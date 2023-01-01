大乘寶雲經
梁 曼陀羅仙共僧伽婆羅譯7卷CBETA T0659大于一万字 10 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
大乘寶雲經卷第三
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梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯
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平等品第三
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佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩具有十法，與地平等。何等為十？一者、廣大無量，二者、養育眾生，三者、有恩、無恩無有異想，四者、能受大法雲雨，五者、一切眾生所依止處，六者、種善根處，七者、為珍寶器，八者、為妙藥器，九者、不可傾動，十者、無所怖畏。
佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩具有十法，與地平等。何等為十？一者、廣大無量，二者、養育眾生，三者、有恩、無恩無有異想，四者、能受大法雲雨，五者、一切眾生所依止處，六者、種善根處，七者、為珍寶器，八者、為妙藥器，九者、不可傾動，十者、無所怖畏。
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「善男子！云何菩薩廣大無量？猶若大地，遍於十方，廣大無量；菩薩亦爾，遍一切處，廣大無量，福德、智慧具雙行故，是名菩薩廣大無量。
「善男子！云何菩薩廣大無量？猶若大地，遍於十方，廣大無量；菩薩亦爾，遍一切處，廣大無量，福德、智慧具雙行故，是名菩薩廣大無量。
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「云何菩薩養育一切眾生？善男子！譬如大地，一切眾生因之存立，種種資生隨意得用；菩薩亦爾，長養眾生，種於施、戒、忍辱、精進、禪定、慧等一切菩薩清淨行法，及餘無量資生什物皆悉利益，是名菩薩養育一切眾生。
「云何菩薩養育一切眾生？善男子！譬如大地，一切眾生因之存立，種種資生隨意得用；菩薩亦爾，長養眾生，種於施、戒、忍辱、精進、禪定、慧等一切菩薩清淨行法，及餘無量資生什物皆悉利益，是名菩薩養育一切眾生。
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「云何菩薩有恩、無恩無有異想？善男子！譬如大地，若被損辱亦不生瞋、若有供養亦不生喜，是中不作二想；菩薩亦爾，損惱不瞋、利益不喜，於彼眾生不生憎愛、不望反報，是名菩薩有恩無恩皆悉平等。
「云何菩薩有恩、無恩無有異想？善男子！譬如大地，若被損辱亦不生瞋、若有供養亦不生喜，是中不作二想；菩薩亦爾，損惱不瞋、利益不喜，於彼眾生不生憎愛、不望反報，是名菩薩有恩無恩皆悉平等。
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「云何菩薩能受一切大法雲雨？善男子！譬如大地，受諸洪雨及餘一切諸大水聚，悉堪容受；菩薩亦爾，如來所雨大法雲雨悉皆容受，是名菩薩能受大法雲雨。
「云何菩薩能受一切大法雲雨？善男子！譬如大地，受諸洪雨及餘一切諸大水聚，悉堪容受；菩薩亦爾，如來所雨大法雲雨悉皆容受，是名菩薩能受大法雲雨。
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「云何菩薩一切眾生所依止處？善男子！譬如大地，一切眾生——若出、若入——依於大地；菩薩亦爾，一切眾生行於六趣及涅槃道而為依止。如是，菩薩一切眾生所依止處。
「云何菩薩一切眾生所依止處？善男子！譬如大地，一切眾生——若出、若入——依於大地；菩薩亦爾，一切眾生行於六趣及涅槃道而為依止。如是，菩薩一切眾生所依止處。
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「云何菩薩種善根處？善男子！譬如大地，一切種子因之生長；菩薩亦爾，一切眾生諸善種子，依因菩薩而得增長，是名菩薩種諸善法種子之處。
「云何菩薩種善根處？善男子！譬如大地，一切種子因之生長；菩薩亦爾，一切眾生諸善種子，依因菩薩而得增長，是名菩薩種諸善法種子之處。
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「云何菩薩為珍寶器？善男子！譬如大地為珍寶器，依因於地，無量珍寶皆悉出現；菩薩亦爾，種種功德、光明珍玩，依因菩薩而得出現，是名菩薩為珍寶器。
「云何菩薩為珍寶器？善男子！譬如大地為珍寶器，依因於地，無量珍寶皆悉出現；菩薩亦爾，種種功德、光明珍玩，依因菩薩而得出現，是名菩薩為珍寶器。
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「云何菩薩為妙藥器？善男子！譬如大地出諸妙藥，能治一切眾生病苦；菩薩亦爾，一切法藥因之出現，能滅一切世間種種煩惱重病，是名菩薩能為藥器。
「云何菩薩為妙藥器？善男子！譬如大地出諸妙藥，能治一切眾生病苦；菩薩亦爾，一切法藥因之出現，能滅一切世間種種煩惱重病，是名菩薩能為藥器。
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「云何菩薩不可傾動？善男子！譬如大地，一切苦具不能侵擾，時節寒暑、蚊、蟻、毒虫觸之不動；菩薩亦爾，不可擾惱，眾生所起一切內外種種苦具悉不能擾，是名菩薩不可傾動。
「云何菩薩不可傾動？善男子！譬如大地，一切苦具不能侵擾，時節寒暑、蚊、蟻、毒虫觸之不動；菩薩亦爾，不可擾惱，眾生所起一切內外種種苦具悉不能擾，是名菩薩不可傾動。
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「云何菩薩無有怖畏？善男子！譬如大地，一切龍王及諸象王、師子王等所出音聲，聞不怖畏；菩薩亦爾，聞諸魔聲及外道聲，不恐、不怖、不怯、不畏，是名菩薩無有怖畏。
「云何菩薩無有怖畏？善男子！譬如大地，一切龍王及諸象王、師子王等所出音聲，聞不怖畏；菩薩亦爾，聞諸魔聲及外道聲，不恐、不怖、不怯、不畏，是名菩薩無有怖畏。
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「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，與地平等。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與水平等。何者為十？一者、福德漸深，二者、生白淨法，三者、歡喜諮嗟潤澤，四者、漬爛一切煩惱根栽，五者、清淨無濁，六者、滅煩惱熱，七者、除諸渴愛，八者、甚深難冐，九者、能漂好醜，十者、淨煩惱塵。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與水平等。何者為十？一者、福德漸深，二者、生白淨法，三者、歡喜諮嗟潤澤，四者、漬爛一切煩惱根栽，五者、清淨無濁，六者、滅煩惱熱，七者、除諸渴愛，八者、甚深難冐，九者、能漂好醜，十者、淨煩惱塵。
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「善男子！云何菩薩摩訶薩福德漸深？善男子！譬如諸水，次第流注，漸入深處；菩薩亦爾，流注善法，漸漸向深，是名菩薩福德漸深。
