裹以弊物令無識者。此人於道忽便命終，於是金像棄捐曠野，行人踐蹈咸謂不淨。得天眼者見弊物中有真金像，即為出之一切禮敬。如是善男子！我見眾生種種煩惱，長夜流轉生死無量，如來妙藏在其身內，儼然清淨如我無異。是故佛為眾生說法，斷除煩惱淨如來智，轉復化導一切世間。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「譬人持金像， 行詣於他國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬人持金像， 行詣於他國，

裹以弊穢物， 棄之在曠野。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裹以弊穢物， 棄之在曠野。

天眼者見之， 即以告眾人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼者見之， 即以告眾人，

去穢現真像， 一切大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去穢現真像， 一切大歡喜。

我天眼亦然， 觀彼眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我天眼亦然， 觀彼眾生類，

惡業煩惱纏， 生死備眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡業煩惱纏， 生死備眾苦。

又見彼眾生， 無明塵垢中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見彼眾生， 無明塵垢中，

如來性不動， 無能毀壞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來性不動， 無能毀壞者。

佛既見如是， 為諸菩薩說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛既見如是， 為諸菩薩說，

煩惱眾惡業， 覆弊最勝身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱眾惡業， 覆弊最勝身。

當勤淨除斷， 顯出如來智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當勤淨除斷， 顯出如來智，

天人龍鬼神， 一切所歸仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人龍鬼神， 一切所歸仰。

「復次善男子！譬如女人貧賤醜陋，眾人所惡而懷貴子，當為聖王王四天下；此人不知經歷時節，常作下劣生賤子想。如是善男子！如來觀察一切眾生，輪轉生死受諸苦毒，其身皆有如來寶藏，如彼女人而不覺知。是故如來普為說法，言：『善男子！莫自輕鄙，汝等自身皆有佛性，若勤精進滅眾過惡，則受菩薩及世尊號，化導濟度無量眾生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如女人貧賤醜陋，眾人所惡而懷貴子，當為聖王王四天下；此人不知經歷時節，常作下劣生賤子想。如是善男子！如來觀察一切眾生，輪轉生死受諸苦毒，其身皆有如來寶藏，如彼女人而不覺知。是故如來普為說法，言：『善男子！莫自輕鄙，汝等自身皆有佛性，若勤精進滅眾過惡，則受菩薩及世尊號，化導濟度無量眾生。』」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「譬如貧女人， 色貌甚庸陋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如貧女人， 色貌甚庸陋，

而懷貴相子， 當為轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而懷貴相子， 當為轉輪王，

七寶備眾德， 王有四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶備眾德， 王有四天下，

而彼不能知， 常作下劣想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼不能知， 常作下劣想。

我觀諸眾生， 嬰苦亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸眾生， 嬰苦亦如是，

身懷如來藏， 而不自覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身懷如來藏， 而不自覺知。

是故告菩薩， 慎勿自輕鄙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故告菩薩， 慎勿自輕鄙，

汝身如來藏， 常有濟世明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝身如來藏， 常有濟世明，

若勤修精進， 不久坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若勤修精進， 不久坐道場，

成最正覺道， 度脫無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成最正覺道， 度脫無量眾。

「復次善男子！譬如鑄師鑄真金像，既鑄成已倒置于地，外雖焦黑內像不變，開摸出像金色晃曜。如是善男子！如來觀察一切眾生，佛藏在身眾相具足。如是觀已廣為顯說，彼諸眾生得息清涼，以金剛慧搥破煩惱，開淨佛身如出金像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如鑄師鑄真金像，既鑄成已倒置于地，外雖焦黑內像不變，開摸出像金色晃曜。如是善男子！如來觀察一切眾生，佛藏在身眾相具足。如是觀已廣為顯說，彼諸眾生得息清涼，以金剛慧搥破煩惱，開淨佛身如出金像。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「譬如大冶鑄， 無量真金像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大冶鑄， 無量真金像，

