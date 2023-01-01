佛說寶雨經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第五

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

「善男子！云何名為如來十力？一、處、非處智力；二、去、來、現在異熟業因要期智力；三、種種勝解智力；四、種種界智力；五、根勝劣智力；六、遍趣行智力；七、一切靜慮、解脫、三摩地、三摩鉢底出離雜染清淨智力；八、宿住隨念智力；九、生死智力；十、漏盡智力。是名如來十種智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名為如來十力？一、處、非處智力；二、去、來、現在異熟業因要期智力；三、種種勝解智力；四、種種界智力；五、根勝劣智力；六、遍趣行智力；七、一切靜慮、解脫、三摩地、三摩鉢底出離雜染清淨智力；八、宿住隨念智力；九、生死智力；十、漏盡智力。是名如來十種智力。

「云何如來四無所畏？一、諸法現等覺無畏；二、一切漏盡智無畏；三、障法不虛決定授記無畏；四、具足修行證於出離無畏。是名如來四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何如來四無所畏？一、諸法現等覺無畏；二、一切漏盡智無畏；三、障法不虛決定授記無畏；四、具足修行證於出離無畏。是名如來四無所畏。

「云何十八佛不共法？一、如來無有誤失；二、無卒暴音；三、無忘失念；四、無不定心；五、無種種想；六、無不擇捨；七、欲無減；八、精進無減；九、念無減；十、定無減；十一、慧無減；十二、解脫無減；十三、於過去世智見無著、無礙；十四、於未來世智見無著、無礙；十五、於現在世智見無著、無礙；十六、一切身業智為前導，隨智而轉；十七、一切語業智為前導，隨智而轉；十八、一切意業智為前導，隨智而轉。是名十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何十八佛不共法？一、如來無有誤失；二、無卒暴音；三、無忘失念；四、無不定心；五、無種種想；六、無不擇捨；七、欲無減；八、精進無減；九、念無減；十、定無減；十一、慧無減；十二、解脫無減；十三、於過去世智見無著、無礙；十四、於未來世智見無著、無礙；十五、於現在世智見無著、無礙；十六、一切身業智為前導，隨智而轉；十七、一切語業智為前導，隨智而轉；十八、一切意業智為前導，隨智而轉。是名十八佛不共法。

「善男子！云何如來大悲？善男子！如來成就大悲有三十二種，能於十方無量無邊一切世界諸有情中，起於種種大悲不可思議。云何三十二種大悲？一者、一切諸法皆無有我，有情不信諸法無我，是故如來為彼有情而起大悲；二者、一切諸法無實有情，眾生自謂有實有情，是故如來為諸有情起於大悲；三者、一切諸法無實命者，有情謂言有實命者，是故如來為諸有情而起大悲；四者、一切諸法無補特伽羅，有情執有補特伽羅，是故如來為諸有情而起大悲；五者、一切諸法無實體性，有情執法實有體性，是故如來為諸有情而起大悲；六者、一切諸法無實處所，有情執著有實處所，是故如來為諸有情起於大悲；七者、一切諸法無實執藏，有情妄執有實執藏，是故如來為諸有情起於大悲；八者、一切諸法無我、我所，有情執有實我、我所，是故如來為彼有情起於大悲；九者、一切諸法無實主宰，有情妄執有實主宰，是故如來為諸有情而起大悲；十者、一切諸法無實事物，有情妄執有實事物，是故如來為彼有情起於大悲；十一、諸法無生，有情妄執諸法有生，是故如來為諸有情而起大悲；十二、一切諸法無起、無滅，有情妄執有起、有滅，是故如來為諸有情而起大悲；十三、一切諸法無有雜染，有情妄執實有雜染，是故如來為諸有情而起大悲；十四、諸法無貪，有情起貪，是故如來為諸有情而起大悲；十五、諸法離瞋，有情起瞋，是故如來為諸有情而起大悲；十六、諸法離癡，有情起癡，是故如來為諸有情而起大悲；十七、一切諸法皆因緣生，自性寂靜、自性清淨，有情妄執有實可得，是故如來為諸有情而起大悲；十八、一切諸法無來，而諸有情妄執有來，是故如來為彼有情起於大悲；十九、一切諸法無去，而諸有情妄執有去，是故如來為彼有情起於大悲；二十、一切諸法無實造作，有情妄執有實造作，是故如來為諸有情而起大悲。二十一、一切諸法無有戲論，有情愛樂執有戲論，是故如來為彼有情而起大悲；二十二、諸法體空，眾生執有，是故如來為諸有情而起大悲；二十三、諸法無相，有情妄執而行有相，是故如來為彼有情而起大悲；二十四、諸法無願，有情妄執諸法有願，是故如來為彼有情而起大悲；二十五、此界有情安住世間，由各執著，互相諍論，起貪、瞋、癡，觀見如是諸有情故，『我今當為有情說法，令彼永斷貪、瞋、癡故。』是以如來為諸有情起於大悲；二十六、謂諸有情安住世間，具足顛倒，墜險惡路，墮於非處，『我應令彼諸有情等入真實路。』由是如來為諸有情起於大悲；二十七、此界有情戀著世間，貪愛所蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何如來大悲？善男子！如來成就大悲有三十二種，能於十方無量無邊一切世界諸有情中，起於種種大悲不可思議。云何三十二種大悲？一者、一切諸法皆無有我，有情不信諸法無我，是故如來為彼有情而起大悲；二者、一切諸法無實有情，眾生自謂有實有情，是故如來為諸有情起於大悲；三者、一切諸法無實命者，有情謂言有實命者，是故如來為諸有情而起大悲；四者、一切諸法無補特伽羅，有情執有補特伽羅，是故如來為諸有情而起大悲；五者、一切諸法無實體性，有情執法實有體性，是故如來為諸有情而起大悲；六者、一切諸法無實處所，有情執著有實處所，是故如來為諸有情起於大悲；七者、一切諸法無實執藏，有情妄執有實執藏，是故如來為諸有情起於大悲；八者、一切諸法無我、我所，有情執有實我、我所，是故如來為彼有情起於大悲；九者、一切諸法無實主宰，有情妄執有實主宰，是故如來為諸有情而起大悲；十者、一切諸法無實事物，有情妄執有實事物，是故如來為彼有情起於大悲；十一、諸法無生，有情妄執諸法有生，是故如來為諸有情而起大悲；十二、一切諸法無起、無滅，有情妄執有起、有滅，是故如來為諸有情而起大悲；十三、一切諸法無有雜染，有情妄執實有雜染，是故如來為諸有情而起大悲；十四、諸法無貪，有情起貪，是故如來為諸有情而起大悲；十五、諸法離瞋，有情起瞋，是故如來為諸有情而起大悲；十六、諸法離癡，有情起癡，是故如來為諸有情而起大悲；十七、一切諸法皆因緣生，自性寂靜、自性清淨，有情妄執有實可得，是故如來為諸有情而起大悲；十八、一切諸法無來，而諸有情妄執有來，是故如來為彼有情起於大悲；十九、一切諸法無去，而諸有情妄執有去，是故如來為彼有情起於大悲；二十、一切諸法無實造作，有情妄執有實造作，是故如來為諸有情而起大悲。二十一、一切諸法無有戲論，有情愛樂執有戲論，是故如來為彼有情而起大悲；二十二、諸法體空，眾生執有，是故如來為諸有情而起大悲；二十三、諸法無相，有情妄執而行有相，是故如來為彼有情而起大悲；二十四、諸法無願，有情妄執諸法有願，是故如來為彼有情而起大悲；二十五、此界有情安住世間，由各執著，互相諍論，起貪、瞋、癡，觀見如是諸有情故，『我今當為有情說法，令彼永斷貪、瞋、癡故。』是以如來為諸有情起於大悲；二十六、謂諸有情安住世間，具足顛倒，墜險惡路，墮於非處，『我應令彼諸有情等入真實路。』由是如來為諸有情起於大悲；二十七、此界有情戀著世間，貪愛所蔽，

