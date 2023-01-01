佛說寶雨經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第十

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

「云何菩薩善能捨離惡求利養？善男子！菩薩不為利養故，身心行惡。身行惡者，為利養故，馳走來往而犯尸羅。心行惡者，悕求利養，若見餘人所得利養及同梵行者，興心損壞。是名菩薩捨離惡求利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善能捨離惡求利養？善男子！菩薩不為利養故，身心行惡。身行惡者，為利養故，馳走來往而犯尸羅。心行惡者，悕求利養，若見餘人所得利養及同梵行者，興心損壞。是名菩薩捨離惡求利養。

「云何菩薩捨離非法利養？謂此菩薩不行矯詐，取於利養，不以斗秤而行欺誑，他所委信，終不侵損，不行矯詐。是名菩薩捨離非法利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩捨離非法利養？謂此菩薩不行矯詐，取於利養，不以斗秤而行欺誑，他所委信，終不侵損，不行矯詐。是名菩薩捨離非法利養。

「云何菩薩捨離不淨利養？謂此菩薩所得利養，若窣堵波、若法、若僧共有之物，或他不與亦不許可，雖得彼物必不受之。是名菩薩捨離不淨利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩捨離不淨利養？謂此菩薩所得利養，若窣堵波、若法、若僧共有之物，或他不與亦不許可，雖得彼物必不受之。是名菩薩捨離不淨利養。

「云何菩薩不耽著利養？謂此菩薩得利養時，不攝為己物，不自稱富者，亦無積聚。時時施與沙門、婆羅門等，若施與父母及輔翼左右、親友眷屬，時時自用。雖自受用，亦無染著。菩薩不得利養之時，心不生苦亦無熱惱，若彼施主及助施者雖不惠施，菩薩於彼不起瞋心。若得如法利養及隨僧次，一切如來皆同許可，諸菩薩等無有呵責，諸天讚歎，同梵行者無有譏嫌，於此利益常能知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不耽著利養？謂此菩薩得利養時，不攝為己物，不自稱富者，亦無積聚。時時施與沙門、婆羅門等，若施與父母及輔翼左右、親友眷屬，時時自用。雖自受用，亦無染著。菩薩不得利養之時，心不生苦亦無熱惱，若彼施主及助施者雖不惠施，菩薩於彼不起瞋心。若得如法利養及隨僧次，一切如來皆同許可，諸菩薩等無有呵責，諸天讚歎，同梵行者無有譏嫌，於此利益常能知足。

「善男子！菩薩成就此十種法，能得淨命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，能得淨命。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得心無厭倦。何等為十？一者、為諸有情故，雖久住生死而無厭倦；二者、為諸有情故，於生死苦而無厭倦；三者、於利益有情中而無厭倦；四者、諸所作事常為有情而無厭倦；五者、能令有情作善事業而無厭倦；六者、為聲聞乘補特伽羅宣說道法而無厭倦；七者、不於聲聞乘補特伽羅前現不信彼聲聞乘法；八者、攝受菩提分法而無厭倦；九者、圓滿菩提資糧而無厭倦；十者、於涅槃界不求現證，亦無趣向涅槃意樂。由此菩薩能隨順大菩提故、趣向大菩提故、親近大菩提故。善男子！菩薩成就此十種法，得心無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得心無厭倦。何等為十？一者、為諸有情故，雖久住生死而無厭倦；二者、為諸有情故，於生死苦而無厭倦；三者、於利益有情中而無厭倦；四者、諸所作事常為有情而無厭倦；五者、能令有情作善事業而無厭倦；六者、為聲聞乘補特伽羅宣說道法而無厭倦；七者、不於聲聞乘補特伽羅前現不信彼聲聞乘法；八者、攝受菩提分法而無厭倦；九者、圓滿菩提資糧而無厭倦；十者、於涅槃界不求現證，亦無趣向涅槃意樂。由此菩薩能隨順大菩提故、趣向大菩提故、親近大菩提故。善男子！菩薩成就此十種法，得心無厭倦。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能行一切如來教勅。何等為十？一者、修不放逸，捨諸放逸故；二者、得身善律儀，身不行惡故；三者、得語善律儀，語不行惡故；四者、得意善律儀，意不行惡故；五者、怖畏他世，能盡捨離諸不善法；六者、能說正理，離諸非理；七者、能善說法，訶責非法；八者、能得捨離譏嫌之業，於清淨業隨順修行；九者、於如來教中不說過患，能盡捨離諸煩惱毒；十者、於如來法性能隨順守護，防禦一切惡不善法。善男子！菩薩成就此十種法，能行一切如來教勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能行一切如來教勅。何等為十？一者、修不放逸，捨諸放逸故；二者、得身善律儀，身不行惡故；三者、得語善律儀，語不行惡故；四者、得意善律儀，意不行惡故；五者、怖畏他世，能盡捨離諸不善法；六者、能說正理，離諸非理；七者、能善說法，訶責非法；八者、能得捨離譏嫌之業，於清淨業隨順修行；九者、於如來教中不說過患，能盡捨離諸煩惱毒；十者、於如來法性能隨順守護，防禦一切惡不善法。善男子！菩薩成就此十種法，能行一切如來教勅。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得面門微笑，永離顰蹙。何等為十？一者、得諸根明淨；二者、得諸根遍淨；三者、得諸根不缺；四者、得諸根離垢；五者、得諸根白淨；六者、得永離損害；七者、得永離隨眠；八者、得永離纏縛；九者、得永離結恨；十者、得永離忿怒。善男子！菩薩成就此十種法，得面門微笑，永離顰蹙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得面門微笑，永離顰蹙。何等為十？一者、得諸根明淨；二者、得諸根遍淨；三者、得諸根不缺；四者、得諸根離垢；五者、得諸根白淨；六者、得永離損害；七者、得永離隨眠；八者、得永離纏縛；九者、得永離結恨；十者、得永離忿怒。善男子！菩薩成就此十種法，得面門微笑，永離顰蹙。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！如我解佛所說義趣，由諸根清淨故，諸菩薩得面門微笑；復由永離諸煩惱故，得無顰蹙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！如我解佛所說義趣，由諸根清淨故，諸菩薩得面門微笑；復由永離諸煩惱故，得無顰蹙。」

