佛說華手經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說華手經卷第七

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

得念品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得念品第二十三

佛告舍利弗：「汝復欲聞菩薩心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝復欲聞菩薩心不？」

「唯然。世尊！今正是時，應當更說菩薩真心。以是真心，則能修集無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然。世尊！今正是時，應當更說菩薩真心。以是真心，則能修集無上菩提。」

佛告舍利弗：「乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號德王明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。舍利弗！是德王明佛，聲聞大會八萬四千，菩薩眾會數亦如是。時彼聲聞一一會中，八萬四千人皆得阿羅漢。其諸菩薩一一會中，八萬四千人得阿惟越致。德王明佛爾所漏盡心得自在大阿羅漢，諸須陀洹及斯陀含、阿那含眾，復倍是數。時有王子名曰得念，往詣佛所，頭面禮足，却住一面。王子見佛，有大威德，作如是思惟：『佛為希有！成就如是甚深功德，我當何緣得集如是佛之智慧，及相好身？』即隨所念，以偈問佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號德王明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。舍利弗！是德王明佛，聲聞大會八萬四千，菩薩眾會數亦如是。時彼聲聞一一會中，八萬四千人皆得阿羅漢。其諸菩薩一一會中，八萬四千人得阿惟越致。德王明佛爾所漏盡心得自在大阿羅漢，諸須陀洹及斯陀含、阿那含眾，復倍是數。時有王子名曰得念，往詣佛所，頭面禮足，却住一面。王子見佛，有大威德，作如是思惟：『佛為希有！成就如是甚深功德，我當何緣得集如是佛之智慧，及相好身？』即隨所念，以偈問佛：

「『我今見世尊， 願當得是智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今見世尊， 願當得是智，

行何業因緣， 逮此無上慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行何業因緣， 逮此無上慧？

佛身色第一， 猶如星中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身色第一， 猶如星中月，

神通力無比， 能隨眾說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通力無比， 能隨眾說法。

智慧無與等， 如釋天中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無與等， 如釋天中尊，

於法得自在， 我今問是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法得自在， 我今問是事。

佛智淨無礙， 三世皆達通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智淨無礙， 三世皆達通，

一切眾所尊， 為我說此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾所尊， 為我說此事。

世尊昔曾見， 無央數諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊昔曾見， 無央數諸佛，

諮問菩提因， 願今為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諮問菩提因， 願今為我說。

今問無礙智， 云何證佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今問無礙智， 云何證佛道，

一切眾所歸， 得度生死苦？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾所歸， 得度生死苦？』

「舍利弗！時德王明佛以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！時德王明佛以偈答曰：

「『童子汝所說， 其事實如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『童子汝所說， 其事實如是，

我曾見諸佛， 數如恒河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾見諸佛， 數如恒河沙，

見佛過恒沙， 名數不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛過恒沙， 名數不可盡，

亦於恒沙劫， 問佛如是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於恒沙劫， 問佛如是事。

汝發菩提心， 當成兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝發菩提心， 當成兩足尊，

今聽我所說， 聞已如說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今聽我所說， 聞已如說行。

常行施不怠， 持戒不休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行施不怠， 持戒不休息，

多聞無厭足， 修習真智慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞無厭足， 修習真智慧。』

佛略說此偈， 見童子無厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛略說此偈， 見童子無厭，

欲令成佛道， 更為廣分別： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令成佛道， 更為廣分別：

『汝布施不懈， 持戒淨無倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『汝布施不懈， 持戒淨無倦，

問智者無厭， 是真智因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問智者無厭， 是真智因緣。

真智無方所， 亦無常住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真智無方所， 亦無常住處，

因緣問諸佛， 故生真智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣問諸佛， 故生真智慧。

佛智不依眼， 眼性自空故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智不依眼， 眼性自空故，

是以不應著， 當求佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以不應著， 當求佛智慧。

耳鼻舌身根， 及意亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳鼻舌身根， 及意亦如是，

此諸入皆空， 無可貪著相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸入皆空， 無可貪著相。

四大合成身， 心所依止處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大合成身， 心所依止處，

是從憶想生， 憶想亦非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是從憶想生， 憶想亦非有。

若不依止身， 亦不依壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不依止身， 亦不依壽命，

又不依財利， 則能得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不依財利， 則能得佛道。

常應求出家， 常勤精進行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應求出家， 常勤精進行，

常厭穢諸欲， 為離惡道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常厭穢諸欲， 為離惡道故。

汝所行布施， 為一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝所行布施， 為一切眾生，

於眾不分別， 亦不戲論施。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾不分別， 亦不戲論施。』

「時得念王子信心歡喜，即於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時得念王子信心歡喜，即於佛前而說偈言：

「『世尊能斷疑， 拔出生死道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊能斷疑， 拔出生死道，

說是深淨法， 為我作大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是深淨法， 為我作大利。

我謂便成佛， 已坐於道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我謂便成佛， 已坐於道場，

壞一切魔縛， 從佛聞法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞一切魔縛， 從佛聞法故。

我便為眾導， 能動大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我便為眾導， 能動大千界，

現種種神通， 從佛聞法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現種種神通， 從佛聞法故。

謂便捨大壽， 已入於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂便捨大壽， 已入於涅槃，

一切法皆空， 生是真智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法皆空， 生是真智故。

知法滅盡相， 滅法無處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法滅盡相， 滅法無處所，

有為皆盡滅， 盡滅即為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為皆盡滅， 盡滅即為空。

我今詣父母， 報謝并奉辭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今詣父母， 報謝并奉辭，

於佛法出家， 為修菩提故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法出家， 為修菩提故。』

即時禮佛足， 遶三匝已去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時禮佛足， 遶三匝已去，

行趣父母所， 中道值惡魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行趣父母所， 中道值惡魔。

惡魔生是念： 『王子欲出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡魔生是念： 『王子欲出家，

我當作障礙， 嬈亂壞其心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當作障礙， 嬈亂壞其心。』

即立於中路， 借問王子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即立於中路， 借問王子言：

『疾行將何趣？ 小住欲相問。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『疾行將何趣？ 小住欲相問。』

王子時答曰： 『吾從佛所來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子時答曰： 『吾從佛所來，

得聞無上法， 今欲修習之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞無上法， 今欲修習之。』

魔言：『汝善哉！ 精進求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：『汝善哉！ 精進求佛道，

但應先受欲， 然後當出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但應先受欲， 然後當出家。

汝生尊貴處， 民財富無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝生尊貴處， 民財富無量，

當先受世樂， 勿於後生悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當先受世樂， 勿於後生悔。

如是尊貴處， 妙五欲難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是尊貴處， 妙五欲難得，

若今捨出家， 後必生悔心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若今捨出家， 後必生悔心。』

即時王子曰： 『受欲終無安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時王子曰： 『受欲終無安，

汝以顛倒心， 讚是虛穢法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以顛倒心， 讚是虛穢法。

汝說富貴難， 離八難甚難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說富貴難， 離八難甚難，

我今遇是時， 出家修佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今遇是時， 出家修佛道。

我了知欲界， 色無色界過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我了知欲界， 色無色界過，

三界苦無常， 斷愛得寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界苦無常， 斷愛得寂滅。

當證無為法， 大利益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當證無為法， 大利益眾生，

度脫生病死， 往來眾勤苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫生病死， 往來眾勤苦。』

「時失念魔語王子曰：『仁者自言志求佛法，我今亦當相化利益。』時得念言：『且為吾說，聞已當知。』魔言：『立誓，乃為汝說。』王子答曰：『咄哉，仁者！吾先相語聞已當知。』魔謂得念：『汝不應說聞已當知，應如是言：「但見教化，當隨教行！」』得念對曰：『吾今不應如弟子法，隨教便行。所以者何？汝若於法生非法想，於非法中而生法想，以是教吾，吾當思惟，善者隨行，不善則棄。故智者法，聞已當知。汝欲令吾先定立誓，如教便行。是凡夫事，非智者業；是魔所為，非佛法也。故不隨汝先定立誓，懼有智者譏呵我言：「云何立誓而後自違？」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時失念魔語王子曰：『仁者自言志求佛法，我今亦當相化利益。』時得念言：『且為吾說，聞已當知。』魔言：『立誓，乃為汝說。』王子答曰：『咄哉，仁者！吾先相語聞已當知。』魔謂得念：『汝不應說聞已當知，應如是言：「但見教化，當隨教行！」』得念對曰：『吾今不應如弟子法，隨教便行。所以者何？汝若於法生非法想，於非法中而生法想，以是教吾，吾當思惟，善者隨行，不善則棄。故智者法，聞已當知。汝欲令吾先定立誓，如教便行。是凡夫事，非智者業；是魔所為，非佛法也。故不隨汝先定立誓，懼有智者譏呵我言：「云何立誓而後自違？」』

「時魔念曰：『今是王子聰明黠慧，不肯立誓，難可誑惑。』作是念已，語得念言：『善哉，王子！智者之法，不應先誓。雖然，我今教汝，汝當信受。於何事中，見多過咎應當捨離，見有少過當親近之？』王子聞已，即謂魔曰：『咄哉，丈夫！汝今不應作如是說。所以者何？多過、少過皆不應近！譬如多毒能傷害人，少亦能害。如轉輪王飯中有毒能害於人，若下賤者飯中有毒亦能害人。是故當知，多過、少過，深智之人皆應捨離。智所近法無諸過失，無熱、無惱不動寂滅，究竟安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時魔念曰：『今是王子聰明黠慧，不肯立誓，難可誑惑。』作是念已，語得念言：『善哉，王子！智者之法，不應先誓。雖然，我今教汝，汝當信受。於何事中，見多過咎應當捨離，見有少過當親近之？』王子聞已，即謂魔曰：『咄哉，丈夫！汝今不應作如是說。所以者何？多過、少過皆不應近！譬如多毒能傷害人，少亦能害。如轉輪王飯中有毒能害於人，若下賤者飯中有毒亦能害人。是故當知，多過、少過，深智之人皆應捨離。智所近法無諸過失，無熱、無惱不動寂滅，究竟安樂。』

「時魔生念：『今教是人不肯信受而逆酬答，悉能通達，反令我疑。雖然，更有一理，是王子心，少過、多過俱不欲受，而菩薩行多諸過咎，久處生死，往來眾趣，貪欲、瞋恚、愚癡等過，非時求者，強來從索所愛重物：頭、目、髓、腦及諸身分。菩薩行中有如是咎，是王子心少過尚捨，何況多失？今若聞此菩薩行中有如斯咎，或當退轉，入小乘法。入泥洹者，如是猶差，此則便為大壞其心。』思惟是已，語王子曰：『善哉，善哉！誠如所言，多過、少過皆不應近，是智者法。我所說謬，不達汝心。王子當知，唯有泥洹無諸過咎，是故汝當一心勤求，止勿往來經歷生死，數受眾苦。王子當知，受胎甚苦，處胎時苦，出時亦苦，愛別離苦，怨憎會苦，是身無常，空不堅固，養育勤勞，壽命危脆，是無常事甚可怖畏，無邊生死何可窮盡？智者聞是足生厭離。汝向自言：「諸佛難值，八難離難，人身難得，經法難聞，信之亦難。」汝今皆已具得斯事，不應空捨，當生厭離，即於此身便入泥洹。我本意者正欲說此，故先令汝立決定誓，乃謂我言：「聞已當知。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時魔生念：『今教是人不肯信受而逆酬答，悉能通達，反令我疑。雖然，更有一理，是王子心，少過、多過俱不欲受，而菩薩行多諸過咎，久處生死，往來眾趣，貪欲、瞋恚、愚癡等過，非時求者，強來從索所愛重物：頭、目、髓、腦及諸身分。菩薩行中有如是咎，是王子心少過尚捨，何況多失？今若聞此菩薩行中有如斯咎，或當退轉，入小乘法。入泥洹者，如是猶差，此則便為大壞其心。』思惟是已，語王子曰：『善哉，善哉！誠如所言，多過、少過皆不應近，是智者法。我所說謬，不達汝心。王子當知，唯有泥洹無諸過咎，是故汝當一心勤求，止勿往來經歷生死，數受眾苦。王子當知，受胎甚苦，處胎時苦，出時亦苦，愛別離苦，怨憎會苦，是身無常，空不堅固，養育勤勞，壽命危脆，是無常事甚可怖畏，無邊生死何可窮盡？智者聞是足生厭離。汝向自言：「諸佛難值，八難離難，人身難得，經法難聞，信之亦難。」汝今皆已具得斯事，不應空捨，當生厭離，即於此身便入泥洹。我本意者正欲說此，故先令汝立決定誓，乃謂我言：「聞已當知。」』

