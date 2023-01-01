寶雲經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶雲經卷第三

梁扶南三藏曼陀羅仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙譯

「善男子！菩薩復有十法名為如日。何等為十？能除無明黑闇、能令信心開敷、能令十方周匝皆暖、能令善法生長、能令有漏滅沒、能作照明、能使邪道異見蔽障不現、能令高下丘坑悉顯、能令善業皆悉得起、能令智者喜樂愚者增惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為如日。何等為十？能除無明黑闇、能令信心開敷、能令十方周匝皆暖、能令善法生長、能令有漏滅沒、能作照明、能使邪道異見蔽障不現、能令高下丘坑悉顯、能令善業皆悉得起、能令智者喜樂愚者增惡。

「云何名菩薩能除無明黑闇？譬如日出，眾闇皆息；菩薩日出能除眾生無明之闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能除無明黑闇？譬如日出，眾闇皆息；菩薩日出能除眾生無明之闇。

「譬如日出，眾華開敷；菩薩日出，應受化者亦皆開敷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如日出，眾華開敷；菩薩日出，應受化者亦皆開敷。

「如日出時，周匝十方能令使暖；菩薩日出，功德、智慧令十方暖，不擾眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日出時，周匝十方能令使暖；菩薩日出，功德、智慧令十方暖，不擾眾生。

「如日將出，見其明相知有日出；菩薩亦復如是，以智光明照諸世間，眾生則知菩薩日出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日將出，見其明相知有日出；菩薩亦復如是，以智光明照諸世間，眾生則知菩薩日出。

「如日入時，諸方昏冥，眾物不現；菩薩以智慧光入諸三昧，煩惱、昏冥、一切結漏悉滅不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日入時，諸方昏冥，眾物不現；菩薩以智慧光入諸三昧，煩惱、昏冥、一切結漏悉滅不現。

「如日出時，光照閻浮提滅一切闇；菩薩智光亦能普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日出時，光照閻浮提滅一切闇；菩薩智光亦能普照。

「如日出時翳諸小明，熒火之光悉不復現，而日無心翳諸小明，法相自爾；菩薩日出則翳諸異見、群邪、外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日出時翳諸小明，熒火之光悉不復現，而日無心翳諸小明，法相自爾；菩薩日出則翳諸異見、群邪、外道。

「如日出時，於閻浮提高、下、好、惡悉皆顯現；菩薩日出時，正道、邪道亦各差別，邪謂八邪、正謂八正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日出時，於閻浮提高、下、好、惡悉皆顯現；菩薩日出時，正道、邪道亦各差別，邪謂八邪、正謂八正。

「如日出時，田夫、耕農、諸作悉起；菩薩日出，信心眾生普皆修善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日出時，田夫、耕農、諸作悉起；菩薩日出，信心眾生普皆修善。

「如日出時，善人樂見，姦盜眾生悉惡不喜；菩薩日出，賢智樂見，群邪、外道一切不喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日出時，善人樂見，姦盜眾生悉惡不喜；菩薩日出，賢智樂見，群邪、外道一切不喜。

「善男子！具此十事是名菩薩如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩如日。

「善男子！菩薩復有十法譬如師子。何等為十？無所畏、不畏大眾、去終不還、能師子吼、具足辯才、樂處林野、在於山窟、摧伏大眾、具勇猛力、善能守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法譬如師子。何等為十？無所畏、不畏大眾、去終不還、能師子吼、具足辯才、樂處林野、在於山窟、摧伏大眾、具勇猛力、善能守護。

「善男子！云何無所畏？譬如師子往還出入無所忌難。何以故？不見與己等故。菩薩摩訶薩亦復如是，周旋往返無所畏難。何以故？不見與己等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何無所畏？譬如師子往還出入無所忌難。何以故？不見與己等故。菩薩摩訶薩亦復如是，周旋往返無所畏難。何以故？不見與己等故。

「譬如師子不畏大眾；菩薩摩訶薩亦復如是，諸有大眾欲來講論不生畏難，心亦不高、不下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如師子不畏大眾；菩薩摩訶薩亦復如是，諸有大眾欲來講論不生畏難，心亦不高、不下。

「譬如師子心無怯弱，臨陣戰鬪而心不退，直進不還；菩薩亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如師子心無怯弱，臨陣戰鬪而心不退，直進不還；菩薩亦爾。

「如師子吼，飛落、走伏，鮫、魚、龜、鼈、水性之屬潛隱水底，人、畜皆驚；菩薩亦爾，作無我師子吼，能令一切外道、野干、著我見者十方驚走。菩薩不欲令彼生其驚怖，但欲除彼我見心故，亦為化餘信心眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如師子吼，飛落、走伏，鮫、魚、龜、鼈、水性之屬潛隱水底，人、畜皆驚；菩薩亦爾，作無我師子吼，能令一切外道、野干、著我見者十方驚走。菩薩不欲令彼生其驚怖，但欲除彼我見心故，亦為化餘信心眾生。

「如師子王勇猛無畏，遍觀四方心無怯弱；菩薩摩訶薩亦復如是，其行純淨，常諦觀察三昧智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如師子王勇猛無畏，遍觀四方心無怯弱；菩薩摩訶薩亦復如是，其行純淨，常諦觀察三昧智慧。

「譬如師子樂處林野；菩薩摩訶薩亦復如是，常樂閑獨，離於憒閙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如師子樂處林野；菩薩摩訶薩亦復如是，常樂閑獨，離於憒閙。

「又如師子樂處山窟；菩薩亦爾，樂處禪定三昧山窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如師子樂處山窟；菩薩亦爾，樂處禪定三昧山窟。

「譬如師子無所結縛；菩薩摩訶薩亦復如是，已悉遠離結使重擔而行無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如師子無所結縛；菩薩摩訶薩亦復如是，已悉遠離結使重擔而行無染著。

「譬如師子，無有伴黨能摧諸軍眾；菩薩摩訶薩亦復如是，獨坐道場摧伏魔眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如師子，無有伴黨能摧諸軍眾；菩薩摩訶薩亦復如是，獨坐道場摧伏魔眾。

「善男子！猶如師子，近聚落住能令獐、鹿不害苗稼；菩薩亦爾，隨住方面能令眾魔、一切外道不壞正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！猶如師子，近聚落住能令獐、鹿不害苗稼；菩薩亦爾，隨住方面能令眾魔、一切外道不壞正法。

「善男子！具此十事是名菩薩譬如師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩譬如師子。

「善男子！菩薩復有十法名為善調。何等為十？菩提心堅牢、修治菩提、守護諸根、趣向正道、善持重擔、為眾生故不辭勞苦、正命自活、能除諂曲虛妄之說、幻惑悉除、心常正直。善男子！具此十事是名菩薩善調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為善調。何等為十？菩提心堅牢、修治菩提、守護諸根、趣向正道、善持重擔、為眾生故不辭勞苦、正命自活、能除諂曲虛妄之說、幻惑悉除、心常正直。善男子！具此十事是名菩薩善調。

「善男子！菩薩復有十法名為善乘。何等為十？雖行禪定恒修空相、雖盡煩惱障而常修道、善順佛教而無所違、等觀諸法善解法界、心常自卑如旃陀羅、善除憍慢貢高吾我、見法決定無有疑悔、善察諸法得決定相、善於正道不隨他教、善向菩提為世福田。善男子！具此十事是名菩薩善乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為善乘。何等為十？雖行禪定恒修空相、雖盡煩惱障而常修道、善順佛教而無所違、等觀諸法善解法界、心常自卑如旃陀羅、善除憍慢貢高吾我、見法決定無有疑悔、善察諸法得決定相、善於正道不隨他教、善向菩提為世福田。善男子！具此十事是名菩薩善乘。

「善男子！菩薩復有十法譬如蓮華。何等為十？其體清淨、不著於水、不染少惡、戒香具足、修清淨行、和顏悅色、柔軟不䩕、見者皆吉、心意調熟、生已有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法譬如蓮華。何等為十？其體清淨、不著於水、不染少惡、戒香具足、修清淨行、和顏悅色、柔軟不䩕、見者皆吉、心意調熟、生已有想。

