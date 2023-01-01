佛說寶雨經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第七

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

「復次，善男子！菩薩成就十種法，而得空性。何等為十？一者、能知力空性；二者、能知無畏空性；三者、能知不共法空性；四者、能知戒蘊空性；五者、能知三摩地空性；六者、能知般若空性；七者、能知解脫蘊空性；八者、能知解脫智見蘊空性；九者、能知空空性；十者、能知勝義空性。菩薩雖行於空而不為斷，復不執空亦不見空性、亦不依空性、亦不入於無所有性。善男子！菩薩成就此十種法，而行於空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，而得空性。何等為十？一者、能知力空性；二者、能知無畏空性；三者、能知不共法空性；四者、能知戒蘊空性；五者、能知三摩地空性；六者、能知般若空性；七者、能知解脫蘊空性；八者、能知解脫智見蘊空性；九者、能知空空性；十者、能知勝義空性。菩薩雖行於空而不為斷，復不執空亦不見空性、亦不依空性、亦不入於無所有性。善男子！菩薩成就此十種法，而行於空。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得無相行。何等為十？一者、遠離外相；二者、遠離內相；三者、遠離戲論相；四者、遠離分別相；五者、遠離有所得相；六者、遠離所作事相；七者、遠離所行相；八者、遠離所緣相；九者、能知識不可得相；十者、所知事物不可得相。善男子！菩薩成就此十種法，得無相行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得無相行。何等為十？一者、遠離外相；二者、遠離內相；三者、遠離戲論相；四者、遠離分別相；五者、遠離有所得相；六者、遠離所作事相；七者、遠離所行相；八者、遠離所緣相；九者、能知識不可得相；十者、所知事物不可得相。善男子！菩薩成就此十種法，得無相行。」

爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！如是十種法菩薩應學。云何當學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！如是十種法菩薩應學。云何當學？」

佛言：「善男子！佛所行處不可思量，以彼遠離思量境界性故。善男子！若諸有情思惟如來法性境界，心即迷悶，終不能覩法性此岸、彼岸，但生劬勞。何以故？如來境界不可思議，甚深難測，超過一切虛妄計度所有境界，超過一切有所得者所有境界。以是義故，非彼虛妄計者思惟度量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！佛所行處不可思量，以彼遠離思量境界性故。善男子！若諸有情思惟如來法性境界，心即迷悶，終不能覩法性此岸、彼岸，但生劬勞。何以故？如來境界不可思議，甚深難測，超過一切虛妄計度所有境界，超過一切有所得者所有境界。以是義故，非彼虛妄計者思惟度量。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！我今欲有少問。惟願如來哀許我請，為我解說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！我今欲有少問。惟願如來哀許我請，為我解說！」

佛言：「善男子！一切諸佛皆許疑問。隨汝所欲，當為解說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！一切諸佛皆許疑問。隨汝所欲，當為解說！」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！夫自讚者，非正士法！云何如來自讚所行之境超過一切？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！夫自讚者，非正士法！云何如來自讚所行之境超過一切？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！諦聽，諦聽！當為汝說。善男子！如來不為我慢、貢高貪著利養、承事給侍、名聞識知，恐他映蔽而自讚歎。善男子！如來無矯無詐，言不諛諂，唯除利益一切有情，獲安樂故、證法性故，於如來所發淨信心，歡喜悅樂，當成法器。復能演說，饒益有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！諦聽，諦聽！當為汝說。善男子！如來不為我慢、貢高貪著利養、承事給侍、名聞識知，恐他映蔽而自讚歎。善男子！如來無矯無詐，言不諛諂，唯除利益一切有情，獲安樂故、證法性故，於如來所發淨信心，歡喜悅樂，當成法器。復能演說，饒益有情。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！一切有情可不能知如來功德威力，今者如來須自讚耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！一切有情可不能知如來功德威力，今者如來須自讚耶？」

佛言：「善男子！此土眾生信根薄少、智力下劣，而不能知如來功德及以威力，是故如來自讚令知。譬如醫師善知方藥，能療眾病。醫所住處多有病疾，更無餘醫能療治者。爾時醫師作是念言：『此諸人等病苦所逼，而於良藥既不能知，亦不知我能除其病。』是時醫師於病者前而自讚言：『我能識病亦善知藥！』爾時病人既已識知彼是良醫，深生敬信，依之將養，所有病苦皆得除愈。善男子！於意云何，如彼醫師亦得名為自讚以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此土眾生信根薄少、智力下劣，而不能知如來功德及以威力，是故如來自讚令知。譬如醫師善知方藥，能療眾病。醫所住處多有病疾，更無餘醫能療治者。爾時醫師作是念言：『此諸人等病苦所逼，而於良藥既不能知，亦不知我能除其病。』是時醫師於病者前而自讚言：『我能識病亦善知藥！』爾時病人既已識知彼是良醫，深生敬信，依之將養，所有病苦皆得除愈。善男子！於意云何，如彼醫師亦得名為自讚以不？」

