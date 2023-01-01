合部金光明經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合部金光明經卷第六

隋大興善寺沙門釋寶貴合隋闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋大興善寺沙門釋寶貴合隋闍那崛多譯

銀主陀羅尼品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 銀主陀羅尼品第十一

爾時，世尊告命者奢利弗言：「奢利弗！此諸菩薩熏修諸法——所謂諸菩薩母、菩薩昔行、菩薩攝受——有法本名不染著陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告命者奢利弗言：「奢利弗！此諸菩薩熏修諸法——所謂諸菩薩母、菩薩昔行、菩薩攝受——有法本名不染著陀羅尼。」

如是語已，命者奢利弗白佛言：「世尊！言陀羅尼，陀羅尼者此何句義？為陀羅尼？非陀羅尼？世尊！為方處？非方處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，命者奢利弗白佛言：「世尊！言陀羅尼，陀羅尼者此何句義？為陀羅尼？非陀羅尼？世尊！為方處？非方處？」

如是語已，佛告命者奢利弗言：「甚善，甚善！奢利弗！如汝發行大乘、信解大乘、增力大乘，如汝所說：其陀羅尼，非方處、非不方處，非法、非不法，非過去、非未來、非現在，非事物、非不事物，非緣、非不緣，非行、非不行，無有法生、亦無有滅，但為利益菩薩故。如是說是陀羅尼所作道、合、力、住，所謂佛諸功德，佛戒、佛學、佛密意、佛出生，所謂法本，名不染著陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛告命者奢利弗言：「甚善，甚善！奢利弗！如汝發行大乘、信解大乘、增力大乘，如汝所說：其陀羅尼，非方處、非不方處，非法、非不法，非過去、非未來、非現在，非事物、非不事物，非緣、非不緣，非行、非不行，無有法生、亦無有滅，但為利益菩薩故。如是說是陀羅尼所作道、合、力、住，所謂佛諸功德，佛戒、佛學、佛密意、佛出生，所謂法本，名不染著陀羅尼。」

如是語已，命者奢利弗白佛言：「世尊！願為演說。修伽多！願為演說此陀羅尼法本，菩薩於中住已，當成不退轉於阿耨多羅三藐三菩提、當成正願不依止法自性辯才、當得希有自安住道，所謂得陀羅尼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，命者奢利弗白佛言：「世尊！願為演說。修伽多！願為演說此陀羅尼法本，菩薩於中住已，當成不退轉於阿耨多羅三藐三菩提、當成正願不依止法自性辯才、當得希有自安住道，所謂得陀羅尼故。」

如是語已，佛告命者奢利弗言：「甚善，甚善！奢利弗！如是，如是。奢利弗！得陀羅尼菩薩應言如佛。奢利弗！得陀羅尼菩薩，若有供養、尊重、承事、供給者，當如供養於佛。奢利弗！若當有聞此陀羅尼，若持、若信解，彼等還應如是供養，不離菩提心，如佛無異。奢利弗！此是陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛告命者奢利弗言：「甚善，甚善！奢利弗！如是，如是。奢利弗！得陀羅尼菩薩應言如佛。奢利弗！得陀羅尼菩薩，若有供養、尊重、承事、供給者，當如供養於佛。奢利弗！若當有聞此陀羅尼，若持、若信解，彼等還應如是供養，不離菩提心，如佛無異。奢利弗！此是陀羅尼：

「多𭊾他(一)刪陀囉尼(二)欝多囉尼(三)三鉢囉帝駃癡(去聲)多(四)修那摩(五)修鉢囉帝沙吒(六)鼻闍夜婆羅(七)薩帝耶鉢囉帝闍若(八)修阿嚧訶(九)闍那摩帝(十)欝多波駄泥(十一)阿婆那摩泥(十二)阿鼻師駄泥(十三)阿鼻婢耶訶囉(十四)首婆嘙帝(十五)修泥尸利多(十六)婆睺窮婆(十七)阿鼻婆陀(十八)娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多𭊾他(一)刪陀囉尼(二)欝多囉尼(三)三鉢囉帝駃癡(去聲)多(四)修那摩(五)修鉢囉帝沙吒(六)鼻闍夜婆羅(七)薩帝耶鉢囉帝闍若(八)修阿嚧訶(九)闍那摩帝(十)欝多波駄泥(十一)阿婆那摩泥(十二)阿鼻師駄泥(十三)阿鼻婢耶訶囉(十四)首婆嘙帝(十五)修泥尸利多(十六)婆睺窮婆(十七)阿鼻婆陀(十八)娑婆訶

「奢利弗！此是陀羅尼句，名不染著。正住、正受作已，若菩薩持者，彼若一劫、若百劫、若千劫、若百千劫不捨諸願，彼身當能降伏刀仗、毒藥、惡獸皆能降伏。何以故？奢利弗！此不染著陀羅尼，過去諸佛母、未來諸佛母、現在諸佛母，所謂法本名不染著陀羅尼。奢利弗！若有十阿僧祇三千大千世界七寶滿中，作已施與諸佛世尊，及以上勝衣服、飲食當持供養彼等諸佛阿僧祇劫，若於此不染著陀羅尼法本當持一句，此生福德過多於彼。何以故？奢利弗！此不染著陀羅尼法本是諸佛母故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！此是陀羅尼句，名不染著。正住、正受作已，若菩薩持者，彼若一劫、若百劫、若千劫、若百千劫不捨諸願，彼身當能降伏刀仗、毒藥、惡獸皆能降伏。何以故？奢利弗！此不染著陀羅尼，過去諸佛母、未來諸佛母、現在諸佛母，所謂法本名不染著陀羅尼。奢利弗！若有十阿僧祇三千大千世界七寶滿中，作已施與諸佛世尊，及以上勝衣服、飲食當持供養彼等諸佛阿僧祇劫，若於此不染著陀羅尼法本當持一句，此生福德過多於彼。何以故？奢利弗！此不染著陀羅尼法本是諸佛母故。」