「云何不著？如蓮華生水，淤泥不染；菩薩雖生世間而不為世法所著。何以故？得方便智慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不著？如蓮華生水，淤泥不染；菩薩雖生世間而不為世法所著。何以故？得方便智慧故。

「猶如蓮華，水不能染；菩薩亦爾，不為少惡之所染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如蓮華，水不能染；菩薩亦爾，不為少惡之所染著。

「如蓮華生處香氣滿中；菩薩亦爾，隨所生處戒香悉滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如蓮華生處香氣滿中；菩薩亦爾，隨所生處戒香悉滿。

「譬如蓮華隨所住處體性清淨，剎利、婆羅門、城邑、聚落之所稱讚；菩薩摩訶薩亦復如是，戒行清潔，天、人、阿修羅、夜叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等之所稱讚，常為諸佛之所護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如蓮華隨所住處體性清淨，剎利、婆羅門、城邑、聚落之所稱讚；菩薩摩訶薩亦復如是，戒行清潔，天、人、阿修羅、夜叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等之所稱讚，常為諸佛之所護念。

「如蓮華開敷，眾皆愛樂；菩薩摩訶薩亦復如是，和顏悅色，諸根清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如蓮華開敷，眾皆愛樂；菩薩摩訶薩亦復如是，和顏悅色，諸根清淨。

「譬如蓮華柔軟不䩕；菩薩如是，體性柔軟，言無麁獷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如蓮華柔軟不䩕；菩薩如是，體性柔軟，言無麁獷。

「譬如蓮華常是吉相，乃至夢中亦名為吉、有義有吉；菩薩摩訶薩亦復如是，一切是吉。究竟必得證一切智，以是義故，名一切吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如蓮華常是吉相，乃至夢中亦名為吉、有義有吉；菩薩摩訶薩亦復如是，一切是吉。究竟必得證一切智，以是義故，名一切吉。

「譬如蓮華未開敷時不名具足，華既開敷則名清淨，一切具足；菩薩摩訶薩亦復如是，慧覺開敷是名為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如蓮華未開敷時不名具足，華既開敷則名清淨，一切具足；菩薩摩訶薩亦復如是，慧覺開敷是名為佛。

「如蓮華開敷能令眼見快樂、香氣充滿、身觸柔軟、心得喜悅、則意受樂；菩薩摩訶薩亦復如是，智慧成熟、慧光明相，能令見時眼得清淨、聞時耳得清淨、戒香遠聞鼻得清淨、觸身供養身得清淨、思惟功德意得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如蓮華開敷能令眼見快樂、香氣充滿、身觸柔軟、心得喜悅、則意受樂；菩薩摩訶薩亦復如是，智慧成熟、慧光明相，能令見時眼得清淨、聞時耳得清淨、戒香遠聞鼻得清淨、觸身供養身得清淨、思惟功德意得清淨。

「蓮華生時，生已有想；佛及菩薩、四天王等，若見菩薩出時亦皆守護，生已有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華生時，生已有想；佛及菩薩、四天王等，若見菩薩出時亦皆守護，生已有想。

「善男子！具此十事是名菩薩譬如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩譬如蓮華。

「善男子！菩薩復有十法名勝大心。何等為十？滿足諸波羅蜜故，名勝大心；滿足一切佛法故，名勝大心；化一切眾生故，名勝大心；成佛道樹、得阿耨多羅三藐三菩提故，名勝大心；初成正覺轉於法輪，若沙門、婆羅門、若人、若天、魔、梵所不能轉，及餘世間亦不能轉，而我當轉故，名勝大心；菩薩為欲利益眾生，不但於此世界乃至無量無邊世界，悉以正法攝取眾生故，名勝大心；菩薩以智慧船，為欲度此生死大海、流轉眾生故，名勝大心；眾生無救、無依、無舍、無主，我當親友為作歸依、舍宅故，名勝大心；欲示如來威德自在，我當為作佛師子吼、我當遊戲佛之神通，欲現龍象威儀視不迴顧，欲使天、人、一切眾生無與等者，若魔與梵、沙門、婆羅門、及阿修羅無與等者故，名勝大心；佛大威德所化度者我欲度之，非凡小行、非麁弊行、非是難行、非下劣行故，名勝大心。善男子！具此十事是名菩薩最勝大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名勝大心。何等為十？滿足諸波羅蜜故，名勝大心；滿足一切佛法故，名勝大心；化一切眾生故，名勝大心；成佛道樹、得阿耨多羅三藐三菩提故，名勝大心；初成正覺轉於法輪，若沙門、婆羅門、若人、若天、魔、梵所不能轉，及餘世間亦不能轉，而我當轉故，名勝大心；菩薩為欲利益眾生，不但於此世界乃至無量無邊世界，悉以正法攝取眾生故，名勝大心；菩薩以智慧船，為欲度此生死大海、流轉眾生故，名勝大心；眾生無救、無依、無舍、無主，我當親友為作歸依、舍宅故，名勝大心；欲示如來威德自在，我當為作佛師子吼、我當遊戲佛之神通，欲現龍象威儀視不迴顧，欲使天、人、一切眾生無與等者，若魔與梵、沙門、婆羅門、及阿修羅無與等者故，名勝大心；佛大威德所化度者我欲度之，非凡小行、非麁弊行、非是難行、非下劣行故，名勝大心。善男子！具此十事是名菩薩最勝大心。

「善男子！菩薩復有十法名清淨心。何等為十？體性具足、體性不動、體性質直、無虛偽相、除諸惡行、不發聲聞心、不發辟支佛心、不自為己結使垢障而修功德、少恩尚憶況復大恩而不念報、施恩於人而不自恃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名清淨心。何等為十？體性具足、體性不動、體性質直、無虛偽相、除諸惡行、不發聲聞心、不發辟支佛心、不自為己結使垢障而修功德、少恩尚憶況復大恩而不念報、施恩於人而不自恃。

「言行相應，終不謬失，不隱己過、不譏他短，菩薩終不外現軟語而心懷恨，亦不顰蹙、瞋色卒暴令惱眾生。自無諍心，亦不令他而起於諍，不作兩舌破壞鬪亂於人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言行相應，終不謬失，不隱己過、不譏他短，菩薩終不外現軟語而心懷恨，亦不顰蹙、瞋色卒暴令惱眾生。自無諍心，亦不令他而起於諍，不作兩舌破壞鬪亂於人。

「身常恭敬，所言真實，言行相稱，作業皆善，於如來法不說過惡。云何不說過惡？菩薩發菩提心，剃除鬚髮，被著法服，如來法中而得出家，不畏王故出家、不畏王臣故出家、不作盜賊故出家、不負債故出家、不怖畏故出家、不為邪命故出家，信心故出家。得出家已，恒求善法、親近善友、隨順善友，於善知識所聽受善法，聞法修行，心不憍慢，終不顛倒、妄取於法。為除顛倒令入正道，入正道已便得正見，得正見已去阿耨多羅三藐三菩提不遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身常恭敬，所言真實，言行相稱，作業皆善，於如來法不說過惡。云何不說過惡？菩薩發菩提心，剃除鬚髮，被著法服，如來法中而得出家，不畏王故出家、不畏王臣故出家、不作盜賊故出家、不負債故出家、不怖畏故出家、不為邪命故出家，信心故出家。得出家已，恒求善法、親近善友、隨順善友，於善知識所聽受善法，聞法修行，心不憍慢，終不顛倒、妄取於法。為除顛倒令入正道，入正道已便得正見，得正見已去阿耨多羅三藐三菩提不遠。

「善男子！具此十事是名菩薩清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩清淨心。

「善男子！菩薩復有十法名深信不疑。何等為十？信如來身密、信如來口密、信如來意密、信諸菩薩所行、信菩提法、信於諸佛隨所起作皆令滿足、信諸佛出生、信諸佛一乘、信諸佛深遠音聲、信諸佛隨應眾生說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名深信不疑。何等為十？信如來身密、信如來口密、信如來意密、信諸菩薩所行、信菩提法、信於諸佛隨所起作皆令滿足、信諸佛出生、信諸佛一乘、信諸佛深遠音聲、信諸佛隨應眾生說法。