止蓋菩薩言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩言：「不也，世尊！」

佛言：「善男子！如是，如是！諸佛、如來為無有上、為大醫王，善知有情煩惱病因能與法藥，然諸有情不能了知諸佛、如來善除其病。爾時諸佛便自讚歎功德威力。眾生聞已，深起敬信，依止如來，除煩惱病。如來爾時為大醫王，施大法藥，令煩惱病皆得除愈。何等名為大法藥也？大法藥者，所謂不淨觀、慈、緣起等。善男子！由是因緣，如來遍觀而自讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是，如是！諸佛、如來為無有上、為大醫王，善知有情煩惱病因能與法藥，然諸有情不能了知諸佛、如來善除其病。爾時諸佛便自讚歎功德威力。眾生聞已，深起敬信，依止如來，除煩惱病。如來爾時為大醫王，施大法藥，令煩惱病皆得除愈。何等名為大法藥也？大法藥者，所謂不淨觀、慈、緣起等。善男子！由是因緣，如來遍觀而自讚歎。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，遠離一切依止願。何等為十？一者、不依布施有所悕求；二者、不依持戒有所悕求；三者、不依忍辱有所悕求；四者、不依精進有所悕求；五者、不依靜慮有所悕求；六者、不依般若有所悕求；七者、不依三界有所悕求；八者；不依菩提有所悕求；九者、不依正道有所悕求；十者、不依涅槃有所悕求。何以故？以諸菩薩遠離一切依止相故。善男子！菩薩摩訶薩無所依止故，而能遊行一切世間。善男子！菩薩成就此十種法，即能遠離一切依止願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，遠離一切依止願。何等為十？一者、不依布施有所悕求；二者、不依持戒有所悕求；三者、不依忍辱有所悕求；四者、不依精進有所悕求；五者、不依靜慮有所悕求；六者、不依般若有所悕求；七者、不依三界有所悕求；八者；不依菩提有所悕求；九者、不依正道有所悕求；十者、不依涅槃有所悕求。何以故？以諸菩薩遠離一切依止相故。善男子！菩薩摩訶薩無所依止故，而能遊行一切世間。善男子！菩薩成就此十種法，即能遠離一切依止願。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於慈。何等為十：一者、無方所慈；二者、無差別慈；三者、得諸法慈；四者、得決定思惟一緣之慈；五者、無滯礙慈；六者、恒利益慈；七者、於一切有情心平等慈；八者、無損害慈；九者、遍一切慈；十者、出世間慈。善男子！菩薩成就此十種法，是名修慈自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於慈。何等為十：一者、無方所慈；二者、無差別慈；三者、得諸法慈；四者、得決定思惟一緣之慈；五者、無滯礙慈；六者、恒利益慈；七者、於一切有情心平等慈；八者、無損害慈；九者、遍一切慈；十者、出世間慈。善男子！菩薩成就此十種法，是名修慈自性。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於悲。何等為十？一者、見諸有情無歸、無護、受苦惱者，即起哀愍，發菩提心；二者、發菩提心已，勇猛精進，速入法性；三者、入法性已，饒益有情；四者、為慳悋有情令其布施；五者、為毀禁有情令其持戒；六者、為瞋害有情令其忍辱；七者、為懈怠有情令其精進；八者、為散亂有情令其靜慮；九者、為惡慧有情令其智慧；十者、雖為有情受諸苦惱，志必拔濟，無有疲厭，於大菩提終不退轉。善男子！菩薩成就此十種法，是名修悲自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於悲。何等為十？一者、見諸有情無歸、無護、受苦惱者，即起哀愍，發菩提心；二者、發菩提心已，勇猛精進，速入法性；三者、入法性已，饒益有情；四者、為慳悋有情令其布施；五者、為毀禁有情令其持戒；六者、為瞋害有情令其忍辱；七者、為懈怠有情令其精進；八者、為散亂有情令其靜慮；九者、為惡慧有情令其智慧；十者、雖為有情受諸苦惱，志必拔濟，無有疲厭，於大菩提終不退轉。善男子！菩薩成就此十種法，是名修悲自性。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於喜。何等為十？一者、我得出離諸有牢獄、猛火熾然，如是生喜；二者、我能斷除久遠相續生死之縛，如是生喜；三者、我已能度種種尋伺邪執、雜亂生死大海，如是生喜；四者、我能傾折憍慢久遠之幢，如是生喜；五者、我能以金剛智破煩惱山，乃至無有如微塵許，如是生喜；六者、我今自既安隱，亦復能令他得安隱，如是生喜；七者、我於長夜睡眠之中而得覺寤，亦能令他於長夜中為愛繩所縛、癡蓋所覆盲冥有情皆令覺寤，如是生喜；八者、我於一切惡趣既得解脫，亦能令他而得解脫，如是生喜；九者、我於長夜生死曠遠，困乏飢渴，獨行無伴，流轉無窮，不識正道，不知方所，既能識道，復能示道，如是生喜；十者、我今能向一切智城，如是生喜。善男子！菩薩成就此十種法，是名修喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於喜。何等為十？一者、我得出離諸有牢獄、猛火熾然，如是生喜；二者、我能斷除久遠相續生死之縛，如是生喜；三者、我已能度種種尋伺邪執、雜亂生死大海，如是生喜；四者、我能傾折憍慢久遠之幢，如是生喜；五者、我能以金剛智破煩惱山，乃至無有如微塵許，如是生喜；六者、我今自既安隱，亦復能令他得安隱，如是生喜；七者、我於長夜睡眠之中而得覺寤，亦能令他於長夜中為愛繩所縛、癡蓋所覆盲冥有情皆令覺寤，如是生喜；八者、我於一切惡趣既得解脫，亦能令他而得解脫，如是生喜；九者、我於長夜生死曠遠，困乏飢渴，獨行無伴，流轉無窮，不識正道，不知方所，既能識道，復能示道，如是生喜；十者、我今能向一切智城，如是生喜。善男子！菩薩成就此十種法，是名修喜。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能行捨。何等為十？一者、於眼所見色中，得捨行故；二者、於耳所聞聲中，得捨行故；三者、於鼻所嗅香中，得捨行故；四者、於舌所甞味中，得捨行故；五者、於身所受觸中，得捨行故；六者、於意所知法中，得捨行故，作是行時，於色等境不惱壞、不損害、不滅盡；七者、於苦苦中，得捨行故；八者、於壞苦中，得捨行故；九者、於行苦中，得捨行故，作是行時，於苦苦、壞苦、行苦性中，不惱壞、不損害、不滅盡；十者、於所作已辦有情中，得捨行故，發歡喜、淨信、悅樂之心，作是思惟：『彼諸有情雖已自度，我當令彼而得度脫，行於捨心。』善男子！菩薩成就此十種法，是名修捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能行捨。何等為十？一者、於眼所見色中，得捨行故；二者、於耳所聞聲中，得捨行故；三者、於鼻所嗅香中，得捨行故；四者、於舌所甞味中，得捨行故；五者、於身所受觸中，得捨行故；六者、於意所知法中，得捨行故，作是行時，於色等境不惱壞、不損害、不滅盡；七者、於苦苦中，得捨行故；八者、於壞苦中，得捨行故；九者、於行苦中，得捨行故，作是行時，於苦苦、壞苦、行苦性中，不惱壞、不損害、不滅盡；十者、於所作已辦有情中，得捨行故，發歡喜、淨信、悅樂之心，作是思惟：『彼諸有情雖已自度，我當令彼而得度脫，行於捨心。』善男子！菩薩成就此十種法，是名修捨。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得遊戲神通。何等為十？一者、示現隱沒；二者、示現受生；三者、示現少年遊戲後宮；四者、示現出家；五者、示現苦行；六者、示現往於菩提道場；七者、示現降伏眾魔；八者、示現成等正覺；九者、示現轉正法輪；十者、示現大般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得遊戲神通。何等為十？一者、示現隱沒；二者、示現受生；三者、示現少年遊戲後宮；四者、示現出家；五者、示現苦行；六者、示現往於菩提道場；七者、示現降伏眾魔；八者、示現成等正覺；九者、示現轉正法輪；十者、示現大般涅槃。」

爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！何因緣故，諸大菩薩於覩史多天宮示現滅沒，乃至示現入大涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！何因緣故，諸大菩薩於覩史多天宮示現滅沒，乃至示現入大涅槃？」

佛言：「善男子！菩薩於覩史多天最尊、最勝，超過一切世間諸欲境界而無染著，為有情故，示現隱沒。有情見已，捨離常想，起無常想，以彼無常為依止故，得不放逸。善男子！彼諸有情未離放逸，雖於菩薩生淨信心，然由耽嗜諸欲境界，未能承事供養菩薩，作是思惟：『菩薩與我長時在世，我等於後往菩薩所承事供養，而不晚也！』為令如是有情起戀慕心，捨於放逸，現隱沒耳！而彼有情觀無常已，不復放逸，當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若有眾生應處母胎而調伏者，菩薩即處母胎中，現其功德威神希有之事，為說種種微妙之法，眾生聞已當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若諸有情應見菩薩為童子時後宮遊戲而調伏者，菩薩令彼有情得成熟故，亦為守護下劣有情少信根者，現為童子宮中遊戲。善男子！若諸有情應見菩薩出家而成熟者，菩薩為欲令其得成熟故，示現出家。善男子！若天、龍、藥叉、健闥縛應以苦行得調伏者，菩薩為化彼故及為降伏諸外道故，示現苦行。善男子！若諸有情長夜悕求，發如是願：『菩薩若詣菩提道場，我當往彼勤修供養！』菩薩為如是等諸有情故，示現往詣菩提道場，為令有情隨順供養，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若諸有情我慢貢高、憍奢縱逸，為欲令彼捨離如是煩惱事故、降諸魔故，而能示現坐於道場。若諸有情樂寂靜者，菩薩為令畢竟證得最勝、最高殊勝法故，示坐道場，成等正覺。是故菩薩現正覺已，三千大千世界悉皆寂靜，無復眾聲。彼諸有情見斯事已，咸作是言：『願我未來證菩提時，亦如菩薩坐於道場，成等正覺！』善男子！若諸有情以彼邪師為一切智，受於邪法，此世、他世不能出離，成等正覺，菩薩為欲降伏彼故及為善根成熟故；復有眾生堪為法器堪示道故，菩薩即現成等正覺，往彼波羅痆斯城，示現三轉十二行法輪。善男子！若諸有情宜聞涅槃而調伏者，菩薩即現大般涅槃而調伏之。善男子！以是因緣菩薩於覩史多天最勝宮中示現隱沒，乃至示現大般涅槃。善男子！菩薩成就此十種法，得遊戲神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩於覩史多天最尊、最勝，超過一切世間諸欲境界而無染著，為有情故，示現隱沒。有情見已，捨離常想，起無常想，以彼無常為依止故，得不放逸。善男子！彼諸有情未離放逸，雖於菩薩生淨信心，然由耽嗜諸欲境界，未能承事供養菩薩，作是思惟：『菩薩與我長時在世，我等於後往菩薩所承事供養，而不晚也！』為令如是有情起戀慕心，捨於放逸，現隱沒耳！而彼有情觀無常已，不復放逸，當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若有眾生應處母胎而調伏者，菩薩即處母胎中，現其功德威神希有之事，為說種種微妙之法，眾生聞已當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若諸有情應見菩薩為童子時後宮遊戲而調伏者，菩薩令彼有情得成熟故，亦為守護下劣有情少信根者，現為童子宮中遊戲。善男子！若諸有情應見菩薩出家而成熟者，菩薩為欲令其得成熟故，示現出家。善男子！若天、龍、藥叉、健闥縛應以苦行得調伏者，菩薩為化彼故及為降伏諸外道故，示現苦行。善男子！若諸有情長夜悕求，發如是願：『菩薩若詣菩提道場，我當往彼勤修供養！』菩薩為如是等諸有情故，示現往詣菩提道場，為令有情隨順供養，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若諸有情我慢貢高、憍奢縱逸，為欲令彼捨離如是煩惱事故、降諸魔故，而能示現坐於道場。若諸有情樂寂靜者，菩薩為令畢竟證得最勝、最高殊勝法故，示坐道場，成等正覺。是故菩薩現正覺已，三千大千世界悉皆寂靜，無復眾聲。彼諸有情見斯事已，咸作是言：『願我未來證菩提時，亦如菩薩坐於道場，成等正覺！』善男子！若諸有情以彼邪師為一切智，受於邪法，此世、他世不能出離，成等正覺，菩薩為欲降伏彼故及為善根成熟故；復有眾生堪為法器堪示道故，菩薩即現成等正覺，往彼波羅痆斯城，示現三轉十二行法輪。善男子！若諸有情宜聞涅槃而調伏者，菩薩即現大般涅槃而調伏之。善男子！以是因緣菩薩於覩史多天最勝宮中示現隱沒，乃至示現大般涅槃。善男子！菩薩成就此十種法，得遊戲神通。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能離八無暇。何等為十？一者、捨離不善法；二者、於如來所說學處終不違越；三者、遠離慳貪；四者、已曾供養諸佛、如來；五者、勤修福業；六者、智慧圓滿；七者、得方便善巧；八者、本願具足；九者、厭離世法；十者、勤行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能離八無暇。何等為十？一者、捨離不善法；二者、於如來所說學處終不違越；三者、遠離慳貪；四者、已曾供養諸佛、如來；五者、勤修福業；六者、智慧圓滿；七者、得方便善巧；八者、本願具足；九者、厭離世法；十者、勤行精進。

