寶雲經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶雲經卷第六

梁扶南三藏曼陀羅仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙譯

「善男子！菩薩復有十法名為信敬。何等為十？善根深厚宿殖德本、得於正見不隨他信不歸依他、志性恒正不為虛妄、其心質直無有諂曲、利根智慧功德具足、除諸陰蓋其心清淨、常依善知識遠離惡知識、摧伏憍慢、聞深妙法能善諦受、終不顛倒妄解如來甚深法藏威德自在。善男子！具此十事是名菩薩能多信敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為信敬。何等為十？善根深厚宿殖德本、得於正見不隨他信不歸依他、志性恒正不為虛妄、其心質直無有諂曲、利根智慧功德具足、除諸陰蓋其心清淨、常依善知識遠離惡知識、摧伏憍慢、聞深妙法能善諦受、終不顛倒妄解如來甚深法藏威德自在。善男子！具此十事是名菩薩能多信敬。」

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我今於如來大威德所願說少法，令我得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我今於如來大威德所願說少法，令我得聞。」

「善男子！汝今善聽，當為說之，如來要法、威德少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝今善聽，當為說之，如來要法、威德少分。」

「善哉，世尊！願為演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉，世尊！願為演說。」

佛言：「如來大慈等與一切眾生樂，若於一眾生起慈心時，乃至十方眾生亦復如是，遍一切眾生界亦滿虛空界，無能遍知如來甚深境界邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如來大慈等與一切眾生樂，若於一眾生起慈心時，乃至十方眾生亦復如是，遍一切眾生界亦滿虛空界，無能遍知如來甚深境界邊際。

「如來有大悲心，不與聲聞、辟支佛共。如來於一眾生起於悲心，乃至一切眾生亦復如是，為作利益。如來大悲無有邊際，非諸二乘所能究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有大悲心，不與聲聞、辟支佛共。如來於一眾生起於悲心，乃至一切眾生亦復如是，為作利益。如來大悲無有邊際，非諸二乘所能究竟。

「善男子！如來說法不可窮盡，能於一時普為十方眾生說法，若一劫、百千萬億劫、無量阿僧祇劫作如是說，一切眾生無有能知如來說法邊際本末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來說法不可窮盡，能於一時普為十方眾生說法，若一劫、百千萬億劫、無量阿僧祇劫作如是說，一切眾生無有能知如來說法邊際本末。

「假使無量眾生一時問難，而如來於一念中各隨其類一音能答，然如來辯才無有窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使無量眾生一時問難，而如來於一念中各隨其類一音能答，然如來辯才無有窮盡。

「如來有無量阿僧祇禪定三昧之所行處。善男子！假使一切眾生皆得十住，各各皆入無量三昧，於百千劫中各入異定，如是經無量劫猶不能盡知如來三昧境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有無量阿僧祇禪定三昧之所行處。善男子！假使一切眾生皆得十住，各各皆入無量三昧，於百千劫中各入異定，如是經無量劫猶不能盡知如來三昧境界。

「如來又作無量阿僧祇應身，令一切眾生應受化者，悉見如來皆現其前，於一念頃，一一色相皆生信解，各有差別。如來又復一時皆現其前，隨其所應而為說法，令諸眾生悉皆受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來又作無量阿僧祇應身，令一切眾生應受化者，悉見如來皆現其前，於一念頃，一一色相皆生信解，各有差別。如來又復一時皆現其前，隨其所應而為說法，令諸眾生悉皆受行。

「善男子！如來天眼所見境界無量無邊，非肉眼所見。是天眼境界，如來於一念中悉皆見之，如觀掌中阿摩勒果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來天眼所見境界無量無邊，非肉眼所見。是天眼境界，如來於一念中悉皆見之，如觀掌中阿摩勒果。

「如來天耳所聞境界無量無邊，如上天眼，一切眾生、異類音聲，隨其大小於一念頃悉分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來天耳所聞境界無量無邊，如上天眼，一切眾生、異類音聲，隨其大小於一念頃悉分別知。