愚者自外觀， 但見焦黑土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者自外觀， 但見焦黑土；

鑄師量已冷， 開摸令質現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鑄師量已冷， 開摸令質現，

眾穢既已除， 相好畫然顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾穢既已除， 相好畫然顯。

我以佛眼觀， 眾生類如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以佛眼觀， 眾生類如是，

煩惱淤泥中， 皆有如來性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱淤泥中， 皆有如來性。

授以金剛慧， 搥破煩惱摸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授以金剛慧， 搥破煩惱摸，

開發如來藏， 如真金顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開發如來藏， 如真金顯現。

如我所觀察， 示語諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所觀察， 示語諸菩薩，

汝等善受持， 轉化諸群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等善受持， 轉化諸群生。」

爾時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩：「若出家若在家，善男子善女人，受持讀誦書寫供養，廣為人說如來藏經，所獲功德不可計量。金剛慧！若有菩薩為佛道故，勤行精進修習神通，入諸三昧欲殖德本，供養過恒河沙現在諸佛，造過恒河沙七寶臺閣，高十由旬、縱廣正等各一由旬，設七寶床敷以天繒，為一一佛日日造立過恒河沙七寶臺閣，以用奉獻一一如來及諸菩薩聲聞大眾。以如是事普為一切過恒河沙現在諸佛，如是次第乃至過五十恒沙眾寶臺閣，以用供養過五十恒沙現在諸佛及諸菩薩聲聞大眾，乃至無量百千萬劫。金剛慧！不如有人樂喜菩提，於如來藏經受持讀誦書寫供養乃至一譬喻者。金剛慧！此善男子，於諸佛所種諸善根福雖無量，比善男子善女人所得功德，百分不及一千分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩：「若出家若在家，善男子善女人，受持讀誦書寫供養，廣為人說如來藏經，所獲功德不可計量。金剛慧！若有菩薩為佛道故，勤行精進修習神通，入諸三昧欲殖德本，供養過恒河沙現在諸佛，造過恒河沙七寶臺閣，高十由旬、縱廣正等各一由旬，設七寶床敷以天繒，為一一佛日日造立過恒河沙七寶臺閣，以用奉獻一一如來及諸菩薩聲聞大眾。以如是事普為一切過恒河沙現在諸佛，如是次第乃至過五十恒沙眾寶臺閣，以用供養過五十恒沙現在諸佛及諸菩薩聲聞大眾，乃至無量百千萬劫。金剛慧！不如有人樂喜菩提，於如來藏經受持讀誦書寫供養乃至一譬喻者。金剛慧！此善男子，於諸佛所種諸善根福雖無量，比善男子善女人所得功德，百分不及一千分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」爾時世尊重說偈言：

