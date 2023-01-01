大乘百福相經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘百福相經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國普妙宮中，坐寶莊嚴師子之座，與大比丘僧千二百五十人俱，菩薩摩訶薩無央數眾，恭敬圍繞，瞻仰尊顏身心不動。爾時，文殊師利菩薩於大眾中，承佛威神從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！一切眾生根性差別、欲樂不同，如來一音隨類演說，種種無量咸蒙利益。如是所說大法言音，皆以如來福德成就。何等名為如來福德？所言福德其量云何？惟願為我解說其義，饒益無數百千眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國普妙宮中，坐寶莊嚴師子之座，與大比丘僧千二百五十人俱，菩薩摩訶薩無央數眾，恭敬圍繞，瞻仰尊顏身心不動。爾時，文殊師利菩薩於大眾中，承佛威神從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！一切眾生根性差別、欲樂不同，如來一音隨類演說，種種無量咸蒙利益。如是所說大法言音，皆以如來福德成就。何等名為如來福德？所言福德其量云何？惟願為我解說其義，饒益無數百千眾生。」

爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善男子！汝已超過聲聞及辟支佛，能以大慧大悲請問如來如是之義。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。文殊師利！假使閻浮提一切眾生，行十善道所有福德總為一聚，如是積數滿百千倍，成一轉輪聖王福德之量。文殊師利！轉輪聖王成就七寶、具足千子。何謂七寶？一者金輪寶、二者象寶、三者馬寶、四者珠寶、五者女寶、六者主藏寶、七者主兵寶。千子皆悉端正勇健，能伏怨敵。如是名為轉輪聖王所有福德。文殊師利！假使四天下一切眾生，皆悉成就轉輪聖王所有福德，如是積數滿百千倍，成一帝釋福德之量。文殊師利！假使四天下一切眾生，皆悉成就帝釋所有福德，如是積數滿百千倍，成一第六他化自在天王福德之量。文殊師利！假使四天下一切眾生，皆悉成就魔王福德，如是積數滿百千倍，成一小千世界主初禪梵王福德之量。文殊師利！假使小千世界一切眾生，皆悉成就初禪梵王所有福德，如是積數滿百千倍，成一中千世界主二禪梵王福德之量。文殊師利！假使中千世界一切眾生，皆悉成就二禪梵王所有福德，如是積數滿百千倍，成一三千大千世界主第四禪梵王摩醯首羅福德之量。文殊師利！摩醯首羅有大福德、有大智慧、有大威神，非少善根而得成就。何以故？如劫燒已將更成立，於第四禪降澍大雨經五中劫，其水積滿三千大千上至梵世，一一雨渧摩醯首羅悉能知之。文殊師利！假使三千大千世界一切眾生，皆悉成就摩醯首羅所有福德，如是積數滿百千倍，成一獨出辟支福德之量。文殊師利！且置如是三千世界。假使十方諸佛國土一切眾生，皆悉成就辟支所有福德，如是積數乃至無量無邊億百千倍，成一最後身菩薩福德之量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善男子！