「善男子！菩薩以離眾惡業故，不墮地獄。諸有情等生地獄中者，為無量苦之所逼惱，生瞋恚心。菩薩不爾！十善業道性成就故，終不生於地獄之中。善男子！菩薩於如來學處不違越故，不墮畜生趣中。生其中者，極受熾盛無量苦惱。善男子！菩薩不慳貪故，不生餓鬼之中。生其中者，極受熾盛飢餓、苦惱。善男子！菩薩已曾承事供養諸佛、如來故，而不生於邪見之家。若生其中，諸緣不具，與善知識不得和合，是故菩薩不生其中。遇善知識，修行善法，由是得生正見之家，諸緣具足，增長廣大殊勝善根。善男子！菩薩諸根終無缺減。若缺減者，於佛法中即非法器。然菩薩以積集福業故，於佛、法、僧及制多所承事供養故，得諸根具足，堪為法器。善男子！菩薩不生邊地。何以故？邊地之人頑嚚愚憃，猶如啞羊，如是等類於善惡言義不能了知，不孝父母，不敬沙門、婆羅門。是故菩薩常生中國，利根智慧，聰悟明達，於佛法中堪為法器。善男子！菩薩不於長壽天生，若生其中，不得值遇無量諸佛出現於世，不得道果，無能利益。是故菩薩生於欲界，遇佛出現，承事供養，成熟眾生。所以者何？以能得彼巧方便故。善男子！菩薩不生無佛世界，其中無佛、法、僧而應供養，常生具足三寶佛土之中。所以者何？以諸菩薩具本願故。善男子！菩薩聞是無暇之處深生厭離，隨如是類得厭離已，勤修精進，獲諸善法，永斷一切諸不善法。善男子！菩薩成就此十種法，遠離八無暇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩以離眾惡業故，不墮地獄。諸有情等生地獄中者，為無量苦之所逼惱，生瞋恚心。菩薩不爾！十善業道性成就故，終不生於地獄之中。善男子！菩薩於如來學處不違越故，不墮畜生趣中。生其中者，極受熾盛無量苦惱。善男子！菩薩不慳貪故，不生餓鬼之中。生其中者，極受熾盛飢餓、苦惱。善男子！菩薩已曾承事供養諸佛、如來故，而不生於邪見之家。若生其中，諸緣不具，與善知識不得和合，是故菩薩不生其中。遇善知識，修行善法，由是得生正見之家，諸緣具足，增長廣大殊勝善根。善男子！菩薩諸根終無缺減。若缺減者，於佛法中即非法器。然菩薩以積集福業故，於佛、法、僧及制多所承事供養故，得諸根具足，堪為法器。善男子！菩薩不生邊地。何以故？邊地之人頑嚚愚憃，猶如啞羊，如是等類於善惡言義不能了知，不孝父母，不敬沙門、婆羅門。是故菩薩常生中國，利根智慧，聰悟明達，於佛法中堪為法器。善男子！菩薩不於長壽天生，若生其中，不得值遇無量諸佛出現於世，不得道果，無能利益。是故菩薩生於欲界，遇佛出現，承事供養，成熟眾生。所以者何？以能得彼巧方便故。善男子！菩薩不生無佛世界，其中無佛、法、僧而應供養，常生具足三寶佛土之中。所以者何？以諸菩薩具本願故。善男子！菩薩聞是無暇之處深生厭離，隨如是類得厭離已，勤修精進，獲諸善法，永斷一切諸不善法。善男子！菩薩成就此十種法，遠離八無暇。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得不退轉菩提之心。何等為十？一者、遠離虛誑諂曲；二者、質直清淨，離諸疑惑；三者、遠離師拳；四者、遠離法慳；五者、不作滅法因緣；六者、如說而行，終不虛誑；七者、攝取大乘；八者、於大乘人常生尊重，同法想故；九者、得趣向大乘，隨順悟入；十者、於說法師作善知識想。善男子！菩薩成就此十種法，即得不退菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得不退轉菩提之心。何等為十？一者、遠離虛誑諂曲；二者、質直清淨，離諸疑惑；三者、遠離師拳；四者、遠離法慳；五者、不作滅法因緣；六者、如說而行，終不虛誑；七者、攝取大乘；八者、於大乘人常生尊重，同法想故；九者、得趣向大乘，隨順悟入；十者、於說法師作善知識想。善男子！菩薩成就此十種法，即得不退菩提心。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得宿住隨念智。何等為十？一者、承事諸佛；二者、攝受正法；三者、持戒清淨；四者、無有惡作；五者、得無障礙；六者、歡喜無量；七者、得多修行；八者、得三摩呬多；九者、得化生；十者、得識無愚癡。善男子！