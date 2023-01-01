大乘寶雲經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶雲經卷第四

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯

陀羅尼品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼品第四

爾時，佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，深解微細。何等為十？所謂解求出離、解究竟諸法、解具足一切法、解隨順一切法相、解分析一切諸法、解十二因緣甚深難冒、解業力不可思議、解如所說深義、解通達順如道理、解一實諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，深解微細。何等為十？所謂解求出離、解究竟諸法、解具足一切法、解隨順一切法相、解分析一切諸法、解十二因緣甚深難冒、解業力不可思議、解如所說深義、解通達順如道理、解一實諦。

「善男子！云何菩薩解求出離乃至云何解一實諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩解求出離乃至云何解一實諦？

「菩薩恒作是念：『一切世間痛哉苦哉，八苦猛火之所焚然，婬欲炎盛燒其身首、瞋烟蓬勃妄想亂起、無明癡暗障蔽眼目。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩恒作是念：『一切世間痛哉苦哉，八苦猛火之所焚然，婬欲炎盛燒其身首、瞋烟蓬勃妄想亂起、無明癡暗障蔽眼目。』

「菩薩見已，復作是念：『是等眾生云何出離三界火宅得脫火難？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見已，復作是念：『是等眾生云何出離三界火宅得脫火難？』

「為是眾生得脫因緣，是故求解諸法，求得隨順諸法平等；得平等已，如實了知諸法幻相；了知幻已則如實知；如實知已而順觀察甚深難冒十二因緣；得緣觀已，觀察業力不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為是眾生得脫因緣，是故求解諸法，求得隨順諸法平等；得平等已，如實了知諸法幻相；了知幻已則如實知；如實知已而順觀察甚深難冒十二因緣；得緣觀已，觀察業力不可思議。

「作是觀已，生大希有而作是念：『一切諸法雖無自體，而能巧作種種色像。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是觀已，生大希有而作是念：『一切諸法雖無自體，而能巧作種種色像。』

「如是微細以意覺了，所說諸義則得明解；已了義故，通達真如；達真如已，得見實際；見實際已則能度脫一切眾生生死火宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是微細以意覺了，所說諸義則得明解；已了義故，通達真如；達真如已，得見實際；見實際已則能度脫一切眾生生死火宅。

「善男子！如是，菩薩解求出離乃至解一實諦。具足如是十法，菩薩摩訶薩深解微細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩解求出離乃至解一實諦。具足如是十法，菩薩摩訶薩深解微細。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，辯才會理。何等為十？所謂一切諸法但是假名，無我、無人、無眾生、無壽者、無養者、無造者、無受者、無知者、無見者，危脆災厄、不能自由、空無所有、虛妄分別、因緣假合，如是假合假名說之。善男子！有此道理隨順法相，無人、無我、眾生、壽者、造者、受者、知者、見者，無有自在、虛妄分別、因緣假合。如是說法有此道理隨順法相，不違法相與理相應，如是觀察實法道理，悉不顛倒顯了法相。如是，辯才與理相應，是故說名辯才會理。善男子！具足十法，菩薩摩訶薩辯才會理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，辯才會理。何等為十？所謂一切諸法但是假名，無我、無人、無眾生、無壽者、無養者、無造者、無受者、無知者、無見者，危脆災厄、不能自由、空無所有、虛妄分別、因緣假合，如是假合假名說之。善男子！有此道理隨順法相，無人、無我、眾生、壽者、造者、受者、知者、見者，無有自在、虛妄分別、因緣假合。如是說法有此道理隨順法相，不違法相與理相應，如是觀察實法道理，悉不顛倒顯了法相。如是，辯才與理相應，是故說名辯才會理。善男子！具足十法，菩薩摩訶薩辯才會理。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，辯才明了。何等為十？所謂解結辯才、無盡辯才、無斷絕辯才、無不潤辯才、無下劣辯才、無怖畏辯才、無比辯才、不可沮壞辯才、無窮辯才、四無礙具足辯才。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，辯才明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，辯才明了。何等為十？所謂解結辯才、無盡辯才、無斷絕辯才、無不潤辯才、無下劣辯才、無怖畏辯才、無比辯才、不可沮壞辯才、無窮辯才、四無礙具足辯才。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，辯才明了。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，淨潔辯才。何等為十？所謂無吃訥辯才、無恐怖辯才、無劣弱辯才、不自逞辯才、不損義辯才、不損文辯才、不失方法辯才、無失時辯才、無麁澁辯才、無不明了辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，淨潔辯才。何等為十？所謂無吃訥辯才、無恐怖辯才、無劣弱辯才、不自逞辯才、不損義辯才、不損文辯才、不失方法辯才、無失時辯才、無麁澁辯才、無不明了辯才。

「善男子！菩薩辯才無諸吃訥。所以者何？以無所畏故，菩薩在大眾中如師子王，不畏、不怯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩辯才無諸吃訥。所以者何？以無所畏故，菩薩在大眾中如師子王，不畏、不怯。

「菩薩辯才不逞、不諂。何以故？遠煩惱故；有煩惱者而恒自逞，非無煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩辯才不逞、不諂。何以故？遠煩惱故；有煩惱者而恒自逞，非無煩惱。

「菩薩辯才義無損減。何以故？得法爾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩辯才義無損減。何以故？得法爾故。

「菩薩無無義辯才。何以故？證得法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩無無義辯才。何以故？證得法故。

「善男子！未證法者有義損減非得法者，菩薩辯才無文損減。何以故？通學一切諸經論故。不學經論有失文章，若學經論無有此失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！未證法者有義損減非得法者，菩薩辯才無文損減。何以故？通學一切諸經論故。不學經論有失文章，若學經論無有此失。

「菩薩不失方法。何以故？已修一切諸方法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不失方法。何以故？已修一切諸方法故。

「菩薩善學無量經法，不失時節、無前後失，故菩薩無麁澁辯才、無有麁惡、無逆耳語。何以故？遠離惡口、諸過失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩善學無量經法，不失時節、無前後失，故菩薩無麁澁辯才、無有麁惡、無逆耳語。何以故？遠離惡口、諸過失故。

「菩薩辯才無不明了。何以故？具利根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩辯才無不明了。何以故？具利根故。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，辯才淨潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，辯才淨潔。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，能令一切眾生歡喜辯才。何等為十？所謂愛語、姿顏悅豫無有顰蹙、恒說義理、恒說正法、說法平等、不逞自能、無所輕蔑、心無污染、不輕躁動、種種辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，能令一切眾生歡喜辯才。何等為十？所謂愛語、姿顏悅豫無有顰蹙、恒說義理、恒說正法、說法平等、不逞自能、無所輕蔑、心無污染、不輕躁動、種種辯才。

「善男子！菩薩愛語，能令眾生心得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩愛語，能令眾生心得歡喜。

「姿顏光悅，無有顰蹙，諮嗟具足，和悅眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「姿顏光悅，無有顰蹙，諮嗟具足，和悅眾生。

「恒說義理，優量語故悅眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒說義理，優量語故悅眾生心。

「恒為說法，利益語故而悅眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒為說法，利益語故而悅眾生。

「說法平等，於諸眾生令悅其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說法平等，於諸眾生令悅其意。

「菩薩不自逞能，遠離憍慢、自恣、矜高，隨眾生類而教導之，必令歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不自逞能，遠離憍慢、自恣、矜高，隨眾生類而教導之，必令歡喜。

「菩薩無所輕蔑，殷勤為說令得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩無所輕蔑，殷勤為說令得歡喜。

「菩薩無所染污，持淨戒故令眾歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩無所染污，持淨戒故令眾歡喜。