「王子答曰：『若仁者言生、老、病、死數數受苦，可如所說；若言此身當入泥洹，是則不可。我聞此已，乃於眾生轉增慈悲。眾生可愍，於老、病、死數數受苦。我得阿耨多羅三藐三菩提時，為轉無量老、病、死苦，而為說法，令得永離。仁者希有！大見利益，我聞汝說生死苦時，便於眾生而起大悲救護之心。若我此身即入泥洹，誰當救者？又今於汝聞是事已，轉堅固我大願莊嚴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王子答曰：『若仁者言生、老、病、死數數受苦，可如所說；若言此身當入泥洹，是則不可。我聞此已，乃於眾生轉增慈悲。眾生可愍，於老、病、死數數受苦。我得阿耨多羅三藐三菩提時，為轉無量老、病、死苦，而為說法，令得永離。仁者希有！大見利益，我聞汝說生死苦時，便於眾生而起大悲救護之心。若我此身即入泥洹，誰當救者？又今於汝聞是事已，轉堅固我大願莊嚴。』

「爾時，弊魔語王子言：『汝說少過尚不應近，今以何故欲入生死？』答言：『仁者！阿耨多羅三藐三菩提中，無一過咎，故應習近。』魔言：『王子！無上道中雖無過咎，誰當相與？我求佛道尚不能得，而況汝耶？我本生念當得佛道，發是邪心，即時便有無數乞人，來從我索頭、目、髓、腦及諸身分。』又言：『王子！我捨頭、目及手、足等與諸乞人，血流成河。汝欲見不？』答言：『欲見，以為利益。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，弊魔語王子言：『汝說少過尚不應近，今以何故欲入生死？』答言：『仁者！阿耨多羅三藐三菩提中，無一過咎，故應習近。』魔言：『王子！無上道中雖無過咎，誰當相與？我求佛道尚不能得，而況汝耶？我本生念當得佛道，發是邪心，即時便有無數乞人，來從我索頭、目、髓、腦及諸身分。』又言：『王子！我捨頭、目及手、足等與諸乞人，血流成河。汝欲見不？』答言：『欲見，以為利益。』

「魔即生念：『此王子心於無上道如似可轉？作如是言：「我欲見此，以為利益。」』魔即化作四大血池，其血充滿；於此池邊流四血河，積諸人頭如須彌山。有始壞者，有已青瘀、黃、赤、白等；亦復變作諸死人屍，積若眾山，或截手足，或復出眼，或割耳、鼻，斷諸身分；又作夜叉，諸噉人鬼，四邊充滿，甚可怖畏。或執刀、杖、弓、矢、鉾、戟，擔山、吐火、雷電、霹靂；或復變作諸惡蟲獸、師子、熊、羆、虎、豹之頭，牛、馬、駝、象、猪犬之頭，蛇頭、魚頭、摩伽魚頭。此諸鬼等或執毒蛇或口吐火，或有二頭、五頭、十頭、百千萬頭，或有一舌、二舌、十舌、百千萬舌，一眼、二眼、五眼、十眼、百千萬眼，各出大聲，甚可怖畏。各共瞋語，瞋目看視，嚙脣吐舌，四面圍遶。變作如是可畏事已，語王子言：『汝今見是四大血池，出四大河，流血滿不？』王子言：『見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔即生念：『此王子心於無上道如似可轉？作如是言：「我欲見此，以為利益。」』魔即化作四大血池，其血充滿；於此池邊流四血河，積諸人頭如須彌山。有始壞者，有已青瘀、黃、赤、白等；亦復變作諸死人屍，積若眾山，或截手足，或復出眼，或割耳、鼻，斷諸身分；又作夜叉，諸噉人鬼，四邊充滿，甚可怖畏。或執刀、杖、弓、矢、鉾、戟，擔山、吐火、雷電、霹靂；或復變作諸惡蟲獸、師子、熊、羆、虎、豹之頭，牛、馬、駝、象、猪犬之頭，蛇頭、魚頭、摩伽魚頭。此諸鬼等或執毒蛇或口吐火，或有二頭、五頭、十頭、百千萬頭，或有一舌、二舌、十舌、百千萬舌，一眼、二眼、五眼、十眼、百千萬眼，各出大聲，甚可怖畏。各共瞋語，瞋目看視，嚙脣吐舌，四面圍遶。變作如是可畏事已，語王子言：『汝今見是四大血池，出四大河，流血滿不？』王子言：『見。』

「魔言：『此皆是我本發無上道心時，有諸乞人，來從我索頭、目、髓、腦種種身分，所有流血成此大河。汝又見此須彌山等人頭聚不？』王子言：『見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔言：『此皆是我本發無上道心時，有諸乞人，來從我索頭、目、髓、腦種種身分，所有流血成此大河。汝又見此須彌山等人頭聚不？』王子言：『見。』

「魔言：『此皆是我往昔施諸乞人所斷之頭。汝復見是如四大山死人屍聚，或截手、足及耳、鼻等諸身分不？』王子言：『見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔言：『此皆是我往昔施諸乞人所斷之頭。汝復見是如四大山死人屍聚，或截手、足及耳、鼻等諸身分不？』王子言：『見。』

「魔言：『此亦是我本為菩薩行佛道時，施諸乞人，所捨之身。汝復見是四邊夜叉諸惡鬼等，可怖畏不？』王子言：『見。』魔言：『若人發阿耨多羅三藐三菩提心，即便為是諸鬼所惱，從乞頭、目、耳、鼻、手、足種種身分。我從往昔發心已來，斷爾所頭及諸身分。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔言：『此亦是我本為菩薩行佛道時，施諸乞人，所捨之身。汝復見是四邊夜叉諸惡鬼等，可怖畏不？』王子言：『見。』魔言：『若人發阿耨多羅三藐三菩提心，即便為是諸鬼所惱，從乞頭、目、耳、鼻、手、足種種身分。我從往昔發心已來，斷爾所頭及諸身分。』

「魔復化作大羅剎眾，語王子言：『汝又見是羅剎眾不？』王子言：『見。』魔言：『若發無上菩提心者，是諸惡鬼殘食五藏，飲心七渧，斷其命根。汝今當知，若不捨離是菩提心，不脫此苦。我本思惟是事甚難，終不可得，不能堪受此眾苦惱，是故退轉於無上道。當退轉時，即脫此苦，安隱快樂。是故我今為利益汝，說如斯事，勿復發是無上道心！汝若發者，受此苦分，不得解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔復化作大羅剎眾，語王子言：『汝又見是羅剎眾不？』王子言：『見。』魔言：『若發無上菩提心者，是諸惡鬼殘食五藏，飲心七渧，斷其命根。汝今當知，若不捨離是菩提心，不脫此苦。我本思惟是事甚難，終不可得，不能堪受此眾苦惱，是故退轉於無上道。當退轉時，即脫此苦，安隱快樂。是故我今為利益汝，說如斯事，勿復發是無上道心！汝若發者，受此苦分，不得解脫。』

「得念王子作是思惟：『我於佛所發阿耨多羅三藐三菩提心，欲趣父母，是人中路而見沮壞。此或是魔化為人身，若魔所使，或於佛道而起退轉、懈怠之心，故來壞我。此人先世必有重罪，是故今有爾所乞人，來索頭、目、種種身分，斷其命根，受此衰惱。復次，是諸乞人，能助菩薩成無上道。所以者何？此等乞人從處處來，皆以貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、憍慢，故從菩薩非時乞求。若我不能滿此眾生世間願者，云何能與出世間利？是人懈怠，不能深樂無上道故，便生退轉。我今見此，轉加精進，求無上道。假使我於一息之頃，捨爾所身，乃至究竟最後邊身，常於一念捨爾所身，心終不退。我今當發大願莊嚴，此諸眾生以煩惱力，起是罪業；我要當得無上菩提，斷煩惱故，而為說法！』思惟是已，便語魔言：『咄哉，仁者！甚為希有，大見利益。安隱求者、開菩提者，能示現我如是等事。我見此已，發大莊嚴，轉增堅固，深樂菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得念王子作是思惟：『我於佛所發阿耨多羅三藐三菩提心，欲趣父母，是人中路而見沮壞。此或是魔化為人身，若魔所使，或於佛道而起退轉、懈怠之心，故來壞我。此人先世必有重罪，是故今有爾所乞人，來索頭、目、種種身分，斷其命根，受此衰惱。復次，是諸乞人，能助菩薩成無上道。所以者何？此等乞人從處處來，皆以貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、憍慢，故從菩薩非時乞求。若我不能滿此眾生世間願者，云何能與出世間利？是人懈怠，不能深樂無上道故，便生退轉。我今見此，轉加精進，求無上道。假使我於一息之頃，捨爾所身，乃至究竟最後邊身，常於一念捨爾所身，心終不退。我今當發大願莊嚴，此諸眾生以煩惱力，起是罪業；我要當得無上菩提，斷煩惱故，而為說法！』思惟是已，便語魔言：『咄哉，仁者！甚為希有，大見利益。安隱求者、開菩提者，能示現我如是等事。我見此已，發大莊嚴，轉增堅固，深樂菩提。』

「時魔生念：『今此王子見是變化，倍復精進，深樂菩提。』作是念已，語王子言：『仁者！若不信受我語，今小相離，自當知之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時魔生念：『今此王子見是變化，倍復精進，深樂菩提。』作是念已，語王子言：『仁者！若不信受我語，今小相離，自當知之。』

「時諸魔民即語魔曰：『今是王子不受汝教，可小遠去。我甚飢渴，當壞其身，殘食五藏，飲其心血！』或復有言：『汝小遠去，我當碎滅此王子身。』或有言曰：『汝小避去，我索其頭。』或有鬼言：『我從索眼、耳、鼻、舌等種種身分。』有羅剎言：『汝小離之，今是王子命盡時到，汝欲利益而不肯受。我今殺害，食其血肉。世世受胎、處胎、出胎，我常隨逐而殘食之。』有夜叉鬼更相謂言：『是人無力，不隨主教。今當收捕、繫縛、殺害、壞裂其身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸魔民即語魔曰：『今是王子不受汝教，可小遠去。我甚飢渴，當壞其身，殘食五藏，飲其心血！』或復有言：『汝小遠去，我當碎滅此王子身。』或有言曰：『汝小避去，我索其頭。』或有鬼言：『我從索眼、耳、鼻、舌等種種身分。』有羅剎言：『汝小離之，今是王子命盡時到，汝欲利益而不肯受。我今殺害，食其血肉。世世受胎、處胎、出胎，我常隨逐而殘食之。』有夜叉鬼更相謂言：『是人無力，不隨主教。今當收捕、繫縛、殺害、壞裂其身。』

「時失念魔語羅剎言：『汝等小住，我當令此得念王子轉是邪見，為之長夜作善知識。汝等小住，當識汝恩，我今欲令生正見心。若復不捨惡邪見者，便相隨意；若能轉者，當報汝恩，此王子後亦當報我。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時失念魔語羅剎言：『汝等小住，我當令此得念王子轉是邪見，為之長夜作善知識。汝等小住，當識汝恩，我今欲令生正見心。若復不捨惡邪見者，便相隨意；若能轉者，當報汝恩，此王子後亦當報我。』

「時失念魔第二、第三語王子曰：『當受此言！我是深心求益利者，為汝盡形作善知識，今可捨是顛倒邪見。王子！當知是無上道難得、難證，汝復欲見諸大菩薩，命終之後所生處不？』答言：『欲見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時失念魔第二、第三語王子曰：『當受此言！我是深心求益利者，為汝盡形作善知識，今可捨是顛倒邪見。王子！當知是無上道難得、難證，汝復欲見諸大菩薩，命終之後所生處不？』答言：『欲見。』

「時失念魔即於其處化大地獄，語王子言：『汝今見是地獄眾生，種種考掠、受諸苦不？』王子言：『見。』魔言：『是人皆坐先世初發無上菩提心時，非時求者強來從索所愛重物。以慳惜故，起瞋恨心，受此罪報。但為外物尚生此中，況復來索頭、目、髓、腦而無瞋心？以瞋心故，便受此罪。汝若慳惜不肯與者，則生是中；設復與之而生瞋恨，亦墮是中。二邊不免俱受此苦。王子當知，若施求者不生瞋心，此諸夜叉亦於胎中，生時生已殺害割截，分裂支體各自持去。王子當知，是菩薩道二邊有過，若與、不與俱亦不善。汝不信我，當問是人何故生此？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時失念魔即於其處化大地獄，語王子言：『汝今見是地獄眾生，種種考掠、受諸苦不？』王子言：『見。』魔言：『是人皆坐先世初發無上菩提心時，非時求者強來從索所愛重物。以慳惜故，起瞋恨心，受此罪報。但為外物尚生此中，況復來索頭、目、髓、腦而無瞋心？以瞋心故，便受此罪。汝若慳惜不肯與者，則生是中；設復與之而生瞋恨，亦墮是中。二邊不免俱受此苦。王子當知，若施求者不生瞋心，此諸夜叉亦於胎中，生時生已殺害割截，分裂支體各自持去。王子當知，是菩薩道二邊有過，若與、不與俱亦不善。汝不信我，當問是人何故生此？』

