佛說寶雨經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第二

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

「復次，善男子！菩薩摩訶薩成就十種法，得忍圓滿。何等為十？一者、內忍圓滿；二者、外忍圓滿；三者、法忍圓滿；四者、隨佛教忍圓滿；五者、無分限忍圓滿；六者、無分別忍圓滿；七者、不待事忍圓滿；八者、無恚忍圓滿；九者、悲忍圓滿；十者誓願忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩成就十種法，得忍圓滿。何等為十？一者、內忍圓滿；二者、外忍圓滿；三者、法忍圓滿；四者、隨佛教忍圓滿；五者、無分限忍圓滿；六者、無分別忍圓滿；七者、不待事忍圓滿；八者、無恚忍圓滿；九者、悲忍圓滿；十者誓願忍圓滿。

「云何菩薩內忍圓滿？善男子！謂諸菩薩於內所有憂悲苦惱，能安忍住，心無逼迫，是名菩薩內忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩內忍圓滿？善男子！謂諸菩薩於內所有憂悲苦惱，能安忍住，心無逼迫，是名菩薩內忍圓滿。

「云何菩薩外忍圓滿？善男子！謂諸菩薩聞他麁言罵詈、毀呰父母、親屬、阿遮利耶、鄔波馱耶，及聞誹謗佛、法、僧寶，菩薩聞已不起瞋恨、反報毀呰，亦不為彼瞋恚隨眠之所隨逐，堪忍彼惱，能安隱住，是名菩薩外忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩外忍圓滿？善男子！謂諸菩薩聞他麁言罵詈、毀呰父母、親屬、阿遮利耶、鄔波馱耶，及聞誹謗佛、法、僧寶，菩薩聞已不起瞋恨、反報毀呰，亦不為彼瞋恚隨眠之所隨逐，堪忍彼惱，能安隱住，是名菩薩外忍圓滿。

「云何菩薩法忍圓滿？謂諸菩薩於佛所說素怛纜中一切甚深微妙法義——無來無去、自性寂靜、離分別取、自性涅槃——菩薩聞已，不驚不怖，作是思惟：『我若不了諸深妙法，終不能得阿耨多羅三藐三菩提！』由是因緣攝取諸法，思惟修習，心生信解，是名菩薩法忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩法忍圓滿？謂諸菩薩於佛所說素怛纜中一切甚深微妙法義——無來無去、自性寂靜、離分別取、自性涅槃——菩薩聞已，不驚不怖，作是思惟：『我若不了諸深妙法，終不能得阿耨多羅三藐三菩提！』由是因緣攝取諸法，思惟修習，心生信解，是名菩薩法忍圓滿。

「云何菩薩隨佛教忍圓滿？謂諸菩薩若起瞋恚，為損害時，菩薩自應如是思惟：『而此瞋恚從何而起？從何而滅？是誰所起？云何而起，有所緣耶？』菩薩如是思惟：『彼能起之因，了不可得；能滅之因，亦不可得。能起既無，所起非有；乃至所緣，皆不可得！』由是菩薩安忍而住，瞋無緣起，是名菩薩隨佛教忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩隨佛教忍圓滿？謂諸菩薩若起瞋恚，為損害時，菩薩自應如是思惟：『而此瞋恚從何而起？從何而滅？是誰所起？云何而起，有所緣耶？』菩薩如是思惟：『彼能起之因，了不可得；能滅之因，亦不可得。能起既無，所起非有；乃至所緣，皆不可得！』由是菩薩安忍而住，瞋無緣起，是名菩薩隨佛教忍圓滿。

「云何菩薩無分限忍圓滿？謂諸菩薩非晝分忍，夜分不忍；非夜分忍，晝分不忍。非自國忍，他國不忍；非他國忍，自國不忍。非於名聞者忍，無名聞者不忍；非於無名聞者忍，有名聞者不忍。由是菩薩於一切時及一切國、名聞有無皆悉能忍，是名菩薩無分限忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無分限忍圓滿？謂諸菩薩非晝分忍，夜分不忍；非夜分忍，晝分不忍。非自國忍，他國不忍；非他國忍，自國不忍。非於名聞者忍，無名聞者不忍；非於無名聞者忍，有名聞者不忍。由是菩薩於一切時及一切國、名聞有無皆悉能忍，是名菩薩無分限忍圓滿。

「云何菩薩無分別忍圓滿？謂諸菩薩非惟父母、妻子、親屬於是處忍，餘所不忍，是故菩薩下至旃荼羅等亦能行忍，是名菩薩無分別忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無分別忍圓滿？謂諸菩薩非惟父母、妻子、親屬於是處忍，餘所不忍，是故菩薩下至旃荼羅等亦能行忍，是名菩薩無分別忍圓滿。

「云何菩薩不待事忍圓滿？謂諸菩薩修忍辱時，不為財物、不為驚怖、不為行恩、不為順世及羞恥故，如是菩薩自性常忍，是名菩薩不待事忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不待事忍圓滿？謂諸菩薩修忍辱時，不為財物、不為驚怖、不為行恩、不為順世及羞恥故，如是菩薩自性常忍，是名菩薩不待事忍圓滿。

「云何菩薩得無恚忍圓滿？謂諸菩薩設未遇彼瞋恚因緣及未遇他瞋，心常安忍。若遇因緣及遇他瞋，或復輕欺、拳打、手搏、刀杖損害，麁言毀責，菩薩遇已，作是思惟：『被輕毀業，是我所造，我今應受，定非父母、親屬所造，是故我今歡喜忍受，亦非內、外地界所受，水、火、風界亦復如是。』菩薩由是無倒觀察，遇因緣時，於瞋、不瞋二俱能忍，是名菩薩得無恚忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得無恚忍圓滿？謂諸菩薩設未遇彼瞋恚因緣及未遇他瞋，心常安忍。若遇因緣及遇他瞋，或復輕欺、拳打、手搏、刀杖損害，麁言毀責，菩薩遇已，作是思惟：『被輕毀業，是我所造，我今應受，定非父母、親屬所造，是故我今歡喜忍受，亦非內、外地界所受，水、火、風界亦復如是。』菩薩由是無倒觀察，遇因緣時，於瞋、不瞋二俱能忍，是名菩薩得無恚忍圓滿。