「云何信如來身密？信如來法身、信如來寂滅、信如來無等無量身、信如來堅固身、信如來不壞身、信如來金剛身從如實生，信知不虛誑，亦不生疑惑，是名信如來身密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何信如來身密？信如來法身、信如來寂滅、信如來無等無量身、信如來堅固身、信如來不壞身、信如來金剛身從如實生，信知不虛誑，亦不生疑惑，是名信如來身密。

「又復思惟：『聞如來口密——現前受記、密受記、未發心受記、初發心受記——信諸佛常以四依說法、信諸佛知無失、信諸佛口無失、信諸佛如上所說言不虛妄。』何以故？諸佛已盡一切過故、離一切垢故，除一切塵、無一切熱，盡諸結業，自在無礙。心常寂滅，不濁、不穢，澄潔清淨；若使如來有身、口過則無是處。如實不虛、不妄，決了此處不生疑惑，是名信如來口密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復思惟：『聞如來口密——現前受記、密受記、未發心受記、初發心受記——信諸佛常以四依說法、信諸佛知無失、信諸佛口無失、信諸佛如上所說言不虛妄。』何以故？諸佛已盡一切過故、離一切垢故，除一切塵、無一切熱，盡諸結業，自在無礙。心常寂滅，不濁、不穢，澄潔清淨；若使如來有身、口過則無是處。如實不虛、不妄，決了此處不生疑惑，是名信如來口密。

「菩薩又作是念：『聞如來意密，心有所作皆隨智慧，聲聞、緣覺、一切菩薩則不能了，唯除如來欲使知者。何以故？如來智海甚深難度不思議故、超過一切心意表故，無量、無邊，與虛空界等，出過一切外道占相、卜筮、呪術所知，心常如實，無有虛妄。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩又作是念：『聞如來意密，心有所作皆隨智慧，聲聞、緣覺、一切菩薩則不能了，唯除如來欲使知者。何以故？如來智海甚深難度不思議故、超過一切心意表故，無量、無邊，與虛空界等，出過一切外道占相、卜筮、呪術所知，心常如實，無有虛妄。』

「復聞菩薩為眾生故所作事業，不生疲厭、不生驚畏，志力堅實，荷負重擔，能生大欲滿足諸波羅蜜，一切佛法以漸而滿。其心無礙，無與等者，堅固精進、堅固莊嚴、堅固智慧、堅固誓願、不動誓願、無等誓願。何以故？稱菩提相故，以漸增廣乃至滿足，如實知之，無有虛妄，心無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復聞菩薩為眾生故所作事業，不生疲厭、不生驚畏，志力堅實，荷負重擔，能生大欲滿足諸波羅蜜，一切佛法以漸而滿。其心無礙，無與等者，堅固精進、堅固莊嚴、堅固智慧、堅固誓願、不動誓願、無等誓願。何以故？稱菩提相故，以漸增廣乃至滿足，如實知之，無有虛妄，心無疑惑。

「云何能修信不疑？作是念：『從初發心乃至坐於道場得無障無礙，遍知一切法，明了無翳，得天眼、天耳、他心、宿命、如意足智、漏盡智，於一剎那頃悉知三世。以如是智觀眾生界，見眾生身業不善、口業不善、意業不善、誹謗賢聖、起大邪見，亦知作邪見因緣身壞命終墮大地獄；觀如是眾生身業修善、口業修善、意業修善、不謗賢聖、正見成就，以是因緣，身壞命終生於天上。』如是觀諸眾生善惡差別而作是念：『我本修菩薩道時發大誓願：若我自成菩提，亦使他成。我誓願滿足，言行真實，無有虛妄。』而於此處亦無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何能修信不疑？作是念：『從初發心乃至坐於道場得無障無礙，遍知一切法，明了無翳，得天眼、天耳、他心、宿命、如意足智、漏盡智，於一剎那頃悉知三世。以如是智觀眾生界，見眾生身業不善、口業不善、意業不善、誹謗賢聖、起大邪見，亦知作邪見因緣身壞命終墮大地獄；觀如是眾生身業修善、口業修善、意業修善、不謗賢聖、正見成就，以是因緣，身壞命終生於天上。』如是觀諸眾生善惡差別而作是念：『我本修菩薩道時發大誓願：若我自成菩提，亦使他成。我誓願滿足，言行真實，無有虛妄。』而於此處亦無疑惑。

「我聞如來唯有一乘，此事真實而不顛倒，無有虛妄。何以故？譬如閻浮提多諸小渚，是諸小渚皆依閻浮提住，亦同名閻浮提；如來一乘亦復如是，一切諸乘皆出大乘，是故一乘名如來大乘。亦於此中不生疑惑，如實而知，是以菩薩信如來乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我聞如來唯有一乘，此事真實而不顛倒，無有虛妄。何以故？譬如閻浮提多諸小渚，是諸小渚皆依閻浮提住，亦同名閻浮提；如來一乘亦復如是，一切諸乘皆出大乘，是故一乘名如來大乘。亦於此中不生疑惑，如實而知，是以菩薩信如來乘。

「亦曾聞如來種種說法、種種修多羅，無不真實。何以故？如來隨所化眾生，隨問何法稱彼而答。然於此處如實能知、信受不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦曾聞如來種種說法、種種修多羅，無不真實。何以故？如來隨所化眾生，隨問何法稱彼而答。然於此處如實能知、信受不疑。

「曾聞諸佛深遠妙聲，此事真實，心無所惑。何以故？諸天以少修福尚得深妙柔軟之聲，況復如來具足無量百千萬億功德？深信此處不生疑惑，是名菩薩信於如來深遠之聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曾聞諸佛深遠妙聲，此事真實，心無所惑。何以故？諸天以少修福尚得深妙柔軟之聲，況復如來具足無量百千萬億功德？深信此處不生疑惑，是名菩薩信於如來深遠之聲。

「又，信如來能以一音演說諸法、隨其類根悉除疑惑，而諸眾生皆謂世尊獨為己說。佛以一音演說諸法，眾生隨類亦各信解，非作想、亦非不作想，如實而知，無有虛妄，能於此處不生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，信如來能以一音演說諸法、隨其類根悉除疑惑，而諸眾生皆謂世尊獨為己說。佛以一音演說諸法，眾生隨類亦各信解，非作想、亦非不作想，如實而知，無有虛妄，能於此處不生疑惑。

「善男子！具此十事是名菩薩深信不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩深信不疑。

「善男子！菩薩復有十法譬如大海。何等為十？是大寶藏、深遠難度、廣大無量、次第漸深、不與煩惱同處而宿、寂滅一相、眾流競注皆悉容受、潮不失時、能為他人作歸依處、而無竭盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法譬如大海。何等為十？是大寶藏、深遠難度、廣大無量、次第漸深、不與煩惱同處而宿、寂滅一相、眾流競注皆悉容受、潮不失時、能為他人作歸依處、而無竭盡。

「云何菩薩是大寶藏？亦如大海，一切眾寶皆出其中，閻浮提人悉來競取不能令減；菩薩亦爾，猶如寶藏，無邊眾生悉以信心修菩薩行，功德寶藏亦復不減，是名菩薩如大寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩是大寶藏？亦如大海，一切眾寶皆出其中，閻浮提人悉來競取不能令減；菩薩亦爾，猶如寶藏，無邊眾生悉以信心修菩薩行，功德寶藏亦復不減，是名菩薩如大寶藏。

「譬如大海，深廣難度；菩薩亦復如是，智慧法海一切眾魔及諸外道無能度者，是名菩薩深廣難度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海，深廣難度；菩薩亦復如是，智慧法海一切眾魔及諸外道無能度者，是名菩薩深廣難度。

「譬如大海，廣大無邊；菩薩亦爾，功德、智慧廣大無邊，是名菩薩猶如大海深廣無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海，廣大無邊；菩薩亦爾，功德、智慧廣大無邊，是名菩薩猶如大海深廣無邊。

「譬如大海，次第漸深；菩薩摩訶薩成一切智以漸轉深，是名菩薩猶如大海以漸轉深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海，次第漸深；菩薩摩訶薩成一切智以漸轉深，是名菩薩猶如大海以漸轉深。

