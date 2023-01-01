佛說寶雨經
唐 達摩流支譯10卷CBETA T0660大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
佛說寶雨經卷第七
佛說寶雨經卷第七
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唐天竺三藏達摩流支譯
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，而得空性。何等為十？一者、能知力空性；二者、能知無畏空性；三者、能知不共法空性；四者、能知戒蘊空性；五者、能知三摩地空性；六者、能知般若空性；七者、能知解脫蘊空性；八者、能知解脫智見蘊空性；九者、能知空空性；十者、能知勝義空性。菩薩雖行於空而不為斷，復不執空亦不見空性、亦不依空性、亦不入於無所有性。善男子！菩薩成就此十種法，而行於空。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，而得空性。何等為十？一者、能知力空性；二者、能知無畏空性；三者、能知不共法空性；四者、能知戒蘊空性；五者、能知三摩地空性；六者、能知般若空性；七者、能知解脫蘊空性；八者、能知解脫智見蘊空性；九者、能知空空性；十者、能知勝義空性。菩薩雖行於空而不為斷，復不執空亦不見空性、亦不依空性、亦不入於無所有性。善男子！菩薩成就此十種法，而行於空。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得無相行。何等為十？一者、遠離外相；二者、遠離內相；三者、遠離戲論相；四者、遠離分別相；五者、遠離有所得相；六者、遠離所作事相；七者、遠離所行相；八者、遠離所緣相；九者、能知識不可得相；十者、所知事物不可得相。善男子！菩薩成就此十種法，得無相行。」
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得無相行。何等為十？一者、遠離外相；二者、遠離內相；三者、遠離戲論相；四者、遠離分別相；五者、遠離有所得相；六者、遠離所作事相；七者、遠離所行相；八者、遠離所緣相；九者、能知識不可得相；十者、所知事物不可得相。善男子！菩薩成就此十種法，得無相行。」
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爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！如是十種法菩薩應學。云何當學？」
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佛言：「善男子！佛所行處不可思量，以彼遠離思量境界性故。善男子！若諸有情思惟如來法性境界，心即迷悶，終不能覩法性此岸、彼岸，但生劬勞。何以故？如來境界不可思議，甚深難測，超過一切虛妄計度所有境界，超過一切有所得者所有境界。以是義故，非彼虛妄計者思惟度量。」
佛言：「善男子！佛所行處不可思量，以彼遠離思量境界性故。善男子！若諸有情思惟如來法性境界，心即迷悶，終不能覩法性此岸、彼岸，但生劬勞。何以故？如來境界不可思議，甚深難測，超過一切虛妄計度所有境界，超過一切有所得者所有境界。以是義故，非彼虛妄計者思惟度量。」
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止蓋菩薩白佛言：「世尊！我今欲有少問。惟願如來哀許我請，為我解說！」
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佛言：「善男子！一切諸佛皆許疑問。隨汝所欲，當為解說！」
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止蓋菩薩白佛言：「世尊！夫自讚者，非正士法！云何如來自讚所行之境超過一切？」
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佛言：「善哉，善哉！善男子！諦聽，諦聽！當為汝說。善男子！如來不為我慢、貢高貪著利養、承事給侍、名聞識知，恐他映蔽而自讚歎。善男子！如來無矯無詐，言不諛諂，唯除利益一切有情，獲安樂故、證法性故，於如來所發淨信心，歡喜悅樂，當成法器。復能演說，饒益有情。」
佛言：「善哉，善哉！善男子！諦聽，諦聽！當為汝說。善男子！如來不為我慢、貢高貪著利養、承事給侍、名聞識知，恐他映蔽而自讚歎。善男子！如來無矯無詐，言不諛諂，唯除利益一切有情，獲安樂故、證法性故，於如來所發淨信心，歡喜悅樂，當成法器。復能演說，饒益有情。」
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止蓋菩薩白佛言：「世尊！一切有情可不能知如來功德威力，今者如來須自讚耶？」
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佛言：「善男子！此土眾生信根薄少、智力下劣，而不能知如來功德及以威力，是故如來自讚令知。譬如醫師善知方藥，能療眾病。醫所住處多有病疾，更無餘醫能療治者。爾時醫師作是念言：『此諸人等病苦所逼，而於良藥既不能知，亦不知我能除其病。』是時醫師於病者前而自讚言：『我能識病亦善知藥！』爾時病人既已識知彼是良醫，深生敬信，依之將養，所有病苦皆得除愈。善男子！於意云何，如彼醫師亦得名為自讚以不？」
