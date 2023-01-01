佛說華手經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說華手經卷第十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

法門品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門品第三十四

佛告堅意：「法名無思、無慮、無相、無作、無憶、無念，淨妙無緣，無有文字，亦無言說，不可顯示。堅意！諸法不會諸根，不可以智知，不可以無智知，非可知非不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「法名無思、無慮、無相、無作、無憶、無念，淨妙無緣，無有文字，亦無言說，不可顯示。堅意！諸法不會諸根，不可以智知，不可以無智知，非可知非不可知。

「復次，堅意！法名眾緣所成，如來能知，而如來知不可言說。而如來以不可說法，說是諸法，所有說道即是法門。何以故？以諸行印印一切法，令一味故。堅意！諸法無盡，盡際無盡故。堅意！諸法畢竟不增不減，入盡際故。以是義故，如來以語言、文字分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！法名眾緣所成，如來能知，而如來知不可言說。而如來以不可說法，說是諸法，所有說道即是法門。何以故？以諸行印印一切法，令一味故。堅意！諸法無盡，盡際無盡故。堅意！諸法畢竟不增不減，入盡際故。以是義故，如來以語言、文字分別解說。

「堅意！阿字門入一切法，以阿字門分別諸法。先入阿字門，然後餘字次第相續。是故言從阿字邊變出諸字，從諸字邊會成諸句，以諸句故能成諸義，是故如來說阿字門入一切法。堅意！此是法門。何等是法？堅意！所謂法者，本來無作、無說、無示，無知故知、無說故說、無示故示。如是阿字，能作是一切語言，是名法門。若善男子、善女人入是門者，得無盡慧及無盡辯。其無盡者，過去無盡，無盡盡中無相、無說，諸有所知皆為無知，諸有所示皆為無示，有所分別皆無分別，故名無盡。堅意！是名為門。是為何門？是諸法門。何等是法？佛所不得。又此門者，觀一切法入無思慮。何以故？一切語言皆非語言，一切言說皆無有盡，一切言語皆如不離如，一切智皆非智。堅意！是名金剛句也。何以故名為金剛句耶？若法無作則不可壞，不可壞故名金剛句。諸法無業，若無有業則無有報；是故如來說一切法無業、無報，是名法印。如來所可說業、說報皆以是印，是印不可破壞。堅意！若善男子、善女人欲知業報當入是門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！阿字門入一切法，以阿字門分別諸法。先入阿字門，然後餘字次第相續。是故言從阿字邊變出諸字，從諸字邊會成諸句，以諸句故能成諸義，是故如來說阿字門入一切法。堅意！此是法門。何等是法？堅意！所謂法者，本來無作、無說、無示，無知故知、無說故說、無示故示。如是阿字，能作是一切語言，是名法門。若善男子、善女人入是門者，得無盡慧及無盡辯。其無盡者，過去無盡，無盡盡中無相、無說，諸有所知皆為無知，諸有所示皆為無示，有所分別皆無分別，故名無盡。堅意！是名為門。是為何門？是諸法門。何等是法？佛所不得。又此門者，觀一切法入無思慮。何以故？一切語言皆非語言，一切言說皆無有盡，一切言語皆如不離如，一切智皆非智。堅意！是名金剛句也。何以故名為金剛句耶？若法無作則不可壞，不可壞故名金剛句。諸法無業，若無有業則無有報；是故如來說一切法無業、無報，是名法印。如來所可說業、說報皆以是印，是印不可破壞。堅意！若善男子、善女人欲知業報當入是門。

「堅意！一切諸法無來無去，是入法門。我因是門，為眾生說生死差別。堅意！若善男子，善女人欲入眾生生死智者，以是印入，是名法印，名無文字印、無障礙印。堅意！如來有所言說，皆以是印。一切有身皆如來身。何以故？是諸身性不相違背，佛以是印說眾生身相，是名身印。又以是印顯示演說一切身相。何以故？堅意！諸法無門，不可入故；法不可入，以不出故；諸法無出，不可入故。是故如來若有所說，皆不離是無礙際說，以無礙際說一切法，亦以是際知諸眾生隨宜為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！一切諸法無來無去，是入法門。我因是門，為眾生說生死差別。堅意！若善男子，善女人欲入眾生生死智者，以是印入，是名法印，名無文字印、無障礙印。堅意！如來有所言說，皆以是印。一切有身皆如來身。何以故？是諸身性不相違背，佛以是印說眾生身相，是名身印。又以是印顯示演說一切身相。何以故？堅意！諸法無門，不可入故；法不可入，以不出故；諸法無出，不可入故。是故如來若有所說，皆不離是無礙際說，以無礙際說一切法，亦以是際知諸眾生隨宜為說。

「堅意！無礙際者即無邊際，無邊際者即是一切眾生性也，是名際門。入是際門，則能開演千億法藏。此法藏者，即非藏也。堅意！如來眾法藏中，有所說法，皆說是際。復有色藏，受、想、行、識藏，是藏，非藏，不自在藏，是名諸藏以阿字門入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！無礙際者即無邊際，無邊際者即是一切眾生性也，是名際門。入是際門，則能開演千億法藏。此法藏者，即非藏也。堅意！如來眾法藏中，有所說法，皆說是際。復有色藏，受、想、行、識藏，是藏，非藏，不自在藏，是名諸藏以阿字門入。」

爾時，堅意白佛言：「世尊！是門甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，堅意白佛言：「世尊！是門甚深。」

佛言：「堅意！我不生念是深、是淺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「堅意！我不生念是深、是淺。」

「世尊！佛說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛說法耶？」

「堅意！不如凡夫所貪著說，隨智者所解，名為如來說法如。如來如實所知，無示無說。何以故？一切諸法不可說相，唯智者能知。凡夫若有所知，皆著文辭。是故佛說文字、語言，即非語言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！不如凡夫所貪著說，隨智者所解，名為如來說法如。如來如實所知，無示無說。何以故？一切諸法不可說相，唯智者能知。凡夫若有所知，皆著文辭。是故佛說文字、語言，即非語言。」

