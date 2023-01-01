寶雲經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶雲經卷第二

梁扶南三藏曼陀羅仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙譯

「善男子！菩薩摩訶薩復有十法名具禪波羅蜜。何等為十？多集福德、深厭諸惡、能勤精進、具於多聞、不顛倒解、解法向法、利根聰明、有純善心、善解定智、不著禪相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩復有十法名具禪波羅蜜。何等為十？多集福德、深厭諸惡、能勤精進、具於多聞、不顛倒解、解法向法、利根聰明、有純善心、善解定智、不著禪相。

「云何名為多集福德？久於大乘積集善根，在所生處常護持善戒、遇善知識，世世恒生種族剎利、大姓婆羅門、大家居士，生處恒生正見家增長善法，憶所修善方便不捨，常不離善知識、菩薩、諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為多集福德？久於大乘積集善根，在所生處常護持善戒、遇善知識，世世恒生種族剎利、大姓婆羅門、大家居士，生處恒生正見家增長善法，憶所修善方便不捨，常不離善知識、菩薩、諸佛。

「漸漸增長觀察諸法：『世間大苦，常為災患之所逼惱無有暫停，長為眾苦、無明所盲，皆因愛欲。欲為根本，我今不應同於凡夫親近於欲。欲者，諸佛世尊說從妄想生，無量因緣毀訾過患，譬如以木貫人心腎。欲如利戟、欲如劍刃、欲如毒蛇、欲如鋒焰、欲如膿爛，不可觸近；欲如聚沫、欲如熱焰、欲如幻化、欲如夢想；欲為不淨，令人臭穢，欲如熟癰、欲如腐敗爛肉。』作如是厭惡欲想，剃除鬚髮，捨離產業，出家學道，被服法衣而作沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漸漸增長觀察諸法：『世間大苦，常為災患之所逼惱無有暫停，長為眾苦、無明所盲，皆因愛欲。欲為根本，我今不應同於凡夫親近於欲。欲者，諸佛世尊說從妄想生，無量因緣毀訾過患，譬如以木貫人心腎。欲如利戟、欲如劍刃、欲如毒蛇、欲如鋒焰、欲如膿爛，不可觸近；欲如聚沫、欲如熱焰、欲如幻化、欲如夢想；欲為不淨，令人臭穢，欲如熟癰、欲如腐敗爛肉。』作如是厭惡欲想，剃除鬚髮，捨離產業，出家學道，被服法衣而作沙門。

「正法出家，信家非家，出家學道，發大精進，未得善法者能令使得、未得智者能令得智、未得證者當令得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正法出家，信家非家，出家學道，發大精進，未得善法者能令使得、未得智者能令得智、未得證者當令得證。

「如是因、如是緣，以是事故即得多聞，於世諦第一義諦悉能宣說，善知世諦即第一義諦，善知不顛倒法如法體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是因、如是緣，以是事故即得多聞，於世諦第一義諦悉能宣說，善知世諦即第一義諦，善知不顛倒法如法體相。

「何者是善知法相？正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是善知法相？正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

「得見正道，利根轉勝，心常在道；以利根故，多生厭惡，遠離大眾憒閙之處，遠離欲覺、貪瞋、邪見、殘害之心，遠離眷屬、遠離名聞利養、遠離一切身心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得見正道，利根轉勝，心常在道；以利根故，多生厭惡，遠離大眾憒閙之處，遠離欲覺、貪瞋、邪見、殘害之心，遠離眷屬、遠離名聞利養、遠離一切身心。

「常念自觀察己心，為念善、不善、無記。若念善，應念勝善。念勝善者，心生歡喜，起發信樂。云何是勝善心？三十七品。云何是三十七品？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道法，是名勝善，是真道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常念自觀察己心，為念善、不善、無記。若念善，應念勝善。念勝善者，心生歡喜，起發信樂。云何是勝善心？三十七品。云何是三十七品？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道法，是名勝善，是真道支。

「心猶不善，極生厭惡。多作觀察，勤行方便，斷於不善。何等不善？貪欲、瞋恚、愚癡。貪欲有三種：上、中、下。何者是上貪欲？欲心逼身，正見衰損；離欲心少，離於慚愧。云何離慚愧心？若攝身靜念獨處林野，爾時思惟欲覺增長熾盛，貴於欲覺、讚歎欲覺，以欲覺故，作是思惟時無有愧心。云何無慚？以欲業、欲作、欲因緣，於父母所生懟恨語、於尊重處而無畏難，亦不羞愧自現有德。以是欲故，命終之時墮於惡趣，是名上欲。云何名為中欲？若受欲已，心生厭離、或起悔心，是名中欲。云何名為下欲？若摩觸之時欲想即息、或共言語雖有染想生念即滅、或見欲時欲想亦息，是名下欲。欲者，一切衣服、飲食、供身之具悉名為欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心猶不善，極生厭惡。多作觀察，勤行方便，斷於不善。何等不善？貪欲、瞋恚、愚癡。貪欲有三種：上、中、下。何者是上貪欲？欲心逼身，正見衰損；離欲心少，離於慚愧。云何離慚愧心？若攝身靜念獨處林野，爾時思惟欲覺增長熾盛，貴於欲覺、讚歎欲覺，以欲覺故，作是思惟時無有愧心。云何無慚？以欲業、欲作、欲因緣，於父母所生懟恨語、於尊重處而無畏難，亦不羞愧自現有德。以是欲故，命終之時墮於惡趣，是名上欲。云何名為中欲？若受欲已，心生厭離、或起悔心，是名中欲。云何名為下欲？若摩觸之時欲想即息、或共言語雖有染想生念即滅、或見欲時欲想亦息，是名下欲。欲者，一切衣服、飲食、供身之具悉名為欲。

「瞋恚亦有三種：上、中、下。何者為上瞋？若惱彼時深生忿怒，或作五逆、或五逆中作一一逆、或誹謗正法等。如是之罪非算數譬喻之所能及，身壞命終墮大地獄受罪，餘報得生人中，膚體黑瘦、兩目皆赤、志逞常怒、多懷擾害。以是義故，名為上瞋。云何名為中瞋？所作諸惡速疾變悔，即修對治之法，是名中瞋。云何名為下瞋？或出惡言、或起譏訶、或集微惡業、或時時起發，尋生對治，是名下瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞋恚亦有三種：上、中、下。何者為上瞋？若惱彼時深生忿怒，或作五逆、或五逆中作一一逆、或誹謗正法等。如是之罪非算數譬喻之所能及，身壞命終墮大地獄受罪，餘報得生人中，膚體黑瘦、兩目皆赤、志逞常怒、多懷擾害。以是義故，名為上瞋。云何名為中瞋？所作諸惡速疾變悔，即修對治之法，是名中瞋。云何名為下瞋？或出惡言、或起譏訶、或集微惡業、或時時起發，尋生對治，是名下瞋。

「愚癡亦有三種：上、中、下。何者為上癡？作惡不悔、不生慚愧、心無厭時，如是名為上癡。云何名為中癡？身作惡時尋生變悔，於同梵行邊發露懺悔、不顯己德，是名中癡。云何名為下癡？依如來所制非性重罪少有所犯，是故名為下癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚癡亦有三種：上、中、下。何者為上癡？作惡不悔、不生慚愧、心無厭時，如是名為上癡。云何名為中癡？身作惡時尋生變悔，於同梵行邊發露懺悔、不顯己德，是名中癡。云何名為下癡？依如來所制非性重罪少有所犯，是故名為下癡。

「菩薩摩訶薩善心起時，能迴貪瞋癡、能除欲愛、能除欲樂、能除欲著。以善心故，令欲不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩善心起時，能迴貪瞋癡、能除欲愛、能除欲樂、能除欲著。以善心故，令欲不起。

「云何名為無記心？此心起時，不緣外、不緣內，不緣善、不緣不善，不從定、不從智。如從眠起目視不了，不緣善、惡，名為無記。若無記心生時，菩薩方便自策發起善心，令生歡喜、安住於善，是名菩薩得於善心。以善心故，觀察一切諸法如幻、如夢、如熱時焰、如呼聲響，此是善法、此非善法，此法跡乘、此法不跡乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無記心？此心起時，不緣外、不緣內，不緣善、不緣不善，不從定、不從智。如從眠起目視不了，不緣善、惡，名為無記。若無記心生時，菩薩方便自策發起善心，令生歡喜、安住於善，是名菩薩得於善心。以善心故，觀察一切諸法如幻、如夢、如熱時焰、如呼聲響，此是善法、此非善法，此法跡乘、此法不跡乘。

