合部金光明經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合部金光明經卷第二

隋大興善寺沙門釋寶貴合北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋大興善寺沙門釋寶貴合北涼天竺三藏曇無讖譯

懺悔品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔品第四

爾時，信相菩薩即於其夜夢見金鼓，其狀姝大，其明普照，喻如日光。復於光中得見十方無量無邊諸佛世尊，眾寶樹下坐琉璃座，與無量百千眷屬圍遶而為說法。見有一人似婆羅門，以桴擊鼓出大音聲，其聲演說懺悔偈頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，信相菩薩即於其夜夢見金鼓，其狀姝大，其明普照，喻如日光。復於光中得見十方無量無邊諸佛世尊，眾寶樹下坐琉璃座，與無量百千眷屬圍遶而為說法。見有一人似婆羅門，以桴擊鼓出大音聲，其聲演說懺悔偈頌。

時信相菩薩從夢寤已，至心憶念夢中所聞懺悔偈頌，過夜至旦出王舍城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時信相菩薩從夢寤已，至心憶念夢中所聞懺悔偈頌，過夜至旦出王舍城。

爾時，亦有無量無邊百千眾生與菩薩俱往耆闍崛山至於佛所。至佛所已，頂禮佛足，右遶三匝，却坐一面，敬心合掌，瞻仰尊顏，以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如來說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，亦有無量無邊百千眾生與菩薩俱往耆闍崛山至於佛所。至佛所已，頂禮佛足，右遶三匝，却坐一面，敬心合掌，瞻仰尊顏，以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如來說：

「昨夜所夢， 至心憶持， 夢見金鼓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昨夜所夢， 至心憶持， 夢見金鼓，

妙色晃耀。 其光大盛， 明踰於日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙色晃耀。 其光大盛， 明踰於日，

遍照十方， 恒沙世界。 又因此光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照十方， 恒沙世界。 又因此光，

得見諸佛， 眾寶樹下， 坐琉璃座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見諸佛， 眾寶樹下， 坐琉璃座，

無量大眾， 圍遶說法。 見婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大眾， 圍遶說法。 見婆羅門，

擊是金鼓， 其鼓音中， 說如是偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擊是金鼓， 其鼓音中， 說如是偈。

是大金鼓， 所出妙音， 悉能滅除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大金鼓， 所出妙音， 悉能滅除，

三世諸苦， 地獄、餓鬼、 畜生等苦、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸苦， 地獄、餓鬼、 畜生等苦、

貧窮困厄、 及諸有苦。 是鼓所出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧窮困厄、 及諸有苦。 是鼓所出，

微妙之音， 能除眾生， 諸惱所逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙之音， 能除眾生， 諸惱所逼，

斷眾怖畏， 令得無懼， 猶如諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷眾怖畏， 令得無懼， 猶如諸佛，

得無所畏。 諸佛聖人， 所成功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無所畏。 諸佛聖人， 所成功德，

離於生死， 到大智岸。 如是眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於生死， 到大智岸。 如是眾生，

所得功德、 定及助道， 猶如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得功德、 定及助道， 猶如大海。

是鼓所出， 如是妙音， 令眾生得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是鼓所出， 如是妙音， 令眾生得，

梵音深遠； 證佛無上， 菩提勝果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音深遠； 證佛無上， 菩提勝果，

轉無上輪， 微妙清淨； 住壽無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉無上輪， 微妙清淨； 住壽無量，

不思議劫， 演說正法， 利益眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議劫， 演說正法， 利益眾生；

能害煩惱， 消除諸苦， 貪、瞋、癡等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能害煩惱， 消除諸苦， 貪、瞋、癡等，

悉令寂滅。 若有眾生， 處在地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令寂滅。 若有眾生， 處在地獄，

大火熾然， 燒炙其身， 若聞金鼓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大火熾然， 燒炙其身， 若聞金鼓，

微妙音聲， 所出言教， 即尋禮佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙音聲， 所出言教， 即尋禮佛；

亦令眾生， 得知宿命， 百生、千生、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令眾生， 得知宿命， 百生、千生、

千萬億生； 令心正念， 諸佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬億生； 令心正念， 諸佛世尊，

亦聞無上， 微妙之言。 是金鼓中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦聞無上， 微妙之言。 是金鼓中，

所出妙音， 復令眾生， 值遇諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所出妙音， 復令眾生， 值遇諸佛，

遠離一切， 諸惡業等， 善修無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切， 諸惡業等， 善修無量，

白淨之業。 諸天、世人， 及餘眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白淨之業。 諸天、世人， 及餘眾生，

隨其所思、 諸所願求， 如是金鼓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所思、 諸所願求， 如是金鼓，

所出之音， 皆悉能令， 成就具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所出之音， 皆悉能令， 成就具足。

若有眾生， 墮大地獄， 猛火炎熾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生， 墮大地獄， 猛火炎熾，

焚燒其身， 無有救護， 流轉諸難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焚燒其身， 無有救護， 流轉諸難，

當令是等， 悉滅諸苦； 若有眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當令是等， 悉滅諸苦； 若有眾生，

諸苦所切， 三惡道報、 及以人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦所切， 三惡道報、 及以人中，

如是金鼓， 所出之音， 悉能滅除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是金鼓， 所出之音， 悉能滅除。

一切諸苦， 無依、無歸、 無有救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸苦， 無依、無歸、 無有救護，

我為是等， 作歸依處。 是諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為是等， 作歸依處。 是諸世尊，

今當證知， 久已於我， 生大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當證知， 久已於我， 生大悲心。

在在處處， 十方諸佛、 現在世雄、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在處處， 十方諸佛、 現在世雄、

兩足之尊， 我本所作， 惡、不善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩足之尊， 我本所作， 惡、不善業，

今者懺悔。 諸十力前， 不識諸佛、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者懺悔。 諸十力前， 不識諸佛、

及父母恩， 不解善法、 造作眾惡、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及父母恩， 不解善法、 造作眾惡、

自恃種姓、 及諸財寶、 盛年放逸、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自恃種姓、 及諸財寶、 盛年放逸、

作諸惡行， 心念不善、 口作惡業、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作諸惡行， 心念不善、 口作惡業、

隨心所作， 不見其過、 凡夫愚行、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心所作， 不見其過、 凡夫愚行、

無知闇覆、 親近惡友、 煩惱亂心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知闇覆、 親近惡友、 煩惱亂心、

五欲因緣、 心生忿恚、 不知厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五欲因緣、 心生忿恚、 不知厭足，

故作眾惡、 親近非聖、 因生慳嫉、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故作眾惡、 親近非聖、 因生慳嫉、

貧窮因緣、 奸諂作惡、 繫屬於他、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧窮因緣、 奸諂作惡、 繫屬於他、

常有怖畏、 不得自在、 而造諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常有怖畏、 不得自在、 而造諸惡，

貪欲、恚、癡， 擾動其心、 渴愛所逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲、恚、癡， 擾動其心、 渴愛所逼，

造作眾惡、 依因衣食、 及以女色、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作眾惡、 依因衣食、 及以女色、

諸結惱熱， 造作眾惡、 身、口、意惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸結惱熱， 造作眾惡、 身、口、意惡，

所集三業， 如是眾罪， 今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所集三業， 如是眾罪， 今悉懺悔。

或不恭敬， 佛法聖眾， 如是諸罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或不恭敬， 佛法聖眾， 如是諸罪，

今悉懺悔； 或不恭敬， 緣覺菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今悉懺悔； 或不恭敬， 緣覺菩薩，

如是眾罪， 今悉懺悔； 以無智故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾罪， 今悉懺悔； 以無智故，

誹謗正法、 不知恭敬， 父母、尊長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗正法、 不知恭敬， 父母、尊長，

如是眾罪， 今悉懺悔； 愚惑所覆、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾罪， 今悉懺悔； 愚惑所覆、

憍慢放逸、 因貪、恚、癡， 造作諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢放逸、 因貪、恚、癡， 造作諸惡，

如是眾罪， 今悉懺悔。 我今供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾罪， 今悉懺悔。 我今供養，

無量無邊， 三千大千， 世界諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊， 三千大千， 世界諸佛。

