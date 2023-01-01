佛說寶雨經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第九

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

「復次，善男子！菩薩成就十種法，離慳悋、嫉妬。何等為十？一者、得自為施主；二者、能勸他布施；三者、能讚歎布施；四者、慶慰他施；五者、讚餘施主令得歡喜；六者、見施他時終不起念，但施於我勿施餘人，如是之物唯我應有；七者、菩薩發心令一切有情皆得利益，謂能濟彼活命資具；八者、菩薩發心令諸有情皆得安樂，所謂成就世、出世間所有安樂；九者、我當勤修為欲利益諸有情故；十者、我應發起捨離慳悋、嫉妬之心。善男子！菩薩成就此十種法，便能永離慳悋、嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，離慳悋、嫉妬。何等為十？一者、得自為施主；二者、能勸他布施；三者、能讚歎布施；四者、慶慰他施；五者、讚餘施主令得歡喜；六者、見施他時終不起念，但施於我勿施餘人，如是之物唯我應有；七者、菩薩發心令一切有情皆得利益，謂能濟彼活命資具；八者、菩薩發心令諸有情皆得安樂，所謂成就世、出世間所有安樂；九者、我當勤修為欲利益諸有情故；十者、我應發起捨離慳悋、嫉妬之心。善男子！菩薩成就此十種法，便能永離慳悋、嫉妬。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能於一切有情得平等心。何等為十？一者、於一切有情得平等方便；二者、於一切有情得心無障礙；三者、於一切有情得無惱壞心；四者、修行布施；五者、修習持戒；六者、修習安忍；七者、修習正勤；八者、修習靜慮；九者、修習般若為欲利益諸有情故；十者、積集一切智因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能於一切有情得平等心。何等為十？一者、於一切有情得平等方便；二者、於一切有情得心無障礙；三者、於一切有情得無惱壞心；四者、修行布施；五者、修習持戒；六者、修習安忍；七者、修習正勤；八者、修習靜慮；九者、修習般若為欲利益諸有情故；十者、積集一切智因。

「菩薩積集，終不依止二種之心，平等普為一切有情而積集故。菩薩若能如是積集，速證法性，能出一切生死熱惱，亦能令他出離生死。菩薩平等於諸有情，心不貪愛，亦無憎嫉。善男子！譬如長者有其六子，皆悉端嚴，稱可父意，長者憐愍，心無偏念，平等養育。然彼諸子幼小愚癡、未有善巧，長者舍宅忽然失火，是時諸子各各別處。善男子！於汝意云何，是時長者頗作是念，我令諸子前後出不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩積集，終不依止二種之心，平等普為一切有情而積集故。菩薩若能如是積集，速證法性，能出一切生死熱惱，亦能令他出離生死。菩薩平等於諸有情，心不貪愛，亦無憎嫉。善男子！譬如長者有其六子，皆悉端嚴，稱可父意，長者憐愍，心無偏念，平等養育。然彼諸子幼小愚癡、未有善巧，長者舍宅忽然失火，是時諸子各各別處。善男子！於汝意云何，是時長者頗作是念，我令諸子前後出不？」

止蓋菩薩言：「不也。世尊！何以故？由彼長者心平等故，於其諸子隨得隨出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩言：「不也。世尊！何以故？由彼長者心平等故，於其諸子隨得隨出。」

佛言：「如是，如是！菩薩亦爾！一切有情在於生死熱惱宅中，愚癡無智，復無善巧。如是有情，於六道中各各別住。菩薩以方便故，皆令得出，復能置於寂靜之界。善男子！菩薩成就此十種法，於一切有情得平等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！菩薩亦爾！一切有情在於生死熱惱宅中，愚癡無智，復無善巧。如是有情，於六道中各各別住。菩薩以方便故，皆令得出，復能置於寂靜之界。善男子！菩薩成就此十種法，於一切有情得平等心。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得善巧供養一切如來。何等為十？一者、以法供養，即供養一切如來，非財供養；二者、如說修行，即為供養一切如來，非財供養；三者、為利益安樂諸有情故，即為供養一切如來，非財供養；四者、為攝諸有情故，即為供養一切如來，非財供養；五者、隨所作事皆為利益諸有情故，即為供養一切如來，非財供養；六者、不捨離誓願，即為供養一切如來，非財供養；七者、不捨菩薩所作事業，即為供養一切如來，非財供養；八者、如理思惟故，即為供養一切如來，非財供養；九者、心無厭倦故，即為供養一切如來，非財供養；十者、不捨離菩提心故，即為供養一切如來，非財供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得善巧供養一切如來。何等為十？一者、以法供養，即供養一切如來，非財供養；二者、如說修行，即為供養一切如來，非財供養；三者、為利益安樂諸有情故，即為供養一切如來，非財供養；四者、為攝諸有情故，即為供養一切如來，非財供養；五者、隨所作事皆為利益諸有情故，即為供養一切如來，非財供養；六者、不捨離誓願，即為供養一切如來，非財供養；七者、不捨菩薩所作事業，即為供養一切如來，非財供養；八者、如理思惟故，即為供養一切如來，非財供養；九者、心無厭倦故，即為供養一切如來，非財供養；十者、不捨離菩提心故，即為供養一切如來，非財供養。