「譬如大海不宿死尸。何以故？海法爾故。菩薩法海，一切結漏、煩惱死尸及惡知識亦不同宿。何以故？菩薩法爾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海不宿死尸。何以故？海法爾故。菩薩法海，一切結漏、煩惱死尸及惡知識亦不同宿。何以故？菩薩法爾故。

「譬如大海，眾流注中皆同一味；菩薩摩訶薩亦復如是，白淨善業、無量一切功德到種智海，亦同一味等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海，眾流注中皆同一味；菩薩摩訶薩亦復如是，白淨善業、無量一切功德到種智海，亦同一味等無差別。

「譬如大海能容百千眾流，然其大海不增、不減；菩薩亦爾，聽受一切佛法，亦為眾生分別解說而無增減，是名菩薩猶如大海不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海能容百千眾流，然其大海不增、不減；菩薩亦爾，聽受一切佛法，亦為眾生分別解說而無增減，是名菩薩猶如大海不增不減。

「云何譬如大海，潮不過限？菩薩亦復如是，於所應成熟眾生亦不過限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何譬如大海，潮不過限？菩薩亦復如是，於所應成熟眾生亦不過限。

「猶如大海，一切大身眾生依止窟宅；菩薩摩訶薩亦復如是，為一切大心眾生作依止窟宅，是名菩薩猶如大海依止窟宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如大海，一切大身眾生依止窟宅；菩薩摩訶薩亦復如是，為一切大心眾生作依止窟宅，是名菩薩猶如大海依止窟宅。

「譬如大海無有窮盡；菩薩摩訶薩亦復如是，為一切眾生如應說法亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海無有窮盡；菩薩摩訶薩亦復如是，為一切眾生如應說法亦無窮盡。

「善男子！具此十事是名菩薩譬如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩譬如大海。

「善男子！菩薩復有十法名微細智。何等為十？善知出要、善知出要法、善知一切法等同一相、善知一切法如幻相、善知一切法相、善知甚深十二因緣、善知諸業不可思議、善知一切法義、善知如實義、善知如實智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名微細智。何等為十？善知出要、善知出要法、善知一切法等同一相、善知一切法如幻相、善知一切法相、善知甚深十二因緣、善知諸業不可思議、善知一切法義、善知如實義、善知如實智。

「善男子！云何名菩薩善知出要法？菩薩能以智慧觀察一切眾生貪瞋熾然、愚癡闇冥，思惟如是：『眾生云何出要？』觀察等同一相，知一切法如幻相，如實知一切法，能度甚深因緣、能知業不可思議，知一切諸法無相而知種種諸業，能知緣起及諸業相。以如是微細智故，於諸佛所說法悉了其義；以解義故，所見真實；以見真實故，便能度脫眾生生死。善男子！具此十事是名菩薩微細智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名菩薩善知出要法？菩薩能以智慧觀察一切眾生貪瞋熾然、愚癡闇冥，思惟如是：『眾生云何出要？』觀察等同一相，知一切法如幻相，如實知一切法，能度甚深因緣、能知業不可思議，知一切諸法無相而知種種諸業，能知緣起及諸業相。以如是微細智故，於諸佛所說法悉了其義；以解義故，所見真實；以見真實故，便能度脫眾生生死。善男子！具此十事是名菩薩微細智。

「善男子！菩薩復有十法得隨應辯。何等為十？佛如是說：『一切諸法無我、無眾生、無壽命、無人、無作者、無知者、無見者，一切諸法悉如是相，一切法空、一切法虛妄、欺誑無主、一切法妄想無實，皆從因緣起。』善男子！具此十事是名菩薩隨應辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法得隨應辯。何等為十？佛如是說：『一切諸法無我、無眾生、無壽命、無人、無作者、無知者、無見者，一切諸法悉如是相，一切法空、一切法虛妄、欺誑無主、一切法妄想無實，皆從因緣起。』善男子！具此十事是名菩薩隨應辯。

「善男子！菩薩復有十法名為辭辯。何等為十？言論無滯、語無竭盡、言辭柔潤、悅澤無窮、不懼大眾、辭不卑小、辭無畏忌、辭無與等者、言不為他所惡、言雖無量而不離四依義。善男子！具此十事是名菩薩辭辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為辭辯。何等為十？言論無滯、語無竭盡、言辭柔潤、悅澤無窮、不懼大眾、辭不卑小、辭無畏忌、辭無與等者、言不為他所惡、言雖無量而不離四依義。善男子！具此十事是名菩薩辭辯。

「善男子！菩薩復有十法名為淨辯。何等為十？辭無謇吃、辭無恐畏、辭不卑劣、辭不麁高、義不卑小、辭無闕短、其聲清徹、聲無闕短、言則應時無有漏失、辯不麁獷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為淨辯。何等為十？辭無謇吃、辭無恐畏、辭不卑劣、辭不麁高、義不卑小、辭無闕短、其聲清徹、聲無闕短、言則應時無有漏失、辯不麁獷。

「云何名菩薩得不謇吃辯？以無大眾威德畏故，言不蹇吃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩得不謇吃辯？以無大眾威德畏故，言不蹇吃。

「云何名菩薩得不恐怖辯？以體性正直故，無所忌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩得不恐怖辯？以體性正直故，無所忌。

「云何名菩薩得不卑劣辯？以何因故？菩薩處於大眾猶如師子無所忌難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩得不卑劣辯？以何因故？菩薩處於大眾猶如師子無所忌難。

「云何名菩薩辭不麁高？以何因故？除結使故。善男子！有煩惱故，辭必麁高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩辭不麁高？以何因故？除結使故。善男子！有煩惱故，辭必麁高。

「云何名菩薩義不卑小？以何因故？善得法故，已深解法，其義明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩義不卑小？以何因故？善得法故，已深解法，其義明了。

「云何名菩薩辭無闕短？以何因故？善解諸論故，若解論鮮少則言辯有闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩辭無闕短？以何因故？善解諸論故，若解論鮮少則言辯有闕。

「云何名菩薩聲無闕短？何以故？菩薩悉解一切諸音聲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩聲無闕短？何以故？菩薩悉解一切諸音聲故。

「云何名菩薩知時而語？若應前語不著於後，若應後語亦不著前。何以故？菩薩善知時故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩知時而語？若應前語不著於後，若應後語亦不著前。何以故？菩薩善知時故。

「云何名菩薩辯不麁獷？非所喜者則不為說。何以故？一切口過由諸結習，以斷惡故，所言柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩辯不麁獷？非所喜者則不為說。何以故？一切口過由諸結習，以斷惡故，所言柔軟。

「菩薩摩訶薩無不了辯。何以故？菩薩諸根已悉利故。善男子！諸根闇鈍故，有不了辯；利則不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩無不了辯。何以故？菩薩諸根已悉利故。善男子！諸根闇鈍故，有不了辯；利則不爾。

「善男子！具此十事是名菩薩淨辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩淨辯。

「善男子！菩薩復有十法名樂說辯。何等為十？愛語、不顰蹙語、義語、法語、等語、不自高語、不輕他語、不染語、不惱觸語、種種言辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名樂說辯。何等為十？愛語、不顰蹙語、義語、法語、等語、不自高語、不輕他語、不染語、不惱觸語、種種言辯。

「善男子！菩薩愛語能令眾生心生喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩愛語能令眾生心生喜樂。

「和顏悅色，咸使安慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「和顏悅色，咸使安慰。

「菩薩義辯能以美語令眾悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩義辯能以美語令眾悅樂。

「菩薩法辯，教授利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩法辯，教授利益。

「菩薩等辯，常以等心為眾生說法，能令一切悉皆喜悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩等辯，常以等心為眾生說法，能令一切悉皆喜悅。

「菩薩不自高說法，除諸憍慢、自是心故；菩薩同事說法，悅眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不自高說法，除諸憍慢、自是心故；菩薩同事說法，悅眾生故。

「菩薩不輕他說法，心能專一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不輕他說法，心能專一故。

「菩薩不染語，堅持淨戒悅眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不染語，堅持淨戒悅眾生故。

「菩薩不惱觸語，以忍辱力悅眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不惱觸語，以忍辱力悅眾生故。