「菩薩摩訶薩觀於一切法發起善心，以法為想、心為先導，當善持其心調順其心、善持諸法調伏諸法。見正法已，以是緣故便得寂定。心為境界，以心繫心漸入寂定、以心住心正住三昧。心寂定故便能專一；心專一故，次第無間；得定心故心常寂靜；心寂靜故心生喜樂，便除欲愛、諸惡、不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩觀於一切法發起善心，以法為想、心為先導，當善持其心調順其心、善持諸法調伏諸法。見正法已，以是緣故便得寂定。心為境界，以心繫心漸入寂定、以心住心正住三昧。心寂定故便能專一；心專一故，次第無間；得定心故心常寂靜；心寂靜故心生喜樂，便除欲愛、諸惡、不善。

「有覺有觀定生喜樂，成就初禪；無覺少觀定生喜樂，成就二禪；除喜、得樂、念捨，得第三禪；離喜樂、行捨心，得第四禪；除我見、離憂喜、捨苦樂，淨念捨行四禪。一切解脫離色相，如虛空，眾生心相、虛空相等作一解脫觀。以是故，色相滅，空相生；惱壞相已滅，無邊虛空相成。從無邊虛空相以次觀識，識無邊故，虛空相滅。觀識漸損乃至少識，名為不用處；復觀此識若有、若無，是名非想非非想處；滅諸想、受，是名滅定。菩薩雖入滅定而不捨教化眾生，亦不永樂滅定以為寂靜，不捨滅定而能慈悲普覆眾生；於滅定中乃至起悲、喜、捨心亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有覺有觀定生喜樂，成就初禪；無覺少觀定生喜樂，成就二禪；除喜、得樂、念捨，得第三禪；離喜樂、行捨心，得第四禪；除我見、離憂喜、捨苦樂，淨念捨行四禪。一切解脫離色相，如虛空，眾生心相、虛空相等作一解脫觀。以是故，色相滅，空相生；惱壞相已滅，無邊虛空相成。從無邊虛空相以次觀識，識無邊故，虛空相滅。觀識漸損乃至少識，名為不用處；復觀此識若有、若無，是名非想非非想處；滅諸想、受，是名滅定。菩薩雖入滅定而不捨教化眾生，亦不永樂滅定以為寂靜，不捨滅定而能慈悲普覆眾生；於滅定中乃至起悲、喜、捨心亦復如是。

「菩薩爾時便獲五神通，而不以十二門禪、五神通等以為自足，方求上法阿耨多羅三藐三菩提，莊嚴之具，功德滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時便獲五神通，而不以十二門禪、五神通等以為自足，方求上法阿耨多羅三藐三菩提，莊嚴之具，功德滿足。

「善男子！具此十事是名菩薩具禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩具禪波羅蜜。

「善男子！菩薩復有十法名為智慧滿足。何等為十？具無我善、善解業報、善解有為法、善解生死相續不絕、善解生死出要之法、善解聲聞辟支二乘之法、善解摩訶衍、善解遮魔業智慧、不顛倒智慧、無等智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為智慧滿足。何等為十？具無我善、善解業報、善解有為法、善解生死相續不絕、善解生死出要之法、善解聲聞辟支二乘之法、善解摩訶衍、善解遮魔業智慧、不顛倒智慧、無等智慧。

「善男子！云何具無我善？菩薩以智觀察色、受、想、行、識，觀色不生、不起、不見起因，受亦不生、不起、不見起因，想亦不生、不起、不見起因，行亦不生、不起、不見起因，識亦不生、不起、不見起因，滅亦不生、不起、不見起因，第一義諦亦不見、不生、不起。世諦、第一義諦，但有假名而無實體。雖知諸法虛寂而不捨於精進，深矜一切眾生，如救頭然、如救衣裳然，勤修方便，不懈、不捨。為一切眾生故而求阿耨多羅三藐三菩提果，莊嚴具足，是名菩薩無我善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何具無我善？菩薩以智觀察色、受、想、行、識，觀色不生、不起、不見起因，受亦不生、不起、不見起因，想亦不生、不起、不見起因，行亦不生、不起、不見起因，識亦不生、不起、不見起因，滅亦不生、不起、不見起因，第一義諦亦不見、不生、不起。世諦、第一義諦，但有假名而無實體。雖知諸法虛寂而不捨於精進，深矜一切眾生，如救頭然、如救衣裳然，勤修方便，不懈、不捨。為一切眾生故而求阿耨多羅三藐三菩提果，莊嚴具足，是名菩薩無我善根。

「云何名菩薩善知業報？菩薩選擇觀察一切眾生皆如幻相、如乾闥婆城、水中之月，體性空寂。一切眾生染著我見及我所見，以是因緣不見正道。眾生作如是想：『若無我、無人、無眾生、無壽命、無丈夫者，若悉皆無，誰受善惡、六趣差別？』菩薩摩訶薩雖知業報不斷、不常，而受不捨，是名菩薩善知業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善知業報？菩薩選擇觀察一切眾生皆如幻相、如乾闥婆城、水中之月，體性空寂。一切眾生染著我見及我所見，以是因緣不見正道。眾生作如是想：『若無我、無人、無眾生、無壽命、無丈夫者，若悉皆無，誰受善惡、六趣差別？』菩薩摩訶薩雖知業報不斷、不常，而受不捨，是名菩薩善知業報。

「云何名菩薩善知有為而不取有為相？如實正見，知有為法迅速不停，念念流動猶華上露、如山㵎水駛流赴下，間無暫息，亦如沙鹵無有牢固，何有智者當生樂著而戀親愛？見有為法如是之相，云何智者而生憂悲？以是因緣，深樂涅槃、厭惡生死，是名菩薩善知有為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善知有為而不取有為相？如實正見，知有為法迅速不停，念念流動猶華上露、如山㵎水駛流赴下，間無暫息，亦如沙鹵無有牢固，何有智者當生樂著而戀親愛？見有為法如是之相，云何智者而生憂悲？以是因緣，深樂涅槃、厭惡生死，是名菩薩善知有為法。

「云何名菩薩善解生死流轉？菩薩觀察一切眾生，無明所盲、漂流生死、恒為愛羂諸結所縛，以是因緣故受，以受故造善惡業，以業因緣故有，有因緣故生，生因緣故死，憂、悲、苦、惱眾苦聚集。生、死流轉互為上下，猶如火輪。是故，菩薩正觀生死如實而知，是名菩薩善解生死流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善解生死流轉？菩薩觀察一切眾生，無明所盲、漂流生死、恒為愛羂諸結所縛，以是因緣故受，以受故造善惡業，以業因緣故有，有因緣故生，生因緣故死，憂、悲、苦、惱眾苦聚集。生、死流轉互為上下，猶如火輪。是故，菩薩正觀生死如實而知，是名菩薩善解生死流轉。

「云何名菩薩善解生死出要之法？無無明則無行，無行則無識，無識則無名色，無名色則無六入，無六入則無觸，無觸則無受，無受則無愛，無愛則無取，無取則無有，無有則無生，無生則無老、死、憂、悲、苦、惱眾苦聚集。菩薩以如實知見十二因緣，是名菩薩善解生死出要之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善解生死出要之法？無無明則無行，無行則無識，無識則無名色，無名色則無六入，無六入則無觸，無觸則無受，無受則無愛，無愛則無取，無取則無有，無有則無生，無生則無老、死、憂、悲、苦、惱眾苦聚集。菩薩以如實知見十二因緣，是名菩薩善解生死出要之法。

「云何名菩薩善解聲聞、辟支二乘之法？菩薩觀察如此法時成須陀洹、成斯陀含、成阿那含、成阿羅漢，斷諸結漏得成辟支佛，成辟支佛已如犀一角，善解聲聞、辟支佛法而不取證。何以故？我攝受一切眾生故，作師子吼而作是言：『我當拔一切眾生曠野生死之苦，以是故我今不應獨出生死。』是名菩薩善解聲聞、辟支佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善解聲聞、辟支二乘之法？菩薩觀察如此法時成須陀洹、成斯陀含、成阿那含、成阿羅漢，斷諸結漏得成辟支佛，成辟支佛已如犀一角，善解聲聞、辟支佛法而不取證。何以故？我攝受一切眾生故，作師子吼而作是言：『我當拔一切眾生曠野生死之苦，以是故我今不應獨出生死。』是名菩薩善解聲聞、辟支佛法。