「云何菩薩悲忍圓滿？謂諸菩薩於彼貧苦一切有情為作君主，若王、小王，有大財寶、多諸資具，若為一切貧苦有情罵詈、呵責、惱亂之時，終無恚恨、損害之心，亦不自高，現主威勢，但起思惟：『此諸有情是我所攝，我應養育而守護之！』由是菩薩不生損害。以是因緣，起大悲心忍受安住，是名菩薩悲忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩悲忍圓滿？謂諸菩薩於彼貧苦一切有情為作君主，若王、小王，有大財寶、多諸資具，若為一切貧苦有情罵詈、呵責、惱亂之時，終無恚恨、損害之心，亦不自高，現主威勢，但起思惟：『此諸有情是我所攝，我應養育而守護之！』由是菩薩不生損害。以是因緣，起大悲心忍受安住，是名菩薩悲忍圓滿。

「云何菩薩誓願忍圓滿？謂諸菩薩如是思惟：『我曾於彼一切如來、應、正等覺所作師子吼，誓修菩提，成正覺已，於生死海、煩惱泥中，濟拔一切諸有情等。菩薩由是不生瞋惱，是故我應精勤修習，為拔濟故、為成熟故，為欲調伏、安樂有情，若自起瞋及損害彼，即不含容。云何而能生於悲忍拔濟有情？』善男子！如有良醫善能針療，見有眾生患目瞖者，作是思惟：『我應愍彼，為除眼瞖，令無暗障。』爾時良醫起思惟已，自患眼暗。善男子！汝意云何，而此醫師堪能療彼有情眼瞖，除暗障不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩誓願忍圓滿？謂諸菩薩如是思惟：『我曾於彼一切如來、應、正等覺所作師子吼，誓修菩提，成正覺已，於生死海、煩惱泥中，濟拔一切諸有情等。菩薩由是不生瞋惱，是故我應精勤修習，為拔濟故、為成熟故，為欲調伏、安樂有情，若自起瞋及損害彼，即不含容。云何而能生於悲忍拔濟有情？』善男子！如有良醫善能針療，見有眾生患目瞖者，作是思惟：『我應愍彼，為除眼瞖，令無暗障。』爾時良醫起思惟已，自患眼暗。善男子！汝意云何，而此醫師堪能療彼有情眼瞖，除暗障不？」

止蓋菩薩白佛言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白佛言：「不也，世尊！」

佛告止蓋菩薩言：「善男子！菩薩亦爾！作是思惟：『我今不應以般若針斷世間瞖，由自心有無明暗障，如何能滅他無明惑！』由是因緣，終不損害，修忍安住，是名菩薩得誓願忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告止蓋菩薩言：「善男子！菩薩亦爾！作是思惟：『我今不應以般若針斷世間瞖，由自心有無明暗障，如何能滅他無明惑！』由是因緣，終不損害，修忍安住，是名菩薩得誓願忍圓滿。

「善男子！菩薩成就此十種法，得忍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就此十種法，得忍圓滿。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得精進圓滿。何等為十？一者、如金剛精進；二者、得無逮精進；三者、離二邊精進；四者、廣大精進；五者、熾盛精進；六者、性常精進；七者、清淨精進；八者、不共精進；九者、不輕賤精進；十者、不倨傲精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得精進圓滿。何等為十？一者、如金剛精進；二者、得無逮精進；三者、離二邊精進；四者、廣大精進；五者、熾盛精進；六者、性常精進；七者、清淨精進；八者、不共精進；九者、不輕賤精進；十者、不倨傲精進。

「善男子！云何如金剛精進？謂諸菩薩發起精進，勤修而住諸有情界，未涅槃者，令證涅槃；未得度者，令其得度；未解脫者，令得解脫；未安隱者，令得安隱；未現等覺者，令現等覺。菩薩如是勤修而住。爾時天魔伺求其短，將欲破壞，至菩薩所，作如是言：『善男子！汝勿作此勤苦精進。何以故？我曾如是發起精進，勤修而住諸有情界，未涅槃者，令證涅槃；未得度者，皆令得度；未解脫者，令得解脫；未安隱者，令得安隱；未現等覺者，令現等覺。如此精進，誑惑愚夫，皆為虛妄，非真實法。善男子！如是勤修起精進者，我未曾見一有情能於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺。善男子！我知無量俱胝有情，皆能證入二乘涅槃。善男子！汝徒精進求虛妄法，速捨是心，離諸苦惱！』爾時菩薩作是思惟：『決定是魔惱壞於我！』菩薩悟已，知是魔說，而告之言：『汝惡思惟欲破壞我，汝但自憂，勿憂我事。世尊已說：「魔羅波旬！一切世間各隨逐業，若自、若共而感生處。」魔羅！汝今亦隨逐業，亦自、亦共而感生處。汝應如是隨業而往，莫惱亂我，無義利故，又於長夜自受苦惱！』爾時魔羅情智狹劣，自生慚恥，即捨惡心隱沒不現。由是菩薩！若一切魔王及諸魔眾來惱亂時，欲求其短，故相破壞，而菩薩心終不傾動，無下勇捍，堅固不退，是名菩薩如金剛精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何如金剛精進？謂諸菩薩發起精進，勤修而住諸有情界，未涅槃者，令證涅槃；未得度者，令其得度；未解脫者，令得解脫；未安隱者，令得安隱；未現等覺者，令現等覺。菩薩如是勤修而住。爾時天魔伺求其短，將欲破壞，至菩薩所，作如是言：『善男子！汝勿作此勤苦精進。何以故？我曾如是發起精進，勤修而住諸有情界，未涅槃者，令證涅槃；未得度者，皆令得度；未解脫者，令得解脫；未安隱者，令得安隱；未現等覺者，令現等覺。如此精進，誑惑愚夫，皆為虛妄，非真實法。善男子！如是勤修起精進者，我未曾見一有情能於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺。善男子！我知無量俱胝有情，皆能證入二乘涅槃。善男子！汝徒精進求虛妄法，速捨是心，離諸苦惱！』爾時菩薩作是思惟：『決定是魔惱壞於我！』菩薩悟已，知是魔說，而告之言：『汝惡思惟欲破壞我，汝但自憂，勿憂我事。世尊已說：「魔羅波旬！一切世間各隨逐業，若自、若共而感生處。」魔羅！汝今亦隨逐業，亦自、亦共而感生處。汝應如是隨業而往，莫惱亂我，無義利故，又於長夜自受苦惱！』爾時魔羅情智狹劣，自生慚恥，即捨惡心隱沒不現。由是菩薩！若一切魔王及諸魔眾來惱亂時，欲求其短，故相破壞，而菩薩心終不傾動，無下勇捍，堅固不退，是名菩薩如金剛精進。

