合部金光明經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合部金光明經卷第七

隋大興善寺沙門釋寶貴合北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋大興善寺沙門釋寶貴合北涼三藏曇無讖譯

善集品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善集品第十七

於是，如來復為地神說往因緣而作偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，如來復為地神說往因緣而作偈言：

「我昔曾為， 轉輪聖王， 捨四大地、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔曾為， 轉輪聖王， 捨四大地、

及以大海。 又於是時， 以四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以大海。 又於是時， 以四天下，

滿中珍寶， 奉上諸佛。 凡所布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿中珍寶， 奉上諸佛。 凡所布施，

皆捨所重， 不見可愛， 而不捨者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆捨所重， 不見可愛， 而不捨者。

於過去世， 無數劫中， 求正法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去世， 無數劫中， 求正法故，

常捨身命。 又過去世， 不可議劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常捨身命。 又過去世， 不可議劫，

有佛世尊， 名曰寶勝。 其佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛世尊， 名曰寶勝。 其佛世尊，

般涅槃後， 時有聖王， 名曰善集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般涅槃後， 時有聖王， 名曰善集，

於四天下， 而得自在， 治正之勢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四天下， 而得自在， 治正之勢，

盡大海際。 其王有城， 名水音尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡大海際。 其王有城， 名水音尊，

於其城中， 止住治化。 夜睡夢中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其城中， 止住治化。 夜睡夢中，

聞佛功德， 及見比丘， 名曰寶冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛功德， 及見比丘， 名曰寶冥，

善能宣暢， 如來正法， 所謂金光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能宣暢， 如來正法， 所謂金光，

微妙經典， 明如日中， 悉能遍照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙經典， 明如日中， 悉能遍照。

是轉輪王， 夢是事已， 即尋覺悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是轉輪王， 夢是事已， 即尋覺悟，

心喜遍身。 即出宮殿， 至僧坊所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心喜遍身。 即出宮殿， 至僧坊所，

供養恭敬， 諸大聖眾。 問諸大德： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養恭敬， 諸大聖眾。 問諸大德：

『是大眾中， 頗有比丘， 名曰寶冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『是大眾中， 頗有比丘， 名曰寶冥，

成就一切， 諸功德不？』 爾時寶冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就一切， 諸功德不？』 爾時寶冥，

在一窟中， 安坐不動， 思惟、正念、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在一窟中， 安坐不動， 思惟、正念、

讀誦如是， 金光明經。 時有比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦如是， 金光明經。 時有比丘，

即將是王， 至其所止， 到寶冥所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即將是王， 至其所止， 到寶冥所。

時此寶冥， 故在窟中， 形貌殊特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此寶冥， 故在窟中， 形貌殊特，

威德熾然。 即示王言： 『是窟中者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德熾然。 即示王言： 『是窟中者，

即是所問， 寶冥比丘。 能持甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是所問， 寶冥比丘。 能持甚深，

諸佛所行， 名金光明， 諸經之王。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所行， 名金光明， 諸經之王。』

時善集王， 即尋禮敬， 寶冥比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善集王， 即尋禮敬， 寶冥比丘，

作如是言： 『面如滿月， 威德照然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作如是言： 『面如滿月， 威德照然。

唯願為我， 敷演宣暢， 是金光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願為我， 敷演宣暢， 是金光明，

諸經之王。』 時寶冥尊， 即受王請， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸經之王。』 時寶冥尊， 即受王請，

許為宣說， 是金光明。 三千大千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 許為宣說， 是金光明。 三千大千，

世界諸天， 知當說法， 悉生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界諸天， 知當說法， 悉生歡喜。

於淨微妙， 鮮潔之處， 種種珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於淨微妙， 鮮潔之處， 種種珍寶，

廁填其地； 上妙香水， 持用灑之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廁填其地； 上妙香水， 持用灑之；

散諸好華， 遍滿其處。 王於是時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散諸好華， 遍滿其處。 王於是時，

自敷法座， 懸繒幡蓋、 寶飾、挍絡、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自敷法座， 懸繒幡蓋、 寶飾、挍絡、

種種微妙， 殊特末香， 悉以奉散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種微妙， 殊特末香， 悉以奉散。

大法高座， 一切諸天、 龍及鬼神、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法高座， 一切諸天、 龍及鬼神、

摩睺羅伽、 緊那羅等， 即雨天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩睺羅伽、 緊那羅等， 即雨天上，

曼陀羅華， 遍散法座， 滿其處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼陀羅華， 遍散法座， 滿其處所。

不可思議， 百千萬億， 那由他等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議， 百千萬億， 那由他等，

無量諸天， 一時俱來， 集說法所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸天， 一時俱來， 集說法所。

是時寶冥， 尋從窟出， 諸天即時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時寶冥， 尋從窟出， 諸天即時，

以娑羅華， 供養奉散， 寶冥比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以娑羅華， 供養奉散， 寶冥比丘。

是時寶冥， 淨洗身體， 著淨妙衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時寶冥， 淨洗身體， 著淨妙衣，

至法座所， 合掌敬禮， 是法高座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至法座所， 合掌敬禮， 是法高座。

一切天王、 及諸天人， 雨曼陀羅、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天王、 及諸天人， 雨曼陀羅、

大曼陀華。 無量百千， 種種伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大曼陀華。 無量百千， 種種伎樂，

於虛空中， 不鼓自鳴。 寶冥比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於虛空中， 不鼓自鳴。 寶冥比丘，

能說法者， 尋上高座， 結加趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說法者， 尋上高座， 結加趺坐。

即念十方， 不可思議， 無量千億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即念十方， 不可思議， 無量千億，

諸佛世尊。 於諸眾生， 興大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊。 於諸眾生， 興大悲心，

及善集王， 所得王領， 盡一日、月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及善集王， 所得王領， 盡一日、月，

所照之處。 時說法者， 即尋為王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所照之處。 時說法者， 即尋為王，

敷暢宣說， 是妙經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷暢宣說， 是妙經典。

「是時大王， 為聞法故， 於比丘前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時大王， 為聞法故， 於比丘前，

合掌而立。 聞於正法， 讚言善哉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌而立。 聞於正法， 讚言善哉，

其心悲悼， 涕淚交流， 尋復踊悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心悲悼， 涕淚交流， 尋復踊悅，

