寶雲經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶雲經卷第一

梁扶南三藏曼陀羅仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏曼陀羅仙譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在伽耶山頂，與大比丘僧七萬人俱——所作已辦，捨諸重擔，其心自在；盡諸有結，正見解脫，皆如大龍善解法界；是法王子能捨利養，善具出家、善受具戒；意所欲者悉得滿足，住涅槃道——唯除阿難在於學地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在伽耶山頂，與大比丘僧七萬人俱——所作已辦，捨諸重擔，其心自在；盡諸有結，正見解脫，皆如大龍善解法界；是法王子能捨利養，善具出家、善受具戒；意所欲者悉得滿足，住涅槃道——唯除阿難在於學地。

諸大菩薩八萬四千人俱，皆是一生補處，向一切智無有退轉，志求佛地近於彼岸；得阿僧祇諸陀羅尼、逮得諸禪首楞嚴三昧，遊戲神通，大慈大悲遍滿十方乃至無量無邊佛土；行空境界，除諸蓋障、盡三毒根；善遊無相室宅，恒欲救濟一切眾生，善知諸佛世界、得無礙智；心如虛空深廣如海，猶如須彌八風不動、心如蓮華不著塵水、意如真寶內外明徹、如淨真金中無瑕穢。其名曰：寶光菩薩、寶掌菩薩、寶印手菩薩、寶天冠菩薩、寶鬘菩薩、寶積菩薩、寶藏菩薩、寶山頂菩薩、寶幢菩薩、金剛胎菩薩、金胎菩薩、寶胎菩薩、功德胎菩薩、淨無垢胎菩薩、如來胎菩薩、智胎菩薩、日胎菩薩、三昧胎菩薩、蓮華胎菩薩、解脫月菩薩、普月菩薩、觀世音菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、蓮花眼菩薩、大眼菩薩、普威儀菩薩、普端嚴菩薩、普行菩薩、知定意菩薩、法意菩薩、勝意菩薩、增長意菩薩、金剛意菩薩、師子神通菩薩、大音聲王菩薩、師子吼意菩薩、深音聲菩薩、無染污菩薩、離一切垢菩薩、月光菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智功德菩薩、月功德菩薩、蓮花功德菩薩、寶功德菩薩、文殊師利菩薩，跋陀婆羅等十六賢士，賢劫千菩薩摩訶薩等，彌勒最為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大菩薩八萬四千人俱，皆是一生補處，向一切智無有退轉，志求佛地近於彼岸；得阿僧祇諸陀羅尼、逮得諸禪首楞嚴三昧，遊戲神通，大慈大悲遍滿十方乃至無量無邊佛土；行空境界，除諸蓋障、盡三毒根；善遊無相室宅，恒欲救濟一切眾生，善知諸佛世界、得無礙智；心如虛空深廣如海，猶如須彌八風不動、心如蓮華不著塵水、意如真寶內外明徹、如淨真金中無瑕穢。其名曰：寶光菩薩、寶掌菩薩、寶印手菩薩、寶天冠菩薩、寶鬘菩薩、寶積菩薩、寶藏菩薩、寶山頂菩薩、寶幢菩薩、金剛胎菩薩、金胎菩薩、寶胎菩薩、功德胎菩薩、淨無垢胎菩薩、如來胎菩薩、智胎菩薩、日胎菩薩、三昧胎菩薩、蓮華胎菩薩、解脫月菩薩、普月菩薩、觀世音菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、蓮花眼菩薩、大眼菩薩、普威儀菩薩、普端嚴菩薩、普行菩薩、知定意菩薩、法意菩薩、勝意菩薩、增長意菩薩、金剛意菩薩、師子神通菩薩、大音聲王菩薩、師子吼意菩薩、深音聲菩薩、無染污菩薩、離一切垢菩薩、月光菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智功德菩薩、月功德菩薩、蓮花功德菩薩、寶功德菩薩、文殊師利菩薩，跋陀婆羅等十六賢士，賢劫千菩薩摩訶薩等，彌勒最為上首。

四天王諸天等，四天王最為上首；忉利諸天等，帝釋最為上首；焰摩天，焰摩天王最為上首；兜率陀天，兜率陀天王最為上首；化樂諸天，化樂天王最為上首；他化自在諸天，他化自在天王最為上首。善黨諸天，薩陀最為上首；一切諸梵天王，大梵最為上首；首陀會諸天，摩醯首羅最為上首。毘摩質多羅阿修羅王、婆稚阿修羅王、羅睺阿修羅王等無量百千億阿修羅王；阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、娑伽羅龍王、難陀龍王、和修吉龍王、德叉迦龍王，如是等百千億諸龍及諸龍子、諸龍綵女。如是等百千萬億眾——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等百千億眾——皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王諸天等，四天王最為上首；忉利諸天等，帝釋最為上首；焰摩天，焰摩天王最為上首；兜率陀天，兜率陀天王最為上首；化樂諸天，化樂天王最為上首；他化自在諸天，他化自在天王最為上首。善黨諸天，薩陀最為上首；一切諸梵天王，大梵最為上首；首陀會諸天，摩醯首羅最為上首。毘摩質多羅阿修羅王、婆稚阿修羅王、羅睺阿修羅王等無量百千億阿修羅王；阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、娑伽羅龍王、難陀龍王、和修吉龍王、德叉迦龍王，如是等百千億諸龍及諸龍子、諸龍綵女。如是等百千萬億眾——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等百千億眾——皆來集會。

爾時，伽耶山頂方四由旬，微塵針鋒，虛空及地大眾充滿；悉敷師子座，莊嚴光顯，高一由旬，嚴飾第一；廣半由旬，八千天衣遍布其上。地悉平正變為金剛，懸諸繒幡，香汁灑地，無量天花遍滿在中。其座左右生諸蓮花大如車輪，百千萬葉，真金為莖，皆以紺琉璃為臺、因陀尼為鬘，香潔適意，觸時快樂，如是妙花以供養佛。彼師子座於其四角各生寶樹，高十五里，其樹蔭蓋及半由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，伽耶山頂方四由旬，微塵針鋒，虛空及地大眾充滿；悉敷師子座，莊嚴光顯，高一由旬，嚴飾第一；廣半由旬，八千天衣遍布其上。地悉平正變為金剛，懸諸繒幡，香汁灑地，無量天花遍滿在中。其座左右生諸蓮花大如車輪，百千萬葉，真金為莖，皆以紺琉璃為臺、因陀尼為鬘，香潔適意，觸時快樂，如是妙花以供養佛。彼師子座於其四角各生寶樹，高十五里，其樹蔭蓋及半由旬。

如是莊嚴師子之座，佛坐其上，心意清淨，善轉法輪，降伏魔怨，不為八法之所污染，得無所畏，智辯無滯，心無怯弱猶如師子、意行清淨如明淵池、深廣如海能出眾寶、猶如須彌處於大海、如日盛明照於一切、如月盛滿悉令清淨、雨大法雨如彼龍王、處眾高顯如大梵天。無量弟子悉皆調順，無量釋、梵、四天王等瞻仰觀佛，心無高下，能令大眾溫光如日，眾寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是莊嚴師子之座，佛坐其上，心意清淨，善轉法輪，降伏魔怨，不為八法之所污染，得無所畏，智辯無滯，心無怯弱猶如師子、意行清淨如明淵池、深廣如海能出眾寶、猶如須彌處於大海、如日盛明照於一切、如月盛滿悉令清淨、雨大法雨如彼龍王、處眾高顯如大梵天。無量弟子悉皆調順，無量釋、梵、四天王等瞻仰觀佛，心無高下，能令大眾溫光如日，眾寶莊嚴。