佛復告堅意：「一切諸法如日明淨，隨所正觀皆入無際。堅意！一切諸法皆能照明，能起一切智慧光故。堅意！一切諸法無所障礙，如虛空故。堅意！隨著二法，是中如來行無礙眼，堅意！是名法眼。佛以是眼見一切法無障礙相，堅意！是名諸法無障礙門。善男子、善女人若入是門，諸所言說皆有利益，皆無障礙，皆示義趣，皆說深義，無所貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告堅意：「一切諸法如日明淨，隨所正觀皆入無際。堅意！一切諸法皆能照明，能起一切智慧光故。堅意！一切諸法無所障礙，如虛空故。堅意！隨著二法，是中如來行無礙眼，堅意！是名法眼。佛以是眼見一切法無障礙相，堅意！是名諸法無障礙門。善男子、善女人若入是門，諸所言說皆有利益，皆無障礙，皆示義趣，皆說深義，無所貪著。

「復次，堅意！諸法無垢，不染、不離。堅意！法無所屬，以不受故。堅意！一切法無邊，本末不可得故。堅意！諸有所說文字、語言，當知是中無有文字，亦無語言。堅意！是文字門云何有入？但說是法無有障礙，是名為入。堅意！如是入者，即名非入，入法性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！諸法無垢，不染、不離。堅意！法無所屬，以不受故。堅意！一切法無邊，本末不可得故。堅意！諸有所說文字、語言，當知是中無有文字，亦無語言。堅意！是文字門云何有入？但說是法無有障礙，是名為入。堅意！如是入者，即名非入，入法性故。

「堅意！如來所說諸三昧門，為何者是？堅意！有一相三昧，有眾相三昧。一相三昧者，有菩薩聞某世界有某如來，現在說法。菩薩取某佛相，以現在前，若坐道場，得無上菩提，若轉法輪，若與大眾圍遶說法；取如是相，以不亂念守攝諸根，心不馳散，專念一佛，不捨是緣，亦念是佛世界之相。而是菩薩於如來相及世界相，了達無相。常如是行，常如是觀，不離是緣，是時佛像即現在前而為說法。菩薩爾時深生恭敬，聽受是法，隨所信解，若深、若淺，轉加宗敬、尊重如來。菩薩住是三昧，聞說諸法皆壞敗相。聞已，受持，從三昧起，能為四眾演說是法。堅意！是名入一相三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！如來所說諸三昧門，為何者是？堅意！有一相三昧，有眾相三昧。一相三昧者，有菩薩聞某世界有某如來，現在說法。菩薩取某佛相，以現在前，若坐道場，得無上菩提，若轉法輪，若與大眾圍遶說法；取如是相，以不亂念守攝諸根，心不馳散，專念一佛，不捨是緣，亦念是佛世界之相。而是菩薩於如來相及世界相，了達無相。常如是行，常如是觀，不離是緣，是時佛像即現在前而為說法。菩薩爾時深生恭敬，聽受是法，隨所信解，若深、若淺，轉加宗敬、尊重如來。菩薩住是三昧，聞說諸法皆壞敗相。聞已，受持，從三昧起，能為四眾演說是法。堅意！是名入一相三昧門。

「復次，堅意！菩薩住是三昧，還能壞滅是佛相緣，亦壞自身；以是壞相壞一切法；壞一切法故，入一相三昧；從是三昧起，能為四眾解說是法。堅意！是名為入一相三昧門方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！菩薩住是三昧，還能壞滅是佛相緣，亦壞自身；以是壞相壞一切法；壞一切法故，入一相三昧；從是三昧起，能為四眾解說是法。堅意！是名為入一相三昧門方便。

「復次，堅意！菩薩緣是佛像，而作是念：『是像從何所來？我何所趣？』即知佛像無所從來，我無所至。菩薩爾時作是念言：『一切諸法亦復如是，無所從來、去無所至。』菩薩如是行、如是念，不久當得無礙法眼；得法眼已，便為諸佛之所知念，諸甚深法皆現在前；以是深法得無礙辯，雖講說法而不見法。堅意！如來於過去世無礙智慧，亦諸相中智無障礙，於過去世亦不作緣，亦非不知，不隨憶想。堅意！菩薩亦如是，住是三昧，雖演說法不見是法。菩薩住是三昧，深修習故，隨所聞因，緣第二佛，取相現前。若坐道場得無上菩提、若轉法輪、若於大眾圍遶說法，菩薩亦受持是第二佛法，亦不捨本佛相，亦見是佛，而是菩薩俱緣二佛，取相現前，聽受說法。堅意！是亦名為入一相三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！菩薩緣是佛像，而作是念：『是像從何所來？我何所趣？』即知佛像無所從來，我無所至。菩薩爾時作是念言：『一切諸法亦復如是，無所從來、去無所至。』菩薩如是行、如是念，不久當得無礙法眼；得法眼已，便為諸佛之所知念，諸甚深法皆現在前；以是深法得無礙辯，雖講說法而不見法。堅意！如來於過去世無礙智慧，亦諸相中智無障礙，於過去世亦不作緣，亦非不知，不隨憶想。堅意！菩薩亦如是，住是三昧，雖演說法不見是法。菩薩住是三昧，深修習故，隨所聞因，緣第二佛，取相現前。若坐道場得無上菩提、若轉法輪、若於大眾圍遶說法，菩薩亦受持是第二佛法，亦不捨本佛相，亦見是佛，而是菩薩俱緣二佛，取相現前，聽受說法。堅意！是亦名為入一相三昧門。

「復次，堅意！菩薩以善修習一佛相故，隨意自在，欲見諸佛皆能現前。堅意！譬如比丘心得自在，觀一切入取青色相，能得信解一切世界皆一青相。是人所緣唯一青色，觀內外法皆一青色，於是緣中得自在力故。堅意！菩薩亦復如是，隨其所聞諸佛名字、在何世界，即取是佛及世界相，皆緣現前。菩薩善修習此念佛緣故，觀諸世界盡皆作佛；常善修習是觀力故，便能了達一切諸緣皆為一緣，謂現在佛緣。是名得一相三昧門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！菩薩以善修習一佛相故，隨意自在，欲見諸佛皆能現前。堅意！譬如比丘心得自在，觀一切入取青色相，能得信解一切世界皆一青相。是人所緣唯一青色，觀內外法皆一青色，於是緣中得自在力故。堅意！菩薩亦復如是，隨其所聞諸佛名字、在何世界，即取是佛及世界相，皆緣現前。菩薩善修習此念佛緣故，觀諸世界盡皆作佛；常善修習是觀力故，便能了達一切諸緣皆為一緣，謂現在佛緣。是名得一相三昧門。」

