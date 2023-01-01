金光明經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經卷第二

北涼三藏法師曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏法師曇無讖譯

金光明經四天王品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經四天王品第六

爾時毘沙門天王、提頭賴吒天王、毘留勒叉天王、毘留博叉天王，俱從座起偏袒右肩，右膝著地胡跪合掌，白佛言：「世尊！是金光明微妙經典眾經之王，諸佛世尊之所護念，莊嚴菩薩深妙功德，常為諸天之所恭敬，能令天王心生歡喜，亦為護世之所讚歎。此經能照諸天宮殿，是經能與眾生快樂，是經能令地獄、餓鬼、畜生諸河焦乾枯竭，是經能除一切怖畏，是經能却他方怨賊，是經能除穀貴饑饉，是經能愈一切疫病，是經能滅惡星變異，是經能除一切憂惱。舉要言之，是經能滅一切眾生無量無邊百千苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘沙門天王、提頭賴吒天王、毘留勒叉天王、毘留博叉天王，俱從座起偏袒右肩，右膝著地胡跪合掌，白佛言：「世尊！是金光明微妙經典眾經之王，諸佛世尊之所護念，莊嚴菩薩深妙功德，常為諸天之所恭敬，能令天王心生歡喜，亦為護世之所讚歎。此經能照諸天宮殿，是經能與眾生快樂，是經能令地獄、餓鬼、畜生諸河焦乾枯竭，是經能除一切怖畏，是經能却他方怨賊，是經能除穀貴饑饉，是經能愈一切疫病，是經能滅惡星變異，是經能除一切憂惱。舉要言之，是經能滅一切眾生無量無邊百千苦惱。

「世尊！是金光明微妙經典，若在大眾廣宣說時，我等四王及餘眷屬，聞此甘露無上法味，增益身力心進勇銳具諸威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是金光明微妙經典，若在大眾廣宣說時，我等四王及餘眷屬，聞此甘露無上法味，增益身力心進勇銳具諸威德。

「世尊！我等四王，能說正法修行正法，為世法王以法治世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等四王，能說正法修行正法，為世法王以法治世。

「世尊！我等四王及天、龍、鬼神、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，以法治世，遮諸惡鬼噉精氣者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等四王及天、龍、鬼神、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，以法治世，遮諸惡鬼噉精氣者。

「世尊！我等四王二十八部諸鬼神等，及無量百千鬼神，以淨天眼過於人眼，常觀擁護此閻浮提。世尊！是故我等名護世王。若此國土有諸衰耗、怨賊侵境、饑饉疾疫種種艱難，若有比丘受持是經，我等四王當共勸請，令是比丘以我力故，疾往彼所國邑郡縣，廣宣流布是金光明微妙經典，令如是等種種百千衰耗之事悉皆滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等四王二十八部諸鬼神等，及無量百千鬼神，以淨天眼過於人眼，常觀擁護此閻浮提。世尊！是故我等名護世王。若此國土有諸衰耗、怨賊侵境、饑饉疾疫種種艱難，若有比丘受持是經，我等四王當共勸請，令是比丘以我力故，疾往彼所國邑郡縣，廣宣流布是金光明微妙經典，令如是等種種百千衰耗之事悉皆滅盡。

「世尊！如諸國王所有土境，是持經者若至其國，是王應當往是人所，聽受如是微妙經典，聞已歡喜，復當護念恭敬是人。世尊！我等四王，復當勤心擁護是王及國人民，為除衰患令得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如諸國王所有土境，是持經者若至其國，是王應當往是人所，聽受如是微妙經典，聞已歡喜，復當護念恭敬是人。世尊！我等四王，復當勤心擁護是王及國人民，為除衰患令得安隱。

「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷受持是經，若諸人王有能供給施其所安，我等四王，亦當令是王及國人民一切安隱具足無患。世尊！若有四眾受持讀誦是妙經典，若諸人王有能供養恭敬尊重讚歎；我等四王，亦復當令如是人王，於諸王中常得第一供養恭敬尊重讚歎，亦令餘王欽尚羨慕稱讚其善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷受持是經，若諸人王有能供給施其所安，我等四王，亦當令是王及國人民一切安隱具足無患。世尊！若有四眾受持讀誦是妙經典，若諸人王有能供養恭敬尊重讚歎；我等四王，亦復當令如是人王，於諸王中常得第一供養恭敬尊重讚歎，亦令餘王欽尚羨慕稱讚其善。」

爾時世尊讚歎護世四天王等：「善哉，善哉！汝等四王，過去已曾供養恭敬尊重讚歎無量百千萬億諸佛，於諸佛所種諸善根，說於正法修行正法，以法治世為人天王。汝等今日長夜利益於諸眾生，行大悲心，施與眾生一切樂具，能遮諸惡勤與諸善。以是義故，若有人王能供養恭敬此金光明微妙經典，汝等正應如是護念，滅其苦惱與其安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚歎護世四天王等：「善哉，善哉！汝等四王，過去已曾供養恭敬尊重讚歎無量百千萬億諸佛，於諸佛所種諸善根，說於正法修行正法，以法治世為人天王。汝等今日長夜利益於諸眾生，行大悲心，施與眾生一切樂具，能遮諸惡勤與諸善。以是義故，若有人王能供養恭敬此金光明微妙經典，汝等正應如是護念，滅其苦惱與其安樂。

「汝等四王及諸眷屬、無量無邊百千鬼神，若能護念如是經者，即是護持去來現在諸佛正法。汝等四王及餘天眾百千鬼神，與阿脩羅共戰鬪時，汝等諸天常得勝利。汝等若能護念此經，悉能消伏一切諸苦，所謂怨賊饑饉疾疫。若四部眾有能受持讀誦此經，汝等亦應勤心守護，為除衰惱施與安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等四王及諸眷屬、無量無邊百千鬼神，若能護念如是經者，即是護持去來現在諸佛正法。汝等四王及餘天眾百千鬼神，與阿脩羅共戰鬪時，汝等諸天常得勝利。汝等若能護念此經，悉能消伏一切諸苦，所謂怨賊饑饉疾疫。若四部眾有能受持讀誦此經，汝等亦應勤心守護，為除衰惱施與安樂。」

