合部金光明經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合部金光明經卷第五

隋大興善寺沙門釋寶貴合北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋大興善寺沙門釋寶貴合北涼天竺三藏曇無讖譯

四天王品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王品第十

爾時，毘沙門天王、提頭賴吒天王、毘留勒叉天王、毘留博叉天王俱從坐起，偏袒右肩，右膝著地，胡跪合掌白佛言：「世尊！是金光明微妙經典——眾經之王——諸佛世尊之所護念，莊嚴菩薩深妙功德，常為諸天之所恭敬，能令天王心生歡喜，亦為護世之所讚嘆。此經能照諸天宮殿、是經能與眾生快樂、是經能令地獄餓鬼畜生諸河燋乾枯竭、是經能除一切怖畏、是經能却他方怨賊、是經能除穀貴飢饉、是經能愈一切疫病、是經能滅惡星變異、是經能去一切憂惱。舉要言之：是經能滅一切眾生無量無邊百千苦惱。世尊！是金光明微妙經典，若在大眾廣宣說時，我等四王及餘眷屬，聞此甘露無上法味增益身力、心進勇銳、具諸威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘沙門天王、提頭賴吒天王、毘留勒叉天王、毘留博叉天王俱從坐起，偏袒右肩，右膝著地，胡跪合掌白佛言：「世尊！是金光明微妙經典——眾經之王——諸佛世尊之所護念，莊嚴菩薩深妙功德，常為諸天之所恭敬，能令天王心生歡喜，亦為護世之所讚嘆。此經能照諸天宮殿、是經能與眾生快樂、是經能令地獄餓鬼畜生諸河燋乾枯竭、是經能除一切怖畏、是經能却他方怨賊、是經能除穀貴飢饉、是經能愈一切疫病、是經能滅惡星變異、是經能去一切憂惱。舉要言之：是經能滅一切眾生無量無邊百千苦惱。世尊！是金光明微妙經典，若在大眾廣宣說時，我等四王及餘眷屬，聞此甘露無上法味增益身力、心進勇銳、具諸威德。

「世尊！我等四王能說正法、修行正法，為世法王以法治世。世尊！我等四王及天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽以法治世，遮諸惡鬼、噉精氣者。世尊！我等四王、二十八部諸鬼神等，及無量百千鬼神，以淨天眼過於人眼，常觀擁護此閻浮提。世尊！是故我等名護世王。若此國土有諸衰耗、怨賊侵境、飢饉疾疫、種種艱難，若有比丘受持是經，我等四王當共勸請，令是比丘以我力故，疾往彼所國邑郡縣廣宣流布是金光明微妙經典，令如是等種種百千衰耗之事悉皆滅盡。世尊！如諸國王所有土境，是持經者若至其國，是王應當往是人所聽受如是微妙經典。聞已歡喜，復當護念恭敬是人。世尊！我等四王復當勤心擁護是王及國人民，為除衰患，令得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等四王能說正法、修行正法，為世法王以法治世。世尊！我等四王及天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽以法治世，遮諸惡鬼、噉精氣者。世尊！我等四王、二十八部諸鬼神等，及無量百千鬼神，以淨天眼過於人眼，常觀擁護此閻浮提。世尊！是故我等名護世王。若此國土有諸衰耗、怨賊侵境、飢饉疾疫、種種艱難，若有比丘受持是經，我等四王當共勸請，令是比丘以我力故，疾往彼所國邑郡縣廣宣流布是金光明微妙經典，令如是等種種百千衰耗之事悉皆滅盡。世尊！如諸國王所有土境，是持經者若至其國，是王應當往是人所聽受如是微妙經典。聞已歡喜，復當護念恭敬是人。世尊！我等四王復當勤心擁護是王及國人民，為除衰患，令得安隱。

「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷受持是經，若諸人王有能供給施其所安，我等四王亦當令是王及國人一切安隱，具足無患。世尊！若有四眾受持讀誦是妙經典，若諸人王有能供養、恭敬、尊重、讚嘆，我等四王亦復當令如是人王於諸王中常得第一供養、恭敬、尊重、讚嘆，亦令餘王欽尚羨慕、稱嘆其善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷受持是經，若諸人王有能供給施其所安，我等四王亦當令是王及國人一切安隱，具足無患。世尊！若有四眾受持讀誦是妙經典，若諸人王有能供養、恭敬、尊重、讚嘆，我等四王亦復當令如是人王於諸王中常得第一供養、恭敬、尊重、讚嘆，亦令餘王欽尚羨慕、稱嘆其善。」

