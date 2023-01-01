佛說寶雨經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第三

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得方便善巧圓滿。何等為十？一者、得迴向方便善巧；二者、令諸外道歸向方便善巧；三者、轉捨境界方便善巧；四者、除遣惡作方便善巧；五者、救護有情方便善巧；六者、施與有情活命方便善巧；七者、得受取方便善巧；八者、捨離非處、住於是處方便善巧；九者、示現、教導、勸勵、慶喜方便善巧；十者、供養承事方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得方便善巧圓滿。何等為十？一者、得迴向方便善巧；二者、令諸外道歸向方便善巧；三者、轉捨境界方便善巧；四者、除遣惡作方便善巧；五者、救護有情方便善巧；六者、施與有情活命方便善巧；七者、得受取方便善巧；八者、捨離非處、住於是處方便善巧；九者、示現、教導、勸勵、慶喜方便善巧；十者、供養承事方便善巧。

「云何菩薩得迴向方便善巧？謂諸菩薩以非他攝所有花果，晝夜六時奉獻諸佛及諸菩薩，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提；菩薩以非他攝所有香樹，若諸寶樹、若劫波樹，於晝夜六時供養諸佛及眾菩薩，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩又於素怛纜中所有廣大承事供養，聞已起於淨信樂心，迴此供養一切諸佛及諸菩薩。又復菩薩能於十方諸菩薩所及餘有情所造善業，令菩提資糧皆得圓滿，發淨意樂，深心慶喜，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩若以香花奉獻如來制多及佛形像，以此迴向，令諸有情離破戒垢，得佛戒香；菩薩又常灑掃、塗地，持此迴向，令諸有情離惡威儀，修善法式，齊整圓滿；又諸菩薩奉獻花蓋，以此迴向，令諸有情捨離熱惱。又彼菩薩入僧伽藍發如是心，令有情等入涅槃城；出伽藍時，願令有情出生死獄；若開房門，願令有情開諸善趣出世智門；若閉房門，願令有情閉惡趣門。菩薩坐時，願令有情皆得坐於妙菩提樹；右脇臥時，願令有情安住涅槃；從臥起時，願令有情離纏障起；若往便利，願令有情向大覺路；正便利時，願令有情拔諸毒箭；若洗淨時，願令有情洗煩惱垢一切過患；若洗手時，願令有情離穢濁業；若洗足時，願令有情離障塵垢；嚼楊枝時，願令有情捨離垢穢。菩薩自身所作諸業，持此迴向，利益安樂一切有情；菩薩禮拜如來制多，願令有情常得諸天及世間禮。是名菩薩迴向方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得迴向方便善巧？謂諸菩薩以非他攝所有花果，晝夜六時奉獻諸佛及諸菩薩，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提；菩薩以非他攝所有香樹，若諸寶樹、若劫波樹，於晝夜六時供養諸佛及眾菩薩，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩又於素怛纜中所有廣大承事供養，聞已起於淨信樂心，迴此供養一切諸佛及諸菩薩。又復菩薩能於十方諸菩薩所及餘有情所造善業，令菩提資糧皆得圓滿，發淨意樂，深心慶喜，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩若以香花奉獻如來制多及佛形像，以此迴向，令諸有情離破戒垢，得佛戒香；菩薩又常灑掃、塗地，持此迴向，令諸有情離惡威儀，修善法式，齊整圓滿；又諸菩薩奉獻花蓋，以此迴向，令諸有情捨離熱惱。又彼菩薩入僧伽藍發如是心，令有情等入涅槃城；出伽藍時，願令有情出生死獄；若開房門，願令有情開諸善趣出世智門；若閉房門，願令有情閉惡趣門。菩薩坐時，願令有情皆得坐於妙菩提樹；右脇臥時，願令有情安住涅槃；從臥起時，願令有情離纏障起；若往便利，願令有情向大覺路；正便利時，願令有情拔諸毒箭；若洗淨時，願令有情洗煩惱垢一切過患；若洗手時，願令有情離穢濁業；若洗足時，願令有情離障塵垢；嚼楊枝時，願令有情捨離垢穢。菩薩自身所作諸業，持此迴向，利益安樂一切有情；菩薩禮拜如來制多，願令有情常得諸天及世間禮。是名菩薩迴向方便善巧。

「云何菩薩令諸外道歸向方便善巧？謂此菩薩於彼彼類外道眾中，能變化作諸外道形，謂遮洛迦、波利縛羅社迦、昵健陀弗多羅，於彼法中受持讀誦。菩薩為欲成熟有情，如是思惟：『我若先作阿遮利耶，則不能令傲慢有情隨順調伏。由是我往外道法中，示現出家為作弟子。』既出家已，勇猛精進，隨彼修習種種諸行，博學多聞，究盡彼法，乞麁穢食，所作皆勝彼諸外道威儀行法。由是菩薩為諸外道尊重師範，所有言說悉皆信受，隨順調伏。菩薩了知此諸有情歸向我已，說彼外道邪見過失、所學之法復非正教、以不能說厭離貪欲令斷滅故。由是外道受菩薩化，捨離邪道，入正法中。菩薩又於一切外道修習五通梵行之中，勤行精進，證五神通。又復修習成就靜慮、諸三摩地、三摩鉢底，勝諸外道所得五通，聰慧超彼為作師範。菩薩了知所化外道皆成熟已，說彼靜慮、諸三摩地、三摩鉢底種種過失，所學之法復非正教，以彼不說厭離貪欲對除道故。由是外道受菩薩化，捨離邪道入佛法中。是名菩薩令諸外道歸向方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩令諸外道歸向方便善巧？謂此菩薩於彼彼類外道眾中，能變化作諸外道形，謂遮洛迦、波利縛羅社迦、昵健陀弗多羅，於彼法中受持讀誦。菩薩為欲成熟有情，如是思惟：『我若先作阿遮利耶，則不能令傲慢有情隨順調伏。由是我往外道法中，示現出家為作弟子。』既出家已，勇猛精進，隨彼修習種種諸行，博學多聞，究盡彼法，乞麁穢食，所作皆勝彼諸外道威儀行法。由是菩薩為諸外道尊重師範，所有言說悉皆信受，隨順調伏。菩薩了知此諸有情歸向我已，說彼外道邪見過失、所學之法復非正教、以不能說厭離貪欲令斷滅故。由是外道受菩薩化，捨離邪道，入正法中。菩薩又於一切外道修習五通梵行之中，勤行精進，證五神通。又復修習成就靜慮、諸三摩地、三摩鉢底，勝諸外道所得五通，聰慧超彼為作師範。菩薩了知所化外道皆成熟已，說彼靜慮、諸三摩地、三摩鉢底種種過失，所學之法復非正教，以彼不說厭離貪欲對除道故。由是外道受菩薩化，捨離邪道入佛法中。是名菩薩令諸外道歸向方便善巧。

