寶雲經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶雲經卷第四

梁扶南三藏曼陀羅仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙譯

「善男子！菩薩摩訶薩復有十法名不忘失菩提之心。何等為十？心無諂偽亦無幻惑、心常吉實澄清淨白、於佛法僧終不生疑、受持佛法者亦不生疑、不生師想而悋於法、除却法慳終不作滅佛法因緣、言行相應終不虛妄受持大乘、若見受持者常能恭敬、於摩訶衍以漸深入、於說法者生於佛想生善知識想。善男子！具此十事是名菩薩常不忘失菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩復有十法名不忘失菩提之心。何等為十？心無諂偽亦無幻惑、心常吉實澄清淨白、於佛法僧終不生疑、受持佛法者亦不生疑、不生師想而悋於法、除却法慳終不作滅佛法因緣、言行相應終不虛妄受持大乘、若見受持者常能恭敬、於摩訶衍以漸深入、於說法者生於佛想生善知識想。善男子！具此十事是名菩薩常不忘失菩提之心。

「善男子！菩薩復有十法能識宿命。何等為十？曾多恭敬供養諸佛、受持諸佛法、能淨持戒、除諸疑悔、除諸蓋障、多歡喜心、樂於禪定、常受化生、得不妄識。供養佛者恒於正法常生恭敬，受持正法者亦常恭敬，以是因緣能受持法，讀誦、書寫、廣為人說，不惜身命專為正法；淨修戒行，身、口、意業悉皆清淨；以戒清淨故，心無疑悔；淨持戒故，無有蓋障；無蓋障故，心得歡喜；心歡喜故，得修禪定；得修禪定故，生處清淨；生處清淨故，便得化生；得化生故，得不妄識；得不妄識故，便得宿命；得宿命故，能知一身、二身乃至知百千身。善男子！具此十事是名菩薩得宿命智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法能識宿命。何等為十？曾多恭敬供養諸佛、受持諸佛法、能淨持戒、除諸疑悔、除諸蓋障、多歡喜心、樂於禪定、常受化生、得不妄識。供養佛者恒於正法常生恭敬，受持正法者亦常恭敬，以是因緣能受持法，讀誦、書寫、廣為人說，不惜身命專為正法；淨修戒行，身、口、意業悉皆清淨；以戒清淨故，心無疑悔；淨持戒故，無有蓋障；無蓋障故，心得歡喜；心歡喜故，得修禪定；得修禪定故，生處清淨；生處清淨故，便得化生；得化生故，得不妄識；得不妄識故，便得宿命；得宿命故，能知一身、二身乃至知百千身。善男子！具此十事是名菩薩得宿命智。

「善男子！菩薩復有十法得不離善知識。何等為十？得不離值佛若聞佛若憶佛、得不離常聞法、得不離常供養僧、得不離諸佛菩薩禮拜問訊恭敬合掌供養等、得不離多聞人值說法人、得不離聞諸波羅蜜、得不離聞諸道品覺意之法、得不離聞三解脫門、得不離聞四梵當、得不離聞一切種智。善男子！具此十事是名菩薩得不離善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法得不離善知識。何等為十？得不離值佛若聞佛若憶佛、得不離常聞法、得不離常供養僧、得不離諸佛菩薩禮拜問訊恭敬合掌供養等、得不離多聞人值說法人、得不離聞諸波羅蜜、得不離聞諸道品覺意之法、得不離聞三解脫門、得不離聞四梵當、得不離聞一切種智。善男子！具此十事是名菩薩得不離善知識。

