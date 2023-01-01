佛說寶雨經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第四

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得如於水。何等為十？一者、隨順善法；二者、常能生長一切白法；三者、歡喜淨信、悅樂滋潤；四者、令一切煩惱相續朽敗；五者、自性澄清、無濁、潔淨；六者、息滅一切煩惱燒然；七者、捨離一切諸欲愛渴；八者、甚深難度；九者、於等、不等地方充滿；十者、息滅一切諸煩惱塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得如於水。何等為十？一者、隨順善法；二者、常能生長一切白法；三者、歡喜淨信、悅樂滋潤；四者、令一切煩惱相續朽敗；五者、自性澄清、無濁、潔淨；六者、息滅一切煩惱燒然；七者、捨離一切諸欲愛渴；八者、甚深難度；九者、於等、不等地方充滿；十者、息滅一切諸煩惱塵。

「云何菩薩隨順善法？譬如大水，若行、若流、若出，皆能隨順滋潤草木。菩薩如是，於諸善法隨順修行、隨順流布、隨順出離。是名菩薩隨順善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩隨順善法？譬如大水，若行、若流、若出，皆能隨順滋潤草木。菩薩如是，於諸善法隨順修行、隨順流布、隨順出離。是名菩薩隨順善法。

「云何菩薩能生一切白善之法？善男子！譬如水性能生一切草木叢林；生已，增長。菩薩如是，以三摩地水能生一切菩提分法；生已，增長，乃至能成薩筏若樹，以得一切佛果智樹。所有種種諸白善法，令諸有情之所受用。是名菩薩能生一切諸白善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能生一切白善之法？善男子！譬如水性能生一切草木叢林；生已，增長。菩薩如是，以三摩地水能生一切菩提分法；生已，增長，乃至能成薩筏若樹，以得一切佛果智樹。所有種種諸白善法，令諸有情之所受用。是名菩薩能生一切諸白善法。

「云何菩薩得歡喜淨信、悅樂滋潤？善男子！譬如於水自性流潤，及能令他一切滋潤。菩薩如是，常懷淨信、歡喜悅樂、自性滋潤，及能令他一切有情歡喜淨信、悅樂滋潤。云何歡喜？謂常悕求出世間法。云何淨信？謂能歸依於佛、法、僧。云何悅樂？謂彼所有清淨之心而常悅樂。是名菩薩歡喜淨信悅樂滋潤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得歡喜淨信、悅樂滋潤？善男子！譬如於水自性流潤，及能令他一切滋潤。菩薩如是，常懷淨信、歡喜悅樂、自性滋潤，及能令他一切有情歡喜淨信、悅樂滋潤。云何歡喜？謂常悕求出世間法。云何淨信？謂能歸依於佛、法、僧。云何悅樂？謂彼所有清淨之心而常悅樂。是名菩薩歡喜淨信悅樂滋潤。

「云何菩薩令一切煩惱相續根栽皆悉朽敗？善男子！譬如於水能令一切若樹、若草其根腐敗。菩薩如是，以修行所依三摩地水，能令一切煩惱根栽相續腐敗。既腐敗已，煩惱相續體不可得，煩惱臭穢無有餘習。是名菩薩令一切煩惱相續根栽皆悉腐敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩令一切煩惱相續根栽皆悉朽敗？善男子！譬如於水能令一切若樹、若草其根腐敗。菩薩如是，以修行所依三摩地水，能令一切煩惱根栽相續腐敗。既腐敗已，煩惱相續體不可得，煩惱臭穢無有餘習。是名菩薩令一切煩惱相續根栽皆悉腐敗。

「云何菩薩自性澄清、無濁、潔淨？善男子！猶如於水自性澄清、無濁、潔淨。云何自性澄清？謂能遠離纏及隨眠。云何無濁？謂能遠離貪、瞋、癡故。云何潔淨？能令諸根得潔淨故。是名菩薩自性澄清、無濁、潔淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩自性澄清、無濁、潔淨？善男子！猶如於水自性澄清、無濁、潔淨。云何自性澄清？謂能遠離纏及隨眠。云何無濁？謂能遠離貪、瞋、癡故。云何潔淨？能令諸根得潔淨故。是名菩薩自性澄清、無濁、潔淨。

「云何菩薩息滅一切煩惱燒然？善男子！猶如水性於有情熱惱及熱時、熱處悉令息滅。菩薩如是，能以法水息滅有情諸煩惱熱。是名菩薩息滅一切煩惱燒然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩息滅一切煩惱燒然？善男子！猶如水性於有情熱惱及熱時、熱處悉令息滅。菩薩如是，能以法水息滅有情諸煩惱熱。是名菩薩息滅一切煩惱燒然。

「云何菩薩捨離一切諸欲愛渴？善男子！猶如有情為渴所逼，若得於水即便止渴。菩薩如是，一切有情為彼欲境渴所逼故，生諸苦惱。菩薩即為雨大法雨，有情由此離境界渴。是名菩薩捨離一切諸愛欲渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩捨離一切諸欲愛渴？善男子！猶如有情為渴所逼，若得於水即便止渴。菩薩如是，一切有情為彼欲境渴所逼故，生諸苦惱。菩薩即為雨大法雨，有情由此離境界渴。是名菩薩捨離一切諸愛欲渴。

「云何菩薩甚深難度？善男子！如大深水甚為難度。菩薩如是，成就般若圓滿甚深，不為諸魔一切外道之所能度。是名菩薩甚深難度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩甚深難度？善男子！如大深水甚為難度。菩薩如是，成就般若圓滿甚深，不為諸魔一切外道之所能度。是名菩薩甚深難度。