「王子問言：『咄，諸仁者！汝以何故皆生是處？』諸人答言：『我等往昔修佛道時，於諸求者生慳貪心，故生此中。』又言：『我等本求佛道，諸乞人來割截我身，我於爾時，生瞋恨心，故墮斯處。是故，王子！汝當隨順此人所說，莫入是中，後生悔恨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王子問言：『咄，諸仁者！汝以何故皆生是處？』諸人答言：『我等往昔修佛道時，於諸求者生慳貪心，故生此中。』又言：『我等本求佛道，諸乞人來割截我身，我於爾時，生瞋恨心，故墮斯處。是故，王子！汝當隨順此人所說，莫入是中，後生悔恨。』

「爾時，王子即謂魔曰：『咄哉，仁者！深見利益，示我地獄及此菩薩，吾從今日於所重物，無有慳悋、不施之心。若施乞人，終不瞋恨。所以者何？生地獄者，是慳貪報，非布施果。咄哉，仁者！今可共詣德王明佛，當問此事。隨佛所說，俱共行之。』失念魔言：『我今何用詣佛所為？汝欲往者自可隨意。所以者何？我恐彼佛還教我發無上道心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，王子即謂魔曰：『咄哉，仁者！深見利益，示我地獄及此菩薩，吾從今日於所重物，無有慳悋、不施之心。若施乞人，終不瞋恨。所以者何？生地獄者，是慳貪報，非布施果。咄哉，仁者！今可共詣德王明佛，當問此事。隨佛所說，俱共行之。』失念魔言：『我今何用詣佛所為？汝欲往者自可隨意。所以者何？我恐彼佛還教我發無上道心。』

「得念王子復語魔言：『汝自云是深求利者、求安隱者，必共我詣德王明佛，隨佛所說，當共修行。』如是至三，魔亦不肯：『王子！且置，我本曾已隨佛語故，備受眾苦，今不能往。』王子即時執手牽引，俱詣佛所，頭面禮足，於一面坐，以先所論具向佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得念王子復語魔言：『汝自云是深求利者、求安隱者，必共我詣德王明佛，隨佛所說，當共修行。』如是至三，魔亦不肯：『王子！且置，我本曾已隨佛語故，備受眾苦，今不能往。』王子即時執手牽引，俱詣佛所，頭面禮足，於一面坐，以先所論具向佛說。

「佛言：『得念！善哉，善哉！汝能不隨此人所說。是失念魔誑惑，欲障汝菩薩道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『得念！善哉，善哉！汝能不隨此人所說。是失念魔誑惑，欲障汝菩薩道。』

「即時王子告失念曰：『汝今應當歸佛、歸法、歸比丘僧。』魔言：『且止！我不歸命佛、法及僧。』語已，便默。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時王子告失念曰：『汝今應當歸佛、歸法、歸比丘僧。』魔言：『且止！我不歸命佛、法及僧。』語已，便默。

「爾時，王子諦視魔已，一心立誓：『若我至心求佛道者，當令是魔為比丘形！』即時失念剃頭法服，執持應器，立於眾中。自見其身出家、法服，持鉢、執錫為沙門像，而白佛言：『世尊！若本無心歸命三寶，強變其形為沙門像，法應爾耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，王子諦視魔已，一心立誓：『若我至心求佛道者，當令是魔為比丘形！』即時失念剃頭法服，執持應器，立於眾中。自見其身出家、法服，持鉢、執錫為沙門像，而白佛言：『世尊！若本無心歸命三寶，強變其形為沙門像，法應爾耶？』

「佛告失念：『誰強與汝剃頭、法服、應法器耶？』魔即生念：『無人與我剃頭、法服為沙門者，我今何不棄捨而去！』即欲自釋法服、應器，而不能離，便作是念：『我住此眾，隨幾所時常為人笑。可於此沒，還本宮殿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告失念：『誰強與汝剃頭、法服、應法器耶？』魔即生念：『無人與我剃頭、法服為沙門者，我今何不棄捨而去！』即欲自釋法服、應器，而不能離，便作是念：『我住此眾，隨幾所時常為人笑。可於此沒，還本宮殿。』

「作是念已，忽然不現，上昇天宮，語諸眷屬：『汝等勿謂我為比丘，猶故是本失念魔王！吾欲往詣德王明佛有所嬈壞，而反使我變為此像，甚可笑也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念已，忽然不現，上昇天宮，語諸眷屬：『汝等勿謂我為比丘，猶故是本失念魔王！吾欲往詣德王明佛有所嬈壞，而反使我變為此像，甚可笑也。』

「時諸眷屬罵言：『禿人！勿為狂言，汝則非復是魔天王，今更有王在此宮殿。』失念聞已，深生惱悔，悲號啼哭，還到佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸眷屬罵言：『禿人！勿為狂言，汝則非復是魔天王，今更有王在此宮殿。』失念聞已，深生惱悔，悲號啼哭，還到佛所。

「德王明佛以神通力，即時化現阿鼻地獄，中有獄卒，持熱鐵丸，大如須彌，東西推求失念魔王為何者是？有人問言：『何用之為？』獄卒答言：『我欲以此大熱鐵丸著其口中。』更有人言：『此失念魔已作沙門，得脫地獄。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「德王明佛以神通力，即時化現阿鼻地獄，中有獄卒，持熱鐵丸，大如須彌，東西推求失念魔王為何者是？有人問言：『何用之為？』獄卒答言：『我欲以此大熱鐵丸著其口中。』更有人言：『此失念魔已作沙門，得脫地獄。』

「或有獄卒，持大火山置兩肩上，東西推覓失念魔王為何者是？有人問言：『何用之為？』獄卒答言：『欲以火山焚碎其身。』有人謂言：『是失念魔已得出家，脫地獄苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有獄卒，持大火山置兩肩上，東西推覓失念魔王為何者是？有人問言：『何用之為？』獄卒答言：『欲以火山焚碎其身。』有人謂言：『是失念魔已得出家，脫地獄苦。』

「或有獄卒，以鐵刀山猛火炎起置其肩上，東西推求失念魔王為何者是？有人問言：『何用之為？』獄卒答言：『欲以刀山斬截其身！』有人謂言：『失念魔王已於德王明佛法中出家，脫地獄苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有獄卒，以鐵刀山猛火炎起置其肩上，東西推求失念魔王為何者是？有人問言：『何用之為？』獄卒答言：『欲以刀山斬截其身！』有人謂言：『失念魔王已於德王明佛法中出家，脫地獄苦。』

「或有獄卒，肩負大鑊盛滿融銅，東西推覓失念魔者今何所在？有人問言：『汝用之為？』獄卒答言：『欲以融銅灌其口中，燒其脣舌、咽喉、五藏，燋爛下過。』有人謂言：『是失念魔於德王明佛法中出家，脫地獄苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有獄卒，肩負大鑊盛滿融銅，東西推覓失念魔者今何所在？有人問言：『汝用之為？』獄卒答言：『欲以融銅灌其口中，燒其脣舌、咽喉、五藏，燋爛下過。』有人謂言：『是失念魔於德王明佛法中出家，脫地獄苦。』

「或有獄卒，手執鐵叉、弓、矢、牟、戟種種器仗，東西推求，作如是言：『失念魔者今在何所？』有人問言：『何用之為？』獄卒答言：『我欲以種種器仗斫刺割截殘害其身。』有人謂言：『是失念魔王已得出家，脫地獄苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有獄卒，手執鐵叉、弓、矢、牟、戟種種器仗，東西推求，作如是言：『失念魔者今在何所？』有人問言：『何用之為？』獄卒答言：『我欲以種種器仗斫刺割截殘害其身。』有人謂言：『是失念魔王已得出家，脫地獄苦。』

「時失念魔於地獄中，聞諸獄卒可畏音聲，收捕、繫縛、打斫、刺割，壞裂其身勿縱令活。聞是事已，甚大怖畏，作是念言：『今自眼見，無所復疑。我定衰退，失本天宮，入大地獄。諸獄卒等，四邊唱喚欲收捕我。今當何怙？唯出家法可以依恃。若佛信我至誠心者，當於佛法出家為道，冀得脫此大地獄苦。可以此意向王子說。』作是念已，即向得念具陳斯事，言：『我欲於佛法出家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時失念魔於地獄中，聞諸獄卒可畏音聲，收捕、繫縛、打斫、刺割，壞裂其身勿縱令活。聞是事已，甚大怖畏，作是念言：『今自眼見，無所復疑。我定衰退，失本天宮，入大地獄。諸獄卒等，四邊唱喚欲收捕我。今當何怙？唯出家法可以依恃。若佛信我至誠心者，當於佛法出家為道，冀得脫此大地獄苦。可以此意向王子說。』作是念已，即向得念具陳斯事，言：『我欲於佛法出家。』

「得念答言：『汝若能以信樂清淨，而發無上菩提心者，然後乃可於法出家。所以者何？諸佛法中，不但正以剃頭、染服名為出家；隨其出家所應行法，汝當行已乃得出家。失念當知，於佛法中，若有貪著我、我所者及分別者，不名出家。失念！汝當先發無上菩提之心，然後正觀，以何法故名為地獄？地獄體性如是推求，必當不得地獄定性，亦復不見入地獄法及不入法。』時失念魔即發無上菩提之心，常樂正觀如是法相，不久便得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得念答言：『汝若能以信樂清淨，而發無上菩提心者，然後乃可於法出家。所以者何？諸佛法中，不但正以剃頭、染服名為出家；隨其出家所應行法，汝當行已乃得出家。失念當知，於佛法中，若有貪著我、我所者及分別者，不名出家。失念！汝當先發無上菩提之心，然後正觀，以何法故名為地獄？地獄體性如是推求，必當不得地獄定性，亦復不見入地獄法及不入法。』時失念魔即發無上菩提之心，常樂正觀如是法相，不久便得無生法忍。

「舍利弗！得念王子一心開導是失念魔，令離諸惡，至不退地。德王明佛便為之授無上道記。舍利弗！是則名為真菩薩心。諸菩薩等以是心故，能集無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！得念王子一心開導是失念魔，令離諸惡，至不退地。德王明佛便為之授無上道記。舍利弗！是則名為真菩薩心。諸菩薩等以是心故，能集無量無邊佛法。

「舍利弗！汝謂失念是異人乎？勿造斯觀，即是過去拘珊提佛，於此賢劫度脫眾生已入涅槃。時得念者豈異人乎？今此眾中堅意菩薩摩訶薩是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝謂失念是異人乎？勿造斯觀，即是過去拘珊提佛，於此賢劫度脫眾生已入涅槃。時得念者豈異人乎？今此眾中堅意菩薩摩訶薩是。

「舍利弗！爾時得念到父母所，於一面立，白父母言：『我今欲於德王明佛法中出家。』於父母前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！爾時得念到父母所，於一面立，白父母言：『我今欲於德王明佛法中出家。』於父母前而說偈言：

「『我於法出家， 父母勿障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我於法出家， 父母勿障礙，

出家佛所讚， 是眾樂之本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家佛所讚， 是眾樂之本。

欲得帝王樂， 生天及財富， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得帝王樂， 生天及財富，

欲求功德慧， 當於法出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求功德慧， 當於法出家。

父母今尊貴， 本行施戒故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母今尊貴， 本行施戒故，

更造功德本， 當得為法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更造功德本， 當得為法王。

本行施戒忍， 今得為人王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本行施戒忍， 今得為人王，

若欲增長善， 今可行出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲增長善， 今可行出家。

人受福報盡， 後墮諸惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人受福報盡， 後墮諸惡道，

起重罪業故， 不能值諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起重罪業故， 不能值諸佛。

若人捨餘福， 出家行善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人捨餘福， 出家行善法，

則能離八難， 常得值諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能離八難， 常得值諸佛。

見佛速得信， 以信生恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛速得信， 以信生恭敬，

敬心順行道， 疾得成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬心順行道， 疾得成菩提。

若欲離諸難， 當遠惡知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲離諸難， 當遠惡知識，

隨我學出家， 是眾樂之本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨我學出家， 是眾樂之本。

諸天龍鬼神， 及乾闥婆等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍鬼神， 及乾闥婆等，

無能作障礙， 令我不出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能作障礙， 令我不出家。

若欲作障礙， 徒自起罪業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲作障礙， 徒自起罪業，

如大力象王， 壞瑣能隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大力象王， 壞瑣能隨意。

我今亦如是， 斷棄貪愛縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今亦如是， 斷棄貪愛縛，

斷已當出家， 無人能轉者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷已當出家， 無人能轉者。』

父母敬其德， 默然聽出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母敬其德， 默然聽出家，

即右遶已去， 逕往詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即右遶已去， 逕往詣佛所。

詣佛出家已， 無量眾生聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詣佛出家已， 無量眾生聞，

心皆生信樂， 隨王子出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心皆生信樂， 隨王子出家。

王子善知識， 無量長者子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子善知識， 無量長者子，

信佛法微妙， 皆共行出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信佛法微妙， 皆共行出家。

王聞子出家， 亦捨國尊位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞子出家， 亦捨國尊位，

即與八十億， 七十那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即與八十億， 七十那由他，

如是等眷屬， 悉共行出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等眷屬， 悉共行出家。

爾時王夫人， 聞王出家已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王夫人， 聞王出家已，

與八萬婇女， 亦共行出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與八萬婇女， 亦共行出家，

皆隨此王子， 而發大乘心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆隨此王子， 而發大乘心。

如是讚出家， 誰不隨學者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是讚出家， 誰不隨學者？

「舍利弗！汝謂是得念父種善根王為異人乎？勿造斯觀，即我身是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝謂是得念父種善根王為異人乎？勿造斯觀，即我身是。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「時王及大臣， 婇女諸眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時王及大臣， 婇女諸眷屬，

