寶雲經
梁 曼陀羅仙譯7卷CBETA T0658大于一万字 8 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
寶雲經卷第四
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梁扶南三藏曼陀羅仙譯
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「善男子！菩薩摩訶薩復有十法名不忘失菩提之心。何等為十？心無諂偽亦無幻惑、心常吉實澄清淨白、於佛法僧終不生疑、受持佛法者亦不生疑、不生師想而悋於法、除却法慳終不作滅佛法因緣、言行相應終不虛妄受持大乘、若見受持者常能恭敬、於摩訶衍以漸深入、於說法者生於佛想生善知識想。善男子！具此十事是名菩薩常不忘失菩提之心。
「善男子！菩薩摩訶薩復有十法名不忘失菩提之心。何等為十？心無諂偽亦無幻惑、心常吉實澄清淨白、於佛法僧終不生疑、受持佛法者亦不生疑、不生師想而悋於法、除却法慳終不作滅佛法因緣、言行相應終不虛妄受持大乘、若見受持者常能恭敬、於摩訶衍以漸深入、於說法者生於佛想生善知識想。善男子！具此十事是名菩薩常不忘失菩提之心。
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「善男子！菩薩復有十法能識宿命。何等為十？曾多恭敬供養諸佛、受持諸佛法、能淨持戒、除諸疑悔、除諸蓋障、多歡喜心、樂於禪定、常受化生、得不妄識。供養佛者恒於正法常生恭敬，受持正法者亦常恭敬，以是因緣能受持法，讀誦、書寫、廣為人說，不惜身命專為正法；淨修戒行，身、口、意業悉皆清淨；以戒清淨故，心無疑悔；淨持戒故，無有蓋障；無蓋障故，心得歡喜；心歡喜故，得修禪定；得修禪定故，生處清淨；生處清淨故，便得化生；得化生故，得不妄識；得不妄識故，便得宿命；得宿命故，能知一身、二身乃至知百千身。善男子！具此十事是名菩薩得宿命智。
「善男子！菩薩復有十法能識宿命。何等為十？曾多恭敬供養諸佛、受持諸佛法、能淨持戒、除諸疑悔、除諸蓋障、多歡喜心、樂於禪定、常受化生、得不妄識。供養佛者恒於正法常生恭敬，受持正法者亦常恭敬，以是因緣能受持法，讀誦、書寫、廣為人說，不惜身命專為正法；淨修戒行，身、口、意業悉皆清淨；以戒清淨故，心無疑悔；淨持戒故，無有蓋障；無蓋障故，心得歡喜；心歡喜故，得修禪定；得修禪定故，生處清淨；生處清淨故，便得化生；得化生故，得不妄識；得不妄識故，便得宿命；得宿命故，能知一身、二身乃至知百千身。善男子！具此十事是名菩薩得宿命智。
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「善男子！菩薩復有十法得不離善知識。何等為十？得不離值佛若聞佛若憶佛、得不離常聞法、得不離常供養僧、得不離諸佛菩薩禮拜問訊恭敬合掌供養等、得不離多聞人值說法人、得不離聞諸波羅蜜、得不離聞諸道品覺意之法、得不離聞三解脫門、得不離聞四梵當、得不離聞一切種智。善男子！具此十事是名菩薩得不離善知識。
「善男子！菩薩復有十法得不離善知識。何等為十？得不離值佛若聞佛若憶佛、得不離常聞法、得不離常供養僧、得不離諸佛菩薩禮拜問訊恭敬合掌供養等、得不離多聞人值說法人、得不離聞諸波羅蜜、得不離聞諸道品覺意之法、得不離聞三解脫門、得不離聞四梵當、得不離聞一切種智。善男子！具此十事是名菩薩得不離善知識。
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「善男子！菩薩復有十法得遠離惡知識。何等為十？遠離破戒惡知識、遠離破正見者、遠離壞威儀者、遠離邪命者、遠離樂世俗言說多憒閙者、遠離多懈怠者、遠離樂著生死者、遠離背菩提者、遠離在家之眾、遠離一切結使。菩薩雖樂遠離如是等事，終不生惱害亦不生輕毀之心。菩薩作如是念：『我曾聞佛說眾生性欲相染，以習近故，多有所壞。是故，我應一切遠離。』善男子！具此十事是名菩薩遠離惡知識。
「善男子！菩薩復有十法得遠離惡知識。何等為十？遠離破戒惡知識、遠離破正見者、遠離壞威儀者、遠離邪命者、遠離樂世俗言說多憒閙者、遠離多懈怠者、遠離樂著生死者、遠離背菩提者、遠離在家之眾、遠離一切結使。菩薩雖樂遠離如是等事，終不生惱害亦不生輕毀之心。菩薩作如是念：『我曾聞佛說眾生性欲相染，以習近故，多有所壞。是故，我應一切遠離。』善男子！具此十事是名菩薩遠離惡知識。
