佛說寶雨經卷第一(顯授不退轉菩薩記) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶雨經卷第一(顯授不退轉菩薩記)

唐天竺三藏達摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏達摩流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住伽耶城伽耶山頂，與大苾芻眾七萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在；心善解脫、慧善解脫；如調慧馬，亦如大象；已作所作，已辦所辦；棄諸重擔，逮得己利；盡諸有結，明了正法；心得自在，到勝彼岸；通達法界，為法王子；於諸利養，心無所著；善得出家，成具足戒；意解圓滿，住涅槃路。唯除一人，謂長老阿難陀，猶居學地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住伽耶城伽耶山頂，與大苾芻眾七萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在；心善解脫、慧善解脫；如調慧馬，亦如大象；已作所作，已辦所辦；棄諸重擔，逮得己利；盡諸有結，明了正法；心得自在，到勝彼岸；通達法界，為法王子；於諸利養，心無所著；善得出家，成具足戒；意解圓滿，住涅槃路。唯除一人，謂長老阿難陀，猶居學地。

菩薩摩訶薩八萬四千人，皆是一生補處，於一切智現前能入，隨順尊重，得無所著陀羅尼門，住首楞嚴三昧，遊戲神通，證無功用，離一切障，起大慈悲遍滿十方一切世界，善攝無邊諸佛剎土，空性所行安住無相，心如虛空、如甚深海，如妙高山八風不動，亦如蓮花無所染著，如明淨寶，如鍊真金，為欲利益諸有情故，起無邊智入佛境界。其名曰：寶熾菩薩、寶手菩薩、寶印手菩薩、寶冠菩薩、寶髻菩薩、寶積菩薩、寶性菩薩、寶頂菩薩、寶幢菩薩、金剛藏菩薩、金藏菩薩、寶藏菩薩、德藏菩薩、離垢菩薩、如來藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、定藏菩薩、蓮花藏菩薩、解脫月菩薩、普月菩薩、淨月菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、蓮花眼菩薩、普威儀菩薩、端嚴菩薩、普慧行菩薩、法慧菩薩、勝慧菩薩、上慧菩薩、金剛慧菩薩、師子遊戲菩薩、大音聲王菩薩、師子吼菩薩、甚深音聲菩薩、無染著菩薩、離一切垢菩薩、月光菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智德菩薩、賢德菩薩、月德菩薩、蓮花德菩薩、寶德菩薩、曼殊室利法王子菩薩摩訶薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩八萬四千人，皆是一生補處，於一切智現前能入，隨順尊重，得無所著陀羅尼門，住首楞嚴三昧，遊戲神通，證無功用，離一切障，起大慈悲遍滿十方一切世界，善攝無邊諸佛剎土，空性所行安住無相，心如虛空、如甚深海，如妙高山八風不動，亦如蓮花無所染著，如明淨寶，如鍊真金，為欲利益諸有情故，起無邊智入佛境界。其名曰：寶熾菩薩、寶手菩薩、寶印手菩薩、寶冠菩薩、寶髻菩薩、寶積菩薩、寶性菩薩、寶頂菩薩、寶幢菩薩、金剛藏菩薩、金藏菩薩、寶藏菩薩、德藏菩薩、離垢菩薩、如來藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、定藏菩薩、蓮花藏菩薩、解脫月菩薩、普月菩薩、淨月菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、蓮花眼菩薩、普威儀菩薩、端嚴菩薩、普慧行菩薩、法慧菩薩、勝慧菩薩、上慧菩薩、金剛慧菩薩、師子遊戲菩薩、大音聲王菩薩、師子吼菩薩、甚深音聲菩薩、無染著菩薩、離一切垢菩薩、月光菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智德菩薩、賢德菩薩、月德菩薩、蓮花德菩薩、寶德菩薩、曼殊室利法王子菩薩摩訶薩等。

復有十六善大丈夫，賢護菩薩而為上首；復有賢劫菩薩，慈氏菩薩而為上首；復有四大王眾天，四大天王而為上首；復有三十三天眾，帝釋天王而為上首；復有時分天眾，時分天王而為上首；復有知足天眾，知足天王而為上首；復有樂變化天眾，樂變化天王而為上首；復有他化自在天眾，他化自在天王而為上首；復有白分魔王眾，商主魔羅而為上首；復有梵天王眾，大梵天王而為上首；復有淨居天眾，摩醯首羅天王而為上首；復有無量百千阿素羅眾，毘摩質多羅阿素羅王、睒末羅阿素羅王、婆稚阿素羅王、羅怙羅阿素羅王等而為上首；復有無量百千諸龍王眾，阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、娑揭羅龍王、和修吉龍王等而為上首；復有無量百千諸龍王子，威光而為上首；復有無量百千諸龍王婇女，及餘無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素羅、揭路荼、緊捺羅、莫呼羅伽、人非人等，皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十六善大丈夫，賢護菩薩而為上首；復有賢劫菩薩，慈氏菩薩而為上首；復有四大王眾天，四大天王而為上首；復有三十三天眾，帝釋天王而為上首；復有時分天眾，時分天王而為上首；復有知足天眾，知足天王而為上首；復有樂變化天眾，樂變化天王而為上首；復有他化自在天眾，他化自在天王而為上首；復有白分魔王眾，商主魔羅而為上首；復有梵天王眾，大梵天王而為上首；復有淨居天眾，摩醯首羅天王而為上首；復有無量百千阿素羅眾，毘摩質多羅阿素羅王、睒末羅阿素羅王、婆稚阿素羅王、羅怙羅阿素羅王等而為上首；復有無量百千諸龍王眾，阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、娑揭羅龍王、和修吉龍王等而為上首；復有無量百千諸龍王子，威光而為上首；復有無量百千諸龍王婇女，及餘無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素羅、揭路荼、緊捺羅、莫呼羅伽、人非人等，皆來集會。