「如來復有無量無邊無礙智慧，無與等者、不可為譬。一切眾生若心念所知，隨其根性種種差別，如來於一剎那頃悉分別知。隨彼眾生各各所念、各各所作、隨造善惡所得業報，如來能以三達無礙智慧，於剎那頃悉分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復有無量無邊無礙智慧，無與等者、不可為譬。一切眾生若心念所知，隨其根性種種差別，如來於一剎那頃悉分別知。隨彼眾生各各所念、各各所作、隨造善惡所得業報，如來能以三達無礙智慧，於剎那頃悉分別知。

「善男子！如來常在禪定。何以故？如來終無忘念。如來諸根無有錯謬，如來斷一切結使，其心寂靜；若雜結使，其心散亂，離清淨法。如來已離一切業習，塵垢永盡，無漏、無為，於法自在，一切三昧三摩提無量境界，已度彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來常在禪定。何以故？如來終無忘念。如來諸根無有錯謬，如來斷一切結使，其心寂靜；若雜結使，其心散亂，離清淨法。如來已離一切業習，塵垢永盡，無漏、無為，於法自在，一切三昧三摩提無量境界，已度彼岸。

「如來常在三昧、常一威儀，乃至涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來常在三昧、常一威儀，乃至涅槃。

「如來於無量百千億劫修集所得，無有眾生能思惟分別知其量者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來於無量百千億劫修集所得，無有眾生能思惟分別知其量者。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如來不從阿僧祇劫積集功德耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如來不從阿僧祇劫積集功德耶？」

佛言：「不爾。何以故？善男子！菩薩不能思議如來境界。如來境界不可思量，但為淺近眾生，說三阿僧祇修集所得，菩薩而實發心以來不可計數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾。何以故？善男子！菩薩不能思議如來境界。如來境界不可思量，但為淺近眾生，說三阿僧祇修集所得，菩薩而實發心以來不可計數。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若眾生久修善根、植諸業行、除去蓋障、多有信解、近於阿耨多羅三藐三菩提、得聞如來無量威德，聞是法已歡喜信樂，況復受持、讀誦、書寫、供養、為人廣說？如是之人不久亦當得大威德，堪任法器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若眾生久修善根、植諸業行、除去蓋障、多有信解、近於阿耨多羅三藐三菩提、得聞如來無量威德，聞是法已歡喜信樂，況復受持、讀誦、書寫、供養、為人廣說？如是之人不久亦當得大威德，堪任法器。」

佛言：「如汝所說，如是如是。如此眾生為佛所護，久種善根、親近諸佛，聞佛有大威德，善男子、善女人而於其中不生疑惑。善男子、善女人心不錯亂，不錯亂故，思惟如來有大威德，深生殷重信樂之心，七日七夜著鮮淨衣恭敬供養，專念如來大功德寶，心不移易必得見佛；若不滿七日，乃至一日一夜，命終之時亦得見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如汝所說，如是如是。如此眾生為佛所護，久種善根、親近諸佛，聞佛有大威德，善男子、善女人而於其中不生疑惑。善男子、善女人心不錯亂，不錯亂故，思惟如來有大威德，深生殷重信樂之心，七日七夜著鮮淨衣恭敬供養，專念如來大功德寶，心不移易必得見佛；若不滿七日，乃至一日一夜，命終之時亦得見佛。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！頗有眾生於如來所說不信受者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！頗有眾生於如來所說不信受者？」

佛即答言：「善男子！有。或有眾生聞佛所說不肯信受，深生惱害，於說法者生惡知識想，以是因緣，身壞命終墮於地獄。善男子！若聞如來有大威德，生世尊想、生大師想，如此之人已於前世得聞如來無量功德，以是因緣今復續聞。即自思惟：『我等先身必曾從佛聞如此法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「善男子！有。或有眾生聞佛所說不肯信受，深生惱害，於說法者生惡知識想，以是因緣，身壞命終墮於地獄。善男子！若聞如來有大威德，生世尊想、生大師想，如此之人已於前世得聞如來無量功德，以是因緣今復續聞。即自思惟：『我等先身必曾從佛聞如此法。』」