佛言：「善男子！如是，如是，如汝所說！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是，如是，如汝所說！

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得多聞。何等為十？一者、如實了知，如是貪火熾然生滅；二者、如實了知，如是瞋火熾然增盛；三者、如實了知，如是癡火惛亂增長；四者、如實了知，有為之法悉皆無常；五者、如實了知，如是諸行一切皆苦；六者、如實了知，如是世間并皆是空；七者、如實了知，如是一切諸行無我；八者、如實了知，如是愛著，皆名戲論；九者、如實了知，一切諸法因緣所生；十者、如實了知，涅槃寂靜。如是之義，非但言說，要以聞、思、修所成慧，方於此義如實了知。如是知已，悲心堅固，為諸有情發起精進。善男子！菩薩成就此十種法，能得多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得多聞。何等為十？一者、如實了知，如是貪火熾然生滅；二者、如實了知，如是瞋火熾然增盛；三者、如實了知，如是癡火惛亂增長；四者、如實了知，有為之法悉皆無常；五者、如實了知，如是諸行一切皆苦；六者、如實了知，如是世間并皆是空；七者、如實了知，如是一切諸行無我；八者、如實了知，如是愛著，皆名戲論；九者、如實了知，一切諸法因緣所生；十者、如實了知，涅槃寂靜。如是之義，非但言說，要以聞、思、修所成慧，方於此義如實了知。如是知已，悲心堅固，為諸有情發起精進。善男子！菩薩成就此十種法，能得多聞。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，攝受正法。何等為十？一者、於後時、後分、後五十歲，正法將滅，時分轉減，諸有情類不能修持，住非道中，智燈已滅，無能說者。此時若有能於廣大素怛纜中，有大利益，有大威德，生諸善法如有情母，受持讀誦，種種承事，恭敬供養。二者、展轉為他宣說開示。三者、能於修學如是廣大經典補特伽羅所，生於淨信，歡喜踊躍，攝受於彼。四者、聽聞正法，無所悕望。五者、於此法師起導師想。六者、能於正法起甘露想。七者、能於正法起仙藥想。八者、於其正法起良藥想。九者、專求正法，不顧身命。十者、悕求正法，起修行想。善男子！菩薩成就此十種法，能攝受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，攝受正法。何等為十？一者、於後時、後分、後五十歲，正法將滅，時分轉減，諸有情類不能修持，住非道中，智燈已滅，無能說者。此時若有能於廣大素怛纜中，有大利益，有大威德，生諸善法如有情母，受持讀誦，種種承事，恭敬供養。二者、展轉為他宣說開示。三者、能於修學如是廣大經典補特伽羅所，生於淨信，歡喜踊躍，攝受於彼。四者、聽聞正法，無所悕望。五者、於此法師起導師想。六者、能於正法起甘露想。七者、能於正法起仙藥想。八者、於其正法起良藥想。九者、專求正法，不顧身命。十者、悕求正法，起修行想。善男子！菩薩成就此十種法，能攝受正法。

