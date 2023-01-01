寶雲經
梁 曼陀羅仙譯7卷CBETA T0658大于一万字 8 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
寶雲經卷第二
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梁扶南三藏曼陀羅仙譯
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「善男子！菩薩摩訶薩復有十法名具禪波羅蜜。何等為十？多集福德、深厭諸惡、能勤精進、具於多聞、不顛倒解、解法向法、利根聰明、有純善心、善解定智、不著禪相。
「善男子！菩薩摩訶薩復有十法名具禪波羅蜜。何等為十？多集福德、深厭諸惡、能勤精進、具於多聞、不顛倒解、解法向法、利根聰明、有純善心、善解定智、不著禪相。
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「云何名為多集福德？久於大乘積集善根，在所生處常護持善戒、遇善知識，世世恒生種族剎利、大姓婆羅門、大家居士，生處恒生正見家增長善法，憶所修善方便不捨，常不離善知識、菩薩、諸佛。
「云何名為多集福德？久於大乘積集善根，在所生處常護持善戒、遇善知識，世世恒生種族剎利、大姓婆羅門、大家居士，生處恒生正見家增長善法，憶所修善方便不捨，常不離善知識、菩薩、諸佛。
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「漸漸增長觀察諸法：『世間大苦，常為災患之所逼惱無有暫停，長為眾苦、無明所盲，皆因愛欲。欲為根本，我今不應同於凡夫親近於欲。欲者，諸佛世尊說從妄想生，無量因緣毀訾過患，譬如以木貫人心腎。欲如利戟、欲如劍刃、欲如毒蛇、欲如鋒焰、欲如膿爛，不可觸近；欲如聚沫、欲如熱焰、欲如幻化、欲如夢想；欲為不淨，令人臭穢，欲如熟癰、欲如腐敗爛肉。』作如是厭惡欲想，剃除鬚髮，捨離產業，出家學道，被服法衣而作沙門。
「漸漸增長觀察諸法：『世間大苦，常為災患之所逼惱無有暫停，長為眾苦、無明所盲，皆因愛欲。欲為根本，我今不應同於凡夫親近於欲。欲者，諸佛世尊說從妄想生，無量因緣毀訾過患，譬如以木貫人心腎。欲如利戟、欲如劍刃、欲如毒蛇、欲如鋒焰、欲如膿爛，不可觸近；欲如聚沫、欲如熱焰、欲如幻化、欲如夢想；欲為不淨，令人臭穢，欲如熟癰、欲如腐敗爛肉。』作如是厭惡欲想，剃除鬚髮，捨離產業，出家學道，被服法衣而作沙門。
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「正法出家，信家非家，出家學道，發大精進，未得善法者能令使得、未得智者能令得智、未得證者當令得證。
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「如是因、如是緣，以是事故即得多聞，於世諦第一義諦悉能宣說，善知世諦即第一義諦，善知不顛倒法如法體相。
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「何者是善知法相？正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。
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「得見正道，利根轉勝，心常在道；以利根故，多生厭惡，遠離大眾憒閙之處，遠離欲覺、貪瞋、邪見、殘害之心，遠離眷屬、遠離名聞利養、遠離一切身心。
「得見正道，利根轉勝，心常在道；以利根故，多生厭惡，遠離大眾憒閙之處，遠離欲覺、貪瞋、邪見、殘害之心，遠離眷屬、遠離名聞利養、遠離一切身心。
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「常念自觀察己心，為念善、不善、無記。若念善，應念勝善。念勝善者，心生歡喜，起發信樂。云何是勝善心？三十七品。云何是三十七品？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道法，是名勝善，是真道支。
「常念自觀察己心，為念善、不善、無記。若念善，應念勝善。念勝善者，心生歡喜，起發信樂。云何是勝善心？三十七品。云何是三十七品？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道法，是名勝善，是真道支。
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「心猶不善，極生厭惡。多作觀察，勤行方便，斷於不善。何等不善？貪欲、瞋恚、愚癡。貪欲有三種：上、中、下。何者是上貪欲？欲心逼身，正見衰損；離欲心少，離於慚愧。云何離慚愧心？若攝身靜念獨處林野，爾時思惟欲覺增長熾盛，貴於欲覺、讚歎欲覺，以欲覺故，作是思惟時無有愧心。云何無慚？以欲業、欲作、欲因緣，於父母所生懟恨語、於尊重處而無畏難，亦不羞愧自現有德。以是欲故，命終之時墮於惡趣，是名上欲。云何名為中欲？若受欲已，心生厭離、或起悔心，是名中欲。云何名為下欲？若摩觸之時欲想即息、或共言語雖有染想生念即滅、或見欲時欲想亦息，是名下欲。欲者，一切衣服、飲食、供身之具悉名為欲。
「心猶不善，極生厭惡。多作觀察，勤行方便，斷於不善。何等不善？貪欲、瞋恚、愚癡。貪欲有三種：上、中、下。何者是上貪欲？欲心逼身，正見衰損；離欲心少，離於慚愧。云何離慚愧心？若攝身靜念獨處林野，爾時思惟欲覺增長熾盛，貴於欲覺、讚歎欲覺，以欲覺故，作是思惟時無有愧心。云何無慚？以欲業、欲作、欲因緣，於父母所生懟恨語、於尊重處而無畏難，亦不羞愧自現有德。以是欲故，命終之時墮於惡趣，是名上欲。云何名為中欲？若受欲已，心生厭離、或起悔心，是名中欲。云何名為下欲？若摩觸之時欲想即息、或共言語雖有染想生念即滅、或見欲時欲想亦息，是名下欲。欲者，一切衣服、飲食、供身之具悉名為欲。
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「瞋恚亦有三種：上、中、下。何者為上瞋？若惱彼時深生忿怒，或作五逆、或五逆中作一一逆、或誹謗正法等。如是之罪非算數譬喻之所能及，身壞命終墮大地獄受罪，餘報得生人中，膚體黑瘦、兩目皆赤、志逞常怒、多懷擾害。以是義故，名為上瞋。云何名為中瞋？所作諸惡速疾變悔，即修對治之法，是名中瞋。云何名為下瞋？或出惡言、或起譏訶、或集微惡業、或時時起發，尋生對治，是名下瞋。
「瞋恚亦有三種：上、中、下。何者為上瞋？若惱彼時深生忿怒，或作五逆、或五逆中作一一逆、或誹謗正法等。如是之罪非算數譬喻之所能及，身壞命終墮大地獄受罪，餘報得生人中，膚體黑瘦、兩目皆赤、志逞常怒、多懷擾害。以是義故，名為上瞋。云何名為中瞋？所作諸惡速疾變悔，即修對治之法，是名中瞋。云何名為下瞋？或出惡言、或起譏訶、或集微惡業、或時時起發，尋生對治，是名下瞋。
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「愚癡亦有三種：上、中、下。何者為上癡？作惡不悔、不生慚愧、心無厭時，如是名為上癡。云何名為中癡？身作惡時尋生變悔，於同梵行邊發露懺悔、不顯己德，是名中癡。云何名為下癡？依如來所制非性重罪少有所犯，是故名為下癡。
「愚癡亦有三種：上、中、下。何者為上癡？作惡不悔、不生慚愧、心無厭時，如是名為上癡。云何名為中癡？身作惡時尋生變悔，於同梵行邊發露懺悔、不顯己德，是名中癡。云何名為下癡？依如來所制非性重罪少有所犯，是故名為下癡。
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「菩薩摩訶薩善心起時，能迴貪瞋癡、能除欲愛、能除欲樂、能除欲著。以善心故，令欲不起。
「菩薩摩訶薩善心起時，能迴貪瞋癡、能除欲愛、能除欲樂、能除欲著。以善心故，令欲不起。
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「云何名為無記心？此心起時，不緣外、不緣內，不緣善、不緣不善，不從定、不從智。如從眠起目視不了，不緣善、惡，名為無記。若無記心生時，菩薩方便自策發起善心，令生歡喜、安住於善，是名菩薩得於善心。以善心故，觀察一切諸法如幻、如夢、如熱時焰、如呼聲響，此是善法、此非善法，此法跡乘、此法不跡乘。
「云何名為無記心？此心起時，不緣外、不緣內，不緣善、不緣不善，不從定、不從智。如從眠起目視不了，不緣善、惡，名為無記。若無記心生時，菩薩方便自策發起善心，令生歡喜、安住於善，是名菩薩得於善心。以善心故，觀察一切諸法如幻、如夢、如熱時焰、如呼聲響，此是善法、此非善法，此法跡乘、此法不跡乘。
