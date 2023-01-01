大乘寶雲經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶雲經卷第六

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯

二諦品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦品第六

爾時，世尊復告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解世諦。何等為十？所謂假說有色，非第一義故，得於色法而不執著；假說受、想、行、識，非第一義故，雖得於識而不執著；假說地界，非第一義故，雖得地界而不執著；假說水、火、風、虛空、識界，非第一義故，雖得是界而不執著；假說眼入，非第一義故，雖得眼入而不執著；假說耳、鼻、舌、身、意入，非第一義故，乃得意入而不執著；假說有我，非第一義故，雖得是我而不執著；假說眾生，非第一義故，雖得眾生而不執著；假說壽命、士夫、養育、眾數、人等，非第一義故，雖得是等而不執著；假說世間，非第一義故，雖得世間而不執著；假說世法，非第一義故，雖得世法而不執著；假說佛法，非第一義故，雖得佛法而不執著；假說菩提，非第一義故，雖得菩提而不執著得菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解世諦。何等為十？所謂假說有色，非第一義故，得於色法而不執著；假說受、想、行、識，非第一義故，雖得於識而不執著；假說地界，非第一義故，雖得地界而不執著；假說水、火、風、虛空、識界，非第一義故，雖得是界而不執著；假說眼入，非第一義故，雖得眼入而不執著；假說耳、鼻、舌、身、意入，非第一義故，乃得意入而不執著；假說有我，非第一義故，雖得是我而不執著；假說眾生，非第一義故，雖得眾生而不執著；假說壽命、士夫、養育、眾數、人等，非第一義故，雖得是等而不執著；假說世間，非第一義故，雖得世間而不執著；假說世法，非第一義故，雖得世法而不執著；假說佛法，非第一義故，雖得佛法而不執著；假說菩提，非第一義故，雖得菩提而不執著得菩提者。

「善男子！假名言說名字、論量，名為世諦，於世法中無第一義。雖然，若離世法，第一義諦不可得說。善男子！菩薩摩訶薩於是法處善解世諦，而不名解第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假名言說名字、論量，名為世諦，於世法中無第一義。雖然，若離世法，第一義諦不可得說。善男子！菩薩摩訶薩於是法處善解世諦，而不名解第一義諦。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善解世諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善解世諦。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解第一義諦。何等為十？所謂具無生法、具無滅法、具不壞法、具不增不減不出不入法、具離境界法、具無言說法、具無戲論法、具無假名法、具寂靜法、具聖人法。所以者何？善男子！夫第一義，不生、不滅，不敗、不壞，不增、不減，文字章句所不能說、不可詮辯，絕於戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解第一義諦。何等為十？所謂具無生法、具無滅法、具不壞法、具不增不減不出不入法、具離境界法、具無言說法、具無戲論法、具無假名法、具寂靜法、具聖人法。所以者何？善男子！夫第一義，不生、不滅，不敗、不壞，不增、不減，文字章句所不能說、不可詮辯，絕於戲論。

「善男子！第一義者，無言、無說，本性清淨，一切聖人內自證得。若佛出世、若不出世，法性常爾，不減、不增。善男子！為是法故，一切菩薩剃除鬚髮、著壞色衣，以善心故，遠離親屬、往空閑處出家修道，精進耐苦如灸頭然，但為求得是妙法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！第一義者，無言、無說，本性清淨，一切聖人內自證得。若佛出世、若不出世，法性常爾，不減、不增。善男子！為是法故，一切菩薩剃除鬚髮、著壞色衣，以善心故，遠離親屬、往空閑處出家修道，精進耐苦如灸頭然，但為求得是妙法故。

「善男子！若無有此第一義諦，所修梵行皆悉無用，佛出於世亦復無用。善男子！是故，汝當知有第一義諦。有第一義諦故，說諸菩薩解第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若無有此第一義諦，所修梵行皆悉無用，佛出於世亦復無用。善男子！是故，汝當知有第一義諦。有第一義諦故，說諸菩薩解第一義。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善知第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善知第一義諦。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解十二因緣。何等為十？所謂諸法空虛無實、厄縛危脆、如水中月、如鏡中影、如谷中響、如夢、如幻、無暫時停、搖動不住、藉因緣生，皆悉知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解十二因緣。何等為十？所謂諸法空虛無實、厄縛危脆、如水中月、如鏡中影、如谷中響、如夢、如幻、無暫時停、搖動不住、藉因緣生，皆悉知之。