大辯天品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大辯天品第十二

北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏曇無讖譯

爾時，大辯天神白佛言：「世尊！是說法者，我當益其樂說辯力，令其說法莊嚴，次第善得大智；若是經中有失文字、句義違錯，我能令是說法比丘次第還得，能與總持令不忘失。若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣說流布是妙經典，令不斷絕。復令無量無邊眾生得聞是經，當令是等悉得猛利不可思議大智慧聚、不可稱量福德之報、善解無量種種方便、善能辯暢一切諸論、善知世間種種伎術、能出生死得不退轉、必定疾得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大辯天神白佛言：「世尊！是說法者，我當益其樂說辯力，令其說法莊嚴，次第善得大智；若是經中有失文字、句義違錯，我能令是說法比丘次第還得，能與總持令不忘失。若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣說流布是妙經典，令不斷絕。復令無量無邊眾生得聞是經，當令是等悉得猛利不可思議大智慧聚、不可稱量福德之報、善解無量種種方便、善能辯暢一切諸論、善知世間種種伎術、能出生死得不退轉、必定疾得阿耨多羅三藐三菩提。

「(此下闍那崛多續譯補之)我今復欲說其呪藥洗浴法，若有比丘受持此經、復有眾生深樂聽聞是經典者，為是人等能除一切惡星災怪、除其疫氣疾病、生死之苦，惡口鬪諍、縣官口舌、夜臥惡夢、惡神障難、𥜒蠱呪咀，一切惡障悉得除滅。是諸眾生若有聽受是經法者，應當誦持此呪，呪藥作湯洗浴其身。是故，我說呪藥之法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「(此下闍那崛多續譯補之)我今復欲說其呪藥洗浴法，若有比丘受持此經、復有眾生深樂聽聞是經典者，為是人等能除一切惡星災怪、除其疫氣疾病、生死之苦，惡口鬪諍、縣官口舌、夜臥惡夢、惡神障難、𥜒蠱呪咀，一切惡障悉得除滅。是諸眾生若有聽受是經法者，應當誦持此呪，呪藥作湯洗浴其身。是故，我說呪藥之法：

取好菖蒲、雄黃、苜蓿香、尸利沙(合歡)、苷松香、奢彌(苟杞)、草藿香、嵩高草、沈香、桂皮、丁香、風香、白膠香、安息香、阿蘿娑煎香、零陵香、艾納香、栴檀香、石雄黃、青木香、欝金香、附子、芥子、縮師、蜜欝金根、那羅陀、草龍華，如是等藥各等分採之，用鬼星日和合搗之，搗訖以此呪呪之一百八遍，而說呪曰：「哆姪咃穌坻 羯利坻 迦摩哆寫闍怒迦囉池呵怒迦囉池 因陀羅闍離 奢迦提離 波奢提 離阿跋哆 迦斯該那 拘都俱 迦毘羅迦毘羅末坻尸羅末坻珊題頭頭摩跋坻尸梨尸梨薩帝 耶薩㗌帝 娑波呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取好菖蒲、雄黃、苜蓿香、尸利沙(合歡)、苷松香、奢彌(苟杞)、草藿香、嵩高草、沈香、桂皮、丁香、風香、白膠香、安息香、阿蘿娑煎香、零陵香、艾納香、栴檀香、石雄黃、青木香、欝金香、附子、芥子、縮師、蜜欝金根、那羅陀、草龍華，如是等藥各等分採之，用鬼星日和合搗之，搗訖以此呪呪之一百八遍，而說呪曰：「哆姪咃穌坻 羯利坻 迦摩哆寫闍怒迦囉池呵怒迦囉池 因陀羅闍離 奢迦提離 波奢提 離阿跋哆 迦斯該那 拘都俱 迦毘羅迦毘羅末坻尸羅末坻珊題頭頭摩跋坻尸梨尸梨薩帝 耶薩㗌帝 娑波呵

「以牛糞塗地，縱廣七肘以為道場，以華散著道場中，遍覆其地，懸繒幡蓋。用金椀、銀椀盛石蜜漿、葡萄漿、蜜漿、乳汁置於道場外。四角頭各置一人，身帶鍪鉀，手持戎仗，隱身而立。復須四童女子各著淨衣，奉持華瓶，亦於道場四角而立，燒膠香供養不得斷絕。復作五色神幡、四角安寶幢、五種音聲伎樂，以新淨器盛其香湯置道場中，於先結界然後洗浴。說此結界呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以牛糞塗地，縱廣七肘以為道場，以華散著道場中，遍覆其地，懸繒幡蓋。用金椀、銀椀盛石蜜漿、葡萄漿、蜜漿、乳汁置於道場外。四角頭各置一人，身帶鍪鉀，手持戎仗，隱身而立。復須四童女子各著淨衣，奉持華瓶，亦於道場四角而立，燒膠香供養不得斷絕。復作五色神幡、四角安寶幢、五種音聲伎樂，以新淨器盛其香湯置道場中，於先結界然後洗浴。說此結界呪曰：

「哆姪咃 遏邏羈 那耶𭌹 醯梨尸 梨企企梨 娑波呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆姪咃 遏邏羈 那耶𭌹 醯梨尸 梨企企梨 娑波呵

「以呪呪水二十一遍，散著四方。復說呪湯呪身呪，先呪身一百八遍，復呪湯一百八遍，以此湯洗浴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以呪呪水二十一遍，散著四方。復說呪湯呪身呪，先呪身一百八遍，復呪湯一百八遍，以此湯洗浴其身。

「哆姪咃 娑伽遲 毘伽遲 毘伽荼跋帝娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆姪咃 娑伽遲 毘伽遲 毘伽荼跋帝娑波呵」

「誦呪洗浴訖，行者為其是人發弘誓願：『願四方神星覆護身命，常令休吉無諸障難、惡星災怪悉無所畏、四大安吉無諸疾患、一切怖畏悉得除愈。』復說呪身呪願呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪洗浴訖，行者為其是人發弘誓願：『願四方神星覆護身命，常令休吉無諸障難、惡星災怪悉無所畏、四大安吉無諸疾患、一切怖畏悉得除愈。』復說呪身呪願呪：

「娑瀰毘娑瀰 娑波呵 娑伽遲 毘伽遲娑波呵娑伽囉 三浮哆耶 娑波呵 乾陀摩陀那耶娑波呵 尼羅犍咃耶娑波呵 阿波羅耆哆 毘梨蛇耶娑波呵醯摩婆 三浮哆耶 娑波呵 阿尼彌邏薄迦哆邏耶娑波呵南無婆伽婆帝 跋藍摩禰那摩娑羅薩簸帝摩訶提鞞四填妬 蔓哆羅般陀擔婆羅熊摩阿奴蔓若都娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娑瀰毘娑瀰 娑波呵 娑伽遲 毘伽遲娑波呵娑伽囉 三浮哆耶 娑波呵 乾陀摩陀那耶娑波呵 尼羅犍咃耶娑波呵 阿波羅耆哆 毘梨蛇耶娑波呵醯摩婆 三浮哆耶 娑波呵 阿尼彌邏薄迦哆邏耶娑波呵南無婆伽婆帝 跋藍摩禰那摩娑羅薩簸帝摩訶提鞞四填妬 蔓哆羅般陀擔婆羅熊摩阿奴蔓若都娑波呵」