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「菩薩摩訶薩觀於一切法發起善心，以法為想、心為先導，當善持其心調順其心、善持諸法調伏諸法。見正法已，以是緣故便得寂定。心為境界，以心繫心漸入寂定、以心住心正住三昧。心寂定故便能專一；心專一故，次第無間；得定心故心常寂靜；心寂靜故心生喜樂，便除欲愛、諸惡、不善。
「菩薩摩訶薩觀於一切法發起善心，以法為想、心為先導，當善持其心調順其心、善持諸法調伏諸法。見正法已，以是緣故便得寂定。心為境界，以心繫心漸入寂定、以心住心正住三昧。心寂定故便能專一；心專一故，次第無間；得定心故心常寂靜；心寂靜故心生喜樂，便除欲愛、諸惡、不善。
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「有覺有觀定生喜樂，成就初禪；無覺少觀定生喜樂，成就二禪；除喜、得樂、念捨，得第三禪；離喜樂、行捨心，得第四禪；除我見、離憂喜、捨苦樂，淨念捨行四禪。一切解脫離色相，如虛空，眾生心相、虛空相等作一解脫觀。以是故，色相滅，空相生；惱壞相已滅，無邊虛空相成。從無邊虛空相以次觀識，識無邊故，虛空相滅。觀識漸損乃至少識，名為不用處；復觀此識若有、若無，是名非想非非想處；滅諸想、受，是名滅定。菩薩雖入滅定而不捨教化眾生，亦不永樂滅定以為寂靜，不捨滅定而能慈悲普覆眾生；於滅定中乃至起悲、喜、捨心亦復如是。
「有覺有觀定生喜樂，成就初禪；無覺少觀定生喜樂，成就二禪；除喜、得樂、念捨，得第三禪；離喜樂、行捨心，得第四禪；除我見、離憂喜、捨苦樂，淨念捨行四禪。一切解脫離色相，如虛空，眾生心相、虛空相等作一解脫觀。以是故，色相滅，空相生；惱壞相已滅，無邊虛空相成。從無邊虛空相以次觀識，識無邊故，虛空相滅。觀識漸損乃至少識，名為不用處；復觀此識若有、若無，是名非想非非想處；滅諸想、受，是名滅定。菩薩雖入滅定而不捨教化眾生，亦不永樂滅定以為寂靜，不捨滅定而能慈悲普覆眾生；於滅定中乃至起悲、喜、捨心亦復如是。
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「菩薩爾時便獲五神通，而不以十二門禪、五神通等以為自足，方求上法阿耨多羅三藐三菩提，莊嚴之具，功德滿足。
「菩薩爾時便獲五神通，而不以十二門禪、五神通等以為自足，方求上法阿耨多羅三藐三菩提，莊嚴之具，功德滿足。
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「善男子！具此十事是名菩薩具禪波羅蜜。
「善男子！具此十事是名菩薩具禪波羅蜜。
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「善男子！菩薩復有十法名為智慧滿足。何等為十？具無我善、善解業報、善解有為法、善解生死相續不絕、善解生死出要之法、善解聲聞辟支二乘之法、善解摩訶衍、善解遮魔業智慧、不顛倒智慧、無等智慧。
「善男子！菩薩復有十法名為智慧滿足。何等為十？具無我善、善解業報、善解有為法、善解生死相續不絕、善解生死出要之法、善解聲聞辟支二乘之法、善解摩訶衍、善解遮魔業智慧、不顛倒智慧、無等智慧。
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「善男子！云何具無我善？菩薩以智觀察色、受、想、行、識，觀色不生、不起、不見起因，受亦不生、不起、不見起因，想亦不生、不起、不見起因，行亦不生、不起、不見起因，識亦不生、不起、不見起因，滅亦不生、不起、不見起因，第一義諦亦不見、不生、不起。世諦、第一義諦，但有假名而無實體。雖知諸法虛寂而不捨於精進，深矜一切眾生，如救頭然、如救衣裳然，勤修方便，不懈、不捨。為一切眾生故而求阿耨多羅三藐三菩提果，莊嚴具足，是名菩薩無我善根。
「善男子！云何具無我善？菩薩以智觀察色、受、想、行、識，觀色不生、不起、不見起因，受亦不生、不起、不見起因，想亦不生、不起、不見起因，行亦不生、不起、不見起因，識亦不生、不起、不見起因，滅亦不生、不起、不見起因，第一義諦亦不見、不生、不起。世諦、第一義諦，但有假名而無實體。雖知諸法虛寂而不捨於精進，深矜一切眾生，如救頭然、如救衣裳然，勤修方便，不懈、不捨。為一切眾生故而求阿耨多羅三藐三菩提果，莊嚴具足，是名菩薩無我善根。
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「云何名菩薩善知業報？菩薩選擇觀察一切眾生皆如幻相、如乾闥婆城、水中之月，體性空寂。一切眾生染著我見及我所見，以是因緣不見正道。眾生作如是想：『若無我、無人、無眾生、無壽命、無丈夫者，若悉皆無，誰受善惡、六趣差別？』菩薩摩訶薩雖知業報不斷、不常，而受不捨，是名菩薩善知業報。
「云何名菩薩善知業報？菩薩選擇觀察一切眾生皆如幻相、如乾闥婆城、水中之月，體性空寂。一切眾生染著我見及我所見，以是因緣不見正道。眾生作如是想：『若無我、無人、無眾生、無壽命、無丈夫者，若悉皆無，誰受善惡、六趣差別？』菩薩摩訶薩雖知業報不斷、不常，而受不捨，是名菩薩善知業報。
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「云何名菩薩善知有為而不取有為相？如實正見，知有為法迅速不停，念念流動猶華上露、如山㵎水駛流赴下，間無暫息，亦如沙鹵無有牢固，何有智者當生樂著而戀親愛？見有為法如是之相，云何智者而生憂悲？以是因緣，深樂涅槃、厭惡生死，是名菩薩善知有為法。
「云何名菩薩善知有為而不取有為相？如實正見，知有為法迅速不停，念念流動猶華上露、如山㵎水駛流赴下，間無暫息，亦如沙鹵無有牢固，何有智者當生樂著而戀親愛？見有為法如是之相，云何智者而生憂悲？以是因緣，深樂涅槃、厭惡生死，是名菩薩善知有為法。
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「云何名菩薩善解生死流轉？菩薩觀察一切眾生，無明所盲、漂流生死、恒為愛羂諸結所縛，以是因緣故受，以受故造善惡業，以業因緣故有，有因緣故生，生因緣故死，憂、悲、苦、惱眾苦聚集。生、死流轉互為上下，猶如火輪。是故，菩薩正觀生死如實而知，是名菩薩善解生死流轉。
「云何名菩薩善解生死流轉？菩薩觀察一切眾生，無明所盲、漂流生死、恒為愛羂諸結所縛，以是因緣故受，以受故造善惡業，以業因緣故有，有因緣故生，生因緣故死，憂、悲、苦、惱眾苦聚集。生、死流轉互為上下，猶如火輪。是故，菩薩正觀生死如實而知，是名菩薩善解生死流轉。
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「云何名菩薩善解生死出要之法？無無明則無行，無行則無識，無識則無名色，無名色則無六入，無六入則無觸，無觸則無受，無受則無愛，無愛則無取，無取則無有，無有則無生，無生則無老、死、憂、悲、苦、惱眾苦聚集。菩薩以如實知見十二因緣，是名菩薩善解生死出要之法。
「云何名菩薩善解生死出要之法？無無明則無行，無行則無識，無識則無名色，無名色則無六入，無六入則無觸，無觸則無受，無受則無愛，無愛則無取，無取則無有，無有則無生，無生則無老、死、憂、悲、苦、惱眾苦聚集。菩薩以如實知見十二因緣，是名菩薩善解生死出要之法。
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「云何名菩薩善解聲聞、辟支二乘之法？菩薩觀察如此法時成須陀洹、成斯陀含、成阿那含、成阿羅漢，斷諸結漏得成辟支佛，成辟支佛已如犀一角，善解聲聞、辟支佛法而不取證。何以故？我攝受一切眾生故，作師子吼而作是言：『我當拔一切眾生曠野生死之苦，以是故我今不應獨出生死。』是名菩薩善解聲聞、辟支佛法。
「云何名菩薩善解聲聞、辟支二乘之法？菩薩觀察如此法時成須陀洹、成斯陀含、成阿那含、成阿羅漢，斷諸結漏得成辟支佛，成辟支佛已如犀一角，善解聲聞、辟支佛法而不取證。何以故？我攝受一切眾生故，作師子吼而作是言：『我當拔一切眾生曠野生死之苦，以是故我今不應獨出生死。』是名菩薩善解聲聞、辟支佛法。
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「云何名菩薩善解摩訶衍法？菩薩善學一切諸法而不得諸法相、善修學道而不得是道相，不見能行者、不見所行法亦不見所至到處，以是因緣相貌而不墮於斷見，是名菩薩善解摩訶衍。
「云何名菩薩善解摩訶衍法？菩薩善學一切諸法而不得諸法相、善修學道而不得是道相，不見能行者、不見所行法亦不見所至到處，以是因緣相貌而不墮於斷見，是名菩薩善解摩訶衍。
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「云何名菩薩善知遮魔業智慧？菩薩善知不親近惡知識亦不至惡國，而常遠離世俗談話，不樂親近諸餘非法、不求利養，亦於此法不生欣樂，一切結使能障菩提者悉皆遠離，善知對治法，是名菩薩善知遮魔業智慧。