汝已超過聲聞及辟支佛，能以大慧大悲請問如來如是之義。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。文殊師利！假使閻浮提一切眾生，行十善道所有福德總為一聚，如是積數滿百千倍，成一轉輪聖王福德之量。文殊師利！轉輪聖王成就七寶、具足千子。何謂七寶？一者金輪寶、二者象寶、三者馬寶、四者珠寶、五者女寶、六者主藏寶、七者主兵寶。千子皆悉端正勇健，能伏怨敵。如是名為轉輪聖王所有福德。文殊師利！假使四天下一切眾生，皆悉成就轉輪聖王所有福德，如是積數滿百千倍，成一帝釋福德之量。文殊師利！假使四天下一切眾生，皆悉成就帝釋所有福德，如是積數滿百千倍，成一第六他化自在天王福德之量。文殊師利！假使四天下一切眾生，皆悉成就魔王福德，如是積數滿百千倍，成一小千世界主初禪梵王福德之量。文殊師利！假使小千世界一切眾生，皆悉成就初禪梵王所有福德，如是積數滿百千倍，成一中千世界主二禪梵王福德之量。文殊師利！假使中千世界一切眾生，皆悉成就二禪梵王所有福德，如是積數滿百千倍，成一三千大千世界主第四禪梵王摩醯首羅福德之量。文殊師利！摩醯首羅有大福德、有大智慧、有大威神，非少善根而得成就。何以故？如劫燒已將更成立，於第四禪降澍大雨經五中劫，其水積滿三千大千上至梵世，一一雨渧摩醯首羅悉能知之。文殊師利！假使三千大千世界一切眾生，皆悉成就摩醯首羅所有福德，如是積數滿百千倍，成一獨出辟支福德之量。文殊師利！且置如是三千世界。假使十方諸佛國土一切眾生，皆悉成就辟支所有福德，如是積數乃至無量無邊億百千倍，成一最後身菩薩福德之量。

「文殊師利！如是最後身菩薩及十方盡虛空界一切眾生——卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色，有想、無想、非有想非無想——如是等眾生，皆悉成就最後身菩薩所有福德，如是積數乃至無量無邊億百千倍，成如來身一毛孔中福德之量。文殊師利！當知如來身諸毛孔，其數正有九千九億，一一皆具無量福德，如上所說。文殊師利！諸佛如來一一毛孔所有福德，乃至積數無量無邊億百千倍，以是福德成如來身一隨好福。文殊師利！如是佛身所有隨好，略說其數有八十種：一者肉髻高顯無能見頂；二者鼻高修直孔不外現；三者眉如初月又紺青色；四者耳輪埵成；五者身堅如那羅延；六者骨節相連如鉤鎖；七者行時去地四寸，印文成就；八者身迴如象王；九者甲如赤銅薄而光澤；十者膝骨圓好；十一者身常鮮潔；十二者膚體柔軟；十三者身體端直；十四者手指纖長；十五者指文嚴麗；十六者筋脈潛隱；十七者身色潤好；十八者踝不露現；十九者身不逶迤；二十者身相圓滿；二十一者識清淨；二十二者威儀備足；二十三者住處安隱，無能動搖；二十四者威振一切；二十五者眾生樂見；二十六者面不狹長；二十七者容色不撓；二十八者面相姝廣；二十九者脣色如頻婆果；三十者音聲深遠；三十一者臍深圓好；三十二者臍分右旋；三十三者手足圓滿；三十四者手足從心所作；三十五者手足文明徹；三十六者手足文不斷；三十七者手足光有五彩；三十八者眾生見皆喜悅；三十九者面如滿月；四十者先意與語；四十一者毛孔出無上香；四十二者足下平滿；四十三者威容如師子王；四十四者進止如象王；四十五者行步如鵝王；四十六者首如摩陀那；四十七者身極端正；四十八者一切聲相具足；四十九者牙利鮮白；五十者舌色如赤銅；五十一者舌薄而長；五十二者諸根清淨；五十三者身色光潔；五十四者手足潤澤；五十五者手足有德相；五十六者面門相具；五十七者手足掌如紅蓮；五十八者腹不現；五十九者臍不出；六十者腰細稱形；六十一者身毛上靡；