「善男子！菩薩復有十法得遠離惡知識。何等為十？遠離破戒惡知識、遠離破正見者、遠離壞威儀者、遠離邪命者、遠離樂世俗言說多憒閙者、遠離多懈怠者、遠離樂著生死者、遠離背菩提者、遠離在家之眾、遠離一切結使。菩薩雖樂遠離如是等事，終不生惱害亦不生輕毀之心。菩薩作如是念：『我曾聞佛說眾生性欲相染，以習近故，多有所壞。是故，我應一切遠離。』善男子！具此十事是名菩薩遠離惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法得遠離惡知識。何等為十？遠離破戒惡知識、遠離破正見者、遠離壞威儀者、遠離邪命者、遠離樂世俗言說多憒閙者、遠離多懈怠者、遠離樂著生死者、遠離背菩提者、遠離在家之眾、遠離一切結使。菩薩雖樂遠離如是等事，終不生惱害亦不生輕毀之心。菩薩作如是念：『我曾聞佛說眾生性欲相染，以習近故，多有所壞。是故，我應一切遠離。』善男子！具此十事是名菩薩遠離惡知識。

「善男子！菩薩復有十法得如來法身。何等為十？等身、無二身、清淨無盡身、久習善身、法身、非算數籌量甚深之身、不思議身、寂滅身、虛空身、智身。善男子！具此十事是名菩薩得如來法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法得如來法身。何等為十？等身、無二身、清淨無盡身、久習善身、法身、非算數籌量甚深之身、不思議身、寂滅身、虛空身、智身。善男子！具此十事是名菩薩得如來法身。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩何時當得如來法身滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩何時當得如來法身滿？」

答言：「善男子！初地菩薩得等身。何以故？初地菩薩除一切惡身，與諸菩薩同，是名等身；二地菩薩得清淨身，以持戒清淨故；三地菩薩得無盡身，以除瞋惱害故；四地菩薩得久積一切善身，以修集一切佛法故；五地菩薩得於法身，以禪定力知一切佛法故；六地菩薩非世間算數籌量所不能知身，以深遠故；七地菩薩得不思議身，以善方便故；八地菩薩得寂滅身，善除調戲，盡一切煩惱故；九地菩薩得虛空身，得無礙身遍虛空故；十地菩薩得妙智身。何以故？遍知一切菩薩諸地法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！初地菩薩得等身。何以故？初地菩薩除一切惡身，與諸菩薩同，是名等身；二地菩薩得清淨身，以持戒清淨故；三地菩薩得無盡身，以除瞋惱害故；四地菩薩得久積一切善身，以修集一切佛法故；五地菩薩得於法身，以禪定力知一切佛法故；六地菩薩非世間算數籌量所不能知身，以深遠故；七地菩薩得不思議身，以善方便故；八地菩薩得寂滅身，善除調戲，盡一切煩惱故；九地菩薩得虛空身，得無礙身遍虛空故；十地菩薩得妙智身。何以故？遍知一切菩薩諸地法故。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩法身、如來法身，無差別耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩法身、如來法身，無差別耶？」

佛言：「身無差別，但功德有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「身無差別，但功德有異。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何身無差別、功德有異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何身無差別、功德有異？」

佛言：「身名無異。何以故？身、口一相故，而功德相各有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「身名無異。何以故？身、口一相故，而功德相各有差別。」

「云何身中別見功德相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何身中別見功德相？」

佛言：「善男子！我今為汝說喻以釋此義。譬如摩尼珠皆同名摩尼，此珠名雖是一，若瑩磨治，飾光則明顯，心意悅樂，譬如如來身；不瑩治者猶如菩薩身。如來身摩尼寶、菩薩身摩尼寶，如實無異，然如來摩尼寶、菩薩摩尼寶，然其光明色相各異。何以故？如來身摩尼寶無量，滿眾生界、滿虛空界，清淨離一切塵垢；菩薩身摩尼寶有限，不能滿虛空界。何以故？有垢障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今為汝說喻以釋此義。譬如摩尼珠皆同名摩尼，此珠名雖是一，若瑩磨治，飾光則明顯，心意悅樂，譬如如來身；不瑩治者猶如菩薩身。如來身摩尼寶、菩薩身摩尼寶，如實無異，然如來摩尼寶、菩薩摩尼寶，然其光明色相各異。何以故？如來身摩尼寶無量，滿眾生界、滿虛空界，清淨離一切塵垢；菩薩身摩尼寶有限，不能滿虛空界。何以故？有垢障故。