我當拔濟， 十方一切， 無量眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當拔濟， 十方一切， 無量眾生，

所有諸苦； 我當安止， 不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸苦； 我當安止， 不可思議，

阿僧祇眾， 令住十地； 已得安止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇眾， 令住十地； 已得安止，

住十地者， 悉令具足。 如來正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住十地者， 悉令具足。 如來正覺，

為一眾生， 億劫修行， 使無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一眾生， 億劫修行， 使無量眾，

令度苦海。 我當為是， 諸眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令度苦海。 我當為是， 諸眾生等，

演說微妙， 甚深悔法： 所謂金光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說微妙， 甚深悔法： 所謂金光，

滅除諸惡。 千劫所作， 極重惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除諸惡。 千劫所作， 極重惡業，

若能至心， 一懺悔者， 如是眾罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心， 一懺悔者， 如是眾罪，

悉皆滅盡。 我今已說， 懺悔之法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆滅盡。 我今已說， 懺悔之法，

是金光明， 清淨微妙， 速能滅除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是金光明， 清淨微妙， 速能滅除，

一切業障。 我當安止， 住於十地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切業障。 我當安止， 住於十地，

十種珍寶， 以為脚足； 成佛無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種珍寶， 以為脚足； 成佛無上，

功德光明， 令諸眾生， 度三有海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德光明， 令諸眾生， 度三有海；

諸佛所有， 甚深法藏， 不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所有， 甚深法藏， 不可思議，

無量功德、 一切種智， 願悉具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德、 一切種智， 願悉具足；

百千禪定、 根、力、覺、道、 不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千禪定、 根、力、覺、道、 不可思議，

諸陀羅尼， 十力世尊！ 我當成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸陀羅尼， 十力世尊！ 我當成就。

諸佛世尊， 有大慈悲， 當證微誠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊， 有大慈悲， 當證微誠，

哀受我悔。 若我百劫， 所作眾惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀受我悔。 若我百劫， 所作眾惡，

以是因緣， 生大憂苦、 貧窮困乏、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣， 生大憂苦、 貧窮困乏、

愁恐驚懼、 怖畏惡業、 心常怯劣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愁恐驚懼、 怖畏惡業、 心常怯劣，

在在處處， 暫無歡樂。 十方現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在處處， 暫無歡樂。 十方現在，

大悲世尊， 能除眾生， 一切怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲世尊， 能除眾生， 一切怖畏。

願當受我， 誠心懺悔， 令我恐懼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願當受我， 誠心懺悔， 令我恐懼，

悉得消除。 我之所有， 煩惱業垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得消除。 我之所有， 煩惱業垢，

唯願現在， 諸佛世尊， 以大悲水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願現在， 諸佛世尊， 以大悲水，

洗除令淨。 過去諸惡， 今悉悔過； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗除令淨。 過去諸惡， 今悉悔過；

現所作罪， 誠心發露； 所未作者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現所作罪， 誠心發露； 所未作者，

更不敢作； 已作之業， 不敢覆藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更不敢作； 已作之業， 不敢覆藏。

身業三種、 口業有四、 意三業行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業三種、 口業有四、 意三業行，

今悉懺悔。 身、口所作、 及以意思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今悉懺悔。 身、口所作、 及以意思，

十種惡業， 一切懺悔。 遠離十惡、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種惡業， 一切懺悔。 遠離十惡、

修行十善， 安止十住， 逮十力尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行十善， 安止十住， 逮十力尊。

所造惡業， 應受惡報， 今於佛前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所造惡業， 應受惡報， 今於佛前，

誠心懺悔。 若此國土、 及餘世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誠心懺悔。 若此國土、 及餘世界，

所有善法， 悉以迴向， 我所修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有善法， 悉以迴向， 我所修行，

身、口、意善， 願於來世， 證無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身、口、意善， 願於來世， 證無上道。

若在諸有， 六趣嶮難、 愚癡無智、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在諸有， 六趣嶮難、 愚癡無智、

造作諸惡， 今於佛前， 皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作諸惡， 今於佛前， 皆悉懺悔。

世間所有， 生死嶮難、 種種婬欲、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有， 生死嶮難、 種種婬欲、

愚煩惱難， 如是諸難， 我今懺悔； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚煩惱難， 如是諸難， 我今懺悔；

心輕躁難、 近惡友難、 三有嶮難、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心輕躁難、 近惡友難、 三有嶮難、

及三毒難、 遇無難難、 值好時難、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及三毒難、 遇無難難、 值好時難、

修功德難、 值佛亦難， 如是諸難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修功德難、 值佛亦難， 如是諸難，

今悉懺悔。 諸佛世尊， 我所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今悉懺悔。 諸佛世尊， 我所依止，

是故我今， 敬禮佛海； 金色晃耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今， 敬禮佛海； 金色晃耀，

猶如須彌， 是故我今， 頂禮最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如須彌， 是故我今， 頂禮最勝。

其色無上， 猶如真金； 眼目清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其色無上， 猶如真金； 眼目清淨，

如紺琉璃； 功德、威神、 名稱顯著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如紺琉璃； 功德、威神、 名稱顯著。

佛日大悲， 滅一切闇， 善淨無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日大悲， 滅一切闇， 善淨無垢，

離諸塵翳， 無上佛日， 大光普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸塵翳， 無上佛日， 大光普照。

煩惱火熾， 令心燋熱， 唯佛能除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱火熾， 令心燋熱， 唯佛能除，

如月清涼。 三十二相、 八十種好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月清涼。 三十二相、 八十種好，

莊嚴其身， 視之無厭。 功德巍巍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴其身， 視之無厭。 功德巍巍，

明網顯耀， 安住三界， 如日照世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明網顯耀， 安住三界， 如日照世。

猶如琉璃， 淨無瑕穢， 妙色廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如琉璃， 淨無瑕穢， 妙色廣大，

種種各異。 其色紅赤， 如日初出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種各異。 其色紅赤， 如日初出，

頗梨、白銀， 挍飾光網， 如是種種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗梨、白銀， 挍飾光網， 如是種種，

莊嚴佛日。 三有之中， 生死大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴佛日。 三有之中， 生死大海，

潦水波蕩， 惱亂我心。 其味苦毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潦水波蕩， 惱亂我心。 其味苦毒，

最為麁澁， 如來網明， 能令枯涸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最為麁澁， 如來網明， 能令枯涸。

妙身端嚴， 相好殊特， 金色光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙身端嚴， 相好殊特， 金色光明，

遍照一切。 智慧大海， 彌滿三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照一切。 智慧大海， 彌滿三界，

是故我今， 稽首敬禮。 如大海水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今， 稽首敬禮。 如大海水，

其量難知； 大地微塵， 不可稱計； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其量難知； 大地微塵， 不可稱計；

諸須彌山， 難可度量； 虛空邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸須彌山， 難可度量； 虛空邊際，

亦不可得； 諸佛亦爾， 功德無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不可得； 諸佛亦爾， 功德無量，

一切有心， 無能知者。 於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有心， 無能知者。 於無量劫，

極心思惟， 不能得知， 佛功德邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極心思惟， 不能得知， 佛功德邊。

大地諸山， 尚可知量； 毛渧海水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地諸山， 尚可知量； 毛渧海水，

亦可知數； 諸佛功德， 無能知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦可知數； 諸佛功德， 無能知者。

相好莊嚴、 名稱讚歎， 如是功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴、 名稱讚歎， 如是功德，

令眾皆得。 我以善業， 諸因緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾皆得。 我以善業， 諸因緣故，

來世不久， 成於佛道。 講宣妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世不久， 成於佛道。 講宣妙法，

利益眾生， 度脫一切， 無量諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生， 度脫一切， 無量諸苦。

摧伏諸魔、 及其眷屬， 轉於無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏諸魔、 及其眷屬， 轉於無上，

清淨法輪， 住壽無量， 不思議劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨法輪， 住壽無量， 不思議劫，

充足眾生， 甘露法味。 我當具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充足眾生， 甘露法味。 我當具足，

六波羅蜜， 猶如過佛， 之所成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜， 猶如過佛， 之所成就。

斷諸煩惱、 除一切苦， 悉滅貪欲、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸煩惱、 除一切苦， 悉滅貪欲、