六十二者身持重；六十三者臆前有室利婆瑳像；六十四者身相洪大；六十五者手足柔軟；六十六者圓光一尋；六十七者常光照身；六十八者等視眾生；六十九者不輕眾生；七十者應眾生音聲不增不減；七十一者說法不著；七十二者一音普遍同眾生語；七十三者說法有因緣；七十四者一切眾生無能盡觀；七十五者行順於右；七十六者無瞋狀；七十七者髮長好；七十八者髮不亂；七十九者髮右旋；八十者髮青紺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是最後身菩薩及十方盡虛空界一切眾生——卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色，有想、無想、非有想非無想——如是等眾生，皆悉成就最後身菩薩所有福德，如是積數乃至無量無邊億百千倍，成如來身一毛孔中福德之量。文殊師利！當知如來身諸毛孔，其數正有九千九億，一一皆具無量福德，如上所說。文殊師利！諸佛如來一一毛孔所有福德，乃至積數無量無邊億百千倍，以是福德成如來身一隨好福。文殊師利！如是佛身所有隨好，略說其數有八十種：一者肉髻高顯無能見頂；二者鼻高修直孔不外現；三者眉如初月又紺青色；四者耳輪埵成；五者身堅如那羅延；六者骨節相連如鉤鎖；七者行時去地四寸，印文成就；八者身迴如象王；九者甲如赤銅薄而光澤；十者膝骨圓好；十一者身常鮮潔；十二者膚體柔軟；十三者身體端直；十四者手指纖長；十五者指文嚴麗；十六者筋脈潛隱；十七者身色潤好；十八者踝不露現；十九者身不逶迤；二十者身相圓滿；二十一者識清淨；二十二者威儀備足；二十三者住處安隱，無能動搖；二十四者威振一切；二十五者眾生樂見；二十六者面不狹長；二十七者容色不撓；二十八者面相姝廣；二十九者脣色如頻婆果；三十者音聲深遠；三十一者臍深圓好；三十二者臍分右旋；三十三者手足圓滿；三十四者手足從心所作；三十五者手足文明徹；三十六者手足文不斷；三十七者手足光有五彩；三十八者眾生見皆喜悅；三十九者面如滿月；四十者先意與語；四十一者毛孔出無上香；四十二者足下平滿；四十三者威容如師子王；四十四者進止如象王；四十五者行步如鵝王；四十六者首如摩陀那；四十七者身極端正；四十八者一切聲相具足；四十九者牙利鮮白；五十者舌色如赤銅；五十一者舌薄而長；五十二者諸根清淨；五十三者身色光潔；五十四者手足潤澤；五十五者手足有德相；五十六者面門相具；五十七者手足掌如紅蓮；五十八者腹不現；五十九者臍不出；六十者腰細稱形；六十一者身毛上靡；六十二者身持重；六十三者臆前有室利婆瑳像；六十四者身相洪大；六十五者手足柔軟；六十六者圓光一尋；六十七者常光照身；六十八者等視眾生；六十九者不輕眾生；七十者應眾生音聲不增不減；七十一者說法不著；七十二者一音普遍同眾生語；七十三者說法有因緣；七十四者一切眾生無能盡觀；七十五者行順於右；七十六者無瞋狀；七十七者髮長好；七十八者髮不亂；七十九者髮右旋；八十者髮青紺。

「文殊師利！如上所說，名為如來隨好。福德積數滿足無量無邊億百千倍，成如來身隨相一文福德之量。