「善男子！譬如月初至十五日名盛滿月，後十五日亦名為月，乃至月盡皆名為月，雖月名同而明不如十五日月，盛然月法爾。而如來身、菩薩之身俱名為月，如月名同而實亦同，然光明照曜，菩薩、如來而各不同。菩薩之身光明照曜，不及如來其光熾盛，譬如月末時月、月初之月不可相比。善男子！以是故，如來身、菩薩身，二身雖同、功德有別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如月初至十五日名盛滿月，後十五日亦名為月，乃至月盡皆名為月，雖月名同而明不如十五日月，盛然月法爾。而如來身、菩薩之身俱名為月，如月名同而實亦同，然光明照曜，菩薩、如來而各不同。菩薩之身光明照曜，不及如來其光熾盛，譬如月末時月、月初之月不可相比。善男子！以是故，如來身、菩薩身，二身雖同、功德有別。

「善男子！菩薩復有十法名金剛不壞身。何等為十？貪欲瞋恚愚癡不能壞、惱害憍慢著我自恃見顛倒不能壞、世八法不能壞、惡道不能壞、一切苦不能壞、生老病死憂悲苦惱不能壞、一切外道異見不能壞、一切魔天及魔眷屬不能壞、一切聲聞辟支佛不能壞、一切欲界不能壞。善男子！具此十事是名菩薩金剛不壞身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名金剛不壞身。何等為十？貪欲瞋恚愚癡不能壞、惱害憍慢著我自恃見顛倒不能壞、世八法不能壞、惡道不能壞、一切苦不能壞、生老病死憂悲苦惱不能壞、一切外道異見不能壞、一切魔天及魔眷屬不能壞、一切聲聞辟支佛不能壞、一切欲界不能壞。善男子！具此十事是名菩薩金剛不壞身。

「善男子！菩薩復有十法名大商主。何等為十？能使商人隨順言教、能使商人供養恭敬、能作引導不畏諸難、能為眾人作依憑處、能令人依、常得活命、豐饒資糧、多諸珍寶、心無止足、常為前導得至一切種智大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名大商主。何等為十？能使商人隨順言教、能使商人供養恭敬、能作引導不畏諸難、能為眾人作依憑處、能令人依、常得活命、豐饒資糧、多諸珍寶、心無止足、常為前導得至一切種智大城。

「善男子！云何名菩薩能使商人隨順言教？譬如商主善導眾商，若有所說皆悉隨從；菩薩亦爾，善化眾生，能令一切悉皆隨從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名菩薩能使商人隨順言教？譬如商主善導眾商，若有所說皆悉隨從；菩薩亦爾，善化眾生，能令一切悉皆隨從。

「譬如商主為諸商人恭敬供養；菩薩商主亦復如是，學無學人、天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、人非人等，亦皆悉來恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如商主為諸商人恭敬供養；菩薩商主亦復如是，學無學人、天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、人非人等，亦皆悉來恭敬供養。

「譬如商主善於曠野、賊難之處能令眾伴安隱得過；菩薩商主亦復如是，於生死曠野、煩惱賊處，能將諸人安隱得過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如商主善於曠野、賊難之處能令眾伴安隱得過；菩薩商主亦復如是，於生死曠野、煩惱賊處，能將諸人安隱得過。

「譬如商主能將諸人出於曠野令濟身命；菩薩亦復如是，令諸外道、鉢羅婆、殖尼乾陀等，於生死曠野將導使出，濟其軀命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如商主能將諸人出於曠野令濟身命；菩薩亦復如是，令諸外道、鉢羅婆、殖尼乾陀等，於生死曠野將導使出，濟其軀命。

「或有王者、大臣、官屬及諸眾生樂生死者，亦依菩薩大商主故悉得全濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有王者、大臣、官屬及諸眾生樂生死者，亦依菩薩大商主故悉得全濟。

「如大商主善備資糧、所須珍寶，能將眾人過險道已便得安隱乃到大城；菩薩商主亦復如是，欲至佛所，多共眾伴，經歷生死險遠曠野到彼岸城。當修功德以自莊嚴，禪定、解脫悉令具足，菩薩商主欲至一切種智大城，具一切佛法功德珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如大商主善備資糧、所須珍寶，能將眾人過險道已便得安隱乃到大城；菩薩商主亦復如是，欲至佛所，多共眾伴，經歷生死險遠曠野到彼岸城。當修功德以自莊嚴，禪定、解脫悉令具足，菩薩商主欲至一切種智大城，具一切佛法功德珍寶。

