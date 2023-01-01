合部金光明經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合部金光明經序

《金光明經》者，教窮滿字，金鼓擊於夢中，理極真空，寶塔踊於地上；三身果備，酬昔報之無虧；十地因圓，顯曩修之具足。所以經王之號得稱於斯，將知能弘贊人，其位難量者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《金光明經》者，教窮滿字，金鼓擊於夢中，理極真空，寶塔踊於地上；三身果備，酬昔報之無虧；十地因圓，顯曩修之具足。所以經王之號得稱於斯，將知能弘贊人，其位難量者也。

大興善寺沙門釋寶貴者，即近周世道安神足，伏膺明匠、寔曰良才，翫閱群經未嘗釋手，可謂瞿曇身子、孔氏顏淵者焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺沙門釋寶貴者，即近周世道安神足，伏膺明匠、寔曰良才，翫閱群經未嘗釋手，可謂瞿曇身子、孔氏顏淵者焉。

然貴覩昔晉朝沙門支敏度合兩支、兩竺、一白五家《首楞嚴》五本為一部，作八卷；又合一支、兩竺三家《維摩》三本為一部，作五卷；今沙門僧就又合二讖、羅什、耶舍四家《大集》四本為一部，作六十卷，非止收涓添海，亦是聚芥培山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然貴覩昔晉朝沙門支敏度合兩支、兩竺、一白五家《首楞嚴》五本為一部，作八卷；又合一支、兩竺三家《維摩》三本為一部，作五卷；今沙門僧就又合二讖、羅什、耶舍四家《大集》四本為一部，作六十卷，非止收涓添海，亦是聚芥培山。

諸此合經，文義宛具，斯既先哲遺蹤，貴遂依承以為規矩。而《金光明》見有三本：初在涼世有曇無讖譯，為四卷，止十八品；其次，周世闍那崛多譯，為五卷，成二十品；後逮梁世，真諦三藏於建康譯〈三身分別〉、〈業障滅〉、〈陀羅尼最淨地〉、〈依空滿願〉等四品，足前出沒為二十二品。其序果云：「曇無讖法師稱《金光明經》篇品闕漏。」每尋文揣義，謂此說有徵而讐校無指，永懷寤寐。寶貴每歎：「此經祕奧，後分云何竟無囑累？舊雖三譯，本疑未周，長想梵文，願言逢遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸此合經，文義宛具，斯既先哲遺蹤，貴遂依承以為規矩。而《金光明》見有三本：初在涼世有曇無讖譯，為四卷，止十八品；其次，周世闍那崛多譯，為五卷，成二十品；後逮梁世，真諦三藏於建康譯〈三身分別〉、〈業障滅〉、〈陀羅尼最淨地〉、〈依空滿願〉等四品，足前出沒為二十二品。其序果云：「曇無讖法師稱《金光明經》篇品闕漏。」每尋文揣義，謂此說有徵而讐校無指，永懷寤寐。寶貴每歎：「此經祕奧，後分云何竟無囑累？舊雖三譯，本疑未周，長想梵文，願言逢遇。」

大隋馭㝢，新經即來，帝勅所司，相續飜譯。至開皇十七年，法席小間，因勸請北天竺揵陀羅國三藏法師——此云志德——重尋後本，果有〈囑累品〉，復得〈銀主陀羅尼品〉。故知法典源散，派別條分，承注末流，理難全具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋馭㝢，新經即來，帝勅所司，相續飜譯。至開皇十七年，法席小間，因勸請北天竺揵陀羅國三藏法師——此云志德——重尋後本，果有〈囑累品〉，復得〈銀主陀羅尼品〉。故知法典源散，派別條分，承注末流，理難全具。

賴三藏法師慧性冲明，學業優遠，內外經論多所博通，在京大興善寺即為飜譯，并前先出合二十四品，寫為八卷。學士成都費長房筆受，通梵沙門日嚴寺釋彥琮校練。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賴三藏法師慧性冲明，學業優遠，內外經論多所博通，在京大興善寺即為飜譯，并前先出合二十四品，寫為八卷。學士成都費長房筆受，通梵沙門日嚴寺釋彥琮校練。

寶珠既足，欣躍載深，願此法燈傳之永劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶珠既足，欣躍載深，願此法燈傳之永劫。

合部金光明經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合部金光明經

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

隋沙門釋寶貴合北涼三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋沙門釋寶貴合北涼三藏曇無讖譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍大城耆闍崛山。是時，如來遊於無量甚深法性——諸佛行處——過諸菩薩所行清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍大城耆闍崛山。是時，如來遊於無量甚深法性——諸佛行處——過諸菩薩所行清淨。

「是金光明，諸經之王，若有聞者則能思惟無上微妙甚深之義。如是經典常為四方四佛世尊之所護持： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是金光明，諸經之王，若有聞者則能思惟無上微妙甚深之義。如是經典常為四方四佛世尊之所護持：

「東方阿閦、 南方寶相、 西無量壽、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方阿閦、 南方寶相、 西無量壽、

北微妙聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北微妙聲。

「我今當說懺悔等法，所生功德為無有上，能壞諸苦、盡不善業： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當說懺悔等法，所生功德為無有上，能壞諸苦、盡不善業：

「一切種智， 而為根本， 無量功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切種智， 而為根本， 無量功德，

之所莊嚴， 滅除諸苦、 與無量樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所莊嚴， 滅除諸苦、 與無量樂。

諸根不具、 壽命損減、 貧窮困苦、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根不具、 壽命損減、 貧窮困苦、

諸天捨離、 親厚鬪訟、 王法所加、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天捨離、 親厚鬪訟、 王法所加、

各各忿諍、 財物損耗、 愁憂恐怖、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各忿諍、 財物損耗、 愁憂恐怖、

惡星災異、 眾邪蠱道、 變怪相續、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡星災異、 眾邪蠱道、 變怪相續、

臥見惡夢、 晝則愁惱， 當淨洗浴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臥見惡夢、 晝則愁惱， 當淨洗浴，

聽是經典。 至心清淨， 著淨潔衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽是經典。 至心清淨， 著淨潔衣，

專聽是經， 甚深行處。 是經威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專聽是經， 甚深行處。 是經威德，

能悉消除， 如是諸惡， 令其寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能悉消除， 如是諸惡， 令其寂滅。

護世四王， 將諸官屬， 并及無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世四王， 將諸官屬， 并及無量，

夜叉之眾， 悉來擁護， 是持經典； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉之眾， 悉來擁護， 是持經典；

大辯天神、 尼連河神、 鬼子母神、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大辯天神、 尼連河神、 鬼子母神、

地神堅牢、 大梵尊天、 三十三天、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地神堅牢、 大梵尊天、 三十三天、

大神龍王、 緊那羅王、 迦樓羅王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神龍王、 緊那羅王、 迦樓羅王、

阿修羅王、 與其眷屬， 悉共至彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿修羅王、 與其眷屬， 悉共至彼，

