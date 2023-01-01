大乘百福莊嚴相經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘百福莊嚴相經

大唐天竺三藏地婆訶羅再譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏地婆訶羅再譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在舍衛大城普妙宮殿，為欲化導無量眾生，坐寶莊嚴師子之座，與大比丘等千二百五十人俱，菩薩摩訶薩無央數眾，皆共恭敬周匝圍繞，瞻仰世尊身心不動。時彼眾中有大菩薩，名文殊師利，承佛威神從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我聞如來有大福聚，大福聚者其量云何？惟願世尊為我解說，利益無量百千眾生，令其意樂咸得滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在舍衛大城普妙宮殿，為欲化導無量眾生，坐寶莊嚴師子之座，與大比丘等千二百五十人俱，菩薩摩訶薩無央數眾，皆共恭敬周匝圍繞，瞻仰世尊身心不動。時彼眾中有大菩薩，名文殊師利，承佛威神從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我聞如來有大福聚，大福聚者其量云何？惟願世尊為我解說，利益無量百千眾生，令其意樂咸得滿足。」

爾時世尊告文殊師利言：「善男子！汝已超過一切聲聞及辟支佛，能以智慧大悲之心，為諸眾生請問如來如是之義，諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告文殊師利言：「善男子！汝已超過一切聲聞及辟支佛，能以智慧大悲之心，為諸眾生請問如來如是之義，諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。

「文殊師利！如一閻浮提所有眾生十善福聚，如是福聚挍計籌量數滿百倍，成一轉輪聖王王四天下自在福聚，七寶成就、千子具足。何謂七寶？一者金輪寶、二者白象寶、三者紺馬寶、四者神珠寶、五者玉女寶、六者主藏寶、七者主兵寶。彼之千子，各各威猛端正勇健能破怨敵。文殊師利！如是名為轉輪聖王所有福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如一閻浮提所有眾生十善福聚，如是福聚挍計籌量數滿百倍，成一轉輪聖王王四天下自在福聚，七寶成就、千子具足。何謂七寶？一者金輪寶、二者白象寶、三者紺馬寶、四者神珠寶、五者玉女寶、六者主藏寶、七者主兵寶。彼之千子，各各威猛端正勇健能破怨敵。文殊師利！如是名為轉輪聖王所有福聚。

「文殊師利！如是轉輪聖王，及四天下一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量復滿百倍，成一忉利天王帝釋福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是轉輪聖王，及四天下一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量復滿百倍，成一忉利天王帝釋福聚。

「文殊師利！如是忉利天王，及四天下一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量復滿百倍，成一欲界最第六天教受護持魔王福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是忉利天王，及四天下一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量復滿百倍，成一欲界最第六天教受護持魔王福聚。

「文殊師利！如是第六自在天魔，及四天下一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量滿百千倍，成一慈心照察小千世界初禪梵王所有福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是第六自在天魔，及四天下一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量滿百千倍，成一慈心照察小千世界初禪梵王所有福聚。

「文殊師利！如是慈心照察小千世界初禪梵王，及彼世界一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量復百千倍，成一中千世界二禪梵王所有福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是慈心照察小千世界初禪梵王，及彼世界一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量復百千倍，成一中千世界二禪梵王所有福聚。

「文殊師利！如是中千世界二禪梵王，及彼世界一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量復百千倍，成一大千世界慈心照察第四禪內摩醯首羅所有福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是中千世界二禪梵王，及彼世界一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量復百千倍，成一大千世界慈心照察第四禪內摩醯首羅所有福聚。

「文殊師利！是大千主摩醯首羅，非少善根之所成就。何以故？摩醯首羅有大智慧、大威神故，如器世間災火焚已將更成立，於第四禪天降大雨，經五中劫不斷不絕，其水遍彼大千界上至梵世，無缺無減如是雨渧，彼大千主摩醯首羅悉能得知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是大千主摩醯首羅，非少善根之所成就。何以故？摩醯首羅有大智慧、大威神故，如器世間災火焚已將更成立，於第四禪天降大雨，經五中劫不斷不絕，其水遍彼大千界上至梵世，無缺無減如是雨渧，彼大千主摩醯首羅悉能得知。

「文殊師利！如是摩醯首羅所有福聚，如是福聚名為梵福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是摩醯首羅所有福聚，如是福聚名為梵福。

「文殊師利！如是三千大千世界主摩醯首羅，及彼世界一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量，無量無邊億百千倍，成一獨出大辟支佛所有福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是三千大千世界主摩醯首羅，及彼世界一切眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量，無量無邊億百千倍，成一獨出大辟支佛所有福聚。