侵奪他財，心無厭足，『我應令彼諸有情類得聖法財，謂施、戒、聞等。』是故如來為彼有情而起大悲；二十八、一切有情為貪愛驅役，耽染舍宅、妻子、財物、諸穀麥等，經求守護，與諸財物而作奴僕，『我應為彼演說妙法，觀舍宅等畢竟無常、不堅之法，是諸有情妄作堅想。』是故如來為諸有情起於大悲；二十九、此界有情互為欺誑，更相侵奪，以惡活命，『我為說法令諸有情得清淨活命。』是故如來為諸有情而起大悲；三十、此界有情親近惡友，得諸供養及讚歎等之所饒益，自謂是我真實知識，『我應為彼一切有情真善知識，我應為作畢竟善友，令彼有情眾苦息滅，而得究竟安樂涅槃。』是故如來為諸有情而起大悲；三十一、三界有情在於居家，一向煩勞，眾苦器中於一切時愛樂戀著，『我應為彼說如是法，令諸有情於三界中而得出離。』是故如來為彼有情而起大悲；三十二、解脫聖者作如是說：『一切諸法由因而生，眾緣長養，果相滋茂。若諸有情起於懈怠，即為捨離增上殊勝無染正智及最上涅槃！』此諸有情雖復希求下劣聲聞、辟支佛乘，『我應為彼說如是法，令諸有情樂廣大慧，希求佛智。』是故如來為諸有情而起大悲。善男子！此是如來所成大悲，有三十二種於有情中起，應知即是菩薩摩訶薩真實福田，威光熾盛，具不退者，復能利益一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侵奪他財，心無厭足，『我應令彼諸有情類得聖法財，謂施、戒、聞等。』是故如來為彼有情而起大悲；二十八、一切有情為貪愛驅役，耽染舍宅、妻子、財物、諸穀麥等，經求守護，與諸財物而作奴僕，『我應為彼演說妙法，觀舍宅等畢竟無常、不堅之法，是諸有情妄作堅想。』是故如來為諸有情起於大悲；二十九、此界有情互為欺誑，更相侵奪，以惡活命，『我為說法令諸有情得清淨活命。』是故如來為諸有情而起大悲；三十、此界有情親近惡友，得諸供養及讚歎等之所饒益，自謂是我真實知識，『我應為彼一切有情真善知識，我應為作畢竟善友，令彼有情眾苦息滅，而得究竟安樂涅槃。』是故如來為諸有情而起大悲；三十一、三界有情在於居家，一向煩勞，眾苦器中於一切時愛樂戀著，『我應為彼說如是法，令諸有情於三界中而得出離。』是故如來為彼有情而起大悲；三十二、解脫聖者作如是說：『一切諸法由因而生，眾緣長養，果相滋茂。若諸有情起於懈怠，即為捨離增上殊勝無染正智及最上涅槃！』此諸有情雖復希求下劣聲聞、辟支佛乘，『我應為彼說如是法，令諸有情樂廣大慧，希求佛智。』是故如來為諸有情而起大悲。善男子！此是如來所成大悲，有三十二種於有情中起，應知即是菩薩摩訶薩真實福田，威光熾盛，具不退者，復能利益一切有情。

