佛說寶雨經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第六

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得廣大心。何等為十？一者、我當積集一切平等諸波羅蜜多，是名發起廣大之心；二者、我當圓滿一切佛法，是名發起廣大之心；三者、我當調伏一切有情，是名發起廣大之心；四者、我當坐於菩提道場，於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺，是名發起廣大之心；五者、現等覺已，轉於法輪，若諸沙門、婆羅門，及天、魔、梵、世間人等，一切無能同我轉者，是名發起廣大之心；六者、我為利益一切有情，往於無量無邊諸世界中，為彼彼有情作利益事，是名發起廣大之心；七者、我當積集般若以為船筏，度生死海中一切有情令至彼岸，是名發起廣大之心；八者、見諸有情無主無歸、無救無護、無有處所，我當為彼而作眷屬，與彼有情為救護等，是名發起廣大之心；九者、於一切佛最勝事業，我當示現能作諸佛最勝事業；佛師子吼，我當能作大師子吼；佛所遊戲，我當遊戲；大龍觀察，我當觀察；我所得者，令諸天、魔、梵、世、沙門、婆羅門、一切世間天、人、阿素洛等皆當得之，是名發起廣大之心；十者、佛大威德調伏有情，我當調伏，不為麁惡行、不為無利苦行、不為下劣行，是名發起廣大之心。善男子！菩薩成就此十種法，得廣大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得廣大心。何等為十？一者、我當積集一切平等諸波羅蜜多，是名發起廣大之心；二者、我當圓滿一切佛法，是名發起廣大之心；三者、我當調伏一切有情，是名發起廣大之心；四者、我當坐於菩提道場，於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺，是名發起廣大之心；五者、現等覺已，轉於法輪，若諸沙門、婆羅門，及天、魔、梵、世間人等，一切無能同我轉者，是名發起廣大之心；六者、我為利益一切有情，往於無量無邊諸世界中，為彼彼有情作利益事，是名發起廣大之心；七者、我當積集般若以為船筏，度生死海中一切有情令至彼岸，是名發起廣大之心；八者、見諸有情無主無歸、無救無護、無有處所，我當為彼而作眷屬，與彼有情為救護等，是名發起廣大之心；九者、於一切佛最勝事業，我當示現能作諸佛最勝事業；佛師子吼，我當能作大師子吼；佛所遊戲，我當遊戲；大龍觀察，我當觀察；我所得者，令諸天、魔、梵、世、沙門、婆羅門、一切世間天、人、阿素洛等皆當得之，是名發起廣大之心；十者、佛大威德調伏有情，我當調伏，不為麁惡行、不為無利苦行、不為下劣行，是名發起廣大之心。善男子！菩薩成就此十種法，得廣大心。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得清淨心。何等為十？一者、得圓滿意樂，以此意樂性不動故、常安住故、無虛偽故；二者、遠離不如理作意，謂我當作佛師子吼，終不發起聲聞作意，亦不發起緣覺作意，亦不發起少分作意；三者、永離一切塵垢，謂能除去諸煩惱塵；四者、永離身現矯詐，謂能遠離一切矯詐威儀異相；五者、永離語言矯詐，終不示現不真實語；六者、永離心業矯詐，謂身無所著故、語言知足故、心無悕求故；七者、報恩，於少分恩常不忘失，況有多恩而不念報；八者、知恩，於有恩者，必無隱諱，亦不輕賤；見彼有德，踊躍歡喜，稱揚讚歎，除彼世間無慚愧者；九者、如言而作，謂諸菩薩示現美言，稱心相應；心常寂靜，不懷怨結；尊重於他，不生輕慢；實言而說，無有矯詐；不為慳悋、嫉妬、諂誑之所隨逐；菩薩終不令他鬪戰，亦非展轉破壞於他；說真實義、隨利益事而皆與之；十者、於如來教中永離誹謗，謂此菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，剃除鬚髮，覆袈裟衣，於如來教中正信出家，非因王力逼令出家，不為盜賊抑令出家，不為負債方便出家，不為驚怖而求出家，非怖不活邪命出家，希求正法以信出家。菩薩常為求善知識，親近承事，聽聞正法，聞已修行。又復菩薩不為我慢之所掩蔽，離我慢故；又不顛倒取，以無顛倒領受性故；證通達道，得通達故；證於法性，得法性故。證法性已，決定能得阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩於佛教中離諸誹謗。善男子！菩薩成就此十種法，得清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得清淨心。何等為十？一者、得圓滿意樂，以此意樂性不動故、常安住故、無虛偽故；二者、遠離不如理作意，謂我當作佛師子吼，終不發起聲聞作意，亦不發起緣覺作意，亦不發起少分作意；三者、永離一切塵垢，謂能除去諸煩惱塵；四者、永離身現矯詐，謂能遠離一切矯詐威儀異相；五者、永離語言矯詐，終不示現不真實語；六者、永離心業矯詐，謂身無所著故、語言知足故、心無悕求故；七者、報恩，於少分恩常不忘失，況有多恩而不念報；八者、知恩，於有恩者，必無隱諱，亦不輕賤；見彼有德，踊躍歡喜，稱揚讚歎，除彼世間無慚愧者；九者、如言而作，謂諸菩薩示現美言，稱心相應；心常寂靜，不懷怨結；尊重於他，不生輕慢；實言而說，無有矯詐；不為慳悋、嫉妬、諂誑之所隨逐；菩薩終不令他鬪戰，亦非展轉破壞於他；說真實義、隨利益事而皆與之；十者、於如來教中永離誹謗，謂此菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，剃除鬚髮，覆袈裟衣，於如來教中正信出家，非因王力逼令出家，不為盜賊抑令出家，不為負債方便出家，不為驚怖而求出家，非怖不活邪命出家，希求正法以信出家。菩薩常為求善知識，親近承事，聽聞正法，聞已修行。又復菩薩不為我慢之所掩蔽，離我慢故；又不顛倒取，以無顛倒領受性故；證通達道，得通達故；證於法性，得法性故。證法性已，決定能得阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩於佛教中離諸誹謗。善男子！菩薩成就此十種法，得清淨心。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得無猶豫心。何等為十？一者、深信如來身業祕密；二者、深信如來語業祕密；三者、深信如來意業祕密；四者、深信菩薩積集；五者、深信菩提；六者、能信如來出現；七者、能信演說一乘實相；八者、能信宣說種種實相；九者、能信如來言音深遠；十者、深信如來知有情意樂而調伏之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得無猶豫心。何等為十？一者、深信如來身業祕密；二者、深信如來語業祕密；三者、深信如來意業祕密；四者、深信菩薩積集；五者、深信菩提；六者、能信如來出現；七者、能信演說一乘實相；八者、能信宣說種種實相；九者、能信如來言音深遠；十者、深信如來知有情意樂而調伏之。

