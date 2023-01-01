大乘寶雲經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶雲經卷第一

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛婆伽槃住伽耶國伽耶頂山，與大僧眾七萬人俱，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱；心得自在，心善解脫、慧善解脫；眾所知識，皆大龍、象；所作已辦，不受後有，捨離重擔，逮得己利；盡諸有結，善俱解脫，一切自在，究竟彼岸；善達法性，法王之子；其心調伏，堅固不退，世間八風所不能動；眾德具足，所願皆滿，住涅槃道——唯除一人，所謂長老阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛婆伽槃住伽耶國伽耶頂山，與大僧眾七萬人俱，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱；心得自在，心善解脫、慧善解脫；眾所知識，皆大龍、象；所作已辦，不受後有，捨離重擔，逮得己利；盡諸有結，善俱解脫，一切自在，究竟彼岸；善達法性，法王之子；其心調伏，堅固不退，世間八風所不能動；眾德具足，所願皆滿，住涅槃道——唯除一人，所謂長老阿難。

復與諸大菩薩摩訶薩眾十六萬大士俱——一切皆是一生補處，向一切智、重一切智、趣一切智、就一切智，得無礙陀羅尼三昧，住於首楞嚴三昧；悉皆遊戲，藉大神通成熟眾生，不暫休息；無復一切煩惱、障礙，大慈大悲遍現十方一切國土，善能往反無量佛剎；以空境界住於無相，動、止、進、退每為利益一切眾生；善行一切諸佛境界，智慧無邊同於虛空、三昧微妙甚深如海、心不搖動如須彌山、清淨無穢猶如蓮華、心善明淨如摩尼寶、其心皎潔如鍊真金——其名曰：寶相菩薩摩訶薩、寶掌菩薩、寶印掌菩薩、寶冠菩薩、寶頂菩薩、寶首菩薩、寶積菩薩、寶髻菩薩、寶幢菩薩、金藏菩薩、金剛藏菩薩、寶藏菩薩、吉藏菩薩、莊嚴藏菩薩、如來藏菩薩、智慧藏菩薩、日月藏菩薩、三昧藏菩薩、蓮華藏菩薩、解脫月菩薩、普月菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、觀察自在菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、蓮華眼菩薩、廣眼菩薩、普威儀菩薩、普齊整菩薩、普悅意菩薩、普禮菩薩、智意菩薩、法意菩薩、勝意菩薩、上意菩薩、金剛意菩薩、師子奮迅菩薩、大雷聲王菩薩、師子吼菩薩、深響音菩薩、無污菩薩、無垢菩薩、金剛明菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智吉菩薩、月吉菩薩、芙蓉吉菩薩、寶吉菩薩、文殊師利童子菩薩等；十六大士，賢護菩薩以為上首；及賢劫中諸大菩薩，彌勒菩薩以為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與諸大菩薩摩訶薩眾十六萬大士俱——一切皆是一生補處，向一切智、重一切智、趣一切智、就一切智，得無礙陀羅尼三昧，住於首楞嚴三昧；悉皆遊戲，藉大神通成熟眾生，不暫休息；無復一切煩惱、障礙，大慈大悲遍現十方一切國土，善能往反無量佛剎；以空境界住於無相，動、止、進、退每為利益一切眾生；善行一切諸佛境界，智慧無邊同於虛空、三昧微妙甚深如海、心不搖動如須彌山、清淨無穢猶如蓮華、心善明淨如摩尼寶、其心皎潔如鍊真金——其名曰：寶相菩薩摩訶薩、寶掌菩薩、寶印掌菩薩、寶冠菩薩、寶頂菩薩、寶首菩薩、寶積菩薩、寶髻菩薩、寶幢菩薩、金藏菩薩、金剛藏菩薩、寶藏菩薩、吉藏菩薩、莊嚴藏菩薩、如來藏菩薩、智慧藏菩薩、日月藏菩薩、三昧藏菩薩、蓮華藏菩薩、解脫月菩薩、普月菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、觀察自在菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、蓮華眼菩薩、廣眼菩薩、普威儀菩薩、普齊整菩薩、普悅意菩薩、普禮菩薩、智意菩薩、法意菩薩、勝意菩薩、上意菩薩、金剛意菩薩、師子奮迅菩薩、大雷聲王菩薩、師子吼菩薩、深響音菩薩、無污菩薩、無垢菩薩、金剛明菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智吉菩薩、月吉菩薩、芙蓉吉菩薩、寶吉菩薩、文殊師利童子菩薩等；十六大士，賢護菩薩以為上首；及賢劫中諸大菩薩，彌勒菩薩以為上首。

四天王天，四大天王以為上首；三十三天，天主帝釋以為上首；夜摩天子，須夜摩天以為上首；兜率諸天，刪兜率陀天以為上首；化樂諸天，化樂天主以為上首；他化自在諸天，自在天主以為上首；與諸梵俱助白諸梵王等一切梵眾，是大梵王以為上首；一切淨居諸天，大自在天以為上首；阿修羅王毘摩質多以為上首，如是等無量百千阿修羅王；阿耨達龍王、摩那斯龍王、娑竭羅龍王、婆修吉龍王，如是等無量百千龍王，吉威德龍王以為上首；及諸龍女、無量百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王天，四大天王以為上首；三十三天，天主帝釋以為上首；夜摩天子，須夜摩天以為上首；兜率諸天，刪兜率陀天以為上首；化樂諸天，化樂天主以為上首；他化自在諸天，自在天主以為上首；與諸梵俱助白諸梵王等一切梵眾，是大梵王以為上首；一切淨居諸天，大自在天以為上首；阿修羅王毘摩質多以為上首，如是等無量百千阿修羅王；阿耨達龍王、摩那斯龍王、娑竭羅龍王、婆修吉龍王，如是等無量百千龍王，吉威德龍王以為上首；及諸龍女、無量百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等。

爾時，大眾圍遶。伽耶頂山廣四由旬，無有地所及虛空中有空缺處猶若隣虛。是時，大眾聚集，瞻仰尊顏，一面安坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾圍遶。伽耶頂山廣四由旬，無有地所及虛空中有空缺處猶若隣虛。是時，大眾聚集，瞻仰尊顏，一面安坐。

是中寶師子座高一由旬，四方寶座高二十里，無量繒綵敷覆其上，懸七寶鈴及諸羅網、百千幡華。高座四面一切地界變為金剛，七寶所成，悅眾人意，平坦如掌，掃灑淨潔，燒諸雜香，無量天華皆散其上。無量百千蓮華大如車輪，從地踊出，皆是金色，瑠璃為臺、因陀尼羅珠以為其鬘，香氣馚馥、可愛柔軟，供養世尊。高座四角不近、不遠，有四寶樹自然而出，高六十里，四維各十五里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中寶師子座高一由旬，四方寶座高二十里，無量繒綵敷覆其上，懸七寶鈴及諸羅網、百千幡華。高座四面一切地界變為金剛，七寶所成，悅眾人意，平坦如掌，掃灑淨潔，燒諸雜香，無量天華皆散其上。無量百千蓮華大如車輪，從地踊出，皆是金色，瑠璃為臺、因陀尼羅珠以為其鬘，香氣馚馥、可愛柔軟，供養世尊。高座四角不近、不遠，有四寶樹自然而出，高六十里，四維各十五里。

爾時，世尊坐師子座，以平等心善轉法輪、降魔怨敵，世間八風所不能動，無怖、無畏、無怯弱想，如師子王，亦如阿耨達池八功德水湛然盈滿、猶若大海甚深無底、如須彌山安隱不動、如日照了一切世間、如月悅樂一切群品、如大龍王遍雨法雨、如大梵王出過三界。無量調順弟子圍遶，無量百千釋、梵、護世諸天恭敬禮拜，心不高下，光明照曜一切大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊坐師子座，以平等心善轉法輪、降魔怨敵，世間八風所不能動，無怖、無畏、無怯弱想，如師子王，亦如阿耨達池八功德水湛然盈滿、猶若大海甚深無底、如須彌山安隱不動、如日照了一切世間、如月悅樂一切群品、如大龍王遍雨法雨、如大梵王出過三界。無量調順弟子圍遶，無量百千釋、梵、護世諸天恭敬禮拜，心不高下，光明照曜一切大眾。