堅意白佛言：「世尊！以何方便得是三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意白佛言：「世尊！以何方便得是三昧？」

佛告堅意：「於是佛緣繫念，不散不離是緣，是名三昧門。堅意！以是一緣了達諸法，見一切法皆悉等相，是名一相三昧。菩薩住是三昧，又入法門，謂一切語皆如來語，一切有身皆如來身，不離如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「於是佛緣繫念，不散不離是緣，是名三昧門。堅意！以是一緣了達諸法，見一切法皆悉等相，是名一相三昧。菩薩住是三昧，又入法門，謂一切語皆如來語，一切有身皆如來身，不離如故。

「復次，堅意！菩薩聞諸佛名，若二、若三、若四、若五、若十、二十、三十、四十、五十、若百、若千、若萬，若過是數，一時專念，盡現在前，及諸世界、弟子眾數，皆現在前，恭敬，尊重；亦念是佛具足妙身，形色相好，盡現在前，恭敬、尊重。亦復一一取三十二大人之相，及不虛行相、師子奮迅相、無見頂相、象王觀相、取大光相，以信解觀作無量相；亦取諸佛世界之相，以信解觀作無量淨相；亦取弟子眾，以信解觀作無量相。爾時，作是思惟：『如是諸佛從何所來？我何所至？』即知諸佛及以己身，無所從來亦無所至。如是觀知，如是信解，爾時菩薩作如是念：『如是事中，無有定法名為如來。』如是觀時，知一切法空、無所有，一相無相，用無相門入一切法，如是信解，達知一切諸法一相。堅意！菩薩能緣諸佛，繫念一處，是名眾相三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！菩薩聞諸佛名，若二、若三、若四、若五、若十、二十、三十、四十、五十、若百、若千、若萬，若過是數，一時專念，盡現在前，及諸世界、弟子眾數，皆現在前，恭敬，尊重；亦念是佛具足妙身，形色相好，盡現在前，恭敬、尊重。亦復一一取三十二大人之相，及不虛行相、師子奮迅相、無見頂相、象王觀相、取大光相，以信解觀作無量相；亦取諸佛世界之相，以信解觀作無量淨相；亦取弟子眾，以信解觀作無量相。爾時，作是思惟：『如是諸佛從何所來？我何所至？』即知諸佛及以己身，無所從來亦無所至。如是觀知，如是信解，爾時菩薩作如是念：『如是事中，無有定法名為如來。』如是觀時，知一切法空、無所有，一相無相，用無相門入一切法，如是信解，達知一切諸法一相。堅意！菩薩能緣諸佛，繫念一處，是名眾相三昧門。

「堅意！若是菩薩入是三昧，了達諸法一相無相，是名眾相三昧。菩薩住是三昧，所知、所見無非如來，又亦不見、不知如來；所知、所見無非是法，亦不見法；所有知、見皆佛弟子，亦不見、不知佛弟子眾；所知、所見無非說法，亦復不見、不知說法；所有見、知無非是緣，亦不見緣；所有見、知無非是辯，亦不見辯；諸有所見無非佛土，亦不見佛土；諸所有見無非世界，亦不見世界；諸所有見無非眾會，亦不見眾會。無法不說而無所說，無法不現亦無所現，無不信解亦無信解，無不分別亦無分別，無法不壞亦無所壞，無法不出亦無所出，無法不照亦無所照。堅意！是名諸菩薩三昧門。入是門者，當於諸法得無礙智。能如是觀，名無礙眼；於是事中亦不貪著，是名法眼。堅意！菩薩以是三昧能得無礙、無邊辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！若是菩薩入是三昧，了達諸法一相無相，是名眾相三昧。菩薩住是三昧，所知、所見無非如來，又亦不見、不知如來；所知、所見無非是法，亦不見法；所有知、見皆佛弟子，亦不見、不知佛弟子眾；所知、所見無非說法，亦復不見、不知說法；所有見、知無非是緣，亦不見緣；所有見、知無非是辯，亦不見辯；諸有所見無非佛土，亦不見佛土；諸所有見無非世界，亦不見世界；諸所有見無非眾會，亦不見眾會。無法不說而無所說，無法不現亦無所現，無不信解亦無信解，無不分別亦無分別，無法不壞亦無所壞，無法不出亦無所出，無法不照亦無所照。堅意！是名諸菩薩三昧門。入是門者，當於諸法得無礙智。能如是觀，名無礙眼；於是事中亦不貪著，是名法眼。堅意！菩薩以是三昧能得無礙、無邊辯才。」

爾時，堅意菩薩白佛言：「世尊！幾所菩薩於當來世成是三昧，能得無量、無邊辯才？何等菩薩於當來世成是三昧，能得無量、無邊辯才？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，堅意菩薩白佛言：「世尊！幾所菩薩於當來世成是三昧，能得無量、無邊辯才？何等菩薩於當來世成是三昧，能得無量、無邊辯才？」

「堅意！菩薩若於後世，從比丘所聞是三昧，當知是比丘成是三昧，能得無邊無量辯才。堅意！如汝所問：幾所菩薩成是三昧，得無邊辯？若人常修是三昧者，此則能成。得是三昧，亦得無量無邊辯才。堅意！是門能開八百法藏，於今現在阿閦佛土諸菩薩者，常用是門。堅意！於是一門攝一切法門、諸三昧門，是名重句門。是故，堅意！若人如法欲入法門，是三昧門、重句門者，應當親近諸善知識，問：『云何行？云何觀察？云何修習？』當隨其教，如說修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！菩薩若於後世，從比丘所聞是三昧，當知是比丘成是三昧，能得無邊無量辯才。堅意！如汝所問：幾所菩薩成是三昧，得無邊辯？若人常修是三昧者，此則能成。得是三昧，亦得無量無邊辯才。堅意！是門能開八百法藏，於今現在阿閦佛土諸菩薩者，常用是門。堅意！於是一門攝一切法門、諸三昧門，是名重句門。是故，堅意！若人如法欲入法門，是三昧門、重句門者，應當親近諸善知識，問：『云何行？云何觀察？云何修習？』當隨其教，如說修行。