二萬一千歲， 俱淨修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二萬一千歲， 俱淨修梵行。

命終時彼佛， 處眾而微笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終時彼佛， 處眾而微笑，

與彼王授記， 說其本行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與彼王授記， 說其本行願。

是王修梵行， 深發大乘願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是王修梵行， 深發大乘願，

終不墮諸難， 常生無難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不墮諸難， 常生無難處。

是王無量劫， 供養無數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是王無量劫， 供養無數佛，

賢劫成世雄， 號曰釋迦文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫成世雄， 號曰釋迦文。

是王諸眷屬， 得念等比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是王諸眷屬， 得念等比丘，

釋迦文佛所， 出家為弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦文佛所， 出家為弟子，

皆淨修梵行， 終還得人身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆淨修梵行， 終還得人身，

於佛滅度後， 廣分布舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛滅度後， 廣分布舍利。

斯等於末世， 佛法將滅時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等於末世， 佛法將滅時，

還得共聽聞， 我今所說經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還得共聽聞， 我今所說經。

佛慧淨無礙， 演智光所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧淨無礙， 演智光所說，

諸有所言論， 終歸皆真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有所言論， 終歸皆真實。

若人聞是法， 深信衣毛竪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞是法， 深信衣毛竪，

則不生狐疑， 我未得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則不生狐疑， 我未得受記。

若人在末世， 於深法得忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人在末世， 於深法得忍，

便應作是念， 我聞法王說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便應作是念， 我聞法王說，

比丘比丘尼， 諸清信士女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘比丘尼， 諸清信士女，

能樂是深法， 我皆與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能樂是深法， 我皆與授記。

佛說此法時， 於大眾會中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此法時， 於大眾會中，

具滿八十億， 七十那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具滿八十億， 七十那由他，

皆得柔順忍， 為小法王子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得柔順忍， 為小法王子。」

正見品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正見品第二十四

爾時，世尊告舍利弗：「所言正見，為何謂也？舍利弗！其正見者，無高無下，等觀諸法。又是見者，等不異故，故名正見。何謂為等？眼即涅槃，不離眼有涅槃。眼及涅槃是二同等。以何故等？非眼、眼等，非涅槃、涅槃等。何以故？眼中無眼，涅槃中無涅槃；眼中無涅槃，涅槃中無眼，眼及涅槃無二無別；無二別故，故名為等。耳、鼻、舌、身、意等即涅槃，不離意有涅槃，意及涅槃是二同等。以何故等？非意、意等，非涅槃、涅槃等。何以故？意中無意，涅槃中無涅槃；意中無涅槃，涅槃中無意，意及涅槃無二無別。若無分別是法即空，空即同等，是名正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「所言正見，為何謂也？舍利弗！其正見者，無高無下，等觀諸法。又是見者，等不異故，故名正見。何謂為等？眼即涅槃，不離眼有涅槃。眼及涅槃是二同等。以何故等？非眼、眼等，非涅槃、涅槃等。何以故？眼中無眼，涅槃中無涅槃；眼中無涅槃，涅槃中無眼，眼及涅槃無二無別；無二別故，故名為等。耳、鼻、舌、身、意等即涅槃，不離意有涅槃，意及涅槃是二同等。以何故等？非意、意等，非涅槃、涅槃等。何以故？意中無意，涅槃中無涅槃；意中無涅槃，涅槃中無意，意及涅槃無二無別。若無分別是法即空，空即同等，是名正見。

「又，舍利弗！是正見故，名為正見。於是正中，無有邪相，故名正見。復次，是見無稱無量，故名正見。云何名為壞正見相？舍利弗！如是諸經違逆不信、不受、不讚、不如說行，名壞正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！是正見故，名為正見。於是正中，無有邪相，故名正見。復次，是見無稱無量，故名正見。云何名為壞正見相？舍利弗！如是諸經違逆不信、不受、不讚、不如說行，名壞正見。

「又，舍利弗！分別諸法，此則名為深壞正見。何以故？無分別者，即得正見。如經中說：若聖弟子，不念地相，亦復不念此地、彼地，我在地中、地在我中。不念餘大，水、火、風等，不念梵世、光音、遍淨，不念廣果、無誑、無熱、空處、識處、無所有處、非有想非無想處，不念涅槃，亦復不念此彼涅槃、涅槃中我、我中涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！分別諸法，此則名為深壞正見。何以故？無分別者，即得正見。如經中說：若聖弟子，不念地相，亦復不念此地、彼地，我在地中、地在我中。不念餘大，水、火、風等，不念梵世、光音、遍淨，不念廣果、無誑、無熱、空處、識處、無所有處、非有想非無想處，不念涅槃，亦復不念此彼涅槃、涅槃中我、我中涅槃。

「舍利弗！又正見者，無一切見。何以故？諸有所見，皆是邪見，無一切見即是正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！又正見者，無一切見。何以故？諸有所見，皆是邪見，無一切見即是正見。

「舍利弗！又正見者，不可言說。何以故？一切言說但空音聲，或人於此而生貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！又正見者，不可言說。何以故？一切言說但空音聲，或人於此而生貪著。

「舍利弗！又如如來所知正見，於是見中無有邪見。何以故？一切言說皆住如中，如不可說，言說亦然。舍利弗！一切身業亦復如是，安住如中，無正、無邪、無有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！又如如來所知正見，於是見中無有邪見。何以故？一切言說皆住如中，如不可說，言說亦然。舍利弗！一切身業亦復如是，安住如中，無正、無邪、無有分別。

「舍利弗！一切諸業皆住如中，非正、非邪、無有分別。一切業報亦住如中，如業相說。是故如來真實說者，作如是言：『若有作業，必有業報，業報隨業。』如是，舍利弗！是智名為分別五道。五道智者，皆是非智，一切五道從非智生。舍利弗！菩薩聞是，不應驚畏，起退沒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！一切諸業皆住如中，非正、非邪、無有分別。一切業報亦住如中，如業相說。是故如來真實說者，作如是言：『若有作業，必有業報，業報隨業。』如是，舍利弗！是智名為分別五道。五道智者，皆是非智，一切五道從非智生。舍利弗！菩薩聞是，不應驚畏，起退沒也。

「舍利弗！有四種法，若習近者，增長愚癡，不生智慧。何謂為四？讀誦、修習外道經典，是增愚癡，不生智慧；親近修習諸邪見法，是增愚癡，不生智慧；樂決斷事，是增愚癡，不生智慧；斯諸深法與空相應，不受不讀，亦不正觀，是增愚癡，不生智慧；是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有四種法，若習近者，增長愚癡，不生智慧。何謂為四？讀誦、修習外道經典，是增愚癡，不生智慧；親近修習諸邪見法，是增愚癡，不生智慧；樂決斷事，是增愚癡，不生智慧；斯諸深法與空相應，不受不讀，亦不正觀，是增愚癡，不生智慧；是名為四。

「舍利弗！違此四法，能生智慧，應當修習。何謂為四？修習正見，能斷邪見，是第一法，能破愚癡，得生智慧。若有讀誦外經典處，修淨行者當遠捨離，不應止住，是第二法，能破愚癡，得生智慧。舍利弗！若諸住處有斷事人，修淨行者不應同止，若欲住者，但說正道，莫雜非法，以滅是事，安隱同行，亦為折伏非法者故，亦和合僧不令壞故，是第三法，能破愚癡，得生智慧。舍利弗！斯諸深經一心聽受，如說修行，為人敷演，令法久住，是第四法，能破愚癡，得生智慧。是名為四。舍利弗！菩薩法者，深行慚愧，持戒律淨，不起業故；菩薩應生無所畏心，莊嚴願故；菩薩常應修大人行，起大進行，不懈息故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！違此四法，能生智慧，應當修習。何謂為四？修習正見，能斷邪見，是第一法，能破愚癡，得生智慧。若有讀誦外經典處，修淨行者當遠捨離，不應止住，是第二法，能破愚癡，得生智慧。舍利弗！若諸住處有斷事人，修淨行者不應同止，若欲住者，但說正道，莫雜非法，以滅是事，安隱同行，亦為折伏非法者故，亦和合僧不令壞故，是第三法，能破愚癡，得生智慧。舍利弗！斯諸深經一心聽受，如說修行，為人敷演，令法久住，是第四法，能破愚癡，得生智慧。是名為四。舍利弗！菩薩法者，深行慚愧，持戒律淨，不起業故；菩薩應生無所畏心，莊嚴願故；菩薩常應修大人行，起大進行，不懈息故。」

歎教品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎教品第二十五

佛告舍利弗：「菩薩若為擁護正法，了達真論，問我弟子。如來爾時甚為慶慰。何以故？繼佛種故。是故汝等聲聞弟子，應為菩薩演說正法，示教利喜，當得無量無邊福德。舍利弗！若我弟子比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，念佛念法亦念如來，為求法故，無量無邊阿僧祇劫受諸勤苦，以如是念，為菩薩說乃至一偈；又作是念：『此諸菩薩，或聞是法，示教利喜，當種善根修習佛法，得阿耨多羅三藐三菩提，為斷無量無邊眾生無始生死諸苦惱故而為說法。』所得福德假令有形，若四天下所有眾生皆得人身，於此福德各持一分，搏若須彌山，而此福德猶不滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩若為擁護正法，了達真論，問我弟子。如來爾時甚為慶慰。何以故？繼佛種故。是故汝等聲聞弟子，應為菩薩演說正法，示教利喜，當得無量無邊福德。舍利弗！若我弟子比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，念佛念法亦念如來，為求法故，無量無邊阿僧祇劫受諸勤苦，以如是念，為菩薩說乃至一偈；又作是念：『此諸菩薩，或聞是法，示教利喜，當種善根修習佛法，得阿耨多羅三藐三菩提，為斷無量無邊眾生無始生死諸苦惱故而為說法。』所得福德假令有形，若四天下所有眾生皆得人身，於此福德各持一分，搏若須彌山，而此福德猶不滅盡。

「又，舍利弗！置四天下。若小千、中千、大千世界所有眾生，有色、無色、有想、無想、非有想、非無想，假令一時皆得人身，各以一器大如須彌，於此福德盛滿而去，猶不滅盡。舍利弗！我諸弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，為菩薩說一四句偈，示教利喜，得是無量無邊福德。舍利弗！是諸菩薩若知此人為其說法，得大利益，故能得成爾所佛法，又能增長佛之智慧。若以頂戴及肩荷負一切樂具，而供給之，乃至得成無上菩提，先為說法，令見四諦。舍利弗！是諸菩薩雖作如是供給利益，未報其恩。何以故？由此人故能見無量無邊佛法。是故當知，為諸菩薩講說法者，其恩難報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！置四天下。若小千、中千、大千世界所有眾生，有色、無色、有想、無想、非有想、非無想，假令一時皆得人身，各以一器大如須彌，於此福德盛滿而去，猶不滅盡。舍利弗！我諸弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，為菩薩說一四句偈，示教利喜，得是無量無邊福德。舍利弗！是諸菩薩若知此人為其說法，得大利益，故能得成爾所佛法，又能增長佛之智慧。若以頂戴及肩荷負一切樂具，而供給之，乃至得成無上菩提，先為說法，令見四諦。舍利弗！是諸菩薩雖作如是供給利益，未報其恩。何以故？由此人故能見無量無邊佛法。是故當知，為諸菩薩講說法者，其恩難報。

「舍利弗！乃往過去無量無邊阿僧祇劫，爾時有佛，號曰普守如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，壽七萬歲。其聲聞眾有三大會：初會說法，八十那由他人皆得成道；中會說法，六十那由他人；後會說法，四十那由他人亦皆得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！乃往過去無量無邊阿僧祇劫，爾時有佛，號曰普守如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，壽七萬歲。其聲聞眾有三大會：初會說法，八十那由他人皆得成道；中會說法，六十那由他人；後會說法，四十那由他人亦皆得道。