「作是觀察：『是等諸法一切空虛，無有真實，如是危脆乃至藉因緣生、見生住滅。』復更思惟：『以何因緣是等法生？以何因緣是等法滅？』作是觀已，即知無明為是等法作生因緣，無明所生、無明源由、無明根本，依因無明諸行法生；行緣於識，以識因緣假說名色；名色立已而說六入；因於六入，觸方得生；觸因緣故，生於三受；受因緣故，嬰兒、凡夫生渴愛苦；渴愛因緣而取四取；緣於四取而有接續，有因緣生；以生因緣，老、死、憂、悲、苦、惱等生，純是大苦共相聚集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是觀察：『是等諸法一切空虛，無有真實，如是危脆乃至藉因緣生、見生住滅。』復更思惟：『以何因緣是等法生？以何因緣是等法滅？』作是觀已，即知無明為是等法作生因緣，無明所生、無明源由、無明根本，依因無明諸行法生；行緣於識，以識因緣假說名色；名色立已而說六入；因於六入，觸方得生；觸因緣故，生於三受；受因緣故，嬰兒、凡夫生渴愛苦；渴愛因緣而取四取；緣於四取而有接續，有因緣生；以生因緣，老、死、憂、悲、苦、惱等生，純是大苦共相聚集。

「以是義故，聰明智者應當勤求滅是無明、破裂無明、拔無明根令不復生。無明滅故，一切諸法因無明者皆滅無餘。猶若命根，命根滅時一切諸根皆悉隨滅；無明滅時，一切諸法依無明者悉皆隨滅。無明滅故，煩惱不生；無煩惱故，不生六道。何以故？生死因緣已滅盡故，是故能得於大涅槃，常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是義故，聰明智者應當勤求滅是無明、破裂無明、拔無明根令不復生。無明滅故，一切諸法因無明者皆滅無餘。猶若命根，命根滅時一切諸根皆悉隨滅；無明滅時，一切諸法依無明者悉皆隨滅。無明滅故，煩惱不生；無煩惱故，不生六道。何以故？生死因緣已滅盡故，是故能得於大涅槃，常樂我淨。

「善男子！如是，菩薩具足十法，善知十二因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩具足十法，善知十二因緣。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，知於自身。何等為十？善男子！菩薩摩訶薩作是觀察：『我今此生，何等種性？婆羅門性耶？剎利性耶？居士大家性耶？若卑劣性耶？若下賤性耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，知於自身。何等為十？善男子！菩薩摩訶薩作是觀察：『我今此生，何等種性？婆羅門性耶？剎利性耶？居士大家性耶？若卑劣性耶？若下賤性耶？』

「若生豪族、大富家者，莫恃怙之而生憍慢；若生下賤、貧窮家者而作是念：『我於前世種是業緣，致使如是貧窮果報。』以是因緣，多修厭離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若生豪族、大富家者，莫恃怙之而生憍慢；若生下賤、貧窮家者而作是念：『我於前世種是業緣，致使如是貧窮果報。』以是因緣，多修厭離。

「生厭離故，樂求出家。得出家已作是觀察：『我今出家正何所為？』即知出家自能度脫方度他人，以是因緣，不應懈怠、不宜嬾惰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生厭離故，樂求出家。得出家已作是觀察：『我今出家正何所為？』即知出家自能度脫方度他人，以是因緣，不應懈怠、不宜嬾惰。

「作是觀已：『我得出家，何等不善未滅盡者？若滅是法則生歡喜。』以是因緣，為滅是法勇猛精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是觀已：『我得出家，何等不善未滅盡者？若滅是法則生歡喜。』以是因緣，為滅是法勇猛精進。

「復作是念：『何等善法可得增長？以增長故，當生歡喜。』為諸善法增長因緣勇猛精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『何等善法可得增長？以增長故，當生歡喜。』為諸善法增長因緣勇猛精進。

「復作是念：『依何等師，一切善法而得增長、一切不善而得盡滅？』以是因緣，依止師僧——若多聞者、若不多聞，若持戒者、若不持戒——恒生尊想，如敬諸佛。而於和上阿闍梨邊恭敬尊重、至心承事亦復如是，而作是念：『藉師僧力，諸助道法所未滿者能令得備、煩惱未滅能令滅盡。』是等人邊生和上想，至心承事，生大歡喜，於善法中而修順行、於不善法逆之而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『依何等師，一切善法而得增長、一切不善而得盡滅？』以是因緣，依止師僧——若多聞者、若不多聞，若持戒者、若不持戒——恒生尊想，如敬諸佛。而於和上阿闍梨邊恭敬尊重、至心承事亦復如是，而作是念：『藉師僧力，諸助道法所未滿者能令得備、煩惱未滅能令滅盡。』是等人邊生和上想，至心承事，生大歡喜，於善法中而修順行、於不善法逆之而行。

「復作是念：『我師是誰？』作如是觀則得知之：『夫我師者，是一切智、說一切法、憐愍世間、有大慈悲、是大福田、為天人師。』以是因緣，當生歡喜，復作是念：『幸甚，幸甚。我今已得最上勝利，能示於我學道正法，若失壽命亦不敢犯所受之法。若能不犯則是供養諸佛如來，隨順而行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『我師是誰？』作如是觀則得知之：『夫我師者，是一切智、說一切法、憐愍世間、有大慈悲、是大福田、為天人師。』以是因緣，當生歡喜，復作是念：『幸甚，幸甚。我今已得最上勝利，能示於我學道正法，若失壽命亦不敢犯所受之法。若能不犯則是供養諸佛如來，隨順而行。』