「菩薩不輕躁動，多修忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不輕躁動，多修忍故。

「菩薩種種辯才，以愛語故令眾歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩種種辯才，以愛語故令眾歡喜。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，辯才能令一切眾生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，辯才能令一切眾生歡喜。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，言語辯才人所信受。何等為十？所謂菩薩於諸眾生非是法器而不為說、謗法眾生亦不為說、有來調弄亦不為說、外道邪見亦不為說、無恭敬者亦不為說、無信心者亦不為說、幻惑諂曲亦不為說、不為自身乏無資生故為說法、不為利養嫉妬慳悋故為說法、散頭裸袒及瘖瘂者不為說法。所以者何？善男子！菩薩於諸眾生無有慳悋、亦無祕法、無不憐愍、無不利物，但諸眾生於佛法中非法器故，是故菩薩而不攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，言語辯才人所信受。何等為十？所謂菩薩於諸眾生非是法器而不為說、謗法眾生亦不為說、有來調弄亦不為說、外道邪見亦不為說、無恭敬者亦不為說、無信心者亦不為說、幻惑諂曲亦不為說、不為自身乏無資生故為說法、不為利養嫉妬慳悋故為說法、散頭裸袒及瘖瘂者不為說法。所以者何？善男子！菩薩於諸眾生無有慳悋、亦無祕法、無不憐愍、無不利物，但諸眾生於佛法中非法器故，是故菩薩而不攝受。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！有何眾生，菩薩為其說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！有何眾生，菩薩為其說法？」

佛言：「善男子！菩薩說法為諸眾生：有信根者可成熟者、具有法器、於過去佛已種善根、無有諂曲、離諸欺誑、所有威儀實無虛假、不著世間名聞利養、具足信心、善友攝持、行諸善業、易可開悟、利根眾生於所說義能解意趣、精進勇猛能得佛果、如說修行，善男子！如是眾生，諸佛、菩薩而為說法。善男子！菩薩摩訶薩具是十方，所出語言悉可信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩說法為諸眾生：有信根者可成熟者、具有法器、於過去佛已種善根、無有諂曲、離諸欺誑、所有威儀實無虛假、不著世間名聞利養、具足信心、善友攝持、行諸善業、易可開悟、利根眾生於所說義能解意趣、精進勇猛能得佛果、如說修行，善男子！如是眾生，諸佛、菩薩而為說法。善男子！菩薩摩訶薩具是十方，所出語言悉可信受。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善能說法。何者為十？所謂但為修行諸佛法故而演說法，如是說法而佛及法俱不可得；但欲修行諸波羅蜜而為說法，而是修行及波羅蜜亦不可得；為菩提行菩薩說法，而是菩提及菩提行皆不可得；為滅煩惱故為說法，不得煩惱及煩惱滅；為修厭離而證滅故，菩薩說法不得厭離亦不得滅；為須陀洹、為斯陀含、為阿那含證得果故菩薩說法，亦不得是須陀洹及斯陀含、阿那含等悉不可得；為阿羅漢果故菩薩說法，亦不可得阿羅漢及阿羅漢果；為得辟支佛果故菩薩說法，緣覺及果俱不可得；為滅執著、諸我見故菩薩說法，我與執著皆不可得；菩薩雖說有諸業報，業及業報亦不可得。何以故？作是思惟：『所說之法依因名字，依此名字尋法不得。所以者何？所言法者，非文字體；夫文字者，亦無法體。以是義故，依於假名俗諦，故說於無名法而立名字，如是名字皆是虛妄而非真實。非真實者，非第一義；既非真諦，是虛妄法，誑惑一切嬰兒、凡夫。』善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善能說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善能說法。何者為十？所謂但為修行諸佛法故而演說法，如是說法而佛及法俱不可得；但欲修行諸波羅蜜而為說法，而是修行及波羅蜜亦不可得；為菩提行菩薩說法，而是菩提及菩提行皆不可得；為滅煩惱故為說法，不得煩惱及煩惱滅；為修厭離而證滅故，菩薩說法不得厭離亦不得滅；為須陀洹、為斯陀含、為阿那含證得果故菩薩說法，亦不得是須陀洹及斯陀含、阿那含等悉不可得；為阿羅漢果故菩薩說法，亦不可得阿羅漢及阿羅漢果；為得辟支佛果故菩薩說法，緣覺及果俱不可得；為滅執著、諸我見故菩薩說法，我與執著皆不可得；菩薩雖說有諸業報，業及業報亦不可得。何以故？作是思惟：『所說之法依因名字，依此名字尋法不得。所以者何？所言法者，非文字體；夫文字者，亦無法體。以是義故，依於假名俗諦，故說於無名法而立名字，如是名字皆是虛妄而非真實。非真實者，非第一義；既非真諦，是虛妄法，誑惑一切嬰兒、凡夫。』善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善能說法。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，無不隨順。善男子！菩薩隨順於法不出於色、隨順於法不出受想行識、隨順於法不出欲界、隨順於法不出色界、隨順於法不出無色界、隨順於法不出於法、隨順於法不順眾生、隨順於法不順斷見、隨順於法不出於道、以智善巧方便相應非不隨順。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，無不隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，無不隨順。善男子！菩薩隨順於法不出於色、隨順於法不出受想行識、隨順於法不出欲界、隨順於法不出色界、隨順於法不出無色界、隨順於法不出於法、隨順於法不順眾生、隨順於法不順斷見、隨順於法不出於道、以智善巧方便相應非不隨順。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，無不隨順。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解法界。何者為十？所謂智慧具足、為善知識之所攝受、勇猛精進、遠離一切障礙、善能清淨、於所教誨生殷重心、多修空相、遠離僻見、善行聖道、了見真實，是為十法。善男子！慧命菩薩親近善友，見善知識生歡喜心，於善友中生世尊想，依止而住。依善友已，勇猛精進，為滅一切不善之法、成就滿足一切善法，如是勇猛，一切障礙悉皆滅盡。無障礙已，不息於道，故得清淨，遠離一切身、口、意惡及破戒業。得清淨已，於所教誨生殷重心；殷重教已，多修空相；修空相已，不生倒見；離倒見已而修聖道；修聖道已而見真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解法界。何者為十？所謂智慧具足、為善知識之所攝受、勇猛精進、遠離一切障礙、善能清淨、於所教誨生殷重心、多修空相、遠離僻見、善行聖道、了見真實，是為十法。善男子！慧命菩薩親近善友，見善知識生歡喜心，於善友中生世尊想，依止而住。依善友已，勇猛精進，為滅一切不善之法、成就滿足一切善法，如是勇猛，一切障礙悉皆滅盡。無障礙已，不息於道，故得清淨，遠離一切身、口、意惡及破戒業。得清淨已，於所教誨生殷重心；殷重教已，多修空相；修空相已，不生倒見；離倒見已而修聖道；修聖道已而見真實。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！何者名為真實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！何者名為真實？」

佛言：「善男子！夫真實名非顛倒名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！夫真實名非顛倒名。」

「世尊！何者是非顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何者是非顛倒？」

佛言：「善男子！非是虛妄，名不顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！非是虛妄，名不顛倒。」

「世尊！何者是非虛妄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何者是非虛妄？」

佛言：「即是如如無變異法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「即是如如無變異法。」

「世尊！何者名如如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何者名如如？」

佛言：「夫如如者，謂是內所證知之法，不可文字之所顯示。所以者何？是法一切言語道斷，文字、章句所不能詮，過音聲界、離諸口業、絕諸戲論，不增、不減，不出、不入，不合、不散，非可籌度、不可思量，過算數境非心行處、無礙無想過想境界、過諸嬰兒一切境界、一切嬰兒所不行處、過一切魔境界、過一切煩惱境界、過識境界無所住處、無住寂靜聖智行處。如是，如是內所證，無垢、無污、無染、清淨，微妙第一、畢竟最勝，常恒湛然，無生滅法，如來出世及不出世法界常爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「夫如如者，謂是內所證知之法，不可文字之所顯示。所以者何？是法一切言語道斷，文字、章句所不能詮，過音聲界、離諸口業、絕諸戲論，不增、不減，不出、不入，不合、不散，非可籌度、不可思量，過算數境非心行處、無礙無想過想境界、過諸嬰兒一切境界、一切嬰兒所不行處、過一切魔境界、過一切煩惱境界、過識境界無所住處、無住寂靜聖智行處。如是，如是內所證，無垢、無污、無染、清淨，微妙第一、畢竟最勝，常恒湛然，無生滅法，如來出世及不出世法界常爾。