爾時，世尊身色熙怡，如日溫照一切大眾、如寶莊嚴，頂上放光名曰周遍，普照百千世界，無量諸光以為眷屬，俱照十方，遶佛三匝，光從口入而口無異相。譬如淨月明照虛空，然於虛空亦無異相；光從口入亦復如是。譬如沙聚，蘇油注中不見增損；佛光入口亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊身色熙怡，如日溫照一切大眾、如寶莊嚴，頂上放光名曰周遍，普照百千世界，無量諸光以為眷屬，俱照十方，遶佛三匝，光從口入而口無異相。譬如淨月明照虛空，然於虛空亦無異相；光從口入亦復如是。譬如沙聚，蘇油注中不見增損；佛光入口亦復如是。

爾時，東方過無量恒河沙世界，有國名蓮華自在，彼世界有佛名蓮華眼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為諸菩薩說一乘法。彼國無有聲聞、辟支佛名。時諸眾生皆得阿鞞跋致，趣向阿耨多羅三藐三菩提。此諸眾生無有揣食，唯有法喜、禪悅等食。彼國雖有日、月、星辰，不以為明，唯有佛光照於彼土；無有山林、株杌、荊棘，地平如掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過無量恒河沙世界，有國名蓮華自在，彼世界有佛名蓮華眼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為諸菩薩說一乘法。彼國無有聲聞、辟支佛名。時諸眾生皆得阿鞞跋致，趣向阿耨多羅三藐三菩提。此諸眾生無有揣食，唯有法喜、禪悅等食。彼國雖有日、月、星辰，不以為明，唯有佛光照於彼土；無有山林、株杌、荊棘，地平如掌。

彼有菩薩摩訶薩名除一切蓋障，聞其名者一切罪障皆悉除滅。時除蓋障菩薩摩訶薩蒙光觸身，即詣蓮華眼佛所，頭面著地為佛作禮，却住一面坐蓮華上。復有無量菩薩亦蒙光明往詣佛所，頭面著地頂禮佛足，却坐一面。除蓋障菩薩從坐而起，整其衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！以何因緣有斯光明？遇斯光者心意快樂，如是之光從何而來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩摩訶薩名除一切蓋障，聞其名者一切罪障皆悉除滅。時除蓋障菩薩摩訶薩蒙光觸身，即詣蓮華眼佛所，頭面著地為佛作禮，却住一面坐蓮華上。復有無量菩薩亦蒙光明往詣佛所，頭面著地頂禮佛足，却坐一面。除蓋障菩薩從坐而起，整其衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！以何因緣有斯光明？遇斯光者心意快樂，如是之光從何而來？」

蓮華眼佛答言：「善男子！西方有世界名娑婆，佛號曰釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，聞彼佛名皆得阿鞞跋致，如是之光彼佛所放。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛答言：「善男子！西方有世界名娑婆，佛號曰釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，聞彼佛名皆得阿鞞跋致，如是之光彼佛所放。」

除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！以何因緣聞彼佛名皆得阿鞞跋致、趣阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！以何因緣聞彼佛名皆得阿鞞跋致、趣阿耨多羅三藐三菩提？」

蓮華眼佛復告除蓋障菩薩言：「彼佛行菩薩道時發大誓願：『若我成佛，聞其名者皆發阿耨多羅三藐三菩提心、得阿鞞跋致。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛復告除蓋障菩薩言：「彼佛行菩薩道時發大誓願：『若我成佛，聞其名者皆發阿耨多羅三藐三菩提心、得阿鞞跋致。』」

除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！若聞彼佛名皆發阿耨多羅三藐三菩提、得阿鞞跋致者，彼國眾生皆已得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！若聞彼佛名皆發阿耨多羅三藐三菩提、得阿鞞跋致者，彼國眾生皆已得不？」

蓮華眼佛答言：「善男子！有得、不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛答言：「善男子！有得、不得。」

除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！彼國眾生可不聞耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！彼國眾生可不聞耶？」

蓮華眼佛答言：「善男子！亦得聞名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛答言：「善男子！亦得聞名。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如其聞者，云何有得、不得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如其聞者，云何有得、不得？」

蓮華眼佛答言：「善男子！彼國眾生悉是阿鞞跋致、亦非阿鞞跋致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛答言：「善男子！彼國眾生悉是阿鞞跋致、亦非阿鞞跋致。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何悉是阿鞞跋致、亦非阿鞞跋致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何悉是阿鞞跋致、亦非阿鞞跋致？」

蓮華眼佛答言：「善男子！聞彼佛名者，雖得阿鞞跋致種子因緣，不具行、未滿足，不得受記。善男子！我今為汝說喻。譬如種樹，有其種子離於腐敗、具足生牙因緣，當言為生、為不生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛答言：「善男子！聞彼佛名者，雖得阿鞞跋致種子因緣，不具行、未滿足，不得受記。善男子！我今為汝說喻。譬如種樹，有其種子離於腐敗、具足生牙因緣，當言為生、為不生耶？」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！是名為生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！是名為生。」

蓮華眼佛答言：「善男子！聞佛名者得其種子，具足因緣便得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛答言：「善男子！聞佛名者得其種子，具足因緣便得受記。」

除蓋障菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我欲往娑婆世界禮拜恭敬釋迦牟尼佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我欲往娑婆世界禮拜恭敬釋迦牟尼佛。」

蓮華眼佛即便答言：「善男子！今正是時，可往禮拜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛即便答言：「善男子！今正是時，可往禮拜。」

彼諸菩薩白佛言：「世尊！我等亦當隨從除蓋障菩薩往詣娑婆世界禮拜、恭敬、尊重、讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩白佛言：「世尊！我等亦當隨從除蓋障菩薩往詣娑婆世界禮拜、恭敬、尊重、讚歎。」

蓮華眼佛告諸菩薩言：「今正是時，可往詣彼。莫生下劣放逸之心。何以故？彼界眾生多諸貪欲、瞋恚、愚癡，不肯恭敬沙門、婆羅門，好作非法、心意麁弊、惡口罵詈、佷悷難調、慳貪嫉妬、懈怠懶墮、放逸破戒，無量煩惱之所縛纏；於惡生中而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛告諸菩薩言：「今正是時，可往詣彼。莫生下劣放逸之心。何以故？彼界眾生多諸貪欲、瞋恚、愚癡，不肯恭敬沙門、婆羅門，好作非法、心意麁弊、惡口罵詈、佷悷難調、慳貪嫉妬、懈怠懶墮、放逸破戒，無量煩惱之所縛纏；於惡生中而為說法。」

爾時，彼諸菩薩白佛言：「世尊！釋迦牟尼佛甚為希有，能於彼惡世界眾生中而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩白佛言：「世尊！釋迦牟尼佛甚為希有，能於彼惡世界眾生中而為說法。」

蓮華眼佛答言：「善男子！彼佛世尊實為希有。如汝所言，常處惡眾生中而為演法。彼惡世界能起一念善心者此亦難有。何以故？清淨世界眾生守信、修善不難；惡世界中，於彈指頃發生信心歸依佛法僧、於彈指頃能修持戒、於彈指頃生離欲心、於彈指頃生於慈悲發阿耨多羅三藐三菩提心，此則甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼佛答言：「善男子！彼佛世尊實為希有。如汝所言，常處惡眾生中而為演法。彼惡世界能起一念善心者此亦難有。何以故？清淨世界眾生守信、修善不難；惡世界中，於彈指頃發生信心歸依佛法僧、於彈指頃能修持戒、於彈指頃生離欲心、於彈指頃生於慈悲發阿耨多羅三藐三菩提心，此則甚難。」

諸菩薩白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！」

爾時，諸菩薩，除蓋障菩薩摩訶薩最為上首。爾時，除蓋障菩薩摩訶薩并諸菩薩。受佛教已歡喜踊躍，頂禮佛足，各還本坐。此諸菩薩有齎寶樹，華果具足——有齎琉璃樹者、有齎頗梨樹者、有齎金樹者、有齎眾寶樹者、有齎華樹者、有齎果樹者、有齎衣雲者、有齎環玔瓔珞者、有齎香雲者、有齎華鬘雲者、有齎寶蓋雲者、有齎寶幢幡雲者、有齎音樂雲者——悉皆來集除蓋障菩薩摩訶薩所，共詣娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩，除蓋障菩薩摩訶薩最為上首。爾時，除蓋障菩薩摩訶薩并諸菩薩。受佛教已歡喜踊躍，頂禮佛足，各還本坐。此諸菩薩有齎寶樹，華果具足——有齎琉璃樹者、有齎頗梨樹者、有齎金樹者、有齎眾寶樹者、有齎華樹者、有齎果樹者、有齎衣雲者、有齎環玔瓔珞者、有齎香雲者、有齎華鬘雲者、有齎寶蓋雲者、有齎寶幢幡雲者、有齎音樂雲者——悉皆來集除蓋障菩薩摩訶薩所，共詣娑婆世界。