擁護是人， 晝夜不離。 我今所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護是人， 晝夜不離。 我今所說，

諸佛世尊， 甚深祕密、 微妙行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊， 甚深祕密、 微妙行處，

億百千劫， 甚難得值。 若得聞經、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億百千劫， 甚難得值。 若得聞經、

若為他說、 若心隨喜、 若設供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為他說、 若心隨喜、 若設供養，

如是之人， 於無量劫， 常為諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人， 於無量劫， 常為諸天，

八部所敬。 如是修行， 生功德者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八部所敬。 如是修行， 生功德者，

得不思議， 無量福聚； 亦為十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不思議， 無量福聚； 亦為十方，

諸佛世尊、 深行菩薩， 之所護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊、 深行菩薩， 之所護持。

著淨衣服， 以上妙香， 慈心供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著淨衣服， 以上妙香， 慈心供養，

常不遠離。 身意清淨， 無有垢穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常不遠離。 身意清淨， 無有垢穢，

歡喜悅豫， 深樂是典。 若得聽聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜悅豫， 深樂是典。 若得聽聞，

當知善得， 人身人道， 及以正命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知善得， 人身人道， 及以正命；

若聞懺悔， 執持在心， 是上善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞懺悔， 執持在心， 是上善根，

諸佛所讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所讚。」

金光明經壽量品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經壽量品第二

爾時，王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相，已曾供養過去無量億那由他百千諸佛，種諸善根。是信相菩薩作是思惟：「何因何緣釋迦如來壽命短促，方八十年？」復更念言：「如佛所說，有二因緣壽命得長。何等為二？一者、不殺，二者、施食。而我世尊於無量百千億那由他阿僧祇劫修不殺戒、具足十善、飲食惠施不可限量，乃至己身骨、髓、血、肉充足飽滿飢餓眾生，況餘飲食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相，已曾供養過去無量億那由他百千諸佛，種諸善根。是信相菩薩作是思惟：「何因何緣釋迦如來壽命短促，方八十年？」復更念言：「如佛所說，有二因緣壽命得長。何等為二？一者、不殺，二者、施食。而我世尊於無量百千億那由他阿僧祇劫修不殺戒、具足十善、飲食惠施不可限量，乃至己身骨、髓、血、肉充足飽滿飢餓眾生，況餘飲食？」

大士如是至心念佛、思是義時，其室自然廣博嚴事，天紺琉璃、種種眾寶雜廁間錯以成其地，猶如如來所居淨土。有妙香氣——過諸天香——煙雲垂布，遍滿其室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士如是至心念佛、思是義時，其室自然廣博嚴事，天紺琉璃、種種眾寶雜廁間錯以成其地，猶如如來所居淨土。有妙香氣——過諸天香——煙雲垂布，遍滿其室。

其室四面各有四寶上妙高座自然而出，純以天衣而為敷具。是妙座上各有諸佛，所受用華眾寶合成，於蓮華上有四如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其室四面各有四寶上妙高座自然而出，純以天衣而為敷具。是妙座上各有諸佛，所受用華眾寶合成，於蓮華上有四如來：

東方名阿閦、 南方名寶相、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方名阿閦、 南方名寶相、

西方無量壽、 北方微妙聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方無量壽、 北方微妙聲。

是四如來自然而坐師子座上，放大光明照王舍城及此三千大千世界，乃至十方恒河沙等諸佛世界，雨諸天華、作天伎樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四如來自然而坐師子座上，放大光明照王舍城及此三千大千世界，乃至十方恒河沙等諸佛世界，雨諸天華、作天伎樂。

爾時，三千大千世界所有眾生以佛神力受天快樂，諸根不具即得具足。舉要言之，一切世間所有利益、未曾有事悉具出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界所有眾生以佛神力受天快樂，諸根不具即得具足。舉要言之，一切世間所有利益、未曾有事悉具出現。

爾時，信相菩薩見是諸佛及希有事，歡喜踊躍，恭敬合掌向諸世尊，至心念佛，作是思惟：「釋迦如來無量功德，唯壽命中心生疑惑。云何如來壽命如是方八十年？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，信相菩薩見是諸佛及希有事，歡喜踊躍，恭敬合掌向諸世尊，至心念佛，作是思惟：「釋迦如來無量功德，唯壽命中心生疑惑。云何如來壽命如是方八十年？」

爾時，四佛以正遍知告信相菩薩：「善男子！汝今不應思量如來壽命短促。何以故？善男子！我等不見諸天、世人、魔眾、梵眾、沙門、婆羅門、人及非人，有能思算如來壽量知其齊限，惟除如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四佛以正遍知告信相菩薩：「善男子！汝今不應思量如來壽命短促。何以故？善男子！我等不見諸天、世人、魔眾、梵眾、沙門、婆羅門、人及非人，有能思算如來壽量知其齊限，惟除如來。」

時四如來將欲宣暢釋迦文佛所得壽命，欲色界天、諸龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，及無量百千億那由他菩薩摩訶薩，以佛神力悉來聚集信相菩薩摩訶薩室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四如來將欲宣暢釋迦文佛所得壽命，欲色界天、諸龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，及無量百千億那由他菩薩摩訶薩，以佛神力悉來聚集信相菩薩摩訶薩室。

爾時，四佛於大眾中略以偈喻說釋迦如來所得壽量，而作頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四佛於大眾中略以偈喻說釋迦如來所得壽量，而作頌曰：

「一切諸水， 可知幾渧， 無有能數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸水， 可知幾渧， 無有能數，

釋尊壽命； 諸須彌山， 可知斤兩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋尊壽命； 諸須彌山， 可知斤兩，

無有能量， 釋尊壽命； 一切大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能量， 釋尊壽命； 一切大地，

可知塵數， 無有能算， 釋尊壽命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可知塵數， 無有能算， 釋尊壽命；

虛空分界， 尚可盡邊， 無有能計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空分界， 尚可盡邊， 無有能計，

釋尊壽命。 不可計劫， 億百千萬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋尊壽命。 不可計劫， 億百千萬，

佛壽如是， 無量無邊。 以是因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛壽如是， 無量無邊。 以是因緣，

故說二緣， 不害物命、 施食無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說二緣， 不害物命、 施食無量。

是故，大士！ 壽不可計， 無量無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故，大士！ 壽不可計， 無量無邊，

亦無齊限。 是故汝今， 不應於佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無齊限。 是故汝今， 不應於佛，

無量壽命， 而生疑惑(自下五行丹本無)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽命， 而生疑惑(自下五行丹本無)。」

爾時，信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如來壽命無量，深心信解，歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如來壽命無量，深心信解，歡喜踊躍。

說是如來壽命品時，無量無邊阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如來壽命品時，無量無邊阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

時四如來忽然不現(下崛多譯補)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四如來忽然不現(下崛多譯補)。