「善男子！菩薩為是法故，精勤不懈，修行精進、忍種種苦，如是苦行證是法界，於是法中復加安立一切眾生。善男子！是名如如、是名實際、是名一切智、是名一切種智、是名不可思議界、是名無二界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩為是法故，精勤不懈，修行精進、忍種種苦，如是苦行證是法界，於是法中復加安立一切眾生。善男子！是名如如、是名實際、是名一切智、是名一切種智、是名不可思議界、是名無二界。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！云何應證？云何應得？如是法界說名內所證得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！云何應證？云何應得？如是法界說名內所證得耶？」

佛言：「善男子！以出世智故，內應當證、內應當得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！以出世智故，內應當證、內應當得。」

降伏一切障礙菩薩復白佛言：「世尊！以智所證得，是內證得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩復白佛言：「世尊！以智所證得，是內證得不？」

佛言：「善男子！不也。何以故？以智慧故，如實見法，以身證之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！不也。何以故？以智慧故，如實見法，以身證之。」

菩薩復言：「世尊！諸善男子若以聞慧、若以思慧得證是法，名內證不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩復言：「世尊！諸善男子若以聞慧、若以思慧得證是法，名內證不耶？」

佛言：「善男子！不可也。何以故？不可以聞慧、不可以思慧內證此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！不可也。何以故？不可以聞慧、不可以思慧內證此法。

「善男子！我今為汝說於譬喻。善男子！如大曠野林中夏月後分，設有一人從東方而往西域。復有一人從於西方而往東域，以蒸熱所苦，渴乏惱亂，路中逢見東方來者而問之曰：『仁者！我今熱惱所苦，渴乏煩躁。汝可為我示於道路——若池、若湖——有清淨水涼冷無濁，能為我除此渴乏者？』是時，東方來人諳悉道路，經見善知水路之相，己曾自飲洗浴是水，便報之曰：『仁者！以此道路汝但直去，若於是處見有二道，可避左邊而行右道，乃至得見欝茂叢林，是叢林中有三池水，清淨香美、柔軟輕冷、八德具足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今為汝說於譬喻。善男子！如大曠野林中夏月後分，設有一人從東方而往西域。復有一人從於西方而往東域，以蒸熱所苦，渴乏惱亂，路中逢見東方來者而問之曰：『仁者！我今熱惱所苦，渴乏煩躁。汝可為我示於道路——若池、若湖——有清淨水涼冷無濁，能為我除此渴乏者？』是時，東方來人諳悉道路，經見善知水路之相，己曾自飲洗浴是水，便報之曰：『仁者！以此道路汝但直去，若於是處見有二道，可避左邊而行右道，乃至得見欝茂叢林，是叢林中有三池水，清淨香美、柔軟輕冷、八德具足。』

「善男子！於汝意云何？是人為熱所苦，渴乏逼惱，但聞水名，唯思是水除渴乏不？即證此水涼冷以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於汝意云何？是人為熱所苦，渴乏逼惱，但聞水名，唯思是水除渴乏不？即證此水涼冷以不？」

對曰：「不也。世尊！如渴乏者要須至彼清冷水處，得飲浴已渴乏乃除，方自證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。世尊！如渴乏者要須至彼清冷水處，得飲浴已渴乏乃除，方自證知。」

「善男子！聞、思二慧不得內證，亦復如是。善男子！言叢林者，即生死之名也；熱惱所苦者，一切眾生也。何以故？三障煩惱熱所逼故，渴乏五欲。所言示道路者，則是菩薩之名也，善解一切智道，經證是法，內證得法故；言清冷水者，即是第一義諦之名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！聞、思二慧不得內證，亦復如是。善男子！言叢林者，即生死之名也；熱惱所苦者，一切眾生也。何以故？三障煩惱熱所逼故，渴乏五欲。所言示道路者，則是菩薩之名也，善解一切智道，經證是法，內證得法故；言清冷水者，即是第一義諦之名也。

「復次，善男子！我今為汝更說譬喻，汝當聽之。善男子！於意云何？諸佛如來若住世界一劫壽命，於閻浮提人前稱歎甘露之味——所謂色、香、美味、清淨具足、柔軟——是諸眾生聞歎是食得飽以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我今為汝更說譬喻，汝當聽之。善男子！於意云何？諸佛如來若住世界一劫壽命，於閻浮提人前稱歎甘露之味——所謂色、香、美味、清淨具足、柔軟——是諸眾生聞歎是食得飽以不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

佛言：「善男子！以此義故應當知之，聞、思二慧不可內證得如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！以此義故應當知之，聞、思二慧不可內證得如是法。

「復次，善男子！諦聽譬喻。善男子！如有一人經食甘果知其美味，於眾人前而稱嘆之具足色、香、味、觸。善男子！汝意云何？是等眾人聞說果味，得果味不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諦聽譬喻。善男子！如有一人經食甘果知其美味，於眾人前而稱嘆之具足色、香、味、觸。善男子！汝意云何？是等眾人聞說果味，得果味不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

佛言：「善男子！依此義故應當知之，聞、思二慧不可內證得如是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！依此義故應當知之，聞、思二慧不可內證得如是法。」

降伏一切障礙菩薩言：「善說。世尊！善說。善逝！世尊！是等眾生何當得是法？由聞此經歷耳因緣故。所以者何？世尊！是等眾生為得此法，因聞是法無顛倒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「善說。世尊！善說。善逝！世尊！是等眾生何當得是法？由聞此經歷耳因緣故。所以者何？世尊！是等眾生為得此法，因聞是法無顛倒故。」

佛言：「如是如是，如汝所說。得聞是法，以不顛倒故當得是法，如我不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是，如汝所說。得聞是法，以不顛倒故當得是法，如我不異。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善解法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善解法界。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，行空境界。何等為十？所謂力空、無畏空、佛不共法空、戒藏空、定藏空、慧藏空、解脫藏空、解脫知見藏空、一切法空、空空，悉皆了知。不以此因緣故而得空法，亦不著空、亦無空見、亦不依空、亦不以此因緣故墮斷滅相。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，行空境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，行空境界。何等為十？所謂力空、無畏空、佛不共法空、戒藏空、定藏空、慧藏空、解脫藏空、解脫知見藏空、一切法空、空空，悉皆了知。不以此因緣故而得空法，亦不著空、亦無空見、亦不依空、亦不以此因緣故墮斷滅相。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，行空境界。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，住於無相。何者為十？所謂離於外相、亦離內相、離諸戲論、離一切分別、離一切有所得、離一切動轉、離一切行處、離一切境界、不得於識、亦不得所識之法。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，住於無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，住於無相。何者為十？所謂離於外相、亦離內相、離諸戲論、離一切分別、離一切有所得、離一切動轉、離一切行處、離一切境界、不得於識、亦不得所識之法。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，住於無相。」

爾時，降伏一切障礙菩薩白佛言：「世尊！諸佛菩薩云何觀察是無相法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降伏一切障礙菩薩白佛言：「世尊！諸佛菩薩云何觀察是無相法？」

佛言：「善男子！是處不可思議，其義深妙。何以故？過意識境界故，一切眾生於是法處皆生狂亂。善男子！是如來法不可思議，一切眾生不能得見；是如來法微妙甚深，不可思算勞累心識。所以者何？善男子！是法難入，甚深甚深、不可思議，無彼、無此，等於虛空，一切論師非其境界，不能思量、不能籌度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是處不可思議，其義深妙。何以故？過意識境界故，一切眾生於是法處皆生狂亂。善男子！是如來法不可思議，一切眾生不能得見；是如來法微妙甚深，不可思算勞累心識。所以者何？善男子！是法難入，甚深甚深、不可思議，無彼、無此，等於虛空，一切論師非其境界，不能思量、不能籌度。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！我於今日重欲諮啟，願垂聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！我於今日重欲諮啟，願垂聽許。」

佛言：「善男子！隨汝所問，我當答之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！隨汝所問，我當答之。」

降伏一切障礙菩薩即白佛言：「如佛所說，此無相法一切眾生不能得見。是如來法誰能信者？如來法王而自稱嘆，將非貢高、增上慢耶？夫貢高者，非大人相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩即白佛言：「如佛所說，此無相法一切眾生不能得見。是如來法誰能信者？如來法王而自稱嘆，將非貢高、增上慢耶？夫貢高者，非大人相。」