「云何為法供養？善男子！以法身即是諸如來故，法供養已，即為供養一切如來。云何如說修行？謂如說修行成如來故。云何為利益安樂一切有情？謂如來出現為利益安樂一切有情故。云何為攝受諸有情？謂如來出現攝受一切諸有情故。云何為利益諸有情？以所作事業皆為利益諸有情故。云何不捨誓願？以捨離誓願不能利益諸有情故。云何不捨菩薩所作事業？若違背菩薩所作事業，即不能供養一切如來。云何如理思惟？謂不如理思惟，不能供養諸如來故。云何心不疲厭？謂心若疲厭，即不能供養一切如來。云何不捨菩提心？以捨離菩提心，即不能供養一切如來。何以故？善男子！以諸菩薩為利益有情，當得阿耨多羅三藐三菩提，若無有情則諸菩薩不現等覺。是故以法供養，即得供養一切如來，非財供養。善男子！菩薩成就此十種法即得善巧，承事供養一切如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為法供養？善男子！以法身即是諸如來故，法供養已，即為供養一切如來。云何如說修行？謂如說修行成如來故。云何為利益安樂一切有情？謂如來出現為利益安樂一切有情故。云何為攝受諸有情？謂如來出現攝受一切諸有情故。云何為利益諸有情？以所作事業皆為利益諸有情故。云何不捨誓願？以捨離誓願不能利益諸有情故。云何不捨菩薩所作事業？若違背菩薩所作事業，即不能供養一切如來。云何如理思惟？謂不如理思惟，不能供養諸如來故。云何心不疲厭？謂心若疲厭，即不能供養一切如來。云何不捨菩提心？以捨離菩提心，即不能供養一切如來。何以故？善男子！以諸菩薩為利益有情，當得阿耨多羅三藐三菩提，若無有情則諸菩薩不現等覺。是故以法供養，即得供養一切如來，非財供養。善男子！菩薩成就此十種法即得善巧，承事供養一切如來。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能降伏我慢。何等為十？一者、菩薩捨家出家，所有親屬皆捨離我，猶如死尸，以是因緣能降伏我慢；二者、我毀形好，著壞色衣，身貌異俗，由是因緣能伏我慢；三者、我剃除鬚髮，手執應器，巡家乞食，以是因緣能降伏我慢；四者、巡家乞食，如旃荼羅子，起下劣心，以是故能降伏我慢；五者、從他乞食，我命因他，應念己身如乞求者，由是故能降伏我慢；六者、我所得食雖為他人之所輕賤，為乞食故而無厭倦，由是故能降伏我慢；七者、供養尊者阿遮利耶，作福田想，由是故能降伏我慢；八者、我具威儀軌則所行，為欲令他同梵行者見皆歡喜，以是故能降伏我慢；九者、未得佛法願我當得，以是故能降伏我慢；十者、我能於彼忿怒、損害諸有情中常起忍辱，以是故能降伏我慢。善男子！菩薩成就此十種法，能降伏我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能降伏我慢。何等為十？一者、菩薩捨家出家，所有親屬皆捨離我，猶如死尸，以是因緣能降伏我慢；二者、我毀形好，著壞色衣，身貌異俗，由是因緣能伏我慢；三者、我剃除鬚髮，手執應器，巡家乞食，以是因緣能降伏我慢；四者、巡家乞食，如旃荼羅子，起下劣心，以是故能降伏我慢；五者、從他乞食，我命因他，應念己身如乞求者，由是故能降伏我慢；六者、我所得食雖為他人之所輕賤，為乞食故而無厭倦，由是故能降伏我慢；七者、供養尊者阿遮利耶，作福田想，由是故能降伏我慢；八者、我具威儀軌則所行，為欲令他同梵行者見皆歡喜，以是故能降伏我慢；九者、未得佛法願我當得，以是故能降伏我慢；十者、我能於彼忿怒、損害諸有情中常起忍辱，以是故能降伏我慢。善男子！菩薩成就此十種法，能降伏我慢。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得淨信。何等為十？一者、以宿植善根具足因緣故，出生福德；二者、不由師教而得正見；三者、捨離虛誑諂曲之行，得意樂具足；四者、無邪曲性，得質直心；五者、由利根故，得智慧具足；六者、以清淨心流注相續故，能捨離睡眠障礙；七者、捨離惡知識，依止善知識；八者、希求善法，不起我慢；九者、演說正法，無顛倒取；十者、以廣大信能知如來廣大威德。善男子！菩薩成就此十種法，得淨信心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得淨信。何等為十？一者、以宿植善根具足因緣故，出生福德；二者、不由師教而得正見；三者、捨離虛誑諂曲之行，得意樂具足；四者、無邪曲性，得質直心；五者、由利根故，得智慧具足；六者、以清淨心流注相續故，能捨離睡眠障礙；七者、捨離惡知識，依止善知識；八者、希求善法，不起我慢；九者、演說正法，無顛倒取；十者、以廣大信能知如來廣大威德。善男子！菩薩成就此十種法，得淨信心。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！我於如來廣大威德，願樂欲聞少分之義！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！我於如來廣大威德，願樂欲聞少分之義！」

佛言：「善男子！汝應諦聽，善思念之！我今為汝宣說如來廣大威德少分之義！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝應諦聽，善思念之！我今為汝宣說如來廣大威德少分之義！」