是時，世尊從頭頂上放大光明——其名普照——無量光明侍從而出，照曜十方無量無邊一切世界。照已收還，右旋三匝而皆入於如來面門。如是入已而無增減，猶如酥油、水等而寫沙中，不增、不減；如來光明亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊從頭頂上放大光明——其名普照——無量光明侍從而出，照曜十方無量無邊一切世界。照已收還，右旋三匝而皆入於如來面門。如是入已而無增減，猶如酥油、水等而寫沙中，不增、不減；如來光明亦復如是。

爾時，東方過無量恒河沙數世界，彼有世界名芙蓉華，是中有佛，名芙蓉眼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，正為菩薩摩訶薩眾演說法要，所謂一大乘道。是中佛剎無有聲聞、辟支佛二乘之名，而彼世界一切眾生悉是菩薩階位，不退於阿耨多羅三藐三菩提。彼佛世界無餘雜食，一切菩薩唯羨禪味以為飲食、唯善法樂以為飲食。是中世界無復日、月、星宿之光，唯是如來光明照了。是方世界無有穢草、砂礫、荊棘及諸黑山，而彼世界平坦如掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過無量恒河沙數世界，彼有世界名芙蓉華，是中有佛，名芙蓉眼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，正為菩薩摩訶薩眾演說法要，所謂一大乘道。是中佛剎無有聲聞、辟支佛二乘之名，而彼世界一切眾生悉是菩薩階位，不退於阿耨多羅三藐三菩提。彼佛世界無餘雜食，一切菩薩唯羨禪味以為飲食、唯善法樂以為飲食。是中世界無復日、月、星宿之光，唯是如來光明照了。是方世界無有穢草、砂礫、荊棘及諸黑山，而彼世界平坦如掌。

是中有菩薩摩訶薩名曰薩婆尼弼沙敢毘陣國言此降伏一切障礙菩薩，若有眾生聞是菩薩名字，一彈指頃而發善心即能得除一切障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中有菩薩摩訶薩名曰薩婆尼弼沙敢毘陣國言此降伏一切障礙菩薩，若有眾生聞是菩薩名字，一彈指頃而發善心即能得除一切障礙。

爾時，降伏一切障礙菩薩摩訶薩遇是世尊所放光明往照其身，而從住處出詣彼佛，頭面恭敬禮佛足已，一所而坐；及與無量菩薩大眾觸是光明，各各從於住處出詣彼佛，頭面作禮，恭敬已畢却坐一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降伏一切障礙菩薩摩訶薩遇是世尊所放光明往照其身，而從住處出詣彼佛，頭面恭敬禮佛足已，一所而坐；及與無量菩薩大眾觸是光明，各各從於住處出詣彼佛，頭面作禮，恭敬已畢却坐一處。

爾時，降伏一切障礙菩薩從座而起，偏袒右肩，右膝著地，在蓮華臺上合掌向佛而前白言：「世尊！何因何緣有此光明遍照，種種雜色不可思議，清淨無垢悅樂一切菩薩身心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降伏一切障礙菩薩從座而起，偏袒右肩，右膝著地，在蓮華臺上合掌向佛而前白言：「世尊！何因何緣有此光明遍照，種種雜色不可思議，清淨無垢悅樂一切菩薩身心？」

是時，佛告菩薩言：「善男子！去此西方過恒河沙數世界，彼有佛剎名娑訶世界，是中有佛名釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若有眾生得聞釋迦牟尼佛名號，是諸眾生則不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如是光明則是釋迦如來所放光明，清淨無垢，微妙第一，悅樂一切菩薩身心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛告菩薩言：「善男子！去此西方過恒河沙數世界，彼有佛剎名娑訶世界，是中有佛名釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若有眾生得聞釋迦牟尼佛名號，是諸眾生則不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如是光明則是釋迦如來所放光明，清淨無垢，微妙第一，悅樂一切菩薩身心。」

作是語已，復白佛言：「世尊！以何義故，有諸眾生得聞釋迦牟尼佛名而不退轉於阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，復白佛言：「世尊！以何義故，有諸眾生得聞釋迦牟尼佛名而不退轉於阿耨多羅三藐三菩提？」

作是問已，芙蓉眼佛告降伏一切障礙菩薩言：「善男子！釋迦如來於過去世行菩薩時已發誓願：『我成佛時，凡是眾生聞我名者皆悉令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是問已，芙蓉眼佛告降伏一切障礙菩薩言：「善男子！釋迦如來於過去世行菩薩時已發誓願：『我成佛時，凡是眾生聞我名者皆悉令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』」

「世尊！彼世界中一切眾生聞佛名者盡不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼世界中一切眾生聞佛名者盡不退轉耶？」

佛言：「不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不然。」

「世尊！彼土眾生不聞釋迦牟尼佛名耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼土眾生不聞釋迦牟尼佛名耶？」

佛言：「善男子！皆得聞也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！皆得聞也。」

「世尊！彼土眾生無退轉者云何不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼土眾生無退轉者云何不退轉耶？」

佛言：「善男子！是諸眾生種植不退轉因，藉聞彼佛名號而生。今者，如來見是事已，說彼眾生無有退轉，非但聞名而不退轉。善男子！我今為汝當說譬喻，成是義故。善男子！如樹種子若大、若小，但無事礙、具諸外緣，即生萌牙乃至增長。善男子！云何說是為種子耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是諸眾生種植不退轉因，藉聞彼佛名號而生。今者，如來見是事已，說彼眾生無有退轉，非但聞名而不退轉。善男子！我今為汝當說譬喻，成是義故。善男子！如樹種子若大、若小，但無事礙、具諸外緣，即生萌牙乃至增長。善男子！云何說是為種子耶？」

對曰：「世尊！無事礙故，說為種子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「世尊！無事礙故，說為種子。」

佛言：「如是。善男子！聞如來名則便得種不退轉種，是諸眾生即得名為不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。善男子！聞如來名則便得種不退轉種，是諸眾生即得名為不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

復白佛言：「世尊！我今往彼娑訶世界，願樂欲得見釋迦佛、應供、正遍知，親近、恭敬、禮拜、供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復白佛言：「世尊！我今往彼娑訶世界，願樂欲得見釋迦佛、應供、正遍知，親近、恭敬、禮拜、供養。」

爾時，芙蓉眼世尊告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！善哉佳矣，往時已到，汝當知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，芙蓉眼世尊告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善男子！善哉佳矣，往時已到，汝當知之。」

復有無量諸大菩薩悉皆往詣芙蓉眼佛所而白佛言：「世尊！我等皆亦願樂往彼娑訶世界，欲見釋迦牟尼佛，親近、恭敬、尊重、供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量諸大菩薩悉皆往詣芙蓉眼佛所而白佛言：「世尊！我等皆亦願樂往彼娑訶世界，欲見釋迦牟尼佛，親近、恭敬、尊重、供養。」

爾時，芙蓉眼佛告菩薩眾：「善男子！汝等隨意往之，今正是時。至彼世界，謹慎收攝莫放逸住。何以故？彼土眾生貪欲甚多、嗔恚甚多、愚癡甚多，不持沙門清淨梵行、深樂非法、惡賴姦詐、磣毒麁獷、讒刺言語、穢曲逆耳、惡口罵詈、放逸自恣、傲誕獨高、嘲調諂曲、形容醜陋、懈怠懶惰、破戒暗鈍、勤行惡業、嫉妬慳貪，無量煩惱之所纏縛。如是彼土眾生眾中，釋迦如來正為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，芙蓉眼佛告菩薩眾：「善男子！汝等隨意往之，今正是時。至彼世界，謹慎收攝莫放逸住。何以故？彼土眾生貪欲甚多、嗔恚甚多、愚癡甚多，不持沙門清淨梵行、深樂非法、惡賴姦詐、磣毒麁獷、讒刺言語、穢曲逆耳、惡口罵詈、放逸自恣、傲誕獨高、嘲調諂曲、形容醜陋、懈怠懶惰、破戒暗鈍、勤行惡業、嫉妬慳貪，無量煩惱之所纏縛。如是彼土眾生眾中，釋迦如來正為說法。」

