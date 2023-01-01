大乘寶雲經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶雲經卷第三

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯

平等品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等品第三

佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩具有十法，與地平等。何等為十？一者、廣大無量，二者、養育眾生，三者、有恩、無恩無有異想，四者、能受大法雲雨，五者、一切眾生所依止處，六者、種善根處，七者、為珍寶器，八者、為妙藥器，九者、不可傾動，十者、無所怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩具有十法，與地平等。何等為十？一者、廣大無量，二者、養育眾生，三者、有恩、無恩無有異想，四者、能受大法雲雨，五者、一切眾生所依止處，六者、種善根處，七者、為珍寶器，八者、為妙藥器，九者、不可傾動，十者、無所怖畏。

「善男子！云何菩薩廣大無量？猶若大地，遍於十方，廣大無量；菩薩亦爾，遍一切處，廣大無量，福德、智慧具雙行故，是名菩薩廣大無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩廣大無量？猶若大地，遍於十方，廣大無量；菩薩亦爾，遍一切處，廣大無量，福德、智慧具雙行故，是名菩薩廣大無量。

「云何菩薩養育一切眾生？善男子！譬如大地，一切眾生因之存立，種種資生隨意得用；菩薩亦爾，長養眾生，種於施、戒、忍辱、精進、禪定、慧等一切菩薩清淨行法，及餘無量資生什物皆悉利益，是名菩薩養育一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩養育一切眾生？善男子！譬如大地，一切眾生因之存立，種種資生隨意得用；菩薩亦爾，長養眾生，種於施、戒、忍辱、精進、禪定、慧等一切菩薩清淨行法，及餘無量資生什物皆悉利益，是名菩薩養育一切眾生。

「云何菩薩有恩、無恩無有異想？善男子！譬如大地，若被損辱亦不生瞋、若有供養亦不生喜，是中不作二想；菩薩亦爾，損惱不瞋、利益不喜，於彼眾生不生憎愛、不望反報，是名菩薩有恩無恩皆悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩有恩、無恩無有異想？善男子！譬如大地，若被損辱亦不生瞋、若有供養亦不生喜，是中不作二想；菩薩亦爾，損惱不瞋、利益不喜，於彼眾生不生憎愛、不望反報，是名菩薩有恩無恩皆悉平等。

「云何菩薩能受一切大法雲雨？善男子！譬如大地，受諸洪雨及餘一切諸大水聚，悉堪容受；菩薩亦爾，如來所雨大法雲雨悉皆容受，是名菩薩能受大法雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能受一切大法雲雨？善男子！譬如大地，受諸洪雨及餘一切諸大水聚，悉堪容受；菩薩亦爾，如來所雨大法雲雨悉皆容受，是名菩薩能受大法雲雨。

「云何菩薩一切眾生所依止處？善男子！譬如大地，一切眾生——若出、若入——依於大地；菩薩亦爾，一切眾生行於六趣及涅槃道而為依止。如是，菩薩一切眾生所依止處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩一切眾生所依止處？善男子！譬如大地，一切眾生——若出、若入——依於大地；菩薩亦爾，一切眾生行於六趣及涅槃道而為依止。如是，菩薩一切眾生所依止處。

「云何菩薩種善根處？善男子！譬如大地，一切種子因之生長；菩薩亦爾，一切眾生諸善種子，依因菩薩而得增長，是名菩薩種諸善法種子之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩種善根處？善男子！譬如大地，一切種子因之生長；菩薩亦爾，一切眾生諸善種子，依因菩薩而得增長，是名菩薩種諸善法種子之處。

「云何菩薩為珍寶器？善男子！譬如大地為珍寶器，依因於地，無量珍寶皆悉出現；菩薩亦爾，種種功德、光明珍玩，依因菩薩而得出現，是名菩薩為珍寶器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩為珍寶器？善男子！譬如大地為珍寶器，依因於地，無量珍寶皆悉出現；菩薩亦爾，種種功德、光明珍玩，依因菩薩而得出現，是名菩薩為珍寶器。

「云何菩薩為妙藥器？善男子！譬如大地出諸妙藥，能治一切眾生病苦；菩薩亦爾，一切法藥因之出現，能滅一切世間種種煩惱重病，是名菩薩能為藥器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩為妙藥器？善男子！譬如大地出諸妙藥，能治一切眾生病苦；菩薩亦爾，一切法藥因之出現，能滅一切世間種種煩惱重病，是名菩薩能為藥器。

「云何菩薩不可傾動？善男子！譬如大地，一切苦具不能侵擾，時節寒暑、蚊、蟻、毒虫觸之不動；菩薩亦爾，不可擾惱，眾生所起一切內外種種苦具悉不能擾，是名菩薩不可傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不可傾動？善男子！譬如大地，一切苦具不能侵擾，時節寒暑、蚊、蟻、毒虫觸之不動；菩薩亦爾，不可擾惱，眾生所起一切內外種種苦具悉不能擾，是名菩薩不可傾動。

「云何菩薩無有怖畏？善男子！譬如大地，一切龍王及諸象王、師子王等所出音聲，聞不怖畏；菩薩亦爾，聞諸魔聲及外道聲，不恐、不怖、不怯、不畏，是名菩薩無有怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無有怖畏？善男子！譬如大地，一切龍王及諸象王、師子王等所出音聲，聞不怖畏；菩薩亦爾，聞諸魔聲及外道聲，不恐、不怖、不怯、不畏，是名菩薩無有怖畏。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，與地平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，與地平等。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與水平等。何者為十？一者、福德漸深，二者、生白淨法，三者、歡喜諮嗟潤澤，四者、漬爛一切煩惱根栽，五者、清淨無濁，六者、滅煩惱熱，七者、除諸渴愛，八者、甚深難冐，九者、能漂好醜，十者、淨煩惱塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與水平等。何者為十？一者、福德漸深，二者、生白淨法，三者、歡喜諮嗟潤澤，四者、漬爛一切煩惱根栽，五者、清淨無濁，六者、滅煩惱熱，七者、除諸渴愛，八者、甚深難冐，九者、能漂好醜，十者、淨煩惱塵。

「善男子！云何菩薩摩訶薩福德漸深？善男子！譬如諸水，次第流注，漸入深處；菩薩亦爾，流注善法，漸漸向深，是名菩薩福德漸深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩福德漸深？善男子！譬如諸水，次第流注，漸入深處；菩薩亦爾，流注善法，漸漸向深，是名菩薩福德漸深。