「云何名菩薩善知遮魔業智慧？菩薩善知不親近惡知識亦不至惡國，而常遠離世俗談話，不樂親近諸餘非法、不求利養，亦於此法不生欣樂，一切結使能障菩提者悉皆遠離，善知對治法，是名菩薩善知遮魔業智慧。
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「云何名菩薩不顛倒智慧？善學世諦、第一義諦，及諸經論、善學世間雜論，為成熟眾生故。雖廣聞多學而不為於顯己功德，但為成熟眾生；雖明知世典而常尊佛法以為最勝，終不染於外道邪見，是名菩薩不顛倒智慧。
「云何名菩薩不顛倒智慧？善學世諦、第一義諦，及諸經論、善學世間雜論，為成熟眾生故。雖廣聞多學而不為於顯己功德，但為成熟眾生；雖明知世典而常尊佛法以為最勝，終不染於外道邪見，是名菩薩不顛倒智慧。
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「云何名菩薩無等智慧？不見若天、若人、沙門、婆羅門、諸外道與菩薩智慧等者，除諸如來、世尊、等正覺，餘天、人、阿修羅無有能及菩薩智者，是名菩薩無等智慧。
「云何名菩薩無等智慧？不見若天、若人、沙門、婆羅門、諸外道與菩薩智慧等者，除諸如來、世尊、等正覺，餘天、人、阿修羅無有能及菩薩智者，是名菩薩無等智慧。
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「善男子！具此十事是名菩薩滿足智慧。
「善男子！具此十事是名菩薩滿足智慧。
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「善男子！菩薩復有十法名滿足方便。何等為十？善解方便迴向、善迴外道諸見、善迴五塵、善除疑悔、善救護眾生、善知眾生濟命、善受供養、善移聲聞辟支二乘學者入於大乘、善知示教利喜、善知供養恭敬。
「善男子！菩薩復有十法名滿足方便。何等為十？善解方便迴向、善迴外道諸見、善迴五塵、善除疑悔、善救護眾生、善知眾生濟命、善受供養、善移聲聞辟支二乘學者入於大乘、善知示教利喜、善知供養恭敬。
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「云何名菩薩善解方便迴向？一切所有，若華、若果、若香、若香樹、若寶、若寶樹、若疊、若疊樹、一切空澤曠野，無主、非我所諸物，盡皆晝三時、夜三時迴心施佛，以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。於修多羅經中讚歎供養三寶之處深生隨喜，十方世界一切菩薩及諸眾生若起一念善根，身心隨喜悉皆迴向。香華供養諸佛形像、塔廟，以是善根願令一切眾生悉除破戒、非法臭穢，當使一切眾生皆得諸佛戒香之身。若有掃塔塗地，願使一切眾生悉得端正莊嚴之具；若以華蓋供養佛塔，願一切眾生除煩惱熱；若入僧坊、塔寺，願一切眾生入涅槃城；若出塔寺，願一切眾生永離生死；若開門時，願一切眾生開善趣門；若閉門時，願一切眾生閉惡趣門；若欲坐時，願一切眾生當坐道場；若欲起時，願一切眾生於煩惱淤埿悉令超出；若右脇臥時，願一切眾生得右脇涅槃；若著衣時，願一切眾生著慚愧衣；若捉鉢時，願一切眾生滿足佛法；若欲食時，願一切眾生悉得法食；若大小便利時，願一切眾生蠲除垢穢，無婬、怒、癡；若洗手時，當願眾生悉離染穢；若洗脚時，願一切眾生除煩惱垢；若嚼楊枝時，願一切眾生種種垢穢皆悉得除；若身行止及舉動時，願一切眾生悉得安樂；若禮塔寺時，願一切眾生亦皆敬禮。是名菩薩善解方便迴向。
「云何名菩薩善解方便迴向？一切所有，若華、若果、若香、若香樹、若寶、若寶樹、若疊、若疊樹、一切空澤曠野，無主、非我所諸物，盡皆晝三時、夜三時迴心施佛，以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。於修多羅經中讚歎供養三寶之處深生隨喜，十方世界一切菩薩及諸眾生若起一念善根，身心隨喜悉皆迴向。香華供養諸佛形像、塔廟，以是善根願令一切眾生悉除破戒、非法臭穢，當使一切眾生皆得諸佛戒香之身。若有掃塔塗地，願使一切眾生悉得端正莊嚴之具；若以華蓋供養佛塔，願一切眾生除煩惱熱；若入僧坊、塔寺，願一切眾生入涅槃城；若出塔寺，願一切眾生永離生死；若開門時，願一切眾生開善趣門；若閉門時，願一切眾生閉惡趣門；若欲坐時，願一切眾生當坐道場；若欲起時，願一切眾生於煩惱淤埿悉令超出；若右脇臥時，願一切眾生得右脇涅槃；若著衣時，願一切眾生著慚愧衣；若捉鉢時，願一切眾生滿足佛法；若欲食時，願一切眾生悉得法食；若大小便利時，願一切眾生蠲除垢穢，無婬、怒、癡；若洗手時，當願眾生悉離染穢；若洗脚時，願一切眾生除煩惱垢；若嚼楊枝時，願一切眾生種種垢穢皆悉得除；若身行止及舉動時，願一切眾生悉得安樂；若禮塔寺時，願一切眾生亦皆敬禮。是名菩薩善解方便迴向。
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「云何名菩薩善迴外道諸見？能令異學九十六種調伏出家，欲調伏時而不貢高為作師範，要先恭事現為弟子然後調伏。隨諸外道所有威儀、法則，悉皆習學，究盡勝彼。令調伏已而反制之，使為弟子信受其語，爾時便為說言：『汝先所學法無有離欲，亦無出要。』乃以正道誘化其心令立佛法，是名菩薩善調外道諸見。
「云何名菩薩善迴外道諸見？能令異學九十六種調伏出家，欲調伏時而不貢高為作師範，要先恭事現為弟子然後調伏。隨諸外道所有威儀、法則，悉皆習學，究盡勝彼。令調伏已而反制之，使為弟子信受其語，爾時便為說言：『汝先所學法無有離欲，亦無出要。』乃以正道誘化其心令立佛法，是名菩薩善調外道諸見。
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「云何名菩薩善迴五塵？見諸眾生貪欲熾盛，為化彼故現作女身，端正殊妙超諸女人，使彼染著；即復現身變為死屍，膖脹臭爛。眾生見者悉生驚怖，即便厭惡：『我今云何疾得遠離臭穢之身？』菩薩爾時即復本形而說法要，皆令堅固無上道心，是名菩薩善迴五塵。
「云何名菩薩善迴五塵？見諸眾生貪欲熾盛，為化彼故現作女身，端正殊妙超諸女人，使彼染著；即復現身變為死屍，膖脹臭爛。眾生見者悉生驚怖，即便厭惡：『我今云何疾得遠離臭穢之身？』菩薩爾時即復本形而說法要，皆令堅固無上道心，是名菩薩善迴五塵。
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「云何名菩薩善除疑悔？若見眾生作五逆罪及餘諸惡，菩薩即語眾生言：『汝今何為愁苦如是？』彼人答言：『我作五逆罪愁憂悔恨，捨此身已當久受苦惱，長夜衰損，無有義利。』菩薩為現神變適其心念，令彼信服便生信敬愛樂。菩薩又復化作父母而加逆害，彼作是念：『菩薩神足威力無量猶害父母，況我愚癡而能不作？』菩薩答言：『我真汝伴，同作逆罪。』菩薩便為說種種法，令彼逆罪即得輕微猶如蚊翅，是名菩薩善除疑悔。
「云何名菩薩善除疑悔？若見眾生作五逆罪及餘諸惡，菩薩即語眾生言：『汝今何為愁苦如是？』彼人答言：『我作五逆罪愁憂悔恨，捨此身已當久受苦惱，長夜衰損，無有義利。』菩薩為現神變適其心念，令彼信服便生信敬愛樂。菩薩又復化作父母而加逆害，彼作是念：『菩薩神足威力無量猶害父母，況我愚癡而能不作？』菩薩答言：『我真汝伴，同作逆罪。』菩薩便為說種種法，令彼逆罪即得輕微猶如蚊翅，是名菩薩善除疑悔。
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「云何名菩薩善能救拔眾生？菩薩觀彼眾生堪為法器而造諸惡，菩薩即為現形種種說法：應現王身得度者，即現王等身；應現剎利身得度者，即現剎利身；應現婆羅門身得度者，即現婆羅門身；應現天身得度者，即現天身；應現金剛力士身得度者，即現金剛力士身；應現恐怖身得度者，即現恐怖身；應見繫閉鞭打驚怖身得度者，即現繫閉鞭打驚怖身；應見親友愛樂身得度者，即現親友愛樂身；所應見者皆為現之，是名菩薩善能救拔眾生。
「云何名菩薩善能救拔眾生？菩薩觀彼眾生堪為法器而造諸惡，菩薩即為現形種種說法：應現王身得度者，即現王等身；應現剎利身得度者，即現剎利身；應現婆羅門身得度者，即現婆羅門身；應現天身得度者，即現天身；應現金剛力士身得度者，即現金剛力士身；應現恐怖身得度者，即現恐怖身；應見繫閉鞭打驚怖身得度者，即現繫閉鞭打驚怖身；應見親友愛樂身得度者，即現親友愛樂身；所應見者皆為現之，是名菩薩善能救拔眾生。
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「云何名菩薩善知眾生濟命？菩薩摩訶薩見眾生無所堪任、不識正法，惟知貪欲、飲食、衣服，更無餘求。菩薩爾時為示算數、醫方、種種伎術，如是善者皆令學習，悉令不乏衣服、飲食，是名菩薩善知眾生濟命。
「云何名菩薩善知眾生濟命？菩薩摩訶薩見眾生無所堪任、不識正法，惟知貪欲、飲食、衣服，更無餘求。菩薩爾時為示算數、醫方、種種伎術，如是善者皆令學習，悉令不乏衣服、飲食，是名菩薩善知眾生濟命。
