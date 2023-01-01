大乘寶雲經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶雲經卷第七

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯

寶積品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶積品第七

爾時，佛告寶積菩薩言：「善男子！有四種法，退失菩薩智慧。何謂為四？於佛正法無尊重心，亦不恭敬是說法者；慳嫉正法，設有人來求正法者而不為說；於樂法者為作留難，遮護覆藏，自生憍慢；復加誹謗說正法者。寶積！如是四法退失智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告寶積菩薩言：「善男子！有四種法，退失菩薩智慧。何謂為四？於佛正法無尊重心，亦不恭敬是說法者；慳嫉正法，設有人來求正法者而不為說；於樂法者為作留難，遮護覆藏，自生憍慢；復加誹謗說正法者。寶積！如是四法退失智慧。

「善男子！有四種法，增長菩薩摩訶薩廣大智慧。何等為四？所謂敬重正法及說法者；隨所聽得微妙正法，廣為他人分別解說，不求名聞、無希望心而為說法；勤求正法如救頭然；隨所聞聽堅固受持、如法修行，不但說是名字而已。善男子！如是四法，增長菩薩廣大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有四種法，增長菩薩摩訶薩廣大智慧。何等為四？所謂敬重正法及說法者；隨所聽得微妙正法，廣為他人分別解說，不求名聞、無希望心而為說法；勤求正法如救頭然；隨所聞聽堅固受持、如法修行，不但說是名字而已。善男子！如是四法，增長菩薩廣大智慧。

「善男子！具有四法，而皆忘失菩薩摩訶薩大菩提心。何等為四？所謂不隨順和上阿闍梨一切福田、他人不疑而為作疑、見行大乘者而誹謗之、自心欺誑復誑於他。善男子！如是四法，失菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具有四法，而皆忘失菩薩摩訶薩大菩提心。何等為四？所謂不隨順和上阿闍梨一切福田、他人不疑而為作疑、見行大乘者而誹謗之、自心欺誑復誑於他。善男子！如是四法，失菩提心。

「善男子！有四種法，菩薩摩訶薩生生世世大菩提心自然現前，中間不失乃至坐於菩提道場。何等為四？所謂若失身命終不妄語乃至戲笑；知而不說虛妄之言；於諸眾生起平等心，心無欺誑亦不誑他；於諸菩薩生世尊想，不樂小乘故。善男子！如是四法，生生世世大菩提心自然現前，中間不失乃至坐於菩提道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有四種法，菩薩摩訶薩生生世世大菩提心自然現前，中間不失乃至坐於菩提道場。何等為四？所謂若失身命終不妄語乃至戲笑；知而不說虛妄之言；於諸眾生起平等心，心無欺誑亦不誑他；於諸菩薩生世尊想，不樂小乘故。善男子！如是四法，生生世世大菩提心自然現前，中間不失乃至坐於菩提道場。

「善男子！具四種法，菩薩摩訶薩一切善根不得生長。何等為四？自生憍慢、勤求世間文章呪術、勤求利養貪著名聞、以欺誑心而誑於他。善男子！具是四法，菩薩摩訶薩一切善根永不增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具四種法，菩薩摩訶薩一切善根不得生長。何等為四？自生憍慢、勤求世間文章呪術、勤求利養貪著名聞、以欺誑心而誑於他。善男子！具是四法，菩薩摩訶薩一切善根永不增長。

「善男子！具有四法，菩薩摩訶薩生生世世增長善根，轉勝明淨，不復退失。何謂為四？捨離一切不淨之法，勤求一切清淨正法，夫正法者，所謂六波羅蜜菩薩法藏；於諸眾生心無憍慢，猶若家犬；如法受施而自知量，捨離一切諸邪慢等，安心知足住於聖種；不說他人罪過虛實，不求人短。若於諸法心不通達，亦於世世增長善根，轉勝明淨，不復退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具有四法，菩薩摩訶薩生生世世增長善根，轉勝明淨，不復退失。何謂為四？捨離一切不淨之法，勤求一切清淨正法，夫正法者，所謂六波羅蜜菩薩法藏；於諸眾生心無憍慢，猶若家犬；如法受施而自知量，捨離一切諸邪慢等，安心知足住於聖種；不說他人罪過虛實，不求人短。若於諸法心不通達，亦於世世增長善根，轉勝明淨，不復退失。

「善男子！菩薩有四種諂曲之心，常應捨離。何謂為四？於諸佛法心生疑、悔、不決了等，於諸不毀謗當作是念：『唯佛作證。佛法無量，為諸眾生隨機所說；甚深難解，唯佛自知，非我所解。』是故，不生違逆之心。善男子！是名四法令眾生生憍慢心、瞋恨惱等、於他利養起嫉妬心、呵罵菩薩、廣其惡名。善男子！是名四種諂曲之心，菩薩摩訶薩常應捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四種諂曲之心，常應捨離。何謂為四？於諸佛法心生疑、悔、不決了等，於諸不毀謗當作是念：『唯佛作證。佛法無量，為諸眾生隨機所說；甚深難解，唯佛自知，非我所解。』是故，不生違逆之心。善男子！是名四法令眾生生憍慢心、瞋恨惱等、於他利養起嫉妬心、呵罵菩薩、廣其惡名。善男子！是名四種諂曲之心，菩薩摩訶薩常應捨離。

「善男子！菩薩摩訶薩具有四種真實之相。何等為四？所謂於所犯罪終不覆藏，向他發露懺悔、改往，心無蓋纏；若以實言應失國土、身命、財物，如是急事不捨實語，亦不異緣作諸餘語；一切惡事、罵詈、誹謗、撾打、繫縛、種種傷害，受此苦時但自咎責、推於往業，不瞋恨他、不懷其惡，善住信力、自心淨故；若於諸佛甚深之法——難信、難解——悉能信受、讀誦、受持。善男子！是名菩薩有四真實質直之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具有四種真實之相。何等為四？所謂於所犯罪終不覆藏，向他發露懺悔、改往，心無蓋纏；若以實言應失國土、身命、財物，如是急事不捨實語，亦不異緣作諸餘語；一切惡事、罵詈、誹謗、撾打、繫縛、種種傷害，受此苦時但自咎責、推於往業，不瞋恨他、不懷其惡，善住信力、自心淨故；若於諸佛甚深之法——難信、難解——悉能信受、讀誦、受持。善男子！是名菩薩有四真實質直之相。

「善男子！具有四法，𢤱悷難調難伏之相。何謂為四？讀誦經典翻為戲論，雖口說法不隨順行，於諸教誨違逆不信；不能隨順恭奉供養和上、闍梨諸福田等令心喜悅；損他信施、恭敬供養，自違本誓而受信施；見諸調御菩薩大士輕欺生慢而不恭敬。善男子！是名菩薩有四種法，𢤱悷難調難伏之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具有四法，𢤱悷難調難伏之相。何謂為四？讀誦經典翻為戲論，雖口說法不隨順行，於諸教誨違逆不信；不能隨順恭奉供養和上、闍梨諸福田等令心喜悅；損他信施、恭敬供養，自違本誓而受信施；見諸調御菩薩大士輕欺生慢而不恭敬。善男子！是名菩薩有四種法，𢤱悷難調難伏之相。

「善男子！菩薩有四調順之相。何謂為四？隨所聞法而善說之，如說而行，依止於法、不依言說；承奉師教能知意旨，易與言語，所作皆善不失師意；不退戒、定，以調順心而受供養；見諸善調信順大士恭敬愛樂，隨順善訓，稟受德行。善男子！是名菩薩有四調順之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四調順之相。何謂為四？隨所聞法而善說之，如說而行，依止於法、不依言說；承奉師教能知意旨，易與言語，所作皆善不失師意；不退戒、定，以調順心而受供養；見諸善調信順大士恭敬愛樂，隨順善訓，稟受德行。善男子！是名菩薩有四調順之相。

「善男子！菩薩有四僻謬。何謂為四？不可信人與之同意是菩薩謬、非器眾生說甚深法是菩薩謬、樂大乘者為說小法是菩薩謬、若布施時但施持戒供養善者不施惡人是菩薩謬。善男子！是名菩薩四種僻謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四僻謬。何謂為四？不可信人與之同意是菩薩謬、非器眾生說甚深法是菩薩謬、樂大乘者為說小法是菩薩謬、若布施時但施持戒供養善者不施惡人是菩薩謬。善男子！是名菩薩四種僻謬。

「善男子！菩薩有四正道。何謂為四？於諸眾生生平等心、普信眾生等以佛慧、於諸眾生說法平等、等令眾生等住正行。善男子！是名菩薩有四正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四正道。何謂為四？於諸眾生生平等心、普信眾生等以佛慧、於諸眾生說法平等、等令眾生等住正行。善男子！是名菩薩有四正道。