「舍利弗！彼佛滅後，正法住世滿四千歲。法欲滅時，有一比丘，名曰妙智，利根聰達，多聞智慧。時閻浮提王名曰歡喜，王所住城亦名歡喜。其城縱長十二由旬、廣七由旬，豐樂安靜，人民充滿。時此城中有一長者，名曰柔軟，長者有子名曰利意(丹喜)，詣妙智所，於一面坐。妙智比丘即時為說菩薩之法，是長者子聞法歡喜，即持寶衣，價直億金，以為供養，作如是言：『善哉！法師！所說微妙。願顧我舍說如斯法，當令我等獲大利益！法師法施亦復大果。我從今日當盡形壽，供養衣服、飲食、湯藥、資生所須，并及法師同意徒友，我亦盡形供養供給。』妙智比丘可言：『善哉！』時長者子頭面禮足，右遶已去。於後妙智往詣其舍，教化利意(丹喜，下同)父母、眷屬，皆令志求無上菩提。是長者子以此福德，經歷無量阿僧祇劫未曾離佛，常得聞法，遇善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼佛滅後，正法住世滿四千歲。法欲滅時，有一比丘，名曰妙智，利根聰達，多聞智慧。時閻浮提王名曰歡喜，王所住城亦名歡喜。其城縱長十二由旬、廣七由旬，豐樂安靜，人民充滿。時此城中有一長者，名曰柔軟，長者有子名曰利意(丹喜)，詣妙智所，於一面坐。妙智比丘即時為說菩薩之法，是長者子聞法歡喜，即持寶衣，價直億金，以為供養，作如是言：『善哉！法師！所說微妙。願顧我舍說如斯法，當令我等獲大利益！法師法施亦復大果。我從今日當盡形壽，供養衣服、飲食、湯藥、資生所須，并及法師同意徒友，我亦盡形供養供給。』妙智比丘可言：『善哉！』時長者子頭面禮足，右遶已去。於後妙智往詣其舍，教化利意(丹喜，下同)父母、眷屬，皆令志求無上菩提。是長者子以此福德，經歷無量阿僧祇劫未曾離佛，常得聞法，遇善知識。

「舍利弗！汝謂利意是異人乎？勿造斯觀，即我身是。時利意父柔軟長者，迦葉佛是。舍利弗！汝意謂是利意父母、家內眷屬，於無上道有退轉乎？勿造斯觀。何以故？是諸人等，皆已必定無上菩提，今於我所淨修梵行，吾即為授無上道記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝謂利意是異人乎？勿造斯觀，即我身是。時利意父柔軟長者，迦葉佛是。舍利弗！汝意謂是利意父母、家內眷屬，於無上道有退轉乎？勿造斯觀。何以故？是諸人等，皆已必定無上菩提，今於我所淨修梵行，吾即為授無上道記。

「舍利弗！妙智比丘即於彼身而般涅槃。若此比丘不以小乘入涅槃者，但為利意一人說法福德因緣，應成佛道，況乃復為柔軟長者及諸眷屬說法福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！妙智比丘即於彼身而般涅槃。若此比丘不以小乘入涅槃者，但為利意一人說法福德因緣，應成佛道，況乃復為柔軟長者及諸眷屬說法福德。

「舍利弗！若是比丘不入涅槃，不見世界所有一切供養之具能報其恩。何以故？我從妙智得聞法故，逮大淨妙甚深佛法。是故當知，若人能為菩薩說法，示教利喜，必獲無量無邊福德。何以故？菩薩發心為起無量利益事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若是比丘不入涅槃，不見世界所有一切供養之具能報其恩。何以故？我從妙智得聞法故，逮大淨妙甚深佛法。是故當知，若人能為菩薩說法，示教利喜，必獲無量無邊福德。何以故？菩薩發心為起無量利益事故。

「舍利弗！譬如大海，初漸起時，當知皆為有價、無價摩尼寶珠作所住處，此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是，初漸起時，當知便是諸智慧寶之所生處，若有世界及出世界、有漏、無漏、有為、無為、若垢、若淨一切法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如大海，初漸起時，當知皆為有價、無價摩尼寶珠作所住處，此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是，初漸起時，當知便是諸智慧寶之所生處，若有世界及出世界、有漏、無漏、有為、無為、若垢、若淨一切法器。

「舍利弗！譬如大海，初漸起時，當知便為大身眾生作所住處，從中生長，滋育繁茂。菩薩發心亦復如是，初漸生時，當知便為無量無數大智慧身、大善根身諸眾生身作所住處，皆依是心，漸得增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如大海，初漸起時，當知便為大身眾生作所住處，從中生長，滋育繁茂。菩薩發心亦復如是，初漸生時，當知便為無量無數大智慧身、大善根身諸眾生身作所住處，皆依是心，漸得增長。

「舍利弗！譬如大海，初漸起時，當知便為諸大龍王作所住處。其大龍王不為金翅之所吞食，雙翼扇風亦不能惱。是諸龍王從大海出，能起大雲，覆八萬洲，普注洪澤，無不霑洽。舍利弗！菩薩發心亦復如是，初漸生時，當知便為成佛道時大菩薩龍作所住處。是大龍王不為金翅之所吞食；如是菩薩住深佛法，魔若魔民不能得出。是大龍王不為金翅翼風所惱，若欲惱者即時消滅。菩薩如是，魔若魔民不能惱壞，欲生惱心即皆消滅，能壞魔縛、魔業、魔事。舍利弗！是大龍王從大海出，於四天下及八萬洲，普降慧澤，皆令霑洽，卉木叢林、百穀、藥樹皆得生長，亦令二足、四足眾生無飢渴想。降此雨已，還處本宮。大菩薩龍亦復如是，從佛法出，能於三千大千世界城邑、聚落雨大法雨，能斷無量無數眾生三種渴愛：欲愛、色愛及無色愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如大海，初漸起時，當知便為諸大龍王作所住處。其大龍王不為金翅之所吞食，雙翼扇風亦不能惱。是諸龍王從大海出，能起大雲，覆八萬洲，普注洪澤，無不霑洽。舍利弗！菩薩發心亦復如是，初漸生時，當知便為成佛道時大菩薩龍作所住處。是大龍王不為金翅之所吞食；如是菩薩住深佛法，魔若魔民不能得出。是大龍王不為金翅翼風所惱，若欲惱者即時消滅。菩薩如是，魔若魔民不能惱壞，欲生惱心即皆消滅，能壞魔縛、魔業、魔事。舍利弗！是大龍王從大海出，於四天下及八萬洲，普降慧澤，皆令霑洽，卉木叢林、百穀、藥樹皆得生長，亦令二足、四足眾生無飢渴想。降此雨已，還處本宮。大菩薩龍亦復如是，從佛法出，能於三千大千世界城邑、聚落雨大法雨，能斷無量無數眾生三種渴愛：欲愛、色愛及無色愛。

「舍利弗！譬如大海，初欲成時，於四天下八萬諸洲，所有流水及大小雨、江、河、泉源流入其中，皆悉能受，不增不減，海法應爾，種種水入皆捨本名，俱名海水，皆失本味同為一醎。菩薩發心亦復如是，從初欲成至得阿耨多羅三藐三菩提時，具足佛法，能以智慧斷眾生疑，諸大論師福德、智慧善根已成。若未成者，佛為斷疑，皆失本稱，但同一號，名佛弟子，如大海水等一醎味，我諸弟子同得離欲一解脫味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如大海，初欲成時，於四天下八萬諸洲，所有流水及大小雨、江、河、泉源流入其中，皆悉能受，不增不減，海法應爾，種種水入皆捨本名，俱名海水，皆失本味同為一醎。菩薩發心亦復如是，從初欲成至得阿耨多羅三藐三菩提時，具足佛法，能以智慧斷眾生疑，諸大論師福德、智慧善根已成。若未成者，佛為斷疑，皆失本稱，但同一號，名佛弟子，如大海水等一醎味，我諸弟子同得離欲一解脫味。

「舍利弗！譬如大海，漸次轉深。若大海水初便頓深，諸求寶者無能得入。以漸漸深乃至無等，故成大海。諸菩薩心亦復如是，初發意時漸漸轉深，乃成無等。舍利弗！是菩薩心漸漸深者，是檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；其甚深者，所謂波若波羅蜜是；無等深者，諸佛法也。舍利弗！若菩薩道初便頓深，證於實際，無量眾生求法寶者，則不能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如大海，漸次轉深。若大海水初便頓深，諸求寶者無能得入。以漸漸深乃至無等，故成大海。諸菩薩心亦復如是，初發意時漸漸轉深，乃成無等。舍利弗！是菩薩心漸漸深者，是檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；其甚深者，所謂波若波羅蜜是；無等深者，諸佛法也。舍利弗！若菩薩道初便頓深，證於實際，無量眾生求法寶者，則不能入。

「舍利弗！譬如大海，所以成者，皆為利益一切世界。菩薩發心亦復如是，從初已來，皆為利益一切世界。舍利弗！譬如大海，初漸起時，有寶洲性。菩薩發心亦復如是，初便漸有念處、正勤、四如意足、根、力、覺、道，及諸禪定、背捨、三昧法寶洲性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如大海，所以成者，皆為利益一切世界。菩薩發心亦復如是，從初已來，皆為利益一切世界。舍利弗！譬如大海，初漸起時，有寶洲性。菩薩發心亦復如是，初便漸有念處、正勤、四如意足、根、力、覺、道，及諸禪定、背捨、三昧法寶洲性。」

舍利弗白佛言：「希有，世尊！能樂說是大海諸喻，以明菩薩發心福德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「希有，世尊！能樂說是大海諸喻，以明菩薩發心福德無量無邊。」

佛告舍利弗：「菩薩心者，非大海喻所能知也。何以故？是心深發大願莊嚴。如來若說此心福德，若滿一劫、若過一劫，猶不能盡。何以故？諸菩薩等發如是心，能成大事，難勝，難壞，最上最妙，能與眾生一切樂具，轉三界苦，生大智慧，難測崖底、無所障閡大智光明。舍利弗！以要言之，諸菩薩心所成大事，說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩心者，非大海喻所能知也。何以故？是心深發大願莊嚴。如來若說此心福德，若滿一劫、若過一劫，猶不能盡。何以故？諸菩薩等發如是心，能成大事，難勝，難壞，最上最妙，能與眾生一切樂具，轉三界苦，生大智慧，難測崖底、無所障閡大智光明。舍利弗！以要言之，諸菩薩心所成大事，說不可盡。

「舍利弗！譬如三千大千世界，初漸起時，當知便為其中所有一切眾生作依止處。菩薩如是，初發阿耨多羅三藐三菩提心，當知便為無量眾生得智慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如三千大千世界，初漸起時，當知便為其中所有一切眾生作依止處。菩薩如是，初發阿耨多羅三藐三菩提心，當知便為無量眾生得智慧故。

「舍利弗！譬如須彌山王，初漸起時，當知便為無量諸天作所住處。因是山王，忉利諸天便能破壞阿修羅眾。菩薩如是，初發阿耨多羅三藐三菩提心，修道成佛，能為無量無數弟子作依止處。如忉利天因須彌山，則能破壞阿修羅眾；如是眾生因如來故，能壞魔眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如須彌山王，初漸起時，當知便為無量諸天作所住處。因是山王，忉利諸天便能破壞阿修羅眾。菩薩如是，初發阿耨多羅三藐三菩提心，修道成佛，能為無量無數弟子作依止處。如忉利天因須彌山，則能破壞阿修羅眾；如是眾生因如來故，能壞魔眾。

「舍利弗！譬如鐵圍山王，初漸起時，當知便為其中眾生，障蔽八哆呵婆羅風，便不能壞。菩薩如是，初發無上菩提之心，漸次轉高，堅固難沮，當知能為親近菩薩所有眾生，障諸魔風使不惱壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如鐵圍山王，初漸起時，當知便為其中眾生，障蔽八哆呵婆羅風，便不能壞。菩薩如是，初發無上菩提之心，漸次轉高，堅固難沮，當知能為親近菩薩所有眾生，障諸魔風使不惱壞。

「舍利弗！如雪山王，初漸起時，當知便為諸藥、草、木依止生處。菩薩如是，初生之時，便為無量無數眾生，習諸法藥壞煩惱疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如雪山王，初漸起時，當知便為諸藥、草、木依止生處。菩薩如是，初生之時，便為無量無數眾生，習諸法藥壞煩惱疾。

「舍利弗！譬如寶性，初始生時，當知便為無量百千萬億眾生作利益分。菩薩如是，從初始起大智寶性，當知便為無量無邊阿僧祇眾生，作利益分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如寶性，初始生時，當知便為無量百千萬億眾生作利益分。菩薩如是，從初始起大智寶性，當知便為無量無邊阿僧祇眾生，作利益分。

「舍利弗！譬如日天子宮，初欲成時，當知便為照四天下八萬諸洲能照能熱。菩薩如是，從初始起漸漸增長成佛住處，當知便為三千大千世界眾生作大法明，亦能乾竭諸貪愛恚煩惱淤泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如日天子宮，初欲成時，當知便為照四天下八萬諸洲能照能熱。菩薩如是，從初始起漸漸增長成佛住處，當知便為三千大千世界眾生作大法明，亦能乾竭諸貪愛恚煩惱淤泥。

