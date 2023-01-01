大乘寶雲經卷第二梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶雲經卷第二梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等譯

十波羅蜜品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十波羅蜜品之二

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，毘梨耶波羅蜜滿足。何等為十？一者、金剛不壞精進，二者、勇猛精進，三者、離兩邊精進，四者、增廣精進，五者、練治精進，六者、無休息精進，七者、清淨精進，八者、無比精進，九者、無輕蔑精進，十者、非策精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，毘梨耶波羅蜜滿足。何等為十？一者、金剛不壞精進，二者、勇猛精進，三者、離兩邊精進，四者、增廣精進，五者、練治精進，六者、無休息精進，七者、清淨精進，八者、無比精進，九者、無輕蔑精進，十者、非策精進。

「善男子！云何菩薩精進不壞，喻如金剛？菩薩摩訶薩勇猛精進，發弘誓願為諸眾生，未涅槃者令得涅槃、未得度者而令得度、未解脫者令得解脫、未安立者令得安立、未覺悟者令得覺悟。如是勇猛運廣大心時，魔波旬即便往到是菩薩所而諫之曰：『善男子！無勞如是勇猛精進。何以故？善男子！我昔已曾如是勇猛，亦為眾生發弘誓願，未涅槃者令得涅槃。如是誓願皆是妄語，欺誑世間嬰兒、凡夫，無有真實。善男子！我未曾見頗有一人如是精進、發弘誓願，以願力故得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我唯見無量無邊一切眾生如是精進，以聲聞乘、辟支佛乘而般涅槃。以是義故，急當捨離如是精進、勞累身心、艱苦疲極。』爾時，菩薩而作是念：『咄哉，波旬！將不故來嬈亂我耶？豈不欲作障礙留難我法事耶？』審知魔已而作是言：『波旬！善哉。少欲自持，何勞樂知世間事乎？波旬！如來說此一切世間業為師匠，依因於業，緣力所使。波旬！汝當自攝，復道還去。汝今惱我之因緣故，汝於來世長夜受苦，空無利益。』如是，魔眾及魔天民故作障礙來相惱觸，而是菩薩不破、不散、不壞、不退。如是，菩薩金剛精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩精進不壞，喻如金剛？菩薩摩訶薩勇猛精進，發弘誓願為諸眾生，未涅槃者令得涅槃、未得度者而令得度、未解脫者令得解脫、未安立者令得安立、未覺悟者令得覺悟。如是勇猛運廣大心時，魔波旬即便往到是菩薩所而諫之曰：『善男子！無勞如是勇猛精進。何以故？善男子！我昔已曾如是勇猛，亦為眾生發弘誓願，未涅槃者令得涅槃。如是誓願皆是妄語，欺誑世間嬰兒、凡夫，無有真實。善男子！我未曾見頗有一人如是精進、發弘誓願，以願力故得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我唯見無量無邊一切眾生如是精進，以聲聞乘、辟支佛乘而般涅槃。以是義故，急當捨離如是精進、勞累身心、艱苦疲極。』爾時，菩薩而作是念：『咄哉，波旬！將不故來嬈亂我耶？豈不欲作障礙留難我法事耶？』審知魔已而作是言：『波旬！善哉。少欲自持，何勞樂知世間事乎？波旬！如來說此一切世間業為師匠，依因於業，緣力所使。波旬！汝當自攝，復道還去。汝今惱我之因緣故，汝於來世長夜受苦，空無利益。』如是，魔眾及魔天民故作障礙來相惱觸，而是菩薩不破、不散、不壞、不退。如是，菩薩金剛精進具足。

「善男子！云何菩薩勇猛精進？菩薩摩訶薩以是精進即能超越過前修行，諸菩薩等不能及是菩薩一分，乃至算數譬喻皆不能及，何況聲聞、辟支佛等？於初發心以精進力攝持一切如來法藏，即便遠離一切不善。如是，菩薩勇猛精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩勇猛精進？菩薩摩訶薩以是精進即能超越過前修行，諸菩薩等不能及是菩薩一分，乃至算數譬喻皆不能及，何況聲聞、辟支佛等？於初發心以精進力攝持一切如來法藏，即便遠離一切不善。如是，菩薩勇猛精進具足。

「云何菩薩離二邊精進具足？菩薩摩訶薩雖作如是勇猛精進，不得過分自苦其身、復不下劣懈怠懶惰。如是，菩薩離二邊精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩離二邊精進具足？菩薩摩訶薩雖作如是勇猛精進，不得過分自苦其身、復不下劣懈怠懶惰。如是，菩薩離二邊精進具足。

「云何菩薩增廣精進具足？菩薩摩訶薩如是精進：如如來身，我身亦然；如來頂上無能見者、圓光一尋相好殊特、具足無量不可思議無礙智慧、諸佛功德、恒師子吼、力、無所畏，我皆亦爾。如是精進，是名菩薩增廣精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩增廣精進具足？菩薩摩訶薩如是精進：如如來身，我身亦然；如來頂上無能見者、圓光一尋相好殊特、具足無量不可思議無礙智慧、諸佛功德、恒師子吼、力、無所畏，我皆亦爾。如是精進，是名菩薩增廣精進具足。

「云何菩薩練治精進具足？善男子！如摩尼珠及金、銀等，以練治故，却垢瑩磨，淨潔光明，人見歎言：『是摩尼珠及金、銀等以得光明，被練治故。』如是，菩薩修行精進，蕩除一切垢穢、不淨亦復如是。何者精進垢污？所謂懈怠、懶惰是精進垢，於食飲中不自知足、不識己身是精進垢，菩薩悉皆蕩除。如是勇猛則為無垢、無穢，淨潔光明顯現。如是，菩薩練治精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩練治精進具足？善男子！如摩尼珠及金、銀等，以練治故，却垢瑩磨，淨潔光明，人見歎言：『是摩尼珠及金、銀等以得光明，被練治故。』如是，菩薩修行精進，蕩除一切垢穢、不淨亦復如是。何者精進垢污？所謂懈怠、懶惰是精進垢，於食飲中不自知足、不識己身是精進垢，菩薩悉皆蕩除。如是勇猛則為無垢、無穢，淨潔光明顯現。如是，菩薩練治精進具足。

「云何菩薩不休息精進具足？菩薩摩訶薩於四威儀常修精進，無時無處而暫休息，是名菩薩不休息精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不休息精進具足？菩薩摩訶薩於四威儀常修精進，無時無處而暫休息，是名菩薩不休息精進具足。

「云何菩薩清淨精進具足？如是菩薩常修精進，設有麁惡、諸不善法、障道因緣、無利益事悉應蕩除，所有善法、隨順涅槃、不逆正道、助成菩提、流向菩提則為生長而增廣之。於一念頃尚不故生微細諸惡，何況大惡？是名清淨精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩清淨精進具足？如是菩薩常修精進，設有麁惡、諸不善法、障道因緣、無利益事悉應蕩除，所有善法、隨順涅槃、不逆正道、助成菩提、流向菩提則為生長而增廣之。於一念頃尚不故生微細諸惡，何況大惡？是名清淨精進具足。

「善男子。云何菩薩無比精進具足？菩薩作如是念：『若遍十方如恒河沙等世界為阿鼻獄猛火燒然，是中世界見諸眾生無救、無護、無歸依處、困苦無向。』菩薩即發勇猛之心，獨自無侶，設為一人度脫因緣，能以脚步度如是等世界猛火而度脫之，何況眾多？如是，菩薩與諸聲聞、辟支佛等及諸外道不可為比。如是，菩薩無比精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子。云何菩薩無比精進具足？菩薩作如是念：『若遍十方如恒河沙等世界為阿鼻獄猛火燒然，是中世界見諸眾生無救、無護、無歸依處、困苦無向。』菩薩即發勇猛之心，獨自無侶，設為一人度脫因緣，能以脚步度如是等世界猛火而度脫之，何況眾多？如是，菩薩與諸聲聞、辟支佛等及諸外道不可為比。如是，菩薩無比精進具足。

「云何菩薩無輕蔑精進具足？菩薩不作是念：『謂菩提者非是世間凡人可得，而我今者所修精進蓋不足言、下劣微薄。我今懶惰，而菩提法勇猛精進如救頭然，於無量劫之所修得。我今若不堪任荷負如是重擔，是菩提法豈可得矣？』菩薩應復諦想思惟：『過去已有無量諸佛、如來、應供、正遍知、今正等覺、當成等覺，皆悉用於如是等策、如是修行、如是精進，諸佛如來悉成正覺。而我今者用如是策，勇猛精進與諸眾生不可為比，緣諸眾生得成阿耨多羅三藐三菩提亦復如是。是故，我今寧為一切諸眾生等受地獄苦，而不能為利益自身獨證解脫而取涅槃。』如是，菩薩無輕蔑精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無輕蔑精進具足？菩薩不作是念：『謂菩提者非是世間凡人可得，而我今者所修精進蓋不足言、下劣微薄。我今懶惰，而菩提法勇猛精進如救頭然，於無量劫之所修得。我今若不堪任荷負如是重擔，是菩提法豈可得矣？』菩薩應復諦想思惟：『過去已有無量諸佛、如來、應供、正遍知、今正等覺、當成等覺，皆悉用於如是等策、如是修行、如是精進，諸佛如來悉成正覺。而我今者用如是策，勇猛精進與諸眾生不可為比，緣諸眾生得成阿耨多羅三藐三菩提亦復如是。是故，我今寧為一切諸眾生等受地獄苦，而不能為利益自身獨證解脫而取涅槃。』如是，菩薩無輕蔑精進具足。