「善男子！一切如來及諸菩薩得自在者，所有功德無量無邊阿僧企耶，此百福相而為上首。若諸如來經無量劫，演說如是無量無邊諸功德相，終不可盡。我今略說，為令有情生喜樂故，是名菩薩攝取有情清淨等流一切諸法，出息入息活命善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切如來及諸菩薩得自在者，所有功德無量無邊阿僧企耶，此百福相而為上首。若諸如來經無量劫，演說如是無量無邊諸功德相，終不可盡。我今略說，為令有情生喜樂故，是名菩薩攝取有情清淨等流一切諸法，出息入息活命善巧。

「善男子！云何菩薩能持無量大法雲雨？善男子！譬如風輪廣大無邊，普遍世界，堅固不動，於成、壞時能持雲雨、海及大洲、牟真隣陀山、摩訶牟真隣陀山、輪圍山、大輪圍山、諸香山等、河、林、宮室，以彼風輪為所依持。菩薩摩訶薩亦復如是，以無量無邊諸陀羅尼而為風輪，發起一切正等覺雲，如成劫時安立世界——蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山、香山、雪山、海及大洲、河、林、宮殿。又復流澍大法雲雨，能持世間及出世間無邊法蘊——百福之相、諸地、波羅蜜多、一切三摩地、諸陀羅尼、神通、自在、力、無畏等及無礙解、不共、大悲，成就一切佛及菩薩。是名菩薩能持無量大法雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩能持無量大法雲雨？善男子！譬如風輪廣大無邊，普遍世界，堅固不動，於成、壞時能持雲雨、海及大洲、牟真隣陀山、摩訶牟真隣陀山、輪圍山、大輪圍山、諸香山等、河、林、宮室，以彼風輪為所依持。菩薩摩訶薩亦復如是，以無量無邊諸陀羅尼而為風輪，發起一切正等覺雲，如成劫時安立世界——蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山、香山、雪山、海及大洲、河、林、宮殿。又復流澍大法雲雨，能持世間及出世間無邊法蘊——百福之相、諸地、波羅蜜多、一切三摩地、諸陀羅尼、神通、自在、力、無畏等及無礙解、不共、大悲，成就一切佛及菩薩。是名菩薩能持無量大法雲雨。

「善男子！云何菩薩能得安立最勝宮殿種種莊嚴？善男子！譬如風力周遍安立一切宮殿種種莊嚴，令諸草木萌牙增長，根莖、枝葉、花果茂盛，又復能令一切有情支分差別。菩薩如是，以無邊智、無著智、無礙解智、辯才智，如風布列一切世間及出世間種種具足，復能了知示現施與種種差別。今當略說：謂此諸法能生惡趣及生善趣，所生為主；謂此諸法生捺洛迦及以傍生；謂此諸法生琰魔界或生人、天或生釋、梵、護世諸天；謂此諸法所生之處，色相端嚴，人所憙見，聰明智慧及好眷屬。又菩薩善巧了知此法，是諸明處種種伎能、種種工巧、一切色類及諸異論。又能顯示有聲聞種姓故，起聲聞乘；有辟支佛種姓故，起辟支佛乘；有大乘種姓故，起菩薩乘。今當略說：發起種種自利、利他殊勝功德，得普賢地及一切智。復能了知此是諸地、此是波羅蜜多、此是諸三摩地、此是諸陀羅尼、此是神通、此是諸明、此是自在、此是解脫、此是諸力、此是無畏、此是無礙解、此是諸佛不共之法。善男子！菩薩以蓮花等數總持善巧，建立如是無量諸法種種莊嚴。善男子！是名菩薩能得安立最勝大法一切宮殿種種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩能得安立最勝宮殿種種莊嚴？善男子！譬如風力周遍安立一切宮殿種種莊嚴，令諸草木萌牙增長，根莖、枝葉、花果茂盛，又復能令一切有情支分差別。菩薩如是，以無邊智、無著智、無礙解智、辯才智，如風布列一切世間及出世間種種具足，復能了知示現施與種種差別。今當略說：謂此諸法能生惡趣及生善趣，所生為主；謂此諸法生捺洛迦及以傍生；謂此諸法生琰魔界或生人、天或生釋、梵、護世諸天；謂此諸法所生之處，色相端嚴，人所憙見，聰明智慧及好眷屬。又菩薩善巧了知此法，是諸明處種種伎能、種種工巧、一切色類及諸異論。又能顯示有聲聞種姓故，起聲聞乘；有辟支佛種姓故，起辟支佛乘；有大乘種姓故，起菩薩乘。今當略說：發起種種自利、利他殊勝功德，得普賢地及一切智。復能了知此是諸地、此是波羅蜜多、此是諸三摩地、此是諸陀羅尼、此是神通、此是諸明、此是自在、此是解脫、此是諸力、此是無畏、此是無礙解、此是諸佛不共之法。善男子！菩薩以蓮花等數總持善巧，建立如是無量諸法種種莊嚴。善男子！是名菩薩能得安立最勝大法一切宮殿種種莊嚴。