佛言：「善男子！此土眾生信根薄少、智力下劣，而不能知如來功德及以威力，是故如來自讚令知。譬如醫師善知方藥，能療眾病。醫所住處多有病疾，更無餘醫能療治者。爾時醫師作是念言：『此諸人等病苦所逼，而於良藥既不能知，亦不知我能除其病。』是時醫師於病者前而自讚言：『我能識病亦善知藥！』爾時病人既已識知彼是良醫，深生敬信，依之將養，所有病苦皆得除愈。善男子！於意云何，如彼醫師亦得名為自讚以不？」
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止蓋菩薩言：「不也，世尊！」
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佛言：「善男子！如是，如是！諸佛、如來為無有上、為大醫王，善知有情煩惱病因能與法藥，然諸有情不能了知諸佛、如來善除其病。爾時諸佛便自讚歎功德威力。眾生聞已，深起敬信，依止如來，除煩惱病。如來爾時為大醫王，施大法藥，令煩惱病皆得除愈。何等名為大法藥也？大法藥者，所謂不淨觀、慈、緣起等。善男子！由是因緣，如來遍觀而自讚歎。
佛言：「善男子！如是，如是！諸佛、如來為無有上、為大醫王，善知有情煩惱病因能與法藥，然諸有情不能了知諸佛、如來善除其病。爾時諸佛便自讚歎功德威力。眾生聞已，深起敬信，依止如來，除煩惱病。如來爾時為大醫王，施大法藥，令煩惱病皆得除愈。何等名為大法藥也？大法藥者，所謂不淨觀、慈、緣起等。善男子！由是因緣，如來遍觀而自讚歎。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，遠離一切依止願。何等為十？一者、不依布施有所悕求；二者、不依持戒有所悕求；三者、不依忍辱有所悕求；四者、不依精進有所悕求；五者、不依靜慮有所悕求；六者、不依般若有所悕求；七者、不依三界有所悕求；八者；不依菩提有所悕求；九者、不依正道有所悕求；十者、不依涅槃有所悕求。何以故？以諸菩薩遠離一切依止相故。善男子！菩薩摩訶薩無所依止故，而能遊行一切世間。善男子！菩薩成就此十種法，即能遠離一切依止願。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，遠離一切依止願。何等為十？一者、不依布施有所悕求；二者、不依持戒有所悕求；三者、不依忍辱有所悕求；四者、不依精進有所悕求；五者、不依靜慮有所悕求；六者、不依般若有所悕求；七者、不依三界有所悕求；八者；不依菩提有所悕求；九者、不依正道有所悕求；十者、不依涅槃有所悕求。何以故？以諸菩薩遠離一切依止相故。善男子！菩薩摩訶薩無所依止故，而能遊行一切世間。善男子！菩薩成就此十種法，即能遠離一切依止願。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於慈。何等為十：一者、無方所慈；二者、無差別慈；三者、得諸法慈；四者、得決定思惟一緣之慈；五者、無滯礙慈；六者、恒利益慈；七者、於一切有情心平等慈；八者、無損害慈；九者、遍一切慈；十者、出世間慈。善男子！菩薩成就此十種法，是名修慈自性。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於慈。何等為十：一者、無方所慈；二者、無差別慈；三者、得諸法慈；四者、得決定思惟一緣之慈；五者、無滯礙慈；六者、恒利益慈；七者、於一切有情心平等慈；八者、無損害慈；九者、遍一切慈；十者、出世間慈。善男子！菩薩成就此十種法，是名修慈自性。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於悲。何等為十？一者、見諸有情無歸、無護、受苦惱者，即起哀愍，發菩提心；二者、發菩提心已，勇猛精進，速入法性；三者、入法性已，饒益有情；四者、為慳悋有情令其布施；五者、為毀禁有情令其持戒；六者、為瞋害有情令其忍辱；七者、為懈怠有情令其精進；八者、為散亂有情令其靜慮；九者、為惡慧有情令其智慧；十者、雖為有情受諸苦惱，志必拔濟，無有疲厭，於大菩提終不退轉。善男子！菩薩成就此十種法，是名修悲自性。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於悲。何等為十？一者、見諸有情無歸、無護、受苦惱者，即起哀愍，發菩提心；二者、發菩提心已，勇猛精進，速入法性；三者、入法性已，饒益有情；四者、為慳悋有情令其布施；五者、為毀禁有情令其持戒；六者、為瞋害有情令其忍辱；七者、為懈怠有情令其精進；八者、為散亂有情令其靜慮；九者、為惡慧有情令其智慧；十者、雖為有情受諸苦惱，志必拔濟，無有疲厭，於大菩提終不退轉。善男子！菩薩成就此十種法，是名修悲自性。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於喜。何等為十？一者、我得出離諸有牢獄、猛火熾然，如是生喜；二者、我能斷除久遠相續生死之縛，如是生喜；三者、我已能度種種尋伺邪執、雜亂生死大海，如是生喜；四者、我能傾折憍慢久遠之幢，如是生喜；五者、我能以金剛智破煩惱山，乃至無有如微塵許，如是生喜；六者、我今自既安隱，亦復能令他得安隱，如是生喜；七者、我於長夜睡眠之中而得覺寤，亦能令他於長夜中為愛繩所縛、癡蓋所覆盲冥有情皆令覺寤，如是生喜；八者、我於一切惡趣既得解脫，亦能令他而得解脫，如是生喜；九者、我於長夜生死曠遠，困乏飢渴，獨行無伴，流轉無窮，不識正道，不知方所，既能識道，復能示道，如是生喜；十者、我今能向一切智城，如是生喜。善男子！菩薩成就此十種法，是名修喜。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，而行於喜。何等為十？