「善男子！云何菩薩無策精進具足？菩薩如是精進，非人所策、不著其味，亦不以此勤精進故策怪他人亦不自高，作是思惟：『何有智者正務私事待人所策？』是名菩薩無策精進滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無策精進具足？菩薩如是精進，非人所策、不著其味，亦不以此勤精進故策怪他人亦不自高，作是思惟：『何有智者正務私事待人所策？』是名菩薩無策精進滿足。

「善男子！如是，菩薩具是十法毘梨耶波羅蜜滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩具是十法毘梨耶波羅蜜滿足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法禪波羅蜜滿足。何等為十？一者、福德佐助，二者、多厭離想，三者、勇猛精進，四者、多聞具足，五者、心不顛倒，六者、如訓相應，七者、如法修行，八者、自性利根，九者、善解心地，十者、善解奢摩他毘婆舍那無止息意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法禪波羅蜜滿足。何等為十？一者、福德佐助，二者、多厭離想，三者、勇猛精進，四者、多聞具足，五者、心不顛倒，六者、如訓相應，七者、如法修行，八者、自性利根，九者、善解心地，十者、善解奢摩他毘婆舍那無止息意。

「善男子！云何菩薩福德佐助？菩薩摩訶薩於大乘法宿植德本，在在處處流轉生死，為善知識之所攝受，隨願受生，若富貴大姓、若居士大家、信樂之家。既意欲得往彼受生，即便造作彼業因緣令得往生，生生世世值遇親近真善知識。何者名為真善知識？所謂諸佛、菩薩。如是增長宿世修集善業因緣，常作是念：『苦哉，世間。痛哉，世間。無安立哉，一切世間久遭重病、癡暗、無明。何以故？欲因緣故。是故，我今不當於如是等困厄世間求受五欲。夫婬欲者，唯是妄想、顛倒而已，於三苦中謬生樂想。是故，如來處處經中種種因緣具說婬欲多諸過失、殊可患厭，所謂婬欲如炙肉法，肉𭵫俱燋；如舐刀刃，貪味偽舌；如毒蛇頭，具四種毒；如猪在廁，臭穢不淨；如彼癡狗而齧枯骨，其口出血謂之為樂；亦如獼猴黏著𥻿膠。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩福德佐助？菩薩摩訶薩於大乘法宿植德本，在在處處流轉生死，為善知識之所攝受，隨願受生，若富貴大姓、若居士大家、信樂之家。既意欲得往彼受生，即便造作彼業因緣令得往生，生生世世值遇親近真善知識。何者名為真善知識？所謂諸佛、菩薩。如是增長宿世修集善業因緣，常作是念：『苦哉，世間。痛哉，世間。無安立哉，一切世間久遭重病、癡暗、無明。何以故？欲因緣故。是故，我今不當於如是等困厄世間求受五欲。夫婬欲者，唯是妄想、顛倒而已，於三苦中謬生樂想。是故，如來處處經中種種因緣具說婬欲多諸過失、殊可患厭，所謂婬欲如炙肉法，肉𭵫俱燋；如舐刀刃，貪味偽舌；如毒蛇頭，具四種毒；如猪在廁，臭穢不淨；如彼癡狗而齧枯骨，其口出血謂之為樂；亦如獼猴黏著𥻿膠。』

「是故，菩薩當生厭離，剃除鬚髮而被法服，於正法中如法出家，往無家地而慕精進，未得令得、未證令證、未至令至。以是因緣而取三慧，世諦所說、第一義諦所說，善解二諦深妙之理，如所教訓即為隨順、離諸顛倒、如法修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，菩薩當生厭離，剃除鬚髮而被法服，於正法中如法出家，往無家地而慕精進，未得令得、未證令證、未至令至。以是因緣而取三慧，世諦所說、第一義諦所說，善解二諦深妙之理，如所教訓即為隨順、離諸顛倒、如法修行。

「何者名為如法修行？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者名為如法修行？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

「以能通達於道諦故，成就利根、了知諸根，即樂寂靜，究竟遠離一切徒眾混雜諠閙，怱遽多言、婬、怒、癡等一切惡覺，親里、知識、利養、名譽畢竟遠離，身心快樂，柔軟調和。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以能通達於道諦故，成就利根、了知諸根，即樂寂靜，究竟遠離一切徒眾混雜諠閙，怱遽多言、婬、怒、癡等一切惡覺，親里、知識、利養、名譽畢竟遠離，身心快樂，柔軟調和。

「復更思惟觀察是心：『何法處行於善、不善、無記法耶？』若行於善即生歡喜；若生欲覺，名為不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復更思惟觀察是心：『何法處行於善、不善、無記法耶？』若行於善即生歡喜；若生欲覺，名為不善。

「欲有三種，謂上、中、下。何者為上？以欲遍身，深入心住，迷亂倡狂，不能修於遠離因緣，以深著故。云何深著？以其不能究竟生於慚愧心故，獨居空閑而隨憶念不曾暫忘，生惡覺觀決云婬欲，定是精妙諷詠、歌歎、妄想、顛倒、謂言好物，如癡獼猴見水中月便欲捉取。不見其惡，無慚恥心，以欲因緣亦能與其父母尊長而共爭競乃至相殺，不避親疎。凡夫癡頑，耽著愛染，不能捨離欲因緣故，死墮地獄、畜生、餓鬼受諸苦報，是名上欲。何者中欲？若人習行親近婬欲，未交會前方便求覓，設遂其事便生厭離而有慚心，知欲不善，呵責自悔，是名中欲。何者下欲？脫遇欲緣，止申捉手、共相磨觸、或共言話、或眼瞻視，是名下欲。夫名婬欲，若莊嚴身、若愛壽命及諸資生，但能生貪悉名婬欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲有三種，謂上、中、下。何者為上？以欲遍身，深入心住，迷亂倡狂，不能修於遠離因緣，以深著故。云何深著？以其不能究竟生於慚愧心故，獨居空閑而隨憶念不曾暫忘，生惡覺觀決云婬欲，定是精妙諷詠、歌歎、妄想、顛倒、謂言好物，如癡獼猴見水中月便欲捉取。不見其惡，無慚恥心，以欲因緣亦能與其父母尊長而共爭競乃至相殺，不避親疎。凡夫癡頑，耽著愛染，不能捨離欲因緣故，死墮地獄、畜生、餓鬼受諸苦報，是名上欲。何者中欲？若人習行親近婬欲，未交會前方便求覓，設遂其事便生厭離而有慚心，知欲不善，呵責自悔，是名中欲。何者下欲？脫遇欲緣，止申捉手、共相磨觸、或共言話、或眼瞻視，是名下欲。夫名婬欲，若莊嚴身、若愛壽命及諸資生，但能生貪悉名婬欲。

「何者名瞋？瞋亦三種，謂上、中、下。其上瞋者，生於忿毒、怨憾、恚怒、惡賴、憎嫉，於五無間重罪之中皆能備造。或謗正法，由謗正法所得重罪，於前五逆不及一分，乃至算數譬喻悉不能及。以是因緣，死後入於大地獄中受諸苦毒，久久之後無量劫中脫得生人，其眼光赤、無賴惡性、暴虐咆哮，生旃陀羅下賤之家。以是因緣，展轉生死無有出期，是名上瞋。何者中瞋？其雖發瞋造諸惡業，即生悔心，發露懺謝瞋所生罪，速疾修其對治方法，是名中瞋。何者下瞋？當瞋發時而作惡口、不愛之語、或惡眼視，雖作不善亦非恒瞋，一念之頃速疾修集對治方法，是名下瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者名瞋？瞋亦三種，謂上、中、下。其上瞋者，生於忿毒、怨憾、恚怒、惡賴、憎嫉，於五無間重罪之中皆能備造。或謗正法，由謗正法所得重罪，於前五逆不及一分，乃至算數譬喻悉不能及。以是因緣，死後入於大地獄中受諸苦毒，久久之後無量劫中脫得生人，其眼光赤、無賴惡性、暴虐咆哮，生旃陀羅下賤之家。以是因緣，展轉生死無有出期，是名上瞋。何者中瞋？其雖發瞋造諸惡業，即生悔心，發露懺謝瞋所生罪，速疾修其對治方法，是名中瞋。何者下瞋？當瞋發時而作惡口、不愛之語、或惡眼視，雖作不善亦非恒瞋，一念之頃速疾修集對治方法，是名下瞋。