心意熙怡。 為欲供養， 此經典故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意熙怡。 為欲供養， 此經典故，

爾時即捉， 如意珠玉， 為諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時即捉， 如意珠玉， 為諸眾生，

發大誓願： 『願於今日， 此閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發大誓願： 『願於今日， 此閻浮提，

悉雨無量， 種種珍異， 瓌琦七寶、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉雨無量， 種種珍異， 瓌琦七寶、

及妙瓔珞。 以是因緣， 悉令無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及妙瓔珞。 以是因緣， 悉令無量，

一切眾生， 皆受快樂。』 即於爾時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 皆受快樂。』 即於爾時，

尋雨七寶、 及諸寶飾、 天冠、耳璫、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋雨七寶、 及諸寶飾、 天冠、耳璫、

種種瓔珞、 甘饌、寶座， 悉皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種瓔珞、 甘饌、寶座， 悉皆充滿，

遍四天下。 時善集王， 即持如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍四天下。 時善集王， 即持如是，

滿四天下， 無量七寶， 於寶勝佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿四天下， 無量七寶， 於寶勝佛，

遺法之中， 以用布施， 供養三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺法之中， 以用布施， 供養三寶。

爾時為王， 說法比丘， 於今現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時為王， 說法比丘， 於今現在，

阿閦佛是； 時善集王， 聽受法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦佛是； 時善集王， 聽受法者，

今則我身， 釋迦文是。 我於爾時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今則我身， 釋迦文是。 我於爾時，

捨此大地， 滿四天下， 珍寶布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨此大地， 滿四天下， 珍寶布施，

得聞如是， 金光明經。 聞是經已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞如是， 金光明經。 聞是經已，

一稱善哉， 以此善根、 業因緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一稱善哉， 以此善根、 業因緣故，

身得金色， 百福莊嚴。 常為無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身得金色， 百福莊嚴。 常為無量，

百千萬億， 眾生等類， 之所樂見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬億， 眾生等類， 之所樂見，

既得見已， 無有厭足。 過去九十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得見已， 無有厭足。 過去九十，

九億千劫， 常得作於， 轉輪聖王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九億千劫， 常得作於， 轉輪聖王；

亦於無量， 百千劫中， 常得王領， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於無量， 百千劫中， 常得王領，

諸小國王； 不可思議， 劫中常作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸小國王； 不可思議， 劫中常作，

釋提桓因、 及淨梵王； 復得值遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因、 及淨梵王； 復得值遇，

十力世尊， 其數無量， 不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力世尊， 其數無量， 不可稱計。

所得功德， 無量無邊， 皆由聞經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得功德， 無量無邊， 皆由聞經，

及稱善哉。 如我所願， 成就菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及稱善哉。 如我所願， 成就菩提，

正法之身， 我今已得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法之身， 我今已得。」

金光明經鬼神品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經鬼神品第十八

北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏曇無讖譯

佛告功德天：「若有善男子、善女人欲以不可思議妙供養具供養過去、未來、現在諸佛世尊，及欲得知三世諸佛甚深行處，是人應當畢定至心，隨有是經流布之處——若城邑、村落、舍宅、空處——正念不亂，至心聽是微妙經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告功德天：「若有善男子、善女人欲以不可思議妙供養具供養過去、未來、現在諸佛世尊，及欲得知三世諸佛甚深行處，是人應當畢定至心，隨有是經流布之處——若城邑、村落、舍宅、空處——正念不亂，至心聽是微妙經典。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「若欲供養， 一切諸佛， 欲知三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲供養， 一切諸佛， 欲知三世，

諸佛行處， 應當往彼， 城邑、聚落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛行處， 應當往彼， 城邑、聚落，

有是經處， 至心聽受， 是妙經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有是經處， 至心聽受， 是妙經典。

不可思議， 功德大海， 無量無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議， 功德大海， 無量無邊，

能令一切， 眾生解脫， 度無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令一切， 眾生解脫， 度無量苦。

諸有大海， 是經甚深， 初、中、後善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有大海， 是經甚深， 初、中、後善，

不可得說， 譬喻為比。 假使恒河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可得說， 譬喻為比。 假使恒河，

大地微塵、 大海諸水、 一切諸山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地微塵、 大海諸水、 一切諸山，

如是等物， 不得為喻。 若入是經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等物， 不得為喻。 若入是經，

即入法性， 如深法性， 安住其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即入法性， 如深法性， 安住其中。

即於是典， 金光明中， 而得見我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於是典， 金光明中， 而得見我，

釋迦牟尼。 不可思議， 阿僧祇劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼。 不可思議， 阿僧祇劫，

生天人中， 常受快樂。 以能信解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生天人中， 常受快樂。 以能信解，

聽是經故， 如是無量， 不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽是經故， 如是無量， 不可思議，

功德福聚， 悉已得之。 隨所至處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德福聚， 悉已得之。 隨所至處，

若百由旬， 滿中盛火， 應從中過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若百由旬， 滿中盛火， 應從中過。

若至聚落、 阿蘭若處， 到法會所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至聚落、 阿蘭若處， 到法會所，

至心聽受， 聽是經故， 惡夢蠱道、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心聽受， 聽是經故， 惡夢蠱道、

五星諸宿， 變異災禍、 一切惡事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五星諸宿， 變異災禍、 一切惡事，

消滅無餘。 於說法處， 蓮華座上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅無餘。 於說法處， 蓮華座上，

說是經典、 書寫、讀誦， 是說法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經典、 書寫、讀誦， 是說法者，

若下法座， 爾時大眾， 猶見座處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若下法座， 爾時大眾， 猶見座處，

故有說者。 或佛世尊、 或見佛像、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故有說者。 或佛世尊、 或見佛像、

菩薩色像、 普賢菩薩、 文殊師利、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩色像、 普賢菩薩、 文殊師利、

彌勒大士、 及諸形色。 見如是等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒大士、 及諸形色。 見如是等，

種種事已， 尋復滅盡， 如前無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種事已， 尋復滅盡， 如前無異。

成就如是， 諸功德已， 而為諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就如是， 諸功德已， 而為諸佛，

之所讚嘆。 威德、相貌， 無量無邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所讚嘆。 威德、相貌， 無量無邊；