「善男子！云何菩薩得無逮精進？謂諸菩薩發起如是種種精進，諸餘菩薩雖復久遠積集淨業，安住真性，終不及此發起種種精進菩薩，數分不及，迦羅等分乃至計喻及鄔波尼殺曇分亦不能及，何況一切聲聞、緣覺！是中菩薩發心精進力，能攝取一切佛法，復能捨離一切罪業諸不善法，是名菩薩得無逮精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得無逮精進？謂諸菩薩發起如是種種精進，諸餘菩薩雖復久遠積集淨業，安住真性，終不及此發起種種精進菩薩，數分不及，迦羅等分乃至計喻及鄔波尼殺曇分亦不能及，何況一切聲聞、緣覺！是中菩薩發心精進力，能攝取一切佛法，復能捨離一切罪業諸不善法，是名菩薩得無逮精進。

「云何菩薩離二邊精進？謂諸菩薩常起精進不增、不減。何以故？以極增上生倨傲故，以極下劣生懈怠故，是故精進常不增、減，是名菩薩離二邊精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩離二邊精進？謂諸菩薩常起精進不增、不減。何以故？以極增上生倨傲故，以極下劣生懈怠故，是故精進常不增、減，是名菩薩離二邊精進。

「云何菩薩廣大精進？謂諸菩薩發起精進：『願我如是當得如來妙色端嚴！諸佛所有無見頂相，圓光隨好，微妙具足！』又復發起如是精進：『願我當得無量無礙諸佛大智，及大威德勝義性等！』是名菩薩廣大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩廣大精進？謂諸菩薩發起精進：『願我如是當得如來妙色端嚴！諸佛所有無見頂相，圓光隨好，微妙具足！』又復發起如是精進：『願我當得無量無礙諸佛大智，及大威德勝義性等！』是名菩薩廣大精進。

「善男子！云何菩薩熾盛精進？謂諸菩薩發起精進，永離一切塵垢過患，如末尼珠及紫金等，遠離一切塵垢過患，光明炫曜，殊妙赫奕。菩薩精進如是熾盛，永離一切塵垢過患。何者名為精進塵垢？何者名為精進過患？所謂懈怠、嬾惰、不節飲食、不自知量、非理作意、起惡思惟，如是說名精進塵垢，亦名過患。菩薩精進永能捨離，是故精進清淨無垢、鮮白熾盛、無復過患。是名菩薩熾盛精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩熾盛精進？謂諸菩薩發起精進，永離一切塵垢過患，如末尼珠及紫金等，遠離一切塵垢過患，光明炫曜，殊妙赫奕。菩薩精進如是熾盛，永離一切塵垢過患。何者名為精進塵垢？何者名為精進過患？所謂懈怠、嬾惰、不節飲食、不自知量、非理作意、起惡思惟，如是說名精進塵垢，亦名過患。菩薩精進永能捨離，是故精進清淨無垢、鮮白熾盛、無復過患。是名菩薩熾盛精進。

「云何菩薩性恒精進？謂諸菩薩於諸威儀能常發起種種精進，性恒勤勇，無休廢時，若身、若心曾無懈倦，是名菩薩性恒精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩性恒精進？謂諸菩薩於諸威儀能常發起種種精進，性恒勤勇，無休廢時，若身、若心曾無懈倦，是名菩薩性恒精進。

「云何菩薩清淨精進？謂諸菩薩發起如是恒常精進，所有眾罪、諸不善法、無利益事障礙於道，乃至微細極小不善、一念惡心亦不發起，況復廣大諸不善法！是故菩薩皆悉除斷，順涅槃理，聖道資糧，趣菩提分。如是善法，菩薩修習令增長廣大，圓滿菩提。是名菩薩清淨精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩清淨精進？謂諸菩薩發起如是恒常精進，所有眾罪、諸不善法、無利益事障礙於道，乃至微細極小不善、一念惡心亦不發起，況復廣大諸不善法！是故菩薩皆悉除斷，順涅槃理，聖道資糧，趣菩提分。如是善法，菩薩修習令增長廣大，圓滿菩提。是名菩薩清淨精進。