「堅意！若有四法，當知是為善知識也。何等為四？一、能令人入善法中；二、能障礙諸不善法；三、能令人住於正法；四、常能隨順教化。有是四法，當知即是善知識也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！若有四法，當知是為善知識也。何等為四？一、能令人入善法中；二、能障礙諸不善法；三、能令人住於正法；四、常能隨順教化。有是四法，當知即是善知識也。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「當近善知識， 能障惡法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當近善知識， 能障惡法者，

能說佛所讚， 是人應親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說佛所讚， 是人應親近。

隨佛道教化， 能生人善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨佛道教化， 能生人善法，

如所聞安住， 能增益智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所聞安住， 能增益智慧。

可近法當近， 應遠法當離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可近法當近， 應遠法當離，

離於惡法已， 當修佛所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於惡法已， 當修佛所讚。

若欲得辯才， 亦欲演自智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得辯才， 亦欲演自智，

當疾修是定， 常隨善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當疾修是定， 常隨善知識。

隨所教修行， 於法無祕悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所教修行， 於法無祕悋，

自所得善法， 亦應為他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自所得善法， 亦應為他說。

深心行是法， 捨離諸諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心行是法， 捨離諸諂曲，

常近善知識， 修行如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常近善知識， 修行如是法。

故近善知識， 應離惡知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故近善知識， 應離惡知識，

從是得多聞， 疾得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是得多聞， 疾得是三昧。

「復次，堅意！若有四法，當知是為善知識相。何等為四？善知教化；善知修道；知教化過；知修道過。堅意！有是四法，當知是為善知識也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！若有四法，當知是為善知識相。何等為四？善知教化；善知修道；知教化過；知修道過。堅意！有是四法，當知是為善知識也。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「知教化修道， 亦知是過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知教化修道， 亦知是過失，

既知是法已， 今住無礙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既知是法已， 今住無礙法。

「堅意！復有四法，當知是為善知識相。何謂為四？知地、知說、知人、知行。云何知地？隨人知地。云何知人？隨其所行能知，是人住多欲地，是人住多恚地，是人住多癡地，是人住定欲地，是人住定恚地，是人住定癡地，是人住定欲恚地，是人住定欲癡地，是人住定恚癡地，是人住定欲恚癡地。眾生若在三不善等諸地，皆悉能知，知已隨所住地如應教化。隨諸菩薩種種欲樂，皆悉能知。堅意！若人成是四法者，當知是為善知識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！復有四法，當知是為善知識相。何謂為四？知地、知說、知人、知行。云何知地？隨人知地。云何知人？隨其所行能知，是人住多欲地，是人住多恚地，是人住多癡地，是人住定欲地，是人住定恚地，是人住定癡地，是人住定欲恚地，是人住定欲癡地，是人住定恚癡地，是人住定欲恚癡地。眾生若在三不善等諸地，皆悉能知，知已隨所住地如應教化。隨諸菩薩種種欲樂，皆悉能知。堅意！若人成是四法者，當知是為善知識也。

「堅意！復有四法，當知是為善知識相。何謂為四？能調伏語；令人住甚深法中；能隨時教；隨時消息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！復有四法，當知是為善知識相。何謂為四？能調伏語；令人住甚深法中；能隨時教；隨時消息。」

爾時，世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說偈言：

「知隨人所行， 諸地有差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知隨人所行， 諸地有差別，

知隨地教化， 故能速得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知隨地教化， 故能速得成。

能說法調伏， 令住甚深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說法調伏， 令住甚深法，

隨時而呵責， 亦隨時消息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時而呵責， 亦隨時消息。

雖有善好言， 非時則不受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有善好言， 非時則不受，

是故有智者， 隨時而從捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 隨時而從捨。

「堅意！復有四法，當知是為善知識相，則能令人修是三昧。何等為四？能令弟子出家行離；又能令人入深法觀；能令住定；於一切緣而無所礙，離於諸相。堅意！有是四法，當知是為善知識也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！復有四法，當知是為善知識相，則能令人修是三昧。何等為四？能令弟子出家行離；又能令人入深法觀；能令住定；於一切緣而無所礙，離於諸相。堅意！有是四法，當知是為善知識也。」

佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈言：

「若人讚出家， 及行離住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人讚出家， 及行離住處，

令弟子住中， 是名善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令弟子住中， 是名善知識。

令住第一義， 甚深妙法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住第一義， 甚深妙法中，

令住無相定， 是真善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住無相定， 是真善知識。

「復次，堅意！菩薩若成四法，能修習是三昧。何謂為四？捨離自心，隨順師意；離於諸緣；為是三昧常勤精進，終不懈息；亦為欲得是三昧故，樂住閑處，離眾憒閙。菩薩若成是四法者，能得習是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！菩薩若成四法，能修習是三昧。何謂為四？捨離自心，隨順師意；離於諸緣；為是三昧常勤精進，終不懈息；亦為欲得是三昧故，樂住閑處，離眾憒閙。菩薩若成是四法者，能得習是三昧。

「堅意！菩薩復有四法，能疾得是三昧。何謂為四？善取佛相，乃至夢中亦見諸佛；善取說法相，乃至夢中亦得聞法；為眾生說而不疲惓；得深法忍壞諸法故，行無依定，隨離心故。堅意！菩薩有是四法，能疾得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！菩薩復有四法，能疾得是三昧。何謂為四？善取佛相，乃至夢中亦見諸佛；善取說法相，乃至夢中亦得聞法；為眾生說而不疲惓；得深法忍壞諸法故，行無依定，隨離心故。堅意！菩薩有是四法，能疾得是三昧。」

爾時，世尊說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈言：

「是人不捨， 諸世尊相， 常緣佛相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人不捨， 諸世尊相， 常緣佛相，

不離目前。 具足見佛， 相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離目前。 具足見佛， 相三十二，

聽佛說法， 諦取是相。 於深必定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽佛說法， 諦取是相。 於深必定，

法中得忍， 不依禪定， 樂隨離心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中得忍， 不依禪定， 樂隨離心。