有大名稱， 能却怨家； 他方賊盜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大名稱， 能却怨家； 他方賊盜，

能令退散； 勇捍多力， 能破強敵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令退散； 勇捍多力， 能破強敵；

惡夢惱心、 無量惡業， 如是惡事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡夢惱心、 無量惡業， 如是惡事，

皆悉寂滅； 若入軍陣， 常能勝他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉寂滅； 若入軍陣， 常能勝他；

名聞流布， 遍閻浮提； 亦能摧伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞流布， 遍閻浮提； 亦能摧伏，

一切怨敵； 遠離諸惡， 修集諸善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切怨敵； 遠離諸惡， 修集諸善，

入陣得勝， 心常歡喜。 大梵天王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入陣得勝， 心常歡喜。 大梵天王、

三十三天、 護世四王、 金剛密迹、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天、 護世四王、 金剛密迹、

鬼神諸王、 散脂大將、 禪那英鬼、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼神諸王、 散脂大將、 禪那英鬼、

及緊那羅、 阿耨達龍、 娑竭羅王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及緊那羅、 阿耨達龍、 娑竭羅王、

阿修羅王、 迦樓羅王、 大辯天神、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿修羅王、 迦樓羅王、 大辯天神、

及大功德， 如是上首， 諸天神等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及大功德， 如是上首， 諸天神等，

常當供養， 是聽法者， 生不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當供養， 是聽法者， 生不思議，

法塔之想； 眾生見者， 恭敬歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法塔之想； 眾生見者， 恭敬歡喜。

諸天王等， 亦各思惟， 而相謂言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天王等， 亦各思惟， 而相謂言：

『今是眾生， 無量威德， 皆悉成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『今是眾生， 無量威德， 皆悉成就，

若能來至， 是法會所， 如是之人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能來至， 是法會所， 如是之人，

成上善根。 若有聽是， 甚深經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成上善根。 若有聽是， 甚深經典，

故嚴出往， 法會之處， 心生不可， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故嚴出往， 法會之處， 心生不可，

思議正信， 供養恭敬， 無上法塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思議正信， 供養恭敬， 無上法塔。

如是大悲， 利益眾生， 即是無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大悲， 利益眾生， 即是無量，

深法寶器。 能入甚深， 無上法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深法寶器。 能入甚深， 無上法性，

由以淨心， 聽是經典。 如是之人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由以淨心， 聽是經典。 如是之人，

悉以供養， 過去無量， 百千諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以供養， 過去無量， 百千諸佛。

以是善根， 無量因緣， 應當聽受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是善根， 無量因緣， 應當聽受，

是金光明。 如是眾生， 常為無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是金光明。 如是眾生， 常為無量，

諸天神王， 之所愛護； 大辯功德、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天神王， 之所愛護； 大辯功德、

護世四王、 無量鬼神、 及諸力士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世四王、 無量鬼神、 及諸力士，

晝夜精勤， 擁護四方； 釋提桓因、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜精勤， 擁護四方； 釋提桓因、

及日、月天、 閻摩羅王、 風、水諸神、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及日、月天、 閻摩羅王、 風、水諸神、

違馱天神、 及毘紐天、 大辯天神、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 違馱天神、 及毘紐天、 大辯天神、

及自在天、 火神等神， 大力勇猛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及自在天、 火神等神， 大力勇猛，

常護世間， 晝夜不離； 大力鬼神、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常護世間， 晝夜不離； 大力鬼神、

那羅延等、 摩醯首羅、 二十八部， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延等、 摩醯首羅、 二十八部，

諸鬼神等， 散脂為首， 百千鬼神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸鬼神等， 散脂為首， 百千鬼神，

神足大力， 擁護是等， 令不怖畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足大力， 擁護是等， 令不怖畏；

金剛密迹、 大鬼神王、 及其眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛密迹、 大鬼神王、 及其眷屬，

五百徒黨， 一切皆是， 大菩薩等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百徒黨， 一切皆是， 大菩薩等，

亦悉擁護， 聽是法者； 摩尼跋陀、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦悉擁護， 聽是法者； 摩尼跋陀、

大鬼神王、 富那跋陀、 及金毘羅、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大鬼神王、 富那跋陀、 及金毘羅、

阿羅婆帝、 賓頭盧伽、 黃頭大神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅婆帝、 賓頭盧伽、 黃頭大神，

一一諸神， 各有五百， 眷屬鬼神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸神， 各有五百， 眷屬鬼神，

亦常擁護， 聽是經者； 質多斯那、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦常擁護， 聽是經者； 質多斯那、

阿修羅王、 及乾闥婆、 那羅羅闍、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿修羅王、 及乾闥婆、 那羅羅闍、

祁那沙婆、 摩尼乾陀、 及尼乾陀、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祁那沙婆、 摩尼乾陀、 及尼乾陀、

主雨大神、 大飲食神、 摩呵伽吒、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主雨大神、 大飲食神、 摩呵伽吒、

金色髮神、 半祁鬼神、 及半支羅、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色髮神、 半祁鬼神、 及半支羅、

車鉢羅婆； 有大威德， 婆那利神、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 車鉢羅婆； 有大威德， 婆那利神、

曇摩跋羅、 摩竭婆羅、 針髮鬼神、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩跋羅、 摩竭婆羅、 針髮鬼神、

繡利密多、 勒那翅奢、 摩呵波那、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繡利密多、 勒那翅奢、 摩呵波那、

及軍陀遮、 劍摩舍帝； 復有大神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及軍陀遮、 劍摩舍帝； 復有大神，

奢羅蜜帝、 醯摩跋陀、 薩多琦黎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢羅蜜帝、 醯摩跋陀、 薩多琦黎，

如是等神， 皆有無量， 神足大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等神， 皆有無量， 神足大力，

常勤擁護， 聽受如是， 微妙典者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常勤擁護， 聽受如是， 微妙典者；

阿耨達王、 娑伽羅王、 目真隣王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿耨達王、 娑伽羅王、 目真隣王、

伊羅鉢王、 難陀龍王、 跋難陀王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伊羅鉢王、 難陀龍王、 跋難陀王，

有如是等， 百千龍王， 以大神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是等， 百千龍王， 以大神力，