「善男子！菩薩有四非善知識、非善等侶。何謂為四？求聲聞者，但欲自利；求緣覺者，心樂少事；歎外經典、路伽耶陀、文章嚴飾；所親近者，但增世利、不慕法利。善男子！是名菩薩有四非善知識、非善等侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四非善知識、非善等侶。何謂為四？求聲聞者，但欲自利；求緣覺者，心樂少事；歎外經典、路伽耶陀、文章嚴飾；所親近者，但增世利、不慕法利。善男子！是名菩薩有四非善知識、非善等侶。

「善男子！菩薩有四善知識、四善等侶。何謂為四？諸來乞者是善知識，道因緣故；能說法者是善知識，增長善故；勸令出家是善知識，出三界苦；諸佛菩薩是善知識，增長一切正妙法故。善男子！是名菩薩四善知識、四善等侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四善知識、四善等侶。何謂為四？諸來乞者是善知識，道因緣故；能說法者是善知識，增長善故；勸令出家是善知識，出三界苦；諸佛菩薩是善知識，增長一切正妙法故。善男子！是名菩薩四善知識、四善等侶。

「善男子！菩薩有四實非菩薩而似菩薩。何謂為四？貪求利養而不求法、貪求名稱不求功德、貪求自樂不救眾生、以滅苦法樂聚徒眾不樂遠離。善男子！是名四非菩薩而似菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四實非菩薩而似菩薩。何謂為四？貪求利養而不求法、貪求名稱不求功德、貪求自樂不救眾生、以滅苦法樂聚徒眾不樂遠離。善男子！是名四非菩薩而似菩薩。

「善男子！有四種真實菩薩。何謂為四？能信於空亦信業報、知一切法無有吾我而於眾生起大悲心、深樂涅槃而遊生死、所作布施皆為眾生不求果報。善男子！是為菩薩四種真實菩薩功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有四種真實菩薩。何謂為四？能信於空亦信業報、知一切法無有吾我而於眾生起大悲心、深樂涅槃而遊生死、所作布施皆為眾生不求果報。善男子！是為菩薩四種真實菩薩功德。

「善男子！菩薩有四大藏。何謂為四？若有菩薩值佛出世，因爾得聞六波羅蜜及其義趣，以無礙心侍說法者、不暫遠離、心無懈怠、住阿蘭若而無放逸。善男子！是名菩薩有四大藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四大藏。何謂為四？若有菩薩值佛出世，因爾得聞六波羅蜜及其義趣，以無礙心侍說法者、不暫遠離、心無懈怠、住阿蘭若而無放逸。善男子！是名菩薩有四大藏。

「善男子！菩薩有四種法，能壞魔事。何謂為四？常不捨離菩提之心、於諸眾生心無罣礙、於諸執著悉皆覺知、心不輕賤一切眾生。善男子！是名菩薩有四種法，能壞魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四種法，能壞魔事。何謂為四？常不捨離菩提之心、於諸眾生心無罣礙、於諸執著悉皆覺知、心不輕賤一切眾生。善男子！是名菩薩有四種法，能壞魔事。

「善男子！菩薩有四不可思量福德行業。何謂為四？以清淨心而行法施、於破戒人生大悲心、於諸眾生稱揚歎詠菩提之心、於無力者修習忍辱。善男子！是名菩薩有四不可思量福德行業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四不可思量福德行業。何謂為四？以清淨心而行法施、於破戒人生大悲心、於諸眾生稱揚歎詠菩提之心、於無力者修習忍辱。善男子！是名菩薩有四不可思量福德行業。

「善男子！菩薩有四種法，破碎煩惱、無明住地。何謂為四？戒品清淨——若輕、若重——悉皆不犯、攝持正法不憚劬勞、布施燈明供養福田、捨施財物無有親踈，是名四法破碎煩惱、無明住地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四種法，破碎煩惱、無明住地。何謂為四？戒品清淨——若輕、若重——悉皆不犯、攝持正法不憚劬勞、布施燈明供養福田、捨施財物無有親踈，是名四法破碎煩惱、無明住地。

「善男子！有四種法，得無礙智。何謂為四？無希望心常行法施、受持正法與理相應、於他利養不生嫉妬、恒自攝心不生憍慢，是名四法得無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有四種法，得無礙智。何謂為四？無希望心常行法施、受持正法與理相應、於他利養不生嫉妬、恒自攝心不生憍慢，是名四法得無礙智。

「善男子！非但名字號為菩薩，能行善法、行平等心名為菩薩，若能成就三十二法則名菩薩。何謂三十二法？常為眾生深求安樂，皆令得住一切智中，常自稱量無上法器，心不憎惡他人智慧，破壞憍慢，深樂佛道，心地堅固敬無虛假，親友究竟得至成佛，於親、非親心常平等，言常含笑、言語知量、前應問訊面無顰蹙，所為事業終不中息，普為眾生等行大悲，心無疲倦，多聞無厭，自責己過、不譏彼短，於有罪者慈悲呵責，以菩提心行諸威儀，所行布施不求反報、不求生處而行持戒、於諸眾生生無礙忍、為修一切諸善根故勤行精進、遣無色界取於禪定、行方便慧應四攝法，持戒、毀戒慈心平等，至心聽法，心樂遠離，住阿蘭若而不樂著一切世間種種榮華，於大乘中見大利益，離惡知識、親近善友，常運平等，四種梵心，遊戲五通，常依真智，於諸眾生——邪行、正行——俱不棄捨，言常決定貴真實法，一切善根以菩薩心而為上首。若人具此三十二法則得名為菩薩之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！非但名字號為菩薩，能行善法、行平等心名為菩薩，若能成就三十二法則名菩薩。何謂三十二法？常為眾生深求安樂，皆令得住一切智中，常自稱量無上法器，心不憎惡他人智慧，破壞憍慢，深樂佛道，心地堅固敬無虛假，親友究竟得至成佛，於親、非親心常平等，言常含笑、言語知量、前應問訊面無顰蹙，所為事業終不中息，普為眾生等行大悲，心無疲倦，多聞無厭，自責己過、不譏彼短，於有罪者慈悲呵責，以菩提心行諸威儀，所行布施不求反報、不求生處而行持戒、於諸眾生生無礙忍、為修一切諸善根故勤行精進、遣無色界取於禪定、行方便慧應四攝法，持戒、毀戒慈心平等，至心聽法，心樂遠離，住阿蘭若而不樂著一切世間種種榮華，於大乘中見大利益，離惡知識、親近善友，常運平等，四種梵心，遊戲五通，常依真智，於諸眾生——邪行、正行——俱不棄捨，言常決定貴真實法，一切善根以菩薩心而為上首。若人具此三十二法則得名為菩薩之位。

「善男子！菩薩功德無量無邊，當以譬喻因緣知之。善男子！譬如大地容受眾生，無分別心、不求報恩；菩薩亦爾，從初發心至坐道場，一切眾生皆蒙利益，心無分別、不求報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩功德無量無邊，當以譬喻因緣知之。善男子！譬如大地容受眾生，無分別心、不求報恩；菩薩亦爾，從初發心至坐道場，一切眾生皆蒙利益，心無分別、不求報恩。

「善男子！如一切水潤生百種稻禾、藥草、叢林、樹木皆得增長；菩薩亦爾，自心淨故，慈悲普覆潤諸眾生，皆令增長一切善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如一切水潤生百種稻禾、藥草、叢林、樹木皆得增長；菩薩亦爾，自心淨故，慈悲普覆潤諸眾生，皆令增長一切善法。

「善男子！譬如火種皆能成熟百種禾穀、藥草、華果；菩薩智慧亦復如是，皆能成就一切善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如火種皆能成熟百種禾穀、藥草、華果；菩薩智慧亦復如是，皆能成就一切善根。

「善男子！譬如風輪皆能成立一切世界諸佛剎土；菩薩方便亦復如是，皆能成立一切善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如風輪皆能成立一切世界諸佛剎土；菩薩方便亦復如是，皆能成立一切善法。

「善男子！如月初生，光明炎色日日增長；菩薩淨心亦復如是，一切善法日日增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月初生，光明炎色日日增長；菩薩淨心亦復如是，一切善法日日增長。

「善男子！如日初出，一時發光普為一切眾生照明；菩薩亦爾，發智慧光，一時普照一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日初出，一時發光普為一切眾生照明；菩薩亦爾，發智慧光，一時普照一切眾生。

「善男子！如師子王，隨所至處不驚不畏；菩薩亦爾，持戒清淨，智慧真實，隨所住處不驚不畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王，隨所至處不驚不畏；菩薩亦爾，持戒清淨，智慧真實，隨所住處不驚不畏。

「善男子！譬如善調大龍象王，荷負重擔身不疲極；菩薩亦爾，善調心故，荷負一切眾生之類，作大利益而無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如善調大龍象王，荷負重擔身不疲極；菩薩亦爾，善調心故，荷負一切眾生之類，作大利益而無疲倦。

「善男子！譬如蓮華生於水中，水不染著；菩薩亦爾，生於世間，諸世間法而不染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如蓮華生於水中，水不染著；菩薩亦爾，生於世間，諸世間法而不染污。