「若人求菩提， 聞持此經者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人求菩提， 聞持此經者，

書寫而供養， 乃至於一偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書寫而供養， 乃至於一偈，

如來微妙藏， 須臾發隨喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來微妙藏， 須臾發隨喜，

當聽此正教， 功德無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當聽此正教， 功德無有量。

若人求菩提， 住大神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人求菩提， 住大神通力，

欲供十方佛， 菩薩聲聞眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲供十方佛， 菩薩聲聞眾，

其數過恒沙， 億載不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數過恒沙， 億載不思議，

為一一諸佛， 造立妙寶臺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一一諸佛， 造立妙寶臺，

臺高十由旬， 縱廣四十里， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臺高十由旬， 縱廣四十里，

中施七寶座， 嚴飾備眾妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中施七寶座， 嚴飾備眾妙，

敷以天繒褥， 隨座各殊異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷以天繒褥， 隨座各殊異，

無量過恒沙， 獻佛及大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量過恒沙， 獻佛及大眾，

悉以此奉獻， 日夜不休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以此奉獻， 日夜不休息，

滿百千萬劫， 所獲福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿百千萬劫， 所獲福如是。

慧者聞此經， 能持一譬喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者聞此經， 能持一譬喻，

而為人解說， 其福過於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為人解說， 其福過於彼，

乃至於算數， 譬喻所不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於算數， 譬喻所不及。

眾生之所依， 速成無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生之所依， 速成無上道，

菩薩諦思惟， 甚深如來藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩諦思惟， 甚深如來藏，

知眾生悉有， 疾成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生悉有， 疾成無上道。」

爾時世尊，復告金剛慧菩薩言：「過去久遠無量無邊，不可思議阿僧祇劫，復過是數。爾時有佛，號常放光明王如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。金剛慧！何故名曰常放光明王？彼佛本行菩薩道時，降神母胎常放光明，徹照十方千佛世界微塵等剎。若有眾生見斯光者一切歡喜，煩惱悉滅色力具足，念智成就得無礙辯。若地獄、餓鬼、畜生、閻羅王、阿修羅等見光明者，皆離惡道生天人中。若諸天人見光明者，於無上道得不退轉，具五神通。若不退轉者，皆得無生法忍五十功德旋陀羅尼。金剛慧！彼光明所照國土，皆悉嚴淨如天琉璃，黃金為繩以界八道，種種寶樹花果茂盛香氣芬馨，微風吹動出微妙音，演暢三寶菩薩功德，根、力、覺、道、禪定、解脫。眾生聞者皆得法喜，信樂堅固永離惡道。金剛慧！彼十方剎一切眾生蒙光明故，晝夜六時合掌恭敬。金剛慧！彼菩薩處胎出生，乃至成佛、無餘泥洹常放光明，般泥洹後舍利塔廟亦常放光。以是因緣諸天世人，號曰常放光明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復告金剛慧菩薩言：「過去久遠無量無邊，不可思議阿僧祇劫，復過是數。爾時有佛，號常放光明王如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。金剛慧！何故名曰常放光明王？彼佛本行菩薩道時，降神母胎常放光明，徹照十方千佛世界微塵等剎。若有眾生見斯光者一切歡喜，煩惱悉滅色力具足，念智成就得無礙辯。若地獄、餓鬼、畜生、閻羅王、阿修羅等見光明者，皆離惡道生天人中。若諸天人見光明者，於無上道得不退轉，具五神通。若不退轉者，皆得無生法忍五十功德旋陀羅尼。金剛慧！彼光明所照國土，皆悉嚴淨如天琉璃，黃金為繩以界八道，種種寶樹花果茂盛香氣芬馨，微風吹動出微妙音，演暢三寶菩薩功德，根、力、覺、道、禪定、解脫。眾生聞者皆得法喜，信樂堅固永離惡道。金剛慧！彼十方剎一切眾生蒙光明故，晝夜六時合掌恭敬。金剛慧！彼菩薩處胎出生，乃至成佛、無餘泥洹常放光明，般泥洹後舍利塔廟亦常放光。以是因緣諸天世人，號曰常放光明王。

「金剛慧！常放光明王如來、應供、等正覺初成佛時，於其法中有一菩薩名無邊光，與二十億菩薩以為眷屬。無邊光菩薩摩訶薩於彼佛所，問如來藏經，佛為演說，在於一坐經五十大劫，護念一切諸菩薩故，其音普告十佛世界微塵等百千佛剎，為諸菩薩無數因緣百千譬喻，說如來藏大乘經典。諸菩薩等聞說此經，受持讀誦如說修行，除四菩薩皆已成佛。金剛慧！汝莫異觀，彼無邊光菩薩豈異人乎？即我身是。彼四菩薩未成佛者，文殊師利、觀世音、大勢至、汝金剛慧是，金剛慧！如來藏經能大饒益，若有聞者皆成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛慧！常放光明王如來、應供、等正覺初成佛時，於其法中有一菩薩名無邊光，與二十億菩薩以為眷屬。無邊光菩薩摩訶薩於彼佛所，問如來藏經，佛為演說，在於一坐經五十大劫，護念一切諸菩薩故，其音普告十佛世界微塵等百千佛剎，為諸菩薩無數因緣百千譬喻，說如來藏大乘經典。諸菩薩等聞說此經，受持讀誦如說修行，除四菩薩皆已成佛。金剛慧！汝莫異觀，彼無邊光菩薩豈異人乎？即我身是。彼四菩薩未成佛者，文殊師利、觀世音、大勢至、汝金剛慧是，金剛慧！如來藏經能大饒益，若有聞者皆成佛道。」

爾時世尊重說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈曰：

「過去無數劫， 佛號光明王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去無數劫， 佛號光明王，

常放大光明， 普照無量土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常放大光明， 普照無量土。

無邊光菩薩， 於佛初成道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊光菩薩， 於佛初成道，

而啟問此經， 佛即為演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而啟問此經， 佛即為演說。

其有遇最勝， 而聞此經者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有遇最勝， 而聞此經者，

皆已得成佛， 唯除四菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆已得成佛， 唯除四菩薩：

文殊、觀世音、 大勢、金剛慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊、觀世音、 大勢、金剛慧。

此四菩薩等， 皆曾聞此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四菩薩等， 皆曾聞此法，

金剛慧為彼， 第一神通子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛慧為彼， 第一神通子，

時號無邊光， 已曾聞此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時號無邊光， 已曾聞此經。

我本求道時， 師子幢佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本求道時， 師子幢佛所，

亦曾受斯經， 如聞說修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦曾受斯經， 如聞說修行，

我因此善根， 疾得成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我因此善根， 疾得成佛道。

是故諸菩薩， 應持說此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 應持說此經，

聞已如說行， 得佛如我今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已如說行， 得佛如我今。

若持此經者， 當禮如世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持此經者， 當禮如世尊，

若得此經者， 是名佛法主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得此經者， 是名佛法主，

則為世間護， 諸佛之所歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為世間護， 諸佛之所歎。

若有持是經， 是人名法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持是經， 是人名法王，

是為世間眼， 應讚如世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為世間眼， 應讚如世尊。」

爾時世尊說此經已，金剛慧及諸菩薩，四眾眷屬，天、人、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經已，金剛慧及諸菩薩，四眾眷屬，天、人、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，歡喜奉行。