時伽耶山頂周四踰繕那，地及虛空無微塵許眾不充滿，為欲供養佛、世尊故，敷師子座。其師子座高一踰繕那，以無量百千綺妙繒綵、寶鈴、寶網、寶蓋莊嚴，復有百千繒帶垂下。其師子座及地方處，皆以金剛所成，堅固難壞，平坦如掌，灑掃清淨，散眾天花，甚可愛樂。於其地上出生無量百千葉金色蓮花，琉璃為莖，帝青為臺，香氣芬馥，悅可眾心。其座四邊生四寶樹，高半踰繕那，枝條蔭映三俱盧舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時伽耶山頂周四踰繕那，地及虛空無微塵許眾不充滿，為欲供養佛、世尊故，敷師子座。其師子座高一踰繕那，以無量百千綺妙繒綵、寶鈴、寶網、寶蓋莊嚴，復有百千繒帶垂下。其師子座及地方處，皆以金剛所成，堅固難壞，平坦如掌，灑掃清淨，散眾天花，甚可愛樂。於其地上出生無量百千葉金色蓮花，琉璃為莖，帝青為臺，香氣芬馥，悅可眾心。其座四邊生四寶樹，高半踰繕那，枝條蔭映三俱盧舍。

爾時如來於大眾中坐師子座，以清淨智轉妙法輪，降伏魔怨，世法不染，無有驚怖，如師子王，如清淨池，亦如大海，如妙高山，如日光耀，如月清涼，如大龍王普雨法雨，如梵天王超諸法眾。以無量無邊諸弟子等，及百千帝釋、梵王、護世四天王等，一切大眾前後圍遶，瞻仰尊顏，目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來於大眾中坐師子座，以清淨智轉妙法輪，降伏魔怨，世法不染，無有驚怖，如師子王，如清淨池，亦如大海，如妙高山，如日光耀，如月清涼，如大龍王普雨法雨，如梵天王超諸法眾。以無量無邊諸弟子等，及百千帝釋、梵王、護世四天王等，一切大眾前後圍遶，瞻仰尊顏，目不暫捨。

爾時世尊從於頂上放大光明，蔽於眾會。其所放光名曰普耀，有無量光明而為眷屬，遍滿十方一切世界，還於佛所，右遶三匝，攝入面門，然佛面門無有異相。譬如月光遍於虛空，無有異相；如是光明入佛面門，無有異相亦復如是。又如灌水及蘇油等入於沙聚，然彼沙等無有異相；光入面門亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從於頂上放大光明，蔽於眾會。其所放光名曰普耀，有無量光明而為眷屬，遍滿十方一切世界，還於佛所，右遶三匝，攝入面門，然佛面門無有異相。譬如月光遍於虛空，無有異相；如是光明入佛面門，無有異相亦復如是。又如灌水及蘇油等入於沙聚，然彼沙等無有異相；光入面門亦復如是。

爾時東方有一天子名曰月光，乘五色雲來詣佛所，右遶三匝，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方有一天子名曰月光，乘五色雲來詣佛所，右遶三匝，頂禮佛足，退坐一面。

佛告天曰：「汝之光明甚為希有！天子！汝於過去無量佛所，曾以種種香花、珍寶、嚴身之物，衣服、臥具、飲食、湯藥，恭敬供養，種諸善根。天子！由汝曾種無量善根因緣，今得如是光明照耀。天子！以是緣故，我涅槃後、最後時分、第四五百年中，法欲滅時，汝於此贍部洲東北方摩訶支那國，位居阿鞞跋致，實是菩薩，故現女身，為自在主。經於多歲正法治化，養育眾生猶如赤子，令修十善；能於我法廣大住持，建立塔寺；又以衣服、飲食、臥具、湯藥供養沙門；於一切時常修梵行，名曰月淨光天子。然一切女人身有五障。何等為五？一者、不得作轉輪聖王；二者、帝釋；三者、大梵天王；四者、阿鞞跋致菩薩；五者、如來。天子！然汝於五位之中當得二位，所謂阿鞞跋致及輪王位。天子！此為最初瑞相。汝於是時受王位已，彼國土中，有山涌出五色雲現。當彼之時，於此伽耶山北亦有山現。天子！汝復有無量百千異瑞，我今略說，而彼國土安隱豐樂，人民熾盛，甚可愛樂，汝應正念施諸無畏。天子！汝於彼時住壽無量，後當往詣覩史多天宮，供養、承事慈氏菩薩，乃至慈氏成佛之時，復當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天曰：「汝之光明甚為希有！天子！汝於過去無量佛所，曾以種種香花、珍寶、嚴身之物，衣服、臥具、飲食、湯藥，恭敬供養，種諸善根。天子！由汝曾種無量善根因緣，今得如是光明照耀。天子！以是緣故，我涅槃後、最後時分、第四五百年中，法欲滅時，汝於此贍部洲東北方摩訶支那國，位居阿鞞跋致，實是菩薩，故現女身，為自在主。經於多歲正法治化，養育眾生猶如赤子，令修十善；能於我法廣大住持，建立塔寺；又以衣服、飲食、臥具、湯藥供養沙門；於一切時常修梵行，名曰月淨光天子。然一切女人身有五障。何等為五？一者、不得作轉輪聖王；二者、帝釋；三者、大梵天王；四者、阿鞞跋致菩薩；五者、如來。天子！然汝於五位之中當得二位，所謂阿鞞跋致及輪王位。天子！此為最初瑞相。汝於是時受王位已，彼國土中，有山涌出五色雲現。當彼之時，於此伽耶山北亦有山現。天子！汝復有無量百千異瑞，我今略說，而彼國土安隱豐樂，人民熾盛，甚可愛樂，汝應正念施諸無畏。天子！汝於彼時住壽無量，後當往詣覩史多天宮，供養、承事慈氏菩薩，乃至慈氏成佛之時，復當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時月光天子從佛、世尊聞授記已，踊躍歡喜，身心泰然，從座而起，遶佛七匝，頂禮佛足，即捨寶衣嚴身之具，奉上於佛。作如是言：「世尊！我於今者親在佛前得聞如是本末因緣，授阿耨多羅三藐三菩提記已，獲大善利！」作是語已，遶佛三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月光天子從佛、世尊聞授記已，踊躍歡喜，身心泰然，從座而起，遶佛七匝，頂禮佛足，即捨寶衣嚴身之具，奉上於佛。作如是言：「世尊！我於今者親在佛前得聞如是本末因緣，授阿耨多羅三藐三菩提記已，獲大善利！」作是語已，遶佛三匝，退坐一面。