「云何菩薩深信如來身業祕密？善男子！謂諸菩薩若聞如來法身之性、寂靜身性、無等身性、無量身性、不共身性、金剛身性，作是思惟：『此為真實，非是虛誑。』謂此菩薩於彼法中心無猶豫，是名菩薩深信如來身業祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩深信如來身業祕密？善男子！謂諸菩薩若聞如來法身之性、寂靜身性、無等身性、無量身性、不共身性、金剛身性，作是思惟：『此為真實，非是虛誑。』謂此菩薩於彼法中心無猶豫，是名菩薩深信如來身業祕密。

「云何菩薩深信如來語業祕密？謂諸菩薩聞於如來為諸有情現前授記、不現前授記、祕密記已，菩薩如是思惟：『如來言音終無虛誑，得無誤失！』由此因緣，語得真實。何以故？由如來永斷一切過患故、永斷一切諸塵垢故、永斷一切諸熱惱故、永無一切諸煩惱故，能得自在，皎潔澄清，無諸穢濁。若如來之言有虛誑、誤犯，無容是處，惟此真實，非為虛誑。菩薩於此法中得無猶豫，是名菩薩深信如來語業祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩深信如來語業祕密？謂諸菩薩聞於如來為諸有情現前授記、不現前授記、祕密記已，菩薩如是思惟：『如來言音終無虛誑，得無誤失！』由此因緣，語得真實。何以故？由如來永斷一切過患故、永斷一切諸塵垢故、永斷一切諸熱惱故、永無一切諸煩惱故，能得自在，皎潔澄清，無諸穢濁。若如來之言有虛誑、誤犯，無容是處，惟此真實，非為虛誑。菩薩於此法中得無猶豫，是名菩薩深信如來語業祕密。

「云何菩薩深信如來意業祕密？若諸菩薩聞於如來意之祕密，謂如來所有意樂、法義依止於心，依心而住，一切菩薩、聲聞、緣覺，及諸有情無能知者，惟除如來之所加持。何以故？如來甚深難可度量，超過計度及計度所行，廣大無量，猶若虛空，超越一切虛妄計者所有境界。菩薩如是正思惟：『此是真實，非為虛誑！』於彼法中得無猶豫，是名菩薩深信如來意業祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩深信如來意業祕密？若諸菩薩聞於如來意之祕密，謂如來所有意樂、法義依止於心，依心而住，一切菩薩、聲聞、緣覺，及諸有情無能知者，惟除如來之所加持。何以故？如來甚深難可度量，超過計度及計度所行，廣大無量，猶若虛空，超越一切虛妄計者所有境界。菩薩如是正思惟：『此是真實，非為虛誑！』於彼法中得無猶豫，是名菩薩深信如來意業祕密。

「云何深信菩薩積集？謂聞諸菩薩現前利益一切有情，是諸有情所作之事皆能作之，終無疲倦，亦不驚怖。復能荷負大願重擔，有大勢力，勇猛堅固，遍能積集諸波羅蜜多，次第積集一切佛法，得無礙智、無邊智性、無等智性、不共智性、精進堅固、被甲堅固、誓願堅固、誓願不動、誓願不共，以為無上菩提因緣。是諸菩薩次第修習，令生增長，圓滿廣大。菩薩如是思惟：『此為真實，非是虛誑！』菩薩於彼諸法之中得無猶豫，是名菩薩能得深信積集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何深信菩薩積集？謂聞諸菩薩現前利益一切有情，是諸有情所作之事皆能作之，終無疲倦，亦不驚怖。復能荷負大願重擔，有大勢力，勇猛堅固，遍能積集諸波羅蜜多，次第積集一切佛法，得無礙智、無邊智性、無等智性、不共智性、精進堅固、被甲堅固、誓願堅固、誓願不動、誓願不共，以為無上菩提因緣。是諸菩薩次第修習，令生增長，圓滿廣大。菩薩如是思惟：『此為真實，非是虛誑！』菩薩於彼諸法之中得無猶豫，是名菩薩能得深信積集。