常來擁護， 聽是經者， 晝夜不離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常來擁護， 聽是經者， 晝夜不離；

波利羅睺、 阿修羅王、 毘摩質多、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波利羅睺、 阿修羅王、 毘摩質多、

及以茂脂、 睒摩梨子、 波呵黎子、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以茂脂、 睒摩梨子、 波呵黎子、

佉羅騫陀、 及以揵陀， 是等皆是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佉羅騫陀、 及以揵陀， 是等皆是，

阿修羅王， 有大神力， 常來擁護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿修羅王， 有大神力， 常來擁護，

聽是經者， 晝夜不離； 呵黎帝南、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽是經者， 晝夜不離； 呵黎帝南、

鬼子母等， 及五百神， 常來擁護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼子母等， 及五百神， 常來擁護，

聽是經者， 若睡、若寤； 旃陀旃陀利、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽是經者， 若睡、若寤； 旃陀旃陀利、

大鬼神女等、 鳩羅鳩、羅檀提、 噉人精氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大鬼神女等、 鳩羅鳩、羅檀提、 噉人精氣，

如是等神， 皆有大力， 常勤擁護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等神， 皆有大力， 常勤擁護，

十方世界， 受持經者； 大辯天等、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界， 受持經者； 大辯天等、

無量天女、 功德天等， 各與眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量天女、 功德天等， 各與眷屬；

地神堅牢、 種殖園林、 果實大神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地神堅牢、 種殖園林、 果實大神，

如是諸神， 心生歡喜， 悉來擁護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸神， 心生歡喜， 悉來擁護，

愛樂親近， 是經典者。 於諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂親近， 是經典者。 於諸眾生，

增命色力， 功德威貌， 莊嚴倍常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增命色力， 功德威貌， 莊嚴倍常；

五星諸宿， 變異災怪， 皆悉能滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五星諸宿， 變異災怪， 皆悉能滅，

無有遺餘； 夜臥惡夢， 寤則憂悴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有遺餘； 夜臥惡夢， 寤則憂悴，

如是惡事， 皆悉消滅。 地神大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是惡事， 皆悉消滅。 地神大力，

勢力甚深， 是經力故， 能變其味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勢力甚深， 是經力故， 能變其味。

如是大地， 至金剛際， 厚十六萬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大地， 至金剛際， 厚十六萬，

八千由旬。 其中氣味， 無不遍有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八千由旬。 其中氣味， 無不遍有，

悉令勇出， 潤益眾生。 是經力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令勇出， 潤益眾生。 是經力故，

能令地味， 悉出地上， 厚百由旬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令地味， 悉出地上， 厚百由旬；

亦令諸天， 大得精味， 充益身力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令諸天， 大得精味， 充益身力，

歡喜快樂； 閻浮提內， 所有諸神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜快樂； 閻浮提內， 所有諸神，

心生歡喜， 受樂無量。 是經力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心生歡喜， 受樂無量。 是經力故，

諸天歡喜， 百穀果實， 皆悉滋茂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天歡喜， 百穀果實， 皆悉滋茂；

園苑叢林， 其華開敷， 香氣馝馚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園苑叢林， 其華開敷， 香氣馝馚，

充溢彌滿； 百草樹木， 生長端直， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充溢彌滿； 百草樹木， 生長端直，

其體柔軟， 無有邪戾。 閻浮提內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其體柔軟， 無有邪戾。 閻浮提內，

所有龍女， 其數無量， 不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有龍女， 其數無量， 不可思議，

心生歡喜， 踊躍無量。 在在處處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心生歡喜， 踊躍無量。 在在處處，

莊嚴華池， 於其池中， 生種種華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴華池， 於其池中， 生種種華，

優鉢羅華、 波頭摩華、 拘物頭華、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優鉢羅華、 波頭摩華、 拘物頭華、

分陀利華。 於自宮殿， 除諸雲霧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分陀利華。 於自宮殿， 除諸雲霧，

令虛空中， 無有塵翳， 諸方清澈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令虛空中， 無有塵翳， 諸方清澈，

淨潔明了。 日王赫炎， 放千光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨潔明了。 日王赫炎， 放千光明，

歡喜踊躍， 照諸闇蔽。 閻浮檀金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜踊躍， 照諸闇蔽。 閻浮檀金，

以為宮殿， 止住其中， 威德無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為宮殿， 止住其中， 威德無量。

日之天子、 及以月天， 聞是經故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日之天子、 及以月天， 聞是經故，

精氣充實。 是日天子， 出閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精氣充實。 是日天子， 出閻浮提，

心生歡喜， 放於無量， 光明明網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心生歡喜， 放於無量， 光明明網，

遍照諸方。 即於出時， 放大網光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照諸方。 即於出時， 放大網光，

開敷種種， 諸池蓮華。 閻浮提內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開敷種種， 諸池蓮華。 閻浮提內，

無量果實， 隨時成熟， 飽諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量果實， 隨時成熟， 飽諸眾生。

是時日、月， 所照殊勝； 星宿正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時日、月， 所照殊勝； 星宿正行，

不失度數； 風雨隨時， 豐實熾盛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失度數； 風雨隨時， 豐實熾盛；

多饒財寶， 無所乏少。 是金光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多饒財寶， 無所乏少。 是金光明，

微妙經典， 隨所流布， 講誦之處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙經典， 隨所流布， 講誦之處，

其國土境， 即得增益， 如上所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其國土境， 即得增益， 如上所說，

無量功德。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德。』」

金光明經授記品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經授記品第十九

北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏曇無讖譯

爾時，如來將欲為是信相菩薩及其二子銀相、銀光授阿耨多羅三藐三菩提記。是時即有十千天子，威德熾王而為上首，俱從忉利來至佛所，頂禮佛足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來將欲為是信相菩薩及其二子銀相、銀光授阿耨多羅三藐三菩提記。是時即有十千天子，威德熾王而為上首，俱從忉利來至佛所，頂禮佛足，却坐一面。