非滅法故， 壞裂諸法， 諸法非法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非滅法故， 壞裂諸法， 諸法非法，

是人所樂。 觀諸相時， 無所分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人所樂。 觀諸相時， 無所分別，

信解諸法， 皆是佛身。 不著言辭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解諸法， 皆是佛身。 不著言辭，

不隨他語， 自知是相， 亦為人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不隨他語， 自知是相， 亦為人說。

菩薩若得， 如是法忍， 是名智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若得， 如是法忍， 是名智者，

逮是三昧。 近善知識， 修佛讚法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮是三昧。 近善知識， 修佛讚法，

教化眾生， 住深定法。 堅意菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化眾生， 住深定法。 堅意菩薩，

若有四法， 則能修習， 逮是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有四法， 則能修習， 逮是三昧。

「何謂為四？善知緣相；善分別緣；善知轉緣；善知本行。有是四法，則能速成了達是定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為四？善知緣相；善分別緣；善知轉緣；善知本行。有是四法，則能速成了達是定。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「菩薩多聞有智者， 應為他說是三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩多聞有智者， 應為他說是三昧，

又從諸佛聞善法， 亦應為人而演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從諸佛聞善法， 亦應為人而演說。

以緣佛身諦取相， 修是寂滅妙三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以緣佛身諦取相， 修是寂滅妙三昧，

又於諸世尊身相， 深取種種差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於諸世尊身相， 深取種種差別相。

三十二相及身相， 形相色相光明相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相及身相， 形相色相光明相，

面貌眉間白毫峙， 當取如是人尊相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面貌眉間白毫峙， 當取如是人尊相。

取是諸相在現前， 常當觀察差別相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取是諸相在現前， 常當觀察差別相，

亦緣各各諸身分， 不以一法為佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦緣各各諸身分， 不以一法為佛身。

以心分析諸佛身， 是心無形本性淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以心分析諸佛身， 是心無形本性淨，

雜雜隨緣念念滅， 在緣會生各異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜雜隨緣念念滅， 在緣會生各異相。

既知心相不暫停， 當知是緣亦生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既知心相不暫停， 當知是緣亦生滅，

是法皆從分別生， 若無分別是最樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法皆從分別生， 若無分別是最樂。

善知心性是轉相， 亦知諸緣是轉相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知心性是轉相， 亦知諸緣是轉相，

知世界空皆如炎， 能知是已念不亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世界空皆如炎， 能知是已念不亂。

能如是知諸法義， 即能變化多佛相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能如是知諸法義， 即能變化多佛相，

而於佛相無所著， 知諸世界皆空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於佛相無所著， 知諸世界皆空故。

於諸緣中不取相， 當知身心是轉相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸緣中不取相， 當知身心是轉相，

如是法中能了達， 故能疾得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法中能了達， 故能疾得是三昧。

於說法時現神力， 亦於所說無錯謬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於說法時現神力， 亦於所說無錯謬，

能令眾生起善福， 亦能疾得如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令眾生起善福， 亦能疾得如是法。

「堅意！菩薩有四法能成是三昧，成已能為他說。何謂為四？為得是三昧故，勤行不息，晝夜經行；若欲坐時，先念諸佛坐於道場，今現在前；法施眾生，無所悋惜，於說法者現如世尊；分析自身，不依於法，以無依止為眾說法。菩薩能如是行、如是念、如是緣，安處法座，廣行法施，得是三昧，或有菩薩從法座起得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！菩薩有四法能成是三昧，成已能為他說。何謂為四？為得是三昧故，勤行不息，晝夜經行；若欲坐時，先念諸佛坐於道場，今現在前；法施眾生，無所悋惜，於說法者現如世尊；分析自身，不依於法，以無依止為眾說法。菩薩能如是行、如是念、如是緣，安處法座，廣行法施，得是三昧，或有菩薩從法座起得是三昧。

「復次，堅意！菩薩若成四法，得是三昧。何謂為四？菩薩為出家人，修遠離行，捨憒閙故；但畜三衣，離貪著故；於在家眾及出家眾不作諸緣，離非時過故；得深法忍，樂空寂故。堅意！菩薩成是四法，得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！菩薩若成四法，得是三昧。何謂為四？菩薩為出家人，修遠離行，捨憒閙故；但畜三衣，離貪著故；於在家眾及出家眾不作諸緣，離非時過故；得深法忍，樂空寂故。堅意！菩薩成是四法，得是三昧。

「堅意！在家菩薩若成四法，能得是三昧。何謂為四？菩薩若在居家，受持五戒；常日一食，依於塔廟；廣學多聞，達知諸論；亦應親近諸善知識，善能教化是三昧者。堅意！在家菩薩有是四法，能得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！在家菩薩若成四法，能得是三昧。何謂為四？菩薩若在居家，受持五戒；常日一食，依於塔廟；廣學多聞，達知諸論；亦應親近諸善知識，善能教化是三昧者。堅意！在家菩薩有是四法，能得是三昧。

「復次，堅意！在家、出家菩薩若成四法，得是三昧。何謂為四？具足持戒，淨行活命，離諸疑悔；為是三昧不貪身命，不依於法；隨所從聞及能教化是三昧者，於是人中生世尊想；修習如是念佛三昧時，應離慳心。堅意！若有在家、出家菩薩有此四法，得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！在家、出家菩薩若成四法，得是三昧。何謂為四？具足持戒，淨行活命，離諸疑悔；為是三昧不貪身命，不依於法；隨所從聞及能教化是三昧者，於是人中生世尊想；修習如是念佛三昧時，應離慳心。堅意！若有在家、出家菩薩有此四法，得是三昧。

「堅意！若人發大乘心，欲得是三昧，當修四益法。何謂為四？應順觀身，不生身覺；應順觀受，不生受覺；應順觀心，不生心覺；應順觀法，不生法覺。堅意！菩薩成是四法者，助是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！若人發大乘心，欲得是三昧，當修四益法。何謂為四？應順觀身，不生身覺；應順觀受，不生受覺；應順觀心，不生心覺；應順觀法，不生法覺。堅意！菩薩成是四法者，助是三昧。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「菩薩應修習， 佛所讚念處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩應修習， 佛所讚念處，