「復次，善男子！有十種法，菩薩成就為法王子。何等為十？一者、具諸相莊嚴；二者、身得隨好；三者、諸根具足，皆悉圓滿；四者、於一切如來所行之處，隨順修行；五者、於一切如來所得聖道，隨順得之；六者、於一切如來所有覺悟，隨順悟之；七者、能得除滅世間苦惱；八者、善學一切聖者所行；九者、得善修習梵行；十者、能住一切智城，是諸如來所住之處。善男子！菩薩成就此十種法，為法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！有十種法，菩薩成就為法王子。何等為十？一者、具諸相莊嚴；二者、身得隨好；三者、諸根具足，皆悉圓滿；四者、於一切如來所行之處，隨順修行；五者、於一切如來所得聖道，隨順得之；六者、於一切如來所有覺悟，隨順悟之；七者、能得除滅世間苦惱；八者、善學一切聖者所行；九者、得善修習梵行；十者、能住一切智城，是諸如來所住之處。善男子！菩薩成就此十種法，為法王子。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得釋、梵、護世之所承奉。何等為十？一者、能於菩提而不退轉；二者、一切諸魔所不能動；三者、於佛法中而無退失；四者、隨順能入諸真實相；五者、隨順通達一切諸法悉皆平等；六者、能於一切佛法之中，不藉他緣而能信解；七者、得善證智；八者、成就不共一切聲聞、辟支佛法；九者、能超過彼一切世間；十者、證無生法忍。善男子！菩薩成就此十種法，得釋、梵、護世之所承奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得釋、梵、護世之所承奉。何等為十？一者、能於菩提而不退轉；二者、一切諸魔所不能動；三者、於佛法中而無退失；四者、隨順能入諸真實相；五者、隨順通達一切諸法悉皆平等；六者、能於一切佛法之中，不藉他緣而能信解；七者、得善證智；八者、成就不共一切聲聞、辟支佛法；九者、能超過彼一切世間；十者、證無生法忍。善男子！菩薩成就此十種法，得釋、梵、護世之所承奉。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能知有情意樂、隨眠。何等為十？一者、如實了知一切有情貪心意樂；二者、如實了知一切有情瞋心意樂；三者、如實了知一切有情癡心意樂；四者、如實了知一切有情上品意樂；五者、如實了知一切有情中品意樂；六者、如實了知一切有情下品意樂；七者、如實了知一切有情諸善意樂；八者、如實了知一切有情堅固意樂；九者、如實了知一切有情常起隨眠；十者、如實了知一切有情暴惡隨眠。善男子！菩薩成就此十種法，能知有情意樂、隨眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能知有情意樂、隨眠。何等為十？一者、如實了知一切有情貪心意樂；二者、如實了知一切有情瞋心意樂；三者、如實了知一切有情癡心意樂；四者、如實了知一切有情上品意樂；五者、如實了知一切有情中品意樂；六者、如實了知一切有情下品意樂；七者、如實了知一切有情諸善意樂；八者、如實了知一切有情堅固意樂；九者、如實了知一切有情常起隨眠；十者、如實了知一切有情暴惡隨眠。善男子！菩薩成就此十種法，能知有情意樂、隨眠。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得成熟有情善巧。何等為十？一者、若諸有情應以如來色相而得度者，即現如來色相；二者、應以菩薩色相而得度者，即現菩薩色相；三者、應以緣覺色相而得度者，即現緣覺色相；四者、應以聲聞色相而得度者，即現聲聞色相；五者、應以帝釋色相而得度者，即現帝釋色相；六者、應以魔王色相而得度者，即現魔王色相；七者、應以梵天色相而得度者，即現梵天色相；八者、應以婆羅門色相而得度者，即現婆羅門色相；九者、應以剎帝利色相而得度者，即現剎帝利色相；十者、應以居士色相而得度者，即現居士色相。善男子！若諸有情應以如是色相方便得調伏者，菩薩為彼示現種種色相方便而調伏之。善男子！菩薩成就此十種法，能得成熟有情善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得成熟有情善巧。何等為十？一者、若諸有情應以如來色相而得度者，即現如來色相；二者、應以菩薩色相而得度者，即現菩薩色相；三者、應以緣覺色相而得度者，即現緣覺色相；四者、應以聲聞色相而得度者，即現聲聞色相；五者、應以帝釋色相而得度者，即現帝釋色相；六者、應以魔王色相而得度者，即現魔王色相；七者、應以梵天色相而得度者，即現梵天色相；八者、應以婆羅門色相而得度者，即現婆羅門色相；九者、應以剎帝利色相而得度者，即現剎帝利色相；十者、應以居士色相而得度者，即現居士色相。善男子！若諸有情應以如是色相方便得調伏者，菩薩為彼示現種種色相方便而調伏之。善男子！菩薩成就此十種法，能得成熟有情善巧。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得隨順住。何等為十？一者、質直心；二者、柔軟心；三者、不邪曲心；四者、無損害心；五者、無垢心；六者、清淨心；七者、無堅鞕心；八者、無麁惡言；九者、能常忍辱；十者、具足隨順。善男子！菩薩成就此十種法，得隨順住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得隨順住。何等為十？一者、質直心；二者、柔軟心；三者、不邪曲心；四者、無損害心；五者、無垢心；六者、清淨心；七者、無堅鞕心；八者、無麁惡言；九者、能常忍辱；十者、具足隨順。善男子！菩薩成就此十種法，得隨順住。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得安樂住。何等為十？一者、能得正見具足清淨；二者、得戒具足；三者、軌則清淨；四者、得順所行境；五者、無所染著；六者、成就悲愍；七者、能常憂念；八者、能得同類；九者、能發起一乘；十者、不事餘師。善男子！菩薩成就此十種法，得安樂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得安樂住。何等為十？一者、能得正見具足清淨；二者、得戒具足；三者、軌則清淨；四者、得順所行境；五者、無所染著；六者、成就悲愍；七者、能常憂念；八者、能得同類；九者、能發起一乘；十者、不事餘師。善男子！菩薩成就此十種法，得安樂住。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得攝事善巧。何等為十？一者、為攝有情，修利益施；二者、為攝有情，修安樂施；三者、為攝有情，修無盡施；四者、為攝有情，言說利益；五者、為攝有情，修言說義；六者、為攝有情，修言說法；七者、為攝有情，示言說理；八者、為攝有情，以善利益；九者、為攝有情，同飲食等，饒益彼故；十者、為攝有情，同於活命資具等事，饒益彼故。善男子！法利益者，所謂法施；安樂施者，所謂財施；無盡施者，謂常宣說道路示人；言說利益者，謂說善根；言說義者，謂說真實；言說法者，謂順如來教演說之法；言說理者，謂不壞實義；善利益者，謂令眾生除滅不善，置於善處；同飲食等，饒益彼者，謂同受用種種飲食、衣服等事；同於活命資具等事，饒益彼者，謂同受用金銀、末尼、真珠、璧玉、吠琉璃寶、螺貝、珊瑚、象馬車乘如是等事。善男子！菩薩成就此十種法，得攝事善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得攝事善巧。何等為十？一者、為攝有情，修利益施；二者、為攝有情，修安樂施；三者、為攝有情，修無盡施；四者、為攝有情，言說利益；五者、為攝有情，修言說義；六者、為攝有情，修言說法；七者、為攝有情，示言說理；八者、為攝有情，以善利益；九者、為攝有情，同飲食等，饒益彼故；十者、為攝有情，同於活命資具等事，饒益彼故。善男子！法利益者，所謂法施；安樂施者，所謂財施；無盡施者，謂常宣說道路示人；言說利益者，謂說善根；言說義者，謂說真實；言說法者，謂順如來教演說之法；言說理者，謂不壞實義；善利益者，謂令眾生除滅不善，置於善處；同飲食等，饒益彼者，謂同受用種種飲食、衣服等事；同於活命資具等事，饒益彼者，謂同受用金銀、末尼、真珠、璧玉、吠琉璃寶、螺貝、珊瑚、象馬車乘如是等事。善男子！菩薩成就此十種法，得攝事善巧。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得端嚴。何等為十？一、能得寂靜威儀；二、能得無矯詐威儀；三、能得清淨威儀；四、能令見者之所愛樂；五、能令見者諸惡止息，心意寂靜；六、能令見者無有厭足；七、能令見者心意悅樂；八、能令見者心無罣礙；九、能令見者所願滿足；十、能令見者心生淨信。