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「云何名菩薩善解受供？菩薩爾時得大寶聚，如須彌山悉能受之；若得少施，微毫縷綖亦皆受用。菩薩以何緣故大小皆受？見眾生慳貪、嫉妬、無有施心，又見眾生出沒生死如水中魚，深愍眾生漂溺巨海，為作利益令使快樂，受財寶已為供養佛法僧、給施窮乏，隨所施處而為說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是名菩薩善解受供。
「云何名菩薩善解受供？菩薩爾時得大寶聚，如須彌山悉能受之；若得少施，微毫縷綖亦皆受用。菩薩以何緣故大小皆受？見眾生慳貪、嫉妬、無有施心，又見眾生出沒生死如水中魚，深愍眾生漂溺巨海，為作利益令使快樂，受財寶已為供養佛法僧、給施窮乏，隨所施處而為說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是名菩薩善解受供。
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「云何名菩薩善能移於二乘入於大乘？菩薩見眾生堪任大器，乃至作聲聞、辟支佛二乘，精進勤修、苦行。爾時菩薩令住大乘，及其徒眾悉皆令轉，捨於小心；為繼佛種、不斷三寶故。是名菩薩移於二乘安住大乘。
「云何名菩薩善能移於二乘入於大乘？菩薩見眾生堪任大器，乃至作聲聞、辟支佛二乘，精進勤修、苦行。爾時菩薩令住大乘，及其徒眾悉皆令轉，捨於小心；為繼佛種、不斷三寶故。是名菩薩移於二乘安住大乘。
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「云何名菩薩善能示教利喜？未發菩提心者能令發心；懈怠懶墮者令勤精進；若以少善而自足者，方便發起，令具諸善；若有虧損、少戒、生大障礙而心遠離一切諸善者，菩薩即為說法，令其歡喜具修戒行；是名菩薩善能示教利喜。
「云何名菩薩善能示教利喜？未發菩提心者能令發心；懈怠懶墮者令勤精進；若以少善而自足者，方便發起，令具諸善；若有虧損、少戒、生大障礙而心遠離一切諸善者，菩薩即為說法，令其歡喜具修戒行；是名菩薩善能示教利喜。
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「云何名菩薩善能恭敬供養三寶？出家菩薩少欲知足、不積財寶，唯以法施為利。爾時，在閑靜處獨坐思惟：『我今何為不作供養佛想？』即自思惟種種運心供養諸佛，如是思惟已便能具足六度。云何具足六度？以種種供養而具檀波羅蜜，恒與一切眾生善是名尸波羅蜜，歡喜忍樂是名羼提波羅蜜，心身不懈是名毘梨耶波羅蜜，專心不散是名禪波羅蜜，莊嚴眾行皆悉具足是名般若波羅蜜。菩薩如是靜處思惟時能具六波羅蜜，是名菩薩善解恭敬供養三寶。
「云何名菩薩善能恭敬供養三寶？出家菩薩少欲知足、不積財寶，唯以法施為利。爾時，在閑靜處獨坐思惟：『我今何為不作供養佛想？』即自思惟種種運心供養諸佛，如是思惟已便能具足六度。云何具足六度？以種種供養而具檀波羅蜜，恒與一切眾生善是名尸波羅蜜，歡喜忍樂是名羼提波羅蜜，心身不懈是名毘梨耶波羅蜜，專心不散是名禪波羅蜜，莊嚴眾行皆悉具足是名般若波羅蜜。菩薩如是靜處思惟時能具六波羅蜜，是名菩薩善解恭敬供養三寶。
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「善男子！具此十事是名菩薩具足方便。
「善男子！具此十事是名菩薩具足方便。
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「善男子！菩薩復有十法名方便發願。何等為十？不作卑下發願、不畏生死發願、出過一切眾生發願、一切諸佛讚歎發願、能摧伏一切魔發願、不為他教故發願、無邊發願、不恐畏發願、無憂發願、具足發願。
「善男子！菩薩復有十法名方便發願。何等為十？不作卑下發願、不畏生死發願、出過一切眾生發願、一切諸佛讚歎發願、能摧伏一切魔發願、不為他教故發願、無邊發願、不恐畏發願、無憂發願、具足發願。
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「云何名菩薩不卑下發願？菩薩摩訶薩不為三有受樂故發願，是名菩薩不卑下發願。
「云何名菩薩不卑下發願？菩薩摩訶薩不為三有受樂故發願，是名菩薩不卑下發願。
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「云何名菩薩不畏生死發願？不求二乘，不為厭惡生死、不為滅除生死故發願，是名菩薩不畏生死發願。
「云何名菩薩不畏生死發願？不求二乘，不為厭惡生死、不為滅除生死故發願，是名菩薩不畏生死發願。
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「云何名菩薩出過一切眾生發願？菩薩願使一切四生眾生悉成菩提如般涅槃，而我或入涅槃或不入涅槃，是名菩薩出過一切眾生發願。
「云何名菩薩出過一切眾生發願？菩薩願使一切四生眾生悉成菩提如般涅槃，而我或入涅槃或不入涅槃，是名菩薩出過一切眾生發願。
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「云何名菩薩一切諸佛讚歎發願？菩薩發願：『我化一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩道乃至坐於道場，我當勸請令轉法輪；佛若入涅槃，我當勸請令久住世利益眾生。』是名菩薩一切諸佛讚歎發願。
「云何名菩薩一切諸佛讚歎發願？菩薩發願：『我化一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩道乃至坐於道場，我當勸請令轉法輪；佛若入涅槃，我當勸請令久住世利益眾生。』是名菩薩一切諸佛讚歎發願。
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「云何名菩薩摧伏一切諸魔發願？菩薩願使一切眾生成佛時國土不聞惡魔名字，是名菩薩摧伏一切諸魔發願。
「云何名菩薩摧伏一切諸魔發願？菩薩願使一切眾生成佛時國土不聞惡魔名字，是名菩薩摧伏一切諸魔發願。
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「云何名菩薩不為他教故發願？終不受他教故，發阿耨多羅三藐三菩提心；自以智慧觀察世界眾生受無量苦，為拔濟故，發阿耨多羅三藐三菩提心；是名菩薩不為他教故發願。
「云何名菩薩不為他教故發願？終不受他教故，發阿耨多羅三藐三菩提心；自以智慧觀察世界眾生受無量苦，為拔濟故，發阿耨多羅三藐三菩提心；是名菩薩不為他教故發願。
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「云何名菩薩無邊發願？菩薩不為方所少緣發願。菩薩整其衣服，右膝著地，叉手合掌，心生厭惡：『於十方一切世界所有菩薩，若坐道場勤修苦行、初成佛者、轉法輪者，當悉觀察照見我心，勸請隨喜願轉法輪。一切十方菩薩，從初發意行六波羅蜜皆作無量難行苦行，乃至坐於道場降魔成佛及轉法輪，於此一一善心，我皆隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。』是名菩薩無邊發願。
「云何名菩薩無邊發願？菩薩不為方所少緣發願。菩薩整其衣服，右膝著地，叉手合掌，心生厭惡：『於十方一切世界所有菩薩，若坐道場勤修苦行、初成佛者、轉法輪者，當悉觀察照見我心，勸請隨喜願轉法輪。一切十方菩薩，從初發意行六波羅蜜皆作無量難行苦行，乃至坐於道場降魔成佛及轉法輪，於此一一善心，我皆隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。』是名菩薩無邊發願。
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「云何名菩薩不恐畏發願？菩薩從初發心，聞深妙法不生驚畏、聞佛本行無量功德不生驚畏、聞菩薩深遠遊戲神通不生驚畏、聞菩薩深遠善權方便不生驚畏。菩薩作是念：『佛菩提無量無邊、世界無量無邊、佛所成熟眾生無量無邊，非我智力之所能知，惟佛與佛乃能究竟。』是名菩薩不恐畏發願。
「云何名菩薩不恐畏發願？菩薩從初發心，聞深妙法不生驚畏、聞佛本行無量功德不生驚畏、聞菩薩深遠遊戲神通不生驚畏、聞菩薩深遠善權方便不生驚畏。菩薩作是念：『佛菩提無量無邊、世界無量無邊、佛所成熟眾生無量無邊，非我智力之所能知，惟佛與佛乃能究竟。』是名菩薩不恐畏發願。
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「云何名菩薩無憂發願？菩薩見諸眾生癡無慧目、𢤱悷難調不可降伏、破戒懶墮眾惡悉具，為如此等深起厭心，求生淨土：『願令我等不聞如是諸惡之名，當行慈悲、智慧具足。』菩薩發心便作是念：『一切世界中少智眾生，愚癡、瘖啞、無涅槃分、不生信心者，而為一切諸佛、菩薩之所棄捨，如此眾生我皆調伏，乃至坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。』發此心時，一切魔宮悉皆震動，十方諸佛發聲讚歎：『莊嚴淨土，速成正覺。』是名菩薩無憂發願。