「善男子！云何菩薩摩訶薩福德漸深？善男子！譬如諸水，次第流注，漸入深處；菩薩亦爾，流注善法，漸漸向深，是名菩薩福德漸深。
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「云何菩薩生白淨法？善男子！譬如水聚能生一切草木、叢林、種種妙藥；菩薩亦爾，以三昧故，生長一切助菩提法，已生長者重復增廣，乃至成於一切種智樹木叢林，於佛剎土令生法果活立眾生，是名菩薩生長善法。
「云何菩薩生白淨法？善男子！譬如水聚能生一切草木、叢林、種種妙藥；菩薩亦爾，以三昧故，生長一切助菩提法，已生長者重復增廣，乃至成於一切種智樹木叢林，於佛剎土令生法果活立眾生，是名菩薩生長善法。
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「云何菩薩歡喜諮嗟潤澤？善男子！譬如清水，自性潤澤，復潤餘物；菩薩亦爾，自性歡喜、諮嗟、潤澤，復潤於他。言歡喜者，是出世法；言諮嗟者，依佛、法、僧；言潤澤者，是心清淨。是名菩薩歡喜諮嗟潤澤。
「云何菩薩歡喜諮嗟潤澤？善男子！譬如清水，自性潤澤，復潤餘物；菩薩亦爾，自性歡喜、諮嗟、潤澤，復潤於他。言歡喜者，是出世法；言諮嗟者，依佛、法、僧；言潤澤者，是心清淨。是名菩薩歡喜諮嗟潤澤。
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「云何菩薩漬爛煩惱根栽？善男子！譬如清水，若草、若木、若根、若葉皆能漬爛；菩薩亦爾，因修三昧，一切煩惱根栽相續而漬爛之，乃至名相亦皆滅盡、不知所在，煩惱、臭穢習氣亦盡，是名菩薩漬爛一切煩惱根栽。
「云何菩薩漬爛煩惱根栽？善男子！譬如清水，若草、若木、若根、若葉皆能漬爛；菩薩亦爾，因修三昧，一切煩惱根栽相續而漬爛之，乃至名相亦皆滅盡、不知所在，煩惱、臭穢習氣亦盡，是名菩薩漬爛一切煩惱根栽。
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「云何菩薩清淨無濁？善男子！譬如淨水，體性清淨，無有垢穢；菩薩亦爾，自性清淨，無垢、無穢。言清淨者，一切隨眠煩惱、結使、貪、瞋、癡等皆消滅故。諸根無染、無垢、無穢，是名菩薩清淨無濁。
「云何菩薩清淨無濁？善男子！譬如淨水，體性清淨，無有垢穢；菩薩亦爾，自性清淨，無垢、無穢。言清淨者，一切隨眠煩惱、結使、貪、瞋、癡等皆消滅故。諸根無染、無垢、無穢，是名菩薩清淨無濁。
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「云何菩薩滅煩惱熱？善男子！譬如水性，夏月蒸熱，一切地土并諸地上一切眾生為作清涼；菩薩亦爾，諸眾生界煩惱蒸熱，以法淨水悉令清涼、滅其熾熱，是名菩薩滅煩惱熱。
「云何菩薩滅煩惱熱？善男子！譬如水性，夏月蒸熱，一切地土并諸地上一切眾生為作清涼；菩薩亦爾，諸眾生界煩惱蒸熱，以法淨水悉令清涼、滅其熾熱，是名菩薩滅煩惱熱。
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「云何菩薩除諸渴愛？善男子！譬如冷水於渴乏者轉其渴乏；菩薩亦爾，一切眾生渴愛六塵，難忽、難耐，於是眾生為降法雨，以法雨故令諸眾生迴六塵渴，是名菩薩除諸渴愛。
「云何菩薩除諸渴愛？善男子！譬如冷水於渴乏者轉其渴乏；菩薩亦爾，一切眾生渴愛六塵，難忽、難耐，於是眾生為降法雨，以法雨故令諸眾生迴六塵渴，是名菩薩除諸渴愛。
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「云何菩薩甚深難冐？善男子！譬如水聚甚深難冐；菩薩亦爾，修諸智慧甚深難冐——所謂一切天、魔、外道不可輕冐——是名菩薩甚深難冐。
「云何菩薩甚深難冐？善男子！譬如水聚甚深難冐；菩薩亦爾，修諸智慧甚深難冐——所謂一切天、魔、外道不可輕冐——是名菩薩甚深難冐。
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「云何菩薩能漂好醜？善男子！譬如水流一切地境——若好、若醜——悉皆能漂；菩薩亦爾，以法流水若好、若醜諸眾生界，一切能漂。雖如是漂，不惱眾生，水流亦爾。如是，菩薩以大慈悲潤澤眾生，降大法雨無所損惱，是名菩薩能漂好醜。
「云何菩薩能漂好醜？善男子！譬如水流一切地境——若好、若醜——悉皆能漂；菩薩亦爾，以法流水若好、若醜諸眾生界，一切能漂。雖如是漂，不惱眾生，水流亦爾。如是，菩薩以大慈悲潤澤眾生，降大法雨無所損惱，是名菩薩能漂好醜。
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「云何菩薩淨煩惱塵？善男子！譬如水大，一切地上不淨塵埃、麁澁垢穢悉令潤澤，淨無有餘；菩薩亦爾，有諸眾生心性麁獷、煩惱客塵，依因定慧淨盡無餘，是名菩薩淨煩惱塵。
「云何菩薩淨煩惱塵？善男子！譬如水大，一切地上不淨塵埃、麁澁垢穢悉令潤澤，淨無有餘；菩薩亦爾，有諸眾生心性麁獷、煩惱客塵，依因定慧淨盡無餘，是名菩薩淨煩惱塵。
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「善男子！具是十法，一切菩薩與水平等。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與火平等。何者為十？一者、能燒煩惱糞穢，二者、成熟一切佛法，三者、乾燥煩惱淤泥，四者、譬如火聚，五者、能作光明，六者、能令恐怖，七者、善能安慰，八者、於諸眾生平等，九者、世所供養，十者、不可輕蔑。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與火平等。何者為十？一者、能燒煩惱糞穢，二者、成熟一切佛法，三者、乾燥煩惱淤泥，四者、譬如火聚，五者、能作光明，六者、能令恐怖，七者、善能安慰，八者、於諸眾生平等，九者、世所供養，十者、不可輕蔑。
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「善男子！云何菩薩能燒煩惱糞穢？善男子！譬如火性能燒一切糞掃穢惡、草木、叢林、諸藥樹等；菩薩亦爾，以智慧火能燒一切隨眠煩惱、一切結使、貪、瞋、癡等煩惱糞掃、及對治道、鑽火之具皆悉燒盡，是名菩薩能燒一切煩惱糞穢。
「善男子！云何菩薩能燒煩惱糞穢？善男子！譬如火性能燒一切糞掃穢惡、草木、叢林、諸藥樹等；菩薩亦爾，以智慧火能燒一切隨眠煩惱、一切結使、貪、瞋、癡等煩惱糞掃、及對治道、鑽火之具皆悉燒盡，是名菩薩能燒一切煩惱糞穢。
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「云何菩薩成熟一切佛法？善男子！譬如火性成熟一切苗稼、藥草；菩薩亦爾，以智慧火成熟一切內諸佛法，如是成熟永無有失，是名菩薩成熟一切佛法。
「云何菩薩成熟一切佛法？善男子！譬如火性成熟一切苗稼、藥草；菩薩亦爾，以智慧火成熟一切內諸佛法，如是成熟永無有失，是名菩薩成熟一切佛法。
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「云何菩薩乾燥煩惱淤泥？善男子！譬如火性炙燥一切諸地淤泥；菩薩亦爾，以智慧火炙燥一切有流之法，是名菩薩乾燥煩惱淤泥。
「云何菩薩乾燥煩惱淤泥？善男子！譬如火性炙燥一切諸地淤泥；菩薩亦爾，以智慧火炙燥一切有流之法，是名菩薩乾燥煩惱淤泥。
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「云何菩薩喻如火聚？善男子！如諸火聚於寒氷者却其寒凍；菩薩亦爾，一切眾生煩惱寒瘧，以智慧火而為却之，是名菩薩喻如火聚。
「云何菩薩喻如火聚？善男子！如諸火聚於寒氷者却其寒凍；菩薩亦爾，一切眾生煩惱寒瘧，以智慧火而為却之，是名菩薩喻如火聚。
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「云何菩薩能作光明？善男子！如大火聚絕炎熾盛，若雪山上、頻耶山頂，若一由旬、若二由旬、三、四由旬，而作光明；菩薩亦爾，以智光明能遠照了，若千由旬、若萬由旬、乃至無量阿僧祇界，為諸眾生作大光明，照了明徹，以智光明悉能却除一切無智盲暗之法，是名菩薩能作光明。