爾時四王復白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，於未來世在所流布，若國土城邑郡縣村落隨所至處，若諸國王以天律治世，復能恭敬至心聽受是妙經典，并復尊重供養供給持是經典四部之眾，以是因緣，我等時時得聞如是微妙經典，聞已即得增益身力，心進勇銳具諸威德。是故我等及無量鬼神，常當隱形隨其妙典所流布處，而作擁護令無留難；亦當護念聽是經典諸國王等及其人民，除其患難悉令安隱，他方怨賊亦使退散。若有人王聽是經時，隣國怨敵興如是念：『當具四兵壞彼國土。』世尊！以是經典威神力故，爾時隣敵更有異怨為作留難，於其境界起諸衰惱災異疫病。爾時怨敵起如是等諸惡事已，備具四兵，發向是國規往討罰。我等爾時，當與眷屬無量無邊百千鬼神，隱蔽其形為作護助，令彼怨敵自然退散，起諸怖懅種種留難。彼國兵眾尚不能到，況復當能有所破壞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四王復白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，於未來世在所流布，若國土城邑郡縣村落隨所至處，若諸國王以天律治世，復能恭敬至心聽受是妙經典，并復尊重供養供給持是經典四部之眾，以是因緣，我等時時得聞如是微妙經典，聞已即得增益身力，心進勇銳具諸威德。是故我等及無量鬼神，常當隱形隨其妙典所流布處，而作擁護令無留難；亦當護念聽是經典諸國王等及其人民，除其患難悉令安隱，他方怨賊亦使退散。若有人王聽是經時，隣國怨敵興如是念：『當具四兵壞彼國土。』世尊！以是經典威神力故，爾時隣敵更有異怨為作留難，於其境界起諸衰惱災異疫病。爾時怨敵起如是等諸惡事已，備具四兵，發向是國規往討罰。我等爾時，當與眷屬無量無邊百千鬼神，隱蔽其形為作護助，令彼怨敵自然退散，起諸怖懅種種留難。彼國兵眾尚不能到，況復當能有所破壞？」

爾時佛讚四天王等：「善哉，善哉！汝等四王，乃能擁護我百千億那由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提，及諸人王受持是經恭敬供養者，為消衰患令其安樂；復能擁護宮殿舍宅城邑村落國土邊疆，乃至怨賊悉令退散，滅其衰惱令得安隱，亦令一切閻浮提內所有諸王無諸凶衰鬪訟之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚四天王等：「善哉，善哉！汝等四王，乃能擁護我百千億那由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提，及諸人王受持是經恭敬供養者，為消衰患令其安樂；復能擁護宮殿舍宅城邑村落國土邊疆，乃至怨賊悉令退散，滅其衰惱令得安隱，亦令一切閻浮提內所有諸王無諸凶衰鬪訟之事。

「四王當知，此閻浮提八萬四千城邑聚落、八萬四千諸人王等，各於其國娛樂快樂，各各於國而得自在；於自所有錢財珍寶，各各自足不相侵奪；如其宿世所修集業隨業受報，不生惡心貪求他國；各各自生利益之心，生於慈心、安樂之心、不諍訟心、不破壞心、無繫縛心、無楚撻心，各於其土自生愛樂，上下和睦猶如水乳，心相愛念增諸善根。以是因緣故，此閻浮提安隱豐樂，人民熾盛大地沃壤，陰陽調和時不越序，日月星宿不失常度，風雨隨時無諸災橫，人民豐實自足於財，心無貪吝亦無嫉妬，等行十善，其人壽終多生天上，天宮充滿增益天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四王當知，此閻浮提八萬四千城邑聚落、八萬四千諸人王等，各於其國娛樂快樂，各各於國而得自在；於自所有錢財珍寶，各各自足不相侵奪；如其宿世所修集業隨業受報，不生惡心貪求他國；各各自生利益之心，生於慈心、安樂之心、不諍訟心、不破壞心、無繫縛心、無楚撻心，各於其土自生愛樂，上下和睦猶如水乳，心相愛念增諸善根。以是因緣故，此閻浮提安隱豐樂，人民熾盛大地沃壤，陰陽調和時不越序，日月星宿不失常度，風雨隨時無諸災橫，人民豐實自足於財，心無貪吝亦無嫉妬，等行十善，其人壽終多生天上，天宮充滿增益天眾。

「若未來世有諸人王聽是經典，及供養恭敬受持是經四部之眾，是王則為安樂利益汝等四王及餘眷屬無量百千諸鬼神等。何以故？汝等四王，若得時時聞是經典，則為已得正法之水，服甘露味增益身力，心進勇銳具諸威德。是諸人王，若能至心聽受是經，則為已能供養於我。若供養我，則是供養過去未來現在諸佛；若能供養過去未來現在諸佛，則得無量不可思議功德之聚。以是因緣，是諸人王應得擁護，及后妃婇女中宮眷屬諸王子等亦應得護，衰惱消滅快樂熾盛，宮殿堂宇安隱清淨無諸災變，護宅之神增長威德，亦受無量歡悅快樂。是諸國土所有人民，悉受種種五欲之樂，一切惡事悉皆消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若未來世有諸人王聽是經典，及供養恭敬受持是經四部之眾，是王則為安樂利益汝等四王及餘眷屬無量百千諸鬼神等。何以故？汝等四王，若得時時聞是經典，則為已得正法之水，服甘露味增益身力，心進勇銳具諸威德。是諸人王，若能至心聽受是經，則為已能供養於我。若供養我，則是供養過去未來現在諸佛；若能供養過去未來現在諸佛，則得無量不可思議功德之聚。以是因緣，是諸人王應得擁護，及后妃婇女中宮眷屬諸王子等亦應得護，衰惱消滅快樂熾盛，宮殿堂宇安隱清淨無諸災變，護宅之神增長威德，亦受無量歡悅快樂。是諸國土所有人民，悉受種種五欲之樂，一切惡事悉皆消滅。」