「云何菩薩生白淨法？善男子！譬如水聚能生一切草木、叢林、種種妙藥；菩薩亦爾，以三昧故，生長一切助菩提法，已生長者重復增廣，乃至成於一切種智樹木叢林，於佛剎土令生法果活立眾生，是名菩薩生長善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩生白淨法？善男子！譬如水聚能生一切草木、叢林、種種妙藥；菩薩亦爾，以三昧故，生長一切助菩提法，已生長者重復增廣，乃至成於一切種智樹木叢林，於佛剎土令生法果活立眾生，是名菩薩生長善法。

「云何菩薩歡喜諮嗟潤澤？善男子！譬如清水，自性潤澤，復潤餘物；菩薩亦爾，自性歡喜、諮嗟、潤澤，復潤於他。言歡喜者，是出世法；言諮嗟者，依佛、法、僧；言潤澤者，是心清淨。是名菩薩歡喜諮嗟潤澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩歡喜諮嗟潤澤？善男子！譬如清水，自性潤澤，復潤餘物；菩薩亦爾，自性歡喜、諮嗟、潤澤，復潤於他。言歡喜者，是出世法；言諮嗟者，依佛、法、僧；言潤澤者，是心清淨。是名菩薩歡喜諮嗟潤澤。

「云何菩薩漬爛煩惱根栽？善男子！譬如清水，若草、若木、若根、若葉皆能漬爛；菩薩亦爾，因修三昧，一切煩惱根栽相續而漬爛之，乃至名相亦皆滅盡、不知所在，煩惱、臭穢習氣亦盡，是名菩薩漬爛一切煩惱根栽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩漬爛煩惱根栽？善男子！譬如清水，若草、若木、若根、若葉皆能漬爛；菩薩亦爾，因修三昧，一切煩惱根栽相續而漬爛之，乃至名相亦皆滅盡、不知所在，煩惱、臭穢習氣亦盡，是名菩薩漬爛一切煩惱根栽。

「云何菩薩清淨無濁？善男子！譬如淨水，體性清淨，無有垢穢；菩薩亦爾，自性清淨，無垢、無穢。言清淨者，一切隨眠煩惱、結使、貪、瞋、癡等皆消滅故。諸根無染、無垢、無穢，是名菩薩清淨無濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩清淨無濁？善男子！譬如淨水，體性清淨，無有垢穢；菩薩亦爾，自性清淨，無垢、無穢。言清淨者，一切隨眠煩惱、結使、貪、瞋、癡等皆消滅故。諸根無染、無垢、無穢，是名菩薩清淨無濁。

「云何菩薩滅煩惱熱？善男子！譬如水性，夏月蒸熱，一切地土并諸地上一切眾生為作清涼；菩薩亦爾，諸眾生界煩惱蒸熱，以法淨水悉令清涼、滅其熾熱，是名菩薩滅煩惱熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩滅煩惱熱？善男子！譬如水性，夏月蒸熱，一切地土并諸地上一切眾生為作清涼；菩薩亦爾，諸眾生界煩惱蒸熱，以法淨水悉令清涼、滅其熾熱，是名菩薩滅煩惱熱。

「云何菩薩除諸渴愛？善男子！譬如冷水於渴乏者轉其渴乏；菩薩亦爾，一切眾生渴愛六塵，難忽、難耐，於是眾生為降法雨，以法雨故令諸眾生迴六塵渴，是名菩薩除諸渴愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩除諸渴愛？善男子！譬如冷水於渴乏者轉其渴乏；菩薩亦爾，一切眾生渴愛六塵，難忽、難耐，於是眾生為降法雨，以法雨故令諸眾生迴六塵渴，是名菩薩除諸渴愛。

「云何菩薩甚深難冐？善男子！譬如水聚甚深難冐；菩薩亦爾，修諸智慧甚深難冐——所謂一切天、魔、外道不可輕冐——是名菩薩甚深難冐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩甚深難冐？善男子！譬如水聚甚深難冐；菩薩亦爾，修諸智慧甚深難冐——所謂一切天、魔、外道不可輕冐——是名菩薩甚深難冐。

「云何菩薩能漂好醜？善男子！譬如水流一切地境——若好、若醜——悉皆能漂；菩薩亦爾，以法流水若好、若醜諸眾生界，一切能漂。雖如是漂，不惱眾生，水流亦爾。如是，菩薩以大慈悲潤澤眾生，降大法雨無所損惱，是名菩薩能漂好醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能漂好醜？善男子！譬如水流一切地境——若好、若醜——悉皆能漂；菩薩亦爾，以法流水若好、若醜諸眾生界，一切能漂。雖如是漂，不惱眾生，水流亦爾。如是，菩薩以大慈悲潤澤眾生，降大法雨無所損惱，是名菩薩能漂好醜。

「云何菩薩淨煩惱塵？善男子！譬如水大，一切地上不淨塵埃、麁澁垢穢悉令潤澤，淨無有餘；菩薩亦爾，有諸眾生心性麁獷、煩惱客塵，依因定慧淨盡無餘，是名菩薩淨煩惱塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨煩惱塵？善男子！譬如水大，一切地上不淨塵埃、麁澁垢穢悉令潤澤，淨無有餘；菩薩亦爾，有諸眾生心性麁獷、煩惱客塵，依因定慧淨盡無餘，是名菩薩淨煩惱塵。

「善男子！具是十法，一切菩薩與水平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具是十法，一切菩薩與水平等。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與火平等。何者為十？一者、能燒煩惱糞穢，二者、成熟一切佛法，三者、乾燥煩惱淤泥，四者、譬如火聚，五者、能作光明，六者、能令恐怖，七者、善能安慰，八者、於諸眾生平等，九者、世所供養，十者、不可輕蔑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與火平等。何者為十？一者、能燒煩惱糞穢，二者、成熟一切佛法，三者、乾燥煩惱淤泥，四者、譬如火聚，五者、能作光明，六者、能令恐怖，七者、善能安慰，八者、於諸眾生平等，九者、世所供養，十者、不可輕蔑。

「善男子！云何菩薩能燒煩惱糞穢？善男子！譬如火性能燒一切糞掃穢惡、草木、叢林、諸藥樹等；菩薩亦爾，以智慧火能燒一切隨眠煩惱、一切結使、貪、瞋、癡等煩惱糞掃、及對治道、鑽火之具皆悉燒盡，是名菩薩能燒一切煩惱糞穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩能燒煩惱糞穢？善男子！譬如火性能燒一切糞掃穢惡、草木、叢林、諸藥樹等；菩薩亦爾，以智慧火能燒一切隨眠煩惱、一切結使、貪、瞋、癡等煩惱糞掃、及對治道、鑽火之具皆悉燒盡，是名菩薩能燒一切煩惱糞穢。