於是，大辯天神白佛言：「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持、讀誦、書寫、流通、如法行者，若城邑、聚落、曠野露地、塔寺、僧房、俗人住處，我為是諸人等、將諸眷屬作天伎樂來詣道場，除一切病、一切惡星災怪、除其一切疫病生死之苦、除一切惡口鬪諍、縣官口舌、除一切夜臥惡夢、除一切惡神障難、除一切𥜒蠱呪咀、除一切惡障。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷受持讀誦此經，速度煩惱，入阿毘跋致地向阿耨多羅三藐三菩提，以此功德速成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，大辯天神白佛言：「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持、讀誦、書寫、流通、如法行者，若城邑、聚落、曠野露地、塔寺、僧房、俗人住處，我為是諸人等、將諸眷屬作天伎樂來詣道場，除一切病、一切惡星災怪、除其一切疫病生死之苦、除一切惡口鬪諍、縣官口舌、除一切夜臥惡夢、除一切惡神障難、除一切𥜒蠱呪咀、除一切惡障。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷受持讀誦此經，速度煩惱，入阿毘跋致地向阿耨多羅三藐三菩提，以此功德速成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊讚大辯天神言：「善哉，善哉！大辯天神！能為一切眾生思惟善事、能令一切眾生施其無畏，為諸眾生說此呪藥功能，利益一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚大辯天神言：「善哉，善哉！大辯天神！能為一切眾生思惟善事、能令一切眾生施其無畏，為諸眾生說此呪藥功能，利益一切眾生。」

於是，大辯天神禮佛三拜還復故座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，大辯天神禮佛三拜還復故座。

爾時，婆羅門憍陳如以呪力故當請大辯天神： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆羅門憍陳如以呪力故當請大辯天神：

「亦當恭敬， 大辯天神。 一切世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦當恭敬， 大辯天神。 一切世間，

名悉遍到， 恒在山中； 天、龍、鬼神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名悉遍到， 恒在山中； 天、龍、鬼神，

一切悉敬， 常披草衣， 一脚而立； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉敬， 常披草衣， 一脚而立；

一切諸天， 悉來到彼， 欲請天神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天， 悉來到彼， 欲請天神。

願施一切， 眾生智慧， 言語辯了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願施一切， 眾生智慧， 言語辯了，

能以善言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以善言。

「多姪咃 茂梨毘梨 阿婆耆 阿婆闍跋帝興渠梨 彌渠梨 賓伽羅跋帝 鴦渠灑末利脂穌摩帝 題耆摩帝 阿祇利 摩祇利多羅遮跋帝 脂脂利尸利彌利 摩脂利波羅移禰 盧迦折師帝 盧迦施離師帝 盧伽畢利易膝陀跋羅帝 毘摩目企 首脂遮利阿波羅帝呵帝阿波羅帝河多浮地 南牟指南牟脂 摩呵題脾波羅帝伽利迄那 那摩娑迦灆摩摩浮地阿波羅帝呵多婆婆妬 奢薩多羅 奢盧羈單多 羅卑吒迦迦毘耶地踈 多姪咃 摩呵波羅婆毘醯利彌利 醯利彌利 毘遮羅妬 摩摩浮地伊梵那摩寫婆伽婆帝 毘耶題娑羅娑跋帝 迦羅遲只由離醯利彌利醯利彌利 阿婆呵咩彌摩呵題 毘佛陀薩知那。達摩薩知那僧伽薩知那因陀羅薩知那 婆婁那薩知那移盧只薩知那 婆題那知爽薩知那 薩知那婆支禰那 阿婆呵 咩彌摩呵題毘哆𭉐咃 醯利彌利 醯利醯利毘遮邏都孛題 摩摩南無婆伽婆帝 摩呵題毘娑邏娑波帝 膝填妬曼多羅波陀 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多姪咃 茂梨毘梨 阿婆耆 阿婆闍跋帝興渠梨 彌渠梨 賓伽羅跋帝 鴦渠灑末利脂穌摩帝 題耆摩帝 阿祇利 摩祇利多羅遮跋帝 脂脂利尸利彌利 摩脂利波羅移禰 盧迦折師帝 盧迦施離師帝 盧伽畢利易膝陀跋羅帝 毘摩目企 首脂遮利阿波羅帝呵帝阿波羅帝河多浮地 南牟指南牟脂 摩呵題脾波羅帝伽利迄那 那摩娑迦灆摩摩浮地阿波羅帝呵多婆婆妬 奢薩多羅 奢盧羈單多 羅卑吒迦迦毘耶地踈 多姪咃 摩呵波羅婆毘醯利彌利 醯利彌利 毘遮羅妬 摩摩浮地伊梵那摩寫婆伽婆帝 毘耶題娑羅娑跋帝 迦羅遲只由離醯利彌利醯利彌利 阿婆呵咩彌摩呵題 毘佛陀薩知那。達摩薩知那僧伽薩知那因陀羅薩知那 婆婁那薩知那移盧只薩知那 婆題那知爽薩知那 薩知那婆支禰那 阿婆呵 咩彌摩呵題毘哆𭉐咃 醯利彌利 醯利醯利毘遮邏都孛題 摩摩南無婆伽婆帝 摩呵題毘娑邏娑波帝 膝填妬曼多羅波陀 娑波呵」

爾時，憍陳如婆羅門以偈讚大辯天神： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憍陳如婆羅門以偈讚大辯天神：

「一切諸鬼神， 今當至心聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸鬼神， 今當至心聽，

我今欲讚嘆， 大聖辯天神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今欲讚嘆， 大聖辯天神。

一切諸女中， 辯天最為尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸女中， 辯天最為尊；

諸天、修羅等、 乾闥及夜叉、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天、修羅等、 乾闥及夜叉、

世間諸聖中， 一切最為尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸聖中， 一切最為尊。

種種諸功德， 以用莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸功德， 以用莊嚴身，

眼如優波羅， 智慧功德相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼如優波羅， 智慧功德相。

譬如七寶珠， 世間甚難見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如七寶珠， 世間甚難見，

我今欲讚嘆， 甚深最勝語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今欲讚嘆， 甚深最勝語。

決定施與一切眾， 最勝最高無過者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定施與一切眾， 最勝最高無過者，