爾時四天王白佛言：「世尊！未來之世若有人王，欲得護身及后妃婇女諸王子等宮殿屋宅，得第一護身所王領最為殊勝，具不可思議王者功德；欲得攝取無量福聚，國土無有他方怨賊，無諸憂惱及諸苦事。世尊！如是人王，不應放逸散亂其心，應生恭敬謙下之心，應當莊嚴第一微妙最勝宮宅，種種香汁持用灑地，散種種華，敷大法座師子之座，兼以無量珍琦異物而為校飾，張施種種無數微妙幢幡寶蓋；當淨洗浴以香塗身，著好淨衣纓絡自嚴，坐卑小座不自高大，除去自在離諸放逸，謙下自卑除去驕慢，正念聽受如是妙典，於說法者生世尊想；復於宮內后妃王子婇女眷屬，生慈哀心和顏與語，勸以種種供養之具供養法師。是王爾時既勸化已，即生無量歡喜快樂，心懷悅豫倍復自勵，不生疲倦多作利益，於說法者倍生恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王白佛言：「世尊！未來之世若有人王，欲得護身及后妃婇女諸王子等宮殿屋宅，得第一護身所王領最為殊勝，具不可思議王者功德；欲得攝取無量福聚，國土無有他方怨賊，無諸憂惱及諸苦事。世尊！如是人王，不應放逸散亂其心，應生恭敬謙下之心，應當莊嚴第一微妙最勝宮宅，種種香汁持用灑地，散種種華，敷大法座師子之座，兼以無量珍琦異物而為校飾，張施種種無數微妙幢幡寶蓋；當淨洗浴以香塗身，著好淨衣纓絡自嚴，坐卑小座不自高大，除去自在離諸放逸，謙下自卑除去驕慢，正念聽受如是妙典，於說法者生世尊想；復於宮內后妃王子婇女眷屬，生慈哀心和顏與語，勸以種種供養之具供養法師。是王爾時既勸化已，即生無量歡喜快樂，心懷悅豫倍復自勵，不生疲倦多作利益，於說法者倍生恭敬。」

爾時佛告四天大王：「爾時人王，應著白淨鮮潔之衣，種種纓絡齊整莊嚴，執持素白微妙上蓋，服飾容儀不失常則，躬出奉迎說法之人。何以故？是王如是隨其舉足步步之中，即是供養值遇百千億那由他諸佛世尊；復得超越如是等劫生死之難；復於來世爾所劫中，常得封受轉輪王位；隨其步步亦得如是現世功德不可思議自在之力；常得最勝極妙七寶人天宮殿；在在生處增益壽命；言語辯了人所信用；無所畏忌有大名稱；常為人天之所恭敬，天上人中受上妙樂；得大勢力具足威德；身色微妙端嚴第一；常值諸佛遇善知識；成就具足無量福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告四天大王：「爾時人王，應著白淨鮮潔之衣，種種纓絡齊整莊嚴，執持素白微妙上蓋，服飾容儀不失常則，躬出奉迎說法之人。何以故？是王如是隨其舉足步步之中，即是供養值遇百千億那由他諸佛世尊；復得超越如是等劫生死之難；復於來世爾所劫中，常得封受轉輪王位；隨其步步亦得如是現世功德不可思議自在之力；常得最勝極妙七寶人天宮殿；在在生處增益壽命；言語辯了人所信用；無所畏忌有大名稱；常為人天之所恭敬，天上人中受上妙樂；得大勢力具足威德；身色微妙端嚴第一；常值諸佛遇善知識；成就具足無量福聚。

「汝等四天王！如是人王，見如是等種種無量功德利益，是故此王應當躬出奉迎法師；若一由旬至百千由旬，於說法師應生佛想，應作是念：『今日釋迦如來正智，入於我宮受我供養，為我說法，我聞是法，即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，已為得值百千萬億那由他佛，已為供養過去未來現在諸佛，已得畢竟三惡道苦。我今已種百千無量轉輪聖王釋梵之因，已種無邊善根種子，已令無量百千萬億諸眾生等度於生死，已集無量無邊福聚，後宮眷屬已得擁護，宮宅諸衰悉已消滅，國土無有怨賊棘刺，他方怨敵不能侵陵。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等四天王！如是人王，見如是等種種無量功德利益，是故此王應當躬出奉迎法師；若一由旬至百千由旬，於說法師應生佛想，應作是念：『今日釋迦如來正智，入於我宮受我供養，為我說法，我聞是法，即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，已為得值百千萬億那由他佛，已為供養過去未來現在諸佛，已得畢竟三惡道苦。我今已種百千無量轉輪聖王釋梵之因，已種無邊善根種子，已令無量百千萬億諸眾生等度於生死，已集無量無邊福聚，後宮眷屬已得擁護，宮宅諸衰悉已消滅，國土無有怨賊棘刺，他方怨敵不能侵陵。』

「汝等四王！如是人王，應作如是供養正法，清淨聽受是妙經典，及恭敬供養尊重讚歎持是經典四部之眾；亦當迴此所得最勝功德之分，施與汝等及餘眷屬諸天鬼神。聚集如是諸善功德，現世常得無量無邊不可思議自在之利，威德勢力成就具足，能以正法摧伏諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等四王！如是人王，應作如是供養正法，清淨聽受是妙經典，及恭敬供養尊重讚歎持是經典四部之眾；亦當迴此所得最勝功德之分，施與汝等及餘眷屬諸天鬼神。聚集如是諸善功德，現世常得無量無邊不可思議自在之利，威德勢力成就具足，能以正法摧伏諸惡。」

爾時四王白佛言：「世尊！若未來世有諸人王，作如是等恭敬正法，至心聽受是妙經典，及恭敬供養尊重讚歎持是經典四部之眾，嚴治舍宅香汁灑地，專心正念聽說法時，我等四王亦當在中共聽此法，願諸人王為自利故，以己所得功德少分施與我等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四王白佛言：「世尊！若未來世有諸人王，作如是等恭敬正法，至心聽受是妙經典，及恭敬供養尊重讚歎持是經典四部之眾，嚴治舍宅香汁灑地，專心正念聽說法時，我等四王亦當在中共聽此法，願諸人王為自利故，以己所得功德少分施與我等。

「世尊！是諸人王於說法者所坐之處，為我等故燒種種香供養是經，是妙香氣，於一念頃即至我等諸天宮殿，其香即時變成香蓋，其香微妙金色晃耀照我等宮釋宮梵宮。大辯天神、功德天神、堅牢地神、散脂鬼神、最大將軍、二十八部鬼神大將、摩醯首羅、金剛密迹、摩尼跋陀鬼神大將、鬼子母，與五百兒子周匝圍繞，阿耨達龍王、娑竭羅龍王，如是等眾，自於宮殿各各得聞是妙香氣，及見香蓋光明普照，是香蓋光明亦照一切諸天宮殿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是諸人王於說法者所坐之處，為我等故燒種種香供養是經，是妙香氣，於一念頃即至我等諸天宮殿，其香即時變成香蓋，其香微妙金色晃耀照我等宮釋宮梵宮。大辯天神、功德天神、堅牢地神、散脂鬼神、最大將軍、二十八部鬼神大將、摩醯首羅、金剛密迹、摩尼跋陀鬼神大將、鬼子母，與五百兒子周匝圍繞，阿耨達龍王、娑竭羅龍王，如是等眾，自於宮殿各各得聞是妙香氣，及見香蓋光明普照，是香蓋光明亦照一切諸天宮殿。」