「云何菩薩成熟一切佛法？善男子！譬如火性成熟一切苗稼、藥草；菩薩亦爾，以智慧火成熟一切內諸佛法，如是成熟永無有失，是名菩薩成熟一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩成熟一切佛法？善男子！譬如火性成熟一切苗稼、藥草；菩薩亦爾，以智慧火成熟一切內諸佛法，如是成熟永無有失，是名菩薩成熟一切佛法。

「云何菩薩乾燥煩惱淤泥？善男子！譬如火性炙燥一切諸地淤泥；菩薩亦爾，以智慧火炙燥一切有流之法，是名菩薩乾燥煩惱淤泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩乾燥煩惱淤泥？善男子！譬如火性炙燥一切諸地淤泥；菩薩亦爾，以智慧火炙燥一切有流之法，是名菩薩乾燥煩惱淤泥。

「云何菩薩喻如火聚？善男子！如諸火聚於寒氷者却其寒凍；菩薩亦爾，一切眾生煩惱寒瘧，以智慧火而為却之，是名菩薩喻如火聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩喻如火聚？善男子！如諸火聚於寒氷者却其寒凍；菩薩亦爾，一切眾生煩惱寒瘧，以智慧火而為却之，是名菩薩喻如火聚。

「云何菩薩能作光明？善男子！如大火聚絕炎熾盛，若雪山上、頻耶山頂，若一由旬、若二由旬、三、四由旬，而作光明；菩薩亦爾，以智光明能遠照了，若千由旬、若萬由旬、乃至無量阿僧祇界，為諸眾生作大光明，照了明徹，以智光明悉能却除一切無智盲暗之法，是名菩薩能作光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能作光明？善男子！如大火聚絕炎熾盛，若雪山上、頻耶山頂，若一由旬、若二由旬、三、四由旬，而作光明；菩薩亦爾，以智光明能遠照了，若千由旬、若萬由旬、乃至無量阿僧祇界，為諸眾生作大光明，照了明徹，以智光明悉能却除一切無智盲暗之法，是名菩薩能作光明。

「云何菩薩能作怖畏？善男子！譬如禽獸、若師子王，見大火聚而生怖畏——所謂畏損我身——遠避是處。如是，惡魔及諸魔眾，若見菩薩而生怖畏，無威德故即便遠避，乃至不能得聞菩薩名號，何況視之？是名菩薩能作怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩能作怖畏？善男子！譬如禽獸、若師子王，見大火聚而生怖畏——所謂畏損我身——遠避是處。如是，惡魔及諸魔眾，若見菩薩而生怖畏，無威德故即便遠避，乃至不能得聞菩薩名號，何況視之？是名菩薩能作怖畏。

「云何菩薩善能安慰？善男子！譬如一人迷於稠林曠野，失其道路，忽然得見一大火聚而往就之，能於是中得見聚落、若見群牛，得見是已便生安慰，離諸恐怖。如是，一切無量眾生遭於生死稠林曠野，若見菩薩則得安慰、離諸怖懼，是名菩薩善能安慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善能安慰？善男子！譬如一人迷於稠林曠野，失其道路，忽然得見一大火聚而往就之，能於是中得見聚落、若見群牛，得見是已便生安慰，離諸恐怖。如是，一切無量眾生遭於生死稠林曠野，若見菩薩則得安慰、離諸怖懼，是名菩薩善能安慰。

「云何菩薩一切眾生平等？善男子！譬如火性於諸眾生悉皆平等，如於國王及旃陀羅平等無二；菩薩亦爾，於諸眾生悉皆平等，如於國王悉作利益、於屠殺者亦作利益，是名菩薩於諸眾生皆悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩一切眾生平等？善男子！譬如火性於諸眾生悉皆平等，如於國王及旃陀羅平等無二；菩薩亦爾，於諸眾生悉皆平等，如於國王悉作利益、於屠殺者亦作利益，是名菩薩於諸眾生皆悉平等。

「云何菩薩世所供養？善男子！譬如火性為諸剎利、婆羅門等之所供養；菩薩亦爾，為諸天、人、阿修羅、乾闥婆一切世間之所供養，作師範想，是名菩薩世所供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩世所供養？善男子！譬如火性為諸剎利、婆羅門等之所供養；菩薩亦爾，為諸天、人、阿修羅、乾闥婆一切世間之所供養，作師範想，是名菩薩世所供養。

「云何菩薩不可輕蔑？善男子！如火雖小，不可輕觸，無憍慢故；菩薩亦爾，住於信行，從初發心未得勢力於大乘法不可輕蔑。若天、若人、一切世間天、龍、夜叉、乾闥婆等所知所悉，作如是言：『今此菩薩不久當坐菩提道場，證得阿耨多羅三藐三菩提。』是名菩薩不可輕蔑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不可輕蔑？善男子！如火雖小，不可輕觸，無憍慢故；菩薩亦爾，住於信行，從初發心未得勢力於大乘法不可輕蔑。若天、若人、一切世間天、龍、夜叉、乾闥婆等所知所悉，作如是言：『今此菩薩不久當坐菩提道場，證得阿耨多羅三藐三菩提。』是名菩薩不可輕蔑。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與火平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與火平等。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與虛空平等。何者為十？一者、廣大，二者、無礙，三者、寂靜，四者、無邊慧，五者、無邊智，六者、隨順法界，七者、信一切法同虛空性，八者、無處所，九者、過想境界，十者、超越思量。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得與虛空平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與虛空平等。何者為十？一者、廣大，二者、無礙，三者、寂靜，四者、無邊慧，五者、無邊智，六者、隨順法界，七者、信一切法同虛空性，八者、無處所，九者、過想境界，十者、超越思量。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得與虛空平等。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有十法，與虛空平等。何等為十？一者、於色好、醜，不貪、不瞋；二者、於聲好、醜，不愛、不憎；三者、於香好、醜，不欲、不恚；四者、於味好、醜，不耽、不棄；五者、於觸好、醜，不婬、不怒；六者、於法好、醜，不執、不責；七者、於得、不得，不喜、不恨；八者、於苦不慼、於樂不欣；九者、於好、惡名，不慕、不却；十者、稱歎、毀謗，不親、不踈。如是十法與虛空平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有十法，與虛空平等。何等為十？一者、於色好、醜，不貪、不瞋；二者、於聲好、醜，不愛、不憎；三者、於香好、醜，不欲、不恚；四者、於味好、醜，不耽、不棄；五者、於觸好、醜，不婬、不怒；六者、於法好、醜，不執、不責；七者、於得、不得，不喜、不恨；八者、於苦不慼、於樂不欣；九者、於好、惡名，不慕、不却；十者、稱歎、毀謗，不親、不踈。如是十法與虛空平等。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，引喻於月。何等為十？一者、清涼眾生，二者、見之歡喜，三者、增長白法，四者、除滅黑法，五者、世所稱歎，六者、形貌清淨，七者、乘最勝乘，八者、常為莊嚴，九者、遊戲正法，十者、有大神通，威德巍巍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，引喻於月。何等為十？一者、清涼眾生，二者、見之歡喜，三者、增長白法，四者、除滅黑法，五者、世所稱歎，六者、形貌清淨，七者、乘最勝乘，八者、常為莊嚴，九者、遊戲正法，十者、有大神通，威德巍巍。