「文殊師利！且置如是一大千界。假使十方諸佛世界，一切眾生及辟支佛所有福聚，如是福聚挍計籌量，至於無量億百千倍，成一最後生身菩薩福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！且置如是一大千界。假使十方諸佛世界，一切眾生及辟支佛所有福聚，如是福聚挍計籌量，至於無量億百千倍，成一最後生身菩薩福聚。

「文殊師利！如是最後生身菩薩福聚，及彼十方盡虛空際所有世界一切眾生，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，彼諸眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量，至於無量億百千倍，成彼如來身一毛孔所有福聚。文殊師利！如是如來身諸毛孔，其數乃有九萬九千，如是毛孔一一皆具如上所說無量福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是最後生身菩薩福聚，及彼十方盡虛空際所有世界一切眾生，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，彼諸眾生所有福聚，如是福聚挍計籌量，至於無量億百千倍，成彼如來身一毛孔所有福聚。文殊師利！如是如來身諸毛孔，其數乃有九萬九千，如是毛孔一一皆具如上所說無量福聚。

「文殊師利！如是如來一切毛孔所有福聚，如是福聚挍計籌量，復至無量億百千倍，成如來身隨好之中一好福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來一切毛孔所有福聚，如是福聚挍計籌量，復至無量億百千倍，成如來身隨好之中一好福聚。

「文殊師利！如是如來身諸隨好，略說其數有八十種。何謂八十？一者首分圓滿、二者髮際嚴好、三者髮色青紺、四者髮香芬馥、五者髮甚柔軟、六者髮不紛亂、七者髮不稀穊、八者髮常增長、九者髮本波委、十者髮端螺旋、十一者髮狀花輪、十二者髮如德字、十三者面部平正、十四者毫分充足、十五者眉色青紺、十六者眉不雜亂、十七者兩目美好、十八者兩目修廣、十九者兩目清淨、二十者兩目明朗、二十一者目色紺艶如青蓮花、二十二者耳甚長好、二十三者耳無缺減、二十四者耳無過惡、二十五者鼻修高直、二十六者兩頰滿足、二十七者頰無缺減、二十八者頰無過惡、二十九者牙甚圓正、三十者其牙均等、三十一者脣色赤好如頻婆果、三十二者舌赤柔軟、三十三者聲如雷震、三十四者其音朗徹、三十五者身普滿足、三十六者身肉豐好、三十七者身肉平正、三十八者身肉柔軟、三十九者身漸𦟛直、四十者身分相稱、四十一者身極圓好、四十二者身無缺減、四十三者其身柔軟、四十四者其身清潔、四十五者其身輕妙、四十六者身不動搖、四十七者身極端嚴、四十八者身無疵穢、四十九者身光破闇、五十者其腹美好、五十一者其腹圓滿、五十二者其腹不現、五十三者其臍深密、五十四者其臍不曲、五十五者臍稱其位、五十六者腋下平滿、五十七者臂肘纖長、五十八者手指圓滿、五十九者手指纖美、六十者手文深好、六十一者手文徑徹、六十二者手文不亂、六十三者手文潤澤、六十四者文無麁細、六十五者文端纖銳、六十六者膝輪圓廣、六十七者足跟𦟛滿、六十八者足善按地、六十九者行順於右、七十者行如象王、七十一者行如牛王、七十二者行如鵝王、七十三者行步威猛如師子王、七十四者手足甲端微悉高起、七十五者手足等甲如赤銅色、七十六者手足等甲並皆潤澤、七十七者筋脈不現、七十八者支節密緻、七十九者諸根無染、八十者見者歡喜。文殊師利！如向所說，此八十種是名如來隨好福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來身諸隨好，略說其數有八十種。何謂八十？一者首分圓滿、二者髮際嚴好、三者髮色青紺、四者髮香芬馥、五者髮甚柔軟、六者髮不紛亂、七者髮不稀穊、八者髮常增長、九者髮本波委、十者髮端螺旋、十一者髮狀花輪、十二者髮如德字、十三者面部平正、十四者毫分充足、十五者眉色青紺、十六者眉不雜亂、十七者兩目美好、十八者兩目修廣、十九者兩目清淨、二十者兩目明朗、二十一者目色紺艶如青蓮花、二十二者耳甚長好、二十三者耳無缺減、二十四者耳無過惡、二十五者鼻修高直、二十六者兩頰滿足、二十七者頰無缺減、二十八者頰無過惡、二十九者牙甚圓正、三十者其牙均等、三十一者脣色赤好如頻婆果、三十二者舌赤柔軟、三十三者聲如雷震、三十四者其音朗徹、三十五者身普滿足、三十六者身肉豐好、三十七者身肉平正、三十八者身肉柔軟、三十九者身漸𦟛直、四十者身分相稱、四十一者身極圓好、四十二者身無缺減、四十三者其身柔軟、四十四者其身清潔、四十五者其身輕妙、四十六者身不動搖、四十七者身極端嚴、四十八者身無疵穢、四十九者身光破闇、五十者其腹美好、五十一者其腹圓滿、五十二者其腹不現、五十三者其臍深密、五十四者其臍不曲、五十五者臍稱其位、五十六者腋下平滿、五十七者臂肘纖長、五十八者手指圓滿、五十九者手指纖美、六十者手文深好、六十一者手文徑徹、六十二者手文不亂、六十三者手文潤澤、六十四者文無麁細、六十五者文端纖銳、六十六者膝輪圓廣、六十七者足跟𦟛滿、六十八者足善按地、六十九者行順於右、七十者行如象王、七十一者行如牛王、七十二者行如鵝王、七十三者行步威猛如師子王、七十四者手足甲端微悉高起、七十五者手足等甲如赤銅色、七十六者手足等甲並皆潤澤、七十七者筋脈不現、七十八者支節密緻、七十九者諸根無染、八十者見者歡喜。文殊師利！如向所說，此八十種是名如來隨好福聚。