「云何菩薩轉捨境界方便善巧？謂此菩薩觀見一切多貪有情，方便調伏，化作女身端嚴殊妙，勝餘女身，有情見者心生染著。菩薩見彼如是染著，即便於彼寢臥之處示現命終，於一剎那、一牟呼栗多現膖爛相，臭穢可惡。有情見已，起大驚怖，生苦惱心，情深厭捨：『誰能令我離於如是穢惡之處！』爾時菩薩即於彼前，隨機演說如是諸法，於三種菩提定隨證一。是名菩薩得轉捨方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩轉捨境界方便善巧？謂此菩薩觀見一切多貪有情，方便調伏，化作女身端嚴殊妙，勝餘女身，有情見者心生染著。菩薩見彼如是染著，即便於彼寢臥之處示現命終，於一剎那、一牟呼栗多現膖爛相，臭穢可惡。有情見已，起大驚怖，生苦惱心，情深厭捨：『誰能令我離於如是穢惡之處！』爾時菩薩即於彼前，隨機演說如是諸法，於三種菩提定隨證一。是名菩薩得轉捨方便善巧。

「云何菩薩除遣惡作方便善巧？謂此菩薩見諸有情造無間罪，及起一切諸不善業，失心憂悔。菩薩往彼作如是言：『善男子！云何失心憂悔而住？』彼有情言：『大士！我造無間諸不善業，恐於長夜受諸苦惱，無利益故、不安樂故。以是因緣，失心憂悔。』是時菩薩為彼有情廣說正法，令深悔過，受菩薩戒。若此有情未能悔過，是時菩薩欲令彼人心生信伏，為現神通，廣說彼人思惟之事。有情由是於菩薩所生信伏心，歡喜信樂。生信樂已，根性成熟，菩薩為彼廣說妙法，彼人即能隨順領受。菩薩又復於彼人前化作父母，說如是言：『汝可觀之，我即是汝同伴丈夫。汝莫悔過，此所造業，畢竟不墮捺洛迦中，亦不退失利益安樂！』如是說已，即便殺害所現父母。菩薩於彼有情之前示現神變，彼人思惟：『有智之者，尚殺父母不失神通，況我無智而造此業，墮捺洛迦，退於利樂！』爾時菩薩為彼有情演說妙法，令其惡業漸得輕微，猶如蚊翼。是名菩薩除遣惡作方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩除遣惡作方便善巧？謂此菩薩見諸有情造無間罪，及起一切諸不善業，失心憂悔。菩薩往彼作如是言：『善男子！云何失心憂悔而住？』彼有情言：『大士！我造無間諸不善業，恐於長夜受諸苦惱，無利益故、不安樂故。以是因緣，失心憂悔。』是時菩薩為彼有情廣說正法，令深悔過，受菩薩戒。若此有情未能悔過，是時菩薩欲令彼人心生信伏，為現神通，廣說彼人思惟之事。有情由是於菩薩所生信伏心，歡喜信樂。生信樂已，根性成熟，菩薩為彼廣說妙法，彼人即能隨順領受。菩薩又復於彼人前化作父母，說如是言：『汝可觀之，我即是汝同伴丈夫。汝莫悔過，此所造業，畢竟不墮捺洛迦中，亦不退失利益安樂！』如是說已，即便殺害所現父母。菩薩於彼有情之前示現神變，彼人思惟：『有智之者，尚殺父母不失神通，況我無智而造此業，墮捺洛迦，退於利樂！』爾時菩薩為彼有情演說妙法，令其惡業漸得輕微，猶如蚊翼。是名菩薩除遣惡作方便善巧。