爾時，信相菩薩彼諸佛邊聞說釋迦牟尼世尊壽量已，白彼諸佛言：「諸世尊！云何彼釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，信相菩薩彼諸佛邊聞說釋迦牟尼世尊壽量已，白彼諸佛言：「諸世尊！云何彼釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量？」

如是語已，彼諸世尊告信相菩薩言：「然彼釋迦牟尼如來五濁世時，出現於世壽百歲生中，於下信解眾生、少善根眾生，我見、眾生見、命見、養育富伽羅見、邪見、我我所執著等中，為利益諸凡夫眾生及外道尼乾陀、波梨婆闍迦等故，世尊釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，彼諸世尊告信相菩薩言：「然彼釋迦牟尼如來五濁世時，出現於世壽百歲生中，於下信解眾生、少善根眾生，我見、眾生見、命見、養育富伽羅見、邪見、我我所執著等中，為利益諸凡夫眾生及外道尼乾陀、波梨婆闍迦等故，世尊釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量成熟眾生。

「善男子！然彼釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量，彼等眾生若知如來入涅槃已，發生苦想、希有想、未曾有想、憂愁想，速當受如是等修多羅，當持讀誦、當不毀謗。是故，如來顯示如是短少壽量。彼等眾生若見如來不入涅槃，不生希有想、憂愁想、未曾有想，彼當不受如來所說諸修多羅，亦當不持讀誦。所以者何？謂常見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！然彼釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量，彼等眾生若知如來入涅槃已，發生苦想、希有想、未曾有想、憂愁想，速當受如是等修多羅，當持讀誦、當不毀謗。是故，如來顯示如是短少壽量。彼等眾生若見如來不入涅槃，不生希有想、憂愁想、未曾有想，彼當不受如來所說諸修多羅，亦當不持讀誦。所以者何？謂常見故。

「善男子！譬如有一丈夫，父母多有錢財果報，然彼丈夫諸子知財聚已，不生希有想、未曾有想。所以者何？謂多果報故。善男子！如是，如是。彼等眾生若知如來不入涅槃已，不生希有想、未曾有想、難得想。所以者何？謂常見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有一丈夫，父母多有錢財果報，然彼丈夫諸子知財聚已，不生希有想、未曾有想。所以者何？謂多果報故。善男子！如是，如是。彼等眾生若知如來不入涅槃已，不生希有想、未曾有想、難得想。所以者何？謂常見故。

「善男子！譬如有一丈夫，父母貧窮少有果報，彼等或詣王及王大臣家中，彼於彼處見滿倉庫種種眾寶。彼於彼處得希有行、得未曾有想、當生難得想，亦為彼財聚故，勤劬發精進意，欲得彼財聚故。所以者何？謂少果報故。善男子！如是，如是。彼等眾生若見如來已入涅槃，當得希有、得未曾有、當生苦想：『於無量時諸佛世尊乃出於世。譬如優曇婆羅華於無量時乃出於世；如是如是，諸佛世尊於無量時乃當出世。』彼等眾生得希有行、得未曾有、當得踊躍。彼等見如來已則當信向，若聞如來實語言時，當受如是等修多羅、當不違競。善男子！以是義故，如來不久住世，速當涅槃。善男子！諸佛世尊如是方便善巧成熟眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有一丈夫，父母貧窮少有果報，彼等或詣王及王大臣家中，彼於彼處見滿倉庫種種眾寶。彼於彼處得希有行、得未曾有想、當生難得想，亦為彼財聚故，勤劬發精進意，欲得彼財聚故。所以者何？謂少果報故。善男子！如是，如是。彼等眾生若見如來已入涅槃，當得希有、得未曾有、當生苦想：『於無量時諸佛世尊乃出於世。譬如優曇婆羅華於無量時乃出於世；如是如是，諸佛世尊於無量時乃當出世。』彼等眾生得希有行、得未曾有、當得踊躍。彼等見如來已則當信向，若聞如來實語言時，當受如是等修多羅、當不違競。善男子！以是義故，如來不久住世，速當涅槃。善男子！諸佛世尊如是方便善巧成熟眾生。」

爾時，彼等諸佛世尊隱沒不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼等諸佛世尊隱沒不現。

爾時，信相菩薩與無量百千菩薩，及無量俱致那由多百千眾生，詣耆闍崛山釋迦牟尼如來、正遍知所。到已，頂禮佛足，却住一面。住一面已，信相菩薩摩訶薩白佛如上所說諸事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，信相菩薩與無量百千菩薩，及無量俱致那由多百千眾生，詣耆闍崛山釋迦牟尼如來、正遍知所。到已，頂禮佛足，却住一面。住一面已，信相菩薩摩訶薩白佛如上所說諸事。

乃至彼等諸佛世尊詣耆闍崛山釋迦牟尼如來所，到已，各各隨方，各各於座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至彼等諸佛世尊詣耆闍崛山釋迦牟尼如來所，到已，各各隨方，各各於座而坐。

爾時，彼等諸佛世尊各各告侍者菩薩言：「汝善男子！去詣釋迦牟尼如來所，到已為我等問訊：『少病輕起，氣力安樂行不？』復作是言：『善哉，釋迦牟尼如來今欲說金光明法本，我等當隨喜。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼等諸佛世尊各各告侍者菩薩言：「汝善男子！去詣釋迦牟尼如來所，到已為我等問訊：『少病輕起，氣力安樂行不？』復作是言：『善哉，釋迦牟尼如來今欲說金光明法本，我等當隨喜。』」

爾時，彼等諸菩薩摩訶薩詣釋迦牟尼如來所，到已頂禮釋迦牟尼如來足，禮已却住一面。住一面已，彼等諸菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！四方四佛世尊問訊：『世尊！少病輕起，氣力安樂行不？』」復作是言：「善哉。世尊！願說金光明修多羅法本，為諸眾生利益安樂故，乃至除滅飢儉等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼等諸菩薩摩訶薩詣釋迦牟尼如來所，到已頂禮釋迦牟尼如來足，禮已却住一面。住一面已，彼等諸菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！四方四佛世尊問訊：『世尊！少病輕起，氣力安樂行不？』」復作是言：「善哉。世尊！願說金光明修多羅法本，為諸眾生利益安樂故，乃至除滅飢儉等故。」

爾時，世尊釋迦牟尼如來讚諸菩薩眾言：「善哉，善哉！善男子！汝等乃能為諸眾生勸請如來。」爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼如來讚諸菩薩眾言：「善哉，善哉！善男子！汝等乃能為諸眾生勸請如來。」爾時，世尊而說偈言：

