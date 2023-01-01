佛說寶雨經
唐 達摩流支譯10卷CBETA T0660大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
佛說寶雨經卷第五
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唐天竺三藏達摩流支譯
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「善男子！云何名為如來十力？一、處、非處智力；二、去、來、現在異熟業因要期智力；三、種種勝解智力；四、種種界智力；五、根勝劣智力；六、遍趣行智力；七、一切靜慮、解脫、三摩地、三摩鉢底出離雜染清淨智力；八、宿住隨念智力；九、生死智力；十、漏盡智力。是名如來十種智力。
「善男子！云何名為如來十力？一、處、非處智力；二、去、來、現在異熟業因要期智力；三、種種勝解智力；四、種種界智力；五、根勝劣智力；六、遍趣行智力；七、一切靜慮、解脫、三摩地、三摩鉢底出離雜染清淨智力；八、宿住隨念智力；九、生死智力；十、漏盡智力。是名如來十種智力。
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「云何如來四無所畏？一、諸法現等覺無畏；二、一切漏盡智無畏；三、障法不虛決定授記無畏；四、具足修行證於出離無畏。是名如來四無所畏。
「云何如來四無所畏？一、諸法現等覺無畏；二、一切漏盡智無畏；三、障法不虛決定授記無畏；四、具足修行證於出離無畏。是名如來四無所畏。
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「云何十八佛不共法？一、如來無有誤失；二、無卒暴音；三、無忘失念；四、無不定心；五、無種種想；六、無不擇捨；七、欲無減；八、精進無減；九、念無減；十、定無減；十一、慧無減；十二、解脫無減；十三、於過去世智見無著、無礙；十四、於未來世智見無著、無礙；十五、於現在世智見無著、無礙；十六、一切身業智為前導，隨智而轉；十七、一切語業智為前導，隨智而轉；十八、一切意業智為前導，隨智而轉。是名十八佛不共法。
「云何十八佛不共法？一、如來無有誤失；二、無卒暴音；三、無忘失念；四、無不定心；五、無種種想；六、無不擇捨；七、欲無減；八、精進無減；九、念無減；十、定無減；十一、慧無減；十二、解脫無減；十三、於過去世智見無著、無礙；十四、於未來世智見無著、無礙；十五、於現在世智見無著、無礙；十六、一切身業智為前導，隨智而轉；十七、一切語業智為前導，隨智而轉；十八、一切意業智為前導，隨智而轉。是名十八佛不共法。
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「善男子！云何如來大悲？善男子！如來成就大悲有三十二種，能於十方無量無邊一切世界諸有情中，起於種種大悲不可思議。云何三十二種大悲？一者、一切諸法皆無有我，有情不信諸法無我，是故如來為彼有情而起大悲；二者、一切諸法無實有情，眾生自謂有實有情，是故如來為諸有情起於大悲；三者、一切諸法無實命者，有情謂言有實命者，是故如來為諸有情而起大悲；四者、一切諸法無補特伽羅，有情執有補特伽羅，是故如來為諸有情而起大悲；五者、一切諸法無實體性，有情執法實有體性，是故如來為諸有情而起大悲；六者、一切諸法無實處所，有情執著有實處所，是故如來為諸有情起於大悲；七者、一切諸法無實執藏，有情妄執有實執藏，是故如來為諸有情起於大悲；八者、一切諸法無我、我所，有情執有實我、我所，是故如來為彼有情起於大悲；九者、一切諸法無實主宰，有情妄執有實主宰，是故如來為諸有情而起大悲；十者、一切諸法無實事物，有情妄執有實事物，是故如來為彼有情起於大悲；十一、諸法無生，有情妄執諸法有生，是故如來為諸有情而起大悲；十二、一切諸法無起、無滅，有情妄執有起、有滅，是故如來為諸有情而起大悲；十三、一切諸法無有雜染，有情妄執實有雜染，是故如來為諸有情而起大悲；十四、諸法無貪，有情起貪，是故如來為諸有情而起大悲；十五、諸法離瞋，有情起瞋，是故如來為諸有情而起大悲；十六、諸法離癡，有情起癡，是故如來為諸有情而起大悲；十七、一切諸法皆因緣生，自性寂靜、自性清淨，有情妄執有實可得，是故如來為諸有情而起大悲；十八、一切諸法無來，而諸有情妄執有來，是故如來為彼有情起於大悲；十九、一切諸法無去，而諸有情妄執有去，是故如來為彼有情起於大悲；二十、一切諸法無實造作，有情妄執有實造作，是故如來為諸有情而起大悲。二十一、一切諸法無有戲論，有情愛樂執有戲論，是故如來為彼有情而起大悲；二十二、諸法體空，眾生執有，是故如來為諸有情而起大悲；二十三、諸法無相，有情妄執而行有相，是故如來為彼有情而起大悲；二十四、諸法無願，有情妄執諸法有願，是故如來為彼有情而起大悲；二十五、此界有情安住世間，由各執著，互相諍論，起貪、瞋、癡，觀見如是諸有情故，『我今當為有情說法，令彼永斷貪、瞋、癡故。』是以如來為諸有情起於大悲；二十六、謂諸有情安住世間，具足顛倒，墜險惡路，墮於非處，『我應令彼諸有情等入真實路。』由是如來為諸有情起於大悲；二十七、此界有情戀著世間，貪愛所蔽，