「善男子！如人伐樹，根在還生；菩薩亦爾，方便力故，雖斷結使有善根愛還生三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如人伐樹，根在還生；菩薩亦爾，方便力故，雖斷結使有善根愛還生三界。

「善男子！譬如諸方流水入于大海皆為一味；菩薩亦爾，以種種門習諸善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提皆為一味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如諸方流水入于大海皆為一味；菩薩亦爾，以種種門習諸善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提皆為一味。

「善男子！譬如須彌山王，忉利諸天及四天王皆依止住；菩薩大菩提心亦復如是，為薩婆若所依止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如須彌山王，忉利諸天及四天王皆依止住；菩薩大菩提心亦復如是，為薩婆若所依止住。

「善男子！如大國王，以群臣力能辦國事；菩薩智慧亦復如是，以方便力皆能成辦一切佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大國王，以群臣力能辦國事；菩薩智慧亦復如是，以方便力皆能成辦一切佛事。

「善男子！譬如天淨清明，無諸雲氣必無雨相；寡聞菩薩無所知解、無法雨潤亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如天淨清明，無諸雲氣必無雨相；寡聞菩薩無所知解、無法雨潤亦復如是。

「善男子！譬如天陰雲起必能降雨，充足眾生生長萌牙；菩薩亦爾，從大悲雲起大法雨利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如天陰雲起必能降雨，充足眾生生長萌牙；菩薩亦爾，從大悲雲起大法雨利益眾生。

「善男子！如轉輪聖王所出之處則具七寶；菩薩亦爾，隨所出處三十七品現於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如轉輪聖王所出之處則具七寶；菩薩亦爾，隨所出處三十七品現於世間。

「善男子！如摩尼珠所在之處，則有無量金、銀、珍寶；如是，菩薩隨所出處則有無量百千聲聞、辟支佛寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如摩尼珠所在之處，則有無量金、銀、珍寶；如是，菩薩隨所出處則有無量百千聲聞、辟支佛寶。

「善男子！如忉利天入雜藏園，隨意所用悉在其中；菩薩亦爾，真淨心故，於諸眾生平等教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如忉利天入雜藏園，隨意所用悉在其中；菩薩亦爾，真淨心故，於諸眾生平等教化。

「善男子！譬如呪術藥力，毒不能害；菩薩結使亦復如是，智慧力故不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如呪術藥力，毒不能害；菩薩結使亦復如是，智慧力故不墮惡道。

「善男子！如大城中所棄糞穢，若置甘蔗、蒱萄田中則有利益；菩薩結使亦復如是，所餘習氣為一切智而作因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大城中所棄糞穢，若置甘蔗、蒱萄田中則有利益；菩薩結使亦復如是，所餘習氣為一切智而作因緣。

「善男子！譬如有人不曾習學戈矛之法則無武用；菩薩亦爾，不曾習學一切諸法而不能為算擇分別、受持修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人不曾習學戈矛之法則無武用；菩薩亦爾，不曾習學一切諸法而不能為算擇分別、受持修行。

「善男子！譬如陶師，於諸坏器未燥之時不堪大火；菩薩亦爾，於諸眾生智慧微弱不堪聽聞諸佛大法故不為說，彼設得聞則生狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如陶師，於諸坏器未燥之時不堪大火；菩薩亦爾，於諸眾生智慧微弱不堪聽聞諸佛大法故不為說，彼設得聞則生狂亂。

「善男子！菩薩摩訶薩欲學寶雲微妙經者，常應修習實法正觀。云何正觀？所謂真實思惟是法正觀，不觀我、人、眾生、壽命，是名中道真實正觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩欲學寶雲微妙經者，常應修習實法正觀。云何正觀？所謂真實思惟是法正觀，不觀我、人、眾生、壽命，是名中道真實正觀。

「善男子！夫實觀者，觀色非常亦非無常，亦觀受、想、行、識非常亦非無常，是名中道真實法觀。所以者何？常是一邊、無常一邊，常與無常二邊中間無色、無形、無命、無知，是名中道諸法實觀；我是一邊、無我一邊，我與無我二邊中間無色、無形、無命、無知，是名中道諸法實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫實觀者，觀色非常亦非無常，亦觀受、想、行、識非常亦非無常，是名中道真實法觀。所以者何？常是一邊、無常一邊，常與無常二邊中間無色、無形、無命、無知，是名中道諸法實觀；我是一邊、無我一邊，我與無我二邊中間無色、無形、無命、無知，是名中道諸法實觀。

「善男子！若心有實是為一邊、若心非實是為一邊，若無心識、亦無心數諸大地法，是名中道諸法實觀。如是，善法、不善之法，世間諸法、出世間法，有罪之法、無罪之法，有漏、無漏，有為、無為，乃至有垢、無垢亦復如是，離於二邊而不可取亦不可說，是名中道諸法實觀。善男子！有是一邊、無是一邊，有無中間無色、無形、無命、無知，是名中道真實法觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若心有實是為一邊、若心非實是為一邊，若無心識、亦無心數諸大地法，是名中道諸法實觀。如是，善法、不善之法，世間諸法、出世間法，有罪之法、無罪之法，有漏、無漏，有為、無為，乃至有垢、無垢亦復如是，離於二邊而不可取亦不可說，是名中道諸法實觀。善男子！有是一邊、無是一邊，有無中間無色、無形、無命、無知，是名中道真實法觀。

「善男子！我之所說十二因緣：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老、死、憂、悲、苦、惱，如是因緣而為招集成大苦聚。若無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故，如是，老、死、憂、悲眾惱大苦聚滅。明與無明無二、無別，若如是知，是名中道諸法實觀。如是，行及非行、識與所識、名色可見及不可見、諸六入非六入、觸及所觸、受及受滅、愛與愛滅、取與取滅、有與有滅、生與生滅、老死與老死滅皆是無二、無別，若如是知，是名中道諸法實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我之所說十二因緣：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老、死、憂、悲、苦、惱，如是因緣而為招集成大苦聚。若無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故，如是，老、死、憂、悲眾惱大苦聚滅。明與無明無二、無別，若如是知，是名中道諸法實觀。如是，行及非行、識與所識、名色可見及不可見、諸六入非六入、觸及所觸、受及受滅、愛與愛滅、取與取滅、有與有滅、生與生滅、老死與老死滅皆是無二、無別，若如是知，是名中道諸法實觀。

「復次，善男子！夫真實觀，不以空故令諸法空，法性自空；非無相故令法無相，法性之體本自無相；不以無願令法無願，但諸法性本自無願；不以無起、無生、無我、無取、無性令法無起、無取、無性，但法本來自無起、無取、無性。若如是觀，是名實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！夫真實觀，不以空故令諸法空，法性自空；非無相故令法無相，法性之體本自無相；不以無願令法無願，但諸法性本自無願；不以無起、無生、無我、無取、無性令法無起、無取、無性，但法本來自無起、無取、無性。若如是觀，是名實觀。

「復次，善男子！非無人故名之曰空，但空自空；前際、後際、中際亦空，但法自空。非色滅空，當依於空、莫依於人。若以得空而依於空，佛說是人則為退墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！非無人故名之曰空，但空自空；前際、後際、中際亦空，但法自空。非色滅空，當依於空、莫依於人。若以得空而依於空，佛說是人則為退墮。

「善男子！寧起我見積如須彌，莫以空見起增上慢。所以者何？一切諸見以空得脫，若起空見則不可治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寧起我見積如須彌，莫以空見起增上慢。所以者何？一切諸見以空得脫，若起空見則不可治。

「善男子！如醫授藥令治彼病，是藥在內祕而不出。於意云何？如是病人寧得差不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如醫授藥令治彼病，是藥在內祕而不出。於意云何？如是病人寧得差不？」

「不也。世尊！是藥不出，其病轉增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！是藥不出，其病轉增。」

「善男子！如是諸見唯空能滅，若起空見則不可治。譬如有人怖畏虛空，悲號搥胸，作如是言：『却此虛空。』於意云何？如是虛空可除却不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是諸見唯空能滅，若起空見則不可治。譬如有人怖畏虛空，悲號搥胸，作如是言：『却此虛空。』於意云何？如是虛空可除却不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「善男子！如是，若畏空法，我說是人狂亂失心。所以者何？常行空中而畏於空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，若畏空法，我說是人狂亂失心。所以者何？常行空中而畏於空。

「譬如畫師自手畫作夜叉鬼像，見則怖畏，迷悶躄地；一切凡夫亦復如是，自造色、聲、香、味、觸故往來生死，受諸苦惱不自覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如畫師自手畫作夜叉鬼像，見則怖畏，迷悶躄地；一切凡夫亦復如是，自造色、聲、香、味、觸故往來生死，受諸苦惱不自覺知。

「善男子！譬如幻師幻作猛虎，幻虎成已還食幻師；行道沙門亦復如是，有所觀法皆空、皆寂、無有見者，是觀亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如幻師幻作猛虎，幻虎成已還食幻師；行道沙門亦復如是，有所觀法皆空、皆寂、無有見者，是觀亦空。