「云何菩薩深信菩提及如來出現？謂諸菩薩如是思惟：『聞諸菩薩坐菩提道場已，無著、無礙、無障；得天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住隨念智通、神境智通、漏盡智通；成就勝智，一一剎那了達三世，無著、無礙、無障。』由是因緣能遍觀察諸有情界。此類有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，受諸邪法，起於邪見，誹謗聖者，由是因緣身壞命終墮諸惡趣，生捺洛迦中。復能觀察如是有情，成就身善行、成就語善行、成就意善行，領受正法，起於正見，不謗聖者，以是因緣命終之後，生諸善趣，得生天中。菩薩如是能實觀察諸有情界善、不善業已，作是思惟：『我於往昔行菩薩行有如是願：「若自覺悟，令他覺悟；我願既滿，意樂亦足！」惟此真實，非是虛妄。』菩薩能於彼法之中得無猶豫，由是菩薩能證菩提名為正覺。善男子！是名菩薩深信菩提及如來出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩深信菩提及如來出現？謂諸菩薩如是思惟：『聞諸菩薩坐菩提道場已，無著、無礙、無障；得天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住隨念智通、神境智通、漏盡智通；成就勝智，一一剎那了達三世，無著、無礙、無障。』由是因緣能遍觀察諸有情界。此類有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，受諸邪法，起於邪見，誹謗聖者，由是因緣身壞命終墮諸惡趣，生捺洛迦中。復能觀察如是有情，成就身善行、成就語善行、成就意善行，領受正法，起於正見，不謗聖者，以是因緣命終之後，生諸善趣，得生天中。菩薩如是能實觀察諸有情界善、不善業已，作是思惟：『我於往昔行菩薩行有如是願：「若自覺悟，令他覺悟；我願既滿，意樂亦足！」惟此真實，非是虛妄。』菩薩能於彼法之中得無猶豫，由是菩薩能證菩提名為正覺。善男子！是名菩薩深信菩提及如來出現。

「云何菩薩深信演說一乘實相？謂諸菩薩如是思惟：『聞於如來一乘法已，唯此真實，非是虛妄，恒不變易。』何以故？由從一乘出諸乘故。善男子？譬如贍部洲中有諸小洲，雖各異名，然彼同依於贍部洲，由是說名一贍部洲。所說一乘亦復如是，由如來乘出現諸乘，而諸乘等雖有異名，然同依止如來乘故，說名一乘。菩薩能於彼正法中得無猶豫，是名菩薩深信演說一乘實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩深信演說一乘實相？謂諸菩薩如是思惟：『聞於如來一乘法已，唯此真實，非是虛妄，恒不變易。』何以故？由從一乘出諸乘故。善男子？譬如贍部洲中有諸小洲，雖各異名，然彼同依於贍部洲，由是說名一贍部洲。所說一乘亦復如是，由如來乘出現諸乘，而諸乘等雖有異名，然同依止如來乘故，說名一乘。菩薩能於彼正法中得無猶豫，是名菩薩深信演說一乘實相。

「云何菩薩能深信演說種種實相？謂諸菩薩如是思惟：『聞於如來素怛纜中宣說如是種種實相已，唯此真實，非為虛誑。』何以故？由諸如來能調伏故，隨諸有情種種勝解演說妙法。菩薩於此正法之中能無猶豫，是名菩薩能深信演說種種實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能深信演說種種實相？謂諸菩薩如是思惟：『聞於如來素怛纜中宣說如是種種實相已，唯此真實，非為虛誑。』何以故？由諸如來能調伏故，隨諸有情種種勝解演說妙法。菩薩於此正法之中能無猶豫，是名菩薩能深信演說種種實相。

「云何菩薩得深信如來言音深遠？謂諸菩薩如是思惟：『聞於如來言音深遠已，唯此真實，非為虛誑。』何以故？以諸天子少福善根，尚得深遠美妙音聲，何況如來以於無量百千數劫積集妙行！由是菩薩於彼法中得無猶豫，是名菩薩深信如來言音深遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得深信如來言音深遠？謂諸菩薩如是思惟：『聞於如來言音深遠已，唯此真實，非為虛誑。』何以故？以諸天子少福善根，尚得深遠美妙音聲，何況如來以於無量百千數劫積集妙行！由是菩薩於彼法中得無猶豫，是名菩薩深信如來言音深遠。

「云何菩薩得深信如來知有情意樂而調伏之？謂諸菩薩如是思惟：『聞於如來能知一切有情意樂、種種隨眠、種種勝解，一音說法皆令調伏，各隨意解，斷除疑惑，成熟有情。一一有情如是思惟：「各謂如來獨為我故，演說妙法。」如來於此實無分別——我為能說、有情為所化。惟此真實，非為虛妄。』菩薩能於彼法之中得無猶豫，是名菩薩深信如來知有情意樂而調伏之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得深信如來知有情意樂而調伏之？謂諸菩薩如是思惟：『聞於如來能知一切有情意樂、種種隨眠、種種勝解，一音說法皆令調伏，各隨意解，斷除疑惑，成熟有情。一一有情如是思惟：「各謂如來獨為我故，演說妙法。」如來於此實無分別——我為能說、有情為所化。惟此真實，非為虛妄。』菩薩能於彼法之中得無猶豫，是名菩薩深信如來知有情意樂而調伏之。