「云何菩薩於等不等地方充滿？善男子！如水瀑流於等、不等諸地方所皆悉遍滿。菩薩如是，法水瀑流於等、不等諸有情界遍能充滿。由菩薩哀愍諸有情故，發起瀑流廣大法水，而不逼迫諸有情界，不同於水。是名菩薩於等、不等地方充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於等不等地方充滿？善男子！如水瀑流於等、不等諸地方所皆悉遍滿。菩薩如是，法水瀑流於等、不等諸有情界遍能充滿。由菩薩哀愍諸有情故，發起瀑流廣大法水，而不逼迫諸有情界，不同於水。是名菩薩於等、不等地方充滿。

「云何菩薩息滅一切諸煩惱塵？善男子！譬如於水能令一切堅硬地方普皆柔軟，及諸塵坌皆能止息。菩薩如是，以般若所依三摩地水，令諸有情堅硬染心悉皆柔軟，及能息滅煩惱塵坌。是名菩薩息滅一切諸煩惱塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩息滅一切諸煩惱塵？善男子！譬如於水能令一切堅硬地方普皆柔軟，及諸塵坌皆能止息。菩薩如是，以般若所依三摩地水，令諸有情堅硬染心悉皆柔軟，及能息滅煩惱塵坌。是名菩薩息滅一切諸煩惱塵。

「善男子！菩薩成就此十種法，等之於水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，等之於水。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於火。何等為十！一者、能燒諸煩惱聚；二者、能成熟佛法；三者、能乾諸煩惱泥；四者、如大火聚；五者、如火光明；六者、能令驚怖；七者、能令安隱；八者、能令一切有情共得；九者、能令供養；十者、得不輕欺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，等之於火。何等為十！一者、能燒諸煩惱聚；二者、能成熟佛法；三者、能乾諸煩惱泥；四者、如大火聚；五者、如火光明；六者、能令驚怖；七者、能令安隱；八者、能令一切有情共得；九者、能令供養；十者、得不輕欺。

「云何能燒諸煩惱聚？善男子！譬如大火能燒一切草木、叢林諸穢惡聚。菩薩如是，以智慧火能燒一切纏及隨眠、貪、瞋、癡等煩惱惡聚。是名菩薩能燒一切諸煩惱聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何能燒諸煩惱聚？善男子！譬如大火能燒一切草木、叢林諸穢惡聚。菩薩如是，以智慧火能燒一切纏及隨眠、貪、瞋、癡等煩惱惡聚。是名菩薩能燒一切諸煩惱聚。

「云何菩薩能成熟佛法？善男子！譬如火性成熟一切種種飲食、諸藥等物。菩薩如是，以內證般若成熟佛法而不退失。是名菩薩成熟佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能成熟佛法？善男子！譬如火性成熟一切種種飲食、諸藥等物。菩薩如是，以內證般若成熟佛法而不退失。是名菩薩成熟佛法。

「云何菩薩能乾諸煩惱泥？善男子！譬如大火能乾於泥。菩薩如是，悉能乾竭諸煩惱泥。是名菩薩能乾一切諸煩惱泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能乾諸煩惱泥？善男子！譬如大火能乾於泥。菩薩如是，悉能乾竭諸煩惱泥。是名菩薩能乾一切諸煩惱泥。

「云何菩薩如大火聚？善男子！譬如有人為極寒苦之所逼迫，然大火聚，得離寒苦。菩薩如是，若諸有情為煩惱寒苦之所逼迫，以般若火令得銷滅。是名菩薩如大火聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如大火聚？善男子！譬如有人為極寒苦之所逼迫，然大火聚，得離寒苦。菩薩如是，若諸有情為煩惱寒苦之所逼迫，以般若火令得銷滅。是名菩薩如大火聚。

「云何菩薩如火光明？善男子！譬如有人於雪山頂、珉陀羅山頂然大火聚，赫奕熾盛，光耀周遍一踰繕那或二踰繕那或三踰繕那。菩薩如是，以智慧明光耀周遍百踰繕那或千踰繕那或百千踰繕那，乃至無量阿僧企耶諸世界中一切有情，皆蒙智光明耀周遍。有情遇此智光明故，破壞一切無明黑闇。是名菩薩如火光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如火光明？善男子！譬如有人於雪山頂、珉陀羅山頂然大火聚，赫奕熾盛，光耀周遍一踰繕那或二踰繕那或三踰繕那。菩薩如是，以智慧明光耀周遍百踰繕那或千踰繕那或百千踰繕那，乃至無量阿僧企耶諸世界中一切有情，皆蒙智光明耀周遍。有情遇此智光明故，破壞一切無明黑闇。是名菩薩如火光明。

「云何菩薩能令驚怖？善男子！譬如獸王及諸惡獸，見大火聚即生怖畏，既驚怖已捨離於此，遠至他方。一切魔王及諸魔眾亦復如是，若見菩薩心生怖畏，由彼自念威光下劣，捨離菩薩遠至餘處，尚不欲聞菩薩之名，何況近見！是名菩薩能令驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能令驚怖？善男子！譬如獸王及諸惡獸，見大火聚即生怖畏，既驚怖已捨離於此，遠至他方。一切魔王及諸魔眾亦復如是，若見菩薩心生怖畏，由彼自念威光下劣，捨離菩薩遠至餘處，尚不欲聞菩薩之名，何況近見！是名菩薩能令驚怖。