爾時，世尊讚嘆護世四天王等：「善哉，善哉！汝等四王過去以曾供養、恭敬、尊重、讚嘆無量百千萬億諸佛，於諸佛所種諸善根，說於正法、修行正法，以法治世，為人天王。汝等今日長夜利益於諸眾生，行大悲心施與眾生一切樂具，能遮諸惡，勤與諸善。以是義故，若有人王能供養恭敬此金光明微妙經典，汝等正應如是護念，滅其苦惱、與其安樂。汝等四王及諸眷屬、無量無邊百千鬼神若能護念如是經典者，即是護持去來現在諸佛正法。汝等四王及餘天眾百千鬼神，與阿修羅共戰鬪時，汝等諸天常得勝利。汝等若能護念是經，悉能消伏一切諸苦，所謂怨賊、飢饉、疾疫。若四部眾有能受持讀誦此經，汝等亦應勤心守護，為除衰惱、施與安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚嘆護世四天王等：「善哉，善哉！汝等四王過去以曾供養、恭敬、尊重、讚嘆無量百千萬億諸佛，於諸佛所種諸善根，說於正法、修行正法，以法治世，為人天王。汝等今日長夜利益於諸眾生，行大悲心施與眾生一切樂具，能遮諸惡，勤與諸善。以是義故，若有人王能供養恭敬此金光明微妙經典，汝等正應如是護念，滅其苦惱、與其安樂。汝等四王及諸眷屬、無量無邊百千鬼神若能護念如是經典者，即是護持去來現在諸佛正法。汝等四王及餘天眾百千鬼神，與阿修羅共戰鬪時，汝等諸天常得勝利。汝等若能護念是經，悉能消伏一切諸苦，所謂怨賊、飢饉、疾疫。若四部眾有能受持讀誦此經，汝等亦應勤心守護，為除衰惱、施與安樂。」

爾時，四王復白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，於未來世在所流布——若國土、城邑、郡縣、村落——隨所至處，若諸國王以天律治世、復能恭敬至心聽受是妙經典、并復尊重供養供給持是經典四部之眾，以是因緣，我等時時得聞如是微妙經典，聞已即得增益身力、心進勇銳、具諸威德。是故，我等及無量鬼神常當隱形，隨是妙典所流布處而作擁護，令無留難；亦當護念聽是經典諸國王等及其人民，除其患難，悉令安隱，他方怨賊亦使退散。若有人王聽是經時，隣國怨敵興如是念：『當具四兵壞彼國土。』世尊！以是經典威神力故，爾時隣敵更有異怨為作留難，於其境界起諸衰惱、災異、疫病，爾時怨敵起如是等諸惡事已，備具四兵發向是國規往討罰，我等爾時當與眷屬、無量無邊百千鬼神隱蔽其形為作護助，令彼怨敵自然退散，起諸怖懼、種種留難。彼國兵眾尚不能到，況復當能有所破壞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四王復白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，於未來世在所流布——若國土、城邑、郡縣、村落——隨所至處，若諸國王以天律治世、復能恭敬至心聽受是妙經典、并復尊重供養供給持是經典四部之眾，以是因緣，我等時時得聞如是微妙經典，聞已即得增益身力、心進勇銳、具諸威德。是故，我等及無量鬼神常當隱形，隨是妙典所流布處而作擁護，令無留難；亦當護念聽是經典諸國王等及其人民，除其患難，悉令安隱，他方怨賊亦使退散。若有人王聽是經時，隣國怨敵興如是念：『當具四兵壞彼國土。』世尊！以是經典威神力故，爾時隣敵更有異怨為作留難，於其境界起諸衰惱、災異、疫病，爾時怨敵起如是等諸惡事已，備具四兵發向是國規往討罰，我等爾時當與眷屬、無量無邊百千鬼神隱蔽其形為作護助，令彼怨敵自然退散，起諸怖懼、種種留難。彼國兵眾尚不能到，況復當能有所破壞？」

爾時，佛讚四天王等：「善哉，善哉！汝等四王乃能擁護我百千億那由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提，及諸人王、受持是經、恭敬供養者為消衰患，令其安樂；復能擁護宮殿、舍宅、城邑、村落、國土、邊疆，乃至怨賊悉令退散，滅其衰惱，令得安隱；亦令一切閻浮提內所有諸王無諸凶衰、鬪訟之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚四天王等：「善哉，善哉！汝等四王乃能擁護我百千億那由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提，及諸人王、受持是經、恭敬供養者為消衰患，令其安樂；復能擁護宮殿、舍宅、城邑、村落、國土、邊疆，乃至怨賊悉令退散，滅其衰惱，令得安隱；亦令一切閻浮提內所有諸王無諸凶衰、鬪訟之事。