「癡亦三種，謂上、中、下。何者上癡？於前所說，如是之處癡所迷惑而無憂愁，不知改悔，是名上癡。何者中癡？若癡暫發，造作惡業速疾改悔，於同學邊發露懺悔，不敢覆藏，於所犯罪知非利益，是名中癡。何者下癡？於所持戒，若二、若三脫有毀犯皆是制罪，終不敢犯性重禁戒，是名下癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「癡亦三種，謂上、中、下。何者上癡？於前所說，如是之處癡所迷惑而無憂愁，不知改悔，是名上癡。何者中癡？若癡暫發，造作惡業速疾改悔，於同學邊發露懺悔，不敢覆藏，於所犯罪知非利益，是名中癡。何者下癡？於所持戒，若二、若三脫有毀犯皆是制罪，終不敢犯性重禁戒，是名下癡。

「是中菩薩善巧方便，制伏其心令不作罪。如是，制心絓是婬欲，縛著因緣悉不復生。何以故？如是善巧制伏心故。心若無記，是時憶念一向觀察，令其心性與善相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是中菩薩善巧方便，制伏其心令不作罪。如是，制心絓是婬欲，縛著因緣悉不復生。何以故？如是善巧制伏心故。心若無記，是時憶念一向觀察，令其心性與善相應。

「何者名為無記心耶？若有是心，不散於外、不住於內，不住於善、不住不善，不在奢摩他、不在毘婆舍那，不能收攝令得寂靜，睡眠所逼沈沒而住。如人眠覺，睡勢未除，心不明了。菩薩爾時以巧方便制御其心，令得起發歡喜，安住於禪定中。如是，菩薩善解於心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者名為無記心耶？若有是心，不散於外、不住於內，不住於善、不住不善，不在奢摩他、不在毘婆舍那，不能收攝令得寂靜，睡眠所逼沈沒而住。如人眠覺，睡勢未除，心不明了。菩薩爾時以巧方便制御其心，令得起發歡喜，安住於禪定中。如是，菩薩善解於心。

「菩薩如是解於心已，觀見諸法如幻、如夢，是法不善、是法是善，是法出離、是法不出離。作如是知：是等諸法皆依於心、由心而生，心為上首，若能攝心調伏制止，若達心性則能攝得一切諸法、則能調伏一切諸法、則能通達一切諸法。若如是見一切諸法，則能修心令得寂靜，以心繫心；若心不靜而制令靜，安心於心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是解於心已，觀見諸法如幻、如夢，是法不善、是法是善，是法出離、是法不出離。作如是知：是等諸法皆依於心、由心而生，心為上首，若能攝心調伏制止，若達心性則能攝得一切諸法、則能調伏一切諸法、則能通達一切諸法。若如是見一切諸法，則能修心令得寂靜，以心繫心；若心不靜而制令靜，安心於心。

「若心如是寂靜相應，是名一心；得一心已則入於定；得入定已，寂靜所生一向歡喜；心歡喜已，滅於貪欲；貪欲滅已，一切不善亦皆寂滅，有覺、有觀，寂靜所生，得歡喜樂入於初禪。是時，菩薩為滅覺觀勤行精進，於歡喜樂不著其味。何以故？謂無常故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若心如是寂靜相應，是名一心；得一心已則入於定；得入定已，寂靜所生一向歡喜；心歡喜已，滅於貪欲；貪欲滅已，一切不善亦皆寂滅，有覺、有觀，寂靜所生，得歡喜樂入於初禪。是時，菩薩為滅覺觀勤行精進，於歡喜樂不著其味。何以故？謂無常故。

「行於初禪而移其心，離於覺觀心不復著，無覺、無觀，三昧所生，得歡喜樂入第二禪。是時，菩薩則見此樂，決定是苦。何以故？三苦攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行於初禪而移其心，離於覺觀心不復著，無覺、無觀，三昧所生，得歡喜樂入第二禪。是時，菩薩則見此樂，決定是苦。何以故？三苦攝故。

「是時，菩薩住於捨心；住捨心已，唯正憶念而有了知以身受樂，如是之樂一切聖人說名為捨，憶念樂住入第三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，菩薩住於捨心；住捨心已，唯正憶念而有了知以身受樂，如是之樂一切聖人說名為捨，憶念樂住入第三禪。

「是時，菩薩謂第三禪決定是空，故求四禪而使其心入於四禪，絓諸我見悉皆迴轉，樂亦隨滅、諸苦亦滅。苦、樂滅故，從初以來憂、喜滅故，不苦、不樂，捨念清淨入第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，菩薩謂第三禪決定是空，故求四禪而使其心入於四禪，絓諸我見悉皆迴轉，樂亦隨滅、諸苦亦滅。苦、樂滅故，從初以來憂、喜滅故，不苦、不樂，捨念清淨入第四禪。

「復作觀行則自見身與虛空界以為一相，如是見已，絓是色想究竟超越，是隔礙想悉不復生。何以故？已得超越過色想故，無復絓礙，於一切想唯見無礙、無邊虛空，故入無邊虛空而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作觀行則自見身與虛空界以為一相，如是見已，絓是色想究竟超越，是隔礙想悉不復生。何以故？已得超越過色想故，無復絓礙，於一切想唯見無礙、無邊虛空，故入無邊虛空而住。

「是時復見識與無邊虛空相應，自謂此識無有邊故，入識無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時復見識與無邊虛空相應，自謂此識無有邊故，入識無邊。

「過此識已，是中但有無相之心，一切行滅無心功用，是名為滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過此識已，是中但有無相之心，一切行滅無心功用，是名為滅。

「如是心滅菩薩應知，復更入定，是中進修而不休息，是處其心與慈相應，具如前說；乃至修得六通自在，是中亦復不息精進，當求修滿菩提法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是心滅菩薩應知，復更入定，是中進修而不休息，是處其心與慈相應，具如前說；乃至修得六通自在，是中亦復不息精進，當求修滿菩提法行。

「善男子！如是，菩薩具是十法禪波羅蜜具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，菩薩具是十法禪波羅蜜具足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，般若波羅蜜具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，般若波羅蜜具足。

「何者為十？一者、善解無我真理，二者、善解諸業果報，三者、善解有為之法，四者、善解生死相續，五者、善解生死不相續，六者、善解聲聞、辟支佛道，七者、善解大乘之道，八者、善解遠離魔業，九者、智慧不倒，十者、智慧無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者為十？一者、善解無我真理，二者、善解諸業果報，三者、善解有為之法，四者、善解生死相續，五者、善解生死不相續，六者、善解聲聞、辟支佛道，七者、善解大乘之道，八者、善解遠離魔業，九者、智慧不倒，十者、智慧無等。

「善男子！云何菩薩善解無我真理？善男子！菩薩摩訶薩以善正慧觀察色陰，乃至受、想、行、識皆善觀察。如是觀察，不見色生、不見色集、不見色滅；乃至受、想、行、識亦不見生、亦不見集、亦不見滅。何以故？以真實故、不以假名世俗性故。其真實性與世俗性，是二種性，文字、章句所不能說。以是因緣，精進不息如救頭然，精進勇猛利益眾生。如是，菩薩善解無我真理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解無我真理？善男子！菩薩摩訶薩以善正慧觀察色陰，乃至受、想、行、識皆善觀察。如是觀察，不見色生、不見色集、不見色滅；乃至受、想、行、識亦不見生、亦不見集、亦不見滅。何以故？以真實故、不以假名世俗性故。其真實性與世俗性，是二種性，文字、章句所不能說。以是因緣，精進不息如救頭然，精進勇猛利益眾生。如是，菩薩善解無我真理。

「云何菩薩善解諸業果報？菩薩應作如是觀察：『所言世間有諸果報，皆似伎兒、乾闥婆城，本性自空。所言眾生則非眾生，而橫執相著於我見，以是因緣不達真理。既不能了真道理故，作如是見：「若言無我、無人、無眾生、無壽者、無士夫、無養育、無男女等及諸善惡業因、果報，誰生、誰死？」』爾時，菩薩雖無眾生，有業、有報，如是悉知；非是眾生、非諸善惡業因、果報，菩薩亦知，以正慧故、以真實故。如是，菩薩善解業因果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善解諸業果報？菩薩應作如是觀察：『所言世間有諸果報，皆似伎兒、乾闥婆城，本性自空。所言眾生則非眾生，而橫執相著於我見，以是因緣不達真理。既不能了真道理故，作如是見：「若言無我、無人、無眾生、無壽者、無士夫、無養育、無男女等及諸善惡業因、果報，誰生、誰死？」』爾時，菩薩雖無眾生，有業、有報，如是悉知；非是眾生、非諸善惡業因、果報，菩薩亦知，以正慧故、以真實故。如是，菩薩善解業因果報。