除蓋障菩薩摩訶薩告眾菩薩言：「彼娑婆世界眾生多受苦惱，汝等各各現神通力，令彼眾生使得快樂。」時諸菩薩皆言：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩摩訶薩告眾菩薩言：「彼娑婆世界眾生多受苦惱，汝等各各現神通力，令彼眾生使得快樂。」時諸菩薩皆言：「唯然。」

爾時，除蓋障菩薩摩訶薩以神通力身出光明，清淨無垢，遍照娑婆三千大千世界。此光能照地獄、餓鬼、畜生、閻羅王趣，諸苦惱者蒙光觸身身受快樂，貪欲、瞋恚悉令除滅，慈心相向猶如父母。三千大千世界諸闇冥處，日、月、諸光所不及處，以菩薩光故皆得相見；三千大千世界鐵圍山、大鐵圍山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山及諸餘山幽冥之處，悉蒙光照；上及梵天、下至阿鼻地獄，如是中間光明普照。又，諸菩薩皆放身光，蒙其光者，餓者得食、渴者得飲、裸者得衣、貧者得財、盲者能視、聾者能聽、瘂者能言、躄者能行、狂者得正、苦者得樂、諸懷孕者令安隱產，當爾之時，眾苦悉除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩摩訶薩以神通力身出光明，清淨無垢，遍照娑婆三千大千世界。此光能照地獄、餓鬼、畜生、閻羅王趣，諸苦惱者蒙光觸身身受快樂，貪欲、瞋恚悉令除滅，慈心相向猶如父母。三千大千世界諸闇冥處，日、月、諸光所不及處，以菩薩光故皆得相見；三千大千世界鐵圍山、大鐵圍山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山及諸餘山幽冥之處，悉蒙光照；上及梵天、下至阿鼻地獄，如是中間光明普照。又，諸菩薩皆放身光，蒙其光者，餓者得食、渴者得飲、裸者得衣、貧者得財、盲者能視、聾者能聽、瘂者能言、躄者能行、狂者得正、苦者得樂、諸懷孕者令安隱產，當爾之時，眾苦悉除。

共諸菩薩俱時而到伽耶山頂，寶網彌覆三千大千世界。於虛空中，蓮華雲雨蓮華、妙果雲雨妙果、華鬘雲雨華鬘、香雲雨香、白疊雲雨白疊、末香雲雨末香、衣服雲雨衣服、寶蓋雲雨寶蓋、寶幢雲雨寶幢、寶幡雲雨寶幡，如是眾雲隨種而雨，雨觸身時柔軟快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共諸菩薩俱時而到伽耶山頂，寶網彌覆三千大千世界。於虛空中，蓮華雲雨蓮華、妙果雲雨妙果、華鬘雲雨華鬘、香雲雨香、白疊雲雨白疊、末香雲雨末香、衣服雲雨衣服、寶蓋雲雨寶蓋、寶幢雲雨寶幢、寶幡雲雨寶幡，如是眾雲隨種而雨，雨觸身時柔軟快樂。

爾時，伽耶山坑坎、堆阜自然平坦，諸山、樹木變為寶林，亦作栴檀、沈水及諸香樹，周遍嚴飾。百千天樂於虛空中不鼓自鳴，諸樂音中俱出偈頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，伽耶山坑坎、堆阜自然平坦，諸山、樹木變為寶林，亦作栴檀、沈水及諸香樹，周遍嚴飾。百千天樂於虛空中不鼓自鳴，諸樂音中俱出偈頌：

「生於林毘羅， 不由結業有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生於林毘羅， 不由結業有，

挺特無有比， 我今禮於彼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 挺特無有比， 我今禮於彼；

心平如虛空， 至於伽耶山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心平如虛空， 至於伽耶山，

我今歸最妙， 無上勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今歸最妙， 無上勝菩提。

坐於道樹下， 始悟於正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於道樹下， 始悟於正覺，

指地以為證， 魔怨皆退散， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指地以為證， 魔怨皆退散，

我今到伽耶， 稽首無垢尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今到伽耶， 稽首無垢尊。

世間皆幻化， 亦如沫泡炎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間皆幻化， 亦如沫泡炎，

虛誑如水月； 法相亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛誑如水月； 法相亦如是，

我今來至此， 敬禮正智樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今來至此， 敬禮正智樹。

譬如伎藝人， 能現諸權變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如伎藝人， 能現諸權變，

諸法若干種， 譬如天馬紅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法若干種， 譬如天馬紅，

稽首禮不動， 功德之伏藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首禮不動， 功德之伏藏，

我今從彼來， 敬禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今從彼來， 敬禮無上尊。

深起大悲心， 無量百千劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深起大悲心， 無量百千劫，

修於戒、定、慧， 積集諸善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於戒、定、慧， 積集諸善業，

我今從彼來， 禮於淨月面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今從彼來， 禮於淨月面。

百千億菩薩、 無量諸天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億菩薩、 無量諸天眾，

皆從彼而來， 為禮除闇尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從彼而來， 為禮除闇尊；

獲得法伏藏， 慈悲為眾演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得法伏藏， 慈悲為眾演，

能作利益者， 最是無等尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作利益者， 最是無等尊；

我今從彼來， 稽首於正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今從彼來， 稽首於正覺。

慈悲濟眾生， 寂靜而憺怕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲濟眾生， 寂靜而憺怕，

蓮華不著水、 煩惱不染心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華不著水、 煩惱不染心，

我今來歸命， 禮此最勝德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今來歸命， 禮此最勝德。

清淨身無垢， 眾相開花敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨身無垢， 眾相開花敷，

八十好為果， 世間得依怙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十好為果， 世間得依怙，

我今從彼來， 稽首於寶樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今從彼來， 稽首於寶樹，

具無量枝條， 我等悉供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具無量枝條， 我等悉供養。」

爾時，尊者目連從坐而起，長跪合掌，偏袒右肩白佛言：「世尊！我今不見其形而聞眾妙偈頌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者目連從坐而起，長跪合掌，偏袒右肩白佛言：「世尊！我今不見其形而聞眾妙偈頌。」

佛告目連：「東方過此無量恒河沙佛土蓮華世界，有佛名為蓮華淨眼，今現在彼為大眾說法。彼有菩薩摩訶薩名除蓋障，復有無量百千億菩薩，皆來至此娑婆世界，為欲禮拜恭敬於我、至心聽法故，彼諸菩薩造此偈頌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「東方過此無量恒河沙佛土蓮華世界，有佛名為蓮華淨眼，今現在彼為大眾說法。彼有菩薩摩訶薩名除蓋障，復有無量百千億菩薩，皆來至此娑婆世界，為欲禮拜恭敬於我、至心聽法故，彼諸菩薩造此偈頌。」

佛語以訖，彼諸菩薩即到佛前，除蓋障菩薩摩訶薩最為上首，皆共頭面頂禮佛足，却住一面，合掌向佛以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語以訖，彼諸菩薩即到佛前，除蓋障菩薩摩訶薩最為上首，皆共頭面頂禮佛足，却住一面，合掌向佛以偈讚曰：