「云何菩薩能令安隱？善男子！譬如有人在於曠野，飢渴困乏，險難艱辛，迷失方所，見大火聚即往趣之，或遇村落或牧牛處，彼人見已，遠離一切所有怖畏心得安隱。有情亦爾！在於生死曠野、險難，飢渴困乏，迷失正路，見菩薩已，遠離一切煩惱驚怖，心得安隱。是名菩薩能令安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能令安隱？善男子！譬如有人在於曠野，飢渴困乏，險難艱辛，迷失方所，見大火聚即往趣之，或遇村落或牧牛處，彼人見已，遠離一切所有怖畏心得安隱。有情亦爾！在於生死曠野、險難，飢渴困乏，迷失正路，見菩薩已，遠離一切煩惱驚怖，心得安隱。是名菩薩能令安隱。

「云何菩薩能令一切有情共得？善男子！譬如火聚溫煖勢力，一切有情之所共得，若王王等及旃荼羅子皆共得之。菩薩亦爾！所有恩力一切有情若王、王等及旃荼羅子皆共得之。是名菩薩能令一切有情共得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能令一切有情共得？善男子！譬如火聚溫煖勢力，一切有情之所共得，若王王等及旃荼羅子皆共得之。菩薩亦爾！所有恩力一切有情若王、王等及旃荼羅子皆共得之。是名菩薩能令一切有情共得。

「云何菩薩能令供養？善男子！譬如火聚能令人間城邑、聚落事火婆羅門、剎帝利等之所供養。菩薩亦爾！應為世間天、人、阿素洛等，猶如佛想而皆供養。是名菩薩能令供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能令供養？善男子！譬如火聚能令人間城邑、聚落事火婆羅門、剎帝利等之所供養。菩薩亦爾！應為世間天、人、阿素洛等，猶如佛想而皆供養。是名菩薩能令供養。

「云何菩薩得不輕欺？善男子！如微小火不可輕欺，以性能燒故。菩薩亦爾！住解行位，初學大乘，雖未能有廣大威力，一切世間天、人、阿素洛等終不輕慢。何以故？世間天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛等，了知菩薩不久坐於菩提道場，當成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩得不輕欺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不輕欺？善男子！如微小火不可輕欺，以性能燒故。菩薩亦爾！住解行位，初學大乘，雖未能有廣大威力，一切世間天、人、阿素洛等終不輕慢。何以故？世間天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛等，了知菩薩不久坐於菩提道場，當成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩得不輕欺。

「善男子！菩薩成就此十種法，得如於火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得如於火。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，等如於風。何等為十？一者、等於風行無有處所；二者、等風所行究竟不盡；三者、能得摧破有情我慢山峯；四者、能得起於大法雲雨；五者、能得除滅一切有情煩惑熱惱；六者、能普施與一切有情等流淨法，出息入息活命善巧；七者、能持無量大法雲雨；八者、能得安立最勝大法，一切宮殿種種莊嚴；九者、能於眾會決定演說種種妙法，猶如風吹諸劫波樹，適意之花如雨而下；十者、於阿僧祇劫積集無量清淨法輪及三摩地解脫總持，於彼大海蘇迷盧山、輪圍山等之所圍遶眾會之處，若有眾生堪應調伏可成熟者，發智風輪，轉滅所依，一切無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，等如於風。何等為十？一者、等於風行無有處所；二者、等風所行究竟不盡；三者、能得摧破有情我慢山峯；四者、能得起於大法雲雨；五者、能得除滅一切有情煩惑熱惱；六者、能普施與一切有情等流淨法，出息入息活命善巧；七者、能持無量大法雲雨；八者、能得安立最勝大法，一切宮殿種種莊嚴；九者、能於眾會決定演說種種妙法，猶如風吹諸劫波樹，適意之花如雨而下；十者、於阿僧祇劫積集無量清淨法輪及三摩地解脫總持，於彼大海蘇迷盧山、輪圍山等之所圍遶眾會之處，若有眾生堪應調伏可成熟者，發智風輪，轉滅所依，一切無餘。

「善男子！云何等於風行無有處所？善男子！譬如風行，於一切處，無有住著，亦無處所，無所依止，亦無色相，能作自事，謂令一切宮室、蘇迷盧山及諸海等有所動搖，皆得成辦，能令他見。菩薩亦復如是，行一切處得無所著。何者是一切處？謂蘊、界、處。一切法中，蘊謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊；界謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界；處謂眼處、色處，耳處、聲處，鼻處、香處，舌處、味處，身處、觸處，意處、法處。菩薩又於世、出世法，一切天、人富貴熾盛、轉輪聖王、釋、梵、護世、大自在天及聲聞、緣覺、諸地菩薩乃至一切智中，於此諸處得無所著。又能遠離非有、非無、非一性、非異性、非真實性、非虛妄性等，無量分別之所分別，以無有所緣故，然菩薩所行解脫無礙。復能示現普遍十方無量無邊諸世界中，現作釋、梵、護世等身，為欲饒益一切有情，行一切處，經於多劫終不可見，由離邊際故，以法性身遠離分別、所分別故。善男子！是名菩薩等於風行無有處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何等於風行無有處所？善男子！譬如風行，於一切處，無有住著，亦無處所，無所依止，亦無色相，能作自事，謂令一切宮室、蘇迷盧山及諸海等有所動搖，皆得成辦，能令他見。菩薩亦復如是，行一切處得無所著。何者是一切處？謂蘊、界、處。一切法中，蘊謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊；界謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界；處謂眼處、色處，耳處、聲處，鼻處、香處，舌處、味處，身處、觸處，意處、法處。菩薩又於世、出世法，一切天、人富貴熾盛、轉輪聖王、釋、梵、護世、大自在天及聲聞、緣覺、諸地菩薩乃至一切智中，於此諸處得無所著。又能遠離非有、非無、非一性、非異性、非真實性、非虛妄性等，無量分別之所分別，以無有所緣故，然菩薩所行解脫無礙。復能示現普遍十方無量無邊諸世界中，現作釋、梵、護世等身，為欲饒益一切有情，行一切處，經於多劫終不可見，由離邊際故，以法性身遠離分別、所分別故。善男子！是名菩薩等於風行無有處所。