「四王當知，此閻浮提八萬四千城邑聚落，八萬四千諸人王等，各於其國娛樂快樂，各各於國而得自在，於自所有錢財珍寶各各自足不相侵奪，如其宿世所修習業隨業受報，不生惡心貪求他國，各各自生利益之心、生於慈心、安樂之心、不諍訟心、不破壞心、無繫縛心、無楚撻心，各於其上自生歡樂，上下和穆猶如水乳，心相愛念增諸善根。以是因緣故，此閻浮提安隱豐樂，人民熾盛，大地沃壤，陰陽調和，時不越序，日、月、星宿不失常度，風雨隨時，無諸災橫，人民豐溢，自足於財，心無貪悋亦無嫉妬，等行十善，其人壽終多生天上天宮，充滿增益天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四王當知，此閻浮提八萬四千城邑聚落，八萬四千諸人王等，各於其國娛樂快樂，各各於國而得自在，於自所有錢財珍寶各各自足不相侵奪，如其宿世所修習業隨業受報，不生惡心貪求他國，各各自生利益之心、生於慈心、安樂之心、不諍訟心、不破壞心、無繫縛心、無楚撻心，各於其上自生歡樂，上下和穆猶如水乳，心相愛念增諸善根。以是因緣故，此閻浮提安隱豐樂，人民熾盛，大地沃壤，陰陽調和，時不越序，日、月、星宿不失常度，風雨隨時，無諸災橫，人民豐溢，自足於財，心無貪悋亦無嫉妬，等行十善，其人壽終多生天上天宮，充滿增益天眾。

「若未來世有諸人王聽是經典，及供養、恭敬、受持是經四部之眾，是王則為安樂利益汝等四王及餘眷屬、無量百千諸鬼神等。何以故？汝等四王若得時時聞是經典，則為已得正法之水服甘露味，增益身力、心進勇銳、具諸威德。是諸人王若能至心聽受是典，則為已能供養於我；若供養我，則是供養過去、未來、現在諸佛；若能供養過去、未來、現在諸佛，則得無量不可思議功德之聚。以是因緣，是諸人王應得擁護，及后妃、婇女、中宮眷屬、諸王子等亦應得護，衰惱消滅、快樂熾盛；宮殿堂宇安隱清淨，無諸災變，護宅之神增長威德，亦受無量歡悅快樂；是諸國土所有人民悉受種種五欲之樂，一切惡事悉皆消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若未來世有諸人王聽是經典，及供養、恭敬、受持是經四部之眾，是王則為安樂利益汝等四王及餘眷屬、無量百千諸鬼神等。何以故？汝等四王若得時時聞是經典，則為已得正法之水服甘露味，增益身力、心進勇銳、具諸威德。是諸人王若能至心聽受是典，則為已能供養於我；若供養我，則是供養過去、未來、現在諸佛；若能供養過去、未來、現在諸佛，則得無量不可思議功德之聚。以是因緣，是諸人王應得擁護，及后妃、婇女、中宮眷屬、諸王子等亦應得護，衰惱消滅、快樂熾盛；宮殿堂宇安隱清淨，無諸災變，護宅之神增長威德，亦受無量歡悅快樂；是諸國土所有人民悉受種種五欲之樂，一切惡事悉皆消滅。」

爾時，四天王白佛言：「世尊！未來之世若有人王欲得護身，及后妃、婇女、諸王子等、宮殿屋宅得第一護身所、王領最為殊勝、具不可思議王者功德、欲得攝取無量福聚、國土無有他方怨賊、無諸憂惱及諸苦事。世尊！如是人王不應放逸散亂其心，應生恭敬謙下之心，應當莊嚴第一微妙最勝宮宅，種種香汁持用灑地，散種種華敷大法座師子之座，兼以無量珍琦異物而為絞飾，張施種種無數微妙幢幡、寶蓋。當淨洗浴，以香塗身，著好淨衣，瓔珞自嚴，坐小卑座，不自高大，除去自在，離諸放逸，謙下自卑，除去憍慢，正念聽受如是妙典，於說法者生世尊想。復於宮內后妃、王子、婇女、眷屬生慈哀心，和顏與語，勸以種種供養之具供養法師。是王爾時既勸化已，即生無量歡喜快樂，心懷悅豫，倍復自勵，不生疲惓，多作利益，於說法者倍生恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王白佛言：「世尊！未來之世若有人王欲得護身，及后妃、婇女、諸王子等、宮殿屋宅得第一護身所、王領最為殊勝、具不可思議王者功德、欲得攝取無量福聚、國土無有他方怨賊、無諸憂惱及諸苦事。世尊！如是人王不應放逸散亂其心，應生恭敬謙下之心，應當莊嚴第一微妙最勝宮宅，種種香汁持用灑地，散種種華敷大法座師子之座，兼以無量珍琦異物而為絞飾，張施種種無數微妙幢幡、寶蓋。當淨洗浴，以香塗身，著好淨衣，瓔珞自嚴，坐小卑座，不自高大，除去自在，離諸放逸，謙下自卑，除去憍慢，正念聽受如是妙典，於說法者生世尊想。復於宮內后妃、王子、婇女、眷屬生慈哀心，和顏與語，勸以種種供養之具供養法師。是王爾時既勸化已，即生無量歡喜快樂，心懷悅豫，倍復自勵，不生疲惓，多作利益，於說法者倍生恭敬。」