「我不離此山， 常說此經寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不離此山， 常說此經寶，

成熟眾生故， 示現般涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟眾生故， 示現般涅槃；

凡夫染著見， 不信我所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫染著見， 不信我所說，

彼等成熟故， 我現般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等成熟故， 我現般涅槃。」

是時，大會有婆羅門——姓憍陳如，名曰聖記——在於眾中諦心安坐，無量百千婆羅門眾前後圍遶而共恭敬供養如來，聞佛世尊壽命八十應般涅槃，涕淚悲泣，與於百千婆羅門眾俱從坐起，頂禮佛足，白言：「世尊！若佛如來憐愍利益一切眾生、大慈大悲欲令皆悉得大安樂，為眾生作真實父母、最上無等及無等等，為世間作歸依覆護、令諸眾生快樂清涼，如淨滿月作大光明、如日照於優陀延山，若佛世尊等觀眾生如羅睺羅，願佛為我施一恩德。」是時如來默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大會有婆羅門——姓憍陳如，名曰聖記——在於眾中諦心安坐，無量百千婆羅門眾前後圍遶而共恭敬供養如來，聞佛世尊壽命八十應般涅槃，涕淚悲泣，與於百千婆羅門眾俱從坐起，頂禮佛足，白言：「世尊！若佛如來憐愍利益一切眾生、大慈大悲欲令皆悉得大安樂，為眾生作真實父母、最上無等及無等等，為世間作歸依覆護、令諸眾生快樂清涼，如淨滿月作大光明、如日照於優陀延山，若佛世尊等觀眾生如羅睺羅，願佛為我施一恩德。」是時如來默然不答。

於此會中有栗車毘國王童子——名曰一切眾生喜見——在大眾中，具足辭辯，善能問答。是時，王子承佛神力語婆羅門憍陳如言：「大婆羅門！汝於世尊求何恩德？我能為汝施如意恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此會中有栗車毘國王童子——名曰一切眾生喜見——在大眾中，具足辭辯，善能問答。是時，王子承佛神力語婆羅門憍陳如言：「大婆羅門！汝於世尊求何恩德？我能為汝施如意恩。」

婆羅門言：「善哉。王子！我等願欲恭敬供養世尊之身，是故欲得如來舍利如芥子許。所以者何？如我所聞：若善男子及善女人恭敬供養如來舍利，六天帝主富貴安樂必得無窮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「善哉。王子！我等願欲恭敬供養世尊之身，是故欲得如來舍利如芥子許。所以者何？如我所聞：若善男子及善女人恭敬供養如來舍利，六天帝主富貴安樂必得無窮。」

是時王子即便答言：「大婆羅門！汝一心聽。若欲願求無量功德及六天報，此金光明——諸經之王，難思難解——福報無窮，聲聞、緣覺所不能知。此經攝持如是功德，無邊福報不可思議，我今為汝略說之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時王子即便答言：「大婆羅門！汝一心聽。若欲願求無量功德及六天報，此金光明——諸經之王，難思難解——福報無窮，聲聞、緣覺所不能知。此經攝持如是功德，無邊福報不可思議，我今為汝略說之耳。」

婆羅門言：「善哉。王子！如是金光明微妙經典，功德無邊、難解難覺，乃至如此不可思議。我等邊國婆羅門等作如此說：若善男子及善女人得佛舍利如芥子許，置小塔中暫時禮拜、恭敬、供養，功德無邊，是人命終作六天主，受上妙樂不可窮盡。汝今云何而不願樂供養舍利求此報耶？如是，王子，以是因緣，我今從佛欲求一恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「善哉。王子！如是金光明微妙經典，功德無邊、難解難覺，乃至如此不可思議。我等邊國婆羅門等作如此說：若善男子及善女人得佛舍利如芥子許，置小塔中暫時禮拜、恭敬、供養，功德無邊，是人命終作六天主，受上妙樂不可窮盡。汝今云何而不願樂供養舍利求此報耶？如是，王子，以是因緣，我今從佛欲求一恩。」

是時王子即以偈答婆羅門言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時王子即以偈答婆羅門言：

「設河駛流中， 可生拘物華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設河駛流中， 可生拘物華，

世尊身舍利， 畢竟不可有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊身舍利， 畢竟不可有；

假使烏赤色， 拘枳羅白形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使烏赤色， 拘枳羅白形，

世尊真實身， 不可成舍利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊真實身， 不可成舍利；

設使閻浮樹， 能生多羅果、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使閻浮樹， 能生多羅果、

佉受羅樹等， 轉生菴羅實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佉受羅樹等， 轉生菴羅實，

如來身無滅， 不可生舍利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身無滅， 不可生舍利；

設使龜毛等， 可以為衣裳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使龜毛等， 可以為衣裳，

佛身非虛妄， 終無有舍利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身非虛妄， 終無有舍利；

假令蚊蚋脚， 可以作城樓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令蚊蚋脚， 可以作城樓，

如來寂靜身， 無有舍利事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來寂靜身， 無有舍利事；

假令水蛭蟲， 口中生白齒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令水蛭蟲， 口中生白齒，

如來解脫身， 終無繫縛色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來解脫身， 終無繫縛色。

兔角為梯橙， 從地得昇天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兔角為梯橙， 從地得昇天，

邪思惟舍利， 功德無是處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪思惟舍利， 功德無是處；

鼠登兔角梯， 蝕月除修羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼠登兔角梯， 蝕月除修羅，

依舍利盡惑， 解脫無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依舍利盡惑， 解脫無是處。

如蠅大醉酒， 不能造窠穴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蠅大醉酒， 不能造窠穴；

於佛無正行， 不能至三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛無正行， 不能至三乘。

如驢但飽食， 終無有伎能、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如驢但飽食， 終無有伎能、

歌舞令他樂； 凡夫、二乘等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌舞令他樂； 凡夫、二乘等，

能說及能行， 自他無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說及能行， 自他無是處。

假使烏與鵄， 同時一樹栖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使烏與鵄， 同時一樹栖，

和合相愛念； 如來真實體、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合相愛念； 如來真實體、

舍利虛妄身， 俱有無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利虛妄身， 俱有無是處。

如波羅奈葉， 不能遮風雨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如波羅奈葉， 不能遮風雨；

於佛起虛妄， 生、死終不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛起虛妄， 生、死終不滅。

如海大舶船， 具足諸財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海大舶船， 具足諸財寶，

新生女人力， 執持無是處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新生女人力， 執持無是處；

法身無邊際， 不淨地煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身無邊際， 不淨地煩惱，

不能攝如來， 其義亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能攝如來， 其義亦如是。

譬如諸鳥雀， 不能銜香山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸鳥雀， 不能銜香山；

煩惱依法身， 不為煩惱動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱依法身， 不為煩惱動。

如是如來身， 甚深難思量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如來身， 甚深難思量，

若不如法觀， 所願不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不如法觀， 所願不成就。」

時婆羅門聞此義已，即便說偈答王子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門聞此義已，即便說偈答王子言：

「善哉善哉， 汝真佛子！ 大吉祥人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉， 汝真佛子！ 大吉祥人，

善巧方便， 於理不動， 已獲正記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧方便， 於理不動， 已獲正記。

王子聽我， 今次第說： 度世依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子聽我， 今次第說： 度世依處，

佛德難思； 如來境界， 無能知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛德難思； 如來境界， 無能知者。