「云何菩薩能作光明？善男子！如大火聚絕炎熾盛，若雪山上、頻耶山頂，若一由旬、若二由旬、三、四由旬，而作光明；菩薩亦爾，以智光明能遠照了，若千由旬、若萬由旬、乃至無量阿僧祇界，為諸眾生作大光明，照了明徹，以智光明悉能却除一切無智盲暗之法，是名菩薩能作光明。
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「云何菩薩能作怖畏？善男子！譬如禽獸、若師子王，見大火聚而生怖畏——所謂畏損我身——遠避是處。如是，惡魔及諸魔眾，若見菩薩而生怖畏，無威德故即便遠避，乃至不能得聞菩薩名號，何況視之？是名菩薩能作怖畏。
「云何菩薩能作怖畏？善男子！譬如禽獸、若師子王，見大火聚而生怖畏——所謂畏損我身——遠避是處。如是，惡魔及諸魔眾，若見菩薩而生怖畏，無威德故即便遠避，乃至不能得聞菩薩名號，何況視之？是名菩薩能作怖畏。
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「云何菩薩善能安慰？善男子！譬如一人迷於稠林曠野，失其道路，忽然得見一大火聚而往就之，能於是中得見聚落、若見群牛，得見是已便生安慰，離諸恐怖。如是，一切無量眾生遭於生死稠林曠野，若見菩薩則得安慰、離諸怖懼，是名菩薩善能安慰。
「云何菩薩善能安慰？善男子！譬如一人迷於稠林曠野，失其道路，忽然得見一大火聚而往就之，能於是中得見聚落、若見群牛，得見是已便生安慰，離諸恐怖。如是，一切無量眾生遭於生死稠林曠野，若見菩薩則得安慰、離諸怖懼，是名菩薩善能安慰。
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「云何菩薩一切眾生平等？善男子！譬如火性於諸眾生悉皆平等，如於國王及旃陀羅平等無二；菩薩亦爾，於諸眾生悉皆平等，如於國王悉作利益、於屠殺者亦作利益，是名菩薩於諸眾生皆悉平等。
「云何菩薩一切眾生平等？善男子！譬如火性於諸眾生悉皆平等，如於國王及旃陀羅平等無二；菩薩亦爾，於諸眾生悉皆平等，如於國王悉作利益、於屠殺者亦作利益，是名菩薩於諸眾生皆悉平等。
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「云何菩薩世所供養？善男子！譬如火性為諸剎利、婆羅門等之所供養；菩薩亦爾，為諸天、人、阿修羅、乾闥婆一切世間之所供養，作師範想，是名菩薩世所供養。
「云何菩薩世所供養？善男子！譬如火性為諸剎利、婆羅門等之所供養；菩薩亦爾，為諸天、人、阿修羅、乾闥婆一切世間之所供養，作師範想，是名菩薩世所供養。
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「云何菩薩不可輕蔑？善男子！如火雖小，不可輕觸，無憍慢故；菩薩亦爾，住於信行，從初發心未得勢力於大乘法不可輕蔑。若天、若人、一切世間天、龍、夜叉、乾闥婆等所知所悉，作如是言：『今此菩薩不久當坐菩提道場，證得阿耨多羅三藐三菩提。』是名菩薩不可輕蔑。
「云何菩薩不可輕蔑？善男子！如火雖小，不可輕觸，無憍慢故；菩薩亦爾，住於信行，從初發心未得勢力於大乘法不可輕蔑。若天、若人、一切世間天、龍、夜叉、乾闥婆等所知所悉，作如是言：『今此菩薩不久當坐菩提道場，證得阿耨多羅三藐三菩提。』是名菩薩不可輕蔑。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與火平等。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與火平等。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與虛空平等。何者為十？一者、廣大，二者、無礙，三者、寂靜，四者、無邊慧，五者、無邊智，六者、隨順法界，七者、信一切法同虛空性，八者、無處所，九者、過想境界，十者、超越思量。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得與虛空平等。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，與虛空平等。何者為十？一者、廣大，二者、無礙，三者、寂靜，四者、無邊慧，五者、無邊智，六者、隨順法界，七者、信一切法同虛空性，八者、無處所，九者、過想境界，十者、超越思量。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，得與虛空平等。
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「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有十法，與虛空平等。何等為十？一者、於色好、醜，不貪、不瞋；二者、於聲好、醜，不愛、不憎；三者、於香好、醜，不欲、不恚；四者、於味好、醜，不耽、不棄；五者、於觸好、醜，不婬、不怒；六者、於法好、醜，不執、不責；七者、於得、不得，不喜、不恨；八者、於苦不慼、於樂不欣；九者、於好、惡名，不慕、不却；十者、稱歎、毀謗，不親、不踈。如是十法與虛空平等。
「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有十法，與虛空平等。何等為十？一者、於色好、醜，不貪、不瞋；二者、於聲好、醜，不愛、不憎；三者、於香好、醜，不欲、不恚；四者、於味好、醜，不耽、不棄；五者、於觸好、醜，不婬、不怒；六者、於法好、醜，不執、不責；七者、於得、不得，不喜、不恨；八者、於苦不慼、於樂不欣；九者、於好、惡名，不慕、不却；十者、稱歎、毀謗，不親、不踈。如是十法與虛空平等。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，引喻於月。何等為十？一者、清涼眾生，二者、見之歡喜，三者、增長白法，四者、除滅黑法，五者、世所稱歎，六者、形貌清淨，七者、乘最勝乘，八者、常為莊嚴，九者、遊戲正法，十者、有大神通，威德巍巍。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，引喻於月。何等為十？一者、清涼眾生，二者、見之歡喜，三者、增長白法，四者、除滅黑法，五者、世所稱歎，六者、形貌清淨，七者、乘最勝乘，八者、常為莊嚴，九者、遊戲正法，十者、有大神通，威德巍巍。
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「云何菩薩清涼眾生乃至有大神通威德？
「云何菩薩清涼眾生乃至有大神通威德？
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「善男子！譬如月出一切眾生悉得涼冷，以可愛故；菩薩亦爾，能除眾生煩惱蒸熱令得歡喜，怡悅踊躍而作清涼。
「善男子！譬如月出一切眾生悉得涼冷，以可愛故；菩薩亦爾，能除眾生煩惱蒸熱令得歡喜，怡悅踊躍而作清涼。
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「善男子！如月出時，見之歡喜，以清涼故欣悅其心；菩薩亦爾，滅煩惱熱，諸根清淨，威儀、動止、功德具足。
「善男子！如月出時，見之歡喜，以清涼故欣悅其心；菩薩亦爾，滅煩惱熱，諸根清淨，威儀、動止、功德具足。
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「善男子！如上旬月從其初生漸漸增長，至十五日具足圓滿；菩薩亦爾，從初發心至坐道場，日夜白法增長、圓滿，種種具足。
「善男子！如上旬月從其初生漸漸增長，至十五日具足圓滿；菩薩亦爾，從初發心至坐道場，日夜白法增長、圓滿，種種具足。