「復作是念：『我今受誰飲食供養？』若豪富家、若貧窮家，令如是等飲食供養生大果報、生大利益，當受是等飲食供養。復作是念：『是等施主——若貧、若富——以何等心供養於我、供給飲食？』如是知之：『是等施主今謂我輩是出家人、行沙門法，作福田想、作持戒想、作生善想、作滅惡想。是故，我今不違彼心，受持沙門戒律、德業、出家福田、諸功德事。』而作是念：『無始生死我應度之，我今已得出家入道、行沙門行，則是我初度於生死；我當進修沙門德業，即是第二我渡生死。我今勇猛不敢懈怠，但為得是清淨法故。如是，無始無量生死我應度之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『我今受誰飲食供養？』若豪富家、若貧窮家，令如是等飲食供養生大果報、生大利益，當受是等飲食供養。復作是念：『是等施主——若貧、若富——以何等心供養於我、供給飲食？』如是知之：『是等施主今謂我輩是出家人、行沙門法，作福田想、作持戒想、作生善想、作滅惡想。是故，我今不違彼心，受持沙門戒律、德業、出家福田、諸功德事。』而作是念：『無始生死我應度之，我今已得出家入道、行沙門行，則是我初度於生死；我當進修沙門德業，即是第二我渡生死。我今勇猛不敢懈怠，但為得是清淨法故。如是，無始無量生死我應度之。』

「善男子！如是，菩薩作是觀察則知己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩作是觀察則知己身。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，了知世間。何等為十？所謂於慠恨者而生謙卑、於憍慢者而生恭敬、於諂曲者自行質直、於妄語者自修諦語、於惡口者自說愛言、於麁強者而自柔軟、於磣毒者多修忍辱、於惡賴者多修慈心、於困苦者多修悲心、於慳惜者多修喜捨。善男子！如是，菩薩具足十法，了知世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，了知世間。何等為十？所謂於慠恨者而生謙卑、於憍慢者而生恭敬、於諂曲者自行質直、於妄語者自修諦語、於惡口者自說愛言、於麁強者而自柔軟、於磣毒者多修忍辱、於惡賴者多修慈心、於困苦者多修悲心、於慳惜者多修喜捨。善男子！如是，菩薩具足十法，了知世間。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，生淨佛土。何等為十？所謂戒品清淨，無隙、無雜、無瑕、無疵；於諸眾生起平等心；功用無二，具大善根；遠離利養、恭敬、名聞，心無染污；信根成就，心無疑惑；勇猛精進，不暫懈怠；具足禪定，心不散亂；多聞分別，不習邪論；具足利智，不生鈍根；自然多慈，不習瞋恚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，生淨佛土。何等為十？所謂戒品清淨，無隙、無雜、無瑕、無疵；於諸眾生起平等心；功用無二，具大善根；遠離利養、恭敬、名聞，心無染污；信根成就，心無疑惑；勇猛精進，不暫懈怠；具足禪定，心不散亂；多聞分別，不習邪論；具足利智，不生鈍根；自然多慈，不習瞋恚。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！具足十法生淨土耶？若不具足亦得生乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！具足十法生淨土耶？若不具足亦得生乎？」

佛言：「善男子！於此十法設有一法而得具足，不隙、不雜，不瑕、不疵、清淨明白，一切諸法悉皆具足。所以者何？具足十法得生淨土，非不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！於此十法設有一法而得具足，不隙、不雜，不瑕、不疵、清淨明白，一切諸法悉皆具足。所以者何？具足十法得生淨土，非不具足。