「菩薩種種言辯，能以樂說悅眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩種種言辯，能以樂說悅眾生故。

「善男子！具此十事是名菩薩樂說之辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩樂說之辯。

「善男子！菩薩復有十法名善說法，能令眾生信受。何等為十？堪任法器者而為說法、稱其根性而為說法、不為譏呵者說法、不為外道異見者說法、不為憍慢無誠心者說法、不為無信心者說法、不為諂誑偽者說法、不為求活命者說法、不為求利養慳貪嫉妬者說法、不為顛狂愚癡聾啞者說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名善說法，能令眾生信受。何等為十？堪任法器者而為說法、稱其根性而為說法、不為譏呵者說法、不為外道異見者說法、不為憍慢無誠心者說法、不為無信心者說法、不為諂誑偽者說法、不為求活命者說法、不為求利養慳貪嫉妬者說法、不為顛狂愚癡聾啞者說法。

「善男子！菩薩以何因故不作法慳？己所得法悉與眾生，令他信解，不為師匠祕而不說。菩薩終不於眾生起不慈愍心、亦不外於眾生，但不任法器者則入捨心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩以何因故不作法慳？己所得法悉與眾生，令他信解，不為師匠祕而不說。菩薩終不於眾生起不慈愍心、亦不外於眾生，但不任法器者則入捨心。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！而此眾生若不為說者，當為誰說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！而此眾生若不為說者，當為誰說？」

佛言：「有信心者，我當為說；善根成熟、堪任法器者，當為說之；於過去佛種諸善根、心不諂曲、無虛偽者、亦非幻惑詐現威儀者、不求名聞為利養者、常為善知識之所守護者、有智聞之能隨信解者、諸根利者、聞法能行勤精進者、能隨順佛教者，若有如是善男子等，諸佛、菩薩而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有信心者，我當為說；善根成熟、堪任法器者，當為說之；於過去佛種諸善根、心不諂曲、無虛偽者、亦非幻惑詐現威儀者、不求名聞為利養者、常為善知識之所守護者、有智聞之能隨信解者、諸根利者、聞法能行勤精進者、能隨順佛教者，若有如是善男子等，諸佛、菩薩而為說法。

「善男子！具此十事是名菩薩善能說法令眾生信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩善能說法令眾生信受。

「善男子！菩薩復有十法名為說法法師。何等為十？修集佛法而能說法，亦不見法而能修集；亦不見法能斷結使而為說法，亦不見所斷結使；亦不見法厭惡、離欲、寂滅，作如是說：法亦不得厭惡、亦不得離欲、亦不得寂滅相；得須陀洹果說法，不見有須陀洹相；得斯陀含果說法，不見有斯陀含相；得阿那含果說法，不見有阿那含相；得阿羅漢果說法，不見有阿羅漢相；得辟支佛果說法，不見有辟支佛相；斷除著我說法，亦不見我、不見著；見業果報說法，亦不見業果報相。何以故？菩薩觀諸假名不必依法。名中無法、法中無名，但以世俗，假設名字流布世間。世諦故而有假名，於第一義諦觀之則無，悉是虛妄，誑惑凡夫。善男子！具此十事名菩薩說法法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為說法法師。何等為十？修集佛法而能說法，亦不見法而能修集；亦不見法能斷結使而為說法，亦不見所斷結使；亦不見法厭惡、離欲、寂滅，作如是說：法亦不得厭惡、亦不得離欲、亦不得寂滅相；得須陀洹果說法，不見有須陀洹相；得斯陀含果說法，不見有斯陀含相；得阿那含果說法，不見有阿那含相；得阿羅漢果說法，不見有阿羅漢相；得辟支佛果說法，不見有辟支佛相；斷除著我說法，亦不見我、不見著；見業果報說法，亦不見業果報相。何以故？菩薩觀諸假名不必依法。名中無法、法中無名，但以世俗，假設名字流布世間。世諦故而有假名，於第一義諦觀之則無，悉是虛妄，誑惑凡夫。善男子！具此十事名菩薩說法法師。

「善男子！菩薩復有十法名為堅法。何等為十？菩薩摩訶薩雖觀色真實而不壞色相、觀受想行識真實亦不壞受想行識相、菩薩雖觀欲界真實而不壞欲界相、雖觀色界真實而不壞色界相、雖觀無色界真實而不壞無色界相、雖觀諸法真實而不壞諸法相、雖觀諸法真實而不壞於假名眾生、雖觀法虛寂而不畢竟墮於斷見、雖觀諸法真實而不壞於正道、菩薩以巧方便智善知有無而不取相。善男子！具此十事是名菩薩堅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為堅法。何等為十？菩薩摩訶薩雖觀色真實而不壞色相、觀受想行識真實亦不壞受想行識相、菩薩雖觀欲界真實而不壞欲界相、雖觀色界真實而不壞色界相、雖觀無色界真實而不壞無色界相、雖觀諸法真實而不壞諸法相、雖觀諸法真實而不壞於假名眾生、雖觀法虛寂而不畢竟墮於斷見、雖觀諸法真實而不壞於正道、菩薩以巧方便智善知有無而不取相。善男子！具此十事是名菩薩堅法。

「善男子！菩薩復有十法善知法界。何等為十？有慧、依善知識、能勤精進、遠離陰蓋、清淨、恭敬、多習空觀、除著諸見、趣向於道、所見真寶。善男子！菩薩有慧，習近善知識，見善知識愛敬喜悅、於善知識生世尊想，依善知識住，因善知識故得勤精進、因善知識故能除一切惡法。雖滿足一切善法而勤精進不惓，除滅陰蓋；已無蓋障故而勤修道，得身、口、意業清淨，除諸習惡；得清淨故，能恭敬供養；得恭敬供養故而得空觀；修空觀故，除諸假名；除諸假名故，能向正道；向正道故，能見真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法善知法界。何等為十？有慧、依善知識、能勤精進、遠離陰蓋、清淨、恭敬、多習空觀、除著諸見、趣向於道、所見真寶。善男子！菩薩有慧，習近善知識，見善知識愛敬喜悅、於善知識生世尊想，依善知識住，因善知識故得勤精進、因善知識故能除一切惡法。雖滿足一切善法而勤精進不惓，除滅陰蓋；已無蓋障故而勤修道，得身、口、意業清淨，除諸習惡；得清淨故，能恭敬供養；得恭敬供養故而得空觀；修空觀故，除諸假名；除諸假名故，能向正道；向正道故，能見真實。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何名為見真實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何名為見真實？」

佛即答言：「所見不虛，名為真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「所見不虛，名為真實。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何名真實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何名真實？」

佛復答言：「不虛妄法，名為真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復答言：「不虛妄法，名為真實。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何名為不虛妄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何名為不虛妄？」

佛即答言：「如實、非不如實，名不虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「如實、非不如實，名不虛妄。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何名為如實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何名為如實？」

佛即答言：「此法惟可心知，難以口說，非是文字所能宣釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「此法惟可心知，難以口說，非是文字所能宣釋。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何法相離於文字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何法相離於文字？」

「言語道斷出過一切心所行處，離諸戲論，無造、無作、亦無彼此，非籌量計挍之所能及、亦非相貌，過於一切凡愚所見、出過魔界、出過一切結使處所、出過一切心意識表，不住寂滅賢聖處所而諸賢聖之所證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言語道斷出過一切心所行處，離諸戲論，無造、無作、亦無彼此，非籌量計挍之所能及、亦非相貌，過於一切凡愚所見、出過魔界、出過一切結使處所、出過一切心意識表，不住寂滅賢聖處所而諸賢聖之所證知。

「善男子！具此十事是則名為究竟如實，是一切智所說不思議境界、不二境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是則名為究竟如實，是一切智所說不思議境界、不二境界。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！是如實相云何證？云何見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！是如實相云何證？云何見？」

佛告：「善男子！出世間智乃能證見自得此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「善男子！出世間智乃能證見自得此法。」