「歸命大名稱， 具足智慧者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命大名稱， 具足智慧者；

歸命大精進， 最勝牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命大精進， 最勝牟尼尊。

能拔於三有， 越渡煩惱岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能拔於三有， 越渡煩惱岸，

神光照世間， 歸命無等尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神光照世間， 歸命無等尊。

四方蒙光照， 周遍悉解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方蒙光照， 周遍悉解脫，

歸命無等稱， 不動如山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命無等稱， 不動如山王。

深廣如大海， 智慧無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深廣如大海， 智慧無有量，

一切諸外道， 無能擾亂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸外道， 無能擾亂者，

我今稽首禮， 歸命於法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稽首禮， 歸命於法王。

第一寂滅道， 無生亦無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一寂滅道， 無生亦無滅，

體相如涅槃， 歸依說法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體相如涅槃， 歸依說法王。

能轉法輪者， 顯現於正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉法輪者， 顯現於正道，

安住於真諦， 開演於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於真諦， 開演於涅槃，

而授菩提記， 善知於法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而授菩提記， 善知於法相，

及以煩惱性， 如說而修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以煩惱性， 如說而修行。

觀察於律儀， 貪欲、諸瞋恚、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察於律儀， 貪欲、諸瞋恚、

無量心垢穢、 一切諸塵障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量心垢穢、 一切諸塵障，

於菩提樹下， 智火悉燒盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於菩提樹下， 智火悉燒盡，

濟度於眾生， 自度亦度彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟度於眾生， 自度亦度彼。

生死曠野中， 勉濟諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死曠野中， 勉濟諸眾生，

長寢於重昏， 三有之獄縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長寢於重昏， 三有之獄縛。

勸令早覺悟， 趣向歸依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸令早覺悟， 趣向歸依處，

當為作親友， 究竟不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為作親友， 究竟不放逸。

隨從而來者， 皆住於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨從而來者， 皆住於菩提，

為欲聽正法， 願時而解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲聽正法， 願時而解說。」

爾時，除蓋障菩薩摩訶薩偈讚佛已，佛告諸菩薩：「各還本坐。」除蓋障菩薩摩訶薩及諸菩薩皆坐蓮華臺上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩摩訶薩偈讚佛已，佛告諸菩薩：「各還本坐。」除蓋障菩薩摩訶薩及諸菩薩皆坐蓮華臺上。

除蓋障菩薩摩訶薩從坐而起，整其衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！欲有所問，唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩摩訶薩從坐而起，整其衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！欲有所問，唯願聽許。」

佛即答言：「若有疑者，隨汝所問，我當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「若有疑者，隨汝所問，我當為汝分別解說。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩具足於施、具足於戒、具足於忍、具足精進、具足禪定、具足智慧、具足方便、具足於願、具足於力、具足於智？云何菩薩與地等？云何菩薩與水等？云何菩薩與火等？云何菩薩與虛空等？云何菩薩如月？云何菩薩如日？云何菩薩如師子？云何菩薩為善調？云何菩薩為善御？云何菩薩如蓮華？云何菩薩得大意？云何菩薩得淨意？云何菩薩得無疑網心？云何菩薩甚深如大海？云何菩薩得微細智？云何菩薩得隨順辯？云何菩薩得無盡辯？云何菩薩得淨辯？云何菩薩能令眾生得少欲知足？云何菩薩得隨應辯？云何菩薩作法師？云何菩薩得隨順法？云何菩薩得善解法界？云何菩薩行空境界？云何菩薩行無相境界？云何菩薩行無願境界？云何菩薩行慈？云何菩薩行悲？云何菩薩行喜？云何菩薩行捨？云何菩薩得遊戲神通？云何菩薩得離八難處？云何菩薩得不忘菩提心？云何菩薩得宿命智？云何菩薩得不離善知識？云何菩薩得離惡知識？云何菩薩得佛清淨身？云何菩薩得金剛身？云何菩薩得大商主？云何菩薩得善知諸道？云何菩薩得示不顛倒道？云何菩薩常得定心？云何菩薩得糞掃衣？云何菩薩得三衣？云何菩薩得旃衣？云何菩薩得乞食法？云何菩薩得一坐食法？云何菩薩得一受食法？云何菩薩得非食後食？云何菩薩得阿練若行？云何菩薩得樹下坐？云何菩薩得露地坐？云何菩薩在塚間行？云何菩薩常坐不臥？云何菩薩能隨敷坐？云何菩薩善知教授禪法？云何菩薩能持修多羅？云何菩薩能持律藏？云何菩薩能持威儀？云何菩薩善知可行處？云何菩薩善知修行法？云何菩薩除於貪嫉？云何菩薩於一切眾生能起等心？云何菩薩善知供養如來？云何菩薩除於憍慢？云何菩薩善得信敬心？云何菩薩善解第一義諦？云何菩薩善知十二因緣？云何菩薩善知己體相？云何菩薩善知世間相？云何菩薩生淨佛國土？云何菩薩處胎不污？云何菩薩捨家出家？云何菩薩得清淨命？云何菩薩心不愁惱？云何菩薩善隨佛教？云何菩薩常和顏語、捨離顰蹙？云何菩薩具足多聞？云何菩薩善持正法？云何菩薩作法王子？云何菩薩為四天王、帝釋、梵天之所供養？云何菩薩知他體相？云何菩薩善知成熟眾生？云何菩薩善修柔和行？云何菩薩共住安樂？云何菩薩善修四攝法？云何菩薩得威儀端正？云何菩薩善為眾生作依憑處？云何菩薩喻如藥樹？云何菩薩常修諸善？云何菩薩善作變化？云何菩薩摩訶薩速成阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩具足於施、具足於戒、具足於忍、具足精進、具足禪定、具足智慧、具足方便、具足於願、具足於力、具足於智？云何菩薩與地等？云何菩薩與水等？云何菩薩與火等？云何菩薩與虛空等？云何菩薩如月？云何菩薩如日？云何菩薩如師子？云何菩薩為善調？云何菩薩為善御？云何菩薩如蓮華？云何菩薩得大意？云何菩薩得淨意？云何菩薩得無疑網心？云何菩薩甚深如大海？云何菩薩得微細智？云何菩薩得隨順辯？云何菩薩得無盡辯？云何菩薩得淨辯？云何菩薩能令眾生得少欲知足？云何菩薩得隨應辯？云何菩薩作法師？云何菩薩得隨順法？云何菩薩得善解法界？云何菩薩行空境界？云何菩薩行無相境界？云何菩薩行無願境界？云何菩薩行慈？云何菩薩行悲？云何菩薩行喜？云何菩薩行捨？云何菩薩得遊戲神通？云何菩薩得離八難處？云何菩薩得不忘菩提心？云何菩薩得宿命智？云何菩薩得不離善知識？云何菩薩得離惡知識？云何菩薩得佛清淨身？云何菩薩得金剛身？云何菩薩得大商主？云何菩薩得善知諸道？云何菩薩得示不顛倒道？云何菩薩常得定心？云何菩薩得糞掃衣？云何菩薩得三衣？云何菩薩得旃衣？云何菩薩得乞食法？云何菩薩得一坐食法？云何菩薩得一受食法？云何菩薩得非食後食？云何菩薩得阿練若行？云何菩薩得樹下坐？云何菩薩得露地坐？云何菩薩在塚間行？云何菩薩常坐不臥？云何菩薩能隨敷坐？云何菩薩善知教授禪法？云何菩薩能持修多羅？云何菩薩能持律藏？云何菩薩能持威儀？云何菩薩善知可行處？云何菩薩善知修行法？云何菩薩除於貪嫉？云何菩薩於一切眾生能起等心？云何菩薩善知供養如來？云何菩薩除於憍慢？云何菩薩善得信敬心？云何菩薩善解第一義諦？云何菩薩善知十二因緣？云何菩薩善知己體相？云何菩薩善知世間相？云何菩薩生淨佛國土？云何菩薩處胎不污？云何菩薩捨家出家？云何菩薩得清淨命？云何菩薩心不愁惱？云何菩薩善隨佛教？云何菩薩常和顏語、捨離顰蹙？云何菩薩具足多聞？云何菩薩善持正法？云何菩薩作法王子？云何菩薩為四天王、帝釋、梵天之所供養？云何菩薩知他體相？云何菩薩善知成熟眾生？云何菩薩善修柔和行？云何菩薩共住安樂？云何菩薩善修四攝法？云何菩薩得威儀端正？云何菩薩善為眾生作依憑處？云何菩薩喻如藥樹？云何菩薩常修諸善？云何菩薩善作變化？云何菩薩摩訶薩速成阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告除蓋障菩薩摩訶薩：「善哉，善哉。善男子！汝欲利益天人、拔濟一切眾生故發是問，我今當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告除蓋障菩薩摩訶薩：「善哉，善哉。善男子！汝欲利益天人、拔濟一切眾生故發是問，我今當為汝說。」

