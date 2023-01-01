佛說華手經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說華手經卷第八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

眾雜品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾雜品第二十七

佛告舍利弗：「有四救法。何謂為四？怖畏眾生如來能救；入邪徑者聖道能救；諸惡業者念處能救；在八難者菩薩能救；是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「有四救法。何謂為四？怖畏眾生如來能救；入邪徑者聖道能救；諸惡業者念處能救；在八難者菩薩能救；是名為四。

「舍利弗！有四安法。何謂為四？生得值佛名為大安；得無難處名為大安；能信佛法名為大安；具聖正見名為大安；是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有四安法。何謂為四？生得值佛名為大安；得無難處名為大安；能信佛法名為大安；具聖正見名為大安；是名為四。

「舍利弗！復有四法能成事業。何謂為四？四大調和，令身得安；正見能生質直淨心；見佛得信為眾樂因；發無上心能滅無量無數眾生諸煩惱病；是為四法能成事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復有四法能成事業。何謂為四？四大調和，令身得安；正見能生質直淨心；見佛得信為眾樂因；發無上心能滅無量無數眾生諸煩惱病；是為四法能成事業。

「又，舍利弗！世有四願。何謂為四？諸病瘦者願欲得活；飢渴所逼願得食飲；苦惱所切願欲得樂；行嶮路者願得安隱；是為四願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！世有四願。何謂為四？諸病瘦者願欲得活；飢渴所逼願得食飲；苦惱所切願欲得樂；行嶮路者願得安隱；是為四願。

「又，舍利弗！世界凡有四貪著處，以貪著故當墮惡道。何謂為四？一者、貪身；二、貪壽命；三、利財產；四、耽愛欲是；名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！世界凡有四貪著處，以貪著故當墮惡道。何謂為四？一者、貪身；二、貪壽命；三、利財產；四、耽愛欲是；名為四。

「舍利弗！有七藏處，謂風藏、生藏、熟藏、冷藏、熱藏、見藏、欲藏。舍利弗！是諸藏中欲藏最牢。此欲藏者為何所依？依於涕唾、痰𤸌、膿血、筋骨、皮肉、心肝、五藏、腸胃、屎尿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有七藏處，謂風藏、生藏、熟藏、冷藏、熱藏、見藏、欲藏。舍利弗！是諸藏中欲藏最牢。此欲藏者為何所依？依於涕唾、痰𤸌、膿血、筋骨、皮肉、心肝、五藏、腸胃、屎尿。」

爾時，會中有一居士名曰撰擇。居士有妻，其名妙色，面貌端嚴，姿容挺特。撰擇居士深生愛著，煩惱熾盛。聞佛所說，即白佛言：「世尊！莫作是說：貪欲之心，起於屎尿。何以故？我妻端嚴，無諸臭穢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一居士名曰撰擇。居士有妻，其名妙色，面貌端嚴，姿容挺特。撰擇居士深生愛著，煩惱熾盛。聞佛所說，即白佛言：「世尊！莫作是說：貪欲之心，起於屎尿。何以故？我妻端嚴，無諸臭穢。」

佛知居士貪垢情深，即時化作一婦人像，端嚴淨潔，狀如妙色，整容徐步，來入眾中。居士見已，即作是念：「我妻何緣來入此會？」作是念已，即問之曰：「汝以何故而來此耶？」答曰：「欲聽世尊說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知居士貪垢情深，即時化作一婦人像，端嚴淨潔，狀如妙色，整容徐步，來入眾中。居士見已，即作是念：「我妻何緣來入此會？」作是念已，即問之曰：「汝以何故而來此耶？」答曰：「欲聽世尊說法。」

居士即牽，自坐衣上。佛以神力，令是婦人糞污其衣，使此居士不堪臭處，以手掩鼻，顧視左右，誰為此者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士即牽，自坐衣上。佛以神力，令是婦人糞污其衣，使此居士不堪臭處，以手掩鼻，顧視左右，誰為此者？

時跋難陀在右邊坐，語居士言：「何故掩鼻而顧視我？」答言：「是處甚大臭穢！」以佛神力令跋難陀及諸眾會，見此婦人便棄糞穢，污居士衣。時跋難陀語居士言：「且觀汝妻，所為臭穢。」居士答言：「我無所疑。我妻淨潔，身無諸穢。若有疑者，自當觀之。」語跋難陀：「我意謂汝為此穢污。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時跋難陀在右邊坐，語居士言：「何故掩鼻而顧視我？」答言：「是處甚大臭穢！」以佛神力令跋難陀及諸眾會，見此婦人便棄糞穢，污居士衣。時跋難陀語居士言：「且觀汝妻，所為臭穢。」居士答言：「我無所疑。我妻淨潔，身無諸穢。若有疑者，自當觀之。」語跋難陀：「我意謂汝為此穢污。」

時跋難陀即大恚怒，從坐而起，語居士言：「汝無慚愧。誰名字汝為居士耶？汝今應名屎居士也！何不自以手牽汝妻，坐衣上耶？汝妻坐時便此糞穢，汝自坐上，為屎所塗而無羞恥，反欲謗人。」會中唱言：「此屎居士可遣出眾。」便謂之言：「不淨弊人不應在眾。」即以手牽令出眾外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時跋難陀即大恚怒，從坐而起，語居士言：「汝無慚愧。誰名字汝為居士耶？汝今應名屎居士也！何不自以手牽汝妻，坐衣上耶？汝妻坐時便此糞穢，汝自坐上，為屎所塗而無羞恥，反欲謗人。」會中唱言：「此屎居士可遣出眾。」便謂之言：「不淨弊人不應在眾。」即以手牽令出眾外。