佛告四王：「是香蓋光明非但至汝四王宮殿。何以故？是諸人王手擎香爐，供養經時，其香遍布，於一念頃遍至三千大千世界，百億日月、百億大海、百億須彌山、百億大鐵圍山小鐵圍山及諸山王；百億四天下、百億四天王、百億三十三天，乃至百億非想非非想天。於此三千大千世界、百億三十三天，一切龍、鬼、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，宮殿虛空悉滿種種香煙雲蓋，其蓋金光亦照宮殿。如是三千大千世界，所有種種香煙雲蓋，皆是此經威神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四王：「是香蓋光明非但至汝四王宮殿。何以故？是諸人王手擎香爐，供養經時，其香遍布，於一念頃遍至三千大千世界，百億日月、百億大海、百億須彌山、百億大鐵圍山小鐵圍山及諸山王；百億四天下、百億四天王、百億三十三天，乃至百億非想非非想天。於此三千大千世界、百億三十三天，一切龍、鬼、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，宮殿虛空悉滿種種香煙雲蓋，其蓋金光亦照宮殿。如是三千大千世界，所有種種香煙雲蓋，皆是此經威神力故。

「是諸人王手擎香爐供養經時、種種香氣，不但遍此三千大千世界，於一念頃亦遍十方無量無邊恒河沙等百千萬億諸佛世界，於諸佛上虛空之中，亦成香蓋，金光普照，亦復如是。諸佛世尊聞是妙香，見是香蓋及金色光，於十方界恒河沙等諸佛世界，作如是等神力變化已，異口同音於說法者稱讚：『善哉，善哉！大士！汝能廣宣流布如是甚深微妙經典，則為成就無量無邊不可思議功德之聚，若有聞是甚深經典，所得功德則為不少，況持讀誦為他眾生開示分別演說其義。何以故？善男子！此金光明微妙經典，無量無邊億那由他諸菩薩等，若得聞者，即不退於阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸人王手擎香爐供養經時、種種香氣，不但遍此三千大千世界，於一念頃亦遍十方無量無邊恒河沙等百千萬億諸佛世界，於諸佛上虛空之中，亦成香蓋，金光普照，亦復如是。諸佛世尊聞是妙香，見是香蓋及金色光，於十方界恒河沙等諸佛世界，作如是等神力變化已，異口同音於說法者稱讚：『善哉，善哉！大士！汝能廣宣流布如是甚深微妙經典，則為成就無量無邊不可思議功德之聚，若有聞是甚深經典，所得功德則為不少，況持讀誦為他眾生開示分別演說其義。何以故？善男子！此金光明微妙經典，無量無邊億那由他諸菩薩等，若得聞者，即不退於阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時十方無量無邊恒河沙等，諸佛世界現在諸佛，異口同聲作如是言：『善男子！汝於來世必定當得坐於道場菩提樹下，於三界中最尊最勝，出過一切眾生之上，勤修力故受諸苦行，善能莊嚴菩提道場，能壞三千大千世界外道邪論，摧伏諸魔怨賊異形，覺了諸法第一寂滅清淨無垢甚深無上菩提之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時十方無量無邊恒河沙等，諸佛世界現在諸佛，異口同聲作如是言：『善男子！汝於來世必定當得坐於道場菩提樹下，於三界中最尊最勝，出過一切眾生之上，勤修力故受諸苦行，善能莊嚴菩提道場，能壞三千大千世界外道邪論，摧伏諸魔怨賊異形，覺了諸法第一寂滅清淨無垢甚深無上菩提之道。

「『善男子！汝已能坐金剛座處，轉於無上諸佛所讚十二種行甚深法輪，能擊無上最大法鼓，能吹無上極妙法螺，能竪無上最勝法幢，能然無上極明法炬，能雨無上甘露法雨，能斷無量煩惱怨結，能令無量百千萬億那由他眾，度於無涯可畏大海，解脫生死無際輪轉，值遇無量百千萬億那由他佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！汝已能坐金剛座處，轉於無上諸佛所讚十二種行甚深法輪，能擊無上最大法鼓，能吹無上極妙法螺，能竪無上最勝法幢，能然無上極明法炬，能雨無上甘露法雨，能斷無量煩惱怨結，能令無量百千萬億那由他眾，度於無涯可畏大海，解脫生死無際輪轉，值遇無量百千萬億那由他佛。』」

爾時四天王復白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，能得未來現在種種無量功德，是故人王，若得聞是微妙經典，則為已於百千萬億無量佛所種諸善根。我以敬念是人王故，復見無量福德利故，我等四王及餘眷屬無量百千萬億鬼神，於自宮殿見是種種香煙雲蓋瑞應之時，我當隱蔽不現其身，為聽法故，當至是王所至宮殿講法之處。大梵天王、釋提桓因、大辯天神、功德天神、堅牢地神、散脂鬼神、大將軍等，二十八部鬼神大將、摩醯首羅、金剛密迹、摩尼跋陀鬼神大將、鬼子母及五百兒子，周匝圍繞，阿耨達龍王、娑竭羅龍王，無量百千萬億那由他鬼神諸天，如是等眾為聽法故，悉自隱蔽不現其身，至是人王所止宮殿講法之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王復白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，能得未來現在種種無量功德，是故人王，若得聞是微妙經典，則為已於百千萬億無量佛所種諸善根。我以敬念是人王故，復見無量福德利故，我等四王及餘眷屬無量百千萬億鬼神，於自宮殿見是種種香煙雲蓋瑞應之時，我當隱蔽不現其身，為聽法故，當至是王所至宮殿講法之處。大梵天王、釋提桓因、大辯天神、功德天神、堅牢地神、散脂鬼神、大將軍等，二十八部鬼神大將、摩醯首羅、金剛密迹、摩尼跋陀鬼神大將、鬼子母及五百兒子，周匝圍繞，阿耨達龍王、娑竭羅龍王，無量百千萬億那由他鬼神諸天，如是等眾為聽法故，悉自隱蔽不現其身，至是人王所止宮殿講法之處。

「世尊！我等四王及餘眷屬無量鬼神，悉當同心以是人王為善知識，同共一行善相應行，能為無上大法施主，以甘露味充足我等；我等應當擁護是王，除其衰患令得安隱，及其宮宅國土城邑，諸惡災患悉令消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等四王及餘眷屬無量鬼神，悉當同心以是人王為善知識，同共一行善相應行，能為無上大法施主，以甘露味充足我等；我等應當擁護是王，除其衰患令得安隱，及其宮宅國土城邑，諸惡災患悉令消滅。