「善男子！云何如來大悲？善男子！如來成就大悲有三十二種，能於十方無量無邊一切世界諸有情中，起於種種大悲不可思議。云何三十二種大悲？一者、一切諸法皆無有我，有情不信諸法無我，是故如來為彼有情而起大悲；二者、一切諸法無實有情，眾生自謂有實有情，是故如來為諸有情起於大悲；三者、一切諸法無實命者，有情謂言有實命者，是故如來為諸有情而起大悲；四者、一切諸法無補特伽羅，有情執有補特伽羅，是故如來為諸有情而起大悲；五者、一切諸法無實體性，有情執法實有體性，是故如來為諸有情而起大悲；六者、一切諸法無實處所，有情執著有實處所，是故如來為諸有情起於大悲；七者、一切諸法無實執藏，有情妄執有實執藏，是故如來為諸有情起於大悲；八者、一切諸法無我、我所，有情執有實我、我所，是故如來為彼有情起於大悲；九者、一切諸法無實主宰，有情妄執有實主宰，是故如來為諸有情而起大悲；十者、一切諸法無實事物，有情妄執有實事物，是故如來為彼有情起於大悲；十一、諸法無生，有情妄執諸法有生，是故如來為諸有情而起大悲；十二、一切諸法無起、無滅，有情妄執有起、有滅，是故如來為諸有情而起大悲；十三、一切諸法無有雜染，有情妄執實有雜染，是故如來為諸有情而起大悲；十四、諸法無貪，有情起貪，是故如來為諸有情而起大悲；十五、諸法離瞋，有情起瞋，是故如來為諸有情而起大悲；十六、諸法離癡，有情起癡，是故如來為諸有情而起大悲；十七、一切諸法皆因緣生，自性寂靜、自性清淨，有情妄執有實可得，是故如來為諸有情而起大悲；十八、一切諸法無來，而諸有情妄執有來，是故如來為彼有情起於大悲；十九、一切諸法無去，而諸有情妄執有去，是故如來為彼有情起於大悲；二十、一切諸法無實造作，有情妄執有實造作，是故如來為諸有情而起大悲。二十一、一切諸法無有戲論，有情愛樂執有戲論，是故如來為彼有情而起大悲；二十二、諸法體空，眾生執有，是故如來為諸有情而起大悲；二十三、諸法無相，有情妄執而行有相，是故如來為彼有情而起大悲；二十四、諸法無願，有情妄執諸法有願，是故如來為彼有情而起大悲；二十五、此界有情安住世間，由各執著，互相諍論，起貪、瞋、癡，觀見如是諸有情故，『我今當為有情說法，令彼永斷貪、瞋、癡故。』是以如來為諸有情起於大悲；二十六、謂諸有情安住世間，具足顛倒，墜險惡路，墮於非處，『我應令彼諸有情等入真實路。』由是如來為諸有情起於大悲；二十七、此界有情戀著世間，貪愛所蔽，
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侵奪他財，心無厭足，『我應令彼諸有情類得聖法財，謂施、戒、聞等。』是故如來為彼有情而起大悲；二十八、一切有情為貪愛驅役，耽染舍宅、妻子、財物、諸穀麥等，經求守護，與諸財物而作奴僕，『我應為彼演說妙法，觀舍宅等畢竟無常、不堅之法，是諸有情妄作堅想。』是故如來為諸有情起於大悲；二十九、此界有情互為欺誑，更相侵奪，以惡活命，『我為說法令諸有情得清淨活命。』是故如來為諸有情而起大悲；三十、此界有情親近惡友，得諸供養及讚歎等之所饒益，自謂是我真實知識，『我應為彼一切有情真善知識，我應為作畢竟善友，令彼有情眾苦息滅，而得究竟安樂涅槃。』是故如來為諸有情而起大悲；三十一、三界有情在於居家，一向煩勞，眾苦器中於一切時愛樂戀著，『我應為彼說如是法，令諸有情於三界中而得出離。』是故如來為彼有情而起大悲；三十二、解脫聖者作如是說：『一切諸法由因而生，眾緣長養，果相滋茂。若諸有情起於懈怠，即為捨離增上殊勝無染正智及最上涅槃！』此諸有情雖復希求下劣聲聞、辟支佛乘，『我應為彼說如是法，令諸有情樂廣大慧，希求佛智。』是故如來為諸有情而起大悲。善男子！此是如來所成大悲，有三十二種於有情中起，應知即是菩薩摩訶薩真實福田，威光熾盛，具不退者，復能利益一切有情。
侵奪他財，心無厭足，『我應令彼諸有情類得聖法財，謂施、戒、聞等。』是故如來為彼有情而起大悲；二十八、一切有情為貪愛驅役，耽染舍宅、妻子、財物、諸穀麥等，經求守護，與諸財物而作奴僕，『我應為彼演說妙法，觀舍宅等畢竟無常、不堅之法，是諸有情妄作堅想。』是故如來為諸有情起於大悲；二十九、此界有情互為欺誑，更相侵奪，以惡活命，『我為說法令諸有情得清淨活命。』是故如來為諸有情而起大悲；三十、此界有情親近惡友，得諸供養及讚歎等之所饒益，自謂是我真實知識，『我應為彼一切有情真善知識，我應為作畢竟善友，令彼有情眾苦息滅，而得究竟安樂涅槃。』是故如來為諸有情而起大悲；三十一、三界有情在於居家，一向煩勞，眾苦器中於一切時愛樂戀著，『我應為彼說如是法，令諸有情於三界中而得出離。』是故如來為彼有情而起大悲；三十二、解脫聖者作如是說：『一切諸法由因而生，眾緣長養，果相滋茂。若諸有情起於懈怠，即為捨離增上殊勝無染正智及最上涅槃！』此諸有情雖復希求下劣聲聞、辟支佛乘，『我應為彼說如是法，令諸有情樂廣大慧，希求佛智。』是故如來為諸有情而起大悲。善男子！此是如來所成大悲，有三十二種於有情中起，應知即是菩薩摩訶薩真實福田，威光熾盛，具不退者，復能利益一切有情。
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「善男子！一切如來及諸菩薩得自在者，所有功德無量無邊阿僧企耶，此百福相而為上首。若諸如來經無量劫，演說如是無量無邊諸功德相，終不可盡。我今略說，為令有情生喜樂故，是名菩薩攝取有情清淨等流一切諸法，出息入息活命善巧。
「善男子！一切如來及諸菩薩得自在者，所有功德無量無邊阿僧企耶，此百福相而為上首。若諸如來經無量劫，演說如是無量無邊諸功德相，終不可盡。我今略說，為令有情生喜樂故，是名菩薩攝取有情清淨等流一切諸法，出息入息活命善巧。
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「善男子！云何菩薩能持無量大法雲雨？善男子！譬如風輪廣大無邊，普遍世界，堅固不動，於成、壞時能持雲雨、海及大洲、牟真隣陀山、摩訶牟真隣陀山、輪圍山、大輪圍山、諸香山等、河、林、宮室，以彼風輪為所依持。菩薩摩訶薩亦復如是，以無量無邊諸陀羅尼而為風輪，發起一切正等覺雲，如成劫時安立世界——蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山、香山、雪山、海及大洲、河、林、宮殿。又復流澍大法雲雨，能持世間及出世間無邊法蘊——百福之相、諸地、波羅蜜多、一切三摩地、諸陀羅尼、神通、自在、力、無畏等及無礙解、不共、大悲，成就一切佛及菩薩。是名菩薩能持無量大法雲雨。