一者、我得出離諸有牢獄、猛火熾然，如是生喜；二者、我能斷除久遠相續生死之縛，如是生喜；三者、我已能度種種尋伺邪執、雜亂生死大海，如是生喜；四者、我能傾折憍慢久遠之幢，如是生喜；五者、我能以金剛智破煩惱山，乃至無有如微塵許，如是生喜；六者、我今自既安隱，亦復能令他得安隱，如是生喜；七者、我於長夜睡眠之中而得覺寤，亦能令他於長夜中為愛繩所縛、癡蓋所覆盲冥有情皆令覺寤，如是生喜；八者、我於一切惡趣既得解脫，亦能令他而得解脫，如是生喜；九者、我於長夜生死曠遠，困乏飢渴，獨行無伴，流轉無窮，不識正道，不知方所，既能識道，復能示道，如是生喜；十者、我今能向一切智城，如是生喜。善男子！菩薩成就此十種法，是名修喜。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能行捨。何等為十？一者、於眼所見色中，得捨行故；二者、於耳所聞聲中，得捨行故；三者、於鼻所嗅香中，得捨行故；四者、於舌所甞味中，得捨行故；五者、於身所受觸中，得捨行故；六者、於意所知法中，得捨行故，作是行時，於色等境不惱壞、不損害、不滅盡；七者、於苦苦中，得捨行故；八者、於壞苦中，得捨行故；九者、於行苦中，得捨行故，作是行時，於苦苦、壞苦、行苦性中，不惱壞、不損害、不滅盡；十者、於所作已辦有情中，得捨行故，發歡喜、淨信、悅樂之心，作是思惟：『彼諸有情雖已自度，我當令彼而得度脫，行於捨心。』善男子！菩薩成就此十種法，是名修捨。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能行捨。何等為十？一者、於眼所見色中，得捨行故；二者、於耳所聞聲中，得捨行故；三者、於鼻所嗅香中，得捨行故；四者、於舌所甞味中，得捨行故；五者、於身所受觸中，得捨行故；六者、於意所知法中，得捨行故，作是行時，於色等境不惱壞、不損害、不滅盡；七者、於苦苦中，得捨行故；八者、於壞苦中，得捨行故；九者、於行苦中，得捨行故，作是行時，於苦苦、壞苦、行苦性中，不惱壞、不損害、不滅盡；十者、於所作已辦有情中，得捨行故，發歡喜、淨信、悅樂之心，作是思惟：『彼諸有情雖已自度，我當令彼而得度脫，行於捨心。』善男子！菩薩成就此十種法，是名修捨。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得遊戲神通。何等為十？一者、示現隱沒；二者、示現受生；三者、示現少年遊戲後宮；四者、示現出家；五者、示現苦行；六者、示現往於菩提道場；七者、示現降伏眾魔；八者、示現成等正覺；九者、示現轉正法輪；十者、示現大般涅槃。」
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得遊戲神通。何等為十？一者、示現隱沒；二者、示現受生；三者、示現少年遊戲後宮；四者、示現出家；五者、示現苦行；六者、示現往於菩提道場；七者、示現降伏眾魔；八者、示現成等正覺；九者、示現轉正法輪；十者、示現大般涅槃。」
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爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！何因緣故，諸大菩薩於覩史多天宮示現滅沒，乃至示現入大涅槃？」
爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！何因緣故，諸大菩薩於覩史多天宮示現滅沒，乃至示現入大涅槃？」
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佛言：「善男子！菩薩於覩史多天最尊、最勝，超過一切世間諸欲境界而無染著，為有情故，示現隱沒。有情見已，捨離常想，起無常想，以彼無常為依止故，得不放逸。善男子！彼諸有情未離放逸，雖於菩薩生淨信心，然由耽嗜諸欲境界，未能承事供養菩薩，作是思惟：『菩薩與我長時在世，我等於後往菩薩所承事供養，而不晚也！』為令如是有情起戀慕心，捨於放逸，現隱沒耳！而彼有情觀無常已，不復放逸，當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若有眾生應處母胎而調伏者，菩薩即處母胎中，現其功德威神希有之事，為說種種微妙之法，眾生聞已當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若諸有情應見菩薩為童子時後宮遊戲而調伏者，菩薩令彼有情得成熟故，亦為守護下劣有情少信根者，現為童子宮中遊戲。善男子！若諸有情應見菩薩出家而成熟者，菩薩為欲令其得成熟故，示現出家。善男子！若天、龍、藥叉、健闥縛應以苦行得調伏者，菩薩為化彼故及為降伏諸外道故，示現苦行。善男子！若諸有情長夜悕求，發如是願：『菩薩若詣菩提道場，我當往彼勤修供養！』菩薩為如是等諸有情故，示現往詣菩提道場，為令有情隨順供養，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若諸有情我慢貢高、憍奢縱逸，為欲令彼捨離如是煩惱事故、降諸魔故，而能示現坐於道場。若諸有情樂寂靜者，菩薩為令畢竟證得最勝、最高殊勝法故，示坐道場，成等正覺。是故菩薩現正覺已，三千大千世界悉皆寂靜，無復眾聲。彼諸有情見斯事已，咸作是言：『願我未來證菩提時，亦如菩薩坐於道場，成等正覺！』善男子！若諸有情以彼邪師為一切智，受於邪法，此世、他世不能出離，成等正覺，菩薩為欲降伏彼故及為善根成熟故；復有眾生堪為法器堪示道故，菩薩即現成等正覺，往彼波羅痆斯城，示現三轉十二行法輪。善男子！若諸有情宜聞涅槃而調伏者，菩薩即現大般涅槃而調伏之。善男子！以是因緣菩薩於覩史多天最勝宮中示現隱沒，乃至示現大般涅槃。善男子！菩薩成就此十種法，得遊戲神通。