撰擇心惑，語其妻曰：「我敬汝故，令坐衣上，汝為大人，法應爾也？」妻即答言：「汝近屎囊，自應爾也。」居士爾時即生厭心，欲去衣糞，更污身體，謂跋難陀：「當何方便得離此穢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撰擇心惑，語其妻曰：「我敬汝故，令坐衣上，汝為大人，法應爾也？」妻即答言：「汝近屎囊，自應爾也。」居士爾時即生厭心，欲去衣糞，更污身體，謂跋難陀：「當何方便得離此穢？」

跋難陀言：「非直此糞污染汝身，更有諸衰是汝之分。若欲離者，當遠逃逝，以汝妻糞令此大眾頭痛、悶亂！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋難陀言：「非直此糞污染汝身，更有諸衰是汝之分。若欲離者，當遠逃逝，以汝妻糞令此大眾頭痛、悶亂！」

居士答曰：「諸釋子等皆多慈愍，汝甚惡口乃如是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士答曰：「諸釋子等皆多慈愍，汝甚惡口乃如是耶？」

跋難陀言：「如汝今者何可慈愍？佛之所語而敢違逆！作如是言：『我妻端嚴，無諸臭處。』汝今自觀為淨潔不？而欲謗我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋難陀言：「如汝今者何可慈愍？佛之所語而敢違逆！作如是言：『我妻端嚴，無諸臭處。』汝今自觀為淨潔不？而欲謗我。」

爾時，居士謂其妻曰：「汝可還歸。」既遣之已，語跋難陀：「我今明見女人諂曲，多諸過咎，不淨充滿，心生厭離，欲於佛法出家為道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，居士謂其妻曰：「汝可還歸。」既遣之已，語跋難陀：「我今明見女人諂曲，多諸過咎，不淨充滿，心生厭離，欲於佛法出家為道。」

跋難陀言：「汝今形體臭穢如是！若以香塗經歷年載，然後或可堪任出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋難陀言：「汝今形體臭穢如是！若以香塗經歷年載，然後或可堪任出家。」

居士答曰：「我若塗香經歷年歲，或身無常、或佛滅度，壞我出家求道因緣。今若見聽得出家者，我不復往城邑、聚落、僧房、精舍，作阿蘭若，乞食納衣。於空閑處，誰聞我臭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士答曰：「我若塗香經歷年歲，或身無常、或佛滅度，壞我出家求道因緣。今若見聽得出家者，我不復往城邑、聚落、僧房、精舍，作阿蘭若，乞食納衣。於空閑處，誰聞我臭？」

佛言：「居士！汝欲於我法中出家？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「居士！汝欲於我法中出家？」

即白佛言：「唯然，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即白佛言：「唯然，世尊！」

佛言：「善來！汝為沙門，修行梵行。」即時居士鬚髮自落，袈裟著身，執持應器，如比丘像。佛為說法，苦、集、滅、道。聞四聖諦，得法眼淨，成須陀洹。重為說法、教化，漸令得斯陀含、阿那含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善來！汝為沙門，修行梵行。」即時居士鬚髮自落，袈裟著身，執持應器，如比丘像。佛為說法，苦、集、滅、道。聞四聖諦，得法眼淨，成須陀洹。重為說法、教化，漸令得斯陀含、阿那含果。

過是夜已，執衣持鉢，詣王舍城，次行乞食，遂到本舍，在門外立。時妻妙色，自見其夫剃頭、法服，出家為道，即語之曰：「法應見捨，為沙門耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過是夜已，執衣持鉢，詣王舍城，次行乞食，遂到本舍，在門外立。時妻妙色，自見其夫剃頭、法服，出家為道，即語之曰：「法應見捨，為沙門耶？」

撰擇答言：「汝昨法應於我衣上便棄不淨，污我身也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撰擇答言：「汝昨法應於我衣上便棄不淨，污我身也。」

妙色答言：「汝為比丘，應謗人也？我從父舍到汝家來，未見外門，況詣竹園至彼會中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙色答言：「汝為比丘，應謗人也？我從父舍到汝家來，未見外門，況詣竹園至彼會中？」

爾時，比丘語妙色言：「有跋難陀，為我時人，於大眾中見遣令出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，比丘語妙色言：「有跋難陀，為我時人，於大眾中見遣令出。」

時有惡魔隨逐撰擇，而語之言：「汝昨見者非妙色也！是化所作，眩惑汝心，今可還以五欲自娛。沙門瞿曇欺誑汝耳！汝今虛妄，非實比丘。瞿曇沙門常以此術誑惑多人，令其出家，如今誑汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有惡魔隨逐撰擇，而語之言：「汝昨見者非妙色也！是化所作，眩惑汝心，今可還以五欲自娛。沙門瞿曇欺誑汝耳！汝今虛妄，非實比丘。瞿曇沙門常以此術誑惑多人，令其出家，如今誑汝。」

撰擇比丘證真法故，即覺魔為，謂言：「惡人！汝亦變化，我亦變化，是妙色姊俱為變化，佛所說法皆空如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撰擇比丘證真法故，即覺魔為，謂言：「惡人！汝亦變化，我亦變化，是妙色姊俱為變化，佛所說法皆空如化。」

爾時，妙色聞此法已，即於諸法遠塵離垢，得法眼淨，蠲除疑悔，不隨他語，於佛法中得無畏力，謂撰擇言：「所為甚善，能於佛法樂修梵行，我亦於法出家為道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙色聞此法已，即於諸法遠塵離垢，得法眼淨，蠲除疑悔，不隨他語，於佛法中得無畏力，謂撰擇言：「所為甚善，能於佛法樂修梵行，我亦於法出家為道。」