「善男子！云何菩薩能持無量大法雲雨？善男子！譬如風輪廣大無邊，普遍世界，堅固不動，於成、壞時能持雲雨、海及大洲、牟真隣陀山、摩訶牟真隣陀山、輪圍山、大輪圍山、諸香山等、河、林、宮室，以彼風輪為所依持。菩薩摩訶薩亦復如是，以無量無邊諸陀羅尼而為風輪，發起一切正等覺雲，如成劫時安立世界——蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山、香山、雪山、海及大洲、河、林、宮殿。又復流澍大法雲雨，能持世間及出世間無邊法蘊——百福之相、諸地、波羅蜜多、一切三摩地、諸陀羅尼、神通、自在、力、無畏等及無礙解、不共、大悲，成就一切佛及菩薩。是名菩薩能持無量大法雲雨。
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「善男子！云何菩薩能得安立最勝宮殿種種莊嚴？善男子！譬如風力周遍安立一切宮殿種種莊嚴，令諸草木萌牙增長，根莖、枝葉、花果茂盛，又復能令一切有情支分差別。菩薩如是，以無邊智、無著智、無礙解智、辯才智，如風布列一切世間及出世間種種具足，復能了知示現施與種種差別。今當略說：謂此諸法能生惡趣及生善趣，所生為主；謂此諸法生捺洛迦及以傍生；謂此諸法生琰魔界或生人、天或生釋、梵、護世諸天；謂此諸法所生之處，色相端嚴，人所憙見，聰明智慧及好眷屬。又菩薩善巧了知此法，是諸明處種種伎能、種種工巧、一切色類及諸異論。又能顯示有聲聞種姓故，起聲聞乘；有辟支佛種姓故，起辟支佛乘；有大乘種姓故，起菩薩乘。今當略說：發起種種自利、利他殊勝功德，得普賢地及一切智。復能了知此是諸地、此是波羅蜜多、此是諸三摩地、此是諸陀羅尼、此是神通、此是諸明、此是自在、此是解脫、此是諸力、此是無畏、此是無礙解、此是諸佛不共之法。善男子！菩薩以蓮花等數總持善巧，建立如是無量諸法種種莊嚴。善男子！是名菩薩能得安立最勝大法一切宮殿種種莊嚴。
「善男子！云何菩薩能得安立最勝宮殿種種莊嚴？善男子！譬如風力周遍安立一切宮殿種種莊嚴，令諸草木萌牙增長，根莖、枝葉、花果茂盛，又復能令一切有情支分差別。菩薩如是，以無邊智、無著智、無礙解智、辯才智，如風布列一切世間及出世間種種具足，復能了知示現施與種種差別。今當略說：謂此諸法能生惡趣及生善趣，所生為主；謂此諸法生捺洛迦及以傍生；謂此諸法生琰魔界或生人、天或生釋、梵、護世諸天；謂此諸法所生之處，色相端嚴，人所憙見，聰明智慧及好眷屬。又菩薩善巧了知此法，是諸明處種種伎能、種種工巧、一切色類及諸異論。又能顯示有聲聞種姓故，起聲聞乘；有辟支佛種姓故，起辟支佛乘；有大乘種姓故，起菩薩乘。今當略說：發起種種自利、利他殊勝功德，得普賢地及一切智。復能了知此是諸地、此是波羅蜜多、此是諸三摩地、此是諸陀羅尼、此是神通、此是諸明、此是自在、此是解脫、此是諸力、此是無畏、此是無礙解、此是諸佛不共之法。善男子！菩薩以蓮花等數總持善巧，建立如是無量諸法種種莊嚴。善男子！是名菩薩能得安立最勝大法一切宮殿種種莊嚴。
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「善男子！云何菩薩能於眾會決定演說種種妙法，猶如風吹諸劫波樹，於常常時雨適意花，如雨而下？善男子！如風吹動諸劫波樹，適意之花如雨而下，及諸珍寶莊嚴之具、衣服、飲食種種具足，微風吹動，展轉出現，遍於天、人。眾生得已，無復憂惱，心生慶悅；獲增上喜，身心安樂；歡娛遊戲，受法苑樂；於一切時色相端嚴，威力速疾；受諸勝樂，而無退減。菩薩亦爾！猶如彼風，於清淨世界請諸如來及諸菩薩，於眾會中決定演說相應妙法，雨法寶花，如雨而下，謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，或上或下、若順若逆，種種演說。復能示現一切世俗所有言說，於其所緣無我法性、寂靜清淨，演說、解釋，離諸染相。復能顯現一切諸法平等法門，令有情入。復能示現不可思議如幻諸法，令如幻智之所趣向。復令有情於一切法種種增長，遊戲神通，歡喜悅樂；但有問答，能令知足；離於中、邊，發起廣大善巧神通。由彼常能愛樂法苑，身無疲厭；語及意業終不違犯；一切人、天威德廣大；具足受用一切諸法，恒不退減；常起般若明耀觀察，趣向增上殊勝之法。是名菩薩能於眾會決定演說種種妙法，如劫波樹，於常常時雨適意花，如雨而下。
「善男子！云何菩薩能於眾會決定演說種種妙法，猶如風吹諸劫波樹，於常常時雨適意花，如雨而下？善男子！如風吹動諸劫波樹，適意之花如雨而下，及諸珍寶莊嚴之具、衣服、飲食種種具足，微風吹動，展轉出現，遍於天、人。眾生得已，無復憂惱，心生慶悅；獲增上喜，身心安樂；歡娛遊戲，受法苑樂；於一切時色相端嚴，威力速疾；受諸勝樂，而無退減。菩薩亦爾！猶如彼風，於清淨世界請諸如來及諸菩薩，於眾會中決定演說相應妙法，雨法寶花，如雨而下，謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，或上或下、若順若逆，種種演說。復能示現一切世俗所有言說，於其所緣無我法性、寂靜清淨，演說、解釋，離諸染相。復能顯現一切諸法平等法門，令有情入。復能示現不可思議如幻諸法，令如幻智之所趣向。復令有情於一切法種種增長，遊戲神通，歡喜悅樂；但有問答，能令知足；離於中、邊，發起廣大善巧神通。由彼常能愛樂法苑，身無疲厭；語及意業終不違犯；一切人、天威德廣大；具足受用一切諸法，恒不退減；常起般若明耀觀察，趣向增上殊勝之法。是名菩薩能於眾會決定演說種種妙法，如劫波樹，於常常時雨適意花，如雨而下。