「云何菩薩不共精進？謂諸菩薩如是思惟：『設使十方殑伽沙界火聚遍滿，如阿鼻獄。過彼世界，有一眾生受諸苦惱，無歸、無依及無怙恃。菩薩哀愍彼一有情，度猛火聚，往彼教化，尚不辭勞，況多有情而不救濟！』菩薩如是大悲精進，外道、二乘所不能及，是名菩薩不共精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不共精進？謂諸菩薩如是思惟：『設使十方殑伽沙界火聚遍滿，如阿鼻獄。過彼世界，有一眾生受諸苦惱，無歸、無依及無怙恃。菩薩哀愍彼一有情，度猛火聚，往彼教化，尚不辭勞，況多有情而不救濟！』菩薩如是大悲精進，外道、二乘所不能及，是名菩薩不共精進。

「云何菩薩不輕賤精進？謂諸菩薩終不起心：『以我精進微弱、下劣及懈怠故，修習菩提，自謂難得。』又復不作如是思惟：『我亦不能荷擔如是於無量劫及千萬劫積集苦行，如救頭然，方證菩提。』不作如是退屈之心。由是菩薩發如是心：『所有過去如來、應、正等覺，現在如來、應、正等覺，未來如來、應、正等覺——彼諸如來於無量劫精進修行皆現等覺，由是諸佛非不多時修行精進，得有如是現正等覺。我亦如是，理應多劫修種種行，當得阿耨多羅三藐三菩提，以三世如來同行精進已成佛故。又我寧為一切有情精勤修習而處地獄，終不為己修行精進而證涅槃。』是名菩薩不輕賤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不輕賤精進？謂諸菩薩終不起心：『以我精進微弱、下劣及懈怠故，修習菩提，自謂難得。』又復不作如是思惟：『我亦不能荷擔如是於無量劫及千萬劫積集苦行，如救頭然，方證菩提。』不作如是退屈之心。由是菩薩發如是心：『所有過去如來、應、正等覺，現在如來、應、正等覺，未來如來、應、正等覺——彼諸如來於無量劫精進修行皆現等覺，由是諸佛非不多時修行精進，得有如是現正等覺。我亦如是，理應多劫修種種行，當得阿耨多羅三藐三菩提，以三世如來同行精進已成佛故。又我寧為一切有情精勤修習而處地獄，終不為己修行精進而證涅槃。』是名菩薩不輕賤精進。

「云何菩薩不倨傲精進？謂此菩薩起精進時終不味著，自倨輕他。誰有智者，希他恩念而行精進！是名菩薩不倨傲精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不倨傲精進？謂此菩薩起精進時終不味著，自倨輕他。誰有智者，希他恩念而行精進！是名菩薩不倨傲精進。

「善男子！菩薩摩訶薩能成就此十種法故，得精進圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩能成就此十種法故，得精進圓滿。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得靜慮圓滿。何等為十？一者、積集福德；二者、能多厭離；三者、勤修精進；四者、具足多聞；五者、得不顛倒勤修領受；六者、法隨法行；七者、成利根性；八者、得心善巧；九者、得奢摩他、毘鉢舍那善巧；十者、得不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得靜慮圓滿。何等為十？一者、積集福德；二者、能多厭離；三者、勤修精進；四者、具足多聞；五者、得不顛倒勤修領受；六者、法隨法行；七者、成利根性；八者、得心善巧；九者、得奢摩他、毘鉢舍那善巧；十者、得不執著。

「云何菩薩積集福德？謂諸菩薩愛樂大乘，復能積集一切善根，所生之處攝善知識，而能修習種種妙行。又常願生大婆羅門家、剎帝利家、大居士家，所生之處恒得正信。由是因緣增長無量廣大善根，為常不離善知識故。善知識者，所謂諸佛、一切菩薩。由是菩薩串習善根，增長熾盛，觀察世間苦惱逼迫、眾病所集、愚暗所蔽、無所安住。何以故？以欲因緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩積集福德？謂諸菩薩愛樂大乘，復能積集一切善根，所生之處攝善知識，而能修習種種妙行。又常願生大婆羅門家、剎帝利家、大居士家，所生之處恒得正信。由是因緣增長無量廣大善根，為常不離善知識故。善知識者，所謂諸佛、一切菩薩。由是菩薩串習善根，增長熾盛，觀察世間苦惱逼迫、眾病所集、愚暗所蔽、無所安住。何以故？以欲因緣故。

「云何菩薩能多厭離？謂諸菩薩由前因緣，『我今不應於此世間行於貪欲，以彼貪欲但由妄情分別生故。諸佛廣說一切貪欲種種過患，所謂欲如尖摽、如鑹、如劍亦如利刀，又如毒蛇、如水聚沫、如肉腐敗臭穢可惡。』由是菩薩起厭離心，剃除鬚髮而披法服，出家正信，趣於非家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能多厭離？謂諸菩薩由前因緣，『我今不應於此世間行於貪欲，以彼貪欲但由妄情分別生故。諸佛廣說一切貪欲種種過患，所謂欲如尖摽、如鑹、如劍亦如利刀，又如毒蛇、如水聚沫、如肉腐敗臭穢可惡。』由是菩薩起厭離心，剃除鬚髮而披法服，出家正信，趣於非家。

「云何菩薩勤修精進？謂此菩薩既出家已，發大精進，未得令得，未解令解，未證令證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩勤修精進？謂此菩薩既出家已，發大精進，未得令得，未解令解，未證令證。

「云何菩薩具足多聞？謂此菩薩由前因緣，多聞領受，於世俗諦及勝義諦深妙理中，善能宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩具足多聞？謂此菩薩由前因緣，多聞領受，於世俗諦及勝義諦深妙理中，善能宣說。

「云何菩薩得不顛倒勤修領受？謂此菩薩於諸諦理領納於心，精勤修習無倒善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不顛倒勤修領受？謂此菩薩於諸諦理領納於心，精勤修習無倒善巧。