是等菩薩大眾對如來曰：「世尊！甚難甚難，釋迦如來為彼眾生而說法耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等菩薩大眾對如來曰：「世尊！甚難甚難，釋迦如來為彼眾生而說法耶。」

佛言：「如是，如是。善男子！釋迦如來為彼眾生演說法要，甚難甚難。善男子！彼土眾生如是麁獷，運一念善甚為艱難。何以故？若於清淨世界，眾生清淨，修行善法不足為難；娑訶世界如是穢濁，設彼眾生能運善心一彈指頃甚為希有，一彈指頃歸依於佛、歸依正法、歸依聖僧甚為希有，一彈指頃受持淨戒甚為希有、一彈指頃發離欲心甚為希有、一彈指頃運大悲心發阿耨多羅三藐三菩提心甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。善男子！釋迦如來為彼眾生演說法要，甚難甚難。善男子！彼土眾生如是麁獷，運一念善甚為艱難。何以故？若於清淨世界，眾生清淨，修行善法不足為難；娑訶世界如是穢濁，設彼眾生能運善心一彈指頃甚為希有，一彈指頃歸依於佛、歸依正法、歸依聖僧甚為希有，一彈指頃受持淨戒甚為希有、一彈指頃發離欲心甚為希有、一彈指頃運大悲心發阿耨多羅三藐三菩提心甚為希有。」

是諸菩薩而白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！」爾時，一切諸菩薩摩訶薩言：「善哉。世尊！如所教誨，隨順正法，如誨奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩而白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！」爾時，一切諸菩薩摩訶薩言：「善哉。世尊！如所教誨，隨順正法，如誨奉行。」

從佛聞已，頂禮佛足，禮竟而出。復為釋迦如來化作種種供養之具：有化寶樹，華果莊嚴，相好圓滿；有化毘琉璃樹、有化玻梨寶樹、有化金銀之樹，及如意樹華果之樹；又化衣雲，及莊嚴雲、香雲、鬘雲、蓋雲并伎樂雲，如是變化合成一雲。是諸菩薩與降伏一切障礙菩薩俱而往娑訶世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛聞已，頂禮佛足，禮竟而出。復為釋迦如來化作種種供養之具：有化寶樹，華果莊嚴，相好圓滿；有化毘琉璃樹、有化玻梨寶樹、有化金銀之樹，及如意樹華果之樹；又化衣雲，及莊嚴雲、香雲、鬘雲、蓋雲并伎樂雲，如是變化合成一雲。是諸菩薩與降伏一切障礙菩薩俱而往娑訶世界。

爾時，降伏一切障礙菩薩報諸菩薩言：「仁者！此娑訶世界眾生，恒為眾苦之所逼惱。善哉，仁者！我等應當為諸眾生作大神通，以神通力令彼眾生遠離眾苦而受快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降伏一切障礙菩薩報諸菩薩言：「仁者！此娑訶世界眾生，恒為眾苦之所逼惱。善哉，仁者！我等應當為諸眾生作大神通，以神通力令彼眾生遠離眾苦而受快樂。」

是諸菩薩答言：「善哉，善哉。仁者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩答言：「善哉，善哉。仁者！」

爾時，降伏一切障礙菩薩而作神通，即從身出種種光明——清涼微妙，無有垢穢，悅樂身心——以是光明遍照三千大千世界。是中一切地獄及諸畜生、餓鬼之類及閻羅王，遇此光明皆離眾苦、受諸快樂，無復相殺害心、無忿恨心、無嗔恚心，互相恭敬作父母想。三千大千世界中間無光明處，日月光明、神通道力不能照處，是菩薩光悉皆照了，是中眾生互得相見。又，三千大千世界諸鐵圍山、目真隣山、大目真隣山及餘無量黑山，皆是菩薩光明照了。上至一切諸梵天處乃至有頂，下去乃至地獄——所謂活活地獄、黑繩地獄、合破地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、燒煮地獄、大燒煮地獄、阿鼻地獄，一百三十六諸大地獄及諸寒氷地獄無有方所，諸地獄等非日光明之所能照——遇此光明悉得快樂，息諸苦痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降伏一切障礙菩薩而作神通，即從身出種種光明——清涼微妙，無有垢穢，悅樂身心——以是光明遍照三千大千世界。是中一切地獄及諸畜生、餓鬼之類及閻羅王，遇此光明皆離眾苦、受諸快樂，無復相殺害心、無忿恨心、無嗔恚心，互相恭敬作父母想。三千大千世界中間無光明處，日月光明、神通道力不能照處，是菩薩光悉皆照了，是中眾生互得相見。又，三千大千世界諸鐵圍山、目真隣山、大目真隣山及餘無量黑山，皆是菩薩光明照了。上至一切諸梵天處乃至有頂，下去乃至地獄——所謂活活地獄、黑繩地獄、合破地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、燒煮地獄、大燒煮地獄、阿鼻地獄，一百三十六諸大地獄及諸寒氷地獄無有方所，諸地獄等非日光明之所能照——遇此光明悉得快樂，息諸苦痛。

以是神通，有諸眾生求食得食、求飲得飲，衣服、車乘、財帛、金銀、珍寶應念而得，無眼得眼、聾者得聞、瘂者能語、失心顛狂而得正念、苦者得樂、懷娠之女產生安隱，無有痛惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是神通，有諸眾生求食得食、求飲得飲，衣服、車乘、財帛、金銀、珍寶應念而得，無眼得眼、聾者得聞、瘂者能語、失心顛狂而得正念、苦者得樂、懷娠之女產生安隱，無有痛惱。

爾時，一切大地菩薩摩訶薩眾往詣伽耶頂山，是諸大士去山非遠。此三千大千世界七寶羅網遍覆其上，於虛空中雨大蓮華。諸天華雲、果雲、鬘雲、香雲、衣雲、諸散香雲、種種繒綵、幢幡、蓋雲，一切自然空中而現，凡諸眾生觸此雲雨皆得快樂。伽耶頂山諸穢樹木悉不復現，是諸地界悉大清淨，唯有寶樹、意樹、華樹、果樹、檀樹、沈香之樹遍滿其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大地菩薩摩訶薩眾往詣伽耶頂山，是諸大士去山非遠。此三千大千世界七寶羅網遍覆其上，於虛空中雨大蓮華。諸天華雲、果雲、鬘雲、香雲、衣雲、諸散香雲、種種繒綵、幢幡、蓋雲，一切自然空中而現，凡諸眾生觸此雲雨皆得快樂。伽耶頂山諸穢樹木悉不復現，是諸地界悉大清淨，唯有寶樹、意樹、華樹、果樹、檀樹、沈香之樹遍滿其中。

無量天女於虛空中作天伎樂而供養佛，以是音樂出此偈頌歌詠佛德： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量天女於虛空中作天伎樂而供養佛，以是音樂出此偈頌歌詠佛德：

「託生林苑世奇特， 清淨、無污、無等等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「託生林苑世奇特， 清淨、無污、無等等，

願禮虛空等相故， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮虛空等相故， 我等故來到此國；

於道樹下成等覺， 破碎一切眾魔怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於道樹下成等覺， 破碎一切眾魔怨，

願禮無比具威神， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮無比具威神， 我等故來到此國；

眾中轉于妙法輪， 說法如幻、水中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中轉于妙法輪， 說法如幻、水中月，

願禮微妙如意樹， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮微妙如意樹， 我等故來到此國；

了知世間如夢等， 種種色像如火輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知世間如夢等， 種種色像如火輪，

願禮不動福慧聚， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮不動福慧聚， 我等故來到此國；

於無量劫修雙行， 福慧成滿由大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫修雙行， 福慧成滿由大悲，