「云何菩薩善知諸有為之法？菩薩摩訶薩應於一切有為之法，以善慧故而善通達，作如是觀：『是諸行法搖動不住，如朝露滴，日出消盡；如山水流，唯去不歸。何有智者於行法中而生貪著，其心戀慕？』若能觀見如是真實，見實因緣則生厭離、寂滅之心。如是，菩薩善知有為之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善知諸有為之法？菩薩摩訶薩應於一切有為之法，以善慧故而善通達，作如是觀：『是諸行法搖動不住，如朝露滴，日出消盡；如山水流，唯去不歸。何有智者於行法中而生貪著，其心戀慕？』若能觀見如是真實，見實因緣則生厭離、寂滅之心。如是，菩薩善知有為之法。

「云何菩薩善解生死流轉？菩薩以善智慧通達有為諸法，作是思量：『遍諸世間被無明暗之所覆蔽，障其慧眼，如生盲人不見正路，何由能得出離生死？唯著生死、貪愛繩索之所纏繫，而取四取、趣向三趣，沈滯生死；以取因緣而能造作善、不善業；以善、不善諸業行故，受三有生，有因緣生；以生因緣，有老、有死；老、死因緣，憂、悲、苦、惱種種不絕。如是流轉猶若車輪，生死輪迴無復斷絕。』如是，菩薩善知生死流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善解生死流轉？菩薩以善智慧通達有為諸法，作是思量：『遍諸世間被無明暗之所覆蔽，障其慧眼，如生盲人不見正路，何由能得出離生死？唯著生死、貪愛繩索之所纏繫，而取四取、趣向三趣，沈滯生死；以取因緣而能造作善、不善業；以善、不善諸業行故，受三有生，有因緣生；以生因緣，有老、有死；老、死因緣，憂、悲、苦、惱種種不絕。如是流轉猶若車輪，生死輪迴無復斷絕。』如是，菩薩善知生死流轉。

「善男子！云何菩薩善知生死，不復流轉？菩薩摩訶薩作如是觀：『無明滅故，不著生死；不執著故，貪愛不生；貪不生故，取則不生；取不生故，有不相續；不接續故，生則不生；生不生故，老、死、憂、悲、諸苦惱等悉皆斷滅，究竟無餘。』菩薩摩訶薩依此道理，以善慧故悉皆通達。如是，菩薩善知生死不復流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善知生死，不復流轉？菩薩摩訶薩作如是觀：『無明滅故，不著生死；不執著故，貪愛不生；貪不生故，取則不生；取不生故，有不相續；不接續故，生則不生；生不生故，老、死、憂、悲、諸苦惱等悉皆斷滅，究竟無餘。』菩薩摩訶薩依此道理，以善慧故悉皆通達。如是，菩薩善知生死不復流轉。

「云何菩薩善知聲聞、辟支佛乘？作如是觀：『若行是法得須陀洹果、若得斯陀含果、若得阿那含果、若阿羅漢，流盡六通，盡諸有結，無復繫縛，向涅槃道；若行是法得成緣覺，自度自脫，等於犀角。』如是諸法，菩薩以善慧故皆得通達，雖爾通達而不取證。所以者何？菩薩摩訶薩作如是念：『我今荷負諸眾生類，作師子吼誓度脫之。是故，我今不應未度一切眾生生死稠林曠野險難，而獨度身於生死險。』如是，菩薩善知聲聞、緣覺乘道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩善知聲聞、辟支佛乘？作如是觀：『若行是法得須陀洹果、若得斯陀含果、若得阿那含果、若阿羅漢，流盡六通，盡諸有結，無復繫縛，向涅槃道；若行是法得成緣覺，自度自脫，等於犀角。』如是諸法，菩薩以善慧故皆得通達，雖爾通達而不取證。所以者何？菩薩摩訶薩作如是念：『我今荷負諸眾生類，作師子吼誓度脫之。是故，我今不應未度一切眾生生死稠林曠野險難，而獨度身於生死險。』如是，菩薩善知聲聞、緣覺乘道。

「善男子！云何菩薩善知大乘？菩薩乃學一切諸佛所制戒律、種種經法，究竟無餘。不得學者、不得學道、不得所學一切種法，不以如是之因緣故而墮斷見。如是，菩薩善知大乘正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善知大乘？菩薩乃學一切諸佛所制戒律、種種經法，究竟無餘。不得學者、不得學道、不得所學一切種法，不以如是之因緣故而墮斷見。如是，菩薩善知大乘正道。

「善男子！云何菩薩善知遠離魔業？菩薩摩訶薩於惡知識究竟遠離；及非所宜國土聚落、受持讀誦路伽夜多外典呪術、貪求利養、殷重恭敬，菩薩知已皆悉遠離，究竟避之；及諸結使、諸縛惱惑、能障菩薩清淨道者皆悉遠離，修對治門究竟斷之。如是，菩薩善知遠離魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善知遠離魔業？菩薩摩訶薩於惡知識究竟遠離；及非所宜國土聚落、受持讀誦路伽夜多外典呪術、貪求利養、殷重恭敬，菩薩知已皆悉遠離，究竟避之；及諸結使、諸縛惱惑、能障菩薩清淨道者皆悉遠離，修對治門究竟斷之。如是，菩薩善知遠離魔業。

「善男子！云何菩薩智慧不顛倒？菩薩摩訶薩一切世間技藝、道術悉皆學知。何以故？為欲成就利眾生故、不為欲得所知識故、但為光揚顯示如來正法功德之最勝故。於諸外法不生優勝功德之想，唯作是解：『如來經教最深、最極，諸律毘尼功德無量。』是故，菩薩不取外道、邪見法則而為清淨。如是，菩薩智慧不顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩智慧不顛倒？菩薩摩訶薩一切世間技藝、道術悉皆學知。何以故？為欲成就利眾生故、不為欲得所知識故、但為光揚顯示如來正法功德之最勝故。於諸外法不生優勝功德之想，唯作是解：『如來經教最深、最極，諸律毘尼功德無量。』是故，菩薩不取外道、邪見法則而為清淨。如是，菩薩智慧不顛倒。

「善男子！云何菩薩無比智慧？菩薩摩訶薩於此世間，若魔、若梵、若沙門、若婆羅門、若人、若天，一切十方無有一人等於菩薩之智慧故，唯除如來、應供、正遍知；無有智慧能勝之者，若天、若梵、若人、若魔，一切世間所有智慧無能及者。如是，菩薩智慧無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無比智慧？菩薩摩訶薩於此世間，若魔、若梵、若沙門、若婆羅門、若人、若天，一切十方無有一人等於菩薩之智慧故，唯除如來、應供、正遍知；無有智慧能勝之者，若天、若梵、若人、若魔，一切世間所有智慧無能及者。如是，菩薩智慧無比。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，般若波羅蜜滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，般若波羅蜜滿足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解方便波羅蜜。何等為十？一者、善解迴向滿願方便，二者、善解轉諸外道方便，三者、善解轉諸毒塵方便，四者、善解調伏疑悔方便，五者、善解救濟眾生方便，六者、善解延眾生命方便，七者、善解攝受方便，八者、善解處非處方便，九者、善解勸化利喜教導方便，十者、善解供養承事方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，善解方便波羅蜜。何等為十？一者、善解迴向滿願方便，二者、善解轉諸外道方便，三者、善解轉諸毒塵方便，四者、善解調伏疑悔方便，五者、善解救濟眾生方便，六者、善解延眾生命方便，七者、善解攝受方便，八者、善解處非處方便，九者、善解勸化利喜教導方便，十者、善解供養承事方便。