「善男子！云何菩薩等風所行究竟不盡？善男子！如風順行無量世界，能吹諸物，速疾迴轉，各有所作。菩薩亦爾！如風觸物，速疾行於一切方所，究竟不盡。謂能行於一切如來道場眾會，及諸菩薩道場眾會，又於一切世間所有宮室之中，普遍安立，宣暢演說，周遍觀察世俗、勝義無量諸法。是名菩薩等風所行究竟不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩等風所行究竟不盡？善男子！如風順行無量世界，能吹諸物，速疾迴轉，各有所作。菩薩亦爾！如風觸物，速疾行於一切方所，究竟不盡。謂能行於一切如來道場眾會，及諸菩薩道場眾會，又於一切世間所有宮室之中，普遍安立，宣暢演說，周遍觀察世俗、勝義無量諸法。是名菩薩等風所行究竟不盡。

「善男子！云何菩薩能得摧破一切有情我慢山峯？善男子！譬如風吹能令曼陀羅山峯林低屈、摧折、墮落。菩薩亦爾！如彼風吹能令有情我慢、憍醉、縱逸峯林摧折、墮落。何者名為我慢山峯？謂諸有情恃己所有色力等相，受用自在，長壽無病，能得活命，工巧多聞，聰明智慧，有勝眷屬，言辭辯了，令眾樂聞，由是憍醉自讚己能。菩薩為欲摧破有情我慢山峯故，能示現色力之相、受用等事，最勝自在過於彼人，為說正法，摧破有情我慢高山，悉能安置清淨善處。是名菩薩能得摧破我慢山峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩能得摧破一切有情我慢山峯？善男子！譬如風吹能令曼陀羅山峯林低屈、摧折、墮落。菩薩亦爾！如彼風吹能令有情我慢、憍醉、縱逸峯林摧折、墮落。何者名為我慢山峯？謂諸有情恃己所有色力等相，受用自在，長壽無病，能得活命，工巧多聞，聰明智慧，有勝眷屬，言辭辯了，令眾樂聞，由是憍醉自讚己能。菩薩為欲摧破有情我慢山峯故，能示現色力之相、受用等事，最勝自在過於彼人，為說正法，摧破有情我慢高山，悉能安置清淨善處。是名菩薩能得摧破我慢山峯。

「善男子！云何菩薩能得起於大法雲雨？善男子！譬如風力周遍四方，發起大雲；其雲如輪有種種色，雷音遠震如海中聲，美妙明朗，甚深柔軟；又出種種音樂歌聲能令悅意，電光為鬘，莊嚴晃耀，晝夜恒常而雨大雨；又雨種種諸寶之雨，流霔周遍，彌覆百千俱胝那庾多界，令諸有情歡喜悅樂；又令世間一切草木、叢林、苗稼皆得生長。菩薩亦爾！以大悲為風，發起十方無邊世界，種種身相以之為雲，所出光明晃耀殊勝，色相顯現，如彼電鬘光飾嚴淨，為諸有情之所愛樂，出大音聲說真實法，猶如雷震美聲深遠，言辭差別有六萬種，以此音聲為盡虛空、周遍法界一切有情雨大法雨，覆護一切世界有情在於惡趣及諸無暇、受苦之者，皆令離苦。復能加持此諸有情，安置一切嚴淨世界，然皆令得最勝喜悅，生安樂心富貴熾盛，令得種種相好圓光，其光清淨分明晃耀。又於一切諸法會中，以法雨水灌人、天頂，令得最勝歡喜悅樂，成就圓滿一切世間，及出世間諸白淨法，皆令生長，如彼雲雨，能令藥草叢林苗稼皆得生長。是名菩薩能廣發起大法雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩能得起於大法雲雨？善男子！譬如風力周遍四方，發起大雲；其雲如輪有種種色，雷音遠震如海中聲，美妙明朗，甚深柔軟；又出種種音樂歌聲能令悅意，電光為鬘，莊嚴晃耀，晝夜恒常而雨大雨；又雨種種諸寶之雨，流霔周遍，彌覆百千俱胝那庾多界，令諸有情歡喜悅樂；又令世間一切草木、叢林、苗稼皆得生長。菩薩亦爾！以大悲為風，發起十方無邊世界，種種身相以之為雲，所出光明晃耀殊勝，色相顯現，如彼電鬘光飾嚴淨，為諸有情之所愛樂，出大音聲說真實法，猶如雷震美聲深遠，言辭差別有六萬種，以此音聲為盡虛空、周遍法界一切有情雨大法雨，覆護一切世界有情在於惡趣及諸無暇、受苦之者，皆令離苦。復能加持此諸有情，安置一切嚴淨世界，然皆令得最勝喜悅，生安樂心富貴熾盛，令得種種相好圓光，其光清淨分明晃耀。又於一切諸法會中，以法雨水灌人、天頂，令得最勝歡喜悅樂，成就圓滿一切世間，及出世間諸白淨法，皆令生長，如彼雲雨，能令藥草叢林苗稼皆得生長。是名菩薩能廣發起大法雲雨。