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「善男子！如下旬月，色相、光明、可愛之貌漸漸損減，乃至月盡不復現相；菩薩亦爾，得出世智，一切妄相皆悉損減，坐道場時畢竟不現。
「善男子！如下旬月，色相、光明、可愛之貌漸漸損減，乃至月盡不復現相；菩薩亦爾，得出世智，一切妄相皆悉損減，坐道場時畢竟不現。
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「善男子！如月出時，一切世間大小、道俗、臣民、男女悉稱歎之；菩薩亦爾，一切世間人、天、修羅皆悉光揚。
「善男子！如月出時，一切世間大小、道俗、臣民、男女悉稱歎之；菩薩亦爾，一切世間人、天、修羅皆悉光揚。
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「善男子！如月天子身心清淨、光明照耀，業報所生；菩薩亦爾，身心清淨、光明遍照，法性所出自然化生，非因父母、迦羅羅等五時不淨之所污染。
「善男子！如月天子身心清淨、光明照耀，業報所生；菩薩亦爾，身心清淨、光明遍照，法性所出自然化生，非因父母、迦羅羅等五時不淨之所污染。
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「善男子！如月天子乘清淨乘而照四方；菩薩亦爾，乘最勝乘遍照無量無邊世界。
「善男子！如月天子乘清淨乘而照四方；菩薩亦爾，乘最勝乘遍照無量無邊世界。
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「善男子！如月天子常為莊嚴，無時有翳；菩薩亦爾，常為功德所莊嚴故。
「善男子！如月天子常為莊嚴，無時有翳；菩薩亦爾，常為功德所莊嚴故。
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「善男子！如月天子恒有自然歡喜快樂；菩薩亦爾，恒住法樂、不住欲樂。
「善男子！如月天子恒有自然歡喜快樂；菩薩亦爾，恒住法樂、不住欲樂。
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「善男子！如月天子有大神通、有大威德；菩薩亦爾，具諸功德、自在、智慧、神通變化，隨意無礙。
「善男子！如月天子有大神通、有大威德；菩薩亦爾，具諸功德、自在、智慧、神通變化，隨意無礙。
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「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，故喻於月。
「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，故喻於月。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬喻如日。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬喻如日。
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「何等為十？一者、滅無明暗，二者、能令開悟，三者、能照十方，四者、善法因起，五者、能滅諸流，六者、能作光明，七者、能翳外道邪見，八者、顯現好醜，九者、造作善法諸業，十者、善人恭敬。
「何等為十？一者、滅無明暗，二者、能令開悟，三者、能照十方，四者、善法因起，五者、能滅諸流，六者、能作光明，七者、能翳外道邪見，八者、顯現好醜，九者、造作善法諸業，十者、善人恭敬。
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「善男子！云何菩薩摩訶薩滅無明暗乃至云何善人恭敬？
「善男子！云何菩薩摩訶薩滅無明暗乃至云何善人恭敬？
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「善男子！如日出時滅一切暗；菩薩日出滅無明暗亦復如是。
「善男子！如日出時滅一切暗；菩薩日出滅無明暗亦復如是。
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「善男子！如日出時蓮華開敷；菩薩日出開悟眾生諸受化者亦復如是。
「善男子！如日出時蓮華開敷；菩薩日出開悟眾生諸受化者亦復如是。
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「善男子！如日出時照了十方；菩薩日出，智慧光明遍照十方而不損惱一切眾生。
「善男子！如日出時照了十方；菩薩日出，智慧光明遍照十方而不損惱一切眾生。
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「善男子！如日出時放千光明照閻浮提，世人方知是日出已；菩薩日出，智光明照，爾時方知有諸善法。
「善男子！如日出時放千光明照閻浮提，世人方知是日出已；菩薩日出，智光明照，爾時方知有諸善法。
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「善男子！於閻浮提，日光滅時即知日沒；菩薩日出於諸眾生作智光明，能滅眾生一切癡暗、重昏盲冥，癡暗滅故，名為漏盡菩薩不現。
「善男子！於閻浮提，日光滅時即知日沒；菩薩日出於諸眾生作智光明，能滅眾生一切癡暗、重昏盲冥，癡暗滅故，名為漏盡菩薩不現。
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「善男子！如日出時，諸餘光明翳不能照，日於爾時不作是念：『我令是等諸餘光明翳不令照。』以法爾故，自然不現。菩薩日出，一切外道、邪見、盲暗自然退滅，是時菩薩亦不作念：『我令是等退滅不現。』
「善男子！如日出時，諸餘光明翳不能照，日於爾時不作是念：『我令是等諸餘光明翳不令照。』以法爾故，自然不現。菩薩日出，一切外道、邪見、盲暗自然退滅，是時菩薩亦不作念：『我令是等退滅不現。』
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「善男子！如日出時，於閻浮提一切眾生為現好、醜，高、下，邪、正；菩薩日出亦復如是，為諸眾生顯了好、醜，高、下，邪、正。所言好者，則是聖道；所言醜者，一切邪道。
「善男子！如日出時，於閻浮提一切眾生為現好、醜，高、下，邪、正；菩薩日出亦復如是，為諸眾生顯了好、醜，高、下，邪、正。所言好者，則是聖道；所言醜者，一切邪道。
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「善男子！如日出時，種植等業因之得成；菩薩日出，善法方生。
「善男子！如日出時，種植等業因之得成；菩薩日出，善法方生。
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「善男子！如日出時，善人歡喜、供養、稱嘆，而諸不良、愁毒不樂；菩薩日出，有智之人、聰哲利根歡喜、稱嘆，行邪道者、嬰兒、凡夫、鈍根不良、無智慧眼、願樂生死、背涅槃道而不恭敬。
「善男子！如日出時，善人歡喜、供養、稱嘆，而諸不良、愁毒不樂；菩薩日出，有智之人、聰哲利根歡喜、稱嘆，行邪道者、嬰兒、凡夫、鈍根不良、無智慧眼、願樂生死、背涅槃道而不恭敬。
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「是名菩薩滅無明暗乃至善人恭敬。
「是名菩薩滅無明暗乃至善人恭敬。
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「如是，善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬喻如日。