「舍利弗！譬如阿耨達池，初漸起時，當知便為阿耨達龍作所住處，從此池邊流四大池，皆為二足、四足眾生而作利益，斷除渴乏，生諸金寶，漸入大海。是大乘法初漸起時，亦復如是，一切菩薩因是乘故，能習佛法，得阿耨多羅三藐三菩提已，則能流演四大法河，謂義無礙、法無礙、言辭無礙、樂說無礙，空、無相、無作，八背捨味、根、力、覺、道，如是諸音，無量無數眾生聞已，斷煩惱渴，能令得證永離實際。如是，舍利弗！諸菩薩心初漸起時，能成大事、難勝、難壞、無等等事，亦大利益無量眾生，令發無上菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如阿耨達池，初漸起時，當知便為阿耨達龍作所住處，從此池邊流四大池，皆為二足、四足眾生而作利益，斷除渴乏，生諸金寶，漸入大海。是大乘法初漸起時，亦復如是，一切菩薩因是乘故，能習佛法，得阿耨多羅三藐三菩提已，則能流演四大法河，謂義無礙、法無礙、言辭無礙、樂說無礙，空、無相、無作，八背捨味、根、力、覺、道，如是諸音，無量無數眾生聞已，斷煩惱渴，能令得證永離實際。如是，舍利弗！諸菩薩心初漸起時，能成大事、難勝、難壞、無等等事，亦大利益無量眾生，令發無上菩提之心。

「舍利弗！如來雖作是說，不能窮盡。是故當知，有人能為菩薩說法，示教利喜，所得功德無量無邊不可稱數。舍利弗！我以佛眼觀此福報，不見邊際，隨向何乘皆能得到。如人施佛所種善根，乃至涅槃，終不中盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來雖作是說，不能窮盡。是故當知，有人能為菩薩說法，示教利喜，所得功德無量無邊不可稱數。舍利弗！我以佛眼觀此福報，不見邊際，隨向何乘皆能得到。如人施佛所種善根，乃至涅槃，終不中盡。

「舍利弗！乃往過世，有一菩薩名曰樂法，生長王家，所聞善言，皆寫、讀誦。時此王子為求法故，遊諸國邑。時有一人，住深坑側，語樂法言：『王子！汝來，我當相與佛所說偈。』時此菩薩上坑岸上，呼其人言：『咄，善男子！汝當與我佛所說偈。』是人答言：『不空相與。』樂法菩薩身著寶衣，此衣價直二十億金，摩尼瓔珞以為咽飾，其珠價直四十億金。是人見已心生貪著，作如是念：『若此王子與我寶衣、摩尼瓔珞，然後當與佛所說偈。』爾時，王子語是人言：『為須何物，當以相與。汝當與我佛所說偈。』是人貪心增長熾盛，語菩薩言：『若能與我所著寶衣及珠瓔珞，聞佛偈已，投此深坑，能如是者，當先立誓，然後為汝說佛一偈。』王子答言：『咄哉，仁者！汝欲令我投此深坑，為得何利？』是人答言：『我無所得。但恐汝今捨此寶衣及珠瓔珞，既聞偈已，便生悔心，恃豪勢力而還奪我。』王子答言：『汝但說之，我終不悔。』是人即言：『若不肯誓，當知汝心則為已悔。』菩薩復言：『汝但說之，當相隨意與汝寶衣及珠瓔珞，亦投深坑。』是人聞誓，便為菩薩說佛一偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！乃往過世，有一菩薩名曰樂法，生長王家，所聞善言，皆寫、讀誦。時此王子為求法故，遊諸國邑。時有一人，住深坑側，語樂法言：『王子！汝來，我當相與佛所說偈。』時此菩薩上坑岸上，呼其人言：『咄，善男子！汝當與我佛所說偈。』是人答言：『不空相與。』樂法菩薩身著寶衣，此衣價直二十億金，摩尼瓔珞以為咽飾，其珠價直四十億金。是人見已心生貪著，作如是念：『若此王子與我寶衣、摩尼瓔珞，然後當與佛所說偈。』爾時，王子語是人言：『為須何物，當以相與。汝當與我佛所說偈。』是人貪心增長熾盛，語菩薩言：『若能與我所著寶衣及珠瓔珞，聞佛偈已，投此深坑，能如是者，當先立誓，然後為汝說佛一偈。』王子答言：『咄哉，仁者！汝欲令我投此深坑，為得何利？』是人答言：『我無所得。但恐汝今捨此寶衣及珠瓔珞，既聞偈已，便生悔心，恃豪勢力而還奪我。』王子答言：『汝但說之，我終不悔。』是人即言：『若不肯誓，當知汝心則為已悔。』菩薩復言：『汝但說之，當相隨意與汝寶衣及珠瓔珞，亦投深坑。』是人聞誓，便為菩薩說佛一偈。

「爾時，菩薩即與寶衣、摩尼瓔珞，又立誓言：『若我誠心，捨此寶衣及摩尼珠歡喜無悔，以是實語，當令我今從高墜下，安隱平住，無所傷損。』作是誓已，便自投身。未到地頃，四天王來徐接置地，安立而曰：『咄人，希有！佛所說偈甚深微妙，有大利益。』是人即便從高而下，到菩薩所，作如是言：『王子！希有。能為難事，欲求何法？』菩薩答言：『我以是法，當得阿耨多羅三藐三菩提。成佛道已，未度者度、未解者解、未滅者滅、未安者令得安。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩即與寶衣、摩尼瓔珞，又立誓言：『若我誠心，捨此寶衣及摩尼珠歡喜無悔，以是實語，當令我今從高墜下，安隱平住，無所傷損。』作是誓已，便自投身。未到地頃，四天王來徐接置地，安立而曰：『咄人，希有！佛所說偈甚深微妙，有大利益。』是人即便從高而下，到菩薩所，作如是言：『王子！希有。能為難事，欲求何法？』菩薩答言：『我以是法，當得阿耨多羅三藐三菩提。成佛道已，未度者度、未解者解、未滅者滅、未安者令得安。』

「舍利弗！是人聞已，便生信心，語菩薩言：『還取寶衣及諸瓔珞。何以故？汝服寶衣、佩此珠瓔正是所宜。』菩薩答言：『是不可也！猶如人吐，豈可還食？』是人白言：『若不還取，願受我悔。後作佛時，當見救濟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是人聞已，便生信心，語菩薩言：『還取寶衣及諸瓔珞。何以故？汝服寶衣、佩此珠瓔正是所宜。』菩薩答言：『是不可也！猶如人吐，豈可還食？』是人白言：『若不還取，願受我悔。後作佛時，當見救濟。』

「舍利弗！汝謂爾時樂法王子為一偈故，脫身寶衣及摩尼珠，與彼人已，又以自身投深坑者，豈異人乎？勿造斯觀，即我身是。爾時是人為我說偈，後於我所得信心已，作如是言：『汝成佛時，當度我者。』豈異人乎？勿造斯觀，今和伽利比丘是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝謂爾時樂法王子為一偈故，脫身寶衣及摩尼珠，與彼人已，又以自身投深坑者，豈異人乎？勿造斯觀，即我身是。爾時是人為我說偈，後於我所得信心已，作如是言：『汝成佛時，當度我者。』豈異人乎？勿造斯觀，今和伽利比丘是。

「舍利弗！我曾一時與諸比丘，處在深㵎，遊空經行。時和伽利在高岸上，我呼之言：『自投身來！』信佛語故，便自投身，無所傷損，得六神通。舍利弗！汝且觀是善根之力，是人為我但說一偈，信我語故，自身歸依，今得解脫。舍利弗！是人以貪心為本，種諸善根，尚得漏盡，況復有人信受我語，了達佛慧，說菩薩法一四句偈，示教利喜，我不見此福德有盡，除入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我曾一時與諸比丘，處在深㵎，遊空經行。時和伽利在高岸上，我呼之言：『自投身來！』信佛語故，便自投身，無所傷損，得六神通。舍利弗！汝且觀是善根之力，是人為我但說一偈，信我語故，自身歸依，今得解脫。舍利弗！是人以貪心為本，種諸善根，尚得漏盡，況復有人信受我語，了達佛慧，說菩薩法一四句偈，示教利喜，我不見此福德有盡，除入涅槃。」

毀壞品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀壞品第二十六

舍利弗白佛言：「世尊！若人為菩薩說一四句偈，示教利喜，助成佛道，得爾所福。若復有人為欲破壞菩薩心故，而作障礙，當說是人得幾所罪？何以故？若已壞亂、當壞亂者，聞是罪已，便自改悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！若人為菩薩說一四句偈，示教利喜，助成佛道，得爾所福。若復有人為欲破壞菩薩心故，而作障礙，當說是人得幾所罪？何以故？若已壞亂、當壞亂者，聞是罪已，便自改悔。」

佛告舍利弗：「若人作礙，壞菩薩心，得無邊罪。如人欲壞無價寶珠，是人則失無量財利。如是，舍利弗！若人壞亂菩薩心者，則為毀滅無量法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若人作礙，壞菩薩心，得無邊罪。如人欲壞無價寶珠，是人則失無量財利。如是，舍利弗！若人壞亂菩薩心者，則為毀滅無量法寶。

「舍利弗！如種藥樹，有人剪伐，不令增長，是人則壞無量眾生療治病法，令多眾生為病所困。如是，舍利弗！若人欲壞是菩薩心、大安樂心、滅除無量眾生苦患大智藥心，當知是人則令無量無數眾生，為諸貪、恚、癡、慢、慳、妬、諂曲、無慚、無愧，諸煩惱病之所侵害，亦令無量阿僧祇眾生失於涅槃安樂住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如種藥樹，有人剪伐，不令增長，是人則壞無量眾生療治病法，令多眾生為病所困。如是，舍利弗！若人欲壞是菩薩心、大安樂心、滅除無量眾生苦患大智藥心，當知是人則令無量無數眾生，為諸貪、恚、癡、慢、慳、妬、諂曲、無慚、無愧，諸煩惱病之所侵害，亦令無量阿僧祇眾生失於涅槃安樂住處。

「舍利弗！若人毀壞阿耨達池、殺大龍王，當知是人則為壞失二足、四足，渴乏眾生八德之水。如是，舍利弗！若人壞亂菩薩心者，則為破壞能除無量眾生渴愛八聖道水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若人毀壞阿耨達池、殺大龍王，當知是人則為壞失二足、四足，渴乏眾生八德之水。如是，舍利弗！若人壞亂菩薩心者，則為破壞能除無量眾生渴愛八聖道水。

「舍利弗！譬如有人壞日宮殿，是人則為滅四天下眾生光明。如是，舍利弗！若人壞亂菩薩心者，當知是人則為毀滅十方世界一切眾生大法光明。舍利弗！如人破壞一切寶性，當知是人則壞無量眾生珍寶。如是，舍利弗！若人壞亂菩薩心者，當知是人則壞無量阿僧祇眾法寶之分，亦為毀滅如是諸經令不聞見。舍利弗！如從寶性出無量寶，給足眾生。如是，舍利弗！諸菩薩心是法寶性，從此法寶生諸佛法不可思議神通、智力，是故，舍利弗！當知破壞菩薩心者，則得無量無邊深罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如有人壞日宮殿，是人則為滅四天下眾生光明。如是，舍利弗！若人壞亂菩薩心者，當知是人則為毀滅十方世界一切眾生大法光明。舍利弗！如人破壞一切寶性，當知是人則壞無量眾生珍寶。如是，舍利弗！若人壞亂菩薩心者，當知是人則壞無量阿僧祇眾法寶之分，亦為毀滅如是諸經令不聞見。舍利弗！如從寶性出無量寶，給足眾生。如是，舍利弗！諸菩薩心是法寶性，從此法寶生諸佛法不可思議神通、智力，是故，舍利弗！當知破壞菩薩心者，則得無量無邊深罪。

「舍利弗！如人惡心出佛身血，若復有人破戒、不信、毀壞、捨離是菩薩心者，其罪正等。舍利弗！置是惡心出佛身血，我說具足五無間罪；若人毀壞菩薩心者，其罪過此。何以故？起五無間罪，尚不能壞一佛之法，若人毀壞菩薩心者，則為斷滅一切佛法。舍利弗！譬如殺牛，則為已壞乳酪及酥。如是，舍利弗！若人破壞菩薩心者，則為斷滅一切佛慧。是故，舍利弗！若人破戒、不信、呵罵、呰毀壞菩薩心，當知此罪過五無間。舍利弗！置是無間之罪。令四天下滿中阿羅漢，若有一人皆奪其命。汝意云何？是人得罪寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如人惡心出佛身血，若復有人破戒、不信、毀壞、捨離是菩薩心者，其罪正等。舍利弗！置是惡心出佛身血，我說具足五無間罪；若人毀壞菩薩心者，其罪過此。何以故？起五無間罪，尚不能壞一佛之法，若人毀壞菩薩心者，則為斷滅一切佛法。舍利弗！譬如殺牛，則為已壞乳酪及酥。如是，舍利弗！若人破壞菩薩心者，則為斷滅一切佛慧。是故，舍利弗！若人破戒、不信、呵罵、呰毀壞菩薩心，當知此罪過五無間。舍利弗！置是無間之罪。令四天下滿中阿羅漢，若有一人皆奪其命。汝意云何？是人得罪寧為多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！」