爾時，佛告四天大王：「爾時，人王應著白淨鮮潔之衣，種種瓔珞齊整莊嚴，執持素帛微妙上蓋，服飾容儀不失常則，躬出奉迎說法之人。何以故？是王如是，隨其舉足步步之中即是供養值遇百千億那由他諸佛世尊，復得超越如是等劫生死之難，復於來世爾所劫中常得封受轉輪王位。隨其步步亦得如是現世功德：不可思議自在之力，常得最勝極妙七寶人天宮殿，在在生處增益壽命，言語辯了，人所信用，無所畏忌，有大名稱，常為人天之所恭敬，天上人中受上妙樂，得大勢力，具足威德，身色微妙，端嚴第一，常值諸佛，遇善知識，成就具足無量福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告四天大王：「爾時，人王應著白淨鮮潔之衣，種種瓔珞齊整莊嚴，執持素帛微妙上蓋，服飾容儀不失常則，躬出奉迎說法之人。何以故？是王如是，隨其舉足步步之中即是供養值遇百千億那由他諸佛世尊，復得超越如是等劫生死之難，復於來世爾所劫中常得封受轉輪王位。隨其步步亦得如是現世功德：不可思議自在之力，常得最勝極妙七寶人天宮殿，在在生處增益壽命，言語辯了，人所信用，無所畏忌，有大名稱，常為人天之所恭敬，天上人中受上妙樂，得大勢力，具足威德，身色微妙，端嚴第一，常值諸佛，遇善知識，成就具足無量福聚。

「汝等四天王！如是，人王見如是等種種無量功德利益，是故此王應當躬出奉迎法師，若一由旬至百千由旬。於說法師應生佛想，應作是念：『今日釋迦如來正智入於我宮受我供養、為我說法，我聞是法即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，已為得值百千萬億那由他佛、為已供養過去未來現在諸佛、已得畢竟三惡道苦，我今已種百千無量轉輪聖王釋梵之因、已種無邊善根種子、已令無量百千萬億諸眾生等度於生死、已集無量無邊福聚，後宮眷屬已得擁護宮宅、諸衰悉以消滅，國土無有怨賊棘刺、他方怨敵不能侵凌。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等四天王！如是，人王見如是等種種無量功德利益，是故此王應當躬出奉迎法師，若一由旬至百千由旬。於說法師應生佛想，應作是念：『今日釋迦如來正智入於我宮受我供養、為我說法，我聞是法即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，已為得值百千萬億那由他佛、為已供養過去未來現在諸佛、已得畢竟三惡道苦，我今已種百千無量轉輪聖王釋梵之因、已種無邊善根種子、已令無量百千萬億諸眾生等度於生死、已集無量無邊福聚，後宮眷屬已得擁護宮宅、諸衰悉以消滅，國土無有怨賊棘刺、他方怨敵不能侵凌。』

「汝等四王！如是，人王應作如是供養正法，清淨聽受是妙經典，及恭敬、供養、尊重、讚嘆。持是經典四部之眾，亦當迴此所得最勝功德之分，施與汝等及餘眷屬、諸天、鬼神，聚集如是諸善功德，現世常得無量無邊、不可思議自在之利，威德、勢力、成就具足，能以正法摧伏諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等四王！如是，人王應作如是供養正法，清淨聽受是妙經典，及恭敬、供養、尊重、讚嘆。持是經典四部之眾，亦當迴此所得最勝功德之分，施與汝等及餘眷屬、諸天、鬼神，聚集如是諸善功德，現世常得無量無邊、不可思議自在之利，威德、勢力、成就具足，能以正法摧伏諸惡。」

爾時，四王白佛言：「世尊！若未來世有諸人王作如是等恭敬正法，至心聽受是妙經典，及恭敬、供養、尊重、讚嘆，持是經典四部之眾嚴治舍宅、香汁灑地、專心正念聽說法時，我等四王亦當在中共聽此法，願諸人王為自利故，以己所得功德少分施與我等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四王白佛言：「世尊！若未來世有諸人王作如是等恭敬正法，至心聽受是妙經典，及恭敬、供養、尊重、讚嘆，持是經典四部之眾嚴治舍宅、香汁灑地、專心正念聽說法時，我等四王亦當在中共聽此法，願諸人王為自利故，以己所得功德少分施與我等。

「世尊！是諸人王於說法者所坐之處，為我等故燒種種香供養是經，是妙香氣於一念頃即至我等諸天宮殿，其香即時變成香蓋，其香微妙，金色晃耀照我等宮、釋宮、梵宮。大辯神天、功德神天、堅牢地神、散脂鬼神最大將軍二十八部鬼神大將，摩醯首羅、金剛密迹、摩尼跋陀鬼神大將、鬼子母與五百兒子周匝圍遶、阿耨達龍王、娑竭羅龍王，如是等眾自於宮殿，各各得聞是妙香氣及見香蓋光明普照，是香蓋光明亦照一切諸天宮殿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是諸人王於說法者所坐之處，為我等故燒種種香供養是經，是妙香氣於一念頃即至我等諸天宮殿，其香即時變成香蓋，其香微妙，金色晃耀照我等宮、釋宮、梵宮。大辯神天、功德神天、堅牢地神、散脂鬼神最大將軍二十八部鬼神大將，摩醯首羅、金剛密迹、摩尼跋陀鬼神大將、鬼子母與五百兒子周匝圍遶、阿耨達龍王、娑竭羅龍王，如是等眾自於宮殿，各各得聞是妙香氣及見香蓋光明普照，是香蓋光明亦照一切諸天宮殿。」