「云何菩薩清涼眾生乃至有大神通威德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩清涼眾生乃至有大神通威德？

「善男子！譬如月出一切眾生悉得涼冷，以可愛故；菩薩亦爾，能除眾生煩惱蒸熱令得歡喜，怡悅踊躍而作清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如月出一切眾生悉得涼冷，以可愛故；菩薩亦爾，能除眾生煩惱蒸熱令得歡喜，怡悅踊躍而作清涼。

「善男子！如月出時，見之歡喜，以清涼故欣悅其心；菩薩亦爾，滅煩惱熱，諸根清淨，威儀、動止、功德具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月出時，見之歡喜，以清涼故欣悅其心；菩薩亦爾，滅煩惱熱，諸根清淨，威儀、動止、功德具足。

「善男子！如上旬月從其初生漸漸增長，至十五日具足圓滿；菩薩亦爾，從初發心至坐道場，日夜白法增長、圓滿，種種具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如上旬月從其初生漸漸增長，至十五日具足圓滿；菩薩亦爾，從初發心至坐道場，日夜白法增長、圓滿，種種具足。

「善男子！如下旬月，色相、光明、可愛之貌漸漸損減，乃至月盡不復現相；菩薩亦爾，得出世智，一切妄相皆悉損減，坐道場時畢竟不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如下旬月，色相、光明、可愛之貌漸漸損減，乃至月盡不復現相；菩薩亦爾，得出世智，一切妄相皆悉損減，坐道場時畢竟不現。

「善男子！如月出時，一切世間大小、道俗、臣民、男女悉稱歎之；菩薩亦爾，一切世間人、天、修羅皆悉光揚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月出時，一切世間大小、道俗、臣民、男女悉稱歎之；菩薩亦爾，一切世間人、天、修羅皆悉光揚。

「善男子！如月天子身心清淨、光明照耀，業報所生；菩薩亦爾，身心清淨、光明遍照，法性所出自然化生，非因父母、迦羅羅等五時不淨之所污染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月天子身心清淨、光明照耀，業報所生；菩薩亦爾，身心清淨、光明遍照，法性所出自然化生，非因父母、迦羅羅等五時不淨之所污染。

「善男子！如月天子乘清淨乘而照四方；菩薩亦爾，乘最勝乘遍照無量無邊世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月天子乘清淨乘而照四方；菩薩亦爾，乘最勝乘遍照無量無邊世界。

「善男子！如月天子常為莊嚴，無時有翳；菩薩亦爾，常為功德所莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月天子常為莊嚴，無時有翳；菩薩亦爾，常為功德所莊嚴故。

「善男子！如月天子恒有自然歡喜快樂；菩薩亦爾，恒住法樂、不住欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月天子恒有自然歡喜快樂；菩薩亦爾，恒住法樂、不住欲樂。

「善男子！如月天子有大神通、有大威德；菩薩亦爾，具諸功德、自在、智慧、神通變化，隨意無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如月天子有大神通、有大威德；菩薩亦爾，具諸功德、自在、智慧、神通變化，隨意無礙。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，故喻於月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，故喻於月。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬喻如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬喻如日。

「何等為十？一者、滅無明暗，二者、能令開悟，三者、能照十方，四者、善法因起，五者、能滅諸流，六者、能作光明，七者、能翳外道邪見，八者、顯現好醜，九者、造作善法諸業，十者、善人恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十？一者、滅無明暗，二者、能令開悟，三者、能照十方，四者、善法因起，五者、能滅諸流，六者、能作光明，七者、能翳外道邪見，八者、顯現好醜，九者、造作善法諸業，十者、善人恭敬。

「善男子！云何菩薩摩訶薩滅無明暗乃至云何善人恭敬？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩滅無明暗乃至云何善人恭敬？

「善男子！如日出時滅一切暗；菩薩日出滅無明暗亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日出時滅一切暗；菩薩日出滅無明暗亦復如是。

「善男子！如日出時蓮華開敷；菩薩日出開悟眾生諸受化者亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日出時蓮華開敷；菩薩日出開悟眾生諸受化者亦復如是。

「善男子！如日出時照了十方；菩薩日出，智慧光明遍照十方而不損惱一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日出時照了十方；菩薩日出，智慧光明遍照十方而不損惱一切眾生。

「善男子！如日出時放千光明照閻浮提，世人方知是日出已；菩薩日出，智光明照，爾時方知有諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日出時放千光明照閻浮提，世人方知是日出已；菩薩日出，智光明照，爾時方知有諸善法。

「善男子！於閻浮提，日光滅時即知日沒；菩薩日出於諸眾生作智光明，能滅眾生一切癡暗、重昏盲冥，癡暗滅故，名為漏盡菩薩不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於閻浮提，日光滅時即知日沒；菩薩日出於諸眾生作智光明，能滅眾生一切癡暗、重昏盲冥，癡暗滅故，名為漏盡菩薩不現。

「善男子！如日出時，諸餘光明翳不能照，日於爾時不作是念：『我令是等諸餘光明翳不令照。』以法爾故，自然不現。菩薩日出，一切外道、邪見、盲暗自然退滅，是時菩薩亦不作念：『我令是等退滅不現。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日出時，諸餘光明翳不能照，日於爾時不作是念：『我令是等諸餘光明翳不令照。』以法爾故，自然不現。菩薩日出，一切外道、邪見、盲暗自然退滅，是時菩薩亦不作念：『我令是等退滅不現。』

「善男子！如日出時，於閻浮提一切眾生為現好、醜，高、下，邪、正；菩薩日出亦復如是，為諸眾生顯了好、醜，高、下，邪、正。所言好者，則是聖道；所言醜者，一切邪道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日出時，於閻浮提一切眾生為現好、醜，高、下，邪、正；菩薩日出亦復如是，為諸眾生顯了好、醜，高、下，邪、正。所言好者，則是聖道；所言醜者，一切邪道。

「善男子！如日出時，種植等業因之得成；菩薩日出，善法方生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日出時，種植等業因之得成；菩薩日出，善法方生。