止蓋白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞！」

「善男子！如來成就大慈平等，普為一切有情。如來於一有情起於大慈，與一切有情而無有異。如來大慈雖遍有情界、盡虛空界，然大慈邊際實不可得。善男子！如來成就大悲，不與一切聲聞、緣覺、諸菩薩共。如來於一有情起大悲時，與一切有情而無有異。善男子！如來成就說法無盡，於無量劫、無量阿僧企耶，名言各別，道理不同，為一切有情能頓演說，然佛所說法無窮盡。善男子！如來成就無量問難，能答、能釋。善男子！假使一切有情乃至入於有情數者，同時問佛，名句文身各各有異，如來於一剎那或一臘縛、一牟呼栗多能答、能釋，而無窮盡。善男子！如來成就靜慮所行境界，得無障礙。善男子！假令一切有情皆住十地諸菩薩位，如是菩薩一時皆入無量百千諸三摩地，如是入時，經於無量百千諸劫，所入靜慮各各不同，實不能知佛三摩地及所行境界邊際可得。善男子！如來成就無量色身，若諸有情應以如來色身而教化者，如來即能於一剎那或一臘縛、一牟呼栗多，各各於彼有情之所示現如來色身之相。若諸有情應見種種別類有情色身之相，如來即能於一剎那或一臘縛或一牟呼栗多，各各於彼有情之前，示現種種別類有情色身之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來成就大慈平等，普為一切有情。如來於一有情起於大慈，與一切有情而無有異。如來大慈雖遍有情界、盡虛空界，然大慈邊際實不可得。善男子！如來成就大悲，不與一切聲聞、緣覺、諸菩薩共。如來於一有情起大悲時，與一切有情而無有異。善男子！如來成就說法無盡，於無量劫、無量阿僧企耶，名言各別，道理不同，為一切有情能頓演說，然佛所說法無窮盡。善男子！如來成就無量問難，能答、能釋。善男子！假使一切有情乃至入於有情數者，同時問佛，名句文身各各有異，如來於一剎那或一臘縛、一牟呼栗多能答、能釋，而無窮盡。善男子！如來成就靜慮所行境界，得無障礙。善男子！假令一切有情皆住十地諸菩薩位，如是菩薩一時皆入無量百千諸三摩地，如是入時，經於無量百千諸劫，所入靜慮各各不同，實不能知佛三摩地及所行境界邊際可得。善男子！如來成就無量色身，若諸有情應以如來色身而教化者，如來即能於一剎那或一臘縛、一牟呼栗多，各各於彼有情之所示現如來色身之相。若諸有情應見種種別類有情色身之相，如來即能於一剎那或一臘縛或一牟呼栗多，各各於彼有情之前，示現種種別類有情色身之相。

「善男子！如來眼所取境有無量種，諸有情等天眼所見、肉眼不見者，如是種類有情滿於超過算數思量世界之中，世尊如實觀見爾所有情，猶如掌中阿摩羅果。善男子！如來耳所取境有無量種，如前所說無量無邊諸世界中有情充滿，然彼世界一切有情於一剎那、一臘縛時、一牟呼栗多頃同時出聲，然彼諸聲音韻屈曲、言詞大小宣說有異。如來聞彼音聲各各差別，皆能了知。善男子！如來成就聖智無盡無量，猶若虛空。善男子！盡有情界所有眾生各各構畫、別別思惟，作種種業。如來於一剎那，於一臘縛、一牟呼栗多悉能了知，此諸有情如是搆畫、如是思惟、如是造業、得如是果。如來以無礙智，悉能了知彼諸有情三世業果。何以故？如來常在三摩呬多故。何以故？如來念無失故、諸根不散故、心不馳流故。何以故？善男子！如來住寂靜故，甚寂靜、極寂靜故，能斷一切諸煩惱故。善男子！若彼眾生有諸煩惱，心則馳散，不能得彼諸三摩地。如來無彼煩惱塵垢，起無漏智，證得一切諸法自在平等理性，通達一切諸三摩地、三摩鉢底所行境界。善男子！如來所有四種威儀，一一皆住於三摩地，乃至如來入於涅槃，經爾所時住三摩地，何況少時而不在定！善男子！如來於無量劫積集資糧，由是如來常住三摩呬多。善男子！如來不可測量、不可思惟、不可計度！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來眼所取境有無量種，諸有情等天眼所見、肉眼不見者，如是種類有情滿於超過算數思量世界之中，世尊如實觀見爾所有情，猶如掌中阿摩羅果。善男子！如來耳所取境有無量種，如前所說無量無邊諸世界中有情充滿，然彼世界一切有情於一剎那、一臘縛時、一牟呼栗多頃同時出聲，然彼諸聲音韻屈曲、言詞大小宣說有異。如來聞彼音聲各各差別，皆能了知。善男子！如來成就聖智無盡無量，猶若虛空。善男子！盡有情界所有眾生各各構畫、別別思惟，作種種業。如來於一剎那，於一臘縛、一牟呼栗多悉能了知，此諸有情如是搆畫、如是思惟、如是造業、得如是果。如來以無礙智，悉能了知彼諸有情三世業果。何以故？如來常在三摩呬多故。何以故？如來念無失故、諸根不散故、心不馳流故。何以故？善男子！如來住寂靜故，甚寂靜、極寂靜故，能斷一切諸煩惱故。善男子！若彼眾生有諸煩惱，心則馳散，不能得彼諸三摩地。如來無彼煩惱塵垢，起無漏智，證得一切諸法自在平等理性，通達一切諸三摩地、三摩鉢底所行境界。善男子！如來所有四種威儀，一一皆住於三摩地，乃至如來入於涅槃，經爾所時住三摩地，何況少時而不在定！善男子！如來於無量劫積集資糧，由是如來常住三摩呬多。善男子！如來不可測量、不可思惟、不可計度！」