佛告四王：「是香蓋光明非但至汝四王宮殿。何以故？是諸人王手擎香鑪供養經時，其香遍布，於一念頃遍至三千大千世界百億日月、百億大海、百億須彌山、百億大鐵圍山、小鐵圍山及諸山王、百億四天下、百億四天王、百億三十三天，乃至百億非想非非想天。於此三千大千世界百億三十三天、一切龍、鬼、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽宮殿，虛空悉滿種種香煙雲蓋，其蓋金光亦照宮殿。如是，三千大千世界所有種種香煙雲蓋，皆是此經威神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四王：「是香蓋光明非但至汝四王宮殿。何以故？是諸人王手擎香鑪供養經時，其香遍布，於一念頃遍至三千大千世界百億日月、百億大海、百億須彌山、百億大鐵圍山、小鐵圍山及諸山王、百億四天下、百億四天王、百億三十三天，乃至百億非想非非想天。於此三千大千世界百億三十三天、一切龍、鬼、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽宮殿，虛空悉滿種種香煙雲蓋，其蓋金光亦照宮殿。如是，三千大千世界所有種種香煙雲蓋，皆是此經威神力故。

「是諸人王手擎香鑪供養經時，種種香氣不但遍此三千大千世界，於一念頃亦遍十方無量無邊恒河沙等百千萬億諸佛世界，於諸佛上虛空之中亦成香蓋，金色普照亦復如是。諸佛世尊聞是妙香、見是香蓋及金色光，於十方界恒河沙等諸佛世尊作如是等神力變化已，異口同音於說法者稱讚：『善哉，善哉！大士！汝能廣宣流布如是甚深微妙經典，則為成就無量無邊、不可思議功德之聚。』若有聞是甚深經典，所得功德則為不少，況持讀誦、為他眾生開示、分別演說其義？何以故？善男子！此金光明微妙經典，無量無邊億那由他諸菩薩等若得聞者，即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。爾時，十方無量無邊恒河沙等諸佛世界現在諸佛，異口同聲作如是言：『善男子！汝於來世畢定當得坐於道場菩提樹下，於三界中最尊最勝，出過一切眾生之上，勤修力故受諸苦行，善能莊嚴菩提道場，能壞三千大千世界外道邪論，摧伏諸魔、怨賊、異形，覺了諸法第一寂滅，清淨無垢甚深無上菩提之道。善男子！汝已能坐金剛座處、轉於無上諸佛所讚十二種行甚深法輪、能擊無上最大法鼓、能吹無上極妙法䗍、能竪無上最勝法幢、能然無上極明法炬、能雨無上甘露法雨、能斷無量煩惱怨結、能令無量百千萬億那由他眾度於無涯可畏大海、能脫生死無際輪轉、復遇無量百千萬億那由他佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸人王手擎香鑪供養經時，種種香氣不但遍此三千大千世界，於一念頃亦遍十方無量無邊恒河沙等百千萬億諸佛世界，於諸佛上虛空之中亦成香蓋，金色普照亦復如是。諸佛世尊聞是妙香、見是香蓋及金色光，於十方界恒河沙等諸佛世尊作如是等神力變化已，異口同音於說法者稱讚：『善哉，善哉！大士！汝能廣宣流布如是甚深微妙經典，則為成就無量無邊、不可思議功德之聚。』若有聞是甚深經典，所得功德則為不少，況持讀誦、為他眾生開示、分別演說其義？何以故？善男子！此金光明微妙經典，無量無邊億那由他諸菩薩等若得聞者，即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。爾時，十方無量無邊恒河沙等諸佛世界現在諸佛，異口同聲作如是言：『善男子！汝於來世畢定當得坐於道場菩提樹下，於三界中最尊最勝，出過一切眾生之上，勤修力故受諸苦行，善能莊嚴菩提道場，能壞三千大千世界外道邪論，摧伏諸魔、怨賊、異形，覺了諸法第一寂滅，清淨無垢甚深無上菩提之道。善男子！汝已能坐金剛座處、轉於無上諸佛所讚十二種行甚深法輪、能擊無上最大法鼓、能吹無上極妙法䗍、能竪無上最勝法幢、能然無上極明法炬、能雨無上甘露法雨、能斷無量煩惱怨結、能令無量百千萬億那由他眾度於無涯可畏大海、能脫生死無際輪轉、復遇無量百千萬億那由他佛。』」