願禮清淨滿月面， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮清淨滿月面， 我等故來到此國；

無量人、天、菩薩眾， 恭敬供養稽首禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量人、天、菩薩眾， 恭敬供養稽首禮，

願禮除暗踰日光， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮除暗踰日光， 我等故來到此國；

累劫苦行獲法珍， 慈悲不悋施群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 累劫苦行獲法珍， 慈悲不悋施群品，

願禮自利利他者， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮自利利他者， 我等故來到此國；

心淨寂滅慈悲熏， 塵勞不污如蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨寂滅慈悲熏， 塵勞不污如蓮華，

願禮無量功德聚， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮無量功德聚， 我等故來到此國；

無為本性非生滅， 神通道力現三相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為本性非生滅， 神通道力現三相，

願禮自在不思議， 我等故來到此國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮自在不思議， 我等故來到此國；

分明相好莊嚴身， 救護世間所歸仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分明相好莊嚴身， 救護世間所歸仰，

願禮寶樹無量枝， 我等並齎供養具。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願禮寶樹無量枝， 我等並齎供養具。」

爾時，偈頌出已未久，長老目連即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，恭敬禮畢而白佛言：「世尊！如今瑞相是誰所作？本未曾有、未曾聞見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，偈頌出已未久，長老目連即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，恭敬禮畢而白佛言：「世尊！如今瑞相是誰所作？本未曾有、未曾聞見。」

說是語已，佛告長老目揵連言：「目連！東方去此過恒河沙等數世界，彼有世界名芙蓉華，是中有佛名芙蓉眼如來、應、正遍知，即時存在，正說法要。從彼佛土，降伏一切障礙菩薩與無量百千億那由他諸大士，俱來至此娑訶世界現是瑞相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，佛告長老目揵連言：「目連！東方去此過恒河沙等數世界，彼有世界名芙蓉華，是中有佛名芙蓉眼如來、應、正遍知，即時存在，正說法要。從彼佛土，降伏一切障礙菩薩與無量百千億那由他諸大士，俱來至此娑訶世界現是瑞相。」

佛說是語未久之頃，降伏一切障礙菩薩與百千億那由他諸菩薩俱，以大神通悉詣佛所，與大士俱頭面稽首敬禮佛足，圍繞千匝俱立佛前，以此偈頌一時同音而歎佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語未久之頃，降伏一切障礙菩薩與百千億那由他諸菩薩俱，以大神通悉詣佛所，與大士俱頭面稽首敬禮佛足，圍繞千匝俱立佛前，以此偈頌一時同音而歎佛曰：

「大名！大勇猛！ 大智！大仙尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大名！大勇猛！ 大智！大仙尊！

過有諸危嶮， 歸命度彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過有諸危嶮， 歸命度彼岸。

光明普照了， 普知眾生性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普照了， 普知眾生性，

普愍、普救拔， 敬禮至極尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普愍、普救拔， 敬禮至極尊；

不動如須彌、 如海深無底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如須彌、 如海深無底，

降諸外道群， 稽首禮法王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降諸外道群， 稽首禮法王；

本來無生滅， 法性體自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來無生滅， 法性體自然，

眾中師子吼， 敬禮轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中師子吼， 敬禮轉法輪。

時為說正道、 時令達真如、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時為說正道、 時令達真如、

時令入涅槃、 或為授記別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時令入涅槃、 或為授記別，

善達三聚性， 時機無不了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善達三聚性， 時機無不了，

所化諸眾生， 法網如意滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所化諸眾生， 法網如意滿。

婬、怒、癡等垢， 及餘無量惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬、怒、癡等垢， 及餘無量惑，

坐於菩提樹， 以智火燒盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於菩提樹， 以智火燒盡。

自度而度他、 自脫脫世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自度而度他、 自脫脫世間，

久迷三有險， 唯佛能濟拔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久迷三有險， 唯佛能濟拔。

三有長牢獄， 無明熟眠眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有長牢獄， 無明熟眠眾，

法燈今覺悟， 頂禮群品親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法燈今覺悟， 頂禮群品親。

如是諸菩薩， 皆是佛化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 皆是佛化生，

願樂聞正法， 世尊為說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願樂聞正法， 世尊為說之。」

爾時，降伏一切障礙菩薩與諸菩薩摩訶薩等以是偈頌歎佛已畢，世尊憐愍聽許復座，俱於蓮華臺上而坐，隨其所應而從座起，偏袒右肩，右膝著蓮華臺，合掌向佛而白佛言：「世尊！我今欲問如來、應供、正遍知隨處少分，唯願世尊！如今所問憐愍答之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降伏一切障礙菩薩與諸菩薩摩訶薩等以是偈頌歎佛已畢，世尊憐愍聽許復座，俱於蓮華臺上而坐，隨其所應而從座起，偏袒右肩，右膝著蓮華臺，合掌向佛而白佛言：「世尊！我今欲問如來、應供、正遍知隨處少分，唯願世尊！如今所問憐愍答之。」

作是語已，佛告降伏一切障礙菩薩言：「大士但問，如來世尊常自聽許。隨意所問，如來當為分別答之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告降伏一切障礙菩薩言：「大士但問，如來世尊常自聽許。隨意所問，如來當為分別答之。」