除蓋障菩薩摩訶薩白佛言：「善哉，世尊！願時演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩摩訶薩白佛言：「善哉，世尊！願時演說。」

佛即告言：「善男子！我今當說，汝等諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即告言：「善男子！我今當說，汝等諦聽。

「菩薩成就十法能具足檀。何等為十？法施具足、無畏施具足、財施具足、不望報施具足、憐愍施具足、不輕心施具足、尊重施具足、恭敬承事施具足、不求有施具足、清淨施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩成就十法能具足檀。何等為十？法施具足、無畏施具足、財施具足、不望報施具足、憐愍施具足、不輕心施具足、尊重施具足、恭敬承事施具足、不求有施具足、清淨施具足。

「善男子！云何名菩薩法施具足？無悕望心，自受持法為人演說，不求利養、不為名譽，為除一切眾生過惡，不為於利。心無高下，平等說法，若為王、若王等、旃陀羅等說法，等無差別。不以此施貢高、憍慢。若能如是，是名菩薩法施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名菩薩法施具足？無悕望心，自受持法為人演說，不求利養、不為名譽，為除一切眾生過惡，不為於利。心無高下，平等說法，若為王、若王等、旃陀羅等說法，等無差別。不以此施貢高、憍慢。若能如是，是名菩薩法施具足。

「云何名菩薩無畏施具足？菩薩自離刀杖，亦教人離刀杖。於一切眾生生父母想、男女想、親友想。何以故？佛說一切眾生從無始劫來無非父母、男女。菩薩常於微細中捨身而與，況復餘大眾生？是名菩薩無畏施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩無畏施具足？菩薩自離刀杖，亦教人離刀杖。於一切眾生生父母想、男女想、親友想。何以故？佛說一切眾生從無始劫來無非父母、男女。菩薩常於微細中捨身而與，況復餘大眾生？是名菩薩無畏施具足。

「云何名菩薩財施具足？菩薩見眾生多作諸惡，便積聚財寶而施與之，令離惡業、安置善處。又，聞佛世尊作如是說檀，是菩薩能除慳貪、嫉妬之垢，如佛所說習行於施，不以施故而心自高。是名菩薩財施滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩財施具足？菩薩見眾生多作諸惡，便積聚財寶而施與之，令離惡業、安置善處。又，聞佛世尊作如是說檀，是菩薩能除慳貪、嫉妬之垢，如佛所說習行於施，不以施故而心自高。是名菩薩財施滿足。

「云何名菩薩不望報施具足？不為得眷屬故施、不為得親友故施、不為欲故施，菩薩作是念施：『菩薩淨戒是常行法。』以是因緣故，是名菩薩不望報施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不望報施具足？不為得眷屬故施、不為得親友故施、不為欲故施，菩薩作是念施：『菩薩淨戒是常行法。』以是因緣故，是名菩薩不望報施具足。

「云何名菩薩成就憐愍施具足？菩薩見眾生飢渴受苦、裸形弊衣、無所依怙、無歸、無趣、無居住處、離於福業，便生殷重憐愍之心：『我今為苦眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心，但以眾生輪轉受苦、裸形弊衣、無怙、無歸、無趣、飢寒困苦，我當何時為是眾生作衣服、飲食乃至歸依舍宅？』現有財物悉施與之，雖作是施而不生念存有我、人、財物等想。如是施者，是名菩薩憐愍施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩成就憐愍施具足？菩薩見眾生飢渴受苦、裸形弊衣、無所依怙、無歸、無趣、無居住處、離於福業，便生殷重憐愍之心：『我今為苦眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心，但以眾生輪轉受苦、裸形弊衣、無怙、無歸、無趣、飢寒困苦，我當何時為是眾生作衣服、飲食乃至歸依舍宅？』現有財物悉施與之，雖作是施而不生念存有我、人、財物等想。如是施者，是名菩薩憐愍施具足。

「云何名菩薩不輕心施具足？不分別施、等大悲施、不輕心施、心不悋惜施、不瞋忿施、不憍逸施、不為得名稱施、不為我能多聞故施，如是之施名為專心施、尊重施、恭敬施、自手施。如此等施是名菩薩不輕心施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不輕心施具足？不分別施、等大悲施、不輕心施、心不悋惜施、不瞋忿施、不憍逸施、不為得名稱施、不為我能多聞故施，如是之施名為專心施、尊重施、恭敬施、自手施。如此等施是名菩薩不輕心施具足。

「云何名菩薩承事施具足？若同梵行可尊事者——若和上、阿闍梨等——如是之人深生殷重，起迎合掌，瞻仰恭敬，若有所作躬代營佐。如是施者，是名菩薩承事施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩承事施具足？若同梵行可尊事者——若和上、阿闍梨等——如是之人深生殷重，起迎合掌，瞻仰恭敬，若有所作躬代營佐。如是施者，是名菩薩承事施具足。

「云何名菩薩恭敬施具足？供養佛、供養法、供養僧。香華、伎樂遶如來塔，塗掃佛地；若諸塔廟朽故崩落，修治嚴飾；如是名為恭敬佛。恭敬法者，聽法、讀誦、受持、書寫、解說、思惟其義、如法修行、不顛倒取義，是名恭敬法。恭敬僧者，衣服、飲食、臥具、湯藥、種種雜物，供給所須奉施於僧，乃至貧下無所有時，當用淨水敬心持施；如此施者名恭敬僧施。若能如是供養三寶，是名菩薩恭敬施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩恭敬施具足？供養佛、供養法、供養僧。香華、伎樂遶如來塔，塗掃佛地；若諸塔廟朽故崩落，修治嚴飾；如是名為恭敬佛。恭敬法者，聽法、讀誦、受持、書寫、解說、思惟其義、如法修行、不顛倒取義，是名恭敬法。恭敬僧者，衣服、飲食、臥具、湯藥、種種雜物，供給所須奉施於僧，乃至貧下無所有時，當用淨水敬心持施；如此施者名恭敬僧施。若能如是供養三寶，是名菩薩恭敬施具足。

「云何名菩薩不求有施具足？菩薩施時不生是念：『我當生天。』亦不生念：『我當為王及諸輔相、大臣、官屬。』是名菩薩不求有施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不求有施具足？菩薩施時不生是念：『我當生天。』亦不生念：『我當為王及諸輔相、大臣、官屬。』是名菩薩不求有施具足。

「云何名菩薩清淨施具足？菩薩諦觀此施無垢、無穢、無雜，如是施者是名菩薩清淨施具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩清淨施具足？菩薩諦觀此施無垢、無穢、無雜，如是施者是名菩薩清淨施具足。

「善男子！具此十事是名菩薩具足於檀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩具足於檀。

「善男子！菩薩復有十法名成就淨戒。何等為十？善學波羅提木叉戒、善持菩薩緻密戒、滅諸煩惱、除不善覺、怖畏惡業、於小罪中尚生驚怖、心常恐畏、受持頭陀法堅固不闕、持戒不為求有造業、淨三業戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名成就淨戒。何等為十？善學波羅提木叉戒、善持菩薩緻密戒、滅諸煩惱、除不善覺、怖畏惡業、於小罪中尚生驚怖、心常恐畏、受持頭陀法堅固不闕、持戒不為求有造業、淨三業戒。