菩薩承事無量諸佛故，得尊重正法；於諸正法受持讀誦，為他廣說；不顧身命勤修正法，故得尸羅，所謂身、語、意戒皆得清淨；由戒清淨故，得無惡作；無惡作故，得無障礙；由無障礙故，得歡喜無量；歡喜無量故，得多修行；多修行故，得三摩地；得三摩地故，能趣清淨；趣清淨故，恒得化生；得化生故，識無愚癡；識無愚癡故，得憶念生智。由是能隨憶念多生，一生、二生乃至無量百千生。善男子！菩薩成就此十種法，得宿住隨念智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得宿住隨念智。何等為十？一者、承事諸佛；二者、攝受正法；三者、持戒清淨；四者、無有惡作；五者、得無障礙；六者、歡喜無量；七者、得多修行；八者、得三摩呬多；九者、得化生；十者、得識無愚癡。善男子！菩薩承事無量諸佛故，得尊重正法；於諸正法受持讀誦，為他廣說；不顧身命勤修正法，故得尸羅，所謂身、語、意戒皆得清淨；由戒清淨故，得無惡作；無惡作故，得無障礙；由無障礙故，得歡喜無量；歡喜無量故，得多修行；多修行故，得三摩地；得三摩地故，能趣清淨；趣清淨故，恒得化生；得化生故，識無愚癡；識無愚癡故，得憶念生智。由是能隨憶念多生，一生、二生乃至無量百千生。善男子！菩薩成就此十種法，得宿住隨念智。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，不離善知識。何等為十？一者、見佛、聞佛、念佛；二者、聽聞正法；三者、承事眾僧；四者、不離諸佛、菩薩，問訊起居；五者、常近多聞說法之師；六者、常得聽聞諸波羅蜜；七者、恒聞菩提分法；八者、恒聞三解脫門；九者、恒聞四梵行；十者、恒聞一切智性。善男子！菩薩成就此十種法，親近善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，不離善知識。何等為十？一者、見佛、聞佛、念佛；二者、聽聞正法；三者、承事眾僧；四者、不離諸佛、菩薩，問訊起居；五者、常近多聞說法之師；六者、常得聽聞諸波羅蜜；七者、恒聞菩提分法；八者、恒聞三解脫門；九者、恒聞四梵行；十者、恒聞一切智性。善男子！菩薩成就此十種法，親近善知識。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，遠離惡知識。何等為十？一者、遠離毀禁補特伽羅；二者、遠離破見補特伽羅；三者、遠離壞威儀補特伽羅；四者、遠離邪命補特伽羅；五者、遠離習近憒閙補特伽羅；六者、遠離懈怠補特伽羅；七者、遠離耽著生死補特伽羅；八者、遠離違背正覺補特伽羅；九者、遠離愛著家業補特伽羅；十者、遠離一切煩惱。善男子！菩薩雖復遠離如是諸惡知識，然於彼處不起損害、輕賤之心。菩薩應發如是之心：『由佛說言：「若與雜亂眾生而相染習，便即為彼之所破壞。」是故我應遠離如是諸雜亂處。』善男子！菩薩成就此十種法，遠離惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，遠離惡知識。何等為十？一者、遠離毀禁補特伽羅；二者、遠離破見補特伽羅；三者、遠離壞威儀補特伽羅；四者、遠離邪命補特伽羅；五者、遠離習近憒閙補特伽羅；六者、遠離懈怠補特伽羅；七者、遠離耽著生死補特伽羅；八者、遠離違背正覺補特伽羅；九者、遠離愛著家業補特伽羅；十者、遠離一切煩惱。善男子！菩薩雖復遠離如是諸惡知識，然於彼處不起損害、輕賤之心。菩薩應發如是之心：『由佛說言：「若與雜亂眾生而相染習，便即為彼之所破壞。」是故我應遠離如是諸雜亂處。』善男子！菩薩成就此十種法，遠離惡知識。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得法性身。何等為十？一者、得平等身；二者、得清淨身；三者、得無盡身；四者、得積集身；五者、得法身；六者、得甚深難測不可計度身；七者、得不可思議身；八者、得寂靜身；九者、得等虛空身；十者、得智身。善男子！菩薩成就此十種法，得如來法性身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得法性身。何等為十？一者、得平等身；二者、得清淨身；三者、得無盡身；四者、得積集身；五者、得法身；六者、得甚深難測不可計度身；七者、得不可思議身；八者、得寂靜身；九者、得等虛空身；十者、得智身。善男子！菩薩成就此十種法，得如來法性身。」