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「善男子！云何菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪及三摩地、解脫總持，於彼大海及迷盧山、輪圍山等之所圍繞眾會之處，若有眾生堪應調伏成熟者中，發智風輪轉滅所依一切無餘？善男子！譬如劫盡壞世界時，以無礙風力速疾吹壞三千大千世界百千那庾多蘇迷盧山、輪圍山等，及諸大海破壞離散，猶若虛空都無所有。菩薩亦爾！於多劫中積集種種福智資糧之所莊嚴，能於一切眾會之中發智風輪，以速疾神力示現神變；發大音聲說諸法蘊，無礙法輪；令一切有情所起我慢如山峯者皆得銷滅。復能證得勝法光明，毘鉢舍那常現在前；如理思惟一切諸行，內心正住三摩呬多，諸三摩地皆得具足；破壞離散諸蘊、界、處、一切諸行、不堅之身；了知一切虛妄分別，即能超出一切世間；無有色相，不可思議，增長出世福德圓滿。復能示現一切色相，了知轉得清淨所依，盡未來際一切時住。是名菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪，及三摩地解脫總持，於彼大海及迷盧山、輪圍山等之所圍遶眾會之處，若有眾生堪應調伏成熟者中，發智風輪轉滅所依一切無餘。
「善男子！云何菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪及三摩地、解脫總持，於彼大海及迷盧山、輪圍山等之所圍繞眾會之處，若有眾生堪應調伏成熟者中，發智風輪轉滅所依一切無餘？善男子！譬如劫盡壞世界時，以無礙風力速疾吹壞三千大千世界百千那庾多蘇迷盧山、輪圍山等，及諸大海破壞離散，猶若虛空都無所有。菩薩亦爾！於多劫中積集種種福智資糧之所莊嚴，能於一切眾會之中發智風輪，以速疾神力示現神變；發大音聲說諸法蘊，無礙法輪；令一切有情所起我慢如山峯者皆得銷滅。復能證得勝法光明，毘鉢舍那常現在前；如理思惟一切諸行，內心正住三摩呬多，諸三摩地皆得具足；破壞離散諸蘊、界、處、一切諸行、不堅之身；了知一切虛妄分別，即能超出一切世間；無有色相，不可思議，增長出世福德圓滿。復能示現一切色相，了知轉得清淨所依，盡未來際一切時住。是名菩薩於阿僧祇劫積集無量清淨法輪，及三摩地解脫總持，於彼大海及迷盧山、輪圍山等之所圍遶眾會之處，若有眾生堪應調伏成熟者中，發智風輪轉滅所依一切無餘。
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「善男子！菩薩成就此十種法，等之於風。」
「善男子！菩薩成就此十種法，等之於風。」
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爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！說此十種法門，種種具足，甚為希有！一切有情悉皆喜足。世尊！若有天、人於此法中能起淨信，勝解修行，如佛所說，當證具足今世、後世，能得釋、梵所有安樂、一向利他。」
爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！說此十種法門，種種具足，甚為希有！一切有情悉皆喜足。世尊！若有天、人於此法中能起淨信，勝解修行，如佛所說，當證具足今世、後世，能得釋、梵所有安樂、一向利他。」
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佛告止蓋菩薩：「善男子！如是，如是！觀彼有情當得出過一切世間。若有能於是諸法中而修行者，永斷一切諸不善法，成就一切清淨善法，為諸世間之所歸依。若誹謗者，是名愚人，墮於惡處，受諸苦惱，又為一切世間天、人、阿素洛等之所輕賤。
佛告止蓋菩薩：「善男子！如是，如是！觀彼有情當得出過一切世間。若有能於是諸法中而修行者，永斷一切諸不善法，成就一切清淨善法，為諸世間之所歸依。若誹謗者，是名愚人，墮於惡處，受諸苦惱，又為一切世間天、人、阿素洛等之所輕賤。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法故，等於虛空。何等為十？一者、得離於垢；二者、得無所著；三者、能證寂靜；四者、證無邊般若；五者、得無邊智；六者、於平等法界能隨順行；七者、得淨勝解，信一切法猶若虛空；八者、得無所住；九者、超過所行；十者、超過計度。善男子！菩薩成就此十種法故，等於虛空。
「復次，善男子！菩薩成就十種法故，等於虛空。何等為十？一者、得離於垢；二者、得無所著；三者、能證寂靜；四者、證無邊般若；五者、得無邊智；六者、於平等法界能隨順行；七者、得淨勝解，信一切法猶若虛空；八者、得無所住；九者、超過所行；十者、超過計度。善男子！菩薩成就此十種法故，等於虛空。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，等於虛空。何等為十？一者、於可愛、不可愛色中不貪、不瞋；二者、於愛、不愛聲中不貪、不瞋；三者、於愛、不愛香中不貪、不瞋；四者、於愛、不愛味中不貪、不瞋；五者、於愛、不愛觸中不貪、不瞋；六者、於愛、不愛法中不貪、不瞋；七者、於利、衰中不貪、不瞋；八者、於毀、譽中不貪、不瞋；九者、於稱、譏中不貪、不瞋；十者、於苦、樂中不貪、不瞋。善男子！菩薩成就此十種法，等於虛空。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，等於虛空。何等為十？一者、於可愛、不可愛色中不貪、不瞋；二者、於愛、不愛聲中不貪、不瞋；三者、於愛、不愛香中不貪、不瞋；四者、於愛、不愛味中不貪、不瞋；五者、於愛、不愛觸中不貪、不瞋；六者、於愛、不愛法中不貪、不瞋；七者、於利、衰中不貪、不瞋；八者、於毀、譽中不貪、不瞋；九者、於稱、譏中不貪、不瞋；十者、於苦、樂中不貪、不瞋。善男子！菩薩成就此十種法，等於虛空。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於月。何者為十？一者、能令一切有情身得悅樂；二者、得喜樂見；三者、增長白淨諸法；四者、能斷黑闇之法；五者、能令稱讚；六者、得身清淨；七者、得最上乘；八者、常得莊嚴；九者、得愛樂法；十者、得大威神及大威德。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於月。何者為十？一者、能令一切有情身得悅樂；二者、得喜樂見；三者、增長白淨諸法；四者、能斷黑闇之法；五者、能令稱讚；六者、得身清淨；七者、得最上乘；八者、常得莊嚴；九者、得愛樂法；十者、得大威神及大威德。