比丘自行處， 能得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘自行處， 能得是三昧。

常應分析身， 亦不應依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應分析身， 亦不應依止，

以無依止心， 當得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無依止心， 當得是三昧。

於受心法中， 亦無所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於受心法中， 亦無所依止，

是法不思議， 當得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法不思議， 當得是三昧。

應修習四禪， 及修四正勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應修習四禪， 及修四正勤，

不依止是法， 當得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依止是法， 當得是三昧。

於四如意足， 及四無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四如意足， 及四無礙智，

當修習是法， 莫生慳悋心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當修習是法， 莫生慳悋心。

應安住戒中， 親近善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應安住戒中， 親近善知識，

說是三昧者， 應生世尊想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是三昧者， 應生世尊想。

以多聞為本， 從是起三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以多聞為本， 從是起三昧，

隨諸佛所說， 如教而修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸佛所說， 如教而修學。

是名為上眼， 法眼無有上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為上眼， 法眼無有上，

是中無障礙， 以教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無障礙， 以教化眾生。

是眾經之本， 能生多聞法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是眾經之本， 能生多聞法，

菩提從此成， 是故常修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提從此成， 是故常修學。

佛所有十方， 及四無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所有十方， 及四無礙智，

皆從是中出， 是故當修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從是中出， 是故當修學。

菩薩能得是， 佛所說三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能得是， 佛所說三昧，

是人說法時， 辯才不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人說法時， 辯才不可盡。

是人於諸法， 能達知等相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於諸法， 能達知等相，

如海無增減， 無能窮竭者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海無增減， 無能窮竭者。

若得是三昧， 不隨他人教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得是三昧， 不隨他人教，

若聽受法時， 不觀他人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聽受法時， 不觀他人說。

諸天鬼龍王， 夜叉緊陀羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天鬼龍王， 夜叉緊陀羅，

人非人眾等， 觀菩薩所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人非人眾等， 觀菩薩所說。

(此下丹、鄉有 皆言云何住？ 云何而修學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (此下丹、鄉有 皆言云何住？ 云何而修學？

從何得此法？ 今為我等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從何得此法？ 今為我等說。

)住是三昧故， 知眾生深心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )住是三昧故， 知眾生深心，

亦知心所樂， 隨宜為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知心所樂， 隨宜為說法。

今我是經中， 有所說諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我是經中， 有所說諸佛，

住是三昧故， 悉知其名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是三昧故， 悉知其名字。

亦能知諸佛， 所說種種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能知諸佛， 所說種種法，

隨心所緣念， 即時皆能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心所緣念， 即時皆能知。

一切諸世尊， 所有弟子眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世尊， 所有弟子眾，

住是三昧故， 皆悉能見知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是三昧故， 皆悉能見知。

知諸佛世界， 種種莊嚴事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸佛世界， 種種莊嚴事，

亦知彼受量， 得是三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知彼受量， 得是三昧故。

知諸劫歲數， 及日月時節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸劫歲數， 及日月時節，

十方世界中， 諸佛兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界中， 諸佛兩足尊。

皆知是諸佛， 亦知是佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆知是諸佛， 亦知是佛土，

亦知諸世尊， 若干差別名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知諸世尊， 若干差別名。

善修是三昧， 故能悉知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修是三昧， 故能悉知見，

亦知諸世尊， 所有弟子眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知諸世尊， 所有弟子眾。

為眾所說法， 皆悉能知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾所說法， 皆悉能知見，

一切佛所行， 及諸深妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛所行， 及諸深妙法。

善習三昧故， 皆悉能知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善習三昧故， 皆悉能知見，

於未來世中， 無量諸世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世中， 無量諸世尊。

字名及種姓， 一切悉見知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 字名及種姓， 一切悉見知，

亦知其壽量， 及諸弟子眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知其壽量， 及諸弟子眾，

所說諸經法， 皆能悉了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說諸經法， 皆能悉了知，

知諸佛世界， 及種種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸佛世界， 及種種莊嚴。

諸佛滅度後， 法住之久近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛滅度後， 法住之久近，

住是三昧中， 皆悉知此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是三昧中， 皆悉知此事。

故求多聞者， 當修是三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故求多聞者， 當修是三昧，

常修是三昧， 達知諸義趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修是三昧， 達知諸義趣。

當知是三昧， 入佛智初門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是三昧， 入佛智初門，

從是生眾生， 亦生佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是生眾生， 亦生佛智慧，

亦於中出生， 無量諸福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於中出生， 無量諸福德。

若有人發心， 求無上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人發心， 求無上菩提，

盡供過去佛， 及諸弟子眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡供過去佛， 及諸弟子眾，

為供一一佛， 及諸弟子眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為供一一佛， 及諸弟子眾，

能捨滿三千， 大千界珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能捨滿三千， 大千界珍寶，

以爾所財寶， 具滿一劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以爾所財寶， 具滿一劫中，

皆如是供給， 諸佛及聖眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆如是供給， 諸佛及聖眾；

於未來世中， 所有諸世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世中， 所有諸世尊。

亦皆盡供給， 及諸弟子眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦皆盡供給， 及諸弟子眾。

堅意汝當知， 是人所得福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意汝當知， 是人所得福，

求佛無上法， 不可思議智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求佛無上法， 不可思議智。

若人求佛道， 修習是三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人求佛道， 修習是三昧，

從是三昧故， 多聞轉高勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是三昧故， 多聞轉高勝。

既得多聞已， 廣為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得多聞已， 廣為眾生說。

是福過於彼， 不可得思量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是福過於彼， 不可得思量，

是福無有量， 能增長智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是福無有量， 能增長智慧。

若修是三昧， 不須供諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修是三昧， 不須供諸佛，

若以香塗香， 衣食及湯藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以香塗香， 衣食及湯藥，

以此供諸佛， 不名為真供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此供諸佛， 不名為真供。

如來坐道場， 所得微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來坐道場， 所得微妙法，

若人能修學， 是真供諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能修學， 是真供諸佛。

若求佛道者， 欲得見諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求佛道者， 欲得見諸佛，

應勤修是法， 疾得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應勤修是法， 疾得是三昧。

若聞是三昧， 能生歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞是三昧， 能生歡喜心，

當知是眾生， 曾見數千佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是眾生， 曾見數千佛。

「復次，堅意！若善男子、善女人求佛道者，供給、嚴飾如來塔廟，則得具足四大淨願。何謂為四？能得第一淨妙色身；能得常生離諸難處，亦能堅心受持善法；能見諸佛，得不壞信；漸當逮得無上菩提，轉妙法輪；是名為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！若善男子、善女人求佛道者，供給、嚴飾如來塔廟，則得具足四大淨願。何謂為四？能得第一淨妙色身；能得常生離諸難處，亦能堅心受持善法；能見諸佛，得不壞信；漸當逮得無上菩提，轉妙法輪；是名為四。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「智者能供給， 諸佛尊塔廟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者能供給， 諸佛尊塔廟，