「善男子！云何菩薩能於眾會決定演說種種妙法，猶如風吹諸劫波樹，於常常時雨適意花，如雨而下？善男子！如風吹動諸劫波樹，適意之花如雨而下，及諸珍寶莊嚴之具、衣服、飲食種種具足，微風吹動，展轉出現，遍於天、人。眾生得已，無復憂惱，心生慶悅；獲增上喜，身心安樂；歡娛遊戲，受法苑樂；於一切時色相端嚴，威力速疾；受諸勝樂，而無退減。菩薩亦爾！猶如彼風，於清淨世界請諸如來及諸菩薩，於眾會中決定演說相應妙法，雨法寶花，如雨而下，謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，或上或下、若順若逆，種種演說。復能示現一切世俗所有言說，於其所緣無我法性、寂靜清淨，演說、解釋，離諸染相。復能顯現一切諸法平等法門，令有情入。復能示現不可思議如幻諸法，令如幻智之所趣向。復令有情於一切法種種增長，遊戲神通，歡喜悅樂；但有問答，能令知足；離於中、邊，發起廣大善巧神通。由彼常能愛樂法苑，身無疲厭；語及意業終不違犯；一切人、天威德廣大；具足受用一切諸法，恒不退減；常起般若明耀觀察，趣向增上殊勝之法。是名菩薩能於眾會決定演說種種妙法，如劫波樹，於常常時雨適意花，如雨而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩能於眾會決定演說種種妙法，猶如風吹諸劫波樹，於常常時雨適意花，如雨而下？善男子！如風吹動諸劫波樹，適意之花如雨而下，及諸珍寶莊嚴之具、衣服、飲食種種具足，微風吹動，展轉出現，遍於天、人。眾生得已，無復憂惱，心生慶悅；獲增上喜，身心安樂；歡娛遊戲，受法苑樂；於一切時色相端嚴，威力速疾；受諸勝樂，而無退減。菩薩亦爾！猶如彼風，於清淨世界請諸如來及諸菩薩，於眾會中決定演說相應妙法，雨法寶花，如雨而下，謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，或上或下、若順若逆，種種演說。復能示現一切世俗所有言說，於其所緣無我法性、寂靜清淨，演說、解釋，離諸染相。復能顯現一切諸法平等法門，令有情入。復能示現不可思議如幻諸法，令如幻智之所趣向。復令有情於一切法種種增長，遊戲神通，歡喜悅樂；但有問答，能令知足；離於中、邊，發起廣大善巧神通。由彼常能愛樂法苑，身無疲厭；語及意業終不違犯；一切人、天威德廣大；具足受用一切諸法，恒不退減；常起般若明耀觀察，趣向增上殊勝之法。是名菩薩能於眾會決定演說種種妙法，如劫波樹，於常常時雨適意花，如雨而下。

「善男子！云何菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪及三摩地、解脫總持，於彼大海及迷盧山、輪圍山等之所圍繞眾會之處，若有眾生堪應調伏成熟者中，發智風輪轉滅所依一切無餘？善男子！譬如劫盡壞世界時，以無礙風力速疾吹壞三千大千世界百千那庾多蘇迷盧山、輪圍山等，及諸大海破壞離散，猶若虛空都無所有。菩薩亦爾！於多劫中積集種種福智資糧之所莊嚴，能於一切眾會之中發智風輪，以速疾神力示現神變；發大音聲說諸法蘊，無礙法輪；令一切有情所起我慢如山峯者皆得銷滅。復能證得勝法光明，毘鉢舍那常現在前；如理思惟一切諸行，內心正住三摩呬多，諸三摩地皆得具足；破壞離散諸蘊、界、處、一切諸行、不堅之身；了知一切虛妄分別，即能超出一切世間；無有色相，不可思議，增長出世福德圓滿。復能示現一切色相，了知轉得清淨所依，盡未來際一切時住。是名菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪，及三摩地解脫總持，於彼大海及迷盧山、輪圍山等之所圍遶眾會之處，若有眾生堪應調伏成熟者中，發智風輪轉滅所依一切無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪及三摩地、解脫總持，於彼大海及迷盧山、輪圍山等之所圍繞眾會之處，若有眾生堪應調伏成熟者中，發智風輪轉滅所依一切無餘？善男子！譬如劫盡壞世界時，以無礙風力速疾吹壞三千大千世界百千那庾多蘇迷盧山、輪圍山等，及諸大海破壞離散，猶若虛空都無所有。菩薩亦爾！於多劫中積集種種福智資糧之所莊嚴，能於一切眾會之中發智風輪，以速疾神力示現神變；發大音聲說諸法蘊，無礙法輪；令一切有情所起我慢如山峯者皆得銷滅。復能證得勝法光明，毘鉢舍那常現在前；如理思惟一切諸行，內心正住三摩呬多，諸三摩地皆得具足；破壞離散諸蘊、界、處、一切諸行、不堅之身；了知一切虛妄分別，即能超出一切世間；無有色相，不可思議，增長出世福德圓滿。復能示現一切色相，了知轉得清淨所依，盡未來際一切時住。是名菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪，及三摩地解脫總持，於彼大海及迷盧山、輪圍山等之所圍遶眾會之處，若有眾生堪應調伏成熟者中，發智風輪轉滅所依一切無餘。

「善男子！菩薩成就此十種法，等之於風。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，等之於風。」

爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！說此十種法門，種種具足，甚為希有！一切有情悉皆喜足。世尊！若有天、人於此法中能起淨信，勝解修行，如佛所說，當證具足今世、後世，能得釋、梵所有安樂、一向利他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！說此十種法門，種種具足，甚為希有！一切有情悉皆喜足。世尊！若有天、人於此法中能起淨信，勝解修行，如佛所說，當證具足今世、後世，能得釋、梵所有安樂、一向利他。」

佛告止蓋菩薩：「善男子！如是，如是！觀彼有情當得出過一切世間。若有能於是諸法中而修行者，永斷一切諸不善法，成就一切清淨善法，為諸世間之所歸依。若誹謗者，是名愚人，墮於惡處，受諸苦惱，又為一切世間天、人、阿素洛等之所輕賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告止蓋菩薩：「善男子！如是，如是！觀彼有情當得出過一切世間。若有能於是諸法中而修行者，永斷一切諸不善法，成就一切清淨善法，為諸世間之所歸依。若誹謗者，是名愚人，墮於惡處，受諸苦惱，又為一切世間天、人、阿素洛等之所輕賤。