佛告舍利弗：「若人發心求菩提者，應離四法。何謂為四？離惡伴黨、諸惡知識及不善行，是為初法所應離也。又，舍利弗！若人發心求菩提者，應當離於貪著女相，不與世人共處、同事，是第二法所應離也。又，舍利弗！若人發心求菩提者，應當離於外道書論、謂裸形論、路伽耶論、末伽梨論，非佛所說不應親近、聽受、讀誦，是第三法所應離也。又，舍利弗！若人發心求菩提者，不應親近邪見、惡見，是第四法所應離也。舍利弗！如來不見更有餘法，深障佛道如此四法，是故菩薩應當捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若人發心求菩提者，應離四法。何謂為四？離惡伴黨、諸惡知識及不善行，是為初法所應離也。又，舍利弗！若人發心求菩提者，應當離於貪著女相，不與世人共處、同事，是第二法所應離也。又，舍利弗！若人發心求菩提者，應當離於外道書論、謂裸形論、路伽耶論、末伽梨論，非佛所說不應親近、聽受、讀誦，是第三法所應離也。又，舍利弗！若人發心求菩提者，不應親近邪見、惡見，是第四法所應離也。舍利弗！如來不見更有餘法，深障佛道如此四法，是故菩薩應當捨離。

「又，舍利弗！若欲疾得無上菩提，當修四法。何謂為四？菩薩應當隨善知識，善知識者謂諸佛是。若聲聞人能令菩薩住深法藏諸波羅蜜，亦是菩薩善知識也，應當親近、供給、禮敬。又，舍利弗！菩薩應當親近出家，亦應親近阿蘭若法，離女色故。又，舍利弗！菩薩應當親近修習大空正見，離邪見故。又，舍利弗！若諸菩薩欲疾逮得無上菩提，應當親近如是四法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！若欲疾得無上菩提，當修四法。何謂為四？菩薩應當隨善知識，善知識者謂諸佛是。若聲聞人能令菩薩住深法藏諸波羅蜜，亦是菩薩善知識也，應當親近、供給、禮敬。又，舍利弗！菩薩應當親近出家，亦應親近阿蘭若法，離女色故。又，舍利弗！菩薩應當親近修習大空正見，離邪見故。又，舍利弗！若諸菩薩欲疾逮得無上菩提，應當親近如是四法。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「遠離女人事， 及離惡知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離女人事， 及離惡知識，