相好端嚴潤眾生， 形貌清淨如蓮華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好端嚴潤眾生， 形貌清淨如蓮華；

眼目修禓勝一切， 身體端正視無厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼目修禓勝一切， 身體端正視無厭，

種種莊嚴諸相好， 光明清淨如月光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴諸相好， 光明清淨如月光。

智慧悉能遍一切， 強記不忘能總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧悉能遍一切， 強記不忘能總持，

乘師子上現人形， 體有八臂莊嚴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘師子上現人形， 體有八臂莊嚴身。

眾生見者如滿月， 語言辯了聲微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見者如滿月， 語言辯了聲微妙。

智慧甚深難思議， 以此智慧恒圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧甚深難思議， 以此智慧恒圓滿。

能施眾生一切願， 於一切眾最為尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施眾生一切願， 於一切眾最為尊，

帝釋、修羅、諸天等， 乾闥婆等及夜叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋、修羅、諸天等， 乾闥婆等及夜叉，

一切大眾恒讚嘆： 『我某甲等當恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾恒讚嘆： 『我某甲等當恭敬，

供養清淨慇重心。』 以此願故皆吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養清淨慇重心。』 以此願故皆吉祥，

於怖畏處恒防護。 若復有人於晨朝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於怖畏處恒防護。 若復有人於晨朝，

清淨誦此七言偈， 我令是人悉滿願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨誦此七言偈， 我令是人悉滿願，

須者給與無所乏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須者給與無所乏。」

說是偈已，令一切眾悉發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，令一切眾悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

金光明經功德天品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經功德天品第十三

北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏曇無讖譯

爾時，功德天白佛言：「世尊！是說法者，我當隨其所須之物——衣服、飲食、臥具、醫藥——及餘資產供給是人，無所乏少，令心安住，晝夜歡樂，正念思惟是經章句，分別深義。若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典，令不斷絕。是諸眾生聽是經已，於未來世無量百千那由他劫常在天上人中受樂值遇諸佛，速成阿耨多羅三藐三菩提，三惡道苦悉畢無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，功德天白佛言：「世尊！是說法者，我當隨其所須之物——衣服、飲食、臥具、醫藥——及餘資產供給是人，無所乏少，令心安住，晝夜歡樂，正念思惟是經章句，分別深義。若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典，令不斷絕。是諸眾生聽是經已，於未來世無量百千那由他劫常在天上人中受樂值遇諸佛，速成阿耨多羅三藐三菩提，三惡道苦悉畢無餘。

「世尊！我已於過去寶華功德海琉璃金山照明如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊所種諸善根。是故，我今隨所念方、隨所視方、隨所至方，令無量百千眾生受諸快樂，若衣服、飲食、資生之具、金、銀七寶、真珠、琉璃、珊瑚、虎魄、璧玉、珂貝悉無所乏。若有人能稱金光明微妙經典，為我供養諸佛世尊，三稱我名燒香供養，供養佛已，別以華香、種種美味供施於我，灑散諸方，當知是人即能集聚資財寶物。以是因緣增長地味，地神、諸天悉得歡喜，所種穀米牙、莖、枝葉、果實滋茂，樹神歡喜出生無量種種諸物。我時慈念諸眾生故，多與資生所須之物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我已於過去寶華功德海琉璃金山照明如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊所種諸善根。是故，我今隨所念方、隨所視方、隨所至方，令無量百千眾生受諸快樂，若衣服、飲食、資生之具、金、銀七寶、真珠、琉璃、珊瑚、虎魄、璧玉、珂貝悉無所乏。若有人能稱金光明微妙經典，為我供養諸佛世尊，三稱我名燒香供養，供養佛已，別以華香、種種美味供施於我，灑散諸方，當知是人即能集聚資財寶物。以是因緣增長地味，地神、諸天悉得歡喜，所種穀米牙、莖、枝葉、果實滋茂，樹神歡喜出生無量種種諸物。我時慈念諸眾生故，多與資生所須之物。

「世尊！於此北方毘沙門王，有城名曰阿尼曼陀，其城有園名功德華光，於是園中有最勝園名曰金幢，七寶極妙，此即是我常止住處。若有欲得財寶增長，是人當於自所住處應淨掃灑、洗浴其身、著鮮白衣、妙香塗身，為我至心三稱彼佛寶華琉璃世尊名號，禮拜、供養、燒香、散華，亦當三稱金光明經，至誠發願，別以香華、種種美味供施於我，散灑諸方。爾時當說如是章句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！於此北方毘沙門王，有城名曰阿尼曼陀，其城有園名功德華光，於是園中有最勝園名曰金幢，七寶極妙，此即是我常止住處。若有欲得財寶增長，是人當於自所住處應淨掃灑、洗浴其身、著鮮白衣、妙香塗身，為我至心三稱彼佛寶華琉璃世尊名號，禮拜、供養、燒香、散華，亦當三稱金光明經，至誠發願，別以香華、種種美味供施於我，散灑諸方。爾時當說如是章句：

「婆梨富樓那遮利 三曼陀達舍尼 摩訶毘呵羅伽帝 三曼陀毘那伽帝 摩訶伽梨波帝 波娑彌 薩婆哆三曼陀 修鉢梨富隷 阿夜那達摩帝 摩訶毘鼓畢帝 摩訶彌勒簸僧祇帝 醯帝簁三博祇悕帝三曼陀阿咃 阿㝹娑羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆梨富樓那遮利 三曼陀達舍尼 摩訶毘呵羅伽帝 三曼陀毘那伽帝 摩訶伽梨波帝 波娑彌 薩婆哆三曼陀 修鉢梨富隷 阿夜那達摩帝 摩訶毘鼓畢帝 摩訶彌勒簸僧祇帝 醯帝簁三博祇悕帝三曼陀阿咃 阿㝹娑羅尼

「(此下呪八行新飜出，還是功德天說，與舊呪不同，不知何者是非，故並寫出之)南無一切三世佛 南無一切諸菩薩 南無彌勒菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「(此下呪八行新飜出，還是功德天說，與舊呪不同，不知何者是非，故並寫出之)南無一切三世佛 南無一切諸菩薩 南無彌勒菩薩等。