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「善男子！菩薩復有十法得如來法身。何等為十？等身、無二身、清淨無盡身、久習善身、法身、非算數籌量甚深之身、不思議身、寂滅身、虛空身、智身。善男子！具此十事是名菩薩得如來法身。」
「善男子！菩薩復有十法得如來法身。何等為十？等身、無二身、清淨無盡身、久習善身、法身、非算數籌量甚深之身、不思議身、寂滅身、虛空身、智身。善男子！具此十事是名菩薩得如來法身。」
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除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩何時當得如來法身滿？」
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答言：「善男子！初地菩薩得等身。何以故？初地菩薩除一切惡身，與諸菩薩同，是名等身；二地菩薩得清淨身，以持戒清淨故；三地菩薩得無盡身，以除瞋惱害故；四地菩薩得久積一切善身，以修集一切佛法故；五地菩薩得於法身，以禪定力知一切佛法故；六地菩薩非世間算數籌量所不能知身，以深遠故；七地菩薩得不思議身，以善方便故；八地菩薩得寂滅身，善除調戲，盡一切煩惱故；九地菩薩得虛空身，得無礙身遍虛空故；十地菩薩得妙智身。何以故？遍知一切菩薩諸地法故。」
答言：「善男子！初地菩薩得等身。何以故？初地菩薩除一切惡身，與諸菩薩同，是名等身；二地菩薩得清淨身，以持戒清淨故；三地菩薩得無盡身，以除瞋惱害故；四地菩薩得久積一切善身，以修集一切佛法故；五地菩薩得於法身，以禪定力知一切佛法故；六地菩薩非世間算數籌量所不能知身，以深遠故；七地菩薩得不思議身，以善方便故；八地菩薩得寂滅身，善除調戲，盡一切煩惱故；九地菩薩得虛空身，得無礙身遍虛空故；十地菩薩得妙智身。何以故？遍知一切菩薩諸地法故。」
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除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩法身、如來法身，無差別耶？」
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佛言：「身無差別，但功德有異。」
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除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何身無差別、功德有異？」
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佛言：「身名無異。何以故？身、口一相故，而功德相各有差別。」
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「云何身中別見功德相？」
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佛言：「善男子！我今為汝說喻以釋此義。譬如摩尼珠皆同名摩尼，此珠名雖是一，若瑩磨治，飾光則明顯，心意悅樂，譬如如來身；不瑩治者猶如菩薩身。如來身摩尼寶、菩薩身摩尼寶，如實無異，然如來摩尼寶、菩薩摩尼寶，然其光明色相各異。何以故？如來身摩尼寶無量，滿眾生界、滿虛空界，清淨離一切塵垢；菩薩身摩尼寶有限，不能滿虛空界。何以故？有垢障故。
佛言：「善男子！我今為汝說喻以釋此義。譬如摩尼珠皆同名摩尼，此珠名雖是一，若瑩磨治，飾光則明顯，心意悅樂，譬如如來身；不瑩治者猶如菩薩身。如來身摩尼寶、菩薩身摩尼寶，如實無異，然如來摩尼寶、菩薩摩尼寶，然其光明色相各異。何以故？如來身摩尼寶無量，滿眾生界、滿虛空界，清淨離一切塵垢；菩薩身摩尼寶有限，不能滿虛空界。何以故？有垢障故。