「善男子！云何菩薩善解迴向滿願方便？善男子！菩薩設見若華、若果，無有主甲、非人所護，以此華果於夜三時、日中三時而供養佛及諸菩薩，以是因緣所得功德迴向阿耨多羅三藐三菩提；設見香樹、寶樹、意樹，無有主甲、非人所護，日夜六時而設供養，迴向阿耨多羅三藐三菩提。又，諸經中所聞種種供養之具勝妙殊特，以內深心皆悉迴向十方世界諸佛世尊、一切菩薩、一切眾生。所有善業、菩提修行，以深心故，皆悉隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。於佛塔像，若華、若果而設供養，皆悉迴向，願諸眾生遠離破戒臭穢之氣、願諸眾生得於如來戒定慧等芬馥之香；若以掃灑供養佛時，願諸眾生皆得端正威儀具足；若設幡蓋供養三寶，悉皆迴向，令諸眾生遠離煩惱、一切蒸熱。若入寺舍，願諸眾生入涅槃寺；若從寺出，願令眾生出離生死困厄牢獄；若開門戶，願諸眾生開善道門；若閉門戶，願惡道門悉令閉塞；若坐息時，願諸眾生坐於道場；若洗浴時，願諸眾生離煩惱垢；若受水時，願諸眾生離諸臭穢；若洗脚時，願諸眾生離煩惱障；若用楊枝，願諸眾生除諸不淨；出、入、動、止，願我此身但為利益安樂六道一切眾生；若禮佛時，願諸眾生速成佛身，一切人天之所恭敬。如是，菩薩善解迴向滿願具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解迴向滿願方便？善男子！菩薩設見若華、若果，無有主甲、非人所護，以此華果於夜三時、日中三時而供養佛及諸菩薩，以是因緣所得功德迴向阿耨多羅三藐三菩提；設見香樹、寶樹、意樹，無有主甲、非人所護，日夜六時而設供養，迴向阿耨多羅三藐三菩提。又，諸經中所聞種種供養之具勝妙殊特，以內深心皆悉迴向十方世界諸佛世尊、一切菩薩、一切眾生。所有善業、菩提修行，以深心故，皆悉隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。於佛塔像，若華、若果而設供養，皆悉迴向，願諸眾生遠離破戒臭穢之氣、願諸眾生得於如來戒定慧等芬馥之香；若以掃灑供養佛時，願諸眾生皆得端正威儀具足；若設幡蓋供養三寶，悉皆迴向，令諸眾生遠離煩惱、一切蒸熱。若入寺舍，願諸眾生入涅槃寺；若從寺出，願令眾生出離生死困厄牢獄；若開門戶，願諸眾生開善道門；若閉門戶，願惡道門悉令閉塞；若坐息時，願諸眾生坐於道場；若洗浴時，願諸眾生離煩惱垢；若受水時，願諸眾生離諸臭穢；若洗脚時，願諸眾生離煩惱障；若用楊枝，願諸眾生除諸不淨；出、入、動、止，願我此身但為利益安樂六道一切眾生；若禮佛時，願諸眾生速成佛身，一切人天之所恭敬。如是，菩薩善解迴向滿願具足。

「善男子！云何菩薩善解迴轉外道方便？菩薩摩訶薩常於處處外道法中，化作道士、梵志、尼揵，為欲成就眾生因緣，就學經法而作是念：『是等眾生多有憍慢，若作法師而往教化其不信受。』以是義故，前作外道弟子學士，就中出家，精進勇猛、細密威儀，必令得勝外道徒眾。以多聞故、以苦行故，方能得作外道法師，可尊可重，言語有用，辯才具足。知其信已，方貶其道、示其過失：『仁者！汝所學道非為清淨、非為離欲亦非厭離，不能滅障。』從其邪道而迴轉已，以佛正法而安立之，為五通仙受持梵行：『修是梵行，勇猛精進必令能得外道法術。如是勇猛成就三昧三摩跋提，必令得勝一切外道、五通仙等，為諸仙人作大法師，世所崇仰。』知成熟時而貶是等諸外道法，現其過失，從其禪定而迴轉之：『仁者！是道不為清淨、不為厭離亦不能滅一切障礙。』從如是法迴轉竟已，以佛正法而安立之。如是，菩薩善解迴轉外道方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解迴轉外道方便？菩薩摩訶薩常於處處外道法中，化作道士、梵志、尼揵，為欲成就眾生因緣，就學經法而作是念：『是等眾生多有憍慢，若作法師而往教化其不信受。』以是義故，前作外道弟子學士，就中出家，精進勇猛、細密威儀，必令得勝外道徒眾。以多聞故、以苦行故，方能得作外道法師，可尊可重，言語有用，辯才具足。知其信已，方貶其道、示其過失：『仁者！汝所學道非為清淨、非為離欲亦非厭離，不能滅障。』從其邪道而迴轉已，以佛正法而安立之，為五通仙受持梵行：『修是梵行，勇猛精進必令能得外道法術。如是勇猛成就三昧三摩跋提，必令得勝一切外道、五通仙等，為諸仙人作大法師，世所崇仰。』知成熟時而貶是等諸外道法，現其過失，從其禪定而迴轉之：『仁者！是道不為清淨、不為厭離亦不能滅一切障礙。』從如是法迴轉竟已，以佛正法而安立之。如是，菩薩善解迴轉外道方便。

「善男子！云何菩薩迴轉毒塵？菩薩摩訶薩見諸眾生深著貪欲，但令滅其貪欲因緣，作是方便化作女色，形容端正，具足相好勝餘女人。眾生見已，生貪甚深，愛樂耽著。於所眠息受樂之時忽然而死，一念之頃即成臭爛，可惡不淨，見即怖畏，大生厭離，慞惶苦惱：『此是臭穢誰能除之？』爾時，菩薩侍立其前即為說法，令得決定、令入正位，於三菩提隨得一種。如是，菩薩善解迴轉毒塵方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩迴轉毒塵？菩薩摩訶薩見諸眾生深著貪欲，但令滅其貪欲因緣，作是方便化作女色，形容端正，具足相好勝餘女人。眾生見已，生貪甚深，愛樂耽著。於所眠息受樂之時忽然而死，一念之頃即成臭爛，可惡不淨，見即怖畏，大生厭離，慞惶苦惱：『此是臭穢誰能除之？』爾時，菩薩侍立其前即為說法，令得決定、令入正位，於三菩提隨得一種。如是，菩薩善解迴轉毒塵方便。

「善男子！云何菩薩善解斷除疑悔方便？菩薩摩訶薩見是眾生作五逆罪及餘不善種種罪業，菩薩往詣而作是言：『仁者！何故愁毒不安樂耶？心無寧賴，如無精神。』答曰：『善男子！我以造作諸逆罪業，以是因緣，我今失心，怖懼無寧。以此罪故，於未來世受諸苦惱、諸非利益。』是時菩薩前令信受，以是因緣，或作神通、或記於心。見神通者，是人信已，於菩薩邊得大歡喜，生信解心，堪受說法。如是信已，是時菩薩於其人前而作變化化作父母，而作是言：『仁者見不？我之父母亦被殺害。』殺父母已，復作神通而現是人，令其歡喜：『如是之人，有大神通尚殺父母，何況於我？』是時，菩薩為是眾生而說法要，令其罪業展轉輕微，薄如蠅翼。如是，菩薩斷除疑悔善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解斷除疑悔方便？菩薩摩訶薩見是眾生作五逆罪及餘不善種種罪業，菩薩往詣而作是言：『仁者！何故愁毒不安樂耶？心無寧賴，如無精神。』答曰：『善男子！我以造作諸逆罪業，以是因緣，我今失心，怖懼無寧。以此罪故，於未來世受諸苦惱、諸非利益。』是時菩薩前令信受，以是因緣，或作神通、或記於心。見神通者，是人信已，於菩薩邊得大歡喜，生信解心，堪受說法。如是信已，是時菩薩於其人前而作變化化作父母，而作是言：『仁者見不？我之父母亦被殺害。』殺父母已，復作神通而現是人，令其歡喜：『如是之人，有大神通尚殺父母，何況於我？』是時，菩薩為是眾生而說法要，令其罪業展轉輕微，薄如蠅翼。如是，菩薩斷除疑悔善巧方便。

「善男子！云何菩薩善解救濟眾生方便？菩薩摩訶薩若見眾生堪聞正法而作惡業，為教化故，菩薩爾時巧作神通：若以王身應得度者，則現王身；若宰相身應得度者，而則為現宰相之身；若以富貴、臣民、剎利身應得度者，則為現之；若以天身應得度者，而現天身；若有眾生以軟語故應得度者，而作軟語為教化之；若金剛身應得度者，現金剛身；若有眾生以怖畏故應得度者，即現怖畏；若有打拍、訶罵、縛錄應得度者，即現是事。若有眾生欲作逆事、打拍損惱，菩薩摩訶薩見是等已即生憐愍而作是念：『是等眾生欲來惱我。』見是眾生如觀掌中阿摩勒果，生大愁惱而作是念：『我今此身寧受阿鼻地獄大苦，令是眾生即得入於無餘涅槃而得解脫。』見是眾生作諸罪業，以是因緣，若捨今身必受阿鼻地獄苦報，是時菩薩生憐愍心，以慈悲故念彼眾生、為治罰故而折伏之，後方教悔。如是，菩薩救濟眾生善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解救濟眾生方便？菩薩摩訶薩若見眾生堪聞正法而作惡業，為教化故，菩薩爾時巧作神通：若以王身應得度者，則現王身；若宰相身應得度者，而則為現宰相之身；若以富貴、臣民、剎利身應得度者，則為現之；若以天身應得度者，而現天身；若有眾生以軟語故應得度者，而作軟語為教化之；若金剛身應得度者，現金剛身；若有眾生以怖畏故應得度者，即現怖畏；若有打拍、訶罵、縛錄應得度者，即現是事。若有眾生欲作逆事、打拍損惱，菩薩摩訶薩見是等已即生憐愍而作是念：『是等眾生欲來惱我。』見是眾生如觀掌中阿摩勒果，生大愁惱而作是念：『我今此身寧受阿鼻地獄大苦，令是眾生即得入於無餘涅槃而得解脫。』見是眾生作諸罪業，以是因緣，若捨今身必受阿鼻地獄苦報，是時菩薩生憐愍心，以慈悲故念彼眾生、為治罰故而折伏之，後方教悔。如是，菩薩救濟眾生善巧方便。