「善男子！如是，菩薩具足十法，生淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩具足十法，生淨佛土。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，不受胎生染污。何等為十？所謂起造如來形像、治理故敗佛塔、於佛塔廟恒施塗香、洗浴佛像、於佛塔廟掃灑泥塗、供養父母洗浣摩拭、供養和上闍梨同學一無希望心、所修善根如是迴向而作是言：『以此善根，願諸眾生不受胎生，得清淨生、無染污生。』以深心故。善男子！如是，菩薩具是十法，不受胎生；唯除願力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，不受胎生染污。何等為十？所謂起造如來形像、治理故敗佛塔、於佛塔廟恒施塗香、洗浴佛像、於佛塔廟掃灑泥塗、供養父母洗浣摩拭、供養和上闍梨同學一無希望心、所修善根如是迴向而作是言：『以此善根，願諸眾生不受胎生，得清淨生、無染污生。』以深心故。善男子！如是，菩薩具是十法，不受胎生；唯除願力。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，出離家居。何等為十？所謂無所戀著；不混雜住；背於貪境；遠離渴愛，不染塵勞；於佛正法隨順奉行；努力精進，善學知足；隨宜衣裳、隨宜飲食、隨宜臥具、隨宜湯藥；鉢盂、法服、資生什物不作儲畜；於諸塵境恒生怖懼；趣向寂靜，修道不廢。善男子！如是，菩薩具足十法，出離居家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，出離家居。何等為十？所謂無所戀著；不混雜住；背於貪境；遠離渴愛，不染塵勞；於佛正法隨順奉行；努力精進，善學知足；隨宜衣裳、隨宜飲食、隨宜臥具、隨宜湯藥；鉢盂、法服、資生什物不作儲畜；於諸塵境恒生怖懼；趣向寂靜，修道不廢。善男子！如是，菩薩具足十法，出離居家。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，淨命自活。何等為十？所謂遠離貢高諂佞利養、遠離相貌、遠離摩揣、不橫求財、離非法財、離不淨財、不戀著財、不為利養之所污染、不渴愛求、於如法財尚生知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，淨命自活。何等為十？所謂遠離貢高諂佞利養、遠離相貌、遠離摩揣、不橫求財、離非法財、離不淨財、不戀著財、不為利養之所污染、不渴愛求、於如法財尚生知足。

「善男子！云何菩薩遠離貢高諂佞利養？菩薩摩訶薩不為利養作身貢高、口貢高、心貢高。云何不作身貢高？菩薩摩訶薩若見檀越施主之時，不自作身異相威儀、徐步而行現寂靜相、觀前一尋示如愁苦、或作任運如非虛假，是身貢高皆悉不作。云何不作口貢高？菩薩摩訶薩不以利養之因緣故安徐軟語，及以愛語、出隨順語，如是口貢高皆悉遠離。云何心貢高？菩薩摩訶薩若有施主欲以財物而為供養，口示少欲而其內心甚願多取。善男子！此則名為內懷中熱——所謂口稱無貪，心實欲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩遠離貢高諂佞利養？菩薩摩訶薩不為利養作身貢高、口貢高、心貢高。云何不作身貢高？菩薩摩訶薩若見檀越施主之時，不自作身異相威儀、徐步而行現寂靜相、觀前一尋示如愁苦、或作任運如非虛假，是身貢高皆悉不作。云何不作口貢高？菩薩摩訶薩不以利養之因緣故安徐軟語，及以愛語、出隨順語，如是口貢高皆悉遠離。云何心貢高？菩薩摩訶薩若有施主欲以財物而為供養，口示少欲而其內心甚願多取。善男子！此則名為內懷中熱——所謂口稱無貪，心實欲得。

「云何遠離相貌？菩薩摩訶薩若見檀越，不作是相——示我衣鉢多有破壞、乏諸湯藥——現其闕少而以求施，口無所言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何遠離相貌？菩薩摩訶薩若見檀越，不作是相——示我衣鉢多有破壞、乏諸湯藥——現其闕少而以求施，口無所言。

「云何遠離摩揣？菩薩摩訶薩若見檀越，不作是說：『某甲檀越施我此物，我以恩德報答彼施。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何遠離摩揣？菩薩摩訶薩若見檀越，不作是說：『某甲檀越施我此物，我以恩德報答彼施。』

「不作此言：『令前施主知我持戒、知我多聞、知我少欲，我以慈悲受彼嚫施。』不作抑揚方便皷動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不作此言：『令前施主知我持戒、知我多聞、知我少欲，我以慈悲受彼嚫施。』不作抑揚方便皷動。

「云何菩薩離橫求財？菩薩摩訶薩不作身瘡、不作心瘡而求財物。言身瘡者，為財物故不憚劬勞、四方役身、疾急怱務、違於戒律；言心瘡者，於諸同學減利養者多生嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩離橫求財？菩薩摩訶薩不作身瘡、不作心瘡而求財物。言身瘡者，為財物故不憚劬勞、四方役身、疾急怱務、違於戒律；言心瘡者，於諸同學減利養者多生嫉妬。

「云何菩薩離非法財？不以輕稱小斗欺誑於人、不以詐親及諸欺罔而求財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩離非法財？不以輕稱小斗欺誑於人、不以詐親及諸欺罔而求財物。

「云何菩薩離不淨財？菩薩若於塔物相關、法物相關、僧物相關，絓是不與、非隨喜者，悉不受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩離不淨財？菩薩若於塔物相關、法物相關、僧物相關，絓是不與、非隨喜者，悉不受用。

「云何菩薩不戀財利？菩薩摩訶薩若得財物，不作我所、不謂是財、不作積聚，於時節中迴施之者、供養父母及諸親識、諸眷屬等，於時節中復須自用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不戀財利？菩薩摩訶薩若得財物，不作我所、不謂是財、不作積聚，於時節中迴施之者、供養父母及諸親識、諸眷屬等，於時節中復須自用。