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「善男子！譬如月初至十五日名盛滿月，後十五日亦名為月，乃至月盡皆名為月，雖月名同而明不如十五日月，盛然月法爾。而如來身、菩薩之身俱名為月，如月名同而實亦同，然光明照曜，菩薩、如來而各不同。菩薩之身光明照曜，不及如來其光熾盛，譬如月末時月、月初之月不可相比。善男子！以是故，如來身、菩薩身，二身雖同、功德有別。
「善男子！譬如月初至十五日名盛滿月，後十五日亦名為月，乃至月盡皆名為月，雖月名同而明不如十五日月，盛然月法爾。而如來身、菩薩之身俱名為月，如月名同而實亦同，然光明照曜，菩薩、如來而各不同。菩薩之身光明照曜，不及如來其光熾盛，譬如月末時月、月初之月不可相比。善男子！以是故，如來身、菩薩身，二身雖同、功德有別。
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「善男子！菩薩復有十法名金剛不壞身。何等為十？貪欲瞋恚愚癡不能壞、惱害憍慢著我自恃見顛倒不能壞、世八法不能壞、惡道不能壞、一切苦不能壞、生老病死憂悲苦惱不能壞、一切外道異見不能壞、一切魔天及魔眷屬不能壞、一切聲聞辟支佛不能壞、一切欲界不能壞。善男子！具此十事是名菩薩金剛不壞身。
「善男子！菩薩復有十法名金剛不壞身。何等為十？貪欲瞋恚愚癡不能壞、惱害憍慢著我自恃見顛倒不能壞、世八法不能壞、惡道不能壞、一切苦不能壞、生老病死憂悲苦惱不能壞、一切外道異見不能壞、一切魔天及魔眷屬不能壞、一切聲聞辟支佛不能壞、一切欲界不能壞。善男子！具此十事是名菩薩金剛不壞身。
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「善男子！菩薩復有十法名大商主。何等為十？能使商人隨順言教、能使商人供養恭敬、能作引導不畏諸難、能為眾人作依憑處、能令人依、常得活命、豐饒資糧、多諸珍寶、心無止足、常為前導得至一切種智大城。
「善男子！菩薩復有十法名大商主。何等為十？能使商人隨順言教、能使商人供養恭敬、能作引導不畏諸難、能為眾人作依憑處、能令人依、常得活命、豐饒資糧、多諸珍寶、心無止足、常為前導得至一切種智大城。
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「善男子！云何名菩薩能使商人隨順言教？譬如商主善導眾商，若有所說皆悉隨從；菩薩亦爾，善化眾生，能令一切悉皆隨從。
「善男子！云何名菩薩能使商人隨順言教？譬如商主善導眾商，若有所說皆悉隨從；菩薩亦爾，善化眾生，能令一切悉皆隨從。
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「譬如商主為諸商人恭敬供養；菩薩商主亦復如是，學無學人、天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、人非人等，亦皆悉來恭敬供養。
「譬如商主為諸商人恭敬供養；菩薩商主亦復如是，學無學人、天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、人非人等，亦皆悉來恭敬供養。
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「譬如商主善於曠野、賊難之處能令眾伴安隱得過；菩薩商主亦復如是，於生死曠野、煩惱賊處，能將諸人安隱得過。
「譬如商主善於曠野、賊難之處能令眾伴安隱得過；菩薩商主亦復如是，於生死曠野、煩惱賊處，能將諸人安隱得過。
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「譬如商主能將諸人出於曠野令濟身命；菩薩亦復如是，令諸外道、鉢羅婆、殖尼乾陀等，於生死曠野將導使出，濟其軀命。
「譬如商主能將諸人出於曠野令濟身命；菩薩亦復如是，令諸外道、鉢羅婆、殖尼乾陀等，於生死曠野將導使出，濟其軀命。
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「或有王者、大臣、官屬及諸眾生樂生死者，亦依菩薩大商主故悉得全濟。