善男子！菩薩成就此十種法，能得端嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得端嚴。何等為十？一、能得寂靜威儀；二、能得無矯詐威儀；三、能得清淨威儀；四、能令見者之所愛樂；五、能令見者諸惡止息，心意寂靜；六、能令見者無有厭足；七、能令見者心意悅樂；八、能令見者心無罣礙；九、能令見者所願滿足；十、能令見者心生淨信。善男子！菩薩成就此十種法，能得端嚴。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，為所依止。何等為十？一者、能守護他，以諸有情怖煩惱故；二者、能得出離，以生死曠野多飢渴故；三者、善能拔濟，謂令有情出生死海故；四者、能作眷屬，以諸有情多惸獨故；五者、為大醫師，以能對除煩惱病故；六者、能作依怙，以諸有情無依恃故；七者、能作依止，以諸有情無依處故；八者、能作歸依，以諸有情無依託故；九者、能為智燈，以諸有情住無明故；十者、能作歸趣，以諸有情無趣向故。善男子！菩薩成就此十種法，得為所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，為所依止。何等為十？一者、能守護他，以諸有情怖煩惱故；二者、能得出離，以生死曠野多飢渴故；三者、善能拔濟，謂令有情出生死海故；四者、能作眷屬，以諸有情多惸獨故；五者、為大醫師，以能對除煩惱病故；六者、能作依怙，以諸有情無依恃故；七者、能作依止，以諸有情無依處故；八者、能作歸依，以諸有情無依託故；九者、能為智燈，以諸有情住無明故；十者、能作歸趣，以諸有情無趣向故。善男子！菩薩成就此十種法，得為所依。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，如大藥樹。何等為十？善男子！如大藥樹，能令有情皆得受用。一者、受用其根；二者、受用其莖；三者、受用其枝；四者、受用其葉；五者、受用其花；六者、受用其果；七者、見時受用其色；八者、嗅時受用其香；九者、甞時受用其味；十者、摩時受用其觸。善男子！菩薩如是從初發心乃至成佛，能施彼彼一切有情諸煩惱病種種法藥，令得受用，或受用菩薩施波羅蜜多、或受用菩薩戒波羅蜜多、或受用菩薩忍波羅蜜多、或受用菩薩精進波羅蜜多、或受用菩薩靜慮波羅蜜多、或受用菩薩般若波羅蜜多、或見菩薩身而得勝利、或聞菩薩名而得勝利、或味菩薩功德而得勝利、或復供養菩薩而得勝利。善男子！菩薩成就此十種法，如大藥樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，如大藥樹。何等為十？善男子！如大藥樹，能令有情皆得受用。一者、受用其根；二者、受用其莖；三者、受用其枝；四者、受用其葉；五者、受用其花；六者、受用其果；七者、見時受用其色；八者、嗅時受用其香；九者、甞時受用其味；十者、摩時受用其觸。善男子！菩薩如是從初發心乃至成佛，能施彼彼一切有情諸煩惱病種種法藥，令得受用，或受用菩薩施波羅蜜多、或受用菩薩戒波羅蜜多、或受用菩薩忍波羅蜜多、或受用菩薩精進波羅蜜多、或受用菩薩靜慮波羅蜜多、或受用菩薩般若波羅蜜多、或見菩薩身而得勝利、或聞菩薩名而得勝利、或味菩薩功德而得勝利、或復供養菩薩而得勝利。善男子！菩薩成就此十種法，如大藥樹。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能勤修福德。何等為十？一者、於三寶中，隨力供養；二者、於諸有情病患之者，能施醫藥；三者、於一切有情飢渴逼者，能施飲食；四者、於一切有情為寒熱等所侵逼者，能施衣服；五者、於阿遮利耶、鄔波駄耶，心常尊重，恭敬供養；六者、於同梵行者，問訊起居，合掌禮拜，恭敬供養；七者、建立伽藍、樹林、園苑；八者、於時時間能以資財、穀麥等物庫藏所有而行惠施；九者、於其奴婢及傭力者，平等憐愍而養育之；十者、於時時間能尊重、供養持淨戒者及諸沙門、婆羅門等。善男子！菩薩成就此十種法，能勤修福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能勤修福德。何等為十？一者、於三寶中，隨力供養；二者、於諸有情病患之者，能施醫藥；三者、於一切有情飢渴逼者，能施飲食；四者、於一切有情為寒熱等所侵逼者，能施衣服；五者、於阿遮利耶、鄔波駄耶，心常尊重，恭敬供養；六者、於同梵行者，問訊起居，合掌禮拜，恭敬供養；七者、建立伽藍、樹林、園苑；八者、於時時間能以資財、穀麥等物庫藏所有而行惠施；九者、於其奴婢及傭力者，平等憐愍而養育之；十者、於時時間能尊重、供養持淨戒者及諸沙門、婆羅門等。善男子！菩薩成就此十種法，能勤修福德。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得變化善巧。何等為十？一者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎諸如來所聞甚深義；二者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎諸如來所聽聞正法；三者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎諸如來所恭敬供養；四者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中修集菩提資糧圓滿；五者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中見諸菩薩現正等覺，恭敬供養，尊重讚歎；六者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中示詣道場；七者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中自現等覺，令他皆見；八者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中轉正法輪；九者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中示般涅槃；十者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中，從初發心乃至成佛，經爾所時觀諸有情應調伏者，即能現作種種變化而調伏之。菩薩雖現如是變化，而不分別我能變化；於所變境，亦不分別如是之事我所化作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得變化善巧。何等為十？一者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎諸如來所聞甚深義；二者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎諸如來所聽聞正法；三者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎諸如來所恭敬供養；四者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中修集菩提資糧圓滿；五者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中見諸菩薩現正等覺，恭敬供養，尊重讚歎；六者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中示詣道場；七者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中自現等覺，令他皆見；八者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中轉正法輪；九者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中示般涅槃；十者、於一佛剎身相不動，能於無量佛剎土中，從初發心乃至成佛，經爾所時觀諸有情應調伏者，即能現作種種變化而調伏之。菩薩雖現如是變化，而不分別我能變化；於所變境，亦不分別如是之事我所化作。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！菩薩能作種種變化。云何於此能化之者及所化事得無分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！菩薩能作種種變化。云何於此能化之者及所化事得無分別？」