「善男子！菩薩成就此十種法，心無猶豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，心無猶豫。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得智如海。何等為十？一者、得如寶所；二者、甚深難度；三者、廣大無量；四者、隨順漸深；五者、不與煩惱死尸同住；六者、皆同一味；七者、容受駛流；八者、潮不過時；九者、與大有情為所依止；十者、無有窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得智如海。何等為十？一者、得如寶所；二者、甚深難度；三者、廣大無量；四者、隨順漸深；五者、不與煩惱死尸同住；六者、皆同一味；七者、容受駛流；八者、潮不過時；九者、與大有情為所依止；十者、無有窮盡。

「云何菩薩得如寶所？善男子！譬如大海有諸寶所，贍部洲人皆來取寶，終無窮盡。菩薩如是，有功德寶所，一切有情取功德寶亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得如寶所？善男子！譬如大海有諸寶所，贍部洲人皆來取寶，終無窮盡。菩薩如是，有功德寶所，一切有情取功德寶亦無窮盡。

「云何菩薩甚深難度？善男子！譬如大海甚深難度。菩薩如是，成就智慧甚深大海，一切有情無能越度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩甚深難度？善男子！譬如大海甚深難度。菩薩如是，成就智慧甚深大海，一切有情無能越度。

「云何菩薩廣大無量？善男子！譬如大海周遍廣大。菩薩如是，智慧之海廣大無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩廣大無量？善男子！譬如大海周遍廣大。菩薩如是，智慧之海廣大無邊。

「云何菩薩隨順漸深？善男子！譬如大海隨順向下，漸低漸深。菩薩如是，一切智海隨順法性，漸低漸深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩隨順漸深？善男子！譬如大海隨順向下，漸低漸深。菩薩如是，一切智海隨順法性，漸低漸深。

「云何菩薩不與煩惱死尸同住？善男子！譬如大海不宿死尸。何以故？以海性法爾故。菩薩如是，不與煩惱死屍丈夫同處而住。何以故？以菩薩法如是故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不與煩惱死尸同住？善男子！譬如大海不宿死尸。何以故？以海性法爾故。菩薩如是，不與煩惱死屍丈夫同處而住。何以故？以菩薩法如是故。

「云何菩薩皆同一味？善男子！譬如大海，諸瀑流水澍入之者，一切皆同一醎味性。菩薩如是，積集無量白淨之法至一切智，皆得同於一切智味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩皆同一味？善男子！譬如大海，諸瀑流水澍入之者，一切皆同一醎味性。菩薩如是，積集無量白淨之法至一切智，皆得同於一切智味。

「云何菩薩容受駛流？善男子！譬如大海容受無量諸駛流水而無增減。菩薩如是，容受無量法雨駛流，無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩容受駛流？善男子！譬如大海容受無量諸駛流水而無增減。菩薩如是，容受無量法雨駛流，無增無減。

「云何菩薩潮不失時？善男子！譬如大海潮不失時。菩薩如是，教化有情隨其根性，不失於時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩潮不失時？善男子！譬如大海潮不失時。菩薩如是，教化有情隨其根性，不失於時。

「云何菩薩與大有情為所依止？譬如大海與大有情為所依止。菩薩如是，為一切有情諸白淨法之所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩與大有情為所依止？譬如大海與大有情為所依止。菩薩如是，為一切有情諸白淨法之所依止。

「云何菩薩得無窮盡？善男子！譬如大海為一切有情汲引，其水無有窮盡。菩薩如是，為諸有情種種說法無有窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得無窮盡？善男子！譬如大海為一切有情汲引，其水無有窮盡。菩薩如是，為諸有情種種說法無有窮盡。

「善男子！菩薩成就此十種法，得智如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得智如海。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得微妙智善巧。何等為十？一者、得希求出離善巧；二者、得通達一切法善巧；三者、得悟入一切法平等善巧；四者、得悟入一切法幻相善巧；五者、得遍知一切法善巧；六者、得緣起甚深難度善巧；七者、得業不思議善巧；八者、得了知隨所說義善巧；九者、得證知如實義善巧；十者、得真實善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得微妙智善巧。何等為十？一者、得希求出離善巧；二者、得通達一切法善巧；三者、得悟入一切法平等善巧；四者、得悟入一切法幻相善巧；五者、得遍知一切法善巧；六者、得緣起甚深難度善巧；七者、得業不思議善巧；八者、得了知隨所說義善巧；九者、得證知如實義善巧；十者、得真實善巧。