佛言：「我今告汝：若人呰毀壞亂菩薩，令其信受，捨離是心，失佛智慧，比前罪者，百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻亦不能及。何以故？雖奪爾所阿羅漢命，而不能障諸佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、佛不虛行，不障如來象王迴觀、師子奮迅、無見頂相，不障如來吹百千種具足法貝，亦不妨轉無上法輪，不障聖主自在神力，亦復不障能知眾生諸根利鈍、種種欲樂、差別智慧。舍利弗！若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，得成大乘堅誓莊嚴；若有人來壞亂此心，令其退捨，是人則障佛十種力，乃至眾生種種欲知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今告汝：若人呰毀壞亂菩薩，令其信受，捨離是心，失佛智慧，比前罪者，百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻亦不能及。何以故？雖奪爾所阿羅漢命，而不能障諸佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、佛不虛行，不障如來象王迴觀、師子奮迅、無見頂相，不障如來吹百千種具足法貝，亦不妨轉無上法輪，不障聖主自在神力，亦復不障能知眾生諸根利鈍、種種欲樂、差別智慧。舍利弗！若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，得成大乘堅誓莊嚴；若有人來壞亂此心，令其退捨，是人則障佛十種力，乃至眾生種種欲知。

「舍利弗！置四天下。若滿三千大千世界諸阿羅漢，譬如竹、𥯤、稻、麻、叢林，若有一人皆奪其命。汝意云何？是人得罪寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！置四天下。若滿三千大千世界諸阿羅漢，譬如竹、𥯤、稻、麻、叢林，若有一人皆奪其命。汝意云何？是人得罪寧為多不？」

「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！」

「舍利弗！若復有人懷恚、輕慢、破戒、不信，毀壞、散亂是菩薩心，此人得罪唯佛能知。何以故？此人壞亂菩薩深心，則為毀滅一切佛法，斷諸佛種。何以故？若無菩薩最初心者，云何當有如是佛慧、佛自在力出於世界？是故，舍利弗！此無上心、大心、深心、諸菩薩心，若在比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人所，一切世界皆應禮敬。何以故？有此心者，當知即是未來世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若復有人懷恚、輕慢、破戒、不信，毀壞、散亂是菩薩心，此人得罪唯佛能知。何以故？此人壞亂菩薩深心，則為毀滅一切佛法，斷諸佛種。何以故？若無菩薩最初心者，云何當有如是佛慧、佛自在力出於世界？是故，舍利弗！此無上心、大心、深心、諸菩薩心，若在比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人所，一切世界皆應禮敬。何以故？有此心者，當知即是未來世尊。

「舍利弗！汝意云何？如來稱讚是菩薩心，頗於是中分別齊限眾生名字，若剎利家、婆羅門家、居士大家、轉輪王、四天王天、釋提桓因、若忉利天、若炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、若梵天、若大梵王諸名字不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝意云何？如來稱讚是菩薩心，頗於是中分別齊限眾生名字，若剎利家、婆羅門家、居士大家、轉輪王、四天王天、釋提桓因、若忉利天、若炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、若梵天、若大梵王諸名字不？」

「不也。世尊！何以故？世尊但說如是淨心、大心、深心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！何以故？世尊但說如是淨心、大心、深心。」

「汝意云何？若我如是稱讚此心，是中頗說若大力士如那羅延等，若少、若老、富貴、貧賤、上下人不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝意云何？若我如是稱讚此心，是中頗說若大力士如那羅延等，若少、若老、富貴、貧賤、上下人不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！汝見是心所在之處，若少、若老、富貴、貧賤、有力、無力，汝等皆應敬念、防護、助成此人，是為聲聞無上報恩，能以法施化菩薩故。舍利弗！若聲聞人能如是者，則為具足供養如來，謂能示教，令諸菩薩於無上菩提心不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝見是心所在之處，若少、若老、富貴、貧賤、有力、無力，汝等皆應敬念、防護、助成此人，是為聲聞無上報恩，能以法施化菩薩故。舍利弗！若聲聞人能如是者，則為具足供養如來，謂能示教，令諸菩薩於無上菩提心不退轉。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩有三種心：一、初發心；二者、轉心；三者、成心。是三心中，世尊稱讚、攝護何心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩有三種心：一、初發心；二者、轉心；三者、成心。是三心中，世尊稱讚、攝護何心？」

佛言：「如是，如是！如汝所言，菩薩有三種心：初心、轉心及已成心。舍利弗！是中如來稱讚、攝護初心、轉心，令其得成。何以故？若或有人發阿耨多羅三藐三菩提心，令不退轉墮於聲聞、辟支佛地。以不墮故，漸當得成無上菩提。是故菩薩發菩提心，應當觀察是心空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！如汝所言，菩薩有三種心：初心、轉心及已成心。舍利弗！是中如來稱讚、攝護初心、轉心，令其得成。何以故？若或有人發阿耨多羅三藐三菩提心，令不退轉墮於聲聞、辟支佛地。以不墮故，漸當得成無上菩提。是故菩薩發菩提心，應當觀察是心空相。

「舍利弗！何等是心？云何空相？舍利弗！心名意識，即是識陰，意入意界。心空相者，心無心相，亦無作者。何以故？若有作者，則有彼作，而此人受。若心自作，則自作自受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何等是心？云何空相？舍利弗！心名意識，即是識陰，意入意界。心空相者，心無心相，亦無作者。何以故？若有作者，則有彼作，而此人受。若心自作，則自作自受。

「舍利弗！是心相空，無有作者，無使作者。若無作者，則無作相。若人戲論是心相者，則與無礙、空、無相諍；若與無礙、空、無相諍，是人則與如來共諍；與如來諍，當知是人則墜深坑。其深坑者，則謂地獄、餓鬼、畜生，及諸得見、陰界入見、我見、人見、眾生之見。舍利弗！取要言之，佛、法、僧見及涅槃見，如是皆名有所得見。如是諸見為惡趣原，眾生貪著是諸見故，因墜深坑，亦陷他人令墮深坑。其深坑者，則謂五道生死是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是心相空，無有作者，無使作者。若無作者，則無作相。若人戲論是心相者，則與無礙、空、無相諍；若與無礙、空、無相諍，是人則與如來共諍；與如來諍，當知是人則墜深坑。其深坑者，則謂地獄、餓鬼、畜生，及諸得見、陰界入見、我見、人見、眾生之見。舍利弗！取要言之，佛、法、僧見及涅槃見，如是皆名有所得見。如是諸見為惡趣原，眾生貪著是諸見故，因墜深坑，亦陷他人令墮深坑。其深坑者，則謂五道生死是也。」

爾時，會中有一乞人名曰撰擇，從坐而起，恭敬合掌，白世尊曰：「我今不欲墮是深坑，亦不欲與如來共諍。我從昔來生如是心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，還自生念：『我是貧人，多諸苦惱，資生艱難，此諸剎利及婆羅門、居士大家，尚不能習無上菩提，況我乞人第一貧賤！』今從佛聞，稱讚如是菩薩初心，此中不說剎利大姓、婆羅門家、居士、大家，及四天王、釋提桓因、忉利天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，不說梵世及梵天王，亦復不說貧、富、貴、賤。我從今日定發阿耨多羅三藐三菩提心，不自輕身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一乞人名曰撰擇，從坐而起，恭敬合掌，白世尊曰：「我今不欲墮是深坑，亦不欲與如來共諍。我從昔來生如是心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，還自生念：『我是貧人，多諸苦惱，資生艱難，此諸剎利及婆羅門、居士大家，尚不能習無上菩提，況我乞人第一貧賤！』今從佛聞，稱讚如是菩薩初心，此中不說剎利大姓、婆羅門家、居士、大家，及四天王、釋提桓因、忉利天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，不說梵世及梵天王，亦復不說貧、富、貴、賤。我從今日定發阿耨多羅三藐三菩提心，不自輕身。」

佛言：「善哉！撰擇！汝今乃能隨學如來，決定發此無上道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！撰擇！汝今乃能隨學如來，決定發此無上道心。」

爾時，撰擇即於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，撰擇即於佛前而說偈言：

「我不求稱讚， 稱讚非上妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不求稱讚， 稱讚非上妙，

欲求最勝意， 謂佛無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求最勝意， 謂佛無上智。

佛於世界上， 亦世界無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於世界上， 亦世界無上，

於苦惱眾生， 能為作歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於苦惱眾生， 能為作歸依。

佛證無漏法， 微妙淨無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛證無漏法， 微妙淨無量，

愍眾生故說， 度脫生死患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍眾生故說， 度脫生死患。

佛神力無礙， 光明亦無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力無礙， 光明亦無邊，

得無岸智慧， 福德巍巍尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無岸智慧， 福德巍巍尊。

世尊我本心， 亦謂得成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我本心， 亦謂得成佛，

心還生退沒， 誰與貧賤者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心還生退沒， 誰與貧賤者？

有諸王居士， 釋梵諸尊神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸王居士， 釋梵諸尊神，

大神德人天， 是尚不能得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神德人天， 是尚不能得；

況我貧賤者， 乞匃自濟命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況我貧賤者， 乞匃自濟命，

佛智世無上， 云何而可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智世無上， 云何而可得？

世尊知我心， 告舍利弗言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知我心， 告舍利弗言，

我說是發心， 無貧富貴賤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說是發心， 無貧富貴賤，

亦不說剎利， 婆羅門居士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不說剎利， 婆羅門居士，

諸天龍鬼神， 但說發淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍鬼神， 但說發淨心。

今聞佛所說， 我心得大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今聞佛所說， 我心得大力，

謂必當成佛， 能發深心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂必當成佛， 能發深心故。

天地可易位， 須彌可粉塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地可易位， 須彌可粉塵，

虛空尚可變， 我心不可轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空尚可變， 我心不可轉。

假使眾生類， 一切皆為魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使眾生類， 一切皆為魔，

悉來見嬈亂， 我心定不轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉來見嬈亂， 我心定不轉。

若人於我前， 而作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於我前， 而作如是言：

『佛智甚難得， 誰與貧賤者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『佛智甚難得， 誰與貧賤者？』

我聞已答言： 『汝是貧賤者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞已答言： 『汝是貧賤者，

汝無有信財， 我有當作佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝無有信財， 我有當作佛。』

諸佛無有性， 亦無有定種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無有性， 亦無有定種，

但一心迴向， 於無上大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但一心迴向， 於無上大乘，

是則諸佛性， 亦為如來種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則諸佛性， 亦為如來種，

一心求佛道， 供養故成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心求佛道， 供養故成佛。

我不惜身命， 亦不貪世樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不惜身命， 亦不貪世樂，

唯志無上道， 度一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯志無上道， 度一切眾生。

今於法王前， 真實語無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於法王前， 真實語無畏，

若當有錯謬， 唯佛哀愍說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若當有錯謬， 唯佛哀愍說。」

爾時，世尊以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈答言：

「汝發無上心， 乘於無上乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝發無上心， 乘於無上乘，

是中無錯謬， 當成佛法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無錯謬， 當成佛法王。」

撰擇聞佛說， 心得無量喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撰擇聞佛說， 心得無量喜，

以心善淨故， 飛高七多羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以心善淨故， 飛高七多羅。

世尊時微笑， 口出五色光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊時微笑， 口出五色光，

普照明天地， 還從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照明天地， 還從頂上入。

阿難即合掌， 諮問兩足尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即合掌， 諮問兩足尊：

「世雄智無礙， 此為何所因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世雄智無礙， 此為何所因？

是王舍城中， 最下賤乞人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是王舍城中， 最下賤乞人，

住在於空中， 合掌禮敬佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在於空中， 合掌禮敬佛。

今諸天龍王， 夜叉人非人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今諸天龍王， 夜叉人非人，

皆一心合掌， 禮敬是乞人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆一心合掌， 禮敬是乞人。

我今問世尊， 何故笑放光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今問世尊， 何故笑放光，

誰專行佛道， 而欲為授記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰專行佛道， 而欲為授記？

誰當住佛道， 而發無上心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當住佛道， 而發無上心，

當證最勝慧， 度眾老病死？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當證最勝慧， 度眾老病死？

誰當坐道場， 破壞魔王軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當坐道場， 破壞魔王軍，

得無上佛道， 轉最妙法輪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無上佛道， 轉最妙法輪？

誰當獲大智， 逮無量神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當獲大智， 逮無量神通，

得普智無礙， 分別眾生根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得普智無礙， 分別眾生根？

誰當得梵音， 言說皆奇特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當得梵音， 言說皆奇特，

真智無礙故， 所演無變異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真智無礙故， 所演無變異？

誰證無上道， 常處微妙定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰證無上道， 常處微妙定，

了達三界心， 哀愍故說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達三界心， 哀愍故說法？

誰當說法時， 天人皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當說法時， 天人皆歡喜，

當得不虛行， 象王迴觀法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得不虛行， 象王迴觀法？

誰為大眾導， 嚴淨佛世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰為大眾導， 嚴淨佛世界，

離一切諸難， 廣開寂滅道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切諸難， 廣開寂滅道？

大神德世尊， 我當問此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神德世尊， 我當問此事，

何緣故微笑？ 願說令眾喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣故微笑？ 願說令眾喜。」

爾時，世尊告阿難曰：「如來因是撰擇乞人，是故微笑，放大光明。即時會中天、龍、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，有八十億那由他眾，皆發無上菩提之心。我為是等授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難曰：「如來因是撰擇乞人，是故微笑，放大光明。即時會中天、龍、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，有八十億那由他眾，皆發無上菩提之心。我為是等授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「如來說此因緣時， 滿八十億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說此因緣時， 滿八十億那由他，