「云何菩薩救護有情方便善巧？謂此菩薩觀見有情根器成熟，堪為說法。彼之有情造作一切極不善業，菩薩為欲利益彼人，方便調伏，化作種種諸有情類，應以大王身得調伏者，即現大王身而為說法；應以小王身得調伏者，即現小王身而為說法；應以婆羅門、剎帝利身得調伏者，即現婆羅門、剎帝利身而為說法；應以天身得調伏者，即現天身而為說法；應以執金剛身得調伏者，即現執金剛身而為說法；應以怖畏得調伏者，現作怖畏而為說法；應以繫縛、殺害、打罵得調伏者，即為示現如是等事而為說法；應以愛語得調伏者，即現愛語而為說法。若有情類欲造彼彼無間罪時，於菩薩身興損害意。其得神通菩薩，即為示現種種方便，或時遮止，或復禁制，或移向他方；於彼人前，又復示現似彼所造無間業事，或復示現捺洛迦相，制彼所造無間罪業令不現前。其有未得神通菩薩，善能觀察彼諸有情壽命長短，見彼有情欲造無間，作是思惟：『此諸有情將起重罪。』而發大悲心生憂惱。菩薩觀彼猶如掌中置菴羅果，作是思惟：『我為利益一有情故，能於阿鼻受大苦惱，即此有情乃至未住無餘涅槃，常能如是無別方便而能遮止。此諸有情造惡業已，將欲生彼捺洛迦中，由我未得神通自在，無有方便移彼不信、壽命短促、諸惡有情置於他方，恐彼有情由不善業生阿鼻獄！』菩薩以是發起悲心，思惟有情各隨自業無異方便而能救濟，但起慈心平等教誡，示為科罰。是名菩薩救護有情方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩救護有情方便善巧？謂此菩薩觀見有情根器成熟，堪為說法。彼之有情造作一切極不善業，菩薩為欲利益彼人，方便調伏，化作種種諸有情類，應以大王身得調伏者，即現大王身而為說法；應以小王身得調伏者，即現小王身而為說法；應以婆羅門、剎帝利身得調伏者，即現婆羅門、剎帝利身而為說法；應以天身得調伏者，即現天身而為說法；應以執金剛身得調伏者，即現執金剛身而為說法；應以怖畏得調伏者，現作怖畏而為說法；應以繫縛、殺害、打罵得調伏者，即為示現如是等事而為說法；應以愛語得調伏者，即現愛語而為說法。若有情類欲造彼彼無間罪時，於菩薩身興損害意。其得神通菩薩，即為示現種種方便，或時遮止，或復禁制，或移向他方；於彼人前，又復示現似彼所造無間業事，或復示現捺洛迦相，制彼所造無間罪業令不現前。其有未得神通菩薩，善能觀察彼諸有情壽命長短，見彼有情欲造無間，作是思惟：『此諸有情將起重罪。』而發大悲心生憂惱。菩薩觀彼猶如掌中置菴羅果，作是思惟：『我為利益一有情故，能於阿鼻受大苦惱，即此有情乃至未住無餘涅槃，常能如是無別方便而能遮止。此諸有情造惡業已，將欲生彼捺洛迦中，由我未得神通自在，無有方便移彼不信、壽命短促、諸惡有情置於他方，恐彼有情由不善業生阿鼻獄！』菩薩以是發起悲心，思惟有情各隨自業無異方便而能救濟，但起慈心平等教誡，示為科罰。是名菩薩救護有情方便善巧。

「云何菩薩施與有情活命方便善巧？謂諸菩薩觀見有情不堪受法，但求衣食以為自足，不能了知聖法調伏。菩薩教示此諸有情算數、伎術、文字、注記如是事業，為成於善，不成惡法。是名菩薩施與有情活命方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩施與有情活命方便善巧？謂諸菩薩觀見有情不堪受法，但求衣食以為自足，不能了知聖法調伏。菩薩教示此諸有情算數、伎術、文字、注記如是事業，為成於善，不成惡法。是名菩薩施與有情活命方便善巧。

「云何菩薩得受取方便善巧？謂此菩薩得珍寶聚如妙高山而不受取，若得下劣資生雜物而即受之。何以故？謂此菩薩如是思惟：『此諸有情慳悋、嫉妬、貪愛所蔽，惜自他物，不令自他而得受用，由此因緣處生死海，常被漂沒。』菩薩欲令彼有情等，於長夜中得具足利益及安樂故，而便為受——雖受彼物不起貪愛，無屬己心，但為供養諸佛、法、僧，令諸有情同獲勝利，及為饒益貧苦有情——施主由是歡喜踊躍。是名菩薩得受取方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得受取方便善巧？謂此菩薩得珍寶聚如妙高山而不受取，若得下劣資生雜物而即受之。何以故？謂此菩薩如是思惟：『此諸有情慳悋、嫉妬、貪愛所蔽，惜自他物，不令自他而得受用，由此因緣處生死海，常被漂沒。』菩薩欲令彼有情等，於長夜中得具足利益及安樂故，而便為受——雖受彼物不起貪愛，無屬己心，但為供養諸佛、法、僧，令諸有情同獲勝利，及為饒益貧苦有情——施主由是歡喜踊躍。是名菩薩得受取方便善巧。

「云何菩薩捨離非處、住於是處方便善巧？謂諸菩薩觀見有情堪能受法，於阿耨多羅三藐三菩提應現等覺，然彼有情為得聲聞、辟支佛乘，發起方便，常勤修習。菩薩說法令彼有情捨離二乘，引導迴向大乘法中。是名菩薩捨離非處、住於是處方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩捨離非處、住於是處方便善巧？謂諸菩薩觀見有情堪能受法，於阿耨多羅三藐三菩提應現等覺，然彼有情為得聲聞、辟支佛乘，發起方便，常勤修習。菩薩說法令彼有情捨離二乘，引導迴向大乘法中。是名菩薩捨離非處、住於是處方便善巧。

「云何菩薩示現、教導、讚勵、慶喜方便善巧？謂諸菩薩能令有情未發菩提心者，令發菩提心；已發菩提心者，雖復持戒，心易知足，若少精進而多懈怠，菩薩教令常修精進。若諸有情雖少持戒，多有毀犯，由是因緣信不清淨，常無喜樂，為破戒垢覆心而住。菩薩為彼有情演說種種妙法，令彼有情心生淨信，歡喜悅樂。是名菩薩示現、教導、讚勵、慶喜方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩示現、教導、讚勵、慶喜方便善巧？謂諸菩薩能令有情未發菩提心者，令發菩提心；已發菩提心者，雖復持戒，心易知足，若少精進而多懈怠，菩薩教令常修精進。若諸有情雖少持戒，多有毀犯，由是因緣信不清淨，常無喜樂，為破戒垢覆心而住。菩薩為彼有情演說種種妙法，令彼有情心生淨信，歡喜悅樂。是名菩薩示現、教導、讚勵、慶喜方便善巧。