及恚、癡等。 我當憶念， 宿命之事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及恚、癡等。 我當憶念， 宿命之事，

百生、千生、 百千億生。 常當至心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百生、千生、 百千億生。 常當至心，

正念諸佛， 聞說微妙， 無上之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念諸佛， 聞說微妙， 無上之法。

我因善業， 常值諸佛， 遠離諸惡、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我因善業， 常值諸佛， 遠離諸惡、

修諸善業。 一切世界， 所有眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸善業。 一切世界， 所有眾生，

無量苦惱， 我當悉滅。 若有眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量苦惱， 我當悉滅。 若有眾生，

諸根毀壞、 不具足者， 悉令具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根毀壞、 不具足者， 悉令具足；

十方世界， 所有病苦， 羸瘦頓乏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界， 所有病苦， 羸瘦頓乏，

無救護者， 悉令解脫； 如是諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無救護者， 悉令解脫； 如是諸苦，

還得勢力， 平復如本； 若犯王法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還得勢力， 平復如本； 若犯王法，

臨當刑戮， 無量怖畏、 愁憂、苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨當刑戮， 無量怖畏、 愁憂、苦惱，

如是之人， 悉令解脫； 若受鞭撻、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人， 悉令解脫； 若受鞭撻、

繫縛枷鎖、 種種苦事， 逼切其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫縛枷鎖、 種種苦事， 逼切其身，

無量百千， 愁憂、驚畏、 種種恐懼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量百千， 愁憂、驚畏、 種種恐懼，

擾亂其心， 如是無量， 諸苦惱等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擾亂其心， 如是無量， 諸苦惱等，

願使一切， 悉得解脫。 若有眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願使一切， 悉得解脫。 若有眾生，

飢渴所惱， 令得種種， 甘美飲食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴所惱， 令得種種， 甘美飲食；

盲者得視、 聾者得聽、 啞者能言、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲者得視、 聾者得聽、 啞者能言、

裸者得衣； 貧窮之者， 即得寶藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裸者得衣； 貧窮之者， 即得寶藏，

倉庫盈溢， 無所乏少。 一切皆受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倉庫盈溢， 無所乏少。 一切皆受，

安隱快樂， 乃至無有， 一人受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱快樂， 乃至無有， 一人受苦。

眾生相視， 和顏悅色， 形貌端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生相視， 和顏悅色， 形貌端嚴，

人所喜見， 心常思念， 他人善事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人所喜見， 心常思念， 他人善事，

飲食飽滿， 功德具足。 隨諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食飽滿， 功德具足。 隨諸眾生，

之所思念， 皆願令得， 種種伎樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所思念， 皆願令得， 種種伎樂。

箜篌、箏、笛、 琴、瑟、鼓吹， 如是種種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箜篌、箏、笛、 琴、瑟、鼓吹， 如是種種，

微妙音聲； 江、河、池沼、 流泉、諸水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙音聲； 江、河、池沼、 流泉、諸水，

金華遍布、 及優鉢羅； 隨諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金華遍布、 及優鉢羅； 隨諸眾生，

之所思念， 即得種種， 衣服、飲食、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所思念， 即得種種， 衣服、飲食、

錢財、珍寶、 金、銀、琉璃、 真珠、璧玉、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錢財、珍寶、 金、銀、琉璃、 真珠、璧玉、

雜廁瓔珞。 願諸眾生， 不聞惡聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜廁瓔珞。 願諸眾生， 不聞惡聲，

乃至無有， 可惡見者。 願諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至無有， 可惡見者。 願諸眾生，

色貌微妙， 各各相於， 共相愛念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色貌微妙， 各各相於， 共相愛念；

世間所有， 資生之具， 隨其所念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有， 資生之具， 隨其所念，

悉令具足。 願諸眾生， 諸所求索， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令具足。 願諸眾生， 諸所求索，

如其所須， 應念即得； 香華諸樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所須， 應念即得； 香華諸樹，

常於三時， 雨細末香、 及塗身香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於三時， 雨細末香、 及塗身香，

眾生受者， 歡喜快樂。 願諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生受者， 歡喜快樂。 願諸眾生，

常得供養， 不可思議， 十方諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得供養， 不可思議， 十方諸佛，

無上妙法， 清淨無垢， 及諸菩薩、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上妙法， 清淨無垢， 及諸菩薩、

聲聞大眾。 願諸眾生， 常得遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞大眾。 願諸眾生， 常得遠離，

三惡、八難， 值無難處， 覲覩諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡、八難， 值無難處， 覲覩諸佛，

無上之王。 願諸眾生， 常生尊貴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上之王。 願諸眾生， 常生尊貴，

多饒財寶， 安隱豐樂， 上妙色像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多饒財寶， 安隱豐樂， 上妙色像，

莊嚴其身， 功德成就， 有大名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴其身， 功德成就， 有大名稱。

願諸女人， 皆成男子， 具足智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸女人， 皆成男子， 具足智慧，

精勤不懈； 一切皆行， 菩薩之道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤不懈； 一切皆行， 菩薩之道，

懃心修集， 六波羅蜜； 常見十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懃心修集， 六波羅蜜； 常見十方，

無量諸佛， 坐寶樹下， 琉璃座上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛， 坐寶樹下， 琉璃座上，

安住禪定， 自在快樂， 演說正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住禪定， 自在快樂， 演說正法，

眾所樂聞。 若我現在、 及過去世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾所樂聞。 若我現在、 及過去世，

所作惡業、 諸有嶮難、 應得惡果、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作惡業、 諸有嶮難、 應得惡果、

不適意者， 願悉盡滅， 令無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不適意者， 願悉盡滅， 令無有餘。

若諸眾生， 三有繫縛， 生死羅網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸眾生， 三有繫縛， 生死羅網，

彌密牢固， 願以智刀， 割斷破裂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌密牢固， 願以智刀， 割斷破裂，

除諸苦惱， 早成菩提。 若此閻浮、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸苦惱， 早成菩提。 若此閻浮、

及餘他方， 無量世界， 所有眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘他方， 無量世界， 所有眾生，

所作種種， 善妙功德， 我今深心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作種種， 善妙功德， 我今深心，

隨其歡喜。 我今以此， 隨喜功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其歡喜。 我今以此， 隨喜功德，

及身、口、意， 所作善業， 願於來世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及身、口、意， 所作善業， 願於來世，

成無上道， 得淨無垢， 吉祥果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成無上道， 得淨無垢， 吉祥果報。

若有敬禮、 讚嘆十力， 信心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有敬禮、 讚嘆十力， 信心清淨，

無諸疑網， 能作如是， 所說懺悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸疑網， 能作如是， 所說懺悔，

便得超越， 六十劫罪。 諸善男子、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便得超越， 六十劫罪。 諸善男子、

及善女人、 諸王剎利、 婆羅門等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及善女人、 諸王剎利、 婆羅門等，

若有恭敬， 合掌向佛， 稱嘆如來、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有恭敬， 合掌向佛， 稱嘆如來、

并讚此偈， 在在生處， 常識宿命、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并讚此偈， 在在生處， 常識宿命、

諸根具足、 清淨端嚴、 種種功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根具足、 清淨端嚴、 種種功德，

悉皆成就； 在在處處， 常為國王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆成就； 在在處處， 常為國王、

輔相大臣， 之所恭敬。 非於一佛、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輔相大臣， 之所恭敬。 非於一佛、

五佛、十佛， 種諸功德， 聞是懺悔； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五佛、十佛， 種諸功德， 聞是懺悔；

若於無量， 百千萬億， 諸佛、如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於無量， 百千萬億， 諸佛、如來，

種諸善根， 然後乃得， 聞是懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種諸善根， 然後乃得， 聞是懺悔。」