佛言：「善男子！菩薩於覩史多天最尊、最勝，超過一切世間諸欲境界而無染著，為有情故，示現隱沒。有情見已，捨離常想，起無常想，以彼無常為依止故，得不放逸。善男子！彼諸有情未離放逸，雖於菩薩生淨信心，然由耽嗜諸欲境界，未能承事供養菩薩，作是思惟：『菩薩與我長時在世，我等於後往菩薩所承事供養，而不晚也！』為令如是有情起戀慕心，捨於放逸，現隱沒耳！而彼有情觀無常已，不復放逸，當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若有眾生應處母胎而調伏者，菩薩即處母胎中，現其功德威神希有之事，為說種種微妙之法，眾生聞已當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若諸有情應見菩薩為童子時後宮遊戲而調伏者，菩薩令彼有情得成熟故，亦為守護下劣有情少信根者，現為童子宮中遊戲。善男子！若諸有情應見菩薩出家而成熟者，菩薩為欲令其得成熟故，示現出家。善男子！若天、龍、藥叉、健闥縛應以苦行得調伏者，菩薩為化彼故及為降伏諸外道故，示現苦行。善男子！若諸有情長夜悕求，發如是願：『菩薩若詣菩提道場，我當往彼勤修供養！』菩薩為如是等諸有情故，示現往詣菩提道場，為令有情隨順供養，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若諸有情我慢貢高、憍奢縱逸，為欲令彼捨離如是煩惱事故、降諸魔故，而能示現坐於道場。若諸有情樂寂靜者，菩薩為令畢竟證得最勝、最高殊勝法故，示坐道場，成等正覺。是故菩薩現正覺已，三千大千世界悉皆寂靜，無復眾聲。彼諸有情見斯事已，咸作是言：『願我未來證菩提時，亦如菩薩坐於道場，成等正覺！』善男子！若諸有情以彼邪師為一切智，受於邪法，此世、他世不能出離，成等正覺，菩薩為欲降伏彼故及為善根成熟故；復有眾生堪為法器堪示道故，菩薩即現成等正覺，往彼波羅痆斯城，示現三轉十二行法輪。善男子！若諸有情宜聞涅槃而調伏者，菩薩即現大般涅槃而調伏之。善男子！以是因緣菩薩於覩史多天最勝宮中示現隱沒，乃至示現大般涅槃。善男子！菩薩成就此十種法，得遊戲神通。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，能離八無暇。何等為十？一者、捨離不善法；二者、於如來所說學處終不違越；三者、遠離慳貪；四者、已曾供養諸佛、如來；五者、勤修福業；六者、智慧圓滿；七者、得方便善巧；八者、本願具足；九者、厭離世法；十者、勤行精進。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，能離八無暇。何等為十？一者、捨離不善法；二者、於如來所說學處終不違越；三者、遠離慳貪；四者、已曾供養諸佛、如來；五者、勤修福業；六者、智慧圓滿；七者、得方便善巧；八者、本願具足；九者、厭離世法；十者、勤行精進。
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「善男子！菩薩以離眾惡業故，不墮地獄。諸有情等生地獄中者，為無量苦之所逼惱，生瞋恚心。菩薩不爾！十善業道性成就故，終不生於地獄之中。善男子！菩薩於如來學處不違越故，不墮畜生趣中。生其中者，極受熾盛無量苦惱。善男子！菩薩不慳貪故，不生餓鬼之中。生其中者，極受熾盛飢餓、苦惱。善男子！菩薩已曾承事供養諸佛、如來故，而不生於邪見之家。若生其中，諸緣不具，與善知識不得和合，是故菩薩不生其中。遇善知識，修行善法，由是得生正見之家，諸緣具足，增長廣大殊勝善根。善男子！菩薩諸根終無缺減。若缺減者，於佛法中即非法器。然菩薩以積集福業故，於佛、法、僧及制多所承事供養故，得諸根具足，堪為法器。善男子！菩薩不生邊地。何以故？邊地之人頑嚚愚憃，猶如啞羊，如是等類於善惡言義不能了知，不孝父母，不敬沙門、婆羅門。是故菩薩常生中國，利根智慧，聰悟明達，於佛法中堪為法器。善男子！菩薩不於長壽天生，若生其中，不得值遇無量諸佛出現於世，不得道果，無能利益。是故菩薩生於欲界，遇佛出現，承事供養，成熟眾生。所以者何？以能得彼巧方便故。善男子！菩薩不生無佛世界，其中無佛、法、僧而應供養，常生具足三寶佛土之中。所以者何？以諸菩薩具本願故。善男子！菩薩聞是無暇之處深生厭離，隨如是類得厭離已，勤修精進，獲諸善法，永斷一切諸不善法。善男子！菩薩成就此十種法，遠離八無暇。
「善男子！菩薩以離眾惡業故，不墮地獄。諸有情等生地獄中者，為無量苦之所逼惱，生瞋恚心。菩薩不爾！十善業道性成就故，終不生於地獄之中。善男子！菩薩於如來學處不違越故，不墮畜生趣中。生其中者，極受熾盛無量苦惱。善男子！菩薩不慳貪故，不生餓鬼之中。生其中者，極受熾盛飢餓、苦惱。善男子！菩薩已曾承事供養諸佛、如來故，而不生於邪見之家。若生其中，諸緣不具，與善知識不得和合，是故菩薩不生其中。遇善知識，修行善法，由是得生正見之家，諸緣具足，增長廣大殊勝善根。善男子！菩薩諸根終無缺減。若缺減者，於佛法中即非法器。然菩薩以積集福業故，於佛、法、僧及制多所承事供養故，得諸根具足，堪為法器。善男子！菩薩不生邊地。何以故？邊地之人頑嚚愚憃，猶如啞羊，如是等類於善惡言義不能了知，不孝父母，不敬沙門、婆羅門。是故菩薩常生中國，利根智慧，聰悟明達，於佛法中堪為法器。善男子！菩薩不於長壽天生，若生其中，不得值遇無量諸佛出現於世，不得道果，無能利益。是故菩薩生於欲界，遇佛出現，承事供養，成熟眾生。所以者何？以能得彼巧方便故。善男子！菩薩不生無佛世界，其中無佛、法、僧而應供養，常生具足三寶佛土之中。所以者何？以諸菩薩具本願故。善男子！菩薩聞是無暇之處深生厭離，隨如是類得厭離已，勤修精進，獲諸善法，永斷一切諸不善法。善男子！菩薩成就此十種法，遠離八無暇。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得不退轉菩提之心。