爾時，佛告信相菩薩：「汝於來世過無量無邊百千萬億不可稱計那由他劫，金照世界當成阿耨多羅三藐三菩提，號金寶蓋山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。乃至是佛般涅槃後、正法像法皆滅盡已，長子銀相當於是界次補佛處，世界爾時轉名淨幢，佛名閻浮檀金幢光照明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。乃至是佛般涅槃後、正法像法悉滅盡已，次子銀光復於是後次補佛處，世界名字如本不異，佛號曰金光照如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告信相菩薩：「汝於來世過無量無邊百千萬億不可稱計那由他劫，金照世界當成阿耨多羅三藐三菩提，號金寶蓋山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。乃至是佛般涅槃後、正法像法皆滅盡已，長子銀相當於是界次補佛處，世界爾時轉名淨幢，佛名閻浮檀金幢光照明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。乃至是佛般涅槃後、正法像法悉滅盡已，次子銀光復於是後次補佛處，世界名字如本不異，佛號曰金光照如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」

是十千天子聞三大士得受記莂，復聞如是金光明經，聞已歡喜，生慇重心，心無垢累如淨琉璃、清淨無礙猶如虛空。爾時，如來知是十千天子善根成熟，即便與授菩提道記：「汝等天子於當來世過阿僧祇百千萬億那由他劫，於是世界當成阿耨多羅三藐三菩提，同共一家、一姓、一名，號曰青目優鉢羅華香山如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，如是次第出現於世，凡一萬佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十千天子聞三大士得受記莂，復聞如是金光明經，聞已歡喜，生慇重心，心無垢累如淨琉璃、清淨無礙猶如虛空。爾時，如來知是十千天子善根成熟，即便與授菩提道記：「汝等天子於當來世過阿僧祇百千萬億那由他劫，於是世界當成阿耨多羅三藐三菩提，同共一家、一姓、一名，號曰青目優鉢羅華香山如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，如是次第出現於世，凡一萬佛。」

爾時，道場菩提樹神名等增益，白佛言：「世尊！是十千天子於忉利宮為聽法故故來集此，云何如來便與授記？世尊！我未曾聞是諸天子修行具足六波羅蜜，亦未曾聞捨於手、足、頭、目、髓、腦、所愛妻子、財寶、穀帛、金、銀、琉璃、車𤦲、馬碯、真珠、珊瑚、珂貝、璧玉、甘饌飲食、衣服、床臥、病瘦醫藥、象馬車乘、殿堂、屋宅、園林、泉池、奴婢、僕使。如餘無量百千菩薩，以種種資生供養之具，恭敬供養過去無量百千萬億那由他等諸佛世尊，如是菩薩於未來世亦捨無量所重之物，頭、目、髓、腦、所愛妻子、財寶穀帛乃至僕使，次第修行，成就具足六波羅蜜，成就是已，備修苦行動經無量無邊劫數，然後方得授菩提記。世尊！是天子等何因何緣、修行何等勝妙善根，從彼天來暫得聞法便得授記？唯願，世尊！為我解說，斷我疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，道場菩提樹神名等增益，白佛言：「世尊！是十千天子於忉利宮為聽法故故來集此，云何如來便與授記？世尊！我未曾聞是諸天子修行具足六波羅蜜，亦未曾聞捨於手、足、頭、目、髓、腦、所愛妻子、財寶、穀帛、金、銀、琉璃、車𤦲、馬碯、真珠、珊瑚、珂貝、璧玉、甘饌飲食、衣服、床臥、病瘦醫藥、象馬車乘、殿堂、屋宅、園林、泉池、奴婢、僕使。如餘無量百千菩薩，以種種資生供養之具，恭敬供養過去無量百千萬億那由他等諸佛世尊，如是菩薩於未來世亦捨無量所重之物，頭、目、髓、腦、所愛妻子、財寶穀帛乃至僕使，次第修行，成就具足六波羅蜜，成就是已，備修苦行動經無量無邊劫數，然後方得授菩提記。世尊！是天子等何因何緣、修行何等勝妙善根，從彼天來暫得聞法便得授記？唯願，世尊！為我解說，斷我疑網。」

爾時，佛告樹神：「善女天！皆有因緣、有妙善根，已隨相修。何以故？以是天子於所住處捨五欲樂故來聽是金光明經，既聞法已於是經中淨心慇重、如說修行，復得聞此三大菩薩授於記莂，亦以過去本昔發心誓願因緣。是故，我今皆與授記，於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告樹神：「善女天！皆有因緣、有妙善根，已隨相修。何以故？以是天子於所住處捨五欲樂故來聽是金光明經，既聞法已於是經中淨心慇重、如說修行，復得聞此三大菩薩授於記莂，亦以過去本昔發心誓願因緣。是故，我今皆與授記，於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提。」

金光明經除病品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經除病品第二十

北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏曇無讖譯

佛告道場菩提樹神：「善女天！諦聽諦聽，善持憶念，我當為汝演說往昔誓願因緣。過去無量不可思議阿僧祇劫，爾時有佛出現於世，名曰寶勝如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告道場菩提樹神：「善女天！諦聽諦聽，善持憶念，我當為汝演說往昔誓願因緣。過去無量不可思議阿僧祇劫，爾時有佛出現於世，名曰寶勝如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「善女天！爾時，是佛般涅槃後、正法滅已，於像法中，有王名曰天自在光，修行正法，如法治世，人民和順，孝養父母。是王國中有一長者名曰持水，善知醫方救諸病苦、方便巧知四大增損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！爾時，是佛般涅槃後、正法滅已，於像法中，有王名曰天自在光，修行正法，如法治世，人民和順，孝養父母。是王國中有一長者名曰持水，善知醫方救諸病苦、方便巧知四大增損。

「善女天！爾時，持水大長者家中後生一子名曰流水，體貌殊勝，端正第一，形色微妙，威德具足，受性聰敏，善解諸論，種種伎藝、書疏、算計無不通達。是時國內天降疫病，有無量百千諸眾生等皆無免者，為諸苦惱之所逼切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！爾時，持水大長者家中後生一子名曰流水，體貌殊勝，端正第一，形色微妙，威德具足，受性聰敏，善解諸論，種種伎藝、書疏、算計無不通達。是時國內天降疫病，有無量百千諸眾生等皆無免者，為諸苦惱之所逼切。