止蓋菩薩白佛言：「不也。世尊！以如來於三阿僧企耶積集資糧而證得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「不也。世尊！以如來於三阿僧企耶積集資糧而證得故。」

佛言：「善男子！我於無量劫積集資糧，證得如來不思議境，非唯於彼三僧祇劫而證得故。然由菩薩悟解平等諸法性已，方得入彼三僧祇數，非初發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我於無量劫積集資糧，證得如來不思議境，非唯於彼三僧祇劫而證得故。然由菩薩悟解平等諸法性已，方得入彼三僧祇數，非初發心。」

止蓋菩薩言：「若諸有情得聞如來大威德者，能起淨信，歡喜悅樂。世尊！彼諸有情，當知即是有福德者、作諸善者、斷業障者。若起信解，則親近菩提，何況聞已受持讀誦，究竟通利，為他廣說！世尊！如是有情不久堪成如來威德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩言：「若諸有情得聞如來大威德者，能起淨信，歡喜悅樂。世尊！彼諸有情，當知即是有福德者、作諸善者、斷業障者。若起信解，則親近菩提，何況聞已受持讀誦，究竟通利，為他廣說！世尊！如是有情不久堪成如來威德。」

佛言：「如是，如是！善男子！此諸有情當為無量諸佛攝受，當得承事無量諸佛，種諸善根。若善男子、善女人得聞如來廣大威德，終不應起猶豫、疑惑。於如來威德能意樂思惟，心淨勝解，著新淨衣，如法供養，能於七日七夜，專念思惟，心不散亂，滿七日七夜已，即於其夜得見如來。若所作法不具足者，是人臨命終時心不散亂，當得如來現前而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！善男子！此諸有情當為無量諸佛攝受，當得承事無量諸佛，種諸善根。若善男子、善女人得聞如來廣大威德，終不應起猶豫、疑惑。於如來威德能意樂思惟，心淨勝解，著新淨衣，如法供養，能於七日七夜，專念思惟，心不散亂，滿七日七夜已，即於其夜得見如來。若所作法不具足者，是人臨命終時心不散亂，當得如來現前而住。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！若諸有情聞說如來大威德時，生不信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！若諸有情聞說如來大威德時，生不信不？」

佛言：「有。善男子！若諸有情，聞說如來大威德時，意樂猛利，麁惡楚毒，起損害心，於說法師起惡知識想。由是因緣，身壞之後生捺洛迦。善男子！若諸有情聞說如來廣大威德，心生淨信，於說法師起善知識想及導師想。善男子！決定應知此諸有情生生之處，曾聞如來廣大威德，或此諸有情作如是思惟：『我應往昔於諸佛會中曾聞此法門，由斯我等聞於如來廣大威德，心生淨信。如世尊說：「今聞如來廣大威德，生淨信者，以昔曾聞故。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有。善男子！若諸有情，聞說如來大威德時，意樂猛利，麁惡楚毒，起損害心，於說法師起惡知識想。由是因緣，身壞之後生捺洛迦。善男子！若諸有情聞說如來廣大威德，心生淨信，於說法師起善知識想及導師想。善男子！決定應知此諸有情生生之處，曾聞如來廣大威德，或此諸有情作如是思惟：『我應往昔於諸佛會中曾聞此法門，由斯我等聞於如來廣大威德，心生淨信。如世尊說：「今聞如來廣大威德，生淨信者，以昔曾聞故。」』」

爾時世尊即現舌相，覆於面輪，次覆於身及師子座并諸菩薩、聲聞之眾、釋、梵、護世乃至覆於一切大會。爾時世尊還攝舌相，告大眾言：「善男子！如是舌相，由如來得不妄語故。汝等應當深生淨信，能於長夜利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即現舌相，覆於面輪，次覆於身及師子座并諸菩薩、聲聞之眾、釋、梵、護世乃至覆於一切大會。爾時世尊還攝舌相，告大眾言：「善男子！如是舌相，由如來得不妄語故。汝等應當深生淨信，能於長夜利益安樂。」

說此法時，八萬四千菩薩得無生法忍；無量百千有情遠塵離垢，得法眼淨；其餘無量有情曾未能發菩提心者，皆得發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，八萬四千菩薩得無生法忍；無量百千有情遠塵離垢，得法眼淨；其餘無量有情曾未能發菩提心者，皆得發心。