爾時，降伏一切障礙菩薩蒙佛聽許而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何具足檀那波羅蜜？云何具足尸羅波羅蜜？云何具足羼提波羅蜜？云何具足毘梨耶波羅蜜？云何具足禪那波羅蜜？云何具足般若波羅蜜？云何具足優和俱舍羅波羅蜜？云何具足波尼牢那波羅蜜？云何具足婆羅波羅蜜？云何具足闍那波羅蜜？世尊！云何菩薩摩訶薩與地平等？云何菩薩與水平等？云何菩薩與火平等？云何菩薩與風平等？云何菩薩與虛空平等？世尊！云何菩薩如月、如日？云何菩薩如師子王？世尊！云何菩薩善能調伏？云何菩薩世所知識？云何菩薩喻若蓮華？云何菩薩發增廣心？云何菩薩得清淨心？云何菩薩無疑惑心？云何菩薩意如大海？世尊！云何菩薩心解微細？云何菩薩辯才會理？云何菩薩辯才明了？云何菩薩辯才淨潔？云何菩薩辯才能悅一切眾生？云何菩薩入壞言語？世尊！云何菩薩利益說法？云何菩薩無不隨順？云何菩薩善了法界？云何菩薩行於空境？云何菩薩住於無相？云何菩薩遠離一切心願？云何菩薩以慈為身？云何菩薩以悲為身？云何菩薩恒歡喜住？云何菩薩住於捨中？云何菩薩神通遊戲？云何菩薩永離八難？云何菩薩不忘失菩提心？云何菩薩得宿命智？云何菩薩親近善知識？云何菩薩遠離惡知識？云何菩薩得如來法身？云何菩薩得金剛不壞身？云何菩薩作大薩泊主？云何菩薩作大導師？云何菩薩示道不顛倒？云何菩薩恒正憶念？云何菩薩著糞掃衣？云何菩薩受持三衣？云何菩薩行不低昂？云何菩薩如法乞食？云何菩薩唯一坐食？云何菩薩不再飲食？云何菩薩住阿蘭若？云何菩薩依止樹下？云何菩薩習坐露地？云何菩薩住尸陀林？云何菩薩宴坐不眠？云何菩薩隨宜敷座？云何菩薩攝心方法？云何菩薩用心與理相應？云何菩薩受持修多羅經？云何菩薩受持毘尼律？云何菩薩具足威儀法用舉止？云何菩薩無慳嫉心？云何菩薩於諸眾生生平等心？云何菩薩殷勤供養恭敬諸佛？云何菩薩斷除憍慢？云何菩薩心多清淨？世尊！云何菩薩了知世諦？云何菩薩通達第一義諦？云何菩薩善解十二因緣？云何菩薩於世間解？云何菩薩生淨佛剎？云何菩薩不受胎生染污？云何菩薩出離家居？云何菩薩壽命清淨？云何菩薩心無疲倦？云何菩薩行佛制法？云何菩薩姿顏悅豫、面無顰蹙？云何菩薩多聞具足？云何菩薩持正法？云何菩薩生法王子？云何菩薩釋、梵、護世諸天之所奉迎？云何菩薩了知眾生機性？云何菩薩成熟眾生？云何菩薩堪任正位？云何菩薩共住安樂？云何菩薩善行攝法？云何菩薩得身端正？云何菩薩為所依止？云何菩薩喻大藥樹王？云何菩薩福業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，降伏一切障礙菩薩蒙佛聽許而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何具足檀那波羅蜜？云何具足尸羅波羅蜜？云何具足羼提波羅蜜？云何具足毘梨耶波羅蜜？云何具足禪那波羅蜜？云何具足般若波羅蜜？云何具足優和俱舍羅波羅蜜？云何具足波尼牢那波羅蜜？云何具足婆羅波羅蜜？云何具足闍那波羅蜜？世尊！云何菩薩摩訶薩與地平等？云何菩薩與水平等？云何菩薩與火平等？云何菩薩與風平等？云何菩薩與虛空平等？世尊！云何菩薩如月、如日？云何菩薩如師子王？世尊！云何菩薩善能調伏？云何菩薩世所知識？云何菩薩喻若蓮華？云何菩薩發增廣心？云何菩薩得清淨心？云何菩薩無疑惑心？云何菩薩意如大海？世尊！云何菩薩心解微細？云何菩薩辯才會理？云何菩薩辯才明了？云何菩薩辯才淨潔？云何菩薩辯才能悅一切眾生？云何菩薩入壞言語？世尊！云何菩薩利益說法？云何菩薩無不隨順？云何菩薩善了法界？云何菩薩行於空境？云何菩薩住於無相？云何菩薩遠離一切心願？云何菩薩以慈為身？云何菩薩以悲為身？云何菩薩恒歡喜住？云何菩薩住於捨中？云何菩薩神通遊戲？云何菩薩永離八難？云何菩薩不忘失菩提心？云何菩薩得宿命智？云何菩薩親近善知識？云何菩薩遠離惡知識？云何菩薩得如來法身？云何菩薩得金剛不壞身？云何菩薩作大薩泊主？云何菩薩作大導師？云何菩薩示道不顛倒？云何菩薩恒正憶念？云何菩薩著糞掃衣？云何菩薩受持三衣？云何菩薩行不低昂？云何菩薩如法乞食？云何菩薩唯一坐食？云何菩薩不再飲食？云何菩薩住阿蘭若？云何菩薩依止樹下？云何菩薩習坐露地？云何菩薩住尸陀林？云何菩薩宴坐不眠？云何菩薩隨宜敷座？云何菩薩攝心方法？云何菩薩用心與理相應？云何菩薩受持修多羅經？云何菩薩受持毘尼律？云何菩薩具足威儀法用舉止？云何菩薩無慳嫉心？云何菩薩於諸眾生生平等心？云何菩薩殷勤供養恭敬諸佛？云何菩薩斷除憍慢？云何菩薩心多清淨？世尊！云何菩薩了知世諦？云何菩薩通達第一義諦？云何菩薩善解十二因緣？云何菩薩於世間解？云何菩薩生淨佛剎？云何菩薩不受胎生染污？云何菩薩出離家居？云何菩薩壽命清淨？云何菩薩心無疲倦？云何菩薩行佛制法？云何菩薩姿顏悅豫、面無顰蹙？云何菩薩多聞具足？云何菩薩持正法？云何菩薩生法王子？云何菩薩釋、梵、護世諸天之所奉迎？云何菩薩了知眾生機性？云何菩薩成熟眾生？云何菩薩堪任正位？云何菩薩共住安樂？云何菩薩善行攝法？云何菩薩得身端正？云何菩薩為所依止？云何菩薩喻大藥樹王？云何菩薩福業

相應？云何菩薩善能變化？世尊！云何菩薩速成阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應？云何菩薩善能變化？世尊！云何菩薩速成阿耨多羅三藐三菩提？」

大乘寶雲經十波羅蜜品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶雲經十波羅蜜品第二

爾時，佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉。善男子！重復善哉。汝為利益一切眾生，亦為安樂一切世間，特為莊嚴人天大眾，是故汝今以如是義應問如來。善男子！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告降伏一切障礙菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉。善男子！重復善哉。汝為利益一切眾生，亦為安樂一切世間，特為莊嚴人天大眾，是故汝今以如是義應問如來。善男子！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩具足十法修行檀波羅蜜。何等為十？一者、法施具足，二者、無畏施具足，三者、財施具足，四者、無反報施具足，五者、憐愍施具足，六者、不輕慢施具足，七者、殷重施具足，八者、供養施具足，九者、無所依施具足，十者、淨潔施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩具足十法修行檀波羅蜜。何等為十？一者、法施具足，二者、無畏施具足，三者、財施具足，四者、無反報施具足，五者、憐愍施具足，六者、不輕慢施具足，七者、殷重施具足，八者、供養施具足，九者、無所依施具足，十者、淨潔施具足。

「善男子！云何菩薩法施具足？善男子！菩薩無希望心受持正法，不為利養、不為知識、不為名聞種種因緣，但為欲滅一切眾生劇苦因緣，以無著心於諸眾生而為說法，一向平等、無二心故。如於國王、王子、朝臣、富貴之處而為說法，於旃陀羅及下賤人平等說法亦復如是——無二心故——何況於諸萬民都邑一切眾生？如是說法不生憍慢。善男子！是名菩薩法施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩法施具足？善男子！菩薩無希望心受持正法，不為利養、不為知識、不為名聞種種因緣，但為欲滅一切眾生劇苦因緣，以無著心於諸眾生而為說法，一向平等、無二心故。如於國王、王子、朝臣、富貴之處而為說法，於旃陀羅及下賤人平等說法亦復如是——無二心故——何況於諸萬民都邑一切眾生？如是說法不生憍慢。善男子！是名菩薩法施具足。

「善男子！云何菩薩無畏施具足？善男子！菩薩自身捨棄一切刀仗，不令一切眾生怖畏，以所行法傳勸化他，於諸眾生生父母想、眷屬妻子想、善知識想。何以故？如佛所說：『生生世世流轉無始，無一眾生非是汝等昔時父母、眷屬、妻子、知識——乃至蠕動、一切眾生四生之類——是故，應施其無所畏，割肉飴之勿令怖畏，何況於大眾生？』善男子！如是，菩薩無畏施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無畏施具足？善男子！菩薩自身捨棄一切刀仗，不令一切眾生怖畏，以所行法傳勸化他，於諸眾生生父母想、眷屬妻子想、善知識想。何以故？如佛所說：『生生世世流轉無始，無一眾生非是汝等昔時父母、眷屬、妻子、知識——乃至蠕動、一切眾生四生之類——是故，應施其無所畏，割肉飴之勿令怖畏，何況於大眾生？』善男子！如是，菩薩無畏施具足。

「善男子！云何菩薩財施具足？菩薩若見眾生心性弊惡、行不善業，即施財物，施財物竟，止其惡業、令修善行。復更思惟：『如來所說，菩薩行施即滅三種惡法：所謂嫉妬、慳惜、貪愛。是故，我等依如來教而行布施。』如是行施不生傲慢。善男子！如是，菩薩財施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩財施具足？菩薩若見眾生心性弊惡、行不善業，即施財物，施財物竟，止其惡業、令修善行。復更思惟：『如來所說，菩薩行施即滅三種惡法：所謂嫉妬、慳惜、貪愛。是故，我等依如來教而行布施。』如是行施不生傲慢。善男子！如是，菩薩財施具足。

「善男子！云何菩薩不望報施具足？善男子！菩薩行施不為自身、不為眷屬、不為世俗往還因緣而行布施。是諸菩薩如法布施、性樂布施，以是因緣，菩薩無有求報恩心。善男子！如是，菩薩不望報施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩不望報施具足？善男子！菩薩行施不為自身、不為眷屬、不為世俗往還因緣而行布施。是諸菩薩如法布施、性樂布施，以是因緣，菩薩無有求報恩心。善男子！如是，菩薩不望報施具足。