止蓋菩薩言：「世尊！諸菩薩等於何位中，得證如來法性之身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩言：「世尊！諸菩薩等於何位中，得證如來法性之身？」

佛言：「善男子！初地菩薩得平等身。何以故？以永離一切不平等故，悟入一切菩薩平等法性故；二地菩薩得清淨身，以尸羅清淨故；三地菩薩得無盡身，以永離一切瞋害故；四地菩薩得善積集身，以積集佛法故；五地菩薩證得法身，以能通達一切法故；六地菩薩得不可計度甚深難測身，以積集不可計度、甚深難測法故；七地菩薩得不可思議身，以積集不思議佛法，及能積集方便善巧故；八地菩薩得寂靜身，以遠離一切戲論及煩惱故；九地菩薩得等虛空身，以無邊身充滿故；十地菩薩證得智身，以積集一切智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！初地菩薩得平等身。何以故？以永離一切不平等故，悟入一切菩薩平等法性故；二地菩薩得清淨身，以尸羅清淨故；三地菩薩得無盡身，以永離一切瞋害故；四地菩薩得善積集身，以積集佛法故；五地菩薩證得法身，以能通達一切法故；六地菩薩得不可計度甚深難測身，以積集不可計度、甚深難測法故；七地菩薩得不可思議身，以積集不思議佛法，及能積集方便善巧故；八地菩薩得寂靜身，以遠離一切戲論及煩惱故；九地菩薩得等虛空身，以無邊身充滿故；十地菩薩證得智身，以積集一切智故。」

止蓋菩薩言：「世尊！如來法身與菩薩法身有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩言：「世尊！如來法身與菩薩法身有何差別？」

佛言：「善男子！二種法身性無差別，功德威力而有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！二種法身性無差別，功德威力而有差別。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何性無差別而有差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何性無差別而有差別？」

佛言：「善男子！佛與菩薩法性無差別。何以故？此二種身同一性故，但功德威力有差別耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！佛與菩薩法性無差別。何以故？此二種身同一性故，但功德威力有差別耳！」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！佛與菩薩功德威力云何應知有其差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！佛與菩薩功德威力云何應知有其差別？」

佛言：「善男子！我今為汝廣說譬喻以明斯義。善男子！如末尼珠有瑩拭者、有未瑩者，雖同是寶，而已瑩者光明具足，人所愛樂；未已瑩者，所有光明猶不具足。善男子！如來珠寶與菩薩珠寶體性雖同，然亦有異。何以故？如來珠寶已清淨故，離一切垢故。菩薩身中法性珠寶，未能普照一切世界。何以故？以有餘故，猶有垢故，如末尼珠未已瑩者。是故如來法身與菩薩法身如是差別。善男子！如白分月，從初一日至十五日，光明照耀，漸漸圓滿，雖同是月，光明不等，而菩薩法身、如來法身雖同一性相，然功德威力如是差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今為汝廣說譬喻以明斯義。善男子！如末尼珠有瑩拭者、有未瑩者，雖同是寶，而已瑩者光明具足，人所愛樂；未已瑩者，所有光明猶不具足。善男子！如來珠寶與菩薩珠寶體性雖同，然亦有異。何以故？如來珠寶已清淨故，離一切垢故。菩薩身中法性珠寶，未能普照一切世界。何以故？以有餘故，猶有垢故，如末尼珠未已瑩者。是故如來法身與菩薩法身如是差別。善男子！如白分月，從初一日至十五日，光明照耀，漸漸圓滿，雖同是月，光明不等，而菩薩法身、如來法身雖同一性相，然功德威力如是差別。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得金剛堅固之身。何等為十？一者、貪、瞋、癡等不能沮壞；二者、忿恚、結妬、我慢、貢高、顛倒之見不能沮壞；三者、世間八法不能沮壞；四者、惡趣苦惱不能沮壞；五者、一切諸苦不能沮壞；六者、生、老、病、死不能沮壞；七者、外道諸論不能沮壞；八者、魔及魔眾不能沮壞；九者、聲聞、辟支佛不能沮壞；十者、諸欲境界不能沮壞。善男子！菩薩成就此十種法，得金剛堅固之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得金剛堅固之身。何等為十？一者、貪、瞋、癡等不能沮壞；二者、忿恚、結妬、我慢、貢高、顛倒之見不能沮壞；三者、世間八法不能沮壞；四者、惡趣苦惱不能沮壞；五者、一切諸苦不能沮壞；六者、生、老、病、死不能沮壞；七者、外道諸論不能沮壞；八者、魔及魔眾不能沮壞；九者、聲聞、辟支佛不能沮壞；十者、諸欲境界不能沮壞。善男子！菩薩成就此十種法，得金剛堅固之身。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，為大商主。何等為十？一者、得平等意樂；二者、應受供養；三者、能作出離；四者、能為所依；五者、能作饒益；六者、善能積集道路資糧；七者、得好財寶；八者、心無止足；九者、常為導師；十者、善巧隨順往一切智城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，為大商主。何等為十？一者、得平等意樂；二者、應受供養；三者、能作出離；四者、能為所依；五者、能作饒益；六者、善能積集道路資糧；七者、得好財寶；八者、心無止足；九者、常為導師；十者、善巧隨順往一切智城。