「善男子！譬如兩木本無火相，以兩相揩從中火生遂燒是木。善男子！如是真實觀故，生聖智慧；聖智生已，遂滅實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如兩木本無火相，以兩相揩從中火生遂燒是木。善男子！如是真實觀故，生聖智慧；聖智生已，遂滅實觀。

「善男子！譬如然燈，一切黑暗皆自無有，無所從來、去無所至，非東方來、去亦不至，南、西、北方、四維、上、下，不從彼來、去亦不至。而此燈明亦無是念：『我能滅暗。』但因燈明，法自無暗。明、暗俱空，無作、無取。善男子！如是，實智慧生、無智自滅，智與無智二相俱空，無作、無取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如然燈，一切黑暗皆自無有，無所從來、去無所至，非東方來、去亦不至，南、西、北方、四維、上、下，不從彼來、去亦不至。而此燈明亦無是念：『我能滅暗。』但因燈明，法自無暗。明、暗俱空，無作、無取。善男子！如是，實智慧生、無智自滅，智與無智二相俱空，無作、無取。

「善男子！譬如千歲暗室未曾見明，設復有人於中然燈。於意云何？暗寧作念：『我久住此，不欲去也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如千歲暗室未曾見明，設復有人於中然燈。於意云何？暗寧作念：『我久住此，不欲去也。』」

「不也。世尊！若燈然時，是暗無力，必當滅去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！若燈然時，是暗無力，必當滅去。」

「善男子！如是，百千萬劫久集結業，以一觀智即皆能滅。其燈明者，聖慧根是；其黑暗者，諸結業是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，百千萬劫久集結業，以一觀智即皆能滅。其燈明者，聖慧根是；其黑暗者，諸結業是。

「善男子！譬如種植空中，若能增長無有是處；菩薩取證亦復如是，增長佛法亦無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如種植空中，若能增長無有是處；菩薩取證亦復如是，增長佛法亦無是處。

「善男子！譬如種植在於良田則能生長，斯有是處；菩薩亦爾，有諸結使雜世間垢能長佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如種植在於良田則能生長，斯有是處；菩薩亦爾，有諸結使雜世間垢能長佛法。

「善男子！譬如於彼高原陸地不生蓮華；菩薩亦爾，於無為中不生佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如於彼高原陸地不生蓮華；菩薩亦爾，於無為中不生佛法。

「善男子！譬如卑濕污泥乃生蓮華；菩薩亦爾，生死污泥、邪定眾生能生佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如卑濕污泥乃生蓮華；菩薩亦爾，生死污泥、邪定眾生能生佛法。

「善男子！譬如四大海水生蘇滿中；菩薩有為善根甚多無量亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如四大海水生蘇滿中；菩薩有為善根甚多無量亦復如是。

「善男子！譬如若破一毛以為百分，以一分毛取海一滴；一切聲聞有為善根亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如若破一毛以為百分，以一分毛取海一滴；一切聲聞有為善根亦復如是。

「善男子！譬如虫芥子孔所有虛空；一切聲聞有為智慧亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如虫芥子孔所有虛空；一切聲聞有為智慧亦復如是。

「善男子！譬如十方虛空無量無邊；菩薩有為智慧亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如十方虛空無量無邊；菩薩有為智慧亦復如是。

「善男子！譬如轉輪聖王有大夫人懷妊七日，是子具有轉輪王相，諸天尊重過餘諸子具身力者。所以者何？是胎王子必紹尊位，繼聖王種。善男子！初心菩薩亦復如是，雖未具足諸菩薩相，如胎王子，諸天、神、王深心尊重。所以者何？如是菩薩必紹尊位，不斷佛種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如轉輪聖王有大夫人懷妊七日，是子具有轉輪王相，諸天尊重過餘諸子具身力者。所以者何？是胎王子必紹尊位，繼聖王種。善男子！初心菩薩亦復如是，雖未具足諸菩薩相，如胎王子，諸天、神、王深心尊重。所以者何？如是菩薩必紹尊位，不斷佛種。

「善男子！譬如一琉璃珠勝於水精；菩薩亦爾，從初發心便勝一切眾生之類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如一琉璃珠勝於水精；菩薩亦爾，從初發心便勝一切眾生之類。

「善男子！譬如大王夫人生子之日，小王、群臣皆來拜謁；菩薩亦爾，初發心時，諸天世人所應禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大王夫人生子之日，小王、群臣皆來拜謁；菩薩亦爾，初發心時，諸天世人所應禮拜。

「善男子！譬如雪山王，諸藥草遍無所屬、無所分別，隨有所病悉能療治；菩薩亦爾，所集智藥無所分別，普為眾生平等救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如雪山王，諸藥草遍無所屬、無所分別，隨有所病悉能療治；菩薩亦爾，所集智藥無所分別，普為眾生平等救護。

「善男子！如月初生，眾人愛敬踰於滿月。善男子！如是，眾生信我語者，愛敬菩薩甚於如來。所以者何？由諸菩薩生如來故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月初生，眾人愛敬踰於滿月。善男子！如是，眾生信我語者，愛敬菩薩甚於如來。所以者何？由諸菩薩生如來故。」

爾時，世尊復告寶積菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩摩訶薩常為利益一切眾生修集梵行、清淨功德、無上善根，以平等心施與眾生，所得智藥遍到十方療治一切煩惱病苦，皆令畢竟，永不復起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告寶積菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩摩訶薩常為利益一切眾生修集梵行、清淨功德、無上善根，以平等心施與眾生，所得智藥遍到十方療治一切煩惱病苦，皆令畢竟，永不復起。

「云何名為菩薩智藥？謂不淨觀治於貪欲、以修慈心治於瞋恚、以因緣觀治於愚癡、以修空觀治諸妄見、以無相觀治諸憶想分別境界、以無願觀治於一切生三界願、以四非倒治於四倒、以無常觀治無常中計常顛倒、以修苦觀治諸苦中計樂顛倒、以法無我治無我中計我顛倒、涅槃寂滅治不淨中計淨顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為菩薩智藥？謂不淨觀治於貪欲、以修慈心治於瞋恚、以因緣觀治於愚癡、以修空觀治諸妄見、以無相觀治諸憶想分別境界、以無願觀治於一切生三界願、以四非倒治於四倒、以無常觀治無常中計常顛倒、以修苦觀治諸苦中計樂顛倒、以法無我治無我中計我顛倒、涅槃寂滅治不淨中計淨顛倒。

「身、受、心、法四念處觀則為對治四種顛倒——順身相觀不墮我見、順受相觀不墮我見、順心相觀不墮我見、順法相觀不墮我見——是四念處能治一切身、受、心、法，開涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身、受、心、法四念處觀則為對治四種顛倒——順身相觀不墮我見、順受相觀不墮我見、順心相觀不墮我見、順法相觀不墮我見——是四念處能治一切身、受、心、法，開涅槃門。

「以四正勤能斷已生諸不善法、不起未生諸不善法、未生善法悉能令生、已生善法能令增長。舉要言之，能斷一切諸不善法、成就一切諸善之法。四如意足治於身心一合之相，令得如意自在神通。以此五根治諸無信、懈怠、失念、亂心、無慧一切眾生，以此五力摧諸煩惱，以七覺分治諸法中疑悔妄謬，以八正道治諸邪道一切論師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以四正勤能斷已生諸不善法、不起未生諸不善法、未生善法悉能令生、已生善法能令增長。舉要言之，能斷一切諸不善法、成就一切諸善之法。四如意足治於身心一合之相，令得如意自在神通。以此五根治諸無信、懈怠、失念、亂心、無慧一切眾生，以此五力摧諸煩惱，以七覺分治諸法中疑悔妄謬，以八正道治諸邪道一切論師。

「善男子！是為畢竟智慧妙藥，菩薩常應修集、殷勤行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為畢竟智慧妙藥，菩薩常應修集、殷勤行之。

「善男子！閻浮提內，耆婆醫王最為第一。令三千大千世界一切眾生皆如耆婆，若有人問心中結使、煩惱、邪見、疑悔病藥，尚不能答，何況能治？菩薩於中應作是念：『我終不以世藥為足，我當修習出世智藥，亦修一切善根福德。』如是，菩薩得智藥已，遍到十方畢竟療治一切眾生煩惱等病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！閻浮提內，耆婆醫王最為第一。令三千大千世界一切眾生皆如耆婆，若有人問心中結使、煩惱、邪見、疑悔病藥，尚不能答，何況能治？菩薩於中應作是念：『我終不以世藥為足，我當修習出世智藥，亦修一切善根福德。』如是，菩薩得智藥已，遍到十方畢竟療治一切眾生煩惱等病。