「善男子！云何菩薩能得除滅一切有情煩惑熱惱？善男子！如風吹擊諸雲藏時，周遍流注清淨香雨，能作清涼，除滅有情一切熱惱。菩薩亦爾！大悲為風，以正法為水、清淨戒香及不空願香饒益有情，謂親近菩薩同居之時，若聞說法、若見、若觸皆蒙獲益，是名菩薩不空願香。以此無上和合香水，能令惡趣一切有情貪、瞋、癡等邪見惡行、貧窮困苦、於其境界所愛乖離、非愛和合、起非法貪、能生眾病如是熱惱皆得銷滅，又能置於無憂惱地。是名菩薩能得銷滅一切世間煩惱炎熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩能得除滅一切有情煩惑熱惱？善男子！如風吹擊諸雲藏時，周遍流注清淨香雨，能作清涼，除滅有情一切熱惱。菩薩亦爾！大悲為風，以正法為水、清淨戒香及不空願香饒益有情，謂親近菩薩同居之時，若聞說法、若見、若觸皆蒙獲益，是名菩薩不空願香。以此無上和合香水，能令惡趣一切有情貪、瞋、癡等邪見惡行、貧窮困苦、於其境界所愛乖離、非愛和合、起非法貪、能生眾病如是熱惱皆得銷滅，又能置於無憂惱地。是名菩薩能得銷滅一切世間煩惱炎熱。

「云何菩薩能普施與一切有情等流淨法，出息入息活命善巧？善男子！如因風力有出入息，能令一切有情活命。菩薩亦爾！如彼風力能施一切白淨之法，能與種種富貴滿足，能令有情各得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能普施與一切有情等流淨法，出息入息活命善巧？善男子！如因風力有出入息，能令一切有情活命。菩薩亦爾！如彼風力能施一切白淨之法，能與種種富貴滿足，能令有情各得歡喜。

「復次，善男子！譬如風力廣能安立一切世界種種莊嚴，謂風能持金剛輪等、七寶洲海、輪圍山、大輪圍山、四大洲渚、蘇迷盧山、大蘇迷盧山及餘寶山、香山、雪山、帝釋宮殿、贍部洲等，及小千、中千、大千世界。菩薩亦爾！大悲為風，謂能施與周遍十方一切有情諸福德聚，悉令生長、安立、成就。如因風力成就雪山，菩薩施與世間福田，應知亦爾！如風成就四大洲渚、蘇迷盧山等，菩薩成就聲聞，應知亦爾！如風能持小千世界，菩薩能成辟支佛果，應知亦爾！如風成立中千世界，如是成立菩薩乘果，當知亦爾！如風成立大千世界，菩薩如是成如來身百福之相，出過一切世間、一切世界，甚深清淨，究竟圓滿，遍虛空界，聞佛名稱，一切供養，於一切時安立三摩呬多，常住現前，應知亦爾！如風能成諸大海水，菩薩能成三摩地海，應知亦爾！如風成立小、中、大洲及諸山等，菩薩成就諸陀羅尼，以方便成熟諸弟子眾及一切有情，應知亦爾！如風成立帝釋宮殿，菩薩能成清淨佛剎、功德莊嚴，應知亦爾！如風能成劫波樹林，菩薩成就諸地波羅蜜多及三摩地、神通自在、諸陀羅尼、三明智光、現正等覺力及無畏、不共、大悲，於一切法最勝自在，應知亦爾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如風力廣能安立一切世界種種莊嚴，謂風能持金剛輪等、七寶洲海、輪圍山、大輪圍山、四大洲渚、蘇迷盧山、大蘇迷盧山及餘寶山、香山、雪山、帝釋宮殿、贍部洲等，及小千、中千、大千世界。菩薩亦爾！大悲為風，謂能施與周遍十方一切有情諸福德聚，悉令生長、安立、成就。如因風力成就雪山，菩薩施與世間福田，應知亦爾！如風成就四大洲渚、蘇迷盧山等，菩薩成就聲聞，應知亦爾！如風能持小千世界，菩薩能成辟支佛果，應知亦爾！如風成立中千世界，如是成立菩薩乘果，當知亦爾！如風成立大千世界，菩薩如是成如來身百福之相，出過一切世間、一切世界，甚深清淨，究竟圓滿，遍虛空界，聞佛名稱，一切供養，於一切時安立三摩呬多，常住現前，應知亦爾！如風能成諸大海水，菩薩能成三摩地海，應知亦爾！如風成立小、中、大洲及諸山等，菩薩成就諸陀羅尼，以方便成熟諸弟子眾及一切有情，應知亦爾！如風成立帝釋宮殿，菩薩能成清淨佛剎、功德莊嚴，應知亦爾！如風能成劫波樹林，菩薩成就諸地波羅蜜多及三摩地、神通自在、諸陀羅尼、三明智光、現正等覺力及無畏、不共、大悲，於一切法最勝自在，應知亦爾！