「云何菩薩得承事供養方便善巧？謂諸菩薩既得出家，於諸利養知量知足，所受利養無非法者。又諸菩薩獨處閑靜，入定而住，隨順諸佛及菩薩行，如是思惟：『我欲承事供養如來。』謂此菩薩隨順思惟已，而作種種承事供養一切如來，得六殊勝波羅蜜多修行圓滿。云何修六波羅蜜多諸行圓滿？謂於承事供養等中嚴辦資具，此是菩薩施波羅蜜多；謂於承事供養等中，發心饒益一切有情，此是菩薩戒波羅蜜多；謂於承事供養等中，心能安住歡喜悅樂，此是菩薩忍波羅蜜多；謂於承事供養等中，心無厭倦，此是菩薩勤波羅蜜多；謂於承事供養等中一心思惟，此是菩薩靜慮波羅蜜多；謂於承事供養等中，心能種種差別觀察，此是菩薩般若波羅蜜多。是名菩薩承事供養方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得承事供養方便善巧？謂諸菩薩既得出家，於諸利養知量知足，所受利養無非法者。又諸菩薩獨處閑靜，入定而住，隨順諸佛及菩薩行，如是思惟：『我欲承事供養如來。』謂此菩薩隨順思惟已，而作種種承事供養一切如來，得六殊勝波羅蜜多修行圓滿。云何修六波羅蜜多諸行圓滿？謂於承事供養等中嚴辦資具，此是菩薩施波羅蜜多；謂於承事供養等中，發心饒益一切有情，此是菩薩戒波羅蜜多；謂於承事供養等中，心能安住歡喜悅樂，此是菩薩忍波羅蜜多；謂於承事供養等中，心無厭倦，此是菩薩勤波羅蜜多；謂於承事供養等中一心思惟，此是菩薩靜慮波羅蜜多；謂於承事供養等中，心能種種差別觀察，此是菩薩般若波羅蜜多。是名菩薩承事供養方便善巧。

「善男子！菩薩成就此十種法，得方便善巧圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得方便善巧圓滿。

「復次，善男子！菩薩成就十種法故，得願圓滿。何等為十？一者、無下劣願；二者、無怯弱願；三者、為欲利益一切有情勤修行願；四者、為諸佛、如來讚歎發願；五者、善能摧伏一切魔願；六者、成就不由他願；七者、得無邊願；八者、不驚怖願；九者、不疲厭願；十者、得圓滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法故，得願圓滿。何等為十？一者、無下劣願；二者、無怯弱願；三者、為欲利益一切有情勤修行願；四者、為諸佛、如來讚歎發願；五者、善能摧伏一切魔願；六者、成就不由他願；七者、得無邊願；八者、不驚怖願；九者、不疲厭願；十者、得圓滿願。

「云何菩薩無下劣願？謂此菩薩不樂諸有而發於願，是名菩薩無下劣願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無下劣願？謂此菩薩不樂諸有而發於願，是名菩薩無下劣願。

「云何菩薩無怯弱願？謂此菩薩不厭三界、求離貪欲、住於寂滅，而發於願，是名菩薩無怯弱願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無怯弱願？謂此菩薩不厭三界、求離貪欲、住於寂滅，而發於願，是名菩薩無怯弱願。

「云何菩薩為欲利益一切有情勤修行願？謂諸菩薩發如是願：『諸有情界乃至盡證無餘涅槃，我方於後證大圓寂！』是名菩薩為欲利益一切有情勤修行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩為欲利益一切有情勤修行願？謂諸菩薩發如是願：『諸有情界乃至盡證無餘涅槃，我方於後證大圓寂！』是名菩薩為欲利益一切有情勤修行願。

「云何菩薩為諸佛、如來讚所發願？謂此菩薩發如是願：『諸有情界乃至未發菩提心者，皆願發心；願發心已，次第修行菩提分行；次修行已，坐菩提樹，於彼已得坐道場者，我當承事恭敬供養，請轉法輪；若般涅槃，我當勸請久住世間，為欲利益諸有情故！』是名菩薩為諸佛、如來讚所發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩為諸佛、如來讚所發願？謂此菩薩發如是願：『諸有情界乃至未發菩提心者，皆願發心；願發心已，次第修行菩提分行；次修行已，坐菩提樹，於彼已得坐道場者，我當承事恭敬供養，請轉法輪；若般涅槃，我當勸請久住世間，為欲利益諸有情故！』是名菩薩為諸佛、如來讚所發願。

「云何菩薩善能摧伏一切魔願？謂此菩薩發如是願：『若我當來現等覺時，於佛土中永無一切天魔之眾，亦復不聞諸魔名字！』是名菩薩善能摧伏一切魔願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善能摧伏一切魔願？謂此菩薩發如是願：『若我當來現等覺時，於佛土中永無一切天魔之眾，亦復不聞諸魔名字！』是名菩薩善能摧伏一切魔願。

「云何成就不由他願？謂此菩薩不由他故，於阿耨多羅三藐三菩提而方發願。然以般若觀有情界受於苦惱，既觀見已，為欲救護，發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩而能成就不由他願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何成就不由他願？謂此菩薩不由他故，於阿耨多羅三藐三菩提而方發願。然以般若觀有情界受於苦惱，既觀見已，為欲救護，發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩而能成就不由他願。