「得此財時，不生染著；不得財時，亦不周慞亦不渴仰，於施主邊不起惡心、不取過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得此財時，不生染著；不得財時，亦不周慞亦不渴仰，於施主邊不起惡心、不取過失。

「於如法財與眾共得，佛所稱歎、菩薩大士所不譏嫌、天神光揚、同學歡喜，以此財物知足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於如法財與眾共得，佛所稱歎、菩薩大士所不譏嫌、天神光揚、同學歡喜，以此財物知足而住。

「善男子，如是，菩薩具足十法，淨命自活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子，如是，菩薩具足十法，淨命自活。

「善男子，菩薩摩訶薩具足十法，心不疲倦。何等為十？所謂但為利益眾生善因緣故，住在生死不覺疲倦；為利益眾生故，受生死苦不覺疲倦；為勸眾生令修善法不覺疲倦；為同眾生諸事業故而不疲倦；為小乘眾說聲聞道而不疲倦；於聲聞人而不憎惡；修助道法而不疲倦；為滿菩提行不生疲倦；願求涅槃，不取涅槃；行菩提行，心不暫息。善男子！如是，菩薩是具十法，心不疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子，菩薩摩訶薩具足十法，心不疲倦。何等為十？所謂但為利益眾生善因緣故，住在生死不覺疲倦；為利益眾生故，受生死苦不覺疲倦；為勸眾生令修善法不覺疲倦；為同眾生諸事業故而不疲倦；為小乘眾說聲聞道而不疲倦；於聲聞人而不憎惡；修助道法而不疲倦；為滿菩提行不生疲倦；願求涅槃，不取涅槃；行菩提行，心不暫息。善男子！如是，菩薩是具十法，心不疲倦。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，奉行佛教。何等為十？所謂遠離一切放逸，住無放逸；善自守護，不作身之惡業；善自守護，不作口之惡業；善自守護，不作心之惡業；恒畏惡道，遠離一切諸不善法；諦說道理，離諸非道；恒說正法，毀諸非法；遠離鄙業，隨順德業；不污如來正法戒律；遠離一切煩惱毒臭，廣護佛法；於不善法常守自心。善男子！如是，菩薩具足十法，奉行佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，奉行佛教。何等為十？所謂遠離一切放逸，住無放逸；善自守護，不作身之惡業；善自守護，不作口之惡業；善自守護，不作心之惡業；恒畏惡道，遠離一切諸不善法；諦說道理，離諸非道；恒說正法，毀諸非法；遠離鄙業，隨順德業；不污如來正法戒律；遠離一切煩惱毒臭，廣護佛法；於不善法常守自心。善男子！如是，菩薩具足十法，奉行佛教。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，姿顏光悅，面無顰蹙。何等為十？所謂諸根澄淨、諸根清淨、諸根光徹、諸根無染、諸根皎潔、遠離忿恨、遠離諸使、無復結縛、離蓋怨憾、離諸瞋恚。善男子！如是，菩薩具足十法，姿顏光悅，面無顰蹙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，姿顏光悅，面無顰蹙。何等為十？所謂諸根澄淨、諸根清淨、諸根光徹、諸根無染、諸根皎潔、遠離忿恨、遠離諸使、無復結縛、離蓋怨憾、離諸瞋恚。善男子！如是，菩薩具足十法，姿顏光悅，面無顰蹙。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！如我解佛所說之義，諸根淨故，菩薩摩訶薩顏色和悅；離煩惱故，面無顰蹙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！如我解佛所說之義，諸根淨故，菩薩摩訶薩顏色和悅；離煩惱故，面無顰蹙。」