「善男子！如日出時，善人歡喜、供養、稱嘆，而諸不良、愁毒不樂；菩薩日出，有智之人、聰哲利根歡喜、稱嘆，行邪道者、嬰兒、凡夫、鈍根不良、無智慧眼、願樂生死、背涅槃道而不恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如日出時，善人歡喜、供養、稱嘆，而諸不良、愁毒不樂；菩薩日出，有智之人、聰哲利根歡喜、稱嘆，行邪道者、嬰兒、凡夫、鈍根不良、無智慧眼、願樂生死、背涅槃道而不恭敬。

「是名菩薩滅無明暗乃至善人恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩滅無明暗乃至善人恭敬。

「如是，善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬喻如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬喻如日。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻師子王。何等為十？一者、不怖，二者、無有怯弱，三者、不迴轉顧，四者、能師子吼，五者、不驚，六者、行於山林，七者、居住山窟，八者、無所儲畜，九者、獨步無侶，十者、住阿蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻師子王。何等為十？一者、不怖，二者、無有怯弱，三者、不迴轉顧，四者、能師子吼，五者、不驚，六者、行於山林，七者、居住山窟，八者、無所儲畜，九者、獨步無侶，十者、住阿蘭若。

「善男子！云何菩薩不怖乃至住阿蘭若？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不怖乃至住阿蘭若？

「善男子！如師子王遍行諸處，不怖、不驚，恒見自身獨步無敵；菩薩亦爾，諸處來往不怖不驚，恒見自身無對敵故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王遍行諸處，不怖、不驚，恒見自身獨步無敵；菩薩亦爾，諸處來往不怖不驚，恒見自身無對敵故。

「善男子！如師子王無怯弱想；菩薩亦爾，與諸外道設捔力時，論議鬪諍無怯弱想，不勇、不劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王無怯弱想；菩薩亦爾，與諸外道設捔力時，論議鬪諍無怯弱想，不勇、不劣。

「善男子！如師子王脫被辱時亦不迴顧；菩薩亦爾，若為外道之所損辱，亦不可轉、亦不默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王脫被辱時亦不迴顧；菩薩亦爾，若為外道之所損辱，亦不可轉、亦不默然。

「善男子！如師子王作師子吼，一切禽獸及諸豺狼遠走退散；菩薩亦爾，說法無我作師子吼，執著我見外道豺狼退散，滅盡於十方界，而是菩薩不為惱彼以無我法作師子吼，但為迴轉所化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王作師子吼，一切禽獸及諸豺狼遠走退散；菩薩亦爾，說法無我作師子吼，執著我見外道豺狼退散，滅盡於十方界，而是菩薩不為惱彼以無我法作師子吼，但為迴轉所化眾生故。

「善男子！如師子王無所怖畏遍觀十方；菩薩亦爾，性樂寂靜，行於山林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王無所怖畏遍觀十方；菩薩亦爾，性樂寂靜，行於山林。

「善男子！如師子王住於山窟；菩薩亦爾，安住智慧寂靜山窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王住於山窟；菩薩亦爾，安住智慧寂靜山窟。

「善男子！如師子王無所儲畜；菩薩亦爾，却除一切煩惱重擔，無所儲畜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王無所儲畜；菩薩亦爾，却除一切煩惱重擔，無所儲畜。

「善男子！如師子王獨步無侶降禽獸群；菩薩亦爾，坐於道場，獨自無侶而破魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王獨步無侶降禽獸群；菩薩亦爾，坐於道場，獨自無侶而破魔軍。

「善男子！如師子王所住之處，一切禽獸不得侵損一切苗稼；菩薩亦爾，國土聚落居住之處，外道禽獸不能損侵善法苗稼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王所住之處，一切禽獸不得侵損一切苗稼；菩薩亦爾，國土聚落居住之處，外道禽獸不能損侵善法苗稼。

「如是，菩薩不怖不畏乃至能護眾生善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，菩薩不怖不畏乃至能護眾生善根。

「如是，善男子！菩薩摩訶薩具是十法，喻師子王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！菩薩摩訶薩具是十法，喻師子王。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法善能調伏。何者為十？一者、菩提心堅固，二者、領理菩提心，三者、守護六情，四者、修行聖道，五者、荷負重擔，六者、利益眾生，心不疲倦，七者、正命，八者、實無貢高，九者、無諂曲欺誑，十者、質直。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善能調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法善能調伏。何者為十？一者、菩提心堅固，二者、領理菩提心，三者、守護六情，四者、修行聖道，五者、荷負重擔，六者、利益眾生，心不疲倦，七者、正命，八者、實無貢高，九者、無諂曲欺誑，十者、質直。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善能調伏。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，世所知識。何等為十？一者、坐禪攝心；二者、多修空行；三者、學法不息；四者、不緣境界，離煩惱使，奉行如來一切經教，一向不犯，隨順一切法宗平等，通法界宗故；五者、行於世間如旃陀羅卑下之子，以下卑心遠離自高、傲慢、狂醉故；六者、恒乞食活，次第平等故；七者、心無疑惑住於世間，於佛法中如實知見故；八者、心無猶豫，內證法故；九者、不復他信、不可誘引，自見道理故；十者、世間福田善修行故。如是，菩薩摩訶薩具是十法，世所知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，世所知識。何等為十？一者、坐禪攝心；二者、多修空行；三者、學法不息；四者、不緣境界，離煩惱使，奉行如來一切經教，一向不犯，隨順一切法宗平等，通法界宗故；五者、行於世間如旃陀羅卑下之子，以下卑心遠離自高、傲慢、狂醉故；六者、恒乞食活，次第平等故；七者、心無疑惑住於世間，於佛法中如實知見故；八者、心無猶豫，內證法故；九者、不復他信、不可誘引，自見道理故；十者、世間福田善修行故。如是，菩薩摩訶薩具是十法，世所知識。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬如蓮華。何等為十？一者、身無染污，二者、微細之惡不與共住，三者、戒香芬馥，四者、受生潔淨，五者、姿顏和悅，六者、柔軟微妙，七者、覩見吉祥，八者、心意開悟，九者、心意成熟，十者、善能攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬如蓮華。何等為十？一者、身無染污，二者、微細之惡不與共住，三者、戒香芬馥，四者、受生潔淨，五者、姿顏和悅，六者、柔軟微妙，七者、覩見吉祥，八者、心意開悟，九者、心意成熟，十者、善能攝受。

「善男子！云何菩薩摩訶薩身無染污乃至善能攝受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩身無染污乃至善能攝受？