「云何菩薩得無邊願？謂此菩薩不為菩提少分資糧而發於願，然此菩薩為發大願，偏覆左肩，右膝著地，起淨信心，觀十方界現住諸佛、一切菩薩——或有菩薩住於苦行或坐道場，或見諸佛或現等覺或轉法輪——觀見彼已，發淨意樂，於彼十方諸佛、菩薩或住苦行或現等覺及轉法輪，菩薩於彼一一信解，深心慶喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩得無邊願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得無邊願？謂此菩薩不為菩提少分資糧而發於願，然此菩薩為發大願，偏覆左肩，右膝著地，起淨信心，觀十方界現住諸佛、一切菩薩——或有菩薩住於苦行或坐道場，或見諸佛或現等覺或轉法輪——觀見彼已，發淨意樂，於彼十方諸佛、菩薩或住苦行或現等覺及轉法輪，菩薩於彼一一信解，深心慶喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩得無邊願。

「云何菩薩得不驚怖願？謂諸菩薩有新發心，聞甚深法，聞於諸佛廣大威德，聞諸菩薩遊戲神通，聞於甚深方便善巧，菩薩聞已不驚不怖，作是思惟：『謂諸如來所證菩提、所住境界、成熟有情皆無邊量，於彼法中我不能知，諸佛證知我應當知。』是名菩薩得不驚怖願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不驚怖願？謂諸菩薩有新發心，聞甚深法，聞於諸佛廣大威德，聞諸菩薩遊戲神通，聞於甚深方便善巧，菩薩聞已不驚不怖，作是思惟：『謂諸如來所證菩提、所住境界、成熟有情皆無邊量，於彼法中我不能知，諸佛證知我應當知。』是名菩薩得不驚怖願。

「云何菩薩不疲厭願？謂諸菩薩雖見有情志性頑愚又難調伏，於此有情終不疲厭。或有菩薩見諸有情志性頑愚、難調伏者而生疲厭；由疲厭故，棄捨有情，發如是願：『我求生於清淨世界，終不用聞如是諸惡有情之名；雖復願生清淨世界，終不得生，以棄捨有情不成熟故。』於此義中，又聰慧菩薩發如是心：『於諸世界諸有情中，精進下劣、有懈怠者，頑嚚聾瞽如彼啞羊，如是有情為一切佛及諸菩薩觀察簡擇，及遍有情界中，無般涅槃法者並皆棄捨。我今欲令如此有情悉當集會我佛剎中，又我欲令此諸有情坐於道場，成阿耨多羅三藐三菩提。』而此菩薩發如是心思惟之時，念念之中諸魔宮殿悉皆震動，又為一切諸佛、如來之所稱歎。如是菩薩必定得生清淨佛土，又能速疾於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺。是名菩薩得不疲厭願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不疲厭願？謂諸菩薩雖見有情志性頑愚又難調伏，於此有情終不疲厭。或有菩薩見諸有情志性頑愚、難調伏者而生疲厭；由疲厭故，棄捨有情，發如是願：『我求生於清淨世界，終不用聞如是諸惡有情之名；雖復願生清淨世界，終不得生，以棄捨有情不成熟故。』於此義中，又聰慧菩薩發如是心：『於諸世界諸有情中，精進下劣、有懈怠者，頑嚚聾瞽如彼啞羊，如是有情為一切佛及諸菩薩觀察簡擇，及遍有情界中，無般涅槃法者並皆棄捨。我今欲令如此有情悉當集會我佛剎中，又我欲令此諸有情坐於道場，成阿耨多羅三藐三菩提。』而此菩薩發如是心思惟之時，念念之中諸魔宮殿悉皆震動，又為一切諸佛、如來之所稱歎。如是菩薩必定得生清淨佛土，又能速疾於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺。是名菩薩得不疲厭願。

「云何菩薩得圓滿願？謂此菩薩坐道場已，摧破魔軍，於阿耨多羅三藐三菩提道而現等覺。願既圓滿，無復更發。善男子！譬如蘇油於其鉢中，平滿盛已，更不容受，如極微量一滴蘇油，是故說名得圓滿願。菩薩如彼盛蘇油鉢，能於菩提現等覺已，願既滿足，無復更發一切妙願。是名菩薩得圓滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得圓滿願？謂此菩薩坐道場已，摧破魔軍，於阿耨多羅三藐三菩提道而現等覺。願既圓滿，無復更發。善男子！譬如蘇油於其鉢中，平滿盛已，更不容受，如極微量一滴蘇油，是故說名得圓滿願。菩薩如彼盛蘇油鉢，能於菩提現等覺已，願既滿足，無復更發一切妙願。是名菩薩得圓滿願。

「善男子！菩薩成就此十種法，得大願圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得大願圓滿。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，修力圓滿。何等為十？一者、他不映蔽修力圓滿；二者、不被摧伏神力圓滿；三者、於福德力修習圓滿；四者、於般若力修行圓滿；五者、於眷屬力同得圓滿；六者、於神通力修得圓滿；七者、於自在力修得圓滿；八者、於總持力而得圓滿；九者、無能改易神變力圓滿；十者、他不違越教力圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，修力圓滿。何等為十？一者、他不映蔽修力圓滿；二者、不被摧伏神力圓滿；三者、於福德力修習圓滿；四者、於般若力修行圓滿；五者、於眷屬力同得圓滿；六者、於神通力修得圓滿；七者、於自在力修得圓滿；八者、於總持力而得圓滿；九者、無能改易神變力圓滿；十者、他不違越教力圓滿。