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「善男子！云何菩薩令一切有情身得悅樂？善男子！如月出現能作清涼，性可愛樂，令諸有情身得悅樂。菩薩亦爾！出現於世能除有情一切熱惱，性可愛樂，令一切有情身得悅樂。
「善男子！云何菩薩令一切有情身得悅樂？善男子！如月出現能作清涼，性可愛樂，令諸有情身得悅樂。菩薩亦爾！出現於世能除有情一切熱惱，性可愛樂，令一切有情身得悅樂。
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「云何菩薩得喜樂見？善男子！如月出現光色鮮潔，令諸有情歡喜樂見。菩薩出現亦復如是，諸根寂靜，威儀、功德清淨具足，為一切有情歡喜樂見。
「云何菩薩得喜樂見？善男子！如月出現光色鮮潔，令諸有情歡喜樂見。菩薩出現亦復如是，諸根寂靜，威儀、功德清淨具足，為一切有情歡喜樂見。
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「云何菩薩能得增長白淨諸法？善男子！譬如白月日日增長，乃至圓滿種種光色皆得具足。菩薩亦爾！初發心時乃至坐於菩提道場，諸白淨法漸漸增長，乃至圓滿一切種智。
「云何菩薩能得增長白淨諸法？善男子！譬如白月日日增長，乃至圓滿種種光色皆得具足。菩薩亦爾！初發心時乃至坐於菩提道場，諸白淨法漸漸增長，乃至圓滿一切種智。
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「云何菩薩能斷一切黑闇之法？善男子！譬如黑月所有光色日日減少，至十五日，諸光色相皆不可得。菩薩如是，證出世智，諸不善法漸漸除滅，乃至坐於菩提道場，一切無有。
「云何菩薩能斷一切黑闇之法？善男子！譬如黑月所有光色日日減少，至十五日，諸光色相皆不可得。菩薩如是，證出世智，諸不善法漸漸除滅，乃至坐於菩提道場，一切無有。
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「云何菩薩能令稱讚？善男子！如月出現，能使人間城邑、聚落諸剎帝利、婆羅門等，若男、若女悉皆稱讚。菩薩如是，如月出現，為一切世間天、人、阿素洛、健達縛等悉皆稱讚。
「云何菩薩能令稱讚？善男子！如月出現，能使人間城邑、聚落諸剎帝利、婆羅門等，若男、若女悉皆稱讚。菩薩如是，如月出現，為一切世間天、人、阿素洛、健達縛等悉皆稱讚。
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「云何菩薩身得清淨？善男子！如月天子業果成就得清淨身，光色明朗。菩薩如是，出現於世，證於法性，從法化生，不依父母羯邏藍等不淨所生故，身得清淨，光色明朗。
「云何菩薩身得清淨？善男子！如月天子業果成就得清淨身，光色明朗。菩薩如是，出現於世，證於法性，從法化生，不依父母羯邏藍等不淨所生故，身得清淨，光色明朗。
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「云何菩薩得最上乘？善男子！如月天子乘最上乘，光耀四洲。菩薩如是，乘最上乘，智慧光耀無量無邊一切世界。
「云何菩薩得最上乘？善男子！如月天子乘最上乘，光耀四洲。菩薩如是，乘最上乘，智慧光耀無量無邊一切世界。
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「云何菩薩常得莊嚴？善男子！如月天子威德莊嚴，其莊嚴具，常不萎歇。菩薩如是，以功德法常自莊嚴。
「云何菩薩常得莊嚴？善男子！如月天子威德莊嚴，其莊嚴具，常不萎歇。菩薩如是，以功德法常自莊嚴。
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「云何菩薩得愛樂法？善男子！如月天子於一切時愛樂欲樂。菩薩如月，於一切時愛法苑樂，不愛欲樂。
「云何菩薩得愛樂法？善男子！如月天子於一切時愛樂欲樂。菩薩如月，於一切時愛法苑樂，不愛欲樂。
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「云何菩薩得大威神及大威德？善男子！如月天子有大神通及大威德。菩薩亦爾！有大神通及大威德，謂大福性及大智性。
「云何菩薩得大威神及大威德？善男子！如月天子有大神通及大威德。菩薩亦爾！有大神通及大威德，謂大福性及大智性。
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「善男子！菩薩成就此十種法故，等於月。
「善男子！菩薩成就此十種法故，等於月。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於日。何等為十？一者、能破一切無明黑闇；二者、能調伏有情令得覺悟；三者、能光耀十方；四者、能出現善法；五者、諸漏滅盡；六者、能作光明；七者、能映蔽一切外道邪論；八者、能示現高下；九者、起所作業，所謂一切白淨善法；十者、得善人愛樂。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於日。何等為十？一者、能破一切無明黑闇；二者、能調伏有情令得覺悟；三者、能光耀十方；四者、能出現善法；五者、諸漏滅盡；六者、能作光明；七者、能映蔽一切外道邪論；八者、能示現高下；九者、起所作業，所謂一切白淨善法；十者、得善人愛樂。