「善男子！云何菩薩善解延眾生壽命方便？菩薩摩訶薩若見眾生不感利養、無有勢力、不能得知諸聖妙法、雖求飲食尚不能得存立身口，是時，菩薩為是人等教導文章、技藝、算計、種種法術，善相應者令得存立。如是，菩薩善解延眾生壽命方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解延眾生壽命方便？菩薩摩訶薩若見眾生不感利養、無有勢力、不能得知諸聖妙法、雖求飲食尚不能得存立身口，是時，菩薩為是人等教導文章、技藝、算計、種種法術，善相應者令得存立。如是，菩薩善解延眾生壽命方便。

「善男子！云何菩薩善解攝受方便？菩薩摩訶薩若得種種珍寶之聚，高須彌山悉為納受、隨宜微細亦為納受。所以者何？爾時，菩薩而作是念：『是等眾生慳惜貪悋、耽著無厭、保護堅捉，慳貪因緣流轉沈溺生死大海。猶若江河，一切川流俱入大海；是等眾生墮三惡道亦復如是。』為是眾生利益安樂，是故，菩薩納受所施不為自利、非為潤己而受畜之，不生貪心，但為一切眾生利益同得用故、但為供養佛法僧寶、但為救濟困乏眾生，令彼檀越得歡喜故、得利益故。如是，菩薩攝受善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解攝受方便？菩薩摩訶薩若得種種珍寶之聚，高須彌山悉為納受、隨宜微細亦為納受。所以者何？爾時，菩薩而作是念：『是等眾生慳惜貪悋、耽著無厭、保護堅捉，慳貪因緣流轉沈溺生死大海。猶若江河，一切川流俱入大海；是等眾生墮三惡道亦復如是。』為是眾生利益安樂，是故，菩薩納受所施不為自利、非為潤己而受畜之，不生貪心，但為一切眾生利益同得用故、但為供養佛法僧寶、但為救濟困乏眾生，令彼檀越得歡喜故、得利益故。如是，菩薩攝受善巧方便。

「善男子！云何菩薩善解處非處方便？菩薩摩訶薩若見眾生有大威力、堪任成就阿耨多羅三藐三菩提，而行諸行求於聲聞、辟支佛道勇猛精進。是時菩薩從如是處而作方便令得捨離，示大乘道而令修行，若不信受乃至示現作大鬪諍令得降伏。如是，菩薩處非處起善解方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解處非處方便？菩薩摩訶薩若見眾生有大威力、堪任成就阿耨多羅三藐三菩提，而行諸行求於聲聞、辟支佛道勇猛精進。是時菩薩從如是處而作方便令得捨離，示大乘道而令修行，若不信受乃至示現作大鬪諍令得降伏。如是，菩薩處非處起善解方便。

「善男子！云何菩薩善解勸化利喜方便？菩薩摩訶薩於諸未發菩提心者能令發於菩提之心、已發心者懈怠懶惰勸令精進、不持戒者令其持戒、若以少善而知足者方便發起令具諸善；若見眾生隨所犯戒可懺悔者，以是因緣閉心而住，不喜、不樂。是時菩薩為是眾生廣說法要，令得懺悔滅如是罪。如是，菩薩勸化利喜善解方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解勸化利喜方便？菩薩摩訶薩於諸未發菩提心者能令發於菩提之心、已發心者懈怠懶惰勸令精進、不持戒者令其持戒、若以少善而知足者方便發起令具諸善；若見眾生隨所犯戒可懺悔者，以是因緣閉心而住，不喜、不樂。是時菩薩為是眾生廣說法要，令得懺悔滅如是罪。如是，菩薩勸化利喜善解方便。

「善男子！云何菩薩善解供養承事方便？菩薩摩訶薩得出家已，無人供養，隨宜如法所得知足，獨在閑處住於寂靜，作是思惟：『我今云何能得供養承事如來？』作是思惟，心心不絕思諸供具，願得供養承事三寶，此則能得滿足六波羅蜜行：於一念中運供養心，捨於所重，是檀波羅蜜；運供養心，緣諸眾生而發是心，是戒波羅蜜；於是心中而坐安樂，是忍波羅蜜；於是心中無有疲倦，是精進波羅蜜；於是心中不散、不動，是禪波羅蜜；於是心中而思種種供養之具，是般若波羅蜜。如是，菩薩供養承事善解方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善解供養承事方便？菩薩摩訶薩得出家已，無人供養，隨宜如法所得知足，獨在閑處住於寂靜，作是思惟：『我今云何能得供養承事如來？』作是思惟，心心不絕思諸供具，願得供養承事三寶，此則能得滿足六波羅蜜行：於一念中運供養心，捨於所重，是檀波羅蜜；運供養心，緣諸眾生而發是心，是戒波羅蜜；於是心中而坐安樂，是忍波羅蜜；於是心中無有疲倦，是精進波羅蜜；於是心中不散、不動，是禪波羅蜜；於是心中而思種種供養之具，是般若波羅蜜。如是，菩薩供養承事善解方便。

「善男子！菩薩具是十供養善解方便波羅蜜具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具是十供養善解方便波羅蜜具足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，願波羅蜜具足。何者為十？一者、無下劣願，二者、無怯弱願，三者、為度脫利益一切眾生願，四者、稱歎一切諸佛功德願，五者、降伏一切魔怨願，六者、不由因信他願，七者、無邊際願，八者、無怖畏願，九者、無疲倦願，十者、究竟圓滿清淨諸願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，願波羅蜜具足。何者為十？一者、無下劣願，二者、無怯弱願，三者、為度脫利益一切眾生願，四者、稱歎一切諸佛功德願，五者、降伏一切魔怨願，六者、不由因信他願，七者、無邊際願，八者、無怖畏願，九者、無疲倦願，十者、究竟圓滿清淨諸願。

「善男子！云何菩薩無下劣願？菩薩摩訶薩不樂受於三有之樂而發誓願，是名菩薩無下劣願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無下劣願？菩薩摩訶薩不樂受於三有之樂而發誓願，是名菩薩無下劣願。

「善男子！云何菩薩無怯弱願？菩薩摩訶薩發弘誓願，不求遠離出於三界而自取證，是名菩薩無怯弱願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無怯弱願？菩薩摩訶薩發弘誓願，不求遠離出於三界而自取證，是名菩薩無怯弱願。

「善男子！云何菩薩救濟利益一切眾生願？菩薩摩訶薩作如是願：『諸眾生界窮未來際先令盡得無餘涅槃，然後我乃於佛涅槃而般涅槃。』是名菩薩救濟利益一切眾生願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩救濟利益一切眾生願？菩薩摩訶薩作如是願：『諸眾生界窮未來際先令盡得無餘涅槃，然後我乃於佛涅槃而般涅槃。』是名菩薩救濟利益一切眾生願。

「善男子！云何菩薩稱歎一切佛功德願？菩薩摩訶薩作如是願：『若有眾生於其未發菩薩心者教化令發、已發心者次第令行諸菩薩行、已修行者令坐道場，我設供養請轉法輪、請住世間利益眾生，莫般涅槃。』是名菩薩稱歎一切諸佛功德願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩稱歎一切佛功德願？菩薩摩訶薩作如是願：『若有眾生於其未發菩薩心者教化令發、已發心者次第令行諸菩薩行、已修行者令坐道場，我設供養請轉法輪、請住世間利益眾生，莫般涅槃。』是名菩薩稱歎一切諸佛功德願。

「善男子！云何菩薩降伏一切諸魔怨願？菩薩摩訶薩作如是願：『我今應作如是等事，得成阿耨多羅三藐三菩提已，是我剎土不聞魔名、一切魔民不生我國。』是名菩薩降伏一切魔怨願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩降伏一切諸魔怨願？菩薩摩訶薩作如是願：『我今應作如是等事，得成阿耨多羅三藐三菩提已，是我剎土不聞魔名、一切魔民不生我國。』是名菩薩降伏一切魔怨願。

「善男子！云何菩薩不由信他願？菩薩摩訶薩不信他故，願得成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？以智慧故，作是思惟：『此眾生界滯生死苦，無救、無護。』為救護故，發阿耨多羅三藐三菩提願，是名菩薩不由信他願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不由信他願？菩薩摩訶薩不信他故，願得成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？以智慧故，作是思惟：『此眾生界滯生死苦，無救、無護。』為救護故，發阿耨多羅三藐三菩提願，是名菩薩不由信他願。