「云何名菩薩善學波羅提木叉戒？菩薩於戒律諸經——是佛所制——皆專心受持，不為種族故持戒、不為我見故持戒、不為攝徒眾故持戒、不見他瑕缺而輕毀戒；是名菩薩善持波羅提木叉戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善學波羅提木叉戒？菩薩於戒律諸經——是佛所制——皆專心受持，不為種族故持戒、不為我見故持戒、不為攝徒眾故持戒、不見他瑕缺而輕毀戒；是名菩薩善持波羅提木叉戒。

「云何名菩薩善持緻密戒？菩薩作是念：『非但波羅提木叉戒能使我成阿耨多羅三藐三菩提，諸餘菩薩威儀戒行我亦當學，如法修行。』云何是菩薩戒？菩薩不應行處終不往來，非時不語，善知時節、善知方俗，順適人心，不令眾生起於譏嫌，善護眾生令至菩提，亦自具足菩提威儀，言辭柔軟，少於言說，不好親近大臣、群官，恒修阿練若行，和顏悅色。能具如是菩薩威儀戒，及餘經中諸菩薩戒悉具修行，是名菩薩緻密戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩善持緻密戒？菩薩作是念：『非但波羅提木叉戒能使我成阿耨多羅三藐三菩提，諸餘菩薩威儀戒行我亦當學，如法修行。』云何是菩薩戒？菩薩不應行處終不往來，非時不語，善知時節、善知方俗，順適人心，不令眾生起於譏嫌，善護眾生令至菩提，亦自具足菩提威儀，言辭柔軟，少於言說，不好親近大臣、群官，恒修阿練若行，和顏悅色。能具如是菩薩威儀戒，及餘經中諸菩薩戒悉具修行，是名菩薩緻密戒。

「云何名菩薩滅一切結使皆悉燋然？貪欲、瞋恚、愚癡及餘纏障一切眾具亦皆燋然。於貪欲處生對治法，能起欲處皆悉除斷。云何是貪欲處？於美色邊能起欲因緣。云何名不淨想？如觀己身髮、毛、爪、齒、皮膚、血、肉、筋、脈、骨、髓、汗、淚、涕、唾、肪、膏、腦、膜、咽、喉、心、膽、肝、肺、脾、腎、腸、胃、百𦼶、生藏、熟藏、屎、尿、膿汁，菩薩常觀三十六物，若能如是不生貪心。若愚癡、嬰兒、顛狂心亂，見是三十六物猶不起欲想，況復智者諸菩薩等常觀是不淨，云何當復起於欲想？菩薩摩訶薩見所愛色適意之時便生染心，初見色時即自念言：『如佛所說，色如夢響，無有實事。云何智者妄於夢中而生欲想？』是故，菩薩能生欲處悉皆遠離。云何菩薩於可瞋中生對治法而能離瞋及瞋因緣？菩薩於諸眾生常生慈心，以是因緣便得除瞋。若有惱害因緣瞋恚起時，當深繫念對治之法，是名菩薩除瞋方便。云何菩薩除癡方便？當念：『癡心不識善惡，常守愚闇後受苦果。無智自蔽，惱他緣少，不如貪瞋多有怨害。』如是觀時則滅癡心，是名菩薩燋然煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩滅一切結使皆悉燋然？貪欲、瞋恚、愚癡及餘纏障一切眾具亦皆燋然。於貪欲處生對治法，能起欲處皆悉除斷。云何是貪欲處？於美色邊能起欲因緣。云何名不淨想？如觀己身髮、毛、爪、齒、皮膚、血、肉、筋、脈、骨、髓、汗、淚、涕、唾、肪、膏、腦、膜、咽、喉、心、膽、肝、肺、脾、腎、腸、胃、百𦼶、生藏、熟藏、屎、尿、膿汁，菩薩常觀三十六物，若能如是不生貪心。若愚癡、嬰兒、顛狂心亂，見是三十六物猶不起欲想，況復智者諸菩薩等常觀是不淨，云何當復起於欲想？菩薩摩訶薩見所愛色適意之時便生染心，初見色時即自念言：『如佛所說，色如夢響，無有實事。云何智者妄於夢中而生欲想？』是故，菩薩能生欲處悉皆遠離。云何菩薩於可瞋中生對治法而能離瞋及瞋因緣？菩薩於諸眾生常生慈心，以是因緣便得除瞋。若有惱害因緣瞋恚起時，當深繫念對治之法，是名菩薩除瞋方便。云何菩薩除癡方便？當念：『癡心不識善惡，常守愚闇後受苦果。無智自蔽，惱他緣少，不如貪瞋多有怨害。』如是觀時則滅癡心，是名菩薩燋然煩惱。

「云何名菩薩除不善覺？住於空靜阿練若處作如是念：『我今遠離於憒閙處，在閑靜地履行佛教；諸餘沙門、婆羅門親近憒閙，多有擾亂，遠離佛教。』是名菩薩除不善覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩除不善覺？住於空靜阿練若處作如是念：『我今遠離於憒閙處，在閑靜地履行佛教；諸餘沙門、婆羅門親近憒閙，多有擾亂，遠離佛教。』是名菩薩除不善覺。

「云何名菩薩怖畏惡業？觀察、選擇、曾聞佛說，專心修福，堅持淨戒，善學智慧。以何因故最得勝報？具福德業，遠離諸惡。是名菩薩怖畏惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩怖畏惡業？觀察、選擇、曾聞佛說，專心修福，堅持淨戒，善學智慧。以何因故最得勝報？具福德業，遠離諸惡。是名菩薩怖畏惡業。

「云何名菩薩畏於微惡？於小罪邊常生大畏心，終不輕微小之惡。以何因緣？曾聞佛說：『少毒殺人，況復多毒？微細惡中尚能將人至三惡道，況復多惡而心不畏？』是名菩薩畏微小惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩畏於微惡？於小罪邊常生大畏心，終不輕微小之惡。以何因緣？曾聞佛說：『少毒殺人，況復多毒？微細惡中尚能將人至三惡道，況復多惡而心不畏？』是名菩薩畏微小惡。

「云何名菩薩心常恐畏？為人體信，婆羅門、剎利居士等以體信故，即寄金、銀、種種珍寶，信心用付，不立時證，菩薩終不生於隱匿之心。若佛物、法物、僧祇物、四方僧物，菩薩寧當自食己肉終不侵他，若飲、若食，供身之具不敢輒毀，是名菩薩心常恐畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩心常恐畏？為人體信，婆羅門、剎利居士等以體信故，即寄金、銀、種種珍寶，信心用付，不立時證，菩薩終不生於隱匿之心。若佛物、法物、僧祇物、四方僧物，菩薩寧當自食己肉終不侵他，若飲、若食，供身之具不敢輒毀，是名菩薩心常恐畏。

「云何名菩薩受持頭陀法堅固不闕？若魔眷屬及諸天等，以妙財色欲來擾逼菩薩，菩薩即時志固不動而心不毀，是名菩薩受持頭陀法堅固不闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩受持頭陀法堅固不闕？若魔眷屬及諸天等，以妙財色欲來擾逼菩薩，菩薩即時志固不動而心不毀，是名菩薩受持頭陀法堅固不闕。

「云何名菩薩持戒不為求有造業？菩薩持戒不求世間果報，但為滿足一切善法得無上道，是名菩薩持戒不為求有造業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩持戒不為求有造業？菩薩持戒不求世間果報，但為滿足一切善法得無上道，是名菩薩持戒不為求有造業。

「云何名菩薩淨於三業？云何淨身業？離殺、盜、婬，以是義故名為淨身業。云何淨於口業？離惡口、妄言、兩舌、綺語，是故名為淨於口業。云何淨於意業？除貪、瞋、癡邪見，是名淨於意業。是名為菩薩淨於三業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩淨於三業？云何淨身業？離殺、盜、婬，以是義故名為淨身業。云何淨於口業？離惡口、妄言、兩舌、綺語，是故名為淨於口業。云何淨於意業？除貪、瞋、癡邪見，是名淨於意業。是名為菩薩淨於三業。