「譬如商主集諸珍寶無有止足；菩薩亦爾，集法財寶無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如商主集諸珍寶無有止足；菩薩亦爾，集法財寶無有厭足。

「譬如商主善導眾商，聰慧最勝、財產巨富，所有言說眾悉奉用；菩薩商主亦復如是，為眾導首，功德無量，於法自在，所言無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如商主善導眾商，聰慧最勝、財產巨富，所有言說眾悉奉用；菩薩商主亦復如是，為眾導首，功德無量，於法自在，所言無二。

「善能將導超過險路至彼大城；菩薩商主亦復如是，將導諸眾生超生死險，能到涅槃種智大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善能將導超過險路至彼大城；菩薩商主亦復如是，將導諸眾生超生死險，能到涅槃種智大城。

「善男子！具此十事是名菩薩為大商主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩為大商主。

「善男子！菩薩復有十法名善知道。何等為十？知於平道、知險惡處、知安隱道、知不安隱處、知諸奇道、知諸道處、知止住處所、知於道相、知道曲直、知道出要。善男子！具此十事是名菩薩善知於道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名善知道。何等為十？知於平道、知險惡處、知安隱道、知不安隱處、知諸奇道、知諸道處、知止住處所、知於道相、知道曲直、知道出要。善男子！具此十事是名菩薩善知於道。

「善男子！菩薩復有十法知道不顛倒。何等為十？應示大乘道度者即示大乘道不示聲聞道、應示聲聞道度者即示聲聞道不示大乘道、應示一切種智道得度者即示一切種智道不示聲聞道、應示緣覺道得度者即示緣覺道不示一切種智道、著我見眾生不為說空無我、不著我見者不為說苦無常無我、著二邊者不為說中道、著中道者不為說二邊、失心狂亂者不為說奢摩他毘婆奢那、著邪道者為說正道令離結使棘刺之屬。善男子！具此十事是名菩薩不顛倒道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法知道不顛倒。何等為十？應示大乘道度者即示大乘道不示聲聞道、應示聲聞道度者即示聲聞道不示大乘道、應示一切種智道得度者即示一切種智道不示聲聞道、應示緣覺道得度者即示緣覺道不示一切種智道、著我見眾生不為說空無我、不著我見者不為說苦無常無我、著二邊者不為說中道、著中道者不為說二邊、失心狂亂者不為說奢摩他毘婆奢那、著邪道者為說正道令離結使棘刺之屬。善男子！具此十事是名菩薩不顛倒道。

「善男子！菩薩復有十法名為常在禪定。何等為十？觀身身念處、觀受受念處、觀心心念處、觀法法念處、阿練若處攝心而行、觀於五欲攝心而行、於村里營舍城邑聚落國土方所攝心而行、於名聞利養攝心而行、於如來所制禁戒攝心而行、諸於煩惱起瞋恚處及心諂曲攝心而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為常在禪定。何等為十？觀身身念處、觀受受念處、觀心心念處、觀法法念處、阿練若處攝心而行、觀於五欲攝心而行、於村里營舍城邑聚落國土方所攝心而行、於名聞利養攝心而行、於如來所制禁戒攝心而行、諸於煩惱起瞋恚處及心諂曲攝心而行。

「云何觀身念處攝心而行？以正智慧選擇諸惡、除去不善，從足至頂乃至腦膜，觀察諸分無我、我所，念念不住是敗壞法，筋脈所纏，臭穢可惡，純集惡色。如是觀察橫生身想、我所之想，以是因緣、以是相貌，諦觀身相心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀身念處攝心而行？以正智慧選擇諸惡、除去不善，從足至頂乃至腦膜，觀察諸分無我、我所，念念不住是敗壞法，筋脈所纏，臭穢可惡，純集惡色。如是觀察橫生身想、我所之想，以是因緣、以是相貌，諦觀身相心得自在。