「善男子！云何菩薩無邊願？菩薩發願無有齊限，行無執著。是故，菩薩偏袒右肩，右膝著地，至心勸請，觀於十方一切世界，有諸菩薩坐於道場、有諸菩薩於十方界而成等覺，請轉法輪、隨諸眾生根性不同而善憶念。凡是諸佛所說法要皆悉信解，如是信解而隨喜之，作隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩無邊願具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無邊願？菩薩發願無有齊限，行無執著。是故，菩薩偏袒右肩，右膝著地，至心勸請，觀於十方一切世界，有諸菩薩坐於道場、有諸菩薩於十方界而成等覺，請轉法輪、隨諸眾生根性不同而善憶念。凡是諸佛所說法要皆悉信解，如是信解而隨喜之，作隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩無邊願具足。

「善男子！云何菩薩無怖畏願？菩薩摩訶薩從初發心、聞諸佛法甚深甚深、聞佛功德甚深甚深、聞諸菩薩神通遊戲甚深甚深、聞諸菩薩方便甚深甚深，不恐、不怖、不畏、不驚，而作是念：『諸佛菩提無量無邊、諸佛境界無量無邊、成熟眾生無量無邊，如我等類何能思算如來境界？所以者何？諸佛、如來自能知之，我不能知。』是名菩薩無怖畏願具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無怖畏願？菩薩摩訶薩從初發心、聞諸佛法甚深甚深、聞佛功德甚深甚深、聞諸菩薩神通遊戲甚深甚深、聞諸菩薩方便甚深甚深，不恐、不怖、不畏、不驚，而作是念：『諸佛菩提無量無邊、諸佛境界無量無邊、成熟眾生無量無邊，如我等類何能思算如來境界？所以者何？諸佛、如來自能知之，我不能知。』是名菩薩無怖畏願具足。

「善男子！云何菩薩無疲倦願？菩薩若見剛強眾生難調難伏、放逸自恣不肯受化，是諸菩薩之所厭患。如是剛強、難調難化、所厭患者，以是因緣即生疲倦而棄背之，發願往生清淨世界諸佛淨土。是淨土中無如是等剛強眾生及其名處，菩薩不欲聞是人名，何況相見？若有菩薩棄背眾生，亦不能得諸佛淨土而往受生，是中有智諸菩薩等發如是心：『一切世界有諸眾生頑嚚、暗鈍、聾、盲、瘖、瘂、無涅槃性，從彼世界諸佛菩薩所棄捨者，是等眾生願悉來集我所莊嚴佛國土中。是等眾生勿令有餘，我皆令得阿耨多羅三藐三菩提、坐於道場覺了佛果。』菩薩摩訶薩作是思時，從初發心一切魔宮無處不動、十方一切諸佛世尊之所稱歎，而是菩薩所嚴佛國速得成就究竟清淨、證於阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩無疲倦願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無疲倦願？菩薩若見剛強眾生難調難伏、放逸自恣不肯受化，是諸菩薩之所厭患。如是剛強、難調難化、所厭患者，以是因緣即生疲倦而棄背之，發願往生清淨世界諸佛淨土。是淨土中無如是等剛強眾生及其名處，菩薩不欲聞是人名，何況相見？若有菩薩棄背眾生，亦不能得諸佛淨土而往受生，是中有智諸菩薩等發如是心：『一切世界有諸眾生頑嚚、暗鈍、聾、盲、瘖、瘂、無涅槃性，從彼世界諸佛菩薩所棄捨者，是等眾生願悉來集我所莊嚴佛國土中。是等眾生勿令有餘，我皆令得阿耨多羅三藐三菩提、坐於道場覺了佛果。』菩薩摩訶薩作是思時，從初發心一切魔宮無處不動、十方一切諸佛世尊之所稱歎，而是菩薩所嚴佛國速得成就究竟清淨、證於阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩無疲倦願。

「善男子！云何菩薩善畢竟具足願？菩薩摩訶薩坐於道場破碎魔軍，乃至得成阿耨多羅三藐三菩提後不復發願，是名得如所願滿菩提願。譬如器皿，酥油盛滿，平齊緣邊，不復能容如隣虛滴，是故說言：『此鉢盛滿，究竟具足。』菩薩摩訶薩證得佛道不復發願，猶若隣虛亦復如是，一切諸願究竟滿故，是名善究竟諸願具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩善畢竟具足願？菩薩摩訶薩坐於道場破碎魔軍，乃至得成阿耨多羅三藐三菩提後不復發願，是名得如所願滿菩提願。譬如器皿，酥油盛滿，平齊緣邊，不復能容如隣虛滴，是故說言：『此鉢盛滿，究竟具足。』菩薩摩訶薩證得佛道不復發願，猶若隣虛亦復如是，一切諸願究竟滿故，是名善究竟諸願具足。

「善男子！菩薩摩訶薩以是十法願波羅蜜具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩以是十法願波羅蜜具足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，力波羅蜜具足。何者為十？一者、不可降伏力具足，二者、不可破壞力具足，三者、福德力具足，四者、慧力具足，五者、眷屬力具足，六者、神通力具足，七者、自在力具足，八者、陀羅尼力具足，九者、不擾動鎮力具足，十者、超越無智力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，力波羅蜜具足。何者為十？一者、不可降伏力具足，二者、不可破壞力具足，三者、福德力具足，四者、慧力具足，五者、眷屬力具足，六者、神通力具足，七者、自在力具足，八者、陀羅尼力具足，九者、不擾動鎮力具足，十者、超越無智力具足。

「善男子！云何菩薩不可降伏力具足？菩薩摩訶薩一切外道悉不能伏，是名不可降伏力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不可降伏力具足？菩薩摩訶薩一切外道悉不能伏，是名不可降伏力具足。

「云何不可破壞力具足？善男子！菩薩摩訶薩於諸人、天、眾生聚中，無一眾生以其道力能得破壞菩薩力者，是名菩薩不可破壞力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不可破壞力具足？善男子！菩薩摩訶薩於諸人、天、眾生聚中，無一眾生以其道力能得破壞菩薩力者，是名菩薩不可破壞力具足。

「善男子！云何菩薩福德力具足？菩薩於諸德福行中無有一行——若世間、若出世間——所不經行，是名菩薩福德力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩福德力具足？菩薩於諸德福行中無有一行——若世間、若出世間——所不經行，是名菩薩福德力具足。

「善男子！云何菩薩般若力具足？菩薩摩訶薩於諸佛法，無有一法——以善慧故——是所不見、是所不證、所不通達，唯除如來深智慧耳，是名菩薩般若力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩般若力具足？菩薩摩訶薩於諸佛法，無有一法——以善慧故——是所不見、是所不證、所不通達，唯除如來深智慧耳，是名菩薩般若力具足。

「善男子！云何菩薩眷屬力具足？菩薩眷屬無破戒者、無邪見者、非威儀者、無邪命者。所以者何？菩薩眷屬隨有資生共相分張，具足自利、利他義故，是名菩薩眷屬力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩眷屬力具足？菩薩眷屬無破戒者、無邪見者、非威儀者、無邪命者。所以者何？菩薩眷屬隨有資生共相分張，具足自利、利他義故，是名菩薩眷屬力具足。

「善男子！云何菩薩神通力具足？菩薩摩訶薩於諸世間神通之力，及諸聲聞、緣覺境界，悉皆超越。何以故？菩薩神通力最勝故。若閻浮提內一毛中而安立之亦無損減；如是，四洲若干世界、若三千大千世界、若如恒河沙數世界，內於一隣虛塵中而安立之，亦無增減；若二、若三、若四、若五、若六、若七、若八、若九、若十恒河沙、若可說不可說恒河沙數世界，內於隣虛塵中，亦無增減；是等世界亦無妨礙、是中眾生亦無逼迮，是名菩薩神通力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩神通力具足？菩薩摩訶薩於諸世間神通之力，及諸聲聞、緣覺境界，悉皆超越。何以故？菩薩神通力最勝故。若閻浮提內一毛中而安立之亦無損減；如是，四洲若干世界、若三千大千世界、若如恒河沙數世界，內於一隣虛塵中而安立之，亦無增減；若二、若三、若四、若五、若六、若七、若八、若九、若十恒河沙、若可說不可說恒河沙數世界，內於隣虛塵中，亦無增減；是等世界亦無妨礙、是中眾生亦無逼迮，是名菩薩神通力具足。

「善男子！云何菩薩自在力具足？菩薩摩訶薩變此三千大千世界化作七寶盈滿其中，自在力故事無不遂，乃至不可說不可說世界七寶盈滿，其中皆悉自在，是名菩薩自在力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩自在力具足？菩薩摩訶薩變此三千大千世界化作七寶盈滿其中，自在力故事無不遂，乃至不可說不可說世界七寶盈滿，其中皆悉自在，是名菩薩自在力具足。