「我今當欲說神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當欲說神呪：

「哆姪咃 波梨富樓那遮利 三曼陀達舍尼 摩訶毘呵羅伽帝 三曼陀毘陀那伽帝摩訶迦葉梨耶 波利波羅波禰薩婆利陀三曼多修鉢利帝 富隷那阿夜那達摩多摩訶俱畢帝 摩訶彌勒帝盧簸僧祇帝帝醯帝簁僧祇晞帝 三曼陀遏咃何㝹波羅尼 莎波呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆姪咃 波梨富樓那遮利 三曼陀達舍尼 摩訶毘呵羅伽帝 三曼陀毘陀那伽帝摩訶迦葉梨耶 波利波羅波禰薩婆利陀三曼多修鉢利帝 富隷那阿夜那達摩多摩訶俱畢帝 摩訶彌勒帝盧簸僧祇帝帝醯帝簁僧祇晞帝 三曼陀遏咃何㝹波羅尼 莎波呵

「是灌頂章句畢定吉祥，真實不虛，等行眾生及中善根應當受持、讀誦、通利，七日七夜受持八戒，朝暮淨心，香華供養十方諸佛，常為己身及諸眾生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提，作是誓願：『令我所求皆得吉祥。』自於所居房舍屋宅淨潔掃除，若自住處、若阿蘭若處，以香泥塗地、燒微妙香、敷淨好座，以種種華香布散其地以待於我。我於爾時如一念頃入其室宅即坐其座，從此日夜令此居家，若村邑、若僧坊、若露處，無所乏少——若錢、若金銀、若珍寶、若牛羊、若穀米——一切所須即得具足，悉受快樂。若能以己所作善根最勝之分迴與我者，我當終身不遠其人，於所住處至心護念，隨其所求令得成就。應當至心禮如是等諸佛世尊，其名曰：寶勝如來、無垢熾寶光明王相如來、金焰光明如來、金百光明照藏如來、金山寶蓋如來、金華焰光相如來、大炬如來、寶相如來；亦應敬禮信相菩薩、金光明菩薩、金藏菩薩、常悲菩薩、法上菩薩；亦應禮敬東方阿閦如來、南方寶相如來、西方無量壽佛、北方微妙聲佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是灌頂章句畢定吉祥，真實不虛，等行眾生及中善根應當受持、讀誦、通利，七日七夜受持八戒，朝暮淨心，香華供養十方諸佛，常為己身及諸眾生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提，作是誓願：『令我所求皆得吉祥。』自於所居房舍屋宅淨潔掃除，若自住處、若阿蘭若處，以香泥塗地、燒微妙香、敷淨好座，以種種華香布散其地以待於我。我於爾時如一念頃入其室宅即坐其座，從此日夜令此居家，若村邑、若僧坊、若露處，無所乏少——若錢、若金銀、若珍寶、若牛羊、若穀米——一切所須即得具足，悉受快樂。若能以己所作善根最勝之分迴與我者，我當終身不遠其人，於所住處至心護念，隨其所求令得成就。應當至心禮如是等諸佛世尊，其名曰：寶勝如來、無垢熾寶光明王相如來、金焰光明如來、金百光明照藏如來、金山寶蓋如來、金華焰光相如來、大炬如來、寶相如來；亦應敬禮信相菩薩、金光明菩薩、金藏菩薩、常悲菩薩、法上菩薩；亦應禮敬東方阿閦如來、南方寶相如來、西方無量壽佛、北方微妙聲佛。」

金光明經堅牢地神品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經堅牢地神品第十四

北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏曇無讖譯

爾時，地神堅牢白佛言：「世尊！是金光明經，若現在世、若未來世，在在處處——若城邑聚落、若山澤空處、若王宮宅——世尊！隨是經典所流布處，是地分中敷師子座，令說法者坐其座上廣演宣說是妙經典。我當在中常作宿衛，隱蔽其身於法座下頂戴其足，我聞法已得服甘露無上法味增益氣力。而此大地深十六萬八千由旬，從金剛際至海地上，悉得眾味增長具足，豐壤肥濃過於今日。以是之故，閻浮提內藥草、樹木、根莖、枝葉、華果滋茂，美色、香味皆悉具足。眾生食已，增長壽命、色力辯安、六情諸根具足通利、威德顏貌端嚴殊特。成就如是種種等已，所作事業多得成辦，有大勢力，精懃勇猛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地神堅牢白佛言：「世尊！是金光明經，若現在世、若未來世，在在處處——若城邑聚落、若山澤空處、若王宮宅——世尊！隨是經典所流布處，是地分中敷師子座，令說法者坐其座上廣演宣說是妙經典。我當在中常作宿衛，隱蔽其身於法座下頂戴其足，我聞法已得服甘露無上法味增益氣力。而此大地深十六萬八千由旬，從金剛際至海地上，悉得眾味增長具足，豐壤肥濃過於今日。以是之故，閻浮提內藥草、樹木、根莖、枝葉、華果滋茂，美色、香味皆悉具足。眾生食已，增長壽命、色力辯安、六情諸根具足通利、威德顏貌端嚴殊特。成就如是種種等已，所作事業多得成辦，有大勢力，精懃勇猛。

「是故，世尊！閻浮提內安隱豐樂，人民熾盛，一切眾生多受快樂，應心適意隨其所樂。是諸眾生得是威德大勢力已，能供養是金光明經，及恭敬供養受持經者四部之眾，我於爾時當往其所，為諸眾生受快樂故，請說法者廣令宣布如是妙典。何以故？世尊！是金光明若廣說時，我及眷屬所得威德倍過於常，增長身力，心進勇銳。世尊！我服甘露無上味已，閻浮提地——縱廣七千由旬——豐壤倍常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，世尊！閻浮提內安隱豐樂，人民熾盛，一切眾生多受快樂，應心適意隨其所樂。是諸眾生得是威德大勢力已，能供養是金光明經，及恭敬供養受持經者四部之眾，我於爾時當往其所，為諸眾生受快樂故，請說法者廣令宣布如是妙典。何以故？世尊！是金光明若廣說時，我及眷屬所得威德倍過於常，增長身力，心進勇銳。世尊！我服甘露無上味已，閻浮提地——縱廣七千由旬——豐壤倍常。