爾時，如來即出廣長舌相自覆其面，其舌廣長踰於髮際乃至覆頭，覆頭已復覆其身，覆身已覆師子座，又覆菩薩、聲聞、緣覺、護世四天王、梵天、帝釋，遍覆一切無量大眾。佛還攝舌相告諸大眾：「善男子等！如是舌相無虛妄耶。善男子！若信是事，長夜安隱，得諸利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來即出廣長舌相自覆其面，其舌廣長踰於髮際乃至覆頭，覆頭已復覆其身，覆身已覆師子座，又覆菩薩、聲聞、緣覺、護世四天王、梵天、帝釋，遍覆一切無量大眾。佛還攝舌相告諸大眾：「善男子等！如是舌相無虛妄耶。善男子！若信是事，長夜安隱，得諸利樂。」

說是語時，八萬四千眾生得無生法忍，無量眾生遠塵離垢得法眼淨，無量眾生未發菩提心者皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，八萬四千眾生得無生法忍，無量眾生遠塵離垢得法眼淨，無量眾生未發菩提心者皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛復告除蓋障菩薩言：「善男子！菩薩復有十法名滿世間善。何等為十？雖說於色，而於實諦不見有相，亦不著色相；受、想、行、識亦復如是。雖說於地，而於實諦不見有相，亦不著地相；水、火、風、空識亦復如是。雖說於眼，而於實諦不見有相，亦不著眼相；雖說鼻、舌、身、意法，而於實諦不見有相，亦不著意法等相。雖說有我，而於實諦不見有相，亦不著我相；眾生壽者、命者、丈夫人，而於實諦不見有相，亦不取著。但世諦假施設有，第一義諦則不可得，亦不取著；世諦假施設有，第一義諦無有體相，亦不取著。世流布中而有佛法差別，若於實諦亦無佛法善惡之相；但世諦中而有菩提，第一義諦則無菩提，亦無取著。善男子！假施設法名為世諦，終不說世諦為第一義諦。善男子！菩薩摩訶薩善於世諦，不名為善於第一義諦。善男子！具此十事是名菩薩滿世間善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告除蓋障菩薩言：「善男子！菩薩復有十法名滿世間善。何等為十？雖說於色，而於實諦不見有相，亦不著色相；受、想、行、識亦復如是。雖說於地，而於實諦不見有相，亦不著地相；水、火、風、空識亦復如是。雖說於眼，而於實諦不見有相，亦不著眼相；雖說鼻、舌、身、意法，而於實諦不見有相，亦不著意法等相。雖說有我，而於實諦不見有相，亦不著我相；眾生壽者、命者、丈夫人，而於實諦不見有相，亦不取著。但世諦假施設有，第一義諦則不可得，亦不取著；世諦假施設有，第一義諦無有體相，亦不取著。世流布中而有佛法差別，若於實諦亦無佛法善惡之相；但世諦中而有菩提，第一義諦則無菩提，亦無取著。善男子！假施設法名為世諦，終不說世諦為第一義諦。善男子！菩薩摩訶薩善於世諦，不名為善於第一義諦。善男子！具此十事是名菩薩滿世間善。