「善男子！云何菩薩陀羅尼力具足？菩薩於諸不可說不可說諸佛剎土，絓是諸佛所說之法——種種文字、種種章句、種種意趣——於一剎那、一羅婆、一牟休羅，菩薩一聞悉能受持、通達、解說，是名菩薩陀羅尼力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩陀羅尼力具足？菩薩於諸不可說不可說諸佛剎土，絓是諸佛所說之法——種種文字、種種章句、種種意趣——於一剎那、一羅婆、一牟休羅，菩薩一聞悉能受持、通達、解說，是名菩薩陀羅尼力具足。

「云何菩薩不可擾動鎮力具足？菩薩摩訶薩所鎮之處，於諸人、天、眾生聚中，無一眾生能擾動者，唯除如來、應供、正遍知，是名菩薩不擾動鎮力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不可擾動鎮力具足？菩薩摩訶薩所鎮之處，於諸人、天、眾生聚中，無一眾生能擾動者，唯除如來、應供、正遍知，是名菩薩不擾動鎮力具足。

「云何菩薩超越無智力具足？菩薩於一切智皆悉超越，一切眾生尚不能及，何況能過？唯除如來善解方便，是名菩薩超越無智力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩超越無智力具足？菩薩於一切智皆悉超越，一切眾生尚不能及，何況能過？唯除如來善解方便，是名菩薩超越無智力具足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，力波羅蜜滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，力波羅蜜滿足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，智波羅蜜滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，智波羅蜜滿足。

「何者為十？一者、人無我智具足，二者、法無我智具足，三者、無分限智具足，四者、三昧境智具足，五者、鎮智具足，六者、不破壞智具足，七者、觀眾生行智具足，八者、無功用智具足，九者、一切法相智具足，十者、出世間智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者為十？一者、人無我智具足，二者、法無我智具足，三者、無分限智具足，四者、三昧境智具足，五者、鎮智具足，六者、不破壞智具足，七者、觀眾生行智具足，八者、無功用智具足，九者、一切法相智具足，十者、出世間智具足。

「善男子！云何菩薩人無我智具足？菩薩摩訶薩觀見諸陰生時、滅時：『是陰生時，無真實生，不動、不作，皆是虛妄。』而觀見之：『是陰滅時，不見敗壞。』復作是念：『是陰無我、無人、無眾生、無壽者、養育士夫，有諸癡頑、嬰兒、凡夫，深著我見而作是解：「是陰非我，我中無陰。」於五陰中深生執著。決言有體，故不通達真實法性；以不通達真實道理，是故流轉於生死中，猶若火輪無有休息。』菩薩於是真實法性究竟通達，無復有餘，是名菩薩人無我智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩人無我智具足？菩薩摩訶薩觀見諸陰生時、滅時：『是陰生時，無真實生，不動、不作，皆是虛妄。』而觀見之：『是陰滅時，不見敗壞。』復作是念：『是陰無我、無人、無眾生、無壽者、養育士夫，有諸癡頑、嬰兒、凡夫，深著我見而作是解：「是陰非我，我中無陰。」於五陰中深生執著。決言有體，故不通達真實法性；以不通達真實道理，是故流轉於生死中，猶若火輪無有休息。』菩薩於是真實法性究竟通達，無復有餘，是名菩薩人無我智具足。

「善男子！云何菩薩法無我智具足？菩薩摩訶薩於損減謗如實而知、於增上謗如實亦知，而作是念：『於假名法而為安立分別諸名，雖作分別，所可分別一切諸法本無自性，是等文句能分別者亦無自性，是法體性不如分別，名字分別不當其體。所以者何？一切諸法但有名相，唯假名說，於是法中不應執著。是假名法非為究竟、一向非有，但此諸法依因他緣，藉他緣合而便得生、因緣散故其亦隨滅。』如是等法菩薩摩訶薩如實而知，是名法無我智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩法無我智具足？菩薩摩訶薩於損減謗如實而知、於增上謗如實亦知，而作是念：『於假名法而為安立分別諸名，雖作分別，所可分別一切諸法本無自性，是等文句能分別者亦無自性，是法體性不如分別，名字分別不當其體。所以者何？一切諸法但有名相，唯假名說，於是法中不應執著。是假名法非為究竟、一向非有，但此諸法依因他緣，藉他緣合而便得生、因緣散故其亦隨滅。』如是等法菩薩摩訶薩如實而知，是名法無我智具足。

「善男子！云何菩薩無分限智具足？菩薩不於一剎那中而生於智、第二剎那而不生也。何以故？菩薩摩訶薩於一切剎那之中智慧悉生，無邊無礙、無有分限，是名菩薩無分限智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無分限智具足？菩薩不於一剎那中而生於智、第二剎那而不生也。何以故？菩薩摩訶薩於一切剎那之中智慧悉生，無邊無礙、無有分限，是名菩薩無分限智具足。

「善男子！云何菩薩三昧境界智具足？菩薩摩訶薩悉知一切聲聞三昧、悉知一切緣覺三昧、悉知一切菩薩三昧、一切如來三昧皆悉知之，於是三昧聲聞行處菩薩悉知、於是三昧緣覺行處菩薩亦知、於是三昧菩薩行處菩薩亦知、於是三昧如來所行是佛三昧菩薩亦知，復有果報所可成就、自得智者皆悉知之，是名菩薩三昧境界智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩三昧境界智具足？菩薩摩訶薩悉知一切聲聞三昧、悉知一切緣覺三昧、悉知一切菩薩三昧、一切如來三昧皆悉知之，於是三昧聲聞行處菩薩悉知、於是三昧緣覺行處菩薩亦知、於是三昧菩薩行處菩薩亦知、於是三昧如來所行是佛三昧菩薩亦知，復有果報所可成就、自得智者皆悉知之，是名菩薩三昧境界智具足。

「善男子！云何菩薩鎮智具足？菩薩若於聲聞所鎮、若辟支佛所鎮、若菩薩所鎮，菩薩尚不知，何況一切諸眾生等？是名菩薩鎮智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩鎮智具足？菩薩若於聲聞所鎮、若辟支佛所鎮、若菩薩所鎮，菩薩尚不知，何況一切諸眾生等？是名菩薩鎮智具足。

「善男子！云何菩薩不可破壞智具足？菩薩摩訶薩一切智慧不可破壞，若諸外道、若諸魔兵、若諸聲聞、若諸緣覺悉不能破，是名菩薩不可破壞智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不可破壞智具足？菩薩摩訶薩一切智慧不可破壞，若諸外道、若諸魔兵、若諸聲聞、若諸緣覺悉不能破，是名菩薩不可破壞智具足。

「善男子！云何菩薩觀眾生行智具足？菩薩摩訶薩以清淨智，皎潔明白觀眾生界，是中而見有諸眾生已發菩提心、有諸眾生未發菩提心、有諸眾生已修菩提行、有諸眾生未修菩提行、有住初地乃至十地有成等覺、成等覺已正轉法輪、佛事已訖而般涅槃、有諸眾生以聲聞乘而般涅槃、有緣覺乘而般涅槃、有諸眾生生於天上、有諸眾生生於三途，菩薩悉皆了了得見，是名菩薩觀眾生行智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩觀眾生行智具足？菩薩摩訶薩以清淨智，皎潔明白觀眾生界，是中而見有諸眾生已發菩提心、有諸眾生未發菩提心、有諸眾生已修菩提行、有諸眾生未修菩提行、有住初地乃至十地有成等覺、成等覺已正轉法輪、佛事已訖而般涅槃、有諸眾生以聲聞乘而般涅槃、有緣覺乘而般涅槃、有諸眾生生於天上、有諸眾生生於三途，菩薩悉皆了了得見，是名菩薩觀眾生行智具足。

「善男子！云何菩薩無功用智具足？菩薩摩訶薩若行、若立、若坐、若臥、若出、若入，不加功用是智恒生。猶若有人正眠熟時喘息恒生，菩薩智生亦復如是。如是智慧無處不遍，是名菩薩無功用智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無功用智具足？菩薩摩訶薩若行、若立、若坐、若臥、若出、若入，不加功用是智恒生。猶若有人正眠熟時喘息恒生，菩薩智生亦復如是。如是智慧無處不遍，是名菩薩無功用智具足。

「善男子！云何菩薩了一切法相智具足？菩薩摩訶薩於一切法——若通相、若別相、若無量相——皆悉知之，若如幻相、若虛妄相菩薩悉知，是名菩薩了一切法相智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩了一切法相智具足？菩薩摩訶薩於一切法——若通相、若別相、若無量相——皆悉知之，若如幻相、若虛妄相菩薩悉知，是名菩薩了一切法相智具足。

「善男子！云何菩薩出世間智具足？菩薩摩訶薩以無流智得具足故，超越一切世間人天，是名菩薩出世間智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩出世間智具足？菩薩摩訶薩以無流智得具足故，超越一切世間人天，是名菩薩出世間智具足。

「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，智波羅蜜具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，智波羅蜜具足。」