金光明經業障滅品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經業障滅品第五

梁三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁三藏真諦譯

是時，世尊善正分別入於深法妙有名禪，從於毛孔放種種光，無量百千種色皆從身出，因此光內一切諸佛剎土悉現光中。於十方恒河沙譬喻算數所不能及五濁惡世為光所照，是諸眾生所作十惡、五無間業、誹謗三寶、不孝父母及沙門、婆羅門、輕慢尊長，應墮地獄、餓鬼、畜生，各各蒙光至所住處。是諸眾生見斯光已，應念安樂。因光力故，是諸眾生端正微妙、色相具足、福德莊嚴，皆得親近諸佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊善正分別入於深法妙有名禪，從於毛孔放種種光，無量百千種色皆從身出，因此光內一切諸佛剎土悉現光中。於十方恒河沙譬喻算數所不能及五濁惡世為光所照，是諸眾生所作十惡、五無間業、誹謗三寶、不孝父母及沙門、婆羅門、輕慢尊長，應墮地獄、餓鬼、畜生，各各蒙光至所住處。是諸眾生見斯光已，應念安樂。因光力故，是諸眾生端正微妙、色相具足、福德莊嚴，皆得親近諸佛世尊。

是時，大眾與天帝釋及恒水女神皆來會所，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大眾與天帝釋及恒水女神皆來會所，却坐一面。

於是，天帝釋承佛神力即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！云何善男子、善女人願求阿耨多羅三藐三菩提，修行大乘，攝受一切眾生？是諸業障云何懺悔而得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，天帝釋承佛神力即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！云何善男子、善女人願求阿耨多羅三藐三菩提，修行大乘，攝受一切眾生？是諸業障云何懺悔而得解脫？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今修行欲為無量無數無邊眾生令得清淨解脫，安樂哀愍世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今修行欲為無量無數無邊眾生令得清淨解脫，安樂哀愍世間。

「善男子！一切眾生為業障故墮多種罪，應當日夜六時偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心一意口自說言：『歸命頂禮一切諸佛世尊，現在十方世界，已得阿耨多羅三藐三菩提者，轉法輪、照法輪、持法輪、雨大法雨、擊大法鼓、吹大法螺出微妙聲、竪大法幢、秉大法炬，為欲利益安樂眾生故；行法施誘接荷負一切眾生，為令無量無數眾生得清淨故、得安樂故，欲令大眾得大果故、為諸天人得清淨故。如是世尊故應禮敬，以身、口、意頂禮歸誠。是諸世尊以真實慧、以真實眼、真實證明、真實平等，悉知悉見一切眾生善惡之業。我從無始隨生死流，與一切眾生已造業障，貪、瞋、癡等之所纏縛，未識佛時、未識法時、未識僧時、未識善惡，為身、口、意得無量罪。以惡心故，出佛身血、誹謗正法、破和合僧、殺阿羅漢、殺害父母，十不善法自作教他、見作隨喜，身三、口四、意三業行，於諸眾生橫生毀呰、斗秤欺誑、以偽為真，不淨飲食以施眾生，於生死六道所有父母更相觸惱，塔物、僧物、四方僧物心生偷奪、自在而用，如佛所說言教法律過分謬學，師長教示不相隨從，有行聲聞者、行緣覺者、行大乘者憙生罵辱，令諸行人心退愁恨，見有勝己便懷嫉妬，法施、財施而生障礙，無明所覆、邪見疑惑使惡增長，於諸佛所而起惡言，法說非法、非法說法。如是眾罪，齊如諸佛，真實慧、真實眼、真實證明、真實平等悉知悉見，奉對懺悔皆悉發露，不敢覆藏，未作之罪不敢復作、已作之罪今悉懺悔。所作業障應墮惡道——地獄、畜生、餓鬼、阿修羅——生十二難處，願我此生所有業障皆悉滅盡，未來不受。猶如過去諸大菩薩之所修行三菩提道，所有業障悉已懺悔；如我業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅、未來之惡更不敢作。亦如未來諸大菩薩修三菩提行，所有業障悉已懺悔；如我業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅、未來之惡不敢復作。亦如現在十方世界菩薩摩訶薩修三菩提行，所有業障悉已懺悔；如我業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅、未來之惡不敢復作。亦如過去、未來、現在三世諸菩薩摩訶薩如是業障皆悉懺悔；我亦如是，所有業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅、未來之惡不敢復作。』是故，善男子！若有罪過，一剎那中不得覆藏，何況一日一夜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生為業障故墮多種罪，應當日夜六時偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心一意口自說言：『歸命頂禮一切諸佛世尊，現在十方世界，已得阿耨多羅三藐三菩提者，轉法輪、照法輪、持法輪、雨大法雨、擊大法鼓、吹大法螺出微妙聲、竪大法幢、秉大法炬，為欲利益安樂眾生故；行法施誘接荷負一切眾生，為令無量無數眾生得清淨故、得安樂故，欲令大眾得大果故、為諸天人得清淨故。如是世尊故應禮敬，以身、口、意頂禮歸誠。是諸世尊以真實慧、以真實眼、真實證明、真實平等，悉知悉見一切眾生善惡之業。我從無始隨生死流，與一切眾生已造業障，貪、瞋、癡等之所纏縛，未識佛時、未識法時、未識僧時、未識善惡，為身、口、意得無量罪。以惡心故，出佛身血、誹謗正法、破和合僧、殺阿羅漢、殺害父母，十不善法自作教他、見作隨喜，身三、口四、意三業行，於諸眾生橫生毀呰、斗秤欺誑、以偽為真，不淨飲食以施眾生，於生死六道所有父母更相觸惱，塔物、僧物、四方僧物心生偷奪、自在而用，如佛所說言教法律過分謬學，師長教示不相隨從，有行聲聞者、行緣覺者、行大乘者憙生罵辱，令諸行人心退愁恨，見有勝己便懷嫉妬，法施、財施而生障礙，無明所覆、邪見疑惑使惡增長，於諸佛所而起惡言，法說非法、非法說法。如是眾罪，齊如諸佛，真實慧、真實眼、真實證明、真實平等悉知悉見，奉對懺悔皆悉發露，不敢覆藏，未作之罪不敢復作、已作之罪今悉懺悔。所作業障應墮惡道——地獄、畜生、餓鬼、阿修羅——生十二難處，願我此生所有業障皆悉滅盡，未來不受。猶如過去諸大菩薩之所修行三菩提道，所有業障悉已懺悔；如我業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅、未來之惡更不敢作。亦如未來諸大菩薩修三菩提行，所有業障悉已懺悔；如我業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅、未來之惡不敢復作。亦如現在十方世界菩薩摩訶薩修三菩提行，所有業障悉已懺悔；如我業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅、未來之惡不敢復作。亦如過去、未來、現在三世諸菩薩摩訶薩如是業障皆悉懺悔；我亦如是，所有業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅、未來之惡不敢復作。』是故，善男子！若有罪過，一剎那中不得覆藏，何況一日一夜？

「善男子！若有犯罪，願得清淨而懷羞愧，信於未來必有果報，生大恐怖，如是修行。譬如男女如火燒頭、如火燒衣，救令速滅，火若不滅心不得安。是善男子若已犯罪亦復如是，即應懺悔使令滅除，於一切法欲求清淨、無諸障礙。如是懺悔，未來之罪不敢復作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有犯罪，願得清淨而懷羞愧，信於未來必有果報，生大恐怖，如是修行。譬如男女如火燒頭、如火燒衣，救令速滅，火若不滅心不得安。是善男子若已犯罪亦復如是，即應懺悔使令滅除，於一切法欲求清淨、無諸障礙。如是懺悔，未來之罪不敢復作。