「云何名菩薩善解摩訶衍法？菩薩善學一切諸法而不得諸法相、善修學道而不得是道相，不見能行者、不見所行法亦不見所至到處，以是因緣相貌而不墮於斷見，是名菩薩善解摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善解摩訶衍法？菩薩善學一切諸法而不得諸法相、善修學道而不得是道相，不見能行者、不見所行法亦不見所至到處，以是因緣相貌而不墮於斷見，是名菩薩善解摩訶衍。

「云何名菩薩善知遮魔業智慧？菩薩善知不親近惡知識亦不至惡國，而常遠離世俗談話，不樂親近諸餘非法、不求利養，亦於此法不生欣樂，一切結使能障菩提者悉皆遠離，善知對治法，是名菩薩善知遮魔業智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善知遮魔業智慧？菩薩善知不親近惡知識亦不至惡國，而常遠離世俗談話，不樂親近諸餘非法、不求利養，亦於此法不生欣樂，一切結使能障菩提者悉皆遠離，善知對治法，是名菩薩善知遮魔業智慧。

「云何名菩薩不顛倒智慧？善學世諦、第一義諦，及諸經論、善學世間雜論，為成熟眾生故。雖廣聞多學而不為於顯己功德，但為成熟眾生；雖明知世典而常尊佛法以為最勝，終不染於外道邪見，是名菩薩不顛倒智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不顛倒智慧？善學世諦、第一義諦，及諸經論、善學世間雜論，為成熟眾生故。雖廣聞多學而不為於顯己功德，但為成熟眾生；雖明知世典而常尊佛法以為最勝，終不染於外道邪見，是名菩薩不顛倒智慧。

「云何名菩薩無等智慧？不見若天、若人、沙門、婆羅門、諸外道與菩薩智慧等者，除諸如來、世尊、等正覺，餘天、人、阿修羅無有能及菩薩智者，是名菩薩無等智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩無等智慧？不見若天、若人、沙門、婆羅門、諸外道與菩薩智慧等者，除諸如來、世尊、等正覺，餘天、人、阿修羅無有能及菩薩智者，是名菩薩無等智慧。

「善男子！具此十事是名菩薩滿足智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩滿足智慧。

「善男子！菩薩復有十法名滿足方便。何等為十？善解方便迴向、善迴外道諸見、善迴五塵、善除疑悔、善救護眾生、善知眾生濟命、善受供養、善移聲聞辟支二乘學者入於大乘、善知示教利喜、善知供養恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名滿足方便。何等為十？善解方便迴向、善迴外道諸見、善迴五塵、善除疑悔、善救護眾生、善知眾生濟命、善受供養、善移聲聞辟支二乘學者入於大乘、善知示教利喜、善知供養恭敬。

「云何名菩薩善解方便迴向？一切所有，若華、若果、若香、若香樹、若寶、若寶樹、若疊、若疊樹、一切空澤曠野，無主、非我所諸物，盡皆晝三時、夜三時迴心施佛，以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。於修多羅經中讚歎供養三寶之處深生隨喜，十方世界一切菩薩及諸眾生若起一念善根，身心隨喜悉皆迴向。香華供養諸佛形像、塔廟，以是善根願令一切眾生悉除破戒、非法臭穢，當使一切眾生皆得諸佛戒香之身。若有掃塔塗地，願使一切眾生悉得端正莊嚴之具；若以華蓋供養佛塔，願一切眾生除煩惱熱；若入僧坊、塔寺，願一切眾生入涅槃城；若出塔寺，願一切眾生永離生死；若開門時，願一切眾生開善趣門；若閉門時，願一切眾生閉惡趣門；若欲坐時，願一切眾生當坐道場；若欲起時，願一切眾生於煩惱淤埿悉令超出；若右脇臥時，願一切眾生得右脇涅槃；若著衣時，願一切眾生著慚愧衣；若捉鉢時，願一切眾生滿足佛法；若欲食時，願一切眾生悉得法食；若大小便利時，願一切眾生蠲除垢穢，無婬、怒、癡；若洗手時，當願眾生悉離染穢；若洗脚時，願一切眾生除煩惱垢；若嚼楊枝時，願一切眾生種種垢穢皆悉得除；若身行止及舉動時，願一切眾生悉得安樂；若禮塔寺時，願一切眾生亦皆敬禮。是名菩薩善解方便迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善解方便迴向？一切所有，若華、若果、若香、若香樹、若寶、若寶樹、若疊、若疊樹、一切空澤曠野，無主、非我所諸物，盡皆晝三時、夜三時迴心施佛，以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。於修多羅經中讚歎供養三寶之處深生隨喜，十方世界一切菩薩及諸眾生若起一念善根，身心隨喜悉皆迴向。香華供養諸佛形像、塔廟，以是善根願令一切眾生悉除破戒、非法臭穢，當使一切眾生皆得諸佛戒香之身。若有掃塔塗地，願使一切眾生悉得端正莊嚴之具；若以華蓋供養佛塔，願一切眾生除煩惱熱；若入僧坊、塔寺，願一切眾生入涅槃城；若出塔寺，願一切眾生永離生死；若開門時，願一切眾生開善趣門；若閉門時，願一切眾生閉惡趣門；若欲坐時，願一切眾生當坐道場；若欲起時，願一切眾生於煩惱淤埿悉令超出；若右脇臥時，願一切眾生得右脇涅槃；若著衣時，願一切眾生著慚愧衣；若捉鉢時，願一切眾生滿足佛法；若欲食時，願一切眾生悉得法食；若大小便利時，願一切眾生蠲除垢穢，無婬、怒、癡；若洗手時，當願眾生悉離染穢；若洗脚時，願一切眾生除煩惱垢；若嚼楊枝時，願一切眾生種種垢穢皆悉得除；若身行止及舉動時，願一切眾生悉得安樂；若禮塔寺時，願一切眾生亦皆敬禮。是名菩薩善解方便迴向。

「云何名菩薩善迴外道諸見？能令異學九十六種調伏出家，欲調伏時而不貢高為作師範，要先恭事現為弟子然後調伏。隨諸外道所有威儀、法則，悉皆習學，究盡勝彼。令調伏已而反制之，使為弟子信受其語，爾時便為說言：『汝先所學法無有離欲，亦無出要。』乃以正道誘化其心令立佛法，是名菩薩善調外道諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善迴外道諸見？能令異學九十六種調伏出家，欲調伏時而不貢高為作師範，要先恭事現為弟子然後調伏。隨諸外道所有威儀、法則，悉皆習學，究盡勝彼。令調伏已而反制之，使為弟子信受其語，爾時便為說言：『汝先所學法無有離欲，亦無出要。』乃以正道誘化其心令立佛法，是名菩薩善調外道諸見。

「云何名菩薩善迴五塵？見諸眾生貪欲熾盛，為化彼故現作女身，端正殊妙超諸女人，使彼染著；即復現身變為死屍，膖脹臭爛。眾生見者悉生驚怖，即便厭惡：『我今云何疾得遠離臭穢之身？』菩薩爾時即復本形而說法要，皆令堅固無上道心，是名菩薩善迴五塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善迴五塵？見諸眾生貪欲熾盛，為化彼故現作女身，端正殊妙超諸女人，使彼染著；即復現身變為死屍，膖脹臭爛。眾生見者悉生驚怖，即便厭惡：『我今云何疾得遠離臭穢之身？』菩薩爾時即復本形而說法要，皆令堅固無上道心，是名菩薩善迴五塵。

「云何名菩薩善除疑悔？若見眾生作五逆罪及餘諸惡，菩薩即語眾生言：『汝今何為愁苦如是？』彼人答言：『我作五逆罪愁憂悔恨，捨此身已當久受苦惱，長夜衰損，無有義利。』菩薩為現神變適其心念，令彼信服便生信敬愛樂。菩薩又復化作父母而加逆害，彼作是念：『菩薩神足威力無量猶害父母，況我愚癡而能不作？』菩薩答言：『我真汝伴，同作逆罪。』菩薩便為說種種法，令彼逆罪即得輕微猶如蚊翅，是名菩薩善除疑悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善除疑悔？若見眾生作五逆罪及餘諸惡，菩薩即語眾生言：『汝今何為愁苦如是？』彼人答言：『我作五逆罪愁憂悔恨，捨此身已當久受苦惱，長夜衰損，無有義利。』菩薩為現神變適其心念，令彼信服便生信敬愛樂。菩薩又復化作父母而加逆害，彼作是念：『菩薩神足威力無量猶害父母，況我愚癡而能不作？』菩薩答言：『我真汝伴，同作逆罪。』菩薩便為說種種法，令彼逆罪即得輕微猶如蚊翅，是名菩薩善除疑悔。