「復次，善男子！菩薩成就十種法故，等於虛空。何等為十？一者、得離於垢；二者、得無所著；三者、能證寂靜；四者、證無邊般若；五者、得無邊智；六者、於平等法界能隨順行；七者、得淨勝解，信一切法猶若虛空；八者、得無所住；九者、超過所行；十者、超過計度。善男子！菩薩成就此十種法故，等於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法故，等於虛空。何等為十？一者、得離於垢；二者、得無所著；三者、能證寂靜；四者、證無邊般若；五者、得無邊智；六者、於平等法界能隨順行；七者、得淨勝解，信一切法猶若虛空；八者、得無所住；九者、超過所行；十者、超過計度。善男子！菩薩成就此十種法故，等於虛空。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，等於虛空。何等為十？一者、於可愛、不可愛色中不貪、不瞋；二者、於愛、不愛聲中不貪、不瞋；三者、於愛、不愛香中不貪、不瞋；四者、於愛、不愛味中不貪、不瞋；五者、於愛、不愛觸中不貪、不瞋；六者、於愛、不愛法中不貪、不瞋；七者、於利、衰中不貪、不瞋；八者、於毀、譽中不貪、不瞋；九者、於稱、譏中不貪、不瞋；十者、於苦、樂中不貪、不瞋。善男子！菩薩成就此十種法，等於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，等於虛空。何等為十？一者、於可愛、不可愛色中不貪、不瞋；二者、於愛、不愛聲中不貪、不瞋；三者、於愛、不愛香中不貪、不瞋；四者、於愛、不愛味中不貪、不瞋；五者、於愛、不愛觸中不貪、不瞋；六者、於愛、不愛法中不貪、不瞋；七者、於利、衰中不貪、不瞋；八者、於毀、譽中不貪、不瞋；九者、於稱、譏中不貪、不瞋；十者、於苦、樂中不貪、不瞋。善男子！菩薩成就此十種法，等於虛空。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於月。何者為十？一者、能令一切有情身得悅樂；二者、得喜樂見；三者、增長白淨諸法；四者、能斷黑闇之法；五者、能令稱讚；六者、得身清淨；七者、得最上乘；八者、常得莊嚴；九者、得愛樂法；十者、得大威神及大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於月。何者為十？一者、能令一切有情身得悅樂；二者、得喜樂見；三者、增長白淨諸法；四者、能斷黑闇之法；五者、能令稱讚；六者、得身清淨；七者、得最上乘；八者、常得莊嚴；九者、得愛樂法；十者、得大威神及大威德。

「善男子！云何菩薩令一切有情身得悅樂？善男子！如月出現能作清涼，性可愛樂，令諸有情身得悅樂。菩薩亦爾！出現於世能除有情一切熱惱，性可愛樂，令一切有情身得悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩令一切有情身得悅樂？善男子！如月出現能作清涼，性可愛樂，令諸有情身得悅樂。菩薩亦爾！出現於世能除有情一切熱惱，性可愛樂，令一切有情身得悅樂。

「云何菩薩得喜樂見？善男子！如月出現光色鮮潔，令諸有情歡喜樂見。菩薩出現亦復如是，諸根寂靜，威儀、功德清淨具足，為一切有情歡喜樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得喜樂見？善男子！如月出現光色鮮潔，令諸有情歡喜樂見。菩薩出現亦復如是，諸根寂靜，威儀、功德清淨具足，為一切有情歡喜樂見。

「云何菩薩能得增長白淨諸法？善男子！譬如白月日日增長，乃至圓滿種種光色皆得具足。菩薩亦爾！初發心時乃至坐於菩提道場，諸白淨法漸漸增長，乃至圓滿一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能得增長白淨諸法？善男子！譬如白月日日增長，乃至圓滿種種光色皆得具足。菩薩亦爾！初發心時乃至坐於菩提道場，諸白淨法漸漸增長，乃至圓滿一切種智。

「云何菩薩能斷一切黑闇之法？善男子！譬如黑月所有光色日日減少，至十五日，諸光色相皆不可得。菩薩如是，證出世智，諸不善法漸漸除滅，乃至坐於菩提道場，一切無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能斷一切黑闇之法？善男子！譬如黑月所有光色日日減少，至十五日，諸光色相皆不可得。菩薩如是，證出世智，諸不善法漸漸除滅，乃至坐於菩提道場，一切無有。

「云何菩薩能令稱讚？善男子！如月出現，能使人間城邑、聚落諸剎帝利、婆羅門等，若男、若女悉皆稱讚。菩薩如是，如月出現，為一切世間天、人、阿素洛、健達縛等悉皆稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能令稱讚？善男子！如月出現，能使人間城邑、聚落諸剎帝利、婆羅門等，若男、若女悉皆稱讚。菩薩如是，如月出現，為一切世間天、人、阿素洛、健達縛等悉皆稱讚。

「云何菩薩身得清淨？善男子！如月天子業果成就得清淨身，光色明朗。菩薩如是，出現於世，證於法性，從法化生，不依父母羯邏藍等不淨所生故，身得清淨，光色明朗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩身得清淨？善男子！如月天子業果成就得清淨身，光色明朗。菩薩如是，出現於世，證於法性，從法化生，不依父母羯邏藍等不淨所生故，身得清淨，光色明朗。