爾時薄伽梵告止蓋菩薩言：「善男子！菩薩成就十種法，於世俗中而得善巧。何等為十？一者、於世俗諦施設有色，勝義諦中色不可得，亦無執著，於世俗中施設受、想、行、識，勝義諦中乃至於識皆不可得，亦無執著；二者、於世俗中施設地界，於勝義中地不可得，亦無執著，雖於世俗施設水、火、風界及空、識界，於勝義中乃至識界俱不可得，亦無執著；三者、雖於世俗施設眼處，於勝義中眼處不可得，亦無執著，雖於世俗施設耳處乃至意處，於勝義中乃至意處皆不可得，亦無執著；四者、雖於世俗施設有我，於勝義中我不可得，亦無執著；五者、雖於世俗施設有情，於勝義中有情不可得，亦無執著；六者、雖於世俗施設命者、養育、意生、補特伽羅、摩納縛迦，於勝義中皆不可得，亦無執著；七者、雖於世俗施設世間，於勝義中世間不可得，亦無執著；八者、雖於世俗施設有世間法，於勝義中世間法不可得，亦無執著；九者、雖於世俗施設佛法，於勝義中佛法不可得，亦無執著；十者、雖於世俗施設菩提，於勝義中所證菩提及能覺者俱不可得，亦無執著。善男子！因想施設所有言說，是名世俗。雖勝義中世俗不可得，離於世俗，則無勝義。善男子！若菩薩於世俗中能得善巧，非勝義諦，是故說名世俗善巧。善男子！菩薩成就此十種法，得世俗善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告止蓋菩薩言：「善男子！菩薩成就十種法，於世俗中而得善巧。何等為十？一者、於世俗諦施設有色，勝義諦中色不可得，亦無執著，於世俗中施設受、想、行、識，勝義諦中乃至於識皆不可得，亦無執著；二者、於世俗中施設地界，於勝義中地不可得，亦無執著，雖於世俗施設水、火、風界及空、識界，於勝義中乃至識界俱不可得，亦無執著；三者、雖於世俗施設眼處，於勝義中眼處不可得，亦無執著，雖於世俗施設耳處乃至意處，於勝義中乃至意處皆不可得，亦無執著；四者、雖於世俗施設有我，於勝義中我不可得，亦無執著；五者、雖於世俗施設有情，於勝義中有情不可得，亦無執著；六者、雖於世俗施設命者、養育、意生、補特伽羅、摩納縛迦，於勝義中皆不可得，亦無執著；七者、雖於世俗施設世間，於勝義中世間不可得，亦無執著；八者、雖於世俗施設有世間法，於勝義中世間法不可得，亦無執著；九者、雖於世俗施設佛法，於勝義中佛法不可得，亦無執著；十者、雖於世俗施設菩提，於勝義中所證菩提及能覺者俱不可得，亦無執著。善男子！因想施設所有言說，是名世俗。雖勝義中世俗不可得，離於世俗，則無勝義。善男子！若菩薩於世俗中能得善巧，非勝義諦，是故說名世俗善巧。善男子！菩薩成就此十種法，得世俗善巧。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得勝義善巧。何等為十？一者、證得無生法性；二者、證得不滅法性；三者、證得不壞法性；四者、證得不入、不出法性；五者、證得超過言語所行法性；六者、證得無言說法性；七者、證得離戲論法性；八者、證得不可說法性；九者、證得寂靜法性；十者、證得聖者法性。何以故？善男子！以勝義諦不生、不滅、不壞，無入、無出，超過言路，非文字取故，非戲論證故，不可言說，湛然寂靜，為諸聖者自內所證。善男子！以諸如來若有出現、若不出現，其勝義理常住不壞。為是義故，菩薩剃除鬚髮，身服袈裟，心生正信，遠離於家，趣於非家，是名出家。得出家已，精勤修習，如頭繫繒綵為火所燒，無暇救火，專求勝義。若無勝義則梵行唐捐，諸佛出世亦無義利。善男子！由有勝義故，諸菩薩於此法中能得善巧。善男子！菩薩成就此十種法，得勝義善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得勝義善巧。何等為十？一者、證得無生法性；二者、證得不滅法性；三者、證得不壞法性；四者、證得不入、不出法性；五者、證得超過言語所行法性；六者、證得無言說法性；七者、證得離戲論法性；八者、證得不可說法性；九者、證得寂靜法性；十者、證得聖者法性。何以故？善男子！以勝義諦不生、不滅、不壞，無入、無出，超過言路，非文字取故，非戲論證故，不可言說，湛然寂靜，為諸聖者自內所證。善男子！以諸如來若有出現、若不出現，其勝義理常住不壞。為是義故，菩薩剃除鬚髮，身服袈裟，心生正信，遠離於家，趣於非家，是名出家。得出家已，精勤修習，如頭繫繒綵為火所燒，無暇救火，專求勝義。若無勝義則梵行唐捐，諸佛出世亦無義利。善男子！由有勝義故，諸菩薩於此法中能得善巧。善男子！菩薩成就此十種法，得勝義善巧。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得緣起善巧。何等為十？一者、能知空性；二者、能知無所有性；三者、能知不堅固性；四者、能知如影性；五者、能知如像性；六者、能知如響性；七者、能知如幻性；八者、能知無住性；九者、能知搖動性；十者、能知緣起性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得緣起善巧。何等為十？一者、能知空性；二者、能知無所有性；三者、能知不堅固性；四者、能知如影性；五者、能知如像性；六者、能知如響性；七者、能知如幻性；八者、能知無住性；九者、能知搖動性；十者、能知緣起性。