一切諸佛， 不與他共； 一切諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛， 不與他共； 一切諸佛，

本來寂靜； 一切諸佛， 所修行同； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來寂靜； 一切諸佛， 所修行同；

一切諸佛， 後際常住； 一切諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛， 後際常住； 一切諸佛，

同共一體。 如是等義， 是如來法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同共一體。 如是等義， 是如來法，

如來真身， 非所造作。 所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來真身， 非所造作。 所以者何？

諸佛無生、 金剛不毀、 內外無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無生、 金剛不毀、 內外無礙，

示現身相， 隨化眾生。 如來大仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現身相， 隨化眾生。 如來大仙，

無有色像， 如是身者， 非於血肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有色像， 如是身者， 非於血肉。

云何而得， 有於舍利？ 為化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何而得， 有於舍利？ 為化眾生，

方便示現。 一切正覺， 真法為身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便示現。 一切正覺， 真法為身，

法界清淨， 是名如來。 王子當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界清淨， 是名如來。 王子當知，

佛身如是， 如如來說。 如是之義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如是， 如如來說。 如是之義，

我已聞知， 為請如來， 廣演分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已聞知， 為請如來， 廣演分別，

真實之義， 故求舍利， 開方便門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實之義， 故求舍利， 開方便門。」

是時，會中三萬二千天子聞說如來如是甚深壽量義已，一切皆於無上菩提發堅固心，歡喜踊躍，異口同音說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，會中三萬二千天子聞說如來如是甚深壽量義已，一切皆於無上菩提發堅固心，歡喜踊躍，異口同音說偈讚言：

「一切如來， 不般涅槃； 一切諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來， 不般涅槃； 一切諸佛，

身無破壞。 但為成熟， 諸眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身無破壞。 但為成熟， 諸眾生故，

方便勝智， 示現涅槃。 前際如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便勝智， 示現涅槃。 前際如來，

不可思議； 後際如來， 常無破壞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議； 後際如來， 常無破壞；

中際如來， 種種莊嚴， 眾生法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中際如來， 種種莊嚴， 眾生法界，

皆為利他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆為利他。」

是時，信相菩薩從諸如來及二大士聞說釋迦壽命義已，得滿所願，心無疑惑，踊躍歡喜，身心快樂，內外遍滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，信相菩薩從諸如來及二大士聞說釋迦壽命義已，得滿所願，心無疑惑，踊躍歡喜，身心快樂，內外遍滿。

爾時，復有無量阿僧祇等諸眾生類，聞說是義，於無上道皆得發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有無量阿僧祇等諸眾生類，聞說是義，於無上道皆得發心。

時四如來忽然不現，是大會中惟釋迦在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四如來忽然不現，是大會中惟釋迦在。

金光明經三身分別品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經三身分別品第三

梁三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁三藏真諦譯

爾時，虛空藏菩薩摩訶薩在大眾中從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬頂禮佛足，以上微妙金寶之華、寶幢、幡蓋悉以供養，而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸如來如法正修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空藏菩薩摩訶薩在大眾中從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬頂禮佛足，以上微妙金寶之華、寶幢、幡蓋悉以供養，而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸如來如法正修行？」

佛言：「善男子！諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。

「善男子！菩薩摩訶薩一切如來有三種身，菩薩摩訶薩皆應當知。何者為三？一者、化身，二者、應身，三者、法身，如是三身攝受阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩一切如來有三種身，菩薩摩訶薩皆應當知。何者為三？一者、化身，二者、應身，三者、法身，如是三身攝受阿耨多羅三藐三菩提。

「云何菩薩了別化身？善男子！如來昔在修行地中為一切眾生修種種法，是諸修法至修行滿，修行力故而得自在。自在力故，隨眾生心、隨眾生行、隨眾生界多種了別，不待時、不過時，處所相應、時相應、行相應、說法相應現種種身，是名化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩了別化身？善男子！如來昔在修行地中為一切眾生修種種法，是諸修法至修行滿，修行力故而得自在。自在力故，隨眾生心、隨眾生行、隨眾生界多種了別，不待時、不過時，處所相應、時相應、行相應、說法相應現種種身，是名化身。

「善男子！是諸佛如來為諸菩薩得通達故，說於真諦；為通達生死涅槃一味故、身見眾生怖畏歡喜故、為無邊佛法而作本故，如來相應如如。如如智願力故，是身得現具足三十二相、八十種好、項背圓光，是名應身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是諸佛如來為諸菩薩得通達故，說於真諦；為通達生死涅槃一味故、身見眾生怖畏歡喜故、為無邊佛法而作本故，如來相應如如。如如智願力故，是身得現具足三十二相、八十種好、項背圓光，是名應身。

「善男子！云何菩薩摩訶薩了別法身？為欲滅除一切諸煩惱等障、為欲具足一切諸善法故，惟有如如如如智，是名法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩了別法身？為欲滅除一切諸煩惱等障、為欲具足一切諸善法故，惟有如如如如智，是名法身。

「前二種身是假名有，是第三身名為真有，為前二身而作本故。何以故？離法如如、離無分別智，一切諸佛無有別法。何以故？一切諸佛智慧具足故、一切煩惱究竟滅盡故、得清淨佛地故，是故，法如如，如如智攝一切佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前二種身是假名有，是第三身名為真有，為前二身而作本故。何以故？離法如如、離無分別智，一切諸佛無有別法。何以故？一切諸佛智慧具足故、一切煩惱究竟滅盡故、得清淨佛地故，是故，法如如，如如智攝一切佛法故。

「復次，善男子！一切諸佛利益自、他，至於究竟。自利益者是法如如，利益他者是如如智，於自、他利益處而得自在種種無邊用故，是故，分別佛法無量無邊種種故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切諸佛利益自、他，至於究竟。自利益者是法如如，利益他者是如如智，於自、他利益處而得自在種種無邊用故，是故，分別佛法無量無邊種種故。

「善男子！譬如依妄想思惟說種種煩惱、說種種業、說種種果報；依如是法如如、如如智，說種種佛法、說種種緣覺法、說種種聲聞法。依法如如、依如如智，一切佛法得自在成就，是為第一不可思議。譬如畫空作莊嚴具亦難思議；如是，於法如如、如如智攝成佛法亦難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如依妄想思惟說種種煩惱、說種種業、說種種果報；依如是法如如、如如智，說種種佛法、說種種緣覺法、說種種聲聞法。依法如如、依如如智，一切佛法得自在成就，是為第一不可思議。譬如畫空作莊嚴具亦難思議；如是，於法如如、如如智攝成佛法亦難思議。

「善男子！云何法如如、如如智二種無分別而得自在事？善男子！譬如如來已般涅槃，願自在故、種種事未盡故；如是，法如如、如如智而得自在事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何法如如、如如智二種無分別而得自在事？善男子！譬如如來已般涅槃，願自在故、種種事未盡故；如是，法如如、如如智而得自在事。