「云何菩薩得最上乘？善男子！如月天子乘最上乘，光耀四洲。菩薩如是，乘最上乘，智慧光耀無量無邊一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得最上乘？善男子！如月天子乘最上乘，光耀四洲。菩薩如是，乘最上乘，智慧光耀無量無邊一切世界。

「云何菩薩常得莊嚴？善男子！如月天子威德莊嚴，其莊嚴具，常不萎歇。菩薩如是，以功德法常自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩常得莊嚴？善男子！如月天子威德莊嚴，其莊嚴具，常不萎歇。菩薩如是，以功德法常自莊嚴。

「云何菩薩得愛樂法？善男子！如月天子於一切時愛樂欲樂。菩薩如月，於一切時愛法苑樂，不愛欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得愛樂法？善男子！如月天子於一切時愛樂欲樂。菩薩如月，於一切時愛法苑樂，不愛欲樂。

「云何菩薩得大威神及大威德？善男子！如月天子有大神通及大威德。菩薩亦爾！有大神通及大威德，謂大福性及大智性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得大威神及大威德？善男子！如月天子有大神通及大威德。菩薩亦爾！有大神通及大威德，謂大福性及大智性。

「善男子！菩薩成就此十種法故，等於月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法故，等於月。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於日。何等為十？一者、能破一切無明黑闇；二者、能調伏有情令得覺悟；三者、能光耀十方；四者、能出現善法；五者、諸漏滅盡；六者、能作光明；七者、能映蔽一切外道邪論；八者、能示現高下；九者、起所作業，所謂一切白淨善法；十者、得善人愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於日。何等為十？一者、能破一切無明黑闇；二者、能調伏有情令得覺悟；三者、能光耀十方；四者、能出現善法；五者、諸漏滅盡；六者、能作光明；七者、能映蔽一切外道邪論；八者、能示現高下；九者、起所作業，所謂一切白淨善法；十者、得善人愛樂。

「云何菩薩能破一切無明黑闇？善男子！如日出現破諸黑闇。菩薩日出亦復如是，能破一切無明黑闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能破一切無明黑闇？善男子！如日出現破諸黑闇。菩薩日出亦復如是，能破一切無明黑闇。

「云何菩薩調伏有情令得覺悟？善男子！如日出現能令一切蓮花開敷。菩薩日出，調伏有情令得覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩調伏有情令得覺悟？善男子！如日出現能令一切蓮花開敷。菩薩日出，調伏有情令得覺悟。

「云何菩薩能光耀十方？如日出現，光耀十方。菩薩日現，以般若威力光明朗耀於十方界，而不嬈亂諸有情等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能光耀十方？如日出現，光耀十方。菩薩日現，以般若威力光明朗耀於十方界，而不嬈亂諸有情等。

「云何菩薩能出現善法？善男子！如日天子出現之時，於贍部洲光明可得。菩薩出世，以智光明現諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能出現善法？善男子！如日天子出現之時，於贍部洲光明可得。菩薩出世，以智光明現諸善法。

「云何菩薩諸漏已盡？如日沒時，於贍部洲名日光隱沒。菩薩煩惱得滅盡時，說名永斷一切諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩諸漏已盡？如日沒時，於贍部洲名日光隱沒。菩薩煩惱得滅盡時，說名永斷一切諸漏。

「云何菩薩能作光明？善男子！如日出現，為贍部洲一切有情作種種光明。菩薩出現，為一切有情放智慧光明，能破愚癡一切闇障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能作光明？善男子！如日出現，為贍部洲一切有情作種種光明。菩薩出現，為一切有情放智慧光明，能破愚癡一切闇障。

「云何菩薩能映蔽一切外道邪論？如日出現，能盡映蔽，彼日不念：『我能映蔽一切無明！』然法性如是。菩薩日出，能現威光，映蔽外道諸邪異論，菩薩不作如是思惟：『我能映蔽諸邪異論！』然法性如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能映蔽一切外道邪論？如日出現，能盡映蔽，彼日不念：『我能映蔽一切無明！』然法性如是。菩薩日出，能現威光，映蔽外道諸邪異論，菩薩不作如是思惟：『我能映蔽諸邪異論！』然法性如是。

「云何菩薩能示高下？善男子！如日出現於贍部洲，高、下有情悉能顯示。菩薩日現，以智慧光於等、不等有情悉見。謂入諸聖道，說名為等；處於非道，說名不等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能示高下？善男子！如日出現於贍部洲，高、下有情悉能顯示。菩薩日現，以智慧光於等、不等有情悉見。謂入諸聖道，說名為等；處於非道，說名不等。

「云何菩薩起所作業？善男子！如日出現，令一切農夫起所作業。菩薩日現，發起一切善法之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩起所作業？善男子！如日出現，令一切農夫起所作業。菩薩日現，發起一切善法之業。

「云何菩薩得善人愛樂？善男子！如日出現，為諸善人之所愛樂，諸惡人類所共憎嫉。菩薩日現，聰慧善人之所愛樂，愚夫種類、無智惡人、向諸邪道、背於涅槃、樂生死者所共憎嫉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得善人愛樂？善男子！如日出現，為諸善人之所愛樂，諸惡人類所共憎嫉。菩薩日現，聰慧善人之所愛樂，愚夫種類、無智惡人、向諸邪道、背於涅槃、樂生死者所共憎嫉。

「善男子！菩薩成就此十種法，等之於日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，等之於日。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，猶如師子。何等為十？一者、得不驚怖；二者、得無怯懼；三者、得不退道；四者、如師子吼；五者、得無所畏；六者、遊行園林；七者、依止巖窟；八者、得無所取；九者、勢力勇猛，能破他軍；十者、守護一切善法苗稼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，猶如師子。何等為十？一者、得不驚怖；二者、得無怯懼；三者、得不退道；四者、如師子吼；五者、得無所畏；六者、遊行園林；七者、依止巖窟；八者、得無所取；九者、勢力勇猛，能破他軍；十者、守護一切善法苗稼。