「云何名菩薩善能救拔眾生？菩薩觀彼眾生堪為法器而造諸惡，菩薩即為現形種種說法：應現王身得度者，即現王等身；應現剎利身得度者，即現剎利身；應現婆羅門身得度者，即現婆羅門身；應現天身得度者，即現天身；應現金剛力士身得度者，即現金剛力士身；應現恐怖身得度者，即現恐怖身；應見繫閉鞭打驚怖身得度者，即現繫閉鞭打驚怖身；應見親友愛樂身得度者，即現親友愛樂身；所應見者皆為現之，是名菩薩善能救拔眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善能救拔眾生？菩薩觀彼眾生堪為法器而造諸惡，菩薩即為現形種種說法：應現王身得度者，即現王等身；應現剎利身得度者，即現剎利身；應現婆羅門身得度者，即現婆羅門身；應現天身得度者，即現天身；應現金剛力士身得度者，即現金剛力士身；應現恐怖身得度者，即現恐怖身；應見繫閉鞭打驚怖身得度者，即現繫閉鞭打驚怖身；應見親友愛樂身得度者，即現親友愛樂身；所應見者皆為現之，是名菩薩善能救拔眾生。

「云何名菩薩善知眾生濟命？菩薩摩訶薩見眾生無所堪任、不識正法，惟知貪欲、飲食、衣服，更無餘求。菩薩爾時為示算數、醫方、種種伎術，如是善者皆令學習，悉令不乏衣服、飲食，是名菩薩善知眾生濟命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善知眾生濟命？菩薩摩訶薩見眾生無所堪任、不識正法，惟知貪欲、飲食、衣服，更無餘求。菩薩爾時為示算數、醫方、種種伎術，如是善者皆令學習，悉令不乏衣服、飲食，是名菩薩善知眾生濟命。

「云何名菩薩善解受供？菩薩爾時得大寶聚，如須彌山悉能受之；若得少施，微毫縷綖亦皆受用。菩薩以何緣故大小皆受？見眾生慳貪、嫉妬、無有施心，又見眾生出沒生死如水中魚，深愍眾生漂溺巨海，為作利益令使快樂，受財寶已為供養佛法僧、給施窮乏，隨所施處而為說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是名菩薩善解受供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善解受供？菩薩爾時得大寶聚，如須彌山悉能受之；若得少施，微毫縷綖亦皆受用。菩薩以何緣故大小皆受？見眾生慳貪、嫉妬、無有施心，又見眾生出沒生死如水中魚，深愍眾生漂溺巨海，為作利益令使快樂，受財寶已為供養佛法僧、給施窮乏，隨所施處而為說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是名菩薩善解受供。

「云何名菩薩善能移於二乘入於大乘？菩薩見眾生堪任大器，乃至作聲聞、辟支佛二乘，精進勤修、苦行。爾時菩薩令住大乘，及其徒眾悉皆令轉，捨於小心；為繼佛種、不斷三寶故。是名菩薩移於二乘安住大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善能移於二乘入於大乘？菩薩見眾生堪任大器，乃至作聲聞、辟支佛二乘，精進勤修、苦行。爾時菩薩令住大乘，及其徒眾悉皆令轉，捨於小心；為繼佛種、不斷三寶故。是名菩薩移於二乘安住大乘。

「云何名菩薩善能示教利喜？未發菩提心者能令發心；懈怠懶墮者令勤精進；若以少善而自足者，方便發起，令具諸善；若有虧損、少戒、生大障礙而心遠離一切諸善者，菩薩即為說法，令其歡喜具修戒行；是名菩薩善能示教利喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善能示教利喜？未發菩提心者能令發心；懈怠懶墮者令勤精進；若以少善而自足者，方便發起，令具諸善；若有虧損、少戒、生大障礙而心遠離一切諸善者，菩薩即為說法，令其歡喜具修戒行；是名菩薩善能示教利喜。

「云何名菩薩善能恭敬供養三寶？出家菩薩少欲知足、不積財寶，唯以法施為利。爾時，在閑靜處獨坐思惟：『我今何為不作供養佛想？』即自思惟種種運心供養諸佛，如是思惟已便能具足六度。云何具足六度？以種種供養而具檀波羅蜜，恒與一切眾生善是名尸波羅蜜，歡喜忍樂是名羼提波羅蜜，心身不懈是名毘梨耶波羅蜜，專心不散是名禪波羅蜜，莊嚴眾行皆悉具足是名般若波羅蜜。菩薩如是靜處思惟時能具六波羅蜜，是名菩薩善解恭敬供養三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善能恭敬供養三寶？出家菩薩少欲知足、不積財寶，唯以法施為利。爾時，在閑靜處獨坐思惟：『我今何為不作供養佛想？』即自思惟種種運心供養諸佛，如是思惟已便能具足六度。云何具足六度？以種種供養而具檀波羅蜜，恒與一切眾生善是名尸波羅蜜，歡喜忍樂是名羼提波羅蜜，心身不懈是名毘梨耶波羅蜜，專心不散是名禪波羅蜜，莊嚴眾行皆悉具足是名般若波羅蜜。菩薩如是靜處思惟時能具六波羅蜜，是名菩薩善解恭敬供養三寶。

「善男子！具此十事是名菩薩具足方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩具足方便。

「善男子！菩薩復有十法名方便發願。何等為十？不作卑下發願、不畏生死發願、出過一切眾生發願、一切諸佛讚歎發願、能摧伏一切魔發願、不為他教故發願、無邊發願、不恐畏發願、無憂發願、具足發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名方便發願。何等為十？不作卑下發願、不畏生死發願、出過一切眾生發願、一切諸佛讚歎發願、能摧伏一切魔發願、不為他教故發願、無邊發願、不恐畏發願、無憂發願、具足發願。

「云何名菩薩不卑下發願？菩薩摩訶薩不為三有受樂故發願，是名菩薩不卑下發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不卑下發願？菩薩摩訶薩不為三有受樂故發願，是名菩薩不卑下發願。

「云何名菩薩不畏生死發願？不求二乘，不為厭惡生死、不為滅除生死故發願，是名菩薩不畏生死發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不畏生死發願？不求二乘，不為厭惡生死、不為滅除生死故發願，是名菩薩不畏生死發願。

「云何名菩薩出過一切眾生發願？菩薩願使一切四生眾生悉成菩提如般涅槃，而我或入涅槃或不入涅槃，是名菩薩出過一切眾生發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩出過一切眾生發願？菩薩願使一切四生眾生悉成菩提如般涅槃，而我或入涅槃或不入涅槃，是名菩薩出過一切眾生發願。

「云何名菩薩一切諸佛讚歎發願？菩薩發願：『我化一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩道乃至坐於道場，我當勸請令轉法輪；佛若入涅槃，我當勸請令久住世利益眾生。』是名菩薩一切諸佛讚歎發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩一切諸佛讚歎發願？菩薩發願：『我化一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩道乃至坐於道場，我當勸請令轉法輪；佛若入涅槃，我當勸請令久住世利益眾生。』是名菩薩一切諸佛讚歎發願。

「云何名菩薩摧伏一切諸魔發願？菩薩願使一切眾生成佛時國土不聞惡魔名字，是名菩薩摧伏一切諸魔發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩摧伏一切諸魔發願？菩薩願使一切眾生成佛時國土不聞惡魔名字，是名菩薩摧伏一切諸魔發願。

「云何名菩薩不為他教故發願？終不受他教故，發阿耨多羅三藐三菩提心；自以智慧觀察世界眾生受無量苦，為拔濟故，發阿耨多羅三藐三菩提心；是名菩薩不為他教故發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不為他教故發願？終不受他教故，發阿耨多羅三藐三菩提心；自以智慧觀察世界眾生受無量苦，為拔濟故，發阿耨多羅三藐三菩提心；是名菩薩不為他教故發願。