「復次，菩薩摩訶薩入無心定、依前願力從禪定起事，如是二法無有分別，得自在事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩入無心定、依前願力從禪定起事，如是二法無有分別，得自在事故。

「善男子！譬如日月無有分別、亦如水鏡無有分別、光明亦無分別，三種和合故得有影。如是，法如如、如如智亦無分別，以願自在故，眾生有感，故應、化二身，如日、月影和合出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如日月無有分別、亦如水鏡無有分別、光明亦無分別，三種和合故得有影。如是，法如如、如如智亦無分別，以願自在故，眾生有感，故應、化二身，如日、月影和合出生。

「復次，善男子！譬如無量無邊水鏡，依於光故，空影得現種種異相，空者即是無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如無量無邊水鏡，依於光故，空影得現種種異相，空者即是無相。

「善男子！如是，受化之眾諸弟子等是法身影，以願力故，應於二身現種種相貌，於法身地無有異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，受化之眾諸弟子等是法身影，以願力故，應於二身現種種相貌，於法身地無有異相。

「善男子！依此二身，一切諸佛說有餘涅槃；依法身者，說無餘涅槃。何以故？一切餘究竟盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！依此二身，一切諸佛說有餘涅槃；依法身者，說無餘涅槃。何以故？一切餘究竟盡故。

「依此三身，一切諸佛說無住處涅槃。何以故？為二身故，不住涅槃；離於法身，無有別佛。何故二身不住涅槃？二身假名不實，念念滅、不住故，數數出現以不定故；法身不爾。是故，二身不住涅槃；法身者不二，是故不住於般涅槃；依三身故，說無住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依此三身，一切諸佛說無住處涅槃。何以故？為二身故，不住涅槃；離於法身，無有別佛。何故二身不住涅槃？二身假名不實，念念滅、不住故，數數出現以不定故；法身不爾。是故，二身不住涅槃；法身者不二，是故不住於般涅槃；依三身故，說無住涅槃。

「善男子！一切凡夫為三相故，有縛、有障，遠離三身、不至三身。何者為三？一者、思惟分別相，二者、依他起相，三者、成就相。如是諸相不能解故、不能滅故、不能淨故，是故不得至於三身；如是三相能解、能滅、能淨，是故諸佛具足三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切凡夫為三相故，有縛、有障，遠離三身、不至三身。何者為三？一者、思惟分別相，二者、依他起相，三者、成就相。如是諸相不能解故、不能滅故、不能淨故，是故不得至於三身；如是三相能解、能滅、能淨，是故諸佛具足三身。

「善男子！諸凡夫人未能拔除於三心故，遠離三身不能至故。何者為三？一者、起事心，二者、依根本心，三者、根本心。依諸伏道，起事心盡；依法斷道，依根本心盡；依勝拔道，根本心盡。起事心滅故，得顯化身；依根本心滅故，得顯應身；根本心滅故，得至法身。是故，一切如來具足三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸凡夫人未能拔除於三心故，遠離三身不能至故。何者為三？一者、起事心，二者、依根本心，三者、根本心。依諸伏道，起事心盡；依法斷道，依根本心盡；依勝拔道，根本心盡。起事心滅故，得顯化身；依根本心滅故，得顯應身；根本心滅故，得至法身。是故，一切如來具足三身。

「善男子！一切諸佛於第一身與諸佛同事、於第二身與諸佛同意、於第三身與諸佛同體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切諸佛於第一身與諸佛同事、於第二身與諸佛同意、於第三身與諸佛同體。

「善男子！是初佛身，隨眾生意有多種故現種種相，是故說多；是第二佛身，弟子一意故現一相，是故說一；是第三佛身，過一切種相、非執相境界，是故說名不一不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是初佛身，隨眾生意有多種故現種種相，是故說多；是第二佛身，弟子一意故現一相，是故說一；是第三佛身，過一切種相、非執相境界，是故說名不一不二。

「善男子！是第一身依於應身，是故得顯；是諸應身依於法身故得顯現；是法身者是真實有，無依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是第一身依於應身，是故得顯；是諸應身依於法身故得顯現；是法身者是真實有，無依處故。

「善男子！如是三身，以有義故而說於常、以有義故說於無常。化身者，恒轉法輪、處處如如、方便相續不斷故，是故說常；非是本故、具足之用不顯現故，故說無常。應身者，從無始生死相續不斷，一切諸佛不共之法能攝持故，眾生未盡、用亦不盡故，是故說常；非是本故，以具足用不顯現故，故說無常。法身者，非是行法無有異異，是自本故猶如虛空，是故說常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是三身，以有義故而說於常、以有義故說於無常。化身者，恒轉法輪、處處如如、方便相續不斷故，是故說常；非是本故、具足之用不顯現故，故說無常。應身者，從無始生死相續不斷，一切諸佛不共之法能攝持故，眾生未盡、用亦不盡故，是故說常；非是本故，以具足用不顯現故，故說無常。法身者，非是行法無有異異，是自本故猶如虛空，是故說常。

「善男子！離無分別智，更無勝智；離法如如，無勝境界。是法如如、如如智，是二種如如如如，不一、不異。是故，法身慧清淨故、滅清淨故，是二清淨。是故，法身具足清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！離無分別智，更無勝智；離法如如，無勝境界。是法如如、如如智，是二種如如如如，不一、不異。是故，法身慧清淨故、滅清淨故，是二清淨。是故，法身具足清淨。

「復次，善男子！分別有四種身：有化身非應身、有應身非化身、有化身亦應身、有非化身亦非應身。何者化身非應身？如來已般涅槃，以願自在故，如是之身即是化身。何者應身非化身？是地前身。何者化身亦應身？住有餘涅槃如來之身。何者非化身非應身？是如來法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！分別有四種身：有化身非應身、有應身非化身、有化身亦應身、有非化身亦非應身。何者化身非應身？如來已般涅槃，以願自在故，如是之身即是化身。何者應身非化身？是地前身。何者化身亦應身？住有餘涅槃如來之身。何者非化身非應身？是如來法身。

「善男子！是法身者，二無所有顯現故。何者名為二無所有？於此法身相及相處二皆是無，非有、非無，非一、非二，非數、非非數，非明、非闇。如是，如如智不見相及相處，不見非有、非無，不見非一、非異，不見非數、非非數，不見非明、非闇。是故，境界清淨、智慧清淨，不可分別、無有中間。為滅道本故，於此法身顯現如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是法身者，二無所有顯現故。何者名為二無所有？於此法身相及相處二皆是無，非有、非無，非一、非二，非數、非非數，非明、非闇。如是，如如智不見相及相處，不見非有、非無，不見非一、非異，不見非數、非非數，不見非明、非闇。是故，境界清淨、智慧清淨，不可分別、無有中間。為滅道本故，於此法身顯現如來。