「世尊！若有人王，於此經典心生捨離不樂聽聞，其心不欲恭敬供養尊重讚歎；若四部眾有受持讀誦講說之者，亦復不能恭敬供養尊重讚歎。我等四王及餘眷屬無量鬼神，即便不得聞此正法，背甘露味失大法利，無有勢力及以威德，減損天眾增長惡趣。世尊！我等四王及無量鬼神捨其國土，不但我等，亦有無量守護國土諸舊善神皆悉捨去。我等諸王及諸鬼神既捨離已，其國當有種種災異，一切人民失其善心，唯有繫縛瞋恚鬪諍，互相破壞多諸疾疫，彗星現怪流星崩落，五星諸宿違失常度，兩日並現日月薄蝕，白黑惡虹數數出現，大地震動發大音聲，暴風惡雨無日不有，穀米勇貴饑饉凍餓，多有他方怨賊侵掠其國，人民多受苦惱，其地無有可愛樂處。世尊！我等四王及諸無量百千鬼神，并守國土諸舊善神，遠離去時生如是等無量惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有人王，於此經典心生捨離不樂聽聞，其心不欲恭敬供養尊重讚歎；若四部眾有受持讀誦講說之者，亦復不能恭敬供養尊重讚歎。我等四王及餘眷屬無量鬼神，即便不得聞此正法，背甘露味失大法利，無有勢力及以威德，減損天眾增長惡趣。世尊！我等四王及無量鬼神捨其國土，不但我等，亦有無量守護國土諸舊善神皆悉捨去。我等諸王及諸鬼神既捨離已，其國當有種種災異，一切人民失其善心，唯有繫縛瞋恚鬪諍，互相破壞多諸疾疫，彗星現怪流星崩落，五星諸宿違失常度，兩日並現日月薄蝕，白黑惡虹數數出現，大地震動發大音聲，暴風惡雨無日不有，穀米勇貴饑饉凍餓，多有他方怨賊侵掠其國，人民多受苦惱，其地無有可愛樂處。世尊！我等四王及諸無量百千鬼神，并守國土諸舊善神，遠離去時生如是等無量惡事。

「世尊！若有人王，欲得自護及王國土多受安樂，欲令國土一切眾生悉皆成就具足快樂，欲得摧伏一切外敵，欲得擁護一切國土，欲以正法正治國土，欲得除滅眾生怖畏。世尊！是人王等，應當必定聽是經典，及恭敬供養讀誦受持是經典者。我等四王及無量鬼神，以是法食善根因緣，得服甘露無上法味，增長身力心進勇銳增益諸天。何以故？以是人王至心聽受是經典故，如諸梵天說出欲論、釋提桓因種種善論、五通之人神仙之論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有人王，欲得自護及王國土多受安樂，欲令國土一切眾生悉皆成就具足快樂，欲得摧伏一切外敵，欲得擁護一切國土，欲以正法正治國土，欲得除滅眾生怖畏。世尊！是人王等，應當必定聽是經典，及恭敬供養讀誦受持是經典者。我等四王及無量鬼神，以是法食善根因緣，得服甘露無上法味，增長身力心進勇銳增益諸天。何以故？以是人王至心聽受是經典故，如諸梵天說出欲論、釋提桓因種種善論、五通之人神仙之論。

「世尊！梵天釋提桓因五神通人，雖有百千億那由他無量勝論，是金光明於中最勝。所以者何？如來說是《金光明經》，為眾生故，為令一切閻浮提內諸人王等以正法治，為與一切眾生安樂，為欲愛護一切眾生，欲令眾生無諸苦惱，無有他方怨賊棘刺，所有諸惡背而不向，欲令國土無有憂惱，以正法教無有諍訟，是故人王各於國土，應然法炬熾然正法增益天眾。我等四王及無量鬼神、閻浮提內諸天善神，以是因緣，得服甘露法味充足，得大威德進力具足，閻浮提內安隱豐樂，人民熾盛安樂其處；復於來世無量百千不可思議那由他劫，常受微妙第一快樂，復得值遇無量諸佛種諸善根，然後證成阿耨多羅三藐三菩提。得如是等無量功德，悉是如來正遍知說，如來過於百千億那由他諸梵天等，以大悲力故，亦過無量百千億那由他釋提桓因，以苦行力故。是故如來為諸眾生，演說如是《金光明經》。若閻浮提一切眾生及諸人王，世間出世間所作國事，所造世論皆因此經。欲令眾生得安樂故，釋迦如來示現是經廣宣流布。世尊！以是因緣故，是諸人王，應當必定聽受供養恭敬尊重讚歎是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！梵天釋提桓因五神通人，雖有百千億那由他無量勝論，是金光明於中最勝。所以者何？如來說是《金光明經》，為眾生故，為令一切閻浮提內諸人王等以正法治，為與一切眾生安樂，為欲愛護一切眾生，欲令眾生無諸苦惱，無有他方怨賊棘刺，所有諸惡背而不向，欲令國土無有憂惱，以正法教無有諍訟，是故人王各於國土，應然法炬熾然正法增益天眾。我等四王及無量鬼神、閻浮提內諸天善神，以是因緣，得服甘露法味充足，得大威德進力具足，閻浮提內安隱豐樂，人民熾盛安樂其處；復於來世無量百千不可思議那由他劫，常受微妙第一快樂，復得值遇無量諸佛種諸善根，然後證成阿耨多羅三藐三菩提。得如是等無量功德，悉是如來正遍知說，如來過於百千億那由他諸梵天等，以大悲力故，亦過無量百千億那由他釋提桓因，以苦行力故。是故如來為諸眾生，演說如是《金光明經》。若閻浮提一切眾生及諸人王，世間出世間所作國事，所造世論皆因此經。欲令眾生得安樂故，釋迦如來示現是經廣宣流布。世尊！以是因緣故，是諸人王，應當必定聽受供養恭敬尊重讚歎是經。」

爾時佛復告四天王：「汝等四王及餘眷屬無量百千那由他鬼神！是諸人王，若能至心聽是經典，供養恭敬尊重讚歎。汝等四王，正應擁護，滅其衰患而與安樂。若有人能廣宣流布如是妙典，於人天中大作佛事，能大利益無量眾生，如是之人，汝等四王，必當擁護莫令他緣而得擾亂，令心恬靜受於快樂，續復當得廣宣是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛復告四天王：「汝等四王及餘眷屬無量百千那由他鬼神！是諸人王，若能至心聽是經典，供養恭敬尊重讚歎。汝等四王，正應擁護，滅其衰患而與安樂。若有人能廣宣流布如是妙典，於人天中大作佛事，能大利益無量眾生，如是之人，汝等四王，必當擁護莫令他緣而得擾亂，令心恬靜受於快樂，續復當得廣宣是經。」