爾時東方過殑伽沙世界，有世界名蓮花，其佛號曰蓮花眼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，為諸菩薩開示正法，其所演說唯是一乘。彼佛剎中無有聲聞、辟支佛名，一切有情皆是阿鞞跋致，迴向阿耨多羅三藐三菩提。而彼世界諸菩薩等，皆以禪定法喜為食，無段食等。彼佛光明清淨遍滿，不假日、月、星宿之光，地平如掌，無諸草木、牆壁、瓦礫及以山川，清淨嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方過殑伽沙世界，有世界名蓮花，其佛號曰蓮花眼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，為諸菩薩開示正法，其所演說唯是一乘。彼佛剎中無有聲聞、辟支佛名，一切有情皆是阿鞞跋致，迴向阿耨多羅三藐三菩提。而彼世界諸菩薩等，皆以禪定法喜為食，無段食等。彼佛光明清淨遍滿，不假日、月、星宿之光，地平如掌，無諸草木、牆壁、瓦礫及以山川，清淨嚴飾。

爾時釋迦牟尼佛所放光明既遍其國，而彼大眾倍增歡喜。彼有菩薩，名止一切蓋——何故菩薩而受此名？若諸有情聞其名者，即能斷除諸障結縛，名止一切蓋——爾時止蓋菩薩乘佛光明，詣彼佛所，從蓮花下，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！如是種種清淨光明、悅樂身心，從何而至？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛所放光明既遍其國，而彼大眾倍增歡喜。彼有菩薩，名止一切蓋——何故菩薩而受此名？若諸有情聞其名者，即能斷除諸障結縛，名止一切蓋——爾時止蓋菩薩乘佛光明，詣彼佛所，從蓮花下，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！如是種種清淨光明、悅樂身心，從何而至？」

爾時蓮花眼如來告止蓋菩薩言：「善男子！西方去此佛剎過殑伽沙世界，有佛國土，名曰索訶，其中有佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。若諸有情聞彼佛名，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，如是種種清淨光明，從彼如來之所現耳！其有眾生遇斯光者，身心悅樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時蓮花眼如來告止蓋菩薩言：「善男子！西方去此佛剎過殑伽沙世界，有佛國土，名曰索訶，其中有佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。若諸有情聞彼佛名，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，如是種種清淨光明，從彼如來之所現耳！其有眾生遇斯光者，身心悅樂。」

爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！以何因緣聞彼佛名，即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！以何因緣聞彼佛名，即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉？」

佛告止蓋菩薩：「善男子！由彼如來往昔修菩薩行時，發是誓願：『若我得成佛已，一切有情聞我名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告止蓋菩薩：「善男子！由彼如來往昔修菩薩行時，發是誓願：『若我得成佛已，一切有情聞我名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉！』」

止蓋菩薩白其佛言：「世尊！若如是者，彼世界中諸有情等但聞佛名，皆於菩提不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白其佛言：「世尊！若如是者，彼世界中諸有情等但聞佛名，皆於菩提不退轉耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

止蓋菩薩言：「世尊！彼諸眾生既已預聞彼佛名號，云何於中有退、不退？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩言：「世尊！彼諸眾生既已預聞彼佛名號，云何於中有退、不退？」

佛言：「善男子！但使得聞如來名號，皆與彼作不退因緣，是故亦名阿鞞跋致。善男子！譬如植種未經腐敗，至彼後時水、土和合。於意云何，如是種子名為生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！但使得聞如來名號，皆與彼作不退因緣，是故亦名阿鞞跋致。善男子！譬如植種未經腐敗，至彼後時水、土和合。於意云何，如是種子名為生不？」

止蓋菩薩白其佛言：「世尊！如是種子無有損壞，若遇因緣而定得生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩白其佛言：「世尊！如是種子無有損壞，若遇因緣而定得生。」

佛言：「善男子！如是，如是！彼諸眾生由聞佛名，必定當成阿鞞跋致，得授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是，如是！彼諸眾生由聞佛名，必定當成阿鞞跋致，得授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！我今欲往索訶世界，禮拜釋迦牟尼如來、應、正等覺，承事供養，尊重讚歎，願見聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩白佛言：「世尊！我今欲往索訶世界，禮拜釋迦牟尼如來、應、正等覺，承事供養，尊重讚歎，願見聽許！」

爾時世尊告止蓋菩薩言：「善男子！汝欲往彼，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告止蓋菩薩言：「善男子！汝欲往彼，今正是時。」

其諸菩薩又白佛言：「世尊！我亦欲往索訶世界，禮拜親覲、恭敬供養釋迦牟尼佛！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸菩薩又白佛言：「世尊！我亦欲往索訶世界，禮拜親覲、恭敬供養釋迦牟尼佛！」

爾時世尊告彼諸菩薩言：「善男子！汝若欲往，今正是時。汝等於彼國土莫生輕賤、放逸之心。所以者何？彼國有情多諸貪欲、瞋恚、愚癡，不敬沙門、婆羅門，造作非法，麁惡獷悷，矯詐輕險，貢高我慢，愛著慳悋，嫉妬懈怠，毀破禁戒，行諸不善，無量煩惱之所繫縛，而彼如來能於惡世教化有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彼諸菩薩言：「善男子！汝若欲往，今正是時。汝等於彼國土莫生輕賤、放逸之心。所以者何？彼國有情多諸貪欲、瞋恚、愚癡，不敬沙門、婆羅門，造作非法，麁惡獷悷，矯詐輕險，貢高我慢，愛著慳悋，嫉妬懈怠，毀破禁戒，行諸不善，無量煩惱之所繫縛，而彼如來能於惡世教化有情。」

彼諸菩薩白其佛言：「世尊！釋迦牟尼如來甚為希有，能為難事！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩白其佛言：「世尊！釋迦牟尼如來甚為希有，能為難事！」