「善男子！是身因緣境界處所，果依於本難思量故，若了義說，是身即是大乘、是如來性、是如來藏。依於此身得發初心，修行中心而得顯現、不退地心亦皆得現，一生補處心、金剛之心、如來之心而悉顯現，無量無邊如來妙法皆悉顯現。依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現、依此法身得現一切大智，是故二身依於三昧、依於智慧而得顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是身因緣境界處所，果依於本難思量故，若了義說，是身即是大乘、是如來性、是如來藏。依於此身得發初心，修行中心而得顯現、不退地心亦皆得現，一生補處心、金剛之心、如來之心而悉顯現，無量無邊如來妙法皆悉顯現。依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現、依此法身得現一切大智，是故二身依於三昧、依於智慧而得顯現。

「如此法身依於自體說常說實、依大三昧故說於樂、依於大智故說清淨，是故，如來常住自在安樂清淨。依大三昧，一切禪定首楞嚴等、一切念處大法念等、大慈大悲、一切陀羅尼、一切六神通、一切自在、一切法平等攝受，如是佛法皆悉出現。依此大智，佛大十力、四無所畏、四無礙辯、一百八十不共之法、一切希有不可思議法皆悉顯現。譬如依如意寶珠，出無量無邊種種諸寶悉皆得現；如是，依大三昧寶、依大智慧寶，出種種無量無邊諸佛妙法之寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此法身依於自體說常說實、依大三昧故說於樂、依於大智故說清淨，是故，如來常住自在安樂清淨。依大三昧，一切禪定首楞嚴等、一切念處大法念等、大慈大悲、一切陀羅尼、一切六神通、一切自在、一切法平等攝受，如是佛法皆悉出現。依此大智，佛大十力、四無所畏、四無礙辯、一百八十不共之法、一切希有不可思議法皆悉顯現。譬如依如意寶珠，出無量無邊種種諸寶悉皆得現；如是，依大三昧寶、依大智慧寶，出種種無量無邊諸佛妙法之寶。

「善男子！如是法身三昧智慧過一切相，不著於相、不可分別，非常、非斷，是名中道。雖有分別無體分別、雖有三數而無三體，不增、不減，猶如夢幻，亦無所執亦無能執。法體如如，是解脫處，過死王境界、越生死闇，一切眾生不能修、行所不能至，一切諸佛菩薩之所住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是法身三昧智慧過一切相，不著於相、不可分別，非常、非斷，是名中道。雖有分別無體分別、雖有三數而無三體，不增、不減，猶如夢幻，亦無所執亦無能執。法體如如，是解脫處，過死王境界、越生死闇，一切眾生不能修、行所不能至，一切諸佛菩薩之所住處。

「善男子！譬如有人願欲得金，處處求覓即見金鑛，既得見已即便破鑛，選擇取金以內爐中，加以銷治得清淨金，隨意迴轉作諸鐶、釧、種種嚴具，雖復諸用，金性不改。若善男子、善女人求勝解脫、修行世善，得見如來及弟子眾，得親近已而白佛言：『世尊！何者為善？何者不善？何者正修行而得清淨、離於不淨？』諸佛如來及弟子眾如是思惟：『是善男子、善女人欲求清淨、欲聽正法。』如是知已即說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人願欲得金，處處求覓即見金鑛，既得見已即便破鑛，選擇取金以內爐中，加以銷治得清淨金，隨意迴轉作諸鐶、釧、種種嚴具，雖復諸用，金性不改。若善男子、善女人求勝解脫、修行世善，得見如來及弟子眾，得親近已而白佛言：『世尊！何者為善？何者不善？何者正修行而得清淨、離於不淨？』諸佛如來及弟子眾如是思惟：『是善男子、善女人欲求清淨、欲聽正法。』如是知已即說正法。

「是善男子、善女人已聞正法，正念憶持，發心修行，得精進力破懶惰障。破懶惰障已，滅除一切罪障；破罪障已，於菩薩學處破無尊重障；破無尊重障已，破掉悔心；破掉悔心已，入於初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是善男子、善女人已聞正法，正念憶持，發心修行，得精進力破懶惰障。破懶惰障已，滅除一切罪障；破罪障已，於菩薩學處破無尊重障；破無尊重障已，破掉悔心；破掉悔心已，入於初地。

「依於初地拔利益障，拔利益障已得入二地；依於二地破不逼惱困苦障，破此障已入於三地；依此三地破心軟淨障，破心軟淨障已入於四地；依此四地破善方便障，破善方便障已入於五地；依此五地破見真俗障，破見真俗障已入於六地；依此六地破見行相障，破見行相障已入於七地；依此七地破不見滅相障，破不見滅相障已入於八地；依此八地破不見生相障，破不見生相障已入於九地；依此九地破六通障，破六通障已入於十地；依此十地破一切所知障，破一切所知障已拔除本心入如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依於初地拔利益障，拔利益障已得入二地；依於二地破不逼惱困苦障，破此障已入於三地；依此三地破心軟淨障，破心軟淨障已入於四地；依此四地破善方便障，破善方便障已入於五地；依此五地破見真俗障，破見真俗障已入於六地；依此六地破見行相障，破見行相障已入於七地；依此七地破不見滅相障，破不見滅相障已入於八地；依此八地破不見生相障，破不見生相障已入於九地；依此九地破六通障，破六通障已入於十地；依此十地破一切所知障，破一切所知障已拔除本心入如來地。

「如來地者為三種淨故得極清淨。何者為三？一者、煩惱淨，二者、苦淨，三者、相淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來地者為三種淨故得極清淨。何者為三？一者、煩惱淨，二者、苦淨，三者、相淨。

「譬如有金，鎔銷鍊治，既燒打已無復塵垢，為顯金體本清淨故，是金清淨，不為無金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有金，鎔銷鍊治，既燒打已無復塵垢，為顯金體本清淨故，是金清淨，不為無金。

「譬如水界，澄渟清淨，無復穢濁，為顯水性清淨，不為無水；如是，法身煩惱本起悉皆清淨，是法身清淨不為無體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如水界，澄渟清淨，無復穢濁，為顯水性清淨，不為無水；如是，法身煩惱本起悉皆清淨，是法身清淨不為無體。

「譬如空中煙、雲、塵、霧皆悉已淨是空清淨，不為無空；如是，法身一切諸苦悉皆滅盡，故說清淨，不為無體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如空中煙、雲、塵、霧皆悉已淨是空清淨，不為無空；如是，法身一切諸苦悉皆滅盡，故說清淨，不為無體。

「譬如有人於臥寐中夢見大水流泛其身，運手動足逆流而上，以其心力不懈退故，從於此岸得至彼岸，夢既覺已，不見有水、彼此之岸。生死妄想既滅盡已，是覺清淨，不為無覺；如是，法界一切妄想不復更生，故說清淨，不為無體，說於清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人於臥寐中夢見大水流泛其身，運手動足逆流而上，以其心力不懈退故，從於此岸得至彼岸，夢既覺已，不見有水、彼此之岸。生死妄想既滅盡已，是覺清淨，不為無覺；如是，法界一切妄想不復更生，故說清淨，不為無體，說於清淨。