爾時，四天王復白佛言：「世尊！是金光明微妙經典能得未來現在種種無量功德。是故，人王若得聞是微妙經典，則為已於百千萬億無量佛所種諸善根。我以敬念是人王故、復見無量福德利故，我等四王及餘眷屬、無量百千萬億鬼神，於自宮殿見是種種香煙雲蓋瑞應之時，我當隱蔽不現其身，為聽法故，當至是王所止宮殿講法之處；大梵天王、釋提桓因、大辯天神、功德天神、堅牢地神、散脂鬼神大將軍等二十八部鬼神大將，摩醯首羅、金剛密迹、摩尼跋陀鬼神大將、鬼子母及五百鬼子周匝圍遶、阿耨達龍王、娑竭羅龍王，無量百千萬億那由他鬼神、諸天，如是等眾為聽法故，悉自隱蔽不現其身，至是人王所止宮殿講法之處。世尊！我等四王及餘眷屬、無量鬼神，悉當同心以是人王為善知識，同共一行——善相應行——能為無上大法施主，以甘露味充足我等。我等應當擁護是王，除其衰患，令得安隱，及其宮宅、國土、城邑諸惡災患悉令消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王復白佛言：「世尊！是金光明微妙經典能得未來現在種種無量功德。是故，人王若得聞是微妙經典，則為已於百千萬億無量佛所種諸善根。我以敬念是人王故、復見無量福德利故，我等四王及餘眷屬、無量百千萬億鬼神，於自宮殿見是種種香煙雲蓋瑞應之時，我當隱蔽不現其身，為聽法故，當至是王所止宮殿講法之處；大梵天王、釋提桓因、大辯天神、功德天神、堅牢地神、散脂鬼神大將軍等二十八部鬼神大將，摩醯首羅、金剛密迹、摩尼跋陀鬼神大將、鬼子母及五百鬼子周匝圍遶、阿耨達龍王、娑竭羅龍王，無量百千萬億那由他鬼神、諸天，如是等眾為聽法故，悉自隱蔽不現其身，至是人王所止宮殿講法之處。世尊！我等四王及餘眷屬、無量鬼神，悉當同心以是人王為善知識，同共一行——善相應行——能為無上大法施主，以甘露味充足我等。我等應當擁護是王，除其衰患，令得安隱，及其宮宅、國土、城邑諸惡災患悉令消滅。

「世尊！若有人王於此經典心生捨離、不樂聽聞，其心不欲恭敬、供養、尊重、讚嘆；若四部眾有受持、讀誦、讚說之者，亦復不能恭敬、供養、尊重、讚嘆；我等四王及餘眷屬、無量鬼神，即便不得聞此正法，背甘露味、失大法利，無有勢力及以威德，減損天眾、增長惡趣。世尊！我等四王及無量鬼神捨其國土；不但我等，亦有無量守護國土諸舊善神皆悉捨去。我等諸天及諸鬼神既捨離已，其國當有種種災異，一切人民失其善心，唯有繫縛、瞋恚、鬪諍、互相破壞、多諸疾疫、彗星現怪、流星崩落、五星諸宿違失常度、兩日並現、日月薄蝕、白黑惡虹數數出現、大地震動發大音聲、惡風惡雨無日不有、穀米勇貴、飢饉凍餓、多有他方怨賊侵掠，其國人民多受苦惱、其地無有可愛樂處。世尊！我等四王及諸無量百千鬼神并守國土諸舊善神遠離去時，生如是等無量惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有人王於此經典心生捨離、不樂聽聞，其心不欲恭敬、供養、尊重、讚嘆；若四部眾有受持、讀誦、讚說之者，亦復不能恭敬、供養、尊重、讚嘆；我等四王及餘眷屬、無量鬼神，即便不得聞此正法，背甘露味、失大法利，無有勢力及以威德，減損天眾、增長惡趣。世尊！我等四王及無量鬼神捨其國土；不但我等，亦有無量守護國土諸舊善神皆悉捨去。我等諸天及諸鬼神既捨離已，其國當有種種災異，一切人民失其善心，唯有繫縛、瞋恚、鬪諍、互相破壞、多諸疾疫、彗星現怪、流星崩落、五星諸宿違失常度、兩日並現、日月薄蝕、白黑惡虹數數出現、大地震動發大音聲、惡風惡雨無日不有、穀米勇貴、飢饉凍餓、多有他方怨賊侵掠，其國人民多受苦惱、其地無有可愛樂處。世尊！我等四王及諸無量百千鬼神并守國土諸舊善神遠離去時，生如是等無量惡事。