佛告諸菩薩：「如是，如是！如汝所說！於惡世中，若諸有情一彈指頃能生淨信，或持禁戒，或離慳貪，或起大悲，發阿耨多羅三藐三菩提心，過於清淨國土百千劫行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸菩薩：「如是，如是！如汝所說！於惡世中，若諸有情一彈指頃能生淨信，或持禁戒，或離慳貪，或起大悲，發阿耨多羅三藐三菩提心，過於清淨國土百千劫行。」

爾時止蓋菩薩及諸菩薩承佛教已，頂禮佛足，從本住處，將欲往詣索訶世界。為欲供養釋迦牟尼佛故，即以種種神通變化，示現寶樹、花樹、果樹、劫波樹等，皆以真金、琉璃、頗胝迦寶而嚴飾之，高廣微妙，枝條扶踈；或復示現種種衣服、嚴身之具、妙香寶蓋、諸天音樂如雲而下。現如是等無量變化，謂眾菩薩言：「諸仁者！彼索訶世界多諸苦惱，汝等各現神變，令彼有情獲最勝樂！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩及諸菩薩承佛教已，頂禮佛足，從本住處，將欲往詣索訶世界。為欲供養釋迦牟尼佛故，即以種種神通變化，示現寶樹、花樹、果樹、劫波樹等，皆以真金、琉璃、頗胝迦寶而嚴飾之，高廣微妙，枝條扶踈；或復示現種種衣服、嚴身之具、妙香寶蓋、諸天音樂如雲而下。現如是等無量變化，謂眾菩薩言：「諸仁者！彼索訶世界多諸苦惱，汝等各現神變，令彼有情獲最勝樂！」

時諸菩薩皆曰：「唯然！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩皆曰：「唯然！」

爾時止蓋菩薩及諸菩薩身出種種清淨光明，其光遍滿三千大千世界，其中所有地獄、傍生、琰魔鬼界，蒙光觸身，皆得離苦，悉獲安樂，慈心相向，遠離貪瞋，如父母想。又於世界暗冥之中，日、月光明所不能及，而皆大明，各得相見。威光照耀充滿世界，所有諸山——鐵圍山、大鐵圍山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山并餘黑山——上至梵世，下至阿鼻地獄，靡不周遍。威光至處，一切有情，求食得食，求衣得衣；求乘得乘，求財得財；盲者得視，聾者得聞；狂者正念，苦者得樂；懷孕之者，自然平安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩及諸菩薩身出種種清淨光明，其光遍滿三千大千世界，其中所有地獄、傍生、琰魔鬼界，蒙光觸身，皆得離苦，悉獲安樂，慈心相向，遠離貪瞋，如父母想。又於世界暗冥之中，日、月光明所不能及，而皆大明，各得相見。威光照耀充滿世界，所有諸山——鐵圍山、大鐵圍山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山并餘黑山——上至梵世，下至阿鼻地獄，靡不周遍。威光至處，一切有情，求食得食，求衣得衣；求乘得乘，求財得財；盲者得視，聾者得聞；狂者正念，苦者得樂；懷孕之者，自然平安。

爾時止蓋菩薩與諸菩薩到索訶世界已，詣伽耶山。以諸菩薩威神力故，三千大千世界寶網彌覆，莊嚴顯現。於虛空中遍布大雲，雨天妙蓮花、雜花、妙果，或雨天花鬘、好香、末香、袈裟、衣服、珠蓋、幢幡。現如是等種種供具之時，索訶世界一切有情，皆得最上無量快樂。爾時伽耶山頂及諸方國所有株杌、一切叢林，由菩薩威神力故悉不復現。又復顯示一切寶樹、花樹、果樹、栴檀、沈水、劫波樹等，枝葉、花果次第莊嚴，甚可愛樂，於虛空中奏天伎樂，供養讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩與諸菩薩到索訶世界已，詣伽耶山。以諸菩薩威神力故，三千大千世界寶網彌覆，莊嚴顯現。於虛空中遍布大雲，雨天妙蓮花、雜花、妙果，或雨天花鬘、好香、末香、袈裟、衣服、珠蓋、幢幡。現如是等種種供具之時，索訶世界一切有情，皆得最上無量快樂。爾時伽耶山頂及諸方國所有株杌、一切叢林，由菩薩威神力故悉不復現。又復顯示一切寶樹、花樹、果樹、栴檀、沈水、劫波樹等，枝葉、花果次第莊嚴，甚可愛樂，於虛空中奏天伎樂，供養讚歎。

爾時止蓋菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌恭敬而白佛言：「世尊！我欲少問如來、應、正等覺，唯願聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌恭敬而白佛言：「世尊！我欲少問如來、應、正等覺，唯願聽許！」

佛告止蓋菩薩言：「善男子！隨汝所問，當為汝說，一切如來皆同許可。今汝應當善自攝心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告止蓋菩薩言：「善男子！隨汝所問，當為汝說，一切如來皆同許可。今汝應當善自攝心！」