「何謂菩薩出世智藥？信知諸法從緣合生，信一切法無我、無人，亦無眾生、壽命知見，亦無作者、亦無受者，信解通達無我我所。於是空法無所得中不驚不畏，勤加精進而求心相，菩薩摩訶薩如是求心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩出世智藥？信知諸法從緣合生，信一切法無我、無人，亦無眾生、壽命知見，亦無作者、亦無受者，信解通達無我我所。於是空法無所得中不驚不畏，勤加精進而求心相，菩薩摩訶薩如是求心。

「何等是心？若貪欲耶？若瞋恚耶？若愚癡耶？若過去、未來、現在耶？若心過去，過去已滅；若心未來，未來未至；若心現在，現在無住。是心非內、非外亦非中間，是心無色、無識、無形、無見、無知、無住處。如是之心，十方三世一切諸佛不已曾見、非今現見、非當來見。若一切佛過去、來、今所不見者，云何當有？但以顛倒妄想因緣，心生諸法種種差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等是心？若貪欲耶？若瞋恚耶？若愚癡耶？若過去、未來、現在耶？若心過去，過去已滅；若心未來，未來未至；若心現在，現在無住。是心非內、非外亦非中間，是心無色、無識、無形、無見、無知、無住處。如是之心，十方三世一切諸佛不已曾見、非今現見、非當來見。若一切佛過去、來、今所不見者，云何當有？但以顛倒妄想因緣，心生諸法種種差別。

「善男子！是心如幻，憶想分別，起種種業、受種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是心如幻，憶想分別，起種種業、受種種身。

「善男子！心去如風，於非境界遠行難收；心如流水，生滅不住；心如燈炎，眾緣故有；是心如電，剎那不停；心如虛空，客塵煩惱之所障蔽；心如獼猴，取一、捨一，遍諸境界；心如畫師，能造種種業因緣故；心無暫定，隨逐種種諸煩惱故；心唯獨一，無第二故；心如大王，一切諸法增上主故；心常獨行，無伴侶故；心如怨家，能作一切諸苦惱故；心如狂象踏小兒諸土舍，能壞一切諸善根故；是心貪著如魚吞鈎，於苦受中生樂想故；是心如夢，於無我中生我想故；心如青蠅，於不淨中起淨想故；心如債主，生苦楚故；心如惡鬼，求人便故；心常高下，貪、瞋逼故；心如偷劫，奪善根故；心常貪色，如蛾投火；心常貪聲，如戰鼓響；心常貪香，如猪樂廁；心常貪味，如駝愛蜜；心常貪觸，如蠅著油。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！心去如風，於非境界遠行難收；心如流水，生滅不住；心如燈炎，眾緣故有；是心如電，剎那不停；心如虛空，客塵煩惱之所障蔽；心如獼猴，取一、捨一，遍諸境界；心如畫師，能造種種業因緣故；心無暫定，隨逐種種諸煩惱故；心唯獨一，無第二故；心如大王，一切諸法增上主故；心常獨行，無伴侶故；心如怨家，能作一切諸苦惱故；心如狂象踏小兒諸土舍，能壞一切諸善根故；是心貪著如魚吞鈎，於苦受中生樂想故；是心如夢，於無我中生我想故；心如青蠅，於不淨中起淨想故；心如債主，生苦楚故；心如惡鬼，求人便故；心常高下，貪、瞋逼故；心如偷劫，奪善根故；心常貪色，如蛾投火；心常貪聲，如戰鼓響；心常貪香，如猪樂廁；心常貪味，如駝愛蜜；心常貪觸，如蠅著油。

「善男子！菩薩如是求於心相而不可得，若不可得則非過去、現在、未來；若非過去、現在、未來則出三世；若出三世則非有、無；若非有、無則是不起；夫不起者則是無性；若無性者則是無生；若無生者則是無滅；若無滅者則無所離；若無離者無來、無去、無退、無生；若無來去、無退、無生則無諸行；若無諸行是則無為；若無為者，是為一切諸聖根本，是中無有持戒、破戒；若無持戒、無破戒者，是則無行亦無非行；若無有行、無非行者，是則無有心心數法；若無心心數法者，則無有業亦無業報；若無有業、無業報者則無苦樂；若無苦樂是則聖性，是中無業、無起業者，無有身業亦無意業，是中無有上、下差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩如是求於心相而不可得，若不可得則非過去、現在、未來；若非過去、現在、未來則出三世；若出三世則非有、無；若非有、無則是不起；夫不起者則是無性；若無性者則是無生；若無生者則是無滅；若無滅者則無所離；若無離者無來、無去、無退、無生；若無來去、無退、無生則無諸行；若無諸行是則無為；若無為者，是為一切諸聖根本，是中無有持戒、破戒；若無持戒、無破戒者，是則無行亦無非行；若無有行、無非行者，是則無有心心數法；若無心心數法者，則無有業亦無業報；若無有業、無業報者則無苦樂；若無苦樂是則聖性，是中無業、無起業者，無有身業亦無意業，是中無有上、下差別。

「聖性平等，猶若虛空；是性平等，無有優劣，一切諸法等一味故；是性平等，遠離一切身心相故；是性遠離一切諸法，順涅槃故；是性清淨，遠離一切煩惱垢故；是性無我，離我所故；是性真實，順如如故；是性寂靜，常安樂故；是性無有高下，從平等出故；是性真實，第一義故；是性無盡，畢竟不生故；是性常住，諸法常爾故；是性安樂，涅槃第一故；是性清淨，離一切相故；是性無我，求不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖性平等，猶若虛空；是性平等，無有優劣，一切諸法等一味故；是性平等，遠離一切身心相故；是性遠離一切諸法，順涅槃故；是性清淨，遠離一切煩惱垢故；是性無我，離我所故；是性真實，順如如故；是性寂靜，常安樂故；是性無有高下，從平等出故；是性真實，第一義故；是性無盡，畢竟不生故；是性常住，諸法常爾故；是性安樂，涅槃第一故；是性清淨，離一切相故；是性無我，求不可得故。

「善男子！汝等應當內善觀察，莫外馳騁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝等應當內善觀察，莫外馳騁。

「善男子！當來沙門，如狗逐塊。云何名為如狗逐塊？譬如有人以塊擲狗，狗即捨人而走逐塊。如是，善男子！有諸沙門、清信士女，怖畏色、聲、香、味、觸故，住阿蘭若空閑之處，獨無等侶，離眾憒閙，身離五欲而心不捨。是人存念色、聲、香、味、觸等，心貪樂著而不內察，不知云何當離五塵。以不知故，有時來入城邑、聚落、在人眾中還為五欲之所繫縛。若空閑處持有漏戒，死得生天，又為天上五欲所縛。從天上墮，終不得脫於三惡道——所謂地獄、畜生、餓鬼——是名沙門如狗逐塊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！當來沙門，如狗逐塊。云何名為如狗逐塊？譬如有人以塊擲狗，狗即捨人而走逐塊。如是，善男子！有諸沙門、清信士女，怖畏色、聲、香、味、觸故，住阿蘭若空閑之處，獨無等侶，離眾憒閙，身離五欲而心不捨。是人存念色、聲、香、味、觸等，心貪樂著而不內察，不知云何當離五塵。以不知故，有時來入城邑、聚落、在人眾中還為五欲之所繫縛。若空閑處持有漏戒，死得生天，又為天上五欲所縛。從天上墮，終不得脫於三惡道——所謂地獄、畜生、餓鬼——是名沙門如狗逐塊。

「善男子！云何沙門不如於彼逐塊之狗？若有沙門為人所罵而不加報，打害、瞋毀亦不報之，但自內責、求伏於心，作如是觀：『罵者是誰？受者是誰？打者、害者、毀者、瞋者亦復是誰？』是名沙門不如於彼逐塊癡狗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何沙門不如於彼逐塊之狗？若有沙門為人所罵而不加報，打害、瞋毀亦不報之，但自內責、求伏於心，作如是觀：『罵者是誰？受者是誰？打者、害者、毀者、瞋者亦復是誰？』是名沙門不如於彼逐塊癡狗。

「善男子！如調馬師，馬若𢤱悷即為制伏；行者亦爾，隨心所向則能收攝，不令放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如調馬師，馬若𢤱悷即為制伏；行者亦爾，隨心所向則能收攝，不令放逸。

「善男子！譬如有人咽喉閉塞則能斷命；如是，善男子！一切諸見，唯有我見則能斷於智慧命根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人咽喉閉塞則能斷命；如是，善男子！一切諸見，唯有我見則能斷於智慧命根。

「善男子！譬如有人隨所縛處而求解脫；如是，善男子！隨心所著當應求解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人隨所縛處而求解脫；如是，善男子！隨心所著當應求解。

「善男子！出家之人則有二種不淨污心。何謂為二？一者、讀誦世間文章、外道諸術，二者、多畜諸好衣鉢、種種服飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！出家之人則有二種不淨污心。何謂為二？一者、讀誦世間文章、外道諸術，二者、多畜諸好衣鉢、種種服飾。

「又，出家人二種堅縛。何謂為二？一、執著縛，二、供養縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，出家人二種堅縛。何謂為二？一、執著縛，二、供養縛。