「善男子！云何菩薩得希求出離善巧，乃至云何得真實善巧？謂此菩薩觀察如是一切有情處於世間，常為貪欲之所燒然、瞋恚之所昏繞、愚癡黑暗之所盲冥，菩薩作是思惟：『此諸有情云何能得出離善巧？』菩薩為彼，希求通達諸法。以通達故，悟入一切諸法平等；以悟入故，了知虛幻之相；以了知故，如實遍知一切諸法；以遍知故，隨順思惟甚深緣起；以思惟故，隨順觀業不思議性。菩薩作如是觀：『一切法中都無有實，而業有種種異。』由是菩薩即能悟入微妙智慧，而於諸佛及菩薩所聞說法要，即了其義；以了義故，得見真實；見真實故，於生死海中度脫有情。善男子！是名菩薩得希求出離善巧，乃至得真實善巧。善男子！菩薩成就此十種法，得微妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得希求出離善巧，乃至云何得真實善巧？謂此菩薩觀察如是一切有情處於世間，常為貪欲之所燒然、瞋恚之所昏繞、愚癡黑暗之所盲冥，菩薩作是思惟：『此諸有情云何能得出離善巧？』菩薩為彼，希求通達諸法。以通達故，悟入一切諸法平等；以悟入故，了知虛幻之相；以了知故，如實遍知一切諸法；以遍知故，隨順思惟甚深緣起；以思惟故，隨順觀業不思議性。菩薩作如是觀：『一切法中都無有實，而業有種種異。』由是菩薩即能悟入微妙智慧，而於諸佛及菩薩所聞說法要，即了其義；以了義故，得見真實；見真實故，於生死海中度脫有情。善男子！是名菩薩得希求出離善巧，乃至得真實善巧。善男子！菩薩成就此十種法，得微妙智。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得應辯才。何等為十？一者、於諸法中施設無我；二者、無有情；三者、無命者；四者、無養育者；五者、無補特伽羅；六者、遠離作者、受者；七者、遠離知者、見者；八者、空無所有、無主；九者、虛妄分別空；十者、一切諸法施設緣生。善男子！以一切諸法無我、無有情、無命者、無養育者、無補特伽羅，遠離作者、受者，遠離知見者，空無所有、無主，虛妄分別從緣所生，如是此應隨順法性。善男子！所有應隨順法性、不相違法性、相應法性、悟入法性、明了法性，如是法性菩薩摩訶薩皆應遍知，是名應辯。善男子！菩薩成就此十種法，得應辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得應辯才。何等為十？一者、於諸法中施設無我；二者、無有情；三者、無命者；四者、無養育者；五者、無補特伽羅；六者、遠離作者、受者；七者、遠離知者、見者；八者、空無所有、無主；九者、虛妄分別空；十者、一切諸法施設緣生。善男子！以一切諸法無我、無有情、無命者、無養育者、無補特伽羅，遠離作者、受者，遠離知見者，空無所有、無主，虛妄分別從緣所生，如是此應隨順法性。善男子！所有應隨順法性、不相違法性、相應法性、悟入法性、明了法性，如是法性菩薩摩訶薩皆應遍知，是名應辯。善男子！菩薩成就此十種法，得應辯才。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得解脫辯。何等為十？一者、得無著辯；二者得無盡辯；三者、得覺悟辯；四者、得不怯弱辯；五者、得謙卑辯；六者、得無畏辯；七者、得不共辯；八者、得無蔽辯；九者、得無邊辯；十者、得無礙辯。善男子！菩薩摩訶薩成就此十種法，得解脫辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得解脫辯。何等為十？一者、得無著辯；二者得無盡辯；三者、得覺悟辯；四者、得不怯弱辯；五者、得謙卑辯；六者、得無畏辯；七者、得不共辯；八者、得無蔽辯；九者、得無邊辯；十者、得無礙辯。善男子！菩薩摩訶薩成就此十種法，得解脫辯才。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得清淨辯才。何等為十？一者、得無㽄嗄辯；二者、得不雜亂辯；三者、得不下劣辯；四者、得不倨傲辯；五者、得義不退失辯；六者、得文字不下劣辯；七者、得方便不下劣辯；八者、得時不下劣辯；九者、得不麁獷辯；十者、得明了辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得清淨辯才。何等為十？一者、得無㽄嗄辯；二者、得不雜亂辯；三者、得不下劣辯；四者、得不倨傲辯；五者、得義不退失辯；六者、得文字不下劣辯；七者、得方便不下劣辯；八者、得時不下劣辯；九者、得不麁獷辯；十者、得明了辯。