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「云何菩薩能破一切無明黑闇？善男子！如日出現破諸黑闇。菩薩日出亦復如是，能破一切無明黑闇。
「云何菩薩能破一切無明黑闇？善男子！如日出現破諸黑闇。菩薩日出亦復如是，能破一切無明黑闇。
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「云何菩薩調伏有情令得覺悟？善男子！如日出現能令一切蓮花開敷。菩薩日出，調伏有情令得覺悟。
「云何菩薩調伏有情令得覺悟？善男子！如日出現能令一切蓮花開敷。菩薩日出，調伏有情令得覺悟。
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「云何菩薩能光耀十方？如日出現，光耀十方。菩薩日現，以般若威力光明朗耀於十方界，而不嬈亂諸有情等。
「云何菩薩能光耀十方？如日出現，光耀十方。菩薩日現，以般若威力光明朗耀於十方界，而不嬈亂諸有情等。
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「云何菩薩能出現善法？善男子！如日天子出現之時，於贍部洲光明可得。菩薩出世，以智光明現諸善法。
「云何菩薩能出現善法？善男子！如日天子出現之時，於贍部洲光明可得。菩薩出世，以智光明現諸善法。
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「云何菩薩諸漏已盡？如日沒時，於贍部洲名日光隱沒。菩薩煩惱得滅盡時，說名永斷一切諸漏。
「云何菩薩諸漏已盡？如日沒時，於贍部洲名日光隱沒。菩薩煩惱得滅盡時，說名永斷一切諸漏。
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「云何菩薩能作光明？善男子！如日出現，為贍部洲一切有情作種種光明。菩薩出現，為一切有情放智慧光明，能破愚癡一切闇障。
「云何菩薩能作光明？善男子！如日出現，為贍部洲一切有情作種種光明。菩薩出現，為一切有情放智慧光明，能破愚癡一切闇障。
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「云何菩薩能映蔽一切外道邪論？如日出現，能盡映蔽，彼日不念：『我能映蔽一切無明！』然法性如是。菩薩日出，能現威光，映蔽外道諸邪異論，菩薩不作如是思惟：『我能映蔽諸邪異論！』然法性如是。
「云何菩薩能映蔽一切外道邪論？如日出現，能盡映蔽，彼日不念：『我能映蔽一切無明！』然法性如是。菩薩日出，能現威光，映蔽外道諸邪異論，菩薩不作如是思惟：『我能映蔽諸邪異論！』然法性如是。
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「云何菩薩能示高下？善男子！如日出現於贍部洲，高、下有情悉能顯示。菩薩日現，以智慧光於等、不等有情悉見。謂入諸聖道，說名為等；處於非道，說名不等。
「云何菩薩能示高下？善男子！如日出現於贍部洲，高、下有情悉能顯示。菩薩日現，以智慧光於等、不等有情悉見。謂入諸聖道，說名為等；處於非道，說名不等。
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「云何菩薩起所作業？善男子！如日出現，令一切農夫起所作業。菩薩日現，發起一切善法之業。
「云何菩薩起所作業？善男子！如日出現，令一切農夫起所作業。菩薩日現，發起一切善法之業。
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「云何菩薩得善人愛樂？善男子！如日出現，為諸善人之所愛樂，諸惡人類所共憎嫉。菩薩日現，聰慧善人之所愛樂，愚夫種類、無智惡人、向諸邪道、背於涅槃、樂生死者所共憎嫉。
「云何菩薩得善人愛樂？善男子！如日出現，為諸善人之所愛樂，諸惡人類所共憎嫉。菩薩日現，聰慧善人之所愛樂，愚夫種類、無智惡人、向諸邪道、背於涅槃、樂生死者所共憎嫉。
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「善男子！菩薩成就此十種法，等之於日。
「善男子！菩薩成就此十種法，等之於日。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，猶如師子。何等為十？一者、得不驚怖；二者、得無怯懼；三者、得不退道；四者、如師子吼；五者、得無所畏；六者、遊行園林；七者、依止巖窟；八者、得無所取；九者、勢力勇猛，能破他軍；十者、守護一切善法苗稼。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，猶如師子。何等為十？一者、得不驚怖；二者、得無怯懼；三者、得不退道；四者、如師子吼；五者、得無所畏；六者、遊行園林；七者、依止巖窟；八者、得無所取；九者、勢力勇猛，能破他軍；十者、守護一切善法苗稼。
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「云何菩薩得不驚怖？善男子！譬如師子所遊行處終無驚怖，自見己身無有等者。菩薩如是，所行之處無有驚怖，自見己身無與等者。
「云何菩薩得不驚怖？善男子！譬如師子所遊行處終無驚怖，自見己身無有等者。菩薩如是，所行之處無有驚怖，自見己身無與等者。
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「云何菩薩得無怯懼？善男子！猶如師子聞彼野干諸惡獸聲終無怯懼。菩薩如是，能於一切他諍論時終無怯懼，不自沈沒亦無倨傲。
「云何菩薩得無怯懼？善男子！猶如師子聞彼野干諸惡獸聲終無怯懼。菩薩如是，能於一切他諍論時終無怯懼，不自沈沒亦無倨傲。