佛言：「善男子！善能諮問，諦聽諦聽，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！善能諮問，諦聽諦聽，善思念之。」

「唯然，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！」

佛言：「善男子！佛無憍慢亦無貢高，不為名聞、不為利養、不為知識，非虛自歎、非虛自高，但為利益一切眾生故、為得此法故而作是說。所以者何？是等眾生於如來邊聞是所說，得大歡喜、無量清淨，當得是法不異今日，為是法器長夜利安，乃至能得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！佛無憍慢亦無貢高，不為名聞、不為利養、不為知識，非虛自歎、非虛自高，但為利益一切眾生故、為得此法故而作是說。所以者何？是等眾生於如來邊聞是所說，得大歡喜、無量清淨，當得是法不異今日，為是法器長夜利安，乃至能得阿耨多羅三藐三菩提。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！是等眾生將不知佛之威神耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！是等眾生將不知佛之威神耶？」

佛言：「善男子！是等不知。何以故？心下劣故。善男子！此佛剎土多有眾生小意下劣、薄弱卑陋、小智小信、少分善根，是故不知如來威神之德。為是眾生故，佛自歎己，令彼於佛而生信故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是等不知。何以故？心下劣故。善男子！此佛剎土多有眾生小意下劣、薄弱卑陋、小智小信、少分善根，是故不知如來威神之德。為是眾生故，佛自歎己，令彼於佛而生信故。

「善男子！如一醫王善巧治病。時多眾生深滯疾苦，是處聚落唯有此醫，無二、無三，諸病人眾都無一人識是醫者善能療治、具大威德。是時，醫師而作是念：『此等病者困苦可矜、眾惱所逼，不識藥性、不識增損，我今當為是等眾生療治令差。』是時，醫王於病眾前而自歎己：『汝等病人應知我是大醫之王，善巧治病、了知病源、善解診藥。』病者聞已，信知是醫而往依附。是大醫王即為病人而療治之，種種疾病應時得差。善男子！於意云何？是醫可得名貢高不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如一醫王善巧治病。時多眾生深滯疾苦，是處聚落唯有此醫，無二、無三，諸病人眾都無一人識是醫者善能療治、具大威德。是時，醫師而作是念：『此等病者困苦可矜、眾惱所逼，不識藥性、不識增損，我今當為是等眾生療治令差。』是時，醫王於病眾前而自歎己：『汝等病人應知我是大醫之王，善巧治病、了知病源、善解診藥。』病者聞已，信知是醫而往依附。是大醫王即為病人而療治之，種種疾病應時得差。善男子！於意云何？是醫可得名貢高不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

佛言：「善男子！諸佛如來亦復如是，為大醫王，了知一切煩惱重病，亦知煩惱病之根源，普施眾生大法妙藥。煩惱病者所不識知，如來醫王見是事已，於病眾前而自稱歎己之功德。諸眾生等聞說如來真實功德，皆生信心歸投如來。為是等人，如來大醫以大法藥、種種微妙療治一切煩惱重病，悉皆滅盡。何者名為大法藥耶？所謂不淨觀、慈悲觀、十二因緣等觀。善男子！佛見如是無量利故自歎己德，非貢高也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！諸佛如來亦復如是，為大醫王，了知一切煩惱重病，亦知煩惱病之根源，普施眾生大法妙藥。煩惱病者所不識知，如來醫王見是事已，於病眾前而自稱歎己之功德。諸眾生等聞說如來真實功德，皆生信心歸投如來。為是等人，如來大醫以大法藥、種種微妙療治一切煩惱重病，悉皆滅盡。何者名為大法藥耶？所謂不淨觀、慈悲觀、十二因緣等觀。善男子！佛見如是無量利故自歎己德，非貢高也。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，遠離一切依願。何者為十？所謂雖願布施不依於施，雖願戒、忍、精進、禪定、智慧及以三界、菩提、涅槃悉皆不願。所以者何？菩薩遠離一切諸願，以無所願遍行世間。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，遠離一切依願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，遠離一切依願。何者為十？所謂雖願布施不依於施，雖願戒、忍、精進、禪定、智慧及以三界、菩提、涅槃悉皆不願。所以者何？菩薩遠離一切諸願，以無所願遍行世間。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，遠離一切依願。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，以慈為身。何者為十？所謂無少分慈具足、無彼此慈具足、法慈具足、寂靜慈具足、不追過慈具足、利益慈具足、於諸眾生生平等慈具足、無忿恨慈具足、於十方界普覆慈具足、出世間慈具足。善男子！菩薩摩訶薩具足十法，以慈為身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，以慈為身。何者為十？所謂無少分慈具足、無彼此慈具足、法慈具足、寂靜慈具足、不追過慈具足、利益慈具足、於諸眾生生平等慈具足、無忿恨慈具足、於十方界普覆慈具足、出世間慈具足。善男子！菩薩摩訶薩具足十法，以慈為身。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，以悲為身。何等為十？所謂見諸眾生困苦、無救、無護、無歸依處發菩提心；發是心已努力修行，勇猛精進為得是法；得是法已為諸眾生而作利益——見慳惜者勸住於施、見破戒者勸令持戒、見瞋恨者勸修忍辱、見懈怠者勸修精進、見散亂者勸修攝心、見無智者勸修智慧——菩薩摩訶薩見諸眾生劇苦所逼、難可堪忍，是故不退於菩提行。善男子！菩薩摩訶薩具足十法，以悲為身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，以悲為身。何等為十？所謂見諸眾生困苦、無救、無護、無歸依處發菩提心；發是心已努力修行，勇猛精進為得是法；得是法已為諸眾生而作利益——見慳惜者勸住於施、見破戒者勸令持戒、見瞋恨者勸修忍辱、見懈怠者勸修精進、見散亂者勸修攝心、見無智者勸修智慧——菩薩摩訶薩見諸眾生劇苦所逼、難可堪忍，是故不退於菩提行。善男子！菩薩摩訶薩具足十法，以悲為身。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，住於歡喜。何者為十？所謂我已得出遠離三有火宅牢獄，故生歡喜；我已斷除生死羅網、無始纏縛，故生歡喜；我已得度種種覺觀蛟龍亂住生死大海，故生歡喜；久遠戴立憍慢之幢我已傾倒，故生歡喜；我以金剛智杵破碎煩惱高山，令究竟盡無復遺餘，故生歡喜；我已穌息，復為安慰未穌息者令得悅意，故生歡喜；我已覺寤，無始久遠世間睡眠渴愛所逼、無明癡暗障蔽眼目、未覺寤者復令覺寤，故生歡喜；我已得脫六趣惡道種種苦報，復當度脫諸餘眾生遭是惡道受苦報者，故生歡喜；我無始來迷於生死曠野稠林，獨無伴侶、慞遑亂走、未曾見路、不識正道、無示導者，今日欻然值遇導師，故生歡喜；我今漸近一切智城、隣於佛座，故生歡喜。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，住於歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，住於歡喜。何者為十？所謂我已得出遠離三有火宅牢獄，故生歡喜；我已斷除生死羅網、無始纏縛，故生歡喜；我已得度種種覺觀蛟龍亂住生死大海，故生歡喜；久遠戴立憍慢之幢我已傾倒，故生歡喜；我以金剛智杵破碎煩惱高山，令究竟盡無復遺餘，故生歡喜；我已穌息，復為安慰未穌息者令得悅意，故生歡喜；我已覺寤，無始久遠世間睡眠渴愛所逼、無明癡暗障蔽眼目、未覺寤者復令覺寤，故生歡喜；我已得脫六趣惡道種種苦報，復當度脫諸餘眾生遭是惡道受苦報者，故生歡喜；我無始來迷於生死曠野稠林，獨無伴侶、慞遑亂走、未曾見路、不識正道、無示導者，今日欻然值遇導師，故生歡喜；我今漸近一切智城、隣於佛座，故生歡喜。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，住於歡喜。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，住優畢叉。何者為十？所謂眼識所了諸色境界此中捨離，不以色境而自損害、不作瘡疣；耳所聽聲、鼻所嗅香、舌所得味、身所覺觸、意所了法皆悉捨離，不以意識了諸法故而自損害、為作瘡疣、亦不隔礙；於行苦中、於苦苦中、於壞苦中捨離而住，於此三苦不自損害、不作瘡疣、亦無隔礙，於事已辦；眾聖人邊捨心而住，於聖人邊生大歡喜，復作是念：『是等聖人本凡夫地，我應化度。其今成聖，我願已得。』故住捨心。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，住於捨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，住優畢叉。何者為十？所謂眼識所了諸色境界此中捨離，不以色境而自損害、不作瘡疣；耳所聽聲、鼻所嗅香、舌所得味、身所覺觸、意所了法皆悉捨離，不以意識了諸法故而自損害、為作瘡疣、亦不隔礙；於行苦中、於苦苦中、於壞苦中捨離而住，於此三苦不自損害、不作瘡疣、亦無隔礙，於事已辦；眾聖人邊捨心而住，於聖人邊生大歡喜，復作是念：『是等聖人本凡夫地，我應化度。其今成聖，我願已得。』故住捨心。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，住於捨心。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，神通遊戲。何者為十？所謂從兜率下、託神母胎、示現受生、處宮受樂、踰城出家、樂於閑寂苦行修道、降制魔軍、坐於道場而成正覺、轉於法輪、示現涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，神通遊戲。何者為十？所謂從兜率下、託神母胎、示現受生、處宮受樂、踰城出家、樂於閑寂苦行修道、降制魔軍、坐於道場而成正覺、轉於法輪、示現涅槃。」