佛言：「善男子！我今為汝當說譬喻，汝應諦聽。善男子！譬如日、月光耀四洲，廣能利益諸有情等，而彼日、月雖能利益一切有情，而不分別我為能耀，亦不分別彼有情等以為所耀。然日、月天子由其往昔異熟業成，能作如是利有情事。善男子！諸菩薩等亦復如是，雖種種變化而無功用，於能化、所化不起分別——我是能化、有情為所化。何以故！如是種種變化之事，一一皆是菩薩善業得成熟故。由昔修行發如是願、作如是事，以此故得於能化、所化離於分別。善男子！菩薩成就此十種法，得變化善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今為汝當說譬喻，汝應諦聽。善男子！譬如日、月光耀四洲，廣能利益諸有情等，而彼日、月雖能利益一切有情，而不分別我為能耀，亦不分別彼有情等以為所耀。然日、月天子由其往昔異熟業成，能作如是利有情事。善男子！諸菩薩等亦復如是，雖種種變化而無功用，於能化、所化不起分別——我是能化、有情為所化。何以故！如是種種變化之事，一一皆是菩薩善業得成熟故。由昔修行發如是願、作如是事，以此故得於能化、所化離於分別。善男子！菩薩成就此十種法，得變化善巧。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，速疾能於無上菩提而現等覺。何等為十？一者、得具足施，以善積集成就施故；二者、得具足戒，成就淨戒，無有缺漏，亦無雜染，超過一切聲聞、緣覺；三者、具足安忍；四者、具足正勤；五者、具足靜慮；六者、具足般若；七者、具足方便；八者、具足勝願；九者、具足諸力；十者、具足正智。菩薩以能成就智故，超過一切聲聞、辟支佛地。由能成就不共智故，又能超過菩薩初地，乃至能超於第九地，由菩薩得智具足故。善男子！菩薩成就此十種法故，能速疾於無上菩提而現等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，速疾能於無上菩提而現等覺。何等為十？一者、得具足施，以善積集成就施故；二者、得具足戒，成就淨戒，無有缺漏，亦無雜染，超過一切聲聞、緣覺；三者、具足安忍；四者、具足正勤；五者、具足靜慮；六者、具足般若；七者、具足方便；八者、具足勝願；九者、具足諸力；十者、具足正智。菩薩以能成就智故，超過一切聲聞、辟支佛地。由能成就不共智故，又能超過菩薩初地，乃至能超於第九地，由菩薩得智具足故。善男子！菩薩成就此十種法故，能速疾於無上菩提而現等覺。」