「善男子！具此十事是名菩薩成就淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩成就淨戒。

「善男子！菩薩摩訶薩復有十法能淨於忍。何等為十？內忍、外忍、法忍、隨佛教忍、無方所忍、修處處忍、非所為忍、不逼惱忍、悲心忍、誓願忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩復有十法能淨於忍。何等為十？內忍、外忍、法忍、隨佛教忍、無方所忍、修處處忍、非所為忍、不逼惱忍、悲心忍、誓願忍。

「云何名菩薩內忍？菩薩飢渴、寒熱、憂悲、疼痛、身心楚切，能自忍受不為苦惱，是名菩薩內忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩內忍？菩薩飢渴、寒熱、憂悲、疼痛、身心楚切，能自忍受不為苦惱，是名菩薩內忍。

「云何名菩薩外忍？菩薩從他聞惡言、罵詈、毀辱、誹謗，或毀辱父母、兄弟、姊妹、眷屬、和上、阿闍梨、師徒、同學，或聞毀佛、法、僧，有如是種種毀訾，菩薩忍辱不生瞋恚，是名菩薩外忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩外忍？菩薩從他聞惡言、罵詈、毀辱、誹謗，或毀辱父母、兄弟、姊妹、眷屬、和上、阿闍梨、師徒、同學，或聞毀佛、法、僧，有如是種種毀訾，菩薩忍辱不生瞋恚，是名菩薩外忍。

「云何名菩薩法忍？佛於諸經說微妙義：『諸法寂靜、諸法寂滅，如涅槃相。』不驚、不怖，菩薩作是念言：『我若不解是經、不知是法，終不得阿耨多羅三藐三菩提。』是故，菩薩勤求諮問、讀誦，是名菩薩法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩法忍？佛於諸經說微妙義：『諸法寂靜、諸法寂滅，如涅槃相。』不驚、不怖，菩薩作是念言：『我若不解是經、不知是法，終不得阿耨多羅三藐三菩提。』是故，菩薩勤求諮問、讀誦，是名菩薩法忍。

「云何名菩薩隨佛教忍？菩薩瞋惱毒心起時，作是思惟：『此身從何而生？從何而滅？從我生者，何者是我？從彼生者，何者是彼？法相如是，從何因緣起？』菩薩作是思惟時，不見所從生、亦不見所緣起、亦不見從我生、亦不見從彼起、亦不見從因緣生。作是思惟，亦不瞋、亦不惱、亦不毒，瞋怒之心即便減少，是名菩薩隨佛教忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩隨佛教忍？菩薩瞋惱毒心起時，作是思惟：『此身從何而生？從何而滅？從我生者，何者是我？從彼生者，何者是彼？法相如是，從何因緣起？』菩薩作是思惟時，不見所從生、亦不見所緣起、亦不見從我生、亦不見從彼起、亦不見從因緣生。作是思惟，亦不瞋、亦不惱、亦不毒，瞋怒之心即便減少，是名菩薩隨佛教忍。

「云何名菩薩無方所忍？或有夜忍晝不忍、或晝忍夜不忍，或彼方忍此方不忍、或此方忍彼方不忍，或知識邊忍不知識邊不忍、或不知識邊忍知識邊不忍。菩薩不爾，於一切時、一切方常生忍心，是名菩薩無方所忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩無方所忍？或有夜忍晝不忍、或晝忍夜不忍，或彼方忍此方不忍、或此方忍彼方不忍，或知識邊忍不知識邊不忍、或不知識邊忍知識邊不忍。菩薩不爾，於一切時、一切方常生忍心，是名菩薩無方所忍。

「云何名菩薩修處處忍？有人於父母、師長、夫妻、男女、大小、內外如是中生忍，餘則不忍。菩薩忍者則不如是，如父母邊生忍、旃陀羅邊生忍亦爾，是名菩薩修處處忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩修處處忍？有人於父母、師長、夫妻、男女、大小、內外如是中生忍，餘則不忍。菩薩忍者則不如是，如父母邊生忍、旃陀羅邊生忍亦爾，是名菩薩修處處忍。

「云何名菩薩非所為忍？不以事故生忍、不以利故生忍、不以畏故生忍、不以受他恩故生忍、不以相親友故生忍、不以愧赧故生忍，菩薩常修於忍，是名菩薩非所為忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩非所為忍？不以事故生忍、不以利故生忍、不以畏故生忍、不以受他恩故生忍、不以相親友故生忍、不以愧赧故生忍，菩薩常修於忍，是名菩薩非所為忍。

「善男子！云何名菩薩不逼惱忍？若瞋因緣、煩惱未起，不名為忍；若遇瞋因緣時——拳打、刀杖、手脚蹴蹋、惡口罵詈——於如是中心不動者則名為忍。菩薩若有人來起發瞋恚亦忍、不起發瞋恚亦忍，是名菩薩不逼惱忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名菩薩不逼惱忍？若瞋因緣、煩惱未起，不名為忍；若遇瞋因緣時——拳打、刀杖、手脚蹴蹋、惡口罵詈——於如是中心不動者則名為忍。菩薩若有人來起發瞋恚亦忍、不起發瞋恚亦忍，是名菩薩不逼惱忍。

「云何名菩薩悲心忍？爾時，菩薩若作王、若王等，有大功業，為苦眾生而作其主。是苦眾生若來罵辱、觸惱之時，菩薩不以我是主故而生瞋恚：『如是眾生我當拔濟、常為擁護，云何而得生於瞋惱？是故，我今悲心憐愍，不生忿恚。』是名菩薩悲心忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩悲心忍？爾時，菩薩若作王、若王等，有大功業，為苦眾生而作其主。是苦眾生若來罵辱、觸惱之時，菩薩不以我是主故而生瞋恚：『如是眾生我當拔濟、常為擁護，云何而得生於瞋惱？是故，我今悲心憐愍，不生忿恚。』是名菩薩悲心忍。

「云何名菩薩誓願忍？菩薩作是念：『我先於諸佛前曾作師子吼，發誓願言：「我當成佛，於一切生死淤泥中為拔諸苦眾生。」我今欲拔，不應瞋恚而惱於彼。若我不忍，尚不自度，況利眾生？』善男子！譬如良醫善知治眼，見諸眾生多有患目，或患眼翳、或患眼膜，種種患眼不可稱計。是醫若言：『我欲療治眾生眼患。』彼時醫師後自盲冥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩誓願忍？菩薩作是念：『我先於諸佛前曾作師子吼，發誓願言：「我當成佛，於一切生死淤泥中為拔諸苦眾生。」我今欲拔，不應瞋恚而惱於彼。若我不忍，尚不自度，況利眾生？』善男子！譬如良醫善知治眼，見諸眾生多有患目，或患眼翳、或患眼膜，種種患眼不可稱計。是醫若言：『我欲療治眾生眼患。』彼時醫師後自盲冥。」

佛言：「如此醫師能治他眼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如此醫師能治他眼不？」

除蓋障菩薩摩訶薩白佛言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩摩訶薩白佛言：「不也。世尊！」

佛告除蓋障菩薩摩訶薩：「欲除一切眾生無明冥者，應先自除闇障，後及於人。若內無智慧能治他疾，是義不然。以是因緣，當修於忍，不應生瞋，是名菩薩大誓願忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告除蓋障菩薩摩訶薩：「欲除一切眾生無明冥者，應先自除闇障，後及於人。若內無智慧能治他疾，是義不然。以是因緣，當修於忍，不應生瞋，是名菩薩大誓願忍。

「善男子！具此十事是名菩薩能淨於忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事是名菩薩能淨於忍。

「善男子！菩薩復有十法名為精進滿足。何等為十？如金剛精進、無等精進、處中精進、顯勝精進、熾盛精進、常恒精進、清淨精進、不共二乘精進、不輕賤精進、不退轉精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十法名為精進滿足。何等為十？如金剛精進、無等精進、處中精進、顯勝精進、熾盛精進、常恒精進、清淨精進、不共二乘精進、不輕賤精進、不退轉精進。