亦遠外道論， 并餘諸邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦遠外道論， 并餘諸邪見。

若親近女人， 及諸惡知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若親近女人， 及諸惡知識，

受外道論議， 增長諸邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受外道論議， 增長諸邪見。

增長邪見故， 速墮諸難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長邪見故， 速墮諸難處，

難得離八難， 亦難信佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難得離八難， 亦難信佛法。

若人欲為惡， 即便造惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲為惡， 即便造惡行，

若作惡行者， 則便墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作惡行者， 則便墮惡趣。

是故求道者， 勿習近女色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故求道者， 勿習近女色，

常當生厭離， 觀之如溷猪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當生厭離， 觀之如溷猪。

勿近惡知識， 令住非法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿近惡知識， 令住非法者，

若近行非法， 令人失心目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若近行非法， 令人失心目。

若親近外道， 尼揵諸論義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若親近外道， 尼揵諸論義，

言辭雖嚴飾， 能生諸過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭雖嚴飾， 能生諸過咎。

悉捨是眾事， 則離諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉捨是眾事， 則離諸邪見，

我說此四法， 往來生死本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說此四法， 往來生死本。

遠離下劣法， 習近上妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離下劣法， 習近上妙行，

我本所修習， 當行如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本所修習， 當行如是法。

出家修梵行， 親近善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家修梵行， 親近善知識，

諸佛及弟子， 令我住佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及弟子， 令我住佛道。

我常修行空， 空空及大空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常修行空， 空空及大空，

雖行是空法， 而不著於空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行是空法， 而不著於空。

若法及所得， 二俱不在空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法及所得， 二俱不在空，

是名為真空， 世界所不測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為真空， 世界所不測。

我本為佛道， 所修行諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本為佛道， 所修行諸法，

是法甚微妙， 非凡智所及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法甚微妙， 非凡智所及。

我求佛道時， 諸所聞經法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我求佛道時， 諸所聞經法，

內心自思量， 不隨他人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心自思量， 不隨他人說。

我自了達已， 而為他人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我自了達已， 而為他人說，

是名正真道， 空無礙寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名正真道， 空無礙寂滅。

空中無有生， 亦無有老者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中無有生， 亦無有老者，

空中亦無死， 是名常住相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中亦無死， 是名常住相，

是名法實相， 道場所了達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名法實相， 道場所了達，

壞破諸魔兵， 得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞破諸魔兵， 得無上菩提。

我之所得法， 即以為人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我之所得法， 即以為人說，

令證無上際， 而無所轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令證無上際， 而無所轉相。

若欲得佛道， 及欲坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得佛道， 及欲坐道場，

欲破諸魔眾， 常修此空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲破諸魔眾， 常修此空法。

若有人欲轉， 無上妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人欲轉， 無上妙法輪，

度無量眾生， 當學是空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度無量眾生， 當學是空法。

欲住佛十力， 及四無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲住佛十力， 及四無所畏，

處眾師子吼， 當習是空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處眾師子吼， 當習是空法。

欲得大名聞， 廣流布十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得大名聞， 廣流布十方，

當正心修習， 了達是空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當正心修習， 了達是空法。

諸菩薩智者， 我隨學空法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩智者， 我隨學空法，

能得上菩提， 是名最勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得上菩提， 是名最勝智。

比丘比丘尼， 若隨學我行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘比丘尼， 若隨學我行，

亦當得菩提， 如我今所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當得菩提， 如我今所得。

非但是二眾， 能行此空法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非但是二眾， 能行此空法，

一切眾生類， 亦學成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 亦學成佛道。

我以八直道， 修行是空法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以八直道， 修行是空法，

了達諸法相， 逮無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達諸法相， 逮無上正覺。

我修習是法， 能得無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我修習是法， 能得無礙智，

是諸佛真道， 謂常習空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸佛真道， 謂常習空法。

是故諸菩薩， 為利眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 為利眾生故，

應當學此法， 所謂諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當學此法， 所謂諸法空。

「舍利弗！菩薩摩訶薩復有四法，世世轉身不失正念，能如說行，於諸法中得決定心，得無礙辯、利辯、深辯及無等辯，諸佛知已，加其神力，當於後世擁護法城。何謂為四？常樂出家，世世修習是出家法，為眾生故，求法無厭，說法無惓，習無依定，壞諸法相，常勤修習念佛三昧，於諸緣中而無淨相，是名初法不失正念。又，舍利弗！菩薩摩訶薩自求佛道，兼化眾生令住其中，常樂稱讚諸佛神德，是第二法不失正念。又，舍利弗！菩薩摩訶薩能成甚深無生法忍，是第三法不失正念。又，舍利弗！菩薩摩訶薩於命終時心不散亂，常念諸佛及甚深法，以是深忍不失正念，是名為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩復有四法，世世轉身不失正念，能如說行，於諸法中得決定心，得無礙辯、利辯、深辯及無等辯，諸佛知已，加其神力，當於後世擁護法城。何謂為四？常樂出家，世世修習是出家法，為眾生故，求法無厭，說法無惓，習無依定，壞諸法相，常勤修習念佛三昧，於諸緣中而無淨相，是名初法不失正念。又，舍利弗！菩薩摩訶薩自求佛道，兼化眾生令住其中，常樂稱讚諸佛神德，是第二法不失正念。又，舍利弗！菩薩摩訶薩能成甚深無生法忍，是第三法不失正念。又，舍利弗！菩薩摩訶薩於命終時心不散亂，常念諸佛及甚深法，以是深忍不失正念，是名為四。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「菩薩常求法， 亦常行法施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩常求法， 亦常行法施，

是故於諸法， 終不失正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於諸法， 終不失正念。

以化無量眾， 令住佛道故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以化無量眾， 令住佛道故，

世世轉身時， 常得不失念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世轉身時， 常得不失念。

習近佛所讚， 甚深空寂法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習近佛所讚， 甚深空寂法，

是故此菩薩， 疾得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此菩薩， 疾得無生忍。

亦不生無生， 無生即無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不生無生， 無生即無生，

以是深忍故， 常不失正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是深忍故， 常不失正念。

是菩薩智者， 不亂心命終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩智者， 不亂心命終，

常專念諸佛， 及諸佛深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常專念諸佛， 及諸佛深法。

是人命終時， 其心不退沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人命終時， 其心不退沒，

故世世轉身， 常不失正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故世世轉身， 常不失正念。

是故若有人， 欲得無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故若有人， 欲得無上道，

當一切修習， 如是諸四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當一切修習， 如是諸四法。

是法最第一， 諸佛之所讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法最第一， 諸佛之所讚，

我今亦稱揚， 汝等當修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今亦稱揚， 汝等當修學。

如來所說法， 為利汝等故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說法， 為利汝等故，

佛為利益者， 非強為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為利益者， 非強為汝說。

若汝求佛智， 當修學是道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若汝求佛智， 當修學是道，

修學是道故， 從此生佛慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學是道故， 從此生佛慧。

若人懷懈怠， 及生退沒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人懷懈怠， 及生退沒者，

終不得佛道， 當遠離是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不得佛道， 當遠離是法。

若人計我心， 及住眾生想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人計我心， 及住眾生想，

若依止諸法， 不能證佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依止諸法， 不能證佛道。

當離是諸心， 常修學空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當離是諸心， 常修學空相，

壞散一切法， 及獲甚深智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞散一切法， 及獲甚深智。

亦勿有所依， 有依即動相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦勿有所依， 有依即動相，

好樂動法故， 往來生死中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好樂動法故， 往來生死中。」

眾妙品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾妙品第二十八

佛告舍利弗：「菩薩有四法，能致一切最勝妙法。何謂為四？若人發大乘心，見法欲壞，為久住故，勤加行進，求法不倦。若見如來塔廟毀壞，勤加修治，令得久住，為樂法故，不惜身命。見苦眾生，生大悲心，轉加進行，作如是願：『何時當得習修佛道，斷此諸苦而為說法！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩有四法，能致一切最勝妙法。何謂為四？若人發大乘心，見法欲壞，為久住故，勤加行進，求法不倦。若見如來塔廟毀壞，勤加修治，令得久住，為樂法故，不惜身命。見苦眾生，生大悲心，轉加進行，作如是願：『何時當得習修佛道，斷此諸苦而為說法！』