「菩薩作是思惟：『諸法如是空、如是無所有、如是不堅固、如是喻影、如是喻像、如是喻響、如是喻幻、如是無住、如是搖動、如是緣起。』復作思惟：『於此諸法能了知生，能了知滅。』菩薩又復思念：『一切諸法何因故生？何因故滅？由無明為緣，能生諸法；無明是首、無明為依。依無明已，諸行得生；依諸行已，諸識得生；依識生已，名色得生；依名色已，六處得生；依六處已，諸觸得生；諸觸生已，施設於受；以有受故，施設於愛；愚夫為愛所逼迫故，施設於取；取謂受取，以取生故，有相續生；依止有故，而得於生；依止生故，而得有老；以有老故，補特伽羅皆有其死；以有死故，即能生於憂、悲、苦、惱，諸法積集為大苦聚。是故智者應當精勤壞滅無明，拔其根本，無明滅故，而諸法滅。』善男子！譬如命根滅已，餘根皆滅。如是無明滅故，即無所依；以無依故，煩惱不起；以生死因滅故，諸趣果滅，由是菩薩能證涅槃。善男子！菩薩成就此十種法，得緣起善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩作是思惟：『諸法如是空、如是無所有、如是不堅固、如是喻影、如是喻像、如是喻響、如是喻幻、如是無住、如是搖動、如是緣起。』復作思惟：『於此諸法能了知生，能了知滅。』菩薩又復思念：『一切諸法何因故生？何因故滅？由無明為緣，能生諸法；無明是首、無明為依。依無明已，諸行得生；依諸行已，諸識得生；依識生已，名色得生；依名色已，六處得生；依六處已，諸觸得生；諸觸生已，施設於受；以有受故，施設於愛；愚夫為愛所逼迫故，施設於取；取謂受取，以取生故，有相續生；依止有故，而得於生；依止生故，而得有老；以有老故，補特伽羅皆有其死；以有死故，即能生於憂、悲、苦、惱，諸法積集為大苦聚。是故智者應當精勤壞滅無明，拔其根本，無明滅故，而諸法滅。』善男子！譬如命根滅已，餘根皆滅。如是無明滅故，即無所依；以無依故，煩惱不起；以生死因滅故，諸趣果滅，由是菩薩能證涅槃。善男子！菩薩成就此十種法，得緣起善巧。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，故能自了知。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，故能自了知。何等為十？

「一者、菩薩觀察自身是誰種姓。於婆羅門、剎帝利種、若居士家？富、貴、貧、賤諸種姓中，何種姓生？菩薩雖能於諸富貴種姓中生，終不恃此而起憍慢。若於貧賤種姓中生，作是思惟：『我昔曾作諸雜業故，由是令我生此種姓。』以是因緣厭離諸有，以厭離故而求出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、菩薩觀察自身是誰種姓。於婆羅門、剎帝利種、若居士家？富、貴、貧、賤諸種姓中，何種姓生？菩薩雖能於諸富貴種姓中生，終不恃此而起憍慢。若於貧賤種姓中生，作是思惟：『我昔曾作諸雜業故，由是令我生此種姓。』以是因緣厭離諸有，以厭離故而求出家。

「二者、得出家已，應作是念：『為何義利而求出家？』作是思惟：『我今出家為欲自度，令他得度；自得解脫，令他解脫。是故菩薩常應遠離懈怠、嬾惰。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、得出家已，應作是念：『為何義利而求出家？』作是思惟：『我今出家為欲自度，令他得度；自得解脫，令他解脫。是故菩薩常應遠離懈怠、嬾惰。』

「三者、菩薩應念：『我今出家於諸罪障不善之法皆應除滅。所以者何？若有諸罪已能斷除，應自心生歡喜悅樂；若未除斷，為令斷故，應勤修習。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、菩薩應念：『我今出家於諸罪障不善之法皆應除滅。所以者何？若有諸罪已能斷除，應自心生歡喜悅樂；若未除斷，為令斷故，應勤修習。』

「四者、菩薩應當如是觀察：『我既出家，一切善法皆得增長。所以者何？若諸善法已得增長，心生喜樂；若未增長，為令增長，慇懃修習。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、菩薩應當如是觀察：『我既出家，一切善法皆得增長。所以者何？若諸善法已得增長，心生喜樂；若未增長，為令增長，慇懃修習。』

「五者、菩薩又應如是觀察：『若增長善法，除滅罪障，我當依止如是尊者！』由是因緣，菩薩應隨鄔波馱耶——持戒、破戒，少聞、多聞、若有名稱、若無名稱——起導師想，猶如世尊，生於淨信，歡喜悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、菩薩又應如是觀察：『若增長善法，除滅罪障，我當依止如是尊者！』由是因緣，菩薩應隨鄔波馱耶——持戒、破戒，少聞、多聞、若有名稱、若無名稱——起導師想，猶如世尊，生於淨信，歡喜悅樂。

「六者、菩薩當於阿遮利耶應常尊重，恭敬供養，作是思惟：『我今依止阿遮利耶故，於菩提分法未圓滿者，願得圓滿；於煩惱法未得除斷，願得除斷。菩薩奉事阿遮利耶，如鄔波馱耶想。若有善法，隨順攝受；若不善法，了知不作。』由此心生歡喜悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、菩薩當於阿遮利耶應常尊重，恭敬供養，作是思惟：『我今依止阿遮利耶故，於菩提分法未圓滿者，願得圓滿；於煩惱法未得除斷，願得除斷。菩薩奉事阿遮利耶，如鄔波馱耶想。若有善法，隨順攝受；若不善法，了知不作。』由此心生歡喜悅樂。