何等為十？一者、遠離虛誑諂曲；二者、質直清淨，離諸疑惑；三者、遠離師拳；四者、遠離法慳；五者、不作滅法因緣；六者、如說而行，終不虛誑；七者、攝取大乘；八者、於大乘人常生尊重，同法想故；九者、得趣向大乘，隨順悟入；十者、於說法師作善知識想。善男子！菩薩成就此十種法，即得不退菩提心。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得不退轉菩提之心。何等為十？一者、遠離虛誑諂曲；二者、質直清淨，離諸疑惑；三者、遠離師拳；四者、遠離法慳；五者、不作滅法因緣；六者、如說而行，終不虛誑；七者、攝取大乘；八者、於大乘人常生尊重，同法想故；九者、得趣向大乘，隨順悟入；十者、於說法師作善知識想。善男子！菩薩成就此十種法，即得不退菩提心。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得宿住隨念智。何等為十？一者、承事諸佛；二者、攝受正法；三者、持戒清淨；四者、無有惡作；五者、得無障礙；六者、歡喜無量；七者、得多修行；八者、得三摩呬多；九者、得化生；十者、得識無愚癡。善男子！菩薩承事無量諸佛故，得尊重正法；於諸正法受持讀誦，為他廣說；不顧身命勤修正法，故得尸羅，所謂身、語、意戒皆得清淨；由戒清淨故，得無惡作；無惡作故，得無障礙；由無障礙故，得歡喜無量；歡喜無量故，得多修行；多修行故，得三摩地；得三摩地故，能趣清淨；趣清淨故，恒得化生；得化生故，識無愚癡；識無愚癡故，得憶念生智。由是能隨憶念多生，一生、二生乃至無量百千生。善男子！菩薩成就此十種法，得宿住隨念智。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得宿住隨念智。何等為十？一者、承事諸佛；二者、攝受正法；三者、持戒清淨；四者、無有惡作；五者、得無障礙；六者、歡喜無量；七者、得多修行；八者、得三摩呬多；九者、得化生；十者、得識無愚癡。善男子！菩薩承事無量諸佛故，得尊重正法；於諸正法受持讀誦，為他廣說；不顧身命勤修正法，故得尸羅，所謂身、語、意戒皆得清淨；由戒清淨故，得無惡作；無惡作故，得無障礙；由無障礙故，得歡喜無量；歡喜無量故，得多修行；多修行故，得三摩地；得三摩地故，能趣清淨；趣清淨故，恒得化生；得化生故，識無愚癡；識無愚癡故，得憶念生智。由是能隨憶念多生，一生、二生乃至無量百千生。善男子！菩薩成就此十種法，得宿住隨念智。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，不離善知識。何等為十？一者、見佛、聞佛、念佛；二者、聽聞正法；三者、承事眾僧；四者、不離諸佛、菩薩，問訊起居；五者、常近多聞說法之師；六者、常得聽聞諸波羅蜜；七者、恒聞菩提分法；八者、恒聞三解脫門；九者、恒聞四梵行；十者、恒聞一切智性。善男子！菩薩成就此十種法，親近善知識。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，不離善知識。何等為十？一者、見佛、聞佛、念佛；二者、聽聞正法；三者、承事眾僧；四者、不離諸佛、菩薩，問訊起居；五者、常近多聞說法之師；六者、常得聽聞諸波羅蜜；七者、恒聞菩提分法；八者、恒聞三解脫門；九者、恒聞四梵行；十者、恒聞一切智性。善男子！菩薩成就此十種法，親近善知識。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，遠離惡知識。何等為十？一者、遠離毀禁補特伽羅；二者、遠離破見補特伽羅；三者、遠離壞威儀補特伽羅；四者、遠離邪命補特伽羅；五者、遠離習近憒閙補特伽羅；六者、遠離懈怠補特伽羅；七者、遠離耽著生死補特伽羅；八者、遠離違背正覺補特伽羅；九者、遠離愛著家業補特伽羅；十者、遠離一切煩惱。善男子！菩薩雖復遠離如是諸惡知識，然於彼處不起損害、輕賤之心。菩薩應發如是之心：『由佛說言：「若與雜亂眾生而相染習，便即為彼之所破壞。」是故我應遠離如是諸雜亂處。』善男子！菩薩成就此十種法，遠離惡知識。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，遠離惡知識。何等為十？一者、遠離毀禁補特伽羅；二者、遠離破見補特伽羅；三者、遠離壞威儀補特伽羅；四者、遠離邪命補特伽羅；五者、遠離習近憒閙補特伽羅；六者、遠離懈怠補特伽羅；七者、遠離耽著生死補特伽羅；八者、遠離違背正覺補特伽羅；九者、遠離愛著家業補特伽羅；十者、遠離一切煩惱。善男子！菩薩雖復遠離如是諸惡知識，然於彼處不起損害、輕賤之心。菩薩應發如是之心：『由佛說言：「若與雜亂眾生而相染習，便即為彼之所破壞。」是故我應遠離如是諸雜亂處。』善男子！菩薩成就此十種法，遠離惡知識。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得法性身。何等為十？一者、得平等身；二者、得清淨身；三者、得無盡身；四者、得積集身；五者、得法身；六者、得甚深難測不可計度身；七者、得不可思議身；八者、得寂靜身；九者、得等虛空身；十者、得智身。善男子！菩薩成就此十種法，得如來法性身。」
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得法性身。何等為十？一者、得平等身；二者、得清淨身；三者、得無盡身；四者、得積集身；五者、得法身；六者、得甚深難測不可計度身；七者、得不可思議身；八者、得寂靜身；九者、得等虛空身；十者、得智身。善男子！菩薩成就此十種法，得如來法性身。」
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止蓋菩薩言：「世尊！諸菩薩等於何位中，得證如來法性之身？」