佛言：「如是，如是。善男子！如汝所說，諸根淨故，菩薩摩訶薩顏色和悅；離煩惱故，面無顰蹙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。善男子！如汝所說，諸根淨故，菩薩摩訶薩顏色和悅；離煩惱故，面無顰蹙。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，多聞具足。何等為十？所謂生死熾然，婬欲猛火菩薩摩訶薩如實知之、瞋恚猛火如實知之、愚癡亂心如實知之、諸行無常如實知之、三界皆苦如實知之、世間空虛如實知之、諸法無我如實知之、世間虛誑、著於妄想、受生分別如實知之、一切諸法藉因緣生如實知之、涅槃寂靜如實知之。是三無性、聞思修慧如實知已，不但音聲分別說其名字而已。雖如是知，發增廣心，興大慈悲，誓願堅固，為諸眾生拔苦根、栽正勤勇猛。善男子！如是，菩薩具足十法，多聞具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，多聞具足。何等為十？所謂生死熾然，婬欲猛火菩薩摩訶薩如實知之、瞋恚猛火如實知之、愚癡亂心如實知之、諸行無常如實知之、三界皆苦如實知之、世間空虛如實知之、諸法無我如實知之、世間虛誑、著於妄想、受生分別如實知之、一切諸法藉因緣生如實知之、涅槃寂靜如實知之。是三無性、聞思修慧如實知已，不但音聲分別說其名字而已。雖如是知，發增廣心，興大慈悲，誓願堅固，為諸眾生拔苦根、栽正勤勇猛。善男子！如是，菩薩具足十法，多聞具足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，受持正法。何等為十？所謂於末世時、後五百歲正法滅時，如來經教諍訟競起，無量眾生行於邪道，智燈欲滅、無示導者，微妙甚深修多羅經——廣大之義、有大威德、是一切法摩德勒伽(此云法母)——而能受持、讀誦、宣說、恭敬供養；亦能為他顯示其義、廣為解釋、令得易解；於行法者生大歡喜，善護念之；心無希望、樂聽正法；於說法人生世尊想、於正法中生甘露想、生妙藥想；不惜身命求於正法，得正法已努力修行。善男子！如是，菩薩具足十法，受持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，受持正法。何等為十？所謂於末世時、後五百歲正法滅時，如來經教諍訟競起，無量眾生行於邪道，智燈欲滅、無示導者，微妙甚深修多羅經——廣大之義、有大威德、是一切法摩德勒伽(此云法母)——而能受持、讀誦、宣說、恭敬供養；亦能為他顯示其義、廣為解釋、令得易解；於行法者生大歡喜，善護念之；心無希望、樂聽正法；於說法人生世尊想、於正法中生甘露想、生妙藥想；不惜身命求於正法，得正法已努力修行。善男子！如是，菩薩具足十法，受持正法。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，生法王子。何等為十？所謂以相嚴身具隨眾好、微妙修飾諸根滿足、隨於如來所行之道、住在如來境界之處、覺了諸佛不退還法、善能救濟眾生苦難、善能習學眾聖軌則、善能遊觀四無量心、眾梵住處如來所居、一切智城能隨鎮之。善男子！如是，菩薩具足十法，生法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，生法王子。何等為十？所謂以相嚴身具隨眾好、微妙修飾諸根滿足、隨於如來所行之道、住在如來境界之處、覺了諸佛不退還法、善能救濟眾生苦難、善能習學眾聖軌則、善能遊觀四無量心、眾梵住處如來所居、一切智城能隨鎮之。善男子！如是，菩薩具足十法，生法王子。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，釋梵四王之所奉迎。何等為十？所謂不退菩提之心、一切眾魔不能惱亂、於佛正法不動不搖、深入諸法微妙祕藏、隨順一切法平等智、於佛法中不隨他語、於佛法中得無礙智、不同一切聲聞緣覺、於諸世間而登上首、安隱住於不生法忍。善男子！如是，菩薩具足十法，釋梵四王之所奉迎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，釋梵四王之所奉迎。何等為十？所謂不退菩提之心、一切眾魔不能惱亂、於佛正法不動不搖、深入諸法微妙祕藏、隨順一切法平等智、於佛法中不隨他語、於佛法中得無礙智、不同一切聲聞緣覺、於諸世間而登上首、安隱住於不生法忍。善男子！如是，菩薩具足十法，釋梵四王之所奉迎。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，知諸機性。何等為十？所謂有諸眾生性多婬欲如實知之、若瞋恚性、若愚癡性、若剛強性、若中庸性、若善軟性、若磣毒性、若弊急性、若遲緩性如實知之、如知一人遍眾生界亦如是知。善男子！如是，菩薩具是十法，知諸機性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，知諸機性。何等為十？所謂有諸眾生性多婬欲如實知之、若瞋恚性、若愚癡性、若剛強性、若中庸性、若善軟性、若磣毒性、若弊急性、若遲緩性如實知之、如知一人遍眾生界亦如是知。善男子！如是，菩薩具是十法，知諸機性。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善知成熟眾生。何等為十？所謂若以佛色身應得度者即為示現如來色身、若以菩薩色身應得度者即為示現菩薩色身、若以辟支佛身應得度者即為示現辟支佛身、若以聲聞身應得度者則為示現聲聞身、應以帝釋身應得度者即現帝釋之身、若以魔身應得度者則現魔身、若以梵身應得度者則現梵身、若以婆羅門身應得度者即現婆羅門身、若以剎利王身應得度者即為現身、若以長者居士身應得度者即為現之。善男子！隨因隨緣、種種方法，但令眾生得成熟者，隨其因緣則為現之。善男子！如是，菩薩具足十法，成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善知成熟眾生。何等為十？所謂若以佛色身應得度者即為示現如來色身、若以菩薩色身應得度者即為示現菩薩色身、若以辟支佛身應得度者即為示現辟支佛身、若以聲聞身應得度者則為示現聲聞身、應以帝釋身應得度者即現帝釋之身、若以魔身應得度者則現魔身、若以梵身應得度者則現梵身、若以婆羅門身應得度者即現婆羅門身、若以剎利王身應得度者即為現身、若以長者居士身應得度者即為現之。善男子！隨因隨緣、種種方法，但令眾生得成熟者，隨其因緣則為現之。善男子！如是，菩薩具足十法，成熟眾生。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，堪任正法。何等為十？所謂質直柔軟、無諂曲心、善調伏心、無垢污心、內心清淨、性無麁踈、無瞋恚心、遠離麁獷、心多忍辱、具足堪任法王子位。善男子！如是，菩薩具是十法，堪任正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，堪任正法。何等為十？所謂質直柔軟、無諂曲心、善調伏心、無垢污心、內心清淨、性無麁踈、無瞋恚心、遠離麁獷、心多忍辱、具足堪任法王子位。善男子！如是，菩薩具是十法，堪任正法。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，安樂共住。何等為十？所謂正見具足、淨見具足、戒品具足、威儀清淨、行於所宜境界、無煩惱住、動止細密、同學和睦、每事有分、行一乘道無餘師範。善男子！如是，菩薩具足十法，安樂共住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，安樂共住。何等為十？所謂正見具足、淨見具足、戒品具足、威儀清淨、行於所宜境界、無煩惱住、動止細密、同學和睦、每事有分、行一乘道無餘師範。善男子！如是，菩薩具足十法，安樂共住。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善修攝法。何等為十？所謂以利益施攝受眾生、以安樂施攝受眾生、以無盡施攝受眾生、以利益說、以實義說、以正法說、以道理說、以利益事、以資生供給事、以財物利益事攝受眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善修攝法。何等為十？所謂以利益施攝受眾生、以安樂施攝受眾生、以無盡施攝受眾生、以利益說、以實義說、以正法說、以道理說、以利益事、以資生供給事、以財物利益事攝受眾生。