「云何名菩薩無憂發願？菩薩見諸眾生癡無慧目、𢤱悷難調不可降伏、破戒懶墮眾惡悉具，為如此等深起厭心，求生淨土：『願令我等不聞如是諸惡之名，當行慈悲、智慧具足。』菩薩發心便作是念：『一切世界中少智眾生，愚癡、瘖啞、無涅槃分、不生信心者，而為一切諸佛、菩薩之所棄捨，如此眾生我皆調伏，乃至坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。』發此心時，一切魔宮悉皆震動，十方諸佛發聲讚歎：『莊嚴淨土，速成正覺。』是名菩薩無憂發願。
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「云何名菩薩具足發願？菩薩發心誓願降魔、成阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩具足發願。譬如油鉢若已平滿，更投一渧終不復受。菩薩成佛，眾願滿足，亦復如是，更無減少一塵之願。
「云何名菩薩具足發願？菩薩發心誓願降魔、成阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩具足發願。譬如油鉢若已平滿，更投一渧終不復受。菩薩成佛，眾願滿足，亦復如是，更無減少一塵之願。
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「善男子！具此十事是名菩薩方便具足發願。
「善男子！具此十事是名菩薩方便具足發願。
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「善男子！菩薩復有十法名力具足。何等為十？人不輕力、不為他所伏力、具福業力、具智慧力、具徒眾力、得神通力、自在之力、陀羅尼力、菩薩定持不可動力、所言無二力。
「善男子！菩薩復有十法名力具足。何等為十？人不輕力、不為他所伏力、具福業力、具智慧力、具徒眾力、得神通力、自在之力、陀羅尼力、菩薩定持不可動力、所言無二力。
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「云何名菩薩人不輕力？一切外道、聲聞二乘無能過者，一切眾生亦無有與菩薩力等者，是名菩薩人不輕力。
「云何名菩薩人不輕力？一切外道、聲聞二乘無能過者，一切眾生亦無有與菩薩力等者，是名菩薩人不輕力。
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「云何名菩薩具福業力？無有世間、出世間所修之福、功德莊嚴，能與菩薩力齊等者，是名菩薩具福業力。
「云何名菩薩具福業力？無有世間、出世間所修之福、功德莊嚴，能與菩薩力齊等者，是名菩薩具福業力。
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「云何名菩薩具智慧力？菩薩智力有所舉動，於前、後際無有錯謬，是名菩薩具智慧力。
「云何名菩薩具智慧力？菩薩智力有所舉動，於前、後際無有錯謬，是名菩薩具智慧力。
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「云何名菩薩具徒眾力？菩薩徒眾不壞正見，無毀威儀，常修淨命，所攝大眾皆同菩薩正直之行，是名菩薩具徒眾力。
「云何名菩薩具徒眾力？菩薩徒眾不壞正見，無毀威儀，常修淨命，所攝大眾皆同菩薩正直之行，是名菩薩具徒眾力。
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「云何名菩薩具神通力？菩薩以世俗五通勝於聲聞二乘五通，能以一塵容閻浮提及四天下，或千世界、或二千世界、或三千大千世界，乃至恒河沙等三千大千世界，而微塵不增、世界不減，其中眾生亦不迫迮、無覺知想、不相妨礙，是名菩薩具神通力。
「云何名菩薩具神通力？菩薩以世俗五通勝於聲聞二乘五通，能以一塵容閻浮提及四天下，或千世界、或二千世界、或三千大千世界，乃至恒河沙等三千大千世界，而微塵不增、世界不減，其中眾生亦不迫迮、無覺知想、不相妨礙，是名菩薩具神通力。
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「云何名菩薩得自在力？菩薩有自在力，欲使三千大千世界種種珍寶遍滿其中，即如其意，是名菩薩自在之力。
「云何名菩薩得自在力？菩薩有自在力，欲使三千大千世界種種珍寶遍滿其中，即如其意，是名菩薩自在之力。
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「云何名菩薩得陀羅尼力？菩薩若聞無量無邊諸佛說法，異聞、異字，能於一念種種音聲悉皆受持、思惟、修行，是名菩薩陀羅尼力。
「云何名菩薩得陀羅尼力？菩薩若聞無量無邊諸佛說法，異聞、異字，能於一念種種音聲悉皆受持、思惟、修行，是名菩薩陀羅尼力。
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「云何名菩薩定持無戲動力？一切眾生無能擾壞令其心亂，是名菩薩定持不戲動力。
「云何名菩薩定持無戲動力？一切眾生無能擾壞令其心亂，是名菩薩定持不戲動力。
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「云何名菩薩所言無二力？菩薩心思後言，口無二語，惟除方便利益之說，是名菩薩言無二力。若有記莂，終不錯謬，一切眾生所有智慧，無能出過菩薩之者。
「云何名菩薩所言無二力？菩薩心思後言，口無二語，惟除方便利益之說，是名菩薩言無二力。若有記莂，終不錯謬，一切眾生所有智慧，無能出過菩薩之者。
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「善男子！具此十事是名菩薩得力具足。
「善男子！具此十事是名菩薩得力具足。
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「善男子！菩薩復有十法名具足智。何等為十？知人無我智具足、知法無我智具足、遍知諸方智具足、善知禪定境界處所具足、智持具足、無等智具足、善知眾生根行智具足、無作智具足、善知一切法相智具足、善知出世間智具足。
「善男子！菩薩復有十法名具足智。何等為十？知人無我智具足、知法無我智具足、遍知諸方智具足、善知禪定境界處所具足、智持具足、無等智具足、善知眾生根行智具足、無作智具足、善知一切法相智具足、善知出世間智具足。
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「云何名菩薩知人無我？觀五陰不堅、無牢固、虛妄、無真實，乃至滅謝亦不見有去。菩薩作是念：『此五陰，無我、無眾生、無壽命、無養育、無人。凡夫愚人謂實有我故妄取我想，猶如鬼魅妖異所著。眾生妄計亦復如是，或陰即是我、我即是陰，或陰是我所、我所是陰。著虛妄我，不見真實，於生死中如旋火輪，虛妄無實。』菩薩如實能知，是名菩薩知人無我具足。
「云何名菩薩知人無我？觀五陰不堅、無牢固、虛妄、無真實，乃至滅謝亦不見有去。菩薩作是念：『此五陰，無我、無眾生、無壽命、無養育、無人。凡夫愚人謂實有我故妄取我想，猶如鬼魅妖異所著。眾生妄計亦復如是，或陰即是我、我即是陰，或陰是我所、我所是陰。著虛妄我，不見真實，於生死中如旋火輪，虛妄無實。』菩薩如實能知，是名菩薩知人無我具足。
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「云何名菩薩觀法無我知？如實相見生、見滅，知一切物猶如假借，但有名用，假施設生，無有實體。假施設法亦不斷、不常，但從緣而生、從緣而滅。菩薩如實而知諸法真實，是名觀法無我具足。
「云何名菩薩觀法無我知？如實相見生、見滅，知一切物猶如假借，但有名用，假施設生，無有實體。假施設法亦不斷、不常，但從緣而生、從緣而滅。菩薩如實而知諸法真實，是名觀法無我具足。
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「云何名菩薩一切處遍知？一切處遍知者，非一剎那中知、非一剎那中不知，非此方知、彼方不知，而能普於十方得無礙智，是名菩薩一切處遍知。
「云何名菩薩一切處遍知？一切處遍知者，非一剎那中知、非一剎那中不知，非此方知、彼方不知，而能普於十方得無礙智，是名菩薩一切處遍知。
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「云何名菩薩善知禪定境界處所？知聲聞定、知辟支佛定、知菩薩定、知諸佛定，如是諸定皆悉了知。聲聞二乘但知自分境界，餘則不知；菩薩定者知己境界，兼知二乘及如來禪定，究竟定相以佛力故亦悉能知，是名菩薩善知禪定境界處所。