「云何名菩薩無邊發願？菩薩不為方所少緣發願。菩薩整其衣服，右膝著地，叉手合掌，心生厭惡：『於十方一切世界所有菩薩，若坐道場勤修苦行、初成佛者、轉法輪者，當悉觀察照見我心，勸請隨喜願轉法輪。一切十方菩薩，從初發意行六波羅蜜皆作無量難行苦行，乃至坐於道場降魔成佛及轉法輪，於此一一善心，我皆隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。』是名菩薩無邊發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩無邊發願？菩薩不為方所少緣發願。菩薩整其衣服，右膝著地，叉手合掌，心生厭惡：『於十方一切世界所有菩薩，若坐道場勤修苦行、初成佛者、轉法輪者，當悉觀察照見我心，勸請隨喜願轉法輪。一切十方菩薩，從初發意行六波羅蜜皆作無量難行苦行，乃至坐於道場降魔成佛及轉法輪，於此一一善心，我皆隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。』是名菩薩無邊發願。

「云何名菩薩不恐畏發願？菩薩從初發心，聞深妙法不生驚畏、聞佛本行無量功德不生驚畏、聞菩薩深遠遊戲神通不生驚畏、聞菩薩深遠善權方便不生驚畏。菩薩作是念：『佛菩提無量無邊、世界無量無邊、佛所成熟眾生無量無邊，非我智力之所能知，惟佛與佛乃能究竟。』是名菩薩不恐畏發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不恐畏發願？菩薩從初發心，聞深妙法不生驚畏、聞佛本行無量功德不生驚畏、聞菩薩深遠遊戲神通不生驚畏、聞菩薩深遠善權方便不生驚畏。菩薩作是念：『佛菩提無量無邊、世界無量無邊、佛所成熟眾生無量無邊，非我智力之所能知，惟佛與佛乃能究竟。』是名菩薩不恐畏發願。

「云何名菩薩無憂發願？菩薩見諸眾生癡無慧目、𢤱悷難調不可降伏、破戒懶墮眾惡悉具，為如此等深起厭心，求生淨土：『願令我等不聞如是諸惡之名，當行慈悲、智慧具足。』菩薩發心便作是念：『一切世界中少智眾生，愚癡、瘖啞、無涅槃分、不生信心者，而為一切諸佛、菩薩之所棄捨，如此眾生我皆調伏，乃至坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。』發此心時，一切魔宮悉皆震動，十方諸佛發聲讚歎：『莊嚴淨土，速成正覺。』是名菩薩無憂發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩無憂發願？菩薩見諸眾生癡無慧目、𢤱悷難調不可降伏、破戒懶墮眾惡悉具，為如此等深起厭心，求生淨土：『願令我等不聞如是諸惡之名，當行慈悲、智慧具足。』菩薩發心便作是念：『一切世界中少智眾生，愚癡、瘖啞、無涅槃分、不生信心者，而為一切諸佛、菩薩之所棄捨，如此眾生我皆調伏，乃至坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。』發此心時，一切魔宮悉皆震動，十方諸佛發聲讚歎：『莊嚴淨土，速成正覺。』是名菩薩無憂發願。

「云何名菩薩具足發願？菩薩發心誓願降魔、成阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩具足發願。譬如油鉢若已平滿，更投一渧終不復受。菩薩成佛，眾願滿足，亦復如是，更無減少一塵之願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩具足發願？菩薩發心誓願降魔、成阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩具足發願。譬如油鉢若已平滿，更投一渧終不復受。菩薩成佛，眾願滿足，亦復如是，更無減少一塵之願。

「善男子！具此十事是名菩薩方便具足發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩方便具足發願。

「善男子！菩薩復有十法名力具足。何等為十？人不輕力、不為他所伏力、具福業力、具智慧力、具徒眾力、得神通力、自在之力、陀羅尼力、菩薩定持不可動力、所言無二力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名力具足。何等為十？人不輕力、不為他所伏力、具福業力、具智慧力、具徒眾力、得神通力、自在之力、陀羅尼力、菩薩定持不可動力、所言無二力。

「云何名菩薩人不輕力？一切外道、聲聞二乘無能過者，一切眾生亦無有與菩薩力等者，是名菩薩人不輕力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩人不輕力？一切外道、聲聞二乘無能過者，一切眾生亦無有與菩薩力等者，是名菩薩人不輕力。

「云何名菩薩具福業力？無有世間、出世間所修之福、功德莊嚴，能與菩薩力齊等者，是名菩薩具福業力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩具福業力？無有世間、出世間所修之福、功德莊嚴，能與菩薩力齊等者，是名菩薩具福業力。

「云何名菩薩具智慧力？菩薩智力有所舉動，於前、後際無有錯謬，是名菩薩具智慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩具智慧力？菩薩智力有所舉動，於前、後際無有錯謬，是名菩薩具智慧力。

「云何名菩薩具徒眾力？菩薩徒眾不壞正見，無毀威儀，常修淨命，所攝大眾皆同菩薩正直之行，是名菩薩具徒眾力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩具徒眾力？菩薩徒眾不壞正見，無毀威儀，常修淨命，所攝大眾皆同菩薩正直之行，是名菩薩具徒眾力。

「云何名菩薩具神通力？菩薩以世俗五通勝於聲聞二乘五通，能以一塵容閻浮提及四天下，或千世界、或二千世界、或三千大千世界，乃至恒河沙等三千大千世界，而微塵不增、世界不減，其中眾生亦不迫迮、無覺知想、不相妨礙，是名菩薩具神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩具神通力？菩薩以世俗五通勝於聲聞二乘五通，能以一塵容閻浮提及四天下，或千世界、或二千世界、或三千大千世界，乃至恒河沙等三千大千世界，而微塵不增、世界不減，其中眾生亦不迫迮、無覺知想、不相妨礙，是名菩薩具神通力。

「云何名菩薩得自在力？菩薩有自在力，欲使三千大千世界種種珍寶遍滿其中，即如其意，是名菩薩自在之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩得自在力？菩薩有自在力，欲使三千大千世界種種珍寶遍滿其中，即如其意，是名菩薩自在之力。

「云何名菩薩得陀羅尼力？菩薩若聞無量無邊諸佛說法，異聞、異字，能於一念種種音聲悉皆受持、思惟、修行，是名菩薩陀羅尼力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩得陀羅尼力？菩薩若聞無量無邊諸佛說法，異聞、異字，能於一念種種音聲悉皆受持、思惟、修行，是名菩薩陀羅尼力。

「云何名菩薩定持無戲動力？一切眾生無能擾壞令其心亂，是名菩薩定持不戲動力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩定持無戲動力？一切眾生無能擾壞令其心亂，是名菩薩定持不戲動力。

「云何名菩薩所言無二力？菩薩心思後言，口無二語，惟除方便利益之說，是名菩薩言無二力。若有記莂，終不錯謬，一切眾生所有智慧，無能出過菩薩之者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩所言無二力？菩薩心思後言，口無二語，惟除方便利益之說，是名菩薩言無二力。若有記莂，終不錯謬，一切眾生所有智慧，無能出過菩薩之者。

「善男子！具此十事是名菩薩得力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩得力具足。

「善男子！菩薩復有十法名具足智。何等為十？知人無我智具足、知法無我智具足、遍知諸方智具足、善知禪定境界處所具足、智持具足、無等智具足、善知眾生根行智具足、無作智具足、善知一切法相智具足、善知出世間智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名具足智。何等為十？知人無我智具足、知法無我智具足、遍知諸方智具足、善知禪定境界處所具足、智持具足、無等智具足、善知眾生根行智具足、無作智具足、善知一切法相智具足、善知出世間智具足。

「云何名菩薩知人無我？觀五陰不堅、無牢固、虛妄、無真實，乃至滅謝亦不見有去。菩薩作是念：『此五陰，無我、無眾生、無壽命、無養育、無人。凡夫愚人謂實有我故妄取我想，猶如鬼魅妖異所著。眾生妄計亦復如是，或陰即是我、我即是陰，或陰是我所、我所是陰。著虛妄我，不見真實，於生死中如旋火輪，虛妄無實。』菩薩如實能知，是名菩薩知人無我具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩知人無我？觀五陰不堅、無牢固、虛妄、無真實，乃至滅謝亦不見有去。菩薩作是念：『此五陰，無我、無眾生、無壽命、無養育、無人。凡夫愚人謂實有我故妄取我想，猶如鬼魅妖異所著。眾生妄計亦復如是，或陰即是我、我即是陰，或陰是我所、我所是陰。著虛妄我，不見真實，於生死中如旋火輪，虛妄無實。』菩薩如實能知，是名菩薩知人無我具足。