「如是，善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬喻如日。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻師子王。何等為十？一者、不怖，二者、無有怯弱，三者、不迴轉顧，四者、能師子吼，五者、不驚，六者、行於山林，七者、居住山窟，八者、無所儲畜，九者、獨步無侶，十者、住阿蘭若。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻師子王。何等為十？一者、不怖，二者、無有怯弱，三者、不迴轉顧，四者、能師子吼，五者、不驚，六者、行於山林，七者、居住山窟，八者、無所儲畜，九者、獨步無侶，十者、住阿蘭若。
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「善男子！云何菩薩不怖乃至住阿蘭若？
「善男子！云何菩薩不怖乃至住阿蘭若？
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「善男子！如師子王遍行諸處，不怖、不驚，恒見自身獨步無敵；菩薩亦爾，諸處來往不怖不驚，恒見自身無對敵故。
「善男子！如師子王遍行諸處，不怖、不驚，恒見自身獨步無敵；菩薩亦爾，諸處來往不怖不驚，恒見自身無對敵故。
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「善男子！如師子王無怯弱想；菩薩亦爾，與諸外道設捔力時，論議鬪諍無怯弱想，不勇、不劣。
「善男子！如師子王無怯弱想；菩薩亦爾，與諸外道設捔力時，論議鬪諍無怯弱想，不勇、不劣。
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「善男子！如師子王脫被辱時亦不迴顧；菩薩亦爾，若為外道之所損辱，亦不可轉、亦不默然。
「善男子！如師子王脫被辱時亦不迴顧；菩薩亦爾，若為外道之所損辱，亦不可轉、亦不默然。
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「善男子！如師子王作師子吼，一切禽獸及諸豺狼遠走退散；菩薩亦爾，說法無我作師子吼，執著我見外道豺狼退散，滅盡於十方界，而是菩薩不為惱彼以無我法作師子吼，但為迴轉所化眾生故。
「善男子！如師子王作師子吼，一切禽獸及諸豺狼遠走退散；菩薩亦爾，說法無我作師子吼，執著我見外道豺狼退散，滅盡於十方界，而是菩薩不為惱彼以無我法作師子吼，但為迴轉所化眾生故。
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「善男子！如師子王無所怖畏遍觀十方；菩薩亦爾，性樂寂靜，行於山林。
「善男子！如師子王無所怖畏遍觀十方；菩薩亦爾，性樂寂靜，行於山林。
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「善男子！如師子王住於山窟；菩薩亦爾，安住智慧寂靜山窟。
「善男子！如師子王住於山窟；菩薩亦爾，安住智慧寂靜山窟。
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「善男子！如師子王無所儲畜；菩薩亦爾，却除一切煩惱重擔，無所儲畜。
「善男子！如師子王無所儲畜；菩薩亦爾，却除一切煩惱重擔，無所儲畜。
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「善男子！如師子王獨步無侶降禽獸群；菩薩亦爾，坐於道場，獨自無侶而破魔軍。
「善男子！如師子王獨步無侶降禽獸群；菩薩亦爾，坐於道場，獨自無侶而破魔軍。
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「善男子！如師子王所住之處，一切禽獸不得侵損一切苗稼；菩薩亦爾，國土聚落居住之處，外道禽獸不能損侵善法苗稼。
「善男子！如師子王所住之處，一切禽獸不得侵損一切苗稼；菩薩亦爾，國土聚落居住之處，外道禽獸不能損侵善法苗稼。
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「如是，菩薩不怖不畏乃至能護眾生善根。
「如是，菩薩不怖不畏乃至能護眾生善根。
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「如是，善男子！菩薩摩訶薩具是十法，喻師子王。
「如是，善男子！菩薩摩訶薩具是十法，喻師子王。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法善能調伏。何者為十？一者、菩提心堅固，二者、領理菩提心，三者、守護六情，四者、修行聖道，五者、荷負重擔，六者、利益眾生，心不疲倦，七者、正命，八者、實無貢高，九者、無諂曲欺誑，十者、質直。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善能調伏。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法善能調伏。何者為十？一者、菩提心堅固，二者、領理菩提心，三者、守護六情，四者、修行聖道，五者、荷負重擔，六者、利益眾生，心不疲倦，七者、正命，八者、實無貢高，九者、無諂曲欺誑，十者、質直。善男子！菩薩摩訶薩具是十法，善能調伏。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，世所知識。何等為十？一者、坐禪攝心；二者、多修空行；三者、學法不息；四者、不緣境界，離煩惱使，奉行如來一切經教，一向不犯，隨順一切法宗平等，通法界宗故；五者、行於世間如旃陀羅卑下之子，以下卑心遠離自高、傲慢、狂醉故；六者、恒乞食活，次第平等故；七者、心無疑惑住於世間，於佛法中如實知見故；八者、心無猶豫，內證法故；九者、不復他信、不可誘引，自見道理故；十者、世間福田善修行故。如是，菩薩摩訶薩具是十法，世所知識。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，世所知識。何等為十？一者、坐禪攝心；二者、多修空行；三者、學法不息；四者、不緣境界，離煩惱使，奉行如來一切經教，一向不犯，隨順一切法宗平等，通法界宗故；五者、行於世間如旃陀羅卑下之子，以下卑心遠離自高、傲慢、狂醉故；六者、恒乞食活，次第平等故；七者、心無疑惑住於世間，於佛法中如實知見故；八者、心無猶豫，內證法故；九者、不復他信、不可誘引，自見道理故；十者、世間福田善修行故。如是，菩薩摩訶薩具是十法，世所知識。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬如蓮華。何等為十？一者、身無染污，二者、微細之惡不與共住，三者、戒香芬馥，四者、受生潔淨，五者、姿顏和悅，六者、柔軟微妙，七者、覩見吉祥，八者、心意開悟，九者、心意成熟，十者、善能攝受。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，譬如蓮華。何等為十？一者、身無染污，二者、微細之惡不與共住，三者、戒香芬馥，四者、受生潔淨，五者、姿顏和悅，六者、柔軟微妙，七者、覩見吉祥，八者、心意開悟，九者、心意成熟，十者、善能攝受。
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「善男子！云何菩薩摩訶薩身無染污乃至善能攝受？
「善男子！云何菩薩摩訶薩身無染污乃至善能攝受？
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「善男子！譬如蓮華從水出時自無染污，如是無染以法性爾；如是，菩薩從生死水出而無染。何以故？得方便智慧故，一切菩薩善解方便行在生死，生死過患不能染污，菩薩方便智慧所持。