「若欲生富樂之家，金、銀、穀米倉庫盈滿，發大乘行，亦應懺悔，滅除業障；若欲生豪貴婆羅門家，七寶具足，亦應懺悔，滅除業障；若欲生剎利大貴之家及轉輪聖王，亦應懺悔，滅除業障；若欲生四天王天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生梵輔、梵淨、大梵天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生少光、無量光、淨光天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生少淨、無量淨、遍淨天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生無欲天、無熱天、善現天、善見天、阿迦尼吒天，亦應懺悔，滅除業障；若欲求須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，亦應懺悔，滅除業障；若欲願求三明、六通、菩提自在、聲聞力究竟、聲聞大自在、辟支佛菩提自在地，亦應懺悔，滅除業障；若欲願求一切智智、淨智、不思議智、不動智、三藐三菩提正遍智，亦應懺悔，滅除業障。何以故？善男子！一切諸法從因緣生。如來所說異相生、異相滅，以異因緣故，是時過去諸法已滅、已盡、已轉，如是業障無復遺餘；是諸行法未得現生而今得生，未來業障更不復起。何以故？善男子！一切法空如來所說，亦無眾生、亦無壽者、亦無我人、亦無生滅、亦無行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲生富樂之家，金、銀、穀米倉庫盈滿，發大乘行，亦應懺悔，滅除業障；若欲生豪貴婆羅門家，七寶具足，亦應懺悔，滅除業障；若欲生剎利大貴之家及轉輪聖王，亦應懺悔，滅除業障；若欲生四天王天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生梵輔、梵淨、大梵天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生少光、無量光、淨光天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生少淨、無量淨、遍淨天，亦應懺悔，滅除業障；若欲生無欲天、無熱天、善現天、善見天、阿迦尼吒天，亦應懺悔，滅除業障；若欲求須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，亦應懺悔，滅除業障；若欲願求三明、六通、菩提自在、聲聞力究竟、聲聞大自在、辟支佛菩提自在地，亦應懺悔，滅除業障；若欲願求一切智智、淨智、不思議智、不動智、三藐三菩提正遍智，亦應懺悔，滅除業障。何以故？善男子！一切諸法從因緣生。如來所說異相生、異相滅，以異因緣故，是時過去諸法已滅、已盡、已轉，如是業障無復遺餘；是諸行法未得現生而今得生，未來業障更不復起。何以故？善男子！一切法空如來所說，亦無眾生、亦無壽者、亦無我人、亦無生滅、亦無行法。

「善男子！一切諸法皆依於本，是本亦不可說。何以故？過一切相故。若有善男子、善女人如是入於真理、生於信敬，是名無眾生而有於本。以是義故，說於懺悔，除滅業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切諸法皆依於本，是本亦不可說。何以故？過一切相故。若有善男子、善女人如是入於真理、生於信敬，是名無眾生而有於本。以是義故，說於懺悔，除滅業障。

「善男子！有四種法成就，善男子、善女人滅除業障，永得清淨。何者為四？一者、正心成就，二者、念於甚深經義不生誹謗，三者、於初發心菩薩起一切智心，四者、於一切眾生起無量慈心。若能成就如是四種之法，懺悔業障永得除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有四種法成就，善男子、善女人滅除業障，永得清淨。何者為四？一者、正心成就，二者、念於甚深經義不生誹謗，三者、於初發心菩薩起一切智心，四者、於一切眾生起無量慈心。若能成就如是四種之法，懺悔業障永得除滅。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「專心護三業， 不誹謗深經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「專心護三業， 不誹謗深經，

作一切智心， 慈心淨業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作一切智心， 慈心淨業障。

「善男子！復有四種最大業障難可清淨。何者為四？一者、於菩薩律儀犯極重惡，二者、於大乘十二部經心生誹謗，三者、於自身中不能增長一切善根，四者、貪著有心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有四種最大業障難可清淨。何者為四？一者、於菩薩律儀犯極重惡，二者、於大乘十二部經心生誹謗，三者、於自身中不能增長一切善根，四者、貪著有心。

「又，有四種對治滅業障法。何者為四？一者、於十方世界一切如來至心親近，懺悔一切罪；二者、為十方一切眾生勸請諸佛說諸妙法；三者、隨喜十方一切眾生所有成就功德；四者、所有一切功德善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，有四種對治滅業障法。何者為四？一者、於十方世界一切如來至心親近，懺悔一切罪；二者、為十方一切眾生勸請諸佛說諸妙法；三者、隨喜十方一切眾生所有成就功德；四者、所有一切功德善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

是時，天帝釋白佛言：「世尊！云何善男子、善女人於大乘行？其有行者、有不行者，云何而得隨喜一切眾生功德善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，天帝釋白佛言：「世尊！云何善男子、善女人於大乘行？其有行者、有不行者，云何而得隨喜一切眾生功德善根？」

佛言：「善男子！若有善男子、善女人日夜六時偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心一意口自說言：『十方世界一切眾生修施、修戒、修定，我今皆悉隨喜，以如前隨喜故，尊勝可愛，無上無等並皆隨喜；如是，過去、未來所有善根皆悉隨喜。於現在世中初發心菩薩所有發菩提心功德、過百大劫行菩薩行所有大功德聚、得無生法忍、得不退地、功德之聚得一生補處，如是一切功德悉以隨喜，讚嘆皆如上說；過去、未來一切菩薩功德隨喜、讚嘆亦復如是。現在十方世界一切諸佛、如來、應供、正遍知已具三菩提道，為度脫一切眾生轉無上法輪、行無礙法施、然大法炬、擊大法鼓、吹大法䗍出微妙聲、竪大法幢，一切眾生皆蒙法施、悉得飽滿，勸化眾生皆令信受。為欲安樂一切眾生、哀念一切眾生，一切人天皆蒙安樂，聲聞、辟支佛、菩薩功德善根皆已修立，若有眾生未具如此諸功德者悉令具足，我皆隨喜而讚嘆之；如是所說，亦如三世諸佛、菩薩、聲聞之眾所有功德皆生隨喜而讚嘆之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有善男子、善女人日夜六時偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心一意口自說言：『十方世界一切眾生修施、修戒、修定，我今皆悉隨喜，以如前隨喜故，尊勝可愛，無上無等並皆隨喜；如是，過去、未來所有善根皆悉隨喜。於現在世中初發心菩薩所有發菩提心功德、過百大劫行菩薩行所有大功德聚、得無生法忍、得不退地、功德之聚得一生補處，如是一切功德悉以隨喜，讚嘆皆如上說；過去、未來一切菩薩功德隨喜、讚嘆亦復如是。現在十方世界一切諸佛、如來、應供、正遍知已具三菩提道，為度脫一切眾生轉無上法輪、行無礙法施、然大法炬、擊大法鼓、吹大法䗍出微妙聲、竪大法幢，一切眾生皆蒙法施、悉得飽滿，勸化眾生皆令信受。為欲安樂一切眾生、哀念一切眾生，一切人天皆蒙安樂，聲聞、辟支佛、菩薩功德善根皆已修立，若有眾生未具如此諸功德者悉令具足，我皆隨喜而讚嘆之；如是所說，亦如三世諸佛、菩薩、聲聞之眾所有功德皆生隨喜而讚嘆之。』

「如是，善男子！隨喜無量無數功德之聚。譬如三千大千及恒河沙等世界所有一切眾生悉成阿羅漢、滅一切諸漏，是善男子、善女人盡形壽以衣服、飲食、臥具、醫藥四事供養，如是功德不及隨喜修功德者。何以故？是前功德有數有量，不攝一切諸功德故；是隨喜功德無量無數，能攝三世一切功德故。是故，善男子！若有善男子、善女人欲增長自善根者，應如是隨喜修功德者；若有女人欲轉女身以為男身，應當隨喜如是修功德者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！隨喜無量無數功德之聚。譬如三千大千及恒河沙等世界所有一切眾生悉成阿羅漢、滅一切諸漏，是善男子、善女人盡形壽以衣服、飲食、臥具、醫藥四事供養，如是功德不及隨喜修功德者。何以故？是前功德有數有量，不攝一切諸功德故；是隨喜功德無量無數，能攝三世一切功德故。是故，善男子！若有善男子、善女人欲增長自善根者，應如是隨喜修功德者；若有女人欲轉女身以為男身，應當隨喜如是修功德者。」

是時，帝釋白佛言：「世尊！願為更說勸請功德，為令未來菩薩得大光明、現在菩薩願修行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋白佛言：「世尊！願為更說勸請功德，為令未來菩薩得大光明、現在菩薩願修行故。」

佛言：「善男子！若有善男子、善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者，應當修行聲聞、緣覺、大乘之道。若有眾生未得修行，日夜六時偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心一意口自說言：『頂禮十方一切諸佛世尊，現已得阿耨多羅三藐三菩提、能轉無上法輪者，我今皆悉頂禮，勸請轉無上法輪、然大法燈、持法道理、無礙法施、秉大法炬、雨大法雨、擊大法鼓、吹大法䗍出微妙聲、竪大法幢，為度脫一切眾生故悉如上說，乃至人天皆蒙安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有善男子、善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者，應當修行聲聞、緣覺、大乘之道。若有眾生未得修行，日夜六時偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心一意口自說言：『頂禮十方一切諸佛世尊，現已得阿耨多羅三藐三菩提、能轉無上法輪者，我今皆悉頂禮，勸請轉無上法輪、然大法燈、持法道理、無礙法施、秉大法炬、雨大法雨、擊大法鼓、吹大法䗍出微妙聲、竪大法幢，為度脫一切眾生故悉如上說，乃至人天皆蒙安樂。』