「善男子！云何菩薩得平等意樂，乃至云何得善巧隨順往一切智性大城？善男子！譬如商主得諸國王及國王子等之所愛樂。菩薩亦爾！為法商主，得諸如來及聲聞等之所愛樂。善男子！譬如商主應得聚落婆羅門及剎帝利等之所供養。菩薩亦爾！為法商主，應得有學、無學及餘天、龍等之所供養。善男子！譬如商主經於曠野飢饉之處，導引眾商令得安樂，無有疲厭。菩薩亦爾！為法商主，經於生死曠野之中，能令眾生免離逼迫，皆獲安樂。善男子！譬如商主能與一切貧苦眾生作大依止，令得出離曠野飢饉。菩薩亦爾！為法商主，能與外道遮落迦、波離婆羅社迦，令得出離生死，全其軀命。善男子！譬如商主能得饒益王臣及諸人民。菩薩亦爾！為法商主，能得饒益愛著生死諸眾生等。善男子！譬如商主將多商人往於諸方，經過曠野飢饉之處，善能積集眾多資糧，越於險難，得至大城而獲安樂。菩薩亦爾！為法商主，善能積集福智資糧，導引眾生超過生死曠野之中，得至諸佛一切智城。善男子！譬如商主養育眾人，欲往他方積集珍寶，所謂金銀、末尼、真珠、吠琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚等寶。菩薩亦爾！為法商主養育眾生，欲往一切智慧大城，善能積集佛法珍寶。善男子！譬如商主悕求一切財物終無厭足。菩薩亦爾！為法商主悕求一切正法財寶，無有厭足。善男子！譬如商主於眾商中而為上首，積集資財能為主故、最尊勝故、能令眾商信受語故。菩薩亦爾！為法商主，於一切眾生中最尊勝故、能為主故、積集功德言不虛妄故。善男子！譬如商主能以善巧超過險路，至彼大城。菩薩亦爾！將諸眾生超過生死，到智慧城。善男子！是名菩薩得等意樂，乃至善巧到一切種智慧大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得平等意樂，乃至云何得善巧隨順往一切智性大城？善男子！譬如商主得諸國王及國王子等之所愛樂。菩薩亦爾！為法商主，得諸如來及聲聞等之所愛樂。善男子！譬如商主應得聚落婆羅門及剎帝利等之所供養。菩薩亦爾！為法商主，應得有學、無學及餘天、龍等之所供養。善男子！譬如商主經於曠野飢饉之處，導引眾商令得安樂，無有疲厭。菩薩亦爾！為法商主，經於生死曠野之中，能令眾生免離逼迫，皆獲安樂。善男子！譬如商主能與一切貧苦眾生作大依止，令得出離曠野飢饉。菩薩亦爾！為法商主，能與外道遮落迦、波離婆羅社迦，令得出離生死，全其軀命。善男子！譬如商主能得饒益王臣及諸人民。菩薩亦爾！為法商主，能得饒益愛著生死諸眾生等。善男子！譬如商主將多商人往於諸方，經過曠野飢饉之處，善能積集眾多資糧，越於險難，得至大城而獲安樂。菩薩亦爾！為法商主，善能積集福智資糧，導引眾生超過生死曠野之中，得至諸佛一切智城。善男子！譬如商主養育眾人，欲往他方積集珍寶，所謂金銀、末尼、真珠、吠琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚等寶。菩薩亦爾！為法商主養育眾生，欲往一切智慧大城，善能積集佛法珍寶。善男子！譬如商主悕求一切財物終無厭足。菩薩亦爾！為法商主悕求一切正法財寶，無有厭足。善男子！譬如商主於眾商中而為上首，積集資財能為主故、最尊勝故、能令眾商信受語故。菩薩亦爾！為法商主，於一切眾生中最尊勝故、能為主故、積集功德言不虛妄故。善男子！譬如商主能以善巧超過險路，至彼大城。菩薩亦爾！將諸眾生超過生死，到智慧城。善男子！是名菩薩得等意樂，乃至善巧到一切種智慧大城。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能於道善巧。何等為十？一者、能知平等道；二者、能知不平等道；三者、能知安隱道；四者、能知善巧道；五者、能知有水草道；六者、能知諸方道；七者、能知相道；八者、能知正道；九者、能知邪道；十者、能知出離道。善男子！菩薩成就此十種法即能於道善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能於道善巧。何等為十？一者、能知平等道；二者、能知不平等道；三者、能知安隱道；四者、能知善巧道；五者、能知有水草道；六者、能知諸方道；七者、能知相道；八者、能知正道；九者、能知邪道；十者、能知出離道。善男子！菩薩成就此十種法即能於道善巧。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得不顛倒道。何等為十？一者、若諸有情應以大乘而調伏者，為說菩薩道而調伏之，不為說聲聞道；二者、若諸有情應以聲聞乘而調伏者，為說聲聞道而調伏之，不為說菩薩道；三者、若諸有情應以一切智而調伏者，為說一切智道而調伏之，不為說緣覺道；四者、若諸有情應以緣覺乘而調伏者，為說緣覺道，不為說一切智道；五者、若諸有情執著我法，為說無我及以空法，不說我與有情、命者、養育者、補特伽羅；六者、若諸有情執著二邊，為說離二邊道，不說依止二邊；七者、若諸有情心散亂者，為說奢摩他、毘鉢舍那，不說散亂道；八者、若諸有情著戲論者，為說真如，不說愚夫耽著戲論；九者、若諸有情耽著生死，為說涅槃，不說生死；十者、若諸有情著於邪道，為說無結無棘刺道，不說普遍煩惱棘刺道。善男子！菩薩成就此十種法，即能成就不顛倒道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得不顛倒道。何等為十？一者、若諸有情應以大乘而調伏者，為說菩薩道而調伏之，不為說聲聞道；二者、若諸有情應以聲聞乘而調伏者，為說聲聞道而調伏之，不為說菩薩道；三者、若諸有情應以一切智而調伏者，為說一切智道而調伏之，不為說緣覺道；四者、若諸有情應以緣覺乘而調伏者，為說緣覺道，不為說一切智道；五者、若諸有情執著我法，為說無我及以空法，不說我與有情、命者、養育者、補特伽羅；六者、若諸有情執著二邊，為說離二邊道，不說依止二邊；七者、若諸有情心散亂者，為說奢摩他、毘鉢舍那，不說散亂道；八者、若諸有情著戲論者，為說真如，不說愚夫耽著戲論；九者、若諸有情耽著生死，為說涅槃，不說生死；十者、若諸有情著於邪道，為說無結無棘刺道，不說普遍煩惱棘刺道。善男子！菩薩成就此十種法，即能成就不顛倒道。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能善行於三摩呬多心。何等為十？一者、善行身念處；二者、善行受念處；三者、善行心念處；四者、善行法念處；五者、善行境界念處；六者、善行阿蘭若念處；七者、善行村邑、國土、王都、聚落念處；八者、善行利養、尊重、名聞念處；九者、善行如來施設學處念處；十者、善行煩惱及隨煩惱雜染念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能善行於三摩呬多心。何等為十？一者、善行身念處；二者、善行受念處；三者、善行心念處；四者、善行法念處；五者、善行境界念處；六者、善行阿蘭若念處；七者、善行村邑、國土、王都、聚落念處；八者、善行利養、尊重、名聞念處；九者、善行如來施設學處念處；十者、善行煩惱及隨煩惱雜染念處。