「善男子！譬如蓮華從水出時自無染污，如是無染以法性爾；如是，菩薩從生死水出而無染。何以故？得方便智慧故，一切菩薩善解方便行在生死，生死過患不能染污，菩薩方便智慧所持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如蓮華從水出時自無染污，如是無染以法性爾；如是，菩薩從生死水出而無染。何以故？得方便智慧故，一切菩薩善解方便行在生死，生死過患不能染污，菩薩方便智慧所持。

「善男子！如蓮華中一滴之水不能得住；如是，菩薩微細罪過悉不中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如蓮華中一滴之水不能得住；如是，菩薩微細罪過悉不中住。

「善男子！如諸地界生蓮華處，香氣芬馥熏是方所；如是，菩薩是處鄉村、國邑、聚落，所居之處以戒香氣無處不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如諸地界生蓮華處，香氣芬馥熏是方所；如是，菩薩是處鄉村、國邑、聚落，所居之處以戒香氣無處不遍。

「善男子！如地界處有生蓮華淨潔可愛，國王、王民、一切百姓悉往就之；菩薩亦爾，諸處受生自性淨潔，戒德、威儀無不具足，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等之所恭敬、愛重禮拜，諸佛、菩薩稱歎光揚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如地界處有生蓮華淨潔可愛，國王、王民、一切百姓悉往就之；菩薩亦爾，諸處受生自性淨潔，戒德、威儀無不具足，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等之所恭敬、愛重禮拜，諸佛、菩薩稱歎光揚。

「善男子！猶如蓮華開敷之時見則歡喜，色貌可愛能悅眾情；菩薩亦爾，密笑之時無有顰蹙，諸根清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！猶如蓮華開敷之時見則歡喜，色貌可愛能悅眾情；菩薩亦爾，密笑之時無有顰蹙，諸根清淨。

「善男子！猶如蓮華柔軟，無有麁澁；菩薩亦爾，自然柔軟，本無麁獷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！猶如蓮華柔軟，無有麁澁；菩薩亦爾，自然柔軟，本無麁獷。

「善男子！如見蓮華於夢想時則為吉祥，而加稱嘆而利益故；見於菩薩利益亦爾，一切住處甚為吉祥，為得一切智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如見蓮華於夢想時則為吉祥，而加稱嘆而利益故；見於菩薩利益亦爾，一切住處甚為吉祥，為得一切智故。

「善男子！猶如蓮華漸漸開敷；菩薩亦爾，智慧覺分蓮華開敷，是時說名為佛覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！猶如蓮華漸漸開敷；菩薩亦爾，智慧覺分蓮華開敷，是時說名為佛覺悟。

「善男子！如蓮華敷，見時悅於眼根、嗅時悅於鼻根、觸時悅於身根、心歡喜時悅於意根；菩薩亦爾，成熟智慧光時，見時眼根清淨、聞時耳根清淨、已有戒功德香而悅鼻根、觸時供養恭敬而悅身根、若能思惟歎功德時意根清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如蓮華敷，見時悅於眼根、嗅時悅於鼻根、觸時悅於身根、心歡喜時悅於意根；菩薩亦爾，成熟智慧光時，見時眼根清淨、聞時耳根清淨、已有戒功德香而悅鼻根、觸時供養恭敬而悅身根、若能思惟歎功德時意根清淨。

「善男子！如蓮華生，人天攝受；菩薩亦爾，出於世間，諸佛、菩薩，乃至諸天、帝釋、梵天、護世之所崇仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如蓮華生，人天攝受；菩薩亦爾，出於世間，諸佛、菩薩，乃至諸天、帝釋、梵天、護世之所崇仰。

「是名菩薩自無染污乃至攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩自無染污乃至攝受。

「善男子！如是，菩薩具是十法，喻如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩具是十法，喻如蓮華。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，心意廣大。何者為十？一者、我當修行一切諸波羅蜜故發增廣心；二者、我當成熟一切佛法故發增廣心；三者、我當教化一切眾生故發增廣心；四者、我當坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提，成等覺已當轉法輪，若梵、若天、一切世間所不能轉故發增廣心；五者、我當利益一切眾生，於無量無邊世界發增廣心；六者、我當造作智慧舟航，度諸眾生於生死海發增廣心；七者、一切眾生無救、無護、無歸依處、無有親識能度脫者，我當為其作親屬故發增廣心；八者、我當顯現諸佛威神、作師子吼、遊戲諸佛神通道力，亦當視顧摩訶那伽發增廣心；九者、我當不共一切世間——若天、若人——無比無等故發增廣心；十者、以佛正法，我當教化一切眾生，非陋行故、非苦行故、非下劣行故，發增廣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，心意廣大。何者為十？一者、我當修行一切諸波羅蜜故發增廣心；二者、我當成熟一切佛法故發增廣心；三者、我當教化一切眾生故發增廣心；四者、我當坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提，成等覺已當轉法輪，若梵、若天、一切世間所不能轉故發增廣心；五者、我當利益一切眾生，於無量無邊世界發增廣心；六者、我當造作智慧舟航，度諸眾生於生死海發增廣心；七者、一切眾生無救、無護、無歸依處、無有親識能度脫者，我當為其作親屬故發增廣心；八者、我當顯現諸佛威神、作師子吼、遊戲諸佛神通道力，亦當視顧摩訶那伽發增廣心；九者、我當不共一切世間——若天、若人——無比無等故發增廣心；十者、以佛正法，我當教化一切眾生，非陋行故、非苦行故、非下劣行故，發增廣心。

「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，發增廣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，發增廣心。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，心得清淨。何等為十？一者、心多信樂，心內不動，心住堅固，心無虛假，遠離一切不善思惟，所謂不發心求聲聞道、求辟支佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，心得清淨。何等為十？一者、心多信樂，心內不動，心住堅固，心無虛假，遠離一切不善思惟，所謂不發心求聲聞道、求辟支佛道。

「以少欲知足故，遠離一切垢穢不淨：離身貢高，所謂不作虛假威儀；離口貢高，所謂不說非實語言；離心貢高，無諂曲故、身不混雜故、口少欲故、心無貪求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以少欲知足故，遠離一切垢穢不淨：離身貢高，所謂不作虛假威儀；離口貢高，所謂不說非實語言；離心貢高，無諂曲故、身不混雜故、口少欲故、心無貪求故。

「知恩報恩，微細恩義尚不忘失，何況多者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知恩報恩，微細恩義尚不忘失，何況多者？

「言語諦實，於所作事不毀謗他、無利不說、唯歎有德、利喜勸嘆，是中唯見功德，如說而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言語諦實，於所作事不毀謗他、無利不說、唯歎有德、利喜勸嘆，是中唯見功德，如說而行。