「七者、菩薩應起思惟：『誰是我師？』復作是念：『一切智者是我之師。云何一切智者？謂了知諸法，哀愍世間；能起大悲，為大福田；與一切世間天、人、阿素洛等為大軌範。是我導師。』菩薩由此歡喜悅樂，得大利益。復作思惟：『諸佛、世尊是我之師。佛所演說聖道、學處我當修習，乃至命終亦無違犯。我應如是尊重諸佛，恭敬供養，心常隨順。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、菩薩應起思惟：『誰是我師？』復作是念：『一切智者是我之師。云何一切智者？謂了知諸法，哀愍世間；能起大悲，為大福田；與一切世間天、人、阿素洛等為大軌範。是我導師。』菩薩由此歡喜悅樂，得大利益。復作思惟：『諸佛、世尊是我之師。佛所演說聖道、學處我當修習，乃至命終亦無違犯。我應如是尊重諸佛，恭敬供養，心常隨順。』

「八者、菩薩作是思惟：『我從誰乞而得於食？』菩薩復念：『我應從彼城邑聚落諸婆羅門、剎帝利等而乞於食。我令如是諸有情等，以施食故獲大果報、獲大義利、獲大威德，故從乞食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、菩薩作是思惟：『我從誰乞而得於食？』菩薩復念：『我應從彼城邑聚落諸婆羅門、剎帝利等而乞於食。我令如是諸有情等，以施食故獲大果報、獲大義利、獲大威德，故從乞食。』

「九者、菩薩作是思惟：『城邑聚落諸婆羅門、剎帝利等，應作何想而與我食？』菩薩復念：『彼應於我作沙門想、作苾芻想、作福田想，而與我食。我應思念，但是沙門及福田者所有功德，我皆修習。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、菩薩作是思惟：『城邑聚落諸婆羅門、剎帝利等，應作何想而與我食？』菩薩復念：『彼應於我作沙門想、作苾芻想、作福田想，而與我食。我應思念，但是沙門及福田者所有功德，我皆修習。』

「十者、菩薩作是思惟：『無始生死我今出離。云何出離？』菩薩思念：『我得出家，成苾芻法，是第一出離；我今成就沙門功德，是第二出離；我常精進，離於懈怠，證於法性故，能出離無始生死，是第三出離；我當於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺，是第四出離。』菩薩由作如是觀察，能自了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、菩薩作是思惟：『無始生死我今出離。云何出離？』菩薩思念：『我得出家，成苾芻法，是第一出離；我今成就沙門功德，是第二出離；我常精進，離於懈怠，證於法性故，能出離無始生死，是第三出離；我當於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺，是第四出離。』菩薩由作如是觀察，能自了知。

「善男子！菩薩成就此十種法，得自了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得自了知。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能知於世。何等為十？一、於倨傲者，能自卑下；二、於憍慢者，能離憍慢；三、於邪曲者，能為質直；四、於虛誑者，能真實言；五、於惡語者，能為愛語；六、於堅強者，能柔軟語；七、於暴惡者，常能忍辱；八、於瞋怒者，能修於慈；九、於苦惱者，能修於悲；十、於慳悋者，能修於施。善男子！菩薩成就此十種法，能知於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能知於世。何等為十？一、於倨傲者，能自卑下；二、於憍慢者，能離憍慢；三、於邪曲者，能為質直；四、於虛誑者，能真實言；五、於惡語者，能為愛語；六、於堅強者，能柔軟語；七、於暴惡者，常能忍辱；八、於瞋怒者，能修於慈；九、於苦惱者，能修於悲；十、於慳悋者，能修於施。善男子！菩薩成就此十種法，能知於世。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，生清淨佛剎。何等為十？一者、成就於戒，無缺、無雜，戒無點污，戒得清淨；二者、為一切有情心得平等；三者、以能成就廣大善根；四者、於利養名稱、恭敬讚歎，心常捨離，無所染著；五者、得清淨信，心無疑惑；六者、常修精進，離懈怠心；七者、能入寂定，無散亂心；八者、能得多聞而無惡慧；九者、成就利智，非鈍根性；十者、有慈悲性，無損害心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，生清淨佛剎。何等為十？一者、成就於戒，無缺、無雜，戒無點污，戒得清淨；二者、為一切有情心得平等；三者、以能成就廣大善根；四者、於利養名稱、恭敬讚歎，心常捨離，無所染著；五者、得清淨信，心無疑惑；六者、常修精進，離懈怠心；七者、能入寂定，無散亂心；八者、能得多聞而無惡慧；九者、成就利智，非鈍根性；十者、有慈悲性，無損害心。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！於此十法為要具足，方始得生，若有闕者能得生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！於此十法為要具足，方始得生，若有闕者能得生不？」