「善男子！云何憐愍布施具足？善男子！菩薩見諸困苦眾生，若飢、若渴、若裸、若袒、若披破弊，無救、無護、無歸依處、無所安身、福德微薄，見已則生憐愍殷勤之心：『為是眾生利益安樂，是故我應急行阿耨多羅三藐三菩提。是諸眾生困苦、無救、無護、無歸、無依，流轉生死遍於六道，受諸劇苦無暫休息。我當獨於一切眾生為尊、為師、為將、為上、為首、為導、為救、為護、為歸、為依。』以大憐愍逼切其心，以憐愍故攝受眾生，如是憐愍攝受無量無邊一切眾生，修是善根，不生憍慢。善男子！如是，菩薩憐愍布施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何憐愍布施具足？善男子！菩薩見諸困苦眾生，若飢、若渴、若裸、若袒、若披破弊，無救、無護、無歸依處、無所安身、福德微薄，見已則生憐愍殷勤之心：『為是眾生利益安樂，是故我應急行阿耨多羅三藐三菩提。是諸眾生困苦、無救、無護、無歸、無依，流轉生死遍於六道，受諸劇苦無暫休息。我當獨於一切眾生為尊、為師、為將、為上、為首、為導、為救、為護、為歸、為依。』以大憐愍逼切其心，以憐愍故攝受眾生，如是憐愍攝受無量無邊一切眾生，修是善根，不生憍慢。善男子！如是，菩薩憐愍布施具足。

「善男子！云何菩薩無憍慢施具足？善男子！菩薩行施非擲與施、不輕他施、不罵辱施、不前惱施、不恃富貴恍惚而施、不求名譽、不恃多聞。夫欲行施，殷重而施，前作恭敬，然後方自手施與之。善男子！如是，菩薩無憍慢施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無憍慢施具足？善男子！菩薩行施非擲與施、不輕他施、不罵辱施、不前惱施、不恃富貴恍惚而施、不求名譽、不恃多聞。夫欲行施，殷重而施，前作恭敬，然後方自手施與之。善男子！如是，菩薩無憍慢施具足。

「善男子！云何菩薩殷重施具足？善男子！菩薩若見和上、師僧、可尊重者及諸同學，以身恭敬而心殷重合掌禮拜，奉迎送去，作和合意，於諸種種修行法事與善相應，常為朋友。善男子！如是，菩薩殷重施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩殷重施具足？善男子！菩薩若見和上、師僧、可尊重者及諸同學，以身恭敬而心殷重合掌禮拜，奉迎送去，作和合意，於諸種種修行法事與善相應，常為朋友。善男子！如是，菩薩殷重施具足。

「善男子！云何菩薩供養施具足？善男子！菩薩若於佛前、於法前、僧前而設供養；若至如來塔廟之處，以諸香華而供養之，淨潔掃灑；若如來塔有破壞者即為治理。如是供養諸佛，復於所聽如來正法，讀誦、受持、書寫、演說、思惟其義、如法修行，以無顛倒故如是供養正法。以諸衣服、飲食、臥具、湯藥、種種資生，乃至冷暖湯水悉皆施給，如是供養僧眾。善男子！是名菩薩供養施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩供養施具足？善男子！菩薩若於佛前、於法前、僧前而設供養；若至如來塔廟之處，以諸香華而供養之，淨潔掃灑；若如來塔有破壞者即為治理。如是供養諸佛，復於所聽如來正法，讀誦、受持、書寫、演說、思惟其義、如法修行，以無顛倒故如是供養正法。以諸衣服、飲食、臥具、湯藥、種種資生，乃至冷暖湯水悉皆施給，如是供養僧眾。善男子！是名菩薩供養施具足。

「善男子！云何菩薩無所依施具足？善男子！菩薩行布施時不作是願：『以此善根令得生天，若次諸天、若生國王、朝臣、宰相、富貴之處。』善男子！如是，菩薩無所依施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩無所依施具足？善男子！菩薩行布施時不作是願：『以此善根令得生天，若次諸天、若生國王、朝臣、宰相、富貴之處。』善男子！如是，菩薩無所依施具足。

「善男子！云何菩薩淨潔施具足？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩淨潔施具足？

「善男子！菩薩如前所說，種種行施善觀察之，如是觀察布施過失、布施垢穢、布施障礙，悉令不生。善男子！如是，菩薩淨潔施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩如前所說，種種行施善觀察之，如是觀察布施過失、布施垢穢、布施障礙，悉令不生。善男子！如是，菩薩淨潔施具足。

「善男子！以是十法菩薩檀波羅蜜滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以是十法菩薩檀波羅蜜滿足。

「善男子！菩薩具於十法尸羅波羅蜜具足。何者為十？一者、護持波羅提木叉禁戒，二者、護持菩薩所應學戒，三者、遠離一切煩惱燒熱，四者、遠離不善思惟，五者、信業因果，六者、怖畏罪想，七者、慚愧觀察，八者、受持堅固，九者、無所依戒，十者、三輪淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具於十法尸羅波羅蜜具足。何者為十？一者、護持波羅提木叉禁戒，二者、護持菩薩所應學戒，三者、遠離一切煩惱燒熱，四者、遠離不善思惟，五者、信業因果，六者、怖畏罪想，七者、慚愧觀察，八者、受持堅固，九者、無所依戒，十者、三輪淨戒。

「善男子！云何菩薩護持波羅提木叉戒？若修多羅、若於毘尼及諸經中，『善哉，如來所制禁戒在在處處我應當學、如法受持，不恃種姓、不著諸見、不規徒眾、不見人過、無下劣想、不著雜藝，於是戒律生殷重心，如法受持。』如是，菩薩守護波羅提木叉禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩護持波羅提木叉戒？若修多羅、若於毘尼及諸經中，『善哉，如來所制禁戒在在處處我應當學、如法受持，不恃種姓、不著諸見、不規徒眾、不見人過、無下劣想、不著雜藝，於是戒律生殷重心，如法受持。』如是，菩薩守護波羅提木叉禁戒。

「善男子！云何菩薩守護菩薩所應學戒？善男子！菩薩作是思惟、反覆籌度：『非但受持波羅提木叉戒，我當證得阿耨多羅三藐三菩提。是故，處處經中凡是如來所說菩薩種種威儀，并於所制菩薩種種律儀，我應當學，如法受持。』何者菩薩修威儀戒？菩薩非處、非時不可說法，要知時節、善解國土，以軟美音方為說之。何以故？勿令眾生生不善心，將護彼意，自收六情，菩薩方得菩提行滿。何者律儀戒具足？所謂愛語、軟語、不渾雜住、樂住閑靜、顏貌和悅。如是，菩薩具威儀已，絓是如來所制諸法律儀，以殷重心悉皆受持。如是，菩薩守護菩薩所應學戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩守護菩薩所應學戒？善男子！菩薩作是思惟、反覆籌度：『非但受持波羅提木叉戒，我當證得阿耨多羅三藐三菩提。是故，處處經中凡是如來所說菩薩種種威儀，并於所制菩薩種種律儀，我應當學，如法受持。』何者菩薩修威儀戒？菩薩非處、非時不可說法，要知時節、善解國土，以軟美音方為說之。何以故？勿令眾生生不善心，將護彼意，自收六情，菩薩方得菩提行滿。何者律儀戒具足？所謂愛語、軟語、不渾雜住、樂住閑靜、顏貌和悅。如是，菩薩具威儀已，絓是如來所制諸法律儀，以殷重心悉皆受持。如是，菩薩守護菩薩所應學戒。

「善男子！云何菩薩遠離一切煩惱燒熱？善男子！菩薩若慾燒熱、若瞋燒熱、若癡燒熱，及諸無量一切煩惱火所燒熱，或復種種財貨資生因緣身心熾然，當修三種對治法門，仍速遠離三毒因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩遠離一切煩惱燒熱？善男子！菩薩若慾燒熱、若瞋燒熱、若癡燒熱，及諸無量一切煩惱火所燒熱，或復種種財貨資生因緣身心熾然，當修三種對治法門，仍速遠離三毒因緣。