除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！此法體性究竟清淨，非染污法，是澄靜法、微妙最勝法、常住不動非敗壞法。有佛、無佛，法性常爾。菩薩摩訶薩精勤修行難行苦行、百千萬億難行苦行，為得此法安立眾生。」除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！如是名，以聞慧聞、以思慧思，身得證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！此法體性究竟清淨，非染污法，是澄靜法、微妙最勝法、常住不動非敗壞法。有佛、無佛，法性常爾。菩薩摩訶薩精勤修行難行苦行、百千萬億難行苦行，為得此法安立眾生。」除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！如是名，以聞慧聞、以思慧思，身得證不？」

佛言：「善男子！不爾。何以故？以智慧觀如實法而身得證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！不爾。何以故？以智慧觀如實法而身得證。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！不從聞慧聞、思慧思，身得證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！不從聞慧聞、思慧思，身得證耶？」

佛言：「善男子！不也。不以聞、思慧故身能得證。善男子！汝今諦聽，我當說喻。善男子！譬如春末盛熱，大曠野中有人從東來欲向西、有人從西來欲東過。從西來者為熱所逼，語彼人言：『我今為熱所逼，極甚渴乏，示我道路，何處當有清涼池泉可止渴乏？』東方來人善知塗徑、善知道相，即答彼云：『道中有好清冷美水，無諸醎苦，我以於彼洗浴、飲飽得來至此。善男子！汝欲趣彼，其路眾多。去此不遠便有二道：一者是左道、二者是右道。汝今當從右道而往，棄其左道。去此不久，當見叢林欝茂清涼，此叢林中多妙池泉，眾流美味，可以洗浴、飲除渴乏。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！不也。不以聞、思慧故身能得證。善男子！汝今諦聽，我當說喻。善男子！譬如春末盛熱，大曠野中有人從東來欲向西、有人從西來欲東過。從西來者為熱所逼，語彼人言：『我今為熱所逼，極甚渴乏，示我道路，何處當有清涼池泉可止渴乏？』東方來人善知塗徑、善知道相，即答彼云：『道中有好清冷美水，無諸醎苦，我以於彼洗浴、飲飽得來至此。善男子！汝欲趣彼，其路眾多。去此不遠便有二道：一者是左道、二者是右道。汝今當從右道而往，棄其左道。去此不久，當見叢林欝茂清涼，此叢林中多妙池泉，眾流美味，可以洗浴、飲除渴乏。』」

佛言：「善男子！彼渴乏者聞水思惟時，得已止渴不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！彼渴乏者聞水思惟時，得已止渴不？」

除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！雖聞清涼而身未證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！雖聞清涼而身未證知。」

佛言：「善男子！此亦如是，不以聞、思慧等便能證知實相之法。大曠野者，譬如生死；渴乏之人是具縛凡夫，煩惱熱逼便生愛渴；善知道者，譬如菩薩，善知一切智道；能飲水者，譬如善得法味；洗浴清涼，譬如身證；澄清淨潔、無諸醎苦，譬如實法。善男子！汝今善聽，我更說喻。假使如來住閻浮提，若壽一劫，說須陀味香氣勝妙、甘美清淨，食時受樂悉皆讚歎其味無比。若使有人雖見其色而未食者，已得味不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此亦如是，不以聞、思慧等便能證知實相之法。大曠野者，譬如生死；渴乏之人是具縛凡夫，煩惱熱逼便生愛渴；善知道者，譬如菩薩，善知一切智道；能飲水者，譬如善得法味；洗浴清涼，譬如身證；澄清淨潔、無諸醎苦，譬如實法。善男子！汝今善聽，我更說喻。假使如來住閻浮提，若壽一劫，說須陀味香氣勝妙、甘美清淨，食時受樂悉皆讚歎其味無比。若使有人雖見其色而未食者，已得味不？」

除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！我今為汝復更說喻。譬如有人曾食美果，於未得者前讚歎此果色、香、味具，彼人聞說是果時，已知彼果色、香、味不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今為汝復更說喻。譬如有人曾食美果，於未得者前讚歎此果色、香、味具，彼人聞說是果時，已知彼果色、香、味不？」

除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！凡夫、愚人亦復如是，不以聞、思中慧便能證知真實法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！凡夫、愚人亦復如是，不以聞、思中慧便能證知真實法相。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！今為我故，快說此喻，若得聞者不久亦當獲得法利。何以故？若聞此法必證阿鞞跋致、當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！今為我故，快說此喻，若得聞者不久亦當獲得法利。何以故？若聞此法必證阿鞞跋致、當得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛即答言：「如汝所說，聞此法者必證阿鞞跋致、當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「如汝所說，聞此法者必證阿鞞跋致、當得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！具此十事是名菩薩善知法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩善知法界。

「善男子！菩薩復有十法名善住空處。何等為十？善知力空、善知無畏空、善知不共法空、善知戒聚空、善知定聚空、善知慧聚空、善知解脫聚空、善知解脫知見聚空、善知空空、善知實諦空。雖知於空而不取空相、不作空見、不依止空，不以此空因緣、相貌墮於斷見。善男子！具此十事是名菩薩善住空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名善住空處。何等為十？善知力空、善知無畏空、善知不共法空、善知戒聚空、善知定聚空、善知慧聚空、善知解脫聚空、善知解脫知見聚空、善知空空、善知實諦空。雖知於空而不取空相、不作空見、不依止空，不以此空因緣、相貌墮於斷見。善男子！具此十事是名菩薩善住空處。

「善男子！菩薩復有十法名住無相。何等為十？除外相、除內相、除戲論相、除一切計有相、除一切境界相、除一切舉動相、除一切趣向處所相、除一切造作相、除一切識相、除一切識所緣相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名住無相。何等為十？除外相、除內相、除戲論相、除一切計有相、除一切境界相、除一切舉動相、除一切趣向處所相、除一切造作相、除一切識相、除一切識所緣相。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若諸菩薩已能如是住於無相者，佛住無相當復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若諸菩薩已能如是住於無相者，佛住無相當復云何？」

佛即答言：「如來境界不可思議。何以故？非智思量故。若欲思者，心則狂亂。一切眾生盡共度量，不能知於如來此彼岸事。何以故？如來境界深遠不可思議。猶如虛空，出過一切諸數量表，取著見者心常顛倒故，非算數之所思計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「如來境界不可思議。何以故？非智思量故。若欲思者，心則狂亂。一切眾生盡共度量，不能知於如來此彼岸事。何以故？如來境界深遠不可思議。猶如虛空，出過一切諸數量表，取著見者心常顛倒故，非算數之所思計。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！欲有疑問，唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！欲有疑問，唯願聽許。」

「善男子！隨汝意問，吾今當為分別解說，一切諸佛亦悉聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！隨汝意問，吾今當為分別解說，一切諸佛亦悉聽許。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若著我所，非智人法。世尊是大法主，云何當得而自稱譽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若著我所，非智人法。世尊是大法主，云何當得而自稱譽？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！諦聽諦聽，當為說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！諦聽諦聽，當為說之。」

除蓋障菩薩白佛言：「唯然。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「唯然。世尊！」

「諸佛如來不以憍慢而自稱譽，不為利養、不為名聞、不為使他知、不虛妄自稱、不諂曲欺偽。何以故？但為利益一切眾生，令得安樂修行法故。何以故？欲令眾生於如來所深生信敬。心甚歡喜堪為法器者，使長夜安隱、獲得善利、常受快樂，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛如來不以憍慢而自稱譽，不為利養、不為名聞、不為使他知、不虛妄自稱、不諂曲欺偽。何以故？但為利益一切眾生，令得安樂修行法故。何以故？欲令眾生於如來所深生信敬。心甚歡喜堪為法器者，使長夜安隱、獲得善利、常受快樂，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！眾生豈不知如來是天中尊、自在法王？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！眾生豈不知如來是天中尊、自在法王？」