止蓋菩薩聞佛許已，白佛言：「世尊！云何菩薩得施圓滿？云何淨戒圓滿？云何住忍圓滿？云何精進圓滿？云何靜慮圓滿？云何般若圓滿？云何方便善巧圓滿？云何大願圓滿？云何勝力圓滿？云何得智圓滿？世尊！諸菩薩云何等於地？云何等於水？云何等於火？云何等於風？云何等於空？云何得如月？云何得如日？云何如師子？云何善調伏？云何性寂靜？云何如蓮花？云何廣大心？云何清淨心？云何無猶豫心？云何而得智慧如海？云何而得微妙智善巧？云何成就應理辯才？云何而得解脫辯才？云何而得清淨辯才？云何能令一切眾生歡喜滿足？云何言說令他信受？云何名為能說法者？云何而得隨順法行？云何而得諸法善巧？云何而得法界善巧？云何行於空？云何行無相？云何行無願？云何得慈自性？云何得悲自性？云何得喜行？云何得捨行？云何能得遊戲神通？云何能得離八無暇？云何住菩提心而不退轉？云何而得宿住智通？云何而得近善知識？云何而得遠離惡知識？云何證得如來法身？云何修得金剛之身？云何而得為大商主？云何於道而得善巧？云何演說得不顛倒？云何常得諸三摩呬多？云何菩薩受糞掃衣？云何而得受用三衣？云何而得不隨他行？云何常乞食？云何得一坐？云何得一食？云何得阿蘭若？云何得樹下坐？云何露地坐？云何塚間住？云何得常坐？云何隨敷坐？云何修瑜伽者？云何能持素怛纜藏？云何能持毘奈耶藏？云何而得軌則所行境界具足威儀？云何得離慳悋、嫉妬？云何於一切有情得平等心？云何得善巧供養如來？云何降伏我慢？云何多淨信？云何於世俗而得善巧？云何於勝義而得善巧？云何深入緣起善巧？云何自了知？云何能知於世？云何得生清淨佛土？云何得處胎塵垢無染？云何樂出家？云何得淨命？云何無疲倦？云何奉順如來教敕，常不違越？云何和顏微笑，永無顰蹙？云何具足多聞總持？云何善巧攝受正法？云何為法王子？云何而得釋、梵、護世之所隨從？云何了他意樂、隨眠？云何成熟有情善巧？云何得隨順住？云何共安隱住？云何而得攝事善巧？云何成就相好端嚴？云何而得依止所作？云何而得如藥樹王？云何精勤修福德業？云何修證變化善巧？云何速證無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止蓋菩薩聞佛許已，白佛言：「世尊！云何菩薩得施圓滿？云何淨戒圓滿？云何住忍圓滿？云何精進圓滿？云何靜慮圓滿？云何般若圓滿？云何方便善巧圓滿？云何大願圓滿？云何勝力圓滿？云何得智圓滿？世尊！諸菩薩云何等於地？云何等於水？云何等於火？云何等於風？云何等於空？云何得如月？云何得如日？云何如師子？云何善調伏？云何性寂靜？云何如蓮花？云何廣大心？云何清淨心？云何無猶豫心？云何而得智慧如海？云何而得微妙智善巧？云何成就應理辯才？云何而得解脫辯才？云何而得清淨辯才？云何能令一切眾生歡喜滿足？云何言說令他信受？云何名為能說法者？云何而得隨順法行？云何而得諸法善巧？云何而得法界善巧？云何行於空？云何行無相？云何行無願？云何得慈自性？云何得悲自性？云何得喜行？云何得捨行？云何能得遊戲神通？云何能得離八無暇？云何住菩提心而不退轉？云何而得宿住智通？云何而得近善知識？云何而得遠離惡知識？云何證得如來法身？云何修得金剛之身？云何而得為大商主？云何於道而得善巧？云何演說得不顛倒？云何常得諸三摩呬多？云何菩薩受糞掃衣？云何而得受用三衣？云何而得不隨他行？云何常乞食？云何得一坐？云何得一食？云何得阿蘭若？云何得樹下坐？云何露地坐？云何塚間住？云何得常坐？云何隨敷坐？云何修瑜伽者？云何能持素怛纜藏？云何能持毘奈耶藏？云何而得軌則所行境界具足威儀？云何得離慳悋、嫉妬？云何於一切有情得平等心？云何得善巧供養如來？云何降伏我慢？云何多淨信？云何於世俗而得善巧？云何於勝義而得善巧？云何深入緣起善巧？云何自了知？云何能知於世？云何得生清淨佛土？云何得處胎塵垢無染？云何樂出家？云何得淨命？云何無疲倦？云何奉順如來教敕，常不違越？云何和顏微笑，永無顰蹙？云何具足多聞總持？云何善巧攝受正法？云何為法王子？云何而得釋、梵、護世之所隨從？云何了他意樂、隨眠？云何成熟有情善巧？云何得隨順住？云何共安隱住？云何而得攝事善巧？云何成就相好端嚴？云何而得依止所作？云何而得如藥樹王？云何精勤修福德業？云何修證變化善巧？云何速證無上菩提？」

爾時世尊告止蓋菩薩言：「善男子！善哉，善哉！汝為利益無量有情故，為安樂無量有情故，為哀愍一切世間故，問如是義！諦聽，諦聽，善思念之！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告止蓋菩薩言：「善男子！善哉，善哉！汝為利益無量有情故，為安樂無量有情故，為哀愍一切世間故，問如是義！諦聽，諦聽，善思念之！當為汝說。」

爾時止蓋菩薩聞是語已白佛言：「唯然，世尊！願樂欲聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時止蓋菩薩聞是語已白佛言：「唯然，世尊！願樂欲聞！」

佛言：「善男子！有十種法，諸菩薩摩訶薩若能成就，即得施波羅蜜多。何等為十？一者、成就法施；二者、成就無畏施；三者、成就財施；四者、成就無悕望施；五者、成就慈愍施；六者、成就不輕慢施；七者、成就恭敬施；八者、成就供養施；九者、成就無所依施；十者、成就清淨施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！有十種法，諸菩薩摩訶薩若能成就，即得施波羅蜜多。何等為十？一者、成就法施；二者、成就無畏施；三者、成就財施；四者、成就無悕望施；五者、成就慈愍施；六者、成就不輕慢施；七者、成就恭敬施；八者、成就供養施；九者、成就無所依施；十者、成就清淨施。

「善男子！云何菩薩成就法施？所謂攝受正法，受持讀誦，無所悕求。不為利養恭敬故，不為名聞勝他故，唯為一切苦惱有情令罪銷滅，演說妙法，無所悕望。如為王、王子及旃陀羅子演說妙法心尚無二，況為一切大眾說法心不平等！雖復行施而不恃此，心生我慢。善男子！是名菩薩成就法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就法施？所謂攝受正法，受持讀誦，無所悕求。不為利養恭敬故，不為名聞勝他故，唯為一切苦惱有情令罪銷滅，演說妙法，無所悕望。如為王、王子及旃陀羅子演說妙法心尚無二，況為一切大眾說法心不平等！雖復行施而不恃此，心生我慢。善男子！是名菩薩成就法施。