「文殊師利！如是如來八十隨好所有福聚，如是福聚挍計籌量，復滿無量億百千倍，成如來身手足等中隨相之文一文福聚。文殊師利！如是如來手足等中隨相之文有八十種。何謂八十？一者梵王像、二者天帝像、三者提頭賴吒像、四者毘樓勒叉像、五者毘樓博叉像、六者毘沙門像、七者功德天女像、八者日天子像、九者月天子像、十者水天像、十一者火天像、十二者風天像、十三者雲天像、十四者大仙像、十五者山王像、十六者童男像、十七者童女像、十八者寶幢像、十九者傘蓋像、二十者寶冠像、二十一者花鬘像、二十二者珠瓔像、二十三者耳璫像、二十四者臂印像、二十五者寶釧像、二十六者指環像、二十七者寶鏡像、二十八者白拂像、二十九者德字像、三十者花瓶像、三十一者摩尼像、三十二者寶劍像、三十三者金剛杵像、三十四者弓弧像、三十五者箭矢像、三十六者戈戟像、三十七者矛矟像、三十八者鉞斧像、三十九者羂索像、四十者長鉤像、四十一者䡴刃像、四十二者金鎚像、四十三者天棒像、四十四者天鼓像、四十五者天螺像、四十六者腰鼓像、四十七者花輪像、四十八者宮殿像、四十九者寶座像、五十者浴池像、五十一者蓮花像、五十二者粉米像、五十三者麰麥像、五十四者藥草像、五十五者靈茅像、五十六者花樹像、五十七者果樹像、五十八者金翅鳥像、五十九者迦陵頻伽像、六十者共命鳥像、六十一者孔雀像、六十二者鳩鴿像、六十三者鴈王像、六十四者青雀像、六十五者鸚鵡像、六十六者翠鳥像、六十七者輪中師子像、六十八者雪山白象像、六十九者龍王像、七十者象王像、七十一者馬王像、七十二者鹿王像、七十三者牛王像、七十四者野牛像、七十五者牸牛像、七十六者羖羊像、七十七者大鼇像、七十八者大龜像、七十九者魚王像、八十者螺王像。文殊師利！如是所說此八十種，是名如來隨相福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來八十隨好所有福聚，如是福聚挍計籌量，復滿無量億百千倍，成如來身手足等中隨相之文一文福聚。文殊師利！如是如來手足等中隨相之文有八十種。何謂八十？一者梵王像、二者天帝像、三者提頭賴吒像、四者毘樓勒叉像、五者毘樓博叉像、六者毘沙門像、七者功德天女像、八者日天子像、九者月天子像、十者水天像、十一者火天像、十二者風天像、十三者雲天像、十四者大仙像、十五者山王像、十六者童男像、十七者童女像、十八者寶幢像、十九者傘蓋像、二十者寶冠像、二十一者花鬘像、二十二者珠瓔像、二十三者耳璫像、二十四者臂印像、二十五者寶釧像、二十六者指環像、二十七者寶鏡像、二十八者白拂像、二十九者德字像、三十者花瓶像、三十一者摩尼像、三十二者寶劍像、三十三者金剛杵像、三十四者弓弧像、三十五者箭矢像、三十六者戈戟像、三十七者矛矟像、三十八者鉞斧像、三十九者羂索像、四十者長鉤像、四十一者䡴刃像、四十二者金鎚像、四十三者天棒像、四十四者天鼓像、四十五者天螺像、四十六者腰鼓像、四十七者花輪像、四十八者宮殿像、四十九者寶座像、五十者浴池像、五十一者蓮花像、五十二者粉米像、五十三者麰麥像、五十四者藥草像、五十五者靈茅像、五十六者花樹像、五十七者果樹像、五十八者金翅鳥像、五十九者迦陵頻伽像、六十者共命鳥像、六十一者孔雀像、六十二者鳩鴿像、六十三者鴈王像、六十四者青雀像、六十五者鸚鵡像、六十六者翠鳥像、六十七者輪中師子像、六十八者雪山白象像、六十九者龍王像、七十者象王像、七十一者馬王像、七十二者鹿王像、七十三者牛王像、七十四者野牛像、七十五者牸牛像、七十六者羖羊像、七十七者大鼇像、七十八者大龜像、七十九者魚王像、八十者螺王像。文殊師利！如是所說此八十種，是名如來隨相福聚。