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「云何菩薩不退於道？善男子！譬如師子喚使前來，其心終無退避於道。菩薩如是，能於一切諍論之處喚菩薩來，心無退屈。
「云何菩薩不退於道？善男子！譬如師子喚使前來，其心終無退避於道。菩薩如是，能於一切諍論之處喚菩薩來，心無退屈。
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「云何菩薩如師子吼？善男子！譬如師子哮吼之時，惡獸野干各於方處驚駭馳走。菩薩如是，說無上乘如師子吼，能令一切外道野干執我、我所諸惡獸等，於諸方所馳走而去。菩薩雖作是師子吼，終不惱亂一切有情，但欲令彼執我、我所諸有情類皆令調伏，永捨離故。
「云何菩薩如師子吼？善男子！譬如師子哮吼之時，惡獸野干各於方處驚駭馳走。菩薩如是，說無上乘如師子吼，能令一切外道野干執我、我所諸惡獸等，於諸方所馳走而去。菩薩雖作是師子吼，終不惱亂一切有情，但欲令彼執我、我所諸有情類皆令調伏，永捨離故。
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「云何菩薩得無所畏？善男子！譬如師子普觀諸處，得無所畏。菩薩如是，普能觀察諸有情界，威儀清淨，得無所畏。
「云何菩薩得無所畏？善男子！譬如師子普觀諸處，得無所畏。菩薩如是，普能觀察諸有情界，威儀清淨，得無所畏。
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「云何菩薩遊行園林？譬如師子自性無畏，能現威勢遊諸園林。菩薩如是，自性寂靜，常能遊戲無礙法林。
「云何菩薩遊行園林？譬如師子自性無畏，能現威勢遊諸園林。菩薩如是，自性寂靜，常能遊戲無礙法林。
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「云何菩薩依止巖窟？善男子！譬如師子依據山窟。菩薩如是，常能安住智慧巖窟。
「云何菩薩依止巖窟？善男子！譬如師子依據山窟。菩薩如是，常能安住智慧巖窟。
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「云何菩薩得無所取？善男子！譬如師子棄捨藏積，得無所取。菩薩如是，棄捨一切煩惱重擔，永無所取。
「云何菩薩得無所取？善男子！譬如師子棄捨藏積，得無所取。菩薩如是，棄捨一切煩惱重擔，永無所取。
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「云何菩薩如彼師子——性能勇猛，有大勢力，獨一無二，能破他軍？善男子！菩薩坐於菩提道場，獨一無二，力能摧破諸魔軍眾。
「云何菩薩如彼師子——性能勇猛，有大勢力，獨一無二，能破他軍？善男子！菩薩坐於菩提道場，獨一無二，力能摧破諸魔軍眾。
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「云何菩薩守護一切善法苗稼？善男子！譬如師子所遊行處近於村邑，一切惡獸無能損壞近彼苗稼。菩薩如是，所近人間及遊行處，一切外道諸惡禽獸無能損壞善法苗稼。
「云何菩薩守護一切善法苗稼？善男子！譬如師子所遊行處近於村邑，一切惡獸無能損壞近彼苗稼。菩薩如是，所近人間及遊行處，一切外道諸惡禽獸無能損壞善法苗稼。
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「善男子！菩薩成就此十種法，得如師子。
「善男子！菩薩成就此十種法，得如師子。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，能善調伏。何等為十？一者、菩提心堅固；二者、所作能淨菩提之心；三者、密護諸根；四者、能趣向正道；五者、能荷重擔；六者、終無厭倦；七者、得於正命，利益有情；八者、捨離一切矯詐言論；九者、永離諂誑；十者、自性質直。善男子！菩薩成就此十種法，能善調伏。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，能善調伏。何等為十？一者、菩提心堅固；二者、所作能淨菩提之心；三者、密護諸根；四者、能趣向正道；五者、能荷重擔；六者、終無厭倦；七者、得於正命，利益有情；八者、捨離一切矯詐言論；九者、永離諂誑；十者、自性質直。善男子！菩薩成就此十種法，能善調伏。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得自性寂靜。何等為十？一者、得瑜伽師；二者、多習空性；三者、開發聖道，離一切纏無有障礙；四者、順如來教，修行無違；五者、隨順諸法平等理趣，通達實相，遊止世間，心常下劣如旃荼羅子；六者、於一切時常能起於乞匃之想，遠離我慢、憍醉、放逸；七者、於佛法中無有疑惑，於佛正智現前能證；八者、於一切法無有猶豫，以自內證知法性故；九者、不由他悟，自見道故；十者、為世福田，向菩提故。善男子！菩薩成就此十種法，得自性寂靜。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得自性寂靜。何等為十？一者、得瑜伽師；二者、多習空性；三者、開發聖道，離一切纏無有障礙；四者、順如來教，修行無違；五者、隨順諸法平等理趣，通達實相，遊止世間，心常下劣如旃荼羅子；六者、於一切時常能起於乞匃之想，遠離我慢、憍醉、放逸；七者、於佛法中無有疑惑，於佛正智現前能證；八者、於一切法無有猶豫，以自內證知法性故；九者、不由他悟，自見道故；十者、為世福田，向菩提故。善男子！菩薩成就此十種法，得自性寂靜。
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「復次，善男子！菩薩成就十種法，得如蓮花。何等為十？一者、無所染著；二者、不為少分罪垢所染；三者、得妙戒香；四者、常得清淨；五者、面門微笑；六者、得不麁獷；七者、能現吉祥；八者、開發覺悟；九者、成熟覺悟；十者、為他攝取。