「善男子！菩薩復有十法名為善說第一義諦。何等為十？成就無生法忍、成就滅法、成就不壞法、非造作法、是究竟法、非處所法、無言語法、無調戲法、是寂滅法、是賢聖法。何以故？善男子！第一義諦不生、不滅，非壞、非所作，亦非盡，非文字，亦非調戲所得。善男子！第一義諦非言語道，法相寂滅，賢聖之所證覺。善男子！第一義諦非壞敗相，諸佛出世及不出世，法相常爾。以是因緣故，菩薩剃除鬚髮、信家非家、出家學道、正信出家、身服袈裟、著壞色衣，精勤修道如救頭然，捨諸虛妄，志求實法。善男子！若無實法則虛出家，諸佛如來亦虛出世。以是因緣，有真實法。善男子！具此十事是名菩薩善解第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為善說第一義諦。何等為十？成就無生法忍、成就滅法、成就不壞法、非造作法、是究竟法、非處所法、無言語法、無調戲法、是寂滅法、是賢聖法。何以故？善男子！第一義諦不生、不滅，非壞、非所作，亦非盡，非文字，亦非調戲所得。善男子！第一義諦非言語道，法相寂滅，賢聖之所證覺。善男子！第一義諦非壞敗相，諸佛出世及不出世，法相常爾。以是因緣故，菩薩剃除鬚髮、信家非家、出家學道、正信出家、身服袈裟、著壞色衣，精勤修道如救頭然，捨諸虛妄，志求實法。善男子！若無實法則虛出家，諸佛如來亦虛出世。以是因緣，有真實法。善男子！具此十事是名菩薩善解第一義諦。

「善男子！菩薩復有十法名為善知十二因緣。何等為十？善知體相空、善知剎那法、善知不堅法、善知如影、如水中月、如呼聲響、善知法如幻、善知法如電、善知法如焰、如因緣生法。此悉是空，一剎那頃不堅法，如是，乃至因緣生法，此法生亦見生、住亦見住、異壞亦見異壞。菩薩如是思惟：『以何因緣生？以何因緣滅？』菩薩復更思惟：『因無明故，能生諸法；無明力故，諸法得出。一切諸法，無明為導；一切諸法，依止無明。依無明故，能生於行；依行故，生識；識因緣生名色、名色因緣生六入、六入因緣生觸、觸因緣生受；受因緣故，凡愚眾生於受少分便起染愛；愛因緣生取、取因緣生有、有因緣生生、生因緣有老死；丈夫人老死，死因緣憂、悲、苦、惱眾苦聚集，以是因緣生大苦陰。』以深智慧慇懃方便，當斷無明、拔無明根，滅於無明，無明相應法一切盡滅。譬如命根盡時，諸根都盡；無明盡時，依無明法一切悉盡。無明滅故，諸煩惱滅；煩惱滅故，生死因皆滅；生死滅故，近於涅槃。善男子！具此十事是名菩薩善知十二因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為善知十二因緣。何等為十？善知體相空、善知剎那法、善知不堅法、善知如影、如水中月、如呼聲響、善知法如幻、善知法如電、善知法如焰、如因緣生法。此悉是空，一剎那頃不堅法，如是，乃至因緣生法，此法生亦見生、住亦見住、異壞亦見異壞。菩薩如是思惟：『以何因緣生？以何因緣滅？』菩薩復更思惟：『因無明故，能生諸法；無明力故，諸法得出。一切諸法，無明為導；一切諸法，依止無明。依無明故，能生於行；依行故，生識；識因緣生名色、名色因緣生六入、六入因緣生觸、觸因緣生受；受因緣故，凡愚眾生於受少分便起染愛；愛因緣生取、取因緣生有、有因緣生生、生因緣有老死；丈夫人老死，死因緣憂、悲、苦、惱眾苦聚集，以是因緣生大苦陰。』以深智慧慇懃方便，當斷無明、拔無明根，滅於無明，無明相應法一切盡滅。譬如命根盡時，諸根都盡；無明盡時，依無明法一切悉盡。無明滅故，諸煩惱滅；煩惱滅故，生死因皆滅；生死滅故，近於涅槃。善男子！具此十事是名菩薩善知十二因緣。

「善男子！菩薩復有十法名善知我。何等為十？菩薩作如是觀察：『我生誰家？為是婆羅門家？為是剎利家？為是長者家？為是下賤家？』菩薩雖生上族家而無憍慢想。若生下賤處而作是念：『我本曾作不善諸業，以惡業故，今生下賤家。』以是因緣多修厭惡，多修厭惡故欲得出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名善知我。何等為十？菩薩作如是觀察：『我生誰家？為是婆羅門家？為是剎利家？為是長者家？為是下賤家？』菩薩雖生上族家而無憍慢想。若生下賤處而作是念：『我本曾作不善諸業，以惡業故，今生下賤家。』以是因緣多修厭惡，多修厭惡故欲得出家。