「善男子！譬如蓮華從水出時自無染污，如是無染以法性爾；如是，菩薩從生死水出而無染。何以故？得方便智慧故，一切菩薩善解方便行在生死，生死過患不能染污，菩薩方便智慧所持。
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「善男子！如蓮華中一滴之水不能得住；如是，菩薩微細罪過悉不中住。
「善男子！如蓮華中一滴之水不能得住；如是，菩薩微細罪過悉不中住。
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「善男子！如諸地界生蓮華處，香氣芬馥熏是方所；如是，菩薩是處鄉村、國邑、聚落，所居之處以戒香氣無處不遍。
「善男子！如諸地界生蓮華處，香氣芬馥熏是方所；如是，菩薩是處鄉村、國邑、聚落，所居之處以戒香氣無處不遍。
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「善男子！如地界處有生蓮華淨潔可愛，國王、王民、一切百姓悉往就之；菩薩亦爾，諸處受生自性淨潔，戒德、威儀無不具足，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等之所恭敬、愛重禮拜，諸佛、菩薩稱歎光揚。
「善男子！如地界處有生蓮華淨潔可愛，國王、王民、一切百姓悉往就之；菩薩亦爾，諸處受生自性淨潔，戒德、威儀無不具足，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等之所恭敬、愛重禮拜，諸佛、菩薩稱歎光揚。
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「善男子！猶如蓮華開敷之時見則歡喜，色貌可愛能悅眾情；菩薩亦爾，密笑之時無有顰蹙，諸根清淨。
「善男子！猶如蓮華開敷之時見則歡喜，色貌可愛能悅眾情；菩薩亦爾，密笑之時無有顰蹙，諸根清淨。
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「善男子！猶如蓮華柔軟，無有麁澁；菩薩亦爾，自然柔軟，本無麁獷。
「善男子！猶如蓮華柔軟，無有麁澁；菩薩亦爾，自然柔軟，本無麁獷。
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「善男子！如見蓮華於夢想時則為吉祥，而加稱嘆而利益故；見於菩薩利益亦爾，一切住處甚為吉祥，為得一切智故。
「善男子！如見蓮華於夢想時則為吉祥，而加稱嘆而利益故；見於菩薩利益亦爾，一切住處甚為吉祥，為得一切智故。
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「善男子！猶如蓮華漸漸開敷；菩薩亦爾，智慧覺分蓮華開敷，是時說名為佛覺悟。
「善男子！猶如蓮華漸漸開敷；菩薩亦爾，智慧覺分蓮華開敷，是時說名為佛覺悟。
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「善男子！如蓮華敷，見時悅於眼根、嗅時悅於鼻根、觸時悅於身根、心歡喜時悅於意根；菩薩亦爾，成熟智慧光時，見時眼根清淨、聞時耳根清淨、已有戒功德香而悅鼻根、觸時供養恭敬而悅身根、若能思惟歎功德時意根清淨。
「善男子！如蓮華敷，見時悅於眼根、嗅時悅於鼻根、觸時悅於身根、心歡喜時悅於意根；菩薩亦爾，成熟智慧光時，見時眼根清淨、聞時耳根清淨、已有戒功德香而悅鼻根、觸時供養恭敬而悅身根、若能思惟歎功德時意根清淨。
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「善男子！如蓮華生，人天攝受；菩薩亦爾，出於世間，諸佛、菩薩，乃至諸天、帝釋、梵天、護世之所崇仰。
「善男子！如蓮華生，人天攝受；菩薩亦爾，出於世間，諸佛、菩薩，乃至諸天、帝釋、梵天、護世之所崇仰。
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「是名菩薩自無染污乃至攝受。
「是名菩薩自無染污乃至攝受。
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「善男子！如是，菩薩具是十法，喻如蓮華。
「善男子！如是，菩薩具是十法，喻如蓮華。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，心意廣大。何者為十？一者、我當修行一切諸波羅蜜故發增廣心；二者、我當成熟一切佛法故發增廣心；三者、我當教化一切眾生故發增廣心；四者、我當坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提，成等覺已當轉法輪，若梵、若天、一切世間所不能轉故發增廣心；五者、我當利益一切眾生，於無量無邊世界發增廣心；六者、我當造作智慧舟航，度諸眾生於生死海發增廣心；七者、一切眾生無救、無護、無歸依處、無有親識能度脫者，我當為其作親屬故發增廣心；八者、我當顯現諸佛威神、作師子吼、遊戲諸佛神通道力，亦當視顧摩訶那伽發增廣心；九者、我當不共一切世間——若天、若人——無比無等故發增廣心；十者、以佛正法，我當教化一切眾生，非陋行故、非苦行故、非下劣行故，發增廣心。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，心意廣大。何者為十？一者、我當修行一切諸波羅蜜故發增廣心；二者、我當成熟一切佛法故發增廣心；三者、我當教化一切眾生故發增廣心；四者、我當坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提，成等覺已當轉法輪，若梵、若天、一切世間所不能轉故發增廣心；五者、我當利益一切眾生，於無量無邊世界發增廣心；六者、我當造作智慧舟航，度諸眾生於生死海發增廣心；七者、一切眾生無救、無護、無歸依處、無有親識能度脫者，我當為其作親屬故發增廣心；八者、我當顯現諸佛威神、作師子吼、遊戲諸佛神通道力，亦當視顧摩訶那伽發增廣心；九者、我當不共一切世間——若天、若人——無比無等故發增廣心；十者、以佛正法，我當教化一切眾生，非陋行故、非苦行故、非下劣行故，發增廣心。
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「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，發增廣心。
「善男子！菩薩摩訶薩具是十法，發增廣心。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，心得清淨。何等為十？一者、心多信樂，心內不動，心住堅固，心無虛假，遠離一切不善思惟，所謂不發心求聲聞道、求辟支佛道。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，心得清淨。何等為十？一者、心多信樂，心內不動，心住堅固，心無虛假，遠離一切不善思惟，所謂不發心求聲聞道、求辟支佛道。
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「以少欲知足故，遠離一切垢穢不淨：離身貢高，所謂不作虛假威儀；離口貢高，所謂不說非實語言；離心貢高，無諂曲故、身不混雜故、口少欲故、心無貪求故。
「以少欲知足故，遠離一切垢穢不淨：離身貢高，所謂不作虛假威儀；離口貢高，所謂不說非實語言；離心貢高，無諂曲故、身不混雜故、口少欲故、心無貪求故。
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「知恩報恩，微細恩義尚不忘失，何況多者？
「知恩報恩，微細恩義尚不忘失，何況多者？
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「言語諦實，於所作事不毀謗他、無利不說、唯歎有德、利喜勸嘆，是中唯見功德，如說而行。
「言語諦實，於所作事不毀謗他、無利不說、唯歎有德、利喜勸嘆，是中唯見功德，如說而行。