「云何觀受念處？菩薩作是念：『觀察一切諸受悉皆是苦，凡夫、愚人倒生樂想，愚癡無智不識苦樂；賢聖之人悉觀是苦，勤修方便，斷除是苦。』亦教餘眾生如是觀受，不憎、不愛，斷於諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀受念處？菩薩作是念：『觀察一切諸受悉皆是苦，凡夫、愚人倒生樂想，愚癡無智不識苦樂；賢聖之人悉觀是苦，勤修方便，斷除是苦。』亦教餘眾生如是觀受，不憎、不愛，斷於諸受。

「云何觀心意止？觀心無常而作常想、苦作樂想、無我我想、不淨淨想。心甚猨猴，如風動搖，念念不住，速疾變異，是結使根本、惡道之源；常生諂曲，為煩惱主，亦是貪欲、瞋恚、愚癡因緣；是一切法宗主、工匠，心為前道，心從緣起悉知諸法。心如畫師，畫一切像而心不知；心集諸業，善惡所由；心如循環、如旋火輪；心如火種，然三有薪；心能生物，猶如大水。觀察之者，當知心相是大患本，不令是心而得自在。若能於心得自在者，於一切法亦得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀心意止？觀心無常而作常想、苦作樂想、無我我想、不淨淨想。心甚猨猴，如風動搖，念念不住，速疾變異，是結使根本、惡道之源；常生諂曲，為煩惱主，亦是貪欲、瞋恚、愚癡因緣；是一切法宗主、工匠，心為前道，心從緣起悉知諸法。心如畫師，畫一切像而心不知；心集諸業，善惡所由；心如循環、如旋火輪；心如火種，然三有薪；心能生物，猶如大水。觀察之者，當知心相是大患本，不令是心而得自在。若能於心得自在者，於一切法亦得自在。

「云何觀法念處？不善之法如實而知，貪欲、瞋恚、愚癡及所依起一切惡法，能修對治貪、瞋、癡等，斷除不善；觀諸善法心樂隨順，繫心專念，順行諸善，亦教他人同己所觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀法念處？不善之法如實而知，貪欲、瞋恚、愚癡及所依起一切惡法，能修對治貪、瞋、癡等，斷除不善；觀諸善法心樂隨順，繫心專念，順行諸善，亦教他人同己所觀。

「云何觀於五欲攝心修行？於五欲中不生喜樂亦不憎惡；於色、聲、香、味、觸亦不生愛亦不憎惡；於此無體相法生憎愛心，便同愚癡、凡夫、嬰孩、不善之者。又，世尊說：『若於法生愛樂亦生染著，若生染著便成愚癡，若生愚癡便是不識善惡，以是因緣墮於惡道。』是故於此空法不應憎惡；若憎惡者名不堪忍，若不堪忍則增長恚心，為阿耆梨之所呵責，亦為同梵行者之所譏嫌。如是觀察五欲、修行正念，心不染著亦不憎惡，亦教他人作如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀於五欲攝心修行？於五欲中不生喜樂亦不憎惡；於色、聲、香、味、觸亦不生愛亦不憎惡；於此無體相法生憎愛心，便同愚癡、凡夫、嬰孩、不善之者。又，世尊說：『若於法生愛樂亦生染著，若生染著便成愚癡，若生愚癡便是不識善惡，以是因緣墮於惡道。』是故於此空法不應憎惡；若憎惡者名不堪忍，若不堪忍則增長恚心，為阿耆梨之所呵責，亦為同梵行者之所譏嫌。如是觀察五欲、修行正念，心不染著亦不憎惡，亦教他人作如是觀。

「云何名阿練若處攝心？離亂、如法修行，名阿練若處、名為無諍住處亦名寂滅住處。此阿練若處有諸天、龍、鬼神、他心智者善見我心，是故，我今不應起不善思覺，斷除不善覺、勤修善覺，當令善覺常得增廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名阿練若處攝心？離亂、如法修行，名阿練若處、名為無諍住處亦名寂滅住處。此阿練若處有諸天、龍、鬼神、他心智者善見我心，是故，我今不應起不善思覺，斷除不善覺、勤修善覺，當令善覺常得增廣。