能具聖所讚， 四種大淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能具聖所讚， 四種大淨法。

常生離難處， 能得正真見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生離難處， 能得正真見，

常能見諸佛， 見已心亦淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能見諸佛， 見已心亦淨。

得深信堅固， 不動如須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得深信堅固， 不動如須彌，

畢定得佛智， 速轉無上輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢定得佛智， 速轉無上輪。

囑累品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累品第三十五

「復次，堅意！若善男子、善女人發大乘心，若佛現在、若滅度後，眾華瓔珞若上華香以為供養。以是緣故，得八具足：福身色具足、財物具足、眷屬具足、持戒具足、禪定具足、多聞具足、智慧具足、所願具足；是名八具足福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！若善男子、善女人發大乘心，若佛現在、若滅度後，眾華瓔珞若上華香以為供養。以是緣故，得八具足：福身色具足、財物具足、眷屬具足、持戒具足、禪定具足、多聞具足、智慧具足、所願具足；是名八具足福。」

爾時，世尊欲明此義即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義即說偈言：

「若求佛道者， 供給佛塔廟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求佛道者， 供給佛塔廟，

世世得福報， 汝當一心聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世得福報， 汝當一心聽。

常具足身色， 見者心得淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常具足身色， 見者心得淨，

福德大財富， 及得善眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德大財富， 及得善眷屬。

安住於戒中， 能深入禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於戒中， 能深入禪定，

得多聞智慧， 無量如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得多聞智慧， 無量如大海。

諸有所願求， 皆悉能具成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有所願求， 皆悉能具成，

世間中尊上， 第一良福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間中尊上， 第一良福田。

以是善根故， 得相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是善根故， 得相三十二，

相相各明顯， 以是嚴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相相各明顯， 以是嚴其身。

是一一諸相， 以眾好嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一一諸相， 以眾好嚴飾，

一一諸相中， 各有八十光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸相中， 各有八十光；

是一一光中， 其明甚清徹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一一光中， 其明甚清徹，

於八十種好， 亦出諸光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於八十種好， 亦出諸光明。

從諸善業緣， 亦從願故生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸善業緣， 亦從願故生，

隨諸願差別， 故得如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸願差別， 故得如是相。

足輪相一指， 以眾好莊校， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足輪相一指， 以眾好莊校，

是福德神力， 汝當一心聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是福德神力， 汝當一心聽。

我是足指中， 有好名照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我是足指中， 有好名照明，

有光名極高， 安住於此中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有光名極高， 安住於此中，

能演出光明， 猶如過愛珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能演出光明， 猶如過愛珠，

是光如半月， 在於須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是光如半月， 在於須彌山。

有相名堅集， 有八十億光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有相名堅集， 有八十億光，

諸光各有名， 亦各有明色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸光各有名， 亦各有明色。

我從一光邊， 出千種色明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從一光邊， 出千種色明，

圍遶大千界， 下方作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圍遶大千界， 下方作佛事。

我今若普放， 善業所得光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今若普放， 善業所得光，

世界若大小， 一切皆迷悶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界若大小， 一切皆迷悶。

從是光現無量佛， 遣到十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是光現無量佛， 遣到十方諸世界，

廣化眾生作佛事， 有如是等神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣化眾生作佛事， 有如是等神通力。

我有三昧能普照， 用是三昧見世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有三昧能普照， 用是三昧見世界，

此三昧名須彌相， 是中有光名善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三昧名須彌相， 是中有光名善法。

有三昧名首楞嚴， 於一切中為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名首楞嚴， 於一切中為最勝，

因以淨心故能得， 通達十方無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因以淨心故能得， 通達十方無罣礙。

有人見佛現滅度， 或有見佛初入胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人見佛現滅度， 或有見佛初入胎，

有人見生無所畏， 其心安靜行七步， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人見生無所畏， 其心安靜行七步，

或有人見坐道場， 謂我方今始成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人見坐道場， 謂我方今始成佛，

又復見我轉法輪， 又見修行菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復見我轉法輪， 又見修行菩薩道，

汝等觀是三昧力， 佛住是中得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等觀是三昧力， 佛住是中得自在。

有人知我壽劫數， 或有知我壽半劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人知我壽劫數， 或有知我壽半劫，

有見我壽一小劫， 若二三四若過是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有見我壽一小劫， 若二三四若過是，

有見我壽一億歲， 又見過是若復少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有見我壽一億歲， 又見過是若復少。

此閻浮提世界人， 知我壽命八十歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此閻浮提世界人， 知我壽命八十歲，

又見我壽一日夜， 又人知我壽長遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見我壽一日夜， 又人知我壽長遠，

或有三千大千界， 謂我壽天一日夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有三千大千界， 謂我壽天一日夜。

我知是人心喜樂， 隨其所樂為說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我知是人心喜樂， 隨其所樂為說法，

隨眾所應為示現， 各各自謂為我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾所應為示現， 各各自謂為我說，

見以歡喜生信解， 是佛希有神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見以歡喜生信解， 是佛希有神通力。

我若示汝所為事， 一切凡夫皆狂惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若示汝所為事， 一切凡夫皆狂惑，

如來所行所為事， 汝等設見亦不識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所行所為事， 汝等設見亦不識，

菩薩若知我深行， 是人便能轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若知我深行， 是人便能轉法輪。

諸說法者各所樂， 不能盡知我所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸說法者各所樂， 不能盡知我所行，