「舍利弗！菩薩摩訶薩求法無厭。為求法故，發大深心而生大欲。菩薩摩訶薩為求大智，神德難勝，壞慢心故。菩薩摩訶薩常於眾生樂行慈心，為之求利，作如是念：『此諸眾生無有救者，唯我一人！』菩薩摩訶薩為無瞋恨，修大悲故；菩薩摩訶薩為無嫉妬，令眾生得真智喜故；菩薩摩訶薩為無慳心，常以法施攝眾生故；菩薩摩訶薩為大施者，能以深心樂佛道故；菩薩摩訶薩於一切法心無所著；菩薩摩訶薩為善說者，顏色和悅，言常含笑，見苦眾生倍加勤進；菩薩摩訶薩喜樂佛法；菩薩摩訶薩為無所畏，於大眾中師子吼故；菩薩摩訶薩為無驚畏，住佛法故；菩薩摩訶薩常勤行進，習善根故；菩薩摩訶薩於諸國界、城邑、聚落無所專繫；菩薩摩訶薩常勤教化十方世界一切眾生；菩薩摩訶薩聰明利根、了達諸法；菩薩摩訶薩求真實義，如實思量一切法故；菩薩摩訶薩於佛法中求真實義，為欲自得無上菩提故；菩薩摩訶薩為覺悟者，善能知時化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩求法無厭。為求法故，發大深心而生大欲。菩薩摩訶薩為求大智，神德難勝，壞慢心故。菩薩摩訶薩常於眾生樂行慈心，為之求利，作如是念：『此諸眾生無有救者，唯我一人！』菩薩摩訶薩為無瞋恨，修大悲故；菩薩摩訶薩為無嫉妬，令眾生得真智喜故；菩薩摩訶薩為無慳心，常以法施攝眾生故；菩薩摩訶薩為大施者，能以深心樂佛道故；菩薩摩訶薩於一切法心無所著；菩薩摩訶薩為善說者，顏色和悅，言常含笑，見苦眾生倍加勤進；菩薩摩訶薩喜樂佛法；菩薩摩訶薩為無所畏，於大眾中師子吼故；菩薩摩訶薩為無驚畏，住佛法故；菩薩摩訶薩常勤行進，習善根故；菩薩摩訶薩於諸國界、城邑、聚落無所專繫；菩薩摩訶薩常勤教化十方世界一切眾生；菩薩摩訶薩聰明利根、了達諸法；菩薩摩訶薩求真實義，如實思量一切法故；菩薩摩訶薩於佛法中求真實義，為欲自得無上菩提故；菩薩摩訶薩為覺悟者，善能知時化眾生故。

「舍利弗！菩薩摩訶薩能如法壞外道論者；菩薩摩訶薩於一切法決定義者；菩薩摩訶薩為佛法性；菩薩摩訶薩為法寶田，生法寶故；菩薩摩訶薩為如大海，受一切法無厭足故；菩薩摩訶薩如鐵圍山，能障無量無數眾生煩惱風故；菩薩摩訶薩如大海水，演法無盡故；菩薩摩訶薩其心淨妙，如虛空故；菩薩摩訶薩為無盡者，等虛空故；菩薩摩訶薩如須彌山，積善法故；菩薩摩訶薩為如大地，受憎愛故；菩薩摩訶薩為如良田，種諸善根不散失故；菩薩摩訶薩為如猛日，能與眾生法光明故；菩薩摩訶薩猶如淨月，壞諸暝故；菩薩摩訶薩為如密蓋，障諸眾生婬怒癡等煩惱熱故；菩薩摩訶薩猶如雲蔭，為諸眾生安隱息故；菩薩摩訶薩猶如大樹，能為眾生所歸趣故；菩薩摩訶薩能為世界度者、歸者、所依止者、無畏施者；菩薩摩訶薩為世界師，於諸技藝悉了達故；菩薩摩訶薩為眾生利，能與今世後世涅槃樂故；菩薩摩訶薩一切眾生皆應禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩能如法壞外道論者；菩薩摩訶薩於一切法決定義者；菩薩摩訶薩為佛法性；菩薩摩訶薩為法寶田，生法寶故；菩薩摩訶薩為如大海，受一切法無厭足故；菩薩摩訶薩如鐵圍山，能障無量無數眾生煩惱風故；菩薩摩訶薩如大海水，演法無盡故；菩薩摩訶薩其心淨妙，如虛空故；菩薩摩訶薩為無盡者，等虛空故；菩薩摩訶薩如須彌山，積善法故；菩薩摩訶薩為如大地，受憎愛故；菩薩摩訶薩為如良田，種諸善根不散失故；菩薩摩訶薩為如猛日，能與眾生法光明故；菩薩摩訶薩猶如淨月，壞諸暝故；菩薩摩訶薩為如密蓋，障諸眾生婬怒癡等煩惱熱故；菩薩摩訶薩猶如雲蔭，為諸眾生安隱息故；菩薩摩訶薩猶如大樹，能為眾生所歸趣故；菩薩摩訶薩能為世界度者、歸者、所依止者、無畏施者；菩薩摩訶薩為世界師，於諸技藝悉了達故；菩薩摩訶薩為眾生利，能與今世後世涅槃樂故；菩薩摩訶薩一切眾生皆應禮敬。

「舍利弗！若諸眾生能知菩薩，為之如是難行苦行、求樂因緣而作重擔。如我知者，一切眾生皆應頂戴，若肩荷負，從初發心乃至成佛，於是時中一切世界諸天及人，所有樂具盡以供給，亦常頂戴令不在地。又是菩薩趣道場時，以已上服，或以天衣、眾妙蓮華，為敷高座；上至有頂，以天寶衣而為軒蓋，障蔽風日。得阿耨多羅三藐三菩提已，以諸華香、幢幡、伎樂，亦以自身供奉、給侍。是諸眾生如是尊敬、供養，猶不能報菩薩之恩。何以故？菩薩為與眾生無漏、淨妙、無上道樂、發大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若諸眾生能知菩薩，為之如是難行苦行、求樂因緣而作重擔。如我知者，一切眾生皆應頂戴，若肩荷負，從初發心乃至成佛，於是時中一切世界諸天及人，所有樂具盡以供給，亦常頂戴令不在地。又是菩薩趣道場時，以已上服，或以天衣、眾妙蓮華，為敷高座；上至有頂，以天寶衣而為軒蓋，障蔽風日。得阿耨多羅三藐三菩提已，以諸華香、幢幡、伎樂，亦以自身供奉、給侍。是諸眾生如是尊敬、供養，猶不能報菩薩之恩。何以故？菩薩為與眾生無漏、淨妙、無上道樂、發大莊嚴。