「善男子！菩薩摩訶薩於眾會中遠離怖畏故，得無㽄嗄辯才。安住智慧故，得不雜亂辯才。菩薩於眾會中無所畏故，如師子王不驚不怖，得不下劣辯才。無煩惱故，得不倨傲辯才。善男子！有煩惱者即有倨傲，非無煩惱有倨傲也。證法性故，得於義不退失辯才。善男子！未證法者於義有失，非已得者有退失也。於一切言論無所畏故，得文字不下劣辯才。善男子！知少分論者，而於文字即有退失，非知一切論者名下劣也。積集諸方便故，得方便不下劣辯才。無善巧者而於方便即有退失，有善巧者無下劣也。善男子！菩薩摩訶薩知長時、知應時、知初中後時，非先說後，非後說先，應時而說故，得時不下劣辯才。永離語言戲論故，得無麁獷辯才。善男子！以有戲論名為麁獷，無戲論者非麁獷也。善男子！菩薩摩訶薩諸根聰利故，得明了辯才。諸根鈍者，即不明了；非根利者，不明了也。善男子！菩薩成就此十種法，得清淨辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩於眾會中遠離怖畏故，得無㽄嗄辯才。安住智慧故，得不雜亂辯才。菩薩於眾會中無所畏故，如師子王不驚不怖，得不下劣辯才。無煩惱故，得不倨傲辯才。善男子！有煩惱者即有倨傲，非無煩惱有倨傲也。證法性故，得於義不退失辯才。善男子！未證法者於義有失，非已得者有退失也。於一切言論無所畏故，得文字不下劣辯才。善男子！知少分論者，而於文字即有退失，非知一切論者名下劣也。積集諸方便故，得方便不下劣辯才。無善巧者而於方便即有退失，有善巧者無下劣也。善男子！菩薩摩訶薩知長時、知應時、知初中後時，非先說後，非後說先，應時而說故，得時不下劣辯才。永離語言戲論故，得無麁獷辯才。善男子！以有戲論名為麁獷，無戲論者非麁獷也。善男子！菩薩摩訶薩諸根聰利故，得明了辯才。諸根鈍者，即不明了；非根利者，不明了也。善男子！菩薩成就此十種法，得清淨辯才。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得一切眾生歡喜滿足。何等為十？一者、得可愛語；二者、面門微笑，遠離顰蹙；三者、能演說義；四者、能演說法；五者、能平等說；六者、無有貢高；七者、遠離輕賤；八者、無染；九者、不瞋；十者、得種種辯才。善男子！云何得愛語？菩薩言辭能令有情心喜悅故。云何面門微笑？菩薩和顏安慰，能令有情得安隱故。云何能演說義？菩薩言辭應量說故。云何能演說法？菩薩凡所演說饒益有情故。云何平等說？菩薩恒以等心授有情法故。云何無有貢高？菩薩遠離我慢、憍逸，同類性故。云何遠離輕賤？菩薩說法，尊重法故。云何無染？菩薩尸羅極清淨故。云何不瞋？菩薩性能行忍辱故。云何得種種辯才？菩薩言辭美妙，悅眾生故。善男子！菩薩成就此十種法，能令有情歡喜滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得一切眾生歡喜滿足。何等為十？一者、得可愛語；二者、面門微笑，遠離顰蹙；三者、能演說義；四者、能演說法；五者、能平等說；六者、無有貢高；七者、遠離輕賤；八者、無染；九者、不瞋；十者、得種種辯才。善男子！云何得愛語？菩薩言辭能令有情心喜悅故。云何面門微笑？菩薩和顏安慰，能令有情得安隱故。云何能演說義？菩薩言辭應量說故。云何能演說法？菩薩凡所演說饒益有情故。云何平等說？菩薩恒以等心授有情法故。云何無有貢高？菩薩遠離我慢、憍逸，同類性故。云何遠離輕賤？菩薩說法，尊重法故。云何無染？菩薩尸羅極清淨故。云何不瞋？菩薩性能行忍辱故。云何得種種辯才？菩薩言辭美妙，悅眾生故。善男子！菩薩成就此十種法，能令有情歡喜滿足。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能令有情領受所說。何等為十？一、不為非器者說法；二、不為瞋害者說法；三、不為增上慢者說法；四、不為外道說法；五、不為不生尊重者說法；六、不為無淨信者說法；七、不為諂誑者說法；八、不為愛樂活命者說法；九、不為規求利養、得他尊重、嫉妬、慳悋所纏者說法；十、不為頑鈍、瘖啞者說法。何以故？菩薩摩訶薩不以慳悋法故，而不為說；亦不為師拳，祕而不說；亦不為有情輕於我故，亦不為棄捨法故，但以非法器故而不為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能令有情領受所說。何等為十？一、不為非器者說法；二、不為瞋害者說法；三、不為增上慢者說法；四、不為外道說法；五、不為不生尊重者說法；六、不為無淨信者說法；七、不為諂誑者說法；八、不為愛樂活命者說法；九、不為規求利養、得他尊重、嫉妬、慳悋所纏者說法；十、不為頑鈍、瘖啞者說法。何以故？菩薩摩訶薩不以慳悋法故，而不為說；亦不為師拳，祕而不說；亦不為有情輕於我故，亦不為棄捨法故，但以非法器故而不為說。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！何等有情，諸佛菩薩為之說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！何等有情，諸佛菩薩為之說法？」