「云何菩薩行身念處？善男子！菩薩以正般若簡擇諸法與身俱者，能捨惡法，觀察是身，從頭至足，無我、我所；性不久停，終當壞滅；筋脈纏縛，臭穢不淨。菩薩如是觀察之時，而不於中樂欲貪著。以是義故，身中所有諸可惡法，唯除菩薩自在能捨，非諸有情。是名善行於身念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行身念處？善男子！菩薩以正般若簡擇諸法與身俱者，能捨惡法，觀察是身，從頭至足，無我、我所；性不久停，終當壞滅；筋脈纏縛，臭穢不淨。菩薩如是觀察之時，而不於中樂欲貪著。以是義故，身中所有諸可惡法，唯除菩薩自在能捨，非諸有情。是名善行於身念處。

「云何菩薩行受念處？善男子！菩薩作是思惟：『所有諸受悉皆是苦，愚夫顛倒謂之為樂。一切智者知樂即苦，是故勇猛修行斷苦，令他有情亦如是學。』菩薩摩訶薩觀察受時，終不染著，亦不瞋恚。是名菩薩善行受念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行受念處？善男子！菩薩作是思惟：『所有諸受悉皆是苦，愚夫顛倒謂之為樂。一切智者知樂即苦，是故勇猛修行斷苦，令他有情亦如是學。』菩薩摩訶薩觀察受時，終不染著，亦不瞋恚。是名菩薩善行受念處。

「云何行心念處？善男子！菩薩作是思惟：『心實無常，執著為常；實是其苦，執著為樂；本無有我，執著為我；本來不淨，執著為淨；其心輕動，無時暫停。以不停故，於諸雜染能為根本，壞滅善道，開惡趣門，生長三毒。與隨煩惱等作其因緣，為主、為導，又能積集淨、不淨業，迅速流轉如旋火輪，亦如奔馬、如火焚燒、如水增長，遍知諸境如世彩畫。』菩薩如是觀察心時，便得自在。得自在已，於諸法中亦無罣礙。是名菩薩善行心念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何行心念處？善男子！菩薩作是思惟：『心實無常，執著為常；實是其苦，執著為樂；本無有我，執著為我；本來不淨，執著為淨；其心輕動，無時暫停。以不停故，於諸雜染能為根本，壞滅善道，開惡趣門，生長三毒。與隨煩惱等作其因緣，為主、為導，又能積集淨、不淨業，迅速流轉如旋火輪，亦如奔馬、如火焚燒、如水增長，遍知諸境如世彩畫。』菩薩如是觀察心時，便得自在。得自在已，於諸法中亦無罣礙。是名菩薩善行心念處。

「云何菩薩行法念處？善男子！菩薩如實了知諸不善法——貪、瞋、癡等，及依止此所起餘法——及能修習煩惱對治，令諸惡法皆悉永斷。既能了知一切善法，於中安住，要期發願，復能安立一切有情如是修學。是名菩薩善行法念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行法念處？善男子！菩薩如實了知諸不善法——貪、瞋、癡等，及依止此所起餘法——及能修習煩惱對治，令諸惡法皆悉永斷。既能了知一切善法，於中安住，要期發願，復能安立一切有情如是修學。是名菩薩善行法念處。

「云何菩薩行境界念處？善男子！菩薩於可意不可意色、聲、香、味、觸、法中無染、無著，亦不發起瞋恚之心。菩薩作是思惟：『我不應於都無法中而生貪染。我若生染，即是愚夫及愚癡性，為不了性，為不善性。如世尊言：「若為貪愛所染即便頑鈍，不能了知善、不善法，由此因緣墮於惡趣。」』菩薩作是思惟：『我不應於空法中發起瞋恚。我若起瞋，即不能忍。是瞋恚纏，為諸聖人之所訶責，及梵行者之所譏嫌。』菩薩觀察境界之時，不為境縛，亦無執著，復教他人如是修學。是名菩薩善行境界念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行境界念處？善男子！菩薩於可意不可意色、聲、香、味、觸、法中無染、無著，亦不發起瞋恚之心。菩薩作是思惟：『我不應於都無法中而生貪染。我若生染，即是愚夫及愚癡性，為不了性，為不善性。如世尊言：「若為貪愛所染即便頑鈍，不能了知善、不善法，由此因緣墮於惡趣。」』菩薩作是思惟：『我不應於空法中發起瞋恚。我若起瞋，即不能忍。是瞋恚纏，為諸聖人之所訶責，及梵行者之所譏嫌。』菩薩觀察境界之時，不為境縛，亦無執著，復教他人如是修學。是名菩薩善行境界念處。