「善男子！云何菩薩成就無畏施？所謂菩薩自捨離科罰及一切器仗，亦教他學捨離科罰及一切器仗。又復觀察一切有情如父母想，如男女想，如親屬想。何故菩薩作如是念？如佛所說：『一切眾生未有不曾為我父母、男女眷屬！於微細蟲猶割身肉而布施之，何況廣大有情而令驚怖！』是名菩薩成就無畏施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就無畏施？所謂菩薩自捨離科罰及一切器仗，亦教他學捨離科罰及一切器仗。又復觀察一切有情如父母想，如男女想，如親屬想。何故菩薩作如是念？如佛所說：『一切眾生未有不曾為我父母、男女眷屬！於微細蟲猶割身肉而布施之，何況廣大有情而令驚怖！』是名菩薩成就無畏施。

「善男子！云何菩薩成就財施？所謂菩薩觀見一切有情造極惡業，施財攝取，令彼遠離所作惡業，安置善處。復起思惟：『佛說：「布施是菩薩菩提。由布施故，得斷三種不善之法，所謂慳悋、嫉妬、惡思。」是故我應學於如來，隨所有財常行布施。雖復施與，不起慢心。』是名菩薩成就財施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就財施？所謂菩薩觀見一切有情造極惡業，施財攝取，令彼遠離所作惡業，安置善處。復起思惟：『佛說：「布施是菩薩菩提。由布施故，得斷三種不善之法，所謂慳悋、嫉妬、惡思。」是故我應學於如來，隨所有財常行布施。雖復施與，不起慢心。』是名菩薩成就財施。

「善男子！云何菩薩成就不悕望施？所謂布施終不為自身故，不為財物故，不為眷屬故，不為利養故。然諸菩薩行布施時，其心清淨，由是因緣遠離一切希望、報恩而行布施。是名菩薩成就不希望施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就不悕望施？所謂布施終不為自身故，不為財物故，不為眷屬故，不為利養故。然諸菩薩行布施時，其心清淨，由是因緣遠離一切希望、報恩而行布施。是名菩薩成就不希望施。

「善男子！云何菩薩成就慈愍施？所謂菩薩見諸有情受於苦惱、飢渴、貧露、衣服、垢弊，孤獨無怙、無所依止，遠離福業、無所趣向，由此菩薩作是思惟，起慈愍心：『我為利益彼有情故，發阿耨多羅三藐三菩提心，此諸有情受於苦惱，無歸、無怙、無所依處，流轉生死。我當何時為諸有情為歸、為怙、為所依處？』由是菩薩慈愍纏心，於常常時、於恒恒時，隨所有物施彼有情。雖有饒益眾生善根，終不恃此起於高慢。是名菩薩成就慈愍施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就慈愍施？所謂菩薩見諸有情受於苦惱、飢渴、貧露、衣服、垢弊，孤獨無怙、無所依止，遠離福業、無所趣向，由此菩薩作是思惟，起慈愍心：『我為利益彼有情故，發阿耨多羅三藐三菩提心，此諸有情受於苦惱，無歸、無怙、無所依處，流轉生死。我當何時為諸有情為歸、為怙、為所依處？』由是菩薩慈愍纏心，於常常時、於恒恒時，隨所有物施彼有情。雖有饒益眾生善根，終不恃此起於高慢。是名菩薩成就慈愍施。

「善男子！云何菩薩成就不輕慢施？所謂施時，終不棄擲、輕欺而與；曾無瞋嫌、要頡之意；不恃富貴、自在慠慢；非求多聞、名稱憍逸。所施與時，歡喜恭敬，尊重讚歎，自手授與。是名菩薩成就不輕慢施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就不輕慢施？所謂施時，終不棄擲、輕欺而與；曾無瞋嫌、要頡之意；不恃富貴、自在慠慢；非求多聞、名稱憍逸。所施與時，歡喜恭敬，尊重讚歎，自手授與。是名菩薩成就不輕慢施。

「善男子！云何菩薩成就恭敬施？所謂菩薩見阿遮利耶、鄔波馱耶及修梵行所有尊者，恭敬頂禮，問訊起居，但是所作種種善根，願我同作所作成就。是名菩薩成就恭敬施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就恭敬施？所謂菩薩見阿遮利耶、鄔波馱耶及修梵行所有尊者，恭敬頂禮，問訊起居，但是所作種種善根，願我同作所作成就。是名菩薩成就恭敬施。

「善男子！云何菩薩成就供養施？所謂菩薩供養三寶。云何供養佛？謂於如來制多之中，若花、若香、若散、若燒及塗掃地，若制多破壞，應當修理，是名菩薩善供養佛。云何供養法？謂諸菩薩聽聞正法，若書寫、受持、讀誦、通利、思惟、修習，不顛倒思惟、不顛倒修習，是名菩薩善供養法。云何供養僧？謂供給衣服、飲食、臥具、湯藥，下至水器，眾具皆足，是名菩薩善供養僧。如是供養佛、法、僧時，是名菩薩成就供養施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就供養施？所謂菩薩供養三寶。云何供養佛？謂於如來制多之中，若花、若香、若散、若燒及塗掃地，若制多破壞，應當修理，是名菩薩善供養佛。云何供養法？謂諸菩薩聽聞正法，若書寫、受持、讀誦、通利、思惟、修習，不顛倒思惟、不顛倒修習，是名菩薩善供養法。云何供養僧？謂供給衣服、飲食、臥具、湯藥，下至水器，眾具皆足，是名菩薩善供養僧。如是供養佛、法、僧時，是名菩薩成就供養施。

「善男子！云何菩薩成就無所依施？所謂菩薩行布施時，終不為求天王位果及生餘天，亦不求人王及小王等，是名菩薩成就無所依施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就無所依施？所謂菩薩行布施時，終不為求天王位果及生餘天，亦不求人王及小王等，是名菩薩成就無所依施。

「善男子！云何菩薩成就清淨施？所謂菩薩行施之時，觀察施物及能、所施皆非實有，離諸障礙、貪染、過患，是名菩薩成就清淨施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩成就清淨施？所謂菩薩行施之時，觀察施物及能、所施皆非實有，離諸障礙、貪染、過患，是名菩薩成就清淨施。