「善男子！何者名為諸佛、世尊百福之相？善男子！譬如十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界，其中所有一切有情一一成就十三千大千世界中所有輪王福德之聚。彼諸有情成就如是福德之聚總為一聚，成一大轉輪王福德之量。於其東方過前所說世界數量，復有世界數量如前，其世界中所有眾生一一成就如前所說一大輪王福德之量。如是次第，南西北方、四維上下亦復如是，乃至盡彼虛空界中一切世界所有眾生，一一成就如前所說一大輪王福德之量。善男子！假使十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界，其中所有一切有情一一成就十三千大千世界中所有帝釋福德之聚。彼諸有情所成如是帝釋福德之聚，以此福聚合成一大帝釋福德之量。於其東方過前所說世界數量，復有世界數量如前，其世界中所有眾生一一成就如前所說一大帝釋福德之量。如是次第南西北方、四維上下亦復如是，乃至盡彼虛空界中一切世界所有眾生，一一成就如前所說福德之量。善男子！譬如十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界，其中所有一切有情，一一成就十三千大千世界中所有梵王福德之聚。彼諸有情所成如是梵王福德之量總為一聚，以是福聚合成一大梵王福德之量。於其東方過前所說世界數量，復有世界數量如前，其世界中所有眾生一一成就如前所說一大梵王福德之量，如是次第南西北方、四維上下亦復如是，乃至盡彼虛空界中所有眾生，一一成就如前所說一大梵王福德之量。善男子！以如是算數世界所有眾生成就聲聞及辟支佛，證得十地大智光明法雲灌頂，成十自在諸大菩薩福聚之量，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者名為諸佛、世尊百福之相？善男子！譬如十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界，其中所有一切有情一一成就十三千大千世界中所有輪王福德之聚。彼諸有情成就如是福德之聚總為一聚，成一大轉輪王福德之量。於其東方過前所說世界數量，復有世界數量如前，其世界中所有眾生一一成就如前所說一大輪王福德之量。如是次第，南西北方、四維上下亦復如是，乃至盡彼虛空界中一切世界所有眾生，一一成就如前所說一大輪王福德之量。善男子！假使十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界，其中所有一切有情一一成就十三千大千世界中所有帝釋福德之聚。彼諸有情所成如是帝釋福德之聚，以此福聚合成一大帝釋福德之量。於其東方過前所說世界數量，復有世界數量如前，其世界中所有眾生一一成就如前所說一大帝釋福德之量。如是次第南西北方、四維上下亦復如是，乃至盡彼虛空界中一切世界所有眾生，一一成就如前所說福德之量。善男子！譬如十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界，其中所有一切有情，一一成就十三千大千世界中所有梵王福德之聚。彼諸有情所成如是梵王福德之量總為一聚，以是福聚合成一大梵王福德之量。於其東方過前所說世界數量，復有世界數量如前，其世界中所有眾生一一成就如前所說一大梵王福德之量，如是次第南西北方、四維上下亦復如是，乃至盡彼虛空界中所有眾生，一一成就如前所說一大梵王福德之量。善男子！以如是算數世界所有眾生成就聲聞及辟支佛，證得十地大智光明法雲灌頂，成十自在諸大菩薩福聚之量，亦復如是。

「善男子！總以如是十方三世盡虛空際一切世界所有眾生微塵數等，以彼如是一切種類若干有情福德之聚，如是積數滿於百倍，成就如來一毛孔中福德之聚。以彼如來一切毛孔福德之聚，如是積數滿十阿僧企耶百千倍數，成就八十隨好之中一隨好福德之量。以彼一切隨好福德，如是積數滿十不可說不可說倍，成就如來二十九相，如是積數滿十不可說不可說俱胝倍，成就如來眉間白毫之相。其白毫相光明嚴淨，過於圓滿清淨月輪其量千倍。如是積數滿十不可說不可說千俱胝倍，成就如來無觀頂相，其無觀頂相烏瑟膩沙之所莊嚴，出過世間所有積數滿十不可說不可說俱胝那庾多數百千倍，成就如來梵音聲相。其佛所出梵音聲相有六萬分，任運自在能種種說，詞韻和雅，一切世間無不等聞，復令眾生歡喜滿足。善男子！是名諸佛百福之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！總以如是十方三世盡虛空際一切世界所有眾生微塵數等，以彼如是一切種類若干有情福德之聚，如是積數滿於百倍，成就如來一毛孔中福德之聚。以彼如來一切毛孔福德之聚，如是積數滿十阿僧企耶百千倍數，成就八十隨好之中一隨好福德之量。以彼一切隨好福德，如是積數滿十不可說不可說倍，成就如來二十九相，如是積數滿十不可說不可說俱胝倍，成就如來眉間白毫之相。其白毫相光明嚴淨，過於圓滿清淨月輪其量千倍。如是積數滿十不可說不可說千俱胝倍，成就如來無觀頂相，其無觀頂相烏瑟膩沙之所莊嚴，出過世間所有積數滿十不可說不可說俱胝那庾多數百千倍，成就如來梵音聲相。其佛所出梵音聲相有六萬分，任運自在能種種說，詞韻和雅，一切世間無不等聞，復令眾生歡喜滿足。善男子！是名諸佛百福之相。

「善男子！如來以是無盡福智資糧普遍之所莊嚴，令一切有情而得受用。善男子！若於十方遍於法界盡虛空性諸世界中所有眾生，悉住第十法雲之地，皆得種種殊勝三業之所莊嚴，於十自在中能得自在，以贍部洲金而為諸器，種種諸寶之所莊嚴，量如虛空，其數等於殑伽河沙。以此寶器盛取如來一毛孔中福德之聚，於一剎那盛取而去，盡未來際盛而復往，如來一毛孔中福德之聚不增不減。善男子！一切如來百福體相不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來以是無盡福智資糧普遍之所莊嚴，令一切有情而得受用。善男子！若於十方遍於法界盡虛空性諸世界中所有眾生，悉住第十法雲之地，皆得種種殊勝三業之所莊嚴，於十自在中能得自在，以贍部洲金而為諸器，種種諸寶之所莊嚴，量如虛空，其數等於殑伽河沙。以此寶器盛取如來一毛孔中福德之聚，於一剎那盛取而去，盡未來際盛而復往，如來一毛孔中福德之聚不增不減。善男子！一切如來百福體相不可思議。