爾時四天王，即從座起偏袒右肩，右膝著地長跪合掌，於世尊前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王，即從座起偏袒右肩，右膝著地長跪合掌，於世尊前以偈讚曰：

「佛月清淨， 滿足莊嚴， 佛日暉曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛月清淨， 滿足莊嚴， 佛日暉曜，

放千光明。 如來面目， 最上明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放千光明。 如來面目， 最上明淨，

齒白無垢， 如蓮華根； 功德無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齒白無垢， 如蓮華根； 功德無量，

猶如大海； 智淵無邊， 法水具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大海； 智淵無邊， 法水具足；

百千三昧， 無有缺減； 足下平滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千三昧， 無有缺減； 足下平滿，

千輻相現； 足指網縵， 猶如鵝王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千輻相現； 足指網縵， 猶如鵝王；

光明晃耀， 如寶山王； 微妙清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明晃耀， 如寶山王； 微妙清淨，

如鍊真金； 所有福德， 不可思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鍊真金； 所有福德， 不可思議；

佛功德山， 我今敬禮。 佛真法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛功德山， 我今敬禮。 佛真法身，

猶如虛空， 應物現形， 如水中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空， 應物現形， 如水中月，

無有障礙， 如焰如化， 是故我今， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有障礙， 如焰如化， 是故我今，

稽首佛月。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首佛月。」

爾時世尊，以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈答曰：

「此金光明， 諸經之王， 甚深最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此金光明， 諸經之王， 甚深最勝，

為無有上； 十力世尊， 之所宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無有上； 十力世尊， 之所宣說，

汝等四王， 應當勤護。 以是因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等四王， 應當勤護。 以是因緣，

是深妙典， 能與眾生， 無量快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是深妙典， 能與眾生， 無量快樂，

為諸眾生， 安樂利益， 故久流布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 安樂利益， 故久流布，

於閻浮提； 能滅三千， 大千世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於閻浮提； 能滅三千， 大千世界，

所有惡趣， 無量諸苦。 閻浮提內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有惡趣， 無量諸苦。 閻浮提內，

諸人王等， 心生慈愍， 正法治世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人王等， 心生慈愍， 正法治世，

若能流布， 此妙經典， 則令其土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能流布， 此妙經典， 則令其土，

安隱豐熟， 所有眾生， 悉受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱豐熟， 所有眾生， 悉受快樂。

若有人王， 欲愛己身， 及其國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人王， 欲愛己身， 及其國土，

欲令豐盛， 應當至心， 淨潔洗浴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令豐盛， 應當至心， 淨潔洗浴，

往法會所， 聽受是經。 是經能作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往法會所， 聽受是經。 是經能作，

所有善事， 摧伏一切， 內外怨賊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有善事， 摧伏一切， 內外怨賊；

復能除滅， 無量怖畏； 是諸經王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復能除滅， 無量怖畏； 是諸經王，

能與一切， 無量眾生， 安隱快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與一切， 無量眾生， 安隱快樂。

譬如寶樹， 在人家中， 悉能出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如寶樹， 在人家中， 悉能出生，

一切珍寶； 是妙經典， 亦復如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切珍寶； 是妙經典， 亦復如是，

悉能出生， 諸王功德。 如清冷水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能出生， 諸王功德。 如清冷水，

能除渴乏； 是妙經典， 亦復如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除渴乏； 是妙經典， 亦復如是，

能除諸王， 功德渴乏。 譬如珍寶、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除諸王， 功德渴乏。 譬如珍寶、

異物篋器， 悉在于手， 隨意所用； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異物篋器， 悉在于手， 隨意所用；

是金光明， 亦復如是， 隨意能與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是金光明， 亦復如是， 隨意能與，

諸王法寶。 是金光明， 微妙經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸王法寶。 是金光明， 微妙經典，

常為諸天， 恭敬供養； 亦為護世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸天， 恭敬供養； 亦為護世，

四大天王， 威神勢力， 之所護持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大天王， 威神勢力， 之所護持；

十方諸佛， 常念是經， 若有演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛， 常念是經， 若有演說，

稱讚善哉。 亦有百千， 無量鬼神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚善哉。 亦有百千， 無量鬼神，

從十方來， 擁護是人； 若有得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從十方來， 擁護是人； 若有得聞，

是妙經典， 心生歡喜， 踊躍無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是妙經典， 心生歡喜， 踊躍無量。

閻浮提內， 無量大眾， 皆悉歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提內， 無量大眾， 皆悉歡喜，

集聽是經； 聽是經故， 具諸威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集聽是經； 聽是經故， 具諸威德，

增益天眾， 精氣身力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益天眾， 精氣身力。」

爾時四天王聞是偈已，白佛言：「世尊！我從昔來未曾得聞如是微妙寂滅之法，我聞是已心生悲喜涕淚交流，舉身戰動肢節怡解，復得無量不可思議具足妙樂。」以天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，供養奉散於如來上。作如是等供養佛已，復白佛言：「世尊！我等四王，各各自有五百鬼神，常當隨逐是說法者而為守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王聞是偈已，白佛言：「世尊！我從昔來未曾得聞如是微妙寂滅之法，我聞是已心生悲喜涕淚交流，舉身戰動肢節怡解，復得無量不可思議具足妙樂。」以天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，供養奉散於如來上。作如是等供養佛已，復白佛言：「世尊！我等四王，各各自有五百鬼神，常當隨逐是說法者而為守護。」

金光明經大辯天神品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經大辯天神品第七

爾時大辯天白佛言：「世尊！是說法者，我當益其樂說辯才，令其所說莊嚴次第善得大智，若是經中有失文字句義違錯，我能令是說法比丘次第還得，能與總持令不忘失。若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕，復令無量無邊眾生得聞是經，當令是等悉得猛利不可思議大智慧聚、不可稱量福德之報，善解無量種種方便、善能辯暢一切諸論、善知世間種種技術，能出生死得不退轉，必定疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大辯天白佛言：「世尊！是說法者，我當益其樂說辯才，令其所說莊嚴次第善得大智，若是經中有失文字句義違錯，我能令是說法比丘次第還得，能與總持令不忘失。若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕，復令無量無邊眾生得聞是經，當令是等悉得猛利不可思議大智慧聚、不可稱量福德之報，善解無量種種方便、善能辯暢一切諸論、善知世間種種技術，能出生死得不退轉，必定疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