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「如大商主善備資糧、所須珍寶，能將眾人過險道已便得安隱乃到大城；菩薩商主亦復如是，欲至佛所，多共眾伴，經歷生死險遠曠野到彼岸城。當修功德以自莊嚴，禪定、解脫悉令具足，菩薩商主欲至一切種智大城，具一切佛法功德珍寶。
「如大商主善備資糧、所須珍寶，能將眾人過險道已便得安隱乃到大城；菩薩商主亦復如是，欲至佛所，多共眾伴，經歷生死險遠曠野到彼岸城。當修功德以自莊嚴，禪定、解脫悉令具足，菩薩商主欲至一切種智大城，具一切佛法功德珍寶。
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「譬如商主集諸珍寶無有止足；菩薩亦爾，集法財寶無有厭足。
「譬如商主集諸珍寶無有止足；菩薩亦爾，集法財寶無有厭足。
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「譬如商主善導眾商，聰慧最勝、財產巨富，所有言說眾悉奉用；菩薩商主亦復如是，為眾導首，功德無量，於法自在，所言無二。
「譬如商主善導眾商，聰慧最勝、財產巨富，所有言說眾悉奉用；菩薩商主亦復如是，為眾導首，功德無量，於法自在，所言無二。
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「善能將導超過險路至彼大城；菩薩商主亦復如是，將導諸眾生超生死險，能到涅槃種智大城。
「善能將導超過險路至彼大城；菩薩商主亦復如是，將導諸眾生超生死險，能到涅槃種智大城。
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「善男子！具此十事是名菩薩為大商主。
「善男子！具此十事是名菩薩為大商主。
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「善男子！菩薩復有十法名善知道。何等為十？知於平道、知險惡處、知安隱道、知不安隱處、知諸奇道、知諸道處、知止住處所、知於道相、知道曲直、知道出要。善男子！具此十事是名菩薩善知於道。
「善男子！菩薩復有十法名善知道。何等為十？知於平道、知險惡處、知安隱道、知不安隱處、知諸奇道、知諸道處、知止住處所、知於道相、知道曲直、知道出要。善男子！具此十事是名菩薩善知於道。
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「善男子！菩薩復有十法知道不顛倒。何等為十？應示大乘道度者即示大乘道不示聲聞道、應示聲聞道度者即示聲聞道不示大乘道、應示一切種智道得度者即示一切種智道不示聲聞道、應示緣覺道得度者即示緣覺道不示一切種智道、著我見眾生不為說空無我、不著我見者不為說苦無常無我、著二邊者不為說中道、著中道者不為說二邊、失心狂亂者不為說奢摩他毘婆奢那、著邪道者為說正道令離結使棘刺之屬。善男子！具此十事是名菩薩不顛倒道。
「善男子！菩薩復有十法知道不顛倒。何等為十？應示大乘道度者即示大乘道不示聲聞道、應示聲聞道度者即示聲聞道不示大乘道、應示一切種智道得度者即示一切種智道不示聲聞道、應示緣覺道得度者即示緣覺道不示一切種智道、著我見眾生不為說空無我、不著我見者不為說苦無常無我、著二邊者不為說中道、著中道者不為說二邊、失心狂亂者不為說奢摩他毘婆奢那、著邪道者為說正道令離結使棘刺之屬。善男子！具此十事是名菩薩不顛倒道。
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「善男子！菩薩復有十法名為常在禪定。何等為十？觀身身念處、觀受受念處、觀心心念處、觀法法念處、阿練若處攝心而行、觀於五欲攝心而行、於村里營舍城邑聚落國土方所攝心而行、於名聞利養攝心而行、於如來所制禁戒攝心而行、諸於煩惱起瞋恚處及心諂曲攝心而行。
「善男子！菩薩復有十法名為常在禪定。何等為十？觀身身念處、觀受受念處、觀心心念處、觀法法念處、阿練若處攝心而行、觀於五欲攝心而行、於村里營舍城邑聚落國土方所攝心而行、於名聞利養攝心而行、於如來所制禁戒攝心而行、諸於煩惱起瞋恚處及心諂曲攝心而行。
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「云何觀身念處攝心而行？以正智慧選擇諸惡、除去不善，從足至頂乃至腦膜，觀察諸分無我、我所，念念不住是敗壞法，筋脈所纏，臭穢可惡，純集惡色。如是觀察橫生身想、我所之想，以是因緣、以是相貌，諦觀身相心得自在。