「世尊！若有人王欲得自護及王國土多受安樂、欲令國土一切眾生悉皆成就具足快樂、欲得摧伏一切外敵、欲得擁護一切國土、欲以正法正治國土、欲得除滅眾生怖畏，世尊！是人王等應當畢定聽是經典，及恭敬供養讀誦受持是經典者。我等四王及無量鬼神以是法食善根因緣，得服甘露無上法味，增長身力、心進勇銳、增益諸天。何以故？以是人王至心聽受是經典故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有人王欲得自護及王國土多受安樂、欲令國土一切眾生悉皆成就具足快樂、欲得摧伏一切外敵、欲得擁護一切國土、欲以正法正治國土、欲得除滅眾生怖畏，世尊！是人王等應當畢定聽是經典，及恭敬供養讀誦受持是經典者。我等四王及無量鬼神以是法食善根因緣，得服甘露無上法味，增長身力、心進勇銳、增益諸天。何以故？以是人王至心聽受是經典故。

「如諸梵天說出欲論、釋提桓因種種善論、五通之人神仙之論，世尊！梵天、釋提桓因、五神通人雖有百千億那由他無量勝論，是金光明於中最勝。所以者何？如來說是金光明經為眾生故，為令一切閻浮提內諸人王等以正法治、為與一切眾生安樂、為欲愛護一切眾生、欲令眾生無諸苦惱、無有他方怨賊棘刺、所有諸惡背而不向、欲令國土無有憂惱、以正法教無有諍訟。是故，人王各於國土應然法炬熾然正法，增益天眾。我等四王及無量鬼神、閻浮提內諸天善神，以是因緣得服甘露、法味充足、得大威德、進力具足；閻浮提內安隱豐樂，人民熾盛，安樂其處，復於來世無量百千不可思議那由他劫常受微妙第一快樂，復得值遇無量諸佛種諸善根，然後證成阿耨多羅三藐三菩提。如是等無量功德，悉是如來正遍知說。如來過於百千億那由他諸梵天等，以大悲力故；亦過無量百千億那由他釋提桓因，以苦行力故。是故，如來為諸眾生演說如是金光明經。若閻浮提一切眾生及諸人王，世間、出世間所作國事、所造世論，皆因此經——欲令眾生得安樂故——釋迦如來示現是經廣宣流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如諸梵天說出欲論、釋提桓因種種善論、五通之人神仙之論，世尊！梵天、釋提桓因、五神通人雖有百千億那由他無量勝論，是金光明於中最勝。所以者何？如來說是金光明經為眾生故，為令一切閻浮提內諸人王等以正法治、為與一切眾生安樂、為欲愛護一切眾生、欲令眾生無諸苦惱、無有他方怨賊棘刺、所有諸惡背而不向、欲令國土無有憂惱、以正法教無有諍訟。是故，人王各於國土應然法炬熾然正法，增益天眾。我等四王及無量鬼神、閻浮提內諸天善神，以是因緣得服甘露、法味充足、得大威德、進力具足；閻浮提內安隱豐樂，人民熾盛，安樂其處，復於來世無量百千不可思議那由他劫常受微妙第一快樂，復得值遇無量諸佛種諸善根，然後證成阿耨多羅三藐三菩提。如是等無量功德，悉是如來正遍知說。如來過於百千億那由他諸梵天等，以大悲力故；亦過無量百千億那由他釋提桓因，以苦行力故。是故，如來為諸眾生演說如是金光明經。若閻浮提一切眾生及諸人王，世間、出世間所作國事、所造世論，皆因此經——欲令眾生得安樂故——釋迦如來示現是經廣宣流布。

「世尊！以是因緣故，是諸人王應當畢定聽受，供養、恭敬、尊重、讚嘆是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以是因緣故，是諸人王應當畢定聽受，供養、恭敬、尊重、讚嘆是經。」

爾時，佛復告四天王：「汝等四王及餘眷屬、無量百千那由他鬼神！是諸人王若能至心聽是經典，供養、恭敬、尊重、讚嘆，汝等四王正應擁護，滅其衰患而與安樂。若有人能廣宣流布如是妙典——於人天中大作佛事，能大利益無量眾生——如是之人汝等四王必當擁護，莫令他緣而得擾亂，令心澹靜受於快樂，續復當得廣宣是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛復告四天王：「汝等四王及餘眷屬、無量百千那由他鬼神！是諸人王若能至心聽是經典，供養、恭敬、尊重、讚嘆，汝等四王正應擁護，滅其衰患而與安樂。若有人能廣宣流布如是妙典——於人天中大作佛事，能大利益無量眾生——如是之人汝等四王必當擁護，莫令他緣而得擾亂，令心澹靜受於快樂，續復當得廣宣是經。」

爾時，四王即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌於世尊前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四王即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌於世尊前以偈讚曰：

「佛月清淨， 滿足莊嚴； 佛日暉曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛月清淨， 滿足莊嚴； 佛日暉曜，

放千光明。 如來面目， 最上明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放千光明。 如來面目， 最上明淨。

齒白無垢， 如蓮華根； 功德無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齒白無垢， 如蓮華根； 功德無量，