「善男子！若能成就此十種法，是名菩薩成就施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若能成就此十種法，是名菩薩成就施波羅蜜多。

「復次，善男子！菩薩成就十種法，即能圓滿戒波羅蜜多。何等為十？一者、守護波羅提木叉律儀；二者、守護菩薩淨戒律儀；三者、遠離一切熱惱；四者、遠離不如理思惟；五者、驚怖所作諸業；六者、驚怖所作違犯；七者、怖見他物；八者、要期堅固；九者、得淨尸羅而無所依；十者、尸羅三輪清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種法，即能圓滿戒波羅蜜多。何等為十？一者、守護波羅提木叉律儀；二者、守護菩薩淨戒律儀；三者、遠離一切熱惱；四者、遠離不如理思惟；五者、驚怖所作諸業；六者、驚怖所作違犯；七者、怖見他物；八者、要期堅固；九者、得淨尸羅而無所依；十者、尸羅三輪清淨。

「善男子！云何菩薩守護波羅提木叉律儀？所謂菩薩善學如來所說素怛纜、毘奈耶法，善受學處。菩薩修學及以學處，不著種族故、不執異見故、不著徒眾故、不見補特伽羅過患，生尊重心故，是諸菩薩所修學處，是名菩薩守護波羅提木叉律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩守護波羅提木叉律儀？所謂菩薩善學如來所說素怛纜、毘奈耶法，善受學處。菩薩修學及以學處，不著種族故、不執異見故、不著徒眾故、不見補特伽羅過患，生尊重心故，是諸菩薩所修學處，是名菩薩守護波羅提木叉律儀。

「云何守護菩薩淨戒律儀？所謂菩薩如是思惟：『若但學波羅提木叉，終不令我得阿耨多羅三藐三菩提。由是菩薩於諸如來素怛纜中所說菩薩學處及菩薩律儀戒，我應修學！』何者是菩薩學處？何者是菩薩律儀戒？謂諸菩薩不住非處，順時而語，知時、知方，菩薩若不如是，即令有情不生敬信。由是菩薩隨順一切諸有情故，令至菩提；及為己身菩提資糧速圓滿故，成就具足威儀行法——音聲柔軟，辯才簡要，無所執著，恒修寂靜，顏貌熙怡。是諸菩薩於如來所說素怛纜中，成就學處，修律儀戒，是名守護菩薩淨戒律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何守護菩薩淨戒律儀？所謂菩薩如是思惟：『若但學波羅提木叉，終不令我得阿耨多羅三藐三菩提。由是菩薩於諸如來素怛纜中所說菩薩學處及菩薩律儀戒，我應修學！』何者是菩薩學處？何者是菩薩律儀戒？謂諸菩薩不住非處，順時而語，知時、知方，菩薩若不如是，即令有情不生敬信。由是菩薩隨順一切諸有情故，令至菩提；及為己身菩提資糧速圓滿故，成就具足威儀行法——音聲柔軟，辯才簡要，無所執著，恒修寂靜，顏貌熙怡。是諸菩薩於如來所說素怛纜中，成就學處，修律儀戒，是名守護菩薩淨戒律儀。

「云何菩薩遠離一切纏障熱惱？所謂菩薩不為貪、瞋、癡等毒火所燒，亦復不為闕緣眾具熱惱所燒，以諸菩薩修習貪欲能對除法，及遠離能起貪欲緣故。何者是貪欲對除？何者是起貪愛緣？謂修不淨觀是貪對除，世間妙色是貪起緣。云何修習觀不淨法？謂諸菩薩觀察自身髮、毛、爪、齒、皮膚、血脈、筋肉、骨髓、脾、腎、心、肺、肝、膽、腸、胃、生熟二藏、肪膏、腦膜、洟唾、涎淚、膿、汗、脂、痰、瘡及塵垢、大小便利，流溢種種臭穢不淨。如是觀察不淨體性，深生厭離，不起貪心，設有頑嚚、癡迷、狂亂、幼無了解，見是事時尚不起貪，何況智者！由是菩薩修不淨觀。云何遠離起貪愛緣？謂諸菩薩見於世間端嚴妙相、可愛色像，便生染著，適悅身心，即自思惟：『如世尊說：「愛欲境界猶如幻夢，悟已即無。」云何智者於幻夢境而起貪心！』是名菩薩修習對除貪欲自性及彼起緣。云何菩薩修瞋對除？云何遠離能起瞋緣？所謂菩薩於諸有情多修習慈，由是因緣對除瞋恚。若起瞋恚於因、於緣有執著時，彼諸菩薩由是伏滅瞋恚隨眠，是名菩薩修習對除瞋及起瞋緣。云何菩薩修癡對除？云何遠離能起癡緣？由彼菩薩如是觀察便得離癡，由離癡故無諸熱惱，遠離樂欲及眾資具，是名菩薩修習對除癡及起癡緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離一切纏障熱惱？所謂菩薩不為貪、瞋、癡等毒火所燒，亦復不為闕緣眾具熱惱所燒，以諸菩薩修習貪欲能對除法，及遠離能起貪欲緣故。何者是貪欲對除？何者是起貪愛緣？謂修不淨觀是貪對除，世間妙色是貪起緣。云何修習觀不淨法？謂諸菩薩觀察自身髮、毛、爪、齒、皮膚、血脈、筋肉、骨髓、脾、腎、心、肺、肝、膽、腸、胃、生熟二藏、肪膏、腦膜、洟唾、涎淚、膿、汗、脂、痰、瘡及塵垢、大小便利，流溢種種臭穢不淨。如是觀察不淨體性，深生厭離，不起貪心，設有頑嚚、癡迷、狂亂、幼無了解，見是事時尚不起貪，何況智者！由是菩薩修不淨觀。云何遠離起貪愛緣？謂諸菩薩見於世間端嚴妙相、可愛色像，便生染著，適悅身心，即自思惟：『如世尊說：「愛欲境界猶如幻夢，悟已即無。」云何智者於幻夢境而起貪心！』是名菩薩修習對除貪欲自性及彼起緣。云何菩薩修瞋對除？云何遠離能起瞋緣？所謂菩薩於諸有情多修習慈，由是因緣對除瞋恚。若起瞋恚於因、於緣有執著時，彼諸菩薩由是伏滅瞋恚隨眠，是名菩薩修習對除瞋及起瞋緣。云何菩薩修癡對除？云何遠離能起癡緣？由彼菩薩如是觀察便得離癡，由離癡故無諸熱惱，遠離樂欲及眾資具，是名菩薩修習對除癡及起癡緣。