「善男子！利益施者，謂法施也；安樂施者，是財物施也；無盡施者，示正道理；利益說者，勸令修善；實義說者，謂不倒說；正法說者，隨順佛教所攝之法；道理說者，不違實際；利益事者，迴於不善、令住善處；資生供給事者，若飲、若食；財物利益者，謂金、銀、琉璃、真珠、玻𭹳、琥珀、珊瑚、瑪瑙、象馬車乘、所須之物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！利益施者，謂法施也；安樂施者，是財物施也；無盡施者，示正道理；利益說者，勸令修善；實義說者，謂不倒說；正法說者，隨順佛教所攝之法；道理說者，不違實際；利益事者，迴於不善、令住善處；資生供給事者，若飲、若食；財物利益者，謂金、銀、琉璃、真珠、玻𭹳、琥珀、珊瑚、瑪瑙、象馬車乘、所須之物。

「善男子！菩薩具足十法，善修攝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足十法，善修攝法。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，端正具足。何等為十？所謂威儀庠序、於四威儀悉非虛偽、見之可愛、猶若秋月、見之生樂、視不知足、悅人內心、於諸眾生無憎惡者、眾生見者無不歡喜、眾生見者發清淨心。善男子！如是，菩薩具足十法，端正具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，端正具足。何等為十？所謂威儀庠序、於四威儀悉非虛偽、見之可愛、猶若秋月、見之生樂、視不知足、悅人內心、於諸眾生無憎惡者、眾生見者無不歡喜、眾生見者發清淨心。善男子！如是，菩薩具足十法，端正具足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，能為眾生之所依止。何等為十？所謂擁護眾生於煩惱畏、將領眾生出於生死稠林曠野、濟度眾生於生死海、孤獨眾生為作親眷、於諸煩惱疾病眾生為作醫王、無救護者為作救護、無料理者為料理之、無歸依者為作歸依、於無洲無渚能為洲渚、無趣向者為示趣向。善男子！如是，菩薩具足十法，能為眾生之所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，能為眾生之所依止。何等為十？所謂擁護眾生於煩惱畏、將領眾生出於生死稠林曠野、濟度眾生於生死海、孤獨眾生為作親眷、於諸煩惱疾病眾生為作醫王、無救護者為作救護、無料理者為料理之、無歸依者為作歸依、於無洲無渚能為洲渚、無趣向者為示趣向。善男子！如是，菩薩具足十法，能為眾生之所依止。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻大藥樹。何等為十？所謂如大藥樹——名曰善見——疾病眾生隨意得用，根、莖、枝葉、皮肉、華果，若見、若嗅、若甞、若觸，無不痊愈。善男子！菩薩若爾，從初發心見諸眾生為諸煩惱種種疾病，布施治療、戒、忍、精進、禪定、般若，若得見聞菩薩功德、若得親近、若得其味，病無不差。善男子！如是，菩薩具是十法，喻大藥樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻大藥樹。何等為十？所謂如大藥樹——名曰善見——疾病眾生隨意得用，根、莖、枝葉、皮肉、華果，若見、若嗅、若甞、若觸，無不痊愈。善男子！菩薩若爾，從初發心見諸眾生為諸煩惱種種疾病，布施治療、戒、忍、精進、禪定、般若，若得見聞菩薩功德、若得親近、若得其味，病無不差。善男子！如是，菩薩具是十法，喻大藥樹。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，福業相應。何等為十？所謂於三寶處隨力治理；於諸眾生有疾病者布施湯藥；於飢饉者布施飲食；若有眾生寒熱所逼，施其溫涼；於和上阿闍梨深心供養、恭敬承事；於諸同學禮拜奉迎送去，合掌問訊，作和睦事；處處建立伽藍園林，應時布施米穀、財物及諸倉庫；於諸奴婢、僕使、下隷施其飲食、衣裳、湯藥而擁護之；時時往詣持戒多聞沙門親近禮拜。善男子！如是，菩薩具是十法，福業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，福業相應。何等為十？所謂於三寶處隨力治理；於諸眾生有疾病者布施湯藥；於飢饉者布施飲食；若有眾生寒熱所逼，施其溫涼；於和上阿闍梨深心供養、恭敬承事；於諸同學禮拜奉迎送去，合掌問訊，作和睦事；處處建立伽藍園林，應時布施米穀、財物及諸倉庫；於諸奴婢、僕使、下隷施其飲食、衣裳、湯藥而擁護之；時時往詣持戒多聞沙門親近禮拜。善男子！如是，菩薩具是十法，福業相應。