「云何名菩薩觀法無我知？如實相見生、見滅，知一切物猶如假借，但有名用，假施設生，無有實體。假施設法亦不斷、不常，但從緣而生、從緣而滅。菩薩如實而知諸法真實，是名觀法無我具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩觀法無我知？如實相見生、見滅，知一切物猶如假借，但有名用，假施設生，無有實體。假施設法亦不斷、不常，但從緣而生、從緣而滅。菩薩如實而知諸法真實，是名觀法無我具足。

「云何名菩薩一切處遍知？一切處遍知者，非一剎那中知、非一剎那中不知，非此方知、彼方不知，而能普於十方得無礙智，是名菩薩一切處遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩一切處遍知？一切處遍知者，非一剎那中知、非一剎那中不知，非此方知、彼方不知，而能普於十方得無礙智，是名菩薩一切處遍知。

「云何名菩薩善知禪定境界處所？知聲聞定、知辟支佛定、知菩薩定、知諸佛定，如是諸定皆悉了知。聲聞二乘但知自分境界，餘則不知；菩薩定者知己境界，兼知二乘及如來禪定，究竟定相以佛力故亦悉能知，是名菩薩善知禪定境界處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善知禪定境界處所？知聲聞定、知辟支佛定、知菩薩定、知諸佛定，如是諸定皆悉了知。聲聞二乘但知自分境界，餘則不知；菩薩定者知己境界，兼知二乘及如來禪定，究竟定相以佛力故亦悉能知，是名菩薩善知禪定境界處所。

「云何名菩薩智持具足？菩薩善知聲聞持、辟支佛持、菩薩持，況餘眾生而不能知？是名菩薩智持具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩智持具足？菩薩善知聲聞持、辟支佛持、菩薩持，況餘眾生而不能知？是名菩薩智持具足。

「云何名菩薩無等智具足？一切外道二乘諸智無有能及菩薩智者，惟除如來一切種智，是名菩薩無等智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩無等智具足？一切外道二乘諸智無有能及菩薩智者，惟除如來一切種智，是名菩薩無等智具足。

「云何名菩薩善知眾生根行具足？菩薩能以淨無礙智遍觀世界，有眾生能生菩提、有眾生不能生菩提、有眾生滿足菩提、有眾生不滿足菩提，有眾生住於初地乃至住於十地，有眾生坐於道場、有成正覺、有轉法輪乃至入般涅槃，有聲聞乘涅槃、有辟支佛乘涅槃，有生善趣者、有生惡趣者，是名菩薩善知眾生根行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善知眾生根行具足？菩薩能以淨無礙智遍觀世界，有眾生能生菩提、有眾生不能生菩提、有眾生滿足菩提、有眾生不滿足菩提，有眾生住於初地乃至住於十地，有眾生坐於道場、有成正覺、有轉法輪乃至入般涅槃，有聲聞乘涅槃、有辟支佛乘涅槃，有生善趣者、有生惡趣者，是名菩薩善知眾生根行具足。

「云何名菩薩無作智具足？於四威儀——行、住、坐、臥——念念無作，心恒成就。譬如有人於出入息乃至睡眠常無所作。菩薩如是，心無思惟亦非造作，而無礙智自然成就，是名菩薩無作智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩無作智具足？於四威儀——行、住、坐、臥——念念無作，心恒成就。譬如有人於出入息乃至睡眠常無所作。菩薩如是，心無思惟亦非造作，而無礙智自然成就，是名菩薩無作智具足。

「云何名菩薩善知一切法相具足？了達諸法皆同一相。云何一相？皆盡空相，如幻相、虛妄相，是名菩薩善知一切法相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善知一切法相具足？了達諸法皆同一相。云何一相？皆盡空相，如幻相、虛妄相，是名菩薩善知一切法相具足。

「云何名菩薩善知出世間智具足？菩薩知無漏智、出一切世間諸智，是名菩薩出世間智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善知出世間智具足？菩薩知無漏智、出一切世間諸智，是名菩薩出世間智具足。

「善男子！具此十事是名菩薩得一切智滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩得一切智滿足。

「善男子！菩薩復有十法名得地三昧。何等為十？如地廣大無邊、如地一切眾生依止存濟、如地於一切眾生悉有育養之恩終不計恩、如地普能容受諸大雲雨、能為一切眾生依止住處、能生善種及一切種、如大寶器、能出一切大藥、不可傾動、不驚不畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名得地三昧。何等為十？如地廣大無邊、如地一切眾生依止存濟、如地於一切眾生悉有育養之恩終不計恩、如地普能容受諸大雲雨、能為一切眾生依止住處、能生善種及一切種、如大寶器、能出一切大藥、不可傾動、不驚不畏。

「云何名菩薩如地廣大無邊？周匝十方，無邊無量；菩薩亦爾，功德、智慧、莊嚴、願行無邊無量，是名菩薩如地廣大無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如地廣大無邊？周匝十方，無邊無量；菩薩亦爾，功德、智慧、莊嚴、願行無邊無量，是名菩薩如地廣大無邊。

「云何名菩薩如地一切眾生依止存濟？各從所欲稱意拯給，周濟無礙；菩薩亦爾，施、戒、忍辱、精進、禪、智，乃至眾具皆悉與之，而心無限礙，是名菩薩如地一切眾生依止存濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如地一切眾生依止存濟？各從所欲稱意拯給，周濟無礙；菩薩亦爾，施、戒、忍辱、精進、禪、智，乃至眾具皆悉與之，而心無限礙，是名菩薩如地一切眾生依止存濟。

「云何名菩薩有育養之恩而不望報？猶如大地，等無好惡，加報不欣、無亦不恨，是名菩薩育養之恩而不望報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩有育養之恩而不望報？猶如大地，等無好惡，加報不欣、無亦不恨，是名菩薩育養之恩而不望報。

「云何名菩薩如地普能容受大法雲雨？亦如大地，天注雲雨，普皆容受，無不堪持；菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸佛興大密雲普注法雨，如其所說悉能受持，是名菩薩如地普能容受大法雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如地普能容受大法雲雨？亦如大地，天注雲雨，普皆容受，無不堪持；菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸佛興大密雲普注法雨，如其所說悉能受持，是名菩薩如地普能容受大法雲雨。

「云何名菩薩能為一切眾生依止住處？又如大地，草、木、叢林，一切眾生行、住、坐、臥皆依於地；菩薩亦爾，一切眾生修行善趣、二乘學法及以涅槃，一切皆因菩薩而有，是名菩薩能為一切眾生依止住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能為一切眾生依止住處？又如大地，草、木、叢林，一切眾生行、住、坐、臥皆依於地；菩薩亦爾，一切眾生修行善趣、二乘學法及以涅槃，一切皆因菩薩而有，是名菩薩能為一切眾生依止住處。

「云何名菩薩善種子之所依處？譬如大地，一切種子依地而生；菩薩亦爾，一切善業天人種子皆依菩薩而生，是名菩薩善種子之所依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善種子之所依處？譬如大地，一切種子依地而生；菩薩亦爾，一切善業天人種子皆依菩薩而生，是名菩薩善種子之所依處。

「云何名菩薩如大寶器？譬如大地能出眾寶，是諸寶物皆出於地；菩薩摩訶薩亦復如是，功德、善寶、一切樂果悉出菩薩，是名菩薩如大寶器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如大寶器？譬如大地能出眾寶，是諸寶物皆出於地；菩薩摩訶薩亦復如是，功德、善寶、一切樂果悉出菩薩，是名菩薩如大寶器。

「云何名菩薩能出一切大藥？譬如大地，出眾妙藥能治種種諸病；菩薩摩訶薩亦復如是，能出一切諸妙法藥、能除一切諸煩惱病，是名菩薩能出一切大法藥器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能出一切大藥？譬如大地，出眾妙藥能治種種諸病；菩薩摩訶薩亦復如是，能出一切諸妙法藥、能除一切諸煩惱病，是名菩薩能出一切大法藥器。

「云何名菩薩不可傾動？譬如大地，風不能動，蠅、蚋、蚤、蝎不能𮓪損；菩薩摩訶薩亦復如是，一切內外諸緣逼惱不能擾動，是名菩薩不可傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不可傾動？譬如大地，風不能動，蠅、蚋、蚤、蝎不能𮓪損；菩薩摩訶薩亦復如是，一切內外諸緣逼惱不能擾動，是名菩薩不可傾動。