「復次，善男子！菩薩成就十種法，得如蓮花。何等為十？一者、無所染著；二者、不為少分罪垢所染；三者、得妙戒香；四者、常得清淨；五者、面門微笑；六者、得不麁獷；七者、能現吉祥；八者、開發覺悟；九者、成熟覺悟；十者、為他攝取。
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「云何菩薩無所染著？善男子！譬如蓮花從水出現無所染著。何以故？由彼蓮花性清淨故。菩薩如是，雖從生死水中出現，既出現已，無所染著。何以故？菩薩能證方便般若法自性故，由菩薩善巧處生死中，不為生死過患染著，以方便般若能攝彼故。
「云何菩薩無所染著？善男子！譬如蓮花從水出現無所染著。何以故？由彼蓮花性清淨故。菩薩如是，雖從生死水中出現，既出現已，無所染著。何以故？菩薩能證方便般若法自性故，由菩薩善巧處生死中，不為生死過患染著，以方便般若能攝彼故。
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「云何菩薩不為少分罪垢所染？善男子！譬如蓮花不為少分水所染污。菩薩如是，不為少分罪垢所染。
「云何菩薩不為少分罪垢所染？善男子！譬如蓮花不為少分水所染污。菩薩如是，不為少分罪垢所染。
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「云何菩薩得妙戒香？善男子！如地方所若有能生蓮花之處，其香普遍彼彼地方。菩薩如是，遊行一切人間地方，戒香遍滿彼遊行處。
「云何菩薩得妙戒香？善男子！如地方所若有能生蓮花之處，其香普遍彼彼地方。菩薩如是，遊行一切人間地方，戒香遍滿彼遊行處。
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「云何菩薩常得清淨？善男子！如地方所生蓮花處，即為一切世間聚落諸婆羅門、剎帝利等悉皆以彼為清淨處。菩薩如是，所生之處，寂靜清淨故，常為諸佛護持憶念，及諸菩薩之所稱歎，又為天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆往趣之。
「云何菩薩常得清淨？善男子！如地方所生蓮花處，即為一切世間聚落諸婆羅門、剎帝利等悉皆以彼為清淨處。菩薩如是，所生之處，寂靜清淨故，常為諸佛護持憶念，及諸菩薩之所稱歎，又為天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆往趣之。
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「云何菩薩面門微笑？善男子！譬如蓮花周遍開敷，一切有情若有見者，心皆悅樂。菩薩如是，於一切時和顏微笑，離於顰蹙，諸根清淨。
「云何菩薩面門微笑？善男子！譬如蓮花周遍開敷，一切有情若有見者，心皆悅樂。菩薩如是，於一切時和顏微笑，離於顰蹙，諸根清淨。
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「云何菩薩得不麁獷？善男子！譬如蓮花其性柔軟而不麁獷。菩薩如是，性恒柔軟，語無麁獷又無矯詐。
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「云何菩薩能現吉祥？善男子！譬如有人若覺、若夢乃至於一牟呼栗多，若見蓮花以為吉祥、瑞應之相，稱揚讚歎。菩薩如是，於一切時，若有見者為善吉祥，稱揚讚歎，為大利益，乃至能得一切智故。
「云何菩薩能現吉祥？善男子！譬如有人若覺、若夢乃至於一牟呼栗多，若見蓮花以為吉祥、瑞應之相，稱揚讚歎。菩薩如是，於一切時，若有見者為善吉祥，稱揚讚歎，為大利益，乃至能得一切智故。
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「云何菩薩開發覺悟？善男子！譬如蓮花敷榮之時名為開發。菩薩如是，若得般若菩提分花開敷之時，說名覺悟。
「云何菩薩開發覺悟？善男子！譬如蓮花敷榮之時名為開發。菩薩如是，若得般若菩提分花開敷之時，說名覺悟。
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「云何菩薩成熟覺悟？善男子！譬如蓮花成熟之時，若有見者，能令眼根增上悅樂；若有嗅者，能令鼻根增上悅樂；若有觸者，能令身根增上悅樂；若歡喜者，能令意根增上悅樂。菩薩如是，若得般若光明成就，能令見者眼根清淨，能令聞者耳根清淨，能令觸時及供養者身根清淨，能令稱揚讚歎功德、思惟之者意根清淨。
「云何菩薩成熟覺悟？善男子！譬如蓮花成熟之時，若有見者，能令眼根增上悅樂；若有嗅者，能令鼻根增上悅樂；若有觸者，能令身根增上悅樂；若歡喜者，能令意根增上悅樂。菩薩如是，若得般若光明成就，能令見者眼根清淨，能令聞者耳根清淨，能令觸時及供養者身根清淨，能令稱揚讚歎功德、思惟之者意根清淨。
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「云何菩薩為他攝取？善男子！譬如蓮花開敷之時，能令一切人及非人之所攝取。菩薩如是，所生之處為一切佛及諸菩薩、釋、梵、護世之所攝取。
「云何菩薩為他攝取？善男子！譬如蓮花開敷之時，能令一切人及非人之所攝取。菩薩如是，所生之處為一切佛及諸菩薩、釋、梵、護世之所攝取。
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「善男子！菩薩成就此十種法，得如蓮花。
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佛說寶雨經卷第五
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