「舍利弗！以世界樂欲比是者，百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻所不能及。何以故？眾生所奉菩薩樂具，皆是世界有漏、虛誑、無常、變異，菩薩所施眾生之樂，皆出於世，無漏、真實、無熱、無惱、無量、無限，畢竟常樂。是故，舍利弗！當知眾生以一切樂具供給菩薩，猶不能報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！以世界樂欲比是者，百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻所不能及。何以故？眾生所奉菩薩樂具，皆是世界有漏、虛誑、無常、變異，菩薩所施眾生之樂，皆出於世，無漏、真實、無熱、無惱、無量、無限，畢竟常樂。是故，舍利弗！當知眾生以一切樂具供給菩薩，猶不能報。

「舍利弗！菩薩摩訶薩於睡眠者而為覺悟，於放逸者而為勤進，於狂惑者常修正念，於盲冥者常為明日，於病瘦者為大醫藥，於邪見者為示正道，能於未起善法眾生起善法者，於未增善法眾生增善法者。舍利弗！取要言之，更無餘人能為眾生歸者、救者、究竟道者，唯有諸佛；而諸佛法、如來法、自然法，非從餘出，一切皆因菩薩道生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩於睡眠者而為覺悟，於放逸者而為勤進，於狂惑者常修正念，於盲冥者常為明日，於病瘦者為大醫藥，於邪見者為示正道，能於未起善法眾生起善法者，於未增善法眾生增善法者。舍利弗！取要言之，更無餘人能為眾生歸者、救者、究竟道者，唯有諸佛；而諸佛法、如來法、自然法，非從餘出，一切皆因菩薩道生。」

逆順品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逆順品第二十九

爾時，舍利弗白佛言：「希有。世尊！是菩薩道微妙甚深，能自嚴淨亦淨眾生。譬如，世尊！忉利天上波利質多拘毘羅樹，其華開敷既自端嚴，亦能嚴飾忉利諸天。菩薩如是，具足佛法，得阿耨多羅三藐三菩提已，既自嚴淨，亦為無量眾生所歸，成聲聞乘皆得遊戲，根、力、覺、道、禪定、背捨以自娛樂，亦如彼樹其華開敷，忉利諸天以為娛樂。世尊！何有智人不乘此乘？但為我等本以懈怠隨信他語，於所聞法生安樂心便謂得樂。今者乃知，自無有力能令一人住是道中。世尊！我從今已有所說法，先應開演是菩薩乘，然後當說諸聲聞法。何以故？我如是者或報佛恩，謂令乃至一人發無上心速逮正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「希有。世尊！是菩薩道微妙甚深，能自嚴淨亦淨眾生。譬如，世尊！忉利天上波利質多拘毘羅樹，其華開敷既自端嚴，亦能嚴飾忉利諸天。菩薩如是，具足佛法，得阿耨多羅三藐三菩提已，既自嚴淨，亦為無量眾生所歸，成聲聞乘皆得遊戲，根、力、覺、道、禪定、背捨以自娛樂，亦如彼樹其華開敷，忉利諸天以為娛樂。世尊！何有智人不乘此乘？但為我等本以懈怠隨信他語，於所聞法生安樂心便謂得樂。今者乃知，自無有力能令一人住是道中。世尊！我從今已有所說法，先應開演是菩薩乘，然後當說諸聲聞法。何以故？我如是者或報佛恩，謂令乃至一人發無上心速逮正覺。」

佛告舍利弗：「善哉，善哉！汝今乃能發如是心，欲演大法教化菩薩。何以故？於當來世多有輕賤此大乘法，如是諸經無人信受。舍利弗！於爾時世，若善男子、善女人求善法者，當自正念依義依法，勿處眾中。何以故？爾時會眾非行道者。我聲聞眾修行道者，不輕菩薩毀壞大乘，況如是等佛之所說甚深經法而生違逆！何以故？若生違逆是非行者業，非是行者業，是凡夫業非智者業。舍利弗！是故當學起智者業離凡夫行。若有比丘以我為師，應如是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「善哉，善哉！汝今乃能發如是心，欲演大法教化菩薩。何以故？於當來世多有輕賤此大乘法，如是諸經無人信受。舍利弗！於爾時世，若善男子、善女人求善法者，當自正念依義依法，勿處眾中。何以故？爾時會眾非行道者。我聲聞眾修行道者，不輕菩薩毀壞大乘，況如是等佛之所說甚深經法而生違逆！何以故？若生違逆是非行者業，非是行者業，是凡夫業非智者業。舍利弗！是故當學起智者業離凡夫行。若有比丘以我為師，應如是行。

「舍利弗！當來世中求佛道者，深信行進、一心慚愧、樂求善法，或為餘人之所輕毀，作如是言：『是懈怠者無方便力，不能現世得沙門果，為受五欲而作國王，現行法門自言菩薩，受他供奉，稱歎如是大乘經法。佛不說此名為行者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！當來世中求佛道者，深信行進、一心慚愧、樂求善法，或為餘人之所輕毀，作如是言：『是懈怠者無方便力，不能現世得沙門果，為受五欲而作國王，現行法門自言菩薩，受他供奉，稱歎如是大乘經法。佛不說此名為行者。』