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「菩薩不得以口慰喻而心含怨；菩薩以口勸歎，心不令諍；口說愛語，心無忿恨。
「菩薩不得以口慰喻而心含怨；菩薩以口勸歎，心不令諍；口說愛語，心無忿恨。
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「菩薩不以身現善而心行惡、菩薩不以身恭敬而心輕慢。
「菩薩不以身現善而心行惡、菩薩不以身恭敬而心輕慢。
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「菩薩無貢高、不懈怠，不悋惜、不嫉妬，菩薩既無貢高，亦不懈怠，不慳、不嫉，亦不幻惑亦無諂曲。
「菩薩無貢高、不懈怠，不悋惜、不嫉妬，菩薩既無貢高，亦不懈怠，不慳、不嫉，亦不幻惑亦無諂曲。
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「菩薩不鬪兩邊互相破散。何以故？菩薩以身恭敬，口說諦實，三業相應。
「菩薩不鬪兩邊互相破散。何以故？菩薩以身恭敬，口說諦實，三業相應。
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「不謗如來清淨正法，菩薩不敢謗法。云何不謗諸佛正法？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，剃除鬚髮，著壞色衣，於佛正法而得出家。如是出家，非畏國王故、不畏劫賊所破壞故、不負債故、不怖畏故、不為生活故而作沙門，以信樂故出家學道、唯求法故親近善友、深心承事、就善知識、深心聽法。如法修行，心無憍慢，雖無憍慢而顛倒取，若無顛倒則能通達於佛正道，以通達故則得正法，以得法故決定阿耨多羅三藐三菩提。如是，學者不謗如來正教正法。
「不謗如來清淨正法，菩薩不敢謗法。云何不謗諸佛正法？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，剃除鬚髮，著壞色衣，於佛正法而得出家。如是出家，非畏國王故、不畏劫賊所破壞故、不負債故、不怖畏故、不為生活故而作沙門，以信樂故出家學道、唯求法故親近善友、深心承事、就善知識、深心聽法。如法修行，心無憍慢，雖無憍慢而顛倒取，若無顛倒則能通達於佛正道，以通達故則得正法，以得法故決定阿耨多羅三藐三菩提。如是，學者不謗如來正教正法。
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「善男子！如是，菩薩具足十法，心得清淨。
「善男子！如是，菩薩具足十法，心得清淨。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，無有疑惑。何等為十？信於如來身有祕密、信於如來口有祕密、信於如來心有祕密、信菩薩行、信具神通、信滿本願、信一乘道、信種種說、信佛音聲妙響甚深、信化眾生隨其根性。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，無有疑惑。何等為十？信於如來身有祕密、信於如來口有祕密、信於如來心有祕密、信菩薩行、信具神通、信滿本願、信一乘道、信種種說、信佛音聲妙響甚深、信化眾生隨其根性。
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「善男子！云何菩薩信於如來有身祕密乃至信於教化眾生？
「善男子！云何菩薩信於如來有身祕密乃至信於教化眾生？
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「善男子！菩薩作如是念：『所聞如來有是法身：寂靜身、無等身、無等等身、無量身、不共身、金剛身，皆是真實，不虛不誑。』菩薩是處不生疑惑，無有二心。如是，信於如來身有祕密。
「善男子！菩薩作如是念：『所聞如來有是法身：寂靜身、無等身、無等等身、無量身、不共身、金剛身，皆是真實，不虛不誑。』菩薩是處不生疑惑，無有二心。如是，信於如來身有祕密。
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「復作是念：『絓是所聞如來有口祕密，如來自口授記、相貌授記，若不了義所說經教，悉皆信之。如來無有蹉跌、非無義說，以是因緣，悉非妄語。諸佛如來滅一切惡，清淨無垢，無復煩惱、結使燋熱，自在具足，無所希望、無濁、無穢。若言如來有失、如來無義語者，無有是處，至真至實，無有欺誑。』是處不疑不惑，如是，信於佛口祕密。
「復作是念：『絓是所聞如來有口祕密，如來自口授記、相貌授記，若不了義所說經教，悉皆信之。如來無有蹉跌、非無義說，以是因緣，悉非妄語。諸佛如來滅一切惡，清淨無垢，無復煩惱、結使燋熱，自在具足，無所希望、無濁、無穢。若言如來有失、如來無義語者，無有是處，至真至實，無有欺誑。』是處不疑不惑，如是，信於佛口祕密。
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「復作是念：『絓是如來心中祕密，在心內懷，依止於心，一切聲聞、緣覺所不能知，及諸菩薩一切眾生，唯除如來神通力耳。何以故？如來甚深，難冒難量，境界廣大，無邊無量，同於虛空不可思議，唯真唯實，無有虛誑。』是處不疑，如是，信心祕密。
「復作是念：『絓是如來心中祕密，在心內懷，依止於心，一切聲聞、緣覺所不能知，及諸菩薩一切眾生，唯除如來神通力耳。何以故？如來甚深，難冒難量，境界廣大，無邊無量，同於虛空不可思議，唯真唯實，無有虛誑。』是處不疑，如是，信心祕密。
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「復作是念：『絓是所聞一切菩薩勤利眾生、成就一切眾生，於是事業都無疲倦、亦不怖畏。荷負大擔，力勢堅固，修行十度一切佛法，有無礙智、無邊智、無等智、不共智。勇猛堅固、莊嚴堅固、誓願堅固，為菩提故次第滿足，唯真唯實，非是欺誑。』是處不疑，如是，菩薩信於修行。
「復作是念：『絓是所聞一切菩薩勤利眾生、成就一切眾生，於是事業都無疲倦、亦不怖畏。荷負大擔，力勢堅固，修行十度一切佛法，有無礙智、無邊智、無等智、不共智。勇猛堅固、莊嚴堅固、誓願堅固，為菩提故次第滿足，唯真唯實，非是欺誑。』是處不疑，如是，菩薩信於修行。
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「復作是念：『菩薩坐於道場，所得無滯無障無礙清淨眼通，乃至耳通、他心智通、宿命通、如意神通、漏盡通，無著無滯無障無礙。』於三世中得一剎那相應智，視眾生界如實見之，是等眾生具足行身惡業、具足行口惡業、具足行意惡業、誹謗賢聖、邪見顛倒、行於邪法，業因緣故，捨身死後生諸惡道、受地獄苦；有諸眾生以身善業、以口、意業善、正見具足故，不謗賢聖、行於正見，以正見故三業清淨，以是因緣捨身死後生於善道，天上受樂。如是真實觀眾生界，即見眾生善、不善業。
「復作是念：『菩薩坐於道場，所得無滯無障無礙清淨眼通，乃至耳通、他心智通、宿命通、如意神通、漏盡通，無著無滯無障無礙。』於三世中得一剎那相應智，視眾生界如實見之，是等眾生具足行身惡業、具足行口惡業、具足行意惡業、誹謗賢聖、邪見顛倒、行於邪法，業因緣故，捨身死後生諸惡道、受地獄苦；有諸眾生以身善業、以口、意業善、正見具足故，不謗賢聖、行於正見，以正見故三業清淨，以是因緣捨身死後生於善道，天上受樂。如是真實觀眾生界，即見眾生善、不善業。
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「復作是念：『我昔作菩薩時行菩提道，作是誓願：「自成正覺方令覺他。」是我前願，今已果滿得如所願，皆是真實、無有虛誑。』是處不疑亦不生惑，故說菩薩名為等覺，已自覺悟名三佛陀。