「何者諸地有十二種？一、未發菩提心地；二、極喜地；三、離垢地；四、發光地；五、焰慧地；六、極難勝地；七、現前地；八、遠行地；九、不動地；十、善慧地；十一、法雲地；十二、普光明佛地。何者是初、未發菩提心地？謂此菩薩出過一切愚夫所行滅壞之法，勝於一切三界人、天、釋、梵、護世、聲聞、緣覺，超過一切世間所得殊勝，三業種種莊嚴之所莊嚴，圓光晃耀十方無邊一切世界，由精進力一剎那中，於阿僧企耶諸世界中，來而復往無有障礙；於一切世界四大洲中，普現蓮花為大光明，寶網莊嚴以承其足；於千世界中，莊嚴寶座無量無邊，精勤修行毘鉢舍那，善能了知一切諸法；於所緣境無有障礙，意所喜樂能現十種廣大瑞相，乃至示現阿僧企耶極大瑞相，得不退轉來往諸方而無障礙，放不思議大光明網，而能莊嚴無量佛剎，善巧神變；於不可說諸世界中，示現能作無量無邊世界之主，似佛影身，為主自在，承受灌頂，為大施主；能於一切世、出世間雨於無量法寶光明，作大祠會，如雲普遍周匝施與，終無限礙廣大莊嚴，能令見者之所愛樂，隨順一切世間有情意樂滿足；又能震動阿僧企耶一切世界；往返遊行，哀愍無邊諸惡趣等一切有情；復能供養無邊諸佛，於一切法門悉能受持；又於阿僧企耶諸三摩地、總持解脫、神通智明常能遊戲，愛樂無邊諸法苑樂，無所悕望；於無邊數俱胝大劫，得無功用，離分別喜及增上光明，經於無量俱胝那庾多百千蓮花數劫，入於大乘種種修習利他之行，攝取出離福智資糧，由昔行因有無量種，今得增長百千數倍，以此增上最極增上信解法性，於無間時得初地位。此是菩薩未發證性菩提心地。善男子！譬如轉輪聖王已得超過人中色相，而未能得過於諸天淨妙色相。菩薩如是，已得超過一切世間聲聞、辟支佛地，未得勝義菩薩之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者諸地有十二種？一、未發菩提心地；二、極喜地；三、離垢地；四、發光地；五、焰慧地；六、極難勝地；七、現前地；八、遠行地；九、不動地；十、善慧地；十一、法雲地；十二、普光明佛地。何者是初、未發菩提心地？謂此菩薩出過一切愚夫所行滅壞之法，勝於一切三界人、天、釋、梵、護世、聲聞、緣覺，超過一切世間所得殊勝，三業種種莊嚴之所莊嚴，圓光晃耀十方無邊一切世界，由精進力一剎那中，於阿僧企耶諸世界中，來而復往無有障礙；於一切世界四大洲中，普現蓮花為大光明，寶網莊嚴以承其足；於千世界中，莊嚴寶座無量無邊，精勤修行毘鉢舍那，善能了知一切諸法；於所緣境無有障礙，意所喜樂能現十種廣大瑞相，乃至示現阿僧企耶極大瑞相，得不退轉來往諸方而無障礙，放不思議大光明網，而能莊嚴無量佛剎，善巧神變；於不可說諸世界中，示現能作無量無邊世界之主，似佛影身，為主自在，承受灌頂，為大施主；能於一切世、出世間雨於無量法寶光明，作大祠會，如雲普遍周匝施與，終無限礙廣大莊嚴，能令見者之所愛樂，隨順一切世間有情意樂滿足；又能震動阿僧企耶一切世界；往返遊行，哀愍無邊諸惡趣等一切有情；復能供養無邊諸佛，於一切法門悉能受持；又於阿僧企耶諸三摩地、總持解脫、神通智明常能遊戲，愛樂無邊諸法苑樂，無所悕望；於無邊數俱胝大劫，得無功用，離分別喜及增上光明，經於無量俱胝那庾多百千蓮花數劫，入於大乘種種修習利他之行，攝取出離福智資糧，由昔行因有無量種，今得增長百千數倍，以此增上最極增上信解法性，於無間時得初地位。此是菩薩未發證性菩提心地。善男子！譬如轉輪聖王已得超過人中色相，而未能得過於諸天淨妙色相。菩薩如是，已得超過一切世間聲聞、辟支佛地，未得勝義菩薩之地。

「復次，普光明佛地者，證離中、邊，無復餘垢，於一切法而得自在，一剎那中普遍觀察一切有情，獲得一切義利之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，普光明佛地者，證離中、邊，無復餘垢，於一切法而得自在，一剎那中普遍觀察一切有情，獲得一切義利之相。

「復次，云何名為諸三摩地？謂諸菩薩證三摩地有其十種：一、涌出寶三摩地；二、善住三摩地；三、不動三摩地；四、不退三摩地；五、寶積三摩地；六、日光三摩地；七、一切義成三摩地；八、智炬三摩地；九、現在佛前住三摩地；十、健行三摩地。是諸菩薩證三摩地無量無邊，以如是等而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，云何名為諸三摩地？謂諸菩薩證三摩地有其十種：一、涌出寶三摩地；二、善住三摩地；三、不動三摩地；四、不退三摩地；五、寶積三摩地；六、日光三摩地；七、一切義成三摩地；八、智炬三摩地；九、現在佛前住三摩地；十、健行三摩地。是諸菩薩證三摩地無量無邊，以如是等而為上首。

「復次，菩薩陀羅尼有十二種：一、灌頂陀羅尼；二、有智者陀羅尼；三、音聲清淨陀羅尼；四、無盡篋陀羅尼；五、無邊旋陀羅尼；六、海印陀羅尼；七、辯峯陀羅尼；八、蓮花莊嚴陀羅尼；九、入無著門陀羅尼；十、決定入無礙解陀羅尼；十一、諸佛莊嚴神變陀羅尼；十二、成就佛身無邊色相出現於世陀羅尼。是諸菩薩證陀羅尼無量無邊，以如是等而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩陀羅尼有十二種：一、灌頂陀羅尼；二、有智者陀羅尼；三、音聲清淨陀羅尼；四、無盡篋陀羅尼；五、無邊旋陀羅尼；六、海印陀羅尼；七、辯峯陀羅尼；八、蓮花莊嚴陀羅尼；九、入無著門陀羅尼；十、決定入無礙解陀羅尼；十一、諸佛莊嚴神變陀羅尼；十二、成就佛身無邊色相出現於世陀羅尼。是諸菩薩證陀羅尼無量無邊，以如是等而為上首。