如是隨相復有八十：一者梵王像；二者帝釋像；三者提頭賴吒像；四者毘樓勒叉像；五者毘樓博叉像；六者毘沙門像；七者水天像；八者日天像；九者月天像；十者火天像；十一者風天像；十二者龍王像；十三者仙人像；十四者童男像；十五者童女像；十六者賢聖座像；十七者寶幢像；十八者牛王像；十九者功德天女像；二十者山王像；二十一者摩竭大魚像；二十二者金翅鳥王像；二十三者彪王像；二十四者馬王像；二十五者孔雀王像；二十六者共命鳥像；二十七者迦陵頻伽像；二十八者翡翠像；二十九者鸚鵡像；三十者蹠俱羅鳥像；三十一者鵝王像；三十二者鳩鴿像；三十三者象王像；三十四者宮殿像；三十五者摩尼珠像；三十六者瓔珞像；三十七者大海像；三十八者蓮華像；三十九者難陀跋多像；四十者浴池像；四十一者靈茅像；四十二者薩底迦像；四十三者華鬘像；四十四者寶冠像；四十五者尸利婆瑳像；四十六者傘蓋像；四十七者江河像；四十八者雲天像；四十九者寶劍像；五十者長鉤像；五十一者頻婆果樹像；五十二者指環像；五十三者耳璫像；五十四者金剛杵像；五十五者戈戟像；五十六者矛矟像；五十七者長刀像；五十八者鬪輪像；五十九者弓矢像；六十者鉞斧像；六十一者羂索像；六十二者耒耜像；六十三者藥草像；六十四者乳牛像；六十五者野牛像；六十六者羖羊像；六十七者白拂像；六十八者天鼓像；六十九者金椎像；七十者商佉像；七十一者寶鏡像；七十二者大龜像；七十三者䡴刃像；七十四者華瓶像；七十五者粉米像；七十六者華樹像；七十七者果樹像；七十八者鴈王像；七十九者輪中師子像；八十者鹿王像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如上所說，名為如來隨好。福德積數滿足無量無邊億百千倍，成如來身隨相一文福德之量。如是隨相復有八十：一者梵王像；二者帝釋像；三者提頭賴吒像；四者毘樓勒叉像；五者毘樓博叉像；六者毘沙門像；七者水天像；八者日天像；九者月天像；十者火天像；十一者風天像；十二者龍王像；十三者仙人像；十四者童男像；十五者童女像；十六者賢聖座像；十七者寶幢像；十八者牛王像；十九者功德天女像；二十者山王像；二十一者摩竭大魚像；二十二者金翅鳥王像；二十三者彪王像；二十四者馬王像；二十五者孔雀王像；二十六者共命鳥像；二十七者迦陵頻伽像；二十八者翡翠像；二十九者鸚鵡像；三十者蹠俱羅鳥像；三十一者鵝王像；三十二者鳩鴿像；三十三者象王像；三十四者宮殿像；三十五者摩尼珠像；三十六者瓔珞像；三十七者大海像；三十八者蓮華像；三十九者難陀跋多像；四十者浴池像；四十一者靈茅像；四十二者薩底迦像；四十三者華鬘像；四十四者寶冠像；四十五者尸利婆瑳像；四十六者傘蓋像；四十七者江河像；四十八者雲天像；四十九者寶劍像；五十者長鉤像；五十一者頻婆果樹像；五十二者指環像；五十三者耳璫像；五十四者金剛杵像；五十五者戈戟像；五十六者矛矟像；五十七者長刀像；五十八者鬪輪像；五十九者弓矢像；六十者鉞斧像；六十一者羂索像；六十二者耒耜像；六十三者藥草像；六十四者乳牛像；六十五者野牛像；六十六者羖羊像；六十七者白拂像；六十八者天鼓像；六十九者金椎像；七十者商佉像；七十一者寶鏡像；七十二者大龜像；七十三者䡴刃像；七十四者華瓶像；七十五者粉米像；七十六者華樹像；七十七者果樹像；七十八者鴈王像；七十九者輪中師子像；八十者鹿王像。

「文殊師利！如上所說，名為如來隨相福德。積數滿足無量無邊億百千倍，合成如來身之一相。如來身相有三十二：一者足下安平；二者手足千輻輪輞；三者手足指纖長；四者手足柔軟如兜羅綿；五者足跟滿好；六者手足指網縵；七者足趺高平與跟相稱；八者𨄔𦟛長如伊尼鹿王；九者平身端立垂手過膝；十者陰藏不現；十一者身縱廣等如尼拘陀樹；十二者一毛孔有一毛生；十三者身毛上靡，青色柔軟而右旋；十四者身色微妙勝閻浮金；十五者身光一丈；十六者皮薄細滑不受塵垢；十七者兩肩圓好；十八者身廣端正；十九者臆如師子王；二十者兩腋下滿；二十一者牙白而大；二十二者四十齒；二十三者齒白齊密而根深；二十四者七處滿足；二十五者方頰如師子王；二十六者味中得上味，咽中二處津液流出；二十七者舌軟薄能覆面至髮際；二十八者梵音深遠如迦陵伽；二十九者眼如優鉢羅華；三十者眼睫如牛王；三十一者眉間白毫色如珂雪；三十二者頂肉骨成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如上所說，名為如來隨相福德。