「云何菩薩於里巷、村營、城邑、聚落、國土方所是中行、住、坐、臥，於不善處、於出家所不應行處悉皆遠離？何處是不應行處？酤酒家、婬女家、王家、碁博之處、醉客之處、歌舞伎樂之處。如是種種非是出家所應到處，皆悉不往；如是村邑、聚落之處攝心而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於里巷、村營、城邑、聚落、國土方所是中行、住、坐、臥，於不善處、於出家所不應行處悉皆遠離？何處是不應行處？酤酒家、婬女家、王家、碁博之處、醉客之處、歌舞伎樂之處。如是種種非是出家所應到處，皆悉不往；如是村邑、聚落之處攝心而行。

「云何於名聞利養攝心而行？於得利養處，欲使檀越增長福業、不為貪著，所得財利不作己想，與一切苦惱眾生悉皆共之。以是施因緣得名稱讚歎，雖得名稱讚歎而不自舉、不生憍慢、不自憍逸，如是名稱讚歎不久自滅。誰有智者於無常迅速不住之法、不可保信，云何於中生於愛憎？何有智者生己有想、生憍逸心？是名菩薩於名聞利養攝心而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何於名聞利養攝心而行？於得利養處，欲使檀越增長福業、不為貪著，所得財利不作己想，與一切苦惱眾生悉皆共之。以是施因緣得名稱讚歎，雖得名稱讚歎而不自舉、不生憍慢、不自憍逸，如是名稱讚歎不久自滅。誰有智者於無常迅速不住之法、不可保信，云何於中生於愛憎？何有智者生己有想、生憍逸心？是名菩薩於名聞利養攝心而行。

「云何菩薩於如來所制禁戒常念修行？過去諸佛履行禁戒而得成佛乃至涅槃、未來諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃、現在諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃，作是觀察能持禁戒，終不毀犯，是名善修、是名善持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於如來所制禁戒常念修行？過去諸佛履行禁戒而得成佛乃至涅槃、未來諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃、現在諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃，作是觀察能持禁戒，終不毀犯，是名善修、是名善持。

「云何菩薩於諸煩惱、塵垢、蓋障能善修習，攝心而行？菩薩善知煩惱、結使、塵垢、蓋障，善知其因、善知所因起處從是因出，菩薩於結使、蓋障常念攝心，如是修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於諸煩惱、塵垢、蓋障能善修習，攝心而行？菩薩善知煩惱、結使、塵垢、蓋障，善知其因、善知所因起處從是因出，菩薩於結使、蓋障常念攝心，如是修行。