「復次，善男子！若有善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應修聲聞、緣覺、大乘之行。其有未修行者，日夜六時偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心一意口自說言：『頂禮十方世界一切諸佛世尊欲捨應身入涅槃者，我今稽請莫般涅槃，久住於世，度脫安樂一切眾生，如前所說，乃至人天皆蒙安樂。我今以此勸請善根功德，悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦如過去、未來、現在諸大菩薩所有功德皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提；我亦如是，所有勸請一切功德皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應修聲聞、緣覺、大乘之行。其有未修行者，日夜六時偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心一意口自說言：『頂禮十方世界一切諸佛世尊欲捨應身入涅槃者，我今稽請莫般涅槃，久住於世，度脫安樂一切眾生，如前所說，乃至人天皆蒙安樂。我今以此勸請善根功德，悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦如過去、未來、現在諸大菩薩所有功德皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提；我亦如是，所有勸請一切功德皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！譬如善男子、善女人以三千大千世界滿中七寶供養如來，若有善男子、善女人勸請如來轉大法輪，勸請功德其福勝彼。何以故？是上善根即是財施，勸請功德即是法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如善男子、善女人以三千大千世界滿中七寶供養如來，若有善男子、善女人勸請如來轉大法輪，勸請功德其福勝彼。何以故？是上善根即是財施，勸請功德即是法施。

「善男子！且置三千大千世界七寶。如是恒河沙數世界，若有善男子、善女人以七寶滿恒河沙數世界而用供養一切諸佛，若善男子、善女人勸請如來轉大法輪，其福勝彼。何以故？其法施者有五種事。何者為五？一者、法施彼我兼利，財施不爾；二者、法施能令眾生出於三界，財施不出欲界；三者、法施利益法身，財施之者增長色身；四者、法施增長無窮，財施必皆有竭；五者、法施能斷無明，財施止伏貪心。是故，善男子！勸請功德無量無數，難可譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！且置三千大千世界七寶。如是恒河沙數世界，若有善男子、善女人以七寶滿恒河沙數世界而用供養一切諸佛，若善男子、善女人勸請如來轉大法輪，其福勝彼。何以故？其法施者有五種事。何者為五？一者、法施彼我兼利，財施不爾；二者、法施能令眾生出於三界，財施不出欲界；三者、法施利益法身，財施之者增長色身；四者、法施增長無窮，財施必皆有竭；五者、法施能斷無明，財施止伏貪心。是故，善男子！勸請功德無量無數，難可譬喻。

「如我昔行菩薩行時，如前，諸佛世尊勸請轉大法輪；是善根故，一切帝釋及大梵王勸請於我轉大法輪：『世尊！請轉法輪，為度脫安樂一切眾生及諸人天。』我於往昔為菩提行，勸請如來久住於世、莫般涅槃，依諸功德，是故我得十力、四無所畏、四無礙辯、大慈大悲、得無量無數不共之法。我已入於無餘涅槃，而我正法久住於世。我法身者，無比清淨，種種相貌、無量智慧、無量自在、難可思議無量福德，一切眾生深蒙慈潤，百千萬億劫說不可盡。是故，法身能攝藏一切之法，一切之法不能攝藏法身。法身常住，不墮常見，雖復斷滅，不墮斷見。破一切眾生種種之見、能生一切種種真見、能解一切眾生之縛與縛不異，能種一切眾生諸善根本、能成熟一切眾生善根、已成熟者能令解脫，無作、無動，無為寂靜，安樂自在、遠離憒閙，過於三世、能見三世，過於聲聞、緣覺境界，大地菩薩之所修行，一切如來皆無異體。勸請功德善根力故，如是法身我今已得。是故，善男子！若有善男子、善女人為得阿耨多羅三藐三菩提，一句一偈以持勸化、為人解說，功德善根難可限量，何況勸請如來轉大法輪，久住於世，莫般涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我昔行菩薩行時，如前，諸佛世尊勸請轉大法輪；是善根故，一切帝釋及大梵王勸請於我轉大法輪：『世尊！請轉法輪，為度脫安樂一切眾生及諸人天。』我於往昔為菩提行，勸請如來久住於世、莫般涅槃，依諸功德，是故我得十力、四無所畏、四無礙辯、大慈大悲、得無量無數不共之法。我已入於無餘涅槃，而我正法久住於世。我法身者，無比清淨，種種相貌、無量智慧、無量自在、難可思議無量福德，一切眾生深蒙慈潤，百千萬億劫說不可盡。是故，法身能攝藏一切之法，一切之法不能攝藏法身。法身常住，不墮常見，雖復斷滅，不墮斷見。破一切眾生種種之見、能生一切種種真見、能解一切眾生之縛與縛不異，能種一切眾生諸善根本、能成熟一切眾生善根、已成熟者能令解脫，無作、無動，無為寂靜，安樂自在、遠離憒閙，過於三世、能見三世，過於聲聞、緣覺境界，大地菩薩之所修行，一切如來皆無異體。勸請功德善根力故，如是法身我今已得。是故，善男子！若有善男子、善女人為得阿耨多羅三藐三菩提，一句一偈以持勸化、為人解說，功德善根難可限量，何況勸請如來轉大法輪，久住於世，莫般涅槃？」

是時，帝釋白佛言：「世尊！云何善男子、善女人為得阿耨多羅三藐三菩提，修行聲聞、緣覺、大乘之道？若有眾生未得修行功德善根，云何悉以迴向為一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋白佛言：「世尊！云何善男子、善女人為得阿耨多羅三藐三菩提，修行聲聞、緣覺、大乘之道？若有眾生未得修行功德善根，云何悉以迴向為一切智智？」

佛言：「善男子！若有善男子、善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提，修行聲聞、緣覺、大乘之道。若有眾生未得修行，一日一夜一心一意口自說言：『我從無始生死以來所有善根皆已成就，於三寶所、若於他所，乃至畜生、人非人等，乃至升撮以施一切，兼以善言和解鬪諍、三歸學戒，一切功德善根，皆由懺悔而得、皆由隨喜而得、皆由勸請而得。是諸善根安置一處、攝受同時、合集稱量，皆以迴施一切眾生，永已捨施，更無奪心，解脫不攝。由如諸佛世尊知者見者，不可思量、無礙無垢佛智慧故，如是一切功德善根悉以迴施一切眾生，不住相心、不捨相心；我亦如是，功德、善根悉以迴施一切眾生，願一切眾生皆得寶手，破空出寶，滿眾生願，富樂無盡、福德無盡、妙法無盡、自在無盡、四辯無盡。為得阿耨多羅三藐三菩提故、為得一切智智故，我今施與一切眾生功德善根；從此善根復更獲無量一切善根，合集稱量悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，是善根故，悉與眾生共至阿耨多羅三藐三菩提得一切智智。如昔菩薩摩訶薩修行菩提之道，功德、善根悉皆迴向為一切種智；我亦如是，功德、善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提，是善根故，亦與眾生共之，同共一時得阿耨多羅三藐三菩提，為得一切智智故。猶如未來菩薩摩訶薩功德、善根亦應迴向，共一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提；我亦如是，所有功德、善根亦以迴向，如上廣說。猶如現在菩薩摩訶薩功德、善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，與一切眾生共得阿耨多羅三藐三菩提；我亦如是，所有功德善根亦與眾生共之，如上廣說。如餘諸佛坐於道場菩提樹下，不可思議無垢清淨，住於無盡法藏陀羅尼首楞嚴三昧，破魔波旬無量兵眾，應見、應知、應覺、應可通達，如是一切一剎那中皆悉照了，於後夜中證甘露道、得甘露法；我亦如是，與一切眾生同共善根，是善根故，俱得阿耨多羅三藐三菩提道，同得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有善男子、善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提，修行聲聞、緣覺、大乘之道。若有眾生未得修行，一日一夜一心一意口自說言：『我從無始生死以來所有善根皆已成就，於三寶所、若於他所，乃至畜生、人非人等，乃至升撮以施一切，兼以善言和解鬪諍、三歸學戒，一切功德善根，皆由懺悔而得、皆由隨喜而得、皆由勸請而得。是諸善根安置一處、攝受同時、合集稱量，皆以迴施一切眾生，永已捨施，更無奪心，解脫不攝。由如諸佛世尊知者見者，不可思量、無礙無垢佛智慧故，如是一切功德善根悉以迴施一切眾生，不住相心、不捨相心；我亦如是，功德、善根悉以迴施一切眾生，願一切眾生皆得寶手，破空出寶，滿眾生願，富樂無盡、福德無盡、妙法無盡、自在無盡、四辯無盡。為得阿耨多羅三藐三菩提故、為得一切智智故，我今施與一切眾生功德善根；從此善根復更獲無量一切善根，合集稱量悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，是善根故，悉與眾生共至阿耨多羅三藐三菩提得一切智智。如昔菩薩摩訶薩修行菩提之道，功德、善根悉皆迴向為一切種智；我亦如是，功德、善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提，是善根故，亦與眾生共之，同共一時得阿耨多羅三藐三菩提，為得一切智智故。猶如未來菩薩摩訶薩功德、善根亦應迴向，共一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提；我亦如是，所有功德、善根亦以迴向，如上廣說。猶如現在菩薩摩訶薩功德、善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，與一切眾生共得阿耨多羅三藐三菩提；我亦如是，所有功德善根亦與眾生共之，如上廣說。如餘諸佛坐於道場菩提樹下，不可思議無垢清淨，住於無盡法藏陀羅尼首楞嚴三昧，破魔波旬無量兵眾，應見、應知、應覺、應可通達，如是一切一剎那中皆悉照了，於後夜中證甘露道、得甘露法；我亦如是，與一切眾生同共善根，是善根故，俱得阿耨多羅三藐三菩提道，同得一切智智。