「云何名菩薩不驚不畏？譬如大地，師子、虎、狼、龍、象、雷電哮吼，不能驚畏；菩薩摩訶薩亦復如是，一切外道九十六種所不能動，是名菩薩不驚不畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不驚不畏？譬如大地，師子、虎、狼、龍、象、雷電哮吼，不能驚畏；菩薩摩訶薩亦復如是，一切外道九十六種所不能動，是名菩薩不驚不畏。

「善男子！具此十事是名菩薩得地三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩得地三昧。

「善男子！菩薩復有十法譬如大水。何等為十？如水流注溉潤赴下、能生眾生善芽種子、欣樂敬信、浸爛一切煩惱根芽、如水清淨不濁、除滅一切熾熱之患、能除貪欲愛心之渴、深廣難度、如水澆溉高下皆滿、能除一切諸結塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法譬如大水。何等為十？如水流注溉潤赴下、能生眾生善芽種子、欣樂敬信、浸爛一切煩惱根芽、如水清淨不濁、除滅一切熾熱之患、能除貪欲愛心之渴、深廣難度、如水澆溉高下皆滿、能除一切諸結塵垢。

「云何名菩薩如水流注溉潤赴下？生長草木而各滋茂；菩薩亦復如是，以諸功德如水溉下，流潤微善亦令增長，是名菩薩如水流注溉潤赴下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如水流注溉潤赴下？生長草木而各滋茂；菩薩亦復如是，以諸功德如水溉下，流潤微善亦令增長，是名菩薩如水流注溉潤赴下。

「云何名菩薩能生眾生善芽種子？如水能潤草木、叢林，悉得生長；菩薩以禪定水澆潤覺意、正直道支令得增長，漸漸長養成一切智樹，是名菩薩能生善牙種子。以若干種諸佛法果利益眾生，菩薩摩訶薩亦復如是，以清淨法增長流潤，是名菩薩能生善牙種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能生眾生善芽種子？如水能潤草木、叢林，悉得生長；菩薩以禪定水澆潤覺意、正直道支令得增長，漸漸長養成一切智樹，是名菩薩能生善牙種子。以若干種諸佛法果利益眾生，菩薩摩訶薩亦復如是，以清淨法增長流潤，是名菩薩能生善牙種子。

「云何名菩薩欣樂敬信？如水自濕，亦能濕彼；菩薩亦復如是，身自恭敬信樂，亦能令他恭敬信樂，是名菩薩恭敬信樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩欣樂敬信？如水自濕，亦能濕彼；菩薩亦復如是，身自恭敬信樂，亦能令他恭敬信樂，是名菩薩恭敬信樂。

「云何名菩薩浸爛一切煩惱根牙？譬如大水能浸草木根牙令使爛壞；菩薩摩訶薩亦復如是，修禪定水浸煩惱根牙令悉爛壞，乃至結使、習氣、垢穢悉皆無餘，是名菩薩浸爛一切煩惱根芽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩浸爛一切煩惱根牙？譬如大水能浸草木根牙令使爛壞；菩薩摩訶薩亦復如是，修禪定水浸煩惱根牙令悉爛壞，乃至結使、習氣、垢穢悉皆無餘，是名菩薩浸爛一切煩惱根芽。

「云何名菩薩如水清淨不濁？水之體性常恒不濁；菩薩摩訶薩亦復如是，體性不濁。云何菩薩體性不濁？結使、貪欲、瞋恚、愚癡悉斷無餘，善護諸根清淨如水，是名菩薩如水清淨不濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如水清淨不濁？水之體性常恒不濁；菩薩摩訶薩亦復如是，體性不濁。云何菩薩體性不濁？結使、貪欲、瞋恚、愚癡悉斷無餘，善護諸根清淨如水，是名菩薩如水清淨不濁。

「云何名菩薩除滅一切熾熱之患？譬如夏月，以水洗浴身則清涼；菩薩亦復如是，能以法水除煩惱熱，是名菩薩除滅一切熾熱之患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩除滅一切熾熱之患？譬如夏月，以水洗浴身則清涼；菩薩亦復如是，能以法水除煩惱熱，是名菩薩除滅一切熾熱之患。

「云何名菩薩能除貪欲愛心之渴？譬諸泉水能除人渴；菩薩摩訶薩亦復如是，能以法水悉除眾生五欲之渴，是名菩薩能除貪欲愛心之渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能除貪欲愛心之渴？譬諸泉水能除人渴；菩薩摩訶薩亦復如是，能以法水悉除眾生五欲之渴，是名菩薩能除貪欲愛心之渴。

「云何名菩薩深廣難渡？禪定智水，一切眾魔及諸外道無能度者，是名菩薩深廣難度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩深廣難渡？禪定智水，一切眾魔及諸外道無能度者，是名菩薩深廣難度。

「云何名菩薩如水澆溉高下皆滿？菩薩亦復如是，於善惡眾生以法水普潤令不苦惱，是名菩薩如水澆溉高下皆滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如水澆溉高下皆滿？菩薩亦復如是，於善惡眾生以法水普潤令不苦惱，是名菩薩如水澆溉高下皆滿。

「云何名菩薩能除一切諸結塵垢？菩薩以禪定水淹灑六塵，諸根清淨，色、聲不染，是名菩薩能除一切諸結塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能除一切諸結塵垢？菩薩以禪定水淹灑六塵，諸根清淨，色、聲不染，是名菩薩能除一切諸結塵垢。

「善男子！具此十事是名菩薩譬如大水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩譬如大水。

「善男子！菩薩復有十法譬如大火。何等為十？能燒一切結使之薪、能成熟一切佛法、能乾煩惱淤埿、如炬火聚、如火照明、能令驚怖、能令安慰、若有利養與眾共之、為人供養、人不敢輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法譬如大火。何等為十？能燒一切結使之薪、能成熟一切佛法、能乾煩惱淤埿、如炬火聚、如火照明、能令驚怖、能令安慰、若有利養與眾共之、為人供養、人不敢輕。

「云何名菩薩能燒一切結使之薪？如火能燒草木及諸叢林；菩薩亦爾，以智慧火能燒煩惱、結使叢林，是名菩薩能燒一切結使之薪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能燒一切結使之薪？如火能燒草木及諸叢林；菩薩亦爾，以智慧火能燒煩惱、結使叢林，是名菩薩能燒一切結使之薪。

「云何名菩薩如火能成熟一切諸物？菩薩亦復如是，以智慧火悉能成熟一切佛法、堅固不壞，是名菩薩成熟一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如火能成熟一切諸物？菩薩亦復如是，以智慧火悉能成熟一切佛法、堅固不壞，是名菩薩成熟一切佛法。

「云何名菩薩能乾煩惱淤泥？如火能乾濕物；菩薩亦爾，能以智火乾有漏淤泥，是名菩薩能乾煩惱淤埿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能乾煩惱淤泥？如火能乾濕物；菩薩亦爾，能以智火乾有漏淤泥，是名菩薩能乾煩惱淤埿。

「云何名菩薩如炬火聚？若人為寒所逼，得火則除；菩薩亦復如是，見諸眾生為於煩惱寒苦所逼，菩薩以智慧火能令悉暖，是名菩薩如炬火聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如炬火聚？若人為寒所逼，得火則除；菩薩亦復如是，見諸眾生為於煩惱寒苦所逼，菩薩以智慧火能令悉暖，是名菩薩如炬火聚。

「云何名菩薩如火照明？譬如有人在雪山頂然大炬火，周匝百里及二百里皆悉照明；菩薩摩訶薩亦復如是，於無明山頂然智慧火聚，於百千世界皆得照明，是名菩薩如火照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如火照明？譬如有人在雪山頂然大炬火，周匝百里及二百里皆悉照明；菩薩摩訶薩亦復如是，於無明山頂然智慧火聚，於百千世界皆得照明，是名菩薩如火照明。

「云何名菩薩能令驚怖？譬如獐、鹿、虎、豹見火驚恐，皆悉遠走；若天、若魔及魔眷屬、見菩薩智火威德皆悉遠走，是名菩薩能令驚怪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能令驚怖？譬如獐、鹿、虎、豹見火驚恐，皆悉遠走；若天、若魔及魔眷屬、見菩薩智火威德皆悉遠走，是名菩薩能令驚怪。