「善女天！爾時，流水長者子見是無量百千眾生受諸苦惱故，為是眾生生大悲心，作是思惟：『如是無量百千眾生受諸苦惱，我父長者雖善解醫方、能救諸苦、方便巧知四大增損，年已衰邁，老耄枯悴，皮緩面皺，羸瘦戰掉，行來往反要因机杖，困頓疲乏不能至彼城邑、聚落，而是無量百千眾生復遇重病無能救者。我今當至大醫父所諮問治病醫方祕法，諮稟知已，當往城邑、聚落、村舍治諸眾生種種重病，悉令得脫無量諸苦。』時長者子思惟是已即至父所，頭面著地為父作禮，叉手却住，以四大增損而問於父。即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！爾時，流水長者子見是無量百千眾生受諸苦惱故，為是眾生生大悲心，作是思惟：『如是無量百千眾生受諸苦惱，我父長者雖善解醫方、能救諸苦、方便巧知四大增損，年已衰邁，老耄枯悴，皮緩面皺，羸瘦戰掉，行來往反要因机杖，困頓疲乏不能至彼城邑、聚落，而是無量百千眾生復遇重病無能救者。我今當至大醫父所諮問治病醫方祕法，諮稟知已，當往城邑、聚落、村舍治諸眾生種種重病，悉令得脫無量諸苦。』時長者子思惟是已即至父所，頭面著地為父作禮，叉手却住，以四大增損而問於父。即說偈言：

「『云何當知， 四大諸根， 衰損代謝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『云何當知， 四大諸根， 衰損代謝，

而得諸病？ 云何當知， 飲食時節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而得諸病？ 云何當知， 飲食時節，

若食食已， 身火不滅？ 云何當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若食食已， 身火不滅？ 云何當知，

治風及熱、 水過肺病、 及以等分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治風及熱、 水過肺病、 及以等分？

何時動風、 何時動熱、 何時動水、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何時動風、 何時動熱、 何時動水、

以害眾生？』 時父長者， 即以偈頌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以害眾生？』 時父長者， 即以偈頌，

解說醫方， 而答其子： 『三月是夏、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解說醫方， 而答其子： 『三月是夏、

三月是秋、 三月是冬、 三月是春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月是秋、 三月是冬、 三月是春。

是十二月， 三三而說。 從如是數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十二月， 三三而說。 從如是數，

一歲四時， 若二二說， 足滿六時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一歲四時， 若二二說， 足滿六時。

三三本攝、 二二現時， 隨是時節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三三本攝、 二二現時， 隨是時節，

消息飲食， 是能益身， 醫方所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消息飲食， 是能益身， 醫方所說。

隨時歲中， 諸根四大， 代謝增損， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時歲中， 諸根四大， 代謝增損，

令身得病。 有善醫師， 隨順四時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令身得病。 有善醫師， 隨順四時，

三月將養， 調和六大， 隨病飲食、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月將養， 調和六大， 隨病飲食、

及以湯藥。 多風病者， 夏則發動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以湯藥。 多風病者， 夏則發動；

其熱病者， 秋則發動； 等分病者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其熱病者， 秋則發動； 等分病者，

冬則發動。 其肺病者， 春則增劇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬則發動。 其肺病者， 春則增劇；

有風病者， 夏則應服， 肥膩醎酢、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有風病者， 夏則應服， 肥膩醎酢、

及以熱食； 有熱病者， 秋服冷甜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以熱食； 有熱病者， 秋服冷甜；

等分冬服， 甜酢肥膩； 肺病春服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等分冬服， 甜酢肥膩； 肺病春服，

肥膩辛熱。 飽食然後， 則發肺病； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肥膩辛熱。 飽食然後， 則發肺病；

於食消時， 則發熱病； 食消已後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於食消時， 則發熱病； 食消已後，

則發風病； 如是四大， 隨三時發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則發風病； 如是四大， 隨三時發。

風病羸損， 補以蘇膩； 熱病下藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風病羸損， 補以蘇膩； 熱病下藥，

服呵梨勒； 等病應服， 三種妙藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 服呵梨勒； 等病應服， 三種妙藥，

所謂甜、辛、 及以蘇膩； 肺病應服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂甜、辛、 及以蘇膩； 肺病應服，

隨時吐藥。 若風、熱病、 肺病、等分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時吐藥。 若風、熱病、 肺病、等分，

違時而發， 應當任師， 籌量隨病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 違時而發， 應當任師， 籌量隨病，

飲食湯藥。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食湯藥。』

「善女天！爾時，流水長者子問其父醫四大增損，因是得了一切醫方。時長者子知醫方已，遍至國內城邑聚落，在在處處隨有眾生病苦者所軟言慰喻，作如是言：『我是醫師。我是醫師善知方藥，今當為汝療治救濟，悉令除愈。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！爾時，流水長者子問其父醫四大增損，因是得了一切醫方。時長者子知醫方已，遍至國內城邑聚落，在在處處隨有眾生病苦者所軟言慰喻，作如是言：『我是醫師。我是醫師善知方藥，今當為汝療治救濟，悉令除愈。』

「善女天！爾時，眾生聞長者子軟語慰喻、許為治病，心生歡喜，踊躍無量。時有百千無量眾生遇極重病，得聞是言，心歡喜故，種種所患即得除差，平復如本，氣力充實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！爾時，眾生聞長者子軟語慰喻、許為治病，心生歡喜，踊躍無量。時有百千無量眾生遇極重病，得聞是言，心歡喜故，種種所患即得除差，平復如本，氣力充實。

「善女天！復有無量百千眾生病苦深重、難除差者，即共來至長者子所，時長者子即以妙藥授之令服，服已除差，亦得平復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！復有無量百千眾生病苦深重、難除差者，即共來至長者子所，時長者子即以妙藥授之令服，服已除差，亦得平復。

「善女天！是長者子於是國內治諸眾生，所有病苦悉得除差。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！是長者子於是國內治諸眾生，所有病苦悉得除差。」

金光明經流水長者子品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經流水長者子品第二十一

北涼曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼曇無讖譯

佛告樹神：「爾時，流水長者子於天自在光王國內治一切眾生無量苦患已，令其身體平復如本，受諸快樂。以病除故，多設福業、修行布施、尊重恭敬是長者子，作如是言：『善哉，長者！能大增長福德之事、能益眾生無量壽命，汝今真是大醫之王，善治眾生無量重病，必是菩薩善解方藥。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告樹神：「爾時，流水長者子於天自在光王國內治一切眾生無量苦患已，令其身體平復如本，受諸快樂。以病除故，多設福業、修行布施、尊重恭敬是長者子，作如是言：『善哉，長者！能大增長福德之事、能益眾生無量壽命，汝今真是大醫之王，善治眾生無量重病，必是菩薩善解方藥。』