「云何菩薩法隨法行？謂此菩薩得善巧已，法隨法行，所謂正語、正業、正命、正思惟、正精進、正念、正定、正見，是為菩薩修習道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩法隨法行？謂此菩薩得善巧已，法隨法行，所謂正語、正業、正命、正思惟、正精進、正念、正定、正見，是為菩薩修習道支。

「云何菩薩而得利根？謂此菩薩習道支已，利根明悟，能正了知。菩薩由此安住寂靜，遠離執著、一切憒閙，不樂多言。復能捨離欲尋、恚尋、害尋及不死尋，遠離眷屬、名稱、利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩而得利根？謂此菩薩習道支已，利根明悟，能正了知。菩薩由此安住寂靜，遠離執著、一切憒閙，不樂多言。復能捨離欲尋、恚尋、害尋及不死尋，遠離眷屬、名稱、利養。

「云何菩薩得心善巧？謂此菩薩由前因緣，得心善巧，身常寂靜，觀察其心於善、不善及與無記，自念：『我今心住何性？』若住勝善清淨，心生信樂歡喜。云何勝善？謂三十七菩提分法。若住不善，應當厭離，發起精進，便能永斷諸不善法。云何名為諸不善法？謂貪、瞋、癡。貪有三種，謂上、中、下。云何上貪？謂此貪欲遍滿身心，隨順下劣，心常染著，於一切時無有慚、愧。云何無慚？謂貪欲者恒起思惟尋求欲境，心生愛重，耽著讚美，是名無慚。云何無愧？謂貪欲者為欲因緣，能於父母及餘尊者起於諍論，輕欺損害，重彼貪欲，是名無愧。謂貪欲者由是因緣生於惡處，是故說名增上貪欲。云何中貪？謂貪欲者行貪欲已，即生厭離，起變悔心，不復隨順，是名中貪。云何下貪？謂貪欲者起貪欲時，或摩觸身、纔共語言、或時見已，欲心便息，是名下貪。所有一切活命資具，心若執著總說名貪。云何名瞋？是瞋應知亦有三種，謂上、中、下。云何上瞋？謂瞋恚者起種種瞋，於五無間隨造一業，或謗正法。謗正法者，其罪過彼五無間業，數分不及，迦羅分不及，乃至計喻、鄔波尼殺曇分亦所不及，由是因緣生捺洛迦。若生人中，形貌慘黑，眼目恒赤，為人暴惡，常行損害，由是因緣生捺洛迦。是名上瞋。云何中瞋？謂瞋恚者造罪業已，速能改悔即起對除，是名中瞋。云何下瞋？謂瞋恚者由起瞋故出麁惡言，輕調譏嫌，集不善業，經一剎那及一臘縛、一牟呼栗多即能改悔，修習對除，是名下瞋。是癡應知亦有三種，謂上、中、下。云何上癡？謂愚癡者恒住貪、瞋，曾無憂悔，是名上癡。云何中癡？謂愚癡者起少不善，即能於彼梵行者前發露懺悔，不見惡業可受重故，是名中癡。云何下癡？謂愚癡者於佛所制非性戒中少有毀犯，或一、二、三，便能捨離，是名下癡。菩薩於彼貪、瞋、癡法皆能遮止，由心善巧。得善巧已，終無喜樂於彼染著。何以故？得心善巧故，若住無記即勤觀察，惟起正念。云何無記？謂起心時，心不在內，亦不在外；非住於善，非住不善；不住毘鉢舍那，亦復不住於奢摩他，而心下劣引起睡眠，令心昧略，猶如士夫極重睡眠，初覺之時，根識惛昧，不能明了。住無記心亦復如是。以無記心不明了故，菩薩於中心精勇銳，安住歡喜。是名菩薩得心善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得心善巧？謂此菩薩由前因緣，得心善巧，身常寂靜，觀察其心於善、不善及與無記，自念：『我今心住何性？』若住勝善清淨，心生信樂歡喜。云何勝善？謂三十七菩提分法。若住不善，應當厭離，發起精進，便能永斷諸不善法。云何名為諸不善法？謂貪、瞋、癡。貪有三種，謂上、中、下。云何上貪？謂此貪欲遍滿身心，隨順下劣，心常染著，於一切時無有慚、愧。云何無慚？謂貪欲者恒起思惟尋求欲境，心生愛重，耽著讚美，是名無慚。云何無愧？謂貪欲者為欲因緣，能於父母及餘尊者起於諍論，輕欺損害，重彼貪欲，是名無愧。謂貪欲者由是因緣生於惡處，是故說名增上貪欲。云何中貪？謂貪欲者行貪欲已，即生厭離，起變悔心，不復隨順，是名中貪。云何下貪？謂貪欲者起貪欲時，或摩觸身、纔共語言、或時見已，欲心便息，是名下貪。所有一切活命資具，心若執著總說名貪。云何名瞋？是瞋應知亦有三種，謂上、中、下。云何上瞋？謂瞋恚者起種種瞋，於五無間隨造一業，或謗正法。謗正法者，其罪過彼五無間業，數分不及，迦羅分不及，乃至計喻、鄔波尼殺曇分亦所不及，由是因緣生捺洛迦。若生人中，形貌慘黑，眼目恒赤，為人暴惡，常行損害，由是因緣生捺洛迦。是名上瞋。云何中瞋？謂瞋恚者造罪業已，速能改悔即起對除，是名中瞋。云何下瞋？謂瞋恚者由起瞋故出麁惡言，輕調譏嫌，集不善業，經一剎那及一臘縛、一牟呼栗多即能改悔，修習對除，是名下瞋。是癡應知亦有三種，謂上、中、下。云何上癡？謂愚癡者恒住貪、瞋，曾無憂悔，是名上癡。云何中癡？謂愚癡者起少不善，即能於彼梵行者前發露懺悔，不見惡業可受重故，是名中癡。云何下癡？謂愚癡者於佛所制非性戒中少有毀犯，或一、二、三，便能捨離，是名下癡。菩薩於彼貪、瞋、癡法皆能遮止，由心善巧。得善巧已，終無喜樂於彼染著。何以故？得心善巧故，若住無記即勤觀察，惟起正念。云何無記？謂起心時，心不在內，亦不在外；非住於善，非住不善；不住毘鉢舍那，亦復不住於奢摩他，而心下劣引起睡眠，令心昧略，猶如士夫極重睡眠，初覺之時，根識惛昧，不能明了。住無記心亦復如是。以無記心不明了故，菩薩於中心精勇銳，安住歡喜。是名菩薩得心善巧。