降伏一切障礙菩薩白佛言：「世尊！何因緣故，菩薩摩訶薩示現兜率天下乃至示現涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩白佛言：「世尊！何因緣故，菩薩摩訶薩示現兜率天下乃至示現涅槃？」

佛言：「善男子！於彼兜率天宮有諸眾生，執有常想。時見菩薩——世間最勝、至尊至極、無上無邊、不染欲樂——從彼退墮，是其所執常想即滅，生無常想，依無常想故不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！於彼兜率天宮有諸眾生，執有常想。時見菩薩——世間最勝、至尊至極、無上無邊、不染欲樂——從彼退墮，是其所執常想即滅，生無常想，依無常想故不放逸。

「善男子！於彼天宮有諸眾生多放逸者，於菩薩所生歡喜心，戀著欲樂而不欲往，修覲菩薩亦不承事，其作是念：『菩薩常在、我等亦在，時節長遠，何慮不得往親近之？』是故，菩薩為除是等眾生放逸故現退墮。彼諸眾生忽見菩薩於彼墮墜，大生懊惱，遠離五欲，不復放逸；無放逸故，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於彼天宮有諸眾生多放逸者，於菩薩所生歡喜心，戀著欲樂而不欲往，修覲菩薩亦不承事，其作是念：『菩薩常在、我等亦在，時節長遠，何慮不得往親近之？』是故，菩薩為除是等眾生放逸故現退墮。彼諸眾生忽見菩薩於彼墮墜，大生懊惱，遠離五欲，不復放逸；無放逸故，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！有諸眾生宜於胎中受教化者，菩薩在胎威神巍巍，是等見已即生希有，為是眾生菩薩處胎，隨其所宜而為說法，必令決定當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生宜於胎中受教化者，菩薩在胎威神巍巍，是等見已即生希有，為是眾生菩薩處胎，隨其所宜而為說法，必令決定當得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！有諸眾生宜於菩薩作嬰兒時及在宮中應可成熟，而諸菩薩為彼眾生得成熟故、及餘下劣眾生樂小法者為隨順故，是故示現作嬰兒相住於宮中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生宜於菩薩作嬰兒時及在宮中應可成熟，而諸菩薩為彼眾生得成熟故、及餘下劣眾生樂小法者為隨順故，是故示現作嬰兒相住於宮中。

「善男子！有諸眾生宜見菩薩踰城出家，是菩薩為彼眾生令成熟故而示是等踰城出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生宜見菩薩踰城出家，是菩薩為彼眾生令成熟故而示是等踰城出家。

「善男子！有天、龍、夜叉、乾闥婆等樂於弊陋，為是等故示現苦行，復為降伏諸外道故示現苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有天、龍、夜叉、乾闥婆等樂於弊陋，為是等故示現苦行，復為降伏諸外道故示現苦行。

「善男子！有諸眾生：『待菩薩坐道場時，我當到彼設諸供養。』為是等故現坐道場。是諸眾生詣菩薩所而設供養，因緣決定當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生：『待菩薩坐道場時，我當到彼設諸供養。』為是等故現坐道場。是諸眾生詣菩薩所而設供養，因緣決定當得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！有諸眾生憍慢、剛強，為折伏故，菩薩坐於道場降伏魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生憍慢、剛強，為折伏故，菩薩坐於道場降伏魔軍。

「善男子！有諸眾生成熟善根，為進修德勝利益故，是故菩薩現登正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生成熟善根，為進修德勝利益故，是故菩薩現登正覺。

「是時，菩薩登於正覺，三千大千世界種種音聲悉皆休息，三千大千世界無不寂靜。是等眾生見是事已，發弘誓願：『願我來世坐於道場，證得阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，菩薩登於正覺，三千大千世界種種音聲悉皆休息，三千大千世界無不寂靜。是等眾生見是事已，發弘誓願：『願我來世坐於道場，證得阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！有諸眾生謂言自是世間之師，而未覺了究竟出離清淨之法，於當來世亦無其分，但為折伏是眾生故。有諸眾生善根成熟、堪為法器，為是等眾示現道故，而是菩薩得道之時往詣迦尸城轉于法輪——其輪十二，三轉具足——於大眾中而師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生謂言自是世間之師，而未覺了究竟出離清淨之法，於當來世亦無其分，但為折伏是眾生故。有諸眾生善根成熟、堪為法器，為是等眾示現道故，而是菩薩得道之時往詣迦尸城轉于法輪——其輪十二，三轉具足——於大眾中而師子吼。

「善男子！有諸眾生宜於涅槃受教化者，為化此等，是故菩薩現般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有諸眾生宜於涅槃受教化者，為化此等，是故菩薩現般涅槃。

「善男子！以是因緣，示現從兜率天下閻浮提，乃至涅槃而示現之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以是因緣，示現從兜率天下閻浮提，乃至涅槃而示現之。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，神通遊戲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，神通遊戲。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，遠離八難。何等為十？所謂遠離一切諸不善業、於諸如來所制禁戒不敢故犯、遠離慳貪、於過去佛種諸善根、福德相應、智慧具足、善巧方便、發弘誓願、修厭離想、勇猛精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，遠離八難。何等為十？所謂遠離一切諸不善業、於諸如來所制禁戒不敢故犯、遠離慳貪、於過去佛種諸善根、福德相應、智慧具足、善巧方便、發弘誓願、修厭離想、勇猛精進。

「善男子！菩薩不造諸不善業、不感地獄。有諸眾生墮於地獄，受於種種不如意苦，受苦既久，於彼眾生在地獄者互生瞋恚；而是菩薩性戒清淨、十善具足，是故菩薩不墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩不造諸不善業、不感地獄。有諸眾生墮於地獄，受於種種不如意苦，受苦既久，於彼眾生在地獄者互生瞋恚；而是菩薩性戒清淨、十善具足，是故菩薩不墮地獄。

「善男子！菩薩摩訶薩於諸如來所制禁戒不敢故犯，隨順受持，是故不生畜生惡道。何以故？是諸畜生受畜生苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩於諸如來所制禁戒不敢故犯，隨順受持，是故不生畜生惡道。何以故？是諸畜生受畜生苦故。

「善男子！菩薩摩訶薩無慳貪心，慳貪因緣墮餓鬼道、受餓鬼苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩無慳貪心，慳貪因緣墮餓鬼道、受餓鬼苦故。