「『猶如無量壽佛、 勝光佛、 妙光佛、阿閦佛、 功德善光佛、 師子光明佛、百光明佛、 網光明佛、 寶相佛、寶炎佛、 炎光明佛、 炎盛光明佛、安吉上王佛、 微妙聲佛、 妙莊嚴佛、法幢佛、 上勝身佛、 遍可愛色佛、光明遍照佛、 梵淨王佛、 上性佛，如是諸如來、應供、正遍知，過去、未來、現在皆悉示現應化、得阿耨多羅三藐三菩提、轉無上法輪、為欲度脫安樂一切眾生，廣說如上；我亦如是，同共眾生得阿耨多羅三藐三菩提、轉大法輪，廣說如上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『猶如無量壽佛、 勝光佛、 妙光佛、阿閦佛、 功德善光佛、 師子光明佛、百光明佛、 網光明佛、 寶相佛、寶炎佛、 炎光明佛、 炎盛光明佛、安吉上王佛、 微妙聲佛、 妙莊嚴佛、法幢佛、 上勝身佛、 遍可愛色佛、光明遍照佛、 梵淨王佛、 上性佛，如是諸如來、應供、正遍知，過去、未來、現在皆悉示現應化、得阿耨多羅三藐三菩提、轉無上法輪、為欲度脫安樂一切眾生，廣說如上；我亦如是，同共眾生得阿耨多羅三藐三菩提、轉大法輪，廣說如上。』

「若善男子、善女人，是金光明——眾經之王——業障滅品，汝當受持、讀誦、憶念不忘、為他廣說，無量無數廣大功德之聚。猶如三千大千世界所有一切眾生無有前後皆得成就人身，得人身已得緣覺道。若有善男子、善女人盡形壽恭敬禮拜、四事供養，一一緣覺各各供給七寶，如須彌山以用供養；如是一一緣覺皆入涅槃，起七寶塔。是一一塔皆悉七寶。何者為七？金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、青黃寶等。其塔高廣十二由旬，於此塔處以諸華香、寶幢、幡蓋，一一供具皆以供養。善男子！於意云何？是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，是金光明——眾經之王——業障滅品，汝當受持、讀誦、憶念不忘、為他廣說，無量無數廣大功德之聚。猶如三千大千世界所有一切眾生無有前後皆得成就人身，得人身已得緣覺道。若有善男子、善女人盡形壽恭敬禮拜、四事供養，一一緣覺各各供給七寶，如須彌山以用供養；如是一一緣覺皆入涅槃，起七寶塔。是一一塔皆悉七寶。何者為七？金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、青黃寶等。其塔高廣十二由旬，於此塔處以諸華香、寶幢、幡蓋，一一供具皆以供養。善男子！於意云何？是善男子、善女人得福多不？」

「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！」

佛言：「善男子！是金光明——微妙經典、眾經之王——業障滅品，汝當受持、讀誦、憶念不忘、為他廣說，如前功德善根於後所得功德聚百分不及一、百千萬億分、算數譬喻所不能及。何以故？是善男子、善女人住正行中，勸請十方佛土正覺世尊轉無上法輪，皆令如來歡喜讚嘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是金光明——微妙經典、眾經之王——業障滅品，汝當受持、讀誦、憶念不忘、為他廣說，如前功德善根於後所得功德聚百分不及一、百千萬億分、算數譬喻所不能及。何以故？是善男子、善女人住正行中，勸請十方佛土正覺世尊轉無上法輪，皆令如來歡喜讚嘆。

「善男子！如我所說，一切施中，法施為勝。是故，善男子，於三寶所所設供養不可為比；受持三歸一切諸戒不可為比；三寶不空不可為比；一切世界三世三寶勸請久住不可為比；三世一切世界於無量劫勸請如來說深正法不可為比；一切世界一切眾生隨力、隨能、隨心於三乘中勸發菩提心不可為比；三世一切世界眾生皆令無礙、速得成就功德滿足不可為比；三世一切世界所有眾生勸令無礙、得三菩提不可為比；三世一切世界眾生勸令出四惡道不可為比；三世一切世界眾生勸令滅深惡業不可為比；一切苦惱勸令得解脫不可為比；一切怖畏、困苦、逼切勸令得解脫不可為比；三世佛前一切眾生所有功德善根勸令皆以隨喜、三世自發菩提願不可為比；惡行、罵辱、惡業道除，一切功德善根皆願攝持，生生世世勸請恭敬供養一切三寶、勸請普皆清淨福行成滿三菩提道、勸請滿足具六波羅蜜、勸請轉無上法輪、勸請住無量劫說無量甚深妙法，不可為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如我所說，一切施中，法施為勝。是故，善男子，於三寶所所設供養不可為比；受持三歸一切諸戒不可為比；三寶不空不可為比；一切世界三世三寶勸請久住不可為比；三世一切世界於無量劫勸請如來說深正法不可為比；一切世界一切眾生隨力、隨能、隨心於三乘中勸發菩提心不可為比；三世一切世界眾生皆令無礙、速得成就功德滿足不可為比；三世一切世界所有眾生勸令無礙、得三菩提不可為比；三世一切世界眾生勸令出四惡道不可為比；三世一切世界眾生勸令滅深惡業不可為比；一切苦惱勸令得解脫不可為比；一切怖畏、困苦、逼切勸令得解脫不可為比；三世佛前一切眾生所有功德善根勸令皆以隨喜、三世自發菩提願不可為比；惡行、罵辱、惡業道除，一切功德善根皆願攝持，生生世世勸請恭敬供養一切三寶、勸請普皆清淨福行成滿三菩提道、勸請滿足具六波羅蜜、勸請轉無上法輪、勸請住無量劫說無量甚深妙法，不可為比。」

是時，帝釋、恒水女神、無量諸梵王及四天王從坐而起，各偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮而白佛言：「世尊！我等一切得聞是金光明——眾經之王——今當受持、讀誦、為他廣說，應當依此法住。何以故？世尊！我等欲求阿耨多羅三藐三菩提，隨此義故，種種之相正法行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋、恒水女神、無量諸梵王及四天王從坐而起，各偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮而白佛言：「世尊！我等一切得聞是金光明——眾經之王——今當受持、讀誦、為他廣說，應當依此法住。何以故？世尊！我等欲求阿耨多羅三藐三菩提，隨此義故，種種之相正法行故。」