積數滿足無量無邊億百千倍，合成如來身之一相。如來身相有三十二：一者足下安平；二者手足千輻輪輞；三者手足指纖長；四者手足柔軟如兜羅綿；五者足跟滿好；六者手足指網縵；七者足趺高平與跟相稱；八者𨄔𦟛長如伊尼鹿王；九者平身端立垂手過膝；十者陰藏不現；十一者身縱廣等如尼拘陀樹；十二者一毛孔有一毛生；十三者身毛上靡，青色柔軟而右旋；十四者身色微妙勝閻浮金；十五者身光一丈；十六者皮薄細滑不受塵垢；十七者兩肩圓好；十八者身廣端正；十九者臆如師子王；二十者兩腋下滿；二十一者牙白而大；二十二者四十齒；二十三者齒白齊密而根深；二十四者七處滿足；二十五者方頰如師子王；二十六者味中得上味，咽中二處津液流出；二十七者舌軟薄能覆面至髮際；二十八者梵音深遠如迦陵伽；二十九者眼如優鉢羅華；三十者眼睫如牛王；三十一者眉間白毫色如珂雪；三十二者頂肉骨成。

「文殊師利！如是所說，名為如來三十二相。所有福德積數滿足，無量無邊阿僧祇不可度量、不可思議、不可說倍，合成如來大法言音。文殊師利！如是諸佛大法言音，能被無量無邊阿僧祇世界一切眾生意樂差別，隨其類解說法教化。文殊師利！諸佛如來所有言音，具足如是無量功德，普遍世界利益眾生亦復如是。文殊師利！如上所說福德之量不可思議，不與聲聞、辟支佛共。何以故？如是福德從施戒修，大悲、大慧、方便力等諸功德生，是故不與聲聞、辟支佛共。文殊師利！有二種法生如來身。何等為二？一者勝願力、二者方便力。以此二法生如來身。乃至音聲、相好、說法、所行，皆從二因而得成就。文殊師利！如來為欲憐愍、利益、安樂諸眾生故，出現於世，而諸眾生若干種性、欲樂不同，隨其差別現種種相，說法教化示其所行，得入佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是所說，名為如來三十二相。所有福德積數滿足，無量無邊阿僧祇不可度量、不可思議、不可說倍，合成如來大法言音。文殊師利！如是諸佛大法言音，能被無量無邊阿僧祇世界一切眾生意樂差別，隨其類解說法教化。文殊師利！諸佛如來所有言音，具足如是無量功德，普遍世界利益眾生亦復如是。文殊師利！如上所說福德之量不可思議，不與聲聞、辟支佛共。何以故？如是福德從施戒修，大悲、大慧、方便力等諸功德生，是故不與聲聞、辟支佛共。文殊師利！有二種法生如來身。何等為二？一者勝願力、二者方便力。以此二法生如來身。乃至音聲、相好、說法、所行，皆從二因而得成就。文殊師利！如來為欲憐愍、利益、安樂諸眾生故，出現於世，而諸眾生若干種性、欲樂不同，隨其差別現種種相，說法教化示其所行，得入佛法。」

爾時，文殊師利菩薩聞佛所說諸功德已，白佛言：「世尊！我於今者得大善利。能知如來為無等等、為無上上，為諸眾生作大依止，清淨無染猶如虛空。我今得值甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩聞佛所說諸功德已，白佛言：「世尊！我於今者得大善利。能知如來為無等等、為無上上，為諸眾生作大依止，清淨無染猶如虛空。我今得值甚為希有。」

佛說是經已，文殊師利菩薩等并諸比丘，合掌信受歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，文殊師利菩薩等并諸比丘，合掌信受歡喜奉行。