「世尊！如此大地，眾生所依，悉能增長一切所須之物；增長一切所須物已，令諸眾生隨意所用，受於快樂。種種飲食、衣服、臥具、宮殿、屋宅、樹木、林苑、河、池、泉、井，如是等物因依於地悉皆具足。是故，世尊！是諸眾生為知我恩應作是念：『我當畢定聽受是經，供養、恭敬、尊重、讚嘆。』作是念已，即從住處——若城邑、聚落、舍宅、空地——往法會所聽受是經。既聽受已，還其所止，各應相慶作如是言：『我等今者聞此甚深無上妙法，已為攝取不可思議功德之聚、值遇無量無邊諸佛、三惡道報已得解脫、於未來世常生天上人中受樂。』是諸眾生各於住處，若為他人演說是經——若說一喻、一品、一緣，若復稱嘆一佛、菩薩、一四句偈，乃至一句、及稱是經首題名字——世尊！隨是眾生所住之處，其地具足，豐壤肥濃過於餘地；凡是因地所生之物悉得增長，滋茂廣大；令諸眾生受於快樂，多饒財寶，好行惠施，心常堅固深信三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如此大地，眾生所依，悉能增長一切所須之物；增長一切所須物已，令諸眾生隨意所用，受於快樂。種種飲食、衣服、臥具、宮殿、屋宅、樹木、林苑、河、池、泉、井，如是等物因依於地悉皆具足。是故，世尊！是諸眾生為知我恩應作是念：『我當畢定聽受是經，供養、恭敬、尊重、讚嘆。』作是念已，即從住處——若城邑、聚落、舍宅、空地——往法會所聽受是經。既聽受已，還其所止，各應相慶作如是言：『我等今者聞此甚深無上妙法，已為攝取不可思議功德之聚、值遇無量無邊諸佛、三惡道報已得解脫、於未來世常生天上人中受樂。』是諸眾生各於住處，若為他人演說是經——若說一喻、一品、一緣，若復稱嘆一佛、菩薩、一四句偈，乃至一句、及稱是經首題名字——世尊！隨是眾生所住之處，其地具足，豐壤肥濃過於餘地；凡是因地所生之物悉得增長，滋茂廣大；令諸眾生受於快樂，多饒財寶，好行惠施，心常堅固深信三寶。」

爾時，佛告地神堅牢：「若有眾生乃至聞是金光明經一句之義，人中命終隨意往生三十三天。地神！若有眾生為欲供養是經典故，莊嚴屋宅，乃至張懸一幡、一蓋、或以一衣，欲界六天已有自然七寶宮殿，是人命終即往生彼。地神！於諸七寶宮殿之中，各各自然有七天女共相娛樂，日夜常受不可思議微妙快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告地神堅牢：「若有眾生乃至聞是金光明經一句之義，人中命終隨意往生三十三天。地神！若有眾生為欲供養是經典故，莊嚴屋宅，乃至張懸一幡、一蓋、或以一衣，欲界六天已有自然七寶宮殿，是人命終即往生彼。地神！於諸七寶宮殿之中，各各自然有七天女共相娛樂，日夜常受不可思議微妙快樂。」

爾時，地神白佛言：「世尊！以是因緣，說法比丘坐法座時，我常晝夜衛護不離，隱蔽其形在法座下頂戴其足。世尊！若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典，令不斷絕。是諸眾生聽是經已，未來之世無量百千那由他劫於天上人中常受快樂，值遇諸佛，疾成阿耨多羅三藐三菩提，三惡道苦悉斷無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地神白佛言：「世尊！以是因緣，說法比丘坐法座時，我常晝夜衛護不離，隱蔽其形在法座下頂戴其足。世尊！若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典，令不斷絕。是諸眾生聽是經已，未來之世無量百千那由他劫於天上人中常受快樂，值遇諸佛，疾成阿耨多羅三藐三菩提，三惡道苦悉斷無餘。」

金光明經散脂鬼神品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經散脂鬼神品第十五

北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏曇無讖譯

爾時，散脂鬼神大將軍及二十八部諸鬼神等，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，若現在世及未來世，在在處處——若城邑聚落、若山澤空處、若王宮宅——隨是經典所流布處，我當與此二十八部大鬼神等往至彼所，隱蔽其形隨逐擁護是說法者，消滅諸惡令得安隱；及聽法眾——若男、若女、童男、童女——於是經中乃至得聞一如來名、一菩薩名、及此經典首題名字，受持讀誦，我當隨侍宿衛擁護，悉滅其惡，令得安隱；及國邑、城郭、若王宮殿、舍宅空處皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，散脂鬼神大將軍及二十八部諸鬼神等，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，若現在世及未來世，在在處處——若城邑聚落、若山澤空處、若王宮宅——隨是經典所流布處，我當與此二十八部大鬼神等往至彼所，隱蔽其形隨逐擁護是說法者，消滅諸惡令得安隱；及聽法眾——若男、若女、童男、童女——於是經中乃至得聞一如來名、一菩薩名、及此經典首題名字，受持讀誦，我當隨侍宿衛擁護，悉滅其惡，令得安隱；及國邑、城郭、若王宮殿、舍宅空處皆亦如是。

「世尊！何因緣故我名散脂鬼神大將？唯然，世尊！自當證知。世尊！我知一切法、一切緣法、了一切法，知法分齊，如法安住一切法如性，於一切法含受一切法。世尊！我現見不可思議智光、不可思議智炬、不可思議智行、不可思議智聚、不可思議智境。世尊！我於諸法正解、正觀、得正分別、正解於緣、正能覺了。世尊！以是故名散脂大將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何因緣故我名散脂鬼神大將？唯然，世尊！自當證知。世尊！我知一切法、一切緣法、了一切法，知法分齊，如法安住一切法如性，於一切法含受一切法。世尊！我現見不可思議智光、不可思議智炬、不可思議智行、不可思議智聚、不可思議智境。世尊！我於諸法正解、正觀、得正分別、正解於緣、正能覺了。世尊！以是故名散脂大將。

「世尊！我散脂大將令說法者莊嚴言辭、辯不斷絕、眾味精氣從毛孔入、充益身力、心進勇銳、成就不可思議智慧、入正憶念，如是等事悉令具足，心無疲厭，身受諸樂，心得歡喜。以是之故，能為眾生廣說是經。若諸眾生於百千佛所種諸善根，說法之人為是眾生，閻浮提內廣宣流布是妙經典，令不斷絕。無量眾生聞是經已，當得不可思議智聚、攝取不可思議功德之聚，於未來世無量百千劫人天之中常受快樂、於未來世值遇諸佛、疾得證成阿耨多羅三藐三菩提、一切眾苦三惡趣分永滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我散脂大將令說法者莊嚴言辭、辯不斷絕、眾味精氣從毛孔入、充益身力、心進勇銳、成就不可思議智慧、入正憶念，如是等事悉令具足，心無疲厭，身受諸樂，心得歡喜。以是之故，能為眾生廣說是經。若諸眾生於百千佛所種諸善根，說法之人為是眾生，閻浮提內廣宣流布是妙經典，令不斷絕。無量眾生聞是經已，當得不可思議智聚、攝取不可思議功德之聚，於未來世無量百千劫人天之中常受快樂、於未來世值遇諸佛、疾得證成阿耨多羅三藐三菩提、一切眾苦三惡趣分永滅無餘。