眾生悉發無上心， 此等皆當成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生悉發無上心， 此等皆當成佛道。

今是撰擇深智人， 歡喜合掌立空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今是撰擇深智人， 歡喜合掌立空中，

恭敬讚歎供養我， 自願逮覺如今佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬讚歎供養我， 自願逮覺如今佛。

是人福德因緣故， 終不墜落諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人福德因緣故， 終不墜落諸惡趣，

生生常離八難處， 世世恒得見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生常離八難處， 世世恒得見諸佛。

既得值遇諸佛已， 為得無上菩提故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得值遇諸佛已， 為得無上菩提故，

寶蓋幡幢及華香， 以此供具供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶蓋幡幢及華香， 以此供具供養佛。

歷代諸佛修道時， 上妙衣服及眾味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷代諸佛修道時， 上妙衣服及眾味，

床榻臥具亦湯藥， 以此供具供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 床榻臥具亦湯藥， 以此供具供養佛。

當漸次第值彌勒， 為求佛故深加敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當漸次第值彌勒， 為求佛故深加敬，

以七十億那由他， 摩尼寶珠為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以七十億那由他， 摩尼寶珠為供養。

一一摩尼珠光明， 能照八十由旬內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一摩尼珠光明， 能照八十由旬內。

集此寶珠眾光力， 悉能遍照諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集此寶珠眾光力， 悉能遍照諸世界。

又以七寶起塔廟， 滿七十億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以七寶起塔廟， 滿七十億那由他，

其塔縱廣各十里， 以眾妙寶為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其塔縱廣各十里， 以眾妙寶為莊嚴。

衣服床榻及茵褥， 亦七十億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣服床榻及茵褥， 亦七十億那由他，

以如是諸莊嚴具， 上彌勒佛及眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是諸莊嚴具， 上彌勒佛及眾僧。

安居三月設供養， 如是不倦經百歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安居三月設供養， 如是不倦經百歲，

是人然後當出家， 彌勒法中修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人然後當出家， 彌勒法中修梵行。

如是愛樂恭敬心， 深加供養彌勒佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是愛樂恭敬心， 深加供養彌勒佛，

漸次習行菩薩道， 悉見賢劫一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次習行菩薩道， 悉見賢劫一切佛。

從是復得見諸佛， 其數過如恒河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是復得見諸佛， 其數過如恒河沙，

見已心得深善淨， 皆加供養修佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見已心得深善淨， 皆加供養修佛道。

是人淨心福德報， 我今略說不能盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人淨心福德報， 我今略說不能盡，

其果無量無可喻， 誰聞是已不求佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其果無量無可喻， 誰聞是已不求佛？

是人往來生死中， 恒河沙劫求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人往來生死中， 恒河沙劫求佛道，

末後當證無上智， 成佛號名集堅實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後當證無上智， 成佛號名集堅實。

壽命算數一千劫， 時佛世界甚清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命算數一千劫， 時佛世界甚清淨，

閻浮提地亦莊嚴， 如須彌頂忉利宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提地亦莊嚴， 如須彌頂忉利宮。

集堅實世尊， 聲聞大眾會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集堅實世尊， 聲聞大眾會，

過億那由他， 如恒河沙數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過億那由他， 如恒河沙數。

一一大會中， 如恒河沙人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一大會中， 如恒河沙人，

皆得阿羅漢， 自在神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得阿羅漢， 自在神通力。

悉通達三藏， 明了諸問答， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉通達三藏， 明了諸問答，

如我舍利弗， 智慧中第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我舍利弗， 智慧中第一。

有菩薩大會， 其數復倍上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有菩薩大會， 其數復倍上，

彼佛大菩薩， 亦名阿逸多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛大菩薩， 亦名阿逸多。

彼諸菩薩眾， 得無生法忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩眾， 得無生法忍，

轉身生諸國， 隨處各成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉身生諸國， 隨處各成佛。

一一大會中， 恒沙數菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一大會中， 恒沙數菩薩，

彼佛與授記， 當成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛與授記， 當成無上道。

彼佛滅度後， 法住滿一劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛滅度後， 法住滿一劫，

舍利廣流布， 亦如我滅後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利廣流布， 亦如我滅後。

集堅實舍利， 天人所供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集堅實舍利， 天人所供養，

隨眾生所樂， 現諸神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生所樂， 現諸神通力。

是舍利塔廟， 皆以七寶成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是舍利塔廟， 皆以七寶成，

欄楯及寶柱， 香華眾幡蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欄楯及寶柱， 香華眾幡蓋。

以是妙寶飾， 莊嚴如來塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是妙寶飾， 莊嚴如來塔，

以此諸塔廟， 嚴淨閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此諸塔廟， 嚴淨閻浮提。

若人持眾華， 供養於佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持眾華， 供養於佛塔，

即變成華蓋， 有如是神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即變成華蓋， 有如是神力。

集堅實世尊， 形像在諸塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集堅實世尊， 形像在諸塔，

隨眾生所樂， 微笑現光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生所樂， 微笑現光明。

大光普照已， 還入於本處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大光普照已， 還入於本處，

若入頂相中， 自知受佛記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入頂相中， 自知受佛記；

若光從口入， 知受緣覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若光從口入， 知受緣覺乘，

光若從臍入， 自知受聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光若從臍入， 自知受聲聞。

彼世尊形像， 有是神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼世尊形像， 有是神通力，

如是滿一劫， 劫盡乃當滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是滿一劫， 劫盡乃當滅。

有為法無常， 故當勤行進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法無常， 故當勤行進。」

爾時，舍利弗白佛言：「希有。世尊！撰擇乞人如是下賤，而心已成上妙貴法，何有智者輕賤之也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「希有。世尊！撰擇乞人如是下賤，而心已成上妙貴法，何有智者輕賤之也？」

佛告舍利弗：「如是，如是！如汝所說，何有智者輕賤此人？唯除凡夫無聞、無智。舍利弗！以是義故，我經中說：智者不應輕量他人，輕量他人則為自傷。舍利弗！汝意謂此撰擇乞人，本來頗為天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、摩睺羅伽、人非人等所敬禮不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是，如是！如汝所說，何有智者輕賤此人？唯除凡夫無聞、無智。舍利弗！以是義故，我經中說：智者不應輕量他人，輕量他人則為自傷。舍利弗！汝意謂此撰擇乞人，本來頗為天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、摩睺羅伽、人非人等所敬禮不？」

「不也。世尊！何以故？此貧賤人未為如來所授記時，無人禮敬。今為世尊所授記已，一切天、人、阿修羅，眾咸皆禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！何以故？此貧賤人未為如來所授記時，無人禮敬。今為世尊所授記已，一切天、人、阿修羅，眾咸皆禮敬。」

「舍利弗！是為諸佛未來世中無礙知見，不與聲聞辟支佛共。是故，舍利弗！我諸弟子信受佛語，若為眾生演說法時，應先稱揚佛之神德，眾生聞已，或能發心求佛智慧；以發心故，佛種不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是為諸佛未來世中無礙知見，不與聲聞辟支佛共。是故，舍利弗！我諸弟子信受佛語，若為眾生演說法時，應先稱揚佛之神德，眾生聞已，或能發心求佛智慧；以發心故，佛種不斷。

「舍利弗！一切世界尠有眾生為他求利，自利利人是最為難。舍利弗！且置為他求利。眾生之中能自利者，是人尚難。何以故。今凡夫人，欲求自利而乃自傷。何以故？舍利弗！我不見人，若侵害他自不衰惱。是故當知，住自利因是則為難。又於是中，自利、利他最為甚難。故，舍利弗！若人毀發大乘心者，當知是人不能自利，亦不利他，斯則不名修行道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！一切世界尠有眾生為他求利，自利利人是最為難。舍利弗！且置為他求利。眾生之中能自利者，是人尚難。何以故。今凡夫人，欲求自利而乃自傷。何以故？舍利弗！我不見人，若侵害他自不衰惱。是故當知，住自利因是則為難。又於是中，自利、利他最為甚難。故，舍利弗！若人毀發大乘心者，當知是人不能自利，亦不利他，斯則不名修行道者。

「舍利弗！是愚癡人行於邪道，為失自利，亦失他利。以此因緣故，是人當得八衰惱法。何謂為八？失所愛重親友家屬；國界衰亂；財產日耗；災火焚燒；縣官所侵；諸根毀壞；死入地獄；獄卒考掠，是名為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是愚癡人行於邪道，為失自利，亦失他利。以此因緣故，是人當得八衰惱法。何謂為八？失所愛重親友家屬；國界衰亂；財產日耗；災火焚燒；縣官所侵；諸根毀壞；死入地獄；獄卒考掠，是名為八。

「復次，有八大不安法。何謂為八？謂生地獄、餓鬼、畜生是大不安；若得人身，常生邊地，不識善惡，無佛、無法、無聖眾處，是大不安；設得人身生於中國，聾、盲、瘖瘂、癃殘、百疾，是亦名為大不安法；雖生中國，具足人身，常為衰弊，心懷諂曲，虛偽奸詭，是亦名為大不安法；受外道教，好於邪論、邪見、惡行，亦成不淨身、口、意業，諸佛賢聖尚不能救，是亦名為大不安法；若生中國，具足人身，佛得道夜即便命終，不值佛法，是亦名為大不安法。是為輕毀求佛道者，八不安法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有八大不安法。何謂為八？謂生地獄、餓鬼、畜生是大不安；若得人身，常生邊地，不識善惡，無佛、無法、無聖眾處，是大不安；設得人身生於中國，聾、盲、瘖瘂、癃殘、百疾，是亦名為大不安法；雖生中國，具足人身，常為衰弊，心懷諂曲，虛偽奸詭，是亦名為大不安法；受外道教，好於邪論、邪見、惡行，亦成不淨身、口、意業，諸佛賢聖尚不能救，是亦名為大不安法；若生中國，具足人身，佛得道夜即便命終，不值佛法，是亦名為大不安法。是為輕毀求佛道者，八不安法。

「舍利弗！當知是人若生地獄，必墮阿鼻大地獄中，得大身形，多受眾苦，續起重罪。若墮畜生，為惡蟲獸，恒苦飢渴，侵奪他命，殘食肌肉以自濟活，隨所生處續增罪業；若為水性作摩伽魚，縶民伽羅失收摩羅及欝陀羅等人所網鈎，生被切割，備受眾惱，求死不得；若復陸生，或為駝、驢、牛、羊、猪、犬；若作駝、牛為人穿鼻，身常負重加諸杖痛，呻呼大㘁，無有救者；中路疲乏，不能前進；命未盡間，生被割剝，殘食其肉，猶並罵言：『多食、喜臥，大折損我。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！當知是人若生地獄，必墮阿鼻大地獄中，得大身形，多受眾苦，續起重罪。若墮畜生，為惡蟲獸，恒苦飢渴，侵奪他命，殘食肌肉以自濟活，隨所生處續增罪業；若為水性作摩伽魚，縶民伽羅失收摩羅及欝陀羅等人所網鈎，生被切割，備受眾惱，求死不得；若復陸生，或為駝、驢、牛、羊、猪、犬；若作駝、牛為人穿鼻，身常負重加諸杖痛，呻呼大㘁，無有救者；中路疲乏，不能前進；命未盡間，生被割剝，殘食其肉，猶並罵言：『多食、喜臥，大折損我。』

「舍利弗！汝且觀是罪業因緣，如我所知若廣說者，從劫至劫猶不能盡。舍利弗！取要言之，若人毀壞菩薩心者，若離八難無有是處。何以故？是人續起眾罪業故，當知汝等得脫此難，為自救濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝且觀是罪業因緣，如我所知若廣說者，從劫至劫猶不能盡。舍利弗！取要言之，若人毀壞菩薩心者，若離八難無有是處。何以故？是人續起眾罪業故，當知汝等得脫此難，為自救濟。」