世尊說此法門之時，此三千大千世界六種震動。又此世界所有蘇迷盧山及牟真隣陀山、摩訶牟真隣陀山、輪圍山、大輪圍山及寶山等一切諸山，為供養佛故，峯岫低屈向伽耶山。又此世界所有一切花果樹等，悉皆低屈向伽耶山，供養於佛及供養法。復有無量百千俱胝那庾多菩薩以種種衣服、諸莊嚴具，其積量如蘇迷盧山，供養佛法。復有無量百千俱胝釋、梵、護世合掌向佛，恭敬禮拜，以曼陀羅花、摩訶曼陀羅花散於佛上。復有無量百千天子於虛空中，各執天衣，舉手旋轉，作百千種聲，以諸天花散於佛上而作是言：「過去諸佛已出世間，轉正法輪。世尊今者又復出現轉妙法輪。若諸有情曾於過去供養諸佛，修行福業，積集善根，如是有情，今時方得聞此法門，何況聞已深生淨信！」復有無量百千莫呼洛伽亦為供養此法門故，出大音聲，猶如雷震其聲普遍。復變化作種種香雲，雨諸香水。其雨遍此三千大千世界及伽耶山頂，亦不嬈亂諸有情類。復有無量百千諸龍婇女於世尊前作種種音樂，讚歎供養。復有無量百千健達縛、緊捺洛右遶三千大千世界及伽耶山，出美妙音，讚歎供養。復有無量百千俱胝藥叉雨眾蓮花，而為供養。復有無量百千諸婆羅門及剎帝利，以諸花鬘、燒香、和香、塗香、末香、衣服、花蓋及諸幢幡而供養佛。復有無量世界之中所有諸佛，為供養釋迦牟尼佛及供養法故，各放眉間光明。其光明中現種種色、種種形、種種光，謂青、黃、赤、白及紅頗胝迦。所放光明，其光右繞此大千界，而能破彼一切闇障。光復右遶伽耶山頂及如來身，然從世尊頂上而入。復有妙風所吹之處，觸者安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說此法門之時，此三千大千世界六種震動。又此世界所有蘇迷盧山及牟真隣陀山、摩訶牟真隣陀山、輪圍山、大輪圍山及寶山等一切諸山，為供養佛故，峯岫低屈向伽耶山。又此世界所有一切花果樹等，悉皆低屈向伽耶山，供養於佛及供養法。復有無量百千俱胝那庾多菩薩以種種衣服、諸莊嚴具，其積量如蘇迷盧山，供養佛法。復有無量百千俱胝釋、梵、護世合掌向佛，恭敬禮拜，以曼陀羅花、摩訶曼陀羅花散於佛上。復有無量百千天子於虛空中，各執天衣，舉手旋轉，作百千種聲，以諸天花散於佛上而作是言：「過去諸佛已出世間，轉正法輪。世尊今者又復出現轉妙法輪。若諸有情曾於過去供養諸佛，修行福業，積集善根，如是有情，今時方得聞此法門，何況聞已深生淨信！」復有無量百千莫呼洛伽亦為供養此法門故，出大音聲，猶如雷震其聲普遍。復變化作種種香雲，雨諸香水。其雨遍此三千大千世界及伽耶山頂，亦不嬈亂諸有情類。復有無量百千諸龍婇女於世尊前作種種音樂，讚歎供養。復有無量百千健達縛、緊捺洛右遶三千大千世界及伽耶山，出美妙音，讚歎供養。復有無量百千俱胝藥叉雨眾蓮花，而為供養。復有無量百千諸婆羅門及剎帝利，以諸花鬘、燒香、和香、塗香、末香、衣服、花蓋及諸幢幡而供養佛。復有無量世界之中所有諸佛，為供養釋迦牟尼佛及供養法故，各放眉間光明。其光明中現種種色、種種形、種種光，謂青、黃、赤、白及紅頗胝迦。所放光明，其光右繞此大千界，而能破彼一切闇障。光復右遶伽耶山頂及如來身，然從世尊頂上而入。復有妙風所吹之處，觸者安樂。