若不能知普智行， 是人所說甚微淺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不能知普智行， 是人所說甚微淺，

若聞是法心退沒， 我以是故無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞是法心退沒， 我以是故無所說。

若人能知普智行， 是人心終不退沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能知普智行， 是人心終不退沒，

知一切法皆悉等， 是人隨順我所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法皆悉等， 是人隨順我所行。

堅意當知是諸經， 於將來世無受者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意當知是諸經， 於將來世無受者，

唯除此會八菩薩， 今於我前合掌立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除此會八菩薩， 今於我前合掌立。

堅意當知如是人， 則能知我甚深行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意當知如是人， 則能知我甚深行，

亦為先會法之首， 常能照然佛法炬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為先會法之首， 常能照然佛法炬，

常教眾生菩提心， 常為諸佛所稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常教眾生菩提心， 常為諸佛所稱歎。

如今於我現前立， 過去佛前亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今於我現前立， 過去佛前亦如是，

如恒沙數諸世尊， 是人皆現於前立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如恒沙數諸世尊， 是人皆現於前立。

時五百人從坐起， 合掌白言當護法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時五百人從坐起， 合掌白言當護法，

皆是佛聽護法者， 堅意汝亦在是數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是佛聽護法者， 堅意汝亦在是數。

復有八十菩薩起， 皆為救護佛法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八十菩薩起， 皆為救護佛法故，

世尊我於未來世， 受持佛法如說行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我於未來世， 受持佛法如說行，

當於濁亂惡世中， 廣說流布是法種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於濁亂惡世中， 廣說流布是法種。

世尊尋便為授記， 即飛空中七多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊尋便為授記， 即飛空中七多羅，

八十億人得深喜， 各各自聞得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億人得深喜， 各各自聞得受記。」

爾時佛告阿難曰： 「汝能於後惡世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難曰： 「汝能於後惡世中，

受持如是諸經不？」 答言：「世尊！我不堪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持如是諸經不？」 答言：「世尊！我不堪。」

佛知故問迦葉言： 「汝能於我滅度後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知故問迦葉言： 「汝能於我滅度後，

受持如是諸經不？」 答言：「世尊！我不堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持如是諸經不？」 答言：「世尊！我不堪。

我能把持三千界， 及大海水諸山林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能把持三千界， 及大海水諸山林，

諸餘麁重悉能持， 不能惡世護持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘麁重悉能持， 不能惡世護持法。

今世比丘多弊惡， 不隨世尊所教法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今世比丘多弊惡， 不隨世尊所教法，

何況世尊滅度後， 誰能信受是深經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況世尊滅度後， 誰能信受是深經？

必當語我如是言， 汝年老耄無智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當語我如是言， 汝年老耄無智慧，

云何反能教我等， 利根聰辯解義者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何反能教我等， 利根聰辯解義者？

世尊！如是弊惡人， 樂世文頌外道論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！如是弊惡人， 樂世文頌外道論，

捨離甚深禪定樂， 皆悉樂著世俗事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離甚深禪定樂， 皆悉樂著世俗事。

多欲難滿無厭足， 貪著美味求利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多欲難滿無厭足， 貪著美味求利養，

我不能救是惡人， 見已反增我憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不能救是惡人， 見已反增我憂惱。

我在空閑獨處時， 釋梵諸天來語我： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我在空閑獨處時， 釋梵諸天來語我：

『我世尊說如是法， 令多眾生住聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我世尊說如是法， 令多眾生住聖道，

有某比丘得無漏， 某得神通到彼岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有某比丘得無漏， 某得神通到彼岸。』

我聞是已心喜悅， 而答釋言何足怪！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞是已心喜悅， 而答釋言何足怪！

於後惡世釋梵天， 來至我所啼哭言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後惡世釋梵天， 來至我所啼哭言：

『大德當知佛法壞。』 我聞是已懷憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『大德當知佛法壞。』 我聞是已懷憂惱，

不能廣說是罪緣， 亦復不能持此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能廣說是罪緣， 亦復不能持此經，

亦不能為作證明， 惡世比丘難與言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不能為作證明， 惡世比丘難與言。」

時諸天神皆啼哭， 爾時佛告迦葉言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天神皆啼哭， 爾時佛告迦葉言：

「我亦先知汝不能， 受持擁護我法種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我亦先知汝不能， 受持擁護我法種，

我諸聲聞弟子等， 無能受持如是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我諸聲聞弟子等， 無能受持如是經。

但諸菩薩承佛力， 則能受持如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但諸菩薩承佛力， 則能受持如是法，

於後惡世或生疑， 我今當斷此人惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後惡世或生疑， 我今當斷此人惑。

是經何故先來無， 但是比丘自造作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經何故先來無， 但是比丘自造作？

或見是經多無量， 為讀誦故心驚畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見是經多無量， 為讀誦故心驚畏，

是經廣博多散亂， 誰能讀誦令究竟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經廣博多散亂， 誰能讀誦令究竟？

若人今見汝問我， 亦聞我今為汝說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人今見汝問我， 亦聞我今為汝說，

是人於後甚惡世， 能聞是經得歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於後甚惡世， 能聞是經得歡喜。」

佛說如是護法時， 無量眾發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是護法時， 無量眾發菩提心，

是諸眾生皆念言： 「我於來世聽是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸眾生皆念言： 「我於來世聽是法，

後當供奉諸世尊， 一心求覓佛大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後當供奉諸世尊， 一心求覓佛大智，

供給舍利及塔廟， 種種嚴飾尊形像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供給舍利及塔廟， 種種嚴飾尊形像。」

爾時，阿難從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！當何名為此經？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！當何名為此經？云何受持？」

佛告阿難：「此經名為『攝諸善根』，亦名『福德所依』，亦名『安慰諸菩薩心』，亦名『菩薩所問』，亦名『斷一切眾生疑』，當如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名為『攝諸善根』，亦名『福德所依』，亦名『安慰諸菩薩心』，亦名『菩薩所問』，亦名『斷一切眾生疑』，當如是持。」

佛說是經已，慧命阿難、堅意菩薩、諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅、人非人等一切大眾，皆大歡喜，信受佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，慧命阿難、堅意菩薩、諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅、人非人等一切大眾，皆大歡喜，信受佛語。