「云何觀身念處攝心而行？以正智慧選擇諸惡、除去不善，從足至頂乃至腦膜，觀察諸分無我、我所，念念不住是敗壞法，筋脈所纏，臭穢可惡，純集惡色。如是觀察橫生身想、我所之想，以是因緣、以是相貌，諦觀身相心得自在。
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「云何觀受念處？菩薩作是念：『觀察一切諸受悉皆是苦，凡夫、愚人倒生樂想，愚癡無智不識苦樂；賢聖之人悉觀是苦，勤修方便，斷除是苦。』亦教餘眾生如是觀受，不憎、不愛，斷於諸受。
「云何觀受念處？菩薩作是念：『觀察一切諸受悉皆是苦，凡夫、愚人倒生樂想，愚癡無智不識苦樂；賢聖之人悉觀是苦，勤修方便，斷除是苦。』亦教餘眾生如是觀受，不憎、不愛，斷於諸受。
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「云何觀心意止？觀心無常而作常想、苦作樂想、無我我想、不淨淨想。心甚猨猴，如風動搖，念念不住，速疾變異，是結使根本、惡道之源；常生諂曲，為煩惱主，亦是貪欲、瞋恚、愚癡因緣；是一切法宗主、工匠，心為前道，心從緣起悉知諸法。心如畫師，畫一切像而心不知；心集諸業，善惡所由；心如循環、如旋火輪；心如火種，然三有薪；心能生物，猶如大水。觀察之者，當知心相是大患本，不令是心而得自在。若能於心得自在者，於一切法亦得自在。
「云何觀心意止？觀心無常而作常想、苦作樂想、無我我想、不淨淨想。心甚猨猴，如風動搖，念念不住，速疾變異，是結使根本、惡道之源；常生諂曲，為煩惱主，亦是貪欲、瞋恚、愚癡因緣；是一切法宗主、工匠，心為前道，心從緣起悉知諸法。心如畫師，畫一切像而心不知；心集諸業，善惡所由；心如循環、如旋火輪；心如火種，然三有薪；心能生物，猶如大水。觀察之者，當知心相是大患本，不令是心而得自在。若能於心得自在者，於一切法亦得自在。
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「云何觀法念處？不善之法如實而知，貪欲、瞋恚、愚癡及所依起一切惡法，能修對治貪、瞋、癡等，斷除不善；觀諸善法心樂隨順，繫心專念，順行諸善，亦教他人同己所觀。
「云何觀法念處？不善之法如實而知，貪欲、瞋恚、愚癡及所依起一切惡法，能修對治貪、瞋、癡等，斷除不善；觀諸善法心樂隨順，繫心專念，順行諸善，亦教他人同己所觀。
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「云何觀於五欲攝心修行？於五欲中不生喜樂亦不憎惡；於色、聲、香、味、觸亦不生愛亦不憎惡；於此無體相法生憎愛心，便同愚癡、凡夫、嬰孩、不善之者。又，世尊說：『若於法生愛樂亦生染著，若生染著便成愚癡，若生愚癡便是不識善惡，以是因緣墮於惡道。』是故於此空法不應憎惡；若憎惡者名不堪忍，若不堪忍則增長恚心，為阿耆梨之所呵責，亦為同梵行者之所譏嫌。如是觀察五欲、修行正念，心不染著亦不憎惡，亦教他人作如是觀。
「云何觀於五欲攝心修行？於五欲中不生喜樂亦不憎惡；於色、聲、香、味、觸亦不生愛亦不憎惡；於此無體相法生憎愛心，便同愚癡、凡夫、嬰孩、不善之者。又，世尊說：『若於法生愛樂亦生染著，若生染著便成愚癡，若生愚癡便是不識善惡，以是因緣墮於惡道。』是故於此空法不應憎惡；若憎惡者名不堪忍，若不堪忍則增長恚心，為阿耆梨之所呵責，亦為同梵行者之所譏嫌。如是觀察五欲、修行正念，心不染著亦不憎惡，亦教他人作如是觀。
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「云何名阿練若處攝心？離亂、如法修行，名阿練若處、名為無諍住處亦名寂滅住處。此阿練若處有諸天、龍、鬼神、他心智者善見我心，是故，我今不應起不善思覺，斷除不善覺、勤修善覺，當令善覺常得增廣。
「云何名阿練若處攝心？離亂、如法修行，名阿練若處、名為無諍住處亦名寂滅住處。此阿練若處有諸天、龍、鬼神、他心智者善見我心，是故，我今不應起不善思覺，斷除不善覺、勤修善覺，當令善覺常得增廣。