止蓋菩薩言：「世尊！諸菩薩等於何位中，得證如來法性之身？」
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佛言：「善男子！初地菩薩得平等身。何以故？以永離一切不平等故，悟入一切菩薩平等法性故；二地菩薩得清淨身，以尸羅清淨故；三地菩薩得無盡身，以永離一切瞋害故；四地菩薩得善積集身，以積集佛法故；五地菩薩證得法身，以能通達一切法故；六地菩薩得不可計度甚深難測身，以積集不可計度、甚深難測法故；七地菩薩得不可思議身，以積集不思議佛法，及能積集方便善巧故；八地菩薩得寂靜身，以遠離一切戲論及煩惱故；九地菩薩得等虛空身，以無邊身充滿故；十地菩薩證得智身，以積集一切智故。」
佛言：「善男子！初地菩薩得平等身。何以故？以永離一切不平等故，悟入一切菩薩平等法性故；二地菩薩得清淨身，以尸羅清淨故；三地菩薩得無盡身，以永離一切瞋害故；四地菩薩得善積集身，以積集佛法故；五地菩薩證得法身，以能通達一切法故；六地菩薩得不可計度甚深難測身，以積集不可計度、甚深難測法故；七地菩薩得不可思議身，以積集不思議佛法，及能積集方便善巧故；八地菩薩得寂靜身，以遠離一切戲論及煩惱故；九地菩薩得等虛空身，以無邊身充滿故；十地菩薩證得智身，以積集一切智故。」
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止蓋菩薩言：「世尊！如來法身與菩薩法身有何差別？」
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佛言：「善男子！二種法身性無差別，功德威力而有差別。」
佛言：「善男子！二種法身性無差別，功德威力而有差別。」
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止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何性無差別而有差別？」
止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何性無差別而有差別？」
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佛言：「善男子！佛與菩薩法性無差別。何以故？此二種身同一性故，但功德威力有差別耳！」
佛言：「善男子！佛與菩薩法性無差別。何以故？此二種身同一性故，但功德威力有差別耳！」
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止蓋菩薩白佛言：「世尊！佛與菩薩功德威力云何應知有其差別？」
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佛言：「善男子！我今為汝廣說譬喻以明斯義。善男子！如末尼珠有瑩拭者、有未瑩者，雖同是寶，而已瑩者光明具足，人所愛樂；未已瑩者，所有光明猶不具足。善男子！如來珠寶與菩薩珠寶體性雖同，然亦有異。何以故？如來珠寶已清淨故，離一切垢故。菩薩身中法性珠寶，未能普照一切世界。何以故？以有餘故，猶有垢故，如末尼珠未已瑩者。是故如來法身與菩薩法身如是差別。善男子！如白分月，從初一日至十五日，光明照耀，漸漸圓滿，雖同是月，光明不等，而菩薩法身、如來法身雖同一性相，然功德威力如是差別。
佛言：「善男子！我今為汝廣說譬喻以明斯義。善男子！如末尼珠有瑩拭者、有未瑩者，雖同是寶，而已瑩者光明具足，人所愛樂；未已瑩者，所有光明猶不具足。善男子！如來珠寶與菩薩珠寶體性雖同，然亦有異。何以故？如來珠寶已清淨故，離一切垢故。菩薩身中法性珠寶，未能普照一切世界。何以故？以有餘故，猶有垢故，如末尼珠未已瑩者。是故如來法身與菩薩法身如是差別。善男子！如白分月，從初一日至十五日，光明照耀，漸漸圓滿，雖同是月，光明不等，而菩薩法身、如來法身雖同一性相，然功德威力如是差別。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得金剛堅固之身。何等為十？一者、貪、瞋、癡等不能沮壞；二者、忿恚、結妬、我慢、貢高、顛倒之見不能沮壞；三者、世間八法不能沮壞；四者、惡趣苦惱不能沮壞；五者、一切諸苦不能沮壞；六者、生、老、病、死不能沮壞；七者、外道諸論不能沮壞；八者、魔及魔眾不能沮壞；九者、聲聞、辟支佛不能沮壞；十者、諸欲境界不能沮壞。善男子！菩薩成就此十種法，得金剛堅固之身。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得金剛堅固之身。何等為十？一者、貪、瞋、癡等不能沮壞；二者、忿恚、結妬、我慢、貢高、顛倒之見不能沮壞；三者、世間八法不能沮壞；四者、惡趣苦惱不能沮壞；五者、一切諸苦不能沮壞；六者、生、老、病、死不能沮壞；七者、外道諸論不能沮壞；八者、魔及魔眾不能沮壞；九者、聲聞、辟支佛不能沮壞；十者、諸欲境界不能沮壞。善男子！菩薩成就此十種法，得金剛堅固之身。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，為大商主。何等為十？一者、得平等意樂；二者、應受供養；三者、能作出離；四者、能為所依；五者、能作饒益；六者、善能積集道路資糧；七者、得好財寶；八者、心無止足；九者、常為導師；十者、善巧隨順往一切智城。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，為大商主。何等為十？一者、得平等意樂；二者、應受供養；三者、能作出離；四者、能為所依；五者、能作饒益；六者、善能積集道路資糧；七者、得好財寶；八者、心無止足；九者、常為導師；十者、善巧隨順往一切智城。