「善男子！云何菩薩他不映蔽修力圓滿？謂此菩薩，一切外道諸異論者不能映蔽，是名他不映蔽修力圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩他不映蔽修力圓滿？謂此菩薩，一切外道諸異論者不能映蔽，是名他不映蔽修力圓滿。

「云何菩薩不被摧伏神力圓滿？謂此菩薩，諸有情中終無有能摧菩薩力，是名不被摧伏神力圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不被摧伏神力圓滿？謂此菩薩，諸有情中終無有能摧菩薩力，是名不被摧伏神力圓滿。

「云何菩薩於福德力修習圓滿？謂此菩薩修習一切世、出世間所有福德，菩提資糧悉皆積集，無有少分不圓滿者，是名菩薩於福德力修習圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於福德力修習圓滿？謂此菩薩修習一切世、出世間所有福德，菩提資糧悉皆積集，無有少分不圓滿者，是名菩薩於福德力修習圓滿。

「云何菩薩於般若力修行圓滿？謂此菩薩於諸佛法以正般若而觀見之，唯除如來一切種智，非不已證，非不了知，是名菩薩於般若力修習圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於般若力修行圓滿？謂此菩薩於諸佛法以正般若而觀見之，唯除如來一切種智，非不已證，非不了知，是名菩薩於般若力修習圓滿。

「云何菩薩於眷屬力同得圓滿？謂此菩薩所有眷屬，於戒及見、威儀、淨命皆悉圓滿，所有眷屬一切皆同菩薩所行，是名菩薩於眷屬力同得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於眷屬力同得圓滿？謂此菩薩所有眷屬，於戒及見、威儀、淨命皆悉圓滿，所有眷屬一切皆同菩薩所行，是名菩薩於眷屬力同得圓滿。

「云何菩薩於神通力修得圓滿？謂此菩薩神通勝力，超諸世間及彼二乘神通境界，菩薩樂欲於一毛端安贍部洲乃至四洲，若千世界、二千、三千、大千世界。又復菩薩樂欲於一微塵量中安處無量殑伽沙界，如是世界若二、若三、若四、若五，或十、二十，三、四、五十，乃至不可說不可說不可說殑伽沙界，安置於一極微塵中。其微塵量不增不減，彼諸世界於一微塵中，各各安處不相障礙，其中有情亦無嬈亂迫迮之相。是名菩薩於神通力修得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於神通力修得圓滿？謂此菩薩神通勝力，超諸世間及彼二乘神通境界，菩薩樂欲於一毛端安贍部洲乃至四洲，若千世界、二千、三千、大千世界。又復菩薩樂欲於一微塵量中安處無量殑伽沙界，如是世界若二、若三、若四、若五，或十、二十，三、四、五十，乃至不可說不可說不可說殑伽沙界，安置於一極微塵中。其微塵量不增不減，彼諸世界於一微塵中，各各安處不相障礙，其中有情亦無嬈亂迫迮之相。是名菩薩於神通力修得圓滿。

「云何菩薩於自在力修得圓滿？謂此菩薩意所樂欲七寶充滿大千世界，饒益有情，乃至樂欲種種諸寶於不可說不可說界皆得充滿。是名菩薩於自在力修得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於自在力修得圓滿？謂此菩薩意所樂欲七寶充滿大千世界，饒益有情，乃至樂欲種種諸寶於不可說不可說界皆得充滿。是名菩薩於自在力修得圓滿。

「云何菩薩於總持力而得圓滿？謂此菩薩乃至聞於所不可說不可說數諸佛土中，一切如來演說正法，義句有異，名理不同，菩薩能於一剎那中，若一臘縛、一牟呼栗多，於義句名理領受了知並能修習。是名菩薩於總持力而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於總持力而得圓滿？謂此菩薩乃至聞於所不可說不可說數諸佛土中，一切如來演說正法，義句有異，名理不同，菩薩能於一剎那中，若一臘縛、一牟呼栗多，於義句名理領受了知並能修習。是名菩薩於總持力而得圓滿。

「云何菩薩無能改易神變威力圓滿？謂此菩薩所有神變，唯除如來、應、正等覺，一切有情終無有能改易菩薩。是名菩薩得無改易神變威力圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無能改易神變威力圓滿？謂此菩薩所有神變，唯除如來、應、正等覺，一切有情終無有能改易菩薩。是名菩薩得無改易神變威力圓滿。

「云何菩薩得不違越教力圓滿？謂此菩薩所有教勅言無有二，有情信順、無違越者，唯除方便、善巧、利樂。是名菩薩得不違越教力圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不違越教力圓滿？謂此菩薩所有教勅言無有二，有情信順、無違越者，唯除方便、善巧、利樂。是名菩薩得不違越教力圓滿。

「善男子！菩薩成就此十種法，修力圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，修力圓滿。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得智圓滿。何等為十？一者、於補特伽羅無我智得圓滿；二者、於法無我智得圓滿；三者、於無限量智得圓滿；四者、於三摩地所行境界智得圓滿；五者、修神變智而得圓滿；六者、不攝取智修得圓滿；七者、觀有情所行智得圓滿；八者、於無功用智得圓滿；九者、諸法相智修得圓滿；十者、於出世智修得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得智圓滿。何等為十？一者、於補特伽羅無我智得圓滿；二者、於法無我智得圓滿；三者、於無限量智得圓滿；四者、於三摩地所行境界智得圓滿；五者、修神變智而得圓滿；六者、不攝取智修得圓滿；七者、觀有情所行智得圓滿；八者、於無功用智得圓滿；九者、諸法相智修得圓滿；十者、於出世智修得圓滿。