佛言：「善男子！不知。何以故？下劣眾生業行卑漏，少智、少信，常為不善、諸惡所持，不知如來有大威德。為如此等，是以如來自稱實德，令彼眾生信受修行。善男子！譬如醫師善知醫法，醫所住處多諸病苦，更無餘醫能療治者，是諸人等不知此醫有大威德。是時，良醫觀諸病者不識方藥、亦復不知所不應食。爾時，良醫起大慈悲：『我當療治，除其病苦。』爾時，良醫於眾人前自歎己德而作是言：『我善知是病及知病因、善知藥病，隨應而授。』爾時，眾生於良醫所心生信敬，以信心故便即依憑。爾時，良醫以若干種藥隨授而與，諸人服已病悉除愈。善男子！爾時彼醫是自稱譽不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！不知。何以故？下劣眾生業行卑漏，少智、少信，常為不善、諸惡所持，不知如來有大威德。為如此等，是以如來自稱實德，令彼眾生信受修行。善男子！譬如醫師善知醫法，醫所住處多諸病苦，更無餘醫能療治者，是諸人等不知此醫有大威德。是時，良醫觀諸病者不識方藥、亦復不知所不應食。爾時，良醫起大慈悲：『我當療治，除其病苦。』爾時，良醫於眾人前自歎己德而作是言：『我善知是病及知病因、善知藥病，隨應而授。』爾時，眾生於良醫所心生信敬，以信心故便即依憑。爾時，良醫以若干種藥隨授而與，諸人服已病悉除愈。善男子！爾時彼醫是自稱譽不？」

除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！如來世尊如大醫王，能治眾生煩惱之病，亦知煩惱所因起處，以大法藥而普與之。眾生愚癡，為煩惱所覆，不知如來是大醫王；如來處處於眾生前常自歎說，爾時眾生便生信敬歸依如來。聖主世尊猶如醫王，以大法藥能滅眾生煩惱之病。云何名為是大法藥？貪欲者以不淨治、瞋恚者以慈心治、愚癡者以因緣法治。如是等無量法藥，悉能對治諸煩惱病。善男子！如來見有如是無量利故而自讚歎。善男子！具此十事是名菩薩住於無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如來世尊如大醫王，能治眾生煩惱之病，亦知煩惱所因起處，以大法藥而普與之。眾生愚癡，為煩惱所覆，不知如來是大醫王；如來處處於眾生前常自歎說，爾時眾生便生信敬歸依如來。聖主世尊猶如醫王，以大法藥能滅眾生煩惱之病。云何名為是大法藥？貪欲者以不淨治、瞋恚者以慈心治、愚癡者以因緣法治。如是等無量法藥，悉能對治諸煩惱病。善男子！如來見有如是無量利故而自讚歎。善男子！具此十事是名菩薩住於無相。

「善男子！菩薩復有十法名為無願。何等為十？雖行布施，不依布施而有願求；雖持禁戒，亦不依禁戒而有願求；忍辱、精進、禪定、智慧亦復如是。雖依三界而不願求三界相，雖求菩提而不取菩提相，雖行正道而不取正道相，雖求涅槃而不取涅槃相。何以故？菩薩離一切願求相故，雖行一切佛法而心常無所願求。善男子！具此十事是名菩薩無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為無願。何等為十？雖行布施，不依布施而有願求；雖持禁戒，亦不依禁戒而有願求；忍辱、精進、禪定、智慧亦復如是。雖依三界而不願求三界相，雖求菩提而不取菩提相，雖行正道而不取正道相，雖求涅槃而不取涅槃相。何以故？菩薩離一切願求相故，雖行一切佛法而心常無所願求。善男子！具此十事是名菩薩無願。

「善男子！菩薩復有十法名修慈無量。何等為十？不作方所慈、不隨所親慈、常行法慈、依定修慈、不為離瞋修慈、恒為利益一切眾生而起於慈、常為眾生修等之慈、不為離惱害修慈、遍於十方普皆修慈、出世間修慈，具此十事是名菩薩修慈無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名修慈無量。何等為十？不作方所慈、不隨所親慈、常行法慈、依定修慈、不為離瞋修慈、恒為利益一切眾生而起於慈、常為眾生修等之慈、不為離惱害修慈、遍於十方普皆修慈、出世間修慈，具此十事是名菩薩修慈無量。

「善男子！菩薩復有十法名悲無量。何等為十？見眾生無依、無救、無怙、為苦所惱，菩薩即發菩提心，得如法修行，獲得法已利益眾生，於貪眾生教令布施、破戒眾生教修持戒、惱害眾生教修忍辱、懈怠眾生教修精進、亂心眾生教修禪定、愚癡眾生教修智慧；若見剛強諸惡眾生不受教者，而菩薩心亦不退沒；雖為眾生久受諸苦，志必濟彼，無有疲厭。善男子！具此十事是名菩薩修悲無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名悲無量。何等為十？見眾生無依、無救、無怙、為苦所惱，菩薩即發菩提心，得如法修行，獲得法已利益眾生，於貪眾生教令布施、破戒眾生教修持戒、惱害眾生教修忍辱、懈怠眾生教修精進、亂心眾生教修禪定、愚癡眾生教修智慧；若見剛強諸惡眾生不受教者，而菩薩心亦不退沒；雖為眾生久受諸苦，志必濟彼，無有疲厭。善男子！具此十事是名菩薩修悲無量。

「善男子！菩薩復有十法名喜無量。何等為十？見諸眾生於生死熾然，得離三有虛偽之主而生歡喜；斷絕生死震動、來往結業之索，生歡喜心；見生死海中魔竭惡覺、水羅剎難，今得遠離生死大海如是眾難，生歡喜心；傾倒魔幢，生歡喜心；以智金剛摧結使山令無塵末，生歡喜心；我今自得止息亦令他得止息，生歡喜心；我今自於生死長眠境界心得覺悟，而諸眾生為愛所縛、無明所盲，亦當令彼悉得覺悟，生歡喜心；我今自得解脫、離諸惡趣、嶮難之處，亦當度脫諸墮惡趣、嶮難之者，生歡喜心；於生死曠野、六趣嶮路獨行無侶，周迴往返，不善知道、不識方所，我今得知正道、識於方所，生歡喜心；我今得近一切智城、隣於佛坐，生歡喜心。善男子！具此十事是名菩薩喜心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名喜無量。何等為十？見諸眾生於生死熾然，得離三有虛偽之主而生歡喜；斷絕生死震動、來往結業之索，生歡喜心；見生死海中魔竭惡覺、水羅剎難，今得遠離生死大海如是眾難，生歡喜心；傾倒魔幢，生歡喜心；以智金剛摧結使山令無塵末，生歡喜心；我今自得止息亦令他得止息，生歡喜心；我今自於生死長眠境界心得覺悟，而諸眾生為愛所縛、無明所盲，亦當令彼悉得覺悟，生歡喜心；我今自得解脫、離諸惡趣、嶮難之處，亦當度脫諸墮惡趣、嶮難之者，生歡喜心；於生死曠野、六趣嶮路獨行無侶，周迴往返，不善知道、不識方所，我今得知正道、識於方所，生歡喜心；我今得近一切智城、隣於佛坐，生歡喜心。善男子！具此十事是名菩薩喜心無量。

「善男子！菩薩復有十法名捨無量。何等為十？眼見好色而無染著，入於捨心；耳聞聲、鼻嗅香、舌甞味、身觸細滑、意知諸法，如是五塵，不取其相亦不惱逼，常行捨心；苦苦、行苦、壞苦，於此三受心無增減而不惱逼，常行捨心；所作已辦，盡諸有結，常行捨心；菩薩作是思惟：『我欲度之。』彼已自度，常行捨心。善男子！具此十事是名菩薩捨心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名捨無量。何等為十？眼見好色而無染著，入於捨心；耳聞聲、鼻嗅香、舌甞味、身觸細滑、意知諸法，如是五塵，不取其相亦不惱逼，常行捨心；苦苦、行苦、壞苦，於此三受心無增減而不惱逼，常行捨心；所作已辦，盡諸有結，常行捨心；菩薩作是思惟：『我欲度之。』彼已自度，常行捨心。善男子！具此十事是名菩薩捨心無量。

「善男子！菩薩復有十法名遊戲神通。何等為十？現捨壽、現受生、現為童子種種戲笑、現作出家、現作苦行、現向菩提樹、現降魔勞怨、現樂寂靜、現轉法輪、現入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名遊戲神通。何等為十？現捨壽、現受生、現為童子種種戲笑、現作出家、現作苦行、現向菩提樹、現降魔勞怨、現樂寂靜、現轉法輪、現入涅槃。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！以何因緣現兜率陀天捨壽，乃至現入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！以何因緣現兜率陀天捨壽，乃至現入涅槃？」