「云何菩薩六種神通？一、天眼智通；二、天耳智通；三、他心智通；四、宿住隨念智通；五、神境智通；六、漏盡智通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩六種神通？一、天眼智通；二、天耳智通；三、他心智通；四、宿住隨念智通；五、神境智通；六、漏盡智通。

「云何菩薩十種自在？一、命自在，由此壽命經於無量阿僧企耶能持令住；二、心自在，由心自在調伏方便，入不可說諸三摩地，能得自在；三、財自在，由此示現一切世間莊嚴妙飾；四、業自在，能隨諸業及於異熟而示現之；五、生自在，能於一切世界示現受生；六、勝解自在，謂能示現諸佛身相，於諸世界充滿令見；七、願自在，謂隨於彼非時、非剎能現等覺；八、神通自在，於一切世界示現無邊種種神變；九、法自在，謂能於彼離中、邊法門明了顯現；十、智自在，謂於一剎那中遍能了知三世如來十力、無畏、無礙解脫、佛不共法、諸相隨好；復能示現無上等覺；又於一剎那中能遍了知三世諸佛一切剎土極微塵數；又能示現起一切智現正等覺，成就種種，具足最勝。此是菩薩十種自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩十種自在？一、命自在，由此壽命經於無量阿僧企耶能持令住；二、心自在，由心自在調伏方便，入不可說諸三摩地，能得自在；三、財自在，由此示現一切世間莊嚴妙飾；四、業自在，能隨諸業及於異熟而示現之；五、生自在，能於一切世界示現受生；六、勝解自在，謂能示現諸佛身相，於諸世界充滿令見；七、願自在，謂隨於彼非時、非剎能現等覺；八、神通自在，於一切世界示現無邊種種神變；九、法自在，謂能於彼離中、邊法門明了顯現；十、智自在，謂於一剎那中遍能了知三世如來十力、無畏、無礙解脫、佛不共法、諸相隨好；復能示現無上等覺；又於一剎那中能遍了知三世諸佛一切剎土極微塵數；又能示現起一切智現正等覺，成就種種，具足最勝。此是菩薩十種自在。

「云何菩薩十力？一、意樂力；二、增上意樂力；三、加行力；四、般若力；五、願力；六、修行力；七、乘力；八、神通力；九、菩提力；十、能轉法輪力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩十力？一、意樂力；二、增上意樂力；三、加行力；四、般若力；五、願力；六、修行力；七、乘力；八、神通力；九、菩提力；十、能轉法輪力。

「云何菩薩四無所畏？一、聞陀羅尼受持讀誦，演說其義，得無所畏；二、由證無我，不惱亂他及不現惡相，俱生無過，守護威儀，三業清淨，得無所畏；三、以般若而為方便，善能通達所受持法，常不忘失，又能示現不為放逸，令諸有情出離清淨無有障礙，得無所畏；四、不於餘乘而求出離，終不忘失一切智心，能得圓滿種種自在，方便利益一切有情，得無所畏。是名菩薩四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩四無所畏？一、聞陀羅尼受持讀誦，演說其義，得無所畏；二、由證無我，不惱亂他及不現惡相，俱生無過，守護威儀，三業清淨，得無所畏；三、以般若而為方便，善能通達所受持法，常不忘失，又能示現不為放逸，令諸有情出離清淨無有障礙，得無所畏；四、不於餘乘而求出離，終不忘失一切智心，能得圓滿種種自在，方便利益一切有情，得無所畏。是名菩薩四無所畏。

「云何菩薩十八不共法？一、諸菩薩行施不隨他教；二、持戒不隨他教；三、修忍不隨他教；四、精進不隨他教；五、靜慮不隨他教；六、般若不隨他教；七、行於攝事，能攝一切有情；八、能解迴向；九、方便善巧，為主自在，令一切有情有所修行，復能示現於最上乘而得出離；十、不退大乘；十一、善能示現於生死涅槃而得安樂，言音善巧，能隨世俗文同義異；十二、智為前導，雖現前起種種受生而無所作，離諸過失；十三、具足十善身、語、意業；十四、為攝諸有情恒不捨離，常能忍受一切苦蘊；十五、能為示現一切世間之所愛樂；十六、雖於眾多苦惱愚夫及聲聞中住，而不忘失一切智心，如寶堅固，清淨莊嚴；十七、若受一切法王位時，以繒及水繫灌其頂；十八、能不捨離諸佛正法，示現悕求。是名菩薩十八不共之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩十八不共法？一、諸菩薩行施不隨他教；二、持戒不隨他教；三、修忍不隨他教；四、精進不隨他教；五、靜慮不隨他教；六、般若不隨他教；七、行於攝事，能攝一切有情；八、能解迴向；九、方便善巧，為主自在，令一切有情有所修行，復能示現於最上乘而得出離；十、不退大乘；十一、善能示現於生死涅槃而得安樂，言音善巧，能隨世俗文同義異；十二、智為前導，雖現前起種種受生而無所作，離諸過失；十三、具足十善身、語、意業；十四、為攝諸有情恒不捨離，常能忍受一切苦蘊；十五、能為示現一切世間之所愛樂；十六、雖於眾多苦惱愚夫及聲聞中住，而不忘失一切智心，如寶堅固，清淨莊嚴；十七、若受一切法王位時，以繒及水繫灌其頂；十八、能不捨離諸佛正法，示現悕求。是名菩薩十八不共之法。