「菩薩不得以口慰喻而心含怨；菩薩以口勸歎，心不令諍；口說愛語，心無忿恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不得以口慰喻而心含怨；菩薩以口勸歎，心不令諍；口說愛語，心無忿恨。

「菩薩不以身現善而心行惡、菩薩不以身恭敬而心輕慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不以身現善而心行惡、菩薩不以身恭敬而心輕慢。

「菩薩無貢高、不懈怠，不悋惜、不嫉妬，菩薩既無貢高，亦不懈怠，不慳、不嫉，亦不幻惑亦無諂曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩無貢高、不懈怠，不悋惜、不嫉妬，菩薩既無貢高，亦不懈怠，不慳、不嫉，亦不幻惑亦無諂曲。

「菩薩不鬪兩邊互相破散。何以故？菩薩以身恭敬，口說諦實，三業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不鬪兩邊互相破散。何以故？菩薩以身恭敬，口說諦實，三業相應。

「不謗如來清淨正法，菩薩不敢謗法。云何不謗諸佛正法？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，剃除鬚髮，著壞色衣，於佛正法而得出家。如是出家，非畏國王故、不畏劫賊所破壞故、不負債故、不怖畏故、不為生活故而作沙門，以信樂故出家學道、唯求法故親近善友、深心承事、就善知識、深心聽法。如法修行，心無憍慢，雖無憍慢而顛倒取，若無顛倒則能通達於佛正道，以通達故則得正法，以得法故決定阿耨多羅三藐三菩提。如是，學者不謗如來正教正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不謗如來清淨正法，菩薩不敢謗法。云何不謗諸佛正法？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，剃除鬚髮，著壞色衣，於佛正法而得出家。如是出家，非畏國王故、不畏劫賊所破壞故、不負債故、不怖畏故、不為生活故而作沙門，以信樂故出家學道、唯求法故親近善友、深心承事、就善知識、深心聽法。如法修行，心無憍慢，雖無憍慢而顛倒取，若無顛倒則能通達於佛正道，以通達故則得正法，以得法故決定阿耨多羅三藐三菩提。如是，學者不謗如來正教正法。

「善男子！如是，菩薩具足十法，心得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩具足十法，心得清淨。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，無有疑惑。何等為十？信於如來身有祕密、信於如來口有祕密、信於如來心有祕密、信菩薩行、信具神通、信滿本願、信一乘道、信種種說、信佛音聲妙響甚深、信化眾生隨其根性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，無有疑惑。何等為十？信於如來身有祕密、信於如來口有祕密、信於如來心有祕密、信菩薩行、信具神通、信滿本願、信一乘道、信種種說、信佛音聲妙響甚深、信化眾生隨其根性。

「善男子！云何菩薩信於如來有身祕密乃至信於教化眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩信於如來有身祕密乃至信於教化眾生？

「善男子！菩薩作如是念：『所聞如來有是法身：寂靜身、無等身、無等等身、無量身、不共身、金剛身，皆是真實，不虛不誑。』菩薩是處不生疑惑，無有二心。如是，信於如來身有祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩作如是念：『所聞如來有是法身：寂靜身、無等身、無等等身、無量身、不共身、金剛身，皆是真實，不虛不誑。』菩薩是處不生疑惑，無有二心。如是，信於如來身有祕密。

「復作是念：『絓是所聞如來有口祕密，如來自口授記、相貌授記，若不了義所說經教，悉皆信之。如來無有蹉跌、非無義說，以是因緣，悉非妄語。諸佛如來滅一切惡，清淨無垢，無復煩惱、結使燋熱，自在具足，無所希望、無濁、無穢。若言如來有失、如來無義語者，無有是處，至真至實，無有欺誑。』是處不疑不惑，如是，信於佛口祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『絓是所聞如來有口祕密，如來自口授記、相貌授記，若不了義所說經教，悉皆信之。如來無有蹉跌、非無義說，以是因緣，悉非妄語。諸佛如來滅一切惡，清淨無垢，無復煩惱、結使燋熱，自在具足，無所希望、無濁、無穢。若言如來有失、如來無義語者，無有是處，至真至實，無有欺誑。』是處不疑不惑，如是，信於佛口祕密。

「復作是念：『絓是如來心中祕密，在心內懷，依止於心，一切聲聞、緣覺所不能知，及諸菩薩一切眾生，唯除如來神通力耳。何以故？如來甚深，難冒難量，境界廣大，無邊無量，同於虛空不可思議，唯真唯實，無有虛誑。』是處不疑，如是，信心祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『絓是如來心中祕密，在心內懷，依止於心，一切聲聞、緣覺所不能知，及諸菩薩一切眾生，唯除如來神通力耳。何以故？如來甚深，難冒難量，境界廣大，無邊無量，同於虛空不可思議，唯真唯實，無有虛誑。』是處不疑，如是，信心祕密。

「復作是念：『絓是所聞一切菩薩勤利眾生、成就一切眾生，於是事業都無疲倦、亦不怖畏。荷負大擔，力勢堅固，修行十度一切佛法，有無礙智、無邊智、無等智、不共智。勇猛堅固、莊嚴堅固、誓願堅固，為菩提故次第滿足，唯真唯實，非是欺誑。』是處不疑，如是，菩薩信於修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『絓是所聞一切菩薩勤利眾生、成就一切眾生，於是事業都無疲倦、亦不怖畏。荷負大擔，力勢堅固，修行十度一切佛法，有無礙智、無邊智、無等智、不共智。勇猛堅固、莊嚴堅固、誓願堅固，為菩提故次第滿足，唯真唯實，非是欺誑。』是處不疑，如是，菩薩信於修行。

「復作是念：『菩薩坐於道場，所得無滯無障無礙清淨眼通，乃至耳通、他心智通、宿命通、如意神通、漏盡通，無著無滯無障無礙。』於三世中得一剎那相應智，視眾生界如實見之，是等眾生具足行身惡業、具足行口惡業、具足行意惡業、誹謗賢聖、邪見顛倒、行於邪法，業因緣故，捨身死後生諸惡道、受地獄苦；有諸眾生以身善業、以口、意業善、正見具足故，不謗賢聖、行於正見，以正見故三業清淨，以是因緣捨身死後生於善道，天上受樂。如是真實觀眾生界，即見眾生善、不善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『菩薩坐於道場，所得無滯無障無礙清淨眼通，乃至耳通、他心智通、宿命通、如意神通、漏盡通，無著無滯無障無礙。』於三世中得一剎那相應智，視眾生界如實見之，是等眾生具足行身惡業、具足行口惡業、具足行意惡業、誹謗賢聖、邪見顛倒、行於邪法，業因緣故，捨身死後生諸惡道、受地獄苦；有諸眾生以身善業、以口、意業善、正見具足故，不謗賢聖、行於正見，以正見故三業清淨，以是因緣捨身死後生於善道，天上受樂。如是真實觀眾生界，即見眾生善、不善業。