「云何菩薩得奢摩他、毘鉢舍那善巧？謂此菩薩心善巧已，觀察諸法如幻如夢，思惟諸法：『此是善法，此非善法；此出離法，此不出離法。』謂諸菩薩觀一切法皆依於心，心為自性、心為上首，能攝受心、善調伏心、善了知心，故能攝此一切諸法。既善調伏又善了知，由此因緣便能修習奢摩他法——如是繫心，如是止心及安住心。勤修如是奢摩他故，便能安住心一境性。菩薩住心一境性已，入定觀察，得離生喜樂。心得喜已，遠離欲界惡、不善法及有尋有伺，是名修行住初靜慮。又離尋伺，不味喜樂，觀無常已，出初靜慮，住內等淨，得定生喜樂，是名菩薩入第二靜慮。次厭離喜及觀苦已，住捨正念、正知及樂，心安正受。佛說：『成就住捨念樂，入第三靜慮，修行而住。』作空解已，入第四靜慮，便捨我執。捨我執故，苦樂亦斷，憂喜滅故，住不苦樂，捨念清淨，是名修習第四靜慮。又菩薩觀身與虛空等，既信解已，捨諸色想、滅有對想——離種種想，捨色想故；滅有對想，離異想故——入無邊空，是謂修習空無邊處。超過一切空無邊已，有識等生，入無邊識，是謂修住識無邊處。超過一切識無邊已，入無所有，是謂修住無所有處。超無所有，修習而住非想非非想處。又諸菩薩遠離能緣想受心故，名住滅定。雖入彼定，終不樂著。出彼定已，與慈心俱，捨怨憎心，遠損害想，廣大無量，平等無二，極善修習，於一方面意解遍滿，入定而住，諸餘三方、四維、上下周遍世間。與悲心俱，捨怨憎心，離損害意，廣大無量，平等無二，極善修習，於一方面無邊世界意解遍滿，入定而住，諸餘三方、四維、上下周遍世間。菩薩與喜心俱，捨怨憎心，離損害意，廣大無量，平等無二，極善修習，於一方面意解周遍，入定而住，諸餘三方、四維、上下周遍世間。菩薩與捨心俱，離怨憎心，捨損害意，廣大無量，平等無二，極善修習，於一方面意解周遍，入定而住，諸餘三方、四維、上下周遍世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得奢摩他、毘鉢舍那善巧？謂此菩薩心善巧已，觀察諸法如幻如夢，思惟諸法：『此是善法，此非善法；此出離法，此不出離法。』謂諸菩薩觀一切法皆依於心，心為自性、心為上首，能攝受心、善調伏心、善了知心，故能攝此一切諸法。既善調伏又善了知，由此因緣便能修習奢摩他法——如是繫心，如是止心及安住心。勤修如是奢摩他故，便能安住心一境性。菩薩住心一境性已，入定觀察，得離生喜樂。心得喜已，遠離欲界惡、不善法及有尋有伺，是名修行住初靜慮。又離尋伺，不味喜樂，觀無常已，出初靜慮，住內等淨，得定生喜樂，是名菩薩入第二靜慮。次厭離喜及觀苦已，住捨正念、正知及樂，心安正受。佛說：『成就住捨念樂，入第三靜慮，修行而住。』作空解已，入第四靜慮，便捨我執。捨我執故，苦樂亦斷，憂喜滅故，住不苦樂，捨念清淨，是名修習第四靜慮。又菩薩觀身與虛空等，既信解已，捨諸色想、滅有對想——離種種想，捨色想故；滅有對想，離異想故——入無邊空，是謂修習空無邊處。超過一切空無邊已，有識等生，入無邊識，是謂修住識無邊處。超過一切識無邊已，入無所有，是謂修住無所有處。超無所有，修習而住非想非非想處。又諸菩薩遠離能緣想受心故，名住滅定。雖入彼定，終不樂著。出彼定已，與慈心俱，捨怨憎心，遠損害想，廣大無量，平等無二，極善修習，於一方面意解遍滿，入定而住，諸餘三方、四維、上下周遍世間。與悲心俱，捨怨憎心，離損害意，廣大無量，平等無二，極善修習，於一方面無邊世界意解遍滿，入定而住，諸餘三方、四維、上下周遍世間。菩薩與喜心俱，捨怨憎心，離損害意，廣大無量，平等無二，極善修習，於一方面意解周遍，入定而住，諸餘三方、四維、上下周遍世間。菩薩與捨心俱，離怨憎心，捨損害意，廣大無量，平等無二，極善修習，於一方面意解周遍，入定而住，諸餘三方、四維、上下周遍世間。

「云何菩薩得不執著？謂此菩薩得五神通亦不執著，常能希求菩提資糧、諸法圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不執著？謂此菩薩得五神通亦不執著，常能希求菩提資糧、諸法圓滿。