「既出家已作是思惟：『我為何事而求出家？夫出家法為自度脫亦度於彼，以是因緣，不應懈怠而自懶墮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既出家已作是思惟：『我為何事而求出家？夫出家法為自度脫亦度於彼，以是因緣，不應懈怠而自懶墮。』

「作是思惟：『我今出家當何不善？若有少惡速疾除斷，於諸善法深起愛樂、歡喜無厭，所未斷惡方便令斷。』如是復更觀察：『我等出家，云何增廣善法？善法增已，當倍愛樂、深心歡喜；善法未增當令增廣。我今依怙師僧增廣善法，以是因緣於和上所——若持戒、若破戒，若多聞、若少聞，若聰明、若無智——悉皆恭敬生世尊想。於諸世尊恭敬供養，信樂歡喜；於和上所亦復如是，於阿闍梨復生恭敬。我依阿闍梨故，善法增廣，菩提法分未滿足者當令使滿、諸結未斷者當令使斷。』於阿闍梨復生和上想，供養如前，愛樂歡喜，增長右法、損減左法。如是，左法不令增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是思惟：『我今出家當何不善？若有少惡速疾除斷，於諸善法深起愛樂、歡喜無厭，所未斷惡方便令斷。』如是復更觀察：『我等出家，云何增廣善法？善法增已，當倍愛樂、深心歡喜；善法未增當令增廣。我今依怙師僧增廣善法，以是因緣於和上所——若持戒、若破戒，若多聞、若少聞，若聰明、若無智——悉皆恭敬生世尊想。於諸世尊恭敬供養，信樂歡喜；於和上所亦復如是，於阿闍梨復生恭敬。我依阿闍梨故，善法增廣，菩提法分未滿足者當令使滿、諸結未斷者當令使斷。』於阿闍梨復生和上想，供養如前，愛樂歡喜，增長右法、損減左法。如是，左法不令增長。

「復更觀察：『誰是我世尊？一切種智是我世尊；能一切覺、能一切說、救濟世間、憐愍眾生、具大悲心、是大福田，是我世尊、天人之師。』以是因緣、以是相貌，應生信敬，愛樂歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復更觀察：『誰是我世尊？一切種智是我世尊；能一切覺、能一切說、救濟世間、憐愍眾生、具大悲心、是大福田，是我世尊、天人之師。』以是因緣、以是相貌，應生信敬，愛樂歡喜。

「又復思惟：『我得大利，遇佛、世尊、如來制戒，我今寧捨身命終不毀犯如來制戒。』是名善受佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復思惟：『我得大利，遇佛、世尊、如來制戒，我今寧捨身命終不毀犯如來制戒。』是名善受佛教。

「『我今當應從誰受供？如我今者，當從剎利、婆羅門、聚落、城邑受彼供施，令彼果報尊貴富樂。我亦不應虛受人供，如是剎利、婆羅門、聚落、城邑皆作何想？我今思惟有何功德而施飲食？剎利、婆羅門、聚落、城邑當念我是沙門、作福田想，我今應當具滿沙門所行之道、比丘功德、沙門功德，福田淨業宜稱其名。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今當應從誰受供？如我今者，當從剎利、婆羅門、聚落、城邑受彼供施，令彼果報尊貴富樂。我亦不應虛受人供，如是剎利、婆羅門、聚落、城邑皆作何想？我今思惟有何功德而施飲食？剎利、婆羅門、聚落、城邑當念我是沙門、作福田想，我今應當具滿沙門所行之道、比丘功德、沙門功德，福田淨業宜稱其名。』