佛言：「善男子！若諸有情具足信根，成熟法器，承事諸佛，心無諂曲，亦無虛誑，威儀無詐，不貪利養，意樂具足，為善丈夫，聞法覺悟，善能開曉，聰慧利根，隨所說義即能了知，為得法故，勤修精進，順如來法依教修行。善男子！如是種類諸有情等，佛及菩薩為之演說。善男子！菩薩成就此十種法，即能領受所說之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若諸有情具足信根，成熟法器，承事諸佛，心無諂曲，亦無虛誑，威儀無詐，不貪利養，意樂具足，為善丈夫，聞法覺悟，善能開曉，聰慧利根，隨所說義即能了知，為得法故，勤修精進，順如來法依教修行。善男子！如是種類諸有情等，佛及菩薩為之演說。善男子！菩薩成就此十種法，即能領受所說之法。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能為說法之師。何等為十？一者、為積集佛法故能演說法，然佛法不可得，積集亦不可得；二者、為積集諸波羅蜜多故演說法，波羅蜜多不可得，積集亦不可得；三者、為積集菩提故演說法，然菩提不可得，積集亦不可得；四者、為斷煩惱故演說法，然煩惱不可得，斷亦不可得；五者、為厭貪、離貪、滅貪故演說法，然厭、離、滅及貪俱不可得；六者、為得預流、一來、不還向果故演說法，然預流、一來、不還向果俱不可得；七者、為得阿羅漢向、果故演說法，然阿羅漢向、果俱不可得；八者、為得緣覺向、緣覺果故演說法，然緣覺向、果俱不可得；九者、為永斷執著我故演說法，然我與執著俱不可得；十者、為顯示業及異熟故演說法，而業及異熟俱不可得。何以故？彼諸菩薩作是思惟：『由彼名字故說有法，其所說法本不可得。』所以者何？法非文字，文字非法，但於俗諦法中順世俗故，於無名法中施設其名。勝義諦中無有名字，但是虛妄施設、假立作其名字，誘引愚夫，故作是說。善男子！菩薩成就此十種法故，能為說法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能為說法之師。何等為十？一者、為積集佛法故能演說法，然佛法不可得，積集亦不可得；二者、為積集諸波羅蜜多故演說法，波羅蜜多不可得，積集亦不可得；三者、為積集菩提故演說法，然菩提不可得，積集亦不可得；四者、為斷煩惱故演說法，然煩惱不可得，斷亦不可得；五者、為厭貪、離貪、滅貪故演說法，然厭、離、滅及貪俱不可得；六者、為得預流、一來、不還向果故演說法，然預流、一來、不還向果俱不可得；七者、為得阿羅漢向、果故演說法，然阿羅漢向、果俱不可得；八者、為得緣覺向、緣覺果故演說法，然緣覺向、果俱不可得；九者、為永斷執著我故演說法，然我與執著俱不可得；十者、為顯示業及異熟故演說法，而業及異熟俱不可得。何以故？彼諸菩薩作是思惟：『由彼名字故說有法，其所說法本不可得。』所以者何？法非文字，文字非法，但於俗諦法中順世俗故，於無名法中施設其名。勝義諦中無有名字，但是虛妄施設、假立作其名字，誘引愚夫，故作是說。善男子！菩薩成就此十種法故，能為說法師。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得隨法性行。何等為十？一者、菩薩隨法性行，不離於色亦不離受、想、行、識；二者、隨法性行，不離欲界；三者、隨法性行，不離色界；四者、隨法性行，不離無色界；五者、隨法性行，不捨於法；六者、隨法性行，不執著於法；七者、隨法性行而不捨於有情；八者、隨法性行而不行於斷見；九者、隨法性行而不行於常見；十者、隨法性行而不捨於正道。所以者何？菩薩成就般若方便善巧故，雖隨順法性，然於色等不捨、不著亦不行。善男子！菩薩成就此十種法，得隨法性行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得隨法性行。何等為十？一者、菩薩隨法性行，不離於色亦不離受、想、行、識；二者、隨法性行，不離欲界；三者、隨法性行，不離色界；四者、隨法性行，不離無色界；五者、隨法性行，不捨於法；六者、隨法性行，不執著於法；七者、隨法性行而不捨於有情；八者、隨法性行而不行於斷見；九者、隨法性行而不行於常見；十者、隨法性行而不捨於正道。所以者何？菩薩成就般若方便善巧故，雖隨順法性，然於色等不捨、不著亦不行。善男子！菩薩成就此十種法，得隨法性行。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得法界善巧。何等為十？一者、有智慧；二者、攝取善知識；三者、勤行精進；四者、離一切障；五者、極清淨；六者、尊重教誡；七者、多修空性；八者、離諸慢見；九者、向於道；十者、見真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得法界善巧。何等為十？一者、有智慧；二者、攝取善知識；三者、勤行精進；四者、離一切障；五者、極清淨；六者、尊重教誡；七者、多修空性；八者、離諸慢見；九者、向於道；十者、見真實義。

「善男子！菩薩摩訶薩有智慧者，求善知識。見善知識故，得歡喜悅樂。於善知識生如佛想，依止彼住。依止彼故，得勤行精進，永斷一切不善法，圓滿一切善法。以勤修精進故，滅除一切障，得無障礙，開示正道，遠離身、口、意麁重。由離障故，得最極清淨。既清淨已，得尊重教誡。得教誡已，能多修行空性。修行空已，即得遠離慠慢之見。遠離慠慢見已，得向正道。菩薩得住道已，見於真義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩有智慧者，求善知識。見善知識故，得歡喜悅樂。於善知識生如佛想，依止彼住。依止彼故，得勤行精進，永斷一切不善法，圓滿一切善法。以勤修精進故，滅除一切障，得無障礙，開示正道，遠離身、口、意麁重。由離障故，得最極清淨。既清淨已，得尊重教誡。得教誡已，能多修行空性。修行空已，即得遠離慠慢之見。遠離慠慢見已，得向正道。菩薩得住道已，見於真義。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何名真義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何名真義？」

佛言：「善男子！真義者即是實義增語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！真義者即是實義增語。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何名實義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何名實義？」

佛言：「善男子！所謂不虛妄是實義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！所謂不虛妄是實義。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何名不虛妄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何名不虛妄？」

佛言：「善男子！所謂真如是不虛妄，無別異也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！所謂真如是不虛妄，無別異也！」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！何謂真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！何謂真如？」

佛言：「善男子！此法自內所證，非有文字能施設之。何以故？此法超過一切文字、言說及戲論故，離諸入出，無有計度，非計所行，無相離相，非諸愚夫所行之處，遠離一切諸魔境界及以一切煩惱境界，非識所行，住無所住，自性寂靜，超過眾聖智之所入。由是因緣自內所證，無垢無染，清淨微妙，最上無比，恒常不動，性不滅壞。若諸如來出現於世、若不出世，如是法界自性常住。善男子！為利益故，是諸菩薩勇猛修行無量苦行，證此法性。得法性已，安置有情住如是法。善男子！如是名為真如，亦名實際；名一切智，亦名一切種智；名不思議界，亦名不二界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此法自內所證，非有文字能施設之。何以故？此法超過一切文字、言說及戲論故，離諸入出，無有計度，非計所行，無相離相，非諸愚夫所行之處，遠離一切諸魔境界及以一切煩惱境界，非識所行，住無所住，自性寂靜，超過眾聖智之所入。由是因緣自內所證，無垢無染，清淨微妙，最上無比，恒常不動，性不滅壞。若諸如來出現於世、若不出世，如是法界自性常住。善男子！為利益故，是諸菩薩勇猛修行無量苦行，證此法性。得法性已，安置有情住如是法。善男子！如是名為真如，亦名實際；名一切智，亦名一切種智；名不思議界，亦名不二界。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何於此法中現證？云何自內所證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！云何於此法中現證？云何自內所證？」