「云何名菩薩善知禪定境界處所？知聲聞定、知辟支佛定、知菩薩定、知諸佛定，如是諸定皆悉了知。聲聞二乘但知自分境界，餘則不知；菩薩定者知己境界，兼知二乘及如來禪定，究竟定相以佛力故亦悉能知，是名菩薩善知禪定境界處所。
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「云何名菩薩智持具足？菩薩善知聲聞持、辟支佛持、菩薩持，況餘眾生而不能知？是名菩薩智持具足。
「云何名菩薩智持具足？菩薩善知聲聞持、辟支佛持、菩薩持，況餘眾生而不能知？是名菩薩智持具足。
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「云何名菩薩無等智具足？一切外道二乘諸智無有能及菩薩智者，惟除如來一切種智，是名菩薩無等智具足。
「云何名菩薩無等智具足？一切外道二乘諸智無有能及菩薩智者，惟除如來一切種智，是名菩薩無等智具足。
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「云何名菩薩善知眾生根行具足？菩薩能以淨無礙智遍觀世界，有眾生能生菩提、有眾生不能生菩提、有眾生滿足菩提、有眾生不滿足菩提，有眾生住於初地乃至住於十地，有眾生坐於道場、有成正覺、有轉法輪乃至入般涅槃，有聲聞乘涅槃、有辟支佛乘涅槃，有生善趣者、有生惡趣者，是名菩薩善知眾生根行具足。
「云何名菩薩善知眾生根行具足？菩薩能以淨無礙智遍觀世界，有眾生能生菩提、有眾生不能生菩提、有眾生滿足菩提、有眾生不滿足菩提，有眾生住於初地乃至住於十地，有眾生坐於道場、有成正覺、有轉法輪乃至入般涅槃，有聲聞乘涅槃、有辟支佛乘涅槃，有生善趣者、有生惡趣者，是名菩薩善知眾生根行具足。
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「云何名菩薩無作智具足？於四威儀——行、住、坐、臥——念念無作，心恒成就。譬如有人於出入息乃至睡眠常無所作。菩薩如是，心無思惟亦非造作，而無礙智自然成就，是名菩薩無作智具足。
「云何名菩薩無作智具足？於四威儀——行、住、坐、臥——念念無作，心恒成就。譬如有人於出入息乃至睡眠常無所作。菩薩如是，心無思惟亦非造作，而無礙智自然成就，是名菩薩無作智具足。
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「云何名菩薩善知一切法相具足？了達諸法皆同一相。云何一相？皆盡空相，如幻相、虛妄相，是名菩薩善知一切法相具足。
「云何名菩薩善知一切法相具足？了達諸法皆同一相。云何一相？皆盡空相，如幻相、虛妄相，是名菩薩善知一切法相具足。
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「云何名菩薩善知出世間智具足？菩薩知無漏智、出一切世間諸智，是名菩薩出世間智具足。
「云何名菩薩善知出世間智具足？菩薩知無漏智、出一切世間諸智，是名菩薩出世間智具足。
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「善男子！具此十事是名菩薩得一切智滿足。
「善男子！具此十事是名菩薩得一切智滿足。
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「善男子！菩薩復有十法名得地三昧。何等為十？如地廣大無邊、如地一切眾生依止存濟、如地於一切眾生悉有育養之恩終不計恩、如地普能容受諸大雲雨、能為一切眾生依止住處、能生善種及一切種、如大寶器、能出一切大藥、不可傾動、不驚不畏。
「善男子！菩薩復有十法名得地三昧。何等為十？如地廣大無邊、如地一切眾生依止存濟、如地於一切眾生悉有育養之恩終不計恩、如地普能容受諸大雲雨、能為一切眾生依止住處、能生善種及一切種、如大寶器、能出一切大藥、不可傾動、不驚不畏。
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「云何名菩薩如地廣大無邊？周匝十方，無邊無量；菩薩亦爾，功德、智慧、莊嚴、願行無邊無量，是名菩薩如地廣大無邊。
「云何名菩薩如地廣大無邊？周匝十方，無邊無量；菩薩亦爾，功德、智慧、莊嚴、願行無邊無量，是名菩薩如地廣大無邊。
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「云何名菩薩如地一切眾生依止存濟？各從所欲稱意拯給，周濟無礙；菩薩亦爾，施、戒、忍辱、精進、禪、智，乃至眾具皆悉與之，而心無限礙，是名菩薩如地一切眾生依止存濟。
「云何名菩薩如地一切眾生依止存濟？各從所欲稱意拯給，周濟無礙；菩薩亦爾，施、戒、忍辱、精進、禪、智，乃至眾具皆悉與之，而心無限礙，是名菩薩如地一切眾生依止存濟。
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「云何名菩薩有育養之恩而不望報？猶如大地，等無好惡，加報不欣、無亦不恨，是名菩薩育養之恩而不望報。
「云何名菩薩有育養之恩而不望報？猶如大地，等無好惡，加報不欣、無亦不恨，是名菩薩育養之恩而不望報。
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「云何名菩薩如地普能容受大法雲雨？亦如大地，天注雲雨，普皆容受，無不堪持；菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸佛興大密雲普注法雨，如其所說悉能受持，是名菩薩如地普能容受大法雲雨。
「云何名菩薩如地普能容受大法雲雨？亦如大地，天注雲雨，普皆容受，無不堪持；菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸佛興大密雲普注法雨，如其所說悉能受持，是名菩薩如地普能容受大法雲雨。
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「云何名菩薩能為一切眾生依止住處？又如大地，草、木、叢林，一切眾生行、住、坐、臥皆依於地；菩薩亦爾，一切眾生修行善趣、二乘學法及以涅槃，一切皆因菩薩而有，是名菩薩能為一切眾生依止住處。
「云何名菩薩能為一切眾生依止住處？又如大地，草、木、叢林，一切眾生行、住、坐、臥皆依於地；菩薩亦爾，一切眾生修行善趣、二乘學法及以涅槃，一切皆因菩薩而有，是名菩薩能為一切眾生依止住處。
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「云何名菩薩善種子之所依處？譬如大地，一切種子依地而生；菩薩亦爾，一切善業天人種子皆依菩薩而生，是名菩薩善種子之所依處。
「云何名菩薩善種子之所依處？譬如大地，一切種子依地而生；菩薩亦爾，一切善業天人種子皆依菩薩而生，是名菩薩善種子之所依處。
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「云何名菩薩如大寶器？譬如大地能出眾寶，是諸寶物皆出於地；菩薩摩訶薩亦復如是，功德、善寶、一切樂果悉出菩薩，是名菩薩如大寶器。
「云何名菩薩如大寶器？譬如大地能出眾寶，是諸寶物皆出於地；菩薩摩訶薩亦復如是，功德、善寶、一切樂果悉出菩薩，是名菩薩如大寶器。
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「云何名菩薩能出一切大藥？譬如大地，出眾妙藥能治種種諸病；菩薩摩訶薩亦復如是，能出一切諸妙法藥、能除一切諸煩惱病，是名菩薩能出一切大法藥器。
「云何名菩薩能出一切大藥？譬如大地，出眾妙藥能治種種諸病；菩薩摩訶薩亦復如是，能出一切諸妙法藥、能除一切諸煩惱病，是名菩薩能出一切大法藥器。
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「云何名菩薩不可傾動？譬如大地，風不能動，蠅、蚋、蚤、蝎不能𮓪損；菩薩摩訶薩亦復如是，一切內外諸緣逼惱不能擾動，是名菩薩不可傾動。
「云何名菩薩不可傾動？譬如大地，風不能動，蠅、蚋、蚤、蝎不能𮓪損；菩薩摩訶薩亦復如是，一切內外諸緣逼惱不能擾動，是名菩薩不可傾動。
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「云何名菩薩不驚不畏？譬如大地，師子、虎、狼、龍、象、雷電哮吼，不能驚畏；菩薩摩訶薩亦復如是，一切外道九十六種所不能動，是名菩薩不驚不畏。
「云何名菩薩不驚不畏？譬如大地，師子、虎、狼、龍、象、雷電哮吼，不能驚畏；菩薩摩訶薩亦復如是，一切外道九十六種所不能動，是名菩薩不驚不畏。
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「善男子！具此十事是名菩薩得地三昧。
「善男子！具此十事是名菩薩得地三昧。