「復作是念：『我昔作菩薩時行菩提道，作是誓願：「自成正覺方令覺他。」是我前願，今已果滿得如所願，皆是真實、無有虛誑。』是處不疑亦不生惑，故說菩薩名為等覺，已自覺悟名三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『我昔作菩薩時行菩提道，作是誓願：「自成正覺方令覺他。」是我前願，今已果滿得如所願，皆是真實、無有虛誑。』是處不疑亦不生惑，故說菩薩名為等覺，已自覺悟名三佛陀。

「善男子！如是，菩薩信於菩提、信佛出世。復作是念：『所聞一乘——唯一佛乘——皆是真實，非是欺誑，不虛不謬。所以者何？諸乘皆從大乘中出。譬如閻浮提洲，乃有諸洲而相圍繞，各各名字皆悉屬於閻浮提洲，總說其名入閻浮提；一切諸乘亦復如是，依大乘出，無二、無三。』是處不疑，如是，信於一佛乘道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩信於菩提、信佛出世。復作是念：『所聞一乘——唯一佛乘——皆是真實，非是欺誑，不虛不謬。所以者何？諸乘皆從大乘中出。譬如閻浮提洲，乃有諸洲而相圍繞，各各名字皆悉屬於閻浮提洲，總說其名入閻浮提；一切諸乘亦復如是，依大乘出，無二、無三。』是處不疑，如是，信於一佛乘道。

「復作是念：『聞諸如來種種說法，於諸經中悉是真實。所以者何？為化眾生故，而諸如來隨機說法。』是處不疑、亦不生惑、不作二心，如是，信於三乘有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『聞諸如來種種說法，於諸經中悉是真實。所以者何？為化眾生故，而諸如來隨機說法。』是處不疑、亦不生惑、不作二心，如是，信於三乘有異。

「復作是念：『聞諸如來響音甚深，微妙梵音悉皆真實。所以者何？諸梵天子少分善根，尚有音聲微妙響徹、柔軟了亮、雅美可愛，何況如來於無量劫修行成就百福莊嚴、萬德具足？』是處不疑不惑，如是，信於如來甚深響音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『聞諸如來響音甚深，微妙梵音悉皆真實。所以者何？諸梵天子少分善根，尚有音聲微妙響徹、柔軟了亮、雅美可愛，何況如來於無量劫修行成就百福莊嚴、萬德具足？』是處不疑不惑，如是，信於如來甚深響音。

「復作是念：『聞佛如來了別機性、諸根利鈍，所化眾生聞以一音說法，隨類各各得解，斷其疑心，善根成熟者而前化之。一一眾生作如是解：「如來今者為我一人說如是法。」而諸如來無是分別亦無思惟，是等悉皆真實，非謬非誑。』是處不疑不惑，生如是信：隨機緣故教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『聞佛如來了別機性、諸根利鈍，所化眾生聞以一音說法，隨類各各得解，斷其疑心，善根成熟者而前化之。一一眾生作如是解：「如來今者為我一人說如是法。」而諸如來無是分別亦無思惟，是等悉皆真實，非謬非誑。』是處不疑不惑，生如是信：隨機緣故教化眾生。

「善男子！如是，十法具足，菩薩摩訶薩無疑惑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，十法具足，菩薩摩訶薩無疑惑心。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻如大海。

「何等為十？一切珍寶之所歸聚、難冒、廣大、漸漸轉深、不宿死尸、等為一味、復能容受一切川流、不過齊限、諸大眾生之所依止、無有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十？一切珍寶之所歸聚、難冒、廣大、漸漸轉深、不宿死尸、等為一味、復能容受一切川流、不過齊限、諸大眾生之所依止、無有邊際。

「善男子！云何菩薩眾寶歸聚乃至云何無有邊際？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩眾寶歸聚乃至云何無有邊際？

「善男子！譬如大海，一切珍寶是中聚集，無量無邊，一切眾生往彼採寶；菩薩亦爾，一切功德珍寶聚集，無量無邊，一切眾生求福德者而往詣之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大海，一切珍寶是中聚集，無量無邊，一切眾生往彼採寶；菩薩亦爾，一切功德珍寶聚集，無量無邊，一切眾生求福德者而往詣之。

「善男子！如海難冒；菩薩亦爾，甚深難冒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如海難冒；菩薩亦爾，甚深難冒。

「善男子！如海廣大；菩薩亦爾，慈悲、智慧甚廣大故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如海廣大；菩薩亦爾，慈悲、智慧甚廣大故。

「善男子！譬如大海漸漸轉深；菩薩亦爾，修道、種智漸漸轉深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大海漸漸轉深；菩薩亦爾，修道、種智漸漸轉深。

「善男子！如彼大海不與一切死屍共宿。所以者何？大海法爾。如是，菩薩不與一切煩惱及惡知識而共止宿。何以故？菩薩法爾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如彼大海不與一切死屍共宿。所以者何？大海法爾。如是，菩薩不與一切煩惱及惡知識而共止宿。何以故？菩薩法爾故。

「善男子！如此大海，一切眾流悉往入之，至成一味，所謂醎味；菩薩亦爾，絓是所修一切白法悉成一味，所謂一切智味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如此大海，一切眾流悉往入之，至成一味，所謂醎味；菩薩亦爾，絓是所修一切白法悉成一味，所謂一切智味。

「善男子！如海容受無量眾流，不增、不減；菩薩亦爾，受無量法無有增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如海容受無量眾流，不增、不減；菩薩亦爾，受無量法無有增減。

「善男子！如彼大海不過齊限；菩薩亦爾，教化眾生不過齊限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如彼大海不過齊限；菩薩亦爾，教化眾生不過齊限。

「善男子！如大海水，大身眾生在中居住；菩薩亦爾，一切眾生有白淨法，於菩薩身依止而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大海水，大身眾生在中居住；菩薩亦爾，一切眾生有白淨法，於菩薩身依止而住。

「善男子！如大海水無有邊際，一切眾生不能知其水之多少；菩薩亦爾，為諸眾生而說法要，無邊無窮，無能測量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大海水無有邊際，一切眾生不能知其水之多少；菩薩亦爾，為諸眾生而說法要，無邊無窮，無能測量。

「如是，菩薩大海福德珍寶聚集之處乃至無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，菩薩大海福德珍寶聚集之處乃至無邊。

「善男子！如是，菩薩具足十法，喻如大海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩具足十法，喻如大海。」