佛答言：「兜率陀天染著五欲，多生常想見；菩薩於一切眾生中最上最勝，不染五欲而身終沒，能破眾生常想之病，得無常想，心不放逸。兜率陀天多諸放逸，不生恭敬信樂之心、染著愛欲、不受正法、長夜憙戲、自恣娛樂，是以菩薩為欲除彼放逸心故示現捨壽。爾時，眾生見菩薩捨壽，皆除放逸生厭離心；除放逸故，便發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答言：「兜率陀天染著五欲，多生常想見；菩薩於一切眾生中最上最勝，不染五欲而身終沒，能破眾生常想之病，得無常想，心不放逸。兜率陀天多諸放逸，不生恭敬信樂之心、染著愛欲、不受正法、長夜憙戲、自恣娛樂，是以菩薩為欲除彼放逸心故示現捨壽。爾時，眾生見菩薩捨壽，皆除放逸生厭離心；除放逸故，便發阿耨多羅三藐三菩提心。

「菩薩現處母胎多有異相，亦令眾生信受其化；雖處母胎為眾說法，皆得阿毘跋致，疾向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩現處母胎多有異相，亦令眾生信受其化；雖處母胎為眾說法，皆得阿毘跋致，疾向阿耨多羅三藐三菩提。

「若有眾生見菩薩嬰孩時善根得熟，菩薩為此眾生得成熟善根故現處嬰孩；若有眾生見菩薩出家善根增長，菩薩便為是等捨家出家；若有眾生志著麁弊，菩薩現作苦行而成熟之；天、龍、夜叉、乾闥婆應見苦行成熟者，即為現之而使成熟，亦為調伏諸外道等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生見菩薩嬰孩時善根得熟，菩薩為此眾生得成熟善根故現處嬰孩；若有眾生見菩薩出家善根增長，菩薩便為是等捨家出家；若有眾生志著麁弊，菩薩現作苦行而成熟之；天、龍、夜叉、乾闥婆應見苦行成熟者，即為現之而使成熟，亦為調伏諸外道等。

「無量眾生長夜發願：『菩薩疾趣菩提樹，我當隨逐。』爾時菩薩即便現趣菩提樹下，時是眾生得阿毘跋致乃至發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量眾生長夜發願：『菩薩疾趣菩提樹，我當隨逐。』爾時菩薩即便現趣菩提樹下，時是眾生得阿毘跋致乃至發阿耨多羅三藐三菩提心。

「又為眾生憍慢、貢高、自恃勢力，菩薩為欲破彼憍慢心故，現坐道場摧伏魔怨，令使信伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又為眾生憍慢、貢高、自恃勢力，菩薩為欲破彼憍慢心故，現坐道場摧伏魔怨，令使信伏。

「菩薩為樂寂靜眾生增長善根故，現坐道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩為樂寂靜眾生增長善根故，現坐道場。

「菩薩坐道場時，能使三千大千世界一切眾聲悉皆不現，三千大千世界即便寂靜，令樂寂靜者生希有想，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，能令眾生悉得寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩坐道場時，能使三千大千世界一切眾聲悉皆不現，三千大千世界即便寂靜，令樂寂靜者生希有想，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，能令眾生悉得寂靜。

「又有眾生自謂大師，作一切智想，不知出要道、不識出世法，亦不知現生後報，為欲摧伏如此眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有眾生自謂大師，作一切智想，不知出要道、不識出世法，亦不知現生後報，為欲摧伏如此眾生故。

「見堪任法器成熟眾生，為是等故，現成無上三菩提道，詣波羅㮈三轉四諦法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見堪任法器成熟眾生，為是等故，現成無上三菩提道，詣波羅㮈三轉四諦法輪。

「又有眾生應現涅槃而成熟者，為欲成熟彼眾生故現入涅槃。菩薩以如是緣、如是義故，現坐道場乃至現入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有眾生應現涅槃而成熟者，為欲成熟彼眾生故現入涅槃。菩薩以如是緣、如是義故，現坐道場乃至現入涅槃。

「善男子！具此十事是名菩薩遊戲神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩遊戲神通。

「善男子！菩薩復有十法名離八難。何等為十？離惡業、不善、如來所制禁戒終不毀犯、除於貪嫉、於過去佛所種諸善根、恒修福業、智慧具足、善知方便、善知發願、多厭惡心、能勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名離八難。何等為十？離惡業、不善、如來所制禁戒終不毀犯、除於貪嫉、於過去佛所種諸善根、恒修福業、智慧具足、善知方便、善知發願、多厭惡心、能勤精進。

「菩薩不造惡業而入地獄，雖處地獄終不受於地獄苦報，所不喜者亦不能惱；雖墮地獄而不久處，亦復不生惱害之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不造惡業而入地獄，雖處地獄終不受於地獄苦報，所不喜者亦不能惱；雖墮地獄而不久處，亦復不生惱害之心。

「菩薩志性調柔，恒修十善，以十善故，不墮地獄；菩薩不毀佛戒墮畜生中，雖現畜生而不受於畜生之苦；菩薩不起貪嫉墮餓鬼中，雖現餓鬼而不受於餓鬼之苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩志性調柔，恒修十善，以十善故，不墮地獄；菩薩不毀佛戒墮畜生中，雖現畜生而不受於畜生之苦；菩薩不起貪嫉墮餓鬼中，雖現餓鬼而不受於餓鬼之苦。

「菩薩終不生邪見家，雖生邪見處必遇善知識。何以故？己於過去修諸善故，亦於過去佛久植善根故，常生正見家，具善因緣；具善因緣故，功德增廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩終不生邪見家，雖生邪見處必遇善知識。何以故？己於過去修諸善故，亦於過去佛久植善根故，常生正見家，具善因緣；具善因緣故，功德增廣。

「菩薩終不諸根毀缺、若根減少，不任法器。菩薩積德久遠、修福不倦，於諸形像、塔寺及法僧中處處修福，心常不懈，以常修故，諸根具足，無有闕少，堪為法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩終不諸根毀缺、若根減少，不任法器。菩薩積德久遠、修福不倦，於諸形像、塔寺及法僧中處處修福，心常不懈，以常修故，諸根具足，無有闕少，堪為法器。

「菩薩終不生邊地、愚騃、聾啞諸惡之處、譬如白羊愚癡無智、而不能識善惡義趣，不任法器、亦復不識沙門婆羅門。菩薩生於中國，聰慧利根有大智見，又心信樂、親近有智，而於善、惡善知分別，堪為法器，深信沙門婆羅門。何以故？菩薩本修智慧力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩終不生邊地、愚騃、聾啞諸惡之處、譬如白羊愚癡無智、而不能識善惡義趣，不任法器、亦復不識沙門婆羅門。菩薩生於中國，聰慧利根有大智見，又心信樂、親近有智，而於善、惡善知分別，堪為法器，深信沙門婆羅門。何以故？菩薩本修智慧力故。

「菩薩不生長壽天。若生長壽天，不覩佛出世、遠離道果、不能成熟眾生；是故，菩薩生於欲界，佛出世時，必當遭遇能化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不生長壽天。若生長壽天，不覩佛出世、遠離道果、不能成熟眾生；是故，菩薩生於欲界，佛出世時，必當遭遇能化眾生。

「以何因緣善方便故，菩薩終不生於無佛世界，亦不生於不聞法處，乃至不生無眾僧可供養處？菩薩生處必遇三寶。何以故？本誓願力故。菩薩生處必有厭惡，心不憍慢而自貢高。若聞八難諸惡之處，必生厭離、心不喜樂，勤修精進，具諸善法、除滅惡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以何因緣善方便故，菩薩終不生於無佛世界，亦不生於不聞法處，乃至不生無眾僧可供養處？菩薩生處必遇三寶。何以故？本誓願力故。菩薩生處必有厭惡，心不憍慢而自貢高。若聞八難諸惡之處，必生厭離、心不喜樂，勤修精進，具諸善法、除滅惡法。

「善男子！具此十事是名菩薩離於八難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩離於八難。