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「善男子！云何菩薩得平等意樂，乃至云何得善巧隨順往一切智性大城？善男子！譬如商主得諸國王及國王子等之所愛樂。菩薩亦爾！為法商主，得諸如來及聲聞等之所愛樂。善男子！譬如商主應得聚落婆羅門及剎帝利等之所供養。菩薩亦爾！為法商主，應得有學、無學及餘天、龍等之所供養。善男子！譬如商主經於曠野飢饉之處，導引眾商令得安樂，無有疲厭。菩薩亦爾！為法商主，經於生死曠野之中，能令眾生免離逼迫，皆獲安樂。善男子！譬如商主能與一切貧苦眾生作大依止，令得出離曠野飢饉。菩薩亦爾！為法商主，能與外道遮落迦、波離婆羅社迦，令得出離生死，全其軀命。善男子！譬如商主能得饒益王臣及諸人民。菩薩亦爾！為法商主，能得饒益愛著生死諸眾生等。善男子！譬如商主將多商人往於諸方，經過曠野飢饉之處，善能積集眾多資糧，越於險難，得至大城而獲安樂。菩薩亦爾！為法商主，善能積集福智資糧，導引眾生超過生死曠野之中，得至諸佛一切智城。善男子！譬如商主養育眾人，欲往他方積集珍寶，所謂金銀、末尼、真珠、吠琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚等寶。菩薩亦爾！為法商主養育眾生，欲往一切智慧大城，善能積集佛法珍寶。善男子！譬如商主悕求一切財物終無厭足。菩薩亦爾！為法商主悕求一切正法財寶，無有厭足。善男子！譬如商主於眾商中而為上首，積集資財能為主故、最尊勝故、能令眾商信受語故。菩薩亦爾！為法商主，於一切眾生中最尊勝故、能為主故、積集功德言不虛妄故。善男子！譬如商主能以善巧超過險路，至彼大城。菩薩亦爾！將諸眾生超過生死，到智慧城。善男子！是名菩薩得等意樂，乃至善巧到一切種智慧大城。
「善男子！云何菩薩得平等意樂，乃至云何得善巧隨順往一切智性大城？善男子！譬如商主得諸國王及國王子等之所愛樂。菩薩亦爾！為法商主，得諸如來及聲聞等之所愛樂。善男子！譬如商主應得聚落婆羅門及剎帝利等之所供養。菩薩亦爾！為法商主，應得有學、無學及餘天、龍等之所供養。善男子！譬如商主經於曠野飢饉之處，導引眾商令得安樂，無有疲厭。菩薩亦爾！為法商主，經於生死曠野之中，能令眾生免離逼迫，皆獲安樂。善男子！譬如商主能與一切貧苦眾生作大依止，令得出離曠野飢饉。菩薩亦爾！為法商主，能與外道遮落迦、波離婆羅社迦，令得出離生死，全其軀命。善男子！譬如商主能得饒益王臣及諸人民。菩薩亦爾！為法商主，能得饒益愛著生死諸眾生等。善男子！譬如商主將多商人往於諸方，經過曠野飢饉之處，善能積集眾多資糧，越於險難，得至大城而獲安樂。菩薩亦爾！為法商主，善能積集福智資糧，導引眾生超過生死曠野之中，得至諸佛一切智城。善男子！譬如商主養育眾人，欲往他方積集珍寶，所謂金銀、末尼、真珠、吠琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚等寶。菩薩亦爾！為法商主養育眾生，欲往一切智慧大城，善能積集佛法珍寶。善男子！譬如商主悕求一切財物終無厭足。菩薩亦爾！為法商主悕求一切正法財寶，無有厭足。善男子！譬如商主於眾商中而為上首，積集資財能為主故、最尊勝故、能令眾商信受語故。菩薩亦爾！為法商主，於一切眾生中最尊勝故、能為主故、積集功德言不虛妄故。善男子！譬如商主能以善巧超過險路，至彼大城。菩薩亦爾！將諸眾生超過生死，到智慧城。善男子！是名菩薩得等意樂，乃至善巧到一切種智慧大城。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能於道善巧。何等為十？一者、能知平等道；二者、能知不平等道；三者、能知安隱道；四者、能知善巧道；五者、能知有水草道；六者、能知諸方道；七者、能知相道；八者、能知正道；九者、能知邪道；十者、能知出離道。善男子！菩薩成就此十種法即能於道善巧。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能於道善巧。何等為十？一者、能知平等道；二者、能知不平等道；三者、能知安隱道；四者、能知善巧道；五者、能知有水草道；六者、能知諸方道；七者、能知相道；八者、能知正道；九者、能知邪道；十者、能知出離道。善男子！菩薩成就此十種法即能於道善巧。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得不顛倒道。何等為十？一者、若諸有情應以大乘而調伏者，為說菩薩道而調伏之，不為說聲聞道；二者、若諸有情應以聲聞乘而調伏者，為說聲聞道而調伏之，不為說菩薩道；三者、若諸有情應以一切智而調伏者，為說一切智道而調伏之，不為說緣覺道；四者、若諸有情應以緣覺乘而調伏者，為說緣覺道，不為說一切智道；五者、若諸有情執著我法，為說無我及以空法，不說我與有情、命者、養育者、補特伽羅；六者、若諸有情執著二邊，為說離二邊道，不說依止二邊；七者、若諸有情心散亂者，為說奢摩他、毘鉢舍那，不說散亂道；八者、若諸有情著戲論者，為說真如，不說愚夫耽著戲論；九者、若諸有情耽著生死，為說涅槃，不說生死；十者、若諸有情著於邪道，為說無結無棘刺道，不說普遍煩惱棘刺道。善男子！菩薩成就此十種法，即能成就不顛倒道。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得不顛倒道。何等為十？一者、若諸有情應以大乘而調伏者，為說菩薩道而調伏之，不為說聲聞道；二者、若諸有情應以聲聞乘而調伏者，為說聲聞道而調伏之，不為說菩薩道；三者、若諸有情應以一切智而調伏者，為說一切智道而調伏之，不為說緣覺道；四者、若諸有情應以緣覺乘而調伏者，為說緣覺道，不為說一切智道；五者、若諸有情執著我法，為說無我及以空法，不說我與有情、命者、養育者、補特伽羅；六者、若諸有情執著二邊，為說離二邊道，不說依止二邊；七者、若諸有情心散亂者，為說奢摩他、毘鉢舍那，不說散亂道；八者、若諸有情著戲論者，為說真如，不說愚夫耽著戲論；九者、若諸有情耽著生死，為說涅槃，不說生死；十者、若諸有情著於邪道，為說無結無棘刺道，不說普遍煩惱棘刺道。