金光明經功德天品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經功德天品第八

爾時功德天白佛言：「世尊！是說法者，我當隨其所須之物，衣服飲食臥具醫藥及餘資產，供給是人無所乏少，令心安住晝夜歡樂，正念思惟是經章句分別深義。若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕，是諸眾生聽是經已，於未來世無量百千那由他劫，常在天上人中受樂，值遇諸佛，速成阿耨多羅三藐三菩提，三惡道苦悉畢無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時功德天白佛言：「世尊！是說法者，我當隨其所須之物，衣服飲食臥具醫藥及餘資產，供給是人無所乏少，令心安住晝夜歡樂，正念思惟是經章句分別深義。若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕，是諸眾生聽是經已，於未來世無量百千那由他劫，常在天上人中受樂，值遇諸佛，速成阿耨多羅三藐三菩提，三惡道苦悉畢無餘。

「世尊！我已於過去寶華功德海琉璃金山照明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊所種諸善根，是故我今隨所念方、隨所視方、隨所至方，能令無量百千眾生受諸快樂，若衣服飲食資生之具、金銀七寶、真珠琉璃、珊瑚琥珀、壁玉珂貝，悉無所乏。若有人能稱金光明微妙經典，為我供養諸佛世尊，三稱我名燒香供養；供養佛已，別以香華種種美味，供施於我灑散諸方，當知是人即能聚集資財寶物。以是因緣增長地味，地神諸天悉皆歡喜，所種穀米牙莖枝葉果實滋茂，樹神歡喜出生無量種種諸物。我時慈念諸眾生故，多與資生所須之物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我已於過去寶華功德海琉璃金山照明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊所種諸善根，是故我今隨所念方、隨所視方、隨所至方，能令無量百千眾生受諸快樂，若衣服飲食資生之具、金銀七寶、真珠琉璃、珊瑚琥珀、壁玉珂貝，悉無所乏。若有人能稱金光明微妙經典，為我供養諸佛世尊，三稱我名燒香供養；供養佛已，別以香華種種美味，供施於我灑散諸方，當知是人即能聚集資財寶物。以是因緣增長地味，地神諸天悉皆歡喜，所種穀米牙莖枝葉果實滋茂，樹神歡喜出生無量種種諸物。我時慈念諸眾生故，多與資生所須之物。

「世尊！於此北方，毘沙門天王有城名曰阿尼曼陀，其城有園名功德華光，於是園中有最勝園，名曰金幢七寶極妙，此即是我常止住處。若有欲得財寶增長，是人當於自所住處，應淨掃灑洗浴其身，著鮮白衣妙香塗身，為我至心三稱彼佛寶華琉璃世尊名號，禮拜供養燒香散華；亦當三稱金光明經至誠發願，別以香華種種美味，供施於我散灑諸方，爾時當說如是章句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！於此北方，毘沙門天王有城名曰阿尼曼陀，其城有園名功德華光，於是園中有最勝園，名曰金幢七寶極妙，此即是我常止住處。若有欲得財寶增長，是人當於自所住處，應淨掃灑洗浴其身，著鮮白衣妙香塗身，為我至心三稱彼佛寶華琉璃世尊名號，禮拜供養燒香散華；亦當三稱金光明經至誠發願，別以香華種種美味，供施於我散灑諸方，爾時當說如是章句：

「波利富樓那遮利 三曼陀達舍尼羅佉 摩訶毘呵羅伽帝 三曼陀毘陀那伽帝 摩訶迦梨波帝 波婆禰 薩婆哆㖃 三曼陀 脩鉢梨富隷 阿夜那達摩帝 摩訶毘鼓畢帝 摩訶彌勒簸僧祇帝 醯帝簁三博祇悕帝 三曼陀阿咃 阿㝹婆羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波利富樓那遮利 三曼陀達舍尼羅佉 摩訶毘呵羅伽帝 三曼陀毘陀那伽帝 摩訶迦梨波帝 波婆禰 薩婆哆㖃 三曼陀 脩鉢梨富隷 阿夜那達摩帝 摩訶毘鼓畢帝 摩訶彌勒簸僧祇帝 醯帝簁三博祇悕帝 三曼陀阿咃 阿㝹婆羅尼

「是灌頂章句，必定吉祥真實不虛。等行眾生及中善根，應當受持讀誦通利，七日七夜受持八戒，朝暮淨心，香華供養十方諸佛，常為己身及諸眾生，迴向具足阿耨多羅三藐三菩提，作是誓願：『令我所求皆得吉祥。』自於所居房舍屋宅淨潔掃除。若自住處、若阿蘭若處，以香泥塗地、燒微妙香、敷淨好座，以種種華香布散其地以待於我；我於爾時如一念頃，入其室宅即坐其座，從此日夜令此所居，若村邑、若僧坊、若露地，無所乏少，若錢若金銀若珍寶、若牛羊若穀米，一切所須即得具足悉受快樂。若能以己所作善根最勝之分迴與我者，我當終身不遠其人，於所住處至心護念，隨其所求令得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是灌頂章句，必定吉祥真實不虛。等行眾生及中善根，應當受持讀誦通利，七日七夜受持八戒，朝暮淨心，香華供養十方諸佛，常為己身及諸眾生，迴向具足阿耨多羅三藐三菩提，作是誓願：『令我所求皆得吉祥。』自於所居房舍屋宅淨潔掃除。若自住處、若阿蘭若處，以香泥塗地、燒微妙香、敷淨好座，以種種華香布散其地以待於我；我於爾時如一念頃，入其室宅即坐其座，從此日夜令此所居，若村邑、若僧坊、若露地，無所乏少，若錢若金銀若珍寶、若牛羊若穀米，一切所須即得具足悉受快樂。若能以己所作善根最勝之分迴與我者，我當終身不遠其人，於所住處至心護念，隨其所求令得成就。

「應當至心禮如是等諸佛世尊，其名曰：寶勝如來、無垢熾寶光明王相如來、金焰光明如來、金百光明照藏如來、金山寶蓋如來、金華焰光相如來、大炬如來、寶相如來；亦應敬禮：信相菩薩、金光明菩薩、金藏菩薩、常悲菩薩、法上菩薩；亦應敬禮：東方阿閦如來、南方寶相如來、西方無量壽佛、北方微妙聲佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應當至心禮如是等諸佛世尊，其名曰：寶勝如來、無垢熾寶光明王相如來、金焰光明如來、金百光明照藏如來、金山寶蓋如來、金華焰光相如來、大炬如來、寶相如來；亦應敬禮：信相菩薩、金光明菩薩、金藏菩薩、常悲菩薩、法上菩薩；亦應敬禮：東方阿閦如來、南方寶相如來、西方無量壽佛、北方微妙聲佛。」