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善能變化。何等為十？所謂於一佛剎不動不搖，則能遍於諸佛剎土諮稟如來；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土就彼聽法；於一佛剎不動不搖，往詣諸佛無量剎土供養承事彼佛世尊；於一佛剎不動不搖，往詣諸佛無量剎土行菩提行，令得滿足；於一佛剎不動不搖，往詣諸佛無量剎土，彼土菩薩成等覺時詣彼供養、恭敬、禮拜；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土現自成佛；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土轉正法輪；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土現般涅槃；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土，彼有眾生應得度者悉為變化，作諸神通令得度脫，雖作變化而無思惟、亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善能變化。何等為十？所謂於一佛剎不動不搖，則能遍於諸佛剎土諮稟如來；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土就彼聽法；於一佛剎不動不搖，往詣諸佛無量剎土供養承事彼佛世尊；於一佛剎不動不搖，往詣諸佛無量剎土行菩提行，令得滿足；於一佛剎不動不搖，往詣諸佛無量剎土，彼土菩薩成等覺時詣彼供養、恭敬、禮拜；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土現自成佛；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土轉正法輪；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土現般涅槃；於一佛剎不動不搖，往詣無量諸佛剎土，彼有眾生應得度者悉為變化，作諸神通令得度脫，雖作變化而無思惟、亦無分別。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！云何菩薩作諸變化？云何不思惟？云何無分別耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！云何菩薩作諸變化？云何不思惟？云何無分別耶？」

佛言：「善男子！我今為汝說於譬喻。如此日、月照了四洲，為是眾生而作利益，而是日、月無有思惟亦無分別。以光明故利益眾生，但以過去業行、因緣、果報故，有如是日、月利益事生。善男子！菩薩亦爾，雖作變化利益眾生，皆無思惟、悉無分別，不作功用運是業行。所以者何？是等變化皆由菩薩善業因緣之所成故。菩薩於因地中行菩薩時發弘誓願，以本願力而不思惟亦不分別，生諸變化不加功用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今為汝說於譬喻。如此日、月照了四洲，為是眾生而作利益，而是日、月無有思惟亦無分別。以光明故利益眾生，但以過去業行、因緣、果報故，有如是日、月利益事生。善男子！菩薩亦爾，雖作變化利益眾生，皆無思惟、悉無分別，不作功用運是業行。所以者何？是等變化皆由菩薩善業因緣之所成故。菩薩於因地中行菩薩時發弘誓願，以本願力而不思惟亦不分別，生諸變化不加功用。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，速得成阿耨多羅三藐三菩提。何等為十？所謂萬行，具如前說。夫萬行者，布施具足、戒品具足。言戒品者，不隙、不雜、不瑕、不玼，過於聲聞、緣覺戒品，清淨明白。戒品具足、忍辱具足、精進具足、禪定具足、善慧具足、善巧方便具足、善願具足、諸力具足、微妙甚深正智具足、所修妙智具足。不共一切聲聞、緣覺，過其境界，從於菩薩初地以上乃至九地，過境界故。善男子！菩薩具足十法，速得成於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，速得成阿耨多羅三藐三菩提。何等為十？所謂萬行，具如前說。夫萬行者，布施具足、戒品具足。言戒品者，不隙、不雜、不瑕、不玼，過於聲聞、緣覺戒品，清淨明白。戒品具足、忍辱具足、精進具足、禪定具足、善慧具足、善巧方便具足、善願具足、諸力具足、微妙甚深正智具足、所修妙智具足。不共一切聲聞、緣覺，過其境界，從於菩薩初地以上乃至九地，過境界故。善男子！菩薩具足十法，速得成於阿耨多羅三藐三菩提。」