「善男子！具此十事是名菩薩常在禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩常在禪定。

「善男子！菩薩復有十法名為糞掃衣。何等為十？以能受持終不毀壞、心常卑下、而不疲厭、不以此事而得解脫、不見其過、見功德利、不自高己、不多聚積、善持禁戒、諸天親近。云何受持能不毀壞？菩薩有信敬心，體性具足，於如來所深生敬信，寧捨身命不捨所受，所受不動。以所受堅固，心能卑下。以卑下故，不生我慢；以意卑下故，便於惡賤糞掃之物取以淨洗，洗以縫染，心不疲厭。不疲厭故，常取糞掃衣。亦不以小行而懷自足，方進求上法，必獲前利。亦不現此糞掃衣過：『我常著糞掃衣乃至今老。』不以此衣而為麁弊，亦不作念：『此衣麁弊，多有蚤虱，若常著者令身垢污。』當念思惟：『著糞掃衣有諸功德，賢聖所服、遠離欲者之所修行，是名聖種，諸佛所讚、如來所譽。』以是因緣故，不自稱譽、不應自高亦不下他，是名戒具足。戒具足故，諸天親近、諸佛讚歎、菩薩守護，善能觀察人非人等，剎利、婆羅門、聚落邑主恭敬禮拜、同梵行者之所讚歎。善男子！具此十事是名菩薩糞掃衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為糞掃衣。何等為十？以能受持終不毀壞、心常卑下、而不疲厭、不以此事而得解脫、不見其過、見功德利、不自高己、不多聚積、善持禁戒、諸天親近。云何受持能不毀壞？菩薩有信敬心，體性具足，於如來所深生敬信，寧捨身命不捨所受，所受不動。以所受堅固，心能卑下。以卑下故，不生我慢；以意卑下故，便於惡賤糞掃之物取以淨洗，洗以縫染，心不疲厭。不疲厭故，常取糞掃衣。亦不以小行而懷自足，方進求上法，必獲前利。亦不現此糞掃衣過：『我常著糞掃衣乃至今老。』不以此衣而為麁弊，亦不作念：『此衣麁弊，多有蚤虱，若常著者令身垢污。』當念思惟：『著糞掃衣有諸功德，賢聖所服、遠離欲者之所修行，是名聖種，諸佛所讚、如來所譽。』以是因緣故，不自稱譽、不應自高亦不下他，是名戒具足。戒具足故，諸天親近、諸佛讚歎、菩薩守護，善能觀察人非人等，剎利、婆羅門、聚落邑主恭敬禮拜、同梵行者之所讚歎。善男子！具此十事是名菩薩糞掃衣。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩志大，何緣樂此下劣麁弊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩志大，何緣樂此下劣麁弊？」

佛答言：「善男子！菩薩為護眾生，德力所能，非諸凡愚下劣所堪，為未生煩惱作障礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答言：「善男子！菩薩為護眾生，德力所能，非諸凡愚下劣所堪，為未生煩惱作障礙故。」

佛語除蓋障菩薩：「善男子！汝謂如來為是大志、為是小乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語除蓋障菩薩：「善男子！汝謂如來為是大志、為是小乎？」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我無此辯，當何能答？何以故？無有能知如來量者。現見如來知一切法、受糞掃衣者能制結使，不見如來有所遮制。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我無此辯，當何能答？何以故？無有能知如來量者。現見如來知一切法、受糞掃衣者能制結使，不見如來有所遮制。」

「此四天下天、人、龍、鬼皆有卑下之志，如來雖見卑下，但為成熟彼眾生故，於諸眾生前讚歎頭陀。汝今當知如是因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此四天下天、人、龍、鬼皆有卑下之志，如來雖見卑下，但為成熟彼眾生故，於諸眾生前讚歎頭陀。汝今當知如是因緣。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊為成熟眾生及新學者菩薩遮斷結使，故說此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊為成熟眾生及新學者菩薩遮斷結使，故說此事。」

「善男子！威德力菩薩為化眾生現受糞掃衣，非志卑漏。以是義故，菩薩受糞掃衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！威德力菩薩為化眾生現受糞掃衣，非志卑漏。以是義故，菩薩受糞掃衣。

「善男子！菩薩復有十法名受取三衣。何等為十？少欲知足、不多貪求、不多積聚；無積聚故，離諸過患；無失壞故，離諸憂惱；離憂惱故，離眾苦聚集；離眾苦聚集故，無有愛欲；無愛欲故，能盡諸漏。少欲菩薩趣得為足，知足之人少得而足，以少欲故，無多所求；離所求故，無多積聚；離積聚故，無惱失苦；無惱失苦故，無有憂愁；無有憂愁故，無有苦惱；無有苦惱故，無有受用；無有受用故，便得漏盡。善男子！具此十事是名菩薩受持三衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名受取三衣。何等為十？少欲知足、不多貪求、不多積聚；無積聚故，離諸過患；無失壞故，離諸憂惱；離憂惱故，離眾苦聚集；離眾苦聚集故，無有愛欲；無愛欲故，能盡諸漏。少欲菩薩趣得為足，知足之人少得而足，以少欲故，無多所求；離所求故，無多積聚；離積聚故，無惱失苦；無惱失苦故，無有憂愁；無有憂愁故，無有苦惱；無有苦惱故，無有受用；無有受用故，便得漏盡。善男子！具此十事是名菩薩受持三衣。