「又，出家人二種障法。何謂為二？一者、親近白衣，二者、憎惡善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，出家人二種障法。何謂為二？一者、親近白衣，二者、憎惡善友。

「又，出家人有二種垢。何謂為二？一者、忍受煩惱，二者、求諸檀越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，出家人有二種垢。何謂為二？一者、忍受煩惱，二者、求諸檀越。

「又，出家人二種雹雨。何謂為二？一者、毀壞善根，違逆正法；二者、以破戒身受他信施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，出家人二種雹雨。何謂為二？一者、毀壞善根，違逆正法；二者、以破戒身受他信施。

「又，出家人二種癰瘡。何謂為二？一者、求顯他過，二者、自覆其罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，出家人二種癰瘡。何謂為二？一者、求顯他過，二者、自覆其罪。

「又，出家人二種燒熱。何謂為二？一者、以垢穢心愛著法服，二者、持戒人邊受其供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，出家人二種燒熱。何謂為二？一者、以垢穢心愛著法服，二者、持戒人邊受其供養。

「又，出家人有二種病。何謂為二？一者、懷增上慢而調伏心，二者、破壞他人發大乘心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，出家人有二種病。何謂為二？一者、懷增上慢而調伏心，二者、破壞他人發大乘心。

「善男子！夫沙門者凡有四種。何謂為四？一者、形相詐現沙門，二者、威儀欺誑沙門，三者、求名沙門，四者、實行沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫沙門者凡有四種。何謂為四？一者、形相詐現沙門，二者、威儀欺誑沙門，三者、求名沙門，四者、實行沙門。

「何謂形相詐現沙門？有一沙門形相具足——服僧伽梨，剃除鬚髮，執持應器——而便成就不淨身業、不淨口業、不淨心業，不善護身、慳嫉懈怠、破戒懷惡，是名形相詐現沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂形相詐現沙門？有一沙門形相具足——服僧伽梨，剃除鬚髮，執持應器——而便成就不淨身業、不淨口業、不淨心業，不善護身、慳嫉懈怠、破戒懷惡，是名形相詐現沙門。

「何謂威儀欺誑沙門？有一沙門具足沙門身四威儀，行、立、坐、臥一心安詳，斷諸美味，修四聖種，遠離眾會憒閙之所，言語柔軟。如是德行欲為欺誑、不為寂靜，而於空法見有所得、於無所得而生怖畏如臨坑想、於說法者而生忿怒如怨賊想，是名威儀欺誑沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂威儀欺誑沙門？有一沙門具足沙門身四威儀，行、立、坐、臥一心安詳，斷諸美味，修四聖種，遠離眾會憒閙之所，言語柔軟。如是德行欲為欺誑、不為寂靜，而於空法見有所得、於無所得而生怖畏如臨坑想、於說法者而生忿怒如怨賊想，是名威儀欺誑沙門。

「何謂名聞沙門？有一沙門偽作相貌、現行持戒，欲令人聞；努力讀誦，欲令他知自為多聞；獨處閑靜不餘雜閙，欲使人知住阿蘭若；少欲知足修遠離法，欲得人知我是厭離。不為寂靜、不為得道、不為沙門及沙門果、不為涅槃微妙勝果，是則名為求名沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂名聞沙門？有一沙門偽作相貌、現行持戒，欲令人聞；努力讀誦，欲令他知自為多聞；獨處閑靜不餘雜閙，欲使人知住阿蘭若；少欲知足修遠離法，欲得人知我是厭離。不為寂靜、不為得道、不為沙門及沙門果、不為涅槃微妙勝果，是則名為求名沙門。

「善男子！何謂實行沙門？有一沙門於自身命尚不生貪，何況利養、名聞等事？於空、無相、無取之法，聞大歡喜，順達真如，隨說而行。不為涅槃而修梵行，豈樂三界無樂之處？空尚不執，何況我見、眾生人見？依止於法而求解脫——夫求解脫不外馳騁——見一切法本來無垢、畢竟清淨，但依自身、不依於他。於佛法身尚不執著，何況色身？以空遠離而不見法，何況貪著音聲、言說？以無為法尚不見僧，何況當見有和合眾？於諸法中無所斷除、無所修行，不生生死、不著涅槃，知一切法本來寂滅，不見有得、不求解脫，是名實行沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何謂實行沙門？有一沙門於自身命尚不生貪，何況利養、名聞等事？於空、無相、無取之法，聞大歡喜，順達真如，隨說而行。不為涅槃而修梵行，豈樂三界無樂之處？空尚不執，何況我見、眾生人見？依止於法而求解脫——夫求解脫不外馳騁——見一切法本來無垢、畢竟清淨，但依自身、不依於他。於佛法身尚不執著，何況色身？以空遠離而不見法，何況貪著音聲、言說？以無為法尚不見僧，何況當見有和合眾？於諸法中無所斷除、無所修行，不生生死、不著涅槃，知一切法本來寂滅，不見有得、不求解脫，是名實行沙門。

「如是，善男子！汝等當學實行沙門，莫著名字，空無利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！汝等當學實行沙門，莫著名字，空無利益。

「善男子！譬如貧窮下賤之人強為作字名為富貴。於意云何？是貧賤人稱此名不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如貧窮下賤之人強為作字名為富貴。於意云何？是貧賤人稱此名不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「如是，寶積！雖為沙門而無沙門實行之德，如彼貧人空荷名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，寶積！雖為沙門而無沙門實行之德，如彼貧人空荷名字。

「善男子！譬如有人漂溺海中渴乏而死。如是，寶積！有諸沙門雖多讀誦種種經典，而不能止貪、恚、癡渴，在法水中煩惱渴死，墮諸惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人漂溺海中渴乏而死。如是，寶積！有諸沙門雖多讀誦種種經典，而不能止貪、恚、癡渴，在法水中煩惱渴死，墮諸惡道。

「善男子！譬如醫王多畜眾藥，自身有病而不能治；多聞之人有煩惱病亦復如是，雖有多聞，不止煩惱，何能自利？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如醫王多畜眾藥，自身有病而不能治；多聞之人有煩惱病亦復如是，雖有多聞，不止煩惱，何能自利？

「善男子！譬如有人服王貴藥，不能將節為藥所害；多聞之人有煩惱病亦復如是，得好法藥，不能修行自害慧命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人服王貴藥，不能將節為藥所害；多聞之人有煩惱病亦復如是，得好法藥，不能修行自害慧命。

「善男子！如摩尼珠墮不淨中，未即可用；多聞之人貪著利養，未能利益一切天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如摩尼珠墮不淨中，未即可用；多聞之人貪著利養，未能利益一切天人。

「善男子！譬如死人著金瓔珞；多聞破戒而被法服、受他供養，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如死人著金瓔珞；多聞破戒而被法服、受他供養，亦復如是。

「善男子！如長者子——若男、若女——淨自洗浴，剪除爪甲，以香自熏，著新淨衣，寶飾、華鬘莊嚴身首。如是，寶積！多聞之人受持淨戒而被法服、受他供養，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如長者子——若男、若女——淨自洗浴，剪除爪甲，以香自熏，著新淨衣，寶飾、華鬘莊嚴身首。如是，寶積！多聞之人受持淨戒而被法服、受他供養，亦復如是。

「善男子！有四種破戒似善持律。何謂為四？設有一人具足持戒，大小罪中心常怖畏，所聞戒法皆能履行，身、口、意業悉皆明白，正命清潔，如是之人說有我論，是初破戒似善持律。善男子！復有一人誦持戒律，隨所說行，身見不滅，是二破戒似善持律。善男子！復有一人具足持戒，取眾生相而行慈心，聞一切法本來無生心大驚怖，是三破戒似善持律。善男子！復有一人具足修行十二頭陀，見有罪相，是四破戒似善持律。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有四種破戒似善持律。何謂為四？設有一人具足持戒，大小罪中心常怖畏，所聞戒法皆能履行，身、口、意業悉皆明白，正命清潔，如是之人說有我論，是初破戒似善持律。善男子！復有一人誦持戒律，隨所說行，身見不滅，是二破戒似善持律。善男子！復有一人具足持戒，取眾生相而行慈心，聞一切法本來無生心大驚怖，是三破戒似善持律。善男子！復有一人具足修行十二頭陀，見有罪相，是四破戒似善持律。

「善男子！夫持戒者，無我、無我所，無作、無非作，無有作法、亦無作者，無行、無非行，無色、無名，無相、無非相，無成、無不成，無取、無捨，無可取、無可棄，無眾生、無眾生名，無心、無心名，無世間、無非世間，無依止、無非依止，不以持戒而自矜高，亦不輕蔑毀破戒者，亦不憶想分別此戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫持戒者，無我、無我所，無作、無非作，無有作法、亦無作者，無行、無非行，無色、無名，無相、無非相，無成、無不成，無取、無捨，無可取、無可棄，無眾生、無眾生名，無心、無心名，無世間、無非世間，無依止、無非依止，不以持戒而自矜高，亦不輕蔑毀破戒者，亦不憶想分別此戒。