「云何名菩薩能令安慰？譬如有人在曠野黑闇中迷失方所，遙見火聚便往趣之，或值聚落、放牧人處，得到彼已，恐怖悉除，心得安慰；菩薩摩訶薩亦復如是，眾生於生死曠野黑闇之中迷失方所，遙見菩薩火聚而往趣之，到已，煩惱、怖畏悉得消除，是名菩薩能令安慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能令安慰？譬如有人在曠野黑闇中迷失方所，遙見火聚便往趣之，或值聚落、放牧人處，得到彼已，恐怖悉除，心得安慰；菩薩摩訶薩亦復如是，眾生於生死曠野黑闇之中迷失方所，遙見菩薩火聚而往趣之，到已，煩惱、怖畏悉得消除，是名菩薩能令安慰。

「云何名菩薩利養與眾共有？譬如大火，能令王、若王等、旃陀羅、男、女等悉得火熅；菩薩摩訶薩亦復如是，與一切眾生——王、若王等、若旃陀羅、男、女等——以智慧火消煩惱氷，悉令得熅，是名菩薩利養與眾共有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩利養與眾共有？譬如大火，能令王、若王等、旃陀羅、男、女等悉得火熅；菩薩摩訶薩亦復如是，與一切眾生——王、若王等、若旃陀羅、男、女等——以智慧火消煩惱氷，悉令得熅，是名菩薩利養與眾共有。

「云何名菩薩為人供養？譬如大火，剎利、婆羅門、城邑、聚落悉皆供養；菩薩摩訶薩亦復如是，為天、人、阿修羅及魔眷屬悉皆恭敬供養如世尊像、是名菩薩為人供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩為人供養？譬如大火，剎利、婆羅門、城邑、聚落悉皆供養；菩薩摩訶薩亦復如是，為天、人、阿修羅及魔眷屬悉皆恭敬供養如世尊像、是名菩薩為人供養。

「云何名菩薩人不敢輕？譬如有人得一少火，以能燒故，心不敢輕；菩薩摩訶薩亦復如是，初發一念之善未有大力，天、人、阿修羅及魔眷屬無能敢輕者。何以故？是人不久當坐道場成阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩人不敢輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩人不敢輕？譬如有人得一少火，以能燒故，心不敢輕；菩薩摩訶薩亦復如是，初發一念之善未有大力，天、人、阿修羅及魔眷屬無能敢輕者。何以故？是人不久當坐道場成阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩人不敢輕。

「善男子！具此十事是名菩薩譬如大火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩譬如大火。

「善男子！菩薩復有十法猶如虛空。何等為十？廣大無礙、寂滅無相、無邊空智、無邊空慧、廣大如法界、知一切法、相如虛空、一切法不住、出過一切形相、出過一切思議量數。善男子！具此十事是名菩薩猶如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法猶如虛空。何等為十？廣大無礙、寂滅無相、無邊空智、無邊空慧、廣大如法界、知一切法、相如虛空、一切法不住、出過一切形相、出過一切思議量數。善男子！具此十事是名菩薩猶如虛空。

「善男子！菩薩復有十法心如虛空。何等為十？若心所喜樂亦不著、心不喜樂亦不瞋，於色、聲、香、味、觸亦不著、不瞋，乃至於一切法亦不著、不瞋，於利衰、毀譽、稱譏、苦樂，於此四法亦不著、不瞋。善男子！具此十事是名菩薩心如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法心如虛空。何等為十？若心所喜樂亦不著、心不喜樂亦不瞋，於色、聲、香、味、觸亦不著、不瞋，乃至於一切法亦不著、不瞋，於利衰、毀譽、稱譏、苦樂，於此四法亦不著、不瞋。善男子！具此十事是名菩薩心如虛空。

「善男子！菩薩復有十法猶如滿月。何等為十？能使一切眾生得清涼樂、見者愛樂、能使善法日日漸增、能令惡法日日損減、如月盛滿、體相勝妙體性清淨、得無上乘、常自莊嚴、得法喜樂、乘第一乘有大神通威德自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法猶如滿月。何等為十？能使一切眾生得清涼樂、見者愛樂、能使善法日日漸增、能令惡法日日損減、如月盛滿、體相勝妙體性清淨、得無上乘、常自莊嚴、得法喜樂、乘第一乘有大神通威德自在。

「云何名菩薩能與一切眾生作清涼樂？如月天子初出之時，悉與眾生清淨快樂，而眾樂觀，心無疲厭；菩薩之月亦復如是，除其煩惱欝蒸之熱，皆令眾生得清涼樂，歡喜愛樂，是名菩薩能與一切眾生作清涼樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能與一切眾生作清涼樂？如月天子初出之時，悉與眾生清淨快樂，而眾樂觀，心無疲厭；菩薩之月亦復如是，除其煩惱欝蒸之熱，皆令眾生得清涼樂，歡喜愛樂，是名菩薩能與一切眾生作清涼樂。

「云何名菩薩見者愛樂？如月初出，眾生喜見利喜快樂；菩薩之月亦復如是，初出之時，眾生喜見，無不悅樂，諸根寂定，如水澄清，威儀具足，是名菩薩見者愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩見者愛樂？如月初出，眾生喜見利喜快樂；菩薩之月亦復如是，初出之時，眾生喜見，無不悅樂，諸根寂定，如水澄清，威儀具足，是名菩薩見者愛樂。

「云何名菩薩能使善法日日增長？如月初出，日日圓滿；菩薩之月亦復如是，從初發心漸漸增長，乃至菩提坐道樹下功德滿足，是名菩薩能使善法日日增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能使善法日日增長？如月初出，日日圓滿；菩薩之月亦復如是，從初發心漸漸增長，乃至菩提坐道樹下功德滿足，是名菩薩能使善法日日增長。

「云何名菩薩能令惡法日日損減？譬如黑月，圓滿光明以漸損減，至月盡時光明悉滅，隱蔽不現；菩薩一切眾惡次第漸滅，乃至菩提悉皆除盡，是名菩薩能令惡法日日損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩能令惡法日日損減？譬如黑月，圓滿光明以漸損減，至月盡時光明悉滅，隱蔽不現；菩薩一切眾惡次第漸滅，乃至菩提悉皆除盡，是名菩薩能令惡法日日損減。

「云何名菩薩如月盛滿？如從月初至盛滿時，眾所瞻仰，剎利、婆羅門、城邑、聚落、一切男女無不稱讚；菩薩之月亦復如是，常為天、人、一切眾生皆悉稱讚，是名菩薩如月盛滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩如月盛滿？如從月初至盛滿時，眾所瞻仰，剎利、婆羅門、城邑、聚落、一切男女無不稱讚；菩薩之月亦復如是，常為天、人、一切眾生皆悉稱讚，是名菩薩如月盛滿。

「云何名菩薩體相清淨？如月天子身相清淨，是本業果報；菩薩摩訶薩亦復如是，無垢清淨從化而生，不由父母精氣而生，從法而生，是名菩薩體相清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩體相清淨？如月天子身相清淨，是本業果報；菩薩摩訶薩亦復如是，無垢清淨從化而生，不由父母精氣而生，從法而生，是名菩薩體相清淨。

「云何名菩薩得無上乘？如月天子乘於淨乘照四天下；菩薩摩訶薩亦復如是，乘於大乘，能使無量百千萬億世界眾生悉皆照明，是名菩薩得無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩得無上乘？如月天子乘於淨乘照四天下；菩薩摩訶薩亦復如是，乘於大乘，能使無量百千萬億世界眾生悉皆照明，是名菩薩得無上乘。

「云何名菩薩常自莊嚴？如月天子華鬘顯現；菩薩摩訶薩亦復如是，常以功德瓔珞而自莊嚴，是名菩薩常自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩常自莊嚴？如月天子華鬘顯現；菩薩摩訶薩亦復如是，常以功德瓔珞而自莊嚴，是名菩薩常自莊嚴。

「云何名菩薩得法喜樂？如月天子遊戲五欲，心常樂著；菩薩亦復如是，遊戲諸法，心常喜樂，不染五欲，是名菩薩得法喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩得法喜樂？如月天子遊戲五欲，心常樂著；菩薩亦復如是，遊戲諸法，心常喜樂，不染五欲，是名菩薩得法喜樂。

「云何名菩薩有大神通威德自在？如月天子有大威德；菩薩亦復如是，具諸功德、自在智慧、神通變化，隨意無礙，是名菩薩有大神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩有大神通威德自在？如月天子有大威德；菩薩亦復如是，具諸功德、自在智慧、神通變化，隨意無礙，是名菩薩有大神通。

「善男子！具此十事是名菩薩如月天子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩如月天子。