「云何菩薩於補特伽羅無我智圓滿？謂此菩薩隨諸蘊相觀見生起，又於諸蘊觀見滅壞。菩薩正觀諸蘊生時，性不堅固、無實所作，即是空性；及正觀察諸蘊滅時體性破壞。菩薩如是思惟：『諸蘊畢竟無我，亦無有情、無有命者、無養育者、無補特伽羅。愚夫異生執著於我。』如是思惟：『蘊即非我，我即非蘊，然諸蘊中妄執有我，不能了知真實法故，生死流轉猶如旋輪。』菩薩如實了知諸法，是名菩薩於補特伽羅無我智得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於補特伽羅無我智圓滿？謂此菩薩隨諸蘊相觀見生起，又於諸蘊觀見滅壞。菩薩正觀諸蘊生時，性不堅固、無實所作，即是空性；及正觀察諸蘊滅時體性破壞。菩薩如是思惟：『諸蘊畢竟無我，亦無有情、無有命者、無養育者、無補特伽羅。愚夫異生執著於我。』如是思惟：『蘊即非我，我即非蘊，然諸蘊中妄執有我，不能了知真實法故，生死流轉猶如旋輪。』菩薩如實了知諸法，是名菩薩於補特伽羅無我智得圓滿。

「云何菩薩於法無我智得圓滿？謂此菩薩如實了知增益損減諸法體性。菩薩又復如是思惟：『法之與名更互為客，但由虛妄分別安立法及名字，俱無自性，依想心量，及隨世俗法及名字更互為客，非無有體及以作用，此依他緣說有法性，待他眾緣而得起故。』菩薩如實了知一切待緣而起，緣盡而滅。是名菩薩於法無我智得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於法無我智得圓滿？謂此菩薩如實了知增益損減諸法體性。菩薩又復如是思惟：『法之與名更互為客，但由虛妄分別安立法及名字，俱無自性，依想心量，及隨世俗法及名字更互為客，非無有體及以作用，此依他緣說有法性，待他眾緣而得起故。』菩薩如實了知一切待緣而起，緣盡而滅。是名菩薩於法無我智得圓滿。

「云何菩薩於無限量智得圓滿？謂此菩薩無限量智，非初剎那起，後剎那不起；非此方起，餘方不起。以無礙智於一切剎那、一切方所，而常相續，恒遍起故。是名菩薩於無限量智得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於無限量智得圓滿？謂此菩薩無限量智，非初剎那起，後剎那不起；非此方起，餘方不起。以無礙智於一切剎那、一切方所，而常相續，恒遍起故。是名菩薩於無限量智得圓滿。

「云何菩薩於三摩地所行境界智得圓滿？謂此菩薩能悉了知二乘所得諸三摩地，能悉了知菩薩所得諸三摩地，及能了知一切如來諸三摩地。又此菩薩亦能了知二乘修習住三摩地及三摩地所行境界，亦能了知一切菩薩住三摩地及三摩地所行境界，亦能了知如來所住諸三摩地及三摩地所行境界。以如來力加持菩薩故，能了知佛三摩地。菩薩若以自所成就異熟果智，即不能知佛三摩地；以自成就異熟果智，能悉了知餘三摩地。是名菩薩於三摩地所行境界智得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於三摩地所行境界智得圓滿？謂此菩薩能悉了知二乘所得諸三摩地，能悉了知菩薩所得諸三摩地，及能了知一切如來諸三摩地。又此菩薩亦能了知二乘修習住三摩地及三摩地所行境界，亦能了知一切菩薩住三摩地及三摩地所行境界，亦能了知如來所住諸三摩地及三摩地所行境界。以如來力加持菩薩故，能了知佛三摩地。菩薩若以自所成就異熟果智，即不能知佛三摩地；以自成就異熟果智，能悉了知餘三摩地。是名菩薩於三摩地所行境界智得圓滿。

「云何菩薩修神變智而得圓滿？謂此菩薩能正了知聲聞神變，能正了知緣覺神變，能正了知菩薩神變，何況一切有情所有神變而不能知！是名菩薩修神變智而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩修神變智而得圓滿？謂此菩薩能正了知聲聞神變，能正了知緣覺神變，能正了知菩薩神變，何況一切有情所有神變而不能知！是名菩薩修神變智而得圓滿。

「云何菩薩不攝取智修習圓滿？謂此菩薩所成就智，一切外道及諸惡魔、聲聞、緣覺不能攝取，是名菩薩不攝取智修習圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不攝取智修習圓滿？謂此菩薩所成就智，一切外道及諸惡魔、聲聞、緣覺不能攝取，是名菩薩不攝取智修習圓滿。

「云何菩薩觀有情所行智得圓滿？謂此菩薩以清淨智觀有情界，見有情中或未發菩提心，或已發菩提心，或未得菩提心，或已得菩提心，或住初地乃至十地，或已現等覺，或正現等覺轉法輪時，或於所化一切已辦入般涅槃，或有聲聞乘般涅槃時，或有辟支佛乘般涅槃時，或生善趣或生惡趣，菩薩悉見。是名菩薩觀有情所行智得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀有情所行智得圓滿？謂此菩薩以清淨智觀有情界，見有情中或未發菩提心，或已發菩提心，或未得菩提心，或已得菩提心，或住初地乃至十地，或已現等覺，或正現等覺轉法輪時，或於所化一切已辦入般涅槃，或有聲聞乘般涅槃時，或有辟支佛乘般涅槃時，或生善趣或生惡趣，菩薩悉見。是名菩薩觀有情所行智得圓滿。