「南無寶華功德海琉璃金山光照如來、應、正遍知，南無無量百千億那由他莊嚴其身釋迦如來、正遍知，熾然如是微妙法炬；南無第一威德成就眾事大功德天，南無不可思量智慧功德成就大辯天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶華功德海琉璃金山光照如來、應、正遍知，南無無量百千億那由他莊嚴其身釋迦如來、正遍知，熾然如是微妙法炬；南無第一威德成就眾事大功德天，南無不可思量智慧功德成就大辯天。」

金光明經正論品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經正論品第十六

北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏曇無讖譯

爾時，佛告地神堅牢：「過去有王，名力尊相。其王有子，名曰信相，不久當受灌頂之位統領國土。爾時，父王告其太子信相：『世有正論善治國土。我於昔時曾為太子，不久亦當紹父王位，爾時父王持是正論亦為我說。我以是論於二萬歲善治國土，未曾一念以非法行，於自眷屬情無愛著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告地神堅牢：「過去有王，名力尊相。其王有子，名曰信相，不久當受灌頂之位統領國土。爾時，父王告其太子信相：『世有正論善治國土。我於昔時曾為太子，不久亦當紹父王位，爾時父王持是正論亦為我說。我以是論於二萬歲善治國土，未曾一念以非法行，於自眷屬情無愛著。』

「何等名為治世正論？地神！爾時，力尊相王為信相太子說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為治世正論？地神！爾時，力尊相王為信相太子說是偈言：

「『我今當說， 諸王正論， 為利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今當說， 諸王正論， 為利眾生，

斷諸疑惑。 一切人王、 諸天天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸疑惑。 一切人王、 諸天天王，

應當歡喜， 合掌諦聽。 諸王和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當歡喜， 合掌諦聽。 諸王和合，

集金剛山， 護世四鎮， 起問梵王： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集金剛山， 護世四鎮， 起問梵王：

「大師梵尊！ 天中自在， 能除疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師梵尊！ 天中自在， 能除疑惑，

當為我斷。 云何是人， 得名為天？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為我斷。 云何是人， 得名為天？

云何人王， 復名天子， 生在人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何人王， 復名天子， 生在人中，

處王宮殿， 正法治世， 而名為天？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處王宮殿， 正法治世， 而名為天？」

護世四王， 問是事已， 時梵尊師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世四王， 問是事已， 時梵尊師，

即說偈言： 「汝今雖以， 此義問我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說偈言： 「汝今雖以， 此義問我，

我要當為， 一切眾生， 敷揚宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我要當為， 一切眾生， 敷揚宣說，

第一勝論。 因集業故， 生於人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一勝論。 因集業故， 生於人中，

王領國土， 故稱人王。 處在胎中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王領國土， 故稱人王。 處在胎中，

諸天守護； 或先守護， 然後入胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天守護； 或先守護， 然後入胎。

雖在人中， 生為人王， 以天護故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖在人中， 生為人王， 以天護故，

復稱天子； 三十三天， 各以己德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復稱天子； 三十三天， 各以己德，

分與是人， 故稱天子。 神力所加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分與是人， 故稱天子。 神力所加，

故得自在， 遠離惡法， 遮令不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故得自在， 遠離惡法， 遮令不起。

安住善法， 修令增廣， 能令眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住善法， 修令增廣， 能令眾生，

多生天上。 半名人王、 亦名執樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多生天上。 半名人王、 亦名執樂，

羅剎魁膾， 能遮諸惡； 亦名父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎魁膾， 能遮諸惡； 亦名父母，

教誨修善， 示現果報， 諸天所護； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教誨修善， 示現果報， 諸天所護；

善惡諸業， 現在、未來， 現受果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡諸業， 現在、未來， 現受果報，

諸天所護。 若有惡事， 縱而不問、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天所護。 若有惡事， 縱而不問、

不治其罪、 不以正教、 捨遠善法、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不治其罪、 不以正教、 捨遠善法、

增長惡聚， 故使國中， 多諸奸鬪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長惡聚， 故使國中， 多諸奸鬪，

三十三天， 各生瞋恨。 由其國王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天， 各生瞋恨。 由其國王，

縱惡不治， 壞國惡法， 奸詐熾盛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱惡不治， 壞國惡法， 奸詐熾盛；

他方怨敵， 競來侵掠； 自家所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他方怨敵， 競來侵掠； 自家所有，

錢財珍寶， 諸惡盜賊， 共相劫奪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錢財珍寶， 諸惡盜賊， 共相劫奪。

如法治世， 不行是事； 若行是者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法治世， 不行是事； 若行是者，

其國殄滅。 譬如狂象， 蹋蓮華池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其國殄滅。 譬如狂象， 蹋蓮華池，

暴風卒起、 屢降惡雨、 惡星數出、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暴風卒起、 屢降惡雨、 惡星數出、

日月無光、 五穀果實， 咸不滋茂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月無光、 五穀果實， 咸不滋茂。

由王捨政， 使國飢饉， 天於宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由王捨政， 使國飢饉， 天於宮殿，

悉懷愁惱。 由王暴瘧， 不修善事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉懷愁惱。 由王暴瘧， 不修善事，

是時天王， 各相謂言： 『是王行惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時天王， 各相謂言： 『是王行惡，

與惡為伴， 以造惡故， 速得天瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與惡為伴， 以造惡故， 速得天瞋。

以天瞋故， 不久國敗， 非法兵仗、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以天瞋故， 不久國敗， 非法兵仗、

奸詐鬪訟、 疾疫惡病， 集其國土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奸詐鬪訟、 疾疫惡病， 集其國土。』

諸天即便， 捨離是王， 令其國敗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天即便， 捨離是王， 令其國敗，

生大愁惱； 兄弟、姊妹、 眷屬、妻子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生大愁惱； 兄弟、姊妹、 眷屬、妻子，

孤迸流離， 身亦滅亡； 流星數墮、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤迸流離， 身亦滅亡； 流星數墮、

二日並現； 他方惡賊， 侵掠其土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二日並現； 他方惡賊， 侵掠其土；

人民飢饉 多諸疾疫； 所重大臣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民飢饉 多諸疾疫； 所重大臣，

捨離薨亡； 象馬車乘， 一念喪滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離薨亡； 象馬車乘， 一念喪滅；