「善女天！時長者子有妻，名曰水空龍藏，而生二子，一名、水空，二名、水藏。時長者子將是二子次第遊行城邑聚落，最後到一大空澤中，多有虎、狼、狗犬、鳥、獸多食肉血，悉皆一向馳奔而去。時長者子作是念言：『是諸禽獸何因緣故一向馳走？我當隨後逐而觀之。』時長者子遂便隨逐，見有一池，其水枯涸，於其池中多有諸魚。時長者子見是魚已，生大悲心。時有樹神示現半身，作如是言：『善哉，善哉！大善男子！此魚可愍，汝可與水，是故號汝名為流水。復有二緣名為流水：一、能流水，二、能與水。汝今應當隨名定實。』時長者子問樹神言：『此魚頭數為有幾所？』樹神答言：『其數具足足滿十千。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！時長者子有妻，名曰水空龍藏，而生二子，一名、水空，二名、水藏。時長者子將是二子次第遊行城邑聚落，最後到一大空澤中，多有虎、狼、狗犬、鳥、獸多食肉血，悉皆一向馳奔而去。時長者子作是念言：『是諸禽獸何因緣故一向馳走？我當隨後逐而觀之。』時長者子遂便隨逐，見有一池，其水枯涸，於其池中多有諸魚。時長者子見是魚已，生大悲心。時有樹神示現半身，作如是言：『善哉，善哉！大善男子！此魚可愍，汝可與水，是故號汝名為流水。復有二緣名為流水：一、能流水，二、能與水。汝今應當隨名定實。』時長者子問樹神言：『此魚頭數為有幾所？』樹神答言：『其數具足足滿十千。』

「善女天！爾時流水聞是數已，倍復增益生大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！爾時流水聞是數已，倍復增益生大悲心。

「善女天！時此空池為日所曝，唯少水在，是十千魚將入死門，四向婉轉，見是長者心生恃賴，隨是長者所至方面隨逐瞻視，目未曾捨。是時長者馳趣四方推求索水了不能得，便四顧望，見有大樹，尋取枝葉還到池上與作陰涼。作陰涼已復更推求：『是池中水本從何來？』即出四向周遍求索莫知水處，復更疾走遠至餘處，見一大河名曰水生。爾時，復有諸餘惡人為捕此魚，故於上流懸嶮之處決棄其水，不令下過。然其決處懸嶮難補：『計當修治經九十日，百千人功猶不能成，況我一身？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！時此空池為日所曝，唯少水在，是十千魚將入死門，四向婉轉，見是長者心生恃賴，隨是長者所至方面隨逐瞻視，目未曾捨。是時長者馳趣四方推求索水了不能得，便四顧望，見有大樹，尋取枝葉還到池上與作陰涼。作陰涼已復更推求：『是池中水本從何來？』即出四向周遍求索莫知水處，復更疾走遠至餘處，見一大河名曰水生。爾時，復有諸餘惡人為捕此魚，故於上流懸嶮之處決棄其水，不令下過。然其決處懸嶮難補：『計當修治經九十日，百千人功猶不能成，況我一身？』

「時長者子速疾還反至大王所，頭面禮拜，却坐一面，合掌向王說其因緣，作如是言：『我為大王國土人民治種種病，漸漸遊行至彼空澤，見有一池其水枯涸，有十千魚為日所曝，今日困厄將死不久。惟願大王借二十大象，令得負水濟彼魚命，如我與諸病人壽命。』爾時，大王即勅大臣速疾供給。爾時，大臣奉王告勅，語是長者：『善哉，大士！汝今自可至象厩中隨意選取，利益眾生令得快樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時長者子速疾還反至大王所，頭面禮拜，却坐一面，合掌向王說其因緣，作如是言：『我為大王國土人民治種種病，漸漸遊行至彼空澤，見有一池其水枯涸，有十千魚為日所曝，今日困厄將死不久。惟願大王借二十大象，令得負水濟彼魚命，如我與諸病人壽命。』爾時，大王即勅大臣速疾供給。爾時，大臣奉王告勅，語是長者：『善哉，大士！汝今自可至象厩中隨意選取，利益眾生令得快樂。』

「是時流水及其二子將二十大象，從治城人借索皮囊，疾至彼河上流決處盛水，象負馳疾奔還至空澤池，從象背上下其囊水寫置池中，水遂彌滿還復如本。時長者子於池四邊彷徉而行，是魚爾時亦復隨逐循岸而行。時長者子復作是念：『是魚何緣隨我而行？是魚必為飢火所惱，復欲從我求索飲食，我今當與。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時流水及其二子將二十大象，從治城人借索皮囊，疾至彼河上流決處盛水，象負馳疾奔還至空澤池，從象背上下其囊水寫置池中，水遂彌滿還復如本。時長者子於池四邊彷徉而行，是魚爾時亦復隨逐循岸而行。時長者子復作是念：『是魚何緣隨我而行？是魚必為飢火所惱，復欲從我求索飲食，我今當與。』

「善女天！爾時，流水長者子告其子言：『汝取一象最大力者，速至家中啟父長者：「家中所有可食之物，乃至父母飲噉之分及以妻子奴婢之分，一切聚集悉載象上。」急速來還。』爾時，二子如父教勅，乘最大象往至家中，白其祖父說如上事。爾時，二子收取家中可食之物載象背上，疾還父所至空澤池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！爾時，流水長者子告其子言：『汝取一象最大力者，速至家中啟父長者：「家中所有可食之物，乃至父母飲噉之分及以妻子奴婢之分，一切聚集悉載象上。」急速來還。』爾時，二子如父教勅，乘最大象往至家中，白其祖父說如上事。爾時，二子收取家中可食之物載象背上，疾還父所至空澤池。