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「善男子！菩薩復有十法譬如大水。何等為十？如水流注溉潤赴下、能生眾生善芽種子、欣樂敬信、浸爛一切煩惱根芽、如水清淨不濁、除滅一切熾熱之患、能除貪欲愛心之渴、深廣難度、如水澆溉高下皆滿、能除一切諸結塵垢。
「善男子！菩薩復有十法譬如大水。何等為十？如水流注溉潤赴下、能生眾生善芽種子、欣樂敬信、浸爛一切煩惱根芽、如水清淨不濁、除滅一切熾熱之患、能除貪欲愛心之渴、深廣難度、如水澆溉高下皆滿、能除一切諸結塵垢。
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「云何名菩薩如水流注溉潤赴下？生長草木而各滋茂；菩薩亦復如是，以諸功德如水溉下，流潤微善亦令增長，是名菩薩如水流注溉潤赴下。
「云何名菩薩如水流注溉潤赴下？生長草木而各滋茂；菩薩亦復如是，以諸功德如水溉下，流潤微善亦令增長，是名菩薩如水流注溉潤赴下。
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「云何名菩薩能生眾生善芽種子？如水能潤草木、叢林，悉得生長；菩薩以禪定水澆潤覺意、正直道支令得增長，漸漸長養成一切智樹，是名菩薩能生善牙種子。以若干種諸佛法果利益眾生，菩薩摩訶薩亦復如是，以清淨法增長流潤，是名菩薩能生善牙種子。
「云何名菩薩能生眾生善芽種子？如水能潤草木、叢林，悉得生長；菩薩以禪定水澆潤覺意、正直道支令得增長，漸漸長養成一切智樹，是名菩薩能生善牙種子。以若干種諸佛法果利益眾生，菩薩摩訶薩亦復如是，以清淨法增長流潤，是名菩薩能生善牙種子。
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「云何名菩薩欣樂敬信？如水自濕，亦能濕彼；菩薩亦復如是，身自恭敬信樂，亦能令他恭敬信樂，是名菩薩恭敬信樂。
「云何名菩薩欣樂敬信？如水自濕，亦能濕彼；菩薩亦復如是，身自恭敬信樂，亦能令他恭敬信樂，是名菩薩恭敬信樂。
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「云何名菩薩浸爛一切煩惱根牙？譬如大水能浸草木根牙令使爛壞；菩薩摩訶薩亦復如是，修禪定水浸煩惱根牙令悉爛壞，乃至結使、習氣、垢穢悉皆無餘，是名菩薩浸爛一切煩惱根芽。
「云何名菩薩浸爛一切煩惱根牙？譬如大水能浸草木根牙令使爛壞；菩薩摩訶薩亦復如是，修禪定水浸煩惱根牙令悉爛壞，乃至結使、習氣、垢穢悉皆無餘，是名菩薩浸爛一切煩惱根芽。
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「云何名菩薩如水清淨不濁？水之體性常恒不濁；菩薩摩訶薩亦復如是，體性不濁。云何菩薩體性不濁？結使、貪欲、瞋恚、愚癡悉斷無餘，善護諸根清淨如水，是名菩薩如水清淨不濁。
「云何名菩薩如水清淨不濁？水之體性常恒不濁；菩薩摩訶薩亦復如是，體性不濁。云何菩薩體性不濁？結使、貪欲、瞋恚、愚癡悉斷無餘，善護諸根清淨如水，是名菩薩如水清淨不濁。
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「云何名菩薩除滅一切熾熱之患？譬如夏月，以水洗浴身則清涼；菩薩亦復如是，能以法水除煩惱熱，是名菩薩除滅一切熾熱之患。
「云何名菩薩除滅一切熾熱之患？譬如夏月，以水洗浴身則清涼；菩薩亦復如是，能以法水除煩惱熱，是名菩薩除滅一切熾熱之患。
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「云何名菩薩能除貪欲愛心之渴？譬諸泉水能除人渴；菩薩摩訶薩亦復如是，能以法水悉除眾生五欲之渴，是名菩薩能除貪欲愛心之渴。
「云何名菩薩能除貪欲愛心之渴？譬諸泉水能除人渴；菩薩摩訶薩亦復如是，能以法水悉除眾生五欲之渴，是名菩薩能除貪欲愛心之渴。
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「云何名菩薩深廣難渡？禪定智水，一切眾魔及諸外道無能度者，是名菩薩深廣難度。
「云何名菩薩深廣難渡？禪定智水，一切眾魔及諸外道無能度者，是名菩薩深廣難度。
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「云何名菩薩如水澆溉高下皆滿？菩薩亦復如是，於善惡眾生以法水普潤令不苦惱，是名菩薩如水澆溉高下皆滿。
「云何名菩薩如水澆溉高下皆滿？菩薩亦復如是，於善惡眾生以法水普潤令不苦惱，是名菩薩如水澆溉高下皆滿。
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「云何名菩薩能除一切諸結塵垢？菩薩以禪定水淹灑六塵，諸根清淨，色、聲不染，是名菩薩能除一切諸結塵垢。
「云何名菩薩能除一切諸結塵垢？菩薩以禪定水淹灑六塵，諸根清淨，色、聲不染，是名菩薩能除一切諸結塵垢。
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「善男子！具此十事是名菩薩譬如大水。
「善男子！具此十事是名菩薩譬如大水。
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「善男子！菩薩復有十法譬如大火。何等為十？能燒一切結使之薪、能成熟一切佛法、能乾煩惱淤埿、如炬火聚、如火照明、能令驚怖、能令安慰、若有利養與眾共之、為人供養、人不敢輕。
「善男子！菩薩復有十法譬如大火。何等為十？能燒一切結使之薪、能成熟一切佛法、能乾煩惱淤埿、如炬火聚、如火照明、能令驚怖、能令安慰、若有利養與眾共之、為人供養、人不敢輕。
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「云何名菩薩能燒一切結使之薪？如火能燒草木及諸叢林；菩薩亦爾，以智慧火能燒煩惱、結使叢林，是名菩薩能燒一切結使之薪。
「云何名菩薩能燒一切結使之薪？如火能燒草木及諸叢林；菩薩亦爾，以智慧火能燒煩惱、結使叢林，是名菩薩能燒一切結使之薪。
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「云何名菩薩如火能成熟一切諸物？菩薩亦復如是，以智慧火悉能成熟一切佛法、堅固不壞，是名菩薩成熟一切佛法。
「云何名菩薩如火能成熟一切諸物？菩薩亦復如是，以智慧火悉能成熟一切佛法、堅固不壞，是名菩薩成熟一切佛法。
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「云何名菩薩能乾煩惱淤泥？如火能乾濕物；菩薩亦爾，能以智火乾有漏淤泥，是名菩薩能乾煩惱淤埿。
「云何名菩薩能乾煩惱淤泥？如火能乾濕物；菩薩亦爾，能以智火乾有漏淤泥，是名菩薩能乾煩惱淤埿。
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「云何名菩薩如炬火聚？若人為寒所逼，得火則除；菩薩亦復如是，見諸眾生為於煩惱寒苦所逼，菩薩以智慧火能令悉暖，是名菩薩如炬火聚。
「云何名菩薩如炬火聚？若人為寒所逼，得火則除；菩薩亦復如是，見諸眾生為於煩惱寒苦所逼，菩薩以智慧火能令悉暖，是名菩薩如炬火聚。
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「云何名菩薩如火照明？譬如有人在雪山頂然大炬火，周匝百里及二百里皆悉照明；菩薩摩訶薩亦復如是，於無明山頂然智慧火聚，於百千世界皆得照明，是名菩薩如火照明。
「云何名菩薩如火照明？譬如有人在雪山頂然大炬火，周匝百里及二百里皆悉照明；菩薩摩訶薩亦復如是，於無明山頂然智慧火聚，於百千世界皆得照明，是名菩薩如火照明。
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「云何名菩薩能令驚怖？譬如獐、鹿、虎、豹見火驚恐，皆悉遠走；若天、若魔及魔眷屬、見菩薩智火威德皆悉遠走，是名菩薩能令驚怪。
「云何名菩薩能令驚怖？譬如獐、鹿、虎、豹見火驚恐，皆悉遠走；若天、若魔及魔眷屬、見菩薩智火威德皆悉遠走，是名菩薩能令驚怪。
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「云何名菩薩能令安慰？譬如有人在曠野黑闇中迷失方所，遙見火聚便往趣之，或值聚落、放牧人處，得到彼已，恐怖悉除，心得安慰；菩薩摩訶薩亦復如是，眾生於生死曠野黑闇之中迷失方所，遙見菩薩火聚而往趣之，到已，煩惱、怖畏悉得消除，是名菩薩能令安慰。
「云何名菩薩能令安慰？譬如有人在曠野黑闇中迷失方所，遙見火聚便往趣之，或值聚落、放牧人處，得到彼已，恐怖悉除，心得安慰；菩薩摩訶薩亦復如是，眾生於生死曠野黑闇之中迷失方所，遙見菩薩火聚而往趣之，到已，煩惱、怖畏悉得消除，是名菩薩能令安慰。