諸家財產、 國土所有， 互相劫奪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸家財產、 國土所有， 互相劫奪，

刀兵而死； 五星諸宿， 違失常度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀兵而死； 五星諸宿， 違失常度；

諸惡疾疫， 流遍其國。 諸受寵祿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡疾疫， 流遍其國。 諸受寵祿，

所任大臣、 及諸群僚， 專行非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所任大臣、 及諸群僚， 專行非法。

如是行惡， 偏受恩遇； 修善法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行惡， 偏受恩遇； 修善法者，

日日衰減。 於行惡者， 而生恭敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日日衰減。 於行惡者， 而生恭敬；

見修善者， 心不顧錄。 故使世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見修善者， 心不顧錄。 故使世間，

三異並起， 星宿失度， 降暴風雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三異並起， 星宿失度， 降暴風雨，

破壞甘露， 無上正法。 眾生等類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞甘露， 無上正法。 眾生等類，

及以地肥， 恭敬弊惡， 毀諸善人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以地肥， 恭敬弊惡， 毀諸善人，

故天降雹， 飢餓疫死。 穀米、果實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故天降雹， 飢餓疫死。 穀米、果實，

滋味衰減， 多病眾生， 充滿其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滋味衰減， 多病眾生， 充滿其國。

甘美盛果， 日日損減； 苦澁惡味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘美盛果， 日日損減； 苦澁惡味，

隨時增長。 本所遊戲， 可愛之處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時增長。 本所遊戲， 可愛之處，

悉皆枯悴， 無可樂者。 眾生所食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆枯悴， 無可樂者。 眾生所食，

精妙上味， 漸漸損減， 食無肌膚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精妙上味， 漸漸損減， 食無肌膚。

顏貌醜陋， 氣力衰微， 凡所食噉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏貌醜陋， 氣力衰微， 凡所食噉，

不知厭足。 力精勇猛， 悉滅無有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知厭足。 力精勇猛， 悉滅無有；

懶惰懈怠， 充滿其國。 多有疾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懶惰懈怠， 充滿其國。 多有疾苦，

逼切其身， 惡星變動， 羅剎亂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逼切其身， 惡星變動， 羅剎亂行。

若有人王， 行於非法、 增長惡伴、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人王， 行於非法、 增長惡伴、

損人天道， 於三有中， 多受苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 損人天道， 於三有中， 多受苦惱。

起如是等， 無量惡事， 皆由人王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起如是等， 無量惡事， 皆由人王，

愛著眷屬、 縱之造惡、 捨而不治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛著眷屬、 縱之造惡、 捨而不治。

若為諸天， 所護生者， 如是人王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為諸天， 所護生者， 如是人王，

終不為是。 有行善者， 得生天中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不為是。 有行善者， 得生天中；

行不善者， 墮在三塗。 三十三天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行不善者， 墮在三塗。 三十三天，

皆生燋熱， 由王縱惡， 捨而不理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆生燋熱， 由王縱惡， 捨而不理。

違逆諸天、 及父母勅， 不能正治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 違逆諸天、 及父母勅， 不能正治，

則非孝子。 起諸奸惡、 壞國土者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則非孝子。 起諸奸惡、 壞國土者，

不應縱捨， 當正治罪。 是故諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應縱捨， 當正治罪。 是故諸天，

護持是王， 以滅惡法、 修集善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持是王， 以滅惡法、 修集善根，

現世正治， 得增王位。 應各為說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世正治， 得增王位。 應各為說，

善、不善業， 能示因果， 故得為王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善、不善業， 能示因果， 故得為王。

諸天護持、 隣王佐助， 為自、為他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天護持、 隣王佐助， 為自、為他，

修正治國。 有壞國者， 應當正教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修正治國。 有壞國者， 應當正教，

為命及國， 修行正法。 不應行惡、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為命及國， 修行正法。 不應行惡、

惡不應縱， 所有餘事， 不應壞國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡不應縱， 所有餘事， 不應壞國。

要因多奸， 然後傾敗， 若起多奸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要因多奸， 然後傾敗， 若起多奸，

壞於國土。 譬如大象， 壞蓮華池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞於國土。 譬如大象， 壞蓮華池。

怨恨諸天， 故天生惱， 起諸惡事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨恨諸天， 故天生惱， 起諸惡事，

彌滿其國。 是故應隨， 正法治惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌滿其國。 是故應隨， 正法治惡，

以善化國， 不順非法。 寧捨身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以善化國， 不順非法。 寧捨身命，

不愛眷屬， 於親、非親， 心常平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不愛眷屬， 於親、非親， 心常平等；

視親、非親， 和合為一。 正行名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 視親、非親， 和合為一。 正行名稱，

流布三界， 正法治國， 人多行善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流布三界， 正法治國， 人多行善。

常以善心， 仰瞻國王， 能令天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以善心， 仰瞻國王， 能令天眾，

具足充滿， 是故正治， 名為人王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足充滿， 是故正治， 名為人王。

一切諸天， 愛護人王， 猶如父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天， 愛護人王， 猶如父母，

擁護其子。 故令日、月、 五星諸宿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護其子。 故令日、月、 五星諸宿，

隨其分齊， 不失常度。 風雨隨時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其分齊， 不失常度。 風雨隨時，

無諸災禍， 令國豐實， 安樂熾盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸災禍， 令國豐實， 安樂熾盛，

增益人民、 諸天之眾。 以是因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益人民、 諸天之眾。 以是因緣，

諸人王等， 寧捨身命， 不應為惡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人王等， 寧捨身命， 不應為惡；

不應捨離， 正法珍寶。 由正法寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應捨離， 正法珍寶。 由正法寶，

世人愛樂； 常當親近， 修正法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人愛樂； 常當親近， 修正法者，

聚集功德， 莊嚴其身； 於自眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚集功德， 莊嚴其身； 於自眷屬，

常知止足； 當遠惡人， 修治正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常知止足； 當遠惡人， 修治正法。

安止眾生， 於諸善法， 教勅防護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安止眾生， 於諸善法， 教勅防護，

令離不善。 是故國土， 安隱豐樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令離不善。 是故國土， 安隱豐樂；

是王亦得， 威德具足。 隨諸人民， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是王亦得， 威德具足。 隨諸人民，

所行惡法， 應當調伏， 如法教詔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行惡法， 應當調伏， 如法教詔。

是王當得， 好名善譽， 善能攝護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是王當得， 好名善譽， 善能攝護，

安樂眾生。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂眾生。」』」