「寶積！是名聖戒、無流之戒、不著三有無所依戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶積！是名聖戒、無流之戒、不著三有無所依戒。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「清淨持戒者， 無垢、無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨持戒者， 無垢、無所有，

持戒無憍慢， 亦無所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒無憍慢， 亦無所依止，

持戒無愚癡， 亦無有諸縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒無愚癡， 亦無有諸縛，

持戒無塵污， 亦無有違失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒無塵污， 亦無有違失。

持戒心善軟， 畢竟常恒寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒心善軟， 畢竟常恒寂，

遠離於一切， 憶想諸分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於一切， 憶想諸分別。

解脫諸亂念， 是淨持佛戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸亂念， 是淨持佛戒，

不貪惜身命、 不用諸有生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪惜身命、 不用諸有生，

修習於正行、 安住於正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習於正行、 安住於正道，

是名為佛法， 堅實淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為佛法， 堅實淨持戒。

持戒不染世， 亦不依世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒不染世， 亦不依世法，

逮得智慧明， 無暗、無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得智慧明， 無暗、無所有，

無我、無彼想， 已知見諸相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我、無彼想， 已知見諸相，

是名為佛法， 真實淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為佛法， 真實淨持戒。

無有此彼岸， 亦無有中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有此彼岸， 亦無有中間，

於無此彼中， 亦不有所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無此彼中， 亦不有所著，

無縛、無諸漏， 亦無有欺誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無縛、無諸漏， 亦無有欺誑，

是名為佛法， 真實淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為佛法， 真實淨持戒。

心不著名色， 不生我我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不著名色， 不生我我所，

是名為安住， 真實淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為安住， 真實淨持戒。

雖持諸戒行， 其心不自高， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖持諸戒行， 其心不自高，

亦不以為上， 過戒求智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不以為上， 過戒求智慧，

是名為真實， 清淨持戒相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為真實， 清淨持戒相。

不以戒為最， 亦不貴三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以戒為最， 亦不貴三昧，

過此二事已， 修習於智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過此二事已， 修習於智慧。

空寂無所有， 是諸賢聖性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空寂無所有， 是諸賢聖性，

如是淨戒者， 諸佛所稱美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨戒者， 諸佛所稱美。

心脫於身見， 除滅我我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心脫於身見， 除滅我我所，

信解於諸佛， 所行空寂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解於諸佛， 所行空寂法，

如是持聖戒， 則為無有等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是持聖戒， 則為無有等。

依戒得三昧， 三昧能修慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依戒得三昧， 三昧能修慧；

依因所修慧， 逮得於淨智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依因所修慧， 逮得於淨智；

已得淨智者， 具足清淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得淨智者， 具足清淨戒。」

佛說是語時，五百沙門不受諸法，心得解脫；三萬二千人遠塵離垢，得法眼淨；五百沙門得於禪定，聞此深法心不信解、不能通達、不入內懷，從座而起還于山林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，五百沙門不受諸法，心得解脫；三萬二千人遠塵離垢，得法眼淨；五百沙門得於禪定，聞此深法心不信解、不能通達、不入內懷，從座而起還于山林。

爾時，大迦葉前白佛言：「世尊！是五百沙門皆得禪定，不能信解入深法故，從座起去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大迦葉前白佛言：「世尊！是五百沙門皆得禪定，不能信解入深法故，從座起去。」

佛語大迦葉：「是諸沙門以增上慢，聞是清淨無流戒相，不能信解、通達了知。佛所說偈，其義甚深，不入內懷。所以者何？諸佛菩提極甚深故。若無福德、未種善根、隨逐惡友，多不能信受此深法。迦葉！是五百人於過去世迦葉佛時外道弟子，往到佛所欲求佛過，聞佛說法得少信心而自念言：『是佛希有，快說妙法。』以是善心福德因緣，命終之後生忉利天。從彼墮落生閻浮提，於我法中而得出家。是諸沙門深著諸見，聞說深法不能信解，而不隨順、不能通達。以聞深法因緣力故，得大利益，不以此生更墮惡道，當用此身得入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語大迦葉：「是諸沙門以增上慢，聞是清淨無流戒相，不能信解、通達了知。佛所說偈，其義甚深，不入內懷。所以者何？諸佛菩提極甚深故。若無福德、未種善根、隨逐惡友，多不能信受此深法。迦葉！是五百人於過去世迦葉佛時外道弟子，往到佛所欲求佛過，聞佛說法得少信心而自念言：『是佛希有，快說妙法。』以是善心福德因緣，命終之後生忉利天。從彼墮落生閻浮提，於我法中而得出家。是諸沙門深著諸見，聞說深法不能信解，而不隨順、不能通達。以聞深法因緣力故，得大利益，不以此生更墮惡道，當用此身得入涅槃。」

爾時，世尊告長老須菩提言：「汝往就彼諸沙門邊為教誨之，令其得解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告長老須菩提言：「汝往就彼諸沙門邊為教誨之，令其得解。」

長老須菩提對曰：「世尊！是等沙門於佛所說尚不信受，豈能信受於我語耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老須菩提對曰：「世尊！是等沙門於佛所說尚不信受，豈能信受於我語耶？」

是時，如來即為化作二沙門像，隨逐如是五百沙門所遊道路。是諸沙門見是二人而問之曰：「汝何去耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，如來即為化作二沙門像，隨逐如是五百沙門所遊道路。是諸沙門見是二人而問之曰：「汝何去耶？」

答曰：「我等欲去就阿蘭若，住於山林閑寂之處修禪定樂。所以者何？佛所說法殊不可解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我等欲去就阿蘭若，住於山林閑寂之處修禪定樂。所以者何？佛所說法殊不可解。」

諸沙門言：「長老！我等聞佛說法亦不能解，故欲入山修學禪定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門言：「長老！我等聞佛說法亦不能解，故欲入山修學禪定。」

時化沙門而對之曰：「我等當離自高逆心，應當求解佛所說義。所以者何？無高、無諍是沙門法。長老！如佛所說，涅槃之名空無所有。誰得涅槃？為何所滅？何法當名為涅槃耶？於此身中頗有我、人、眾生、壽者、作者、士夫、弗伽羅等得涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時化沙門而對之曰：「我等當離自高逆心，應當求解佛所說義。所以者何？無高、無諍是沙門法。長老！如佛所說，涅槃之名空無所有。誰得涅槃？為何所滅？何法當名為涅槃耶？於此身中頗有我、人、眾生、壽者、作者、士夫、弗伽羅等得涅槃耶？」

又問：「何法名涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何法名涅槃耶？」

諸沙門曰：「長老！貪、瞋、癡盡故涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門曰：「長老！貪、瞋、癡盡故涅槃耶？」

化沙門曰：「長老！是貪、瞋、癡可盡滅者當何處有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化沙門曰：「長老！是貪、瞋、癡可盡滅者當何處有？」

諸沙門曰：「是貪、瞋、癡，非內、非外，亦非中間。若無憶想、虛妄分別，是貪、瞋、癡亦不得生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門曰：「是貪、瞋、癡，非內、非外，亦非中間。若無憶想、虛妄分別，是貪、瞋、癡亦不得生。」

化沙門曰：「長老！若爾，不須分別。長老！若不分別，貪、瞋、癡等豈得生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化沙門曰：「長老！若爾，不須分別。長老！若不分別，貪、瞋、癡等豈得生耶？

「是貪、瞋、癡若不更生，是名寂靜，不為生死、不為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是貪、瞋、癡若不更生，是名寂靜，不為生死、不為涅槃。

「長老！以戒、定、慧、解脫、解脫知見不生、不滅。長老！如是等法顯了涅槃，是等諸法性相空寂，不取、不捨。長老！當滅此相謂涅槃想。若於無相而作想解、若於有相而作想解、於此有無而起想者，是名相縛。長老！應當入於滅受想定，若一能得入滅想定者、所作已辦，則為滿足更無餘事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！以戒、定、慧、解脫、解脫知見不生、不滅。長老！如是等法顯了涅槃，是等諸法性相空寂，不取、不捨。長老！當滅此相謂涅槃想。若於無相而作想解、若於有相而作想解、於此有無而起想者，是名相縛。長老！應當入於滅受想定，若一能得入滅想定者、所作已辦，則為滿足更無餘事。」

是化沙門說是語時，五百沙門不受諸法，心得解脫。得解脫已，往詣佛所，頭面作禮，却坐一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是化沙門說是語時，五百沙門不受諸法，心得解脫。得解脫已，往詣佛所，頭面作禮，却坐一處。

爾時，長老須菩提問諸沙門言：「汝等向者為何處去？今何來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老須菩提問諸沙門言：「汝等向者為何處去？今何來耶？」

諸沙門曰：「長老！佛所說法，來無所從、去無所至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門曰：「長老！佛所說法，來無所從、去無所至。」

又復問曰：「汝等沙門云何聽法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問曰：「汝等沙門云何聽法？」