佛言：「善男子！應以出世間般若自內所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！應以出世間般若自內所證。」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！若如是者，般若現證即是自內證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！若如是者，般若現證即是自內證耶？」

佛言：「不也。善男子！般若如實觀見法，身為內證也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。善男子！般若如實觀見法，身為內證也！」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！若以聞所成慧、思所成慧如是證法，為內證乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！若以聞所成慧、思所成慧如是證法，為內證乎？」

佛言：「不也！終不但以聞所成慧、思所成慧為內證也！善男子！以是因緣我當為汝說於譬喻。譬若有人熱際之餘在於曠野，從東方來將詣西方。復有一人從西方來往於東方，其人熱乏，為渴所逼，語東方人言：『我今熱乏，為渴所逼，請示我路。何處應有泉林、池沼清淨冷水？我若得之，熱惱、渴乏皆得止息。』從東來人語西來者，作如是言：『我諳道路，知有水處，我經甞飲。從是東行去此不遠，便有二道，應捨左路，趣於右道。若見青山，彼有林泉、清淨冷水能解渴乏。汝可往彼，必得捨除熱渴之患！』善男子！於意云何，彼熱渴人唯聞水名，但思水事，即得除其熱渴患不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！終不但以聞所成慧、思所成慧為內證也！善男子！以是因緣我當為汝說於譬喻。譬若有人熱際之餘在於曠野，從東方來將詣西方。復有一人從西方來往於東方，其人熱乏，為渴所逼，語東方人言：『我今熱乏，為渴所逼，請示我路。何處應有泉林、池沼清淨冷水？我若得之，熱惱、渴乏皆得止息。』從東來人語西來者，作如是言：『我諳道路，知有水處，我經甞飲。從是東行去此不遠，便有二道，應捨左路，趣於右道。若見青山，彼有林泉、清淨冷水能解渴乏。汝可往彼，必得捨除熱渴之患！』善男子！於意云何，彼熱渴人唯聞水名，但思水事，即得除其熱渴患不？」

止蓋菩薩白佛言：「世尊！彼熱渴人要當內證清涼之水，然後除其熱渴之患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「世尊！彼熱渴人要當內證清涼之水，然後除其熱渴之患。」

善男子！如是，如是！非但聞、思即能證得自內所證真如之法。善男子！言曠野者，即是生死；言熱渴者，即是一切有情於境界中，為煩惱熱之所渴乏；示道路者，即是諸佛、菩薩善知識也；經自甞飲者，即是善巧；能知一切智道，自內所證勝法性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如是，如是！非但聞、思即能證得自內所證真如之法。善男子！言曠野者，即是生死；言熱渴者，即是一切有情於境界中，為煩惱熱之所渴乏；示道路者，即是諸佛、菩薩善知識也；經自甞飲者，即是善巧；能知一切智道，自內所證勝法性也。

「復次，善男子！我今更說譬喻曉悟於汝。假使如來住世一劫，為贍部洲人讚歎諸天所食甘露，色香美味，清淨微妙，若觸彼時，受其安樂。於意云何，然彼有情聞是語已，即得如是自內所證甘露味不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我今更說譬喻曉悟於汝。假使如來住世一劫，為贍部洲人讚歎諸天所食甘露，色香美味，清淨微妙，若觸彼時，受其安樂。於意云何，然彼有情聞是語已，即得如是自內所證甘露味不？」

止蓋菩薩白佛言：「不也。世尊！彼人雖聞佛說甘露，終不能得甘露之味！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「不也。世尊！彼人雖聞佛說甘露，終不能得甘露之味！」

佛言：「善男子！汝於此喻應如是知，非唯聞、思即能得彼自內所證。善男子！譬如有人食美果已，於未食人前讚歎其果香味具足。於意云何，彼未食人能得內證知其味不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝於此喻應如是知，非唯聞、思即能得彼自內所證。善男子！譬如有人食美果已，於未食人前讚歎其果香味具足。於意云何，彼未食人能得內證知其味不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

佛言：「善男子！彼亦如是。汝於此喻應如是知，非唯聞、思即能證得自內所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！彼亦如是。汝於此喻應如是知，非唯聞、思即能證得自內所證。」

如是說已，止蓋菩薩白佛言：「世尊！甚為希有！如來今者善能為我說斯法要。若有得聞如是法門，應當證得。何以故？世尊！彼善男子得此法因，決定當得此法性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已，止蓋菩薩白佛言：「世尊！甚為希有！如來今者善能為我說斯法要。若有得聞如是法門，應當證得。何以故？世尊！彼善男子得此法因，決定當得此法性故。」

佛言：「如是，如是！既知因已，當得此法。善男子！菩薩成就此十種法，得法界善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！既知因已，當得此法。善男子！菩薩成就此十種法，得法界善巧。