「善男子！菩薩摩訶薩成就此十種法故，得靜慮圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩成就此十種法故，得靜慮圓滿。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，得般若圓滿。何等為十？一者、無我善巧；二者、業果善巧；三者、有為善巧；四者、生死流轉善巧；五者、捨離生死善巧；六者、得二乘善巧；七者、大乘善巧；八者、捨離魔業善巧；九者、得不顛倒般若；十者、得無等般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，得般若圓滿。何等為十？一者、無我善巧；二者、業果善巧；三者、有為善巧；四者、生死流轉善巧；五者、捨離生死善巧；六者、得二乘善巧；七者、大乘善巧；八者、捨離魔業善巧；九者、得不顛倒般若；十者、得無等般若。

「善男子！云何菩薩得無我善巧？謂諸菩薩學般若故，能正觀色、受、想、行、識。觀察色時生不可得、集不可得、滅不可得，如是觀察受、想、行、識，生、集、滅法俱不可得。以勝義中不可得故，非於世俗。勝義、世俗諸法自性，但有言說，實無可得。由是因緣，菩薩長時不捨精進，為欲利益諸有情故，如救頭然。由是菩薩得無我善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩得無我善巧？謂諸菩薩學般若故，能正觀色、受、想、行、識。觀察色時生不可得、集不可得、滅不可得，如是觀察受、想、行、識，生、集、滅法俱不可得。以勝義中不可得故，非於世俗。勝義、世俗諸法自性，但有言說，實無可得。由是因緣，菩薩長時不捨精進，為欲利益諸有情故，如救頭然。由是菩薩得無我善巧。

「云何菩薩得業果善巧？謂諸菩薩如是思惟：『一切世間自性皆空，如戲場處、健達縛城。一切有情雖非實有，然執著我，由是不能通達聖道。』是諸有情如是思惟：『若無有我及無有情、命者、生者、意生、士夫，若補特伽羅、摩納縛迦，若養育者，即無善惡業異熟果體性可得！』以正般若如實了知，是名菩薩得業果善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得業果善巧？謂諸菩薩如是思惟：『一切世間自性皆空，如戲場處、健達縛城。一切有情雖非實有，然執著我，由是不能通達聖道。』是諸有情如是思惟：『若無有我及無有情、命者、生者、意生、士夫，若補特伽羅、摩納縛迦，若養育者，即無善惡業異熟果體性可得！』以正般若如實了知，是名菩薩得業果善巧。

「云何菩薩得有為善巧？謂諸菩薩以正般若了知一切諸有為法，如是思惟：『諸有為法念念遷謝，無久住相，猶如危露，譬若瀑流。云何如是法中而生貪著，即懷憂惱！若起執著，易壞諸法，何名智者！』由是因緣，於滅壞法不樂執著，起厭離心，是名菩薩得有為善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得有為善巧？謂諸菩薩以正般若了知一切諸有為法，如是思惟：『諸有為法念念遷謝，無久住相，猶如危露，譬若瀑流。云何如是法中而生貪著，即懷憂惱！若起執著，易壞諸法，何名智者！』由是因緣，於滅壞法不樂執著，起厭離心，是名菩薩得有為善巧。

「云何菩薩得生死流轉善巧？謂諸菩薩如是思惟：『一切世間無明所覆，常處生死，為愛羂縛。由愛為因，而生於取；由取為因，生善惡業；由生業故，令有相續；由有為因，而起於生；由生為因，故有老死、憂悲、苦惱，眾苦集故。如是展轉相續不斷，如汲灌輪上下迴轉，生死相續亦復如是。』由此菩薩以正般若如實了知，是名菩薩得生死流轉善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得生死流轉善巧？謂諸菩薩如是思惟：『一切世間無明所覆，常處生死，為愛羂縛。由愛為因，而生於取；由取為因，生善惡業；由生業故，令有相續；由有為因，而起於生；由生為因，故有老死、憂悲、苦惱，眾苦集故。如是展轉相續不斷，如汲灌輪上下迴轉，生死相續亦復如是。』由此菩薩以正般若如實了知，是名菩薩得生死流轉善巧。

「云何菩薩得捨離生死善巧？謂諸菩薩如是思惟：『離無明故，不著諸行；捨諸行故，則無有愛；遠離愛故，則無有取；能離取故，有不相續；捨彼有故，則無有生；能離生故，永斷老死、憂悲、苦惱。』由是菩薩以正般若如實了知，是名菩薩得捨離生死善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得捨離生死善巧？謂諸菩薩如是思惟：『離無明故，不著諸行；捨諸行故，則無有愛；遠離愛故，則無有取；能離取故，有不相續；捨彼有故，則無有生；能離生故，永斷老死、憂悲、苦惱。』由是菩薩以正般若如實了知，是名菩薩得捨離生死善巧。

「云何菩薩得二乘善巧？謂諸菩薩如是思惟：『此法能得預流、一來及不還果、阿羅漢故，永盡諸漏，斷諸結習，無復相續生死流轉，遊履涅槃。思惟此法得辟支佛，如犀角喻，獨一而行。一切菩薩以正般若了知此法，終不取證！』何以故？若諸菩薩如是思惟：『我為利益諸有情界作師子吼，我當拔濟住於生死諸有情類，發大誓願，終不獨一出離生死！』是名菩薩得二乘善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得二乘善巧？謂諸菩薩如是思惟：『此法能得預流、一來及不還果、阿羅漢故，永盡諸漏，斷諸結習，無復相續生死流轉，遊履涅槃。思惟此法得辟支佛，如犀角喻，獨一而行。一切菩薩以正般若了知此法，終不取證！』何以故？若諸菩薩如是思惟：『我為利益諸有情界作師子吼，我當拔濟住於生死諸有情類，發大誓願，終不獨一出離生死！』是名菩薩得二乘善巧。