「復次，善男子！是法身者，煩惱障清淨故能現應身、業障清淨故能現化身、智障清淨故能現法身。譬如依空出電，依電出光；如是，依於法身故出應身，依於應身故出化身。是故，性極清淨攝受法身、智慧清淨攝受應身、三昧清淨攝受化身，是三清淨是法如如、是不異如如、一味如如、解脫如如、究竟如如。是故，諸佛體一、不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！是法身者，煩惱障清淨故能現應身、業障清淨故能現化身、智障清淨故能現法身。譬如依空出電，依電出光；如是，依於法身故出應身，依於應身故出化身。是故，性極清淨攝受法身、智慧清淨攝受應身、三昧清淨攝受化身，是三清淨是法如如、是不異如如、一味如如、解脫如如、究竟如如。是故，諸佛體一、不異。

「善男子！若有善男子、善女人說於如來是我大師，當知是善男子、善女人悉知悉見如來之身，無有別身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有善男子、善女人說於如來是我大師，當知是善男子、善女人悉知悉見如來之身，無有別身。

「善男子！是故，於一切境界不正思惟悉除斷故，而於此法無有二相、無有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是故，於一切境界不正思惟悉除斷故，而於此法無有二相、無有分別。

「聖所修行於如如無二相法中，以修行故，如是如是一切種障悉皆除滅；如如一切障滅，如是如是法如如、如如智最得清淨；如如法界智慧清淨，如是如是一切自在具足攝受故、得一切自在者一切諸障悉滅除故、一切種清淨故，是如如智相。如是見者是名聖見，是則名為真實見佛。何以故？如如得見如如故。是故，如來見一切如來。何以故？聲聞、緣覺已出三界，覓於真境不能知見。如是，聖人所不知見、一切凡夫皆生疑惑，顛倒分別，不能得度，譬如兔子欲度大海。何以故？不能通達法如如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖所修行於如如無二相法中，以修行故，如是如是一切種障悉皆除滅；如如一切障滅，如是如是法如如、如如智最得清淨；如如法界智慧清淨，如是如是一切自在具足攝受故、得一切自在者一切諸障悉滅除故、一切種清淨故，是如如智相。如是見者是名聖見，是則名為真實見佛。何以故？如如得見如如故。是故，如來見一切如來。何以故？聲聞、緣覺已出三界，覓於真境不能知見。如是，聖人所不知見、一切凡夫皆生疑惑，顛倒分別，不能得度，譬如兔子欲度大海。何以故？不能通達法如如故。

「復次，善男子！一切如來無分別心，於一切法得大自在，無礙清淨智慧見故、是自境界不共他故。是故，於無量無邊阿僧祇劫不惜身命、難行能行，為得此身。如此之身最上無比、是處最勝不可思議，過言說界；是方寂靜，過一切怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切如來無分別心，於一切法得大自在，無礙清淨智慧見故、是自境界不共他故。是故，於無量無邊阿僧祇劫不惜身命、難行能行，為得此身。如此之身最上無比、是處最勝不可思議，過言說界；是方寂靜，過一切怖畏。

「善男子！如是知見如如：不生、不老、不死、壽命無限，無有寢臥、無有食，身心常在定，無有散動。若於如來起諍訟心，則不能得見於如來；如來所說皆能利益，有聽聞者皆蒙解脫；若有惡人、惡象、惡禽獸等不相逢值，於佛起業，果報無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是知見如如：不生、不老、不死、壽命無限，無有寢臥、無有食，身心常在定，無有散動。若於如來起諍訟心，則不能得見於如來；如來所說皆能利益，有聽聞者皆蒙解脫；若有惡人、惡象、惡禽獸等不相逢值，於佛起業，果報無邊。

「一切如來無無記事、一切境界無欲知心、生死涅槃無有異心、如來所記無不決定。諸佛如來四威儀中無非智攝，一切諸法無有不為慈悲所攝、無有不為利益一切諸眾生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來無無記事、一切境界無欲知心、生死涅槃無有異心、如來所記無不決定。諸佛如來四威儀中無非智攝，一切諸法無有不為慈悲所攝、無有不為利益一切諸眾生者。

「善男子！若有善男子、善女人於此金光明經聽聞信解，不墮地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，常生人天、不為下劣，恒得親近諸佛如來、聽受正法，常生諸佛清淨國土。何以故？是甚深法得入於耳，是善男子如來已見、已記，當得不退阿耨多羅三藐三菩提；是善男子如是甚深之法得經於耳，當知是人不謗如來、不謗正法、不謗聖僧。一切眾生未種善根令得種故、已種善根令增長成熟故，一切世界所有眾生皆悉能行六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有善男子、善女人於此金光明經聽聞信解，不墮地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，常生人天、不為下劣，恒得親近諸佛如來、聽受正法，常生諸佛清淨國土。何以故？是甚深法得入於耳，是善男子如來已見、已記，當得不退阿耨多羅三藐三菩提；是善男子如是甚深之法得經於耳，當知是人不謗如來、不謗正法、不謗聖僧。一切眾生未種善根令得種故、已種善根令增長成熟故，一切世界所有眾生皆悉能行六波羅蜜。」

是時，虛空藏菩薩、梵釋四王、諸天眾等，即從坐起，偏袒右肩，合掌恭敬頂禮佛足而白佛言：「世尊！若有處處國土講說是金光明微妙經典，於其國土四種利益。何者為四？一者、國王軍眾強盛，無諸怨敵，離於疾疫，壽命修長，吉祥安樂，正法興隆；二者、輔相大臣和悅無諍，王所敬愛；三者、沙門、婆羅門及國邑人民修行正法，多所利益，年命長遠，富逸安樂，於諸福田悉得修立；四者、三時之中四大調適，是諸人天增加守護，慈悲平等，心無傷害，令一切眾生誠心歸仰，皆悉修行菩提之行。如是四種利益功德，我等皆當處處為作利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，虛空藏菩薩、梵釋四王、諸天眾等，即從坐起，偏袒右肩，合掌恭敬頂禮佛足而白佛言：「世尊！若有處處國土講說是金光明微妙經典，於其國土四種利益。何者為四？一者、國王軍眾強盛，無諸怨敵，離於疾疫，壽命修長，吉祥安樂，正法興隆；二者、輔相大臣和悅無諍，王所敬愛；三者、沙門、婆羅門及國邑人民修行正法，多所利益，年命長遠，富逸安樂，於諸福田悉得修立；四者、三時之中四大調適，是諸人天增加守護，慈悲平等，心無傷害，令一切眾生誠心歸仰，皆悉修行菩提之行。如是四種利益功德，我等皆當處處為作利益。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如是，如是。汝等應當如是修行如此經典，則法久住於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如是，如是。汝等應當如是修行如此經典，則法久住於世。」