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「云何名菩薩利養與眾共有？譬如大火，能令王、若王等、旃陀羅、男、女等悉得火熅；菩薩摩訶薩亦復如是，與一切眾生——王、若王等、若旃陀羅、男、女等——以智慧火消煩惱氷，悉令得熅，是名菩薩利養與眾共有。
「云何名菩薩利養與眾共有？譬如大火，能令王、若王等、旃陀羅、男、女等悉得火熅；菩薩摩訶薩亦復如是，與一切眾生——王、若王等、若旃陀羅、男、女等——以智慧火消煩惱氷，悉令得熅，是名菩薩利養與眾共有。
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「云何名菩薩為人供養？譬如大火，剎利、婆羅門、城邑、聚落悉皆供養；菩薩摩訶薩亦復如是，為天、人、阿修羅及魔眷屬悉皆恭敬供養如世尊像、是名菩薩為人供養。
「云何名菩薩為人供養？譬如大火，剎利、婆羅門、城邑、聚落悉皆供養；菩薩摩訶薩亦復如是，為天、人、阿修羅及魔眷屬悉皆恭敬供養如世尊像、是名菩薩為人供養。
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「云何名菩薩人不敢輕？譬如有人得一少火，以能燒故，心不敢輕；菩薩摩訶薩亦復如是，初發一念之善未有大力，天、人、阿修羅及魔眷屬無能敢輕者。何以故？是人不久當坐道場成阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩人不敢輕。
「云何名菩薩人不敢輕？譬如有人得一少火，以能燒故，心不敢輕；菩薩摩訶薩亦復如是，初發一念之善未有大力，天、人、阿修羅及魔眷屬無能敢輕者。何以故？是人不久當坐道場成阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩人不敢輕。
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「善男子！具此十事是名菩薩譬如大火。
「善男子！具此十事是名菩薩譬如大火。
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「善男子！菩薩復有十法猶如虛空。何等為十？廣大無礙、寂滅無相、無邊空智、無邊空慧、廣大如法界、知一切法、相如虛空、一切法不住、出過一切形相、出過一切思議量數。善男子！具此十事是名菩薩猶如虛空。
「善男子！菩薩復有十法猶如虛空。何等為十？廣大無礙、寂滅無相、無邊空智、無邊空慧、廣大如法界、知一切法、相如虛空、一切法不住、出過一切形相、出過一切思議量數。善男子！具此十事是名菩薩猶如虛空。
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「善男子！菩薩復有十法心如虛空。何等為十？若心所喜樂亦不著、心不喜樂亦不瞋，於色、聲、香、味、觸亦不著、不瞋，乃至於一切法亦不著、不瞋，於利衰、毀譽、稱譏、苦樂，於此四法亦不著、不瞋。善男子！具此十事是名菩薩心如虛空。
「善男子！菩薩復有十法心如虛空。何等為十？若心所喜樂亦不著、心不喜樂亦不瞋，於色、聲、香、味、觸亦不著、不瞋，乃至於一切法亦不著、不瞋，於利衰、毀譽、稱譏、苦樂，於此四法亦不著、不瞋。善男子！具此十事是名菩薩心如虛空。
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「善男子！菩薩復有十法猶如滿月。何等為十？能使一切眾生得清涼樂、見者愛樂、能使善法日日漸增、能令惡法日日損減、如月盛滿、體相勝妙體性清淨、得無上乘、常自莊嚴、得法喜樂、乘第一乘有大神通威德自在。
「善男子！菩薩復有十法猶如滿月。何等為十？能使一切眾生得清涼樂、見者愛樂、能使善法日日漸增、能令惡法日日損減、如月盛滿、體相勝妙體性清淨、得無上乘、常自莊嚴、得法喜樂、乘第一乘有大神通威德自在。
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「云何名菩薩能與一切眾生作清涼樂？如月天子初出之時，悉與眾生清淨快樂，而眾樂觀，心無疲厭；菩薩之月亦復如是，除其煩惱欝蒸之熱，皆令眾生得清涼樂，歡喜愛樂，是名菩薩能與一切眾生作清涼樂。
「云何名菩薩能與一切眾生作清涼樂？如月天子初出之時，悉與眾生清淨快樂，而眾樂觀，心無疲厭；菩薩之月亦復如是，除其煩惱欝蒸之熱，皆令眾生得清涼樂，歡喜愛樂，是名菩薩能與一切眾生作清涼樂。
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「云何名菩薩見者愛樂？如月初出，眾生喜見利喜快樂；菩薩之月亦復如是，初出之時，眾生喜見，無不悅樂，諸根寂定，如水澄清，威儀具足，是名菩薩見者愛樂。
「云何名菩薩見者愛樂？如月初出，眾生喜見利喜快樂；菩薩之月亦復如是，初出之時，眾生喜見，無不悅樂，諸根寂定，如水澄清，威儀具足，是名菩薩見者愛樂。
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「云何名菩薩能使善法日日增長？如月初出，日日圓滿；菩薩之月亦復如是，從初發心漸漸增長，乃至菩提坐道樹下功德滿足，是名菩薩能使善法日日增長。
「云何名菩薩能使善法日日增長？如月初出，日日圓滿；菩薩之月亦復如是，從初發心漸漸增長，乃至菩提坐道樹下功德滿足，是名菩薩能使善法日日增長。
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「云何名菩薩能令惡法日日損減？譬如黑月，圓滿光明以漸損減，至月盡時光明悉滅，隱蔽不現；菩薩一切眾惡次第漸滅，乃至菩提悉皆除盡，是名菩薩能令惡法日日損減。
「云何名菩薩能令惡法日日損減？譬如黑月，圓滿光明以漸損減，至月盡時光明悉滅，隱蔽不現；菩薩一切眾惡次第漸滅，乃至菩提悉皆除盡，是名菩薩能令惡法日日損減。
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「云何名菩薩如月盛滿？如從月初至盛滿時，眾所瞻仰，剎利、婆羅門、城邑、聚落、一切男女無不稱讚；菩薩之月亦復如是，常為天、人、一切眾生皆悉稱讚，是名菩薩如月盛滿。
「云何名菩薩如月盛滿？如從月初至盛滿時，眾所瞻仰，剎利、婆羅門、城邑、聚落、一切男女無不稱讚；菩薩之月亦復如是，常為天、人、一切眾生皆悉稱讚，是名菩薩如月盛滿。
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「云何名菩薩體相清淨？如月天子身相清淨，是本業果報；菩薩摩訶薩亦復如是，無垢清淨從化而生，不由父母精氣而生，從法而生，是名菩薩體相清淨。
「云何名菩薩體相清淨？如月天子身相清淨，是本業果報；菩薩摩訶薩亦復如是，無垢清淨從化而生，不由父母精氣而生，從法而生，是名菩薩體相清淨。
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「云何名菩薩得無上乘？如月天子乘於淨乘照四天下；菩薩摩訶薩亦復如是，乘於大乘，能使無量百千萬億世界眾生悉皆照明，是名菩薩得無上乘。
「云何名菩薩得無上乘？如月天子乘於淨乘照四天下；菩薩摩訶薩亦復如是，乘於大乘，能使無量百千萬億世界眾生悉皆照明，是名菩薩得無上乘。
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「云何名菩薩常自莊嚴？如月天子華鬘顯現；菩薩摩訶薩亦復如是，常以功德瓔珞而自莊嚴，是名菩薩常自莊嚴。
「云何名菩薩常自莊嚴？如月天子華鬘顯現；菩薩摩訶薩亦復如是，常以功德瓔珞而自莊嚴，是名菩薩常自莊嚴。
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「云何名菩薩得法喜樂？如月天子遊戲五欲，心常樂著；菩薩亦復如是，遊戲諸法，心常喜樂，不染五欲，是名菩薩得法喜樂。
「云何名菩薩得法喜樂？如月天子遊戲五欲，心常樂著；菩薩亦復如是，遊戲諸法，心常喜樂，不染五欲，是名菩薩得法喜樂。
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「云何名菩薩有大神通威德自在？如月天子有大威德；菩薩亦復如是，具諸功德、自在智慧、神通變化，隨意無礙，是名菩薩有大神通。
「云何名菩薩有大神通威德自在？如月天子有大威德；菩薩亦復如是，具諸功德、自在智慧、神通變化，隨意無礙，是名菩薩有大神通。
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「善男子！具此十事是名菩薩如月天子。
「善男子！具此十事是名菩薩如月天子。
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寶雲經卷第二
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