「舍利弗！觀是愚人以微少緣而謗毀我，我說此人為真行者，彼以為非。若如來說最勝行者、得勝解者，彼乃以為非是行者、非得解者。舍利弗！時有白衣為彼弟子信受其語，見諸菩薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，讀誦、信習如是諸經，生怨賊心。舍利弗！觀是愚人何有持戒？我經中說：若見兀樹似人相者尚不應瞋，況有識者。如是惡人常懷瞋惱！舍利弗！汝且觀彼時世諸倒，法非法想、非法法想，善非善想、非善善想，於行者中生非行想、非行者中而生行想，於得解者生不解想、非得解者而生解想。當知是人不名行者、不名解者。既不知法亦不知善，不能隨順佛所教法，如是癡人為瞋所蔽，慳貪、嫉慢所覆，自讚、矜高毀下他人，貪恚、愚癡之所燒害，深入諸惡離於善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！觀是愚人以微少緣而謗毀我，我說此人為真行者，彼以為非。若如來說最勝行者、得勝解者，彼乃以為非是行者、非得解者。舍利弗！時有白衣為彼弟子信受其語，見諸菩薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，讀誦、信習如是諸經，生怨賊心。舍利弗！觀是愚人何有持戒？我經中說：若見兀樹似人相者尚不應瞋，況有識者。如是惡人常懷瞋惱！舍利弗！汝且觀彼時世諸倒，法非法想、非法法想，善非善想、非善善想，於行者中生非行想、非行者中而生行想，於得解者生不解想、非得解者而生解想。當知是人不名行者、不名解者。既不知法亦不知善，不能隨順佛所教法，如是癡人為瞋所蔽，慳貪、嫉慢所覆，自讚、矜高毀下他人，貪恚、愚癡之所燒害，深入諸惡離於善法。

「舍利弗！若我具說此人過者，續增罪業不可救療，如是癡人應當離之，如避惡牛。舍利弗！如來為慚愧者師，非無慚愧者；信受者師，非無信者；順法者師，非壞法者；行進者師，非懈怠者；攝念者師，非亂念者；有智者師，非愚癡者。舍利弗！是愚癡人非我弟子、我非彼師。汝觀斯人，如是佛乘、如來正智，如來久遠所修學處，久修學已，了達大慧成無上菩提，即以此法為菩薩說，作如是念：『若有菩薩隨學是法，修習佛慧，便能逮得無上菩提，拔濟眾生，令脫生死不斷佛種。』如來亦自尊敬此法。而是愚人輕毀不信，甚為不善第一不善，當奈之何。是故汝等，當依法行勿依於人，當自依止勿依於他。舍利弗！是則名為如來教法。云何比丘依法而行不依於人，當自依止不依於他？舍利弗！比丘隨離、隨順涅槃，修四念處。何謂念處？於身、受、心常念不捨。又，舍利弗！如實見法無所有性，於是法中正念不謬，是名念處，是為比丘依法而行、不依於人，常自依止、不依於他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若我具說此人過者，續增罪業不可救療，如是癡人應當離之，如避惡牛。舍利弗！如來為慚愧者師，非無慚愧者；信受者師，非無信者；順法者師，非壞法者；行進者師，非懈怠者；攝念者師，非亂念者；有智者師，非愚癡者。舍利弗！是愚癡人非我弟子、我非彼師。汝觀斯人，如是佛乘、如來正智，如來久遠所修學處，久修學已，了達大慧成無上菩提，即以此法為菩薩說，作如是念：『若有菩薩隨學是法，修習佛慧，便能逮得無上菩提，拔濟眾生，令脫生死不斷佛種。』如來亦自尊敬此法。而是愚人輕毀不信，甚為不善第一不善，當奈之何。是故汝等，當依法行勿依於人，當自依止勿依於他。舍利弗！是則名為如來教法。云何比丘依法而行不依於人，當自依止不依於他？舍利弗！比丘隨離、隨順涅槃，修四念處。何謂念處？於身、受、心常念不捨。又，舍利弗！如實見法無所有性，於是法中正念不謬，是名念處，是為比丘依法而行、不依於人，常自依止、不依於他。

「舍利弗！若能如是修習念處悉斷貪著，名阿羅漢，名漏盡者、無煩惱者、世福田者，名自在者、無染污者，名為智者、到彼岸者、為導師者、婆羅門者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若能如是修習念處悉斷貪著，名阿羅漢，名漏盡者、無煩惱者、世福田者，名自在者、無染污者，名為智者、到彼岸者、為導師者、婆羅門者。

「舍利弗！阿羅漢者，離於一切惡不善法，不樂有為，滅除諸業更不令起。舍利弗！若阿羅漢起罪福業無有是處。何以故？捨三求故、轉九結故，於一切法心無所著，出過欲界、色無色界，無有渴愛，無熱無惱，心淨如空，名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！阿羅漢者，離於一切惡不善法，不樂有為，滅除諸業更不令起。舍利弗！若阿羅漢起罪福業無有是處。何以故？捨三求故、轉九結故，於一切法心無所著，出過欲界、色無色界，無有渴愛，無熱無惱，心淨如空，名阿羅漢。