世尊說此法門之時，於眾會中有七十二那庾多菩薩得無生法忍；無量百千俱胝那庾多有情，遠塵離垢，得法眼淨；無量百千俱胝有情未發心者，發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說此法門之時，於眾會中有七十二那庾多菩薩得無生法忍；無量百千俱胝那庾多有情，遠塵離垢，得法眼淨；無量百千俱胝有情未發心者，發菩提心。

時伽耶山有一天女，名曰長壽，久住此山，率其兵眾、將諸眷屬，來詣佛所，於眾會中從坐而起。為供養佛，往自宮殿取供養具，還至佛所，恭敬供養，而白佛言：「我知世尊於過去世無量生中，常住在此伽耶之山，曾有七萬二千諸佛，皆為世尊說此法門文句義理。今者世尊還住此山，而為我等說此法門所有文句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時伽耶山有一天女，名曰長壽，久住此山，率其兵眾、將諸眷屬，來詣佛所，於眾會中從坐而起。為供養佛，往自宮殿取供養具，還至佛所，恭敬供養，而白佛言：「我知世尊於過去世無量生中，常住在此伽耶之山，曾有七萬二千諸佛，皆為世尊說此法門文句義理。今者世尊還住此山，而為我等說此法門所有文句。」

佛言：「天女！汝今得聞如是法寶，為大義利！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天女！汝今得聞如是法寶，為大義利！」

爾時復有諸天子眾作是思惟：「此長壽天女經爾所時，承事如來，聞此法門。云何不能轉此女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有諸天子眾作是思惟：「此長壽天女經爾所時，承事如來，聞此法門。云何不能轉此女身？」

爾時止蓋菩薩知諸天子心所思惟，而白佛言：「世尊！有何因緣，此長壽天女經爾所時供養如來，復聞此法門大威神力，而今不能轉此女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩知諸天子心所思惟，而白佛言：「世尊！有何因緣，此長壽天女經爾所時供養如來，復聞此法門大威神力，而今不能轉此女身？」

佛言：「善男子！此長壽天女住不可思議解脫法門，為利益一切有情因緣故。善男子！我知此天女於往昔時，以能勸請超過算數諸佛、如來發菩提心乃至涅槃故。此天女有大威德，於賢劫中供養諸佛，於此佛剎當現等覺，號長壽如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此長壽天女住不可思議解脫法門，為利益一切有情因緣故。善男子！我知此天女於往昔時，以能勸請超過算數諸佛、如來發菩提心乃至涅槃故。此天女有大威德，於賢劫中供養諸佛，於此佛剎當現等覺，號長壽如來、應、正等覺。」

時薄伽梵告天女言：「天女！汝應示現自身佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵告天女言：「天女！汝應示現自身佛剎。」

爾時天女當即現入一切色身三摩地。入此定已，時此三千大千世界平坦如掌，吠琉璃寶以成此界。除去諸惡山石、草木，處處示現諸劫波樹、流泉、浴池，八功德水充滿池中，於其水上眾花彌覆。復能除彼下劣有情，乃至不聞女人之名。處處示現種種蓮花，大如車輪，於蓮花中有諸菩薩結加趺坐。亦復示現薄伽梵身，謂長壽如來、應、正等覺，為諸菩薩敷演妙法。無量百千俱胝那庾多釋、梵、護世、諸大菩薩，前後圍遶，說此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天女當即現入一切色身三摩地。入此定已，時此三千大千世界平坦如掌，吠琉璃寶以成此界。除去諸惡山石、草木，處處示現諸劫波樹、流泉、浴池，八功德水充滿池中，於其水上眾花彌覆。復能除彼下劣有情，乃至不聞女人之名。處處示現種種蓮花，大如車輪，於蓮花中有諸菩薩結加趺坐。亦復示現薄伽梵身，謂長壽如來、應、正等覺，為諸菩薩敷演妙法。無量百千俱胝那庾多釋、梵、護世、諸大菩薩，前後圍遶，說此法門。

爾時長壽天女從定而起，於世尊前右遶三匝，大眾之中隱沒不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長壽天女從定而起，於世尊前右遶三匝，大眾之中隱沒不現。

止蓋菩薩白佛言：「世尊！若有善男子、善女人聞此法門，若能受持、若讀、若誦、若復思惟、為他廣說，如是之人生幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！若有善男子、善女人聞此法門，若能受持、若讀、若誦、若復思惟、為他廣說，如是之人生幾所福？」