「何者是慾對治？何者是婬欲因緣？修不淨觀是慾對治，一切女色是婬因緣。何者修不淨觀？所謂觀此身分，其中唯有毛、髮、爪、齒、皮膚、垢膩、淚、汗、涕、唾、大小便利、筋、肉、血、脈、腦、膜、肪、𦙽、骨、髓、膏、膿、心、肺、脾、腎、肝、膽、腸、胃、黃白涎癊、生熟二藏，不淨充滿。菩薩如是身分當善觀察三十六物，如是觀察復更思惟：『有諸嬰兒、凡夫，癡無曉了、少分善根，尚能觀察三十六物不生貪欲，何況有智、具大人相、厚種善根？』如是，菩薩修不淨觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是慾對治？何者是婬欲因緣？修不淨觀是慾對治，一切女色是婬因緣。何者修不淨觀？所謂觀此身分，其中唯有毛、髮、爪、齒、皮膚、垢膩、淚、汗、涕、唾、大小便利、筋、肉、血、脈、腦、膜、肪、𦙽、骨、髓、膏、膿、心、肺、脾、腎、肝、膽、腸、胃、黃白涎癊、生熟二藏，不淨充滿。菩薩如是身分當善觀察三十六物，如是觀察復更思惟：『有諸嬰兒、凡夫，癡無曉了、少分善根，尚能觀察三十六物不生貪欲，何況有智、具大人相、厚種善根？』如是，菩薩修不淨觀。

「何者名為女色？所謂主家母村好能莊嚴色像、外形、姿態，三十六物假合醜穢以為形相惑諸凡愚。菩薩若眼見已而作是念：『如來常說一切境界如夢、如幻，皆是虛妄。何有智者於諸境界——如夢、幻等——而生貪欲？』作是觀察應速遠離，是名菩薩離欲因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者名為女色？所謂主家母村好能莊嚴色像、外形、姿態，三十六物假合醜穢以為形相惑諸凡愚。菩薩若眼見已而作是念：『如來常說一切境界如夢、如幻，皆是虛妄。何有智者於諸境界——如夢、幻等——而生貪欲？』作是觀察應速遠離，是名菩薩離欲因緣。

「何者瞋恚對治？何者瞋恚因緣？善男子！菩薩於諸眾生多生慈悲，凡是因緣能生瞋者皆悉遠離。如是，菩薩修瞋對治，離瞋因緣。菩薩作是觀已即得離癡；得離癡已不生惱熱，若被損辱、若失財物亦不生熱。如是，菩薩遠離一切煩惱燋熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者瞋恚對治？何者瞋恚因緣？善男子！菩薩於諸眾生多生慈悲，凡是因緣能生瞋者皆悉遠離。如是，菩薩修瞋對治，離瞋因緣。菩薩作是觀已即得離癡；得離癡已不生惱熱，若被損辱、若失財物亦不生熱。如是，菩薩遠離一切煩惱燋熱。

「善男子！云何菩薩遠離不善思惟？善男子！菩薩獨無伴侶，住於空閑寂靜之處，發如是心：『我今安住無喧雜處、住清淨處，是故，得住如來法律、安樂清淨。有諸沙門剃除鬚髮、被壞色衣而行苦行，近惡知識、不善思惟，是故失於如來所說法律。』如是，菩薩遠離不善思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩遠離不善思惟？善男子！菩薩獨無伴侶，住於空閑寂靜之處，發如是心：『我今安住無喧雜處、住清淨處，是故，得住如來法律、安樂清淨。有諸沙門剃除鬚髮、被壞色衣而行苦行，近惡知識、不善思惟，是故失於如來所說法律。』如是，菩薩遠離不善思惟。

「云何菩薩信業因果？菩薩作是思惟：『如佛所說：「沙門！夫作功德，應當至心持戒、修智，至到努力。何以故？至心造功德故，當受如意安樂果報。」』如是信故，即得遠離諸不善業，是名菩薩信業因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩信業因果？菩薩作是思惟：『如佛所說：「沙門！夫作功德，應當至心持戒、修智，至到努力。何以故？至心造功德故，當受如意安樂果報。」』如是信故，即得遠離諸不善業，是名菩薩信業因果。

「善男子！云何菩薩怖畏罪想？菩薩於微細罪恒生怖畏，尚不故犯。何以故？如佛所說：『沙門！毒藥體性，若多、若少，俱能殺人；一切罪殃，若大、若小，俱令眾生墮三惡道——地獄、餓鬼、畜生——劇苦之中亦復如是。』思惟是已則生怖畏一切罪想，是名菩薩怖懼罪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩怖畏罪想？菩薩於微細罪恒生怖畏，尚不故犯。何以故？如佛所說：『沙門！毒藥體性，若多、若少，俱能殺人；一切罪殃，若大、若小，俱令眾生墮三惡道——地獄、餓鬼、畜生——劇苦之中亦復如是。』思惟是已則生怖畏一切罪想，是名菩薩怖懼罪業。

「云何菩薩慚愧觀察？菩薩與四部眾及諸國民無不親狎，如是等人於菩薩邊而施金、銀、真珠、琉璃、璧玉種種寶物，而是菩薩獨不生貪；若塔廟物、若僧鬘物，付囑委之而不自用。何以故？如佛所說：『菩薩於己身分乍割其肉隨意用之，而不可以非捨施物而應得用。』如是，菩薩慚愧觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩慚愧觀察？菩薩與四部眾及諸國民無不親狎，如是等人於菩薩邊而施金、銀、真珠、琉璃、璧玉種種寶物，而是菩薩獨不生貪；若塔廟物、若僧鬘物，付囑委之而不自用。何以故？如佛所說：『菩薩於己身分乍割其肉隨意用之，而不可以非捨施物而應得用。』如是，菩薩慚愧觀察。

「云何菩薩受持堅固？菩薩若魔眷屬及諸天神之所嬈亂，令生貪著一切財物及五欲樂，其心安住，不動、不搖亦不退轉。如是，菩薩受持堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩受持堅固？菩薩若魔眷屬及諸天神之所嬈亂，令生貪著一切財物及五欲樂，其心安住，不動、不搖亦不退轉。如是，菩薩受持堅固。

「云何菩薩無所依求戒？菩薩護持淨戒，作如是念：『不以此戒我當生天及諸天等、國王、帝主、諸大朝臣。』菩薩持戒為無所得故，如是，菩薩無所依戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無所依求戒？菩薩護持淨戒，作如是念：『不以此戒我當生天及諸天等、國王、帝主、諸大朝臣。』菩薩持戒為無所得故，如是，菩薩無所依戒。

「云何菩薩三輪淨戒？菩薩以身清淨、口、心清淨。何者菩薩身清淨戒？絓是一切身業不善，所謂殺生、偷盜、邪婬等，皆悉遠離，是名菩薩身業清淨。何者菩薩口業清淨？絓是一切口業不善，所謂妄語、兩舌、惡口、罵詈、破散戲語，皆悉遠離，是名菩薩口業清淨。何者菩薩心業清淨？絓是心業一切不善，所謂貪欲、瞋恚、愚癡等，皆悉遠離，是名菩薩心業清淨。如是，名為三輪淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩三輪淨戒？菩薩以身清淨、口、心清淨。何者菩薩身清淨戒？絓是一切身業不善，所謂殺生、偷盜、邪婬等，皆悉遠離，是名菩薩身業清淨。何者菩薩口業清淨？絓是一切口業不善，所謂妄語、兩舌、惡口、罵詈、破散戲語，皆悉遠離，是名菩薩口業清淨。何者菩薩心業清淨？絓是心業一切不善，所謂貪欲、瞋恚、愚癡等，皆悉遠離，是名菩薩心業清淨。如是，名為三輪淨戒。

「善男子！是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜清淨具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜清淨具足。