「菩薩摩訶薩不生邪見卑下之家。何以故？邪見眾生不得親近善知識故。所以者何？菩薩累劫久於過去諸如來所種諸善根，以是因緣，生生世世生正見家、富足錢財、具足修道習因成就，展轉增長福德智慧。菩薩摩訶薩所得諸根無不具足，以是因緣，諸根具足為佛法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩不生邪見卑下之家。何以故？邪見眾生不得親近善知識故。所以者何？菩薩累劫久於過去諸如來所種諸善根，以是因緣，生生世世生正見家、富足錢財、具足修道習因成就，展轉增長福德智慧。菩薩摩訶薩所得諸根無不具足，以是因緣，諸根具足為佛法器。

「是故，菩薩功德成就既與福德業相應故，於佛塔廟、於法、於僧設諸供養；供養因緣修習善業，是故而得諸根具足；諸根具故，是則得為諸佛法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，菩薩功德成就既與福德業相應故，於佛塔廟、於法、於僧設諸供養；供養因緣修習善業，是故而得諸根具足；諸根具故，是則得為諸佛法器。

「菩薩摩訶薩不生邊地。何以故？邊地眾生暗鈍癡頑、瘖瘂，不了不解言語，似於羺羊、不堪聽受善不善法、甚深意趣不識道理，而不堪為甘露法器、不名沙門、不名信士，是故菩薩生於中國。中國眾生利根聰哲、諸根明了、智者稱嘆、堪受所說善不善法、深解意趣、堪為諸佛甘露法器、名為沙門、名為信士。何以故？過去願力、智慧力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩不生邊地。何以故？邊地眾生暗鈍癡頑、瘖瘂，不了不解言語，似於羺羊、不堪聽受善不善法、甚深意趣不識道理，而不堪為甘露法器、不名沙門、不名信士，是故菩薩生於中國。中國眾生利根聰哲、諸根明了、智者稱嘆、堪受所說善不善法、深解意趣、堪為諸佛甘露法器、名為沙門、名為信士。何以故？過去願力、智慧力故。

「菩薩不生長壽天中，若生住彼，無量諸佛出於世間不沾法潤、不獲法利，饒益眾生便爾被廢。是故，菩薩生於欲界，教化成熟下界眾生，值佛出世。何以故？如是菩薩巧方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不生長壽天中，若生住彼，無量諸佛出於世間不沾法潤、不獲法利，饒益眾生便爾被廢。是故，菩薩生於欲界，教化成熟下界眾生，值佛出世。何以故？如是菩薩巧方便故。

「菩薩不生無佛出處。何以故？是中眾生不聞佛名、不聞法名、不聞僧名、不敬三尊，是故菩薩所生剎土有三寶處，如其過去所發誓願具足滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不生無佛出處。何以故？是中眾生不聞佛名、不聞法名、不聞僧名、不敬三尊，是故菩薩所生剎土有三寶處，如其過去所發誓願具足滿故。

「眾生𢤱悷、剛強難化；菩薩不爾。何以故？聞八難苦無不厭離。以厭離故，勇猛精進，修行正勤，滅如是等不善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生𢤱悷、剛強難化；菩薩不爾。何以故？聞八難苦無不厭離。以厭離故，勇猛精進，修行正勤，滅如是等不善法故。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，遠離八難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，遠離八難。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，不忘菩提心。何等為十？所謂遠離幻惑、諂曲、貢高，質直和雅，信心清淨；於正法中斷除疑悔，於諸眾生樂受法者而不悋惜、不作祕師；絓是能損正法因緣皆悉遠離，不相違犯，如說修行；受持大乘一切諸典，若見有人持大乘者生殷重心，恭敬禮拜作同學想，一心一意聽受大乘，於說法人生如來想。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，不忘菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，不忘菩提心。何等為十？所謂遠離幻惑、諂曲、貢高，質直和雅，信心清淨；於正法中斷除疑悔，於諸眾生樂受法者而不悋惜、不作祕師；絓是能損正法因緣皆悉遠離，不相違犯，如說修行；受持大乘一切諸典，若見有人持大乘者生殷重心，恭敬禮拜作同學想，一心一意聽受大乘，於說法人生如來想。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，不忘菩提心。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，得宿命智。何等為十？所謂已多供養承事諸佛、已曾受持諸佛正法、戒品清淨、遠離掉悔、無有諸障、心多歡喜、修心令直、得入禪定、恒受化生、無疑惑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，得宿命智。何等為十？所謂已多供養承事諸佛、已曾受持諸佛正法、戒品清淨、遠離掉悔、無有諸障、心多歡喜、修心令直、得入禪定、恒受化生、無疑惑心。

「善男子！菩薩摩訶薩以多供養過去佛者，敬重正法、於持法人生謙下心，以是因緣就聽正法，受持、讀誦、通利文句、廣為他人、分別解說、不惜身命而弘正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩以多供養過去佛者，敬重正法、於持法人生謙下心，以是因緣就聽正法，受持、讀誦、通利文句、廣為他人、分別解說、不惜身命而弘正法。

「禁戒清淨者，所謂於三品戒——若身、口、意——持淨戒故，離諸掉悔而生恭敬。所以者何？以戒清淨故而無掉悔，無掉悔故而離障礙，離障礙故而生歡喜，多歡喜故而能堪任修心令直，以修心故則得入定，得禪定故六道清淨，六道淨故而受化生，受化生故無疑惑心，無疑惑故得宿命智，追憶過去一生、二生、三、四、五生、十生、二、三十生、四、五十生，乃至無量百萬億生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禁戒清淨者，所謂於三品戒——若身、口、意——持淨戒故，離諸掉悔而生恭敬。所以者何？以戒清淨故而無掉悔，無掉悔故而離障礙，離障礙故而生歡喜，多歡喜故而能堪任修心令直，以修心故則得入定，得禪定故六道清淨，六道淨故而受化生，受化生故無疑惑心，無疑惑故得宿命智，追憶過去一生、二生、三、四、五生、十生、二、三十生、四、五十生，乃至無量百萬億生。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得宿命智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得宿命智。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，值善知識。何等為十？所謂不離見佛、不離聞法、不離供養眾僧福田、不離恭敬禮拜謙卑合掌承事諸佛菩薩、不離多聞及說法者、不離聞諸波羅蜜行、不離聞三十七品助道之法、不離聞三解脫門、不離聞於四無量心、不離聞於一切種智。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得值善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，值善知識。何等為十？所謂不離見佛、不離聞法、不離供養眾僧福田、不離恭敬禮拜謙卑合掌承事諸佛菩薩、不離多聞及說法者、不離聞諸波羅蜜行、不離聞三十七品助道之法、不離聞三解脫門、不離聞於四無量心、不離聞於一切種智。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得值善友。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，遠離惡知識。何等為十？所謂遠離破戒人故——當知名為離惡知識——遠離邪見人故、遠離失威儀人故、遠離邪命人故、遠離喧閙混雜中住故、遠離懈怠懶惰人故、遠離樂住生死人故、遠離背菩提行人故、遠離交習在家人故、遠離一切煩惱故，是則名為諸惡知識，菩薩摩訶薩當遠離之。善男子！雖離是處，於眾生邊不生惡心亦不生瞋，心無惱熱亦不輕蔑，於前眾生而作是念：『如佛所說，一切眾生是氣類聚，為近惡知識故失於大利。是故，我今速當遠離諸惡知識。』善男子！菩薩摩訶薩具足十法，離惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，遠離惡知識。何等為十？所謂遠離破戒人故——當知名為離惡知識——遠離邪見人故、遠離失威儀人故、遠離邪命人故、遠離喧閙混雜中住故、遠離懈怠懶惰人故、遠離樂住生死人故、遠離背菩提行人故、遠離交習在家人故、遠離一切煩惱故，是則名為諸惡知識，菩薩摩訶薩當遠離之。善男子！雖離是處，於眾生邊不生惡心亦不生瞋，心無惱熱亦不輕蔑，於前眾生而作是念：『如佛所說，一切眾生是氣類聚，為近惡知識故失於大利。是故，我今速當遠離諸惡知識。』善男子！菩薩摩訶薩具足十法，離惡知識。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，得佛法身。何等為十？所謂無等等身、清淨之身、無瘡疣身、非修得身、不可思算身、甚深法身、非思議身、寂靜之身、虛空等身、佛智之身。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得佛法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，得佛法身。何等為十？所謂無等等身、清淨之身、無瘡疣身、非修得身、不可思算身、甚深法身、非思議身、寂靜之身、虛空等身、佛智之身。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得佛法身。」