「舍利弗！名滿漏盡者，於一切法漏盡無餘到畢竟盡；無諸結者，阿羅漢心本來常空，無垢淨故；無染污者，於六塵中若好、若惡、若毀、若譽心無有異，斷戲論故；世福田者，斷諸熱惱能與第一淨法施故；名自在者，見一切法空無所有，於空法中得到彼岸，離虛妄論故；名自在婆羅門者，障諸惡法離一切法無所染故；為導師者，能為人說無生死導師所；名智者，是人能知欲界、色界及無色界，業緣果報皆從虛妄分別故起，於中得脫故名智者；到彼岸者，能破眾魔及一切結，能到一切諸法彼岸，已出淤泥安住陸地，是故名為到彼岸者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！名滿漏盡者，於一切法漏盡無餘到畢竟盡；無諸結者，阿羅漢心本來常空，無垢淨故；無染污者，於六塵中若好、若惡、若毀、若譽心無有異，斷戲論故；世福田者，斷諸熱惱能與第一淨法施故；名自在者，見一切法空無所有，於空法中得到彼岸，離虛妄論故；名自在婆羅門者，障諸惡法離一切法無所染故；為導師者，能為人說無生死導師所；名智者，是人能知欲界、色界及無色界，業緣果報皆從虛妄分別故起，於中得脫故名智者；到彼岸者，能破眾魔及一切結，能到一切諸法彼岸，已出淤泥安住陸地，是故名為到彼岸者。

「舍利弗！如來能隨漏盡阿羅漢所有福德，說無增減。諸阿羅漢為大福田，無有穢惡，亦無栽蘖及諸瓦礫。舍利弗！漏盡阿羅漢，若人謗毀而不生念：『是人罵我。』若人稱讚亦不生念：『是人譽我。』無分別念、無所疑闕，善攝六根住必定地，依於法行不依於人，能自依止不依於他。是故，舍利弗！如是行者，終不違逆諸佛菩提，亦終不起非行者業。如是不為修梵行者之所呵責，亦深擁護諸佛菩提，令得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來能隨漏盡阿羅漢所有福德，說無增減。諸阿羅漢為大福田，無有穢惡，亦無栽蘖及諸瓦礫。舍利弗！漏盡阿羅漢，若人謗毀而不生念：『是人罵我。』若人稱讚亦不生念：『是人譽我。』無分別念、無所疑闕，善攝六根住必定地，依於法行不依於人，能自依止不依於他。是故，舍利弗！如是行者，終不違逆諸佛菩提，亦終不起非行者業。如是不為修梵行者之所呵責，亦深擁護諸佛菩提，令得久住。

「舍利弗！阿羅漢者，於諸法中心無所疑，所作已辦，住正道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！阿羅漢者，於諸法中心無所疑，所作已辦，住正道中。」

舍利弗白佛言：「世尊！阿羅漢者，終不違逆不住佛法。何以故？若違逆者，凡夫所為，非羅漢業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！阿羅漢者，終不違逆不住佛法。何以故？若違逆者，凡夫所為，非羅漢業。」

佛言：「如是。舍利弗！違逆法者，凡夫所為，非智者業。如來但為當來世有耆年比丘多所知識，心得暫住，獨處離眾不見女色，便自謂言：『我是阿羅漢。』心生貢高。爾時眾人多有信者，謂是阿羅漢，尊敬、供給。是愚癡人，亦貪名利受是供奉，自謂我有阿羅漢法，不起結使。是人不知無分別法，喜生分別，以結小息便謂得道。若入聚落執持儀法，若在獨處便自縱逸，在眾亦異。是人樂畜多弟子眾，多有知識，國王、大臣大得供奉，名聞流布多人愛敬，諸結充溢，而便自謂無有結使。得聞如是甚深經典、空相應法，我好弟子愛重、聽受、求解義趣，以尊敬心修行是法；而是癡人不肯信受，欲懷違逆，便作是言：『此非佛語、非大師教、非法非善。』是人於法生非法想、於非法中而生法想，不善法中而生善想、於善法中生不善想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。舍利弗！違逆法者，凡夫所為，非智者業。如來但為當來世有耆年比丘多所知識，心得暫住，獨處離眾不見女色，便自謂言：『我是阿羅漢。』心生貢高。爾時眾人多有信者，謂是阿羅漢，尊敬、供給。是愚癡人，亦貪名利受是供奉，自謂我有阿羅漢法，不起結使。是人不知無分別法，喜生分別，以結小息便謂得道。若入聚落執持儀法，若在獨處便自縱逸，在眾亦異。是人樂畜多弟子眾，多有知識，國王、大臣大得供奉，名聞流布多人愛敬，諸結充溢，而便自謂無有結使。得聞如是甚深經典、空相應法，我好弟子愛重、聽受、求解義趣，以尊敬心修行是法；而是癡人不肯信受，欲懷違逆，便作是言：『此非佛語、非大師教、非法非善。』是人於法生非法想、於非法中而生法想，不善法中而生善想、於善法中生不善想。

「舍利弗！是諸癡人，隨所得法便自稱讚，所不得法毀呰輕賤，自大貢高毀下他人。如是愚人，但有持戒攝念一處，漸伏惡心博聞讀誦，多畜弟子人所宗奉，稱讚、禮敬心生慠慢、我慢、上慢，隨聞如是諸深妙經，起重罪業。是愚癡人而不自知我有是罪，轉增慠慢、愚癡之心，違逆是經，起重罪已墮大地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是諸癡人，隨所得法便自稱讚，所不得法毀呰輕賤，自大貢高毀下他人。如是愚人，但有持戒攝念一處，漸伏惡心博聞讀誦，多畜弟子人所宗奉，稱讚、禮敬心生慠慢、我慢、上慢，隨聞如是諸深妙經，起重罪業。是愚癡人而不自知我有是罪，轉增慠慢、愚癡之心，違逆是經，起重罪已墮大地獄。」