「云何菩薩得大乘善巧？謂諸菩薩於學戒中，觀學者不可得、所學亦不可得、戒所得果亦不可得，然不執空、墮於斷見，是名菩薩大乘善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得大乘善巧？謂諸菩薩於學戒中，觀學者不可得、所學亦不可得、戒所得果亦不可得，然不執空、墮於斷見，是名菩薩大乘善巧。

「云何菩薩而得捨離魔業善巧？謂諸菩薩遠離一切不善丈夫，亦不住彼惡國之中。又能遠離隨世俗見、修習呪術，而求利養及尊重供養。復能遠離障菩提法諸煩惱等，而能修習諸對除道。是名捨離魔業善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩而得捨離魔業善巧？謂諸菩薩遠離一切不善丈夫，亦不住彼惡國之中。又能遠離隨世俗見、修習呪術，而求利養及尊重供養。復能遠離障菩提法諸煩惱等，而能修習諸對除道。是名捨離魔業善巧。

「云何菩薩得不顛倒般若？謂諸菩薩修習般若，於諸世間經書、呪術、工巧處中，常為教化諸有情故，終不為已求知解故，亦不為身得名聞故，又復不為得利養故，為開演聖教大威德故，終不欲為顯己德故，專起思惟殊勝正教，於如來制毘奈耶中，示現功德，終不墮於異道諸見。是名菩薩得不顛倒善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得不顛倒般若？謂諸菩薩修習般若，於諸世間經書、呪術、工巧處中，常為教化諸有情故，終不為已求知解故，亦不為身得名聞故，又復不為得利養故，為開演聖教大威德故，終不欲為顯己德故，專起思惟殊勝正教，於如來制毘奈耶中，示現功德，終不墮於異道諸見。是名菩薩得不顛倒善巧。

「云何菩薩得無等般若？謂諸菩薩所學般若超過二乘、一切世間天、魔、梵、世及諸外道婆羅門等，八部諸眾一切有情，而無等於菩薩般若，惟除如來、應、正等覺。是名菩薩無等般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得無等般若？謂諸菩薩所學般若超過二乘、一切世間天、魔、梵、世及諸外道婆羅門等，八部諸眾一切有情，而無等於菩薩般若，惟除如來、應、正等覺。是名菩薩無等般若。

「善男子！菩薩能成就此十種法，得般若圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩能成就此十種法，得般若圓滿。」

佛說寶雨經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第二

(大周長壽二年歲次癸巳九月丁亥三月己丑佛授記寺譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (大周長壽二年歲次癸巳九月丁亥三月己丑佛授記寺譯)

(大白馬寺大德沙門懷義監譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (大白馬寺大德沙門懷義監譯)

(南印度沙門摩流支宣釋梵本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (南印度沙門摩流支宣釋梵本)

(中印度王使沙門梵摩兼宣梵本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (中印度王使沙門梵摩兼宣梵本)

(京濟法寺沙門戰陀譯語) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (京濟法寺沙門戰陀譯語)

(佛授記寺沙門慧智證譯語) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (佛授記寺沙門慧智證譯語)

(佛授記寺沙門道昌證梵文) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (佛授記寺沙門道昌證梵文)

(天宮寺沙門摩難陀證梵文) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (天宮寺沙門摩難陀證梵文)

(大周東寺都維那清源縣開國公沙門處一筆受) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (大周東寺都維那清源縣開國公沙門處一筆受)

(佛授記寺都維那昌平縣開國公沙門德感筆受) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (佛授記寺都維那昌平縣開國公沙門德感筆受)

(佛授記寺沙門思玄綴文) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (佛授記寺沙門思玄綴文)

(長壽寺主沙門智𭳮綴文) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (長壽寺主沙門智𭳮綴文)

(佛授記寺都維那贊皇縣開國公沙門知靜證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (佛授記寺都維那贊皇縣開國公沙門知靜證議)

(佛授記寺主渤海縣開國公沙門行感證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (佛授記寺主渤海縣開國公沙門行感證議)

(大周東寺都維預章縣開國公沙門惠儼證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (大周東寺都維預章縣開國公沙門惠儼證議)

(天宮寺上座沙門知道證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (天宮寺上座沙門知道證議)

(大周東寺上座江陵縣開國公沙門法明證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (大周東寺上座江陵縣開國公沙門法明證議)

(長壽寺上座沙門知機證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (長壽寺上座沙門知機證議)

(大奉光寺上座當陽縣開國公沙門惠稜證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (大奉光寺上座當陽縣開國公沙門惠稜證議)

(佛授記寺沙門神英證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (佛授記寺沙門神英證議)

(京西明寺沙門圓測證議) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (京西明寺沙門圓測證議)

(波羅門僧般若證譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (波羅門僧般若證譯)

(波羅門僧臣度破具寫梵本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (波羅門僧臣度破具寫梵本)

(鴻州度山縣人臣叱干智藏寫梵本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (鴻州度山縣人臣叱干智藏寫梵本)

(婆羅門臣迦葉烏擔寫梵本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (婆羅門臣迦葉烏擔寫梵本)

(婆羅門臣剎利烏臺寫梵本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (婆羅門臣剎利烏臺寫梵本)

(尚方監匠臣李審㳟裝) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (尚方監匠臣李審㳟裝)

(麟臺揩書令史臣杜大賓寫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (麟臺揩書令史臣杜大賓寫)

(專當典并寫麟臺揩書令史臣徐元處) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (專當典并寫麟臺揩書令史臣徐元處)

(專當使文林郎守左術翊二府兵曹參軍事臣傅守真) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (專當使文林郎守左術翊二府兵曹參軍事臣傅守真)

(勅撿挍翻經使典司賓寺府史趙思泰) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (勅撿挍翻經使典司賓寺府史趙思泰)