佛言：「善男子！若有菩薩成就一法，得無缺減、無少違犯、鮮白清淨，彼諸菩薩即得具足成就十法。善男子！菩薩成就此十種法，生清淨佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有菩薩成就一法，得無缺減、無少違犯、鮮白清淨，彼諸菩薩即得具足成就十法。善男子！菩薩成就此十種法，生清淨佛剎。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得處胎藏塵垢不染。何等為十？一者、造如來像；二者、修理破壞諸佛制多；三者、以諸妙香塗佛制多，而為供養；四者、以諸香水洗如來像，而為供養；五者、於佛制多中掃灑塗地，而為供養；六者、親能承事、供養父母；七者、親能供養阿遮利耶、鄔波馱耶；八者、親能供養修梵行者，而菩薩心無有悕望；九者、菩薩願以善根迴施有情，由我善根，令不染著胎垢而生；十者、菩薩如是迴向，意樂慇重、猛利甚深。善男子！菩薩成就此十種法，得處胎藏塵垢無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得處胎藏塵垢不染。何等為十？一者、造如來像；二者、修理破壞諸佛制多；三者、以諸妙香塗佛制多，而為供養；四者、以諸香水洗如來像，而為供養；五者、於佛制多中掃灑塗地，而為供養；六者、親能承事、供養父母；七者、親能供養阿遮利耶、鄔波馱耶；八者、親能供養修梵行者，而菩薩心無有悕望；九者、菩薩願以善根迴施有情，由我善根，令不染著胎垢而生；十者、菩薩如是迴向，意樂慇重、猛利甚深。善男子！菩薩成就此十種法，得處胎藏塵垢無染。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得捨家出家。何等為十？一者、得無所取；二者、不雜亂住；三者、得厭背境界；四者、離境界愛著；五者、不起染著境界過患；六者、於佛施設所有學處恭敬尊重，能善修習，勇猛精進；七者、於飲食衣服、資具、醫藥隨所受物，心常知足；八者、於鉢多羅及袈裟資具，善能捨離一切積集；九者、於境界中心常怖畏，起於厭離；十者、常勤修習，能於現前寂靜而住。善男子！菩薩成就此十種法，得捨家出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得捨家出家。何等為十？一者、得無所取；二者、不雜亂住；三者、得厭背境界；四者、離境界愛著；五者、不起染著境界過患；六者、於佛施設所有學處恭敬尊重，能善修習，勇猛精進；七者、於飲食衣服、資具、醫藥隨所受物，心常知足；八者、於鉢多羅及袈裟資具，善能捨離一切積集；九者、於境界中心常怖畏，起於厭離；十者、常勤修習，能於現前寂靜而住。善男子！菩薩成就此十種法，得捨家出家。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得淨命。何等為十？一者、能善捨離為利養故矯詐諂曲；二者、能善捨離為利養故而現其相；三者、善能捨離為利養故虛言鼓動；四者、善能捨離惡求利養；五者、善能捨離非法利養；六者、善能捨離不淨利養；七者、不耽著利養；八者、得不染著利養；九者、得性不熱惱；十者、於如法利養善能知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能得淨命。何等為十？一者、能善捨離為利養故矯詐諂曲；二者、能善捨離為利養故而現其相；三者、善能捨離為利養故虛言鼓動；四者、善能捨離惡求利養；五者、善能捨離非法利養；六者、善能捨離不淨利養；七者、不耽著利養；八者、得不染著利養；九者、得性不熱惱；十者、於如法利養善能知足。

「善男子！云何善能捨離為利養故矯詐諂曲？謂此菩薩不為利養因緣故，身、語、心業而為矯詐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何善能捨離為利養故矯詐諂曲？謂此菩薩不為利養因緣故，身、語、心業而為矯詐。

「云何身不矯詐？謂此菩薩若見施主及助施者，不現威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何身不矯詐？謂此菩薩若見施主及助施者，不現威儀。

「云何不現威儀？謂此菩薩若舉足時，不詐徐步；若下足時，不前視一尋現思惟相，亦不詐偽不顧直視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不現威儀？謂此菩薩若舉足時，不詐徐步；若下足時，不前視一尋現思惟相，亦不詐偽不顧直視。

「云何語不矯詐？謂此菩薩不為利養故安徐細語、柔軟愛語及隨順語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何語不矯詐？謂此菩薩不為利養故安徐細語、柔軟愛語及隨順語。

「云何心不矯詐？若有施主及助施者請喚之時，菩薩不為利養語現少欲、心廣貪求、內懷熱惱，是名菩薩不為利養故矯詐諂曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何心不矯詐？若有施主及助施者請喚之時，菩薩不為利養語現少欲、心廣貪求、內懷熱惱，是名菩薩不為利養故矯詐諂曲。

「云何善能捨離為利養故而現其相？菩薩若見施主及助施者，終不現相自言我之衣、鉢、病緣醫藥，而彼施主及助施者雖不惠施，菩薩終不從彼乞求，是名菩薩善能捨離為利養故而現其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何善能捨離為利養故而現其相？菩薩若見施主及助施者，終不現相自言我之衣、鉢、病緣醫藥，而彼施主及助施者雖不惠施，菩薩終不從彼乞求，是名菩薩善能捨離為利養故而現其相。

「云何菩薩善能捨離為利養故虛言鼓動？菩薩若見施主及助施者，終不詐言：『某甲施主持某事物而惠施我，我以某物而報彼恩。』又言：『某甲以我持戒、多聞、少欲，持彼彼物而施與我。我起悲心憐愍彼故，而攝受之。』是名菩薩善能捨離為利養故虛言鼓動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善能捨離為利養故虛言鼓動？菩薩若見施主及助施者，終不詐言：『某甲施主持某事物而惠施我，我以某物而報彼恩。』又言：『某甲以我持戒、多聞、少欲，持彼彼物而施與我。我起悲心憐愍彼故，而攝受之。』是名菩薩善能捨離為利養故虛言鼓動。