「云何菩薩而得遠離不如理思惟？謂諸菩薩靜處獨坐，終不思惟云：『我居靜處，不雜亂住，我順如來毘奈耶法。其餘沙門婆羅門等，皆雜亂住，多所執著，不順如來毘奈耶法。』是名菩薩遠離不如理思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩而得遠離不如理思惟？謂諸菩薩靜處獨坐，終不思惟云：『我居靜處，不雜亂住，我順如來毘奈耶法。其餘沙門婆羅門等，皆雜亂住，多所執著，不順如來毘奈耶法。』是名菩薩遠離不如理思惟。

「云何菩薩怖畏所作諸不善業？謂諸菩薩起正思惟，修諸善法，以如來說諸苾芻等應當恭敬、守護淨戒，專修定業，習學般若。何以故？以恭敬心作福德業，能招端正、可愛果報、殊勝果報。菩薩如是遠離一切諸不善業，是名菩薩而能怖畏所作諸業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩怖畏所作諸不善業？謂諸菩薩起正思惟，修諸善法，以如來說諸苾芻等應當恭敬、守護淨戒，專修定業，習學般若。何以故？以恭敬心作福德業，能招端正、可愛果報、殊勝果報。菩薩如是遠離一切諸不善業，是名菩薩而能怖畏所作諸業。

「云何菩薩驚怖違犯？所謂菩薩見違犯中如微塵量，深生怖畏，下至少罪，心懷大懼，況多違犯而生隨喜！何以故？由知如來說：『苾芻當知！多服毒藥能令人死，少服毒藥亦令人死。苾芻當知！若多犯罪即生惡趣，若少犯罪亦生惡趣。』菩薩如是正思惟時，驚怖違犯，是名菩薩驚怖違犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩驚怖違犯？所謂菩薩見違犯中如微塵量，深生怖畏，下至少罪，心懷大懼，況多違犯而生隨喜！何以故？由知如來說：『苾芻當知！多服毒藥能令人死，少服毒藥亦令人死。苾芻當知！若多犯罪即生惡趣，若少犯罪亦生惡趣。』菩薩如是正思惟時，驚怖違犯，是名菩薩驚怖違犯。

「云何菩薩怖見他物？謂此菩薩與城邑聚落諸婆羅門、剎帝利等心相體信，彼婆羅門、剎帝利等，或以金銀、末尼、真珠、珂貝、珊瑚、璧玉、吠琉璃寶及資身具而寄菩薩。菩薩受時獨一無二，雖無忌憚，菩薩於彼終無惡思而輒受用。又復菩薩執知眾事，若窣堵波物、若四方僧物及僧祇等物，於諸物中亦不受用。何以故？由世尊說：『若他飲食、資生之具、一切物等，他不與時，皆不應用。』菩薩如是起思惟已，寧自割身肉而自食之，然於他物終無侵犯，是名菩薩怖見他物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩怖見他物？謂此菩薩與城邑聚落諸婆羅門、剎帝利等心相體信，彼婆羅門、剎帝利等，或以金銀、末尼、真珠、珂貝、珊瑚、璧玉、吠琉璃寶及資身具而寄菩薩。菩薩受時獨一無二，雖無忌憚，菩薩於彼終無惡思而輒受用。又復菩薩執知眾事，若窣堵波物、若四方僧物及僧祇等物，於諸物中亦不受用。何以故？由世尊說：『若他飲食、資生之具、一切物等，他不與時，皆不應用。』菩薩如是起思惟已，寧自割身肉而自食之，然於他物終無侵犯，是名菩薩怖見他物。

「云何菩薩誓願堅固？所謂菩薩若為惡魔及魔天眾以諸妙欲來嬈菩薩，令起貪愛，菩薩於彼心無惑著而不生退，是名菩薩誓願堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩誓願堅固？所謂菩薩若為惡魔及魔天眾以諸妙欲來嬈菩薩，令起貪愛，菩薩於彼心無惑著而不生退，是名菩薩誓願堅固。

「云何菩薩於淨尸羅心無所著？謂諸菩薩善護禁戒，終不起心：『以此尸羅令我生天及王等家。』是名菩薩於淨尸羅心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於淨尸羅心無所著？謂諸菩薩善護禁戒，終不起心：『以此尸羅令我生天及王等家。』是名菩薩於淨尸羅心無所著。

「云何菩薩三輪戒淨？謂諸菩薩於身、口、意皆得清淨。云何身得清淨？謂身所有一切惡行皆得永離。何者是身惡行？所謂殺生及不與取，欲邪行業，常遠離故，是名身得清淨。云何菩薩語得清淨？謂語惡行皆得永離。何者是語惡行？謂虛誑、離間、麁惡、雜穢等語，常遠離故，是名語得清淨。云何菩薩意得清淨？謂意所有一切惡行皆得永離。何者是意惡行？謂貪染、瞋恚、邪見皆遠離故，是名意得清淨。是名菩薩三輪戒淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩三輪戒淨？謂諸菩薩於身、口、意皆得清淨。云何身得清淨？謂身所有一切惡行皆得永離。何者是身惡行？所謂殺生及不與取，欲邪行業，常遠離故，是名身得清淨。云何菩薩語得清淨？謂語惡行皆得永離。何者是語惡行？謂虛誑、離間、麁惡、雜穢等語，常遠離故，是名語得清淨。云何菩薩意得清淨？謂意所有一切惡行皆得永離。何者是意惡行？謂貪染、瞋恚、邪見皆遠離故，是名意得清淨。是名菩薩三輪戒淨。

「善男子！菩薩摩訶薩成就此十種法，得尸羅圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩成就此十種法，得尸羅圓滿。