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「云何菩薩於里巷、村營、城邑、聚落、國土方所是中行、住、坐、臥，於不善處、於出家所不應行處悉皆遠離？何處是不應行處？酤酒家、婬女家、王家、碁博之處、醉客之處、歌舞伎樂之處。如是種種非是出家所應到處，皆悉不往；如是村邑、聚落之處攝心而行。
「云何菩薩於里巷、村營、城邑、聚落、國土方所是中行、住、坐、臥，於不善處、於出家所不應行處悉皆遠離？何處是不應行處？酤酒家、婬女家、王家、碁博之處、醉客之處、歌舞伎樂之處。如是種種非是出家所應到處，皆悉不往；如是村邑、聚落之處攝心而行。
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「云何於名聞利養攝心而行？於得利養處，欲使檀越增長福業、不為貪著，所得財利不作己想，與一切苦惱眾生悉皆共之。以是施因緣得名稱讚歎，雖得名稱讚歎而不自舉、不生憍慢、不自憍逸，如是名稱讚歎不久自滅。誰有智者於無常迅速不住之法、不可保信，云何於中生於愛憎？何有智者生己有想、生憍逸心？是名菩薩於名聞利養攝心而行。
「云何於名聞利養攝心而行？於得利養處，欲使檀越增長福業、不為貪著，所得財利不作己想，與一切苦惱眾生悉皆共之。以是施因緣得名稱讚歎，雖得名稱讚歎而不自舉、不生憍慢、不自憍逸，如是名稱讚歎不久自滅。誰有智者於無常迅速不住之法、不可保信，云何於中生於愛憎？何有智者生己有想、生憍逸心？是名菩薩於名聞利養攝心而行。
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「云何菩薩於如來所制禁戒常念修行？過去諸佛履行禁戒而得成佛乃至涅槃、未來諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃、現在諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃，作是觀察能持禁戒，終不毀犯，是名善修、是名善持。
「云何菩薩於如來所制禁戒常念修行？過去諸佛履行禁戒而得成佛乃至涅槃、未來諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃、現在諸佛亦履行禁戒而得成佛乃至涅槃，作是觀察能持禁戒，終不毀犯，是名善修、是名善持。
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「云何菩薩於諸煩惱、塵垢、蓋障能善修習，攝心而行？菩薩善知煩惱、結使、塵垢、蓋障，善知其因、善知所因起處從是因出，菩薩於結使、蓋障常念攝心，如是修行。
「云何菩薩於諸煩惱、塵垢、蓋障能善修習，攝心而行？菩薩善知煩惱、結使、塵垢、蓋障，善知其因、善知所因起處從是因出，菩薩於結使、蓋障常念攝心，如是修行。
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「善男子！具此十事是名菩薩常在禪定。
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「善男子！菩薩復有十法名為糞掃衣。何等為十？以能受持終不毀壞、心常卑下、而不疲厭、不以此事而得解脫、不見其過、見功德利、不自高己、不多聚積、善持禁戒、諸天親近。云何受持能不毀壞？菩薩有信敬心，體性具足，於如來所深生敬信，寧捨身命不捨所受，所受不動。以所受堅固，心能卑下。以卑下故，不生我慢；以意卑下故，便於惡賤糞掃之物取以淨洗，洗以縫染，心不疲厭。不疲厭故，常取糞掃衣。亦不以小行而懷自足，方進求上法，必獲前利。亦不現此糞掃衣過：『我常著糞掃衣乃至今老。』不以此衣而為麁弊，亦不作念：『此衣麁弊，多有蚤虱，若常著者令身垢污。』當念思惟：『著糞掃衣有諸功德，賢聖所服、遠離欲者之所修行，是名聖種，諸佛所讚、如來所譽。』以是因緣故，不自稱譽、不應自高亦不下他，是名戒具足。戒具足故，諸天親近、諸佛讚歎、菩薩守護，善能觀察人非人等，剎利、婆羅門、聚落邑主恭敬禮拜、同梵行者之所讚歎。善男子！具此十事是名菩薩糞掃衣。」