猶如大海； 智淵無邊， 法水具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大海； 智淵無邊， 法水具足，

百千三昧， 無有缺減； 足下平滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千三昧， 無有缺減； 足下平滿，

千輻相現， 足指網縵， 猶如鵝王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千輻相現， 足指網縵， 猶如鵝王；

光明晃曜， 如寶山王； 微妙清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明晃曜， 如寶山王； 微妙清淨，

如鍊真金。 所有福德， 不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鍊真金。 所有福德， 不可思議，

佛功德山， 我今敬禮。 佛真法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛功德山， 我今敬禮。 佛真法身，

猶如虛空， 應物現形， 如水中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空， 應物現形， 如水中月，

無有障礙， 如焰、如化。 是故我今， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有障礙， 如焰、如化。 是故我今，

稽首佛月。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首佛月。」

爾時，世尊以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈答曰：

「此金光明， 諸經之王， 甚深最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此金光明， 諸經之王， 甚深最勝，

為無有上。 十力世尊， 之所宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無有上。 十力世尊， 之所宣說，

汝等四王， 應當勤護。 以是因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等四王， 應當勤護。 以是因緣，

是深妙典， 能與眾生， 無量快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是深妙典， 能與眾生， 無量快樂。

為諸眾生， 安樂利益， 故久流布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 安樂利益， 故久流布，

於閻浮提。 能滅三千， 大千世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於閻浮提。 能滅三千， 大千世界，

所有惡趣， 無量諸苦。 閻浮提內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有惡趣， 無量諸苦。 閻浮提內，

諸人王等， 心生慈愍， 正法治世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人王等， 心生慈愍， 正法治世。

若能流布， 此妙經典， 則令其土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能流布， 此妙經典， 則令其土，

安隱豐熟， 所有眾生， 悉受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱豐熟， 所有眾生， 悉受快樂。

若有人王， 欲愛己身、 及其國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人王， 欲愛己身、 及其國土，

欲令豐盛， 應當至心， 淨潔洗浴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令豐盛， 應當至心， 淨潔洗浴，

往法會所， 聽受是典。 是經能作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往法會所， 聽受是典。 是經能作，

所有善事， 摧伏一切， 內外怨賊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有善事， 摧伏一切， 內外怨賊，

復能除滅， 無量怖畏。 是諸經王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復能除滅， 無量怖畏。 是諸經王，

能與一切， 無量眾生， 安隱快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與一切， 無量眾生， 安隱快樂。

譬如寶樹， 在人家中， 悉能出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如寶樹， 在人家中， 悉能出生，

一切珍寶； 是妙經典， 亦復如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切珍寶； 是妙經典， 亦復如是，

悉能出生， 諸王功德。 如清冷水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能出生， 諸王功德。 如清冷水，

能除渴乏； 是妙經典， 亦復如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除渴乏； 是妙經典， 亦復如是，

能除諸王， 功德渴乏。 譬如珍寶、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除諸王， 功德渴乏。 譬如珍寶、

異物篋器， 悉在于手， 隨意所用； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異物篋器， 悉在于手， 隨意所用；

是金光明， 亦復如是， 隨意能與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是金光明， 亦復如是， 隨意能與，

諸王法寶。 是金光明， 微妙經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸王法寶。 是金光明， 微妙經典，

常為諸天， 恭敬供養； 亦為護世、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸天， 恭敬供養； 亦為護世、

四大天王， 威神勢力， 之所護持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大天王， 威神勢力， 之所護持；

十方諸佛， 常念是經， 若有演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛， 常念是經， 若有演說，

稱讚善哉； 亦有百千， 無量鬼神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚善哉； 亦有百千， 無量鬼神，

從十方來， 擁護是人。 若有得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從十方來， 擁護是人。 若有得聞，

是妙經典， 心生歡喜， 踊躍無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是妙經典， 心生歡喜， 踊躍無量。

閻浮提內， 無量大眾， 皆悉歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提內， 無量大眾， 皆悉歡喜，

集聽是法。 聽是經故， 具諸威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集聽是法。 聽是經故， 具諸威德，

增益天眾， 精氣身力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益天眾， 精氣身力。」

爾時，四王聞是偈已白佛言：「世尊！我從昔來未曾得聞如是微妙寂滅之法。我聞是已，心生悲喜、涕淚橫流、舉身戰動、支體嬉怡，復得無量不可思議具足妙樂。」以天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華供養奉散於如來上，作如是等供養佛已，復白佛言：「世尊！我等四王各各自有五百鬼神，常當隨逐是說法者而為守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四王聞是偈已白佛言：「世尊！我從昔來未曾得聞如是微妙寂滅之法。我聞是已，心生悲喜、涕淚橫流、舉身戰動、支體嬉怡，復得無量不可思議具足妙樂。」以天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華供養奉散於如來上，作如是等供養佛已，復白佛言：「世尊！我等四王各各自有五百鬼神，常當隨逐是說法者而為守護。」