「『我今處生死中當自拔出，我今已得出家善利、我今初得無上大利、我得出家即是無上大利、我今能稱出家之法亦是無上大利，我今當勤精進，遠離懈怠，亦疾速出生死災患。』善男子！菩薩出家常應執念如是思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今處生死中當自拔出，我今已得出家善利、我今初得無上大利、我得出家即是無上大利、我今能稱出家之法亦是無上大利，我今當勤精進，遠離懈怠，亦疾速出生死災患。』善男子！菩薩出家常應執念如是思惟。

「善男子！具此十事是名菩薩善知於我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩善知於我。

「善男子！菩薩復有十法名善知世法。何等為十？於自高人起卑賤想、於憍慢人起恭敬想、於諂曲人起質直想、於妄語人起真實想、於憎惡人起愛樂想、於剛強人起柔軟想、於不忍人起忍辱想、於瞋忿人起慈心想、於苦惱人起悲心想、於多貪人起施與想。善男子！具此十事是名菩薩善知世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名善知世法。何等為十？於自高人起卑賤想、於憍慢人起恭敬想、於諂曲人起質直想、於妄語人起真實想、於憎惡人起愛樂想、於剛強人起柔軟想、於不忍人起忍辱想、於瞋忿人起慈心想、於苦惱人起悲心想、於多貪人起施與想。善男子！具此十事是名菩薩善知世法。

「善男子！菩薩復有十法名能生淨佛國土。何等為十？持戒清淨無闕戒無嫌戒、於一切眾生心常平等、同其事業具諸功德、遠離名聞讚歎利養、不染八法深信不疑、勤修精進無有懈怠、攝心禪定無諸錯亂、善修多聞遠離無智、利根聰慧滅除愚闇、於瞋惱眾生恒修慈心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名能生淨佛國土。何等為十？持戒清淨無闕戒無嫌戒、於一切眾生心常平等、同其事業具諸功德、遠離名聞讚歎利養、不染八法深信不疑、勤修精進無有懈怠、攝心禪定無諸錯亂、善修多聞遠離無智、利根聰慧滅除愚闇、於瞋惱眾生恒修慈心。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若十事不具，能生淨土不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若十事不具，能生淨土不？」

佛即答言：「善男子！若能於一事具足無闕，當知十事悉皆清淨，以是義故，名具十事得生淨土。善男子！具此十事是名菩薩能生淨佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「善男子！若能於一事具足無闕，當知十事悉皆清淨，以是義故，名具十事得生淨土。善男子！具此十事是名菩薩能生淨佛國土。

「善男子！菩薩復有十法名胎不染污。何等為十？作諸形像、如來塔寺若有毀壞嚴飾修治、復以諸香泥塗於佛塔如來形像、常以香湯洗浴、於如來塔塗掃清淨、於父母所躬自供養、於和上阿闍梨同梵行者心常恭敬供養不為財利、以此善根迴與一切眾生、願令皆得胎不染污、心常殷重如是思惟。善男子！具此十事是名菩薩胎不染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名胎不染污。何等為十？作諸形像、如來塔寺若有毀壞嚴飾修治、復以諸香泥塗於佛塔如來形像、常以香湯洗浴、於如來塔塗掃清淨、於父母所躬自供養、於和上阿闍梨同梵行者心常恭敬供養不為財利、以此善根迴與一切眾生、願令皆得胎不染污、心常殷重如是思惟。善男子！具此十事是名菩薩胎不染污。

「善男子！菩薩復有十法，名捨家出家。何等為十？無所受用、於可染處終不親近、背於五欲、除諸愛渴、於如來所制禁戒終不毀犯、少欲知足、衣服飲食床敷臥具趣得支命終不貪積、於五欲所常生畏怖、恒念厭離、修集善法。善男子！具此十事是名菩薩捨家出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法，名捨家出家。何等為十？無所受用、於可染處終不親近、背於五欲、除諸愛渴、於如來所制禁戒終不毀犯、少欲知足、衣服飲食床敷臥具趣得支命終不貪積、於五欲所常生畏怖、恒念厭離、修集善法。善男子！具此十事是名菩薩捨家出家。