「善男子！菩薩復有十法名為糞掃衣。何等為十？以能受持終不毀壞、心常卑下、而不疲厭、不以此事而得解脫、不見其過、見功德利、不自高己、不多聚積、善持禁戒、諸天親近。云何受持能不毀壞？菩薩有信敬心，體性具足，於如來所深生敬信，寧捨身命不捨所受，所受不動。以所受堅固，心能卑下。以卑下故，不生我慢；以意卑下故，便於惡賤糞掃之物取以淨洗，洗以縫染，心不疲厭。不疲厭故，常取糞掃衣。亦不以小行而懷自足，方進求上法，必獲前利。亦不現此糞掃衣過：『我常著糞掃衣乃至今老。』不以此衣而為麁弊，亦不作念：『此衣麁弊，多有蚤虱，若常著者令身垢污。』當念思惟：『著糞掃衣有諸功德，賢聖所服、遠離欲者之所修行，是名聖種，諸佛所讚、如來所譽。』以是因緣故，不自稱譽、不應自高亦不下他，是名戒具足。戒具足故，諸天親近、諸佛讚歎、菩薩守護，善能觀察人非人等，剎利、婆羅門、聚落邑主恭敬禮拜、同梵行者之所讚歎。善男子！具此十事是名菩薩糞掃衣。」
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除蓋障菩薩白佛言：「世尊！菩薩志大，何緣樂此下劣麁弊？」
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佛答言：「善男子！菩薩為護眾生，德力所能，非諸凡愚下劣所堪，為未生煩惱作障礙故。」
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佛語除蓋障菩薩：「善男子！汝謂如來為是大志、為是小乎？」
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除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我無此辯，當何能答？何以故？無有能知如來量者。現見如來知一切法、受糞掃衣者能制結使，不見如來有所遮制。」
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我無此辯，當何能答？何以故？無有能知如來量者。現見如來知一切法、受糞掃衣者能制結使，不見如來有所遮制。」
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「此四天下天、人、龍、鬼皆有卑下之志，如來雖見卑下，但為成熟彼眾生故，於諸眾生前讚歎頭陀。汝今當知如是因緣。」
「此四天下天、人、龍、鬼皆有卑下之志，如來雖見卑下，但為成熟彼眾生故，於諸眾生前讚歎頭陀。汝今當知如是因緣。」
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除蓋障菩薩白佛言：「世尊為成熟眾生及新學者菩薩遮斷結使，故說此事。」
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「善男子！威德力菩薩為化眾生現受糞掃衣，非志卑漏。以是義故，菩薩受糞掃衣。
「善男子！威德力菩薩為化眾生現受糞掃衣，非志卑漏。以是義故，菩薩受糞掃衣。
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「善男子！菩薩復有十法名受取三衣。何等為十？少欲知足、不多貪求、不多積聚；無積聚故，離諸過患；無失壞故，離諸憂惱；離憂惱故，離眾苦聚集；離眾苦聚集故，無有愛欲；無愛欲故，能盡諸漏。少欲菩薩趣得為足，知足之人少得而足，以少欲故，無多所求；離所求故，無多積聚；離積聚故，無惱失苦；無惱失苦故，無有憂愁；無有憂愁故，無有苦惱；無有苦惱故，無有受用；無有受用故，便得漏盡。善男子！具此十事是名菩薩受持三衣。
「善男子！菩薩復有十法名受取三衣。何等為十？少欲知足、不多貪求、不多積聚；無積聚故，離諸過患；無失壞故，離諸憂惱；離憂惱故，離眾苦聚集；離眾苦聚集故，無有愛欲；無愛欲故，能盡諸漏。少欲菩薩趣得為足，知足之人少得而足，以少欲故，無多所求；離所求故，無多積聚；離積聚故，無惱失苦；無惱失苦故，無有憂愁；無有憂愁故，無有苦惱；無有苦惱故，無有受用；無有受用故，便得漏盡。善男子！具此十事是名菩薩受持三衣。
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寶雲經卷第四
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