「云何菩薩得不驚怖？善男子！譬如師子所遊行處終無驚怖，自見己身無有等者。菩薩如是，所行之處無有驚怖，自見己身無與等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不驚怖？善男子！譬如師子所遊行處終無驚怖，自見己身無有等者。菩薩如是，所行之處無有驚怖，自見己身無與等者。

「云何菩薩得無怯懼？善男子！猶如師子聞彼野干諸惡獸聲終無怯懼。菩薩如是，能於一切他諍論時終無怯懼，不自沈沒亦無倨傲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得無怯懼？善男子！猶如師子聞彼野干諸惡獸聲終無怯懼。菩薩如是，能於一切他諍論時終無怯懼，不自沈沒亦無倨傲。

「云何菩薩不退於道？善男子！譬如師子喚使前來，其心終無退避於道。菩薩如是，能於一切諍論之處喚菩薩來，心無退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不退於道？善男子！譬如師子喚使前來，其心終無退避於道。菩薩如是，能於一切諍論之處喚菩薩來，心無退屈。

「云何菩薩如師子吼？善男子！譬如師子哮吼之時，惡獸野干各於方處驚駭馳走。菩薩如是，說無上乘如師子吼，能令一切外道野干執我、我所諸惡獸等，於諸方所馳走而去。菩薩雖作是師子吼，終不惱亂一切有情，但欲令彼執我、我所諸有情類皆令調伏，永捨離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如師子吼？善男子！譬如師子哮吼之時，惡獸野干各於方處驚駭馳走。菩薩如是，說無上乘如師子吼，能令一切外道野干執我、我所諸惡獸等，於諸方所馳走而去。菩薩雖作是師子吼，終不惱亂一切有情，但欲令彼執我、我所諸有情類皆令調伏，永捨離故。

「云何菩薩得無所畏？善男子！譬如師子普觀諸處，得無所畏。菩薩如是，普能觀察諸有情界，威儀清淨，得無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得無所畏？善男子！譬如師子普觀諸處，得無所畏。菩薩如是，普能觀察諸有情界，威儀清淨，得無所畏。

「云何菩薩遊行園林？譬如師子自性無畏，能現威勢遊諸園林。菩薩如是，自性寂靜，常能遊戲無礙法林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遊行園林？譬如師子自性無畏，能現威勢遊諸園林。菩薩如是，自性寂靜，常能遊戲無礙法林。

「云何菩薩依止巖窟？善男子！譬如師子依據山窟。菩薩如是，常能安住智慧巖窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩依止巖窟？善男子！譬如師子依據山窟。菩薩如是，常能安住智慧巖窟。

「云何菩薩得無所取？善男子！譬如師子棄捨藏積，得無所取。菩薩如是，棄捨一切煩惱重擔，永無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得無所取？善男子！譬如師子棄捨藏積，得無所取。菩薩如是，棄捨一切煩惱重擔，永無所取。

「云何菩薩如彼師子——性能勇猛，有大勢力，獨一無二，能破他軍？善男子！菩薩坐於菩提道場，獨一無二，力能摧破諸魔軍眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如彼師子——性能勇猛，有大勢力，獨一無二，能破他軍？善男子！菩薩坐於菩提道場，獨一無二，力能摧破諸魔軍眾。

「云何菩薩守護一切善法苗稼？善男子！譬如師子所遊行處近於村邑，一切惡獸無能損壞近彼苗稼。菩薩如是，所近人間及遊行處，一切外道諸惡禽獸無能損壞善法苗稼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩守護一切善法苗稼？善男子！譬如師子所遊行處近於村邑，一切惡獸無能損壞近彼苗稼。菩薩如是，所近人間及遊行處，一切外道諸惡禽獸無能損壞善法苗稼。

「善男子！菩薩成就此十種法，得如師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得如師子。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，能善調伏。何等為十？一者、菩提心堅固；二者、所作能淨菩提之心；三者、密護諸根；四者、能趣向正道；五者、能荷重擔；六者、終無厭倦；七者、得於正命，利益有情；八者、捨離一切矯詐言論；九者、永離諂誑；十者、自性質直。善男子！菩薩成就此十種法，能善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，能善調伏。何等為十？一者、菩提心堅固；二者、所作能淨菩提之心；三者、密護諸根；四者、能趣向正道；五者、能荷重擔；六者、終無厭倦；七者、得於正命，利益有情；八者、捨離一切矯詐言論；九者、永離諂誑；十者、自性質直。善男子！菩薩成就此十種法，能善調伏。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得自性寂靜。何等為十？一者、得瑜伽師；二者、多習空性；三者、開發聖道，離一切纏無有障礙；四者、順如來教，修行無違；五者、隨順諸法平等理趣，通達實相，遊止世間，心常下劣如旃荼羅子；六者、於一切時常能起於乞匃之想，遠離我慢、憍醉、放逸；七者、於佛法中無有疑惑，於佛正智現前能證；八者、於一切法無有猶豫，以自內證知法性故；九者、不由他悟，自見道故；十者、為世福田，向菩提故。善男子！菩薩成就此十種法，得自性寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得自性寂靜。何等為十？一者、得瑜伽師；二者、多習空性；三者、開發聖道，離一切纏無有障礙；四者、順如來教，修行無違；五者、隨順諸法平等理趣，通達實相，遊止世間，心常下劣如旃荼羅子；六者、於一切時常能起於乞匃之想，遠離我慢、憍醉、放逸；七者、於佛法中無有疑惑，於佛正智現前能證；八者、於一切法無有猶豫，以自內證知法性故；九者、不由他悟，自見道故；十者、為世福田，向菩提故。善男子！菩薩成就此十種法，得自性寂靜。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得如蓮花。何等為十？一者、無所染著；二者、不為少分罪垢所染；三者、得妙戒香；四者、常得清淨；五者、面門微笑；六者、得不麁獷；七者、能現吉祥；八者、開發覺悟；九者、成熟覺悟；十者、為他攝取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得如蓮花。何等為十？一者、無所染著；二者、不為少分罪垢所染；三者、得妙戒香；四者、常得清淨；五者、面門微笑；六者、得不麁獷；七者、能現吉祥；八者、開發覺悟；九者、成熟覺悟；十者、為他攝取。