降伏一切障礙菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩何處住止，能得如來如是法身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩何處住止，能得如來如是法身？」

佛言：「善男子！於初地中得無等等身。何以故？遠離一切身差別故、隨順一切菩薩平等法故；二地菩薩得清淨身，戒品清淨故；三地菩薩得無瘡疣身，遠離一切瞋恨故；四地菩薩得非修得身，已經修佛法故；五地菩薩得不思算身，已得通達一切法故；六地菩薩得甚深法身，已修不可思量法故；七地菩薩得不可思議身，已修善巧方便故；八地菩薩得寂靜身，已遠離一切戲論、無煩惱故；九地菩薩得虛空等身，光明徹故；十地菩薩得妙智身。何以故？遍修一切所知境故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！於初地中得無等等身。何以故？遠離一切身差別故、隨順一切菩薩平等法故；二地菩薩得清淨身，戒品清淨故；三地菩薩得無瘡疣身，遠離一切瞋恨故；四地菩薩得非修得身，已經修佛法故；五地菩薩得不思算身，已得通達一切法故；六地菩薩得甚深法身，已修不可思量法故；七地菩薩得不可思議身，已修善巧方便故；八地菩薩得寂靜身，已遠離一切戲論、無煩惱故；九地菩薩得虛空等身，光明徹故；十地菩薩得妙智身。何以故？遍修一切所知境故。」

降伏一切障礙菩薩白佛言：「世尊！如來法身、菩薩法身，將無差別耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩白佛言：「世尊！如來法身、菩薩法身，將無差別耶？」

佛言：「善男子！得種種身無有差別，功德明昧亦有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！得種種身無有差別，功德明昧亦有差別。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！云何種種身而無差別，功德威神獨有差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！云何種種身而無差別，功德威神獨有差別？」

佛言：「善男子！彼身、此身，無有差別。何以故？修一身故。而是功德威神之相殊有差別，應當觀之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！彼身、此身，無有差別。何以故？修一身故。而是功德威神之相殊有差別，應當觀之。」

降伏一切障礙菩薩言：「世尊！兩身差別當云何觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切障礙菩薩言：「世尊！兩身差別當云何觀？」

佛言：「善男子！諦聽諦聽，我當為汝說於譬喻，成是義故。善男子！如摩尼珠磨瑩治飾，光曜明淨，以練治故。於諸摩尼未被練者，比前摩尼可相及不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！諦聽諦聽，我當為汝說於譬喻，成是義故。善男子！如摩尼珠磨瑩治飾，光曜明淨，以練治故。於諸摩尼未被練者，比前摩尼可相及不？」

「不也。世尊！被練治者，光色淨徹，悅眾意故；未被治者不得為類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！被練治者，光色淨徹，悅眾意故；未被治者不得為類。」

佛言：「如是，菩薩身摩尼珠及如來身摩尼之珠，雖復同是清淨法身，菩薩法身於如來身，畢竟清淨不可為比。所以者何？如來身者不可限量，齊眾生界、徹虛空界，遍照而住。何以故？最極清淨，遠離一切諸塵垢故。而菩薩身摩尼珠明徹不爾。何以故？有餘垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，菩薩身摩尼珠及如來身摩尼之珠，雖復同是清淨法身，菩薩法身於如來身，畢竟清淨不可為比。所以者何？如來身者不可限量，齊眾生界、徹虛空界，遍照而住。何以故？最極清淨，遠離一切諸塵垢故。而菩薩身摩尼珠明徹不爾。何以故？有餘垢故。

「善男子！譬如初月，其光始顯漸漸增長，至十五日方乃圓明。俱得月名，而此初月不可比於十五日夜。何以故？得法爾故。諸佛、菩薩雖復同得法身之名，而菩薩身於如來身，光明遍照不可為比。善男子！如是，佛身及菩薩身同是身相，與佛功德威神之相非為一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如初月，其光始顯漸漸增長，至十五日方乃圓明。俱得月名，而此初月不可比於十五日夜。何以故？得法爾故。諸佛、菩薩雖復同得法身之名，而菩薩身於如來身，光明遍照不可為比。善男子！如是，佛身及菩薩身同是身相，與佛功德威神之相非為一相。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，獲得金剛貞實堅固不破壞身。何者為十？所謂貪、瞋、癡等不能破壞；怨憾、忿恨、災蓋、憍慢、貢高、邪見、顛倒不能破壞；世間八風不能破壞；三惡道苦不能破壞；眾生諸苦不能破壞；生、老、病、死不能破壞；外諸梵志、諸邪論師不能破壞；一切眾魔及諸天魔不能破壞；一切聲聞及緣覺等一切欲樂亦不能壞。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，獲得金剛貞實堅固不破壞身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，獲得金剛貞實堅固不破壞身。何者為十？所謂貪、瞋、癡等不能破壞；怨憾、忿恨、災蓋、憍慢、貢高、邪見、顛倒不能破壞；世間八風不能破壞；三惡道苦不能破壞；眾生諸苦不能破壞；生、老、病、死不能破壞；外諸梵志、諸邪論師不能破壞；一切眾魔及諸天魔不能破壞；一切聲聞及緣覺等一切欲樂亦不能壞。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，獲得金剛貞實堅固不破壞身。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，作大薩泊主。何者為十？所謂堪可慶賀、堪為恭敬、能令濟度、堪可依止、能為安立、資糧豐厚、修理行具、無有厭足、引導上首、善能隨入一切智城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，作大薩泊主。何者為十？所謂堪可慶賀、堪為恭敬、能令濟度、堪可依止、能為安立、資糧豐厚、修理行具、無有厭足、引導上首、善能隨入一切智城。

「善男子！云何菩薩堪可慶賀乃至善能隨入一切智城？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩堪可慶賀乃至善能隨入一切智城？

「善男子！如薩泊主，國王、朝臣、宰相所可慶賀；如是，菩薩大薩泊主，諸佛、菩薩所可慶賀亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如薩泊主，國王、朝臣、宰相所可慶賀；如是，菩薩大薩泊主，諸佛、菩薩所可慶賀亦復如是。

「善男子！如薩泊主，剎利、百民之所恭敬；菩薩宗主，學、無學人，及餘天、龍、夜叉、乾闥婆所可恭敬，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如薩泊主，剎利、百民之所恭敬；菩薩宗主，學、無學人，及餘天、龍、夜叉、乾闥婆所可恭敬，亦復如是。

「善男子！如大宗主，於大山林曠野險難而能濟度，令得安樂而無疲倦；菩薩宗主在於生死稠林曠野，眾生群品遭諸煩惱劫賊逼切而能濟度，令得安樂而無疲倦，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大宗主，於大山林曠野險難而能濟度，令得安樂而無疲倦；菩薩宗主在於生死稠林曠野，眾生群品遭諸煩惱劫賊逼切而能濟度，令得安樂而無疲倦，亦復如是。

「善男子！如諸商賈貧窮困乏，而往依投大薩泊主即得出於曠野稠林；尼揵、梵志、種種外道依投菩薩大薩泊主，獲得出離生死曠野諸大險難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如諸商賈貧窮困乏，而往依投大薩泊主即得出於曠野稠林；尼揵、梵志、種種外道依投菩薩大薩泊主，獲得出離生死曠野諸大險難處。

「善男子！如薩泊主能為安立文武等眾諸憑附者；菩薩宗主能為安立生死眾生亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如薩泊主能為安立文武等眾諸憑附者；菩薩宗主能為安立生死眾生亦復如是。