「文殊師利！如是如來八十隨相所有福聚，如是福聚挍計籌量，復滿無量億百千倍，成如來身三十二種大人相中一相福聚。文殊師利！如是如來大人之相，其數乃有三十二種。何謂三十二種大人之相？一者頂有肉髻圓好高勝、二者髮紺青色其毛右旋、三者其額廣大平正嚴好、四者眉間毫相白逾珂雪、五者目睫青緻猶如牛王、六者口四十齒無有增減、七者其齒齊密無有踈缺、八者其齒白淨無有垢黑、九者口有四牙其色鮮潔、十者其頷圓滿如師子王、十一者其舌柔薄廣大紅赤、十二者於諸味中而得上味、十三者其語雷震得梵音聲、十四者缺骨不現其處平滿、十五者兩肩圓正無有缺減、十六者垂申兩臂手摩其膝、十七者其身上分如師子王、十八者身所有毛皆悉上靡、十九者身相圓滿如尼拘陀樹、二十者其身高妙滿足七肘、二十一者身體皮膚皆作金色、二十二者一一毛孔有一毛生、二十三者勢峯藏匿隱密不現、二十四者兩髀圓正其肉滿足、二十五者𨄔相嚴好如伊尼鹿王、二十六者兩足豐滿無諸缺減、二十七者兩足掌下皆悉平滿、二十八者足膚骨肉皆悉隆起、二十九者兩手兩足皆悉柔軟、三十者兩手兩足皆有網鞔、三十一者兩手兩足皆悉纖長、三十二者兩手兩足皆有輪相。文殊師利！如是所說三十二種大人之相，是名如來正相福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來八十隨相所有福聚，如是福聚挍計籌量，復滿無量億百千倍，成如來身三十二種大人相中一相福聚。文殊師利！如是如來大人之相，其數乃有三十二種。何謂三十二種大人之相？一者頂有肉髻圓好高勝、二者髮紺青色其毛右旋、三者其額廣大平正嚴好、四者眉間毫相白逾珂雪、五者目睫青緻猶如牛王、六者口四十齒無有增減、七者其齒齊密無有踈缺、八者其齒白淨無有垢黑、九者口有四牙其色鮮潔、十者其頷圓滿如師子王、十一者其舌柔薄廣大紅赤、十二者於諸味中而得上味、十三者其語雷震得梵音聲、十四者缺骨不現其處平滿、十五者兩肩圓正無有缺減、十六者垂申兩臂手摩其膝、十七者其身上分如師子王、十八者身所有毛皆悉上靡、十九者身相圓滿如尼拘陀樹、二十者其身高妙滿足七肘、二十一者身體皮膚皆作金色、二十二者一一毛孔有一毛生、二十三者勢峯藏匿隱密不現、二十四者兩髀圓正其肉滿足、二十五者𨄔相嚴好如伊尼鹿王、二十六者兩足豐滿無諸缺減、二十七者兩足掌下皆悉平滿、二十八者足膚骨肉皆悉隆起、二十九者兩手兩足皆悉柔軟、三十者兩手兩足皆有網鞔、三十一者兩手兩足皆悉纖長、三十二者兩手兩足皆有輪相。文殊師利！如是所說三十二種大人之相，是名如來正相福聚。