「云何菩薩於無功用智得圓滿？謂此菩薩行、住、去、來若動若寂，任運常起無功用智。如人睡眠出息、入息而無功用。應知菩薩無功用智亦復如是，於一切境智起無礙。是名菩薩於無功用智得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於無功用智得圓滿？謂此菩薩行、住、去、來若動若寂，任運常起無功用智。如人睡眠出息、入息而無功用。應知菩薩無功用智亦復如是，於一切境智起無礙。是名菩薩於無功用智得圓滿。

「云何菩薩諸法相智修得圓滿？謂此菩薩了知諸法皆同一相，謂能了知一相無相及諸幻相、妄分別相。是名菩薩諸法相智修得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩諸法相智修得圓滿？謂此菩薩了知諸法皆同一相，謂能了知一相無相及諸幻相、妄分別相。是名菩薩諸法相智修得圓滿。

「云何菩薩出世間智修習圓滿？謂此菩薩得無漏智，超過一切世間諸智，是名菩薩出世間智修習圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩出世間智修習圓滿？謂此菩薩得無漏智，超過一切世間諸智，是名菩薩出世間智修習圓滿。

「善男子！菩薩成就此十種法，得智圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得智圓滿。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得如大地。何等為十？一者、廣大無量；二者、一切有情之所受用；三者、捨離恩怨；四者、普能承受大法雲雨；五者、為諸有情之所依止；六者、諸善種子之所依處；七者、如大寶器；八者、如大藥器；九者、得不傾動；十者、得不驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得如大地。何等為十？一者、廣大無量；二者、一切有情之所受用；三者、捨離恩怨；四者、普能承受大法雲雨；五者、為諸有情之所依止；六者、諸善種子之所依處；七者、如大寶器；八者、如大藥器；九者、得不傾動；十者、得不驚怖。

「善男子！云何菩薩廣大無量？猶如大地，周遍廣大無有邊量。菩薩如是，周遍廣大，福智資糧無有限量。是名菩薩得廣大無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩廣大無量？猶如大地，周遍廣大無有邊量。菩薩如是，周遍廣大，福智資糧無有限量。是名菩薩得廣大無量。

「云何菩薩為一切有情之所受用？譬如大地為種種資具，一切有情之所受用。菩薩如是，攝取彼彼布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、般若波羅蜜等種種資糧，為諸有情之所受用。是名菩薩為一切有情之所受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩為一切有情之所受用？譬如大地為種種資具，一切有情之所受用。菩薩如是，攝取彼彼布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、般若波羅蜜等種種資糧，為諸有情之所受用。是名菩薩為一切有情之所受用。

「云何菩薩捨離恩怨？善男子！譬如大地平等載育，無恩無怨、無瞋無喜種種之想。菩薩如是，於有情中無有恩怨，不生瞋喜。是名菩薩捨離恩怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩捨離恩怨？善男子！譬如大地平等載育，無恩無怨、無瞋無喜種種之想。菩薩如是，於有情中無有恩怨，不生瞋喜。是名菩薩捨離恩怨。

「云何菩薩普能承受大法雲雨？譬如大地普能承受廣大雲雨，悉皆含容。菩薩如是，承受如來發起廣大善法雲雨，能忍能持。是名菩薩普能承受大法雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩普能承受大法雲雨？譬如大地普能承受廣大雲雨，悉皆含容。菩薩如是，承受如來發起廣大善法雲雨，能忍能持。是名菩薩普能承受大法雲雨。

「云何菩薩為諸有情之所依止？善男子！譬如大地為諸有情來去所依。菩薩如是，平等普為一切有情往於善趣及向涅槃之所依故。是名菩薩為諸有情之所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩為諸有情之所依止？善男子！譬如大地為諸有情來去所依。菩薩如是，平等普為一切有情往於善趣及向涅槃之所依故。是名菩薩為諸有情之所依止。

「云何菩薩為諸善種之所依處？善男子！譬如大地能為一切種子依處。菩薩如是，能為有情一切善法種子依處。是名菩薩諸善種子之所依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩為諸善種之所依處？善男子！譬如大地能為一切種子依處。菩薩如是，能為有情一切善法種子依處。是名菩薩諸善種子之所依處。

「云何菩薩如大寶器？善男子！譬如大地為諸寶器，能現種種諸珍寶故。菩薩如是，能現種種諸功德寶。是名菩薩如大寶器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如大寶器？善男子！譬如大地為諸寶器，能現種種諸珍寶故。菩薩如是，能現種種諸功德寶。是名菩薩如大寶器。

「云何菩薩如大藥器？善男子！譬如大地，一切諸藥依之出現，能除世間一切諸病。菩薩如是，諸大法藥依之而出，所現法藥能滅世間煩惱諸病。是名菩薩如大藥器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如大藥器？善男子！譬如大地，一切諸藥依之出現，能除世間一切諸病。菩薩如是，諸大法藥依之而出，所現法藥能滅世間煩惱諸病。是名菩薩如大藥器。

「云何菩薩得不傾動？善男子！譬如大地，非蚊、蚋等力所虧損，世間諸風不能搖動。菩薩如是，不為一切有情內、外苦惱之所傾動。是名菩薩得不傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不傾動？善男子！譬如大地，非蚊、蚋等力所虧損，世間諸風不能搖動。菩薩如是，不為一切有情內、外苦惱之所傾動。是名菩薩得不傾動。

「云何菩薩得不驚怖？善男子！譬如大地，若有諸龍及諸獸王哮吼音聲，無有驚怖。菩薩如是，聞彼諸魔、一切外道哮吼音聲，不生怖畏。是名菩薩得不驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不驚怖？善男子！譬如大地，若有諸龍及諸獸王哮吼音聲，無有驚怖。菩薩如是，聞彼諸魔、一切外道哮吼音聲，不生怖畏。是名菩薩得不驚怖。

「善男子！菩薩成就此十種法，得如大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得如大地。