善男子！菩薩成就此十種法，即能成就不顛倒道。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能善行於三摩呬多心。何等為十？一者、善行身念處；二者、善行受念處；三者、善行心念處；四者、善行法念處；五者、善行境界念處；六者、善行阿蘭若念處；七者、善行村邑、國土、王都、聚落念處；八者、善行利養、尊重、名聞念處；九者、善行如來施設學處念處；十者、善行煩惱及隨煩惱雜染念處。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，而能善行於三摩呬多心。何等為十？一者、善行身念處；二者、善行受念處；三者、善行心念處；四者、善行法念處；五者、善行境界念處；六者、善行阿蘭若念處；七者、善行村邑、國土、王都、聚落念處；八者、善行利養、尊重、名聞念處；九者、善行如來施設學處念處；十者、善行煩惱及隨煩惱雜染念處。
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「云何菩薩行身念處？善男子！菩薩以正般若簡擇諸法與身俱者，能捨惡法，觀察是身，從頭至足，無我、我所；性不久停，終當壞滅；筋脈纏縛，臭穢不淨。菩薩如是觀察之時，而不於中樂欲貪著。以是義故，身中所有諸可惡法，唯除菩薩自在能捨，非諸有情。是名善行於身念處。
「云何菩薩行身念處？善男子！菩薩以正般若簡擇諸法與身俱者，能捨惡法，觀察是身，從頭至足，無我、我所；性不久停，終當壞滅；筋脈纏縛，臭穢不淨。菩薩如是觀察之時，而不於中樂欲貪著。以是義故，身中所有諸可惡法，唯除菩薩自在能捨，非諸有情。是名善行於身念處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「云何菩薩行受念處？善男子！菩薩作是思惟：『所有諸受悉皆是苦，愚夫顛倒謂之為樂。一切智者知樂即苦，是故勇猛修行斷苦，令他有情亦如是學。』菩薩摩訶薩觀察受時，終不染著，亦不瞋恚。是名菩薩善行受念處。
「云何菩薩行受念處？善男子！菩薩作是思惟：『所有諸受悉皆是苦，愚夫顛倒謂之為樂。一切智者知樂即苦，是故勇猛修行斷苦，令他有情亦如是學。』菩薩摩訶薩觀察受時，終不染著，亦不瞋恚。是名菩薩善行受念處。
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「云何行心念處？善男子！菩薩作是思惟：『心實無常，執著為常；實是其苦，執著為樂；本無有我，執著為我；本來不淨，執著為淨；其心輕動，無時暫停。以不停故，於諸雜染能為根本，壞滅善道，開惡趣門，生長三毒。與隨煩惱等作其因緣，為主、為導，又能積集淨、不淨業，迅速流轉如旋火輪，亦如奔馬、如火焚燒、如水增長，遍知諸境如世彩畫。』菩薩如是觀察心時，便得自在。得自在已，於諸法中亦無罣礙。是名菩薩善行心念處。
「云何行心念處？善男子！菩薩作是思惟：『心實無常，執著為常；實是其苦，執著為樂；本無有我，執著為我；本來不淨，執著為淨；其心輕動，無時暫停。以不停故，於諸雜染能為根本，壞滅善道，開惡趣門，生長三毒。與隨煩惱等作其因緣，為主、為導，又能積集淨、不淨業，迅速流轉如旋火輪，亦如奔馬、如火焚燒、如水增長，遍知諸境如世彩畫。』菩薩如是觀察心時，便得自在。得自在已，於諸法中亦無罣礙。是名菩薩善行心念處。
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「云何菩薩行法念處？善男子！菩薩如實了知諸不善法——貪、瞋、癡等，及依止此所起餘法——及能修習煩惱對治，令諸惡法皆悉永斷。既能了知一切善法，於中安住，要期發願，復能安立一切有情如是修學。是名菩薩善行法念處。
「云何菩薩行法念處？善男子！菩薩如實了知諸不善法——貪、瞋、癡等，及依止此所起餘法——及能修習煩惱對治，令諸惡法皆悉永斷。既能了知一切善法，於中安住，要期發願，復能安立一切有情如是修學。是名菩薩善行法念處。
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「云何菩薩行境界念處？善男子！菩薩於可意不可意色、聲、香、味、觸、法中無染、無著，亦不發起瞋恚之心。菩薩作是思惟：『我不應於都無法中而生貪染。我若生染，即是愚夫及愚癡性，為不了性，為不善性。如世尊言：「若為貪愛所染即便頑鈍，不能了知善、不善法，由此因緣墮於惡趣。」』菩薩作是思惟：『我不應於空法中發起瞋恚。我若起瞋，即不能忍。是瞋恚纏，為諸聖人之所訶責，及梵行者之所譏嫌。』菩薩觀察境界之時，不為境縛，亦無執著，復教他人如是修學。是名菩薩善行境界念處。
「云何菩薩行境界念處？善男子！菩薩於可意不可意色、聲、香、味、觸、法中無染、無著，亦不發起瞋恚之心。菩薩作是思惟：『我不應於都無法中而生貪染。我若生染，即是愚夫及愚癡性，為不了性，為不善性。如世尊言：「若為貪愛所染即便頑鈍，不能了知善、不善法，由此因緣墮於惡趣。」』菩薩作是思惟：『我不應於空法中發起瞋恚。我若起瞋，即不能忍。是瞋恚纏，為諸聖人之所訶責，及梵行者之所譏嫌。』菩薩觀察境界之時，不為境縛，亦無執著，復教他人如是修學。是名菩薩善行境界念處。
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佛說寶雨經卷第七
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