金光明經堅牢地神品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經堅牢地神品第九

爾時地神堅牢白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，若現在世若未來世，在在處處——若城邑聚落，若山澤空處，若王宮宅。世尊！隨是經典所流布處，是地分中敷師子座，令說法者坐其座上，廣演宣說是妙經典；我當在中常作宿衛，隱蔽其身於法座下頂戴其足。我聞法已，得服甘露無上法味增益身力，而此大地深十六萬八千由旬，從金剛際至海地上，悉得眾味增長具足，豐壤肥濃過於今日。以是之故，閻浮提內藥草樹木、根莖枝葉華果滋茂，美色香味皆悉具足。眾生食已，增長壽命色力辯安，六情諸根具足通利，威德顏貌端嚴殊特；成就如是種種等已，所作事業多得成辦，有大勢力精勤勇猛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地神堅牢白佛言：「世尊！是金光明微妙經典，若現在世若未來世，在在處處——若城邑聚落，若山澤空處，若王宮宅。世尊！隨是經典所流布處，是地分中敷師子座，令說法者坐其座上，廣演宣說是妙經典；我當在中常作宿衛，隱蔽其身於法座下頂戴其足。我聞法已，得服甘露無上法味增益身力，而此大地深十六萬八千由旬，從金剛際至海地上，悉得眾味增長具足，豐壤肥濃過於今日。以是之故，閻浮提內藥草樹木、根莖枝葉華果滋茂，美色香味皆悉具足。眾生食已，增長壽命色力辯安，六情諸根具足通利，威德顏貌端嚴殊特；成就如是種種等已，所作事業多得成辦，有大勢力精勤勇猛。

「是故，世尊！閻浮提內安隱豐樂人民熾盛，一切眾生多受快樂，應心適意隨其所樂。是諸眾生得是威德大勢力已，能供養是《金光明經》，及恭敬供養持是經者四部之眾。我於爾時當往其所，為諸眾生受快樂故，請說法者廣令宣布如是妙典。何以故？世尊！是金光明若廣說時，我及眷屬所得功德倍過於常，增長身力心進勇銳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，世尊！閻浮提內安隱豐樂人民熾盛，一切眾生多受快樂，應心適意隨其所樂。是諸眾生得是威德大勢力已，能供養是《金光明經》，及恭敬供養持是經者四部之眾。我於爾時當往其所，為諸眾生受快樂故，請說法者廣令宣布如是妙典。何以故？世尊！是金光明若廣說時，我及眷屬所得功德倍過於常，增長身力心進勇銳。

「世尊！我服甘露無上味已，閻浮提地縱廣七千由旬豐壤倍常。世尊！如是大地眾生所依，悉能增長一切所須之物，增長一切所須物已，令諸眾生隨意所用受於快樂——種種飲食衣服臥具、宮殿屋宅樹木林苑、河池井泉，如是等物依因於地悉皆具足。是故，世尊！是諸眾生為知我恩，應作是念：『我當必定聽受是經，供養恭敬尊重讚歎。』作是念已，即從住處，若城邑聚落舍宅空地，往法會所聽受是經。既聽受已還其所止，各應相慶作如是言：『我等今者聞此甚深無上妙法，已為攝取不可思議功德之聚，值遇無量無邊諸佛，三惡道報已得解脫，於未來世常生天上人中受樂。』是諸眾生各於住處，若為他人演說是經，若說一喻一品一緣，若復稱歎一佛一菩薩一四句偈乃至一句，及稱是經首題名字。世尊！隨是眾生所住之處，其地具足豐壤肥濃過於餘地，凡是因地所生之物，悉得增長滋茂廣大，令諸眾生受於快樂，多饒財寶好行惠施，心常堅固深信三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我服甘露無上味已，閻浮提地縱廣七千由旬豐壤倍常。世尊！如是大地眾生所依，悉能增長一切所須之物，增長一切所須物已，令諸眾生隨意所用受於快樂——種種飲食衣服臥具、宮殿屋宅樹木林苑、河池井泉，如是等物依因於地悉皆具足。是故，世尊！是諸眾生為知我恩，應作是念：『我當必定聽受是經，供養恭敬尊重讚歎。』作是念已，即從住處，若城邑聚落舍宅空地，往法會所聽受是經。既聽受已還其所止，各應相慶作如是言：『我等今者聞此甚深無上妙法，已為攝取不可思議功德之聚，值遇無量無邊諸佛，三惡道報已得解脫，於未來世常生天上人中受樂。』是諸眾生各於住處，若為他人演說是經，若說一喻一品一緣，若復稱歎一佛一菩薩一四句偈乃至一句，及稱是經首題名字。世尊！隨是眾生所住之處，其地具足豐壤肥濃過於餘地，凡是因地所生之物，悉得增長滋茂廣大，令諸眾生受於快樂，多饒財寶好行惠施，心常堅固深信三寶。」

爾時佛告地神堅牢：「若有眾生，乃至聞是《金光明經》一句之義，人中命終隨意往生三十三天。地神！若有眾生，為欲供養是經典故莊嚴屋宅，乃至張懸一幡一蓋及以一衣，欲界六天已有自然七寶宮殿，是人命終即往生彼。地神！於諸七寶宮殿之中，各各自然有七天女共相娛樂，日夜常受不可思議微妙快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告地神堅牢：「若有眾生，乃至聞是《金光明經》一句之義，人中命終隨意往生三十三天。地神！若有眾生，為欲供養是經典故莊嚴屋宅，乃至張懸一幡一蓋及以一衣，欲界六天已有自然七寶宮殿，是人命終即往生彼。地神！於諸七寶宮殿之中，各各自然有七天女共相娛樂，日夜常受不可思議微妙快樂。」

爾時地神白佛言：「世尊！以是因緣，說法比丘坐法座時，我常晝夜衛護不離，隱蔽其形在法座下頂戴其足。世尊！若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕。是諸眾生聽是經已，未來之世無量百千那由他劫，於天上人中常受快樂，值遇諸佛，疾成阿耨多羅三藐三菩提，三惡道苦悉斷無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地神白佛言：「世尊！以是因緣，說法比丘坐法座時，我常晝夜衛護不離，隱蔽其形在法座下頂戴其足。世尊！若有眾生於百千佛所種諸善根，是說法者為是等故，於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕。是諸眾生聽是經已，未來之世無量百千那由他劫，於天上人中常受快樂，值遇諸佛，疾成阿耨多羅三藐三菩提，三惡道苦悉斷無餘。」