沙門答曰：「不為繫縛、不為解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門答曰：「不為繫縛、不為解脫。」

又問：「汝等沙門習行何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等沙門習行何法？」

答曰：「不為得故、不為失故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不為得故、不為失故。」

又問：「誰調伏汝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰調伏汝？」

答曰：「身無決定、心無所著，有此二者能調伏我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「身無決定、心無所著，有此二者能調伏我。」

又問：「汝等云何解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等云何解脫？」

答曰：「不斷無明、不生明故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不斷無明、不生明故。」

又問：「汝等為誰弟子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等為誰弟子？」

答曰：「無證、無覺，是彼弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無證、無覺，是彼弟子。」

又問：「汝等幾何當入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等幾何當入涅槃？」

答曰：「猶如如來所作化人，其入涅槃，我等當入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「猶如如來所作化人，其入涅槃，我等當入。」

又問：「汝等已得己利耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等已得己利耶？」

答曰：「自利不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「自利不可得故。」

又問：「汝等所化已得辦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等所化已得辦耶？」

答曰：「我及我所不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我及我所不可得故。」

又問：「汝等修梵行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等修梵行耶？」

答曰：「於三界中不行亦非不行，是我梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於三界中不行亦非不行，是我梵行。」

又問：「汝等煩惱盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等煩惱盡耶？」

答曰：「一切諸法畢竟盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切諸法畢竟盡故。」

又問：「汝等破魔眾耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等破魔眾耶？」

答曰：「陰魔不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「陰魔不可得故。」

又問：「汝等承事如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等承事如來耶？」

答曰：「不以身、心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不以身、心故。」

又問：「汝等住福田耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等住福田耶？」

答曰：「無有住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無有住故。」

又問：「汝等斷於生死諸往來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等斷於生死諸往來耶？」

答曰：「無常斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無常斷故。」

又問：「汝等斷諸行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等斷諸行耶？」

答曰：「無礙解脫故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無礙解脫故。」

又問：「汝等究竟當至何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「汝等究竟當至何所？」

答曰：「隨於如來化人所至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「隨於如來化人所至。」

於是，長老須菩提問沙門時，五百沙門不受諸流，心得解脫；三萬二千人遠塵離垢，得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，長老須菩提問沙門時，五百沙門不受諸流，心得解脫；三萬二千人遠塵離垢，得法眼淨。

爾時，會中有菩薩摩訶薩名曰普明，在大眾中合掌恭敬而白佛言：「世尊！菩薩欲學是寶雲經，當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩摩訶薩名曰普明，在大眾中合掌恭敬而白佛言：「世尊！菩薩欲學是寶雲經，當云何學？」

佛言：「善男子！汝當勤心學此經典。何以故？諸佛如來說此寶雲微妙經典，但為實行有善根者大利益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝當勤心學此經典。何以故？諸佛如來說此寶雲微妙經典，但為實行有善根者大利益故。

「善男子！譬如有人乘土坏船欲渡大河。善男子！於意云何？以何精進乘是坏船？是人得渡如是大河？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人乘土坏船欲渡大河。善男子！於意云何？以何精進乘是坏船？是人得渡如是大河？」

對曰：「世尊！以大勇猛精進力故。所以者何？是人念言：『我今漂溺四種大流，莫於中間是船破壞。』勇猛精進乃可得渡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「世尊！以大勇猛精進力故。所以者何？是人念言：『我今漂溺四種大流，莫於中間是船破壞。』勇猛精進乃可得渡。」

佛告普明菩薩摩訶薩言：「菩薩亦爾，欲學此法當勤精進倍過於此。所以者何？是身無常、無有決定，難信、難養，必當敗壞、不得久住、終歸磨滅，未得法利勿令於中而破壞故。我在大河為渡眾生於四流故，常習法船往來生死度諸群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明菩薩摩訶薩言：「菩薩亦爾，欲學此法當勤精進倍過於此。所以者何？是身無常、無有決定，難信、難養，必當敗壞、不得久住、終歸磨滅，未得法利勿令於中而破壞故。我在大河為渡眾生於四流故，常習法船往來生死度諸群品。

「云何菩薩習於法船？謂平等心於諸眾生為船因緣，習無量善以為牢厚，清淨戒行以為板障，布施及果以為裝飾，信心佛道為諸林木，一切福德以為校具，慈、悲、喜、捨堅固繫縛，忍辱柔軟憶念為釘，諸菩提分堅強精進，最上妙善諸法林中出生如是不可思議無量禪定、功德、業慧，善寂調心以為師匠，畢竟不壞大悲所攝，以四攝法廣度致遠，以智慧刀防諸惡賊，善權方便種種諸法，合集奉行以為裝飾，四正念處以為樓櫓，四正勤行以為人力，四如意足以為疾風，五根善察以為船師，五力強壯以為防備，七覺覺悟能破魔賊，八直正道隨意到彼，離外道法，止為調御，觀為利益，不著二邊，有因緣法甚為安隱，大乘廣博、無盡辯才、廣布名聞能濟十方一切群品，而自唱言：『汝等當來上我法船，從安隱道得至涅槃，度於斷常到無為岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩習於法船？謂平等心於諸眾生為船因緣，習無量善以為牢厚，清淨戒行以為板障，布施及果以為裝飾，信心佛道為諸林木，一切福德以為校具，慈、悲、喜、捨堅固繫縛，忍辱柔軟憶念為釘，諸菩提分堅強精進，最上妙善諸法林中出生如是不可思議無量禪定、功德、業慧，善寂調心以為師匠，畢竟不壞大悲所攝，以四攝法廣度致遠，以智慧刀防諸惡賊，善權方便種種諸法，合集奉行以為裝飾，四正念處以為樓櫓，四正勤行以為人力，四如意足以為疾風，五根善察以為船師，五力強壯以為防備，七覺覺悟能破魔賊，八直正道隨意到彼，離外道法，止為調御，觀為利益，不著二邊，有因緣法甚為安隱，大乘廣博、無盡辯才、廣布名聞能濟十方一切群品，而自唱言：『汝等當來上我法船，從安隱道得至涅槃，度於斷常到無為岸。』

「善男子！如是，菩薩摩訶薩常應修習如是法船，以是法船——無量無邊百千萬億船——於阿僧祇劫在生死中度脫漂沒長流眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩摩訶薩常應修習如是法船，以是法船——無量無邊百千萬億船——於阿僧祇劫在生死中度脫漂沒長流眾生。」

佛復告普明菩薩摩訶薩言：「善男子！又有法行能令菩薩疾得成佛，謂諸所行真實不虛，厚習善法，身心清淨，不捨精進，樂近光明，修善根故；常正憶念，樂善法故；多聞無厭，具足慧故；破碎憍慢，增益智故；除滅戲論，具功德故；樂住山林，無爭競故；不處憒閙，離惡友故；深求諸法，決定依於第一義故；求於智慧，通達真實諸法相故；求於空法，所行正故；求於遠離，永寂滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告普明菩薩摩訶薩言：「善男子！又有法行能令菩薩疾得成佛，謂諸所行真實不虛，厚習善法，身心清淨，不捨精進，樂近光明，修善根故；常正憶念，樂善法故；多聞無厭，具足慧故；破碎憍慢，增益智故；除滅戲論，具功德故；樂住山林，無爭競故；不處憒閙，離惡友故；深求諸法，決定依於第一義故；求於智慧，通達真實諸法相故；求於空法，所行正故；求於遠離，永寂滅故。

「如是，善男子！是為菩薩摩訶薩獲得速成諸佛神通，當如是學，如是修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！是為菩薩摩訶薩獲得速成諸佛神通，當如是學，如是修行。」

爾時，長老摩訶迦葉復白佛言：「希有。世尊！如是寶雲微妙經典，大為利益一切天人無量無邊。若善男子、善女人於此大乘寶雲經典，受持、讀誦、若為人說、若稱善哉，及諸幢幡、華香、燈燭而供養之，乃至讀誦一四句偈，而不誹謗、歡喜信受，是人得福無量無邊。所以者何？財施果報但在三界，法施之力出於三界，無老、病、死，得涅槃樂。設有女人能誦此經，彼則離於四種惡趣，從今以去永不復受女人之身；轉女身已得成男身，聰明智慧，生正信家，當速得成如來法身三十二相、八十種好、金剛不壞真實之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老摩訶迦葉復白佛言：「希有。世尊！如是寶雲微妙經典，大為利益一切天人無量無邊。若善男子、善女人於此大乘寶雲經典，受持、讀誦、若為人說、若稱善哉，及諸幢幡、華香、燈燭而供養之，乃至讀誦一四句偈，而不誹謗、歡喜信受，是人得福無量無邊。所以者何？財施果報但在三界，法施之力出於三界，無老、病、死，得涅槃樂。設有女人能誦此經，彼則離於四種惡趣，從今以去永不復受女人之身；轉女身已得成男身，聰明智慧，生正信家，當速得成如來法身三十二相、八十種好、金剛不壞真實之身。」