「善男子！菩薩具有十法，羼提波羅蜜具足。何等為十？一者、內忍具足，二者、外忍具足，三者、法忍具足，四者、佛印可忍具足，五者、無方所忍具足，六者、平等忍具足，七者、不見事忍具足，八者、不搖動忍具足，九者、慈悲忍具足，十者、成就誓願忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具有十法，羼提波羅蜜具足。何等為十？一者、內忍具足，二者、外忍具足，三者、法忍具足，四者、佛印可忍具足，五者、無方所忍具足，六者、平等忍具足，七者、不見事忍具足，八者、不搖動忍具足，九者、慈悲忍具足，十者、成就誓願忍具足。

「善男子！云何菩薩內忍具足？內有憂悲、苦惱、愁毒、惆悵、憒悶，悉皆忍之，默然不熱，是名菩薩內忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩內忍具足？內有憂悲、苦惱、愁毒、惆悵、憒悶，悉皆忍之，默然不熱，是名菩薩內忍具足。

「云何菩薩外忍具足？善男子！菩薩聞有惡口、罵詈、種種誹謗，及其父母、一切眷屬、和上師僧，乃至誹謗佛、法、僧寶，聞已不瞋、不惱、不入內懷，而堪忍之無怨恨心，是名菩薩外忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩外忍具足？善男子！菩薩聞有惡口、罵詈、種種誹謗，及其父母、一切眷屬、和上師僧，乃至誹謗佛、法、僧寶，聞已不瞋、不惱、不入內懷，而堪忍之無怨恨心，是名菩薩外忍具足。

「云何菩薩法忍具足？菩薩摩訶薩於諸如來所說甚深經教斷諸疑惑，意趣難達諸佛境界，所謂諸法本來寂靜，不生、不滅，性自涅槃，聞如是法不恐、不怖、不驚、不畏，即便作是進退思惟：『頗有一人不聞如來如是甚深微妙正法得成阿耨多羅三藐三菩提耶？』以是因緣，應當至心受持、讀誦、觀察、修行如是正法，是名菩薩法忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩法忍具足？菩薩摩訶薩於諸如來所說甚深經教斷諸疑惑，意趣難達諸佛境界，所謂諸法本來寂靜，不生、不滅，性自涅槃，聞如是法不恐、不怖、不驚、不畏，即便作是進退思惟：『頗有一人不聞如來如是甚深微妙正法得成阿耨多羅三藐三菩提耶？』以是因緣，應當至心受持、讀誦、觀察、修行如是正法，是名菩薩法忍具足。

「云何佛所印可忍具足？菩薩靡訶薩若生瞋恨，即當至心諦善思惟：『如此瞋者，何由而生？又何處滅？復誰所生？云何而生？藉何因生？』如是觀察，不見瞋因、不見生處、不見源由，以是因緣即便忍之，不生煩惱，是名菩薩佛所印可忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何佛所印可忍具足？菩薩靡訶薩若生瞋恨，即當至心諦善思惟：『如此瞋者，何由而生？又何處滅？復誰所生？云何而生？藉何因生？』如是觀察，不見瞋因、不見生處、不見源由，以是因緣即便忍之，不生煩惱，是名菩薩佛所印可忍具足。

「云何無方所忍具足？菩薩非晝日忍、夜中不忍，非夜中忍、晝日不忍，非此國忍、彼國不忍，非彼國忍、此國不忍，非知識不忍、知識而忍，非不知識忍、知識不忍。菩薩不爾，於一切時、在在處處皆悉安耐一切能忍，是名菩薩無方所忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無方所忍具足？菩薩非晝日忍、夜中不忍，非夜中忍、晝日不忍，非此國忍、彼國不忍，非彼國忍、此國不忍，非知識不忍、知識而忍，非不知識忍、知識不忍。菩薩不爾，於一切時、在在處處皆悉安耐一切能忍，是名菩薩無方所忍具足。

「云何菩薩平等忍具足？菩薩不但於其父母、尊長、妻子、一切眷屬等所而為堪忍、餘處不忍，菩薩不然。何以故？菩薩堪忍，無有親疎、不問尊卑及旃陀羅，以平等心而堪忍之，是名菩薩平等忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩平等忍具足？菩薩不但於其父母、尊長、妻子、一切眷屬等所而為堪忍、餘處不忍，菩薩不然。何以故？菩薩堪忍，無有親疎、不問尊卑及旃陀羅，以平等心而堪忍之，是名菩薩平等忍具足。

「云何菩薩不見事忍具足？菩薩不以事緣故忍、不為名聞故忍、不為世流布忍、不為慚愧故忍。菩薩在在處處常修忍辱，是名菩薩不見事忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不見事忍具足？菩薩不以事緣故忍、不為名聞故忍、不為世流布忍、不為慚愧故忍。菩薩在在處處常修忍辱，是名菩薩不見事忍具足。

「云何菩薩不擾動忍具足？菩薩瞋恚未發之前，為惡不生而暫忍辱，不名為忍；若遇惡境——或以手捲、若以刀仗、或打、或殺、或口罵辱——菩薩皆忍，是名菩薩不擾動忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不擾動忍具足？菩薩瞋恚未發之前，為惡不生而暫忍辱，不名為忍；若遇惡境——或以手捲、若以刀仗、或打、或殺、或口罵辱——菩薩皆忍，是名菩薩不擾動忍具足。

「云何菩薩慈悲忍具足？菩薩若作國王、王子、朝臣、富貴，多饒財寶、得自在力，設被罵辱、毀呰、誹謗、種種輕欺悉皆堪忍，不瞋、不恨、不逞富貴，而作是念：『是等眾生我皆荷負、我所守護，是故不可於所守護增加瞋恚便棄捨之。』以是因緣，興大慈悲，能堪忍之，不生瞋恨，是名菩薩慈悲忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩慈悲忍具足？菩薩若作國王、王子、朝臣、富貴，多饒財寶、得自在力，設被罵辱、毀呰、誹謗、種種輕欺悉皆堪忍，不瞋、不恨、不逞富貴，而作是念：『是等眾生我皆荷負、我所守護，是故不可於所守護增加瞋恚便棄捨之。』以是因緣，興大慈悲，能堪忍之，不生瞋恨，是名菩薩慈悲忍具足。

「云何菩薩誓願忍具足？菩薩摩訶薩應作是念：『我於如來、應供、正遍知前作師子吼：「我當修行阿耨多羅三藐三菩提，見諸眾生沈滯生死、沒深淤泥，我應拔濟令得度脫。」是故，我今不可以於所度之眾多生瞋忿、起怨憾心、不耐不忍。若我不忍，尚不自渡，何況渡人？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩誓願忍具足？菩薩摩訶薩應作是念：『我於如來、應供、正遍知前作師子吼：「我當修行阿耨多羅三藐三菩提，見諸眾生沈滯生死、沒深淤泥，我應拔濟令得度脫。」是故，我今不可以於所度之眾多生瞋忿、起怨憾心、不耐不忍。若我不忍，尚不自渡，何況渡人？』

「善男子！譬如醫王見諸盲人便作是念：『我今當為如是人等除其目中一切暗翳、種種障膜。』雖作是念而是醫師本自盲冥。善男子！於意云何？如是醫師能為眾生除眼翳不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如醫王見諸盲人便作是念：『我今當為如是人等除其目中一切暗翳、種種障膜。』雖作是念而是醫師本自盲冥。善男子！於意云何？如是醫師能為眾生除眼翳不？」

對曰：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！如是，菩薩於此無明生盲世界自無慧眼，云何能除世間無明？自眼翳障尚不能治，豈能治他？以是因緣，菩薩欲除一切眾生無明暝者，應前自除一切暗障後及於人。是故，菩薩應堪忍之，不生瞋恨。如是，菩薩自誓願忍具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是，菩薩於此無明生盲世界自無慧眼，云何能除世間無明？自眼翳障尚不能治，豈能治他？以是因緣，菩薩欲除一切眾生無明暝者，應前自除一切暗障後及於人。是故，菩薩應堪忍之，不生瞋恨。如是，菩薩自誓願忍具足。

「善男子！是名菩薩摩訶薩具足十法，忍波羅蜜滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩具足十法，忍波羅蜜滿足。