「善男子！如薩泊主隨方發趣，與大群眾冒涉山林險難曠野，為得至彼安樂大城，足有資糧，安隱得出曠野之難不覺疲勞，乃得到彼豐樂之處；菩薩宗主亦復如是，是過去佛所行之方而隨行之，將領是等大群眾生欲令得度生死大險、欲令是等速至一切種智大城，而修種種福德資糧，豐足無限，示導而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如薩泊主隨方發趣，與大群眾冒涉山林險難曠野，為得至彼安樂大城，足有資糧，安隱得出曠野之難不覺疲勞，乃得到彼豐樂之處；菩薩宗主亦復如是，是過去佛所行之方而隨行之，將領是等大群眾生欲令得度生死大險、欲令是等速至一切種智大城，而修種種福德資糧，豐足無限，示導而行。

「善男子！如大宗主多畜種種資生之具隨方而行，所謂金、銀、瑠璃、真珠、璧玉、珊瑚等寶；菩薩宗主亦復如是，趣向一切種智大城，善修佛法種種諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大宗主多畜種種資生之具隨方而行，所謂金、銀、瑠璃、真珠、璧玉、珊瑚等寶；菩薩宗主亦復如是，趣向一切種智大城，善修佛法種種諸行。

「善男子！如薩泊主求諸財物不知厭足；菩薩宗主求聖法財不知厭足亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如薩泊主求諸財物不知厭足；菩薩宗主求聖法財不知厭足亦復如是。

「善男子！如薩泊主於諸商賈引導之首。何以故？富財物故、眾中勝故、以將領故、語言有用故。如是，菩薩大薩泊主於諸眾生為引導主。何以故？豐功德故、階位勝故、法自在故、所說無謬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如薩泊主於諸商賈引導之首。何以故？富財物故、眾中勝故、以將領故、語言有用故。如是，菩薩大薩泊主於諸眾生為引導主。何以故？豐功德故、階位勝故、法自在故、所說無謬故。

「善男子！如薩泊主善能令至豐沃國土，如是，菩薩大薩泊主善領眾生至於一切種智國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如薩泊主善能令至豐沃國土，如是，菩薩大薩泊主善領眾生至於一切種智國土。

「善男子！如是，菩薩具是十法，作大宗主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩具是十法，作大宗主。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，作大導師，了知正道。何等為十？所謂知路平坦、知路阻險、知路豐沃、知路安隱、知路有水無水、知路穌息處所、知路相貌、知路正直、知路迴曲、知路速出。善男子！如是，菩薩摩訶薩具是十法，了知正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，作大導師，了知正道。何等為十？所謂知路平坦、知路阻險、知路豐沃、知路安隱、知路有水無水、知路穌息處所、知路相貌、知路正直、知路迴曲、知路速出。善男子！如是，菩薩摩訶薩具是十法，了知正道。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，能示導正路而不顛倒。何等為十？所謂若以大乘所應化者，而為是等說大乘道，而不為說聲聞之乘；若有眾生以聲聞乘而受化者，即為是等說聲聞道，而不為說菩薩之乘；若有眾生以一切智應得度者，即為是等說一切智道，而不為說二乘之道；若有眾生以辟支佛道所應化者，即為是等說辟支佛道，而不為說大乘之道；若有眾生執著我見、執著諸法，為是等故而說無我、空、無相道，不說我、人、眾生、壽者；若有眾生著於二邊，而為是等不說二邊；若有眾生心有散亂，為是等故說奢摩他、毘婆舍那，不說散亂；若有眾生多有戲論，為是等故說如如道，不說戲論凡夫之道；若有眾生樂住生死，為是等故說涅槃道，不說生死；若有眾生行於邪道，為是等故說平坦道，不說煩惱刺棘等道。善男子！如是，菩薩摩訶薩具是十法，能示正道而不顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，能示導正路而不顛倒。何等為十？所謂若以大乘所應化者，而為是等說大乘道，而不為說聲聞之乘；若有眾生以聲聞乘而受化者，即為是等說聲聞道，而不為說菩薩之乘；若有眾生以一切智應得度者，即為是等說一切智道，而不為說二乘之道；若有眾生以辟支佛道所應化者，即為是等說辟支佛道，而不為說大乘之道；若有眾生執著我見、執著諸法，為是等故而說無我、空、無相道，不說我、人、眾生、壽者；若有眾生著於二邊，而為是等不說二邊；若有眾生心有散亂，為是等故說奢摩他、毘婆舍那，不說散亂；若有眾生多有戲論，為是等故說如如道，不說戲論凡夫之道；若有眾生樂住生死，為是等故說涅槃道，不說生死；若有眾生行於邪道，為是等故說平坦道，不說煩惱刺棘等道。善男子！如是，菩薩摩訶薩具是十法，能示正道而不顛倒。

「善男子！我今為諸四部弟子大眾安樂行故，說是經者、聽是經者護其身心，令其辯才明了無盡，使諸天龍八部擁護是眾，令其獲得四事供養，離諸疾惱，四百四病令滅無餘，生生世世得宿命智，見佛、聞法、遇善知識，展轉增長乃至成佛，十力具足、得無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今為諸四部弟子大眾安樂行故，說是經者、聽是經者護其身心，令其辯才明了無盡，使諸天龍八部擁護是眾，令其獲得四事供養，離諸疾惱，四百四病令滅無餘，生生世世得宿命智，見佛、聞法、遇善知識，展轉增長乃至成佛，十力具足、得無所畏。」

而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說呪曰：

「怛絰咃 陀柯第(吳音) 陀柯婆羅第 陀柯那伽脚那呵利膩 毘梨履膩 迦蘭闍蘭那桎叉桎叉薩婆薩埵(耽音) 婆羅耶寐 莎呵阿祇那伽多羅祇 阿致那祇 禰弟(吳音) 斯思伊履旨履 比詈 須呵羅怒 摩訶薩衣(吳音) 因陀羅闍 液叉 卑多屈(居勿反) 砂䐽茶柯喃羅裳伽多喃 婆覆䔋呵 南無般那伽寐詈 莎呵 怛絰咃 豆富豆富 柯支留 一柯支喜遏婆詈他 離樓地(吳音) 紀理矩鏤蔗 魔磨 陀罕塼彌莎呵 怛絰咃 他彌他彌他彌他須 旨利旃陀利乾他梨常伽利 拘波癡(吳音) 婆羅磨那 頗婆枳展那賒耶泥 展那閤示 拘留師理 尼猗婆 弼地耶 娑莫伽羅呵禰 薩跋痤邏 毘那尸尼 薩婆魯伽婆奢摩尼 摩訶摩由羅喜陀耶 䐽多 婆摩波多 伊底莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛絰咃 陀柯第(吳音) 陀柯婆羅第 陀柯那伽脚那呵利膩 毘梨履膩 迦蘭闍蘭那桎叉桎叉薩婆薩埵(耽音) 婆羅耶寐 莎呵阿祇那伽多羅祇 阿致那祇 禰弟(吳音) 斯思伊履旨履 比詈 須呵羅怒 摩訶薩衣(吳音) 因陀羅闍 液叉 卑多屈(居勿反) 砂䐽茶柯喃羅裳伽多喃 婆覆䔋呵 南無般那伽寐詈 莎呵 怛絰咃 豆富豆富 柯支留 一柯支喜遏婆詈他 離樓地(吳音) 紀理矩鏤蔗 魔磨 陀罕塼彌莎呵 怛絰咃 他彌他彌他彌他須 旨利旃陀利乾他梨常伽利 拘波癡(吳音) 婆羅磨那 頗婆枳展那賒耶泥 展那閤示 拘留師理 尼猗婆 弼地耶 娑莫伽羅呵禰 薩跋痤邏 毘那尸尼 薩婆魯伽婆奢摩尼 摩訶摩由羅喜陀耶 䐽多 婆摩波多 伊底莎呵

「若火難、若王難、若災厄難、若劫賊難、若惡鬼難、若兩足難、若四足難、若多足難、若無足難、若有色難、若無色難、若煩惱難，一切諸難，當用一心憶念、受持、讀誦此呪，即得消除、遠離諸難，便得安樂，永無怖畏，得如所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若火難、若王難、若災厄難、若劫賊難、若惡鬼難、若兩足難、若四足難、若多足難、若無足難、若有色難、若無色難、若煩惱難，一切諸難，當用一心憶念、受持、讀誦此呪，即得消除、遠離諸難，便得安樂，永無怖畏，得如所願。」