「云何菩薩如金剛精進？未解者令解、未涅槃者令得涅槃、未安者令安、未度者令度、未得阿耨多羅三藐三菩提者當令得阿耨多羅三藐三菩提。若作如是修行精進時，天魔波旬來謂菩薩言：『汝今何故作如是精進？徒自勤苦，終無所獲。何以故？我亦曾作如是精進，未解者令解、未涅槃者令得涅槃、未安者令安、未度者令度、未得阿耨多羅三藐三菩提者當令悉得。如是等事皆是妄語，但誑凡愚，無有真實，我未曾見如是精進而得阿耨多羅三藐三菩提者。善男子！我曾見無量眾生，如是精進有得阿羅漢涅槃、如是精進有得辟支佛涅槃。』魔王復言：『善男子！雖行精進，未有得阿耨多羅三藐三菩提。汝今思惟，疾捨是心，空無所獲，徒自勞苦。汝今速求二乘，可得早離生死。』菩薩即作是念：『此是魔說，欲壞我心。』『汝但少事而自憂己，莫為多事反憂我耶。隨所造業各得受報，依止於業，業為親友；汝亦有此隨業受報，依止於業，業為親屬。惡魔波旬！汝今速疾復道還去。汝惱我故，當長夜受苦。』魔即慚愧隱形而去，是名菩薩如金剛精進，魔不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如金剛精進？未解者令解、未涅槃者令得涅槃、未安者令安、未度者令度、未得阿耨多羅三藐三菩提者當令得阿耨多羅三藐三菩提。若作如是修行精進時，天魔波旬來謂菩薩言：『汝今何故作如是精進？徒自勤苦，終無所獲。何以故？我亦曾作如是精進，未解者令解、未涅槃者令得涅槃、未安者令安、未度者令度、未得阿耨多羅三藐三菩提者當令悉得。如是等事皆是妄語，但誑凡愚，無有真實，我未曾見如是精進而得阿耨多羅三藐三菩提者。善男子！我曾見無量眾生，如是精進有得阿羅漢涅槃、如是精進有得辟支佛涅槃。』魔王復言：『善男子！雖行精進，未有得阿耨多羅三藐三菩提。汝今思惟，疾捨是心，空無所獲，徒自勞苦。汝今速求二乘，可得早離生死。』菩薩即作是念：『此是魔說，欲壞我心。』『汝但少事而自憂己，莫為多事反憂我耶。隨所造業各得受報，依止於業，業為親友；汝亦有此隨業受報，依止於業，業為親屬。惡魔波旬！汝今速疾復道還去。汝惱我故，當長夜受苦。』魔即慚愧隱形而去，是名菩薩如金剛精進，魔不能壞。

「云何名菩薩無等精進？爾時，菩薩所行精進超諸菩薩百千萬億，算數譬喻所不能及，況餘聲聞二乘學者而能及乎？一切諸佛善法以精進力故悉能攝取，一切惡法無不捨離，是則名為無等精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩無等精進？爾時，菩薩所行精進超諸菩薩百千萬億，算數譬喻所不能及，況餘聲聞二乘學者而能及乎？一切諸佛善法以精進力故悉能攝取，一切惡法無不捨離，是則名為無等精進。

「云何名菩薩處中精進？勤不過分亦不懈退，如是精進名為處中精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩處中精進？勤不過分亦不懈退，如是精進名為處中精進。

「云何名菩薩高勝精進？菩薩發大精進願，使現身如佛色相：『若我得佛，無見頂相圓光一尋。佛之相好、無礙智慧、大自在者，願我悉得。』是名高勝精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩高勝精進？菩薩發大精進願，使現身如佛色相：『若我得佛，無見頂相圓光一尋。佛之相好、無礙智慧、大自在者，願我悉得。』是名高勝精進。

「云何名菩薩熾盛精進？譬如真金、摩尼珠寶無有垢穢，光明熾盛，端嚴殊顯。真金精曜無量焰熾、摩尼寶珠煥然炳徹。菩薩精進亦復如是，無諸垢穢。何者是精進垢？何者是精進翳？懈怠是精進垢，懶墮是精進翳；食不知足是精進垢，貪嗜睡眠是精進翳；好樂親近是精進垢，不見無我是精進障。如是，名為精進垢、精進障；除如是垢障，是名菩薩熾盛精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩熾盛精進？譬如真金、摩尼珠寶無有垢穢，光明熾盛，端嚴殊顯。真金精曜無量焰熾、摩尼寶珠煥然炳徹。菩薩精進亦復如是，無諸垢穢。何者是精進垢？何者是精進翳？懈怠是精進垢，懶墮是精進翳；食不知足是精進垢，貪嗜睡眠是精進翳；好樂親近是精進垢，不見無我是精進障。如是，名為精進垢、精進障；除如是垢障，是名菩薩熾盛精進。

「善男子！云何名菩薩常恒精進？舉動、威儀不離精進，行、住、坐、臥不曾休廢，身心不懈，是名菩薩常恒精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名菩薩常恒精進？舉動、威儀不離精進，行、住、坐、臥不曾休廢，身心不懈，是名菩薩常恒精進。

「云何名菩薩清淨精進？如上常恒精進，有所起惡不善之業，能障道法、能作衰損，皆悉除斷；一切善法，於涅槃因不作障礙、能助道法、安止道處，皆悉修廣、增長熾盛。乃至微細一念之惡不令得起，況復大惡？是名菩薩清淨精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩清淨精進？如上常恒精進，有所起惡不善之業，能障道法、能作衰損，皆悉除斷；一切善法，於涅槃因不作障礙、能助道法、安止道處，皆悉修廣、增長熾盛。乃至微細一念之惡不令得起，況復大惡？是名菩薩清淨精進。

「云何名菩薩不共二乘精進？菩薩摩訶薩，周遍十方如恒河沙數世界，滿中阿鼻地獄猛火熾盛，如此世界外有極苦眾生無依、無救，乃至若一眾生如是苦惱，菩薩能忍大火過無量恒河沙世界，拔濟成熟一眾生苦。為一尚爾，況多眾生而不救濟？一切外道、二乘學人所不能及，是名菩薩不共二乘精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不共二乘精進？菩薩摩訶薩，周遍十方如恒河沙數世界，滿中阿鼻地獄猛火熾盛，如此世界外有極苦眾生無依、無救，乃至若一眾生如是苦惱，菩薩能忍大火過無量恒河沙世界，拔濟成熟一眾生苦。為一尚爾，況多眾生而不救濟？一切外道、二乘學人所不能及，是名菩薩不共二乘精進。

「云何名菩薩不自輕賤精進？菩薩作是思惟：『三世諸佛皆從微少精進修無量德，乃能久積苦行成等正覺，是故我今因少精進漸殖德本，不久亦應得佛不疑。』是名菩薩不自輕賤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不自輕賤精進？菩薩作是思惟：『三世諸佛皆從微少精進修無量德，乃能久積苦行成等正覺，是故我今因少精進漸殖德本，不久亦應得佛不疑。』是名菩薩不自輕賤精進。

「云何名菩薩不退轉精進？菩薩不以己身精進微薄、不以貧窮又少財寶而生捨心，常修精進向阿耨多羅三藐三菩提：『過去、未來、現在三世諸佛，皆以積善微細精進悉得菩提，我今不以微賤而自輕毀。』以微精進故，為一切眾生積集眾善，成阿耨多羅三藐三菩提，不為己樂而入涅槃，寧為眾生久處地獄，是名菩薩不退轉精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩不退轉精進？菩薩不以己身精進微薄、不以貧窮又少財寶而生捨心，常修精進向阿耨多羅三藐三菩提：『過去、未來、現在三世諸佛，皆以積善微細精進悉得菩提，我今不以微賤而自輕毀。』以微精進故，為一切眾生積集眾善，成阿耨多羅三藐三菩提，不為己樂而入涅槃，寧為眾生久處地獄，是名菩薩不退轉精進。

「善男子！具此十事，是名菩薩滿足精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！具此十事，是名菩薩滿足精進。