「復作是念：『我昔作菩薩時行菩提道，作是誓願：「自成正覺方令覺他。」是我前願，今已果滿得如所願，皆是真實、無有虛誑。』是處不疑亦不生惑，故說菩薩名為等覺，已自覺悟名三佛陀。
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「善男子！如是，菩薩信於菩提、信佛出世。復作是念：『所聞一乘——唯一佛乘——皆是真實，非是欺誑，不虛不謬。所以者何？諸乘皆從大乘中出。譬如閻浮提洲，乃有諸洲而相圍繞，各各名字皆悉屬於閻浮提洲，總說其名入閻浮提；一切諸乘亦復如是，依大乘出，無二、無三。』是處不疑，如是，信於一佛乘道。
「善男子！如是，菩薩信於菩提、信佛出世。復作是念：『所聞一乘——唯一佛乘——皆是真實，非是欺誑，不虛不謬。所以者何？諸乘皆從大乘中出。譬如閻浮提洲，乃有諸洲而相圍繞，各各名字皆悉屬於閻浮提洲，總說其名入閻浮提；一切諸乘亦復如是，依大乘出，無二、無三。』是處不疑，如是，信於一佛乘道。
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「復作是念：『聞諸如來種種說法，於諸經中悉是真實。所以者何？為化眾生故，而諸如來隨機說法。』是處不疑、亦不生惑、不作二心，如是，信於三乘有異。
「復作是念：『聞諸如來種種說法，於諸經中悉是真實。所以者何？為化眾生故，而諸如來隨機說法。』是處不疑、亦不生惑、不作二心，如是，信於三乘有異。
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「復作是念：『聞諸如來響音甚深，微妙梵音悉皆真實。所以者何？諸梵天子少分善根，尚有音聲微妙響徹、柔軟了亮、雅美可愛，何況如來於無量劫修行成就百福莊嚴、萬德具足？』是處不疑不惑，如是，信於如來甚深響音。
「復作是念：『聞諸如來響音甚深，微妙梵音悉皆真實。所以者何？諸梵天子少分善根，尚有音聲微妙響徹、柔軟了亮、雅美可愛，何況如來於無量劫修行成就百福莊嚴、萬德具足？』是處不疑不惑，如是，信於如來甚深響音。
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「復作是念：『聞佛如來了別機性、諸根利鈍，所化眾生聞以一音說法，隨類各各得解，斷其疑心，善根成熟者而前化之。一一眾生作如是解：「如來今者為我一人說如是法。」而諸如來無是分別亦無思惟，是等悉皆真實，非謬非誑。』是處不疑不惑，生如是信：隨機緣故教化眾生。
「復作是念：『聞佛如來了別機性、諸根利鈍，所化眾生聞以一音說法，隨類各各得解，斷其疑心，善根成熟者而前化之。一一眾生作如是解：「如來今者為我一人說如是法。」而諸如來無是分別亦無思惟，是等悉皆真實，非謬非誑。』是處不疑不惑，生如是信：隨機緣故教化眾生。
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「善男子！如是，十法具足，菩薩摩訶薩無疑惑心。
「善男子！如是，十法具足，菩薩摩訶薩無疑惑心。
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「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻如大海。
「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，喻如大海。
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「何等為十？一切珍寶之所歸聚、難冒、廣大、漸漸轉深、不宿死尸、等為一味、復能容受一切川流、不過齊限、諸大眾生之所依止、無有邊際。
「何等為十？一切珍寶之所歸聚、難冒、廣大、漸漸轉深、不宿死尸、等為一味、復能容受一切川流、不過齊限、諸大眾生之所依止、無有邊際。
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「善男子！云何菩薩眾寶歸聚乃至云何無有邊際？
「善男子！云何菩薩眾寶歸聚乃至云何無有邊際？
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「善男子！譬如大海，一切珍寶是中聚集，無量無邊，一切眾生往彼採寶；菩薩亦爾，一切功德珍寶聚集，無量無邊，一切眾生求福德者而往詣之。
「善男子！譬如大海，一切珍寶是中聚集，無量無邊，一切眾生往彼採寶；菩薩亦爾，一切功德珍寶聚集，無量無邊，一切眾生求福德者而往詣之。
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「善男子！如海難冒；菩薩亦爾，甚深難冒。
「善男子！如海難冒；菩薩亦爾，甚深難冒。
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「善男子！如海廣大；菩薩亦爾，慈悲、智慧甚廣大故。
「善男子！如海廣大；菩薩亦爾，慈悲、智慧甚廣大故。
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「善男子！譬如大海漸漸轉深；菩薩亦爾，修道、種智漸漸轉深。
「善男子！譬如大海漸漸轉深；菩薩亦爾，修道、種智漸漸轉深。
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「善男子！如彼大海不與一切死屍共宿。所以者何？大海法爾。如是，菩薩不與一切煩惱及惡知識而共止宿。何以故？菩薩法爾故。
「善男子！如彼大海不與一切死屍共宿。所以者何？大海法爾。如是，菩薩不與一切煩惱及惡知識而共止宿。何以故？菩薩法爾故。
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「善男子！如此大海，一切眾流悉往入之，至成一味，所謂醎味；菩薩亦爾，絓是所修一切白法悉成一味，所謂一切智味。
「善男子！如此大海，一切眾流悉往入之，至成一味，所謂醎味；菩薩亦爾，絓是所修一切白法悉成一味，所謂一切智味。
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「善男子！如海容受無量眾流，不增、不減；菩薩亦爾，受無量法無有增減。
「善男子！如海容受無量眾流，不增、不減；菩薩亦爾，受無量法無有增減。
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「善男子！如彼大海不過齊限；菩薩亦爾，教化眾生不過齊限。
「善男子！如彼大海不過齊限；菩薩亦爾，教化眾生不過齊限。
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「善男子！如大海水，大身眾生在中居住；菩薩亦爾，一切眾生有白淨法，於菩薩身依止而住。
「善男子！如大海水，大身眾生在中居住；菩薩亦爾，一切眾生有白淨法，於菩薩身依止而住。
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「善男子！如大海水無有邊際，一切眾生不能知其水之多少；菩薩亦爾，為諸眾生而說法要，無邊無窮，無能測量。
「善男子！如大海水無有邊際，一切眾生不能知其水之多少；菩薩亦爾，為諸眾生而說法要，無邊無窮，無能測量。
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「如是，菩薩大海福德珍寶聚集之處乃至無邊。
「如是，菩薩大海福德珍寶聚集之處乃至無邊。
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「善男子！如是，菩薩具足十法，喻如大海。」
「善男子！如是，菩薩具足十法，喻如大海。」
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大乘寶雲經卷第三
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