「云何菩薩無所染著？善男子！譬如蓮花從水出現無所染著。何以故？由彼蓮花性清淨故。菩薩如是，雖從生死水中出現，既出現已，無所染著。何以故？菩薩能證方便般若法自性故，由菩薩善巧處生死中，不為生死過患染著，以方便般若能攝彼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無所染著？善男子！譬如蓮花從水出現無所染著。何以故？由彼蓮花性清淨故。菩薩如是，雖從生死水中出現，既出現已，無所染著。何以故？菩薩能證方便般若法自性故，由菩薩善巧處生死中，不為生死過患染著，以方便般若能攝彼故。

「云何菩薩不為少分罪垢所染？善男子！譬如蓮花不為少分水所染污。菩薩如是，不為少分罪垢所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不為少分罪垢所染？善男子！譬如蓮花不為少分水所染污。菩薩如是，不為少分罪垢所染。

「云何菩薩得妙戒香？善男子！如地方所若有能生蓮花之處，其香普遍彼彼地方。菩薩如是，遊行一切人間地方，戒香遍滿彼遊行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得妙戒香？善男子！如地方所若有能生蓮花之處，其香普遍彼彼地方。菩薩如是，遊行一切人間地方，戒香遍滿彼遊行處。

「云何菩薩常得清淨？善男子！如地方所生蓮花處，即為一切世間聚落諸婆羅門、剎帝利等悉皆以彼為清淨處。菩薩如是，所生之處，寂靜清淨故，常為諸佛護持憶念，及諸菩薩之所稱歎，又為天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆往趣之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩常得清淨？善男子！如地方所生蓮花處，即為一切世間聚落諸婆羅門、剎帝利等悉皆以彼為清淨處。菩薩如是，所生之處，寂靜清淨故，常為諸佛護持憶念，及諸菩薩之所稱歎，又為天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆往趣之。

「云何菩薩面門微笑？善男子！譬如蓮花周遍開敷，一切有情若有見者，心皆悅樂。菩薩如是，於一切時和顏微笑，離於顰蹙，諸根清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩面門微笑？善男子！譬如蓮花周遍開敷，一切有情若有見者，心皆悅樂。菩薩如是，於一切時和顏微笑，離於顰蹙，諸根清淨。

「云何菩薩得不麁獷？善男子！譬如蓮花其性柔軟而不麁獷。菩薩如是，性恒柔軟，語無麁獷又無矯詐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不麁獷？善男子！譬如蓮花其性柔軟而不麁獷。菩薩如是，性恒柔軟，語無麁獷又無矯詐。

「云何菩薩能現吉祥？善男子！譬如有人若覺、若夢乃至於一牟呼栗多，若見蓮花以為吉祥、瑞應之相，稱揚讚歎。菩薩如是，於一切時，若有見者為善吉祥，稱揚讚歎，為大利益，乃至能得一切智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能現吉祥？善男子！譬如有人若覺、若夢乃至於一牟呼栗多，若見蓮花以為吉祥、瑞應之相，稱揚讚歎。菩薩如是，於一切時，若有見者為善吉祥，稱揚讚歎，為大利益，乃至能得一切智故。

「云何菩薩開發覺悟？善男子！譬如蓮花敷榮之時名為開發。菩薩如是，若得般若菩提分花開敷之時，說名覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩開發覺悟？善男子！譬如蓮花敷榮之時名為開發。菩薩如是，若得般若菩提分花開敷之時，說名覺悟。

「云何菩薩成熟覺悟？善男子！譬如蓮花成熟之時，若有見者，能令眼根增上悅樂；若有嗅者，能令鼻根增上悅樂；若有觸者，能令身根增上悅樂；若歡喜者，能令意根增上悅樂。菩薩如是，若得般若光明成就，能令見者眼根清淨，能令聞者耳根清淨，能令觸時及供養者身根清淨，能令稱揚讚歎功德、思惟之者意根清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩成熟覺悟？善男子！譬如蓮花成熟之時，若有見者，能令眼根增上悅樂；若有嗅者，能令鼻根增上悅樂；若有觸者，能令身根增上悅樂；若歡喜者，能令意根增上悅樂。菩薩如是，若得般若光明成就，能令見者眼根清淨，能令聞者耳根清淨，能令觸時及供養者身根清淨，能令稱揚讚歎功德、思惟之者意根清淨。

「云何菩薩為他攝取？善男子！譬如蓮花開敷之時，能令一切人及非人之所攝取。菩薩如是，所生之處為一切佛及諸菩薩、釋、梵、護世之所攝取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩為他攝取？善男子！譬如蓮花開敷之時，能令一切人及非人之所攝取。菩薩如是，所生之處為一切佛及諸菩薩、釋、梵、護世之所攝取。

「善男子！菩薩成就此十種法，得如蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得如蓮花。