是時，梵王及天帝釋等皆悉雲集於說法之處，以種種曼陀羅華而散佛上。三千大千世界地皆大動，一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴，放金色光遍滿世界，所出言音：「是金光明微妙經典慈恩普被，種種利益、種種增長菩薩善根，滅諸業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，梵王及天帝釋等皆悉雲集於說法之處，以種種曼陀羅華而散佛上。三千大千世界地皆大動，一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴，放金色光遍滿世界，所出言音：「是金光明微妙經典慈恩普被，種種利益、種種增長菩薩善根，滅諸業障。」

佛言：「如是，如是，如汝所說。何以故？善男子！我憶往昔至于此生於百千阿僧祇劫，寶王大炎照如來、應供、正遍知出現於世，六百八十億劫住於世界。初集會所，百千億億萬眾皆得阿羅漢，諸漏已盡、具六神通、自在無礙；第二集會，九十千億億萬眾得阿羅漢，皆悉漏盡，三明、六通皆得自在；第三大會，九十八千億億萬眾皆得阿羅漢，三明、六通自在無礙。是時，寶王大炎照如來與諸天人、梵王、沙門、婆羅門及諸人民為欲度脫安樂一切故，出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是，如汝所說。何以故？善男子！我憶往昔至于此生於百千阿僧祇劫，寶王大炎照如來、應供、正遍知出現於世，六百八十億劫住於世界。初集會所，百千億億萬眾皆得阿羅漢，諸漏已盡、具六神通、自在無礙；第二集會，九十千億億萬眾得阿羅漢，皆悉漏盡，三明、六通皆得自在；第三大會，九十八千億億萬眾皆得阿羅漢，三明、六通自在無礙。是時，寶王大炎照如來與諸天人、梵王、沙門、婆羅門及諸人民為欲度脫安樂一切故，出現於世。

「善男子！我於爾時作女人身，名福寶光明，第三集會於會坐所親近世尊，受持、讀誦是金光明經、為他廣說，為得阿耨多羅三藐三菩提故。是故，世尊為我授記：『是福寶光明女人於未來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』捨女身後，從是以來度四惡道，生天人中受上妙之樂，八十四百千反作轉輪王，至于今日得作於佛，名稱普聞遍滿世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾時作女人身，名福寶光明，第三集會於會坐所親近世尊，受持、讀誦是金光明經、為他廣說，為得阿耨多羅三藐三菩提故。是故，世尊為我授記：『是福寶光明女人於未來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』捨女身後，從是以來度四惡道，生天人中受上妙之樂，八十四百千反作轉輪王，至于今日得作於佛，名稱普聞遍滿世界。」

時會乃見寶王大炎照如來轉無上法輪說微妙法，從此娑婆去彼東方過百千恒河沙數佛土有世界名寶莊嚴，今猶現在，未般涅槃，說微妙法廣化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會乃見寶王大炎照如來轉無上法輪說微妙法，從此娑婆去彼東方過百千恒河沙數佛土有世界名寶莊嚴，今猶現在，未般涅槃，說微妙法廣化眾生。

「復次，若有善男子、善女人聞是寶王大炎照如來名號，得不退轉於菩薩地至般涅槃。若有女人聞是寶王大炎照如來名號，臨命終時得見世尊來至其所，得見佛已究竟不復更受女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有善男子、善女人聞是寶王大炎照如來名號，得不退轉於菩薩地至般涅槃。若有女人聞是寶王大炎照如來名號，臨命終時得見世尊來至其所，得見佛已究竟不復更受女身。

「善男子！是金光明微妙經典，種種利益、種種增長菩薩善根，滅諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是金光明微妙經典，種種利益、種種增長菩薩善根，滅諸業障。

「善男子！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷在在處處為人講說是金光明微妙經典，在所國土皆獲四種功德善根。何等為四？一者、國王無諸疾惱、一切災厄；二者、壽命長遠，無有障礙；三者、無諸怨敵，兵眾勇健，無能勝者；四者、安隱快樂，妙法常興。何以故？如是人王，釋梵四王、夜叉之眾常來守護。善男子！有如是事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷在在處處為人講說是金光明微妙經典，在所國土皆獲四種功德善根。何等為四？一者、國王無諸疾惱、一切災厄；二者、壽命長遠，無有障礙；三者、無諸怨敵，兵眾勇健，無能勝者；四者、安隱快樂，妙法常興。何以故？如是人王，釋梵四王、夜叉之眾常來守護。善男子！有如是事不？」

此諸無量釋、梵四王及夜叉眾俱時同聲答世尊言：「如是，如是。若在所國土講說此經，是諸國王我等四王常來擁護，行、住共俱。其王若有一切災障、怨敵，我等四王皆能禳却；若有疾惱、諸不適意，悉使除愈，增長壽命；於吉祥法、於愛敬法，我力能令生歡喜心；我等亦能使其兵眾皆悉勇健。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸無量釋、梵四王及夜叉眾俱時同聲答世尊言：「如是，如是。若在所國土講說此經，是諸國王我等四王常來擁護，行、住共俱。其王若有一切災障、怨敵，我等四王皆能禳却；若有疾惱、諸不適意，悉使除愈，增長壽命；於吉祥法、於愛敬法，我力能令生歡喜心；我等亦能使其兵眾皆悉勇健。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，汝當修行。何以故？是諸國王如法修行，一切人民隨王修習。若有人民能如法修行，汝等皆蒙色力勝利，宮殿光華，眷屬強盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，汝當修行。何以故？是諸國王如法修行，一切人民隨王修習。若有人民能如法修行，汝等皆蒙色力勝利，宮殿光華，眷屬強盛。」

諸釋、梵等白佛言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸釋、梵等白佛言：「如是。世尊！」

佛言：「於此國土處處講說是金光明微妙經典，於諸國土、大臣、宰相蒙四種之恩：一者、更相親睦尊重，愛念安忍；二者、常為人王心所敬重，亦為沙門、婆羅門、大國、小國之所愛護；三者、輕財重法，不求勝利，聲名遍布，人所讚仰；四者、壽命修長，安隱快樂，如是四種恩德。若有國土宣說是經，沙門、婆羅門等得四種功德。何者為四？一者、衣服、飲食、臥具、醫藥；二者、皆得安心坐禪、讀誦；三者、依於山林得安樂住；四者、依心皆得如意滿足；是名四種功德。若有國土講宣是經，一切人民皆得豐樂無諸疾疫、商估往還多獲寶貨，具足四福，是名種種功德利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於此國土處處講說是金光明微妙經典，於諸國土、大臣、宰相蒙四種之恩：一者、更相親睦尊重，愛念安忍；二者、常為人王心所敬重，亦為沙門、婆羅門、大國、小國之所愛護；三者、輕財重法，不求勝利，聲名遍布，人所讚仰；四者、壽命修長，安隱快樂，如是四種恩德。若有國土宣說是經，沙門、婆羅門等得四種功德。何者為四？一者、衣服、飲食、臥具、醫藥；二者、皆得安心坐禪、讀誦；三者、依於山林得安樂住；四者、依心皆得如意滿足；是名四種功德。若有國土講宣是經，一切人民皆得豐樂無諸疾疫、商估往還多獲寶貨，具足四福，是名種種功德利益。」

是時，釋梵四王及此會大眾白佛言：「世尊！如是經典甚深之義，若現在世，如來三十七助道品等住世未滅；若是經典滅盡之時，正法亦滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，釋梵四王及此會大眾白佛言：「世尊！如是經典甚深之義，若現在世，如來三十七助道品等住世未滅；若是經典滅盡之時，正法亦滅。」

佛言：「是故，善男子！如是相貌，是金光明經一句、一偈、一品、一部，一心正聞、一心正持、一心正思惟、一心正讀誦、一心為他廣說，長夜安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是故，善男子！如是相貌，是金光明經一句、一偈、一品、一部，一心正聞、一心正持、一心正思惟、一心正讀誦、一心為他廣說，長夜安樂。」