「文殊師利！如是如來三十二種大人福聚，如是福聚校計籌量，復滿無量阿僧祇倍，不可量倍不思議倍，始成如來大法圓螺，隨類教化一切眾生音聲福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來三十二種大人福聚，如是福聚校計籌量，復滿無量阿僧祇倍，不可量倍不思議倍，始成如來大法圓螺，隨類教化一切眾生音聲福聚。

「文殊師利！如是如來大法圓螺，能隨彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界一切眾生所有意樂，如其意樂能悉遍滿，隨其類音說法教化，利益安樂如是眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來大法圓螺，能隨彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界一切眾生所有意樂，如其意樂能悉遍滿，隨其類音說法教化，利益安樂如是眾生。

「文殊師利！如彼如來所有音聲，能有如是無量勢力，如來威光亦復如是，等彼音聲能有如是無量勢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如彼如來所有音聲，能有如是無量勢力，如來威光亦復如是，等彼音聲能有如是無量勢力。

「文殊師利！如彼如來所有威光，能有如是無量勢力，如來之身亦復如是，等彼威光能有如是無量勢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如彼如來所有威光，能有如是無量勢力，如來之身亦復如是，等彼威光能有如是無量勢力。

「文殊師利！如上所說，如是福聚不可思議、不可算數，非諸聲聞、辟支佛等之所能得。何以故？如是福聚從大智慧及大慈悲普遍一切最上願力所生起故，是故聲聞、辟支佛等所不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如上所說，如是福聚不可思議、不可算數，非諸聲聞、辟支佛等之所能得。何以故？如是福聚從大智慧及大慈悲普遍一切最上願力所生起故，是故聲聞、辟支佛等所不能得。

「文殊師利！如來如是妙色之身，悉是一切最勝清淨施戒修等及二因緣之所成立。何等為二？一者如來最勝願力，二者如來化導善巧。何謂如來化導善巧？謂諸眾生未種善根令種善根，已種善根令彼成熟，已成熟者令得解脫。由是二種因緣力故，是故獲得妙色之身。文殊師利！如是如來妙色之身，由二因緣之所成就；如來音聲亦復如是，以二因緣而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來如是妙色之身，悉是一切最勝清淨施戒修等及二因緣之所成立。何等為二？一者如來最勝願力，二者如來化導善巧。何謂如來化導善巧？謂諸眾生未種善根令種善根，已種善根令彼成熟，已成熟者令得解脫。由是二種因緣力故，是故獲得妙色之身。文殊師利！如是如來妙色之身，由二因緣之所成就；如來音聲亦復如是，以二因緣而得成就。

「文殊師利！如是如來所有音聲，以二因緣之所成就；如來威光亦復如是，以二因緣而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來所有音聲，以二因緣之所成就；如來威光亦復如是，以二因緣而得成就。

「文殊師利！如是如來所有威光，以二因緣之所成就；如來說法亦復如是，以二因緣而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來所有威光，以二因緣之所成就；如來說法亦復如是，以二因緣而得成就。

「文殊師利！如是如來所有說法，以二因緣之所成就；如來之行亦復如是，以二因緣而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來所有說法，以二因緣之所成就；如來之行亦復如是，以二因緣而得成就。

「文殊師利！如來如是為欲哀愍諸眾生故出現於世，為欲利益諸眾生故出現於世，為欲安樂諸眾生故出現於世，以諸眾生若干種性願樂差別各各不同，是故如來隨其意樂，為現種種相好之身，說法教化令彼調伏，入佛法中使得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來如是為欲哀愍諸眾生故出現於世，為欲利益諸眾生故出現於世，為欲安樂諸眾生故出現於世，以諸眾生若干種性願樂差別各各不同，是故如來隨其意樂，為現種種相好之身，說法教化令彼調伏，入佛法中使得成就。」

爾時文殊師利菩薩摩訶薩聞佛所說如上福聚，利益一切諸天世人，便作是言：「世尊！我於今者得大善利，我於今者得大最勝，我於今者得無等等，我於今者得大吉祥，我思如來於世間中為諸眾生作大依止，清淨不動猶如虛空，難遇難遭我今得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩摩訶薩聞佛所說如上福聚，利益一切諸天世人，便作是言：「世尊！我於今者得大善利，我於今者得大最勝，我於今者得無等等，我於今者得大吉祥，我思如來於世間中為諸眾生作大依止，清淨不動猶如虛空，難遇難遭我今得見。」

佛說是經已，彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩等，歡喜合掌，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩等，歡喜合掌，信受奉行。