佛言：「善男子！若有人能布施三千大千世界一切有情，如是布施相續不斷，經於無量百千諸劫；若善男子及善女人有能書寫如此法門，善詳校已，能施與他生淨信者，是人功德勝前福德。何以故？善男子！以彼財施是下劣之法，有滅壞故；法施殊勝，有大威力。何以故？善男子！以諸有情染著財產，經無量時生死流轉，樂世間法，終不能受廣大法味。善男子！若有能以三千大千世界中所有眾生，皆能安置於十善道，復有能於此殊勝法門聽聞、讀誦、思惟、修習、為他演說，是人功德勝前福德。何以故？善男子！十善業道因此法門而出生故。善男子！若復有人教化三千大千世界一切有情，皆得聲聞、辟支佛果；若有聞此法門，受持讀誦、思惟修習、為他廣說，是人功德勝前福德。何以故？善男子！依此法門得諸聲聞、辟支佛果，又依此法門得諸菩薩及出世間諸佛之果。善男子！若能聽聞、受持讀誦此法門者，此人即是已於一切素怛纜中，受持讀誦。何以故？以此法門是諸法母。善男子！非不得此法性而能證得廣大法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有人能布施三千大千世界一切有情，如是布施相續不斷，經於無量百千諸劫；若善男子及善女人有能書寫如此法門，善詳校已，能施與他生淨信者，是人功德勝前福德。何以故？善男子！以彼財施是下劣之法，有滅壞故；法施殊勝，有大威力。何以故？善男子！以諸有情染著財產，經無量時生死流轉，樂世間法，終不能受廣大法味。善男子！若有能以三千大千世界中所有眾生，皆能安置於十善道，復有能於此殊勝法門聽聞、讀誦、思惟、修習、為他演說，是人功德勝前福德。何以故？善男子！十善業道因此法門而出生故。善男子！若復有人教化三千大千世界一切有情，皆得聲聞、辟支佛果；若有聞此法門，受持讀誦、思惟修習、為他廣說，是人功德勝前福德。何以故？善男子！依此法門得諸聲聞、辟支佛果，又依此法門得諸菩薩及出世間諸佛之果。善男子！若能聽聞、受持讀誦此法門者，此人即是已於一切素怛纜中，受持讀誦。何以故？以此法門是諸法母。善男子！非不得此法性而能證得廣大法性。」

爾時諸大聲聞承佛威神，從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，而白佛言：「世尊！我等聞此法門，必定能出廣大生死！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸大聲聞承佛威神，從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，而白佛言：「世尊！我等聞此法門，必定能出廣大生死！」

佛言：「諸苾芻！如是，如是！如汝所說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸苾芻！如是，如是！如汝所說！」

爾時薄伽梵告大眾言：「善男子！若於如是諸地方處說此法門，當知其地是菩提道場、轉法輪處。又應思惟其地即是大制多處，亦是我等一切導師在中而住。何以故？善男子！以法性即是大菩提故，亦是轉法輪故，又法身即是諸如來故。若供養法，即是供養一切如來。若說法師所在地方，當於此處起制多想，於法師處起尊重想、起善知識想、起於演說正道路想。若見法師應當歡喜，淨信悅樂，邀請上座，恭敬供養，讚歎善哉。善男子！我若讚說法師功德乃至劫盡，亦不能說少分功德。何以故？若有善男子、善女人愛樂法者，於說法師所行之處，以自身血灑其道路，亦不能報彼說法師少分恩德。何以故？以說法師即能住持如來法眼，甚希有故。善男子！諸說法師若欲說此法門之時，若正說、若已說，應現無畏，不應沈沒，不現憂惱，無損害心，著新淨衣，應生淨信。他讚歎時，不應倨傲，不起我慢，不自讚毀他，無所悕望，應常恭敬演說此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告大眾言：「善男子！若於如是諸地方處說此法門，當知其地是菩提道場、轉法輪處。又應思惟其地即是大制多處，亦是我等一切導師在中而住。何以故？善男子！以法性即是大菩提故，亦是轉法輪故，又法身即是諸如來故。若供養法，即是供養一切如來。若說法師所在地方，當於此處起制多想，於法師處起尊重想、起善知識想、起於演說正道路想。若見法師應當歡喜，淨信悅樂，邀請上座，恭敬供養，讚歎善哉。善男子！我若讚說法師功德乃至劫盡，亦不能說少分功德。何以故？若有善男子、善女人愛樂法者，於說法師所行之處，以自身血灑其道路，亦不能報彼說法師少分恩德。何以故？以說法師即能住持如來法眼，甚希有故。善男子！諸說法師若欲說此法門之時，若正說、若已說，應現無畏，不應沈沒，不現憂惱，無損害心，著新淨衣，應生淨信。他讚歎時，不應倨傲，不起我慢，不自讚毀他，無所悕望，應常恭敬演說此法。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！若諸地方有能說此法門之處，我當將諸兵眾及與眷屬往詣其處，為欲聽聞此法門故及能守護彼說法師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！若諸地方有能說此法門之處，我當將諸兵眾及與眷屬往詣其處，為欲聽聞此法門故及能守護彼說法師。」

佛言：「憍尸迦！善哉，善哉！汝今正應作如是事，汝當守護如來法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！善哉，善哉！汝今正應作如是事，汝當守護如來法性。」

爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何受持？」

佛言：「善男子！此名『寶雨法門』，亦名『寶積功德』，亦名『智燈』，亦名『止一切蓋菩薩所問法門』。汝當受持！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此名『寶雨法門』，亦名『寶積功德』，亦名『智燈』，亦名『止一切蓋菩薩所問法門』。汝當受持！」

時薄伽梵說此經已，歡喜無量。止一切蓋及諸菩薩，一切聲聞、釋、梵、護世及大自在淨居諸天、無量百千天子，及諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說此經已，歡喜無量。止一切蓋及諸菩薩，一切聲聞、釋、梵、護世及大自在淨居諸天、無量百千天子，及諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽，聞佛所說，歡喜奉行。