「時長者子見其子還，心生歡喜，踊躍無量，從子邊取飲食之物，散著池中與魚食已，即自思惟：『我今已能與此魚食令其飽滿，未來之世當施法食。』復更思惟：『曾聞過去空閑之處，有一比丘讀誦大乘方等經典，其經中說：「若有眾生臨命終時，得聞寶勝如來名號即生天上。」我今當為是十千魚解說甚深十二因緣，亦當稱說寶勝佛名。』時閻浮提中有二種人：一者、深信大乘方等，二者、毀呰不生信樂。時長者子作是思惟：『我今當入池水之中，為是諸魚說深妙法。』思惟是已，即便入水作如是言：『南無過去寶勝如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。寶勝如來本往昔時行菩薩道，作是誓願：「若有眾生於十方界臨命終時聞我名者，當令是輩即命終已尋得上生三十三天。」』爾時，流水復為是魚解說如是甚深妙法，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老、死、憂、悲、苦聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時長者子見其子還，心生歡喜，踊躍無量，從子邊取飲食之物，散著池中與魚食已，即自思惟：『我今已能與此魚食令其飽滿，未來之世當施法食。』復更思惟：『曾聞過去空閑之處，有一比丘讀誦大乘方等經典，其經中說：「若有眾生臨命終時，得聞寶勝如來名號即生天上。」我今當為是十千魚解說甚深十二因緣，亦當稱說寶勝佛名。』時閻浮提中有二種人：一者、深信大乘方等，二者、毀呰不生信樂。時長者子作是思惟：『我今當入池水之中，為是諸魚說深妙法。』思惟是已，即便入水作如是言：『南無過去寶勝如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。寶勝如來本往昔時行菩薩道，作是誓願：「若有眾生於十方界臨命終時聞我名者，當令是輩即命終已尋得上生三十三天。」』爾時，流水復為是魚解說如是甚深妙法，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老、死、憂、悲、苦聚。

「善女天！爾時，流水長者子及其二子說是法已即共還家。是長者子復於後時，賓客聚會醉酒而臥。爾時，其地卒大震動，時十千魚同日命終，即命終已生忉利天。既生天已作是思惟：『我等以何善業因緣得生於此忉利天中？』復相謂言：『我等先於閻浮提內墮畜生中，受於魚身，流水長者子與我等水及以飲食，復為我等解說甚深十二因緣并稱寶勝如來名號，以是因緣令我等輩得生此天。是故，我等今當往至長者子所報恩供養。』爾時，十千天子從忉利天下閻浮提，至流水長者子大醫王家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女天！爾時，流水長者子及其二子說是法已即共還家。是長者子復於後時，賓客聚會醉酒而臥。爾時，其地卒大震動，時十千魚同日命終，即命終已生忉利天。既生天已作是思惟：『我等以何善業因緣得生於此忉利天中？』復相謂言：『我等先於閻浮提內墮畜生中，受於魚身，流水長者子與我等水及以飲食，復為我等解說甚深十二因緣并稱寶勝如來名號，以是因緣令我等輩得生此天。是故，我等今當往至長者子所報恩供養。』爾時，十千天子從忉利天下閻浮提，至流水長者子大醫王家。

「時長者子在樓屋上露臥眠睡，是十千天子以十千真珠、天妙瓔珞置其頭邊，復以十千置其足邊、復以十千置右脇邊、復以十千置左脇邊，雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華積至于膝，種種天樂出妙音聲。閻浮提中有睡眠者皆悉覺寤，流水長者子亦從睡寤。是十千天子於上空中飛騰遊行，於天自在光王國內處處皆雨天妙蓮華；是諸天子復至本處空澤池所復雨天華，便從此沒還忉利宮，隨意自在受天五欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時長者子在樓屋上露臥眠睡，是十千天子以十千真珠、天妙瓔珞置其頭邊，復以十千置其足邊、復以十千置右脇邊、復以十千置左脇邊，雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華積至于膝，種種天樂出妙音聲。閻浮提中有睡眠者皆悉覺寤，流水長者子亦從睡寤。是十千天子於上空中飛騰遊行，於天自在光王國內處處皆雨天妙蓮華；是諸天子復至本處空澤池所復雨天華，便從此沒還忉利宮，隨意自在受天五欲。

「時閻浮提過是夜已，天自在光王問諸大臣：『昨夜何緣示現如是淨妙瑞相，有大光明？』大臣答言：『大王當知，忉利諸天於流水長者子家雨四十千真珠、瓔珞及不可計曼陀羅華。』王即告臣卿：『可往至彼長者家，善言誘喻，喚令使來。』大臣受勅即至其家，宣王教令，喚是長者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時閻浮提過是夜已，天自在光王問諸大臣：『昨夜何緣示現如是淨妙瑞相，有大光明？』大臣答言：『大王當知，忉利諸天於流水長者子家雨四十千真珠、瓔珞及不可計曼陀羅華。』王即告臣卿：『可往至彼長者家，善言誘喻，喚令使來。』大臣受勅即至其家，宣王教令，喚是長者。

「是時長者即至王所。王問長者：『何緣示現如是瑞相？』長者子言：『我必定知是十千魚其命已終。』時大王言：『今可遣人審實是事。』爾時，流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實。爾時，其子聞是語已向於彼池，既至池已見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成𧂐，其中諸魚悉皆命終。見已即還，白其父言：『彼諸魚等悉已命終。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者即至王所。王問長者：『何緣示現如是瑞相？』長者子言：『我必定知是十千魚其命已終。』時大王言：『今可遣人審實是事。』爾時，流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實。爾時，其子聞是語已向於彼池，既至池已見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成𧂐，其中諸魚悉皆命終。見已即還，白其父言：『彼諸魚等悉已命終。』

「爾時，流水知是事已，復往王所作如是言：『是十千魚悉皆命終。』王聞是已，心生歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，流水知是事已，復往王所作如是言：『是十千魚悉皆命終。』王聞是已，心生歡喜。」

爾時，世尊告道場菩提樹神：「善女天！欲知爾時流水長者子，今我身是；長子水空，今羅睺羅是；次子水藏，今阿難是；時十千魚者，今十千天子是，是故，我今為其授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時樹神現半身者，今汝身是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告道場菩提樹神：「善女天！欲知爾時流水長者子，今我身是；長子水空，今羅睺羅是；次子水藏，今阿難是；時十千魚者，今十千天子是，是故，我今為其授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時樹神現半身者，今汝身是。」